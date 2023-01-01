十地經論法雲地第十卷之十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十地經論法雲地第十卷之十二

天親菩薩造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天親菩薩造

後魏北印度三藏菩提流支譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後魏北印度三藏菩提流支譯

論曰：菩薩於九地中已作淨佛國土及化眾生，第十地中修行令智覺滿足，此是勝故。此地中有八分差別：一、方便作滿足地分；二、得三昧滿足分；三、得受位分；四、入大盡分；五、地釋名分；六、神通力無上有上分；七、地影像分；八、地利益分。云何方便作滿足地分？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：菩薩於九地中已作淨佛國土及化眾生，第十地中修行令智覺滿足，此是勝故。此地中有八分差別：一、方便作滿足地分；二、得三昧滿足分；三、得受位分；四、入大盡分；五、地釋名分；六、神通力無上有上分；七、地影像分；八、地利益分。云何方便作滿足地分？

經曰：爾時金剛藏菩薩言：佛子！若菩薩如是無量智善觀智，乃至第九菩薩地善擇智，善滿足清白法、集無量助道法、善攝大功德智慧、廣行增上大悲、廣知世界差別、深入眾生界稠林行、念隨順入如來行境界、深入趣向如來力無畏不共佛法，名為得至一切種一切智智受位地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：爾時金剛藏菩薩言：佛子！若菩薩如是無量智善觀智，乃至第九菩薩地善擇智，善滿足清白法、集無量助道法、善攝大功德智慧、廣行增上大悲、廣知世界差別、深入眾生界稠林行、念隨順入如來行境界、深入趣向如來力無畏不共佛法，名為得至一切種一切智智受位地。

論曰：是中地方便作滿足地分者，於初地至九地中善擇智業應知。如經「佛子！若菩薩如是無量智善觀智，乃至第九菩薩地善擇智」故。此善擇智有七種相：一、善修行故，有三句，如經「善滿足清白法、集無量助道法、善攝大功德智慧」故。此諸句次第相釋應知。二、普遍隨順自利利他故，如經「廣行增上大悲」故。三、令佛土淨，如經「廣知世界差別」故。四、教化眾生，如經「深入眾生界稠林行」故。五、善解，如經「念隨順入如來行境界」故。如來境界者，真如法故。六、無厭足，如經「深入趣向如來力無畏不共佛法」故。七、地盡至入，如經「名為得至一切種一切智智受位地」故。如是十地方便作滿足地分已說。云何得三昧滿足分？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：是中地方便作滿足地分者，於初地至九地中善擇智業應知。如經「佛子！若菩薩如是無量智善觀智，乃至第九菩薩地善擇智」故。此善擇智有七種相：一、善修行故，有三句，如經「善滿足清白法、集無量助道法、善攝大功德智慧」故。此諸句次第相釋應知。二、普遍隨順自利利他故，如經「廣行增上大悲」故。三、令佛土淨，如經「廣知世界差別」故。四、教化眾生，如經「深入眾生界稠林行」故。五、善解，如經「念隨順入如來行境界」故。如來境界者，真如法故。六、無厭足，如經「深入趣向如來力無畏不共佛法」故。七、地盡至入，如經「名為得至一切種一切智智受位地」故。如是十地方便作滿足地分已說。云何得三昧滿足分？

經曰：佛子！菩薩隨順行如是智，得入受位地，即得菩薩名離垢三昧而現在前，名入法界差別三昧、名莊嚴道場三昧、名一切種花光三昧、名海藏三昧、名海成就三昧、名虛空界廣三昧、名善擇一切法性三昧、名隨一切眾生心行三昧、名現一切諸佛現前住菩薩三昧而現在前，如是等上首十阿僧祇百千諸三昧門皆現在前。是菩薩皆悉入此一切三昧，善知三昧方便，乃至三昧所作正受。此菩薩乃至十阿僧祇百千三昧，最後三昧名一切智智受勝位菩薩三昧而現在前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：佛子！菩薩隨順行如是智，得入受位地，即得菩薩名離垢三昧而現在前，名入法界差別三昧、名莊嚴道場三昧、名一切種花光三昧、名海藏三昧、名海成就三昧、名虛空界廣三昧、名善擇一切法性三昧、名隨一切眾生心行三昧、名現一切諸佛現前住菩薩三昧而現在前，如是等上首十阿僧祇百千諸三昧門皆現在前。是菩薩皆悉入此一切三昧，善知三昧方便，乃至三昧所作正受。此菩薩乃至十阿僧祇百千三昧，最後三昧名一切智智受勝位菩薩三昧而現在前。

論曰：得三昧滿足者，離垢三昧等共眷屬現前故。離垢三昧者，離煩惱垢故。而現在前者，不加功力自然現在前故。此離垢三昧復有九種三昧，離八種垢應知。一、入密無垢，如經「名入法界差別三昧」故。二、近無垢，如經「名莊嚴道場三昧」故。三、放光無垢，如經「名一切種花光三昧」故。四、陀羅尼無垢，如經「名海藏三昧」故。五、起通無垢，如經「名海成就三昧」故。六、清淨佛土無垢，有二句，無量正觀故，如經「名虛空界廣三昧、名善擇一切法性三昧」故。七、化眾生無垢，如經「名隨一切眾生心行三昧」故。八、正覺無垢，成菩提時一切諸佛迭共現前知故，如經「名現一切諸佛現前住菩薩三昧而現在前」故。乃至名一切智智受勝位菩薩三昧而現在前者，一切智智無分別、一切智智平等受位故。善知三昧方便乃至三昧所作正受者，滿足三昧事示現如是。十地得三昧滿足分已說。云何得受位分？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：得三昧滿足者，離垢三昧等共眷屬現前故。離垢三昧者，離煩惱垢故。而現在前者，不加功力自然現在前故。此離垢三昧復有九種三昧，離八種垢應知。一、入密無垢，如經「名入法界差別三昧」故。二、近無垢，如經「名莊嚴道場三昧」故。三、放光無垢，如經「名一切種花光三昧」故。四、陀羅尼無垢，如經「名海藏三昧」故。五、起通無垢，如經「名海成就三昧」故。六、清淨佛土無垢，有二句，無量正觀故，如經「名虛空界廣三昧、名善擇一切法性三昧」故。七、化眾生無垢，如經「名隨一切眾生心行三昧」故。八、正覺無垢，成菩提時一切諸佛迭共現前知故，如經「名現一切諸佛現前住菩薩三昧而現在前」故。乃至名一切智智受勝位菩薩三昧而現在前者，一切智智無分別、一切智智平等受位故。善知三昧方便乃至三昧所作正受者，滿足三昧事示現如是。十地得三昧滿足分已說。云何得受位分？

經曰：是三昧現在前時，即有大寶蓮華王出，周圓如十阿僧祇百千三千大千世界，一切眾寶間錯莊嚴，過於一切世間境界，出世間善根所生，行諸法如幻性境界所成。光明普照一切法界，過一切諸天所有境界。大琉璃摩尼寶為莖，不可量栴檀王為臺，大瑪瑙寶為鬚，閻浮檀金為葉。華身有無量光明，一切眾寶間錯其內。無量寶網彌覆其上，滿十三千大千世界微塵數等蓮花以為眷屬。如是成就具足諸相已，爾時菩薩其身姝妙稱可花座。是菩薩得一切智智受勝位三昧力故，即時身在大寶蓮花王座上坐。是菩薩在大寶蓮花王座上坐時，爾時大寶蓮花王眷屬蓮花座上皆有菩薩，一一菩薩皆坐蓮花座上，圍遶彼菩薩。一一菩薩各得十十百千三昧，皆一心恭敬瞻仰大菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：是三昧現在前時，即有大寶蓮華王出，周圓如十阿僧祇百千三千大千世界，一切眾寶間錯莊嚴，過於一切世間境界，出世間善根所生，行諸法如幻性境界所成。光明普照一切法界，過一切諸天所有境界。大琉璃摩尼寶為莖，不可量栴檀王為臺，大瑪瑙寶為鬚，閻浮檀金為葉。華身有無量光明，一切眾寶間錯其內。無量寶網彌覆其上，滿十三千大千世界微塵數等蓮花以為眷屬。如是成就具足諸相已，爾時菩薩其身姝妙稱可花座。是菩薩得一切智智受勝位三昧力故，即時身在大寶蓮花王座上坐。是菩薩在大寶蓮花王座上坐時，爾時大寶蓮花王眷屬蓮花座上皆有菩薩，一一菩薩皆坐蓮花座上，圍遶彼菩薩。一一菩薩各得十十百千三昧，皆一心恭敬瞻仰大菩薩。

論曰：是中得受位者，隨何等座、隨何等身量、隨何等眷屬、隨何等相、隨何等出處、隨所得位、隨如是說，六事應知。是中座處者，有十種相：一、生相，如經「是三昧現在前時即有大寶蓮花王出」故。二、量相，如經「周圓如十阿僧祇百千三千大千世界」故。三、勝相，如經「一切眾寶間錯莊嚴」故。四、地相，如經「過於一切世間境界」故。五、因相，如經「出世間善根所生」故。六、成相，如經「行諸法如幻性境界所成」故。七、第一義相，如經「光明善照一切法界」故。善照者，名為正觀故。八、功德相，過一切諸天故，如經「過一切諸天所有境界」故。九、體相，莖臺等，如經「大琉璃摩尼寶為莖」等。十、莊嚴具足相，如經「花身有無量光明，一切眾寶間錯其內，無量寶網彌覆其上」故。隨何等身量者，身稱花座，如經「爾時菩薩其身姝妙，稱可花座」如是等。隨何等眷屬者，此坐處大寶蓮花王座眷屬菩薩眷屬住在其中，如經「爾時大寶蓮花王眷屬」如是等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：是中得受位者，隨何等座、隨何等身量、隨何等眷屬、隨何等相、隨何等出處、隨所得位、隨如是說，六事應知。是中座處者，有十種相：一、生相，如經「是三昧現在前時即有大寶蓮花王出」故。二、量相，如經「周圓如十阿僧祇百千三千大千世界」故。三、勝相，如經「一切眾寶間錯莊嚴」故。四、地相，如經「過於一切世間境界」故。五、因相，如經「出世間善根所生」故。六、成相，如經「行諸法如幻性境界所成」故。七、第一義相，如經「光明善照一切法界」故。善照者，名為正觀故。八、功德相，過一切諸天故，如經「過一切諸天所有境界」故。九、體相，莖臺等，如經「大琉璃摩尼寶為莖」等。十、莊嚴具足相，如經「花身有無量光明，一切眾寶間錯其內，無量寶網彌覆其上」故。隨何等身量者，身稱花座，如經「爾時菩薩其身姝妙，稱可花座」如是等。隨何等眷屬者，此坐處大寶蓮花王座眷屬菩薩眷屬住在其中，如經「爾時大寶蓮花王眷屬」如是等。

經曰：是菩薩昇大寶蓮花王座及眷屬菩薩坐蓮花座入三昧已，爾時十方一切世界皆大震動，一切惡道皆悉休息。光明普照一切法界，一切世界皆悉嚴淨，皆得見聞一切諸佛大會。何以故？佛子！是菩薩坐大寶蓮花王座時，即時兩足下放十阿僧祇百千光明，出已悉照十方無量阿鼻地獄等，滅眾生苦惱。兩膝放十阿僧祇百千光明，出已悉照十方無量畜生，滅除苦惱。臍輪放十阿僧祇百千光明，出已悉照十方無量餓鬼，滅除苦惱。左右脇放十阿僧祇百千光明，出已悉照十方無量人身，滅除苦惱。兩手放十阿僧祇百千光明，出已悉照十方無量諸天阿修羅宮。兩肩放十阿僧祇百千光明，出已悉照十方無量聲聞人。項背放十阿僧祇百千光明，出已悉照十方無量辟支佛身。面門放十阿僧祇百千光明，出已悉照十方無量從初發心乃至得九地菩薩。白毫相放十阿僧祇百千光明，出已悉照十方無量得位菩薩身而住，一切魔宮隱蔽不現。頂上放十阿僧祇百千三千大千世界微塵數光明，出已悉照十方一切諸佛大會，圍遶一切世界十匝，住虛空中成大光明輪網臺，名高大光明，作大供養供養諸佛。如是供養，從初發心乃至得九地菩薩所作供養諸佛，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，百千那由他分不及一，億分不及一，百億分不及一，千億分不及一，百千億分不及一，百千億那由他分不及一，乃至算數譬喻所不能及。是大光明輪網臺，勝十方世界所有華香末香燒香塗香散香、花鬘衣服、寶蓋幢幡、眾寶瓔珞摩尼寶珠供養之具，過於一切世間境界，以從出世間善根生故。一一佛大會上皆雨眾寶猶如大雨。若有眾生覺知如是供養者，當知皆是必定不退無上大道。如是諸光明雨大供養已，彼一切光明悉照十方一切諸佛大會，圍遶一切世界十匝，入諸佛足下。爾時彼諸佛及彼大菩薩，知某世界中某甲菩薩行如是菩薩道成就菩薩得位地時。又佛子！即時十方無邊菩薩乃至住九地者，皆來圍遶設大供養一心瞻仰，各得十十百千三昧。諸得位地菩薩，於功德莊嚴金剛萬字胸出一大光明名壞魔怨，有十阿僧祇百千光明以為眷屬，出已悉照十方無量世界，示無量神力，亦來入是大菩薩功德莊嚴金剛萬字胸。此光明滅已，是菩薩即時得百千增上大勢力功德智慧而現在前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：是菩薩昇大寶蓮花王座及眷屬菩薩坐蓮花座入三昧已，爾時十方一切世界皆大震動，一切惡道皆悉休息。光明普照一切法界，一切世界皆悉嚴淨，皆得見聞一切諸佛大會。何以故？佛子！是菩薩坐大寶蓮花王座時，即時兩足下放十阿僧祇百千光明，出已悉照十方無量阿鼻地獄等，滅眾生苦惱。兩膝放十阿僧祇百千光明，出已悉照十方無量畜生，滅除苦惱。臍輪放十阿僧祇百千光明，出已悉照十方無量餓鬼，滅除苦惱。左右脇放十阿僧祇百千光明，出已悉照十方無量人身，滅除苦惱。兩手放十阿僧祇百千光明，出已悉照十方無量諸天阿修羅宮。兩肩放十阿僧祇百千光明，出已悉照十方無量聲聞人。項背放十阿僧祇百千光明，出已悉照十方無量辟支佛身。面門放十阿僧祇百千光明，出已悉照十方無量從初發心乃至得九地菩薩。白毫相放十阿僧祇百千光明，出已悉照十方無量得位菩薩身而住，一切魔宮隱蔽不現。頂上放十阿僧祇百千三千大千世界微塵數光明，出已悉照十方一切諸佛大會，圍遶一切世界十匝，住虛空中成大光明輪網臺，名高大光明，作大供養供養諸佛。如是供養，從初發心乃至得九地菩薩所作供養諸佛，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，百千那由他分不及一，億分不及一，百億分不及一，千億分不及一，百千億分不及一，百千億那由他分不及一，乃至算數譬喻所不能及。是大光明輪網臺，勝十方世界所有華香末香燒香塗香散香、花鬘衣服、寶蓋幢幡、眾寶瓔珞摩尼寶珠供養之具，過於一切世間境界，以從出世間善根生故。一一佛大會上皆雨眾寶猶如大雨。若有眾生覺知如是供養者，當知皆是必定不退無上大道。如是諸光明雨大供養已，彼一切光明悉照十方一切諸佛大會，圍遶一切世界十匝，入諸佛足下。爾時彼諸佛及彼大菩薩，知某世界中某甲菩薩行如是菩薩道成就菩薩得位地時。又佛子！即時十方無邊菩薩乃至住九地者，皆來圍遶設大供養一心瞻仰，各得十十百千三昧。諸得位地菩薩，於功德莊嚴金剛萬字胸出一大光明名壞魔怨，有十阿僧祇百千光明以為眷屬，出已悉照十方無量世界，示無量神力，亦來入是大菩薩功德莊嚴金剛萬字胸。此光明滅已，是菩薩即時得百千增上大勢力功德智慧而現在前。

論曰：隨何等相者，一切世界動等相，如經「是菩薩昇大寶蓮花王座乃至皆得見聞一切諸佛大會」故。隨何等出處者，以出光明故。復次光明，三種業應知：一、利益業；二、發覺業；三、攝伏業。如經「何以故？佛子！是菩薩坐大蓮花王座，即時兩足下放十阿僧祇百千光明乃至功德智慧而現在前」故。必定不退無上大道，於地中決定義故。復有異義定不放逸，所作之事決定心故。功德莊嚴金剛萬字胸者，於菩薩胸中有功德莊嚴金剛萬字相，名為無比。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：隨何等相者，一切世界動等相，如經「是菩薩昇大寶蓮花王座乃至皆得見聞一切諸佛大會」故。隨何等出處者，以出光明故。復次光明，三種業應知：一、利益業；二、發覺業；三、攝伏業。如經「何以故？佛子！是菩薩坐大蓮花王座，即時兩足下放十阿僧祇百千光明乃至功德智慧而現在前」故。必定不退無上大道，於地中決定義故。復有異義定不放逸，所作之事決定心故。功德莊嚴金剛萬字胸者，於菩薩胸中有功德莊嚴金剛萬字相，名為無比。

經曰：如是佛子！爾時諸佛放眉間白毫相光，名益一切智通，有阿僧祇光明眷屬，照於十方一切世界無有遺餘，十匝圍遶一切世界，示於諸佛大神通力，勸發無量百千萬億諸佛。一切十方諸佛國土六種震動，滅除一切惡道苦惱，一切魔宮隱蔽不現，示一切諸佛得菩提處、示一切諸佛大會神通莊嚴之事，照明一切法界際、一切虛空界，盡一切世界已還來集，在一切菩薩大會之上周匝圍遶，示大神通光明莊嚴之事。是光明入彼大菩薩頂上，其諸眷屬光明入諸眷屬蓮花座上。菩薩頂上光明入是菩薩身時，彼諸菩薩各得先所未得十十百千三昧。彼諸光明一時入彼菩薩頂時，彼菩薩名為得位，入諸佛境界、具佛十力、墮在佛數。佛子！譬如轉輪聖王長子，玉女寶所生，具足王相。轉輪聖王令子在白象寶閻浮檀金座上，取四大海水，上張羅網寶蓋幡華寶幢種種莊嚴，手執金鍾香水灌子頂上，即名灌頂剎利王數，具足轉十善道故，得名轉輪聖王。如是佛子！彼菩薩從諸如來得受位已，名得智位，具足十力墮在佛數。佛子？是名菩薩大乘位地。菩薩為是位故，受無量百千萬億苦難行事。是菩薩得是位已，無量功德智慧轉增，名為安住菩薩法雲地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：如是佛子！爾時諸佛放眉間白毫相光，名益一切智通，有阿僧祇光明眷屬，照於十方一切世界無有遺餘，十匝圍遶一切世界，示於諸佛大神通力，勸發無量百千萬億諸佛。一切十方諸佛國土六種震動，滅除一切惡道苦惱，一切魔宮隱蔽不現，示一切諸佛得菩提處、示一切諸佛大會神通莊嚴之事，照明一切法界際、一切虛空界，盡一切世界已還來集，在一切菩薩大會之上周匝圍遶，示大神通光明莊嚴之事。是光明入彼大菩薩頂上，其諸眷屬光明入諸眷屬蓮花座上。菩薩頂上光明入是菩薩身時，彼諸菩薩各得先所未得十十百千三昧。彼諸光明一時入彼菩薩頂時，彼菩薩名為得位，入諸佛境界、具佛十力、墮在佛數。佛子！譬如轉輪聖王長子，玉女寶所生，具足王相。轉輪聖王令子在白象寶閻浮檀金座上，取四大海水，上張羅網寶蓋幡華寶幢種種莊嚴，手執金鍾香水灌子頂上，即名灌頂剎利王數，具足轉十善道故，得名轉輪聖王。如是佛子！彼菩薩從諸如來得受位已，名得智位，具足十力墮在佛數。佛子？是名菩薩大乘位地。菩薩為是位故，受無量百千萬億苦難行事。是菩薩得是位已，無量功德智慧轉增，名為安住菩薩法雲地。

論曰：隨所得位者，諸如來光明，彼菩薩迭互知平等攝受故。如經「如是佛子！爾時諸佛放眉間白毫相光名益一切智通」如是等。云何得位如轉輪聖王長子？如經「譬如轉輪聖王長子」如是等。此菩薩同得位時，名為善住此地中，如經「是菩薩得是位已，無量功德智慧轉增，名為安住菩薩法雲地」。如是得受位分已說。云何入大盡分？入大盡分者，有五種：一、智大；二、解脫大；三、三昧大；四、陀羅尼大；五、神通大。此事依五種義分別應知。一、依正覺實智義；二、依心自在義；三、依發心即成就一切事義；四、依一切世間隨利益眾生義；五、依堪能度眾生義。云何智成就？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：隨所得位者，諸如來光明，彼菩薩迭互知平等攝受故。如經「如是佛子！爾時諸佛放眉間白毫相光名益一切智通」如是等。云何得位如轉輪聖王長子？如經「譬如轉輪聖王長子」如是等。此菩薩同得位時，名為善住此地中，如經「是菩薩得是位已，無量功德智慧轉增，名為安住菩薩法雲地」。如是得受位分已說。云何入大盡分？入大盡分者，有五種：一、智大；二、解脫大；三、三昧大；四、陀羅尼大；五、神通大。此事依五種義分別應知。一、依正覺實智義；二、依心自在義；三、依發心即成就一切事義；四、依一切世間隨利益眾生義；五、依堪能度眾生義。云何智成就？

經曰：佛子！是菩薩住此菩薩法雲地，如實知欲界集、色界集、無色界集。如實知眾生界集、識界集、有為界集、無為界集、虛空界集、法界集，如實知涅槃界集。如實知邪見諸煩惱界集、世界成壞集、聲聞行集、辟支佛行集、菩薩行集、諸佛力無畏不共佛法色身法身集、一切種一切智智集、得菩提轉法輪示滅度集，略說乃至如實知入一切法成智差別集。是菩薩以如是智通達勝慧，如實知眾生業化、煩惱化、見作化、世界化、法界化、聲聞化、辟支佛化、菩薩化、如來化，如實知一切分別無分別化。是菩薩如實知佛力持、法持、僧持、業持、煩惱持、時持、願持、供養持、行持、劫持，如實知智持。是菩薩如實知諸佛所有細微入智，所謂行細微入智、退細微入智、入胎細微入智、生細微入智、奮迅細微入智、出家細微入智、得菩提細微入智、轉法輪細微入智、持壽命細微入智、示涅槃細微入智，如實知法久住細微入智。是菩薩如實知諸佛所有密處，所謂身密口密意密、籌量時非時密、與菩薩授記密、攝伏眾生密、乘種種密、一切根行差別密、一切信如實所作密，如實知行得菩提密。是菩薩如實知諸佛所有入劫智，所謂一劫入阿僧祇劫、阿僧祇劫入一劫，有數劫入無數劫、無數劫入有數劫，一念劫入無量劫、無量劫入一念劫，劫入非劫、非劫入劫，有佛劫入無佛劫、無佛劫入有佛劫、有佛劫入有佛劫、無佛劫入無佛劫，過去未來劫入現在劫、現在劫入過去未來劫、未來過去劫入現在劫、現在劫入未來過去劫，長劫入短劫、短劫入長劫、短劫入短劫、長劫入長劫，如實知一切劫相相入。是菩薩如實知諸佛所有入智，所謂入凡夫道智、入微塵智、入國土身菩提智、入眾生身心菩提智、入一切處隨菩提智、入亂行示現智、入順行示現智、入逆行示現智、入思議不思議智、入世間出世間智行示現智、入聲聞智辟支佛智菩薩智，如實知如來智行智。佛子！諸佛智慧如是廣大無量無邊，菩薩住此地即能得入如是智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：佛子！是菩薩住此菩薩法雲地，如實知欲界集、色界集、無色界集。如實知眾生界集、識界集、有為界集、無為界集、虛空界集、法界集，如實知涅槃界集。如實知邪見諸煩惱界集、世界成壞集、聲聞行集、辟支佛行集、菩薩行集、諸佛力無畏不共佛法色身法身集、一切種一切智智集、得菩提轉法輪示滅度集，略說乃至如實知入一切法成智差別集。是菩薩以如是智通達勝慧，如實知眾生業化、煩惱化、見作化、世界化、法界化、聲聞化、辟支佛化、菩薩化、如來化，如實知一切分別無分別化。是菩薩如實知佛力持、法持、僧持、業持、煩惱持、時持、願持、供養持、行持、劫持，如實知智持。是菩薩如實知諸佛所有細微入智，所謂行細微入智、退細微入智、入胎細微入智、生細微入智、奮迅細微入智、出家細微入智、得菩提細微入智、轉法輪細微入智、持壽命細微入智、示涅槃細微入智，如實知法久住細微入智。是菩薩如實知諸佛所有密處，所謂身密口密意密、籌量時非時密、與菩薩授記密、攝伏眾生密、乘種種密、一切根行差別密、一切信如實所作密，如實知行得菩提密。是菩薩如實知諸佛所有入劫智，所謂一劫入阿僧祇劫、阿僧祇劫入一劫，有數劫入無數劫、無數劫入有數劫，一念劫入無量劫、無量劫入一念劫，劫入非劫、非劫入劫，有佛劫入無佛劫、無佛劫入有佛劫、有佛劫入有佛劫、無佛劫入無佛劫，過去未來劫入現在劫、現在劫入過去未來劫、未來過去劫入現在劫、現在劫入未來過去劫，長劫入短劫、短劫入長劫、短劫入短劫、長劫入長劫，如實知一切劫相相入。是菩薩如實知諸佛所有入智，所謂入凡夫道智、入微塵智、入國土身菩提智、入眾生身心菩提智、入一切處隨菩提智、入亂行示現智、入順行示現智、入逆行示現智、入思議不思議智、入世間出世間智行示現智、入聲聞智辟支佛智菩薩智，如實知如來智行智。佛子！諸佛智慧如是廣大無量無邊，菩薩住此地即能得入如是智慧。

論曰：是中智大復有七種應知：一、集智大；二、應化智大；三、加持智大；四、入細微智大；五、密處智大；六、入劫智大；七、入道智大。是中初依能斷疑力應知，第二依彼身起力，第三依彼如是如是轉行力，第四依彼應化加持善集不二智作故，第五依護根未熟眾生不令驚怖，第六依命行加持捨自在意故，第七依對治意說。是中集智者，因緣集智應知。彼復隨所有分染或淨或滅，隨所有三界處、隨所有眾生、隨染淨等心、隨所有有為法無為法無知知故。隨所有處虛空等，隨所說正不正法，隨所證不證，謂於涅槃隨所邪見過餘外道等彼不能證。隨所有器世間壞成、隨所有三乘，彼集差別應知。如經「佛子！是菩薩住此菩薩法雲地，如實知欲界集，乃至如實知入一切法成智差別集」故。是中應化智者，眾生應化等差別應知，如經「是菩薩以如是智通達勝慧乃至如實知一切分別無分別化」故。是中煩惱見作化者，應化示煩惱染見作故。法界化者，所說法行故，彼應化一切分別無分別如實知故。是中加持智者，如經「是菩薩如實知佛力持乃至如實知智持」故，如經應知。是中智持者，一切智智故，此智能作一切事故。入細微智者，如經「是菩薩如實知諸佛所有細微入智乃至如實知法久住細微入智」故，如經應知。是中奮迅者，現行七步等應知。是中密處智者，如經「是菩薩如實知諸佛所有密處乃至如實知行得菩提密」故，如經應知。是中入劫智者，所謂入劫，如經「是菩薩如實知諸佛所有入劫智，所謂一劫入阿僧祇劫乃至如實知一切劫相相入」故，如經應知。是中入者，平等解脫一切劫迭相入故。是中入道智者，依凡夫地依我慢行者、依信求生天者、依覺觀者，如經「是菩薩如實知諸佛所有入智，所謂入凡夫道智乃至即能得入如是智慧」故。如是七種智大已說。云何解脫大？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：是中智大復有七種應知：一、集智大；二、應化智大；三、加持智大；四、入細微智大；五、密處智大；六、入劫智大；七、入道智大。是中初依能斷疑力應知，第二依彼身起力，第三依彼如是如是轉行力，第四依彼應化加持善集不二智作故，第五依護根未熟眾生不令驚怖，第六依命行加持捨自在意故，第七依對治意說。是中集智者，因緣集智應知。彼復隨所有分染或淨或滅，隨所有三界處、隨所有眾生、隨染淨等心、隨所有有為法無為法無知知故。隨所有處虛空等，隨所說正不正法，隨所證不證，謂於涅槃隨所邪見過餘外道等彼不能證。隨所有器世間壞成、隨所有三乘，彼集差別應知。如經「佛子！是菩薩住此菩薩法雲地，如實知欲界集，乃至如實知入一切法成智差別集」故。是中應化智者，眾生應化等差別應知，如經「是菩薩以如是智通達勝慧乃至如實知一切分別無分別化」故。是中煩惱見作化者，應化示煩惱染見作故。法界化者，所說法行故，彼應化一切分別無分別如實知故。是中加持智者，如經「是菩薩如實知佛力持乃至如實知智持」故，如經應知。是中智持者，一切智智故，此智能作一切事故。入細微智者，如經「是菩薩如實知諸佛所有細微入智乃至如實知法久住細微入智」故，如經應知。是中奮迅者，現行七步等應知。是中密處智者，如經「是菩薩如實知諸佛所有密處乃至如實知行得菩提密」故，如經應知。是中入劫智者，所謂入劫，如經「是菩薩如實知諸佛所有入劫智，所謂一劫入阿僧祇劫乃至如實知一切劫相相入」故，如經應知。是中入者，平等解脫一切劫迭相入故。是中入道智者，依凡夫地依我慢行者、依信求生天者、依覺觀者，如經「是菩薩如實知諸佛所有入智，所謂入凡夫道智乃至即能得入如是智慧」故。如是七種智大已說。云何解脫大？

經曰：佛子！是菩薩如是通達此地行，得名菩薩不思議解脫門，無障礙解脫、淨智差別解脫、普門光解脫、如來藏解脫、隨順不退輪解脫、入通達三世解脫、法界藏解脫、解脫光輪解脫，名得菩薩一切境界無餘解脫。佛子！是菩薩十菩薩解脫門為首，得如是等無量無邊百千萬阿僧祇菩薩解脫門，皆於第十菩薩地中得；如是乃至無量無邊百千萬阿僧祇三昧，無量無邊百千萬阿僧祇陀羅尼，無量無邊百千萬阿僧祇神通，亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：佛子！是菩薩如是通達此地行，得名菩薩不思議解脫門，無障礙解脫、淨智差別解脫、普門光解脫、如來藏解脫、隨順不退輪解脫、入通達三世解脫、法界藏解脫、解脫光輪解脫，名得菩薩一切境界無餘解脫。佛子！是菩薩十菩薩解脫門為首，得如是等無量無邊百千萬阿僧祇菩薩解脫門，皆於第十菩薩地中得；如是乃至無量無邊百千萬阿僧祇三昧，無量無邊百千萬阿僧祇陀羅尼，無量無邊百千萬阿僧祇神通，亦復如是。

論曰：是中解脫大者，一、依神通境界，如經「佛子！是菩薩如是通達此地行，得名菩薩不思議解脫門」故。二、能至無量世界願智無礙，如經「無障礙解脫」故。三、知世間出世間有學無學聲聞辟支佛菩薩如來解脫智等，如經「淨智差別解脫」故。四、隨意轉事，如經「普門光解脫」故。五、法陀羅尼，如經「如來藏解脫」故。六、能破他言，如經「隨順不退輪解脫」故。七、三世劫隨意住持，如經「入通達三世解脫」故。八、一切法一切種因緣集智，如經「法界藏解脫」故。九、光不離身而能普照，如經「解脫光輪解脫」故。十、依一時知無量世界諸眾生心，如經「名得菩薩一切境界無餘解脫」故。是中三昧大者，如經「如是乃至無量無邊百千萬阿僧祇三昧」故。是中陀羅尼大者，如經「無量無邊百千萬阿僧祇陀羅尼」故。是中神通大者，如經「無量無邊百千萬阿僧祇神通亦復如是」故。如是十地入大盡分已說。云何地釋名分？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：是中解脫大者，一、依神通境界，如經「佛子！是菩薩如是通達此地行，得名菩薩不思議解脫門」故。二、能至無量世界願智無礙，如經「無障礙解脫」故。三、知世間出世間有學無學聲聞辟支佛菩薩如來解脫智等，如經「淨智差別解脫」故。四、隨意轉事，如經「普門光解脫」故。五、法陀羅尼，如經「如來藏解脫」故。六、能破他言，如經「隨順不退輪解脫」故。七、三世劫隨意住持，如經「入通達三世解脫」故。八、一切法一切種因緣集智，如經「法界藏解脫」故。九、光不離身而能普照，如經「解脫光輪解脫」故。十、依一時知無量世界諸眾生心，如經「名得菩薩一切境界無餘解脫」故。是中三昧大者，如經「如是乃至無量無邊百千萬阿僧祇三昧」故。是中陀羅尼大者，如經「無量無邊百千萬阿僧祇陀羅尼」故。是中神通大者，如經「無量無邊百千萬阿僧祇神通亦復如是」故。如是十地入大盡分已說。云何地釋名分？

經曰：是菩薩通達如是智慧隨順菩提，成就無量念力方便畢竟，是菩薩於十方無量佛所、無量大法明、無量大法照、無量大法雨，於一念間皆悉能受、能堪、能思、能持。佛子！譬如娑伽羅雲澍大雨聚，餘地處不能受、不能堪、不能思、不能持，唯除大海。如是佛子！一切如來祕密處，所謂大法明、大法照、大法雨，彼一切眾生、一切聲聞辟支佛，皆不能受、不能堪、不能思、不能持，從初地乃至住九地菩薩，亦不能受、不能堪、不能思、不能持，唯此住法雲地菩薩，皆悉能受、能堪、能思、能持。佛子！譬如大海，一大龍王起大雲雨，皆悉能受、能堪、能思、能持。若二若三四五，若十二十三十四十五十，若百龍王，若千若萬若億若百億若千億若百千億那由他龍王，乃至無量無邊不可稱說諸大龍王起大雲雨，於一念間一時澍下，皆悉能受、能堪、能思、能持。所以者何？大海是無量廣大器故。如是佛子！菩薩住此菩薩法雲地中，於一佛所大法明、大法照、大法雨，皆悉能受、能堪、能思、能持。若二若三四五，若十二十三十四十五十，若百諸佛，若千若萬若億若百億若千億若百千億那由他諸佛，乃至無量無邊不可稱說諸佛所，大法明、大法照、大法雨，於一念間皆悉能受、能堪、能思、能持，是故此地名為法雲地。解脫月菩薩言：佛子！菩薩住此法雲地，幾許佛所大法明、大法照、大法雨，於一念間能受、能堪、能思、能持？金剛藏菩薩言：佛子！菩薩住此法雲地，於不可數不可說佛所大法明、大法照、大法雨，於一念間皆悉能受、能堪、能思、能持。佛子！譬如十方所有不可說百千萬億那由他佛國土微塵數等諸世界中所有眾生，彼眾生中一眾生得聞持陀羅尼無餘為佛侍者，最大聲聞聞持陀羅尼第一。譬如金剛蓮華上佛，有名大勝比丘，聞持陀羅尼第一，其一眾生成就如是聞持陀羅尼力。如彼一眾生，餘一切世界所有眾生皆亦如是成就聞持陀羅尼力，其一人所受法第二人不重受，如是一切各各不同。佛子！於意云何？彼一切眾生所受聞持陀羅尼力寧為多不？解脫月菩薩言：佛子！彼一切眾生所受聞持陀羅尼力甚多無量。金剛藏菩薩言：佛子！我今當為汝說。是菩薩住此法雲地，於一念間於一佛所名三世法界藏大法明、大法照、大法雨，皆悉能受、能堪、能思、能持。彼大法明、大法照、大法雨，受持方便上說，一切眾生聞持陀羅尼力，比此百分不及一，千分不及一，百千分不及一，百千那由他分不及一，億分不及一，百億分不及一，千億分不及一，百千億分不及一，百千億那由他分不及一，乃至算數譬喻所不能及。如一佛所如 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：是菩薩通達如是智慧隨順菩提，成就無量念力方便畢竟，是菩薩於十方無量佛所、無量大法明、無量大法照、無量大法雨，於一念間皆悉能受、能堪、能思、能持。佛子！譬如娑伽羅雲澍大雨聚，餘地處不能受、不能堪、不能思、不能持，唯除大海。如是佛子！一切如來祕密處，所謂大法明、大法照、大法雨，彼一切眾生、一切聲聞辟支佛，皆不能受、不能堪、不能思、不能持，從初地乃至住九地菩薩，亦不能受、不能堪、不能思、不能持，唯此住法雲地菩薩，皆悉能受、能堪、能思、能持。佛子！譬如大海，一大龍王起大雲雨，皆悉能受、能堪、能思、能持。若二若三四五，若十二十三十四十五十，若百龍王，若千若萬若億若百億若千億若百千億那由他龍王，乃至無量無邊不可稱說諸大龍王起大雲雨，於一念間一時澍下，皆悉能受、能堪、能思、能持。所以者何？大海是無量廣大器故。如是佛子！菩薩住此菩薩法雲地中，於一佛所大法明、大法照、大法雨，皆悉能受、能堪、能思、能持。若二若三四五，若十二十三十四十五十，若百諸佛，若千若萬若億若百億若千億若百千億那由他諸佛，乃至無量無邊不可稱說諸佛所，大法明、大法照、大法雨，於一念間皆悉能受、能堪、能思、能持，是故此地名為法雲地。解脫月菩薩言：佛子！菩薩住此法雲地，幾許佛所大法明、大法照、大法雨，於一念間能受、能堪、能思、能持？金剛藏菩薩言：佛子！菩薩住此法雲地，於不可數不可說佛所大法明、大法照、大法雨，於一念間皆悉能受、能堪、能思、能持。佛子！譬如十方所有不可說百千萬億那由他佛國土微塵數等諸世界中所有眾生，彼眾生中一眾生得聞持陀羅尼無餘為佛侍者，最大聲聞聞持陀羅尼第一。譬如金剛蓮華上佛，有名大勝比丘，聞持陀羅尼第一，其一眾生成就如是聞持陀羅尼力。如彼一眾生，餘一切世界所有眾生皆亦如是成就聞持陀羅尼力，其一人所受法第二人不重受，如是一切各各不同。佛子！於意云何？彼一切眾生所受聞持陀羅尼力寧為多不？解脫月菩薩言：佛子！彼一切眾生所受聞持陀羅尼力甚多無量。金剛藏菩薩言：佛子！我今當為汝說。是菩薩住此法雲地，於一念間於一佛所名三世法界藏大法明、大法照、大法雨，皆悉能受、能堪、能思、能持。彼大法明、大法照、大法雨，受持方便上說，一切眾生聞持陀羅尼力，比此百分不及一，千分不及一，百千分不及一，百千那由他分不及一，億分不及一，百億分不及一，千億分不及一，百千億分不及一，百千億那由他分不及一，乃至算數譬喻所不能及。如一佛所如

前所說，十方世界微塵數等諸佛所，復過此數無量無邊諸佛所，名三世法界藏大法明、大法照、大法雨，於一念間皆悉能受、能堪、能思、能持，是故此地名為法雲地。復次佛子！是菩薩住此法雲地，自從願力起大慈悲雲、震大法雷音、通明無畏以為電光、大智慧光以為疾風、大福德善根為厚密雲、現種種色身為雜色雲、說正法雨破諸魔怨，於一念間如前所說諸世界中所有微塵，如是百千萬億那由他世界皆悉遍覆，復過此數無量無邊百千萬億那由他世界亦皆遍覆，澍大甘露善根法雨，滅除眾生隨心所樂無明所起煩惱塵焰，是故此地名為法雲地。復次佛子！是菩薩住此菩薩法雲地，於一世界中從兜率天退、入胎、住胎、初生、出家、得佛道、請轉法輪、示大涅槃，一切佛事隨所度眾生得智自在。若三千大千世界乃至如前微塵數等世界，復過此數百千萬億阿僧祇世界，從兜率天退乃至示大涅槃，一切佛事隨所度眾生得智自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前所說，十方世界微塵數等諸佛所，復過此數無量無邊諸佛所，名三世法界藏大法明、大法照、大法雨，於一念間皆悉能受、能堪、能思、能持，是故此地名為法雲地。復次佛子！是菩薩住此法雲地，自從願力起大慈悲雲、震大法雷音、通明無畏以為電光、大智慧光以為疾風、大福德善根為厚密雲、現種種色身為雜色雲、說正法雨破諸魔怨，於一念間如前所說諸世界中所有微塵，如是百千萬億那由他世界皆悉遍覆，復過此數無量無邊百千萬億那由他世界亦皆遍覆，澍大甘露善根法雨，滅除眾生隨心所樂無明所起煩惱塵焰，是故此地名為法雲地。復次佛子！是菩薩住此菩薩法雲地，於一世界中從兜率天退、入胎、住胎、初生、出家、得佛道、請轉法輪、示大涅槃，一切佛事隨所度眾生得智自在。若三千大千世界乃至如前微塵數等世界，復過此數百千萬億阿僧祇世界，從兜率天退乃至示大涅槃，一切佛事隨所度眾生得智自在。

論曰：是中地釋名者，有三種：一、雲法相似，以遍覆故，此地中聞法相似如虛空身遍覆故。二、滅塵除垢相似法，此法能滅眾生煩惱塵故。三、度眾生從兜率天退乃至示大涅槃故，漸化眾生故，如大雲雨生成一切卉物萌芽故。是中成就無量念力方便畢竟者，近說受持義故。如經「是菩薩通達如是智慧隨順菩提成就無量念力方便畢竟」故。復能受持眾多微密速疾持故，如經「是菩薩於十方無量佛所無量大法明」如是等。是中無量諸佛無量大法明者，說眾多故，入如來微密處故。一念間者，速疾受故。聞法者，性故、作故，二事示現。云何性？大法光明故，聞思智攝受故；大法照，修慧智攝受故。云何作大法雨？如大雲與他法雨故，於中起信故。言受，受所說字句故。言堪，以能取義故。言思，彼二攝受不失故。言持，大海亦如是，以不濁故。言受，能受一切水故。言堪，餘水數入失本名故。言思，用不可盡故。言持應知。如經「名三世法界藏大法明大法照大法雨，皆悉能受能堪能思能持。乃至是故此地名為法雲地」故。是中名三世法界藏者，於法界中三種事藏，雲、雷、電等譬喻相似法應知。如經「復次佛子！是菩薩住此法雲地，自從願力乃至是故此地名為法雲地」故。是中大智慧光以為疾風者，風相似法。現種種色身者，隨世間種種身迴轉，雜色雲相似法故。說正法雨破諸魔怨者，雨相似法故。如是此地釋名分已說。云何神通力無上有上分？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：是中地釋名者，有三種：一、雲法相似，以遍覆故，此地中聞法相似如虛空身遍覆故。二、滅塵除垢相似法，此法能滅眾生煩惱塵故。三、度眾生從兜率天退乃至示大涅槃故，漸化眾生故，如大雲雨生成一切卉物萌芽故。是中成就無量念力方便畢竟者，近說受持義故。如經「是菩薩通達如是智慧隨順菩提成就無量念力方便畢竟」故。復能受持眾多微密速疾持故，如經「是菩薩於十方無量佛所無量大法明」如是等。是中無量諸佛無量大法明者，說眾多故，入如來微密處故。一念間者，速疾受故。聞法者，性故、作故，二事示現。云何性？大法光明故，聞思智攝受故；大法照，修慧智攝受故。云何作大法雨？如大雲與他法雨故，於中起信故。言受，受所說字句故。言堪，以能取義故。言思，彼二攝受不失故。言持，大海亦如是，以不濁故。言受，能受一切水故。言堪，餘水數入失本名故。言思，用不可盡故。言持應知。如經「名三世法界藏大法明大法照大法雨，皆悉能受能堪能思能持。乃至是故此地名為法雲地」故。是中名三世法界藏者，於法界中三種事藏，雲、雷、電等譬喻相似法應知。如經「復次佛子！是菩薩住此法雲地，自從願力乃至是故此地名為法雲地」故。是中大智慧光以為疾風者，風相似法。現種種色身者，隨世間種種身迴轉，雜色雲相似法故。說正法雨破諸魔怨者，雨相似法故。如是此地釋名分已說。云何神通力無上有上分？

經曰：是菩薩住在此地，於智慧中得上自在力，善擇大智通隨心所念，或以狹國為廣、廣國為狹。復隨心念，或以垢國為淨、淨國為垢。如是廣大無量亂住倒住正住等一切世界，自在力故種種能成。是菩薩復隨心念，或於一微塵中示一世界所有一切鐵圍山等，然彼微塵而不增長。若二若三四五，若十二十三十四十五十，若百若千若萬若億若百億若千億若百千億若百千億那由他世界，乃至不可說不可說世界，所有一切鐵圍山等入一微塵中，然彼微塵亦不增長。是菩薩復隨心念，或以一世界莊嚴之事示二世界。復隨心念，或以一世界莊嚴之事乃至示無量不可說不可說世界。復隨心念，或以二世界莊嚴之事示一世界，乃至或以無量不可說不可說世界莊嚴之事示一世界。復隨心念，乃至或以無量不可說不可說世界眾生置一世界中，然諸眾生而不恐怖不覺不知。復隨心念，或以一世界眾生乃至置無量不可說不可說世界中，然諸眾生亦不恐怖不覺不知。復隨心念，或於一毛道示一切佛境界莊嚴之事。復隨心念，乃至或以無量不可說不可說一切佛境界莊嚴之事示一毛道。復隨心念，於一念間示現無量不可說不可說世界微塵等身，於一一身中示如是等微塵數手，以此諸手勤心供養十方諸佛，以一一手執恒河沙等花箱以散諸佛。如是花箱，如是花鬘末香塗香熏香衣服寶蓋幡花寶幢一切莊嚴事亦復如是。於一一身中示如是等微塵數頭，於一一頭中示如是等微塵數舌，以此諸舌讚歎諸佛功德之事，如是等事於念念中遍滿十方。於念念中無量世界示得菩提，乃至示大涅槃莊嚴住持。於三世中示無量身，於自身中示有無量諸佛，示無量佛世界莊嚴之事，亦示世界成壞之事，或於自身一毛孔中出一切風災而不惱眾生。復隨心念，或以無量無邊世界為一海水，此海水中作大蓮花，光明莊嚴遍覆無量無邊世界。於中示現大菩提樹莊嚴妙事，乃至示一切種一切智智。或於自身示十方光明摩尼寶珠電光日月星宿諸光明等，乃至一切世界諸光明等皆於身中現。以口噓氣能動十方無量世界，而不令眾生有驚怖想。示十方世界風災劫盡火災劫盡水災劫盡。隨一切眾生種種心念應現色身莊嚴成就，或以自身作如來身、以如來身作自身，以如來身作自佛國、以自佛國作如來身。如是佛子！是菩薩住此菩薩法雲地中神變如是。復過於此有餘無量無邊百千萬億那由他神通莊嚴，自在示現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：是菩薩住在此地，於智慧中得上自在力，善擇大智通隨心所念，或以狹國為廣、廣國為狹。復隨心念，或以垢國為淨、淨國為垢。如是廣大無量亂住倒住正住等一切世界，自在力故種種能成。是菩薩復隨心念，或於一微塵中示一世界所有一切鐵圍山等，然彼微塵而不增長。若二若三四五，若十二十三十四十五十，若百若千若萬若億若百億若千億若百千億若百千億那由他世界，乃至不可說不可說世界，所有一切鐵圍山等入一微塵中，然彼微塵亦不增長。是菩薩復隨心念，或以一世界莊嚴之事示二世界。復隨心念，或以一世界莊嚴之事乃至示無量不可說不可說世界。復隨心念，或以二世界莊嚴之事示一世界，乃至或以無量不可說不可說世界莊嚴之事示一世界。復隨心念，乃至或以無量不可說不可說世界眾生置一世界中，然諸眾生而不恐怖不覺不知。復隨心念，或以一世界眾生乃至置無量不可說不可說世界中，然諸眾生亦不恐怖不覺不知。復隨心念，或於一毛道示一切佛境界莊嚴之事。復隨心念，乃至或以無量不可說不可說一切佛境界莊嚴之事示一毛道。復隨心念，於一念間示現無量不可說不可說世界微塵等身，於一一身中示如是等微塵數手，以此諸手勤心供養十方諸佛，以一一手執恒河沙等花箱以散諸佛。如是花箱，如是花鬘末香塗香熏香衣服寶蓋幡花寶幢一切莊嚴事亦復如是。於一一身中示如是等微塵數頭，於一一頭中示如是等微塵數舌，以此諸舌讚歎諸佛功德之事，如是等事於念念中遍滿十方。於念念中無量世界示得菩提，乃至示大涅槃莊嚴住持。於三世中示無量身，於自身中示有無量諸佛，示無量佛世界莊嚴之事，亦示世界成壞之事，或於自身一毛孔中出一切風災而不惱眾生。復隨心念，或以無量無邊世界為一海水，此海水中作大蓮花，光明莊嚴遍覆無量無邊世界。於中示現大菩提樹莊嚴妙事，乃至示一切種一切智智。或於自身示十方光明摩尼寶珠電光日月星宿諸光明等，乃至一切世界諸光明等皆於身中現。以口噓氣能動十方無量世界，而不令眾生有驚怖想。示十方世界風災劫盡火災劫盡水災劫盡。隨一切眾生種種心念應現色身莊嚴成就，或以自身作如來身、以如來身作自身，以如來身作自佛國、以自佛國作如來身。如是佛子！是菩薩住此菩薩法雲地中神變如是。復過於此有餘無量無邊百千萬億那由他神通莊嚴，自在示現。

論曰：是中神通力無上有上者，有六種相應知：一、依內；二、依外；三、自相；四、作住持；五、令歡喜；六、大勝。是中神通力無上者，比餘眾生神通力故。有上者，比於如來神通力故。是中依內者，有四種：一、不思議解脫；二、三昧；三、起智陀羅尼；四、神通，如前所說。依外者，外事地等。復有外事，自他身等。是中自相者有二種：一、轉外事等；二、應化自身等。是中轉者，復有三種：一、略廣轉；二、異事轉；三、自在轉，能作一切眾生種種莊嚴等。云何略廣轉？如經「是菩薩住在此地於智慧中得上自在力，善擇大智通隨心所念，或以狹國為廣廣國為狹」故。云何異事轉？如經「復隨心念，或以垢國為淨淨國為垢乃至一切世界自在力故種種能成」故。云何自在轉？如經「是菩薩復隨心念於一微塵中示一世界乃至然諸眾生亦不恐怖不覺不知」故。云何應化自身等？如經「復隨心念，或於一毛道示一切佛境界莊嚴之事，復隨心念乃至或以不可說不可說一切佛境界莊嚴之事示一毛道」故。是中作住持者，供養門等成就，集助菩提法故，如經「復隨心念於一念間示現無量不可說不可說世界微塵等身，乃至無量無邊百千萬億那由他莊嚴自在示現」故。云何令歡喜？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：是中神通力無上有上者，有六種相應知：一、依內；二、依外；三、自相；四、作住持；五、令歡喜；六、大勝。是中神通力無上者，比餘眾生神通力故。有上者，比於如來神通力故。是中依內者，有四種：一、不思議解脫；二、三昧；三、起智陀羅尼；四、神通，如前所說。依外者，外事地等。復有外事，自他身等。是中自相者有二種：一、轉外事等；二、應化自身等。是中轉者，復有三種：一、略廣轉；二、異事轉；三、自在轉，能作一切眾生種種莊嚴等。云何略廣轉？如經「是菩薩住在此地於智慧中得上自在力，善擇大智通隨心所念，或以狹國為廣廣國為狹」故。云何異事轉？如經「復隨心念，或以垢國為淨淨國為垢乃至一切世界自在力故種種能成」故。云何自在轉？如經「是菩薩復隨心念於一微塵中示一世界乃至然諸眾生亦不恐怖不覺不知」故。云何應化自身等？如經「復隨心念，或於一毛道示一切佛境界莊嚴之事，復隨心念乃至或以不可說不可說一切佛境界莊嚴之事示一毛道」故。是中作住持者，供養門等成就，集助菩提法故，如經「復隨心念於一念間示現無量不可說不可說世界微塵等身，乃至無量無邊百千萬億那由他莊嚴自在示現」故。云何令歡喜？

經曰：爾時會中一切菩薩眾，及一切天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、四天王、釋提桓因、梵天王、摩醯首羅、淨居天等。各作是念：若菩薩神通智力能如是無量無邊，佛復云何？爾時解脫月菩薩知諸大眾心所念已，問金剛藏菩薩言：佛子！今諸大眾聞是菩薩神通智力，墮在疑網。為斷疑故，少示菩薩神通之力莊嚴妙事。爾時金剛藏菩薩，即入一切佛國體性菩薩三昧。金剛藏菩薩入一切佛國體性菩薩三昧，時彼一切菩薩眾及一切天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、四天王、釋提桓因、梵天王、摩醯首羅、淨居天等，皆自見身入金剛藏菩薩身中，於其身內見佛國土。彼國土中所有諸相莊嚴妙事，於百千萬億劫說不可盡。於中有道場樹，其莖周圍十萬三千大千世界、高百萬三千大千世界，覆蔭三千億三千大千世界。稱樹高廣有師子座，其座上有佛，號一切智通王如來。一切大眾咸皆見佛坐在道場樹下師子座上，其中諸相莊嚴妙事，於百千萬億劫說不可盡。金剛藏菩薩示現如是大神力已，還令一切諸菩薩眾及一切天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、四天王、釋提桓因、梵天王、摩醯首羅、淨居天等各在本處。爾時一切大眾歡喜踊躍生希有想，默然而住，觀金剛藏菩薩。爾時解脫月菩薩語金剛藏菩薩言：佛子！甚為希有。此三昧神通莊嚴有大勢力。佛子！此三昧名為何等？金剛藏菩薩言：佛子！此三昧名為一切佛國體性。爾時解脫月菩薩問金剛藏菩薩言：佛子！此三昧境界莊嚴神通妙事為齊幾許？金剛藏菩薩言：佛子！若菩薩隨心所念善修成此三昧力故，能示如是佛國土微塵數等諸佛國土自身中現，復過此數。佛子！菩薩住此菩薩法雲地，得如是等無量百千菩薩三昧。以是義故，此菩薩乃至得位菩薩及住善慧地菩薩不能測知，若身身業難可測知，若口口業難可測知，若意意業難可測知，若神通事難可測知，若觀三世智難可測知，若入三昧境界難可測知，若智境界難可測知，若遊戲諸解脫難可測知，若應化所作、若加所作、若神力所作難可測知，乃至舉足下足所作，乃至得位菩薩及住善慧地菩薩不能測知。佛子！菩薩法雲地如是無量今已略說。若廣說者，無量百千阿僧祇劫無量百千萬無量百千億不能得盡。解脫月菩薩問金剛藏菩薩言：佛子！若菩薩神通行境界力如是無量，佛神通行境界力復云何？金剛藏菩薩言：佛子！譬如有人取四天下中二三豆土作如是言：無邊世界地界為多此耶？汝所問者，我謂如是。如來無量智慧，云何以菩薩智慧而欲測量？佛子！如 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：爾時會中一切菩薩眾，及一切天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、四天王、釋提桓因、梵天王、摩醯首羅、淨居天等。各作是念：若菩薩神通智力能如是無量無邊，佛復云何？爾時解脫月菩薩知諸大眾心所念已，問金剛藏菩薩言：佛子！今諸大眾聞是菩薩神通智力，墮在疑網。為斷疑故，少示菩薩神通之力莊嚴妙事。爾時金剛藏菩薩，即入一切佛國體性菩薩三昧。金剛藏菩薩入一切佛國體性菩薩三昧，時彼一切菩薩眾及一切天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、四天王、釋提桓因、梵天王、摩醯首羅、淨居天等，皆自見身入金剛藏菩薩身中，於其身內見佛國土。彼國土中所有諸相莊嚴妙事，於百千萬億劫說不可盡。於中有道場樹，其莖周圍十萬三千大千世界、高百萬三千大千世界，覆蔭三千億三千大千世界。稱樹高廣有師子座，其座上有佛，號一切智通王如來。一切大眾咸皆見佛坐在道場樹下師子座上，其中諸相莊嚴妙事，於百千萬億劫說不可盡。金剛藏菩薩示現如是大神力已，還令一切諸菩薩眾及一切天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、四天王、釋提桓因、梵天王、摩醯首羅、淨居天等各在本處。爾時一切大眾歡喜踊躍生希有想，默然而住，觀金剛藏菩薩。爾時解脫月菩薩語金剛藏菩薩言：佛子！甚為希有。此三昧神通莊嚴有大勢力。佛子！此三昧名為何等？金剛藏菩薩言：佛子！此三昧名為一切佛國體性。爾時解脫月菩薩問金剛藏菩薩言：佛子！此三昧境界莊嚴神通妙事為齊幾許？金剛藏菩薩言：佛子！若菩薩隨心所念善修成此三昧力故，能示如是佛國土微塵數等諸佛國土自身中現，復過此數。佛子！菩薩住此菩薩法雲地，得如是等無量百千菩薩三昧。以是義故，此菩薩乃至得位菩薩及住善慧地菩薩不能測知，若身身業難可測知，若口口業難可測知，若意意業難可測知，若神通事難可測知，若觀三世智難可測知，若入三昧境界難可測知，若智境界難可測知，若遊戲諸解脫難可測知，若應化所作、若加所作、若神力所作難可測知，乃至舉足下足所作，乃至得位菩薩及住善慧地菩薩不能測知。佛子！菩薩法雲地如是無量今已略說。若廣說者，無量百千阿僧祇劫無量百千萬無量百千億不能得盡。解脫月菩薩問金剛藏菩薩言：佛子！若菩薩神通行境界力如是無量，佛神通行境界力復云何？金剛藏菩薩言：佛子！譬如有人取四天下中二三豆土作如是言：無邊世界地界為多此耶？汝所問者，我謂如是。如來無量智慧，云何以菩薩智慧而欲測量？佛子！如

人取四天下中少地界，餘在極多。如是佛子！菩薩法雲地於無量劫說但說一分，何況如來地。金剛藏菩薩語解脫月菩薩言：佛子！是諸如來證知我言。佛子！假使十方於一一方無量世界微塵數等諸佛國土，十地菩薩皆滿其中，譬如甘蔗竹葦稻麻叢林。此諸菩薩於無量劫所修行業功德智慧，於如來功德智慧力，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，百千那由他分不及一，億分不及一，百億分不及一，千億分不及一，百千億分不及一，百千億那由他分不及一，乃至算數譬喻所不能及。如是佛子！是菩薩通達如是智慧，順如來身口意業，不捨菩薩三昧力，能見諸佛勤心供養，於一一劫中以一切種供具上上供養無量諸佛，而能具受諸佛神力所加轉復明勝，是菩薩於法界中所有問難無能勝者，無量百劫、無量千劫、無量百千劫、無量百千那由他劫、無量億劫、無量百億劫、無量千億劫、無量百千億劫、無量百千億那由他劫不可窮盡。佛子！譬如善巧金師，善治此金為莊嚴具，以無上摩尼寶珠間錯其中，繫在自在天王若頸若頂，其餘天人莊嚴之具無能及者。如是佛子！是菩薩住此第十菩薩法雲地中，彼菩薩不可思議智行，一切眾生一切聲聞辟支佛，從初地乃至住第九地菩薩所不能及。是菩薩住此地中，大智照光明能令一切眾生乃至住一切智智，其餘智慧之明所不能壞。佛子！譬如摩醯首羅天王光明過一切生處眾生光明，能令眾生身心清涼。如是佛子！是菩薩住此第十菩薩法雲地中，彼智慧光明，一切聲聞辟支佛，從初地乃至住九地菩薩，所不能及。是菩薩住此地中，能令一切眾生住一切智智法中。佛子！是菩薩隨順如是智慧，十方諸佛為說智慧，令通達三世行，正知法界差別，遍覆一切世間界，照一切世間界，令一切眾生界得證法故，略說乃至隨順得一切智智。是菩薩十波羅蜜中智波羅蜜增上。佛子！是名略說菩薩第十菩薩法雲地。若廣說者，無量無邊阿僧祇劫不可窮盡。若菩薩住此地中，多作摩醯首羅天王具足自在，善授眾生聲聞辟支佛菩薩波羅蜜行，於法界中有問難者無能令盡。所作善業布施愛語利益同事，是諸福德皆不離念佛、念法、念僧、念菩薩、念菩薩行、念波羅蜜、念十地、念不壞力、念無畏、念不共佛法，乃至不離念具足一切種一切智智。常生是心：我當於一切眾生中，為首為勝為大、為妙為微妙、為上為無上、為導為將、為師為尊，乃至為一切智智依止者。復從是念發精進行，以精進力故，於一念間得十不可說百千萬億那由他佛世界微塵數三昧，得見十不可說百千萬億那由他佛世界微塵數佛、能知十不可說百千萬億那由 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人取四天下中少地界，餘在極多。如是佛子！菩薩法雲地於無量劫說但說一分，何況如來地。金剛藏菩薩語解脫月菩薩言：佛子！是諸如來證知我言。佛子！假使十方於一一方無量世界微塵數等諸佛國土，十地菩薩皆滿其中，譬如甘蔗竹葦稻麻叢林。此諸菩薩於無量劫所修行業功德智慧，於如來功德智慧力，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，百千那由他分不及一，億分不及一，百億分不及一，千億分不及一，百千億分不及一，百千億那由他分不及一，乃至算數譬喻所不能及。如是佛子！是菩薩通達如是智慧，順如來身口意業，不捨菩薩三昧力，能見諸佛勤心供養，於一一劫中以一切種供具上上供養無量諸佛，而能具受諸佛神力所加轉復明勝，是菩薩於法界中所有問難無能勝者，無量百劫、無量千劫、無量百千劫、無量百千那由他劫、無量億劫、無量百億劫、無量千億劫、無量百千億劫、無量百千億那由他劫不可窮盡。佛子！譬如善巧金師，善治此金為莊嚴具，以無上摩尼寶珠間錯其中，繫在自在天王若頸若頂，其餘天人莊嚴之具無能及者。如是佛子！是菩薩住此第十菩薩法雲地中，彼菩薩不可思議智行，一切眾生一切聲聞辟支佛，從初地乃至住第九地菩薩所不能及。是菩薩住此地中，大智照光明能令一切眾生乃至住一切智智，其餘智慧之明所不能壞。佛子！譬如摩醯首羅天王光明過一切生處眾生光明，能令眾生身心清涼。如是佛子！是菩薩住此第十菩薩法雲地中，彼智慧光明，一切聲聞辟支佛，從初地乃至住九地菩薩，所不能及。是菩薩住此地中，能令一切眾生住一切智智法中。佛子！是菩薩隨順如是智慧，十方諸佛為說智慧，令通達三世行，正知法界差別，遍覆一切世間界，照一切世間界，令一切眾生界得證法故，略說乃至隨順得一切智智。是菩薩十波羅蜜中智波羅蜜增上。佛子！是名略說菩薩第十菩薩法雲地。若廣說者，無量無邊阿僧祇劫不可窮盡。若菩薩住此地中，多作摩醯首羅天王具足自在，善授眾生聲聞辟支佛菩薩波羅蜜行，於法界中有問難者無能令盡。所作善業布施愛語利益同事，是諸福德皆不離念佛、念法、念僧、念菩薩、念菩薩行、念波羅蜜、念十地、念不壞力、念無畏、念不共佛法，乃至不離念具足一切種一切智智。常生是心：我當於一切眾生中，為首為勝為大、為妙為微妙、為上為無上、為導為將、為師為尊，乃至為一切智智依止者。復從是念發精進行，以精進力故，於一念間得十不可說百千萬億那由他佛世界微塵數三昧，得見十不可說百千萬億那由他佛世界微塵數佛、能知十不可說百千萬億那由

他佛世界微塵數佛神力、能動十不可說百千萬億那由他佛世界微塵數世界、能入十不可說百千萬億那由他佛世界微塵數世界、能照十不可說百千萬億那由他佛世界微塵數世界、能教化十不可說百千萬億那由他佛世界微塵數世界眾生、能住壽十不可說百千萬億那由他佛世界微塵數劫、能知過去未來世各十不可說百千萬億那由他佛世界微塵數劫事、能善入十不可說百千萬億那由他佛世界微塵數法門、能變身為十不可說百千萬億那由他佛世界微塵數身，於一一身示十不可說百千萬億那由他佛世界微塵數菩薩以為眷屬。若以願力自在勝上，菩薩願力過於此數。示種種神通，或身、或光明、或神通、或眼、或境界、或音聲、或行、或莊嚴、或加、或信、或業。是諸神通，乃至無量百千萬億那由他劫不可數知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 他佛世界微塵數佛神力、能動十不可說百千萬億那由他佛世界微塵數世界、能入十不可說百千萬億那由他佛世界微塵數世界、能照十不可說百千萬億那由他佛世界微塵數世界、能教化十不可說百千萬億那由他佛世界微塵數世界眾生、能住壽十不可說百千萬億那由他佛世界微塵數劫、能知過去未來世各十不可說百千萬億那由他佛世界微塵數劫事、能善入十不可說百千萬億那由他佛世界微塵數法門、能變身為十不可說百千萬億那由他佛世界微塵數身，於一一身示十不可說百千萬億那由他佛世界微塵數菩薩以為眷屬。若以願力自在勝上，菩薩願力過於此數。示種種神通，或身、或光明、或神通、或眼、或境界、或音聲、或行、或莊嚴、或加、或信、或業。是諸神通，乃至無量百千萬億那由他劫不可數知。

論曰：是中令歡喜者，能斷疑故。斷疑有二種：一、示現自神通力；二、說一切法故。云何示現自神通力？如經「爾時會中一切菩薩眾及一切天龍夜叉」如是等。如是自力示現，斷眾生疑，令歡喜故。云何說一切法？如經「如是佛子！是菩薩通達如是智慧，順如來身口意業乃至轉復明勝。是菩薩於法界中所有問難無能勝者」如是等。是中大勝者，有二種：一、神通力勝；二、算數勝。此二種事勝一切前地故，如經「說應知三世智等通」故。通三種行故。一、能斷疑行，如經「佛子！是菩薩住此地中隨順如是智，十方諸佛為說智慧令通達三世行」等。三世行者，道義應知。二、速疾神通行，聞說如來祕密法故，如經「正知法界差別」故。三、等作助行，此有三種應知：一、作淨佛國土平等，為化眾生故；二、作法明平等；三、作正覺平等。如經「遍覆一切世間界故，照一切世間界故，令一切眾生界得證法故，略說乃至隨順得一切智智」如是等。如是此地神通力無上有上分已說。次說地影像分。是中地影像者，有四種：一、池；二、山；三、海；四、摩尼寶珠，以況四種功德故。一、修行功德；二、上勝功德；三、難度能度大果功德；四、轉盡堅固功德。云何修行功德？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：是中令歡喜者，能斷疑故。斷疑有二種：一、示現自神通力；二、說一切法故。云何示現自神通力？如經「爾時會中一切菩薩眾及一切天龍夜叉」如是等。如是自力示現，斷眾生疑，令歡喜故。云何說一切法？如經「如是佛子！是菩薩通達如是智慧，順如來身口意業乃至轉復明勝。是菩薩於法界中所有問難無能勝者」如是等。是中大勝者，有二種：一、神通力勝；二、算數勝。此二種事勝一切前地故，如經「說應知三世智等通」故。通三種行故。一、能斷疑行，如經「佛子！是菩薩住此地中隨順如是智，十方諸佛為說智慧令通達三世行」等。三世行者，道義應知。二、速疾神通行，聞說如來祕密法故，如經「正知法界差別」故。三、等作助行，此有三種應知：一、作淨佛國土平等，為化眾生故；二、作法明平等；三、作正覺平等。如經「遍覆一切世間界故，照一切世間界故，令一切眾生界得證法故，略說乃至隨順得一切智智」如是等。如是此地神通力無上有上分已說。次說地影像分。是中地影像者，有四種：一、池；二、山；三、海；四、摩尼寶珠，以況四種功德故。一、修行功德；二、上勝功德；三、難度能度大果功德；四、轉盡堅固功德。云何修行功德？

經曰：佛子！是菩薩十地，次第順行趣向一切種一切智智。佛子！譬如從阿耨大池流出四河，充滿閻浮提，不可窮盡，轉復增長乃至充滿大海。如是佛子！菩薩從菩提心流出善根大願之水，以四攝法充滿眾生界不可窮盡，轉復增長，乃至滿足得一切種一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：佛子！是菩薩十地，次第順行趣向一切種一切智智。佛子！譬如從阿耨大池流出四河，充滿閻浮提，不可窮盡，轉復增長乃至充滿大海。如是佛子！菩薩從菩提心流出善根大願之水，以四攝法充滿眾生界不可窮盡，轉復增長，乃至滿足得一切種一切智智。

論曰：是中修行功德者，依本願力修行，以四攝法作利益他行，自善根增長及得菩提自利益行應知。如經「佛子！譬如從阿耨大池流出四河乃至滿足得一切種一切智智」故。云何上勝功德？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：是中修行功德者，依本願力修行，以四攝法作利益他行，自善根增長及得菩提自利益行應知。如經「佛子！譬如從阿耨大池流出四河乃至滿足得一切種一切智智」故。云何上勝功德？

經曰：佛子！是菩薩十地，因佛智故而有差別。譬如依大地故有十大山王差別。何等為十？所謂雪山王、香山王、毘陀略山王、仙聖山王、由乾陀羅山王、馬耳山王、尼民陀羅山王、斫迦婆羅山王、眾相山王、須彌山王。佛子！譬如雪山王，一切藥草集在其中，是諸藥草取不可盡。如是佛子！菩薩住在菩薩歡喜地中，一切世間書論、技藝、文誦、呪術集在其中，一切世間書論、技藝、文誦、呪術不可窮盡。佛子！譬如香山王，一切諸香集在其中，一切諸香取不可盡。如是佛子！菩薩住在菩薩離垢地中，一切菩薩持戒正受行香集在其中，一切菩薩持戒正受行香不可窮盡。佛子！譬如毘陀略山王，純淨寶性一切諸寶集在其中，一切諸寶取不可盡。如是佛子！菩薩住在菩薩明地中，一切世間禪定神通解脫三昧三摩跋提集在其中，一切世間禪定神通解脫三昧三摩跋提問答不可窮盡。佛子！譬如仙聖山王，純淨寶性五通聖人集在其中，五通聖人不可窮盡。如是佛子！菩薩住在菩薩焰地中，一切行中殊勝智行集在其中，一切行中殊勝智行種種問難不可窮盡。佛子！譬如由乾陀羅山王，純淨寶性一切夜叉諸大鬼神集在其中，一切夜叉諸大鬼神不可窮盡。如是佛子！菩薩住在菩薩難勝地中，一切自在如意神通變化莊嚴集在其中，一切自在如意神通變化莊嚴問答不可窮盡。佛子！譬如馬耳山王，純淨寶性一切眾果集在其中，一切眾果取不可盡。如是佛子！菩薩住在菩薩現前地中，說入因緣集觀集在其中，說入因緣集觀聲聞果證問答不可窮盡。佛子！譬如尼民陀羅山王，純淨寶性一切大力龍神集在其中，一切大力龍神不可窮盡。如是佛子！菩薩住在菩薩遠行地中，種種方便智集在其中，種種方便智說辟支佛果證問答不可窮盡。佛子！譬如斫迦婆羅山王，純淨寶性得自在眾集在其中，得自在眾不可窮盡。如是佛子！菩薩住在菩薩不動地中，起一切菩薩自在道集在其中，起一切菩薩自在道說一切世間界差別問答不可窮盡。佛子！譬如眾相山王，純淨寶性諸大阿修羅眾集在其中，諸大阿修羅眾不可窮盡。如是佛子！菩薩住在菩薩善慧地中，知一切眾生逆順行集在其中，知一切眾生逆順行說一切世間生滅相問答不可窮盡。佛子！譬如須彌山王，純淨寶性諸大天眾集在其中，諸大天眾不可窮盡。如是佛子！菩薩住在菩薩法雲地中，如來力無畏不共佛法集在其中，如來力無畏不共佛法示現佛事問答不可窮盡。佛子！此十大寶山王同在大海，因大海得名。如是佛子！菩薩十地同在一切智，因一切智得名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：佛子！是菩薩十地，因佛智故而有差別。譬如依大地故有十大山王差別。何等為十？所謂雪山王、香山王、毘陀略山王、仙聖山王、由乾陀羅山王、馬耳山王、尼民陀羅山王、斫迦婆羅山王、眾相山王、須彌山王。佛子！譬如雪山王，一切藥草集在其中，是諸藥草取不可盡。如是佛子！菩薩住在菩薩歡喜地中，一切世間書論、技藝、文誦、呪術集在其中，一切世間書論、技藝、文誦、呪術不可窮盡。佛子！譬如香山王，一切諸香集在其中，一切諸香取不可盡。如是佛子！菩薩住在菩薩離垢地中，一切菩薩持戒正受行香集在其中，一切菩薩持戒正受行香不可窮盡。佛子！譬如毘陀略山王，純淨寶性一切諸寶集在其中，一切諸寶取不可盡。如是佛子！菩薩住在菩薩明地中，一切世間禪定神通解脫三昧三摩跋提集在其中，一切世間禪定神通解脫三昧三摩跋提問答不可窮盡。佛子！譬如仙聖山王，純淨寶性五通聖人集在其中，五通聖人不可窮盡。如是佛子！菩薩住在菩薩焰地中，一切行中殊勝智行集在其中，一切行中殊勝智行種種問難不可窮盡。佛子！譬如由乾陀羅山王，純淨寶性一切夜叉諸大鬼神集在其中，一切夜叉諸大鬼神不可窮盡。如是佛子！菩薩住在菩薩難勝地中，一切自在如意神通變化莊嚴集在其中，一切自在如意神通變化莊嚴問答不可窮盡。佛子！譬如馬耳山王，純淨寶性一切眾果集在其中，一切眾果取不可盡。如是佛子！菩薩住在菩薩現前地中，說入因緣集觀集在其中，說入因緣集觀聲聞果證問答不可窮盡。佛子！譬如尼民陀羅山王，純淨寶性一切大力龍神集在其中，一切大力龍神不可窮盡。如是佛子！菩薩住在菩薩遠行地中，種種方便智集在其中，種種方便智說辟支佛果證問答不可窮盡。佛子！譬如斫迦婆羅山王，純淨寶性得自在眾集在其中，得自在眾不可窮盡。如是佛子！菩薩住在菩薩不動地中，起一切菩薩自在道集在其中，起一切菩薩自在道說一切世間界差別問答不可窮盡。佛子！譬如眾相山王，純淨寶性諸大阿修羅眾集在其中，諸大阿修羅眾不可窮盡。如是佛子！菩薩住在菩薩善慧地中，知一切眾生逆順行集在其中，知一切眾生逆順行說一切世間生滅相問答不可窮盡。佛子！譬如須彌山王，純淨寶性諸大天眾集在其中，諸大天眾不可窮盡。如是佛子！菩薩住在菩薩法雲地中，如來力無畏不共佛法集在其中，如來力無畏不共佛法示現佛事問答不可窮盡。佛子！此十大寶山王同在大海，因大海得名。如是佛子！菩薩十地同在一切智，因一切智得名。

論曰：是中上勝功德者，依一切智增上行十地故，如經「佛子！是菩薩十地因佛智故而有差別」，譬如依大地故有十大山王差別故。是中純淨諸寶山喻者，喻八種地，厭地善清淨故。復次諸山王非眾生數，眾生數依故。非眾生數者，有二種：一、受用事；二、守護積聚寶事等。是中受用事者，有二種：一、眾生四大增損對治；二、長養眾生，依雪山、香山、毘陀略山、馬耳山，此四山非眾生數依故，藥草、眾香、眾寶、一切果集在其中。一切果者，第六山中眾生數者，復有六種難對治故。六種難者：一、貧難；二、死難；三、儉難；四、不調伏難；五、惡業難；六、怨敵難。第四山中五通福田對治貧難，第五山中夜叉大神神通變化對治死難，第七山中諸大龍王對治儉難，第八山中得自在眾對治不調伏難，第九山中阿修羅說呪對治惡業難，第十山中自在四天王對治怨敵難。此一切山集在其中者，如所說事能生一切物故。言集在其中不可窮盡者，順行不斷不休息故。彼十大山因大海得名，大海亦因大山得名。菩薩十地亦復如是，同在一切智，因一切智得名，彼因果相顯故。如經「佛子！此十大寶山王同在大海，因大海得名。如是佛子！菩薩十地同在一切智，因一切智得名」故。云何難度能度大果功德？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：是中上勝功德者，依一切智增上行十地故，如經「佛子！是菩薩十地因佛智故而有差別」，譬如依大地故有十大山王差別故。是中純淨諸寶山喻者，喻八種地，厭地善清淨故。復次諸山王非眾生數，眾生數依故。非眾生數者，有二種：一、受用事；二、守護積聚寶事等。是中受用事者，有二種：一、眾生四大增損對治；二、長養眾生，依雪山、香山、毘陀略山、馬耳山，此四山非眾生數依故，藥草、眾香、眾寶、一切果集在其中。一切果者，第六山中眾生數者，復有六種難對治故。六種難者：一、貧難；二、死難；三、儉難；四、不調伏難；五、惡業難；六、怨敵難。第四山中五通福田對治貧難，第五山中夜叉大神神通變化對治死難，第七山中諸大龍王對治儉難，第八山中得自在眾對治不調伏難，第九山中阿修羅說呪對治惡業難，第十山中自在四天王對治怨敵難。此一切山集在其中者，如所說事能生一切物故。言集在其中不可窮盡者，順行不斷不休息故。彼十大山因大海得名，大海亦因大山得名。菩薩十地亦復如是，同在一切智，因一切智得名，彼因果相顯故。如經「佛子！此十大寶山王同在大海，因大海得名。如是佛子！菩薩十地同在一切智，因一切智得名」故。云何難度能度大果功德？

經曰：佛子！譬如大海，以十相故數名大海，無有能壞。何等為十？一、漸次深；二、不受死屍；三、餘水失本名；四、同一味；五、無量寶聚；六、甚深難度；七、廣大無量；八、多有大身眾生依住；九、潮不過限；十、能受一切大雨無有厭足。如是佛子！菩薩行以十相故數名菩薩行，無有能壞。何等為十？所謂菩薩歡喜地中漸次起大願故，菩薩離垢地中不共破戒死屍住故，菩薩明地中捨諸世間假名數故，菩薩焰地中恭敬三寶得一味不壞故，菩薩難勝地中無量方便智起世間所作多寶故，菩薩現前地中觀甚深因緣集法故，菩薩遠行地中以無量方便智善擇諸法故，菩薩不動地中示現起大莊嚴事故，菩薩善慧地中得甚深解脫通達世間行如實所證不過限故，菩薩法雲地中能受一切諸佛大法明雨無有厭足故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：佛子！譬如大海，以十相故數名大海，無有能壞。何等為十？一、漸次深；二、不受死屍；三、餘水失本名；四、同一味；五、無量寶聚；六、甚深難度；七、廣大無量；八、多有大身眾生依住；九、潮不過限；十、能受一切大雨無有厭足。如是佛子！菩薩行以十相故數名菩薩行，無有能壞。何等為十？所謂菩薩歡喜地中漸次起大願故，菩薩離垢地中不共破戒死屍住故，菩薩明地中捨諸世間假名數故，菩薩焰地中恭敬三寶得一味不壞故，菩薩難勝地中無量方便智起世間所作多寶故，菩薩現前地中觀甚深因緣集法故，菩薩遠行地中以無量方便智善擇諸法故，菩薩不動地中示現起大莊嚴事故，菩薩善慧地中得甚深解脫通達世間行如實所證不過限故，菩薩法雲地中能受一切諸佛大法明雨無有厭足故。

論曰：是中難度能度大果功德者，因果相順故。十地如大海難度能度，得大菩提果故。大海有八種功德應知：一、易入功德，如經「漸次深」故。二、淨功德，如經「不受死屍」故。三、平等功德，如經「餘水失本名」故。四、護功德，如經「同一味」故。五、利益功德，如經「無量寶聚」故。六、不竭功德，謂深廣等，如經「甚深難度」故、「廣大無量」故。七、住處功德，以大眾生依住故，如經「多有大身眾生依住」故。八、護世間功德，潮不過時受水無厭，如經潮「不過限」故、「能受一切大雨無有厭足」故。大海相似法，菩薩十地行亦有十種相應知，如經「如是佛子！菩薩行以十相故，數名菩薩行，無有能壞故」如是等。云何轉盡堅固功德？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：是中難度能度大果功德者，因果相順故。十地如大海難度能度，得大菩提果故。大海有八種功德應知：一、易入功德，如經「漸次深」故。二、淨功德，如經「不受死屍」故。三、平等功德，如經「餘水失本名」故。四、護功德，如經「同一味」故。五、利益功德，如經「無量寶聚」故。六、不竭功德，謂深廣等，如經「甚深難度」故、「廣大無量」故。七、住處功德，以大眾生依住故，如經「多有大身眾生依住」故。八、護世間功德，潮不過時受水無厭，如經潮「不過限」故、「能受一切大雨無有厭足」故。大海相似法，菩薩十地行亦有十種相應知，如經「如是佛子！菩薩行以十相故，數名菩薩行，無有能壞故」如是等。云何轉盡堅固功德？

經曰：佛子！譬如大摩尼寶珠，過十寶性：一、出大海；二、巧匠善治；三、善轉精妙；四、善清淨；五、善淨光澤；六、善鑽穿；七、貫以寶縷；八、置在琉璃高幢；九、放一切光明；十、隨王意雨眾寶物，能與一切眾生一切寶物。如是佛子！菩薩發薩婆若心，過十聖性：一、初發心布施離慳；二、善修持戒正行明淨；三、善修禪定三昧三摩跋提令轉精妙；四、菩提分善清淨；五、方便神通善淨光澤；六、因緣集觀善鑽穿；七、種種方便智縷善貫穿；八、置於自在神通幢上；九、觀眾生行放多聞智慧光明；十、諸佛授智位。爾時能為一切眾生現作佛事，即名得薩婆若。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：佛子！譬如大摩尼寶珠，過十寶性：一、出大海；二、巧匠善治；三、善轉精妙；四、善清淨；五、善淨光澤；六、善鑽穿；七、貫以寶縷；八、置在琉璃高幢；九、放一切光明；十、隨王意雨眾寶物，能與一切眾生一切寶物。如是佛子！菩薩發薩婆若心，過十聖性：一、初發心布施離慳；二、善修持戒正行明淨；三、善修禪定三昧三摩跋提令轉精妙；四、菩提分善清淨；五、方便神通善淨光澤；六、因緣集觀善鑽穿；七、種種方便智縷善貫穿；八、置於自在神通幢上；九、觀眾生行放多聞智慧光明；十、諸佛授智位。爾時能為一切眾生現作佛事，即名得薩婆若。

論曰：是中轉盡堅固功德者，大摩尼寶喻，如經「佛子！譬如大摩尼寶珠等」故。過十寶性者，摩尼寶過毘琉璃等，以出故取，乃至放一切光明，示現此寶有八種功德攝故。八種功德者：一、出功德，選擇而取，以善觀故。二、色功德，巧匠善治故。三、形相功德，善轉精妙故。四、無垢功德，善清淨故。五、明淨功德，善淨光澤故。六、起行功德，善鑽穿故。貫以寶縷故，置在琉璃高幢故，此三句示現。七、神力功德，放一切光明遍照一切處故。八、不護功德，隨王意雨眾寶物，能與一切眾生一切寶物；正智受位故，一切眾生同善根藏故。過十聖性者，過聲聞辟支佛等性故。聲聞有八種性，四行、四果差別故。辟支佛有二種性，行、果差別故。如是十地影像分已說。云何地利益分？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：是中轉盡堅固功德者，大摩尼寶喻，如經「佛子！譬如大摩尼寶珠等」故。過十寶性者，摩尼寶過毘琉璃等，以出故取，乃至放一切光明，示現此寶有八種功德攝故。八種功德者：一、出功德，選擇而取，以善觀故。二、色功德，巧匠善治故。三、形相功德，善轉精妙故。四、無垢功德，善清淨故。五、明淨功德，善淨光澤故。六、起行功德，善鑽穿故。貫以寶縷故，置在琉璃高幢故，此三句示現。七、神力功德，放一切光明遍照一切處故。八、不護功德，隨王意雨眾寶物，能與一切眾生一切寶物；正智受位故，一切眾生同善根藏故。過十聖性者，過聲聞辟支佛等性故。聲聞有八種性，四行、四果差別故。辟支佛有二種性，行、果差別故。如是十地影像分已說。云何地利益分？

經曰：佛子！是菩薩行，善集一切種一切智智功德集法門品。若眾生不深種善根者，不能得聞。解脫月菩薩言：佛子！此集一切種一切智智功德集法門品，若得聞者，此人成就幾許功德？金剛藏菩薩言：佛子！隨一切智智所攝觀集諸功德，此集一切種一切智智功德集法門品亦復如是。此人得聞此法門，所得功德亦復如是。何以故？佛子！若非菩薩不得聞此集一切種一切智智功德集法門品，何況能信、何況能持、何況正修行。說此經時，以佛神力、以得法力，十方世界十億佛土微塵數等諸佛世界，六種十八相動，所謂動、遍動、等遍動，踊、遍踊、等遍踊，覺、遍覺、等遍覺，起、遍起、等遍起，震、遍震、等遍震，吼、遍吼、等遍吼。以佛神力、以得法力故，雨種種天花如雲而下，雨天衣、雨天寶、雨天莊嚴具、雨天蓋、雨天幡、雨天幢、雨天伎樂、雨天音聲，讚歎一切智地及讚十地殊勝之事。如此世界四天下他化自在天中，自在天王宮摩尼寶藏殿說十地法，如是十方一切世界周遍皆說此十地法。以佛神力故，十方過十億佛土微塵數等世界，有十億佛土微塵數等諸菩薩來集，遍滿十方虛空。到已皆作是言：善哉善哉！佛子！善說菩薩住諸地相。佛子！我等一切亦名金剛藏，從名金剛勝世界金剛幢佛所來。彼一切世界皆承佛神力說此法門，眾會亦如是，字句亦如是，釋名亦如是，義趣亦如是，不增不減。佛子！是故我等承佛神力，來到此眾為證是法。佛子！如我等來至此眾，如是十方一切世界，一一世界中四天下，上他化自在天中自在天王宮摩尼寶藏殿，皆有十億佛土微塵數等菩薩往為作證。爾時金剛藏菩薩摩訶薩承佛神力說此經時，如來隨喜，彼一切菩薩眾及一切天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、四天王、釋提桓因、梵天王、摩醯首羅、淨居天眾皆大歡喜。佛在他化自在天中成道未久第二七日，自在天王宮摩尼寶藏殿，金剛藏菩薩說，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：佛子！是菩薩行，善集一切種一切智智功德集法門品。若眾生不深種善根者，不能得聞。解脫月菩薩言：佛子！此集一切種一切智智功德集法門品，若得聞者，此人成就幾許功德？金剛藏菩薩言：佛子！隨一切智智所攝觀集諸功德，此集一切種一切智智功德集法門品亦復如是。此人得聞此法門，所得功德亦復如是。何以故？佛子！若非菩薩不得聞此集一切種一切智智功德集法門品，何況能信、何況能持、何況正修行。說此經時，以佛神力、以得法力，十方世界十億佛土微塵數等諸佛世界，六種十八相動，所謂動、遍動、等遍動，踊、遍踊、等遍踊，覺、遍覺、等遍覺，起、遍起、等遍起，震、遍震、等遍震，吼、遍吼、等遍吼。以佛神力、以得法力故，雨種種天花如雲而下，雨天衣、雨天寶、雨天莊嚴具、雨天蓋、雨天幡、雨天幢、雨天伎樂、雨天音聲，讚歎一切智地及讚十地殊勝之事。如此世界四天下他化自在天中，自在天王宮摩尼寶藏殿說十地法，如是十方一切世界周遍皆說此十地法。以佛神力故，十方過十億佛土微塵數等世界，有十億佛土微塵數等諸菩薩來集，遍滿十方虛空。到已皆作是言：善哉善哉！佛子！善說菩薩住諸地相。佛子！我等一切亦名金剛藏，從名金剛勝世界金剛幢佛所來。彼一切世界皆承佛神力說此法門，眾會亦如是，字句亦如是，釋名亦如是，義趣亦如是，不增不減。佛子！是故我等承佛神力，來到此眾為證是法。佛子！如我等來至此眾，如是十方一切世界，一一世界中四天下，上他化自在天中自在天王宮摩尼寶藏殿，皆有十億佛土微塵數等菩薩往為作證。爾時金剛藏菩薩摩訶薩承佛神力說此經時，如來隨喜，彼一切菩薩眾及一切天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、四天王、釋提桓因、梵天王、摩醯首羅、淨居天眾皆大歡喜。佛在他化自在天中成道未久第二七日，自在天王宮摩尼寶藏殿，金剛藏菩薩說，歡喜奉行。

論曰：是中地利益者，有二種：一、生信功德；二、供養功德。復次此法門中，決定信說大利益義示現。如經「佛子！是菩薩行善集一切種一切智智功德集法門品」如是等，「解脫月菩薩言」如是等。「金剛藏菩薩言」如是等故。為於此經中生信得功德，復生信功德緣生義故，以神通力示現六種十八相動。如經「說此經時以佛神力以得法力故」如是等。是中六種動者：一、動；二、踊；三、上去；四、起；五、下去；六、吼，十八相。此六種動等相，下中上如是次第應知。器世間中，依四種眾生聚：一、依不善眾生；二、依信種種天眾生；三、依我慢眾生；四、依呪術眾生。為此眾生下中上次第差別故，動乃至吼，如是十八句異義應知。如是生信功德及緣生義已說。是中供養功德者，如經「雨種種天華如雲而下」如是等。一切世界說此法門示現，為無量法門利益眾生示現，如經「如此世界四天下」如是等。餘者易解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：是中地利益者，有二種：一、生信功德；二、供養功德。復次此法門中，決定信說大利益義示現。如經「佛子！是菩薩行善集一切種一切智智功德集法門品」如是等，「解脫月菩薩言」如是等。「金剛藏菩薩言」如是等故。為於此經中生信得功德，復生信功德緣生義故，以神通力示現六種十八相動。如經「說此經時以佛神力以得法力故」如是等。是中六種動者：一、動；二、踊；三、上去；四、起；五、下去；六、吼，十八相。此六種動等相，下中上如是次第應知。器世間中，依四種眾生聚：一、依不善眾生；二、依信種種天眾生；三、依我慢眾生；四、依呪術眾生。為此眾生下中上次第差別故，動乃至吼，如是十八句異義應知。如是生信功德及緣生義已說。是中供養功德者，如經「雨種種天華如雲而下」如是等。一切世界說此法門示現，為無量法門利益眾生示現，如經「如此世界四天下」如是等。餘者易解。