十地經論明地第三卷之五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十地經論明地第三卷之五

天親菩薩造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天親菩薩造

後魏北印度三藏菩提流支譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後魏北印度三藏菩提流支譯

論曰：依第三明地，差別有四分：一、起厭行分；二、厭行分；三、厭分；四、厭果分。起厭行者，謂十種深念心。厭行者，觀一切行無常乃至未入禪。厭者，四禪、四空三摩跋提。厭果者，四無量等淨深心應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：依第三明地，差別有四分：一、起厭行分；二、厭行分；三、厭分；四、厭果分。起厭行者，謂十種深念心。厭行者，觀一切行無常乃至未入禪。厭者，四禪、四空三摩跋提。厭果者，四無量等淨深心應知。

經曰：諸佛子！菩薩善清淨心行第二地已，欲得第三菩薩地，當起十種深念心。何等為十？一、淨心；二、不動心；三、厭心；四、離欲心；五、不退心；六、堅心；七、明盛心；八、淳厚心；九、快心；十、大心。菩薩以是十種深念心得入第三地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：諸佛子！菩薩善清淨心行第二地已，欲得第三菩薩地，當起十種深念心。何等為十？一、淨心；二、不動心；三、厭心；四、離欲心；五、不退心；六、堅心；七、明盛心；八、淳厚心；九、快心；十、大心。菩薩以是十種深念心得入第三地。

論曰：是中十種深念心者，一、依彼起淨深念心，如經「淨心」故。二、依不捨自乘，如經「不動心」故。三、志求勝法起善方便，此能厭患當來貪欲；四、依現欲不貪，如經「厭心」故，「離欲心」故。五、依不捨自乘進行，如經「不退心」故。六、依自地煩惱不能破壞，如經「堅心」故。七、依三摩跋提自在，如經「明盛心」故。八、依禪定自在有力，雖生下地而不退失，如經「淳厚心」故。九、依彼生煩惱不能染，如經「快心」故。十、依利益眾生不斷諸有，如經「大心」故。已說起厭行分，次說厭行分。厭行有三種：一、修行護煩惱行；二、修行護小乘行；三、修行方便攝行。修行護煩惱行者，觀一切行無常無有救者。此二十句，示現云何觀一切行無常。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：是中十種深念心者，一、依彼起淨深念心，如經「淨心」故。二、依不捨自乘，如經「不動心」故。三、志求勝法起善方便，此能厭患當來貪欲；四、依現欲不貪，如經「厭心」故，「離欲心」故。五、依不捨自乘進行，如經「不退心」故。六、依自地煩惱不能破壞，如經「堅心」故。七、依三摩跋提自在，如經「明盛心」故。八、依禪定自在有力，雖生下地而不退失，如經「淳厚心」故。九、依彼生煩惱不能染，如經「快心」故。十、依利益眾生不斷諸有，如經「大心」故。已說起厭行分，次說厭行分。厭行有三種：一、修行護煩惱行；二、修行護小乘行；三、修行方便攝行。修行護煩惱行者，觀一切行無常無有救者。此二十句，示現云何觀一切行無常。

經曰：諸佛子！是菩薩住第三菩薩地已，正觀有為法一切行無常，苦、不淨、無常敗壞、不久住，念念生滅，不從前際來、不去至後際、現在不住。如是正觀一切諸行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：諸佛子！是菩薩住第三菩薩地已，正觀有為法一切行無常，苦、不淨、無常敗壞、不久住，念念生滅，不從前際來、不去至後際、現在不住。如是正觀一切諸行。

論曰：是中命行不住故，總明無常觀，如經「正觀有為法一切行無常」故。云何此無常？何者是無常？如是正觀。云何此無常者，依身轉時力生三種苦，如經「苦」故。依飲食力形色增損等，如經「不淨」故。依不護諸惡力橫夭壽等，如經「無常」故。依世界成力滅壞故，如經「敗壞」故。資生依主無有定力一處不住，如經「不久住」故。何者是無常者，無常有二種：一者少時，如經「念念生滅」故。二者自性不成，實過去未來現在三世中，不生不轉不住，如經「不從前際來、不去至後際、現在不住，如是正觀一切諸行」故。如是觀一切有為法無常行中，無有救者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：是中命行不住故，總明無常觀，如經「正觀有為法一切行無常」故。云何此無常？何者是無常？如是正觀。云何此無常者，依身轉時力生三種苦，如經「苦」故。依飲食力形色增損等，如經「不淨」故。依不護諸惡力橫夭壽等，如經「無常」故。依世界成力滅壞故，如經「敗壞」故。資生依主無有定力一處不住，如經「不久住」故。何者是無常者，無常有二種：一者少時，如經「念念生滅」故。二者自性不成，實過去未來現在三世中，不生不轉不住，如經「不從前際來、不去至後際、現在不住，如是正觀一切諸行」故。如是觀一切有為法無常行中，無有救者。

經曰：是菩薩如是真實觀見一切行無有救者、無所依止，共憂共悲共熱惱，憎愛所繫憂惱轉多無有停積，常為貪瞋癡火所然，見身無量病苦增長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：是菩薩如是真實觀見一切行無有救者、無所依止，共憂共悲共熱惱，憎愛所繫憂惱轉多無有停積，常為貪瞋癡火所然，見身無量病苦增長。

論曰：是菩薩如是真實觀見一切行無有救者，第二十句，說此無救有九種：一者於無常未至中無所依告，如經「無所依止」故。二者無常既至無能救者，以無常至故多共憂苦，如經「共憂」故。三者中間同悲，如經「共悲」故。四者同苦惱事中憂悲隨逐，其力虛弱轉增熱惱，如經「共熱惱」故。五者追求資生時，欲所愛事、不欲不愛，如是妄想愛憎常縛，如經「憎愛所繫」故。六者受用時中樂少苦多，如經「憂惱轉多」故。七者於身老時中少壯盛色不可復集，如經「無有停積」故。八者於少壯時具三種受貪等常燒，如經「常為貪瞋癡火所然」故。九者於年衰時無量病苦增長，如經「見身無量病苦增長」故。後三句皆明身患事，何故不在初說？示身數數患事故。云何修行護小乘行？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：是菩薩如是真實觀見一切行無有救者，第二十句，說此無救有九種：一者於無常未至中無所依告，如經「無所依止」故。二者無常既至無能救者，以無常至故多共憂苦，如經「共憂」故。三者中間同悲，如經「共悲」故。四者同苦惱事中憂悲隨逐，其力虛弱轉增熱惱，如經「共熱惱」故。五者追求資生時，欲所愛事、不欲不愛，如是妄想愛憎常縛，如經「憎愛所繫」故。六者受用時中樂少苦多，如經「憂惱轉多」故。七者於身老時中少壯盛色不可復集，如經「無有停積」故。八者於少壯時具三種受貪等常燒，如經「常為貪瞋癡火所然」故。九者於年衰時無量病苦增長，如經「見身無量病苦增長」故。後三句皆明身患事，何故不在初說？示身數數患事故。云何修行護小乘行？

經曰：是菩薩見如是已，於一切行轉復厭離，趣如來智慧。是菩薩見如來智慧不可思議，無等無量、難得無雜、無惱無憂，能至無畏安隱大城不復轉還，見能救無量苦惱眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：是菩薩見如是已，於一切行轉復厭離，趣如來智慧。是菩薩見如來智慧不可思議，無等無量、難得無雜、無惱無憂，能至無畏安隱大城不復轉還，見能救無量苦惱眾生。

論曰：修行護小乘者，於一切有為行生厭離已，趣向佛智慧。依如來智有二種大：一、攝功德大；二、清淨大。攝功德大者有五種：一者神力攝功德大，如經「是菩薩見如來智慧不可思議」故。二者無比攝功德大，無有敵對，如經「無等」故。三者大義攝功德大，廣能利益無量眾生，如經「無量」故。四者無譏嫌攝功德大，希有難得，如經「難得」故。五者不同攝功德大，諸外道不雜，如經「無雜」故。清淨大者，離煩惱使苦得涅槃故。離煩惱使者，離煩惱習，無明不雜，如經「無惱」故。離苦者，苦根本盡，憂悲隨盡，如經「無憂」故。得涅槃者，如經「能至無畏安隱大城」故。菩薩至涅槃城不復退還，而能利益眾生，得世間出世間涅槃勝事，如經「不復轉還故，見能救無量苦惱眾生故」。依無救眾生起十種殊勝心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：修行護小乘者，於一切有為行生厭離已，趣向佛智慧。依如來智有二種大：一、攝功德大；二、清淨大。攝功德大者有五種：一者神力攝功德大，如經「是菩薩見如來智慧不可思議」故。二者無比攝功德大，無有敵對，如經「無等」故。三者大義攝功德大，廣能利益無量眾生，如經「無量」故。四者無譏嫌攝功德大，希有難得，如經「難得」故。五者不同攝功德大，諸外道不雜，如經「無雜」故。清淨大者，離煩惱使苦得涅槃故。離煩惱使者，離煩惱習，無明不雜，如經「無惱」故。離苦者，苦根本盡，憂悲隨盡，如經「無憂」故。得涅槃者，如經「能至無畏安隱大城」故。菩薩至涅槃城不復退還，而能利益眾生，得世間出世間涅槃勝事，如經「不復轉還故，見能救無量苦惱眾生故」。依無救眾生起十種殊勝心。

經曰：菩薩如是見如來智無量，見一切有為行無量苦惱，復於一切眾生轉生殊勝十心。何等為十？所謂眾生可愍、孤獨、無救生殊勝心。恒常貧窮，生殊勝心。三毒之火熾然不息，生殊勝心。閉在三有牢固之獄，生殊勝心。常為煩惱諸惡稠林所覆，生殊勝心。無正觀力，生殊勝心。遠離善法心無喜樂，生殊勝心。失諸佛妙法，生殊勝心。而常隨順世間水流，生殊勝心。失涅槃方便，生殊勝心。是名生殊勝十心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：菩薩如是見如來智無量，見一切有為行無量苦惱，復於一切眾生轉生殊勝十心。何等為十？所謂眾生可愍、孤獨、無救生殊勝心。恒常貧窮，生殊勝心。三毒之火熾然不息，生殊勝心。閉在三有牢固之獄，生殊勝心。常為煩惱諸惡稠林所覆，生殊勝心。無正觀力，生殊勝心。遠離善法心無喜樂，生殊勝心。失諸佛妙法，生殊勝心。而常隨順世間水流，生殊勝心。失涅槃方便，生殊勝心。是名生殊勝十心。

論曰：是中無救者，以孤獨故。孤獨無救有九種：一、恒常貧窮，孤獨無救；二、三毒之火熾然不息，孤獨無救；三、閉在三有牢固之獄，孤獨無救；四、常為煩惱諸惡稠林所覆，孤獨無救；五、無正觀力，孤獨無救；六、遠離善法心無喜樂，孤獨無救；七、失諸佛妙法，孤獨無救；八、而常隨順世間水流，孤獨無救；九、失涅槃方便，孤獨無救。是中依欲求眾生心無厭足，於他資財求無休息此二應知，如經「恒常貧窮，生殊勝心」故，「三毒之火熾然不息，生殊勝心」故。依有求眾生六道世間輪轉故，彼因煩惱所覆故，常生難處故，如是三句次第應知，如經「閉在三有牢固之獄生殊勝心」故，「常為煩惱諸惡稠林所覆生殊勝心」故，「無正觀力生殊勝心」故。依梵行求眾生不起勝念者，懷增上慢者，無入涅槃心者，妄行外道者，如是四句次第應知，如經「遠離善法心無喜樂生殊勝心」故，「失諸佛妙法生殊勝心」故，「而常隨順世間水流生殊勝心」故，「失涅槃方便生殊勝心」故。次說救度眾生精進行發此十心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：是中無救者，以孤獨故。孤獨無救有九種：一、恒常貧窮，孤獨無救；二、三毒之火熾然不息，孤獨無救；三、閉在三有牢固之獄，孤獨無救；四、常為煩惱諸惡稠林所覆，孤獨無救；五、無正觀力，孤獨無救；六、遠離善法心無喜樂，孤獨無救；七、失諸佛妙法，孤獨無救；八、而常隨順世間水流，孤獨無救；九、失涅槃方便，孤獨無救。是中依欲求眾生心無厭足，於他資財求無休息此二應知，如經「恒常貧窮，生殊勝心」故，「三毒之火熾然不息，生殊勝心」故。依有求眾生六道世間輪轉故，彼因煩惱所覆故，常生難處故，如是三句次第應知，如經「閉在三有牢固之獄生殊勝心」故，「常為煩惱諸惡稠林所覆生殊勝心」故，「無正觀力生殊勝心」故。依梵行求眾生不起勝念者，懷增上慢者，無入涅槃心者，妄行外道者，如是四句次第應知，如經「遠離善法心無喜樂生殊勝心」故，「失諸佛妙法生殊勝心」故，「而常隨順世間水流生殊勝心」故，「失涅槃方便生殊勝心」故。次說救度眾生精進行發此十心。

經曰：是菩薩見諸眾生界如是具受種種苦惱已，發大精進行。是諸眾生，我應救、我應解、應令清淨、應令得脫、應著善處、應令安住、應令歡喜、應知所宜、應令得度、應令涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：是菩薩見諸眾生界如是具受種種苦惱已，發大精進行。是諸眾生，我應救、我應解、應令清淨、應令得脫、應著善處、應令安住、應令歡喜、應知所宜、應令得度、應令涅槃。

論曰：何處救度？以何救度？云何救度？成此分別救度眾生差別。何處救度者，於業妄想中、煩惱妄想中、生妄想中，如經「我應解」故，「應令清淨」故，「應令得脫」故，如是次第我應救度故。以何救度者，授三學攝取故，勸置持戒處故，勸住定慧處故，如經「應著善處」故，「應令安住」故。如是次第，三昧地故，定慧合說。復勸置持戒處有二種：一、除疑網令信戒故，如經「應令歡喜」故。二、已入戒者令心樂住安固不動，如經「應知所宜」故。復勸住定慧處，滅除掉沒隨煩惱使，如經「應令得度」故。云何救度成者，令得二種涅槃界，如經「應令涅槃」故。是名修行護小乘行。云何修行方便攝行？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：何處救度？以何救度？云何救度？成此分別救度眾生差別。何處救度者，於業妄想中、煩惱妄想中、生妄想中，如經「我應解」故，「應令清淨」故，「應令得脫」故，如是次第我應救度故。以何救度者，授三學攝取故，勸置持戒處故，勸住定慧處故，如經「應著善處」故，「應令安住」故。如是次第，三昧地故，定慧合說。復勸置持戒處有二種：一、除疑網令信戒故，如經「應令歡喜」故。二、已入戒者令心樂住安固不動，如經「應知所宜」故。復勸住定慧處，滅除掉沒隨煩惱使，如經「應令得度」故。云何救度成者，令得二種涅槃界，如經「應令涅槃」故。是名修行護小乘行。云何修行方便攝行？

經曰：菩薩如是善厭離一切有為行已，深念一切眾生界，趣一切智智無量利益。即時依如來智慧救度眾生，作是思惟：此諸眾生墮在大苦煩惱業中，以何方便行而拔濟之，令住涅槃畢竟之樂？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：菩薩如是善厭離一切有為行已，深念一切眾生界，趣一切智智無量利益。即時依如來智慧救度眾生，作是思惟：此諸眾生墮在大苦煩惱業中，以何方便行而拔濟之，令住涅槃畢竟之樂？

論曰：是中厭離深念利益，示現三種因：一者遠離妄想因，善厭離一切有為行故；二者不捨世間因，深念一切眾生故；三者發精進因，趣一切智智無量利益故。於中趣利益處者，能修行彼道故。深念者，能善化眾生故。依如來智慧救度眾生，此言示現發起方便攝行，如經「作是思惟：此諸眾生墮在大苦煩惱業中，以何方便行而拔濟之，令住涅槃畢竟之樂」故。墮在大苦煩惱業中者，苦者生妄想，煩惱者煩惱妄想，業者業妄想，涅槃畢竟樂者無上涅槃故。是中方便攝行有三種：一、證畢竟盡；二、起上上證畢竟盡；三、彼起依止行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：是中厭離深念利益，示現三種因：一者遠離妄想因，善厭離一切有為行故；二者不捨世間因，深念一切眾生故；三者發精進因，趣一切智智無量利益故。於中趣利益處者，能修行彼道故。深念者，能善化眾生故。依如來智慧救度眾生，此言示現發起方便攝行，如經「作是思惟：此諸眾生墮在大苦煩惱業中，以何方便行而拔濟之，令住涅槃畢竟之樂」故。墮在大苦煩惱業中者，苦者生妄想，煩惱者煩惱妄想，業者業妄想，涅槃畢竟樂者無上涅槃故。是中方便攝行有三種：一、證畢竟盡；二、起上上證畢竟盡；三、彼起依止行。

經曰：是菩薩作如是念：不離無障礙解脫智處。彼無障礙解脫智處，不離一切法如實覺。彼一切法如實覺，不離無行無生行慧。如是智慧光明，不離禪方便決定智慧觀。彼禪方便決定智慧觀，不離聞慧方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：是菩薩作如是念：不離無障礙解脫智處。彼無障礙解脫智處，不離一切法如實覺。彼一切法如實覺，不離無行無生行慧。如是智慧光明，不離禪方便決定智慧觀。彼禪方便決定智慧觀，不離聞慧方便。

論曰：證畢竟盡者，住無障礙解脫智中，如經「是菩薩作如是念：不離無障礙解脫智處」故。彼盡以如來所說，一切法隨順如實覺起，以此如實覺起彼無障礙解脫智，如經「彼無障礙解脫智處，不離一切法如實覺」故。此自相同相無分別行慧，如經「彼一切法如實覺，不離無行無生行慧」故。如是智慧光明不離禪方便決定智慧觀者，彼慧此中名光明，依是光明故名明地。彼菩薩於禪定中方便決定智慧觀，如經「彼禪方便決定智慧觀，不離聞慧方便」故。彼禪方便者，得勝進禪故。決定者，於他決定故。智慧觀者，自智慧觀故。是名起上上證畢竟盡。彼如是智慧觀依聞慧方便得，此是彼起依止行，聞慧方便是起所依，是故修行是名彼起依止行。是中行者，日夜求法聞法，如是次第依教依義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：證畢竟盡者，住無障礙解脫智中，如經「是菩薩作如是念：不離無障礙解脫智處」故。彼盡以如來所說，一切法隨順如實覺起，以此如實覺起彼無障礙解脫智，如經「彼無障礙解脫智處，不離一切法如實覺」故。此自相同相無分別行慧，如經「彼一切法如實覺，不離無行無生行慧」故。如是智慧光明不離禪方便決定智慧觀者，彼慧此中名光明，依是光明故名明地。彼菩薩於禪定中方便決定智慧觀，如經「彼禪方便決定智慧觀，不離聞慧方便」故。彼禪方便者，得勝進禪故。決定者，於他決定故。智慧觀者，自智慧觀故。是名起上上證畢竟盡。彼如是智慧觀依聞慧方便得，此是彼起依止行，聞慧方便是起所依，是故修行是名彼起依止行。是中行者，日夜求法聞法，如是次第依教依義。

經曰：菩薩如是正觀知已，轉復勤修求正法行。日夜常求，聞法、憙法、樂法、依法、隨法、益法、思法、究竟法、歸依法、隨順行法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：菩薩如是正觀知已，轉復勤修求正法行。日夜常求，聞法、憙法、樂法、依法、隨法、益法、思法、究竟法、歸依法、隨順行法。

論曰：是中求正法行者，依經教依義如前說。日夜常求聞法憙法樂法者，無慢心、無妬心、無折伏他心問義故。依法者，依大乘教法，自見正取不忘失故。隨法益法思法者，依讀誦、依為他說、依靜處思義故。究竟法者，依定修行故。歸依法者，依出世間智故。隨順行法者，依解脫，於諸佛解脫法隨順彼行故。是中求正法行，常求聞法，此初二句，示現常勤行故；喜法等九句，示現正修行故。彼常勤行以何為因？示現恭敬重法畢竟盡故。彼菩薩以財為首，於財寶中及王位處、或生天處，世間淨中及以己身，以法為重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：是中求正法行者，依經教依義如前說。日夜常求聞法憙法樂法者，無慢心、無妬心、無折伏他心問義故。依法者，依大乘教法，自見正取不忘失故。隨法益法思法者，依讀誦、依為他說、依靜處思義故。究竟法者，依定修行故。歸依法者，依出世間智故。隨順行法者，依解脫，於諸佛解脫法隨順彼行故。是中求正法行，常求聞法，此初二句，示現常勤行故；喜法等九句，示現正修行故。彼常勤行以何為因？示現恭敬重法畢竟盡故。彼菩薩以財為首，於財寶中及王位處、或生天處，世間淨中及以己身，以法為重。

經曰：菩薩如是方便求佛法故，無有諸財錢穀倉庫寶藏等事而不能捨。於此物中不生難想，但於說法者生難遭想。是菩薩為求佛法故，無有所用外財而不能捨，無有內財而不能捨，無有所作供給尊事而不能行，無有憍慢我慢大慢等而不能捨，質直柔軟故，無有身苦而不能受。是菩薩得成就勝財心，若聞一句未曾聞法，勝得滿三千大千世界珍寶。是菩薩得聞一偈正法，生上財想，勝得轉輪聖王位。復得勝財心，若得未曾聞法能淨菩薩行，勝得釋提桓因、梵天王處無量劫住。是菩薩若有人來作如是言：我與汝佛所說法一句能淨菩薩行，汝今若能入大熾然火坑受大苦者當以相與。是菩薩作如是念：我受一句佛所說法能淨菩薩行故，尚於三千大千世界滿中大火從梵天投下，何況入小火坑。我等法應盡受一切諸地獄苦猶應求法，何況人中諸小苦惱。菩薩如是發精進行修諸正法，隨所聞法，於寂靜處悉能正觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：菩薩如是方便求佛法故，無有諸財錢穀倉庫寶藏等事而不能捨。於此物中不生難想，但於說法者生難遭想。是菩薩為求佛法故，無有所用外財而不能捨，無有內財而不能捨，無有所作供給尊事而不能行，無有憍慢我慢大慢等而不能捨，質直柔軟故，無有身苦而不能受。是菩薩得成就勝財心，若聞一句未曾聞法，勝得滿三千大千世界珍寶。是菩薩得聞一偈正法，生上財想，勝得轉輪聖王位。復得勝財心，若得未曾聞法能淨菩薩行，勝得釋提桓因、梵天王處無量劫住。是菩薩若有人來作如是言：我與汝佛所說法一句能淨菩薩行，汝今若能入大熾然火坑受大苦者當以相與。是菩薩作如是念：我受一句佛所說法能淨菩薩行故，尚於三千大千世界滿中大火從梵天投下，何況入小火坑。我等法應盡受一切諸地獄苦猶應求法，何況人中諸小苦惱。菩薩如是發精進行修諸正法，隨所聞法，於寂靜處悉能正觀。

論曰：彼菩薩為重法故能捨一切財物，如經「菩薩如是方便求佛法，乃至但於說法者生難遭想」故。彼財所得處田宅等外財，彼亦能捨，如經「是菩薩為求佛法故，無有所用外財而不能捨」故。及彼財所為內法此亦能捨，如經「無有內財而不能捨」故。及彼所為是亦能捨，身行恭敬奉給等，如經「無有所作供給尊事而不能行」故。誰於此物能得能捨？彼高大意此亦能捨，如經「無有憍慢我慢大慢等而不能捨，質直柔軟」故。所應護者彼亦能捨，種種身苦而無不受，如經「無有身苦而不能受」故。於得眾多勝妙財寶然不愛樂，重法心成故，如經「是菩薩得成就勝財心，乃至勝得滿三千大千世界珍寶」故。是名於財中勝。云何王位等中勝？是菩薩得法轉生喜心成就，勝得轉輪王位、釋梵天王等，如經「是菩薩得聞一偈正法，生上財想，乃至勝得釋提桓因、梵天王處無量劫住」故。為求法故，投身滿三千大千世界熾然火中，及地獄中久受苦惱，如經「是菩薩若有人來作如是言：我與汝佛所說法一句，乃至何況人中諸小苦惱」故。是中聞一句法者，謂聞字句法。得聞一偈法者，謂聞偈法故。能淨菩薩行者，謂聞義故。此正修行，以何為因？示現依寂靜處思惟正觀故，如經「菩薩如是發精進行，乃至悉能正觀」故。云何厭分？是菩薩聞諸法已，知如說修行乃得佛法，入禪無色無量神通彼非樂處，於中不染，必定應作故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：彼菩薩為重法故能捨一切財物，如經「菩薩如是方便求佛法，乃至但於說法者生難遭想」故。彼財所得處田宅等外財，彼亦能捨，如經「是菩薩為求佛法故，無有所用外財而不能捨」故。及彼財所為內法此亦能捨，如經「無有內財而不能捨」故。及彼所為是亦能捨，身行恭敬奉給等，如經「無有所作供給尊事而不能行」故。誰於此物能得能捨？彼高大意此亦能捨，如經「無有憍慢我慢大慢等而不能捨，質直柔軟」故。所應護者彼亦能捨，種種身苦而無不受，如經「無有身苦而不能受」故。於得眾多勝妙財寶然不愛樂，重法心成故，如經「是菩薩得成就勝財心，乃至勝得滿三千大千世界珍寶」故。是名於財中勝。云何王位等中勝？是菩薩得法轉生喜心成就，勝得轉輪王位、釋梵天王等，如經「是菩薩得聞一偈正法，生上財想，乃至勝得釋提桓因、梵天王處無量劫住」故。為求法故，投身滿三千大千世界熾然火中，及地獄中久受苦惱，如經「是菩薩若有人來作如是言：我與汝佛所說法一句，乃至何況人中諸小苦惱」故。是中聞一句法者，謂聞字句法。得聞一偈法者，謂聞偈法故。能淨菩薩行者，謂聞義故。此正修行，以何為因？示現依寂靜處思惟正觀故，如經「菩薩如是發精進行，乃至悉能正觀」故。云何厭分？是菩薩聞諸法已，知如說修行乃得佛法，入禪無色無量神通彼非樂處，於中不染，必定應作故。

經曰：是菩薩聞諸法已，降伏其心，於空閑處心作是念：如說行者乃得佛法，不可但以口之所言而得清淨。是菩薩住此明地因如說行故，即離諸欲惡不善法，有覺有觀離生喜樂，入初禪行。是菩薩滅覺觀，內清淨心一處無覺無觀定生喜樂，入二禪行。是菩薩離喜，行捨憶念安慧，身受樂，諸賢聖能說能捨念受樂，入三禪行。是菩薩斷苦斷樂先滅憂喜，不苦不樂，捨念清淨，入四禪行。是菩薩過一切色想，滅一切有對想，不念一切別異想，知無邊虛空，即入無邊虛空處行。是菩薩過一切無邊虛空想，知無邊識，即入無邊識處行。是菩薩過一切無邊識想，知無所有，即入無所有處行。是菩薩過一切無所有處，知非有想非無想安隱，即入非有想非無想處行。但隨順法行故而不樂著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：是菩薩聞諸法已，降伏其心，於空閑處心作是念：如說行者乃得佛法，不可但以口之所言而得清淨。是菩薩住此明地因如說行故，即離諸欲惡不善法，有覺有觀離生喜樂，入初禪行。是菩薩滅覺觀，內清淨心一處無覺無觀定生喜樂，入二禪行。是菩薩離喜，行捨憶念安慧，身受樂，諸賢聖能說能捨念受樂，入三禪行。是菩薩斷苦斷樂先滅憂喜，不苦不樂，捨念清淨，入四禪行。是菩薩過一切色想，滅一切有對想，不念一切別異想，知無邊虛空，即入無邊虛空處行。是菩薩過一切無邊虛空想，知無邊識，即入無邊識處行。是菩薩過一切無邊識想，知無所有，即入無所有處行。是菩薩過一切無所有處，知非有想非無想安隱，即入非有想非無想處行。但隨順法行故而不樂著。

論曰：以何義故，入禪無色無量神通？為五種眾生故。一、為禪樂憍慢眾生故，入諸禪。二、為無色解脫憍慢眾生故，入無色定。三、為苦惱眾生令安善處永與樂故，應解彼苦令不受故，入慈悲無量。四、為得解脫眾生故，入喜捨無量。五為邪歸依眾生故，入勝神通力，令正信義故。此地得不退禪故，名為三昧地。前地非無三昧，此地勝故。是中禪無色差別有四種：一、離障；二、修行對治；三、修行利益；四、彼二依止三昧。是初禪中離諸欲惡不善法是名離障，如經「即離諸欲惡不善法」故。有覺有觀是名修行對治，如經「有覺有觀」故。喜樂是名修行利益，如經「離生喜樂」故。入初禪行是名彼二依止三昧，如經「入初禪行」故。第二禪中滅覺觀是名離障，如經「滅覺觀」故，內淨是名修行對治滅覺觀障，如經「內清淨心一處無覺無觀」故。心一處者，修無漏不斷三昧，行一境故。定生喜樂是名修行利益，如經「定生喜樂」故。入二禪行是名彼二依止三昧，如經「入二禪行」故。第三禪中離喜是名離障，如經「離喜」故。行捨憶念安慧是名修行對治，如經「行捨憶念安慧」故。身受樂是名修行利益，如經「身受樂」故。入三禪行是名彼二依止三昧，如經「入三禪行」故。第四禪中斷苦斷樂先滅憂喜是名離障，如經「斷苦斷樂先滅憂喜」故。捨念清淨是名修行對治，如經「捨念清淨」故。不苦不樂是名修行利益，如經「不苦不樂」故。入四禪行是名彼二依止三昧，如經「入四禪行」故。無色三摩跋提亦有四種：一、離障；二、修行對治；三、修行利益；四、彼二依止三昧。過一切色想者，過眼識想故。滅一切有對想者，耳鼻舌身識和合想滅故。不念一切別異想者，不念意識和合想故，意識分別一切法故，說別異想是名離障。如是對治過色等境界想，不分別色等境界見無我故，是名修行對治。知無邊虛空者，是名修行利益。即入無邊虛空行者，是名彼二依止三昧。過一切無邊虛空想者，是名離障。如是對治，過彼無邊虛空見外念麁分別過患，是名修行對治。知無邊識者，是名修行利益。即入無邊識行者，是名彼二依止三昧。過一切無邊識想者，是名離障。如是對治，過彼無邊識見麁事念分別過患，是名修行對治。知無所有者，是名修行利益。即入無所有行者，是名彼二依止三昧。過一切無所有想者，是名離障。如是對治，過彼無所有見麁念分別過患，是名修行對治。知非有想非無想安隱者，是名修行利益。即入非有想非無想行者，是名彼二依止三昧。已說厭分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：以何義故，入禪無色無量神通？為五種眾生故。一、為禪樂憍慢眾生故，入諸禪。二、為無色解脫憍慢眾生故，入無色定。三、為苦惱眾生令安善處永與樂故，應解彼苦令不受故，入慈悲無量。四、為得解脫眾生故，入喜捨無量。五為邪歸依眾生故，入勝神通力，令正信義故。此地得不退禪故，名為三昧地。前地非無三昧，此地勝故。是中禪無色差別有四種：一、離障；二、修行對治；三、修行利益；四、彼二依止三昧。是初禪中離諸欲惡不善法是名離障，如經「即離諸欲惡不善法」故。有覺有觀是名修行對治，如經「有覺有觀」故。喜樂是名修行利益，如經「離生喜樂」故。入初禪行是名彼二依止三昧，如經「入初禪行」故。第二禪中滅覺觀是名離障，如經「滅覺觀」故，內淨是名修行對治滅覺觀障，如經「內清淨心一處無覺無觀」故。心一處者，修無漏不斷三昧，行一境故。定生喜樂是名修行利益，如經「定生喜樂」故。入二禪行是名彼二依止三昧，如經「入二禪行」故。第三禪中離喜是名離障，如經「離喜」故。行捨憶念安慧是名修行對治，如經「行捨憶念安慧」故。身受樂是名修行利益，如經「身受樂」故。入三禪行是名彼二依止三昧，如經「入三禪行」故。第四禪中斷苦斷樂先滅憂喜是名離障，如經「斷苦斷樂先滅憂喜」故。捨念清淨是名修行對治，如經「捨念清淨」故。不苦不樂是名修行利益，如經「不苦不樂」故。入四禪行是名彼二依止三昧，如經「入四禪行」故。無色三摩跋提亦有四種：一、離障；二、修行對治；三、修行利益；四、彼二依止三昧。過一切色想者，過眼識想故。滅一切有對想者，耳鼻舌身識和合想滅故。不念一切別異想者，不念意識和合想故，意識分別一切法故，說別異想是名離障。如是對治過色等境界想，不分別色等境界見無我故，是名修行對治。知無邊虛空者，是名修行利益。即入無邊虛空行者，是名彼二依止三昧。過一切無邊虛空想者，是名離障。如是對治，過彼無邊虛空見外念麁分別過患，是名修行對治。知無邊識者，是名修行利益。即入無邊識行者，是名彼二依止三昧。過一切無邊識想者，是名離障。如是對治，過彼無邊識見麁事念分別過患，是名修行對治。知無所有者，是名修行利益。即入無所有行者，是名彼二依止三昧。過一切無所有想者，是名離障。如是對治，過彼無所有見麁念分別過患，是名修行對治。知非有想非無想安隱者，是名修行利益。即入非有想非無想行者，是名彼二依止三昧。已說厭分。

云何厭果？謂四無量、五神通等。云何四無量？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何厭果？謂四無量、五神通等。云何四無量？

經曰：是菩薩慈心，隨順廣大無量不二無瞋恨、無對無障、無惱害，遍至一切世間處，法界世間最、究竟虛空界，遍覆一切世間行。如是菩薩悲心隨順喜心、隨順捨心、隨順廣大無量不二無瞋恨無對無障無惱害，遍至一切世間處，法界世間最究竟虛空界，遍覆一切世間行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：是菩薩慈心，隨順廣大無量不二無瞋恨、無對無障、無惱害，遍至一切世間處，法界世間最、究竟虛空界，遍覆一切世間行。如是菩薩悲心隨順喜心、隨順捨心、隨順廣大無量不二無瞋恨無對無障無惱害，遍至一切世間處，法界世間最究竟虛空界，遍覆一切世間行。

論曰：無量有三種：一、眾生念；二、法念；三、無念。眾生念者，有四種相差別：一、與樂；二、障對治；三、清淨；四、攝果。云何與樂？與三種樂：一、與欲界樂；二、與色界同喜樂；三、與不同喜樂，彼離苦離喜故。不二者，亦是廣大無量，如經「是菩薩慈心隨順廣大無量不二」故。云何障對治？與不愛者與愛，此障對治，如經「無瞋恨無對」故。云何清淨？正斷身心不調，睡眠掉悔諸蓋等，如經「無障」故。云何攝果？欲色界中受正果習果，無苦事故，如經「無惱害」故。云何法念？遍一切處所有欲色無色界凡夫，有學無學眾生等法，及眾生所有分別作者皆能念知，如經「遍至一切世間處」故。無念者有二種：一、自相無念，觀法無我，世間中最，如經「法界世間最」故。二、遍至無盡觀，如經「究竟虛空界」故。一切世間者，一切世界普行故，如經「遍覆一切世間行」故。諸神通者，四通明智，第五明見。初一神通，身業清淨。天耳、他心智二通，口業清淨。宿命、生死智二通，意業清淨。一身通，能到眾生所。天耳、他心二通，能知說法音聲義故，以知他心故，隨種種言音皆能盡知。依於此義，種種異名說，隨眾生用故。去來二通，盡知眾生過去未來所應受化故。云何身通？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：無量有三種：一、眾生念；二、法念；三、無念。眾生念者，有四種相差別：一、與樂；二、障對治；三、清淨；四、攝果。云何與樂？與三種樂：一、與欲界樂；二、與色界同喜樂；三、與不同喜樂，彼離苦離喜故。不二者，亦是廣大無量，如經「是菩薩慈心隨順廣大無量不二」故。云何障對治？與不愛者與愛，此障對治，如經「無瞋恨無對」故。云何清淨？正斷身心不調，睡眠掉悔諸蓋等，如經「無障」故。云何攝果？欲色界中受正果習果，無苦事故，如經「無惱害」故。云何法念？遍一切處所有欲色無色界凡夫，有學無學眾生等法，及眾生所有分別作者皆能念知，如經「遍至一切世間處」故。無念者有二種：一、自相無念，觀法無我，世間中最，如經「法界世間最」故。二、遍至無盡觀，如經「究竟虛空界」故。一切世間者，一切世界普行故，如經「遍覆一切世間行」故。諸神通者，四通明智，第五明見。初一神通，身業清淨。天耳、他心智二通，口業清淨。宿命、生死智二通，意業清淨。一身通，能到眾生所。天耳、他心二通，能知說法音聲義故，以知他心故，隨種種言音皆能盡知。依於此義，種種異名說，隨眾生用故。去來二通，盡知眾生過去未來所應受化故。云何身通？

經曰：是菩薩現無量神通力能動大地，一身為多身、多身為一身，現沒還出，石壁山障皆能徹過如行虛空，於虛空中加趺而去猶如飛鳥，入出於地如水無異，履水如地，身出煙焰如大火聚，身中出水猶如大雲，日月有大神德、有大威力而能以手捫摸摩之，身力自在乃至梵世。是菩薩以天耳界清淨過人，悉聞人天二種音聲若近若遠，乃至蚊虻蠅等悉聞其聲。是菩薩以他心智如實知他眾生心及心數法，有貪心如實知有貪心、離貪心如實知離貪心。如實知有瞋心離瞋心、有癡心離癡心，如實知有染心離染心、小心廣心、大心無量心、攝心不攝心、住定心不住定心、解脫心不解脫心、求心不求心，上心如實知上心、非上心如實知非上心，如是以他心智如實知他眾生心及心數法。是菩薩如實念知無量宿命諸所生處，亦能念知一生二三四五乃至十二十三十四十五十，亦能念知百生，念知無量百生無量千生無量百千生，念知成劫壞劫及成壞劫無量成壞劫，乃至念知百劫、千劫、百千劫、億劫、百億劫、千億劫、百千億劫，乃至念知無量百千萬億那由他劫，我本在某處，如是名、如是姓、如是生、如是色、如是飲食、如是壽命、如是久住、如是受苦樂。我於彼死生於此間，於此間死生於彼間。如是過去世種種相貌，說姓相等皆能念知。是菩薩天眼界清淨過人，見諸眾生若生若死形色好醜、善行不善行、貧賤富貴，是諸眾生隨所造業皆如實知。是諸眾生成就身惡業、成就口惡業、成就意惡業，謗諸賢聖成就邪見，及邪見業因緣故，身壞命終必墮惡道生地獄中。是諸眾生成就身善業、成就口善業、成就意善業，不謗賢聖成就正見，及正見善業因緣故，身壞命終必生善道及諸天中。如是菩薩天眼界清淨過人，相貌姓名，見諸眾生若生若死、形色好醜、善行不善行、貧賤富貴，是諸眾生隨業受報皆如實知。是菩薩於禪解脫三昧三摩跋提能入能出，而不隨禪解脫力生，隨見能滿菩提分法處，以願力故而生其中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：是菩薩現無量神通力能動大地，一身為多身、多身為一身，現沒還出，石壁山障皆能徹過如行虛空，於虛空中加趺而去猶如飛鳥，入出於地如水無異，履水如地，身出煙焰如大火聚，身中出水猶如大雲，日月有大神德、有大威力而能以手捫摸摩之，身力自在乃至梵世。是菩薩以天耳界清淨過人，悉聞人天二種音聲若近若遠，乃至蚊虻蠅等悉聞其聲。是菩薩以他心智如實知他眾生心及心數法，有貪心如實知有貪心、離貪心如實知離貪心。如實知有瞋心離瞋心、有癡心離癡心，如實知有染心離染心、小心廣心、大心無量心、攝心不攝心、住定心不住定心、解脫心不解脫心、求心不求心，上心如實知上心、非上心如實知非上心，如是以他心智如實知他眾生心及心數法。是菩薩如實念知無量宿命諸所生處，亦能念知一生二三四五乃至十二十三十四十五十，亦能念知百生，念知無量百生無量千生無量百千生，念知成劫壞劫及成壞劫無量成壞劫，乃至念知百劫、千劫、百千劫、億劫、百億劫、千億劫、百千億劫，乃至念知無量百千萬億那由他劫，我本在某處，如是名、如是姓、如是生、如是色、如是飲食、如是壽命、如是久住、如是受苦樂。我於彼死生於此間，於此間死生於彼間。如是過去世種種相貌，說姓相等皆能念知。是菩薩天眼界清淨過人，見諸眾生若生若死形色好醜、善行不善行、貧賤富貴，是諸眾生隨所造業皆如實知。是諸眾生成就身惡業、成就口惡業、成就意惡業，謗諸賢聖成就邪見，及邪見業因緣故，身壞命終必墮惡道生地獄中。是諸眾生成就身善業、成就口善業、成就意善業，不謗賢聖成就正見，及正見善業因緣故，身壞命終必生善道及諸天中。如是菩薩天眼界清淨過人，相貌姓名，見諸眾生若生若死、形色好醜、善行不善行、貧賤富貴，是諸眾生隨業受報皆如實知。是菩薩於禪解脫三昧三摩跋提能入能出，而不隨禪解脫力生，隨見能滿菩提分法處，以願力故而生其中。

論曰：身通者，得勝自在應知。自在有三種：一、世界自在，能動世界大地，如經「是菩薩現無量神通力能動大地」故。二、身自在，彼能散合隱顯，如經「一身為多身、多身為一身，現沒還出」故。三、作業自在，作業有八種：一者傍行無礙，如經「石壁山障皆能徹過如行虛空」故。二者上行，如經「於虛空中加趺而去猶如飛鳥」故。三者上下行，如經「入出於地如水無異」故。四者涉水不沒，如經「履水如地」故。五者其身熾然，如經「身出煙焰如大火聚」故。六者身能注水，如經「身中出水猶如大雲」故。七者身能摩捫，如經「日月有大神德有大威力而能以手捫摸摩之」故。八者自在，乃至梵世間、器世間隨意轉變得自在故，如經「身力自在乃至梵世」故。天耳通者，隨能聞所聞，如實示現清淨諦聞故。過人者，遠聞故過人。聲者，下乃至阿鼻地獄等聲悉能聞故。如經「是菩薩以天耳界清淨過人」故。隨人天等所作音聲現聞明了，乃至蚊虻蠅等微細音聲亦能聞故，如經「悉聞人天二種音聲，若近若遠，乃至蚊虻蠅等悉聞其聲」故。他心通者，他心差別有八種：一、隨煩惱；二、使；三、生；四、學三昧行；五、得三昧；六、得解脫；七、妄行正行；八、餘凡夫增上慢。隨煩惱者，與貪瞋等和合，如經「是菩薩以他心智如實知他眾生心及心數法，有貪心如實知有貪心乃至離癡心」故。使者，有煩惱離煩惱等，如經「如實知有染心離染心」故。生者，人中小、欲天中廣、色天中大、無色二解脫中無量，如經「小心廣心大心無量心」故。學三昧行者，散心不散心，如經「攝心不攝心」故。得三昧者，入定不入定時及在定起時，如經「住定心不住定心」故。得解脫者，有縛無縛，如經「解脫心不解脫心」故。妄行正行者，於名聞中現起悕望順不順故，如經「求心不求心」故。餘凡夫增上慢者，麁細習行故，如經「上心如實知上心、非上心如實知非上心」故。宿命智通者，誰能念？智能念故，如經「是菩薩如實念知無量宿命諸所生處」故。念何等事？如經「亦能念知一生乃至念知無量百千萬億那由他劫」故。云何念？因名字差別，如經「我本在某處如是名」故。家差別，如經「如是姓」故。貴賤差別，如經「如是生」故。好醜差別，如經「如是色」故。供饍差別，如經「如是飲食」故。業行差別，如經「如是壽命如是久住」故。衰利成壞差別，如經「如是受苦樂，我於彼死生於此間，於此間死生於彼間」故。是中家差別者，謂父母差別。貴賤差別者，剎利、婆羅門等差別。業行差別者，命差別，時非時死故。是中種種相貌者，一切諸 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：身通者，得勝自在應知。自在有三種：一、世界自在，能動世界大地，如經「是菩薩現無量神通力能動大地」故。二、身自在，彼能散合隱顯，如經「一身為多身、多身為一身，現沒還出」故。三、作業自在，作業有八種：一者傍行無礙，如經「石壁山障皆能徹過如行虛空」故。二者上行，如經「於虛空中加趺而去猶如飛鳥」故。三者上下行，如經「入出於地如水無異」故。四者涉水不沒，如經「履水如地」故。五者其身熾然，如經「身出煙焰如大火聚」故。六者身能注水，如經「身中出水猶如大雲」故。七者身能摩捫，如經「日月有大神德有大威力而能以手捫摸摩之」故。八者自在，乃至梵世間、器世間隨意轉變得自在故，如經「身力自在乃至梵世」故。天耳通者，隨能聞所聞，如實示現清淨諦聞故。過人者，遠聞故過人。聲者，下乃至阿鼻地獄等聲悉能聞故。如經「是菩薩以天耳界清淨過人」故。隨人天等所作音聲現聞明了，乃至蚊虻蠅等微細音聲亦能聞故，如經「悉聞人天二種音聲，若近若遠，乃至蚊虻蠅等悉聞其聲」故。他心通者，他心差別有八種：一、隨煩惱；二、使；三、生；四、學三昧行；五、得三昧；六、得解脫；七、妄行正行；八、餘凡夫增上慢。隨煩惱者，與貪瞋等和合，如經「是菩薩以他心智如實知他眾生心及心數法，有貪心如實知有貪心乃至離癡心」故。使者，有煩惱離煩惱等，如經「如實知有染心離染心」故。生者，人中小、欲天中廣、色天中大、無色二解脫中無量，如經「小心廣心大心無量心」故。學三昧行者，散心不散心，如經「攝心不攝心」故。得三昧者，入定不入定時及在定起時，如經「住定心不住定心」故。得解脫者，有縛無縛，如經「解脫心不解脫心」故。妄行正行者，於名聞中現起悕望順不順故，如經「求心不求心」故。餘凡夫增上慢者，麁細習行故，如經「上心如實知上心、非上心如實知非上心」故。宿命智通者，誰能念？智能念故，如經「是菩薩如實念知無量宿命諸所生處」故。念何等事？如經「亦能念知一生乃至念知無量百千萬億那由他劫」故。云何念？因名字差別，如經「我本在某處如是名」故。家差別，如經「如是姓」故。貴賤差別，如經「如是生」故。好醜差別，如經「如是色」故。供饍差別，如經「如是飲食」故。業行差別，如經「如是壽命如是久住」故。衰利成壞差別，如經「如是受苦樂，我於彼死生於此間，於此間死生於彼間」故。是中家差別者，謂父母差別。貴賤差別者，剎利、婆羅門等差別。業行差別者，命差別，時非時死故。是中種種相貌者，一切諸

相差別，如經「種種相貌」故。說者名稱，如經「說」故。姓相者，家姓等故，如經「姓相等皆能念知」故。復有異義，亦能念知一生二生。如是等，是名相貌。說者，名等故。相者，我於彼死生於此間。如是等，皆能念知故。生死智通者，誰能見？以天眼見故。清淨者，審見故。過人者，遠見故，如經「是菩薩以天眼界清淨過人」故。見何等事？謂眾生生死等，如經「見諸眾生若生若死乃至隨所造業皆如實知」故。云何見？如經「是諸眾生成就身惡業乃至隨業受報皆如實知」故。餘者如前二地中說。善惡業報此亦如是應知。是中禪者四禪，解脫者四無色定，三昧者四無量，三摩跋提者五神通。能入能出者，即生心時隨心用現在前故。而不隨禪解脫力生者，彼淳厚深念心，此成就示現。隨見能滿菩提分法處者，與諸佛大菩薩共生一處故，如經「是菩薩於禪解脫乃至以願力故而生其中」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相差別，如經「種種相貌」故。說者名稱，如經「說」故。姓相者，家姓等故，如經「姓相等皆能念知」故。復有異義，亦能念知一生二生。如是等，是名相貌。說者，名等故。相者，我於彼死生於此間。如是等，皆能念知故。生死智通者，誰能見？以天眼見故。清淨者，審見故。過人者，遠見故，如經「是菩薩以天眼界清淨過人」故。見何等事？謂眾生生死等，如經「見諸眾生若生若死乃至隨所造業皆如實知」故。云何見？如經「是諸眾生成就身惡業乃至隨業受報皆如實知」故。餘者如前二地中說。善惡業報此亦如是應知。是中禪者四禪，解脫者四無色定，三昧者四無量，三摩跋提者五神通。能入能出者，即生心時隨心用現在前故。而不隨禪解脫力生者，彼淳厚深念心，此成就示現。隨見能滿菩提分法處者，與諸佛大菩薩共生一處故，如經「是菩薩於禪解脫乃至以願力故而生其中」故。

經曰：是菩薩住菩薩明地已多見諸佛，以大神通力、大願力故，見多百佛、多千佛、多百千佛、多百千那由他佛、多億佛、多百億佛、多千億佛、多百千億佛、多百千萬億那由他佛，以大神通力、大願力故。是菩薩見諸佛時，以上心深心供養恭敬尊重讚歎，衣服飲食臥具湯藥一切供具悉以奉施，以諸菩薩上妙樂具供養眾僧，以此善根皆願迴向阿耨多羅三藐三菩提。於諸佛所生上恭敬心專心聽法，聞已受持如說修行，是菩薩觀一切法不生不滅，因緣而有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：是菩薩住菩薩明地已多見諸佛，以大神通力、大願力故，見多百佛、多千佛、多百千佛、多百千那由他佛、多億佛、多百億佛、多千億佛、多百千億佛、多百千萬億那由他佛，以大神通力、大願力故。是菩薩見諸佛時，以上心深心供養恭敬尊重讚歎，衣服飲食臥具湯藥一切供具悉以奉施，以諸菩薩上妙樂具供養眾僧，以此善根皆願迴向阿耨多羅三藐三菩提。於諸佛所生上恭敬心專心聽法，聞已受持如說修行，是菩薩觀一切法不生不滅，因緣而有。

論曰：一切法不生不滅者，於清淨法中不見增、於煩惱妄想中不見減，因緣集生故。彼清淨中無一法可增、彼煩惱妄想中無一法可減，然依對治因緣故，離煩惱妄想，轉勝清淨般若現前。如經「觀一切法不生不滅，因緣而有」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：一切法不生不滅者，於清淨法中不見增、於煩惱妄想中不見減，因緣集生故。彼清淨中無一法可增、彼煩惱妄想中無一法可減，然依對治因緣故，離煩惱妄想，轉勝清淨般若現前。如經「觀一切法不生不滅，因緣而有」故。

經曰：是菩薩一切欲縛轉復微薄，一切色縛、一切有縛、一切無明縛皆悉微薄。諸見縛者，先已除滅。是菩薩住菩薩明地已，無量百劫、無量千劫、無量百千劫、無量百千那由他劫、無量億劫、無量百億劫、無量千億劫、無量百千億劫、無量百千萬億那由他劫，不復現集，斷於妄貪；不復現集，斷於妄瞋；不復現集，斷於妄癡。是菩薩彼諸善根轉增明淨。諸佛子！譬如本真金，巧師鍊治秤兩等住，轉更精好光明倍勝。諸佛子！菩薩亦復如是，住菩薩明地已，無量百劫乃至無量百千萬億那由他劫，不復現集，斷於妄貪；不復現集，斷於妄瞋；不復現集，斷於妄癡，彼諸善根轉增明淨。是菩薩忍辱安樂心轉復明淨，同和心、柔軟心、不瞋心、不動心、不濁心、不高下我心、眾生所作不悕望心、有所施作不望報心、不諂曲心、不稠林心轉復清淨。是菩薩四攝法中利益增上，十波羅蜜中忍辱波羅蜜增上，餘波羅蜜非不修習，隨力隨分。諸佛子！是名略說菩薩第三菩薩明地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：是菩薩一切欲縛轉復微薄，一切色縛、一切有縛、一切無明縛皆悉微薄。諸見縛者，先已除滅。是菩薩住菩薩明地已，無量百劫、無量千劫、無量百千劫、無量百千那由他劫、無量億劫、無量百億劫、無量千億劫、無量百千億劫、無量百千萬億那由他劫，不復現集，斷於妄貪；不復現集，斷於妄瞋；不復現集，斷於妄癡。是菩薩彼諸善根轉增明淨。諸佛子！譬如本真金，巧師鍊治秤兩等住，轉更精好光明倍勝。諸佛子！菩薩亦復如是，住菩薩明地已，無量百劫乃至無量百千萬億那由他劫，不復現集，斷於妄貪；不復現集，斷於妄瞋；不復現集，斷於妄癡，彼諸善根轉增明淨。是菩薩忍辱安樂心轉復明淨，同和心、柔軟心、不瞋心、不動心、不濁心、不高下我心、眾生所作不悕望心、有所施作不望報心、不諂曲心、不稠林心轉復清淨。是菩薩四攝法中利益增上，十波羅蜜中忍辱波羅蜜增上，餘波羅蜜非不修習，隨力隨分。諸佛子！是名略說菩薩第三菩薩明地。

論曰：一切欲縛轉復微薄者，斷一切修道欲、色、無色界所有煩惱，及彼因同無明習氣，皆悉微薄遠離故。諸見縛者，於初地中見道時已斷。如經「是菩薩一切欲縛轉復微薄，乃至諸見縛者先已除滅」故。不復現集斷於妄貪等者，斷不善根使習氣行，非斷麁煩惱，麁煩惱前地已斷。如經「是菩薩住菩薩明地已，無量百劫乃至彼諸善根轉增明淨」故。真金喻者，示現不減秤兩等住故。菩薩住明地，厭離世間勝於前地，自在不失故。如經「諸佛子！譬如本真金乃至彼諸善根轉增明淨」故。是菩薩忍辱安樂心轉復明淨者，他人加惡心，能忍受，善護他心。如經「是菩薩忍辱安樂心轉復明淨」故。加惡不改善護他心，分別示現作惡懷疑，現同伴侶愛語誨誘，如經「同和心」故、「柔軟心」故。加惡不瞋，聞罵不報，不生憂惱，如經「不瞋心」故、「不動心」故、「不濁心」故。過去不憍慢，自與善語，如經「不高下我心」故。心不悕望他人恭敬，如經「眾生所作不悕望心」故。於所作事心不求報，如經「有所施作不望報心」故。非不實心作利益行，及無偏心等作利益故，如經「不諂曲心」故。微細隱覆垢心皆悉遠離，如經「不稠林心轉復清淨」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：一切欲縛轉復微薄者，斷一切修道欲、色、無色界所有煩惱，及彼因同無明習氣，皆悉微薄遠離故。諸見縛者，於初地中見道時已斷。如經「是菩薩一切欲縛轉復微薄，乃至諸見縛者先已除滅」故。不復現集斷於妄貪等者，斷不善根使習氣行，非斷麁煩惱，麁煩惱前地已斷。如經「是菩薩住菩薩明地已，無量百劫乃至彼諸善根轉增明淨」故。真金喻者，示現不減秤兩等住故。菩薩住明地，厭離世間勝於前地，自在不失故。如經「諸佛子！譬如本真金乃至彼諸善根轉增明淨」故。是菩薩忍辱安樂心轉復明淨者，他人加惡心，能忍受，善護他心。如經「是菩薩忍辱安樂心轉復明淨」故。加惡不改善護他心，分別示現作惡懷疑，現同伴侶愛語誨誘，如經「同和心」故、「柔軟心」故。加惡不瞋，聞罵不報，不生憂惱，如經「不瞋心」故、「不動心」故、「不濁心」故。過去不憍慢，自與善語，如經「不高下我心」故。心不悕望他人恭敬，如經「眾生所作不悕望心」故。於所作事心不求報，如經「有所施作不望報心」故。非不實心作利益行，及無偏心等作利益故，如經「不諂曲心」故。微細隱覆垢心皆悉遠離，如經「不稠林心轉復清淨」故。

經曰：菩薩住是地中，多作忉利天王，得法自在，能除眾生貪欲等諸煩惱垢，以善方便力拔濟眾生諸欲淤泥。所作善業布施愛語利益同事，是諸福德皆不離念佛、念法、念僧、念菩薩、念菩薩行、念波羅蜜、念十地、念不壞力、念無畏、念不共佛法，乃至不離念具足一切種一切智智。常生是心：我當於一切眾生中為首為勝為大、為妙為微妙、為上為無上、為導為將、為師為尊，乃至為一切智智依止者。復從是念發精進行，以精進力故，於一念間得百千三昧，得見百千佛、知百千佛神力、能動百千佛世界、能入百千佛世界、能照百千佛世界、能教化百千佛世界眾生、能住壽百千劫、能知過去未來世各百千劫事、能善入百千法門、能變身為百千，於一一身能示百千菩薩以為眷屬。若以願力自在勝上，菩薩願力過於此數。示種種神通力，或身、或光明、或神通、或眼、或境界、或音聲、或行、或莊嚴、或加、或信、或業。是諸神通，乃至無量百千萬億那由他劫不可數知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：菩薩住是地中，多作忉利天王，得法自在，能除眾生貪欲等諸煩惱垢，以善方便力拔濟眾生諸欲淤泥。所作善業布施愛語利益同事，是諸福德皆不離念佛、念法、念僧、念菩薩、念菩薩行、念波羅蜜、念十地、念不壞力、念無畏、念不共佛法，乃至不離念具足一切種一切智智。常生是心：我當於一切眾生中為首為勝為大、為妙為微妙、為上為無上、為導為將、為師為尊，乃至為一切智智依止者。復從是念發精進行，以精進力故，於一念間得百千三昧，得見百千佛、知百千佛神力、能動百千佛世界、能入百千佛世界、能照百千佛世界、能教化百千佛世界眾生、能住壽百千劫、能知過去未來世各百千劫事、能善入百千法門、能變身為百千，於一一身能示百千菩薩以為眷屬。若以願力自在勝上，菩薩願力過於此數。示種種神通力，或身、或光明、或神通、或眼、或境界、或音聲、或行、或莊嚴、或加、或信、或業。是諸神通，乃至無量百千萬億那由他劫不可數知。

論曰：此地攝報果、願智力果，如初地中釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此地攝報果、願智力果，如初地中釋。