十地經論善慧地第九卷之十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十地經論善慧地第九卷之十一

天親菩薩造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天親菩薩造

後魏北印度三藏菩提流支譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後魏北印度三藏菩提流支譯

論曰：第九地中有四分差別：一、法師方便成就；二、智成就；三、入行成就；四、說成就。第八地中但淨佛國土教化眾生，此第九地中辯才力故，教化眾生成就一切相，能教化故、此勝彼故。云何法師方便成就？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：第九地中有四分差別：一、法師方便成就；二、智成就；三、入行成就；四、說成就。第八地中但淨佛國土教化眾生，此第九地中辯才力故，教化眾生成就一切相，能教化故、此勝彼故。云何法師方便成就？

經曰：爾時金剛藏菩薩言：佛子！菩薩以如是無量智、善思量智，更求轉勝深寂滅解脫。復轉求如來究竟智慧，入如來深密法中，思惟選擇不思議大智慧，選擇諸陀羅尼三昧及智令清淨故。現諸神通廣大行，通達世界差別行，修如來力、無畏、不共佛法無障調柔，通達如來轉法輪莊嚴事，不捨大悲大願力，得入第九菩薩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：爾時金剛藏菩薩言：佛子！菩薩以如是無量智、善思量智，更求轉勝深寂滅解脫。復轉求如來究竟智慧，入如來深密法中，思惟選擇不思議大智慧，選擇諸陀羅尼三昧及智令清淨故。現諸神通廣大行，通達世界差別行，修如來力、無畏、不共佛法無障調柔，通達如來轉法輪莊嚴事，不捨大悲大願力，得入第九菩薩地。

論曰：是中法師方便成就者，依他利益、自利益，一一五三句示現。依無色得解脫想，可化眾生作利益故。如經「爾時金剛藏菩薩言：佛子！菩薩以如是無量智、善思量智，更求轉勝深寂滅解脫」故。依未得究竟佛智自利益，如經「復轉求如來究竟智」故。依根熟菩薩、依邪念修行可化眾生、依未知法眾生，轉法輪令得知。依邪歸依眾生、依信生天眾生，如是次第五句示利益他行。如經「入如來深密法中故、思惟選擇不思議大智慧故、選擇諸陀羅尼三昧及智令清淨故、現諸神通廣大行故、通達世界差別行故、示清淨國土轉信生天眾生令入佛法」故。依正覺、依轉法輪、依涅槃，此如是次第三句示自利益行。如經「修如來力無畏不共佛法無障調柔故、通達如來轉法輪莊嚴事故、不捨大悲大願力得入第九菩薩地」故。不捨利益眾生，大涅槃示現，以得不捨大悲大願力故應知。如是九地法師方便成就分已說。云何智成就？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：是中法師方便成就者，依他利益、自利益，一一五三句示現。依無色得解脫想，可化眾生作利益故。如經「爾時金剛藏菩薩言：佛子！菩薩以如是無量智、善思量智，更求轉勝深寂滅解脫」故。依未得究竟佛智自利益，如經「復轉求如來究竟智」故。依根熟菩薩、依邪念修行可化眾生、依未知法眾生，轉法輪令得知。依邪歸依眾生、依信生天眾生，如是次第五句示利益他行。如經「入如來深密法中故、思惟選擇不思議大智慧故、選擇諸陀羅尼三昧及智令清淨故、現諸神通廣大行故、通達世界差別行故、示清淨國土轉信生天眾生令入佛法」故。依正覺、依轉法輪、依涅槃，此如是次第三句示自利益行。如經「修如來力無畏不共佛法無障調柔故、通達如來轉法輪莊嚴事故、不捨大悲大願力得入第九菩薩地」故。不捨利益眾生，大涅槃示現，以得不捨大悲大願力故應知。如是九地法師方便成就分已說。云何智成就？

經曰：是菩薩住此菩薩善慧地中，如實知善不善無記法行，有漏無漏法行，世間出世間法行，思議不思議法行，定不定法行，聲聞辟支佛法行，菩薩行法行，如來地法行，有為法行，如實知無為法行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：是菩薩住此菩薩善慧地中，如實知善不善無記法行，有漏無漏法行，世間出世間法行，思議不思議法行，定不定法行，聲聞辟支佛法行，菩薩行法行，如來地法行，有為法行，如實知無為法行。

論曰：是中智成就者，依何等法說法？應知彼法淨染不二，如經「是菩薩住此菩薩善慧地中，如實知善不善無記法行」故。於淨法中有有漏無漏，如經「有漏無漏法行」故。復無漏法中，有世間出世間法行，如經「世間出世間法行」故。復彼法有思議不思議，如經「思議不思議法行」故。彼思議復有定不定，如經「定不定法行」故。彼復於三乘中，如經「聲聞辟支佛法行故、菩薩行法行、如來地法行」故。彼復三乘法中示有為無為依順行，如經「有為法行，如實知無為法行」故。如是九地智成就分已說。云何入行成就？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：是中智成就者，依何等法說法？應知彼法淨染不二，如經「是菩薩住此菩薩善慧地中，如實知善不善無記法行」故。於淨法中有有漏無漏，如經「有漏無漏法行」故。復無漏法中，有世間出世間法行，如經「世間出世間法行」故。復彼法有思議不思議，如經「思議不思議法行」故。彼思議復有定不定，如經「定不定法行」故。彼復於三乘中，如經「聲聞辟支佛法行故、菩薩行法行、如來地法行」故。彼復三乘法中示有為無為依順行，如經「有為法行，如實知無為法行」故。如是九地智成就分已說。云何入行成就？

經曰：是菩薩隨順如是智慧，如實知眾生心行稠林、煩惱行稠林、業行稠林、根行稠林、信行稠林、性行稠林、深心行稠林、使行稠林、生行稠林、習氣行稠林，如實知三聚差別行稠林。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：是菩薩隨順如是智慧，如實知眾生心行稠林、煩惱行稠林、業行稠林、根行稠林、信行稠林、性行稠林、深心行稠林、使行稠林、生行稠林、習氣行稠林，如實知三聚差別行稠林。

論曰：是中入行成就者，依共依煩惱業生，共染煩惱染淨等，依定不定時。如經「是菩薩隨順如是智慧，如實知眾生心行稠林故，乃至三聚差別行稠林」故。彼復定不定時根等、次第根等、相似信等，如經「根行稠林故、信行稠林故、性行稠林故、深心行稠林故、使行稠林故、生行稠林故、習氣行稠林故，如實知三聚差別行稠林」故。稠林者，眾多義故、難知義故。行者，不正信義故。云何心行稠林差別？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：是中入行成就者，依共依煩惱業生，共染煩惱染淨等，依定不定時。如經「是菩薩隨順如是智慧，如實知眾生心行稠林故，乃至三聚差別行稠林」故。彼復定不定時根等、次第根等、相似信等，如經「根行稠林故、信行稠林故、性行稠林故、深心行稠林故、使行稠林故、生行稠林故、習氣行稠林故，如實知三聚差別行稠林」故。稠林者，眾多義故、難知義故。行者，不正信義故。云何心行稠林差別？

經曰：是菩薩如實知眾生諸心種種相，心雜相、心輕轉生不生相、心無形相、心無邊一切處眾多相、心清淨相、心染不染相、心縛解相、心幻起相、心隨道生相，乃至無量百千種種心差別相，皆如實知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：是菩薩如實知眾生諸心種種相，心雜相、心輕轉生不生相、心無形相、心無邊一切處眾多相、心清淨相、心染不染相、心縛解相、心幻起相、心隨道生相，乃至無量百千種種心差別相，皆如實知。

論曰：是中心行稠林差別者，心種種差別異故，如經「是菩薩如實知眾生心種種相」故。彼心種種相，有八種：一、差別相，心意識六種差別故，如經「心雜相」故。二、行相，住異生滅行故，如經「心輕轉生不生相」故。三、第一義相，觀彼心離心，心身不可得故，如經「心無形相」故。四、自相順行無量境界取故，如經「心無邊一切處眾多相」故。五、自性不染相，如經「心清淨相」故。六、同煩惱不同煩惱相，如經「心染不染相」故。七、同使不同使相，如經「心縛解相」故。八、因相，諸菩薩以願力生，餘眾生自業力生故，如經「心幻起相故、心隨道生相故，乃至無量百千種種心差別相皆如實知」故，以自性清淨心故。第六第七心染不染故、心縛解故，此二句煩惱染示現。第八句心隨道故，生染示現。云何煩惱行稠林差別？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：是中心行稠林差別者，心種種差別異故，如經「是菩薩如實知眾生心種種相」故。彼心種種相，有八種：一、差別相，心意識六種差別故，如經「心雜相」故。二、行相，住異生滅行故，如經「心輕轉生不生相」故。三、第一義相，觀彼心離心，心身不可得故，如經「心無形相」故。四、自相順行無量境界取故，如經「心無邊一切處眾多相」故。五、自性不染相，如經「心清淨相」故。六、同煩惱不同煩惱相，如經「心染不染相」故。七、同使不同使相，如經「心縛解相」故。八、因相，諸菩薩以願力生，餘眾生自業力生故，如經「心幻起相故、心隨道生相故，乃至無量百千種種心差別相皆如實知」故，以自性清淨心故。第六第七心染不染故、心縛解故，此二句煩惱染示現。第八句心隨道故，生染示現。云何煩惱行稠林差別？

經曰：是菩薩如實知諸煩惱深入相、行無邊相、共生不離相、煩惱使一義相、心相應不相應相、隨道生處得報相、三界中差別相、愛無明見箭大過相、三種業因不斷相，略說乃至如實知八萬四千煩惱行差別相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：是菩薩如實知諸煩惱深入相、行無邊相、共生不離相、煩惱使一義相、心相應不相應相、隨道生處得報相、三界中差別相、愛無明見箭大過相、三種業因不斷相，略說乃至如實知八萬四千煩惱行差別相。

論曰：煩惱行稠林差別者，三種事示現：一、遠入，乃至有頂故，如經「是菩薩如實知煩惱深入相」故。二、難知，無量善根等修集行故，如經「行無邊相」故。三、染業，煩惱生染故。是中隨所縛、以何縛及所縛事，此事說煩惱染染事示現，如經「共生不離相故、煩惱使一義相故、心相應不相應相」故。是中隨所縛者，迭共同事、迭共相依，共生不離故。以何縛者，謂使以有使故不得解脫，煩惱使一義故。所縛事者，謂心心相應、不相應故。不相應者，示可得解脫故。身事生道界因故，生煩惱染示現。如經「隨道生處得報相故、三界中差別相故、於三分中業因障解脫故、隨順世間身口意業故、不斷起因」故。業煩惱妄想染示現，如經「愛無明見箭大過相故、三種業根本不斷相故、乃至如實知八萬四千煩惱行差別相」故。三分者，一、愛行欲眾生；二、無戒眾生；三、外道眾生。云何業行稠林差別？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：煩惱行稠林差別者，三種事示現：一、遠入，乃至有頂故，如經「是菩薩如實知煩惱深入相」故。二、難知，無量善根等修集行故，如經「行無邊相」故。三、染業，煩惱生染故。是中隨所縛、以何縛及所縛事，此事說煩惱染染事示現，如經「共生不離相故、煩惱使一義相故、心相應不相應相」故。是中隨所縛者，迭共同事、迭共相依，共生不離故。以何縛者，謂使以有使故不得解脫，煩惱使一義故。所縛事者，謂心心相應、不相應故。不相應者，示可得解脫故。身事生道界因故，生煩惱染示現。如經「隨道生處得報相故、三界中差別相故、於三分中業因障解脫故、隨順世間身口意業故、不斷起因」故。業煩惱妄想染示現，如經「愛無明見箭大過相故、三種業根本不斷相故、乃至如實知八萬四千煩惱行差別相」故。三分者，一、愛行欲眾生；二、無戒眾生；三、外道眾生。云何業行稠林差別？

經曰：是菩薩如實知諸業善不善無記相、有作未作相、心共生不離相、因自性盡集果不失次第相、有報無報相、黑業白業黑白業不黑不白業正受業差別相、業因無量相、聖世間差別相、現報生報後報相、乘非乘定不定相，乃至如實知八萬四千諸業差別相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：是菩薩如實知諸業善不善無記相、有作未作相、心共生不離相、因自性盡集果不失次第相、有報無報相、黑業白業黑白業不黑不白業正受業差別相、業因無量相、聖世間差別相、現報生報後報相、乘非乘定不定相，乃至如實知八萬四千諸業差別相。

論曰：業行稠林差別者，道因差別示現，如經「是菩薩如實知諸業善不善無記相」故。自性差別，如經「有作未作相」故。方便差別，如經「心共生不離相」故。盡集果差別，如經「因自性盡集果不失次第相」故。已受果未受果差別，如經「有報無報相」故。對差別，如經「黑業白業黑白業不黑不白業正受業差別相」故。因緣差別，如經「業因無量相」故。未集已集差別，如經「聖世間差別相」故。定不定報差別，如經「現報生報後報相故、乘非乘定不定相故，乃至如實知八萬四千諸業差別相」故。是中自性差別有二種業：一、籌量時；二、作業時。方便差別者，心共生熏心，不別生果故。盡集果差別者，無始時業自然念念滅壞，集不失故，有為作業因盡集故。已受果未受果差別者，生報後報受不受應知。對差別者，黑業對白業、白業對黑業、不黑不白業對二業、二業對不黑不白業，業集成就差別應知。定不定差別者，三種時定不定故、三種乘定不定故。非乘者，世間定不定應知。云何根行稠林差別？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：業行稠林差別者，道因差別示現，如經「是菩薩如實知諸業善不善無記相」故。自性差別，如經「有作未作相」故。方便差別，如經「心共生不離相」故。盡集果差別，如經「因自性盡集果不失次第相」故。已受果未受果差別，如經「有報無報相」故。對差別，如經「黑業白業黑白業不黑不白業正受業差別相」故。因緣差別，如經「業因無量相」故。未集已集差別，如經「聖世間差別相」故。定不定報差別，如經「現報生報後報相故、乘非乘定不定相故，乃至如實知八萬四千諸業差別相」故。是中自性差別有二種業：一、籌量時；二、作業時。方便差別者，心共生熏心，不別生果故。盡集果差別者，無始時業自然念念滅壞，集不失故，有為作業因盡集故。已受果未受果差別者，生報後報受不受應知。對差別者，黑業對白業、白業對黑業、不黑不白業對二業、二業對不黑不白業，業集成就差別應知。定不定差別者，三種時定不定故、三種乘定不定故。非乘者，世間定不定應知。云何根行稠林差別？

經曰：是菩薩如實知諸根濡中上差別相，先際後際別異不別異相、上中下相，煩惱共生不離相，乘非乘定不定相、淳熟定相，隨根網輕轉壞取相相、根增上不壞相、轉不轉根差別相，深入共生種種差別相，略說乃至如實知八萬四千諸根差別相。是菩薩如實知眾生信濡中利相，略說乃至如實知八萬四千信差別相。是菩薩如實知諸性濡中上相，略說乃至如實知八萬四千諸性差別相。是菩薩如實知心濡中上相，略說乃至如實知八萬四千心差別相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：是菩薩如實知諸根濡中上差別相，先際後際別異不別異相、上中下相，煩惱共生不離相，乘非乘定不定相、淳熟定相，隨根網輕轉壞取相相、根增上不壞相、轉不轉根差別相，深入共生種種差別相，略說乃至如實知八萬四千諸根差別相。是菩薩如實知眾生信濡中利相，略說乃至如實知八萬四千信差別相。是菩薩如實知諸性濡中上相，略說乃至如實知八萬四千諸性差別相。是菩薩如實知心濡中上相，略說乃至如實知八萬四千心差別相。

論曰：根行稠林差別有九種：一、說器差別，如經「是菩薩如實知諸根濡中上差別相」故。二、根轉差別，如經「先際後際別異不別異相」故。三、性差別，如經「上中下相」故。四、煩惱染差別，如經「煩惱共生不離相」故。五、定不定差別，如經「乘非乘定不定相」故、「淳熟定相」故。六、順行差別，如經「隨根網輕轉壞取相相」故。七、聲聞淨差別，如經「根增上不壞相」故。八、菩薩淨差別，如經「轉不轉根差別相」故。九、示一切根攝差別，如經「深入共生種種差別相」故，「略說乃至如實知八萬四千諸根差別相」故。是中根轉差別者，前後根前根下增平故。性差別者，於三乘中性差別故。煩惱染差別者，喜樂等諸根隨煩惱習使染故。定不定差別者，於三乘中於世間中定不定、熟不熟故。是中小乘不定根眾生，菩薩令轉向大乘故；定根者菩薩令度，二乘中解脫報定者捨。順行差別者，有三種順行：一、身依順行，迭共相縛六入展轉故。二、生滅順行，輕壞故。三、觀行取相故。聲聞淨差別者，行增上障滅，能成義故。菩薩淨差別者，轉不轉地差別故。一切根攝差別者，始行方便報熟根差別故。信性心濡中上等無量差別相皆如實知，如經「是菩薩如實知眾生信濡中上相，乃至如實知八萬四千心差別相」故。如是性入應知。云何使行稠林差別？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：根行稠林差別有九種：一、說器差別，如經「是菩薩如實知諸根濡中上差別相」故。二、根轉差別，如經「先際後際別異不別異相」故。三、性差別，如經「上中下相」故。四、煩惱染差別，如經「煩惱共生不離相」故。五、定不定差別，如經「乘非乘定不定相」故、「淳熟定相」故。六、順行差別，如經「隨根網輕轉壞取相相」故。七、聲聞淨差別，如經「根增上不壞相」故。八、菩薩淨差別，如經「轉不轉根差別相」故。九、示一切根攝差別，如經「深入共生種種差別相」故，「略說乃至如實知八萬四千諸根差別相」故。是中根轉差別者，前後根前根下增平故。性差別者，於三乘中性差別故。煩惱染差別者，喜樂等諸根隨煩惱習使染故。定不定差別者，於三乘中於世間中定不定、熟不熟故。是中小乘不定根眾生，菩薩令轉向大乘故；定根者菩薩令度，二乘中解脫報定者捨。順行差別者，有三種順行：一、身依順行，迭共相縛六入展轉故。二、生滅順行，輕壞故。三、觀行取相故。聲聞淨差別者，行增上障滅，能成義故。菩薩淨差別者，轉不轉地差別故。一切根攝差別者，始行方便報熟根差別故。信性心濡中上等無量差別相皆如實知，如經「是菩薩如實知眾生信濡中上相，乃至如實知八萬四千心差別相」故。如是性入應知。云何使行稠林差別？

經曰：是菩薩如實知諸使深共生心共生相、心相應不相應不離相、遠入相、無始來不恐怖相、一切禪定解脫三昧三摩跋提神通正修相違相、堅繫縛三界繫相、無始來心相續集相、開諸入門集相、得對治實相、地入隨順不隨順相、不異聖道滅動相，略說乃至如實知八萬四千種種使差別相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：是菩薩如實知諸使深共生心共生相、心相應不相應不離相、遠入相、無始來不恐怖相、一切禪定解脫三昧三摩跋提神通正修相違相、堅繫縛三界繫相、無始來心相續集相、開諸入門集相、得對治實相、地入隨順不隨順相、不異聖道滅動相，略說乃至如實知八萬四千種種使差別相。

論曰：是中使者，隨逐縛義故。此使行稠林差別者，何處隨逐？以何隨逐？此事差別示現。何處隨逐者，報非報心，如經「是菩薩如實知使深共生心共生相」故，心不離現事故。欲色無色上中下差別，如經「心相應不相應不離相」故。隨順乃至有頂，如經「遠入相」故。無邊世界唯智，怖畏如怨賊，未曾有聞思修智，是故不滅，如經「無始來不恐怖相」故。世間禪定等不能滅心隨順行，如經「一切禪定解脫三昧三摩跋提神通正修相違相」故。以何隨逐者，有六種隨逐。六種隨逐者六句說：一者有不斷隨逐，以有不斷相似使作縛故，如經「堅繫縛三界繫相」故。二、遠時隨逐故，如經「無始來心相續集相」故。三、一身生隨逐故，眼等諸入門六種生集識同生隨逐故，及阿黎耶熏故隨逐，如經「開諸入門集相」故。四、不實隨逐，對治實義故，如經「得對治實相」故。五、微細隨逐，於九地中六入處煩惱身隨逐故，如經「地入隨順不隨順相」故。六、離苦隨逐，出世間行餘行不能離故，如經「不異聖道滅動相故，略說乃至如實知八萬四千種種使差別相」故。云何生行稠林差別？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：是中使者，隨逐縛義故。此使行稠林差別者，何處隨逐？以何隨逐？此事差別示現。何處隨逐者，報非報心，如經「是菩薩如實知使深共生心共生相」故，心不離現事故。欲色無色上中下差別，如經「心相應不相應不離相」故。隨順乃至有頂，如經「遠入相」故。無邊世界唯智，怖畏如怨賊，未曾有聞思修智，是故不滅，如經「無始來不恐怖相」故。世間禪定等不能滅心隨順行，如經「一切禪定解脫三昧三摩跋提神通正修相違相」故。以何隨逐者，有六種隨逐。六種隨逐者六句說：一者有不斷隨逐，以有不斷相似使作縛故，如經「堅繫縛三界繫相」故。二、遠時隨逐故，如經「無始來心相續集相」故。三、一身生隨逐故，眼等諸入門六種生集識同生隨逐故，及阿黎耶熏故隨逐，如經「開諸入門集相」故。四、不實隨逐，對治實義故，如經「得對治實相」故。五、微細隨逐，於九地中六入處煩惱身隨逐故，如經「地入隨順不隨順相」故。六、離苦隨逐，出世間行餘行不能離故，如經「不異聖道滅動相故，略說乃至如實知八萬四千種種使差別相」故。云何生行稠林差別？

經曰：是菩薩如實知諸生差別相、隨業生相、地獄畜生餓鬼阿修羅人天差別相、有色無色生差別相、有想無想生差別相。業是田、愛是水、無明是黑闇、識是種子，後身是生芽相、名色共生而不離相、有癡求愛相續相、欲受欲生樂眾生相續無際相、貪著三界相出相，皆如實知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：是菩薩如實知諸生差別相、隨業生相、地獄畜生餓鬼阿修羅人天差別相、有色無色生差別相、有想無想生差別相。業是田、愛是水、無明是黑闇、識是種子，後身是生芽相、名色共生而不離相、有癡求愛相續相、欲受欲生樂眾生相續無際相、貪著三界相出相，皆如實知。

論曰：生行稠林差別有八種：一、身種種，如經「是菩薩如實知諸生差別相」故。二、業種種，如經「隨業生相」故。三、住處種種，如經「地獄畜生餓鬼阿修羅人天差別相」故。四、色相上下種種，如經「有色無色生差別相」故、「有想無想生差別相」故。五、同外色因種種，如經「業是田、愛是水、無明是黑闇、識是種子，後身是生芽相」故。六、自相種種，如經「名色共生而不離相」故。七、本順生因種種，如經「有癡求愛相續相」故。八、集苦諦種種差別示現，如經「欲受欲生樂眾生相續無際相」故、「貪著三界相出相皆如實知」故。是中欲受者，樂貪共取，處處求故。欲生者，復有樂有眾生，愛自身、他身，心著相往來上下界取著故。小大無量無想相，出有輪展轉苦諦差別示現。云何習氣行稠林差別？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：生行稠林差別有八種：一、身種種，如經「是菩薩如實知諸生差別相」故。二、業種種，如經「隨業生相」故。三、住處種種，如經「地獄畜生餓鬼阿修羅人天差別相」故。四、色相上下種種，如經「有色無色生差別相」故、「有想無想生差別相」故。五、同外色因種種，如經「業是田、愛是水、無明是黑闇、識是種子，後身是生芽相」故。六、自相種種，如經「名色共生而不離相」故。七、本順生因種種，如經「有癡求愛相續相」故。八、集苦諦種種差別示現，如經「欲受欲生樂眾生相續無際相」故、「貪著三界相出相皆如實知」故。是中欲受者，樂貪共取，處處求故。欲生者，復有樂有眾生，愛自身、他身，心著相往來上下界取著故。小大無量無想相，出有輪展轉苦諦差別示現。云何習氣行稠林差別？

經曰：是菩薩如實知習氣行不行差別相，隨道生處熏有習氣、隨共眾生行有習氣、隨業煩惱有習氣、隨善不善無記法有習氣、後有有習氣、次第隨逐有習氣、深入不斷煩惱牽有習氣、有實不實有習氣、聲聞辟支佛菩薩如來見聞親近熏有習氣，皆如實知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：是菩薩如實知習氣行不行差別相，隨道生處熏有習氣、隨共眾生行有習氣、隨業煩惱有習氣、隨善不善無記法有習氣、後有有習氣、次第隨逐有習氣、深入不斷煩惱牽有習氣、有實不實有習氣、聲聞辟支佛菩薩如來見聞親近熏有習氣，皆如實知。

論曰：習氣行稠林差別有十種：一、與果現在非現在差別，如經「是菩薩如實知習氣行不行相」故。二、道熏差別，如經「隨道生處熏有習氣」故。三親近眾生熏差別，如經「隨共眾生行行有習氣」故。四、功業煩惱熏差別，如經「隨業煩惱有習氣」故。五、善業等熏差別，如經「隨善不善無記法有習氣」故。六、中陰熏差別，如經「後有有習氣」故。七、與果次第熏差別，如經「次第隨逐有習氣」故。八、離世間禪因熏差別，遠入熏不斷煩惱煩惱牽故，如經「深入不斷煩惱牽有習氣」故。九、同法異外道行解脫熏差別，如經「有實不實有習氣」故。十、乘熏差別示現，如經「聲聞辟支佛菩薩如來見聞親近熏有習氣皆如實知」故。云何三聚行稠林差別？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：習氣行稠林差別有十種：一、與果現在非現在差別，如經「是菩薩如實知習氣行不行相」故。二、道熏差別，如經「隨道生處熏有習氣」故。三親近眾生熏差別，如經「隨共眾生行行有習氣」故。四、功業煩惱熏差別，如經「隨業煩惱有習氣」故。五、善業等熏差別，如經「隨善不善無記法有習氣」故。六、中陰熏差別，如經「後有有習氣」故。七、與果次第熏差別，如經「次第隨逐有習氣」故。八、離世間禪因熏差別，遠入熏不斷煩惱煩惱牽故，如經「深入不斷煩惱牽有習氣」故。九、同法異外道行解脫熏差別，如經「有實不實有習氣」故。十、乘熏差別示現，如經「聲聞辟支佛菩薩如來見聞親近熏有習氣皆如實知」故。云何三聚行稠林差別？

經曰：是菩薩如實知眾生三聚正定相、邪定相、離此二不定相，正見正定相、邪見邪定相、離此二不定相，五逆邪定相、五根正定相、離此二不定相，八邪邪定相、正位正定相、更不作故離此二不定相，妬悋惡行不轉邪定相、修行無上聖道正定相、離此二不定相，皆如實知。佛子！菩薩隨順如是智，名為安住菩薩善慧地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：是菩薩如實知眾生三聚正定相、邪定相、離此二不定相，正見正定相、邪見邪定相、離此二不定相，五逆邪定相、五根正定相、離此二不定相，八邪邪定相、正位正定相、更不作故離此二不定相，妬悋惡行不轉邪定相、修行無上聖道正定相、離此二不定相，皆如實知。佛子！菩薩隨順如是智，名為安住菩薩善慧地。

論曰：眾生三聚行稠林差別有五種：一、有涅槃法無涅槃法三乘中一向定差別，如經「是菩薩如實知眾生三聚正定相、邪定相、離此二不定相」故。二、善行惡行因差別，如經「正見正定相、邪見邪定相、離此二不定相」故。三、惡道善道因差別，如經「五逆邪定相、五根正定相、離此二不定相」故。四、外道聲聞因差別，如經「八邪邪定相、正位正定相、更不作故離此二不定相」故。五、菩薩差別示現，如經「妬悋惡行不轉邪定相、修行無上聖道正定相、離此二不定相皆如實知」故。捨可化眾生名妬，不喜施他財名悋過，能生他苦惡行不轉。菩薩波羅蜜相違邪定菩薩，是名法師方便成就、智成就、入行成就。三種事成就，此地中善住，如經「佛子！菩薩隨順如是智，名為安住菩薩善慧地」故。云何說成就？與眾生解脫方便故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：眾生三聚行稠林差別有五種：一、有涅槃法無涅槃法三乘中一向定差別，如經「是菩薩如實知眾生三聚正定相、邪定相、離此二不定相」故。二、善行惡行因差別，如經「正見正定相、邪見邪定相、離此二不定相」故。三、惡道善道因差別，如經「五逆邪定相、五根正定相、離此二不定相」故。四、外道聲聞因差別，如經「八邪邪定相、正位正定相、更不作故離此二不定相」故。五、菩薩差別示現，如經「妬悋惡行不轉邪定相、修行無上聖道正定相、離此二不定相皆如實知」故。捨可化眾生名妬，不喜施他財名悋過，能生他苦惡行不轉。菩薩波羅蜜相違邪定菩薩，是名法師方便成就、智成就、入行成就。三種事成就，此地中善住，如經「佛子！菩薩隨順如是智，名為安住菩薩善慧地」故。云何說成就？與眾生解脫方便故。

經曰：是菩薩住此菩薩善慧地已，如實知眾生如是諸行差別相，隨其解脫而與因緣。是菩薩如實知化眾生法，如實知度眾生法，說聲聞乘法、說辟支佛乘法、說菩薩乘法，如實知說如來地法。是菩薩如是知已，如實為眾生說法令得解脫。隨心差別、隨使差別、隨根差別、隨信差別、隨境界差別、種種行習氣、隨順一切境界智、隨順性行稠林、隨生煩惱業習氣轉、隨聚差別、隨乘信，令得解脫而為說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：是菩薩住此菩薩善慧地已，如實知眾生如是諸行差別相，隨其解脫而與因緣。是菩薩如實知化眾生法，如實知度眾生法，說聲聞乘法、說辟支佛乘法、說菩薩乘法，如實知說如來地法。是菩薩如是知已，如實為眾生說法令得解脫。隨心差別、隨使差別、隨根差別、隨信差別、隨境界差別、種種行習氣、隨順一切境界智、隨順性行稠林、隨生煩惱業習氣轉、隨聚差別、隨乘信，令得解脫而為說法。

論曰：說成就者，隨其解脫而與因緣，如經「是菩薩住此菩薩善慧地已，如實知眾生如是諸行差別相，隨其解脫而與因緣」故。彼說成就，復三種相示現：一、智成就；二、口業成就；三、法師成就。智成就者，隨所知、隨所依，此事說應知。何者隨所知說？解脫器得熟故、解脫體正度故、解脫差別以三乘差別故，如經「是菩薩如實知化眾生法乃至如實知說如來地法」故。何者隨所依說？所說法對器故。隨應度者，授對治法故。是義二句說。所說法器成，隨根隨信而為說法，此義二句說。如經「是菩薩如是知已，如實為眾生說法，令得解脫，隨心差別、隨使差別、隨根差別、隨信差別」故。隨譬喻解器，如經「隨境界差別」，種種行習氣故。隨種種異行器，如經「隨順一切境界智」故。乃至得成就器，如經「隨順性行稠林」故。隨辭辯器，彼生煩惱業熏同行故，如經「隨生煩惱業習氣轉」故。定不定根轉器，如經「隨聚差別」故。隨乘因能乘出器，如經「隨乘信令得解脫而為說法」故。云何智業成就？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：說成就者，隨其解脫而與因緣，如經「是菩薩住此菩薩善慧地已，如實知眾生如是諸行差別相，隨其解脫而與因緣」故。彼說成就，復三種相示現：一、智成就；二、口業成就；三、法師成就。智成就者，隨所知、隨所依，此事說應知。何者隨所知說？解脫器得熟故、解脫體正度故、解脫差別以三乘差別故，如經「是菩薩如實知化眾生法乃至如實知說如來地法」故。何者隨所依說？所說法對器故。隨應度者，授對治法故。是義二句說。所說法器成，隨根隨信而為說法，此義二句說。如經「是菩薩如是知已，如實為眾生說法，令得解脫，隨心差別、隨使差別、隨根差別、隨信差別」故。隨譬喻解器，如經「隨境界差別」，種種行習氣故。隨種種異行器，如經「隨順一切境界智」故。乃至得成就器，如經「隨順性行稠林」故。隨辭辯器，彼生煩惱業熏同行故，如經「隨生煩惱業習氣轉」故。定不定根轉器，如經「隨聚差別」故。隨乘因能乘出器，如經「隨乘信令得解脫而為說法」故。云何智業成就？

經曰：是菩薩住此菩薩善慧地中，略說作大法師，住在大法師深妙義中，守護諸佛法藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：是菩薩住此菩薩善慧地中，略說作大法師，住在大法師深妙義中，守護諸佛法藏。

論曰：是中說者、持者二句示現。住在大法師深妙義中者，有二十種能作法師事。云何能作法師事？一者時；二者正意；三者頓；四者相續；五者漸；六者次；七者句義漸次；八者示；九者喜；十者勸；十一者具德；十二者不毀；十三者不亂；十四者如法；十五者隨眾；十六者慈心；十七者安隱心；十八者憐愍心；十九者不著利養名聞；二十者不自讚毀他。是中時者，無八難故。如偈說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：是中說者、持者二句示現。住在大法師深妙義中者，有二十種能作法師事。云何能作法師事？一者時；二者正意；三者頓；四者相續；五者漸；六者次；七者句義漸次；八者示；九者喜；十者勸；十一者具德；十二者不毀；十三者不亂；十四者如法；十五者隨眾；十六者慈心；十七者安隱心；十八者憐愍心；十九者不著利養名聞；二十者不自讚毀他。是中時者，無八難故。如偈說：

「如王懷憂惱， 病恚著諸欲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如王懷憂惱， 病恚著諸欲，

險處無侍衛， 讒佞無忠臣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 險處無侍衛， 讒佞無忠臣。

如是八難時， 智臣不應語， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是八難時， 智臣不應語，

心王亦如是， 非時不應說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心王亦如是， 非時不應說。」

正意者，正威儀住，非不正住。此義云何？自立他坐不應為說法，如是等如戒經中廣說。何以故？諸佛菩薩敬重法故。以敬法故，令他生尊重心，聞法恭敬攝心聽故。頓者，是菩薩正意，為一切眾說一切法，離慳法垢故。相續者，說無休息，捨諸法中嫉妬意故。漸者，如字句次第說故。次者，如字句次第義，亦如是說故。句義漸次者，說同義法不說不同義法故。示者，示所應示等故。喜者，喜所應喜故。勸者，怯弱眾生助令勇猛故。具德者，現智、比智阿含所證具說故。不毀者，隨順善道說故。不亂者，不動不雜，正入非稠林故。如法者，具說四聖諦故。隨眾者，於四眾八部隨所應聞而為說法故。如是十五種相，菩薩隨順利益他說一切法故。慈心者，於怨眾生中起慈心說法故。安隱心者，於惡行眾生中起利益心說法故。憐愍心者，於受苦樂放逸眾生中起憐愍利樂心說法故。不著利養名聞者，心不悕望，常行遠離故。不自讚毀他者，離我慢嫉妬隨煩惱為眾生說法故。如是五種相，菩薩自心清淨故。具此二十事能作法師，是名住大法師深妙義中故。如是說成就中智成就已說。云何口業成就？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正意者，正威儀住，非不正住。此義云何？自立他坐不應為說法，如是等如戒經中廣說。何以故？諸佛菩薩敬重法故。以敬法故，令他生尊重心，聞法恭敬攝心聽故。頓者，是菩薩正意，為一切眾說一切法，離慳法垢故。相續者，說無休息，捨諸法中嫉妬意故。漸者，如字句次第說故。次者，如字句次第義，亦如是說故。句義漸次者，說同義法不說不同義法故。示者，示所應示等故。喜者，喜所應喜故。勸者，怯弱眾生助令勇猛故。具德者，現智、比智阿含所證具說故。不毀者，隨順善道說故。不亂者，不動不雜，正入非稠林故。如法者，具說四聖諦故。隨眾者，於四眾八部隨所應聞而為說法故。如是十五種相，菩薩隨順利益他說一切法故。慈心者，於怨眾生中起慈心說法故。安隱心者，於惡行眾生中起利益心說法故。憐愍心者，於受苦樂放逸眾生中起憐愍利樂心說法故。不著利養名聞者，心不悕望，常行遠離故。不自讚毀他者，離我慢嫉妬隨煩惱為眾生說法故。如是五種相，菩薩自心清淨故。具此二十事能作法師，是名住大法師深妙義中故。如是說成就中智成就已說。云何口業成就？

經曰：通達無量智方便四無礙智，起菩薩言辭說法，是菩薩日夜常不壞四無礙智。何等為四？所謂法無礙、義無礙、辭無礙、樂說無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：通達無量智方便四無礙智，起菩薩言辭說法，是菩薩日夜常不壞四無礙智。何等為四？所謂法無礙、義無礙、辭無礙、樂說無礙。

論曰：口業成就者，菩薩以四無礙言音說法，如經「通達無量智方便乃至樂說無礙」故。不壞者，不動故。是中四無礙境界者，一、法體；二、法境界體；三、正得與眾生；四、正求與無量門。是中法體者，遠離二邊生法所攝，如色礙相如是等。法境界體者，彼遠離二邊生法所攝中，如實智境界。菩薩如彼生法所攝智境界中住如色。何者是色？眼色等虛妄分別如是等。正得與眾生者，於彼如實智境界中隨他所喜言說正知隨他言說正知而與故。正求與無量門者，於彼隨他所喜言語正知無量種種義語隨知而與故。是四無礙智十種差別：一、依自相；二、依同相；三、行相；四、說相；五、智相；六、無我慢相；七、小乘大乘相；八、菩薩地相；九、如來地相；十、作住持相。後五是淨相。云何自相？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：口業成就者，菩薩以四無礙言音說法，如經「通達無量智方便乃至樂說無礙」故。不壞者，不動故。是中四無礙境界者，一、法體；二、法境界體；三、正得與眾生；四、正求與無量門。是中法體者，遠離二邊生法所攝，如色礙相如是等。法境界體者，彼遠離二邊生法所攝中，如實智境界。菩薩如彼生法所攝智境界中住如色。何者是色？眼色等虛妄分別如是等。正得與眾生者，於彼如實智境界中隨他所喜言說正知隨他言說正知而與故。正求與無量門者，於彼隨他所喜言語正知無量種種義語隨知而與故。是四無礙智十種差別：一、依自相；二、依同相；三、行相；四、說相；五、智相；六、無我慢相；七、小乘大乘相；八、菩薩地相；九、如來地相；十、作住持相。後五是淨相。云何自相？

經曰：是菩薩用法無礙智知諸法自相，以義無礙智知諸法差別相，以辭無礙智知不壞說諸法，以樂說無礙智知諸法次第不斷說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：是菩薩用法無礙智知諸法自相，以義無礙智知諸法差別相，以辭無礙智知不壞說諸法，以樂說無礙智知諸法次第不斷說。

論曰：是中自相者，有四種：一、生法自相；二、差別自相；三、想堅固自相；四、彼想差別自相。如經「是菩薩用法無礙智知諸法自相故，以義無礙智知諸法差別相故，以辭無礙智知不壞說諸法故，以樂說無礙智知諸法次第不斷」故。是中不壞說者，隨所覺諸相，隨彼彼眾生種種說法故。次第不斷說者，次第不息無量眾多異名，為堅固彼義故。云何同相？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：是中自相者，有四種：一、生法自相；二、差別自相；三、想堅固自相；四、彼想差別自相。如經「是菩薩用法無礙智知諸法自相故，以義無礙智知諸法差別相故，以辭無礙智知不壞說諸法故，以樂說無礙智知諸法次第不斷」故。是中不壞說者，隨所覺諸相，隨彼彼眾生種種說法故。次第不斷說者，次第不息無量眾多異名，為堅固彼義故。云何同相？

經曰：復次以法無礙智知諸法無體性，以義無礙智知諸法生滅相，以辭無礙智知諸法假名而不斷假名法說，以樂說無礙智隨假名不壞無邊法說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：復次以法無礙智知諸法無體性，以義無礙智知諸法生滅相，以辭無礙智知諸法假名而不斷假名法說，以樂說無礙智隨假名不壞無邊法說。

論曰：是中同相有四種：一者一切法同相；二者一切有為法同相；三者一切法假名同相；四者假名假名同相。如經「復次以法無礙智知諸法無體性故，以義無礙智知諸法生滅相故，以辭無礙智知諸法假名而不斷假名法說故，以樂說無礙智隨假名不壞無邊法說」故。是中無常門入無我義中。第二同相初智境界成，是中知諸法假名而不斷假名法者，假名法以餘假名法說。隨假名不壞無邊法者，不壞前假名而能異假名說。云何行相？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：是中同相有四種：一者一切法同相；二者一切有為法同相；三者一切法假名同相；四者假名假名同相。如經「復次以法無礙智知諸法無體性故，以義無礙智知諸法生滅相故，以辭無礙智知諸法假名而不斷假名法說故，以樂說無礙智隨假名不壞無邊法說」故。是中無常門入無我義中。第二同相初智境界成，是中知諸法假名而不斷假名法者，假名法以餘假名法說。隨假名不壞無邊法者，不壞前假名而能異假名說。云何行相？

經曰：復次以法無礙智知現在諸法差別，以義無礙智知過去未來諸法差別，以辭無礙智知過去未來現在諸法以不壞說法，以樂說無礙智於一一世得無量法明故說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：復次以法無礙智知現在諸法差別，以義無礙智知過去未來諸法差別，以辭無礙智知過去未來現在諸法以不壞說法，以樂說無礙智於一一世得無量法明故說法。

論曰：是中行相者有四種：一、生行相；二、已生未生行相；三、物假名行相；四、說事行相。如經復「次以法無礙智知現在諸法差別故，以義無礙智知過去未來諸法差別故，以辭無礙智知過去未來現在諸法以不壞說法故，以樂說無礙智於一一世得無邊法明」故。說法故一一世現在世故，過去未來彼彼世間攝受應知，見過去未來世知現在世。如是彼菩薩智境界成就。事行相者，不出三世中應知。無量法明者，異異法明應知。云何說相？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：是中行相者有四種：一、生行相；二、已生未生行相；三、物假名行相；四、說事行相。如經復「次以法無礙智知現在諸法差別故，以義無礙智知過去未來諸法差別故，以辭無礙智知過去未來現在諸法以不壞說法故，以樂說無礙智於一一世得無邊法明」故。說法故一一世現在世故，過去未來彼彼世間攝受應知，見過去未來世知現在世。如是彼菩薩智境界成就。事行相者，不出三世中應知。無量法明者，異異法明應知。云何說相？

經曰：復次以法無礙智知諸法差別，以義無礙智知諸法義差別，以辭無礙智隨諸言音而為說法，以樂說無礙智隨所樂解而為說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：復次以法無礙智知諸法差別，以義無礙智知諸法義差別，以辭無礙智隨諸言音而為說法，以樂說無礙智隨所樂解而為說法。

論曰：是中說相者，有四種：一、修多羅說相；二、彼解釋說相；三、隨順說相；四、相似說相。如經「復次以法無礙智知諸法差別故，以義無礙智知諸法義差別故，以辭無礙智隨諸言音而為說法故，以樂說無礙智隨所樂解而為說法」故。是中隨諸言音說者，隨彼眾生言音說故。隨所樂解說者，隨諸眾生所有心念，乃至隨所有種種譬喻說。云何智相？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：是中說相者，有四種：一、修多羅說相；二、彼解釋說相；三、隨順說相；四、相似說相。如經「復次以法無礙智知諸法差別故，以義無礙智知諸法義差別故，以辭無礙智隨諸言音而為說法故，以樂說無礙智隨所樂解而為說法」故。是中隨諸言音說者，隨彼眾生言音說故。隨所樂解說者，隨諸眾生所有心念，乃至隨所有種種譬喻說。云何智相？

經曰：復次以法無礙智以法智知諸法差別不壞方便，以義無礙智以比智如實知諸法差別，以辭無礙智以世智正見故說法，以樂說無礙智以第一義智方便故說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：復次以法無礙智以法智知諸法差別不壞方便，以義無礙智以比智如實知諸法差別，以辭無礙智以世智正見故說法，以樂說無礙智以第一義智方便故說法。

論曰：是中智相者，有四種：一、現見智；二、比智；三、欲得方便智；四、得智。如經「復次以法無礙智以法智知諸法差別不壞方便故，以義無礙智以比智如實知諸法差別故，以辭無礙智以世智正見故說法，以樂說無礙智以第一義智方便故說法」。是中法智者，知諦差別不異方便法智差別，不壞方便故。比智者，如此如實分別，餘亦如是。比智如實諦差別知故。第一義智方便者，非顛倒異說應知。云何無我慢相？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：是中智相者，有四種：一、現見智；二、比智；三、欲得方便智；四、得智。如經「復次以法無礙智以法智知諸法差別不壞方便故，以義無礙智以比智如實知諸法差別故，以辭無礙智以世智正見故說法，以樂說無礙智以第一義智方便故說法」。是中法智者，知諦差別不異方便法智差別，不壞方便故。比智者，如此如實分別，餘亦如是。比智如實諦差別知故。第一義智方便者，非顛倒異說應知。云何無我慢相？

經曰：復次以法無礙智知諸法一相不壞，以義無礙智知陰界入諦因緣集方便，以辭無礙智知一切世間之所歸敬善妙音聲字句說法，以樂說無礙智所說轉勝無量法明說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：復次以法無礙智知諸法一相不壞，以義無礙智知陰界入諦因緣集方便，以辭無礙智知一切世間之所歸敬善妙音聲字句說法，以樂說無礙智所說轉勝無量法明說法。

論曰：是中無我慢相者，有四種：一、第一義諦無我慢相；二、世諦無我慢相；三、說美妙無我慢相；四、說無上無我慢相。如經「復次以法無礙智知諸法一相不壞故，以義無礙智知陰界入諦因緣集方便故，以辭無礙智知一切世間之所歸敬善妙音聲字句說法故，以樂說無礙智所說轉勝無量法明說法」故。是中一相不壞者，無我不壞故。我知無我、我證無我，如是等壞陰等方便入無我故，是故彼菩薩智境界成。一、聚積著我；二、異因著；三、欲著；四、作著。此對治如是次第，陰等方便應知。云何小乘大乘相？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：是中無我慢相者，有四種：一、第一義諦無我慢相；二、世諦無我慢相；三、說美妙無我慢相；四、說無上無我慢相。如經「復次以法無礙智知諸法一相不壞故，以義無礙智知陰界入諦因緣集方便故，以辭無礙智知一切世間之所歸敬善妙音聲字句說法故，以樂說無礙智所說轉勝無量法明說法」故。是中一相不壞者，無我不壞故。我知無我、我證無我，如是等壞陰等方便入無我故，是故彼菩薩智境界成。一、聚積著我；二、異因著；三、欲著；四、作著。此對治如是次第，陰等方便應知。云何小乘大乘相？

經曰：復次以法無礙智知諸法無有差別攝在一乘，以義無礙智知分別諸乘差別門，以辭無礙智能說諸乘不壞，以樂說無礙智於一一乘無量法明說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：復次以法無礙智知諸法無有差別攝在一乘，以義無礙智知分別諸乘差別門，以辭無礙智能說諸乘不壞，以樂說無礙智於一一乘無量法明說。

論曰：是中小乘大乘相者，有四種：一、觀相；二、性相；三、解脫相；四、念相。如經「復次以法無礙智知諸法無有差別攝在一乘故，以義無礙智知分別諸乘差別門故，以辭無礙智能說諸乘不壞故，以樂說無礙智於一一乘無量法明說」故。是中知諸法無有差別攝在一乘者，一觀不異應知。能說諸乘不壞者，依同解脫不懼。無量法明說者，種種法明分別說故。隨可度者依種種念行隨順解脫。云何菩薩地相？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：是中小乘大乘相者，有四種：一、觀相；二、性相；三、解脫相；四、念相。如經「復次以法無礙智知諸法無有差別攝在一乘故，以義無礙智知分別諸乘差別門故，以辭無礙智能說諸乘不壞故，以樂說無礙智於一一乘無量法明說」故。是中知諸法無有差別攝在一乘者，一觀不異應知。能說諸乘不壞者，依同解脫不懼。無量法明說者，種種法明分別說故。隨可度者依種種念行隨順解脫。云何菩薩地相？

經曰：復次以法無礙智知一切菩薩行法行智行隨智入，以義無礙智知分別說十地義差別入，以辭無礙智不壞說與隨順諸地道，以樂說無礙智說一一地無量相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：復次以法無礙智知一切菩薩行法行智行隨智入，以義無礙智知分別說十地義差別入，以辭無礙智不壞說與隨順諸地道，以樂說無礙智說一一地無量相。

論曰：是中菩薩地相者，有四種：一、智相；二、說相；三、與方便相；四、入無量門相。如經「復次以法無礙智知一切菩薩行法行智行隨智入故，以義無礙智知分別說十地義差別入故，以辭無礙智知不壞說與隨順諸地道故，以樂說無礙智說一一地無量相」故。是中一切菩薩行者，法行、智行示現觀智說故。十地差別者，謂心說者，口言應知。不壞說與隨順諸地道者，不顛倒教授故。云何如來地相？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：是中菩薩地相者，有四種：一、智相；二、說相；三、與方便相；四、入無量門相。如經「復次以法無礙智知一切菩薩行法行智行隨智入故，以義無礙智知分別說十地義差別入故，以辭無礙智知不壞說與隨順諸地道故，以樂說無礙智說一一地無量相」故。是中一切菩薩行者，法行、智行示現觀智說故。十地差別者，謂心說者，口言應知。不壞說與隨順諸地道者，不顛倒教授故。云何如來地相？

經曰：復次以法無礙智知一切佛於一念間得正覺，以義無礙智知種種時事相差別，以辭無礙智隨正覺差別說，以樂說無礙智於一一句法無量劫說而不窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：復次以法無礙智知一切佛於一念間得正覺，以義無礙智知種種時事相差別，以辭無礙智隨正覺差別說，以樂說無礙智於一一句法無量劫說而不窮盡。

論曰：是中如來地相者，有四種：一、法身相；二、色身相；三、正覺相；四、說相。如經「復次以法無礙智知一切佛於一念間得正覺故，以義無礙智知種種時事相差別故，以辭無礙智隨正覺差別說故，以樂說無礙智於一一句法無量劫說而不窮盡」故。是中時者，隨何劫中、成何等佛事者，隨以何等佛國土、隨何等佛身相者，隨名所記可得見聞故。隨正覺者，依十種佛如正覺應知。云何作住持相？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：是中如來地相者，有四種：一、法身相；二、色身相；三、正覺相；四、說相。如經「復次以法無礙智知一切佛於一念間得正覺故，以義無礙智知種種時事相差別故，以辭無礙智隨正覺差別說故，以樂說無礙智於一一句法無量劫說而不窮盡」故。是中時者，隨何劫中、成何等佛事者，隨以何等佛國土、隨何等佛身相者，隨名所記可得見聞故。隨正覺者，依十種佛如正覺應知。云何作住持相？

經曰：復次以法無礙智知一切佛語力無畏不共佛法大悲無礙智行轉法輪隨順一切智智，以義無礙智知隨順如來音聲出八萬四千隨眾生心隨根隨信差別，以辭無礙智一切眾生行以如來音聲不壞說，以樂說無礙智以諸佛智行神通圓滿隨信說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：復次以法無礙智知一切佛語力無畏不共佛法大悲無礙智行轉法輪隨順一切智智，以義無礙智知隨順如來音聲出八萬四千隨眾生心隨根隨信差別，以辭無礙智一切眾生行以如來音聲不壞說，以樂說無礙智以諸佛智行神通圓滿隨信說法。

論曰：是中作住持相者，有四種：一、覺相；二、差別相；三、說相；四、彼無量相。如經「復次以法無礙智知一切佛語力無畏不共佛法大悲無礙智行轉法輪隨順一切智智故，以義無礙智知隨順如來音聲出八萬四千隨眾生心隨根隨信差別故，以辭無礙智一切眾生行以如來音聲不壞說故，以樂說無礙智以諸佛智行神通圓滿隨信說法」故。是中佛語者，能說法故。力者，能破憍慢眾生故。無畏者，能降伏外道故。不共佛法者，不同聲聞辟支佛故。大悲者，常能說法故。無礙智行者，依彼說法故。轉法輪者，隨順說法故。此一切事，一切智智通達知故。隨心者，隨心性應知。諸佛智行神通圓滿者，諸佛法身此行為利益眾生行不可壞故。言圓滿，隨彼信故，示現菩薩無盡樂說。如是口業成就已說。云何法師自在成就？四種事示現：一、持成就；二、說成就；三、問答成就；四、受持成就。云何持成就？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：是中作住持相者，有四種：一、覺相；二、差別相；三、說相；四、彼無量相。如經「復次以法無礙智知一切佛語力無畏不共佛法大悲無礙智行轉法輪隨順一切智智故，以義無礙智知隨順如來音聲出八萬四千隨眾生心隨根隨信差別故，以辭無礙智一切眾生行以如來音聲不壞說故，以樂說無礙智以諸佛智行神通圓滿隨信說法」故。是中佛語者，能說法故。力者，能破憍慢眾生故。無畏者，能降伏外道故。不共佛法者，不同聲聞辟支佛故。大悲者，常能說法故。無礙智行者，依彼說法故。轉法輪者，隨順說法故。此一切事，一切智智通達知故。隨心者，隨心性應知。諸佛智行神通圓滿者，諸佛法身此行為利益眾生行不可壞故。言圓滿，隨彼信故，示現菩薩無盡樂說。如是口業成就已說。云何法師自在成就？四種事示現：一、持成就；二、說成就；三、問答成就；四、受持成就。云何持成就？

經曰：佛子！菩薩如是善知無礙智，安住第九菩薩地，名為得諸佛法藏能作大法師。得眾義陀羅尼、眾法陀羅尼、起智陀羅尼、光明陀羅尼、善意陀羅尼、眾財陀羅尼、威德陀羅尼、無障礙門陀羅尼、無量陀羅尼，得種種義陀羅尼。得如是等陀羅尼門，滿足十阿僧祇百千陀羅尼門。如是十阿僧祇百千音聲方便，如是十阿僧祇百千無量信樂門差別說法。是菩薩得如是十阿僧祇百千無量陀羅尼門，能於無量諸佛所聽法聞已不忘，如所聞法能以無量差別門為人演說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：佛子！菩薩如是善知無礙智，安住第九菩薩地，名為得諸佛法藏能作大法師。得眾義陀羅尼、眾法陀羅尼、起智陀羅尼、光明陀羅尼、善意陀羅尼、眾財陀羅尼、威德陀羅尼、無障礙門陀羅尼、無量陀羅尼，得種種義陀羅尼。得如是等陀羅尼門，滿足十阿僧祇百千陀羅尼門。如是十阿僧祇百千音聲方便，如是十阿僧祇百千無量信樂門差別說法。是菩薩得如是十阿僧祇百千無量陀羅尼門，能於無量諸佛所聽法聞已不忘，如所聞法能以無量差別門為人演說。

論曰：持成就者，有十種陀羅尼：一、義陀羅尼，如經「得眾義陀羅尼」故。二、聞陀羅尼，如經「得眾法陀羅尼」故。三、智陀羅尼，如經「起智陀羅尼」故。四、放光陀羅尼，如經「光明陀羅尼」故。五、降伏他陀羅尼，如經「善意陀羅尼」故。六、供養如來布施攝取貧窮眾生陀羅尼，如經「得眾財陀羅尼」故。七、於大乘中狹劣眾生示教利益陀羅尼，如經「威德陀羅尼」故。八、不斷辯才陀羅尼，如經「得無障礙門陀羅尼」故。九、無盡樂說陀羅尼，如經「得無量陀羅尼」故。十、種種義樂說陀羅尼，如經「得種種義陀羅尼」故。乃至隨所聞無量差別說如是等餘經文，說成就、問答成就、受持成就，如經說應知，易解故不釋。餘如前說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：持成就者，有十種陀羅尼：一、義陀羅尼，如經「得眾義陀羅尼」故。二、聞陀羅尼，如經「得眾法陀羅尼」故。三、智陀羅尼，如經「起智陀羅尼」故。四、放光陀羅尼，如經「光明陀羅尼」故。五、降伏他陀羅尼，如經「善意陀羅尼」故。六、供養如來布施攝取貧窮眾生陀羅尼，如經「得眾財陀羅尼」故。七、於大乘中狹劣眾生示教利益陀羅尼，如經「威德陀羅尼」故。八、不斷辯才陀羅尼，如經「得無障礙門陀羅尼」故。九、無盡樂說陀羅尼，如經「得無量陀羅尼」故。十、種種義樂說陀羅尼，如經「得種種義陀羅尼」故。乃至隨所聞無量差別說如是等餘經文，說成就、問答成就、受持成就，如經說應知，易解故不釋。餘如前說。

經曰：是菩薩於一佛所，以十阿僧祇百千陀羅尼門聽受法：如從一佛聽法，餘無量無邊諸佛亦復如是。是菩薩於禮敬佛時，所聞法明門能受，非多學聲聞，得大陀羅尼力，於十萬劫所能受持。是菩薩得如是陀羅尼力及無礙智樂說力說法。說法時在於法座，遍一切三千大千世界，隨眾生心差別說法。是菩薩法座，唯除諸佛及受職菩薩，於一切中最為殊勝，得無量法明。是菩薩處於法座，或以一音說，令一切大眾悉得解了、即得解了。或以種種音說，令一切大眾各得開解、即得開解。或但放光明說，令一切大眾各得解法、即得解法。或以一切毛孔皆出法音，或以三千大千世界所有色物皆出法音，或以一音周遍一切法界皆令得解，或以一切音聲法聲住持，或於一切世界歌詠樂音一切音聲皆出法音，或於一字聲中一切法字句聲皆差別說，或於不可說世界無量地水火風聚細微塵差別一一微塵中不可說法門皆悉能說。是菩薩，三千大千世界所有眾生於一念間一時問難，彼一一眾生以無量音聲差別問難，如一人所問餘者異問，是菩薩於一念間悉受如是問難，但以一音皆令開解。如是二三千大千世界，若三四五，若十二十三十四十五十，若百三千大千世界，若千三千大千世界，若萬十萬百萬若億三千大千世界，若十億百千萬億那由他，乃至無量無邊不可說不可說三千大千世界，滿中眾生於一念間一時問難，彼一一眾生以無量音聲差別問難，如一人所問餘者異問，是菩薩於一念間悉受如是問難，但以一音皆令開解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：是菩薩於一佛所，以十阿僧祇百千陀羅尼門聽受法：如從一佛聽法，餘無量無邊諸佛亦復如是。是菩薩於禮敬佛時，所聞法明門能受，非多學聲聞，得大陀羅尼力，於十萬劫所能受持。是菩薩得如是陀羅尼力及無礙智樂說力說法。說法時在於法座，遍一切三千大千世界，隨眾生心差別說法。是菩薩法座，唯除諸佛及受職菩薩，於一切中最為殊勝，得無量法明。是菩薩處於法座，或以一音說，令一切大眾悉得解了、即得解了。或以種種音說，令一切大眾各得開解、即得開解。或但放光明說，令一切大眾各得解法、即得解法。或以一切毛孔皆出法音，或以三千大千世界所有色物皆出法音，或以一音周遍一切法界皆令得解，或以一切音聲法聲住持，或於一切世界歌詠樂音一切音聲皆出法音，或於一字聲中一切法字句聲皆差別說，或於不可說世界無量地水火風聚細微塵差別一一微塵中不可說法門皆悉能說。是菩薩，三千大千世界所有眾生於一念間一時問難，彼一一眾生以無量音聲差別問難，如一人所問餘者異問，是菩薩於一念間悉受如是問難，但以一音皆令開解。如是二三千大千世界，若三四五，若十二十三十四十五十，若百三千大千世界，若千三千大千世界，若萬十萬百萬若億三千大千世界，若十億百千萬億那由他，乃至無量無邊不可說不可說三千大千世界，滿中眾生於一念間一時問難，彼一一眾生以無量音聲差別問難，如一人所問餘者異問，是菩薩於一念間悉受如是問難，但以一音皆令開解。

是菩薩於不可說不可說世界遍滿其中，隨心、隨根、隨信為眾生說法，得法明故。求如來力滿足佛事，與一切眾生而作依止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是菩薩於不可說不可說世界遍滿其中，隨心、隨根、隨信為眾生說法，得法明故。求如來力滿足佛事，與一切眾生而作依止。

是菩薩轉倍精進，攝取如是智明。若於一一毛頭處，有不可說不可說世界微塵數如來大會，佛在其中而為說法，一一如來為不可說不可說世界微塵數眾生說法，一一眾生心中有不可說不可說世界微塵數心生，如來如是隨眾生心而與法門。如一佛，一切佛在一一毛頭處亦如是。如是一切法界中，於是中生大憶念力，於一念間從一切佛所受一切法明而不失一句，何況所說一切世界中眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是菩薩轉倍精進，攝取如是智明。若於一一毛頭處，有不可說不可說世界微塵數如來大會，佛在其中而為說法，一一如來為不可說不可說世界微塵數眾生說法，一一眾生心中有不可說不可說世界微塵數心生，如來如是隨眾生心而與法門。如一佛，一切佛在一一毛頭處亦如是。如是一切法界中，於是中生大憶念力，於一念間從一切佛所受一切法明而不失一句，何況所說一切世界中眾生。

是菩薩住此菩薩善慧地中轉勝，晝夜更無餘念入佛境界，常得親近一切諸佛，通達甚深菩薩解脫。是菩薩隨順如是智，常入三昧不離親近諸佛，而於一一劫中見無量佛、無量百佛、無量千佛、無量百千佛、無量百千那由他佛、無量億佛、無量百億佛、無量千億佛、無量百千億佛、無量百千億那由他佛，以上妙供具供養恭敬尊重讚歎親近諸佛，於諸佛所種種問難通達說法陀羅尼。是菩薩彼諸善根轉勝明淨。佛子！譬如本真金，作莊嚴具已，繫在轉輪聖王若頸若頂，一切小王四天下人所有一切諸莊嚴具無能及者。如是佛子！菩薩住此菩薩善慧地中，彼諸善根轉勝明淨，一切聲聞辟支佛及下地菩薩所不能壞。是菩薩善根轉明，能照眾生煩惱心稠林處，照已還攝。佛子！譬如大梵王，二千世界中所有一切深稠林處皆悉能照。如是佛子！菩薩住此菩薩善慧地中，彼諸善根光明照諸眾生煩惱心稠林處，照已還攝。是菩薩十波羅蜜中力波羅蜜增上，餘波羅蜜非不修習，隨力隨分。佛子！是名略說菩薩第九菩薩善慧地。若廣說者，於無量劫說不可盡。菩薩住此地中，多作大梵天王，得大勢力主二千世界，於自在中而得自在，如實正解最為殊勝，善能宣說聲聞辟支佛菩薩波羅蜜行，眾生問難無能窮盡。所作善業布施愛語利益同事，是諸福德皆不離念佛、念法、念僧、念菩薩、念菩薩行、念波羅蜜、念十地、念不壞力、念無畏、念不共佛法，乃至不離念一切種一切智智。常生是心：我當於一切眾生中，為首為勝為大、為妙為微妙、為上為無上、為導為將、為師為尊，乃至為一切智智依止者。復從是念發精進行，以精進力故，於一念間得十阿僧祇百千佛國土微塵數三昧，見十阿僧祇百千佛國土微塵數佛、知十阿僧祇百千佛國土微塵數佛神力、能動十阿僧祇百千佛國土微塵數世界、能入十阿僧祇百千佛國土微塵數世界、能照十阿僧祇百千佛國土微塵數世界、能化十阿僧祇百千佛國土微塵數世界眾生、能住壽十阿僧祇百千佛國土微塵數劫、能知過去未來世各十阿僧祇百千佛國土微塵數劫事、能善入十阿僧祇百千佛國土微塵數法門、能變身為十阿僧祇百千佛國土微塵數，於一一身能示十阿僧祇百千佛國土微塵數菩薩以為眷屬。若以願力自在勝上，菩薩願力過於此數。示種種神通，或身、或光明、或神通、或眼、或境界、或音聲、或行、或莊嚴、或加、或信、或業。是諸神通，乃至無量百千萬億那由他劫不可數知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是菩薩住此菩薩善慧地中轉勝，晝夜更無餘念入佛境界，常得親近一切諸佛，通達甚深菩薩解脫。是菩薩隨順如是智，常入三昧不離親近諸佛，而於一一劫中見無量佛、無量百佛、無量千佛、無量百千佛、無量百千那由他佛、無量億佛、無量百億佛、無量千億佛、無量百千億佛、無量百千億那由他佛，以上妙供具供養恭敬尊重讚歎親近諸佛，於諸佛所種種問難通達說法陀羅尼。是菩薩彼諸善根轉勝明淨。佛子！譬如本真金，作莊嚴具已，繫在轉輪聖王若頸若頂，一切小王四天下人所有一切諸莊嚴具無能及者。如是佛子！菩薩住此菩薩善慧地中，彼諸善根轉勝明淨，一切聲聞辟支佛及下地菩薩所不能壞。是菩薩善根轉明，能照眾生煩惱心稠林處，照已還攝。佛子！譬如大梵王，二千世界中所有一切深稠林處皆悉能照。如是佛子！菩薩住此菩薩善慧地中，彼諸善根光明照諸眾生煩惱心稠林處，照已還攝。是菩薩十波羅蜜中力波羅蜜增上，餘波羅蜜非不修習，隨力隨分。佛子！是名略說菩薩第九菩薩善慧地。若廣說者，於無量劫說不可盡。菩薩住此地中，多作大梵天王，得大勢力主二千世界，於自在中而得自在，如實正解最為殊勝，善能宣說聲聞辟支佛菩薩波羅蜜行，眾生問難無能窮盡。所作善業布施愛語利益同事，是諸福德皆不離念佛、念法、念僧、念菩薩、念菩薩行、念波羅蜜、念十地、念不壞力、念無畏、念不共佛法，乃至不離念一切種一切智智。常生是心：我當於一切眾生中，為首為勝為大、為妙為微妙、為上為無上、為導為將、為師為尊，乃至為一切智智依止者。復從是念發精進行，以精進力故，於一念間得十阿僧祇百千佛國土微塵數三昧，見十阿僧祇百千佛國土微塵數佛、知十阿僧祇百千佛國土微塵數佛神力、能動十阿僧祇百千佛國土微塵數世界、能入十阿僧祇百千佛國土微塵數世界、能照十阿僧祇百千佛國土微塵數世界、能化十阿僧祇百千佛國土微塵數世界眾生、能住壽十阿僧祇百千佛國土微塵數劫、能知過去未來世各十阿僧祇百千佛國土微塵數劫事、能善入十阿僧祇百千佛國土微塵數法門、能變身為十阿僧祇百千佛國土微塵數，於一一身能示十阿僧祇百千佛國土微塵數菩薩以為眷屬。若以願力自在勝上，菩薩願力過於此數。示種種神通，或身、或光明、或神通、或眼、或境界、或音聲、或行、或莊嚴、或加、或信、或業。是諸神通，乃至無量百千萬億那由他劫不可數知。