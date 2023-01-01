十地經論不動地第八卷之十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十地經論不動地第八卷之十

天親菩薩造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天親菩薩造

後魏北印度三藏菩提流支譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後魏北印度三藏菩提流支譯

論曰：第八地中有七種相差別：一、總明方便作集地分；二、得淨忍分；三、得勝行分；四、淨佛國土分；五、得自在分；六、大勝分；七、釋名分。云何總明方便作集地分？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：第八地中有七種相差別：一、總明方便作集地分；二、得淨忍分；三、得勝行分；四、淨佛國土分；五、得自在分；六、大勝分；七、釋名分。云何總明方便作集地分？

經曰：爾時金剛藏菩薩言：諸佛子！若菩薩於七地中善集慧方便、善清淨諸行、善集助道法、善起大願力、善加如來力加，自善根力得力故、常念隨順如來力無畏不共佛法故、善淨深心覺故、成就福德智力故、大慈悲等不捨一切眾生行故、通達無量智道故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：爾時金剛藏菩薩言：諸佛子！若菩薩於七地中善集慧方便、善清淨諸行、善集助道法、善起大願力、善加如來力加，自善根力得力故、常念隨順如來力無畏不共佛法故、善淨深心覺故、成就福德智力故、大慈悲等不捨一切眾生行故、通達無量智道故。

論曰：總明方便作集地分者，七地總故，同相及別相。云何同相？同相有三種：一者二種無我上上證故；二者不住道清淨故；三者彼方便智行所攝滿足助菩提分法故。如經「諸佛子！若菩薩於七地中善集慧方便故、善清淨諸行故、善集助道法」故。云何別相？善起大願力等。初地等諸地，如經「善起大願力」故。第二地中，是故我應等行十善業道，修行一切種，令清淨具足彼處如來力故，如經「善加如來力加」故。第三地中，厭得不退禪定等，自善根力得通達故，如經「自善根力得力」故。第四地中，所說法分別智教化智障淨勝念通達佛法，如經「常念隨順如來力無畏不共佛法」故。第五地中，深淨心平等善淨深心等，如經「善淨深心覺」故。第六地中，大悲自在為首，增上觀因緣集成就福德智力，如經「成就福德智力」故。第七地中，方便智慧發起殊勝道，不捨一切眾生行，如經「大慈悲等不捨一切眾生行故」。以無量眾生界故入無量智道，如經「通達無量智道故」。如是第八地總明方便作集地分已說。云何得淨忍分？得無生法忍故。彼清淨自然無功用行應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：總明方便作集地分者，七地總故，同相及別相。云何同相？同相有三種：一者二種無我上上證故；二者不住道清淨故；三者彼方便智行所攝滿足助菩提分法故。如經「諸佛子！若菩薩於七地中善集慧方便故、善清淨諸行故、善集助道法」故。云何別相？善起大願力等。初地等諸地，如經「善起大願力」故。第二地中，是故我應等行十善業道，修行一切種，令清淨具足彼處如來力故，如經「善加如來力加」故。第三地中，厭得不退禪定等，自善根力得通達故，如經「自善根力得力」故。第四地中，所說法分別智教化智障淨勝念通達佛法，如經「常念隨順如來力無畏不共佛法」故。第五地中，深淨心平等善淨深心等，如經「善淨深心覺」故。第六地中，大悲自在為首，增上觀因緣集成就福德智力，如經「成就福德智力」故。第七地中，方便智慧發起殊勝道，不捨一切眾生行，如經「大慈悲等不捨一切眾生行故」。以無量眾生界故入無量智道，如經「通達無量智道故」。如是第八地總明方便作集地分已說。云何得淨忍分？得無生法忍故。彼清淨自然無功用行應知。

經曰：入一切法本來無生、無成、無相、無出、不失、無盡、不行，非有有性，初中後平等，真如無分別入一切智智。是菩薩遠離一切心意識憶想分別，無所貪著，如虛空平等。入一切法如虛空性，是名得無生法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：入一切法本來無生、無成、無相、無出、不失、無盡、不行，非有有性，初中後平等，真如無分別入一切智智。是菩薩遠離一切心意識憶想分別，無所貪著，如虛空平等。入一切法如虛空性，是名得無生法忍。

論曰：復次彼忍於四種無生中應知。四種無生者：一、事無生；二、自性無生；三、數差別無生；四、作業差別無生。是中事無生者，實有七種事：一、淨分法中本有實，此對治，如經「入一切法本來無生」故。二、新新生實，此對治，如經「無成」故。三者相實，此對治，如經「無相」故。四、後際實，此對治，如經「無出」故。五、先際實，染分中煩惱障故，此對治，如經「不失」故。六、盡實，諸眾生此對治，如經「無盡」故。七、雜染實，淨分中此對治，如經「不行」故。自性無生者，是法無我，彼法無我，自體無性故，如經「非有有性」故。彼觀事故是此忍，不得言無所有觀，法無我無二相故。數差別無生者，於三時中染淨法不增減故，如經「初中後平等」故。作業差別無生者，於真如中淨無分別佛智故，如經「真如無分別入一切智智」故，如是無生法忍觀示現。次示現行遠離報分別境界想，攝受分別性想故，如經「是菩薩遠離一切心意識憶想分別」故。想者，遠離障法想，非無治法想。彼治想於下地中有三種勝事：一、無功用自然行，如經「無所貪著」故。二、遍一切法相，如經「如虛空平等」故。三、入真如不動自然行故，如經「入一切法如虛空性，是名得無生法忍」故。如是八地得淨忍分已說。次說得勝行分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：復次彼忍於四種無生中應知。四種無生者：一、事無生；二、自性無生；三、數差別無生；四、作業差別無生。是中事無生者，實有七種事：一、淨分法中本有實，此對治，如經「入一切法本來無生」故。二、新新生實，此對治，如經「無成」故。三者相實，此對治，如經「無相」故。四、後際實，此對治，如經「無出」故。五、先際實，染分中煩惱障故，此對治，如經「不失」故。六、盡實，諸眾生此對治，如經「無盡」故。七、雜染實，淨分中此對治，如經「不行」故。自性無生者，是法無我，彼法無我，自體無性故，如經「非有有性」故。彼觀事故是此忍，不得言無所有觀，法無我無二相故。數差別無生者，於三時中染淨法不增減故，如經「初中後平等」故。作業差別無生者，於真如中淨無分別佛智故，如經「真如無分別入一切智智」故，如是無生法忍觀示現。次示現行遠離報分別境界想，攝受分別性想故，如經「是菩薩遠離一切心意識憶想分別」故。想者，遠離障法想，非無治法想。彼治想於下地中有三種勝事：一、無功用自然行，如經「無所貪著」故。二、遍一切法相，如經「如虛空平等」故。三、入真如不動自然行故，如經「入一切法如虛空性，是名得無生法忍」故。如是八地得淨忍分已說。次說得勝行分。

經曰：又佛子！如是成就法忍，菩薩即時得是第八菩薩不動地，得為深行菩薩，難可得知、無能分別、離一切相、離一切想一切貪著，無量無邊一切聲聞辟支佛所不能壞寂靜，一切寂靜而現在前。佛子！譬如比丘得具足神通心得自在，次第入滅盡定，一切動心憶想分別皆悉盡滅。佛子！菩薩亦如是，住是第八菩薩不動地，即離一切有功用行及諸憶念，得無功用法，離身口意務住報行成。佛子！譬如有人夢中見身墮在大河，是人爾時發大勇猛、施大方便欲出此河。發勇猛時忽然便寤，寤已即離一切勇猛方便懅事。佛子！菩薩亦如是，從初已來見諸眾生墮四大河，發大精進力廣修行道至不動地，即離一切想有功用行。是菩薩一切不行二心，諸所憶想不復現前。佛子！譬如生在梵天，欲界煩惱一切不行。如是佛子！菩薩住此菩薩不動地，一切心意識等不行，一切佛心、菩提心、菩薩心、涅槃心不行，何況當行世間心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：又佛子！如是成就法忍，菩薩即時得是第八菩薩不動地，得為深行菩薩，難可得知、無能分別、離一切相、離一切想一切貪著，無量無邊一切聲聞辟支佛所不能壞寂靜，一切寂靜而現在前。佛子！譬如比丘得具足神通心得自在，次第入滅盡定，一切動心憶想分別皆悉盡滅。佛子！菩薩亦如是，住是第八菩薩不動地，即離一切有功用行及諸憶念，得無功用法，離身口意務住報行成。佛子！譬如有人夢中見身墮在大河，是人爾時發大勇猛、施大方便欲出此河。發勇猛時忽然便寤，寤已即離一切勇猛方便懅事。佛子！菩薩亦如是，從初已來見諸眾生墮四大河，發大精進力廣修行道至不動地，即離一切想有功用行。是菩薩一切不行二心，諸所憶想不復現前。佛子！譬如生在梵天，欲界煩惱一切不行。如是佛子！菩薩住此菩薩不動地，一切心意識等不行，一切佛心、菩提心、菩薩心、涅槃心不行，何況當行世間心。

論曰：是中得勝行者，得深行故。深行有七種：一、難入深，如經「又佛子！如是成就法忍菩薩，即時得是第八菩薩不動地，得為深行菩薩，難可得知」故。二、同行深，諸淨地菩薩同故，如經「無能分別」故。三、境界深，能取可取不現前故，如經「離一切相、離一切想一切貪著」故。護一切障想故，言離一切貪著。四、修行深，自利利他行故，如經「無量無邊」故。五、不退深，如經「一切聲聞辟支佛所不能壞」故。六、離障深，如經「寂靜」故。七、對治現前深，如經「一切寂靜而現在前」故，真如一切寂靜故。滅盡定喻者，示彼行寂滅故，如經「佛子！譬如比丘乃至離身口意務住報行成」故。一切動心憶想分別皆悉盡滅者，無彼依止故。即離一切有功用行者，過功用行地故。得無功用法者，得彼對治法故，以得無功用法自然行故。住報行成，示現得有功用行相違法故。復住報行成者，善住阿梨耶識真如法中故。夢寤喻者，示此行中護彼過想、有正智想，此行寂滅故。如經「佛子！譬如有人夢中見身乃至諸所憶想不復現前」故。是中依清淨世間涅槃二心不行故、依境界受用念想不行故。生梵天喻者，於下地心一向不行，得報地故，此說遠離勝，如經「佛子！譬如生在梵天乃至何況當行世間心」故。是中順行不順行二分心等，佛等不行故、大乘小乘差別故。大乘小乘中眾生法差別故，無學學差別。佛等涅槃差別說應知。是中順行者，順行分中心等不行故，如經「一切心意識等不行」故。是中不順行者，不順行分中佛等不行故，如經「佛心乃至涅槃心不行」故。大乘小乘差別，大乘中差別者，佛菩薩涅槃差別故；小乘中差別者，聲聞涅槃阿羅漢等差別故。大小乘中眾生法差別者，佛菩薩差別故。法差別者，菩提涅槃差別故，小乘中無學學眾生差別故。是中法差別者，涅槃差別故。無學差別者，阿羅漢差別故；有學差別者，阿那含等差別故。如是等行皆悉不行故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：是中得勝行者，得深行故。深行有七種：一、難入深，如經「又佛子！如是成就法忍菩薩，即時得是第八菩薩不動地，得為深行菩薩，難可得知」故。二、同行深，諸淨地菩薩同故，如經「無能分別」故。三、境界深，能取可取不現前故，如經「離一切相、離一切想一切貪著」故。護一切障想故，言離一切貪著。四、修行深，自利利他行故，如經「無量無邊」故。五、不退深，如經「一切聲聞辟支佛所不能壞」故。六、離障深，如經「寂靜」故。七、對治現前深，如經「一切寂靜而現在前」故，真如一切寂靜故。滅盡定喻者，示彼行寂滅故，如經「佛子！譬如比丘乃至離身口意務住報行成」故。一切動心憶想分別皆悉盡滅者，無彼依止故。即離一切有功用行者，過功用行地故。得無功用法者，得彼對治法故，以得無功用法自然行故。住報行成，示現得有功用行相違法故。復住報行成者，善住阿梨耶識真如法中故。夢寤喻者，示此行中護彼過想、有正智想，此行寂滅故。如經「佛子！譬如有人夢中見身乃至諸所憶想不復現前」故。是中依清淨世間涅槃二心不行故、依境界受用念想不行故。生梵天喻者，於下地心一向不行，得報地故，此說遠離勝，如經「佛子！譬如生在梵天乃至何況當行世間心」故。是中順行不順行二分心等，佛等不行故、大乘小乘差別故。大乘小乘中眾生法差別故，無學學差別。佛等涅槃差別說應知。是中順行者，順行分中心等不行故，如經「一切心意識等不行」故。是中不順行者，不順行分中佛等不行故，如經「佛心乃至涅槃心不行」故。大乘小乘差別，大乘中差別者，佛菩薩涅槃差別故；小乘中差別者，聲聞涅槃阿羅漢等差別故。大小乘中眾生法差別者，佛菩薩差別故。法差別者，菩提涅槃差別故，小乘中無學學眾生差別故。是中法差別者，涅槃差別故。無學差別者，阿羅漢差別故；有學差別者，阿那含等差別故。如是等行皆悉不行故。

經曰：佛子！是菩薩得此不動地已，本願力住故，諸佛爾時彼法流水門中與如來智慧。復作是言：善哉善哉！善男子！汝得此究竟忍，順一切諸佛法故。善男子！我等所有十力、四無所畏、十八不共佛法成就，汝今未得，當為成就諸佛法故，勤求精進，亦莫捨此忍門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：佛子！是菩薩得此不動地已，本願力住故，諸佛爾時彼法流水門中與如來智慧。復作是言：善哉善哉！善男子！汝得此究竟忍，順一切諸佛法故。善男子！我等所有十力、四無所畏、十八不共佛法成就，汝今未得，當為成就諸佛法故，勤求精進，亦莫捨此忍門。

論曰：此與如來智慧力，轉彼深行樂足心故、歎得上法故、不得修教授故。若不捨此忍行，不得成就一切佛法故，依彼有力能作故。如經「佛子！是菩薩得此不動地已，本願力住乃至亦莫捨此忍門」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此與如來智慧力，轉彼深行樂足心故、歎得上法故、不得修教授故。若不捨此忍行，不得成就一切佛法故，依彼有力能作故。如經「佛子！是菩薩得此不動地已，本願力住乃至亦莫捨此忍門」故。

經曰：復次善男子！汝雖得是寂滅解脫，此凡夫眾生不善不寂滅，常在種種煩惱集中，為種種異念覺觀所害。汝當愍念如是眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：復次善男子！汝雖得是寂滅解脫，此凡夫眾生不善不寂滅，常在種種煩惱集中，為種種異念覺觀所害。汝當愍念如是眾生。

論曰：依彼眾生無大利益事，現起煩惱使，在家出家分中深著煩惱，眾生轉故。如經「善男子！汝雖得是寂滅解脫乃至汝當愍念如是眾生」故。不善者，現起煩惱染故。不寂滅者，不遠離彼使故。常在種種煩惱集中者，於在家分中故。為種種異念覺觀所害者，於出家分中故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：依彼眾生無大利益事，現起煩惱使，在家出家分中深著煩惱，眾生轉故。如經「善男子！汝雖得是寂滅解脫乃至汝當愍念如是眾生」故。不善者，現起煩惱染故。不寂滅者，不遠離彼使故。常在種種煩惱集中者，於在家分中故。為種種異念覺觀所害者，於出家分中故。

經曰：復次善男子！汝應念本所願，欲大利益眾生，欲得不可思議智慧門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：復次善男子！汝應念本所願，欲大利益眾生，欲得不可思議智慧門。

論曰：依願教化眾生，智行廣能轉故，如經「復次善男子！汝應念本所願乃至欲得不可思議智慧門」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：依願教化眾生，智行廣能轉故，如經「復次善男子！汝應念本所願乃至欲得不可思議智慧門」故。

經曰：復次善男子！此一切法中法性，有佛無佛法界常住。諸如來不以得此法故說名為佛，聲聞辟支佛亦得此無分別法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：復次善男子！此一切法中法性，有佛無佛法界常住。諸如來不以得此法故說名為佛，聲聞辟支佛亦得此無分別法。

論曰：依不共義，功行疲惓彼垢轉故，如經「復次善男子！此一切法中法性乃至亦得此無分別法」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：依不共義，功行疲惓彼垢轉故，如經「復次善男子！此一切法中法性乃至亦得此無分別法」故。

經曰：復次善男子！汝觀我等無量淨身、無量智慧、無量佛國土、無量光輪、無量起智、無量淨音，汝今應起如是等事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：復次善男子！汝觀我等無量淨身、無量智慧、無量佛國土、無量光輪、無量起智、無量淨音，汝今應起如是等事。

論曰：無量淨身等，彼佛法成就有力示現，依利益眾生故。此利益眾生事，以何等身？如經「復次善男子！汝觀我等無量淨身」故。以何等智？世諦智、第一義諦智，如經「無量智慧」故。以何等土？清淨國土，如經「無量佛國土」故。以何等攝伏？如經「無量光輪」故。隨所度眾生行智慧，如經「無量起智」故。隨所言說，如經「無量淨音」故。如來作無量利益眾生，汝今應起如是等事示現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：無量淨身等，彼佛法成就有力示現，依利益眾生故。此利益眾生事，以何等身？如經「復次善男子！汝觀我等無量淨身」故。以何等智？世諦智、第一義諦智，如經「無量智慧」故。以何等土？清淨國土，如經「無量佛國土」故。以何等攝伏？如經「無量光輪」故。隨所度眾生行智慧，如經「無量起智」故。隨所言說，如經「無量淨音」故。如來作無量利益眾生，汝今應起如是等事示現。

經曰：復次善男子！汝今適得此一法明，所謂一切法寂滅無分別法明。如是善男子！如來法明無量入、無量作、無量轉。汝為得彼故，應起此法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：復次善男子！汝今適得此一法明，所謂一切法寂滅無分別法明。如是善男子！如來法明無量入、無量作、無量轉。汝為得彼故，應起此法。

論曰：復示諸佛無量勝行，如經「復次善男子！汝今適得此一法明乃至應起此法」故。無量入者，法門差別故。無量作者，作事差別故。無量轉者，依上上不斷差別故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：復示諸佛無量勝行，如經「復次善男子！汝今適得此一法明乃至應起此法」故。無量入者，法門差別故。無量作者，作事差別故。無量轉者，依上上不斷差別故。

經曰：復次善男子！汝觀十方無量國土、無量眾生、無量法差別，汝應如實盡通達彼事。如是佛子！諸佛與此菩薩如是等無量無邊起智慧門，以此無量智慧門故，是菩薩能起無量差別業皆悉成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：復次善男子！汝觀十方無量國土、無量眾生、無量法差別，汝應如實盡通達彼事。如是佛子！諸佛與此菩薩如是等無量無邊起智慧門，以此無量智慧門故，是菩薩能起無量差別業皆悉成就。

論曰：復少作在隨所見無量世界、眾生、法差別，少分觀即能成就轉故，如經「復次善男子！汝觀十方無量國土乃至皆悉成就」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：復少作在隨所見無量世界、眾生、法差別，少分觀即能成就轉故，如經「復次善男子！汝觀十方無量國土乃至皆悉成就」故。

經曰：金剛藏菩薩語解脫月菩薩言：佛子！若諸佛不與此菩薩起智門者，是菩薩爾時即入涅槃，棄捨利益一切眾生。以諸佛與此菩薩無量無邊起智門故，於一念中所起智業，比從初發心以來乃至竟第七地，百分不及一，千分、百千分、百千那由他分、億分、百億分、千億分、百千億分、百千億那由他分不及一，乃至無量無邊阿僧祇分亦不及一，乃至非算數譬喻之所能及。所以者何？佛子？先以一身起行起故，今此菩薩地中得菩薩無量身差別故、集無量行力故、無量音聲起故、無量智慧起故、無量生起故、無量清淨國土故、教化無量眾生故、供養恭敬無量諸佛故、隨順覺無量法故、得無量神通力起故、無量眾會差別故，無量身口意業集一切菩薩行力，以不動法故。佛子！譬如乘船欲入大海，未至大海多用功力，若至大海不復用力，但以風力而去。若於大海一日所行，比本功力，至於百歲不能得及。如是佛子！菩薩善集善根資糧，乘大乘船，到菩薩所行大智慧海，於一念間無功用智能入一切智智處，本有功用行若一劫若百千萬劫不能得及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：金剛藏菩薩語解脫月菩薩言：佛子！若諸佛不與此菩薩起智門者，是菩薩爾時即入涅槃，棄捨利益一切眾生。以諸佛與此菩薩無量無邊起智門故，於一念中所起智業，比從初發心以來乃至竟第七地，百分不及一，千分、百千分、百千那由他分、億分、百億分、千億分、百千億分、百千億那由他分不及一，乃至無量無邊阿僧祇分亦不及一，乃至非算數譬喻之所能及。所以者何？佛子？先以一身起行起故，今此菩薩地中得菩薩無量身差別故、集無量行力故、無量音聲起故、無量智慧起故、無量生起故、無量清淨國土故、教化無量眾生故、供養恭敬無量諸佛故、隨順覺無量法故、得無量神通力起故、無量眾會差別故，無量身口意業集一切菩薩行力，以不動法故。佛子！譬如乘船欲入大海，未至大海多用功力，若至大海不復用力，但以風力而去。若於大海一日所行，比本功力，至於百歲不能得及。如是佛子！菩薩善集善根資糧，乘大乘船，到菩薩所行大智慧海，於一念間無功用智能入一切智智處，本有功用行若一劫若百千萬劫不能得及。

論曰：是中即入涅槃者，與智慧示現，如經「以諸佛與此菩薩無量無邊起智門故乃至以不動法故」。以諸佛與此菩薩無量無邊起智門者，彼行中攝功德因勝，同作教授說故。乃至算數等，次第解釋應知。數分者，一一為二、二二為四，如是等。喻亦不及一，是事不可喻比故。無量身差別者，一切菩薩身信解如自身故。如是無量音聲起等，亦無量應知。此十句依教化眾生、依集助道行、依障清淨應知。隨身住、隨所說、隨依智、隨所取生、隨何國土得教化眾生，隨集功德助道、集智慧助道、供養恭敬無量諸佛故。隨順覺無量法故、隨神通障正覺障清淨故。此一切處隨順無量身口意業應知。以不動法者，無間不斷集故。佛子譬如乘船乃至百千萬劫不能得及者，船喻彼行速疾，知因勝示現。善集善根資糧者，於七地中修菩薩行故。乘大乘船到菩薩所行大智慧海者，八地智慧海應知。如是八地得勝行分已說。次說淨佛國土。此淨佛國土有三種自在行：一、器世間自在行；二、眾生世間自在行；三、智正覺自在行。云何器世間自在行？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：是中即入涅槃者，與智慧示現，如經「以諸佛與此菩薩無量無邊起智門故乃至以不動法故」。以諸佛與此菩薩無量無邊起智門者，彼行中攝功德因勝，同作教授說故。乃至算數等，次第解釋應知。數分者，一一為二、二二為四，如是等。喻亦不及一，是事不可喻比故。無量身差別者，一切菩薩身信解如自身故。如是無量音聲起等，亦無量應知。此十句依教化眾生、依集助道行、依障清淨應知。隨身住、隨所說、隨依智、隨所取生、隨何國土得教化眾生，隨集功德助道、集智慧助道、供養恭敬無量諸佛故。隨順覺無量法故、隨神通障正覺障清淨故。此一切處隨順無量身口意業應知。以不動法者，無間不斷集故。佛子譬如乘船乃至百千萬劫不能得及者，船喻彼行速疾，知因勝示現。善集善根資糧者，於七地中修菩薩行故。乘大乘船到菩薩所行大智慧海者，八地智慧海應知。如是八地得勝行分已說。次說淨佛國土。此淨佛國土有三種自在行：一、器世間自在行；二、眾生世間自在行；三、智正覺自在行。云何器世間自在行？

經曰：佛子！是菩薩得菩薩第八地，從大方便慧起無功用心，在菩薩道觀一切智智力，所謂觀世界成、觀世界壞。是菩薩隨世間成，彼如實知；隨世間壞，彼如實知。隨業因緣集故，世間成彼亦知；隨業因緣盡故，世間壞彼亦知。隨世間幾時成，彼亦知；隨世間幾時壞，彼亦知。隨世間幾時成住，彼亦知；隨世間幾時壞住，彼亦知。是菩薩知地界小相、知地界大相、知地界無量相、知地界差別相。是菩薩知水界小相、知水界大相、知水界無量相、知水界差別相。是菩薩知火界小相、知火界大相、知火界無量相、知火界差別相。是菩薩知風界小相、知風界大相、知風界無量相、知風界差別相。是菩薩知微塵細相、麁相、無量相，知差別相。隨何世界中所有微塵集散，微塵差別皆悉能知。隨何世界中，所有地界若干微塵皆悉能知，所有水界若干微塵皆悉能知，所有火界若干微塵皆悉能知，所有風界若干微塵皆悉能知，所有眾生身若干微塵皆悉能知，所有國土身若干微塵皆悉能知。是菩薩知諸眾生麁身細身差別若干微塵成，知地獄身依若干微塵成，知畜生身依若干微塵成，知餓鬼身依若干微塵成，知阿修羅身依若干微塵成，知天身依若干微塵成，知人身依若干微塵成。是菩薩通達入如是分別微塵智已，知欲界成、知色界成、知無色界成，知欲界壞、知色界壞、知無色界壞，知欲界小相、知欲界大相、知欲界無量相、知欲界差別相，知色界小相、知色界大相、知色界無量相、知色界差別相，知無色界小相、知無色界大相、知無色界無量相、知無色界差別相，如是入思量三界智中。是菩薩復善起智明，善知眾生身差別、善知分別眾生身、善觀所應生處。是菩薩隨眾生生處、隨眾生身集業，而為受身，教化眾生故。是菩薩現身遍滿三千大千世界，隨眾生身各各差別，如是隨順生處起現前光明，若二三千大千世界、若三四五、若十二十三十四十五十、若百三千大千世界、若千若萬若百萬若千萬若百千萬、若億萬若百千萬億那由他，乃至無量無邊不可說不可說三千大千世界，身遍其中，隨眾生自身差別信如是生處，起現前光明，智隨順故。是菩薩成就如是智慧，於一佛國土身不動搖，乃至不可說諸佛國土，於眾會中起現前光明故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：佛子！是菩薩得菩薩第八地，從大方便慧起無功用心，在菩薩道觀一切智智力，所謂觀世界成、觀世界壞。是菩薩隨世間成，彼如實知；隨世間壞，彼如實知。隨業因緣集故，世間成彼亦知；隨業因緣盡故，世間壞彼亦知。隨世間幾時成，彼亦知；隨世間幾時壞，彼亦知。隨世間幾時成住，彼亦知；隨世間幾時壞住，彼亦知。是菩薩知地界小相、知地界大相、知地界無量相、知地界差別相。是菩薩知水界小相、知水界大相、知水界無量相、知水界差別相。是菩薩知火界小相、知火界大相、知火界無量相、知火界差別相。是菩薩知風界小相、知風界大相、知風界無量相、知風界差別相。是菩薩知微塵細相、麁相、無量相，知差別相。隨何世界中所有微塵集散，微塵差別皆悉能知。隨何世界中，所有地界若干微塵皆悉能知，所有水界若干微塵皆悉能知，所有火界若干微塵皆悉能知，所有風界若干微塵皆悉能知，所有眾生身若干微塵皆悉能知，所有國土身若干微塵皆悉能知。是菩薩知諸眾生麁身細身差別若干微塵成，知地獄身依若干微塵成，知畜生身依若干微塵成，知餓鬼身依若干微塵成，知阿修羅身依若干微塵成，知天身依若干微塵成，知人身依若干微塵成。是菩薩通達入如是分別微塵智已，知欲界成、知色界成、知無色界成，知欲界壞、知色界壞、知無色界壞，知欲界小相、知欲界大相、知欲界無量相、知欲界差別相，知色界小相、知色界大相、知色界無量相、知色界差別相，知無色界小相、知無色界大相、知無色界無量相、知無色界差別相，如是入思量三界智中。是菩薩復善起智明，善知眾生身差別、善知分別眾生身、善觀所應生處。是菩薩隨眾生生處、隨眾生身集業，而為受身，教化眾生故。是菩薩現身遍滿三千大千世界，隨眾生身各各差別，如是隨順生處起現前光明，若二三千大千世界、若三四五、若十二十三十四十五十、若百三千大千世界、若千若萬若百萬若千萬若百千萬、若億萬若百千萬億那由他，乃至無量無邊不可說不可說三千大千世界，身遍其中，隨眾生自身差別信如是生處，起現前光明，智隨順故。是菩薩成就如是智慧，於一佛國土身不動搖，乃至不可說諸佛國土，於眾會中起現前光明故。

論曰：器世間自在行者，有五種自在：一、隨心所欲彼能現及不現；二、隨何欲彼能現；三、隨時欲彼即時現；四、隨廣狹欲彼能現；五、隨心幾許欲彼能現。如經「佛子！是菩薩得菩薩第八地，從大方便慧起無功用心，在菩薩道觀一切智智力乃至隨世間壞彼如實知」故。此世界成壞等，初器世間自在行中，隨心所欲彼能現及不現故。隨業因緣集故，世間成彼亦知；隨業因緣盡故，世間壞彼亦知，業集盡智，第二隨何欲彼能現故。隨世間幾時成乃至第四句隨世間幾時壞住彼亦知。隨世間幾時成等智，第三隨幾時欲彼即時現故。是菩薩知地界小相乃至知人身依若干微塵成。地等相差別智，第四隨廣狹欲彼能現故。是菩薩入如是分別微塵智中，乃至現前光明成壞智，乃至於一佛國土身不動搖，第五隨心幾許欲彼能現故。是中地界次第，境界智、相智。云何境界智？非定地報識境界是名小相，定地識境界是名大相，如來境界是名無量相。云何相智？自相、同相是名差別相。身麁細者，色無色等諸眾生，如是次第欲界等境界智、相智。欲界人境界是名小相，天境界大相；色界覺觀境界小相，無覺無觀境界大相；無色界佛法中凡夫境界小相，聲聞菩薩大相，一切如來境界無量相。善知眾生身差別、善知分別眾生身者，善知身不同，方便異生、同生差別應知。諸佛國土於眾會中起現前光明者，彼處處法身體示現。如是淨佛國土器世間自在行已說。云何眾生世間自在行？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：器世間自在行者，有五種自在：一、隨心所欲彼能現及不現；二、隨何欲彼能現；三、隨時欲彼即時現；四、隨廣狹欲彼能現；五、隨心幾許欲彼能現。如經「佛子！是菩薩得菩薩第八地，從大方便慧起無功用心，在菩薩道觀一切智智力乃至隨世間壞彼如實知」故。此世界成壞等，初器世間自在行中，隨心所欲彼能現及不現故。隨業因緣集故，世間成彼亦知；隨業因緣盡故，世間壞彼亦知，業集盡智，第二隨何欲彼能現故。隨世間幾時成乃至第四句隨世間幾時壞住彼亦知。隨世間幾時成等智，第三隨幾時欲彼即時現故。是菩薩知地界小相乃至知人身依若干微塵成。地等相差別智，第四隨廣狹欲彼能現故。是菩薩入如是分別微塵智中，乃至現前光明成壞智，乃至於一佛國土身不動搖，第五隨心幾許欲彼能現故。是中地界次第，境界智、相智。云何境界智？非定地報識境界是名小相，定地識境界是名大相，如來境界是名無量相。云何相智？自相、同相是名差別相。身麁細者，色無色等諸眾生，如是次第欲界等境界智、相智。欲界人境界是名小相，天境界大相；色界覺觀境界小相，無覺無觀境界大相；無色界佛法中凡夫境界小相，聲聞菩薩大相，一切如來境界無量相。善知眾生身差別、善知分別眾生身者，善知身不同，方便異生、同生差別應知。諸佛國土於眾會中起現前光明者，彼處處法身體示現。如是淨佛國土器世間自在行已說。云何眾生世間自在行？

經曰：是菩薩隨眾生身差別信、隨決定信差別，彼彼佛國土中、彼彼大會中，如是如是自身示現。是菩薩若於沙門眾中示沙門形色，婆羅門眾中示婆羅門形色，剎利眾中示剎利形色，毘舍眾中示毘舍形色，首陀眾中示首陀形色，居士眾中示居士形色，長者眾中示長者形色，四天王眾中示四天王形色，帝釋眾中示帝釋形色。如是焰摩眾中、兜率眾中、化樂眾中、他化自在眾中、魔眾中、梵天眾中，示梵天形色，乃至阿迦尼吒天眾中示阿迦尼吒天形色。是菩薩應以聲聞身度者示聲聞形色，應以辟支佛身度者示辟支佛形色，應以菩薩身度者示菩薩形色，應以佛身度者示佛身形色。佛子！如是所有不可說諸佛國土中，隨眾生身信樂差別，彼彼佛國土中，如是自身差別示現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：是菩薩隨眾生身差別信、隨決定信差別，彼彼佛國土中、彼彼大會中，如是如是自身示現。是菩薩若於沙門眾中示沙門形色，婆羅門眾中示婆羅門形色，剎利眾中示剎利形色，毘舍眾中示毘舍形色，首陀眾中示首陀形色，居士眾中示居士形色，長者眾中示長者形色，四天王眾中示四天王形色，帝釋眾中示帝釋形色。如是焰摩眾中、兜率眾中、化樂眾中、他化自在眾中、魔眾中、梵天眾中，示梵天形色，乃至阿迦尼吒天眾中示阿迦尼吒天形色。是菩薩應以聲聞身度者示聲聞形色，應以辟支佛身度者示辟支佛形色，應以菩薩身度者示菩薩形色，應以佛身度者示佛身形色。佛子！如是所有不可說諸佛國土中，隨眾生身信樂差別，彼彼佛國土中，如是自身差別示現。

論曰：眾生世間自在行者，彼調伏自在故，彼行化眾生身心自同事自身心等分示現。如經「是菩薩隨眾生身差別信乃至彼彼佛國土中如是自身差別示現」故。如是眾生世間自在行已說。云何智正覺自在行？第一義諦智、世諦智等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：眾生世間自在行者，彼調伏自在故，彼行化眾生身心自同事自身心等分示現。如經「是菩薩隨眾生身差別信乃至彼彼佛國土中如是自身差別示現」故。如是眾生世間自在行已說。云何智正覺自在行？第一義諦智、世諦智等。

經曰：是菩薩遠離一切身相分別得身平等。是菩薩知眾生身、知國土身、知業報身、知聲聞身、知辟支佛身、知菩薩身、知如來身、知智身、知法身、知虛空身。是菩薩如是知眾生深心起樂，若以眾生身作自身，如是國土身、業報身、聲聞身、辟支佛身、菩薩身、如來身、智身、法身、虛空身作自身。是菩薩如是知眾生深心起樂，若以自身作眾生身，如是國土身、業報身、聲聞身、辟支佛身、菩薩身、如來身、智身、法身、虛空身作眾生身。是菩薩如是知眾生深心起樂，何等何等身、何等何等身中能自在作。是菩薩知眾生身、集業身、報身、煩惱身、色身，知無色身。是菩薩知國土身小相、大相、無量相、垢相、淨相、廣相、亂住相、倒住相、平正相，知方網差別相，知業報身假名差別、聲聞身假名差別、辟支佛身假名差別、知菩薩身假名差別。是菩薩知如來身、菩提身、願身、化身、受神力身、相好莊嚴身、光明身、意生身、功德身、法身，知智身。是菩薩善知智身善思量相、善如實觀相、果行所攝相、世間出世間差別相、三乘差別相、共不共相、乘不乘相、善知學無學相。是菩薩知法身平等相、知不壞相、知轉時假名差別相、眾生非眾生法差別相、知佛法聖僧法差別相。是菩薩知虛空身無量相、周遍相、無形相、不異相、無邊相，知顯色身別異相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：是菩薩遠離一切身相分別得身平等。是菩薩知眾生身、知國土身、知業報身、知聲聞身、知辟支佛身、知菩薩身、知如來身、知智身、知法身、知虛空身。是菩薩如是知眾生深心起樂，若以眾生身作自身，如是國土身、業報身、聲聞身、辟支佛身、菩薩身、如來身、智身、法身、虛空身作自身。是菩薩如是知眾生深心起樂，若以自身作眾生身，如是國土身、業報身、聲聞身、辟支佛身、菩薩身、如來身、智身、法身、虛空身作眾生身。是菩薩如是知眾生深心起樂，何等何等身、何等何等身中能自在作。是菩薩知眾生身、集業身、報身、煩惱身、色身，知無色身。是菩薩知國土身小相、大相、無量相、垢相、淨相、廣相、亂住相、倒住相、平正相，知方網差別相，知業報身假名差別、聲聞身假名差別、辟支佛身假名差別、知菩薩身假名差別。是菩薩知如來身、菩提身、願身、化身、受神力身、相好莊嚴身、光明身、意生身、功德身、法身，知智身。是菩薩善知智身善思量相、善如實觀相、果行所攝相、世間出世間差別相、三乘差別相、共不共相、乘不乘相、善知學無學相。是菩薩知法身平等相、知不壞相、知轉時假名差別相、眾生非眾生法差別相、知佛法聖僧法差別相。是菩薩知虛空身無量相、周遍相、無形相、不異相、無邊相，知顯色身別異相。

論曰：第一義諦智者，遠離一切身相分別，示得身平等，自身他身不分別故。如經「是菩薩遠離一切身相分別得身平等」故。此是不同聲聞辟支佛第一義智示現。世諦智者，善知眾生身等染分、淨分、不二分，善分別知故。如經「是菩薩知眾生身乃至知虛空身」故。是中眾生世間、器世間彼二生因，業煩惱是染分，三乘是淨分。此三乘隨何智、隨何法？彼淨顯示虛空是不二分故。是菩薩如是知眾生深心起樂，若以眾生身作自身，乃至以虛空身作自身等。是菩薩如是知眾生深心起樂，若以自身作眾生身，乃至以自身作虛空身等。是中以眾生身作自身者，彼自在中所作攝取行種種示現。是中眾生身者，業生煩惱妄想染差別、色無色界差別皆如實知。如經「是菩薩知眾生身、集業身、報身、煩惱身、色身，知無色身」故。國土身者，千等世界差別應知，淨不淨世界差別皆善分別知，廣等世界差別皆善分別知。如經「是菩薩知國土身乃至知方網差別相」故。廣相等諸句義，如初地說。業報、聲聞、辟支佛、菩薩身假名差別者，自相同相差別假名分別，無我人故。如經「是菩薩知業報身假名差別乃至知菩薩身假名差別」故。是菩薩知如來身者，示成正覺為菩提故、願生兜率天故、所有佛應化故、自身舍利住持故、所有實報身故、所有光明攝伏眾生故、所有同不同世間出世間心得自在解脫故、所有不共能作廣大利益因故、所有如來無漏界故、所有無障礙智故。是故此智能作一切事，彼事差別皆悉能知。如經「是菩薩知如來身、菩提身乃至知智身」故。是菩薩知智身者，聞思智差別、修智差別、果行智差別、世間出世間智差別，皆如實知。如經「是菩薩善知智身乃至知學無學相」故。是菩薩知法身平等相者，無量法門明等一法身故、如聞取故、隨所化眾生根性相應時說差別故、有根無根差別相故，知第一相差別，皆悉能知。如經「是菩薩知法身平等相乃至知佛法聖僧法差別相」故。是菩薩知虛空身者，知無盡相、遍相、不可見相、無障礙相、無為相，能通受色相因色，彼分別皆悉能知。如經「是菩薩知虛空身無量相乃至知顯色身別異相」故。如是八地淨佛國土三自在行已說。次說得十自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：第一義諦智者，遠離一切身相分別，示得身平等，自身他身不分別故。如經「是菩薩遠離一切身相分別得身平等」故。此是不同聲聞辟支佛第一義智示現。世諦智者，善知眾生身等染分、淨分、不二分，善分別知故。如經「是菩薩知眾生身乃至知虛空身」故。是中眾生世間、器世間彼二生因，業煩惱是染分，三乘是淨分。此三乘隨何智、隨何法？彼淨顯示虛空是不二分故。是菩薩如是知眾生深心起樂，若以眾生身作自身，乃至以虛空身作自身等。是菩薩如是知眾生深心起樂，若以自身作眾生身，乃至以自身作虛空身等。是中以眾生身作自身者，彼自在中所作攝取行種種示現。是中眾生身者，業生煩惱妄想染差別、色無色界差別皆如實知。如經「是菩薩知眾生身、集業身、報身、煩惱身、色身，知無色身」故。國土身者，千等世界差別應知，淨不淨世界差別皆善分別知，廣等世界差別皆善分別知。如經「是菩薩知國土身乃至知方網差別相」故。廣相等諸句義，如初地說。業報、聲聞、辟支佛、菩薩身假名差別者，自相同相差別假名分別，無我人故。如經「是菩薩知業報身假名差別乃至知菩薩身假名差別」故。是菩薩知如來身者，示成正覺為菩提故、願生兜率天故、所有佛應化故、自身舍利住持故、所有實報身故、所有光明攝伏眾生故、所有同不同世間出世間心得自在解脫故、所有不共能作廣大利益因故、所有如來無漏界故、所有無障礙智故。是故此智能作一切事，彼事差別皆悉能知。如經「是菩薩知如來身、菩提身乃至知智身」故。是菩薩知智身者，聞思智差別、修智差別、果行智差別、世間出世間智差別，皆如實知。如經「是菩薩善知智身乃至知學無學相」故。是菩薩知法身平等相者，無量法門明等一法身故、如聞取故、隨所化眾生根性相應時說差別故、有根無根差別相故，知第一相差別，皆悉能知。如經「是菩薩知法身平等相乃至知佛法聖僧法差別相」故。是菩薩知虛空身者，知無盡相、遍相、不可見相、無障礙相、無為相，能通受色相因色，彼分別皆悉能知。如經「是菩薩知虛空身無量相乃至知顯色身別異相」故。如是八地淨佛國土三自在行已說。次說得十自在。

經曰：是菩薩善知起如是諸身，則得命自在，不可說不可說劫命住持故。得心自在，無量阿僧祇三昧入智故。得物自在，一切世界無量莊嚴嚴飾住持示現故。得業自在，如現生後時業報住持示現故。得生自在，一切世界生示現故。得願自在，隨心所欲佛國土時示成三菩提故。得信解自在，一切世界中佛滿示現故。得如意自在，一切佛國土中如意作變事示現故。得法自在，無邊無中法門明示現故。得智自在，如來力、無畏、不共法、相好莊嚴、三菩提示現故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：是菩薩善知起如是諸身，則得命自在，不可說不可說劫命住持故。得心自在，無量阿僧祇三昧入智故。得物自在，一切世界無量莊嚴嚴飾住持示現故。得業自在，如現生後時業報住持示現故。得生自在，一切世界生示現故。得願自在，隨心所欲佛國土時示成三菩提故。得信解自在，一切世界中佛滿示現故。得如意自在，一切佛國土中如意作變事示現故。得法自在，無邊無中法門明示現故。得智自在，如來力、無畏、不共法、相好莊嚴、三菩提示現故。

論曰：得自在者，是菩薩如是修行，器世間、眾生世間智正覺世間三種自在行故，得十自在。如經「是菩薩善知起如是諸身則得命自在乃至得智自在」故。此十自在，對治十種怖畏，如是次第應知。何者是十種怖畏？一、死怖畏；二、煩惱垢怖畏；三、貧窮怖畏；四、惡業怖畏；五、惡道怖畏；六、求不得怖畏；七、謗法罪業怖畏；八、追求時縛不活怖畏；九、云何云何疑怖畏；十、大眾威德怖畏。如是八地得十自在分已說。次說大勝分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：得自在者，是菩薩如是修行，器世間、眾生世間智正覺世間三種自在行故，得十自在。如經「是菩薩善知起如是諸身則得命自在乃至得智自在」故。此十自在，對治十種怖畏，如是次第應知。何者是十種怖畏？一、死怖畏；二、煩惱垢怖畏；三、貧窮怖畏；四、惡業怖畏；五、惡道怖畏；六、求不得怖畏；七、謗法罪業怖畏；八、追求時縛不活怖畏；九、云何云何疑怖畏；十、大眾威德怖畏。如是八地得十自在分已說。次說大勝分。

經曰：是菩薩得是菩薩十自在已，即時名為不可思議智者、無量智者、廣智者、不可壞智者。菩薩如是至已，如是智成就，常集起清淨身業、常集起清淨口業、常集起清淨意業，智慧為首，智隨順轉般若波羅蜜增上；大悲為首，方便善巧善能分別。自起願力，善加諸佛所加，常不捨利益眾生行，遍知無邊世界差別事。佛子！略說菩薩得此菩薩不動地，身口意業所作皆能集起一切佛法。是菩薩得此菩薩不動地，善住淨心力中，離一切煩惱集故。善住深心力中，常不離道故。善住大悲力中，不捨利益眾生故。善住大慈力中，救一切世間故。善住陀羅尼力中，不忘法故。善住辯才力中，智慧善巧分別一切佛法故。善住神通力中，行無邊世界差別故。善住願力中，不捨一切菩薩所行故。善住波羅蜜力中，修集一切佛法故。善住如來加力中，一切種一切智智現前故。是菩薩得如是智力，示一切所作，一切事中無有過咎故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：是菩薩得是菩薩十自在已，即時名為不可思議智者、無量智者、廣智者、不可壞智者。菩薩如是至已，如是智成就，常集起清淨身業、常集起清淨口業、常集起清淨意業，智慧為首，智隨順轉般若波羅蜜增上；大悲為首，方便善巧善能分別。自起願力，善加諸佛所加，常不捨利益眾生行，遍知無邊世界差別事。佛子！略說菩薩得此菩薩不動地，身口意業所作皆能集起一切佛法。是菩薩得此菩薩不動地，善住淨心力中，離一切煩惱集故。善住深心力中，常不離道故。善住大悲力中，不捨利益眾生故。善住大慈力中，救一切世間故。善住陀羅尼力中，不忘法故。善住辯才力中，智慧善巧分別一切佛法故。善住神通力中，行無邊世界差別故。善住願力中，不捨一切菩薩所行故。善住波羅蜜力中，修集一切佛法故。善住如來加力中，一切種一切智智現前故。是菩薩得如是智力，示一切所作，一切事中無有過咎故。

論曰：大勝者，有三種大：一、智大；二、業大；三、彼二住功德大。云何智大？不可思議智者不住世間、不住涅槃故。如經「是菩薩得是菩薩十自在已，即時名為不可思議智者」故。此不可思議有三種應知：一、修行盡至不可思議；二、所知不可思議；三、除障智不可思議。如經「無量智者故、廣智者故、不可壞智者故」，是名智大。菩薩如是至已，乃至集起一切佛法故。菩薩如是至已者，如上說。如是智成就者，亦如上說。常集起清淨三業者，此是業大。彼淨業有四種相：一、起能起起同時，如經「智慧為首故、智隨順轉故」。二、智攝不染作利益眾生行等，如經「般若波羅蜜增上故，大悲為首，方便善巧善能分別」故。三因攝自行他行因等，如經「善起願力故，善加諸佛所加」故。四、作業所起利益眾生，淨佛國土成就一切佛法，如經「常不捨利益眾生行故、遍知無邊世界差別事故」。佛子！略說菩薩得此菩薩不動地，身口意業所作，皆能集起一切佛法故。是名業大。彼二住功德大者，善住淨心力等示現，依七種功德故：一、善住道功德，如經「是菩薩得此菩薩不動地，善住淨心力中，離一切煩惱集故。善住深心力中，常不離道故。善住大悲力中，不捨利益眾生故。善住大慈力中，救一切世間故」。又善住道功德，初二遠離障故，對治堅固故。次二不捨眾生故。二不忘功德。如經「善住陀羅尼力中，不忘法故」。三、成就口業功德，如經「善住辯才力中，智慧善巧分別一切佛法故」。四、心自在成就功德，如經「善住神通力中，行無邊世界差別故」。五、願力成就功德，如經「善住願力中，不捨一切菩薩所行故」。六、修行成就功德，如經「善住波羅蜜力中，集一切佛法故」。七、與智功德，如經「善住如來加力中，一切種一切智智現前故」。是菩薩得如是智力示一切所作者，得無憎愛，不分別眾生有煩惱、無煩惱，平等作業故。一切事中無有過咎者，以得此七種功德故。如是八地大勝分已說。次說釋名分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：大勝者，有三種大：一、智大；二、業大；三、彼二住功德大。云何智大？不可思議智者不住世間、不住涅槃故。如經「是菩薩得是菩薩十自在已，即時名為不可思議智者」故。此不可思議有三種應知：一、修行盡至不可思議；二、所知不可思議；三、除障智不可思議。如經「無量智者故、廣智者故、不可壞智者故」，是名智大。菩薩如是至已，乃至集起一切佛法故。菩薩如是至已者，如上說。如是智成就者，亦如上說。常集起清淨三業者，此是業大。彼淨業有四種相：一、起能起起同時，如經「智慧為首故、智隨順轉故」。二、智攝不染作利益眾生行等，如經「般若波羅蜜增上故，大悲為首，方便善巧善能分別」故。三因攝自行他行因等，如經「善起願力故，善加諸佛所加」故。四、作業所起利益眾生，淨佛國土成就一切佛法，如經「常不捨利益眾生行故、遍知無邊世界差別事故」。佛子！略說菩薩得此菩薩不動地，身口意業所作，皆能集起一切佛法故。是名業大。彼二住功德大者，善住淨心力等示現，依七種功德故：一、善住道功德，如經「是菩薩得此菩薩不動地，善住淨心力中，離一切煩惱集故。善住深心力中，常不離道故。善住大悲力中，不捨利益眾生故。善住大慈力中，救一切世間故」。又善住道功德，初二遠離障故，對治堅固故。次二不捨眾生故。二不忘功德。如經「善住陀羅尼力中，不忘法故」。三、成就口業功德，如經「善住辯才力中，智慧善巧分別一切佛法故」。四、心自在成就功德，如經「善住神通力中，行無邊世界差別故」。五、願力成就功德，如經「善住願力中，不捨一切菩薩所行故」。六、修行成就功德，如經「善住波羅蜜力中，集一切佛法故」。七、與智功德，如經「善住如來加力中，一切種一切智智現前故」。是菩薩得如是智力示一切所作者，得無憎愛，不分別眾生有煩惱、無煩惱，平等作業故。一切事中無有過咎者，以得此七種功德故。如是八地大勝分已說。次說釋名分。

經曰：佛子！此菩薩智地名為不動地，不可壞故。名為不轉地，智慧不退故。名為難得地，一切世間難知故。名為王子地，無家過故。名為生地，隨意自在故。名為成地，更不作故。名為究竟地，智慧善分別故。名為涅槃地，善起大願力故。名為加地，他不能動故。名為無功用地，善起先道故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：佛子！此菩薩智地名為不動地，不可壞故。名為不轉地，智慧不退故。名為難得地，一切世間難知故。名為王子地，無家過故。名為生地，隨意自在故。名為成地，更不作故。名為究竟地，智慧善分別故。名為涅槃地，善起大願力故。名為加地，他不能動故。名為無功用地，善起先道故。

論曰：釋名有二種：一、地釋名；二、智者釋名。地釋名者，有六種相：一、染對治，此染有二種：一、下地功用行小乘願諸魔業；二、煩惱習行此對治。如經「佛子！此菩薩智地名為不動地，不可壞故。名為不轉地，智慧不退故」。二、得甚深，如經「名為難得地，一切世間難知故」。三、發行清淨，如經「名為王子地，無家過故。名為生地，隨意自在故」。是中發淨者，如王子，一切所作無過故。行淨者，住生地，所欲事自在成就故。四、世間、出世間有作淨勝，如經「名為成地，更不作故。名為究竟地，智慧善分別故」。是中出世間有作淨勝者，以智慧善分別智障淨故。五、彼二無作淨勝，如經「名為涅槃地，善起大願力故」。無作淨勝者，以本願力，不捨利益一切眾生故。六、菩薩地勝，如經「名為加地，他不能動故。名為無功用地，善起先道故」。又菩薩地勝者，六地七地勝故。六地勝者，發起殊勝行，他事念動故。七地有功用，此地中善起先道無功用自然行故。智者釋名者，以何義故菩薩名為得不動菩薩？今說此事應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：釋名有二種：一、地釋名；二、智者釋名。地釋名者，有六種相：一、染對治，此染有二種：一、下地功用行小乘願諸魔業；二、煩惱習行此對治。如經「佛子！此菩薩智地名為不動地，不可壞故。名為不轉地，智慧不退故」。二、得甚深，如經「名為難得地，一切世間難知故」。三、發行清淨，如經「名為王子地，無家過故。名為生地，隨意自在故」。是中發淨者，如王子，一切所作無過故。行淨者，住生地，所欲事自在成就故。四、世間、出世間有作淨勝，如經「名為成地，更不作故。名為究竟地，智慧善分別故」。是中出世間有作淨勝者，以智慧善分別智障淨故。五、彼二無作淨勝，如經「名為涅槃地，善起大願力故」。無作淨勝者，以本願力，不捨利益一切眾生故。六、菩薩地勝，如經「名為加地，他不能動故。名為無功用地，善起先道故」。又菩薩地勝者，六地七地勝故。六地勝者，發起殊勝行，他事念動故。七地有功用，此地中善起先道無功用自然行故。智者釋名者，以何義故菩薩名為得不動菩薩？今說此事應知。

經曰：佛子！菩薩成就如是智慧，名為得入佛性、名為佛功德自照明、名為隨佛威儀行、名為佛境界現前，日夜常為善加諸佛加，常為四天王、釋提桓因、梵天王等之所奉迎，常為密迹金剛神之所侍衛。不捨三昧力，常現無量諸身差別，一切身行中勢力成就，成就大果報神通。於無邊三昧中得自在，能受無量記，隨化世間示成正覺。是菩薩如是通達入大乘眾數，善思量大乘通，日夜常放智光明炎，入無障礙法界道，善知界道差別，能示一切相功德隨意自在。善解先際後際，通達一切迴轉魔道智，入如來智慧境界。能於無邊世界中行菩薩道，不退轉力故。是故菩薩名為得不動菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：佛子！菩薩成就如是智慧，名為得入佛性、名為佛功德自照明、名為隨佛威儀行、名為佛境界現前，日夜常為善加諸佛加，常為四天王、釋提桓因、梵天王等之所奉迎，常為密迹金剛神之所侍衛。不捨三昧力，常現無量諸身差別，一切身行中勢力成就，成就大果報神通。於無邊三昧中得自在，能受無量記，隨化世間示成正覺。是菩薩如是通達入大乘眾數，善思量大乘通，日夜常放智光明炎，入無障礙法界道，善知界道差別，能示一切相功德隨意自在。善解先際後際，通達一切迴轉魔道智，入如來智慧境界。能於無邊世界中行菩薩道，不退轉力故。是故菩薩名為得不動菩薩。

論曰：彼復有二種義，名為得不動菩薩：一、一向不動；二、一體不動，佛性隨順因故。如經「佛子！菩薩成就得如是智慧，名為得入佛性」等。是中佛性者，界滿足勝。隨順因者，三種相示現：一、攝功德；二、行；三、近。如經「名為佛功德自照明故，名為隨佛威儀行故，名為佛境界現前故」。是中自照明者，善清淨義故。威儀行者，名為正行故。現前者，近佛境界故。是中一向不動者，如經「日夜常為善加諸佛加」故。彼復依五功德應知：一、供養功德，如經「常為四天王、釋提桓因、梵天王等之所奉迎」故。二、護功德，如經「常為密迹金剛神之所侍衛」故。三、依止功德，如經「不捨三昧力」故。四、國土清淨功德，如經「常現無量諸身差別」故。五、教化眾生功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：彼復有二種義，名為得不動菩薩：一、一向不動；二、一體不動，佛性隨順因故。如經「佛子！菩薩成就得如是智慧，名為得入佛性」等。是中佛性者，界滿足勝。隨順因者，三種相示現：一、攝功德；二、行；三、近。如經「名為佛功德自照明故，名為隨佛威儀行故，名為佛境界現前故」。是中自照明者，善清淨義故。威儀行者，名為正行故。現前者，近佛境界故。是中一向不動者，如經「日夜常為善加諸佛加」故。彼復依五功德應知：一、供養功德，如經「常為四天王、釋提桓因、梵天王等之所奉迎」故。二、護功德，如經「常為密迹金剛神之所侍衛」故。三、依止功德，如經「不捨三昧力」故。四、國土清淨功德，如經「常現無量諸身差別」故。五、教化眾生功德。

復次教化眾生功德，有五種示現：一、願取諸有生，如經「一切身行勢力成就」故。二、根心使智力，如經「成就大果報神通」故。三、無量法力轉法輪故，如經「於無邊三昧中得自在」故。四、受力，如經「能受無量記」故。五、說力，如經「隨化世間示成正覺」故。是菩薩如是通達者，一向不動故。是中一體不動者，入大乘眾數。如經「是菩薩如是通達入大乘眾數」故。入大乘眾數者，名不破壞義。此有九種：一、智不壞，如經「善思量大乘通」故。二、說不壞，如經「日夜常放智光明焰」故。三、解脫不壞，如經「入無障礙法界道」故。四、佛國土清淨不壞，如經「善知界道差別」故。五、入大乘不壞，如經「能示一切相功德」故。六、神通不壞，如經「隨意自在」故。七、能解釋義不壞，如經「善解先際後際」故。八、坐道場不壞，如經「通達一切迴轉魔道智」故。九、正覺不壞，如經「入如來智慧境界」故。能於無邊世中行菩薩道不退轉力故者，行無障礙不斷絕故。以行無障礙不斷義故，名為得不動地菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次教化眾生功德，有五種示現：一、願取諸有生，如經「一切身行勢力成就」故。二、根心使智力，如經「成就大果報神通」故。三、無量法力轉法輪故，如經「於無邊三昧中得自在」故。四、受力，如經「能受無量記」故。五、說力，如經「隨化世間示成正覺」故。是菩薩如是通達者，一向不動故。是中一體不動者，入大乘眾數。如經「是菩薩如是通達入大乘眾數」故。入大乘眾數者，名不破壞義。此有九種：一、智不壞，如經「善思量大乘通」故。二、說不壞，如經「日夜常放智光明焰」故。三、解脫不壞，如經「入無障礙法界道」故。四、佛國土清淨不壞，如經「善知界道差別」故。五、入大乘不壞，如經「能示一切相功德」故。六、神通不壞，如經「隨意自在」故。七、能解釋義不壞，如經「善解先際後際」故。八、坐道場不壞，如經「通達一切迴轉魔道智」故。九、正覺不壞，如經「入如來智慧境界」故。能於無邊世中行菩薩道不退轉力故者，行無障礙不斷絕故。以行無障礙不斷義故，名為得不動地菩薩。

經曰：菩薩得菩薩不動地，常不離見無量諸佛，善行三昧力故及大願力故。見諸佛時而不捨供養恭敬。是菩薩於一一劫中、一一世界中，見無量佛、無量百佛、無量千佛、無量百千佛、無量百千那由他佛、無量億佛、無量百億佛、無量千億佛、無量百千億佛、無量百千萬億那由他佛，以大神通力、大願力故。見諸佛時，以上心深心供養恭敬尊重讚嘆，衣服飲食臥具湯藥一切供具悉以奉施，以諸菩薩上妙樂具供養眾僧，以此善根皆願迴向阿耨多羅三藐三菩提。親近諸佛，從諸佛受本世界差別等諸法明。是菩薩轉深入如來法藏，問世界差別事中無能盡者。是菩薩彼諸善根，無量劫中轉勝明淨，無量百劫、無量千劫、無量百千劫、無量百千那由他劫、無量億劫、無量百億劫、無量千億劫、無量百千億劫、無量百千億那由他劫，彼諸善根轉勝明淨。佛子！譬如本真金，善巧金師作莊嚴具已，繫在閻浮提王若頸若頂，閻浮提人餘寶莊嚴具無能奪者。如是佛子！菩薩住此不動地，彼諸善根，一切聲聞辟支佛乃至七地菩薩所不能壞。菩薩得是地大智光明，滅諸眾生煩惱闇障，以善分別智門故。佛子！譬如千世界主大梵天王，能於一時流布慈心滿千世界，亦能放光遍照其中如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：菩薩得菩薩不動地，常不離見無量諸佛，善行三昧力故及大願力故。見諸佛時而不捨供養恭敬。是菩薩於一一劫中、一一世界中，見無量佛、無量百佛、無量千佛、無量百千佛、無量百千那由他佛、無量億佛、無量百億佛、無量千億佛、無量百千億佛、無量百千萬億那由他佛，以大神通力、大願力故。見諸佛時，以上心深心供養恭敬尊重讚嘆，衣服飲食臥具湯藥一切供具悉以奉施，以諸菩薩上妙樂具供養眾僧，以此善根皆願迴向阿耨多羅三藐三菩提。親近諸佛，從諸佛受本世界差別等諸法明。是菩薩轉深入如來法藏，問世界差別事中無能盡者。是菩薩彼諸善根，無量劫中轉勝明淨，無量百劫、無量千劫、無量百千劫、無量百千那由他劫、無量億劫、無量百億劫、無量千億劫、無量百千億劫、無量百千億那由他劫，彼諸善根轉勝明淨。佛子！譬如本真金，善巧金師作莊嚴具已，繫在閻浮提王若頸若頂，閻浮提人餘寶莊嚴具無能奪者。如是佛子！菩薩住此不動地，彼諸善根，一切聲聞辟支佛乃至七地菩薩所不能壞。菩薩得是地大智光明，滅諸眾生煩惱闇障，以善分別智門故。佛子！譬如千世界主大梵天王，能於一時流布慈心滿千世界，亦能放光遍照其中如是。

佛子！菩薩住此菩薩不動地中，能放身光照十千萬三千大千世界微塵數世界眾生，漸能除滅諸煩惱火令得清涼。是菩薩十波羅蜜中願波羅蜜增上，餘波羅蜜非不修習，隨力隨分。佛子！是名略說菩薩第八菩薩不動地，若廣說者於無量劫數不能盡。菩薩住是地中，多作大梵天王，主千世界自在最勝，與諸眾生聲聞辟支佛菩薩波羅蜜道無有窮盡，說世間性差別中無能壞者。所作善業布施愛語利益同事，是諸福德皆不離念佛、念法、念僧、念菩薩、念菩薩行、念波羅蜜、念十地、念不壞力、念無畏、念不共佛法，乃至不離念一切種一切智智。常生是心：我當於一切眾生中，為首為勝為大、為妙為微妙、為上為無上、為導為將、為師為尊，乃至為一切智智依止者。復從是念發精進行，以精進力故，於一念間得百萬三千大千世界微塵數三昧，見百萬三千大千世界微塵數諸佛、能知百萬三千大千世界微塵數佛神力、能動百萬三千大千世界微塵數世界、能入百萬三千大千世界微塵數佛世界、能照百萬三千大千世界微塵數佛世界、能化百萬三千大千世界微塵數佛世界眾生、能住壽百萬三千大千世界微塵數劫、能知過去未來世各百萬三千大千世界微塵數劫事、能善入百萬三千大千世界微塵數法門、能變身為百萬三千大千世界微塵數，於一一身能示百萬三千大千世界微塵數菩薩以為眷屬。若以願力自在勝上，菩薩願力過於此數。示種種神通，或身、或光明、或神通、或眼、或境界、或音聲、或行、或莊嚴、或加、或信、或業。是諸神通，乃至無量百千萬億那由他劫不可數知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子！菩薩住此菩薩不動地中，能放身光照十千萬三千大千世界微塵數世界眾生，漸能除滅諸煩惱火令得清涼。是菩薩十波羅蜜中願波羅蜜增上，餘波羅蜜非不修習，隨力隨分。佛子！是名略說菩薩第八菩薩不動地，若廣說者於無量劫數不能盡。菩薩住是地中，多作大梵天王，主千世界自在最勝，與諸眾生聲聞辟支佛菩薩波羅蜜道無有窮盡，說世間性差別中無能壞者。所作善業布施愛語利益同事，是諸福德皆不離念佛、念法、念僧、念菩薩、念菩薩行、念波羅蜜、念十地、念不壞力、念無畏、念不共佛法，乃至不離念一切種一切智智。常生是心：我當於一切眾生中，為首為勝為大、為妙為微妙、為上為無上、為導為將、為師為尊，乃至為一切智智依止者。復從是念發精進行，以精進力故，於一念間得百萬三千大千世界微塵數三昧，見百萬三千大千世界微塵數諸佛、能知百萬三千大千世界微塵數佛神力、能動百萬三千大千世界微塵數世界、能入百萬三千大千世界微塵數佛世界、能照百萬三千大千世界微塵數佛世界、能化百萬三千大千世界微塵數佛世界眾生、能住壽百萬三千大千世界微塵數劫、能知過去未來世各百萬三千大千世界微塵數劫事、能善入百萬三千大千世界微塵數法門、能變身為百萬三千大千世界微塵數，於一一身能示百萬三千大千世界微塵數菩薩以為眷屬。若以願力自在勝上，菩薩願力過於此數。示種種神通，或身、或光明、或神通、或眼、或境界、或音聲、或行、或莊嚴、或加、或信、或業。是諸神通，乃至無量百千萬億那由他劫不可數知。

論曰：從諸佛受本世界差別等諸法明者，彼因相故。閻浮提王真金作莊嚴具譬者，得清淨地身心勝故，善根光明轉更明淨示現。如經「佛子！譬如千世界主大梵天王乃至令得清涼故」。餘如前說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：從諸佛受本世界差別等諸法明者，彼因相故。閻浮提王真金作莊嚴具譬者，得清淨地身心勝故，善根光明轉更明淨示現。如經「佛子！譬如千世界主大梵天王乃至令得清涼故」。餘如前說。