十地經論
天親菩薩造 後魏 菩提流支等譯12卷CBETA T1522大于一万字 18 h
向佛经 GPT 提问
第 7 卷
十地經論難勝地第五卷之七
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天親菩薩造
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後魏北印度三藏菩提流支譯
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論曰：第五地中分別有三：一、勝慢對治；二、不住道行勝；三、彼果勝。云何勝慢對治？
論曰：第五地中分別有三：一、勝慢對治；二、不住道行勝；三、彼果勝。云何勝慢對治？
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經曰：爾時金剛藏菩薩言：諸佛子！若菩薩得第四菩薩地善滿諸行已，欲入第五菩薩地，當以十平等深淨心得入第五地。何等為十？一、過去佛法平等深淨心故；二、未來佛法平等深淨心故；三、現在佛法平等深淨心故；四、戒淨平等深淨心故；五、心淨平等深淨心故；六、除見疑悔淨平等深淨心故；七、道非道智淨平等深淨心故；八、行斷智淨平等深淨心故；九、思量一切菩提分法上上淨平等深淨心故；十、化度一切眾生淨平等深淨心故。諸佛子！菩薩以是十種平等深淨心得入第五菩薩地。
經曰：爾時金剛藏菩薩言：諸佛子！若菩薩得第四菩薩地善滿諸行已，欲入第五菩薩地，當以十平等深淨心得入第五地。何等為十？一、過去佛法平等深淨心故；二、未來佛法平等深淨心故；三、現在佛法平等深淨心故；四、戒淨平等深淨心故；五、心淨平等深淨心故；六、除見疑悔淨平等深淨心故；七、道非道智淨平等深淨心故；八、行斷智淨平等深淨心故；九、思量一切菩提分法上上淨平等深淨心故；十、化度一切眾生淨平等深淨心故。諸佛子！菩薩以是十種平等深淨心得入第五菩薩地。
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論曰：勝慢對治者，謂十平等深淨心，同念不退轉心故。前已說解法慢對治，今此地中說身淨分別慢對治。是中平等深淨心者，於平等中心得清淨。此深淨心分別有十種。十種深淨心者，是諸佛法及隨順諸佛法，彼分別應知。何者是諸佛法？謂三世力等，如經「過去佛法平等深淨心故、未來佛法平等深淨心故、現在佛法平等深淨心故」。如是三世佛法力等已說，次說隨順諸佛法。彼諸佛法云何得成？因戒定智及化眾生故。是中依戒淨，如經「戒淨平等深淨心故」。依定淨，如經「心淨平等深淨心故」。依智淨，如經「除見疑悔淨平等深淨心故、道非道智淨平等深淨心故、行斷智淨平等深淨心故、思量一切菩提分法上上淨平等深淨心故」。是中行斷智者，思量一切菩提分法上上轉勝故，依教化眾生，如經「化度一切眾生淨平等深淨心故」。
論曰：勝慢對治者，謂十平等深淨心，同念不退轉心故。前已說解法慢對治，今此地中說身淨分別慢對治。是中平等深淨心者，於平等中心得清淨。此深淨心分別有十種。十種深淨心者，是諸佛法及隨順諸佛法，彼分別應知。何者是諸佛法？謂三世力等，如經「過去佛法平等深淨心故、未來佛法平等深淨心故、現在佛法平等深淨心故」。如是三世佛法力等已說，次說隨順諸佛法。彼諸佛法云何得成？因戒定智及化眾生故。是中依戒淨，如經「戒淨平等深淨心故」。依定淨，如經「心淨平等深淨心故」。依智淨，如經「除見疑悔淨平等深淨心故、道非道智淨平等深淨心故、行斷智淨平等深淨心故、思量一切菩提分法上上淨平等深淨心故」。是中行斷智者，思量一切菩提分法上上轉勝故，依教化眾生，如經「化度一切眾生淨平等深淨心故」。
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經曰：諸佛子！是菩薩住第五菩薩地已，善修行菩提分法故、善深淨心故、轉求上勝行故、隨順如道行故、得大願力故、以慈悲心不捨一切眾生故、修習功德智慧行故、不休息諸行故、起方便善巧故、照見上上地故、正受如來加故、得念意去智力故、成就不退轉心故。
經曰：諸佛子！是菩薩住第五菩薩地已，善修行菩提分法故、善深淨心故、轉求上勝行故、隨順如道行故、得大願力故、以慈悲心不捨一切眾生故、修習功德智慧行故、不休息諸行故、起方便善巧故、照見上上地故、正受如來加故、得念意去智力故、成就不退轉心故。
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論曰：是中善修行菩提分法，乃至隨順如道行者，皆是正修諸行。善修行菩提分法者，第四菩薩地中修菩提分法善清淨深心故，彼深淨心等悕求勝行，如是不住道行勝，破彼慢故。隨順如道行者，彼平等中深淨心不退轉心現成就故，隨彼平等清淨法住，如是菩薩深心安住名為隨順如道行故。是中隨順如道行有八種：一、修習菩提心，如經「得大願力故」。二、不疲惓，如經「以慈悲心不捨一切眾生故」。三、得善根力，如經「修習功德智慧行故」。四、不捨眾行，如經「不休息諸行故」。五、正修行，如經「起方便善巧故」。六、無厭足，如經「照見上上地故」。七、得他勝力，如經「正受如來加故」。八、自身得勝力故、勝念等三慧故，如經「得念意去智力故，成就不退轉心故」。去者，修慧觀，無障礙義故。云何不住道行勝？不住道行勝有二種觀：一、所知法中智清淨勝；二、利益眾生勤方便勝。以是二法故，不住世間不住涅槃。云何所知法中智清淨勝？
論曰：是中善修行菩提分法，乃至隨順如道行者，皆是正修諸行。善修行菩提分法者，第四菩薩地中修菩提分法善清淨深心故，彼深淨心等悕求勝行，如是不住道行勝，破彼慢故。隨順如道行者，彼平等中深淨心不退轉心現成就故，隨彼平等清淨法住，如是菩薩深心安住名為隨順如道行故。是中隨順如道行有八種：一、修習菩提心，如經「得大願力故」。二、不疲惓，如經「以慈悲心不捨一切眾生故」。三、得善根力，如經「修習功德智慧行故」。四、不捨眾行，如經「不休息諸行故」。五、正修行，如經「起方便善巧故」。六、無厭足，如經「照見上上地故」。七、得他勝力，如經「正受如來加故」。八、自身得勝力故、勝念等三慧故，如經「得念意去智力故，成就不退轉心故」。去者，修慧觀，無障礙義故。云何不住道行勝？不住道行勝有二種觀：一、所知法中智清淨勝；二、利益眾生勤方便勝。以是二法故，不住世間不住涅槃。云何所知法中智清淨勝？
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經曰：是菩薩如實知，是苦聖諦、是苦集諦、是苦滅諦，如實知是至滅苦道聖諦。是菩薩善知世諦、善知第一義諦、善知相諦、善知差別諦、善知說成諦、善知事諦、善知生諦、善知盡無生智諦、善知令入道智諦、善知一切菩薩地次第成就諦，及善知集如來智諦。是菩薩隨眾生意令歡喜故，善知世諦，通達一切法一相故。善知第一義諦，覺法自相同相故。善知相諦，覺法差別故。善知差別諦，覺分別陰界入故。善知說成諦，覺身心苦惱故。善知事諦，覺諸道生相續故。善知生諦，畢竟滅一切熱惱故。善知盡無生智諦，起不二行故。善知令入道智諦，正覺一切法相故。善知一切菩薩地次第成就諦，及善知集如來智諦，以信解力故。知非得一切究竟智知。
經曰：是菩薩如實知，是苦聖諦、是苦集諦、是苦滅諦，如實知是至滅苦道聖諦。是菩薩善知世諦、善知第一義諦、善知相諦、善知差別諦、善知說成諦、善知事諦、善知生諦、善知盡無生智諦、善知令入道智諦、善知一切菩薩地次第成就諦，及善知集如來智諦。是菩薩隨眾生意令歡喜故，善知世諦，通達一切法一相故。善知第一義諦，覺法自相同相故。善知相諦，覺法差別故。善知差別諦，覺分別陰界入故。善知說成諦，覺身心苦惱故。善知事諦，覺諸道生相續故。善知生諦，畢竟滅一切熱惱故。善知盡無生智諦，起不二行故。善知令入道智諦，正覺一切法相故。善知一切菩薩地次第成就諦，及善知集如來智諦，以信解力故。知非得一切究竟智知。
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論曰：彼所知法中智清淨勝有二種：一、實法分別，如實知四諦，如經「是菩薩如實知苦聖諦乃至如實知至滅苦道聖諦」故。二、化眾生方便差別，十諦差別方便智，如經「是菩薩善知世諦乃至及善知集如來智諦」故。是中實法分別者，有佛無佛苦集二諦果因差別體是妄想染故，滅道二諦果因差別體是淨法故。化眾生方便差別者，所化眾生差別故，方便差別應知。所化眾生有七種，小乘可化有六種：一、為根未熟眾生故，知世諦方便。二、為根熟眾生故，知第一義諦方便。三、為疑惑深法眾生故，知相諦方便。四、為謬解迷惑深法眾生故，知差別諦方便。五、為離正念眾生故，知說成諦方便。六、為正見眾生義故，知事諦方便、知生諦方便、知盡無生智諦方便、知令入道智諦方便。事諦等四諦，苦諦等所攝。七、為大乘可化眾生故，善知一切菩薩地次第成就諦方便及善知集如來智諦方便。如經「是菩薩隨眾生意令歡喜故，善知世諦乃至非得一切究竟智知」故。是中菩薩地次第者，地地中間如自地次第入應知，一切生處身心受苦惱故。知事諦苦者，所有受者皆是苦事故。起不二行者，一行故。正覺一切相者，五明論處善巧知故、信解力故。知者，鏡像觀智力，非成就觀智力故。如是所知法中智清淨勝已說，云何利益眾生勤方便勝？以知一切有為法虛妄相故，起憐愍眾生念。
論曰：彼所知法中智清淨勝有二種：一、實法分別，如實知四諦，如經「是菩薩如實知苦聖諦乃至如實知至滅苦道聖諦」故。二、化眾生方便差別，十諦差別方便智，如經「是菩薩善知世諦乃至及善知集如來智諦」故。是中實法分別者，有佛無佛苦集二諦果因差別體是妄想染故，滅道二諦果因差別體是淨法故。化眾生方便差別者，所化眾生差別故，方便差別應知。所化眾生有七種，小乘可化有六種：一、為根未熟眾生故，知世諦方便。二、為根熟眾生故，知第一義諦方便。三、為疑惑深法眾生故，知相諦方便。四、為謬解迷惑深法眾生故，知差別諦方便。五、為離正念眾生故，知說成諦方便。六、為正見眾生義故，知事諦方便、知生諦方便、知盡無生智諦方便、知令入道智諦方便。事諦等四諦，苦諦等所攝。七、為大乘可化眾生故，善知一切菩薩地次第成就諦方便及善知集如來智諦方便。如經「是菩薩隨眾生意令歡喜故，善知世諦乃至非得一切究竟智知」故。是中菩薩地次第者，地地中間如自地次第入應知，一切生處身心受苦惱故。知事諦苦者，所有受者皆是苦事故。起不二行者，一行故。正覺一切相者，五明論處善巧知故、信解力故。知者，鏡像觀智力，非成就觀智力故。如是所知法中智清淨勝已說，云何利益眾生勤方便勝？以知一切有為法虛妄相故，起憐愍眾生念。
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經曰：是菩薩如是善起諸諦智已，如實知一切有為行皆是虛妄誑詐誑惑凡夫。菩薩爾時復於眾生中大悲轉勝而現在前，及生大慈光明。
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論曰：是菩薩如是善起諸諦智已，乃至及生大慈光明者，是中妄想常等不相似無故虛，常作我想慢事故妄、世法盡壞故誑、世法牽取愚癡凡夫故詐、常等相無非有似有故虛、事中意正取我想慢事正取故妄、事是患世法利盡故誑、事牽心世法愚癡凡夫牽取故詐。事相現故言誑惑凡夫，此諸句義應知。凡夫者，依止彼正取我慢身。大悲大慈者，憐愍彼眾生。勝利益示現勝彼前地悲故，言大悲不住，道行勝故。救眾生方便智成就故，言大慈光明。
論曰：是菩薩如是善起諸諦智已，乃至及生大慈光明者，是中妄想常等不相似無故虛，常作我想慢事故妄、世法盡壞故誑、世法牽取愚癡凡夫故詐、常等相無非有似有故虛、事中意正取我想慢事正取故妄、事是患世法利盡故誑、事牽心世法愚癡凡夫牽取故詐。事相現故言誑惑凡夫，此諸句義應知。凡夫者，依止彼正取我慢身。大悲大慈者，憐愍彼眾生。勝利益示現勝彼前地悲故，言大悲不住，道行勝故。救眾生方便智成就故，言大慈光明。
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經曰：是菩薩得如是智慧力，不捨一切眾生，常求佛智慧，如實觀一切有為行先際後際，知諸眾生從先際無明有愛故生，流轉世間歸五陰家，不能動發，增長苦陰聚，是中無我、無壽命、無眾生，離我我所，皆如實知。後際亦如是。此無所有虛妄貪著分段盡出有無，皆如實知。
經曰：是菩薩得如是智慧力，不捨一切眾生，常求佛智慧，如實觀一切有為行先際後際，知諸眾生從先際無明有愛故生，流轉世間歸五陰家，不能動發，增長苦陰聚，是中無我、無壽命、無眾生，離我我所，皆如實知。後際亦如是。此無所有虛妄貪著分段盡出有無，皆如實知。
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論曰：是菩薩得如是智慧力者，如前說。不捨一切眾生者，大悲大慈光明亦如前說。求佛智慧者，救一切眾生義故。如實觀一切有為行先際後際者，隨彼大悲觀示二種相：一、如實觀苦因緣集故，如經「知諸眾生從先際無明有愛故生，乃至有無皆如實知」故。是中從先際無明有愛故生者，此顯凡夫生，非菩薩生，菩薩以善巧方便生。何故不言餘因緣分？無明有愛是有分根本故。彼生者，說有三種眾生：欲求眾生、妄梵行求眾生、有求眾生，乃至依有頂五陰苦聚。是無我事，是中自身無我。及彼無我事，第一義故無。然後無我依命根力住數數受生，眾生身心相續非常非斷故，說有命有眾生；破彼慢取意故，說無命無眾生；遠離能取所取我慢意故，說離我我所前際。以何因隨所有眾生、隨所有苦行？彼正觀已，後際亦如是，隨彼苦因。無明愛事盡者名滅，勝世間滅故。出者名道。無亦如實知，有亦如實知，是名一種大悲正觀因緣集念如實苦故。次說第二種大悲正觀深重苦無量世隨逐及種種苦事。
論曰：是菩薩得如是智慧力者，如前說。不捨一切眾生者，大悲大慈光明亦如前說。求佛智慧者，救一切眾生義故。如實觀一切有為行先際後際者，隨彼大悲觀示二種相：一、如實觀苦因緣集故，如經「知諸眾生從先際無明有愛故生，乃至有無皆如實知」故。是中從先際無明有愛故生者，此顯凡夫生，非菩薩生，菩薩以善巧方便生。何故不言餘因緣分？無明有愛是有分根本故。彼生者，說有三種眾生：欲求眾生、妄梵行求眾生、有求眾生，乃至依有頂五陰苦聚。是無我事，是中自身無我。及彼無我事，第一義故無。然後無我依命根力住數數受生，眾生身心相續非常非斷故，說有命有眾生；破彼慢取意故，說無命無眾生；遠離能取所取我慢意故，說離我我所前際。以何因隨所有眾生、隨所有苦行？彼正觀已，後際亦如是，隨彼苦因。無明愛事盡者名滅，勝世間滅故。出者名道。無亦如實知，有亦如實知，是名一種大悲正觀因緣集念如實苦故。次說第二種大悲正觀深重苦無量世隨逐及種種苦事。
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經曰：菩薩爾時作如是念：此諸凡夫甚為可怪，愚癡無智，有無量無邊阿僧祇身，已滅、今滅、當滅。如是盡滅已，不能於身生厭離想，轉更增長機關苦身，常隨世間漂流不能得返，歸五陰舍不能捨離，不畏四大毒蛇，不能拔出我慢見箭，不能滅除貪恚癡火，不能破壞無明黑暗，不能乾竭愛著大河，不求十力大聖導師，常入魔意稠林，於生死海中常為諸惡覺觀所轉。
經曰：菩薩爾時作如是念：此諸凡夫甚為可怪，愚癡無智，有無量無邊阿僧祇身，已滅、今滅、當滅。如是盡滅已，不能於身生厭離想，轉更增長機關苦身，常隨世間漂流不能得返，歸五陰舍不能捨離，不畏四大毒蛇，不能拔出我慢見箭，不能滅除貪恚癡火，不能破壞無明黑暗，不能乾竭愛著大河，不求十力大聖導師，常入魔意稠林，於生死海中常為諸惡覺觀所轉。
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論曰：大悲正觀深重苦者，無量世隨逐種種苦故。有無量無邊阿僧祇身滅者，無量世隨逐故。云何種種苦觀？生苦故、彼集故、離彼滅道故。如是觀老病死，苦故、彼集故、離彼滅道故。是中此身依因緣有機關苦身者，生苦示現。常隨世間漂流不能得返者，集愛示現。歸五陰舍不能捨離者，離彼滅道示現。不畏四大毒蛇者，謂病苦，彼增損生故。妄梵行求眾生、欲求眾生受欲者，行惡行者。有求眾生者，不能拔出我慢見箭示現。不能滅除貪恚癡火，不能破壞無明黑暗，不能乾竭愛著大河。如是次第彼集示現。趣無畏處，不求十力大聖導師，遠離彼滅示現。常入魔意稠林，隨順怨道，遠離彼道示現。於生死海中常為諸惡覺觀所轉者，一切三界心心數相虛妄分別應知。次說上大慈光明觀行。
論曰：大悲正觀深重苦者，無量世隨逐種種苦故。有無量無邊阿僧祇身滅者，無量世隨逐故。云何種種苦觀？生苦故、彼集故、離彼滅道故。如是觀老病死，苦故、彼集故、離彼滅道故。是中此身依因緣有機關苦身者，生苦示現。常隨世間漂流不能得返者，集愛示現。歸五陰舍不能捨離者，離彼滅道示現。不畏四大毒蛇者，謂病苦，彼增損生故。妄梵行求眾生、欲求眾生受欲者，行惡行者。有求眾生者，不能拔出我慢見箭示現。不能滅除貪恚癡火，不能破壞無明黑暗，不能乾竭愛著大河。如是次第彼集示現。趣無畏處，不求十力大聖導師，遠離彼滅示現。常入魔意稠林，隨順怨道，遠離彼道示現。於生死海中常為諸惡覺觀所轉者，一切三界心心數相虛妄分別應知。次說上大慈光明觀行。
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經曰：我見彼諸眾生受如是苦惱，孤獨無救，無有依者、無有舍者、無有洲者、無究竟者、盲無目者，無明翳藏所纏、愚癡所覆。為此眾生發如是心：唯我一人獨無等侶，修集功德智慧助道，以是功德智慧助道資糧令一切眾生得住畢竟清淨，乃至使得佛十力無障礙智盡。
經曰：我見彼諸眾生受如是苦惱，孤獨無救，無有依者、無有舍者、無有洲者、無究竟者、盲無目者，無明翳藏所纏、愚癡所覆。為此眾生發如是心：唯我一人獨無等侶，修集功德智慧助道，以是功德智慧助道資糧令一切眾生得住畢竟清淨，乃至使得佛十力無障礙智盡。
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論曰：彼受如是苦惱者，如前所說。孤獨者，於彼苦中無救拔故。復次孤獨者，於已受苦未受苦中故。言無救無依者，離善知識故。言無有舍者，離聞正法故。言無有洲者，離寂靜思惟故。言無究竟者，離於正見故。言盲無目者，彼障諸舊煩惱及客塵煩惱常起邪念，不聞正法等故。言無明翳藏所纏愚癡所覆，唯我一人獨無等侶者，顯示勇猛勝事。修集功德智慧助道者，顯示修行增長，依彼教化眾生作人天因乃至涅槃因故。畢竟清淨者，勝世間清淨故。得佛十力者，降伏諸魔怨故。無障礙智盡者，勝聲聞辟支佛淨智故。
論曰：彼受如是苦惱者，如前所說。孤獨者，於彼苦中無救拔故。復次孤獨者，於已受苦未受苦中故。言無救無依者，離善知識故。言無有舍者，離聞正法故。言無有洲者，離寂靜思惟故。言無究竟者，離於正見故。言盲無目者，彼障諸舊煩惱及客塵煩惱常起邪念，不聞正法等故。言無明翳藏所纏愚癡所覆，唯我一人獨無等侶者，顯示勇猛勝事。修集功德智慧助道者，顯示修行增長，依彼教化眾生作人天因乃至涅槃因故。畢竟清淨者，勝世間清淨故。得佛十力者，降伏諸魔怨故。無障礙智盡者，勝聲聞辟支佛淨智故。
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經曰：菩薩如是善觀起智慧力，所修諸善發願為救一切眾生故、為一切眾生作利益故、為一切眾生得安樂故、愍念一切眾生故、為令一切眾生無苦惱故、為令一切眾生得解脫故、為攝一切眾生故、為一切眾生心清淨故、為調伏一切眾生故，發願為一切眾生令入大涅槃故。
經曰：菩薩如是善觀起智慧力，所修諸善發願為救一切眾生故、為一切眾生作利益故、為一切眾生得安樂故、愍念一切眾生故、為令一切眾生無苦惱故、為令一切眾生得解脫故、為攝一切眾生故、為一切眾生心清淨故、為調伏一切眾生故，發願為一切眾生令入大涅槃故。
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論曰：是中善觀起智慧力者，以正觀智調伏眾生故。皆為救度一切眾生者，拔一切苦惱故。救度有九種：一、住不善眾生令住善法，如經「為一切眾生作利益故」。二、住善法眾生令得樂果，如經「為一切眾生得安樂故」。三、住貧乏眾生與一切資生之具，如經「愍念一切眾生故」。四、住病苦及諸外緣所惱眾生皆令除斷，如經「為令一切眾生無苦惱故」。五、世間繫閉眾生令得出離，如經「為令一切眾生得解脫故」。有四種相令諸外道信解正法，如經「為攝一切眾生故」。疑惑眾生善決定斷疑，如經「為一切眾生心清淨故」。已住決定眾生勸修三學，如經「為調伏一切眾生故」。已住三學眾生令得涅槃，如經「發願為一切眾生令入大涅槃故」。此九種救苦中，初二句為救未來，餘句為救現在亦救未來。是名不住道修行勝。次說不住道修行勝果。有四種相：一、攝功德勝；二、修行勝；三、教化眾生勝；四、起隨順世間智勝。云何攝功德勝？攝聞戒智勝故。
論曰：是中善觀起智慧力者，以正觀智調伏眾生故。皆為救度一切眾生者，拔一切苦惱故。救度有九種：一、住不善眾生令住善法，如經「為一切眾生作利益故」。二、住善法眾生令得樂果，如經「為一切眾生得安樂故」。三、住貧乏眾生與一切資生之具，如經「愍念一切眾生故」。四、住病苦及諸外緣所惱眾生皆令除斷，如經「為令一切眾生無苦惱故」。五、世間繫閉眾生令得出離，如經「為令一切眾生得解脫故」。有四種相令諸外道信解正法，如經「為攝一切眾生故」。疑惑眾生善決定斷疑，如經「為一切眾生心清淨故」。已住決定眾生勸修三學，如經「為調伏一切眾生故」。已住三學眾生令得涅槃，如經「發願為一切眾生令入大涅槃故」。此九種救苦中，初二句為救未來，餘句為救現在亦救未來。是名不住道修行勝。次說不住道修行勝果。有四種相：一、攝功德勝；二、修行勝；三、教化眾生勝；四、起隨順世間智勝。云何攝功德勝？攝聞戒智勝故。
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經曰：是菩薩住此第五菩薩難勝地已，名為念者，不忘諸法故。名為意者，善決定智慧故。名為去者，知經書意次第故。名為有慚愧者，自護護彼故。名為堅心者，不捨持戒行故。名為覺者，善思惟是處非處故。名為隨智者，不隨他故。名為隨慧者，善分別諸法章句是義非義故。名為得神通者，善修禪定故。名為善方便者，隨世間法行故。
經曰：是菩薩住此第五菩薩難勝地已，名為念者，不忘諸法故。名為意者，善決定智慧故。名為去者，知經書意次第故。名為有慚愧者，自護護彼故。名為堅心者，不捨持戒行故。名為覺者，善思惟是處非處故。名為隨智者，不隨他故。名為隨慧者，善分別諸法章句是義非義故。名為得神通者，善修禪定故。名為善方便者，隨世間法行故。
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論曰：攝聞勝者，攝聞思修慧勝故。云何慧勝？如經「名為念者，不忘諸法故。名為意者，善決定智慧故。名為去者，知經書意次第故」。是中念者，聞慧勝故。意者，思慧勝故。去者，修慧勝故。此諸句次第復有異釋：聞持勝故名為念者，法智甚深勝故名為意者，意甚深智勝故名為去者，此略說成就二種善巧法善巧義善巧故。戒攝勝者有二種：忍辱柔和勝，及戒無缺勝。如經「名為有慚愧者，自護護彼故。名為堅心者，不捨持戒行故」。攝智勝者有五種：一者因緣集智，無因顛倒因邪見對治，如經「名為覺者，善思惟是處非處故」。二者證智，魔事對治，如經「名為隨智者，不隨他故」。三者知妄說智，異說對治，善知是句義非句義雜句義，如經「名為隨慧者，善分別諸法章句是義非義故」。四者神力智，邪歸依行對治，如經「名為得神通者，善修禪定故」。五者化眾生智，方便攝取故，如經「名為善方便者，隨世間法行故」。是名攝功德勝。云何修行勝？
論曰：攝聞勝者，攝聞思修慧勝故。云何慧勝？如經「名為念者，不忘諸法故。名為意者，善決定智慧故。名為去者，知經書意次第故」。是中念者，聞慧勝故。意者，思慧勝故。去者，修慧勝故。此諸句次第復有異釋：聞持勝故名為念者，法智甚深勝故名為意者，意甚深智勝故名為去者，此略說成就二種善巧法善巧義善巧故。戒攝勝者有二種：忍辱柔和勝，及戒無缺勝。如經「名為有慚愧者，自護護彼故。名為堅心者，不捨持戒行故」。攝智勝者有五種：一者因緣集智，無因顛倒因邪見對治，如經「名為覺者，善思惟是處非處故」。二者證智，魔事對治，如經「名為隨智者，不隨他故」。三者知妄說智，異說對治，善知是句義非句義雜句義，如經「名為隨慧者，善分別諸法章句是義非義故」。四者神力智，邪歸依行對治，如經「名為得神通者，善修禪定故」。五者化眾生智，方便攝取故，如經「名為善方便者，隨世間法行故」。是名攝功德勝。云何修行勝？
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經曰：名為無厭足者，善集功德行助道故。名為不休息精進者，常求智慧行助道故。名為無疲惓者，集大慈悲行助道故。名為常念佛法者，求佛十力、四無所畏、十八不共佛法故。名為善念修行者，起莊嚴佛國故。名為具足修行種種善業者，集三十二相八十種好故。名為常行精進者，求莊嚴佛身口意故。名為樂大恭敬法者，親近供養一切菩薩及法師故。名為善起願自在者，大方便善入世間故。名為日夜遠離餘心者，常樂教化一切眾生故。
經曰：名為無厭足者，善集功德行助道故。名為不休息精進者，常求智慧行助道故。名為無疲惓者，集大慈悲行助道故。名為常念佛法者，求佛十力、四無所畏、十八不共佛法故。名為善念修行者，起莊嚴佛國故。名為具足修行種種善業者，集三十二相八十種好故。名為常行精進者，求莊嚴佛身口意故。名為樂大恭敬法者，親近供養一切菩薩及法師故。名為善起願自在者，大方便善入世間故。名為日夜遠離餘心者，常樂教化一切眾生故。
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論曰：是中修行勝有十種：一、增長因行，如經「名為無厭足者，善集功德行助道故」。二、依止因行，如經「名為不休息精進者，常求智慧行助道故」。三、化眾生不疲惓行，如經「名為無疲惓者，集大慈悲行助道故」。四、起佛法行，如經「名為常念佛法者，求佛十力、四無所畏、十八不共佛法故」。五、起淨佛國土行，如經「名為善念修行者，起莊嚴佛國故」。云何莊嚴？無煩惱染得堅固智慧，眾生住在其中及佛法莊嚴故。六、依佛法身起行，如經「名為具足修行種種善業者，集三十二相八十種好故」。七、依佛所作起行，如經「名為常行精進者，求莊嚴佛身口意故」。八、敬重法行，如經「名為樂大恭敬法者，親近供養一切菩薩及法師故」。九、願取有行，如經「名為善起願自在者，大方便善入世間故」。十、離小乘心行，如經「名為日夜遠離餘心者，常樂教化一切眾生故」。是名修行勝。云何教化眾生勝？
論曰：是中修行勝有十種：一、增長因行，如經「名為無厭足者，善集功德行助道故」。二、依止因行，如經「名為不休息精進者，常求智慧行助道故」。三、化眾生不疲惓行，如經「名為無疲惓者，集大慈悲行助道故」。四、起佛法行，如經「名為常念佛法者，求佛十力、四無所畏、十八不共佛法故」。五、起淨佛國土行，如經「名為善念修行者，起莊嚴佛國故」。云何莊嚴？無煩惱染得堅固智慧，眾生住在其中及佛法莊嚴故。六、依佛法身起行，如經「名為具足修行種種善業者，集三十二相八十種好故」。七、依佛所作起行，如經「名為常行精進者，求莊嚴佛身口意故」。八、敬重法行，如經「名為樂大恭敬法者，親近供養一切菩薩及法師故」。九、願取有行，如經「名為善起願自在者，大方便善入世間故」。十、離小乘心行，如經「名為日夜遠離餘心者，常樂教化一切眾生故」。是名修行勝。云何教化眾生勝？
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經曰：是菩薩成就如是行時，以布施教化眾生，又以愛語、利益、同事教化眾生，又以色身示現教化眾生，又以說法教化眾生，又廣示菩薩行神通事教化眾生，又說諸佛大事教化眾生，又示世間過惡教化眾生，又說諸佛智慧利益教化眾生，又現大神通莊嚴相亦說種種行教化眾生。是菩薩如是教化眾生方便成就，身心常趣佛智而不退失，諸善根行常勤修行轉勝道故。
經曰：是菩薩成就如是行時，以布施教化眾生，又以愛語、利益、同事教化眾生，又以色身示現教化眾生，又以說法教化眾生，又廣示菩薩行神通事教化眾生，又說諸佛大事教化眾生，又示世間過惡教化眾生，又說諸佛智慧利益教化眾生，又現大神通莊嚴相亦說種種行教化眾生。是菩薩如是教化眾生方便成就，身心常趣佛智而不退失，諸善根行常勤修行轉勝道故。
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論曰：是中教化眾生勝者，以四攝法教化，如經「是菩薩成就如是行時，以布施教化眾生，又以愛語、利益、同事教化眾生」故。為同事隨順眾生應化自眾，如經「又以色身示現教化眾生」故。為疑惑眾生可說法成就，如經「又以說法教化眾生」故。為於菩提無方便眾生，如經「又廣示菩薩行神通事教化眾生」故。為於大乘疲惓眾生，如經「又說諸佛大事教化眾生」故。為樂世間眾生，如經「又示世間過惡教化眾生」故。為不信大乘眾生，如經「又說諸佛智慧利益教化眾生」故。為無智眾生現神通莊嚴，示種種行，以一身示無量身，如是等令生決定信，如經「又現大神通莊嚴相，亦說種種行教化眾生」故。是菩薩如是教化眾生方便成就者，如前說。身心常趣佛智者，為教化眾生求勝力故。而不退失諸善根行者，隨所得功德智慧皆不退失故。常勤修行轉勝道者，彼所修諸行欲令增勝故。是名教化眾生勝。云何起隨順世間智勝染障對治？
論曰：是中教化眾生勝者，以四攝法教化，如經「是菩薩成就如是行時，以布施教化眾生，又以愛語、利益、同事教化眾生」故。為同事隨順眾生應化自眾，如經「又以色身示現教化眾生」故。為疑惑眾生可說法成就，如經「又以說法教化眾生」故。為於菩提無方便眾生，如經「又廣示菩薩行神通事教化眾生」故。為於大乘疲惓眾生，如經「又說諸佛大事教化眾生」故。為樂世間眾生，如經「又示世間過惡教化眾生」故。為不信大乘眾生，如經「又說諸佛智慧利益教化眾生」故。為無智眾生現神通莊嚴，示種種行，以一身示無量身，如是等令生決定信，如經「又現大神通莊嚴相，亦說種種行教化眾生」故。是菩薩如是教化眾生方便成就者，如前說。身心常趣佛智者，為教化眾生求勝力故。而不退失諸善根行者，隨所得功德智慧皆不退失故。常勤修行轉勝道者，彼所修諸行欲令增勝故。是名教化眾生勝。云何起隨順世間智勝染障對治？
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經曰：是菩薩為利益眾生故，善知世間所有書論、印、算數、石性等論、治諸病方，所謂治乾枯病、治顛狂病、治鬼著病、治蠱毒病等，損害眾生者皆悉能治，謂呪藥等。作論經書伎樂戲笑歡娛等事，國土城邑、聚落室宅、河泉池流、園觀花果、藥草林樹等，金銀琉璃、摩尼真珠、珊瑚琥珀、車𤦲馬瑙諸寶性等，日月星宿地動夢想吉凶入等遍身諸相，持戒行處、禪定神通、四無量心、四無色定，凡諸不惱眾生事、能利益安樂眾生事，憐愍眾生故出，漸令信入無上佛法故。
經曰：是菩薩為利益眾生故，善知世間所有書論、印、算數、石性等論、治諸病方，所謂治乾枯病、治顛狂病、治鬼著病、治蠱毒病等，損害眾生者皆悉能治，謂呪藥等。作論經書伎樂戲笑歡娛等事，國土城邑、聚落室宅、河泉池流、園觀花果、藥草林樹等，金銀琉璃、摩尼真珠、珊瑚琥珀、車𤦲馬瑙諸寶性等，日月星宿地動夢想吉凶入等遍身諸相，持戒行處、禪定神通、四無量心、四無色定，凡諸不惱眾生事、能利益安樂眾生事，憐愍眾生故出，漸令信入無上佛法故。
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論曰：隨順世間智者，染障對治，如經「是菩薩為利益眾生故，善知世間所有一切書論」等。是中書等有四種障對治。四種障者：一、所用事中忘障，取與寄付聞法思義，作不作事、已作未作事、應作不應作事，此對治故書。二、邪見軟智障，以因論、聲論對治此二故論。三、所取物不守護障，此對治故印。四、取與生疑障，此對治故算數。數者，一一為二、二二為四如是等。算者，一縱十橫如是等。石性等論者，貧事障對治故。治諸病方者，四大不調眾生毒相，病障對治故。乾枯顛狂病者，四大不調相故。鬼著病等，是眾生相。蠱毒病者，亦四大不調，亦眾生相病因及死因，此對治謂呪藥等。日月星宿地動夢想吉凶入等遍身諸相者，是中唯有日月等相見故，日等曜等攝故。入者，入八業果故。遍身諸相者，愛不愛果行故。持戒行處等者，是中持戒行處、禪定神通、四無量心、四無色定等，如是次第破戒染、貪欲染、邪歸依染、妄行功德染、妄修解脫染，如是次第說。如經「石性等論乃至呪藥等」故。作論經書伎樂戲笑歡娛等者，憂惱障對治故。國土城邑乃至藥草林樹等者，此不喜樂障對治故。金銀琉璃乃至諸寶性等者，繫閉等障，此對治故。日月星宿乃至遍身諸相等者，所得報分過作惡因障，此對治故。持戒行處乃至無色定者，五種染對治。何者五種染？破戒染乃至妄修解脫染故。此起世間智，具四種相：一、異障中無障故，如經「凡諸不惱眾生事」故。二、與無過樂，如經「能利益安樂眾生事」故。三、發起清淨，如經「憐愍眾生故出」。四、所用清淨，如經「漸令信入無上佛法故」。
論曰：隨順世間智者，染障對治，如經「是菩薩為利益眾生故，善知世間所有一切書論」等。是中書等有四種障對治。四種障者：一、所用事中忘障，取與寄付聞法思義，作不作事、已作未作事、應作不應作事，此對治故書。二、邪見軟智障，以因論、聲論對治此二故論。三、所取物不守護障，此對治故印。四、取與生疑障，此對治故算數。數者，一一為二、二二為四如是等。算者，一縱十橫如是等。石性等論者，貧事障對治故。治諸病方者，四大不調眾生毒相，病障對治故。乾枯顛狂病者，四大不調相故。鬼著病等，是眾生相。蠱毒病者，亦四大不調，亦眾生相病因及死因，此對治謂呪藥等。日月星宿地動夢想吉凶入等遍身諸相者，是中唯有日月等相見故，日等曜等攝故。入者，入八業果故。遍身諸相者，愛不愛果行故。持戒行處等者，是中持戒行處、禪定神通、四無量心、四無色定等，如是次第破戒染、貪欲染、邪歸依染、妄行功德染、妄修解脫染，如是次第說。如經「石性等論乃至呪藥等」故。作論經書伎樂戲笑歡娛等者，憂惱障對治故。國土城邑乃至藥草林樹等者，此不喜樂障對治故。金銀琉璃乃至諸寶性等者，繫閉等障，此對治故。日月星宿乃至遍身諸相等者，所得報分過作惡因障，此對治故。持戒行處乃至無色定者，五種染對治。何者五種染？破戒染乃至妄修解脫染故。此起世間智，具四種相：一、異障中無障故，如經「凡諸不惱眾生事」故。二、與無過樂，如經「能利益安樂眾生事」故。三、發起清淨，如經「憐愍眾生故出」。四、所用清淨，如經「漸令信入無上佛法故」。
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經曰：諸佛子！是菩薩住此菩薩難勝地已，多見諸佛，以大神通力、大願力故。見多百佛、多千佛、多百千佛、多百千那由他佛、多億佛、多百億佛、多千億佛、多百千億佛、多百千萬億那由他佛，以大神通力、大願力故。是菩薩見諸佛時，以上心深心供養恭敬尊重讚歎，衣服飲食臥具湯藥一切供具悉以奉施，以諸菩薩上妙樂具供養眾僧，以此善根皆願迴向阿耨多羅三藐三菩提。於諸佛所生上恭敬專心聽法，聞已受持隨力修行，於佛法中出家，得出家已於諸佛所聽受經法而為法師，說法利益，得轉勝多聞陀羅尼成就法師。是菩薩爾時住此菩薩難勝地中，無量百劫彼諸善根轉勝明淨，無量千劫、無量百千劫、無量百千那由他劫無量億劫、無量百億劫、無量千億劫、無量百千億劫、無量百千萬億那由他劫，彼諸善根轉勝明淨，是菩薩成就如是教化眾生法。諸佛子！譬如本真金，以車𤦲摩瑩，光色轉勝明淨。諸佛子！菩薩住此菩薩難勝地中，彼諸善根以方便智思量力故轉勝明淨，彼智慧善根成就不退思量轉勝，下地善根所不能及。諸佛子！譬如日月星宿諸天宮殿光輪圓滿成就不壞，風不能動。如是諸佛子！菩薩住此菩薩難勝地中，彼諸善根以方便智思量力故成就不退，一切聲聞辟支佛世間善根所不能及。是菩薩十波羅蜜中禪波羅蜜增上，餘波羅蜜非不修習，隨力隨分。諸佛子！是名略說菩薩第五菩薩難勝地。若菩薩住此地中，多作兜率陀天王，所作自在摧伏一切外道邪見，能令眾生住實諦中。所作善業布施愛語利益同事，是諸福德皆不離念佛、念法、念僧、念菩薩、念菩薩行、念波羅蜜、念十地、念不壞力、念無畏、念不共佛法，乃至不離念一切種一切智智。常生是心：我當於一切眾生中，為首為勝為大、為妙為微妙、為上為無上、為導為將、為師為尊，乃至為一切智智依止者。復從是念發精進行，以精進力故，於一念間得千億三昧，見千億佛、知千億佛神力、能動千億佛世界、能入千億佛世界、能照千億佛世界、能化千億佛世界眾生、能住壽千億劫、能知過去未來世各千億劫事、能善入千億法門、能變身為千億，於一一身能示千億菩薩以為眷屬。若以願力自在勝上，菩薩願力過於此數。示種種神通，或身、或光明、或神通、或眼、或境界、或音聲、或行、或莊嚴、或加、或信、或業。是諸神通，乃至無量百千萬億那由他劫不可數知。
經曰：諸佛子！是菩薩住此菩薩難勝地已，多見諸佛，以大神通力、大願力故。見多百佛、多千佛、多百千佛、多百千那由他佛、多億佛、多百億佛、多千億佛、多百千億佛、多百千萬億那由他佛，以大神通力、大願力故。是菩薩見諸佛時，以上心深心供養恭敬尊重讚歎，衣服飲食臥具湯藥一切供具悉以奉施，以諸菩薩上妙樂具供養眾僧，以此善根皆願迴向阿耨多羅三藐三菩提。於諸佛所生上恭敬專心聽法，聞已受持隨力修行，於佛法中出家，得出家已於諸佛所聽受經法而為法師，說法利益，得轉勝多聞陀羅尼成就法師。是菩薩爾時住此菩薩難勝地中，無量百劫彼諸善根轉勝明淨，無量千劫、無量百千劫、無量百千那由他劫無量億劫、無量百億劫、無量千億劫、無量百千億劫、無量百千萬億那由他劫，彼諸善根轉勝明淨，是菩薩成就如是教化眾生法。諸佛子！譬如本真金，以車𤦲摩瑩，光色轉勝明淨。諸佛子！菩薩住此菩薩難勝地中，彼諸善根以方便智思量力故轉勝明淨，彼智慧善根成就不退思量轉勝，下地善根所不能及。諸佛子！譬如日月星宿諸天宮殿光輪圓滿成就不壞，風不能動。如是諸佛子！菩薩住此菩薩難勝地中，彼諸善根以方便智思量力故成就不退，一切聲聞辟支佛世間善根所不能及。是菩薩十波羅蜜中禪波羅蜜增上，餘波羅蜜非不修習，隨力隨分。諸佛子！是名略說菩薩第五菩薩難勝地。若菩薩住此地中，多作兜率陀天王，所作自在摧伏一切外道邪見，能令眾生住實諦中。所作善業布施愛語利益同事，是諸福德皆不離念佛、念法、念僧、念菩薩、念菩薩行、念波羅蜜、念十地、念不壞力、念無畏、念不共佛法，乃至不離念一切種一切智智。常生是心：我當於一切眾生中，為首為勝為大、為妙為微妙、為上為無上、為導為將、為師為尊，乃至為一切智智依止者。復從是念發精進行，以精進力故，於一念間得千億三昧，見千億佛、知千億佛神力、能動千億佛世界、能入千億佛世界、能照千億佛世界、能化千億佛世界眾生、能住壽千億劫、能知過去未來世各千億劫事、能善入千億法門、能變身為千億，於一一身能示千億菩薩以為眷屬。若以願力自在勝上，菩薩願力過於此數。示種種神通，或身、或光明、或神通、或眼、或境界、或音聲、或行、或莊嚴、或加、或信、或業。是諸神通，乃至無量百千萬億那由他劫不可數知。
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論曰：得轉勝多聞陀羅尼成就法師者，非得義陀羅尼，以平等清淨心甚難得故。又樂出世間智現世間智最難故，得聞持陀羅尼。此地智光明真如事示現，如經「諸佛子！譬如本真金乃至下地善根所不能及」故。日月光輪者，依阿含增長智慧光明，勝於前地智故，如經「諸佛子！譬如日月星宿乃至世間善根所不能及」故。
論曰：得轉勝多聞陀羅尼成就法師者，非得義陀羅尼，以平等清淨心甚難得故。又樂出世間智現世間智最難故，得聞持陀羅尼。此地智光明真如事示現，如經「諸佛子！譬如本真金乃至下地善根所不能及」故。日月光輪者，依阿含增長智慧光明，勝於前地智故，如經「諸佛子！譬如日月星宿乃至世間善根所不能及」故。
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十地經論難勝地第五卷之七
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