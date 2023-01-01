十地經論遠行地第七卷之九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十地經論遠行地第七卷之九

天親菩薩造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天親菩薩造

後魏北印度三藏菩提流支譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後魏北印度三藏菩提流支譯

論曰：第七地中有五種相差別：一、樂無作行對治差別；二、彼障對治差別；三、雙行差別；四、前上地勝差別；五、彼果差別。云何樂無作行對治？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：第七地中有五種相差別：一、樂無作行對治差別；二、彼障對治差別；三、雙行差別；四、前上地勝差別；五、彼果差別。云何樂無作行對治？

經曰：爾時金剛藏菩薩言：諸佛子！若菩薩善具足六地行已，欲入第七菩薩地者，是菩薩當以十種方便智發起殊勝行入。何等為十？所謂善修空無相無願，而集大功德助道；入諸法無我無壽命無眾生，而不捨，起四無量；起功德法，作增上波羅蜜行，而無法可取；得遠離三界，而能應化起莊嚴三界行；畢竟寂滅諸煩惱焰，而能為一切眾生起滅貪瞋癡煩惱焰行；隨順幻、夢、影、響、化、水中月、鏡中像自性不二，而起作業無量差別心；善知一切國土道如虛空，而起莊嚴淨佛國土行；知諸佛法身自性無身，而起色身相好莊嚴行；知諸佛音聲無聲本來寂滅不可說相，而隨一切眾生起種種差別莊嚴音聲行；入諸佛於一念頃通達三世事，而能分別種種相劫數修行，隨一切眾生心差別觀故。諸佛子！是菩薩如是十種方便智，發起殊勝行，具足六地行已，得入第七菩薩地。諸佛子！是菩薩此十種方便智，發起殊勝行現前行，名入第七菩薩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：爾時金剛藏菩薩言：諸佛子！若菩薩善具足六地行已，欲入第七菩薩地者，是菩薩當以十種方便智發起殊勝行入。何等為十？所謂善修空無相無願，而集大功德助道；入諸法無我無壽命無眾生，而不捨，起四無量；起功德法，作增上波羅蜜行，而無法可取；得遠離三界，而能應化起莊嚴三界行；畢竟寂滅諸煩惱焰，而能為一切眾生起滅貪瞋癡煩惱焰行；隨順幻、夢、影、響、化、水中月、鏡中像自性不二，而起作業無量差別心；善知一切國土道如虛空，而起莊嚴淨佛國土行；知諸佛法身自性無身，而起色身相好莊嚴行；知諸佛音聲無聲本來寂滅不可說相，而隨一切眾生起種種差別莊嚴音聲行；入諸佛於一念頃通達三世事，而能分別種種相劫數修行，隨一切眾生心差別觀故。諸佛子！是菩薩如是十種方便智，發起殊勝行，具足六地行已，得入第七菩薩地。諸佛子！是菩薩此十種方便智，發起殊勝行現前行，名入第七菩薩地。

論曰：樂無作行對治者，方便智發起十種殊勝行，如經「諸佛子！若菩薩善具足六地行已，欲入第七菩薩地者，是菩薩當以十種方便智發起殊勝行入」。彼菩薩無障礙智現前，般若波羅蜜行現前時，即於無作行中生樂心，非起增上行。彼樂對治，此十種法差別示現。方便智者，不捨眾生法，無我智對治。攝取增上行，發起殊勝行，此勝行於出世間及世間增上行更無勝者，有四種功德故。一、財及身勝因事，隨所須意取得財，及身勝因功德集故，如經「所謂善修空無相無願而集大功德助道」故。二、護惡行因事，如是得勝無量修行，於一切眾生中不起妄行故，如經「入諸法無我無壽命無眾生而不捨起四無量」故。三、護善根因事，得彼勝因增上故，功德法增上行，以波羅蜜行故，如經「起功德法，作增上波羅蜜行，而無法可取」故。四、攝眾生因事，於中有七種門：一、願力取生作上首，教化餘眾生故。上首者，眾生隨逐故。如經「得遠離三界而能應化起莊嚴三界行」故。二、說對治故，為滅煩惱染及隨煩惱使，常自寂滅故。如經「畢竟寂滅諸煩惱焰，而能為一切眾生起滅貪瞋癡煩惱焰行」故。三、為滅諸障故。障有四種，如五地中說。如經「隨順幻、夢、影、響、化、水中月、鏡中像自性不二，而起作業無量差別心」故。四、於大法眾會集故，如經「善知一切國土道如虛空，而起莊嚴淨佛國土行」故。五、見聞親近供養修行生福德故，如經「知諸佛法身自性無身，而起色身相好莊嚴行」故。六、轉法輪故，如經「知諸佛音聲無聲本來寂滅不可說相，而隨一切眾生起種種差別莊嚴音聲行」故。七、隨所問善釋故，如經「入諸佛於一念頃通達三世事，而能分別種種相劫數修行，隨一切眾生心差別觀」故。此十種發起殊勝行，共對攝取、對治攝取善修行空無相無願等，入一切法無我無壽命無眾生等，如是次第應知。此十種法現前得，住第七地，如經「諸佛子！是菩薩此十種方便智發起殊勝行現前行，名入第七菩薩地」故。如是樂無作行對治差別，七地已說。次說彼障對治，有二種相：一、修行無量種；二、修行無功用行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：樂無作行對治者，方便智發起十種殊勝行，如經「諸佛子！若菩薩善具足六地行已，欲入第七菩薩地者，是菩薩當以十種方便智發起殊勝行入」。彼菩薩無障礙智現前，般若波羅蜜行現前時，即於無作行中生樂心，非起增上行。彼樂對治，此十種法差別示現。方便智者，不捨眾生法，無我智對治。攝取增上行，發起殊勝行，此勝行於出世間及世間增上行更無勝者，有四種功德故。一、財及身勝因事，隨所須意取得財，及身勝因功德集故，如經「所謂善修空無相無願而集大功德助道」故。二、護惡行因事，如是得勝無量修行，於一切眾生中不起妄行故，如經「入諸法無我無壽命無眾生而不捨起四無量」故。三、護善根因事，得彼勝因增上故，功德法增上行，以波羅蜜行故，如經「起功德法，作增上波羅蜜行，而無法可取」故。四、攝眾生因事，於中有七種門：一、願力取生作上首，教化餘眾生故。上首者，眾生隨逐故。如經「得遠離三界而能應化起莊嚴三界行」故。二、說對治故，為滅煩惱染及隨煩惱使，常自寂滅故。如經「畢竟寂滅諸煩惱焰，而能為一切眾生起滅貪瞋癡煩惱焰行」故。三、為滅諸障故。障有四種，如五地中說。如經「隨順幻、夢、影、響、化、水中月、鏡中像自性不二，而起作業無量差別心」故。四、於大法眾會集故，如經「善知一切國土道如虛空，而起莊嚴淨佛國土行」故。五、見聞親近供養修行生福德故，如經「知諸佛法身自性無身，而起色身相好莊嚴行」故。六、轉法輪故，如經「知諸佛音聲無聲本來寂滅不可說相，而隨一切眾生起種種差別莊嚴音聲行」故。七、隨所問善釋故，如經「入諸佛於一念頃通達三世事，而能分別種種相劫數修行，隨一切眾生心差別觀」故。此十種發起殊勝行，共對攝取、對治攝取善修行空無相無願等，入一切法無我無壽命無眾生等，如是次第應知。此十種法現前得，住第七地，如經「諸佛子！是菩薩此十種方便智發起殊勝行現前行，名入第七菩薩地」故。如是樂無作行對治差別，七地已說。次說彼障對治，有二種相：一、修行無量種；二、修行無功用行。

經曰：是菩薩住第七菩薩地中，入無量眾生界、入諸佛無量教化眾生業、入無量世界網、入諸佛無量清淨國土、入無量諸法差別、入無量諸佛智得無上道、入無量劫數、入無量諸佛通達三世事、入無量眾生信樂勝事差別、入無量諸佛名色身種種示現、入無量眾生心行根信種種差別、入無量諸佛音聲語言令眾生歡喜、入無量眾生心心所行種種差別、入無量諸佛隨智慧行、入乘無量聲聞乘信解、入諸佛無量說道令眾生信解、入無量辟支佛乘集成、入諸佛無量深智慧門、入所說、入諸菩薩無量所行道、入諸佛無量所說大乘集成事令菩薩得入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：是菩薩住第七菩薩地中，入無量眾生界、入諸佛無量教化眾生業、入無量世界網、入諸佛無量清淨國土、入無量諸法差別、入無量諸佛智得無上道、入無量劫數、入無量諸佛通達三世事、入無量眾生信樂勝事差別、入無量諸佛名色身種種示現、入無量眾生心行根信種種差別、入無量諸佛音聲語言令眾生歡喜、入無量眾生心心所行種種差別、入無量諸佛隨智慧行、入乘無量聲聞乘信解、入諸佛無量說道令眾生信解、入無量辟支佛乘集成、入諸佛無量深智慧門、入所說、入諸菩薩無量所行道、入諸佛無量所說大乘集成事令菩薩得入。

論曰：修行無量種者，隨所作，利益何等眾生？眾生住何處？以何等智慧、以何等心、以何等行、置何等乘？以此差別，有十種修行。是中隨所作利益何等眾生者，於無量眾生以無量業教化故，如經「是菩薩住第七菩薩地中，入無量眾生界、入諸佛無量教化眾生業」故。眾生住何處者，於無量世界中令依清淨佛國土故，如經「入無量世界網、入諸佛無量清淨國土」故。以何等智慧者，無量種種法界智慧覺故，如經「入無量諸法差別、入無量諸佛智得無上道」故。無量劫數通達三世亦入智慧覺，如經「入無量劫數、入無量諸佛通達三世事」故。以何等心者，有三種事：一、有眾生信種種天身心隨同行，隨彼信說故，如經「入無量眾生信樂勝事差別、入無量諸佛名色身種種示現」故。二、知過去心習軟中利根如應說法，如經「入無量眾生心行根信種種差別、入無量諸佛音聲語言令眾生歡喜」故。三、以何等行者，隨眾生心說對治故，如經「入無量眾生心心所行種種差別、入無量諸佛隨智慧行」故。置何等乘者，於三乘中置聲聞乘中者，如經「入乘無量聲聞乘信解、入諸佛無量說道令眾生信解」故。置辟支佛乘中者，如經「入無量辟支佛乘集成、入諸佛無量深智慧門、入所說」故。置大乘中者，如經「入諸菩薩無量所行道、入諸佛無量所說大乘集成事令菩薩得入」故。如是彼障對治無量種差別修行十種已說，次說修行無功用行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：修行無量種者，隨所作，利益何等眾生？眾生住何處？以何等智慧、以何等心、以何等行、置何等乘？以此差別，有十種修行。是中隨所作利益何等眾生者，於無量眾生以無量業教化故，如經「是菩薩住第七菩薩地中，入無量眾生界、入諸佛無量教化眾生業」故。眾生住何處者，於無量世界中令依清淨佛國土故，如經「入無量世界網、入諸佛無量清淨國土」故。以何等智慧者，無量種種法界智慧覺故，如經「入無量諸法差別、入無量諸佛智得無上道」故。無量劫數通達三世亦入智慧覺，如經「入無量劫數、入無量諸佛通達三世事」故。以何等心者，有三種事：一、有眾生信種種天身心隨同行，隨彼信說故，如經「入無量眾生信樂勝事差別、入無量諸佛名色身種種示現」故。二、知過去心習軟中利根如應說法，如經「入無量眾生心行根信種種差別、入無量諸佛音聲語言令眾生歡喜」故。三、以何等行者，隨眾生心說對治故，如經「入無量眾生心心所行種種差別、入無量諸佛隨智慧行」故。置何等乘者，於三乘中置聲聞乘中者，如經「入乘無量聲聞乘信解、入諸佛無量說道令眾生信解」故。置辟支佛乘中者，如經「入無量辟支佛乘集成、入諸佛無量深智慧門、入所說」故。置大乘中者，如經「入諸菩薩無量所行道、入諸佛無量所說大乘集成事令菩薩得入」故。如是彼障對治無量種差別修行十種已說，次說修行無功用行。

經曰：是菩薩作如是念：是諸佛世尊，有無量無邊境界，是境界不可以若干百億劫千億劫百千億劫，乃至復過此數無量百千萬億那由他劫不可算數，如是諸佛境界我皆應集。自然不以分別得成，以不分別不取相故成。是菩薩如是善觀智通，日夜常修方便智，熏發起殊勝行，善住堅固以不動法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：是菩薩作如是念：是諸佛世尊，有無量無邊境界，是境界不可以若干百億劫千億劫百千億劫，乃至復過此數無量百千萬億那由他劫不可算數，如是諸佛境界我皆應集。自然不以分別得成，以不分別不取相故成。是菩薩如是善觀智通，日夜常修方便智，熏發起殊勝行，善住堅固以不動法故。

論曰：是中自然者，自性勝無分別故，如經「自然不以分別得成，以不分別不取相故成」。此句示現是菩薩如是善觀智通，日夜常修方便智，熏發起殊勝行，善住堅固以不動法故者，彼障對治故。如是彼障對治差別此地已說。次說雙行分，有四種相：一、二行雙無間；二、信勝；三、能作大義；四、菩提分差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：是中自然者，自性勝無分別故，如經「自然不以分別得成，以不分別不取相故成」。此句示現是菩薩如是善觀智通，日夜常修方便智，熏發起殊勝行，善住堅固以不動法故者，彼障對治故。如是彼障對治差別此地已說。次說雙行分，有四種相：一、二行雙無間；二、信勝；三、能作大義；四、菩提分差別。

經曰：是菩薩起於道時，一念心不捨。是菩薩修行智慧，來時亦起、去時亦起、住時亦起、坐時亦起、臥時亦起，乃至睡夢皆能起道。離諸陰蓋住諸威儀，常不離如是相念。是菩薩於念念中，具足菩薩十波羅蜜。何以故？如是菩薩起一切心，於念念中以大悲為首，修習一切佛法，皆迴向如來智故。是菩薩求佛道時所修善根，捨與一切眾生，是檀波羅蜜。能滅一切煩惱熱，是尸波羅蜜。慈悲為首，能忍一切眾生，是羼提波羅蜜。求轉勝善根心無厭足，是毘梨耶波羅蜜。所修諸行心不馳散，常向一切智智，是禪波羅蜜。現忍諸法自性不生，是般若波羅蜜。能起無量智門，是方便波羅蜜。期上上勝智，是願波羅蜜。一切外道邪論及諸魔眾不能沮壞菩薩道，是力波羅蜜。如實觀知一切法相，是智波羅蜜。如是諸佛子！是菩薩住此菩薩遠行地中，念念具足十波羅蜜，亦具足四攝法，亦具足四家三十七助菩提分法、三解脫門，略說乃至一切助菩提分法於念念中皆悉具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：是菩薩起於道時，一念心不捨。是菩薩修行智慧，來時亦起、去時亦起、住時亦起、坐時亦起、臥時亦起，乃至睡夢皆能起道。離諸陰蓋住諸威儀，常不離如是相念。是菩薩於念念中，具足菩薩十波羅蜜。何以故？如是菩薩起一切心，於念念中以大悲為首，修習一切佛法，皆迴向如來智故。是菩薩求佛道時所修善根，捨與一切眾生，是檀波羅蜜。能滅一切煩惱熱，是尸波羅蜜。慈悲為首，能忍一切眾生，是羼提波羅蜜。求轉勝善根心無厭足，是毘梨耶波羅蜜。所修諸行心不馳散，常向一切智智，是禪波羅蜜。現忍諸法自性不生，是般若波羅蜜。能起無量智門，是方便波羅蜜。期上上勝智，是願波羅蜜。一切外道邪論及諸魔眾不能沮壞菩薩道，是力波羅蜜。如實觀知一切法相，是智波羅蜜。如是諸佛子！是菩薩住此菩薩遠行地中，念念具足十波羅蜜，亦具足四攝法，亦具足四家三十七助菩提分法、三解脫門，略說乃至一切助菩提分法於念念中皆悉具足。

論曰：是中一念中奢摩他、毘婆舍那二行雙現前故。住諸威儀者，一切行中彼修行時無間不斷不息行故。如經「是菩薩起於道時，一念心不捨，乃至住諸威儀故、遠離一切煩惱蓋」故。信勝者，彼無量智中殊異義，莊嚴相現前專念故。如經「常不離如是相念」故。能作大義者，念念具足十波羅蜜大義故。如經「是菩薩於念念中具足菩薩十波羅蜜乃至智波羅蜜」故。是中方便波羅蜜者，起無量智事，以是智故，起布施等無量行，願力攝故。願波羅蜜者，起上上智，以是智故，起布施等上上行，生攝取勝故。力波羅蜜者，一切異論及諸魔眾不能壞行，以是行故，遠離布施等障故。智波羅蜜者，如實觀知一切法相，以是智故，布施等一切種差別知，為化眾生故。菩提分差別者，有四種相：一、依大乘行波羅蜜故，如經「如是諸佛子！是菩薩住此菩薩遠行地中，念念具足十波羅蜜」故。二、依教化眾生，行四攝法故，如經「亦具足四攝法」故。三、依煩惱障，增上淨故。家菩提分解脫門者，何處住？以何等門修行得清淨？如經「亦具足四家三十七助菩提分法、三解脫門」故。家者，般若家、諦家、捨煩惱家、苦清淨家故。四、依智障清淨，如經「略說一切助菩提分法於念念中皆悉具足」故。如是雙行差別已說。次說前上地勝差別，下地增上方便行滿足故，七地中說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：是中一念中奢摩他、毘婆舍那二行雙現前故。住諸威儀者，一切行中彼修行時無間不斷不息行故。如經「是菩薩起於道時，一念心不捨，乃至住諸威儀故、遠離一切煩惱蓋」故。信勝者，彼無量智中殊異義，莊嚴相現前專念故。如經「常不離如是相念」故。能作大義者，念念具足十波羅蜜大義故。如經「是菩薩於念念中具足菩薩十波羅蜜乃至智波羅蜜」故。是中方便波羅蜜者，起無量智事，以是智故，起布施等無量行，願力攝故。願波羅蜜者，起上上智，以是智故，起布施等上上行，生攝取勝故。力波羅蜜者，一切異論及諸魔眾不能壞行，以是行故，遠離布施等障故。智波羅蜜者，如實觀知一切法相，以是智故，布施等一切種差別知，為化眾生故。菩提分差別者，有四種相：一、依大乘行波羅蜜故，如經「如是諸佛子！是菩薩住此菩薩遠行地中，念念具足十波羅蜜」故。二、依教化眾生，行四攝法故，如經「亦具足四攝法」故。三、依煩惱障，增上淨故。家菩提分解脫門者，何處住？以何等門修行得清淨？如經「亦具足四家三十七助菩提分法、三解脫門」故。家者，般若家、諦家、捨煩惱家、苦清淨家故。四、依智障清淨，如經「略說一切助菩提分法於念念中皆悉具足」故。如是雙行差別已說。次說前上地勝差別，下地增上方便行滿足故，七地中說。

經曰：爾時解脫月菩薩問金剛藏菩薩言：佛子！菩薩但於第七菩薩地中具足一切助菩提分法？為當一切菩薩諸地中亦皆具足？金剛藏菩薩言：佛子！菩薩於十菩薩地中悉具足一切助菩提分法，但第七地勝故得名。何以故？佛子！是菩薩此菩薩地中方便行具足，得入智慧神通行故。佛子！菩薩於初地中發願觀一切佛法故，具足助菩提分法。第二地中除心惡垢故，具足助菩提分法。第三地中願轉增長得法明故，具足助菩提分法。第四地中入道故，具足助菩提分法。第五地中隨順行世間法故，具足助菩提分法。第六地中入甚深法門故，具足助菩提分法。此第七菩薩地中起一切佛法故，具足一切助菩提分法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：爾時解脫月菩薩問金剛藏菩薩言：佛子！菩薩但於第七菩薩地中具足一切助菩提分法？為當一切菩薩諸地中亦皆具足？金剛藏菩薩言：佛子！菩薩於十菩薩地中悉具足一切助菩提分法，但第七地勝故得名。何以故？佛子！是菩薩此菩薩地中方便行具足，得入智慧神通行故。佛子！菩薩於初地中發願觀一切佛法故，具足助菩提分法。第二地中除心惡垢故，具足助菩提分法。第三地中願轉增長得法明故，具足助菩提分法。第四地中入道故，具足助菩提分法。第五地中隨順行世間法故，具足助菩提分法。第六地中入甚深法門故，具足助菩提分法。此第七菩薩地中起一切佛法故，具足一切助菩提分法。

論曰：云何下地增上方便行滿足？以滿足故入大智通行，如經「金剛藏菩薩言：佛子！菩薩於十菩薩地中悉具足一切菩提分法，但第七地勝故得名。何以故？佛子？是菩薩此菩薩地中方便行具足，得入智慧神通行故」。是中通者，五神通。智者，如前說。云何此地中方便行滿足？彼餘世間出世間行中更起殊勝行，是故此七地中起一切佛法故，能具足助菩提分法。如經「佛子！菩薩於初地中發願觀一切佛法故，具足助菩提分法。乃至此第七菩薩地中起一切佛法故，具足一切助菩提分法」故。如是前上地勝差別，下地增上方便行滿足已說。云何上地增上修行智慧方便菩提分功用行滿足故？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：云何下地增上方便行滿足？以滿足故入大智通行，如經「金剛藏菩薩言：佛子！菩薩於十菩薩地中悉具足一切菩提分法，但第七地勝故得名。何以故？佛子？是菩薩此菩薩地中方便行具足，得入智慧神通行故」。是中通者，五神通。智者，如前說。云何此地中方便行滿足？彼餘世間出世間行中更起殊勝行，是故此七地中起一切佛法故，能具足助菩提分法。如經「佛子！菩薩於初地中發願觀一切佛法故，具足助菩提分法。乃至此第七菩薩地中起一切佛法故，具足一切助菩提分法」故。如是前上地勝差別，下地增上方便行滿足已說。云何上地增上修行智慧方便菩提分功用行滿足故？

經曰：何以故？佛子！菩薩從初地來乃至七地，得諸智慧所行道。以是力故，從第八菩薩地乃至第十地無功用行自然滿足。佛子！譬如二世界：一、染淨世界；二、純淨世界。是二中間，難可得過。欲過此界，當以大神通力。佛子！菩薩如是行於染淨菩薩道難可得過，當以大願力、大方便智力、大神通力故乃可得過。解脫月菩薩言：佛子！七菩薩地為是染行、為是淨行？金剛藏菩薩言：佛子！從初地來菩薩所行皆離煩惱染業。何以故？迴向阿耨多羅三藐三菩提故。隨道所行如分平等故，不名為過七地煩惱行。佛子！譬如轉輪聖王乘上寶象遊四天下，知有貧窮困苦染過之人，而不為彼過所染。然王未免人身，若捨人身生於梵世住梵天宮，見行千世界，示梵王光明威力。爾時不名為人。佛子！菩薩亦如是，從初地來乘諸波羅蜜乘行一切世間，亦知世間煩惱染過，而不為煩惱過之所染。以乘正道故，而不名為過七地煩惱染。若菩薩捨一切功用行，從七地入第八地，爾時名為乘菩薩清淨乘行一切世間。如實知一切煩惱染過，而不為煩惱過之所染，以得過故。佛子！菩薩住是第七菩薩地，過多貪欲等諸煩惱眾。是菩薩住此菩薩遠行地中，不名有煩惱者、不名無煩惱者。何以故？一切煩惱不行故，不名有煩惱者；貪求如來智慧未滿足故，不名無煩惱者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：何以故？佛子！菩薩從初地來乃至七地，得諸智慧所行道。以是力故，從第八菩薩地乃至第十地無功用行自然滿足。佛子！譬如二世界：一、染淨世界；二、純淨世界。是二中間，難可得過。欲過此界，當以大神通力。佛子！菩薩如是行於染淨菩薩道難可得過，當以大願力、大方便智力、大神通力故乃可得過。解脫月菩薩言：佛子！七菩薩地為是染行、為是淨行？金剛藏菩薩言：佛子！從初地來菩薩所行皆離煩惱染業。何以故？迴向阿耨多羅三藐三菩提故。隨道所行如分平等故，不名為過七地煩惱行。佛子！譬如轉輪聖王乘上寶象遊四天下，知有貧窮困苦染過之人，而不為彼過所染。然王未免人身，若捨人身生於梵世住梵天宮，見行千世界，示梵王光明威力。爾時不名為人。佛子！菩薩亦如是，從初地來乘諸波羅蜜乘行一切世間，亦知世間煩惱染過，而不為煩惱過之所染。以乘正道故，而不名為過七地煩惱染。若菩薩捨一切功用行，從七地入第八地，爾時名為乘菩薩清淨乘行一切世間。如實知一切煩惱染過，而不為煩惱過之所染，以得過故。佛子！菩薩住是第七菩薩地，過多貪欲等諸煩惱眾。是菩薩住此菩薩遠行地中，不名有煩惱者、不名無煩惱者。何以故？一切煩惱不行故，不名有煩惱者；貪求如來智慧未滿足故，不名無煩惱者。

論曰：云何上地增上智慧方便行菩提分功用滿足故？如經「何以故？佛子！菩薩從初地來乃至七地得諸智慧所行道，乃至當以大願力、大方便智力、大神通力乃可得過」故。從初地來遠離一切煩惱，示現如是。此地名為染淨，非染行，如分行平等道故。彼菩薩此地中，隨力分捨功用道，如轉輪王譬。第八地中，自然得報行過煩惱染過，示現如生梵世，捨轉輪王人身。如經「諸佛子！譬如轉輪聖王乃至不為煩惱過之所染，以得過故。佛子！菩薩住是第七菩薩地，過多貪欲等諸煩惱眾者，未至報地故。是故此地不名離煩惱行，有功用故。菩薩住此遠行地中，不名有煩惱者乃至未滿足故」。不名無煩惱者，如是前上地勝差別分已說。次說雙行果差別。此有四種相：一、業清淨；二、得勝三昧；三、過地；四、得勝行。云何業清淨？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：云何上地增上智慧方便行菩提分功用滿足故？如經「何以故？佛子！菩薩從初地來乃至七地得諸智慧所行道，乃至當以大願力、大方便智力、大神通力乃可得過」故。從初地來遠離一切煩惱，示現如是。此地名為染淨，非染行，如分行平等道故。彼菩薩此地中，隨力分捨功用道，如轉輪王譬。第八地中，自然得報行過煩惱染過，示現如生梵世，捨轉輪王人身。如經「諸佛子！譬如轉輪聖王乃至不為煩惱過之所染，以得過故。佛子！菩薩住是第七菩薩地，過多貪欲等諸煩惱眾者，未至報地故。是故此地不名離煩惱行，有功用故。菩薩住此遠行地中，不名有煩惱者乃至未滿足故」。不名無煩惱者，如是前上地勝差別分已說。次說雙行果差別。此有四種相：一、業清淨；二、得勝三昧；三、過地；四、得勝行。云何業清淨？

經曰：是菩薩住此第七菩薩遠行地中，畢竟成就深淨身業、畢竟成就深淨口業、畢竟成就深淨意業。是菩薩所有不善業道，諸佛所呵，皆已捨離。所有善業道，諸佛所歎，是則常行。世間所有經書技術，如五地中說自然而行。是菩薩於三千大千世界中得為大師，唯除諸佛及八地菩薩，無有眾生深心妙行能與等者。是菩薩所有禪定三昧三摩跋提神通解脫一切現前。修行門中非善成就報力，如第八菩薩地。是菩薩住此第七菩薩遠行地，於念念中具足修集方便智力及一切助菩提分法，得轉勝具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：是菩薩住此第七菩薩遠行地中，畢竟成就深淨身業、畢竟成就深淨口業、畢竟成就深淨意業。是菩薩所有不善業道，諸佛所呵，皆已捨離。所有善業道，諸佛所歎，是則常行。世間所有經書技術，如五地中說自然而行。是菩薩於三千大千世界中得為大師，唯除諸佛及八地菩薩，無有眾生深心妙行能與等者。是菩薩所有禪定三昧三摩跋提神通解脫一切現前。修行門中非善成就報力，如第八菩薩地。是菩薩住此第七菩薩遠行地，於念念中具足修集方便智力及一切助菩提分法，得轉勝具足。

論曰：業清淨者有四種相：一、戒淨勝，如經「是菩薩住此第七菩薩遠行地中，畢竟成就深淨身業乃至是則常行」故。二、世間智清淨勝，如經「世間所有經書技術乃至自然而行」故。三、得自身勝心行二平等無與等者，如經「是菩薩於三千大千世界中乃至深心妙行無與等者」故。四、得勝力禪等現前勝，如經「是菩薩所有禪定三昧乃至得轉勝具足」故。是中依禪起三昧三摩跋提神通解脫，為教化眾生故、寂滅樂行故。滅定三摩拔提，如是次第、如是雙行果。業清淨四種相已說。次說得勝三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：業清淨者有四種相：一、戒淨勝，如經「是菩薩住此第七菩薩遠行地中，畢竟成就深淨身業乃至是則常行」故。二、世間智清淨勝，如經「世間所有經書技術乃至自然而行」故。三、得自身勝心行二平等無與等者，如經「是菩薩於三千大千世界中乃至深心妙行無與等者」故。四、得勝力禪等現前勝，如經「是菩薩所有禪定三昧乃至得轉勝具足」故。是中依禪起三昧三摩跋提神通解脫，為教化眾生故、寂滅樂行故。滅定三摩拔提，如是次第、如是雙行果。業清淨四種相已說。次說得勝三昧。

經曰：是菩薩住此第七菩薩遠行地中，入名善擇智菩薩三昧、善思義三昧、益意三昧、分別義藏三昧、擇一切義三昧、善住堅根三昧、智神通門三昧、法界業三昧、如來利益三昧，入名種種義藏世間涅槃門菩薩三昧。菩薩如是大智通門，滿足上首十三昧，能入百千菩薩三昧門，淨治此地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：是菩薩住此第七菩薩遠行地中，入名善擇智菩薩三昧、善思義三昧、益意三昧、分別義藏三昧、擇一切義三昧、善住堅根三昧、智神通門三昧、法界業三昧、如來利益三昧，入名種種義藏世間涅槃門菩薩三昧。菩薩如是大智通門，滿足上首十三昧，能入百千菩薩三昧門，淨治此地。

論曰：得勝三昧者有十種相：一、依未觀義，二、依已觀義，如經「是菩薩住此第七菩薩遠行地中入名善擇智菩薩三昧故、善思義三昧」故。三、依一句無量義勝，四、依一義說無量名，如經「益意三昧故、分別義藏三昧」故。五、依通一切五明處智，如經「擇一切義三昧」故。六、依煩惱障淨，真如觀堅根故，如經「善住堅根三昧」故。七、依智障淨，有四種障淨故。一、勝功德障此對治，如經「智神通門三昧」故。二、無障礙智障此對治，如經「法界業三昧」故。三、於深上佛法性弱障此對治，如經「如來利益三昧」故。四、不住行障此對治，如經「入名種種義藏世間涅槃門菩薩三昧」故。種種義藏者，種種善根故。如是大智通門滿足上首十三昧，能入百千萬菩薩三昧門，淨治此地故。已說得勝三昧。次說過地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：得勝三昧者有十種相：一、依未觀義，二、依已觀義，如經「是菩薩住此第七菩薩遠行地中入名善擇智菩薩三昧故、善思義三昧」故。三、依一句無量義勝，四、依一義說無量名，如經「益意三昧故、分別義藏三昧」故。五、依通一切五明處智，如經「擇一切義三昧」故。六、依煩惱障淨，真如觀堅根故，如經「善住堅根三昧」故。七、依智障淨，有四種障淨故。一、勝功德障此對治，如經「智神通門三昧」故。二、無障礙智障此對治，如經「法界業三昧」故。三、於深上佛法性弱障此對治，如經「如來利益三昧」故。四、不住行障此對治，如經「入名種種義藏世間涅槃門菩薩三昧」故。種種義藏者，種種善根故。如是大智通門滿足上首十三昧，能入百千萬菩薩三昧門，淨治此地故。已說得勝三昧。次說過地。

經曰：是菩薩得是三昧智慧方便善清淨故、得大悲力故，過聲聞辟支佛地，現前思量趣智慧地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：是菩薩得是三昧智慧方便善清淨故、得大悲力故，過聲聞辟支佛地，現前思量趣智慧地。

論曰：過聲聞辟支佛地者，有二種相：一、修行方便智力；二、大悲力故。現前者，能入法流水。思量智慧地者，八地智慧應知但觀奢摩他、毘婆舍那道，彼處成就故。復次過者，業勝故示現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：過聲聞辟支佛地者，有二種相：一、修行方便智力；二、大悲力故。現前者，能入法流水。思量智慧地者，八地智慧應知但觀奢摩他、毘婆舍那道，彼處成就故。復次過者，業勝故示現。

經曰：是菩薩住此第七菩薩遠行地中，無量身業無相行、無量口業無相行、無量意業無相行，是菩薩善清淨行故，得無生法忍光明。解脫月菩薩言：佛子！菩薩住菩薩初地，有無量身業、無量口業、無量意業，已過一切聲聞辟支佛行成。金剛藏菩薩言：佛子！觀大法故過，非是自智行力。此第七菩薩地，得自智行力觀故，一切聲聞辟支佛所不能壞。佛子！譬如王子生在王家，具足王相勝一切臣眾，以豪尊力故，非自智行力故。若身長大，自具智力所作事成，過一切臣眾。如是佛子！菩薩初發心時，已勝一切聲聞辟支佛，以深心大故。今住此第七菩薩地中，自智行住故，過一切聲聞辟支佛事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：是菩薩住此第七菩薩遠行地中，無量身業無相行、無量口業無相行、無量意業無相行，是菩薩善清淨行故，得無生法忍光明。解脫月菩薩言：佛子！菩薩住菩薩初地，有無量身業、無量口業、無量意業，已過一切聲聞辟支佛行成。金剛藏菩薩言：佛子！觀大法故過，非是自智行力。此第七菩薩地，得自智行力觀故，一切聲聞辟支佛所不能壞。佛子！譬如王子生在王家，具足王相勝一切臣眾，以豪尊力故，非自智行力故。若身長大，自具智力所作事成，過一切臣眾。如是佛子！菩薩初發心時，已勝一切聲聞辟支佛，以深心大故。今住此第七菩薩地中，自智行住故，過一切聲聞辟支佛事。

論曰：無量三業無相行者，入定遠離相是。無量聲聞緣覺，亦有淨業遠離相，非無量相，不能利益一切眾生故。復次此無量勝餘下地事故。善清淨行者，修方便行滿足故。無生法忍光明者，相現前故。王子喻者，此地中勝過示現，修方便行滿足故。自智行住者，方便行盡念觀住故。如經「佛子！譬如王子生在王家乃至自智行住故，過一切聲聞辟支佛事」故。無量身等勝業已說。非但多無量神力，亦無量示勝義故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：無量三業無相行者，入定遠離相是。無量聲聞緣覺，亦有淨業遠離相，非無量相，不能利益一切眾生故。復次此無量勝餘下地事故。善清淨行者，修方便行滿足故。無生法忍光明者，相現前故。王子喻者，此地中勝過示現，修方便行滿足故。自智行住者，方便行盡念觀住故。如經「佛子！譬如王子生在王家乃至自智行住故，過一切聲聞辟支佛事」故。無量身等勝業已說。非但多無量神力，亦無量示勝義故。

經曰：諸佛子！是菩薩住此第七菩薩遠行地，得甚深遠離無行，身口意業轉求勝行而不捨離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：諸佛子！是菩薩住此第七菩薩遠行地，得甚深遠離無行，身口意業轉求勝行而不捨離。

論曰：甚深者，遠入故。遠離者，彼障滅故。無行者，彼餘出世間世間地不能行故。身口意業轉求勝行而不捨離者，聲聞辟支佛雖離彼相，業不如是，得少為足不求上行故。如是雙行果過二乘地已說。云何得勝行？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：甚深者，遠入故。遠離者，彼障滅故。無行者，彼餘出世間世間地不能行故。身口意業轉求勝行而不捨離者，聲聞辟支佛雖離彼相，業不如是，得少為足不求上行故。如是雙行果過二乘地已說。云何得勝行？

經曰：解脫月菩薩言：佛子！菩薩從何地來，能入寂滅定？金剛藏菩薩言：佛子！菩薩從第六地來，能入寂滅定，今住第七菩薩地，於念念中能入寂滅定而不證寂滅定，是菩薩畢竟成就不可思議身口意業。佛子！是諸菩薩行實際行而不證寂滅定。佛子！譬如有人乘大船舫入於大海，善知行船、善知水相，不為大海水難所害。如是佛子！菩薩住此第七菩薩地中，乘諸波羅蜜船、行實際行而不證寂滅定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：解脫月菩薩言：佛子！菩薩從何地來，能入寂滅定？金剛藏菩薩言：佛子！菩薩從第六地來，能入寂滅定，今住第七菩薩地，於念念中能入寂滅定而不證寂滅定，是菩薩畢竟成就不可思議身口意業。佛子！是諸菩薩行實際行而不證寂滅定。佛子！譬如有人乘大船舫入於大海，善知行船、善知水相，不為大海水難所害。如是佛子！菩薩住此第七菩薩地中，乘諸波羅蜜船、行實際行而不證寂滅定。

論曰：行實際行而不證寂滅定，以不捨有故。如經「金剛藏菩薩言：佛子！菩薩摩訶薩從第六地來，能入寂滅定，乃至而不證寂滅定」故。如是三摩跋提勝行已說。次說發起勝行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：行實際行而不證寂滅定，以不捨有故。如經「金剛藏菩薩言：佛子！菩薩摩訶薩從第六地來，能入寂滅定，乃至而不證寂滅定」故。如是三摩跋提勝行已說。次說發起勝行。

經曰：菩薩如是通達三昧智力修行，起大方便智力故，現身世間門深心涅槃，雖眷屬圍遶而心常遠離，以願力受生三界而不為世間所染。心常寂滅，以方便力而還熾然，雖然不燒。隨順佛智，轉聲聞辟支佛地。通達諸佛境界藏，現魔境界。過四魔道，現行魔境界。現諸外道行，而深心不捨佛濟。通達一切世間事，心常在出世間道法。所有莊嚴之事，勝諸天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人、四天王、釋提桓因、梵天王而不捨樂法念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：菩薩如是通達三昧智力修行，起大方便智力故，現身世間門深心涅槃，雖眷屬圍遶而心常遠離，以願力受生三界而不為世間所染。心常寂滅，以方便力而還熾然，雖然不燒。隨順佛智，轉聲聞辟支佛地。通達諸佛境界藏，現魔境界。過四魔道，現行魔境界。現諸外道行，而深心不捨佛濟。通達一切世間事，心常在出世間道法。所有莊嚴之事，勝諸天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人、四天王、釋提桓因、梵天王而不捨樂法念。

論曰：發起殊勝行者，有八種行共對治攝：一、起功德行隨順世間門，如經「菩薩如是通達三昧智力修行，起大方便智力故，現身世間門深心涅槃」故。二、上首攝餘行，如經「雖眷屬圍遶而心常遠離」故。三、願取有行，如經「以願力受生三界，而不為世間所染」故。四、家不斷行，遠離貪欲隨煩惱使而示貪欲行事，如經「心常寂滅，以方便力而還熾然，雖然不燒」故。五、入行，如經「隨順佛智，轉聲聞辟支佛地」故。六、資生行，飲食睡夢等魔境界故，如經「通達諸佛境界藏，現魔境界」故。七、退行，示老病死此三魔境界故，如經「過四魔道，現行魔境界」故。八、轉行，有三種轉：一、見貪轉，如經「現諸外道行而深心不捨佛濟」故。二、障礙轉，如經「通達一切世間事而心常在出世間道法」故。三、貪轉，天龍等尊重心攝取，轉彼貪心故，如經「所有莊嚴之事勝諸天龍乃至而不捨樂法念」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：發起殊勝行者，有八種行共對治攝：一、起功德行隨順世間門，如經「菩薩如是通達三昧智力修行，起大方便智力故，現身世間門深心涅槃」故。二、上首攝餘行，如經「雖眷屬圍遶而心常遠離」故。三、願取有行，如經「以願力受生三界，而不為世間所染」故。四、家不斷行，遠離貪欲隨煩惱使而示貪欲行事，如經「心常寂滅，以方便力而還熾然，雖然不燒」故。五、入行，如經「隨順佛智，轉聲聞辟支佛地」故。六、資生行，飲食睡夢等魔境界故，如經「通達諸佛境界藏，現魔境界」故。七、退行，示老病死此三魔境界故，如經「過四魔道，現行魔境界」故。八、轉行，有三種轉：一、見貪轉，如經「現諸外道行而深心不捨佛濟」故。二、障礙轉，如經「通達一切世間事而心常在出世間道法」故。三、貪轉，天龍等尊重心攝取，轉彼貪心故，如經「所有莊嚴之事勝諸天龍乃至而不捨樂法念」故。

經曰：菩薩成就如是智慧，住此菩薩遠行地已，多見諸佛，以大神通力、大願力故。見多百佛、多千佛、多百千佛、多百千那由他佛、多億佛、多百億佛、多千億佛、多百千億佛、多百千億那由他佛，以大神通力、大願力故。是菩薩見諸佛時，以上心深心供養恭敬尊重讚歎，衣服飲食臥具湯藥一切供具悉以奉施，以諸菩薩上妙樂具供養眾僧，以此善根皆願迴向阿耨多羅三藐三菩提。於諸佛所生上恭敬，專心聽法聞已受持，聞受持已得如實三昧智慧光明，隨順修行行已憶持，守護諸佛正法，一切聲聞辟支佛智慧問難所不能壞。是菩薩復能利益眾生，故法忍轉淨。是菩薩住此菩薩遠行地中，於無量劫彼諸善根轉勝明淨調柔成就，復轉盡成就，無量百劫、無量千劫、無量百千劫、無量百千那由他劫、無量億劫、無量百億劫、無量千億劫、無量百千億劫、無量百千億那由他劫，彼諸善根轉勝明淨調柔成就，復轉盡成就。佛子！譬如本真金，以一切眾寶具足莊嚴，光色轉勝明淨，餘莊嚴具所不能及。如是佛子！菩薩住此第七菩薩遠行地中，彼諸善根從方便智起轉勝明淨，一切聲聞辟支佛所不能壞。佛子！譬如日光，一切星宿月光所不能壞，閻浮提內所有泥水悉能乾竭。如是佛子！菩薩住此第七菩薩遠行地中，彼諸善根，一切聲聞辟支佛所不能壞，又能乾竭一切眾生煩惱淤泥。是菩薩十波羅蜜中方便波羅蜜增上，餘波羅蜜非不修習，隨力隨分。諸佛子！是名略說菩薩第七菩薩遠行地。若菩薩住此地中，多作他化自在天王，所作自在善令眾生發生正智，亦令眾生渡煩惱海。所作善業布施愛語利益同事是諸福德，皆不離念佛、念法、念僧、念菩薩、念菩薩行、念波羅蜜、念十地、念不壞力、念無畏、念不共佛法，乃至不離念一切種一切智智。常生是心：我當於一切眾生中，為首為勝為大、為妙為微妙、為上為無上、為導為將、為師為尊，乃至為一切智智依止者。復從是念發精進行，以精進力故，於一念間得百千億那由他三昧，見百千億那由他佛、知百千億那由他佛神力、能動百千億那由他佛世界、能入百千億那由他佛世界、能照百千億那由他佛世界、能化百千億那由他佛世界眾生、能住壽百千億那由他劫、能知過去未來世各百千億那由他劫事、能善入百千億那由他法門、能變身為百千億那由他，於一一身能示百千億那由他菩薩以為眷屬。若以願力自在勝上，菩薩願力過於此數。示種種神通，或身、或光明、或神通、或眼、或境界、或音聲、或行、或莊嚴、或加、或信、或業。是諸神通，乃至無量百千萬億那由他劫不可數知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：菩薩成就如是智慧，住此菩薩遠行地已，多見諸佛，以大神通力、大願力故。見多百佛、多千佛、多百千佛、多百千那由他佛、多億佛、多百億佛、多千億佛、多百千億佛、多百千億那由他佛，以大神通力、大願力故。是菩薩見諸佛時，以上心深心供養恭敬尊重讚歎，衣服飲食臥具湯藥一切供具悉以奉施，以諸菩薩上妙樂具供養眾僧，以此善根皆願迴向阿耨多羅三藐三菩提。於諸佛所生上恭敬，專心聽法聞已受持，聞受持已得如實三昧智慧光明，隨順修行行已憶持，守護諸佛正法，一切聲聞辟支佛智慧問難所不能壞。是菩薩復能利益眾生，故法忍轉淨。是菩薩住此菩薩遠行地中，於無量劫彼諸善根轉勝明淨調柔成就，復轉盡成就，無量百劫、無量千劫、無量百千劫、無量百千那由他劫、無量億劫、無量百億劫、無量千億劫、無量百千億劫、無量百千億那由他劫，彼諸善根轉勝明淨調柔成就，復轉盡成就。佛子！譬如本真金，以一切眾寶具足莊嚴，光色轉勝明淨，餘莊嚴具所不能及。如是佛子！菩薩住此第七菩薩遠行地中，彼諸善根從方便智起轉勝明淨，一切聲聞辟支佛所不能壞。佛子！譬如日光，一切星宿月光所不能壞，閻浮提內所有泥水悉能乾竭。如是佛子！菩薩住此第七菩薩遠行地中，彼諸善根，一切聲聞辟支佛所不能壞，又能乾竭一切眾生煩惱淤泥。是菩薩十波羅蜜中方便波羅蜜增上，餘波羅蜜非不修習，隨力隨分。諸佛子！是名略說菩薩第七菩薩遠行地。若菩薩住此地中，多作他化自在天王，所作自在善令眾生發生正智，亦令眾生渡煩惱海。所作善業布施愛語利益同事是諸福德，皆不離念佛、念法、念僧、念菩薩、念菩薩行、念波羅蜜、念十地、念不壞力、念無畏、念不共佛法，乃至不離念一切種一切智智。常生是心：我當於一切眾生中，為首為勝為大、為妙為微妙、為上為無上、為導為將、為師為尊，乃至為一切智智依止者。復從是念發精進行，以精進力故，於一念間得百千億那由他三昧，見百千億那由他佛、知百千億那由他佛神力、能動百千億那由他佛世界、能入百千億那由他佛世界、能照百千億那由他佛世界、能化百千億那由他佛世界眾生、能住壽百千億那由他劫、能知過去未來世各百千億那由他劫事、能善入百千億那由他法門、能變身為百千億那由他，於一一身能示百千億那由他菩薩以為眷屬。若以願力自在勝上，菩薩願力過於此數。示種種神通，或身、或光明、或神通、或眼、或境界、或音聲、或行、或莊嚴、或加、或信、或業。是諸神通，乃至無量百千萬億那由他劫不可數知。

論曰：守護諸佛正法者，於三千大千世界中得為大師故、修方便行滿足故。彼守護上首故、利益眾生故，法忍轉顯。此地釋名應知。如經「是菩薩復能利益眾生故、法忍轉淨故、修行功用盡至故，名為遠行地，一切眾寶具足莊嚴」。真金喻者，示現一切菩提分法方便行功用滿足故，此地中諸善根轉勝明淨示現。如經「譬如本真金，乃至一切聲聞辟支佛所不能壞」故。日光喻者，如前地說，此地勝故，如經「佛子！譬如日光乃至又能乾竭一切眾生煩惱淤泥」故。餘如前說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：守護諸佛正法者，於三千大千世界中得為大師故、修方便行滿足故。彼守護上首故、利益眾生故，法忍轉顯。此地釋名應知。如經「是菩薩復能利益眾生故、法忍轉淨故、修行功用盡至故，名為遠行地，一切眾寶具足莊嚴」。真金喻者，示現一切菩提分法方便行功用滿足故，此地中諸善根轉勝明淨示現。如經「譬如本真金，乃至一切聲聞辟支佛所不能壞」故。日光喻者，如前地說，此地勝故，如經「佛子！譬如日光乃至又能乾竭一切眾生煩惱淤泥」故。餘如前說。