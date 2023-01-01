阿毘達磨界身足論卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨界身足論卷上

尊者世友造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者世友造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

本事品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本事品第一

三地各十種， 五煩惱五見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三地各十種， 五煩惱五見，

五觸五根法， 六六身相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五觸五根法， 六六身相應。

有十大地法、十大煩惱地法、十小煩惱地法、五煩惱、五見、五觸、五根、五法、六識身、六觸身、六受身、六想身、六思身、六愛身。十大地法云何？一、受；二、想；三、思；四、觸；五、作意；六、欲；七、勝解；八、念；九、三摩地；十、慧。十大煩惱地法云何？一、不信；二、懈怠；三、失念；四、心亂；五、無明；六、不正知；七、非理作意；八、邪勝解；九、掉舉；十、放逸。十小煩惱地法云何？一、忿；二、恨；三、覆；四、惱；五、嫉；六、慳；七、誑；八、諂；九、憍；十、害。五煩惱云何？一、欲貪；二、色貪；三、無色貪；四、瞋；五、疑。五見云何？一、有身見；二、邊執見；三、邪見；四、見取；五、戒禁取。五觸云何？一、有對觸；二、增語觸；三、明觸；四、無明觸；五、非明非無明觸。五根云何？一、樂根；二、苦根；三、喜根；四、憂根；五、捨根。五法云何？一、尋；二、伺；三、識；四、無慚；五、無愧。六識身云何？一、眼識；二、耳識；三、鼻識；四、舌識；五、身識；六、意識。六觸身云何？一、眼觸；二、耳觸；三、鼻觸；四、舌觸；五、身觸；六、意觸。六受身云何？一、眼觸所生受；二、耳觸所生受；三、鼻觸所生受；四、舌觸所生受；五、身觸所生受；六、意觸所生受。六想身云何？一、眼觸所生想；二、耳觸所生想；三、鼻觸所生想；四、舌觸所生想；五、身觸所生想；六、意觸所生想。六思身云何？一、眼觸所生思；二、耳觸所生思；三、鼻觸所生思；四、舌觸所生思；五、身觸所生思；六、意觸所生思。六愛身云何？一、眼觸所生愛；二、耳觸所生愛；三、鼻觸所生愛；四、舌觸所生愛；五、身觸所生愛；六、意觸所生愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有十大地法、十大煩惱地法、十小煩惱地法、五煩惱、五見、五觸、五根、五法、六識身、六觸身、六受身、六想身、六思身、六愛身。十大地法云何？一、受；二、想；三、思；四、觸；五、作意；六、欲；七、勝解；八、念；九、三摩地；十、慧。十大煩惱地法云何？一、不信；二、懈怠；三、失念；四、心亂；五、無明；六、不正知；七、非理作意；八、邪勝解；九、掉舉；十、放逸。十小煩惱地法云何？一、忿；二、恨；三、覆；四、惱；五、嫉；六、慳；七、誑；八、諂；九、憍；十、害。五煩惱云何？一、欲貪；二、色貪；三、無色貪；四、瞋；五、疑。五見云何？一、有身見；二、邊執見；三、邪見；四、見取；五、戒禁取。五觸云何？一、有對觸；二、增語觸；三、明觸；四、無明觸；五、非明非無明觸。五根云何？一、樂根；二、苦根；三、喜根；四、憂根；五、捨根。五法云何？一、尋；二、伺；三、識；四、無慚；五、無愧。六識身云何？一、眼識；二、耳識；三、鼻識；四、舌識；五、身識；六、意識。六觸身云何？一、眼觸；二、耳觸；三、鼻觸；四、舌觸；五、身觸；六、意觸。六受身云何？一、眼觸所生受；二、耳觸所生受；三、鼻觸所生受；四、舌觸所生受；五、身觸所生受；六、意觸所生受。六想身云何？一、眼觸所生想；二、耳觸所生想；三、鼻觸所生想；四、舌觸所生想；五、身觸所生想；六、意觸所生想。六思身云何？一、眼觸所生思；二、耳觸所生思；三、鼻觸所生思；四、舌觸所生思；五、身觸所生思；六、意觸所生思。六愛身云何？一、眼觸所生愛；二、耳觸所生愛；三、鼻觸所生愛；四、舌觸所生愛；五、身觸所生愛；六、意觸所生愛。

受云何？謂受等受、各等受、已受當受，受所攝，是名受。想云何？謂想等想、現想已想當想，是名想。思云何？謂思等思、現思已思當思，思所攝造心意業，是名思。觸云何？謂觸等觸、現觸已觸當觸，是名觸。作意云何？謂心引於隨引等隨引、現作意已作意當作意，警覺心，是名作意。欲云何？謂欲能欲性、現欲性、喜樂性、趣向性、希欲性、欣求性、欲有所作性，是名欲。勝解云何？謂心勝解性、已勝解當勝解，是名勝解。念云何？謂念隨念、別念憶念、憶念性、不忘性、不忘法不失性、不失法不忘失性，心明記，是名念。三摩地云何？謂心住等住、現住近住、不亂不散、攝持、寂止、等持、心一境性，是名三摩地。慧云何？謂於法簡擇、最極簡擇、極簡擇、法了相、近了相、等了相、聰叡通達、審察決擇、覺明慧行，毘鉢舍那，是名慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受云何？謂受等受、各等受、已受當受，受所攝，是名受。想云何？謂想等想、現想已想當想，是名想。思云何？謂思等思、現思已思當思，思所攝造心意業，是名思。觸云何？謂觸等觸、現觸已觸當觸，是名觸。作意云何？謂心引於隨引等隨引、現作意已作意當作意，警覺心，是名作意。欲云何？謂欲能欲性、現欲性、喜樂性、趣向性、希欲性、欣求性、欲有所作性，是名欲。勝解云何？謂心勝解性、已勝解當勝解，是名勝解。念云何？謂念隨念、別念憶念、憶念性、不忘性、不忘法不失性、不失法不忘失性，心明記，是名念。三摩地云何？謂心住等住、現住近住、不亂不散、攝持、寂止、等持、心一境性，是名三摩地。慧云何？謂於法簡擇、最極簡擇、極簡擇、法了相、近了相、等了相、聰叡通達、審察決擇、覺明慧行，毘鉢舍那，是名慧。

不信云何？謂不信不信性、不現信性、不印不可、不已委信不當委信不現委信，令心不淨，是名不信。懈怠云何？謂不精進性、劣精進性、昧精進性、障礙精進、止息精進、心不勇悍不已勇悍不當勇悍，是名懈怠。失念云何？謂空念性、虛念性、忘念性、失念性、心不明記性，是名失念。心亂云何？謂心散性、心亂性、心異念性、心迷亂性、心不一境性，不住一境性，是名心亂。無明云何？謂三界無智。不正知云何？謂非理所引慧。非理作意云何？謂染污作意。邪勝解云何？謂染污作意相應心勝解、心印順，是名邪勝解。掉舉云何？謂心不寂靜、不極寂靜、不寂靜性、囂舉等囂舉心囂舉性，是名掉舉。放逸云何？謂於斷不善法引集善法不堅住作、不恒常作、不親不近、不修不習，是名放逸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不信云何？謂不信不信性、不現信性、不印不可、不已委信不當委信不現委信，令心不淨，是名不信。懈怠云何？謂不精進性、劣精進性、昧精進性、障礙精進、止息精進、心不勇悍不已勇悍不當勇悍，是名懈怠。失念云何？謂空念性、虛念性、忘念性、失念性、心不明記性，是名失念。心亂云何？謂心散性、心亂性、心異念性、心迷亂性、心不一境性，不住一境性，是名心亂。無明云何？謂三界無智。不正知云何？謂非理所引慧。非理作意云何？謂染污作意。邪勝解云何？謂染污作意相應心勝解、心印順，是名邪勝解。掉舉云何？謂心不寂靜、不極寂靜、不寂靜性、囂舉等囂舉心囂舉性，是名掉舉。放逸云何？謂於斷不善法引集善法不堅住作、不恒常作、不親不近、不修不習，是名放逸。

忿云何？謂忿等忿遍忿極忿、已忿當忿，是名忿。恨云何？謂心結恨、等遍結恨，心怨結性，是名恨。覆云何？謂隱所作罪。惱云何？謂心憤惱，堅執尤䖧，心俍戾性，是名惱。嫉云何？謂心不忍他之榮利。慳云何？謂於財法心著不捨。誑云何？謂矯惑他。諂云何？謂心曲。憍云何？謂如有一作如是念：「我具妙色財位技藝淨命功德，形貌端嚴眾所樂見。」由此因緣便起憍傲極憍傲、醉悶等醉悶、𥈅眩等𥈅眩，心踞傲性，是名憍。害云何？謂於有情樂為捶撻諸損惱事，是名害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忿云何？謂忿等忿遍忿極忿、已忿當忿，是名忿。恨云何？謂心結恨、等遍結恨，心怨結性，是名恨。覆云何？謂隱所作罪。惱云何？謂心憤惱，堅執尤䖧，心俍戾性，是名惱。嫉云何？謂心不忍他之榮利。慳云何？謂於財法心著不捨。誑云何？謂矯惑他。諂云何？謂心曲。憍云何？謂如有一作如是念：「我具妙色財位技藝淨命功德，形貌端嚴眾所樂見。」由此因緣便起憍傲極憍傲、醉悶等醉悶、𥈅眩等𥈅眩，心踞傲性，是名憍。害云何？謂於有情樂為捶撻諸損惱事，是名害。

欲貪云何？謂於諸欲起貪等貪，執藏防護愛樂耽著，是名欲貪。色貪云何？謂於諸色起貪等貪，執藏防護愛樂耽著，是名色貪。無色貪云何？謂於諸無色起貪等貪，執藏防護愛樂耽著，是名無色貪。瞋云何？謂於有情欲為逼害，內懷栽𮒶，極瞋恚遍瞋恚等瞋恚、瞋極瞋意憤恚、現瞋恚已瞋恚當瞋恚，是名瞋。疑云何？謂於諸諦猶豫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲貪云何？謂於諸欲起貪等貪，執藏防護愛樂耽著，是名欲貪。色貪云何？謂於諸色起貪等貪，執藏防護愛樂耽著，是名色貪。無色貪云何？謂於諸無色起貪等貪，執藏防護愛樂耽著，是名無色貪。瞋云何？謂於有情欲為逼害，內懷栽𮒶，極瞋恚遍瞋恚等瞋恚、瞋極瞋意憤恚、現瞋恚已瞋恚當瞋恚，是名瞋。疑云何？謂於諸諦猶豫。

有身見云何？謂於五取蘊等，隨觀執我或我所，由此起忍樂慧觀見，是名有身見。邊執見云何？謂於五取蘊等，隨觀執或斷或常，由此起忍樂慧觀見，是名邊執見。邪見云何？謂謗因謗果、或謗作用、或壞實事，由此起忍樂慧觀見，是名邪見。見取云何？謂於五取蘊等，隨觀執為最為勝為妙第一，由此起忍樂慧觀見，是名見取。戒禁取云何？謂於五取蘊等，隨觀執為清淨為解脫為出離，由此起忍樂慧觀見，是名戒禁取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有身見云何？謂於五取蘊等，隨觀執我或我所，由此起忍樂慧觀見，是名有身見。邊執見云何？謂於五取蘊等，隨觀執或斷或常，由此起忍樂慧觀見，是名邊執見。邪見云何？謂謗因謗果、或謗作用、或壞實事，由此起忍樂慧觀見，是名邪見。見取云何？謂於五取蘊等，隨觀執為最為勝為妙第一，由此起忍樂慧觀見，是名見取。戒禁取云何？謂於五取蘊等，隨觀執為清淨為解脫為出離，由此起忍樂慧觀見，是名戒禁取。

有對觸云何？謂五識相應觸。增語觸云何？謂意識相應觸。明觸云何？謂無漏觸。無明觸云何？謂染污觸。非明非無明觸云何？謂不染有漏觸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有對觸云何？謂五識相應觸。增語觸云何？謂意識相應觸。明觸云何？謂無漏觸。無明觸云何？謂染污觸。非明非無明觸云何？謂不染有漏觸。

樂根云何？謂觸順樂受，觸者所起身心樂平等受受所攝，是名樂根。苦根云何？謂觸順苦受，觸者所起身苦不平等受受所攝，是名苦根。喜根云何？謂觸順喜受，觸者所起心喜平等受受所攝，是名喜根。憂根云何？謂觸順憂受，觸者所起心憂不平等受受所攝，是名憂根。捨根云何？謂觸順不苦不樂受，觸者所起身心捨非平等非不平等受受所攝，是名捨根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂根云何？謂觸順樂受，觸者所起身心樂平等受受所攝，是名樂根。苦根云何？謂觸順苦受，觸者所起身苦不平等受受所攝，是名苦根。喜根云何？謂觸順喜受，觸者所起心喜平等受受所攝，是名喜根。憂根云何？謂觸順憂受，觸者所起心憂不平等受受所攝，是名憂根。捨根云何？謂觸順不苦不樂受，觸者所起身心捨非平等非不平等受受所攝，是名捨根。

尋云何？謂心推覓遍推覓、顯示極顯示現前顯示、尋求遍尋求、算計遍算計、搆畫遍搆畫、分別等分別，等分別性，是名尋。伺云何？謂心巡行遍巡行隨遍巡行、伺察遍伺察隨遍伺察、隨轉隨流隨屬彼性，是名伺。識云何？謂六識身，所謂眼識乃至意識。無慚云何？謂無慚無所慚無別慚、無羞無所羞無別羞、無敬無所敬無別敬、無自在無所自在無別自在，無所畏憚自在而轉，是名無慚。無愧云何？謂無愧無所愧無別愧、無恥無所恥無別恥，於罪不怖性、於罪不畏性，於諸罪中不見怖畏，是名無愧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尋云何？謂心推覓遍推覓、顯示極顯示現前顯示、尋求遍尋求、算計遍算計、搆畫遍搆畫、分別等分別，等分別性，是名尋。伺云何？謂心巡行遍巡行隨遍巡行、伺察遍伺察隨遍伺察、隨轉隨流隨屬彼性，是名伺。識云何？謂六識身，所謂眼識乃至意識。無慚云何？謂無慚無所慚無別慚、無羞無所羞無別羞、無敬無所敬無別敬、無自在無所自在無別自在，無所畏憚自在而轉，是名無慚。無愧云何？謂無愧無所愧無別愧、無恥無所恥無別恥，於罪不怖性、於罪不畏性，於諸罪中不見怖畏，是名無愧。

眼識云何？謂眼及色為緣所生眼識。此中眼為增上、色為所緣，於眼所識色所有了別、各別了別，是名眼識。耳鼻舌身意識云何？謂意及法為緣所生意識。此中意為增上、法為所緣，於意所識法所有了別、各別了別，是名意識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼識云何？謂眼及色為緣所生眼識。此中眼為增上、色為所緣，於眼所識色所有了別、各別了別，是名眼識。耳鼻舌身意識云何？謂意及法為緣所生意識。此中意為增上、法為所緣，於意所識法所有了別、各別了別，是名意識。

眼觸云何？謂眼及色為緣生於眼識，三和合故觸。此中眼為增上、色為所緣，於眼所識色，諸觸等觸、現觸已觸當觸，是名眼觸。耳鼻舌身意觸云何？謂意及法為緣生於意識，三和合故觸。此中意為增上、法為所緣，於意所識法，諸觸等觸、現觸已觸當觸，是名意觸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼觸云何？謂眼及色為緣生於眼識，三和合故觸。此中眼為增上、色為所緣，於眼所識色，諸觸等觸、現觸已觸當觸，是名眼觸。耳鼻舌身意觸云何？謂意及法為緣生於意識，三和合故觸。此中意為增上、法為所緣，於意所識法，諸觸等觸、現觸已觸當觸，是名意觸。

眼觸所生受云何？謂眼及色為緣生於眼識，三和合故觸，觸為緣受。此中眼為增上、色為所緣，眼觸為因、眼觸為集、眼觸種類、眼觸為緣、眼觸所生作意相應，於眼所識色，諸受等受各別等受、已受當受，受所攝，是名眼觸所生受。耳鼻舌身意觸所生受云何？謂意及法為緣生於意識，三和合故觸，觸為緣受。此中意為增上、法為所緣，意觸為因、意觸為集、意觸種類、意觸為緣、意觸所生作意相應，於意所識法，諸受等受各別等受、已受當受受所攝，是名意觸所生受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼觸所生受云何？謂眼及色為緣生於眼識，三和合故觸，觸為緣受。此中眼為增上、色為所緣，眼觸為因、眼觸為集、眼觸種類、眼觸為緣、眼觸所生作意相應，於眼所識色，諸受等受各別等受、已受當受，受所攝，是名眼觸所生受。耳鼻舌身意觸所生受云何？謂意及法為緣生於意識，三和合故觸，觸為緣受。此中意為增上、法為所緣，意觸為因、意觸為集、意觸種類、意觸為緣、意觸所生作意相應，於意所識法，諸受等受各別等受、已受當受受所攝，是名意觸所生受。

眼觸所生想云何？謂眼及色為緣生於眼識，三和合故觸，觸為緣想。此中眼為增上、色為所緣，眼觸為因、眼觸為集、眼觸種類、眼觸為緣、眼觸所生作意相應，於眼所識色諸想等想各別等想現前等想、已想當想，是名眼觸所生想。耳鼻舌身意觸所生想云何？謂意及法為緣生於意識，三和合故觸，觸為緣想。此中意為增上、法為所緣，意觸為因、意觸為集、意觸種類、意觸為緣、意觸所生作意相應，於意所識法，諸想等想各別等想現前等想、已想當想，是名意觸所生想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼觸所生想云何？謂眼及色為緣生於眼識，三和合故觸，觸為緣想。此中眼為增上、色為所緣，眼觸為因、眼觸為集、眼觸種類、眼觸為緣、眼觸所生作意相應，於眼所識色諸想等想各別等想現前等想、已想當想，是名眼觸所生想。耳鼻舌身意觸所生想云何？謂意及法為緣生於意識，三和合故觸，觸為緣想。此中意為增上、法為所緣，意觸為因、意觸為集、意觸種類、意觸為緣、意觸所生作意相應，於意所識法，諸想等想各別等想現前等想、已想當想，是名意觸所生想。

眼觸所生思云何？謂眼及色為緣生於眼識，三和合故觸，觸為緣思。此中眼為增上、色為所緣，眼觸為因、眼觸為集、眼觸種類、眼觸為緣、眼觸所生作意相應，於眼所識色，諸思等思各別等思現前等思、已思當思，思所攝造心意業，是名眼觸所生思。耳鼻舌身意觸所生思云何？謂意及法為緣生於意識，三和合故觸，觸為緣思。此中意為增上、法為所緣，意觸為因、意觸為集、意觸種類、意觸為緣、意觸所生作意相應，於意所識法，諸思等思各別等思現前等思、已思當思，思所攝造心意業，是名意觸所生思。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼觸所生思云何？謂眼及色為緣生於眼識，三和合故觸，觸為緣思。此中眼為增上、色為所緣，眼觸為因、眼觸為集、眼觸種類、眼觸為緣、眼觸所生作意相應，於眼所識色，諸思等思各別等思現前等思、已思當思，思所攝造心意業，是名眼觸所生思。耳鼻舌身意觸所生思云何？謂意及法為緣生於意識，三和合故觸，觸為緣思。此中意為增上、法為所緣，意觸為因、意觸為集、意觸種類、意觸為緣、意觸所生作意相應，於意所識法，諸思等思各別等思現前等思、已思當思，思所攝造心意業，是名意觸所生思。

眼觸所生愛云何？謂眼及色為緣生於眼識，三和合故觸，觸為緣故受，受為緣愛。此中眼為增上、色為所緣，於眼所識色，諸貪等貪，執藏防護愛樂耽著，是名眼觸所生愛。耳鼻舌身意觸所生愛云何？謂意及法為緣生於意識，三和合故觸，觸為緣受，受為緣愛。此中意為增上、法為所緣，於意所識法，諸貪等貪，執藏防護愛樂耽著，是名意觸所生愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼觸所生愛云何？謂眼及色為緣生於眼識，三和合故觸，觸為緣故受，受為緣愛。此中眼為增上、色為所緣，於眼所識色，諸貪等貪，執藏防護愛樂耽著，是名眼觸所生愛。耳鼻舌身意觸所生愛云何？謂意及法為緣生於意識，三和合故觸，觸為緣受，受為緣愛。此中意為增上、法為所緣，於意所識法，諸貪等貪，執藏防護愛樂耽著，是名意觸所生愛。

分別品第二中初門 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別品第二中初門

門有八十八， 初異類三門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 門有八十八， 初異類三門，

謂受并識身， 及無慚無愧； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂受并識身， 及無慚無愧；

餘門八十五， 謂受等次第， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘門八十五， 謂受等次第，

相應不相應， 一行界處蘊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相應不相應， 一行界處蘊。

五受根，謂樂根、苦根、喜根、憂根、捨根。大地法受與五受根，幾相應、幾不相應？乃至意觸所生愛與五受根，幾相應、幾不相應？大地法受，五受根無相應者，皆不相應。大地法想，五受根一切相應，無不相應者。如想，思、觸、作意、欲、勝解、念、三摩地、慧亦爾。不信五受根，五根相應，五根不相應。如不信，餘大煩惱地法亦爾。忿、恨、惱、嫉、害，二根相應，謂憂、捨，五根不相應。覆、誑、諂三根相應除樂、苦，五根不相應。憍，四根相應除苦，五根不相應。慳，二根相應謂喜、捨，五根不相應。欲貪、色貪，三根相應除苦、憂，五根不相應。無色貪，一根相應，謂捨，五根不相應。瞋，三根相應除樂、喜，五根不相應。疑，四根相應除苦，五根不相應。五見中邪見，四根相應除苦，五根不相應。餘四見，三根相應除苦、憂，五根不相應。有對觸，三根相應除喜、憂，四根不相應除苦。增語觸，四根相應除苦，三根不相應除喜、憂。明觸，三根相應除苦、憂，五根不相應。無明觸及非明非無明觸，五根相應，五根不相應。樂根，無相應者，皆不相應。如樂根，苦根、喜根、憂根、捨根亦爾。尋、伺，五根相應，三根不相應除苦、憂。識，五根相應，無不相應者。無慚、無愧，五根相應，五根不相應。眼識，三根相應除喜、憂，五根不相應。如眼識，耳鼻舌身識亦爾。意識，四根相應除苦，三根不相應除喜、憂。如六識身，六觸身、六想身、六思身亦爾。眼觸所生受，五受根無相應者，皆不相應。如眼觸所生受，餘受身亦爾。眼觸所生愛，二根相應謂樂、捨，五根不相應。如眼觸所生愛，耳鼻舌身觸所生愛亦爾。意觸所生愛，三根相應除苦、憂，五根不相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五受根，謂樂根、苦根、喜根、憂根、捨根。大地法受與五受根，幾相應、幾不相應？乃至意觸所生愛與五受根，幾相應、幾不相應？大地法受，五受根無相應者，皆不相應。大地法想，五受根一切相應，無不相應者。如想，思、觸、作意、欲、勝解、念、三摩地、慧亦爾。不信五受根，五根相應，五根不相應。如不信，餘大煩惱地法亦爾。忿、恨、惱、嫉、害，二根相應，謂憂、捨，五根不相應。覆、誑、諂三根相應除樂、苦，五根不相應。憍，四根相應除苦，五根不相應。慳，二根相應謂喜、捨，五根不相應。欲貪、色貪，三根相應除苦、憂，五根不相應。無色貪，一根相應，謂捨，五根不相應。瞋，三根相應除樂、喜，五根不相應。疑，四根相應除苦，五根不相應。五見中邪見，四根相應除苦，五根不相應。餘四見，三根相應除苦、憂，五根不相應。有對觸，三根相應除喜、憂，四根不相應除苦。增語觸，四根相應除苦，三根不相應除喜、憂。明觸，三根相應除苦、憂，五根不相應。無明觸及非明非無明觸，五根相應，五根不相應。樂根，無相應者，皆不相應。如樂根，苦根、喜根、憂根、捨根亦爾。尋、伺，五根相應，三根不相應除苦、憂。識，五根相應，無不相應者。無慚、無愧，五根相應，五根不相應。眼識，三根相應除喜、憂，五根不相應。如眼識，耳鼻舌身識亦爾。意識，四根相應除苦，三根不相應除喜、憂。如六識身，六觸身、六想身、六思身亦爾。眼觸所生受，五受根無相應者，皆不相應。如眼觸所生受，餘受身亦爾。眼觸所生愛，二根相應謂樂、捨，五根不相應。如眼觸所生愛，耳鼻舌身觸所生愛亦爾。意觸所生愛，三根相應除苦、憂，五根不相應。

分別品第二中第二門 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別品第二中第二門

六識身，謂眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識。大地法受與六識身，幾相應、幾不相應？乃至意觸所生愛與六識身，幾相應、幾不相應？大地法受，六識身一切相應，無不相應者。如大地法受，餘大地法亦爾。不信，六識相應，六識不相應。如不信，餘大煩惱地法亦爾。忿，一識相應謂意，六識不相應。如忿，餘小煩惱地法亦爾。欲貪，六識相應，六識不相應。如欲貪，瞋亦爾。色貪，四識相應除鼻、舌，六識不相應。無色貪、疑，一識相應謂意，六識不相應。五見，一識相應謂意，六識不相應。有對觸，五識相應除意，一識不相應謂意。增語觸，一識相應謂意，五識不相應除意。明觸，一識相應謂意，六識不相應。無明觸及非明非無明觸，六識相應，六識不相應。樂根、捨根，六識相應，六識不相應。苦根，五識相應除意，六識不相應。喜根、憂根，一識相應謂意，六識不相應。尋、伺，六識相應，一識不相應謂意。識法，六識身無相應者，皆不相應。無慚、無愧，六識相應，六識不相應。眼識六識身，無相應者，皆不相應。如眼識，耳鼻舌身意識亦爾。眼觸，一識相應謂眼，五識不相應除眼。如眼觸，耳鼻舌身意觸隨所應亦爾。如六觸身，六受身、六想身、六思身亦爾。眼觸所生愛，一識相應謂眼，六識不相應。如眼觸所生愛，耳鼻舌身意觸所生愛隨所應亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六識身，謂眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識。大地法受與六識身，幾相應、幾不相應？乃至意觸所生愛與六識身，幾相應、幾不相應？大地法受，六識身一切相應，無不相應者。如大地法受，餘大地法亦爾。不信，六識相應，六識不相應。如不信，餘大煩惱地法亦爾。忿，一識相應謂意，六識不相應。如忿，餘小煩惱地法亦爾。欲貪，六識相應，六識不相應。如欲貪，瞋亦爾。色貪，四識相應除鼻、舌，六識不相應。無色貪、疑，一識相應謂意，六識不相應。五見，一識相應謂意，六識不相應。有對觸，五識相應除意，一識不相應謂意。增語觸，一識相應謂意，五識不相應除意。明觸，一識相應謂意，六識不相應。無明觸及非明非無明觸，六識相應，六識不相應。樂根、捨根，六識相應，六識不相應。苦根，五識相應除意，六識不相應。喜根、憂根，一識相應謂意，六識不相應。尋、伺，六識相應，一識不相應謂意。識法，六識身無相應者，皆不相應。無慚、無愧，六識相應，六識不相應。眼識六識身，無相應者，皆不相應。如眼識，耳鼻舌身意識亦爾。眼觸，一識相應謂眼，五識不相應除眼。如眼觸，耳鼻舌身意觸隨所應亦爾。如六觸身，六受身、六想身、六思身亦爾。眼觸所生愛，一識相應謂眼，六識不相應。如眼觸所生愛，耳鼻舌身意觸所生愛隨所應亦爾。

分別品第二中第三門 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別品第二中第三門

二法，謂無慚、無愧。大地法受與此二法，幾相應、幾不相應？乃至意觸所生愛與此二法，幾相應、幾不相應？大地法受，諸不善者，二法相應，無不相應者；餘受無相應者，皆不相應。如大地法受，餘大地法亦爾。不信諸不善者，二法相應，無不相應者；餘不信無相應者，皆不相應。如不信，餘大煩惱地法亦爾。忿、恨、覆、惱、嫉、慳、害，皆二法相應，無不相應者。誑、諂、憍諸不善者，二法相應，無不相應者；餘誑、諂、憍，無相應者，皆不相應。欲貪、瞋恚，俱二法相應，無不相應者。色貪、無色貪，無相應者，俱不相應。疑，諸不善者，二法相應，無不相應者；餘疑，無相應者，定不相應。五見中二見，無相應者，俱不相應。三見，諸不善者，皆二法相應，無不相應者；餘三見，無相應者，皆不相應。有對、增語、無明觸，諸不善者，皆二法相應，無不相應者；餘三觸，無相應者，皆不相應。明觸、非明非無明觸，無相應者，俱不相應。樂根，諸不善者，二法相應，無不相應者；餘樂根，無相應者，定不相應。如樂根，苦、喜、憂、捨根亦爾。尋、伺、識法，諸不善者，皆二法相應，無不相應者；餘尋伺識法，無相應者，皆不相應。無慚與無愧，定相應，無不相應者；與無慚定不相應，無相應者。無愧與無慚定相應，無不相應者；與無愧定不相應，無相應者。眼識，諸不善者，二法相應，無不相應者；餘眼識，無相應者，皆不相應。如眼識，耳鼻舌身意識亦爾。如六識身，六觸身、六受身、六想身、六思身亦爾。眼耳身意觸所生愛，諸不善者，皆二法相應，無不相應者。餘眼耳身意觸所生愛，無相應者，皆不相應。鼻舌觸所生愛，俱二法相應，無不相應者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二法，謂無慚、無愧。大地法受與此二法，幾相應、幾不相應？乃至意觸所生愛與此二法，幾相應、幾不相應？大地法受，諸不善者，二法相應，無不相應者；餘受無相應者，皆不相應。如大地法受，餘大地法亦爾。不信諸不善者，二法相應，無不相應者；餘不信無相應者，皆不相應。如不信，餘大煩惱地法亦爾。忿、恨、覆、惱、嫉、慳、害，皆二法相應，無不相應者。誑、諂、憍諸不善者，二法相應，無不相應者；餘誑、諂、憍，無相應者，皆不相應。欲貪、瞋恚，俱二法相應，無不相應者。色貪、無色貪，無相應者，俱不相應。疑，諸不善者，二法相應，無不相應者；餘疑，無相應者，定不相應。五見中二見，無相應者，俱不相應。三見，諸不善者，皆二法相應，無不相應者；餘三見，無相應者，皆不相應。有對、增語、無明觸，諸不善者，皆二法相應，無不相應者；餘三觸，無相應者，皆不相應。明觸、非明非無明觸，無相應者，俱不相應。樂根，諸不善者，二法相應，無不相應者；餘樂根，無相應者，定不相應。如樂根，苦、喜、憂、捨根亦爾。尋、伺、識法，諸不善者，皆二法相應，無不相應者；餘尋伺識法，無相應者，皆不相應。無慚與無愧，定相應，無不相應者；與無慚定不相應，無相應者。無愧與無慚定相應，無不相應者；與無愧定不相應，無相應者。眼識，諸不善者，二法相應，無不相應者；餘眼識，無相應者，皆不相應。如眼識，耳鼻舌身意識亦爾。如六識身，六觸身、六受身、六想身、六思身亦爾。眼耳身意觸所生愛，諸不善者，皆二法相應，無不相應者。餘眼耳身意觸所生愛，無相應者，皆不相應。鼻舌觸所生愛，俱二法相應，無不相應者。