十地經論現前地第六卷之八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十地經論現前地第六卷之八

天親菩薩造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天親菩薩造

後魏北印度三藏菩提流支譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後魏北印度三藏菩提流支譯

論曰：如五地中三分差別，勝慢對治、不住道行勝及彼果勝。第六地亦如是應知，轉勝故。云何勝？第四地中已說眾生我慢解法慢對治，第五地中已說身淨分別慢對治，今第六地中說取染淨法分別慢對治，以十平等法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：如五地中三分差別，勝慢對治、不住道行勝及彼果勝。第六地亦如是應知，轉勝故。云何勝？第四地中已說眾生我慢解法慢對治，第五地中已說身淨分別慢對治，今第六地中說取染淨法分別慢對治，以十平等法故。

經曰：爾時金剛藏菩薩言：諸佛子！若菩薩已善具足第五地道，欲入第六菩薩地，當以十平等法得入第六地。何等為十？一者一切法無相平等故；二者一切法無想平等故；三者一切法無生平等故；四、一切法無成平等故；五、一切法寂靜平等故；六、一切法本淨平等故；七、一切法無戲論平等故；八、一切法無取捨平等故；九、一切法如幻、夢、影、響、水中月、鏡中像、焰化平等故；十、一切法有無不二平等故。是菩薩如是觀一切法相，除垢故、隨順故、無分別故，得入第六菩薩現前地，得明利順忍，未得無生法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：爾時金剛藏菩薩言：諸佛子！若菩薩已善具足第五地道，欲入第六菩薩地，當以十平等法得入第六地。何等為十？一者一切法無相平等故；二者一切法無想平等故；三者一切法無生平等故；四、一切法無成平等故；五、一切法寂靜平等故；六、一切法本淨平等故；七、一切法無戲論平等故；八、一切法無取捨平等故；九、一切法如幻、夢、影、響、水中月、鏡中像、焰化平等故；十、一切法有無不二平等故。是菩薩如是觀一切法相，除垢故、隨順故、無分別故，得入第六菩薩現前地，得明利順忍，未得無生法忍。

論曰：取染淨法分別慢對治者，謂十平等法。是中一切法無相乃至一切有無不二平等者，是十二入一切法自性無相平等故。復次相分別對治有九種：一、十二入自相想，如經「一切法無想平等故」。二、念展轉行相，如經「一切法無生平等故。三、生展轉行相。如經一切法無成平等故」。四、染相，如經「一切法寂靜平等故」。五、淨相，如經「一切法本淨平等故」。六、分別相，如經「一切法無戲論平等故」。七、出沒相，如經「一切法無取捨平等故」。八、我非有相，如經「一切法如幻、夢、影、響、水中月、鏡中像、焰化平等故」。九、成壞相，如經「一切法有無不二平等故」。除垢者，遠離障垢故。隨順者，隨順平等真如法故。無分別者，不生分別想故。明利者，微細慢對治故，前二地中麁中慢對治故。得軟中忍順者，隨順無生法忍故。未得無生法忍者，此忍順無生法忍，非即無生忍故。是名取染淨法分別慢對治。云何不住道行勝？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：取染淨法分別慢對治者，謂十平等法。是中一切法無相乃至一切有無不二平等者，是十二入一切法自性無相平等故。復次相分別對治有九種：一、十二入自相想，如經「一切法無想平等故」。二、念展轉行相，如經「一切法無生平等故。三、生展轉行相。如經一切法無成平等故」。四、染相，如經「一切法寂靜平等故」。五、淨相，如經「一切法本淨平等故」。六、分別相，如經「一切法無戲論平等故」。七、出沒相，如經「一切法無取捨平等故」。八、我非有相，如經「一切法如幻、夢、影、響、水中月、鏡中像、焰化平等故」。九、成壞相，如經「一切法有無不二平等故」。除垢者，遠離障垢故。隨順者，隨順平等真如法故。無分別者，不生分別想故。明利者，微細慢對治故，前二地中麁中慢對治故。得軟中忍順者，隨順無生法忍故。未得無生法忍者，此忍順無生法忍，非即無生忍故。是名取染淨法分別慢對治。云何不住道行勝？

經曰：是菩薩如是觀一切法相隨順得至，復以勝大悲為首故、大悲增上故、令大悲滿足故、觀世間生滅故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：是菩薩如是觀一切法相隨順得至，復以勝大悲為首故、大悲增上故、令大悲滿足故、觀世間生滅故。

論曰：是菩薩如是觀一切法相隨順得至者，得至不住道行勝故。不住道行勝者，不捨眾生過去現在未來大悲攝勝故、一切所知法中智淨故、一切種微細因緣集觀故、不住世間涅槃故。如經「復以大悲為首乃至觀世間生滅故」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：是菩薩如是觀一切法相隨順得至者，得至不住道行勝故。不住道行勝者，不捨眾生過去現在未來大悲攝勝故、一切所知法中智淨故、一切種微細因緣集觀故、不住世間涅槃故。如經「復以大悲為首乃至觀世間生滅故」。

經曰：是菩薩觀世間生滅已，作是念：世間所有受身生處差別，皆以貪著我故，若離著我則無世間生處。菩薩復作是念：此諸凡夫愚癡所盲貪著於我，無智闇障常求有無，恒隨邪念妄行邪道，集起妄行，罪行、福行、不動行，以是行故起心種子，有漏有取想故。起未來生老死身，復生後有，業為地、無明覆蔽、愛水為潤、我心溉灌、種種見網令得增長，生名色牙。生已增長，名色增長已成諸根，諸根成已迭互相對生觸，觸相對生受，受後所悕生愛，以有愛故生取，取增長已生有，有成已生五陰身。五陰身增長已，於五道中漸漸衰變名為老，衰老變滅名為死。死後生諸熱惱，因熱惱故生一切憂悲苦惱聚。是因緣集，無有集者自然而集，無有滅者自然而滅。是菩薩如是隨順觀因緣集。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：是菩薩觀世間生滅已，作是念：世間所有受身生處差別，皆以貪著我故，若離著我則無世間生處。菩薩復作是念：此諸凡夫愚癡所盲貪著於我，無智闇障常求有無，恒隨邪念妄行邪道，集起妄行，罪行、福行、不動行，以是行故起心種子，有漏有取想故。起未來生老死身，復生後有，業為地、無明覆蔽、愛水為潤、我心溉灌、種種見網令得增長，生名色牙。生已增長，名色增長已成諸根，諸根成已迭互相對生觸，觸相對生受，受後所悕生愛，以有愛故生取，取增長已生有，有成已生五陰身。五陰身增長已，於五道中漸漸衰變名為老，衰老變滅名為死。死後生諸熱惱，因熱惱故生一切憂悲苦惱聚。是因緣集，無有集者自然而集，無有滅者自然而滅。是菩薩如是隨順觀因緣集。

論曰：是中世間所有受身生處差別者，五道中所有生死差別，是名世間所有差別。此因緣集有三種觀門應知：一、成答相差別；二、第一義諦差別；三、世諦差別。云何成差別？初明唯因緣集，釋無我義，成一切世間所有受身生處皆以貪著我故，若離著我則無世間生處，即無我義成。若第一義中實有我相者，著我之心即是第一義智，不應在世間受身生處生。又復若第一義中實有我相者，若離著我則應常生世間。顯示此義，如經「世間所有受身生處差別，皆以貪著我故，若離著我則無世間生處」故。云何答差別？若實無我，云何著我？此中應有是難。即自答言，愚癡所盲貪著於我。此示現，如經「菩薩復作是念：此諸凡夫愚癡所盲貪著於我」故。如是實無有我，有何次第貪著於我，得有世間受身生處？成此示現，如經「無智闇障常求有無」故，如是答難差別。是中無智有無者悕求常斷，此示無明、有愛是二有支根本故，恒隨邪念妄行邪道，集起妄行罪行福行不動行。恒隨邪念者，示無明因故。妄行邪道者，示於解脫處不正行故。集起妄行者，示菩薩勝義故，菩薩雖行於有不名妄行。以是行故起心種子，有漏有取想乃至隨順觀因緣集。是中起心種子者，示生老死體性。復生後有者，隨順攝取成就罪福等行，業為地故、前說無智闇障無明覆蔽故、常求有無愛水為潤故，如是住、如是生心，我是我所、我我想是慢、我生不生，如是等種種見網。自然而滅者，性自滅故，非智緣滅。如是答難因緣集，釋無我義成已。云何相差別？若因緣無，我以何相住因緣集行？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：是中世間所有受身生處差別者，五道中所有生死差別，是名世間所有差別。此因緣集有三種觀門應知：一、成答相差別；二、第一義諦差別；三、世諦差別。云何成差別？初明唯因緣集，釋無我義，成一切世間所有受身生處皆以貪著我故，若離著我則無世間生處，即無我義成。若第一義中實有我相者，著我之心即是第一義智，不應在世間受身生處生。又復若第一義中實有我相者，若離著我則應常生世間。顯示此義，如經「世間所有受身生處差別，皆以貪著我故，若離著我則無世間生處」故。云何答差別？若實無我，云何著我？此中應有是難。即自答言，愚癡所盲貪著於我。此示現，如經「菩薩復作是念：此諸凡夫愚癡所盲貪著於我」故。如是實無有我，有何次第貪著於我，得有世間受身生處？成此示現，如經「無智闇障常求有無」故，如是答難差別。是中無智有無者悕求常斷，此示無明、有愛是二有支根本故，恒隨邪念妄行邪道，集起妄行罪行福行不動行。恒隨邪念者，示無明因故。妄行邪道者，示於解脫處不正行故。集起妄行者，示菩薩勝義故，菩薩雖行於有不名妄行。以是行故起心種子，有漏有取想乃至隨順觀因緣集。是中起心種子者，示生老死體性。復生後有者，隨順攝取成就罪福等行，業為地故、前說無智闇障無明覆蔽故、常求有無愛水為潤故，如是住、如是生心，我是我所、我我想是慢、我生不生，如是等種種見網。自然而滅者，性自滅故，非智緣滅。如是答難因緣集，釋無我義成已。云何相差別？若因緣無，我以何相住因緣集行？

經曰：是菩薩復作是念：不如實知諸諦第一義故名為無明，無明所作業果是名為行，依行有初心識，與識共生有四受陰名為名色，名色增長有六入，根塵識三事和合生有漏觸，觸共生故有受，受染著故名愛，愛增長故名取，從取起有漏業名有，有業有果報名生，生陰增長衰變名為老，老已陰壞名為死，死別離時愚人貪著心熱名為憂發聲啼哭名為悲，五根相對名為苦，意根相對名為憂，憂苦轉多名為惱。如是但有苦樹增長無有作者。菩薩作是念：若有作者則有作事，若無作者則無作事，第一義中無有作者、無有作事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：是菩薩復作是念：不如實知諸諦第一義故名為無明，無明所作業果是名為行，依行有初心識，與識共生有四受陰名為名色，名色增長有六入，根塵識三事和合生有漏觸，觸共生故有受，受染著故名愛，愛增長故名取，從取起有漏業名有，有業有果報名生，生陰增長衰變名為老，老已陰壞名為死，死別離時愚人貪著心熱名為憂發聲啼哭名為悲，五根相對名為苦，意根相對名為憂，憂苦轉多名為惱。如是但有苦樹增長無有作者。菩薩作是念：若有作者則有作事，若無作者則無作事，第一義中無有作者、無有作事。

論曰：是中無明所作業果者，所謂名色。於中識者，彼依止故、名色與識共生故、識名色迭互相依故。若無作者於中分別作事亦無，此說因緣集有分。自體無作事故，是名有分次第因緣集觀應知。云何第一義諦差別？如是證第一義諦則得解脫彼觀故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：是中無明所作業果者，所謂名色。於中識者，彼依止故、名色與識共生故、識名色迭互相依故。若無作者於中分別作事亦無，此說因緣集有分。自體無作事故，是名有分次第因緣集觀應知。云何第一義諦差別？如是證第一義諦則得解脫彼觀故。

經曰：是菩薩作是念：三界虛妄，但是一心作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：是菩薩作是念：三界虛妄，但是一心作。

論曰：但是一心作者，一切三界唯心轉故。云何世諦差別？隨順觀世諦即入第一義諦。此觀有六種：一、何者是染染依止觀；二、因觀；三、攝過觀；四、護過觀；五、不厭厭觀；六、深觀。是中染依止觀者，因緣有分依止一心故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：但是一心作者，一切三界唯心轉故。云何世諦差別？隨順觀世諦即入第一義諦。此觀有六種：一、何者是染染依止觀；二、因觀；三、攝過觀；四、護過觀；五、不厭厭觀；六、深觀。是中染依止觀者，因緣有分依止一心故。

經曰：如來所說十二因緣分皆依一心。所以者何？隨事貪欲共心生，即是識事即是行，行誑心故名無明，無明共心生名名色，名色增長名六入，六入分名觸，觸共生名受，受已無厭足名愛，愛攝不捨名取，此有分和合生有，有所起名生，生變熟名老，老壞名死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：如來所說十二因緣分皆依一心。所以者何？隨事貪欲共心生，即是識事即是行，行誑心故名無明，無明共心生名名色，名色增長名六入，六入分名觸，觸共生名受，受已無厭足名愛，愛攝不捨名取，此有分和合生有，有所起名生，生變熟名老，老壞名死。

論曰：此是二諦差別一心雜染和合因緣集觀。因觀者有二種：一、他因觀；二、自因觀。云何他因觀？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此是二諦差別一心雜染和合因緣集觀。因觀者有二種：一、他因觀；二、自因觀。云何他因觀？

經曰：是中無明有二種作：一者緣中癡令眾生惑；二者與行作因。行亦有二種作：一者生未來世果報；二者與識作因。識亦有二種作：一者能令有相續；二者與名色作因。名色亦有二種作：一者互相助成；二者與六入作因。六入亦有二種作：一者能緣六塵；二者與觸作因。觸亦有二種作：一者能觸所緣；二者與受作因。受亦有二種作：一者覺憎愛等事；二者與愛作因。愛亦有二種作：一者於可染中生貪心；二者與取作因。取亦有二種作：一者增長煩惱染縛；二者與有作因。有亦有二種作：一者能於餘道中生；二者與生作因。生亦有二種作：一者增長五陰；二者與老作因。老亦有二種作：一者令諸根熟；二者與死作因。死亦有二種作：一者壞五陰身；二者以不見知故而令相續不絕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：是中無明有二種作：一者緣中癡令眾生惑；二者與行作因。行亦有二種作：一者生未來世果報；二者與識作因。識亦有二種作：一者能令有相續；二者與名色作因。名色亦有二種作：一者互相助成；二者與六入作因。六入亦有二種作：一者能緣六塵；二者與觸作因。觸亦有二種作：一者能觸所緣；二者與受作因。受亦有二種作：一者覺憎愛等事；二者與愛作因。愛亦有二種作：一者於可染中生貪心；二者與取作因。取亦有二種作：一者增長煩惱染縛；二者與有作因。有亦有二種作：一者能於餘道中生；二者與生作因。生亦有二種作：一者增長五陰；二者與老作因。老亦有二種作：一者令諸根熟；二者與死作因。死亦有二種作：一者壞五陰身；二者以不見知故而令相續不絕。

論曰：是中壞五陰身以不見知而令相續不絕者，壞五陰能作後生因，以不見知故能作後生因，是名他因觀。云何自因觀？無明等自生因觀緣事故。何者是無明等因緣行？不斷助成故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：是中壞五陰身以不見知而令相續不絕者，壞五陰能作後生因，以不見知故能作後生因，是名他因觀。云何自因觀？無明等自生因觀緣事故。何者是無明等因緣行？不斷助成故。

經曰：是中無明緣行者，無明因緣令行不斷，助成行故。行緣識者，行因緣令識不斷，助成識故。識緣名色者，識因緣令名色不斷，助成名色故。名色緣六入者，名色因緣令六入不斷，助成六入故。六入緣觸者，六入因緣令觸不斷，助成觸故。觸緣受者，觸因緣令受不斷，助成受故。受緣愛者，受因緣令愛不斷，助成愛故。愛緣取者，愛因緣令取不斷，助成取故。取緣有者，取因緣令有不斷，助成有故。有緣生者，有因緣令生不斷，助成生故。生緣老死者，生因緣令老死不斷，助成老死故。無明滅故則行滅，無明因緣無，行滅，不助成故。行滅故則識滅，行因緣無，識滅，不助成故。識滅故則名色滅，識因緣無，名色滅，不助成故。名色滅故則六入滅，名色因緣無，六入滅，不助成故。六入滅故則觸滅，六入因緣無，觸滅，不助成故。觸滅故則受滅，觸因緣無，受滅，不助成故。受滅故則愛滅，受因緣無，愛滅，不助成故。愛滅故則取滅，愛因緣無，取滅，不助成故。取滅故則有滅，取因緣無，有滅，不助成故。有滅故則生滅，有因緣無，生滅，不助成故。生滅故則老死滅，生因緣無，老死滅，不助成故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：是中無明緣行者，無明因緣令行不斷，助成行故。行緣識者，行因緣令識不斷，助成識故。識緣名色者，識因緣令名色不斷，助成名色故。名色緣六入者，名色因緣令六入不斷，助成六入故。六入緣觸者，六入因緣令觸不斷，助成觸故。觸緣受者，觸因緣令受不斷，助成受故。受緣愛者，受因緣令愛不斷，助成愛故。愛緣取者，愛因緣令取不斷，助成取故。取緣有者，取因緣令有不斷，助成有故。有緣生者，有因緣令生不斷，助成生故。生緣老死者，生因緣令老死不斷，助成老死故。無明滅故則行滅，無明因緣無，行滅，不助成故。行滅故則識滅，行因緣無，識滅，不助成故。識滅故則名色滅，識因緣無，名色滅，不助成故。名色滅故則六入滅，名色因緣無，六入滅，不助成故。六入滅故則觸滅，六入因緣無，觸滅，不助成故。觸滅故則受滅，觸因緣無，受滅，不助成故。受滅故則愛滅，受因緣無，愛滅，不助成故。愛滅故則取滅，愛因緣無，取滅，不助成故。取滅故則有滅，取因緣無，有滅，不助成故。有滅故則生滅，有因緣無，生滅，不助成故。生滅故則老死滅，生因緣無，老死滅，不助成故。

論曰：是中無明緣行，無明因緣令行不斷，助成行故者，無明有二種：一、子時；二、果時。是中子時者，令行不斷，有二種義故，緣事示現。如是餘因緣分、自生因二種義，緣事應知。自因觀者，不相捨離觀故，離前支無後支觀故。不離無明則成行觀，若不離無明有行者，不應言無明緣行。若離無明有行成者，異則不成。是故偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：是中無明緣行，無明因緣令行不斷，助成行故者，無明有二種：一、子時；二、果時。是中子時者，令行不斷，有二種義故，緣事示現。如是餘因緣分、自生因二種義，緣事應知。自因觀者，不相捨離觀故，離前支無後支觀故。不離無明則成行觀，若不離無明有行者，不應言無明緣行。若離無明有行成者，異則不成。是故偈言：

「眾緣所生法， 是則不即因， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾緣所生法， 是則不即因，

亦復不異因， 非斷亦非常。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦復不異因， 非斷亦非常。」

自生因緣觀，如前說。無明有二種：一、子時；二、果時。行乃至老死亦如是。先際後際滅，中際亦無，是故不說。云何攝過觀？所謂三道攝，苦因苦果故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自生因緣觀，如前說。無明有二種：一、子時；二、果時。行乃至老死亦如是。先際後際滅，中際亦無，是故不說。云何攝過觀？所謂三道攝，苦因苦果故。

經曰：是中無明、愛、取三分不斷，是煩惱道。行、有二分不斷，是業道。餘因緣分不斷，是苦道。先際後際相續不斷故，是三道不斷。如是三道離我我所，但有生滅故，猶如束竹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：是中無明、愛、取三分不斷，是煩惱道。行、有二分不斷，是業道。餘因緣分不斷，是苦道。先際後際相續不斷故，是三道不斷。如是三道離我我所，但有生滅故，猶如束竹。

論曰：云何護過觀？若言因緣生者，分別有三種過：一者一切身一時生過。何以故？無異因故。二者自業無受報過。何以故？無作者故。三者失業過。何以故？未受果業已滅故。此三種過，以見過去世等異因答故、受生報等差別故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：云何護過觀？若言因緣生者，分別有三種過：一者一切身一時生過。何以故？無異因故。二者自業無受報過。何以故？無作者故。三者失業過。何以故？未受果業已滅故。此三種過，以見過去世等異因答故、受生報等差別故。

經曰：無明緣行者，是見過去世事。識、名色、六入、觸、受，是見現在世事。愛、取、有、生、老死、是見未來世事。於是見有三世轉。無明滅故諸行滅、名為斷因緣相續說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：無明緣行者，是見過去世事。識、名色、六入、觸、受，是見現在世事。愛、取、有、生、老死、是見未來世事。於是見有三世轉。無明滅故諸行滅、名為斷因緣相續說。

論曰：無明緣行即是見過去世事者，現在生是過去作故。現在果即是當來，即是見過去世因義。識乃至受是見現在世事者，過去世中隨所有業，彼業得現在識等果報，復能得未來果報。愛取有是見未來世事者，復有生一往定故。於是見有三世轉者，復有後世生轉故。此說何義？有三種義故。過去業不得報，或有未作或已作未得報，或得對治斷故。是中無明緣行，是作示現；行緣識乃至觸受，此作已得報示現；愛取有不斷，此不得對治示現。若斷愛取，雖有作業，則無明緣行不能生有。是故諸業有已作未作、有得果未得果、有已斷未斷。若如是，則無一切身一時生過。若爾，非一切業即當來受，亦非不受，亦非一時。若自作業果報不失，非他身受故。若如是，則無自業不受報過，他不作故。離彼三事業，定得果不失。若如是，則無失業過。是名護三種過示現。云何不厭厭觀？厭種種微苦分別，所有受皆是苦故，及厭種種麁苦故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：無明緣行即是見過去世事者，現在生是過去作故。現在果即是當來，即是見過去世因義。識乃至受是見現在世事者，過去世中隨所有業，彼業得現在識等果報，復能得未來果報。愛取有是見未來世事者，復有生一往定故。於是見有三世轉者，復有後世生轉故。此說何義？有三種義故。過去業不得報，或有未作或已作未得報，或得對治斷故。是中無明緣行，是作示現；行緣識乃至觸受，此作已得報示現；愛取有不斷，此不得對治示現。若斷愛取，雖有作業，則無明緣行不能生有。是故諸業有已作未作、有得果未得果、有已斷未斷。若如是，則無一切身一時生過。若爾，非一切業即當來受，亦非不受，亦非一時。若自作業果報不失，非他身受故。若如是，則無自業不受報過，他不作故。離彼三事業，定得果不失。若如是，則無失業過。是名護三種過示現。云何不厭厭觀？厭種種微苦分別，所有受皆是苦故，及厭種種麁苦故。

經曰：十二因緣分說名三苦。是中無明、行、識、名色、六入，名為行苦；觸、受，名為苦苦；餘因緣分名為壞苦。無明滅故行滅，乃至生滅故老死滅，名為斷三苦相續說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：十二因緣分說名三苦。是中無明、行、識、名色、六入，名為行苦；觸、受，名為苦苦；餘因緣分名為壞苦。無明滅故行滅，乃至生滅故老死滅，名為斷三苦相續說。

論曰：云何深觀？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：云何深觀？

經曰：無明因緣行生，因緣能生行，餘亦如是。無明滅行滅行無，餘亦如是。無明因緣行，是生縛說，餘亦如是。無明滅行滅，是滅縛說，餘亦如是。無明因緣行，是隨順有觀說，餘亦如是。無明滅行滅，是隨順無所有盡觀說，餘亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：無明因緣行生，因緣能生行，餘亦如是。無明滅行滅行無，餘亦如是。無明因緣行，是生縛說，餘亦如是。無明滅行滅，是滅縛說，餘亦如是。無明因緣行，是隨順有觀說，餘亦如是。無明滅行滅，是隨順無所有盡觀說，餘亦如是。

論曰：深觀者有四種：一者有分非他作，自因生故。二者非自作，緣生故。如經「無明因緣行生，因緣能生行，餘亦如是。無明滅行滅行無，餘亦如是」故。三者非二作，但隨順生故、無知者故、作時不住故。如經「無明因緣行，是生縛說，餘亦如是。無明滅行滅，是滅縛說，餘亦如是」故。四者非無因作，隨順有故。如經「無明因緣行，是隨順有觀說，餘亦如是。無明滅行滅，是隨順無所有盡觀說，餘亦如是」故。若無因生，生應常生、非不生。以無定因故，亦可恒不生。何以故？無因生故。此非佛法所樂。若爾，隨順有觀有因非無因故，若無因不得言隨順有。是名十種因緣集觀相諦差別觀已說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：深觀者有四種：一者有分非他作，自因生故。二者非自作，緣生故。如經「無明因緣行生，因緣能生行，餘亦如是。無明滅行滅行無，餘亦如是」故。三者非二作，但隨順生故、無知者故、作時不住故。如經「無明因緣行，是生縛說，餘亦如是。無明滅行滅，是滅縛說，餘亦如是」故。四者非無因作，隨順有故。如經「無明因緣行，是隨順有觀說，餘亦如是。無明滅行滅，是隨順無所有盡觀說，餘亦如是」故。若無因生，生應常生、非不生。以無定因故，亦可恒不生。何以故？無因生故。此非佛法所樂。若爾，隨順有觀有因非無因故，若無因不得言隨順有。是名十種因緣集觀相諦差別觀已說。

經曰：是菩薩如是十種逆順觀因緣集法，所謂：因緣分次第故、一心所攝故、自業成故、不相捨離故、三道不斷故、觀先後際故、三苦集故、因緣生故、因緣生滅縛故、隨順有盡觀故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：是菩薩如是十種逆順觀因緣集法，所謂：因緣分次第故、一心所攝故、自業成故、不相捨離故、三道不斷故、觀先後際故、三苦集故、因緣生故、因緣生滅縛故、隨順有盡觀故。

論曰：復有二種異觀：一、大悲隨順觀；二、一切相智分別觀。大悲隨順觀者，有四種：一、愚癡顛倒；二、餘處求解脫；三、異道求解脫；四、求異解脫。云何愚癡顛倒？隨所著處，愚癡及顛倒此事觀故，以著我故。一切處受生遠離我故，則無有生。云何愚癡？無明闇故。如經「是菩薩觀世間生滅已，作是念：世間所有受身生處差別，皆以貪著我故。若離著我，則無世間生處」故。愚癡所盲貪著於我，如是顛倒及有相支中疑惑顛倒，如經「菩薩復作是念：此諸凡夫愚癡所盲貪著於我，無智闇障，常求有無如是等」故。云何餘處求解脫？是凡夫如是愚癡顛倒，常應於阿梨耶識及阿陀那識中求解脫，乃於餘處我我所中求解脫。此對治，如經「是菩薩作是念：三界虛妄，但是一心作，乃至老壞名死」故。云何異道求解脫？於顛倒因中求解脫。顛倒因有三種：性因、自在天因、苦行因及無因。不應如是求。何以故？因緣有支二種業能起因緣事故，如經「是中無明有二種作：一者緣中癡令眾生惑；二者與行作因」如是等故。自生因故，如經「是中無明緣行者，無明因緣令行不斷，助成行故」如是等故。煩惱業妄想因故、非樂因故，如經「是中無明、愛、取三分不斷，是煩惱道」如是等故。先中際因故，及中後際因故，中際前後二際故，如經「是中無明因緣行者，是見過去世事」如是等故。若無如是事，則種種眾生亦無，云何求異解脫？真解脫者有四種相：離一切苦相、無為相、遠離染相、出世間相。彼諸行苦事隨逐乃至無色有縛，如經「十二因緣分說名三苦。無明行乃至六入名為行苦」如是等故。如是因緣生故，如經「是中無明因緣行因緣能生行，餘亦如是」等故。如是復染生縛，如經「是中無明緣行，是生縛說，餘亦如是」等故。如是隨順有求無色有解脫，如經「無明因緣行，隨順有觀說，餘亦如是」等故。如是大悲隨順觀因緣集已說。一切相智分別觀者，是中有九種：一、染淨分別觀，著我慢離我慢染淨故，如經「是菩薩觀世間生滅已，作是念：世間所有受身生處差別，皆以貪著我故。若離著我，則無世間生處」故。二、依止觀，此因緣集依何等法？如經「是菩薩復作是念：不如實知諸諦第一義故名為無明」如是等故。三方便觀，因緣有支二種業能起因緣事故，如經「是中無明有二種作：一者緣中癡令眾生惑；二者與行作因」如是等故。四、因緣相觀，有支無作故，如經「是中無明緣行，無明因緣令行不斷，助成行故」如是等故。五、入諦觀，三道苦集諦故，如經「是中無明、愛、取三分不斷，是煩惱道。行有二分不斷，是業道。餘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：復有二種異觀：一、大悲隨順觀；二、一切相智分別觀。大悲隨順觀者，有四種：一、愚癡顛倒；二、餘處求解脫；三、異道求解脫；四、求異解脫。云何愚癡顛倒？隨所著處，愚癡及顛倒此事觀故，以著我故。一切處受生遠離我故，則無有生。云何愚癡？無明闇故。如經「是菩薩觀世間生滅已，作是念：世間所有受身生處差別，皆以貪著我故。若離著我，則無世間生處」故。愚癡所盲貪著於我，如是顛倒及有相支中疑惑顛倒，如經「菩薩復作是念：此諸凡夫愚癡所盲貪著於我，無智闇障，常求有無如是等」故。云何餘處求解脫？是凡夫如是愚癡顛倒，常應於阿梨耶識及阿陀那識中求解脫，乃於餘處我我所中求解脫。此對治，如經「是菩薩作是念：三界虛妄，但是一心作，乃至老壞名死」故。云何異道求解脫？於顛倒因中求解脫。顛倒因有三種：性因、自在天因、苦行因及無因。不應如是求。何以故？因緣有支二種業能起因緣事故，如經「是中無明有二種作：一者緣中癡令眾生惑；二者與行作因」如是等故。自生因故，如經「是中無明緣行者，無明因緣令行不斷，助成行故」如是等故。煩惱業妄想因故、非樂因故，如經「是中無明、愛、取三分不斷，是煩惱道」如是等故。先中際因故，及中後際因故，中際前後二際故，如經「是中無明因緣行者，是見過去世事」如是等故。若無如是事，則種種眾生亦無，云何求異解脫？真解脫者有四種相：離一切苦相、無為相、遠離染相、出世間相。彼諸行苦事隨逐乃至無色有縛，如經「十二因緣分說名三苦。無明行乃至六入名為行苦」如是等故。如是因緣生故，如經「是中無明因緣行因緣能生行，餘亦如是」等故。如是復染生縛，如經「是中無明緣行，是生縛說，餘亦如是」等故。如是隨順有求無色有解脫，如經「無明因緣行，隨順有觀說，餘亦如是」等故。如是大悲隨順觀因緣集已說。一切相智分別觀者，是中有九種：一、染淨分別觀，著我慢離我慢染淨故，如經「是菩薩觀世間生滅已，作是念：世間所有受身生處差別，皆以貪著我故。若離著我，則無世間生處」故。二、依止觀，此因緣集依何等法？如經「是菩薩復作是念：不如實知諸諦第一義故名為無明」如是等故。三方便觀，因緣有支二種業能起因緣事故，如經「是中無明有二種作：一者緣中癡令眾生惑；二者與行作因」如是等故。四、因緣相觀，有支無作故，如經「是中無明緣行，無明因緣令行不斷，助成行故」如是等故。五、入諦觀，三道苦集諦故，如經「是中無明、愛、取三分不斷，是煩惱道。行有二分不斷，是業道。餘

因緣分不斷，是苦道」故。六、力無力信入依觀，先中後際化勝故，如經「無明緣行者，是見過去世事」如是等故。七、增上慢非增上慢信入觀，不如實知微苦我慢故，如經「是中無明行乃至六入名為行苦」如是等故。八、無始觀，中際因緣生故，後際生隨順縛故，如經「無明因緣行因緣能生行，餘亦如是。無明因緣行，是生縛說，餘亦如是」故。九、種種觀，隨順有觀故，欲色無色愛等，如經「無明因緣行，隨順有觀說，餘亦如是」故。如是不住道行勝已說。次說彼果勝有五種相：一、得對治行勝及離障勝；二、得修行勝；三、得三昧勝；四、得不壞心勝；五、得自在力勝。云何得對治行勝？謂三解脫門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因緣分不斷，是苦道」故。六、力無力信入依觀，先中後際化勝故，如經「無明緣行者，是見過去世事」如是等故。七、增上慢非增上慢信入觀，不如實知微苦我慢故，如經「是中無明行乃至六入名為行苦」如是等故。八、無始觀，中際因緣生故，後際生隨順縛故，如經「無明因緣行因緣能生行，餘亦如是。無明因緣行，是生縛說，餘亦如是」故。九、種種觀，隨順有觀故，欲色無色愛等，如經「無明因緣行，隨順有觀說，餘亦如是」故。如是不住道行勝已說。次說彼果勝有五種相：一、得對治行勝及離障勝；二、得修行勝；三、得三昧勝；四、得不壞心勝；五、得自在力勝。云何得對治行勝？謂三解脫門。

經曰：是菩薩如是十種觀因緣集已，無我、無壽命、無眾生，自性空，離作者、受者。如是觀時，空解脫門現前生。是菩薩觀彼有支自性滅故，常解脫現前。見因緣處無少法相可生，如是不見少法相故，無相解脫門現前生。是菩薩如是入空、入無相，不生願樂，唯除大悲為首教化眾生。如是無願解脫門現前生。是菩薩修行是三解脫門，離彼我相、離作者受者相、離有無相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：是菩薩如是十種觀因緣集已，無我、無壽命、無眾生，自性空，離作者、受者。如是觀時，空解脫門現前生。是菩薩觀彼有支自性滅故，常解脫現前。見因緣處無少法相可生，如是不見少法相故，無相解脫門現前生。是菩薩如是入空、入無相，不生願樂，唯除大悲為首教化眾生。如是無願解脫門現前生。是菩薩修行是三解脫門，離彼我相、離作者受者相、離有無相。

論曰：是中空解脫門有三種相說：一、見眾生無我；二、見法無我；三、彼二作無見，無作者故。如經「是菩薩如是十種觀因緣集已，無我、無壽命、無眾生，自性空，離作者、受者。如是觀時，空解脫門現前生」故。見眾生無我者，無我、無壽命、無眾生，此句示現。見法無我者，自性空，此句示現。彼二作無者，見眾生及法無作事等，以無作者作事亦無，不見作者故，離作者受者，此句示現。無相解脫門，亦三種相說：一、滅障；二、得對治；三、念相不行。如經「是菩薩觀彼有支自性滅故，常解脫現前。見因緣處無少法相可生，如是不見少法相故，無相解脫門現前生」。是中滅障者，觀彼有支自性滅故，此句示現。得對治者，常解脫現前，此句示現。念相不行者，見因緣處無少法相可生，此句示現。無願解脫門亦三種相說：一、依止；二、體；三、勝。如經「是菩薩如是入空、入無相，不生願樂，唯除大悲為首教化眾生，如是無願解脫門現前生」故。是中入空入無相，是名依止。以依止入空入無相故，能成無願不生願樂。不生願樂，是名無願體。大悲為首教化眾生者，是名為勝。聲聞亦有不生願樂無願體，遠離大悲、不樂教化眾生故。滅障勝者，離三種相故，如經「是菩薩修行是三解脫門，離彼我相、離作者受者相、離有無相」故。如是次第於五地中遠離，平等深淨心故。四地中遠離出沒等相，此六地中遠離法平等故。云何得修行勝？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：是中空解脫門有三種相說：一、見眾生無我；二、見法無我；三、彼二作無見，無作者故。如經「是菩薩如是十種觀因緣集已，無我、無壽命、無眾生，自性空，離作者、受者。如是觀時，空解脫門現前生」故。見眾生無我者，無我、無壽命、無眾生，此句示現。見法無我者，自性空，此句示現。彼二作無者，見眾生及法無作事等，以無作者作事亦無，不見作者故，離作者受者，此句示現。無相解脫門，亦三種相說：一、滅障；二、得對治；三、念相不行。如經「是菩薩觀彼有支自性滅故，常解脫現前。見因緣處無少法相可生，如是不見少法相故，無相解脫門現前生」。是中滅障者，觀彼有支自性滅故，此句示現。得對治者，常解脫現前，此句示現。念相不行者，見因緣處無少法相可生，此句示現。無願解脫門亦三種相說：一、依止；二、體；三、勝。如經「是菩薩如是入空、入無相，不生願樂，唯除大悲為首教化眾生，如是無願解脫門現前生」故。是中入空入無相，是名依止。以依止入空入無相故，能成無願不生願樂。不生願樂，是名無願體。大悲為首教化眾生者，是名為勝。聲聞亦有不生願樂無願體，遠離大悲、不樂教化眾生故。滅障勝者，離三種相故，如經「是菩薩修行是三解脫門，離彼我相、離作者受者相、離有無相」故。如是次第於五地中遠離，平等深淨心故。四地中遠離出沒等相，此六地中遠離法平等故。云何得修行勝？

經曰：是菩薩大悲轉增，以重悲故，勤行精進，未滿助菩提分法欲令滿足。菩薩作是念：有為和合故、行離和合故、不行眾緣具故、行不具故不行。唯我知有為法多過，不應具和合因緣，亦不畢竟滅有為法，為教化眾生故。諸佛子！菩薩如是知有為法多過，離自性，不生不滅自性觀。是菩薩作如是觀已，起大悲故、不捨一切眾生故，即時得無障礙智門現前，名般若波羅蜜行光明現前。是菩薩成就如是般若波羅蜜行光明現前照已，為滿助菩提分法因緣而不與有為法共住，觀有為法性寂滅相亦不住其中，欲具足無上菩提分法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：是菩薩大悲轉增，以重悲故，勤行精進，未滿助菩提分法欲令滿足。菩薩作是念：有為和合故、行離和合故、不行眾緣具故、行不具故不行。唯我知有為法多過，不應具和合因緣，亦不畢竟滅有為法，為教化眾生故。諸佛子！菩薩如是知有為法多過，離自性，不生不滅自性觀。是菩薩作如是觀已，起大悲故、不捨一切眾生故，即時得無障礙智門現前，名般若波羅蜜行光明現前。是菩薩成就如是般若波羅蜜行光明現前照已，為滿助菩提分法因緣而不與有為法共住，觀有為法性寂滅相亦不住其中，欲具足無上菩提分法故。

論曰：得修行勝者有二種修行：一、發勇猛修行；二、起丈夫志修行。發勇猛修行者，知有為法多過，遠離生業煩惱同縛，作勝利益眾生。如經「是菩薩大悲轉增，以重悲故，勤行精進，未滿助菩提分法欲令滿足。菩薩作是念：有為和合故、行離和合故、不行眾緣具故、行不具故不行。唯我知有為法多過，不應具和合因緣，亦不畢竟滅有為法，為教化眾生故」。起丈夫志修行者，厭對觀見多過觀故、滅對故、自性同相無觀故。如經「諸佛子！菩薩如是知有為法多過，離自性，不生不滅自性觀」故。修行勝者，智及大悲勝隨順故，依不住道行，無障礙智門現前，般若波羅蜜行光明現前，知有為法及涅槃平等證故、彼不共住故、彼助道行不滿故。如經「是菩薩作如是觀已，起大悲故、不捨一切眾生故，即時得無障礙智門現前，名般若波羅蜜行光明現前。是菩薩成就如是般若波羅蜜行光明現前照已，為滿助菩提分法因緣而不與有為法共住，觀有為法性寂滅相亦不住其中，欲具足無上菩提分法故」。無障礙智者，謂如來智，然此未成就，名為光明現前。云何得三昧勝？有十空三昧門同為上首，及彼眷屬故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：得修行勝者有二種修行：一、發勇猛修行；二、起丈夫志修行。發勇猛修行者，知有為法多過，遠離生業煩惱同縛，作勝利益眾生。如經「是菩薩大悲轉增，以重悲故，勤行精進，未滿助菩提分法欲令滿足。菩薩作是念：有為和合故、行離和合故、不行眾緣具故、行不具故不行。唯我知有為法多過，不應具和合因緣，亦不畢竟滅有為法，為教化眾生故」。起丈夫志修行者，厭對觀見多過觀故、滅對故、自性同相無觀故。如經「諸佛子！菩薩如是知有為法多過，離自性，不生不滅自性觀」故。修行勝者，智及大悲勝隨順故，依不住道行，無障礙智門現前，般若波羅蜜行光明現前，知有為法及涅槃平等證故、彼不共住故、彼助道行不滿故。如經「是菩薩作如是觀已，起大悲故、不捨一切眾生故，即時得無障礙智門現前，名般若波羅蜜行光明現前。是菩薩成就如是般若波羅蜜行光明現前照已，為滿助菩提分法因緣而不與有為法共住，觀有為法性寂滅相亦不住其中，欲具足無上菩提分法故」。無障礙智者，謂如來智，然此未成就，名為光明現前。云何得三昧勝？有十空三昧門同為上首，及彼眷屬故。

經曰：是菩薩住此菩薩現前地中，得信空三昧、性空三昧、第一義空三昧、第一空三昧、大空三昧、合空三昧、起空三昧、如實不分別空三昧、不捨空三昧、得離不離空三昧。是菩薩得如是等十空三昧門上首，百千萬空三昧門現在前。如是十無相三昧門上首，百千萬無相三昧門現在前。如是十無願三昧門上首，百千萬無願三昧門現在前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：是菩薩住此菩薩現前地中，得信空三昧、性空三昧、第一義空三昧、第一空三昧、大空三昧、合空三昧、起空三昧、如實不分別空三昧、不捨空三昧、得離不離空三昧。是菩薩得如是等十空三昧門上首，百千萬空三昧門現在前。如是十無相三昧門上首，百千萬無相三昧門現在前。如是十無願三昧門上首，百千萬無願三昧門現在前。

論曰：此空三昧有四種差別：一、觀；二、不放逸；三、得增上；四、因事。除第四三昧有五三昧，是名為觀。一、觀眾生無我，如經「得信空三昧」故。二、觀法無我，如經「性空三昧」故。三、取彼空觀，如經「第一義空三昧」故。四、依彼阿黎耶識觀，如經「大空三昧」故。五、觀轉識，如經「合空三昧」故。不放逸者，第四三昧分別善修行故、修行無厭足故，如經「第一空三昧」故。得增上者，第七三昧得增上功德，如經「起空三昧」故。因事者，餘三種三昧智障淨因事，如經「如實不分別空三昧」故。教化眾生因事，如經「不捨空三昧」故。願取有因事，如經「得離不離空三昧」故。如是願取，有遠離煩惱染而隨順諸有故，名離不離。云何得不壞心勝？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此空三昧有四種差別：一、觀；二、不放逸；三、得增上；四、因事。除第四三昧有五三昧，是名為觀。一、觀眾生無我，如經「得信空三昧」故。二、觀法無我，如經「性空三昧」故。三、取彼空觀，如經「第一義空三昧」故。四、依彼阿黎耶識觀，如經「大空三昧」故。五、觀轉識，如經「合空三昧」故。不放逸者，第四三昧分別善修行故、修行無厭足故，如經「第一空三昧」故。得增上者，第七三昧得增上功德，如經「起空三昧」故。因事者，餘三種三昧智障淨因事，如經「如實不分別空三昧」故。教化眾生因事，如經「不捨空三昧」故。願取有因事，如經「得離不離空三昧」故。如是願取，有遠離煩惱染而隨順諸有故，名離不離。云何得不壞心勝？

經曰：是菩薩住菩薩現前地中，復轉滿足不壞心、決定心、真心、深心、不退轉心、不休息心、淨心、無邊心、求智心、滿足方便智行心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：是菩薩住菩薩現前地中，復轉滿足不壞心、決定心、真心、深心、不退轉心、不休息心、淨心、無邊心、求智心、滿足方便智行心。

論曰：不壞心者，堅固不退故。是不壞心有九種：一、信觀不壞，如經「決定心」故。二、堪受調柔不壞，如經「真心」故。三、於密處不驚怖不壞，如經「深心」故。四、自乘不動不壞，如經「不退轉心」故。五、發精進不壞，如經「不休息心」故。六、離嫉妬破戒垢不壞，如經「淨心」故。七、廣利益眾生不壞，如經「無邊心」故。八、求上勝解脫不壞，如經「求智心」故。九、化眾生行不壞，如經「滿足方便智行心」故。云何得自在力勝？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：不壞心者，堅固不退故。是不壞心有九種：一、信觀不壞，如經「決定心」故。二、堪受調柔不壞，如經「真心」故。三、於密處不驚怖不壞，如經「深心」故。四、自乘不動不壞，如經「不退轉心」故。五、發精進不壞，如經「不休息心」故。六、離嫉妬破戒垢不壞，如經「淨心」故。七、廣利益眾生不壞，如經「無邊心」故。八、求上勝解脫不壞，如經「求智心」故。九、化眾生行不壞，如經「滿足方便智行心」故。云何得自在力勝？

經曰：是菩薩此諸菩薩心隨順成就，趣向阿耨多羅三藐三菩提，不退轉精進成，一切外道異論不能動故；隨順成，入諸智地故；遠離成，轉聲聞辟支佛地故；一向成，決定趣佛智故；不退成，一切諸魔煩惱不能壞故；堅住成，善住菩薩智慧明故；正住成，善修空、無相、無願法行故；助正行成，方便智觀故；不捨行成，集助菩提分法故。是菩薩住菩薩現前地中，般若波羅蜜行增上成就，得第三利順忍，隨順如實法無有違逆故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：是菩薩此諸菩薩心隨順成就，趣向阿耨多羅三藐三菩提，不退轉精進成，一切外道異論不能動故；隨順成，入諸智地故；遠離成，轉聲聞辟支佛地故；一向成，決定趣佛智故；不退成，一切諸魔煩惱不能壞故；堅住成，善住菩薩智慧明故；正住成，善修空、無相、無願法行故；助正行成，方便智觀故；不捨行成，集助菩提分法故。是菩薩住菩薩現前地中，般若波羅蜜行增上成就，得第三利順忍，隨順如實法無有違逆故。

論曰：是菩薩此諸菩薩心隨順成就趣向阿耨多羅三藐三菩提者，得般若波羅蜜行力勝，能深入故。是中力勝有九種：一、能降伏他力，如經「不退轉精進成，一切外道異論不能動故」。二、能斷疑力，如經「隨順成，入諸智地故」。三、自乘不動力，如經「遠離成，轉聲聞辟支佛地故」。四、密處決定信力，如經「一向成，決定趣佛智故」。五、不散壞力，如經「不退成，一切諸魔煩惱不能壞故」。六、依煩惱障淨對治堅固力，如經「堅住成，善住菩薩智慧明故」。七、廣對治力，如經「正住成，善修空、無相、無願法行故」。八、化眾生力，如經「助正行成，方便智觀故」。九、智障淨力，如經「不捨行成，集助菩提分法故」。是菩薩住菩薩現前地中，般若波羅蜜行增上成就，得第三利順忍，隨順如實法無有違逆。是諸法者，如上所說力勝所攝故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：是菩薩此諸菩薩心隨順成就趣向阿耨多羅三藐三菩提者，得般若波羅蜜行力勝，能深入故。是中力勝有九種：一、能降伏他力，如經「不退轉精進成，一切外道異論不能動故」。二、能斷疑力，如經「隨順成，入諸智地故」。三、自乘不動力，如經「遠離成，轉聲聞辟支佛地故」。四、密處決定信力，如經「一向成，決定趣佛智故」。五、不散壞力，如經「不退成，一切諸魔煩惱不能壞故」。六、依煩惱障淨對治堅固力，如經「堅住成，善住菩薩智慧明故」。七、廣對治力，如經「正住成，善修空、無相、無願法行故」。八、化眾生力，如經「助正行成，方便智觀故」。九、智障淨力，如經「不捨行成，集助菩提分法故」。是菩薩住菩薩現前地中，般若波羅蜜行增上成就，得第三利順忍，隨順如實法無有違逆。是諸法者，如上所說力勝所攝故。

經曰：諸佛子！是菩薩住此菩薩現前地已，多見諸佛，以大神通力、大願力故。見多百佛、多千佛、多百千佛、多百千那由他佛、多億佛、多百億佛、多千億佛、多百千億佛、多百千萬億那由他佛，以大神通力、大願力故。是菩薩見諸佛時，以上心深心供養恭敬尊重讚歎，衣服飲食臥具湯藥一切供具悉以奉施，以諸菩薩上妙樂具供養眾僧，以此善根皆願迴向阿耨多羅三藐三菩提。於諸佛所生上恭敬，專心聽法聞已受持，聞受持已得如實三昧智慧光明，隨順修行行已憶持。是菩薩智慧轉勝，復得諸佛法藏。是菩薩住此菩薩現前地中，於無量百劫，彼諸善根轉勝明淨，無量千劫、無量百千劫、無量百千那由他劫、無量億劫、無量百億劫、無量千億劫、無量百千億劫、無量百千億那由他劫，彼諸善根轉勝明淨。諸佛子！譬如本真金，以琉璃磨瑩，光色轉勝明淨。諸佛子！菩薩如是，住此菩薩現前地中，彼諸善根方便智觀轉勝明淨，轉轉寂滅成就不壞。諸佛子！譬如月光明輪照眾生身令得清涼，四種風吹所不能壞。諸佛子！菩薩如是住此菩薩現前地中，彼諸善根能滅無量百千萬億那由他眾生煩惱之火，四種魔道所不能壞。是菩薩十波羅蜜中般若波羅蜜增上，餘波羅蜜非不修習，隨力隨分。諸佛子！是名略說菩薩第六菩薩現前地。若菩薩住此地中，多作化樂天王，所作自在善巧滅除眾生我慢，善轉眾生我慢法心。所作善業布施愛語利益同事，是諸福德皆不離念佛、念法、念僧、念菩薩、念菩薩行、念波羅蜜、念十地、念不壞力、念無畏、念不共佛法，乃至不離念一切種一切智智。常生是心：我當於一切眾生中，為首為勝為大、為妙為微妙、為上為無上、為導為將、為師為尊，乃至為一切智智依止者。復從是念發精進行，以精進力故，於一念間得百千億三昧，見百千億佛、知百千億佛神力、能動百千億佛世界、能入百千億佛世界、能照百千億佛世界、能教化百千億佛世界眾生、能住壽百千億劫、能知過去未來世各百千億劫事、能善入百千億法門、能變身為百千億，於一一身能示百千億菩薩以為眷屬。若以願力自在勝上，菩薩願力過於此數。示種種神通，或身、或光明、或神通、或眼、或境界、或音聲、或行、或莊嚴、或加、或信、或業。是諸神通，乃至無量百千萬億那由他劫不可數知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：諸佛子！是菩薩住此菩薩現前地已，多見諸佛，以大神通力、大願力故。見多百佛、多千佛、多百千佛、多百千那由他佛、多億佛、多百億佛、多千億佛、多百千億佛、多百千萬億那由他佛，以大神通力、大願力故。是菩薩見諸佛時，以上心深心供養恭敬尊重讚歎，衣服飲食臥具湯藥一切供具悉以奉施，以諸菩薩上妙樂具供養眾僧，以此善根皆願迴向阿耨多羅三藐三菩提。於諸佛所生上恭敬，專心聽法聞已受持，聞受持已得如實三昧智慧光明，隨順修行行已憶持。是菩薩智慧轉勝，復得諸佛法藏。是菩薩住此菩薩現前地中，於無量百劫，彼諸善根轉勝明淨，無量千劫、無量百千劫、無量百千那由他劫、無量億劫、無量百億劫、無量千億劫、無量百千億劫、無量百千億那由他劫，彼諸善根轉勝明淨。諸佛子！譬如本真金，以琉璃磨瑩，光色轉勝明淨。諸佛子！菩薩如是，住此菩薩現前地中，彼諸善根方便智觀轉勝明淨，轉轉寂滅成就不壞。諸佛子！譬如月光明輪照眾生身令得清涼，四種風吹所不能壞。諸佛子！菩薩如是住此菩薩現前地中，彼諸善根能滅無量百千萬億那由他眾生煩惱之火，四種魔道所不能壞。是菩薩十波羅蜜中般若波羅蜜增上，餘波羅蜜非不修習，隨力隨分。諸佛子！是名略說菩薩第六菩薩現前地。若菩薩住此地中，多作化樂天王，所作自在善巧滅除眾生我慢，善轉眾生我慢法心。所作善業布施愛語利益同事，是諸福德皆不離念佛、念法、念僧、念菩薩、念菩薩行、念波羅蜜、念十地、念不壞力、念無畏、念不共佛法，乃至不離念一切種一切智智。常生是心：我當於一切眾生中，為首為勝為大、為妙為微妙、為上為無上、為導為將、為師為尊，乃至為一切智智依止者。復從是念發精進行，以精進力故，於一念間得百千億三昧，見百千億佛、知百千億佛神力、能動百千億佛世界、能入百千億佛世界、能照百千億佛世界、能教化百千億佛世界眾生、能住壽百千億劫、能知過去未來世各百千億劫事、能善入百千億法門、能變身為百千億，於一一身能示百千億菩薩以為眷屬。若以願力自在勝上，菩薩願力過於此數。示種種神通，或身、或光明、或神通、或眼、或境界、或音聲、或行、或莊嚴、或加、或信、或業。是諸神通，乃至無量百千萬億那由他劫不可數知。

論曰：聞受持已得如實三昧智慧光明隨順修行者，得義陀羅尼，此句示現。因彼事故，說依勝三昧得奢摩他、毘婆舍那光明勝行。行已憶持者，能持彼行故。是菩薩智慧轉勝乃至彼諸善根轉勝明淨者，解脫彼障、證彼義故。琉璃磨瑩真金喻者，此地中出世間智增上光明轉勝示現。如經「諸佛子！譬如本真金，以琉璃磨瑩，光色轉勝明淨，乃至以方便智觀轉勝明淨」故。以無障礙智現前，般若波羅蜜行光明現前故，名為現前地。方便智觀者，不住道行所攝明智故。月光明輪喻者，勝前地智，示現輪小光明大。如經「諸佛子！譬如月光明輪，乃至四種魔道所不能壞」故。魔道者，隨順魔事、魔行故。餘如前釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：聞受持已得如實三昧智慧光明隨順修行者，得義陀羅尼，此句示現。因彼事故，說依勝三昧得奢摩他、毘婆舍那光明勝行。行已憶持者，能持彼行故。是菩薩智慧轉勝乃至彼諸善根轉勝明淨者，解脫彼障、證彼義故。琉璃磨瑩真金喻者，此地中出世間智增上光明轉勝示現。如經「諸佛子！譬如本真金，以琉璃磨瑩，光色轉勝明淨，乃至以方便智觀轉勝明淨」故。以無障礙智現前，般若波羅蜜行光明現前故，名為現前地。方便智觀者，不住道行所攝明智故。月光明輪喻者，勝前地智，示現輪小光明大。如經「諸佛子！譬如月光明輪，乃至四種魔道所不能壞」故。魔道者，隨順魔事、魔行故。餘如前釋。