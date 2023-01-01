十地經論焰地第四卷之六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十地經論焰地第四卷之六

天親菩薩造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天親菩薩造

後魏北印度三藏菩提流支譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後魏北印度三藏菩提流支譯

論曰：第四焰地，依彼淨三昧聞持如實智淨顯示故。此地差別有四分：一、清淨對治修行增長因分；二、清淨分；三、對治修行增長分；四、彼果分。清淨對治修行增長因者，謂十法明入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：第四焰地，依彼淨三昧聞持如實智淨顯示故。此地差別有四分：一、清淨對治修行增長因分；二、清淨分；三、對治修行增長分；四、彼果分。清淨對治修行增長因者，謂十法明入。

經曰：爾時金剛藏菩薩言：諸佛子！若菩薩得第三菩薩地具足清淨明已，欲得第四菩薩地者，當以十法明入得入第四地。何等為十？一、思量眾生界明入；二、思量世界明入；三、思量法界明入；四、思量虛空界明入；五、思量識界明入；六、思量欲界明入；七、思量色界明入；八、思量無色界明入；九、思量勝心決定信界明入；十、思量大心決定信界明入。菩薩以此十法明入得入第四地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：爾時金剛藏菩薩言：諸佛子！若菩薩得第三菩薩地具足清淨明已，欲得第四菩薩地者，當以十法明入得入第四地。何等為十？一、思量眾生界明入；二、思量世界明入；三、思量法界明入；四、思量虛空界明入；五、思量識界明入；六、思量欲界明入；七、思量色界明入；八、思量無色界明入；九、思量勝心決定信界明入；十、思量大心決定信界明入。菩薩以此十法明入得入第四地。

論曰：法明入者，得證地智光明，依彼智明入如來所說法中，彼智名法明入。彼所說法正觀思量如實知，二處順行故。此思量有十種差別：思量分別，眾生界假名差別，如經「思量眾生界明入」故。依住分別，如經「思量世界明入」故。染分別，如經「思量法界明入」故。無盡分別，如經「思量虛空界明入」故。染淨依止分別，如經「思量識界明入」故。煩惱使染分別，如經「思量欲界明入」故、「思量色界明入」故、「思量無色界明入」故。淨分別，如經「思量勝心決定信界明入」故、「思量大心決定信界明入」故。是中煩惱、使、染者謂三界；淨者後二句：一、依煩惱不染；二、依不捨眾生聲聞等同不同義故。云何清淨分？即於如來家轉有勢力故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：法明入者，得證地智光明，依彼智明入如來所說法中，彼智名法明入。彼所說法正觀思量如實知，二處順行故。此思量有十種差別：思量分別，眾生界假名差別，如經「思量眾生界明入」故。依住分別，如經「思量世界明入」故。染分別，如經「思量法界明入」故。無盡分別，如經「思量虛空界明入」故。染淨依止分別，如經「思量識界明入」故。煩惱使染分別，如經「思量欲界明入」故、「思量色界明入」故、「思量無色界明入」故。淨分別，如經「思量勝心決定信界明入」故、「思量大心決定信界明入」故。是中煩惱、使、染者謂三界；淨者後二句：一、依煩惱不染；二、依不捨眾生聲聞等同不同義故。云何清淨分？即於如來家轉有勢力故。

經曰：諸佛子！是菩薩得菩薩焰地，即於如來家轉有勢力，得彼內法故、以十種法智教化成熟故。何等為十？一、不退轉心故；二、於三寶中決定恭敬畢竟盡故；三、分別觀生滅行故；四、分別觀諸法自性不生故；五、分別觀世間成壞故；六、分別觀業有生故；七、分別觀世間涅槃故；八、分別觀眾生世界業差別故；九、分別觀前際後際差別故；十、分別觀無所有盡故。諸佛子！菩薩如是十種法智教化成熟，即於如來家轉有勢力，得彼內法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：諸佛子！是菩薩得菩薩焰地，即於如來家轉有勢力，得彼內法故、以十種法智教化成熟故。何等為十？一、不退轉心故；二、於三寶中決定恭敬畢竟盡故；三、分別觀生滅行故；四、分別觀諸法自性不生故；五、分別觀世間成壞故；六、分別觀業有生故；七、分別觀世間涅槃故；八、分別觀眾生世界業差別故；九、分別觀前際後際差別故；十、分別觀無所有盡故。諸佛子！菩薩如是十種法智教化成熟，即於如來家轉有勢力，得彼內法故。

論曰：云何即於如來家轉有勢力？依止多聞智究竟故、除滅智障攝勝故。此如是淨勝如來家，是故名得彼內法。如來自身所有諸法，以是諸法顯示如來，謂十種法智教化成熟故，此法明入同時得應知。彼復四種智教化故，名法智教化成熟。四種智者：一、自住處畢竟智，如經「不退轉心」故。二、同敬三寶畢竟智，如經「於三寶中決定恭敬畢竟盡」故。三、真如智，如經「分別觀生滅行」故、「分別觀諸法自性不生」故。四、分別所說智，如經「分別觀世間成壞」故、「分別觀業有生」故、「分別觀世間涅槃」故、「分別觀眾生世界業差別」故、「分別觀前際後際差別」故、「分別觀無所有盡」故。菩薩自住處者，謂大乘法。是中初二法者，不退轉心於三寶中決定恭敬畢竟盡心。是初二智，自住處畢竟智、同敬三寶畢竟智，教化成熟故。次二法分別觀生滅行，分別觀諸法自性不生，是真如智，謂眾生法無我觀。如是次第分別應知，餘者是分別所說智。彼復依煩惱染淨故隨煩惱染。以何煩惱染？所有淨、隨所淨。云何隨煩惱染？順器世間故，如經「分別觀世間成壞」故。眾生世間生同因受生故，如經「分別觀業有生」故。何者煩惱染？謂世間。何者所有淨？謂涅槃。如經「分別觀世間涅槃」故。云何隨所淨？諸佛世界中教化眾生自業成熟故，如經「分別觀眾生世界業差別」故。煩惱染及淨，謂前際後際，如經「分別觀前際後際差別」故。彼前際後際不損不益，如經「分別觀無所有盡」故，於染法中不見一法可減、於淨法中不見一法可增故。云何對治？修行增長有二種：一、修行護煩惱染；二、修行護小乘。何者護煩惱染？修行菩提分法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：云何即於如來家轉有勢力？依止多聞智究竟故、除滅智障攝勝故。此如是淨勝如來家，是故名得彼內法。如來自身所有諸法，以是諸法顯示如來，謂十種法智教化成熟故，此法明入同時得應知。彼復四種智教化故，名法智教化成熟。四種智者：一、自住處畢竟智，如經「不退轉心」故。二、同敬三寶畢竟智，如經「於三寶中決定恭敬畢竟盡」故。三、真如智，如經「分別觀生滅行」故、「分別觀諸法自性不生」故。四、分別所說智，如經「分別觀世間成壞」故、「分別觀業有生」故、「分別觀世間涅槃」故、「分別觀眾生世界業差別」故、「分別觀前際後際差別」故、「分別觀無所有盡」故。菩薩自住處者，謂大乘法。是中初二法者，不退轉心於三寶中決定恭敬畢竟盡心。是初二智，自住處畢竟智、同敬三寶畢竟智，教化成熟故。次二法分別觀生滅行，分別觀諸法自性不生，是真如智，謂眾生法無我觀。如是次第分別應知，餘者是分別所說智。彼復依煩惱染淨故隨煩惱染。以何煩惱染？所有淨、隨所淨。云何隨煩惱染？順器世間故，如經「分別觀世間成壞」故。眾生世間生同因受生故，如經「分別觀業有生」故。何者煩惱染？謂世間。何者所有淨？謂涅槃。如經「分別觀世間涅槃」故。云何隨所淨？諸佛世界中教化眾生自業成熟故，如經「分別觀眾生世界業差別」故。煩惱染及淨，謂前際後際，如經「分別觀前際後際差別」故。彼前際後際不損不益，如經「分別觀無所有盡」故，於染法中不見一法可減、於淨法中不見一法可增故。云何對治？修行增長有二種：一、修行護煩惱染；二、修行護小乘。何者護煩惱染？修行菩提分法故。

經曰：諸佛子！是菩薩住此菩薩焰地已，觀內身循身觀，精勤一心除世間貪憂。觀外身循身觀，精勤一心除世間貪憂。觀內外身循身觀，精勤一心除世間貪憂。如是觀內受外受內外受、如是觀內心外心內外心，如是觀內法循法觀，精勤一心除世間貪憂。觀外法循法觀，精勤一心除世間貪憂。觀內外法循法觀，精勤一心除世間貪憂。是菩薩未生諸惡不善法為不生故，欲生勤精進發心正斷。已生諸惡不善法為斷故，欲生勤精進發心正斷。未生諸善法為生故，欲生勤精進發心正行。已生諸善法為住不失，修滿增廣故，欲生勤精進發心正行。是菩薩修行四如意分，欲定斷行成就。修如意分，依止厭、依止離、依止滅，迴向於捨。精進定斷行成就，修如意分，依止厭、依止離、依止滅，迴向於捨。心定斷行成就，修如意分，依止厭、依止離、依止滅，迴向於捨。思惟定斷行成就，修如意分，依止厭、依止離、依止滅，迴向於捨。是菩薩修行信根，依止厭、依止離、依止滅，迴向於捨。修行精進根，依止厭、依止離、依止滅，迴向於捨。修行念根，依止厭、依止離、依止滅，迴向於捨。修行定根，依止厭、依止離、依止滅，迴向於捨。修行慧根，依止厭、依止離、依止滅、迴向於捨。是菩薩修行信力，依止厭、依止離、依止滅，迴向於捨。修行精進力，依止厭、依止離、依止滅，迴向於捨。修行念力，依止厭、依止離、依止滅，迴向於捨。修行定力，依止厭、依止離、依止滅，迴向於捨。修行慧力，依止厭、依止離、依止滅，迴向於捨。是菩薩修行念覺分，依止厭、依止離、依止滅，迴向於捨。修行擇法覺分，依止厭、依止離、依止滅，迴向於捨。修行精進覺分，依止厭、依止離、依止滅，迴向於捨。修行喜覺分，依止厭、依止離、依止滅，迴向於捨。修行猗覺分，依止厭、依止離、依止滅，迴向於捨。修行定覺分，依止厭、依止離、依止滅，迴向於捨。修行捨覺分，依止厭、依止離、依止滅，迴向於捨。是菩薩修行正見，依止厭、依止離、依止滅，迴向於捨。修行正思惟，依止厭、依止離、依止滅，迴向於捨。修行正語，依止厭、依止離、依止滅，迴向於捨。修行正業，依止厭、依止離、依止滅，迴向於捨。修行正命，依止厭、依止離、依止滅，迴向於捨。修行正精進，依止厭、依止離、依止滅，迴向於捨。修行正念，依止厭、依止離、依止滅，迴向於捨。修行正定，依止厭、依止離、依止滅，迴向於捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：諸佛子！是菩薩住此菩薩焰地已，觀內身循身觀，精勤一心除世間貪憂。觀外身循身觀，精勤一心除世間貪憂。觀內外身循身觀，精勤一心除世間貪憂。如是觀內受外受內外受、如是觀內心外心內外心，如是觀內法循法觀，精勤一心除世間貪憂。觀外法循法觀，精勤一心除世間貪憂。觀內外法循法觀，精勤一心除世間貪憂。是菩薩未生諸惡不善法為不生故，欲生勤精進發心正斷。已生諸惡不善法為斷故，欲生勤精進發心正斷。未生諸善法為生故，欲生勤精進發心正行。已生諸善法為住不失，修滿增廣故，欲生勤精進發心正行。是菩薩修行四如意分，欲定斷行成就。修如意分，依止厭、依止離、依止滅，迴向於捨。精進定斷行成就，修如意分，依止厭、依止離、依止滅，迴向於捨。心定斷行成就，修如意分，依止厭、依止離、依止滅，迴向於捨。思惟定斷行成就，修如意分，依止厭、依止離、依止滅，迴向於捨。是菩薩修行信根，依止厭、依止離、依止滅，迴向於捨。修行精進根，依止厭、依止離、依止滅，迴向於捨。修行念根，依止厭、依止離、依止滅，迴向於捨。修行定根，依止厭、依止離、依止滅，迴向於捨。修行慧根，依止厭、依止離、依止滅、迴向於捨。是菩薩修行信力，依止厭、依止離、依止滅，迴向於捨。修行精進力，依止厭、依止離、依止滅，迴向於捨。修行念力，依止厭、依止離、依止滅，迴向於捨。修行定力，依止厭、依止離、依止滅，迴向於捨。修行慧力，依止厭、依止離、依止滅，迴向於捨。是菩薩修行念覺分，依止厭、依止離、依止滅，迴向於捨。修行擇法覺分，依止厭、依止離、依止滅，迴向於捨。修行精進覺分，依止厭、依止離、依止滅，迴向於捨。修行喜覺分，依止厭、依止離、依止滅，迴向於捨。修行猗覺分，依止厭、依止離、依止滅，迴向於捨。修行定覺分，依止厭、依止離、依止滅，迴向於捨。修行捨覺分，依止厭、依止離、依止滅，迴向於捨。是菩薩修行正見，依止厭、依止離、依止滅，迴向於捨。修行正思惟，依止厭、依止離、依止滅，迴向於捨。修行正語，依止厭、依止離、依止滅，迴向於捨。修行正業，依止厭、依止離、依止滅，迴向於捨。修行正命，依止厭、依止離、依止滅，迴向於捨。修行正精進，依止厭、依止離、依止滅，迴向於捨。修行正念，依止厭、依止離、依止滅，迴向於捨。修行正定，依止厭、依止離、依止滅，迴向於捨。

論曰：云何修行護小乘？不捨一切眾生故，修行助菩提分法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：云何修行護小乘？不捨一切眾生故，修行助菩提分法。

經曰：是菩薩以不捨一切眾生心故行，以本願起淳至故、大悲為首故、大慈成就故、觀一切智智故、為起莊嚴佛國故、為具佛諸力無畏不共佛法相好莊嚴具足妙聲故、為求上上勝行故、為隨順聞甚深佛法解脫故、為思惟大方便故行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：是菩薩以不捨一切眾生心故行，以本願起淳至故、大悲為首故、大慈成就故、觀一切智智故、為起莊嚴佛國故、為具佛諸力無畏不共佛法相好莊嚴具足妙聲故、為求上上勝行故、為隨順聞甚深佛法解脫故、為思惟大方便故行。

論曰：不捨一切眾生心者，此不捨眾生心有四種：一始、二益、三悕、四行。始者，本願故，如經「以本願起淳至」故。益者，憐愍故，如經「大悲為首」故、「大慈成就」故。悕者，求佛智故，如經「觀一切智智」故、「行者修行」故。修行有五種：一者修淨土行，如經「為起莊嚴佛國」故。二者修起佛法行，如經「為起如來力、無畏、不共佛法、相好莊嚴、具足妙聲」故。妙聲者，法䗍聲故。三者修彼地方便無厭足行，如經「為求上上勝行」故。四者修入不退轉地行，如經「為隨順聞甚深佛法解脫」故。五者修教化眾生行，如經「為思惟大方便故行」。是名對治修行增長分。云何對治修行增長果分？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：不捨一切眾生心者，此不捨眾生心有四種：一始、二益、三悕、四行。始者，本願故，如經「以本願起淳至」故。益者，憐愍故，如經「大悲為首」故、「大慈成就」故。悕者，求佛智故，如經「觀一切智智」故、「行者修行」故。修行有五種：一者修淨土行，如經「為起莊嚴佛國」故。二者修起佛法行，如經「為起如來力、無畏、不共佛法、相好莊嚴、具足妙聲」故。妙聲者，法䗍聲故。三者修彼地方便無厭足行，如經「為求上上勝行」故。四者修入不退轉地行，如經「為隨順聞甚深佛法解脫」故。五者修教化眾生行，如經「為思惟大方便故行」。是名對治修行增長分。云何對治修行增長果分？

經曰：是菩薩所有身見為首，我、人、眾生、壽命，陰界入我慢所起出沒等事，思惟、多觀，治故、我故、護故、貪著處故。是菩薩如是等事皆悉斷滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：是菩薩所有身見為首，我、人、眾生、壽命，陰界入我慢所起出沒等事，思惟、多觀，治故、我故、護故、貪著處故。是菩薩如是等事皆悉斷滅。

論曰：對治修行增長果者，我知大知、我修是我所修，如是等出沒等事皆悉滅故。出者，三昧起義故。沒者，三昧滅義故。彼復有五種：一本、二起、三行、四護、五過。是中本者，依身見為本故，眾生我慢、法我慢如是差別，如經「是菩薩所有身見為首，我、人、眾生、壽命，陰界入我慢所起出沒等事」故。起者，起不正思惟，如經「思惟」故。行者，令他知，如經「多觀」故。護者，數數觀故、起我想故、受持故，如經「治故、我故、護故」。過者，心安處諸事等，如經「貪著處故」。如是學行事中出沒等皆悉遠離，如經「是菩薩如是等事皆悉斷滅」故。此是依煩惱染生遠離果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：對治修行增長果者，我知大知、我修是我所修，如是等出沒等事皆悉滅故。出者，三昧起義故。沒者，三昧滅義故。彼復有五種：一本、二起、三行、四護、五過。是中本者，依身見為本故，眾生我慢、法我慢如是差別，如經「是菩薩所有身見為首，我、人、眾生、壽命，陰界入我慢所起出沒等事」故。起者，起不正思惟，如經「思惟」故。行者，令他知，如經「多觀」故。護者，數數觀故、起我想故、受持故，如經「治故、我故、護故」。過者，心安處諸事等，如經「貪著處故」。如是學行事中出沒等皆悉遠離，如經「是菩薩如是等事皆悉斷滅」故。此是依煩惱染生遠離果。

經曰：是菩薩所有不可作業、如來所呵諸煩惱染，一切不行。所有可作業隨順菩薩行，如來所讚一切正修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：是菩薩所有不可作業、如來所呵諸煩惱染，一切不行。所有可作業隨順菩薩行，如來所讚一切正修行。

論曰：所有不可作業者，有二種事故不應作：一、不尊敬如來，佛不讚歎故。二、畏惡名聞生煩惱故。如經「是菩薩所有不可作業，乃至一切不行」故。所有可作業者，有二種事，是故應作。一、見無惡名利，隨順菩薩行故。二、尊敬如來，佛讚歎故。如經「所有可作業乃至一切正修行」故。此是依業染生遠離果。是菩薩轉復隨所隨所、方便智所起修行助道分，如是如是成潤益心。如是等四十句顯示四種果：一者於勝功德中生增上欲心；二者彼說法尊中起報恩行；三者彼方便行中發勤精進；四者彼增上欲本心界滿足。云何於勝功德中生增上欲心？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：所有不可作業者，有二種事故不應作：一、不尊敬如來，佛不讚歎故。二、畏惡名聞生煩惱故。如經「是菩薩所有不可作業，乃至一切不行」故。所有可作業者，有二種事，是故應作。一、見無惡名利，隨順菩薩行故。二、尊敬如來，佛讚歎故。如經「所有可作業乃至一切正修行」故。此是依業染生遠離果。是菩薩轉復隨所隨所、方便智所起修行助道分，如是如是成潤益心。如是等四十句顯示四種果：一者於勝功德中生增上欲心；二者彼說法尊中起報恩行；三者彼方便行中發勤精進；四者彼增上欲本心界滿足。云何於勝功德中生增上欲心？

經曰：是菩薩轉復隨所隨所方便智所起修行助道分，如是如是成潤益心、軟心、調心、安隱樂心、不染心、轉求上上勝行心、轉求勝智心、救一切世間心、恭敬諸師隨順受教心、隨所聞法修行心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：是菩薩轉復隨所隨所方便智所起修行助道分，如是如是成潤益心、軟心、調心、安隱樂心、不染心、轉求上上勝行心、轉求勝智心、救一切世間心、恭敬諸師隨順受教心、隨所聞法修行心。

論曰：是中隨所隨所方便智所起修行者，不捨一切眾生修行故，如前說。助道分者，謂一切菩提分法道支故。如是如是成潤益心者，深欲愛敬故。彼潤益心有三種相：一、樂行勝，如經「軟心」故。二、三昧自在勝，如經「調心」故。三、離過對治勝，如經「安隱樂心」故。彼過復有六種：一為食過，或說法中妬心過。此對治，如經「不染心」故。二、少欲功德過，不樂多布施頭陀等。此對治，如經「轉求上上勝行心」故。三、少欲智過，不好求勝智。此對治，如經「轉求勝智心」故。四、懈怠過，不勤化眾生。此對治，如經「救一切世間心」故。五、自見取過，於尊教法心不隨順。此對治，如經「恭敬諸師隨順受教心」故。六、捨為首過，不隨說行。此對治，如經「隨所聞法修行心」故。如是成潤益心。此十句是名於勝功德中生增上欲心果。云何彼說法尊中起報恩行？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：是中隨所隨所方便智所起修行者，不捨一切眾生修行故，如前說。助道分者，謂一切菩提分法道支故。如是如是成潤益心者，深欲愛敬故。彼潤益心有三種相：一、樂行勝，如經「軟心」故。二、三昧自在勝，如經「調心」故。三、離過對治勝，如經「安隱樂心」故。彼過復有六種：一為食過，或說法中妬心過。此對治，如經「不染心」故。二、少欲功德過，不樂多布施頭陀等。此對治，如經「轉求上上勝行心」故。三、少欲智過，不好求勝智。此對治，如經「轉求勝智心」故。四、懈怠過，不勤化眾生。此對治，如經「救一切世間心」故。五、自見取過，於尊教法心不隨順。此對治，如經「恭敬諸師隨順受教心」故。六、捨為首過，不隨說行。此對治，如經「隨所聞法修行心」故。如是成潤益心。此十句是名於勝功德中生增上欲心果。云何彼說法尊中起報恩行？

經曰：是菩薩如是成知恩心知報恩，心轉柔和，同止安樂，直心軟心，無稠林行、無有諂曲、無有我慢，善受教誨得說者意。如是善心成就、如是寂滅心成就、如是善寂滅心成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：是菩薩如是成知恩心知報恩，心轉柔和，同止安樂，直心軟心，無稠林行、無有諂曲、無有我慢，善受教誨得說者意。如是善心成就、如是寂滅心成就、如是善寂滅心成就。

論曰：彼說法尊中起報恩行，彼知恩心第二十句示現。是中彼成知恩心者，隨順行報恩行。報恩行者有九種依尊起報恩心，如經「知報恩」故。依同法者，起將護心，如經「心轉柔和」故、「同止安樂」故。依法行隨順受教發事能忍，如經「直心」、故「軟心」故。依受用食於施主所自過不覆、不妄說己德，如經「無稠林行」故、「無有諂曲」故。依自勝功德不起高心，如經「無有我慢」故。依教正受語，如經「善受教誨」故。依教不顛倒受，如經「得說者意」故。菩薩如是於彼尊所修報恩行。成如是善心成就者，是對治修行增長故。如是寂滅心成就者，是初對治，修行增長力故。如是善寂滅心成就者，彼果前二句顯，是名彼說法尊中起報恩行果。云何彼方便行中發勤精進？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：彼說法尊中起報恩行，彼知恩心第二十句示現。是中彼成知恩心者，隨順行報恩行。報恩行者有九種依尊起報恩心，如經「知報恩」故。依同法者，起將護心，如經「心轉柔和」故、「同止安樂」故。依法行隨順受教發事能忍，如經「直心」、故「軟心」故。依受用食於施主所自過不覆、不妄說己德，如經「無稠林行」故、「無有諂曲」故。依自勝功德不起高心，如經「無有我慢」故。依教正受語，如經「善受教誨」故。依教不顛倒受，如經「得說者意」故。菩薩如是於彼尊所修報恩行。成如是善心成就者，是對治修行增長故。如是寂滅心成就者，是初對治，修行增長力故。如是善寂滅心成就者，彼果前二句顯，是名彼說法尊中起報恩行果。云何彼方便行中發勤精進？

經曰：是菩薩如是成不休息精進、不雜染精進、不退精進、廣精進、無邊精進、光明精進、無等精進、不壞精進、教化一切眾生精進、善分別是道非道精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：是菩薩如是成不休息精進、不雜染精進、不退精進、廣精進、無邊精進、光明精進、無等精進、不壞精進、教化一切眾生精進、善分別是道非道精進。

論曰：彼方便行中發勤精進，成不休息精進，第三十句示現。不休息精進有九種：一、彼精進行平等流注，如經「不雜染精進」故。雜染者，共懈怠共染、若過若不及故。二、自乘不動，如經「不退精進」故。三、廣念，如經「廣精進」故。四、為無量眾生作利益願攝取故，如經「無邊精進」故。五、常至心順行，如經「光明精進」故。六、修習過餘精進，如經「無等精進」故。七、一切魔煩惱行不能破壞，如經「不壞精進」故。八、攝取故，如經「教化一切眾生精進」故。九、能斷疑惑降伏他言，正修習故，如經「善分別是道非道精進」故。是名彼方便行中發勤精進果。云何彼本心界滿足？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：彼方便行中發勤精進，成不休息精進，第三十句示現。不休息精進有九種：一、彼精進行平等流注，如經「不雜染精進」故。雜染者，共懈怠共染、若過若不及故。二、自乘不動，如經「不退精進」故。三、廣念，如經「廣精進」故。四、為無量眾生作利益願攝取故，如經「無邊精進」故。五、常至心順行，如經「光明精進」故。六、修習過餘精進，如經「無等精進」故。七、一切魔煩惱行不能破壞，如經「不壞精進」故。八、攝取故，如經「教化一切眾生精進」故。九、能斷疑惑降伏他言，正修習故，如經「善分別是道非道精進」故。是名彼方便行中發勤精進果。云何彼本心界滿足？

經曰：是菩薩深心界轉清淨，深心界不失。信解界轉明利，生善根增長，遠離世間垢濁，斷諸疑心，無有疑網現前具足，成就喜樂。如來現前加，無量深心現前成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：是菩薩深心界轉清淨，深心界不失。信解界轉明利，生善根增長，遠離世間垢濁，斷諸疑心，無有疑網現前具足，成就喜樂。如來現前加，無量深心現前成就。

論曰：彼心界轉清淨，第四十句示現。心界者，依菩提分心初句示現。心界清淨有九種：一、彼道心修行增益，如經「深心界不失」故。二、於勝上證中轉生決定心，如經「信解界轉明利」故。三、彼因對治增長，如經「生善根增長」故。四、滅除諸障，如經「遠離世間垢濁」故。五、除此地祕密疑事，如經「斷諸疑心」故。六、以斷疑故，於餘處決定，如經「無有疑網現前具足」故。七、依勝樂行，如經「成就喜樂」故。八、依化眾生力，如經「如來現前加」故。九、依現無量三昧心智障清淨，如經「無量心現前成就」故。是名本心界滿足果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：彼心界轉清淨，第四十句示現。心界者，依菩提分心初句示現。心界清淨有九種：一、彼道心修行增益，如經「深心界不失」故。二、於勝上證中轉生決定心，如經「信解界轉明利」故。三、彼因對治增長，如經「生善根增長」故。四、滅除諸障，如經「遠離世間垢濁」故。五、除此地祕密疑事，如經「斷諸疑心」故。六、以斷疑故，於餘處決定，如經「無有疑網現前具足」故。七、依勝樂行，如經「成就喜樂」故。八、依化眾生力，如經「如來現前加」故。九、依現無量三昧心智障清淨，如經「無量心現前成就」故。是名本心界滿足果。

經曰：是菩薩住菩薩焰地已，多見諸佛，以大神通力、大願力故。見多百佛、多千佛、多百千佛、多百千那由他佛、多億佛、多百億佛、多千億佛、多百千億佛、多百千萬億那由他佛，以大神通力、大願力故。是菩薩見諸佛時，以上心深心，供養恭敬尊重讚歎，衣服飲食臥具湯藥一切供具悉以奉施，以諸菩薩上妙樂具供養眾僧，以此善根皆願迴向阿耨多羅三藐三菩提。於諸佛所生上恭敬專心聽法，聞已受持隨力修行，於諸佛法中出家修道，是菩薩深心決定信解轉復明淨。是菩薩住此菩薩焰地無量百千萬億那由他劫，深心決定信解平等清淨，彼諸善根轉勝明淨。諸佛子！譬如本真金，巧師鍊治作莊嚴具，成就不失，餘非莊嚴具真金所不能及。諸佛子！菩薩如是住此菩薩焰地中，彼諸善根成就不退，下地善根所不能及。諸佛子！譬如摩尼寶珠生光，清淨光輪能放光明，成就不壞，餘寶光所不能奪，一切風飄雨漬水澆光明不滅。諸佛子！如是菩薩住此菩薩焰地中，下地菩薩所不能及，一切眾魔及諸煩惱皆不能壞。是菩薩四攝法中同事偏勝，十波羅蜜中精進波羅蜜增上，餘波羅蜜非不修習，隨力隨分。諸佛子！是名略說菩薩第四菩薩焰地。若菩薩住此地中，多作須夜摩天王，所作自在，破諸眾生身見等事，方便善巧令諸眾生住正見等事。所作善業布施愛語利益同事，是諸福德皆不離念佛、念法、念僧、念菩薩、念菩薩行、念波羅蜜、念十地、念不壞力、念無畏、念不共佛法，乃至不離念具足一切種一切智智。常生是心：我當於一切眾生中，為首為勝為大、為妙為微妙、為上為無上、為導為將、為師為尊，乃至為一切智智依止者。復作是念，發精進行。以精進力故，於一念間得億三昧，能見億佛、能知億佛神力、能動億佛世界、能入億佛世界、能照億佛世界、能化億佛世界眾生、能住壽億劫、能知過去未來世各億劫事、能善入億法門、能變身為億，於一一身能示億菩薩以為眷屬。若以願力自在勝上，菩薩願力過於此數。示種種神通，或身、或光明、或神通、或眼、或境界、或音聲、或行、或莊嚴、或加、或信、或業。是諸神通，乃至無量百千萬億那由他劫不可數知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：是菩薩住菩薩焰地已，多見諸佛，以大神通力、大願力故。見多百佛、多千佛、多百千佛、多百千那由他佛、多億佛、多百億佛、多千億佛、多百千億佛、多百千萬億那由他佛，以大神通力、大願力故。是菩薩見諸佛時，以上心深心，供養恭敬尊重讚歎，衣服飲食臥具湯藥一切供具悉以奉施，以諸菩薩上妙樂具供養眾僧，以此善根皆願迴向阿耨多羅三藐三菩提。於諸佛所生上恭敬專心聽法，聞已受持隨力修行，於諸佛法中出家修道，是菩薩深心決定信解轉復明淨。是菩薩住此菩薩焰地無量百千萬億那由他劫，深心決定信解平等清淨，彼諸善根轉勝明淨。諸佛子！譬如本真金，巧師鍊治作莊嚴具，成就不失，餘非莊嚴具真金所不能及。諸佛子！菩薩如是住此菩薩焰地中，彼諸善根成就不退，下地善根所不能及。諸佛子！譬如摩尼寶珠生光，清淨光輪能放光明，成就不壞，餘寶光所不能奪，一切風飄雨漬水澆光明不滅。諸佛子！如是菩薩住此菩薩焰地中，下地菩薩所不能及，一切眾魔及諸煩惱皆不能壞。是菩薩四攝法中同事偏勝，十波羅蜜中精進波羅蜜增上，餘波羅蜜非不修習，隨力隨分。諸佛子！是名略說菩薩第四菩薩焰地。若菩薩住此地中，多作須夜摩天王，所作自在，破諸眾生身見等事，方便善巧令諸眾生住正見等事。所作善業布施愛語利益同事，是諸福德皆不離念佛、念法、念僧、念菩薩、念菩薩行、念波羅蜜、念十地、念不壞力、念無畏、念不共佛法，乃至不離念具足一切種一切智智。常生是心：我當於一切眾生中，為首為勝為大、為妙為微妙、為上為無上、為導為將、為師為尊，乃至為一切智智依止者。復作是念，發精進行。以精進力故，於一念間得億三昧，能見億佛、能知億佛神力、能動億佛世界、能入億佛世界、能照億佛世界、能化億佛世界眾生、能住壽億劫、能知過去未來世各億劫事、能善入億法門、能變身為億，於一一身能示億菩薩以為眷屬。若以願力自在勝上，菩薩願力過於此數。示種種神通，或身、或光明、或神通、或眼、或境界、或音聲、或行、或莊嚴、或加、或信、或業。是諸神通，乃至無量百千萬億那由他劫不可數知。

論曰：是菩薩深心決定信解平等清淨，彼諸善根轉勝明淨者，如餘淨地諸菩薩。真金作莊嚴具譬者，喻阿含現作證智莊嚴，示現得證智故，如經「譬如本真金，巧師鍊治作莊嚴具，成就不失」故。摩尼寶生光明喻者，彼證智法明摩尼寶光中放阿含光明，入無量法門義光明智處普照示現。以是義故，此地釋名為焰。如經「諸佛子！譬如摩尼寶珠生光，清淨光輪能放光明成就不壞，餘寶光明所不能奪」故。生光者，有光明具足故。清淨光輪者，光明圓滿無垢故。所作自在者，破諸眾生身見等事故。是中作者，所作故。自在者，能力故。餘如前說應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：是菩薩深心決定信解平等清淨，彼諸善根轉勝明淨者，如餘淨地諸菩薩。真金作莊嚴具譬者，喻阿含現作證智莊嚴，示現得證智故，如經「譬如本真金，巧師鍊治作莊嚴具，成就不失」故。摩尼寶生光明喻者，彼證智法明摩尼寶光中放阿含光明，入無量法門義光明智處普照示現。以是義故，此地釋名為焰。如經「諸佛子！譬如摩尼寶珠生光，清淨光輪能放光明成就不壞，餘寶光明所不能奪」故。生光者，有光明具足故。清淨光輪者，光明圓滿無垢故。所作自在者，破諸眾生身見等事故。是中作者，所作故。自在者，能力故。餘如前說應知。