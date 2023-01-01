十地經論離垢地第二卷之四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十地經論離垢地第二卷之四

天親菩薩造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天親菩薩造

後魏北印度三藏菩提流支譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後魏北印度三藏菩提流支譯

論曰：菩薩如是已證正位，依出世間道、因清淨戒，說第二菩薩離垢地。此清淨戒有二種淨：一、發起淨；二、自體淨。發起淨者，說十種直心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：菩薩如是已證正位，依出世間道、因清淨戒，說第二菩薩離垢地。此清淨戒有二種淨：一、發起淨；二、自體淨。發起淨者，說十種直心。

經曰：爾時金剛藏菩薩摩訶薩言：諸佛子！若菩薩已具足初地，欲得第二地者，當生十種直心。何等為十？一、直心；二、柔軟心；三、調柔心；四、善心；五、寂滅心；六、真心；七、不雜心；八、不悕望心；九、勝心；十、大心。菩薩生是十心，得入第二菩薩離垢地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：爾時金剛藏菩薩摩訶薩言：諸佛子！若菩薩已具足初地，欲得第二地者，當生十種直心。何等為十？一、直心；二、柔軟心；三、調柔心；四、善心；五、寂滅心；六、真心；七、不雜心；八、不悕望心；九、勝心；十、大心。菩薩生是十心，得入第二菩薩離垢地。

論曰：十種直心者，依清淨戒直心性戒成就，隨所應作自然行故。直心復有九種：一者柔軟直心，共喜樂意持戒行故。二者調柔直心，自在力故，性善持戒煩惱不雜故。三者善直心，守護諸根不誤犯戒，猶如良馬性調伏故。四者寂滅直心，調伏柔軟不生高心故。五者真直心，能忍諸惱如真金故。六者不雜直心，所得功德不生厭足，依清淨戒更求勝戒樂寂靜故。七者不悕望直心，不願諸有勢力自在故。八者勝直心，為利益眾生不斷有願故。九者大直心，隨順有果而不染故。自體淨者，有三種戒：一、離戒淨；二、攝善法戒淨；三、利益眾生戒淨。離戒淨者，謂十善業道，從離殺生乃至正見，亦名受戒淨。攝善法戒淨者，於離戒淨為上，從菩薩作是思惟：眾生墮諸惡道，皆由十不善業道集因緣，乃至是故我應等行十善業道，一切種清淨故。利益眾生戒淨者，於攝善法戒為上，從菩薩復作是念：我遠離十不善業道，樂行法行乃至生尊心等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：十種直心者，依清淨戒直心性戒成就，隨所應作自然行故。直心復有九種：一者柔軟直心，共喜樂意持戒行故。二者調柔直心，自在力故，性善持戒煩惱不雜故。三者善直心，守護諸根不誤犯戒，猶如良馬性調伏故。四者寂滅直心，調伏柔軟不生高心故。五者真直心，能忍諸惱如真金故。六者不雜直心，所得功德不生厭足，依清淨戒更求勝戒樂寂靜故。七者不悕望直心，不願諸有勢力自在故。八者勝直心，為利益眾生不斷有願故。九者大直心，隨順有果而不染故。自體淨者，有三種戒：一、離戒淨；二、攝善法戒淨；三、利益眾生戒淨。離戒淨者，謂十善業道，從離殺生乃至正見，亦名受戒淨。攝善法戒淨者，於離戒淨為上，從菩薩作是思惟：眾生墮諸惡道，皆由十不善業道集因緣，乃至是故我應等行十善業道，一切種清淨故。利益眾生戒淨者，於攝善法戒為上，從菩薩復作是念：我遠離十不善業道，樂行法行乃至生尊心等。

經曰：諸佛子！菩薩住菩薩離垢地，自性成就十善業道，遠離一切殺生，捨棄刀杖無瞋恨心。有慚有愧具足憐愍，於一切眾生生安隱心慈心。是菩薩尚不惡心惱諸眾生，何況於他眾生起眾生想故起重心身行加害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：諸佛子！菩薩住菩薩離垢地，自性成就十善業道，遠離一切殺生，捨棄刀杖無瞋恨心。有慚有愧具足憐愍，於一切眾生生安隱心慈心。是菩薩尚不惡心惱諸眾生，何況於他眾生起眾生想故起重心身行加害。

論曰：說十善業道遠離一切殺生者，示現遠離勝利益勝故。依離殺生有三種離：一者因離，如經「捨棄刀杖無瞋恨心，有慚有愧具足憐愍」故。二者對治離，如經「於一切眾生生安隱心慈心」故。三者果行離，如經「尚不惡心惱諸眾生，何況於他眾生起眾生想故，起重心身行加害」故。於中殺生有二種因：一、受畜因；二、起因。受畜因有二種，所謂刀、杖。刀者斫截事，杖者捶打事。如經「捨棄刀杖」故。乃至呪術諸藥能殺之具，悉皆遠離。起因有二種，所謂貪、瞋。為財利故造諸惡業，乃至沒命心無恥悔，對治是等，如經「有慚有愧」故。為貪眾生捕養籠繫令生苦惱，對治是等，如經「具足憐愍」故。離此二種，故言因離。對治離有二種：一者安隱心，於一切眾生而作利益，以善法教化令住善道涅槃因故。二者慈心，令彼眾生得人天報、涅槃樂果故，如經「於一切眾生生安隱心慈心」故。如是於因果中不顛倒求，離愚癡心殺生祭祀等，對治者即名為離，故名對治離，彼能離故。言眾生者，示諸眾生非常非斷，隨命根因緣，乃至現得壽命住世，死則依業煩惱力未來還生故。果行離有二種：一者微細心，念害故；二者麁重身，行惱害故。如經「是菩薩尚不惡心惱諸眾生，何況於他眾生起眾生想故起重心身行加害」故。於中麁行有五種：一者身，如經「他」故。二者事，如經「眾生」故。三者想，如經「眾生想」故。四者行，如經「故起重心」故。五者體，如經「身行加害」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：說十善業道遠離一切殺生者，示現遠離勝利益勝故。依離殺生有三種離：一者因離，如經「捨棄刀杖無瞋恨心，有慚有愧具足憐愍」故。二者對治離，如經「於一切眾生生安隱心慈心」故。三者果行離，如經「尚不惡心惱諸眾生，何況於他眾生起眾生想故，起重心身行加害」故。於中殺生有二種因：一、受畜因；二、起因。受畜因有二種，所謂刀、杖。刀者斫截事，杖者捶打事。如經「捨棄刀杖」故。乃至呪術諸藥能殺之具，悉皆遠離。起因有二種，所謂貪、瞋。為財利故造諸惡業，乃至沒命心無恥悔，對治是等，如經「有慚有愧」故。為貪眾生捕養籠繫令生苦惱，對治是等，如經「具足憐愍」故。離此二種，故言因離。對治離有二種：一者安隱心，於一切眾生而作利益，以善法教化令住善道涅槃因故。二者慈心，令彼眾生得人天報、涅槃樂果故，如經「於一切眾生生安隱心慈心」故。如是於因果中不顛倒求，離愚癡心殺生祭祀等，對治者即名為離，故名對治離，彼能離故。言眾生者，示諸眾生非常非斷，隨命根因緣，乃至現得壽命住世，死則依業煩惱力未來還生故。果行離有二種：一者微細心，念害故；二者麁重身，行惱害故。如經「是菩薩尚不惡心惱諸眾生，何況於他眾生起眾生想故起重心身行加害」故。於中麁行有五種：一者身，如經「他」故。二者事，如經「眾生」故。三者想，如經「眾生想」故。四者行，如經「故起重心」故。五者體，如經「身行加害」故。

經曰：離諸劫盜，資生之物常自滿足，不壞他財。若物屬他、他所用事、他守護想，不生盜心。是菩薩乃至草葉不與不取，何況其餘資生之具。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：離諸劫盜，資生之物常自滿足，不壞他財。若物屬他、他所用事、他守護想，不生盜心。是菩薩乃至草葉不與不取，何況其餘資生之具。

論曰：依離劫盜有三種離：一、因離；二、對治離；三、果行離。因離者，自資生不足，此對治，如經「資生之物常自滿足」故。對治離者，所謂布施，於自資生捨而不著，以無貪故不壞當來資生。如經「不壞他財」故。果行離者有二種：一者微細物不與不取，二者麁重物不與不取。此五種示現：一者身，如經「若物屬他」故。二者事，如經「他所用事」故。三者想，如經「他守護想」故。四者行，盜心取故，如經「不生盜心」故。五者體，所謂微麁，如經「乃至草葉不與不取，何況其餘資生之具」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：依離劫盜有三種離：一、因離；二、對治離；三、果行離。因離者，自資生不足，此對治，如經「資生之物常自滿足」故。對治離者，所謂布施，於自資生捨而不著，以無貪故不壞當來資生。如經「不壞他財」故。果行離者有二種：一者微細物不與不取，二者麁重物不與不取。此五種示現：一者身，如經「若物屬他」故。二者事，如經「他所用事」故。三者想，如經「他守護想」故。四者行，盜心取故，如經「不生盜心」故。五者體，所謂微麁，如經「乃至草葉不與不取，何況其餘資生之具」故。

經曰：離於邪婬，自足妻色不求他妻，他守護女人及以他妻、姓親標護、戒法所護，是菩薩乃至不生貪求念想之心，何況彼此二形從事，況復非處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：離於邪婬，自足妻色不求他妻，他守護女人及以他妻、姓親標護、戒法所護，是菩薩乃至不生貪求念想之心，何況彼此二形從事，況復非處。

論曰：依離邪婬有三種離：一、因離；二、對治離；三、果行離。因離者，自妻不足，此對治，如經「自足妻色」故。對治離者，現在梵行淨故，不求未來妻色，如經「不求他妻」故。果行離者有二種：一者微細，所謂心中；二者麁重，謂身相中。身相有三種：一、不正；二、非時；三、非處。不正者，他守護女共不共等。共者，他守護故。不共者，他妻故。如經「他守護女人及以他妻」故。姓親標護者，所謂父母親族姓護，及已許他，標識所護故。如經「姓親標護」故。女人者，示現遠離非眾生數女名故。非時者，謂修梵行時，如經「戒法所護」故。非處者，謂非道行婬，如經「況復非處」故。細麁者，謂意業身業二種遠離故，如經「乃至不生貪求念想之心，何況彼此二形從事」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：依離邪婬有三種離：一、因離；二、對治離；三、果行離。因離者，自妻不足，此對治，如經「自足妻色」故。對治離者，現在梵行淨故，不求未來妻色，如經「不求他妻」故。果行離者有二種：一者微細，所謂心中；二者麁重，謂身相中。身相有三種：一、不正；二、非時；三、非處。不正者，他守護女共不共等。共者，他守護故。不共者，他妻故。如經「他守護女人及以他妻」故。姓親標護者，所謂父母親族姓護，及已許他，標識所護故。如經「姓親標護」故。女人者，示現遠離非眾生數女名故。非時者，謂修梵行時，如經「戒法所護」故。非處者，謂非道行婬，如經「況復非處」故。細麁者，謂意業身業二種遠離故，如經「乃至不生貪求念想之心，何況彼此二形從事」故。

經曰：離於妄語，常作實語、諦語、時語。是菩薩乃至夢中，不起覆見、忍見，無心欲作誑他語，何況故妄語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：離於妄語，常作實語、諦語、時語。是菩薩乃至夢中，不起覆見、忍見，無心欲作誑他語，何況故妄語。

論曰：依離妄語，有二種離：一、對治離；二、果行離。對治離者即是因離。何以故？彼身業有二種離，妄語中無外事故，復無異因故。如離殺生中受畜因有二種，謂刀、杖，外事如彼中說離棄捨刀杖故。離妄語中無彼身業二種外事故。無異因者，殺生因貪瞋癡等。妄語因者，謂誑他心。遠離彼故即實語成，如是實語對治誑他心即是因離。依彼生此故言無異因，如是對治離即是因離。復對治離有三種：一者隨想語，如經「常作實語」故。二者善思量如事語，如經「諦語」故。三者知時語，不起自身他身衰惱故，如經「時語」故。果行離者，一細、二麁，如經「是菩薩乃至夢中不起覆見忍見，無心欲作誑他語，何況故作妄語」。夢中者是細故，作者是麁。覆見、忍見易解，智見名為見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：依離妄語，有二種離：一、對治離；二、果行離。對治離者即是因離。何以故？彼身業有二種離，妄語中無外事故，復無異因故。如離殺生中受畜因有二種，謂刀、杖，外事如彼中說離棄捨刀杖故。離妄語中無彼身業二種外事故。無異因者，殺生因貪瞋癡等。妄語因者，謂誑他心。遠離彼故即實語成，如是實語對治誑他心即是因離。依彼生此故言無異因，如是對治離即是因離。復對治離有三種：一者隨想語，如經「常作實語」故。二者善思量如事語，如經「諦語」故。三者知時語，不起自身他身衰惱故，如經「時語」故。果行離者，一細、二麁，如經「是菩薩乃至夢中不起覆見忍見，無心欲作誑他語，何況故作妄語」。夢中者是細故，作者是麁。覆見、忍見易解，智見名為見。

經曰：離於兩舌，無破壞心、不恐怖心、不惱亂心，此聞不向彼說此壞故，彼聞不向此說彼壞故。不破同意者，已破者不令增長。不喜離別心，不樂離別心，不樂說離別語，不作離別語，若實若不實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：離於兩舌，無破壞心、不恐怖心、不惱亂心，此聞不向彼說此壞故，彼聞不向此說彼壞故。不破同意者，已破者不令增長。不喜離別心，不樂離別心，不樂說離別語，不作離別語，若實若不實。

論曰：依離兩舌，有二種離：一、對治離；二、果行離。對治離者，謂不破壞行：一者心、二者差別。隨其所聞往異處說，此二種用，心受憶持，口業言說，破壞心故。如經「此聞不向彼說此壞故，彼聞不向此說彼壞」故。差別者有三種：一、身壞；二、心壞；三、業壞。身壞有二種：一、未壞；二、已壞。此對治，如經「不破同意者，已破者不令增長」故。心壞亦有二種：一、未破者欲破；二、已破者隨喜。此對治，如經「不喜離別心故，不樂離別心」故。業壞亦有二種：一細、二麁實不實語。此對治，如經「不樂說離別語、不作離別語，若實若不實」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：依離兩舌，有二種離：一、對治離；二、果行離。對治離者，謂不破壞行：一者心、二者差別。隨其所聞往異處說，此二種用，心受憶持，口業言說，破壞心故。如經「此聞不向彼說此壞故，彼聞不向此說彼壞」故。差別者有三種：一、身壞；二、心壞；三、業壞。身壞有二種：一、未壞；二、已壞。此對治，如經「不破同意者，已破者不令增長」故。心壞亦有二種：一、未破者欲破；二、已破者隨喜。此對治，如經「不喜離別心故，不樂離別心」故。業壞亦有二種：一細、二麁實不實語。此對治，如經「不樂說離別語、不作離別語，若實若不實」故。

經曰：離於惡口，所有語言侵惱語、麁獷語、苦他語、令他瞋恨語、現前語不現前語、鄙惡語、不斷語、不喜聞語、聞不悅語、瞋惱語、心火能燒語、心熱惱語、不愛語、不樂語、不善自壞身亦壞他人語，如是等語皆悉捨離。所有語言美妙悅耳，所謂潤益語、軟語、妙語、喜聞語、樂聞語、入心語、順理語、多人愛念語、多人喜樂語、和悅語、心遍喜語、能生自心他心歡喜敬信語，常說如是種種美妙語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：離於惡口，所有語言侵惱語、麁獷語、苦他語、令他瞋恨語、現前語不現前語、鄙惡語、不斷語、不喜聞語、聞不悅語、瞋惱語、心火能燒語、心熱惱語、不愛語、不樂語、不善自壞身亦壞他人語，如是等語皆悉捨離。所有語言美妙悅耳，所謂潤益語、軟語、妙語、喜聞語、樂聞語、入心語、順理語、多人愛念語、多人喜樂語、和悅語、心遍喜語、能生自心他心歡喜敬信語，常說如是種種美妙語。

論曰：依離惡口，有二種離：一、果行離；二、對治離。果行離者，謂損他語，能令他瞋，如經「侵惱語、麁獷語、苦他語、令他瞋恨語」故。此句次第以後釋前，此等義一名異。復有相對語不相對語、麁惡語、常行語故，如經「現前語不現前語、鄙惡語、不斷語」故。於中現前語者，麁而不斷。不現前語者，微而有斷。如是說者與戒相違，能生他苦令他瞋故，如經「不喜聞語、聞不悅語」故。作不利益語，因瞋妬心起，令他戒相違，如經「瞋惱語」故。令他瞋惱有二種無饒益事：一、未起瞋者能令生瞋，聞時憶時不愛不樂，胸心閉塞故。如經「心火能燒語、心熱惱語、不愛語、不樂語」故。二者已有同意樂事，自身失壞令他失壞，如經「不善自壞身亦壞他人語」故。離如是等惡語故，言果行離。對治離者，謂潤益語，於中有二種：一者不麁不疾語、二者可樂語，如經「軟語妙語」故。是中不麁不疾者，戒分所攝，受行不斷故。喜者，名為可樂故。可樂有二種：一者樂可樂、二者安隱可樂。樂者，隨順人天故。安隱者，隨順涅槃城。如經「喜聞語、樂聞語、入心語、順理語」故。又復怨親中人聞時憶時能生歡喜，如經「多人愛念語、多人喜樂語」故。此語如是能作二種利益：一者他未生瞋恨令其不生，生歡喜故，復能生三昧故。二者未生親友令生故，自身現作故，令他現作故。如經「心和悅語、心遍喜語、能生自心他心歡喜敬信語，常說如是種種美妙語」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：依離惡口，有二種離：一、果行離；二、對治離。果行離者，謂損他語，能令他瞋，如經「侵惱語、麁獷語、苦他語、令他瞋恨語」故。此句次第以後釋前，此等義一名異。復有相對語不相對語、麁惡語、常行語故，如經「現前語不現前語、鄙惡語、不斷語」故。於中現前語者，麁而不斷。不現前語者，微而有斷。如是說者與戒相違，能生他苦令他瞋故，如經「不喜聞語、聞不悅語」故。作不利益語，因瞋妬心起，令他戒相違，如經「瞋惱語」故。令他瞋惱有二種無饒益事：一、未起瞋者能令生瞋，聞時憶時不愛不樂，胸心閉塞故。如經「心火能燒語、心熱惱語、不愛語、不樂語」故。二者已有同意樂事，自身失壞令他失壞，如經「不善自壞身亦壞他人語」故。離如是等惡語故，言果行離。對治離者，謂潤益語，於中有二種：一者不麁不疾語、二者可樂語，如經「軟語妙語」故。是中不麁不疾者，戒分所攝，受行不斷故。喜者，名為可樂故。可樂有二種：一者樂可樂、二者安隱可樂。樂者，隨順人天故。安隱者，隨順涅槃城。如經「喜聞語、樂聞語、入心語、順理語」故。又復怨親中人聞時憶時能生歡喜，如經「多人愛念語、多人喜樂語」故。此語如是能作二種利益：一者他未生瞋恨令其不生，生歡喜故，復能生三昧故。二者未生親友令生故，自身現作故，令他現作故。如經「心和悅語、心遍喜語、能生自心他心歡喜敬信語，常說如是種種美妙語」故。

經曰：離於綺語，常善思語、時語、實語、義語、法語、順道語、毘尼語、隨時籌量語、善知心所樂語。是菩薩乃至戲笑尚不綺語，何況故作綺語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：離於綺語，常善思語、時語、實語、義語、法語、順道語、毘尼語、隨時籌量語、善知心所樂語。是菩薩乃至戲笑尚不綺語，何況故作綺語。

論曰：依離綺語，有二種離：一、對治離；二、果行離。對治離者，善知言說時，依彼此語勸發憶念；修行時若見非善處眾生，令捨不善安住善法，彼時教化語故。如經「常善思語故、時語故」。復不顛倒語，依展轉教誨，隨順修行時義，言法言故。如經「實語、義語、法語」故。復依展轉舉罪滅諍學行時，如法語及阿含語。如經「順道語、毘尼語」故。復依攝受語說法攝受，修行時如威儀住語故，譬喻順義語故。如經「隨時籌量語、善知心所樂語」故。果行離有二種：一細、二麁。遠離此二故，言果行離。細麁者，如經「是菩薩乃至戲笑尚不綺語，何況故作綺語」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：依離綺語，有二種離：一、對治離；二、果行離。對治離者，善知言說時，依彼此語勸發憶念；修行時若見非善處眾生，令捨不善安住善法，彼時教化語故。如經「常善思語故、時語故」。復不顛倒語，依展轉教誨，隨順修行時義，言法言故。如經「實語、義語、法語」故。復依展轉舉罪滅諍學行時，如法語及阿含語。如經「順道語、毘尼語」故。復依攝受語說法攝受，修行時如威儀住語故，譬喻順義語故。如經「隨時籌量語、善知心所樂語」故。果行離有二種：一細、二麁。遠離此二故，言果行離。細麁者，如經「是菩薩乃至戲笑尚不綺語，何況故作綺語」故。

經曰：離於貪心，於他所有一切財物、他所用財不生貪心，不求不願不生貪心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：離於貪心，於他所有一切財物、他所用財不生貪心，不求不願不生貪心。

論曰：依不貪，有三種：一、事；二、體；三、差別。事者，攝受用，於中有二種：一、已攝受用；二、攝護想。如經「於他所有一切財物」故。體者有二種：一、所用事，謂金銀等；二、資用事，謂飲食衣服等。如經「他所用財」故。不貪性者，對治貪心故，如經「不生貪心」故。此差別對治三種貪。三種貪者：一、欲門行；二、得門行；三、奪門行。對治是等，如經「不求不願不生貪心」故。於中初、二細，第三麁。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：依不貪，有三種：一、事；二、體；三、差別。事者，攝受用，於中有二種：一、已攝受用；二、攝護想。如經「於他所有一切財物」故。體者有二種：一、所用事，謂金銀等；二、資用事，謂飲食衣服等。如經「他所用財」故。不貪性者，對治貪心故，如經「不生貪心」故。此差別對治三種貪。三種貪者：一、欲門行；二、得門行；三、奪門行。對治是等，如經「不求不願不生貪心」故。於中初、二細，第三麁。

經曰：離於瞋心，於一切眾生常起慈心、安隱心、憐愍心、樂心、利潤心、攝饒益一切眾生心，所有瞋恨妬害妄想垢等悉皆遠離，所有一切隨順慈悲善修成就一切行故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：離於瞋心，於一切眾生常起慈心、安隱心、憐愍心、樂心、利潤心、攝饒益一切眾生心，所有瞋恨妬害妄想垢等悉皆遠離，所有一切隨順慈悲善修成就一切行故。

論曰：依離瞋障對治，為五種眾生說：一、於怨讐所生慈愍心，如經「常起慈心」故。二、於惡行眾生所，如經「生安隱心」故。三、於貧窮乞匃及苦眾生所，如經「生憐愍心、樂心」故。四、於樂眾生所煩惱染著處，如經「利潤心」故。五、於發菩提心眾生所，無量利益行中勤勞疲惓故，如經「攝饒益一切眾生心」故。此慈心等有六種障，此非分別亦非一一對。於未生怨者能生，已生者隨順增長；未生親者令不生，已生者令不增長。於自身中善法未生者令不生，已生者令滅；於不善法未生者能生，已生者令增長。於他身中不愛事未生者令生，已生者令增長；愛事未生者令不生，已生者不令隨順。如經「所有瞋恨妬害妄想垢等皆悉遠離」故。此修多羅文句次第說此瞋恨等無量惡行根本故。言等彼悉捨離故，餘隨所念一切盡以慈心利益，如經「所有一切隨順慈悲善修成就一切行」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：依離瞋障對治，為五種眾生說：一、於怨讐所生慈愍心，如經「常起慈心」故。二、於惡行眾生所，如經「生安隱心」故。三、於貧窮乞匃及苦眾生所，如經「生憐愍心、樂心」故。四、於樂眾生所煩惱染著處，如經「利潤心」故。五、於發菩提心眾生所，無量利益行中勤勞疲惓故，如經「攝饒益一切眾生心」故。此慈心等有六種障，此非分別亦非一一對。於未生怨者能生，已生者隨順增長；未生親者令不生，已生者令不增長。於自身中善法未生者令不生，已生者令滅；於不善法未生者能生，已生者令增長。於他身中不愛事未生者令生，已生者令增長；愛事未生者令不生，已生者不令隨順。如經「所有瞋恨妬害妄想垢等皆悉遠離」故。此修多羅文句次第說此瞋恨等無量惡行根本故。言等彼悉捨離故，餘隨所念一切盡以慈心利益，如經「所有一切隨順慈悲善修成就一切行」故。

經曰：離於邪見隨順正道，捨於種種占相吉凶，離惡戒見修正直見，不姦欺不諂曲，決定誠信佛法僧寶。菩薩如是日夜常護十善業道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：離於邪見隨順正道，捨於種種占相吉凶，離惡戒見修正直見，不姦欺不諂曲，決定誠信佛法僧寶。菩薩如是日夜常護十善業道。

論曰：依正見有七種見對治。何者七種見？一者異乘見，此對治，如經「隨順正道」故。二者虛妄分別見、三者戒取淨見，此對治，如經「捨於種種占相吉凶，離惡戒見」故。惡戒見者，自取所見故。四者自謂正見，此對治，如經「修正直見」故。五者覆藏見、六者詐現不實見，此對治，如經「不姦欺、不諂曲」故。七者非清淨見，謂世間見，此對治，如經「決定誠信佛法僧寶」故。如是已說一切種離戒，復說離戒增上清淨，不斷不闕常護持故。如經「菩薩如是日夜常護十善業道」故，如是具足一切種離戒性成就故，復示不斷不闕故。次說攝善法戒淨，謂菩薩作是思惟等，修多羅次第說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：依正見有七種見對治。何者七種見？一者異乘見，此對治，如經「隨順正道」故。二者虛妄分別見、三者戒取淨見，此對治，如經「捨於種種占相吉凶，離惡戒見」故。惡戒見者，自取所見故。四者自謂正見，此對治，如經「修正直見」故。五者覆藏見、六者詐現不實見，此對治，如經「不姦欺、不諂曲」故。七者非清淨見，謂世間見，此對治，如經「決定誠信佛法僧寶」故。如是已說一切種離戒，復說離戒增上清淨，不斷不闕常護持故。如經「菩薩如是日夜常護十善業道」故，如是具足一切種離戒性成就故，復示不斷不闕故。次說攝善法戒淨，謂菩薩作是思惟等，修多羅次第說。

經曰：菩薩作是思惟：一切眾生墮諸惡道，皆由不離十不善業道集因緣故。是故我當先住善法，亦令他人住於善法。何以故？若人自不行善、不具善行，為他說法令住善者，無有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：菩薩作是思惟：一切眾生墮諸惡道，皆由不離十不善業道集因緣故。是故我當先住善法，亦令他人住於善法。何以故？若人自不行善、不具善行，為他說法令住善者，無有是處。

論曰：墮諸惡道者，有三種義：一者乘惡行往故；二者依止自身能生苦惱故；三者常墮種種苦相處故。何故言十不善業道？謂攝到一切惡果數故。言十不善業道攝到一切惡果數者，說十不善業道故。數者，攝取十名故。惡者，不善故。果者，墮地獄、畜生、餓鬼等可毀故。到者，攝取業故。集因者，受行故。菩薩如是遠離無因、顛倒因，善解眾生自行惡業，住非法處不能遠離。菩薩思惟深寂靜已，欲救彼眾生自知堪能，復觀察障及對治，不善業道及果、善業道及果，及上上清淨，起增上心求學修行，攝善法戒清淨行故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：墮諸惡道者，有三種義：一者乘惡行往故；二者依止自身能生苦惱故；三者常墮種種苦相處故。何故言十不善業道？謂攝到一切惡果數故。言十不善業道攝到一切惡果數者，說十不善業道故。數者，攝取十名故。惡者，不善故。果者，墮地獄、畜生、餓鬼等可毀故。到者，攝取業故。集因者，受行故。菩薩如是遠離無因、顛倒因，善解眾生自行惡業，住非法處不能遠離。菩薩思惟深寂靜已，欲救彼眾生自知堪能，復觀察障及對治，不善業道及果、善業道及果，及上上清淨，起增上心求學修行，攝善法戒清淨行故。

經曰：是菩薩復深思惟：行十不善業道集因緣故，則墮地獄、畜生、餓鬼。行十善業道集因緣故，則生人中乃至生有頂處。又是上十善業道與智慧觀和合修行，其心狹劣故、心厭畏三界故、遠離大悲故、從他聞聲而通達故，聞聲意解成聲聞乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：是菩薩復深思惟：行十不善業道集因緣故，則墮地獄、畜生、餓鬼。行十善業道集因緣故，則生人中乃至生有頂處。又是上十善業道與智慧觀和合修行，其心狹劣故、心厭畏三界故、遠離大悲故、從他聞聲而通達故，聞聲意解成聲聞乘。

論曰：智慧觀者，實相觀故。惡道者是苦，不善業道是集，彼離是滅，彼對治是道。又善道者是苦，善業道是集，離彼使是滅，彼對治是道。智慧同觀，修行無分別。聲聞有五種相：一、因集；二、畏苦；三、捨心；四、依止；五、觀。如是狹劣等是聲聞心。因集者，修行微少善根故，但依自身利益，如經「其心狹劣」故。畏苦者，如經「心厭畏三界」故。捨心者，捨諸眾生，如經「遠離大悲」故。依止者，依師教授故。觀者念，音聲故。何者音聲？我眾生等但有名故，如是彼者從音聲解故，入眾生無我非法無我，如經「從他聞聲而通達故，聞聲意解成聲聞乘」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：智慧觀者，實相觀故。惡道者是苦，不善業道是集，彼離是滅，彼對治是道。又善道者是苦，善業道是集，離彼使是滅，彼對治是道。智慧同觀，修行無分別。聲聞有五種相：一、因集；二、畏苦；三、捨心；四、依止；五、觀。如是狹劣等是聲聞心。因集者，修行微少善根故，但依自身利益，如經「其心狹劣」故。畏苦者，如經「心厭畏三界」故。捨心者，捨諸眾生，如經「遠離大悲」故。依止者，依師教授故。觀者念，音聲故。何者音聲？我眾生等但有名故，如是彼者從音聲解故，入眾生無我非法無我，如經「從他聞聲而通達故，聞聲意解成聲聞乘」故。

經曰：又是上十善清淨業道不從他聞故、自正覺故、不能具足大悲方便故，而能通達深因緣法成辟支佛乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：又是上十善清淨業道不從他聞故、自正覺故、不能具足大悲方便故，而能通達深因緣法成辟支佛乘。

論曰：辟支佛有三種相：一者自覺；二、不能說法；三、觀少境界。不假佛說法及諸菩薩，唯自覺悟，如經「不從他聞故，自正覺」故。不起心說法，不堪說法故，如經「不能具足大悲方便」故。觀微細因緣境界行故，如經「而能通達深因緣法成辟支佛乘」故。因集畏苦捨眾生，辟支佛亦有此法。所有勝事此中已說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：辟支佛有三種相：一者自覺；二、不能說法；三、觀少境界。不假佛說法及諸菩薩，唯自覺悟，如經「不從他聞故，自正覺」故。不起心說法，不堪說法故，如經「不能具足大悲方便」故。觀微細因緣境界行故，如經「而能通達深因緣法成辟支佛乘」故。因集畏苦捨眾生，辟支佛亦有此法。所有勝事此中已說。

經曰：又是上上十善業道清淨具足，其心廣大無量故、於諸眾生起悲愍故、方便所攝故、善起大願故、不捨一切眾生故、觀佛智廣大故，菩薩地清淨波羅蜜清淨入深廣行成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：又是上上十善業道清淨具足，其心廣大無量故、於諸眾生起悲愍故、方便所攝故、善起大願故、不捨一切眾生故、觀佛智廣大故，菩薩地清淨波羅蜜清淨入深廣行成。

論曰：菩薩有四種相：一者因集；二者用；三者彼力；四者地依。一切善根起行故、依一切眾生利益行故、大乘心廣無量故，此是因集，如經「又是上上十善業道清淨具足，其心廣大無量」故。見諸眾生習行苦因及受苦時起悲愍心，依彼眾生作利益是菩薩用，如經「於諸眾生起悲愍」故。彼力者，謂四攝法，如經「方便所攝」故。地者，有三種：一者淨深心地，十大願得名，如經「善起大願」故。二者不退轉地，得寂滅行已不捨解脫眾生，如經「不捨一切眾生」故。三者受大位地，是故求證佛廣大智，如經「觀佛智廣大」故。菩薩地清淨波羅蜜清淨入深廣行成，此中但說菩薩地廣成便足，何故復說地淨波羅蜜淨？有上上清淨故、第一法清淨故，顯示菩薩深廣行成。第一義者，波羅蜜義故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：菩薩有四種相：一者因集；二者用；三者彼力；四者地依。一切善根起行故、依一切眾生利益行故、大乘心廣無量故，此是因集，如經「又是上上十善業道清淨具足，其心廣大無量」故。見諸眾生習行苦因及受苦時起悲愍心，依彼眾生作利益是菩薩用，如經「於諸眾生起悲愍」故。彼力者，謂四攝法，如經「方便所攝」故。地者，有三種：一者淨深心地，十大願得名，如經「善起大願」故。二者不退轉地，得寂滅行已不捨解脫眾生，如經「不捨一切眾生」故。三者受大位地，是故求證佛廣大智，如經「觀佛智廣大」故。菩薩地清淨波羅蜜清淨入深廣行成，此中但說菩薩地廣成便足，何故復說地淨波羅蜜淨？有上上清淨故、第一法清淨故，顯示菩薩深廣行成。第一義者，波羅蜜義故。

經曰：又是上上十善業道，一切種清淨，十力力故，集一切佛法令成就故。是故我應等行十善業道，修行一切種令清淨具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：又是上上十善業道，一切種清淨，十力力故，集一切佛法令成就故。是故我應等行十善業道，修行一切種令清淨具足。

論曰：上上者，有四種義顯上上事：一者滅；二者捨；三者方便；四者無厭足。不善業道共習氣滅故，善業自在成就故，聲聞辟支佛捨故。方便者，於菩薩乘善巧故，餘殘無厭足故，一切智中得自在智故，一切種令清淨故。如經「又是上上十善業道，一切種清淨故，十力力故，集一切佛法令成就故。是故我應等行十善業道，修行一切種令清淨具足」故。降伏魔怨小乘作增上故，顯示力佛法應知。次上依大悲利益眾生戒增上，有五種義：一者智；二者願；三者修行；四者集；五者集果。智者有三種相：一者時差別；二者報果差別；三者習氣果差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：上上者，有四種義顯上上事：一者滅；二者捨；三者方便；四者無厭足。不善業道共習氣滅故，善業自在成就故，聲聞辟支佛捨故。方便者，於菩薩乘善巧故，餘殘無厭足故，一切智中得自在智故，一切種令清淨故。如經「又是上上十善業道，一切種清淨故，十力力故，集一切佛法令成就故。是故我應等行十善業道，修行一切種令清淨具足」故。降伏魔怨小乘作增上故，顯示力佛法應知。次上依大悲利益眾生戒增上，有五種義：一者智；二者願；三者修行；四者集；五者集果。智者有三種相：一者時差別；二者報果差別；三者習氣果差別。

經曰：是菩薩復作是思惟：此十不善業道，上者地獄因緣、中者畜生因緣、下者餓鬼因緣。於中殺生之罪，能令眾生墮於地獄、畜生、餓鬼；若生人中，得二種果報：一者短命、二者多病。劫盜之罪，亦令眾生墮於地獄、畜生、餓鬼；若生人中，得二種果報：一者貧窮、二者共財不得自在。邪婬之罪，亦令眾生墮於地獄、畜生、餓鬼；若生人中，得二種果報：一者婦不貞良、二者二妻相諍不隨己心。妄語之罪，亦令眾生墮於地獄、畜生、餓鬼；若生人中，得二種果報：一者多被誹謗、二者恒為多人所誑。兩舌之罪，亦令眾生墮於地獄、畜生、餓鬼；若生人中，得二種果報：一者得破壞眷屬、二者得弊惡眷屬。惡口之罪，亦令眾生墮於地獄、畜生、餓鬼；若生人中，得二種果報：一者常聞惡聲、二者所有言說恒有諍訟。綺語之罪，亦令眾生墮於地獄、畜生、餓鬼；若生人中，得二種果報：一者所說正語人不信受、二者所有言說不能辯了。貪欲之罪，亦令眾生墮於地獄、畜生、餓鬼；若生人中，得二種果報：一者貪財無有厭足、二者多求恒不從意。瞋恚之罪，亦令眾生墮於地獄、畜生、餓鬼；若生人中，得二種果報：一者常為他人求其長短、二者常為他所惱害。邪見之罪，亦令眾生墮於地獄、畜生、餓鬼；若生人中，得二種果報：一者常生邪見家、二者心恒諂曲。諸佛子！如是十不善業道，皆是眾苦大聚因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：是菩薩復作是思惟：此十不善業道，上者地獄因緣、中者畜生因緣、下者餓鬼因緣。於中殺生之罪，能令眾生墮於地獄、畜生、餓鬼；若生人中，得二種果報：一者短命、二者多病。劫盜之罪，亦令眾生墮於地獄、畜生、餓鬼；若生人中，得二種果報：一者貧窮、二者共財不得自在。邪婬之罪，亦令眾生墮於地獄、畜生、餓鬼；若生人中，得二種果報：一者婦不貞良、二者二妻相諍不隨己心。妄語之罪，亦令眾生墮於地獄、畜生、餓鬼；若生人中，得二種果報：一者多被誹謗、二者恒為多人所誑。兩舌之罪，亦令眾生墮於地獄、畜生、餓鬼；若生人中，得二種果報：一者得破壞眷屬、二者得弊惡眷屬。惡口之罪，亦令眾生墮於地獄、畜生、餓鬼；若生人中，得二種果報：一者常聞惡聲、二者所有言說恒有諍訟。綺語之罪，亦令眾生墮於地獄、畜生、餓鬼；若生人中，得二種果報：一者所說正語人不信受、二者所有言說不能辯了。貪欲之罪，亦令眾生墮於地獄、畜生、餓鬼；若生人中，得二種果報：一者貪財無有厭足、二者多求恒不從意。瞋恚之罪，亦令眾生墮於地獄、畜生、餓鬼；若生人中，得二種果報：一者常為他人求其長短、二者常為他所惱害。邪見之罪，亦令眾生墮於地獄、畜生、餓鬼；若生人中，得二種果報：一者常生邪見家、二者心恒諂曲。諸佛子！如是十不善業道，皆是眾苦大聚因緣。

論曰：時差別者，依不善業道因果上中下差別，如經「是菩薩作是思惟：此十不善業道，上者地獄因緣、中者畜生因緣、下者餓鬼因緣」故。前總觀不善業道因，今別觀報果一切諸惡處，如經「殺生之罪，能令眾生墮於地獄畜生餓鬼，乃至邪見之罪亦令眾生墮於地獄畜生餓鬼」故。習氣果者，人中一一各有二種果，如經「若生人中，得二種果報：一者短命、二者多病，乃至若生人中，得二種果報：一者常生邪見家、二者心恒諂曲」故。是中時報差別者，示現苦深重故。云何示現？下者餓鬼中深故，中者復轉深故，上者轉轉重深故。習氣果差別者，隨順至善道中故。總別合觀惡道中無量大苦，如經「諸佛子！如是十不善業道，皆是眾苦大聚因緣」故。云何為願？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：時差別者，依不善業道因果上中下差別，如經「是菩薩作是思惟：此十不善業道，上者地獄因緣、中者畜生因緣、下者餓鬼因緣」故。前總觀不善業道因，今別觀報果一切諸惡處，如經「殺生之罪，能令眾生墮於地獄畜生餓鬼，乃至邪見之罪亦令眾生墮於地獄畜生餓鬼」故。習氣果者，人中一一各有二種果，如經「若生人中，得二種果報：一者短命、二者多病，乃至若生人中，得二種果報：一者常生邪見家、二者心恒諂曲」故。是中時報差別者，示現苦深重故。云何示現？下者餓鬼中深故，中者復轉深故，上者轉轉重深故。習氣果差別者，隨順至善道中故。總別合觀惡道中無量大苦，如經「諸佛子！如是十不善業道，皆是眾苦大聚因緣」故。云何為願？

經曰：菩薩復作是念：我當遠離十不善業道，樂行法行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：菩薩復作是念：我當遠離十不善業道，樂行法行。

論曰：願者復樂行大乘法，作利益眾生義故、攝善法故，如經「菩薩復作是念乃至樂行法行」故。云何修行？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：願者復樂行大乘法，作利益眾生義故、攝善法故，如經「菩薩復作是念乃至樂行法行」故。云何修行？

經曰：菩薩遠離十不善業道，安住十善業道，亦令他人住於十善業道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：菩薩遠離十不善業道，安住十善業道，亦令他人住於十善業道。

論曰：修行者，自住善法遠離彼障，修行對治，亦令眾生住善法故。如經「菩薩遠離十不善業道，乃至亦令他人住於十善業道」故。云何為集？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：修行者，自住善法遠離彼障，修行對治，亦令眾生住善法故。如經「菩薩遠離十不善業道，乃至亦令他人住於十善業道」故。云何為集？

經曰：是菩薩復於一切眾生中生安隱心、樂心、慈心、悲心、憐愍心、利益心、守護心、我心、師心、生尊心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：是菩薩復於一切眾生中生安隱心、樂心、慈心、悲心、憐愍心、利益心、守護心、我心、師心、生尊心。

論曰：集者依增上悲，復為念眾生故生十種心。復次此心為八種眾生故生：一者於惡行眾生，欲令住善行故，如經「安隱心」故。二者於苦眾生，欲令樂具不盡故，如經「樂心」故。三者於怨憎眾生，不念加報，如經「慈心」故。四者於貧窮眾生，欲令遠離彼苦，如經「悲心」故。五者於樂眾生，欲令不放逸，如經「憐愍心」故。六者於外道眾生，欲令現信佛法故，如經「利益心」故。七者於同行眾生，欲令不退轉，如經「守護心」故。八者於一切攝菩提願眾生，取如己身，是諸眾生即是我身，如經「我心」故。生餘二心者，觀彼眾生乘大乘道進趣，集具足功德，如經「師心故、生尊心」故。集果者，勝悲所攝欲勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：集者依增上悲，復為念眾生故生十種心。復次此心為八種眾生故生：一者於惡行眾生，欲令住善行故，如經「安隱心」故。二者於苦眾生，欲令樂具不盡故，如經「樂心」故。三者於怨憎眾生，不念加報，如經「慈心」故。四者於貧窮眾生，欲令遠離彼苦，如經「悲心」故。五者於樂眾生，欲令不放逸，如經「憐愍心」故。六者於外道眾生，欲令現信佛法故，如經「利益心」故。七者於同行眾生，欲令不退轉，如經「守護心」故。八者於一切攝菩提願眾生，取如己身，是諸眾生即是我身，如經「我心」故。生餘二心者，觀彼眾生乘大乘道進趣，集具足功德，如經「師心故、生尊心」故。集果者，勝悲所攝欲勝。

復次依增上顛倒為首，於三種眾生：一、欲求；二、有求；三、梵行求。欲求眾生者有二種：一、受用時；二、追求時。受用有三種：一、受不共財；二、受無厭足財；三、受貯積財。追求有二種：一、追求現報，習惡行故；二、追求後報，習善行故。有求眾生亦有二種：一者道差別、二者界差別。梵行求眾生亦有二種：一者邪見諸外道等、二者正見同法小乘等。彼諸眾生趣如是道，隨順對治，令住如所應處。云何顛倒為首？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次依增上顛倒為首，於三種眾生：一、欲求；二、有求；三、梵行求。欲求眾生者有二種：一、受用時；二、追求時。受用有三種：一、受不共財；二、受無厭足財；三、受貯積財。追求有二種：一、追求現報，習惡行故；二、追求後報，習善行故。有求眾生亦有二種：一者道差別、二者界差別。梵行求眾生亦有二種：一者邪見諸外道等、二者正見同法小乘等。彼諸眾生趣如是道，隨順對治，令住如所應處。云何顛倒為首？

經曰：菩薩復作此念：是諸眾生墮於邪見，惡意惡心行惡道稠林。我應令彼眾生行真實道，住正見道如實法中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：菩薩復作此念：是諸眾生墮於邪見，惡意惡心行惡道稠林。我應令彼眾生行真實道，住正見道如實法中。

論曰：邪見者謂四顛倒。此顛倒者，二倒名為惡意，專念行故；二倒名為惡心，非專念行，謂我淨想故，彼非正道稠林行因。非正道者，是諸煩惱。稠林者，煩惱使故。如經「菩薩復作此念：是諸眾生墮於邪見，惡意惡心行惡道稠林」故。彼諸眾生隨順對治妙法，正念正見出世間法，如經「我應令彼眾生行真實道，住正見道如實法中」故。云何受不共財？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：邪見者謂四顛倒。此顛倒者，二倒名為惡意，專念行故；二倒名為惡心，非專念行，謂我淨想故，彼非正道稠林行因。非正道者，是諸煩惱。稠林者，煩惱使故。如經「菩薩復作此念：是諸眾生墮於邪見，惡意惡心行惡道稠林」故。彼諸眾生隨順對治妙法，正念正見出世間法，如經「我應令彼眾生行真實道，住正見道如實法中」故。云何受不共財？

經曰：是諸眾生共相破壞，分別彼我常共鬪諍，日夜瞋恨熾然不息。我應令彼眾生住於無上大慈中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：是諸眾生共相破壞，分別彼我常共鬪諍，日夜瞋恨熾然不息。我應令彼眾生住於無上大慈中。

論曰：受不共財者，互相破壞。破壞有二種：一、對怨於心中；二、鬪諍於言中。如是破壞，思念作報增長行熾，如經「是諸眾生共相破壞，乃至日夜瞋恨熾然不息」故。對怨於心中分別彼我，此言示現鬪諍於言中。常共鬪諍，此言示現思念作報增長行熾。日夜瞋恨熾然不息，此言示現彼諸眾生隨順對治與大慈益，如經「我應令彼眾生住於無上大慈中」故。云何受無厭足財？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：受不共財者，互相破壞。破壞有二種：一、對怨於心中；二、鬪諍於言中。如是破壞，思念作報增長行熾，如經「是諸眾生共相破壞，乃至日夜瞋恨熾然不息」故。對怨於心中分別彼我，此言示現鬪諍於言中。常共鬪諍，此言示現思念作報增長行熾。日夜瞋恨熾然不息，此言示現彼諸眾生隨順對治與大慈益，如經「我應令彼眾生住於無上大慈中」故。云何受無厭足財？

經曰：是諸眾生心無厭足，常求他財、邪命自活。我應令彼眾生住於清淨身口意業正命法中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：是諸眾生心無厭足，常求他財、邪命自活。我應令彼眾生住於清淨身口意業正命法中。

論曰：受無厭足財者，有二種：一、貪於心中；二、於身口中，斗秤妄語等方便奪故。如經「是諸眾生心無厭足，常求他財、邪命自活」故。彼諸眾生隨順對治，清淨身口意業，正命自活。如經「我應令彼眾生住於清淨身口意業正命法中」故。云何受貯積財？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：受無厭足財者，有二種：一、貪於心中；二、於身口中，斗秤妄語等方便奪故。如經「是諸眾生心無厭足，常求他財、邪命自活」故。彼諸眾生隨順對治，清淨身口意業，正命自活。如經「我應令彼眾生住於清淨身口意業正命法中」故。云何受貯積財？

經曰：是諸眾生因隨逐貪欲、瞋恚、愚癡，常為種種煩惱熾火之所燒然，不能志求出要方便。我應令彼眾生滅除一切煩惱大火，安置清涼無畏之處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：是諸眾生因隨逐貪欲、瞋恚、愚癡，常為種種煩惱熾火之所燒然，不能志求出要方便。我應令彼眾生滅除一切煩惱大火，安置清涼無畏之處。

論曰：受貯積財者，貪等因體過，彼染著故。於彼散用，起瞋心故。彼寶翫受用中多樂境界，數為煩惱火之所燒然過。不見彼過，無求出意。如經「是諸眾生因隨逐貪欲瞋恚愚癡，常為種種煩惱熾火之所燒然，不能志求出要方便」故。彼諸眾生隨順對治，除一切煩惱置清涼處。如經「我應令彼眾生滅除一切煩惱大火，安置清涼無畏之處」故。云何追求現報習諸惡行？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：受貯積財者，貪等因體過，彼染著故。於彼散用，起瞋心故。彼寶翫受用中多樂境界，數為煩惱火之所燒然過。不見彼過，無求出意。如經「是諸眾生因隨逐貪欲瞋恚愚癡，常為種種煩惱熾火之所燒然，不能志求出要方便」故。彼諸眾生隨順對治，除一切煩惱置清涼處。如經「我應令彼眾生滅除一切煩惱大火，安置清涼無畏之處」故。云何追求現報習諸惡行？

經曰：是諸眾生常為愚癡闇冥妄見厚曀無明黑闇所覆，入大黑闇稠林，遠離智慧光明，墮大黑闇處，隨其所見到種種險道。我應令彼眾生得無障礙清淨慧眼，以是眼故知一切法如實相，得不隨他一切如實無障礙智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：是諸眾生常為愚癡闇冥妄見厚曀無明黑闇所覆，入大黑闇稠林，遠離智慧光明，墮大黑闇處，隨其所見到種種險道。我應令彼眾生得無障礙清淨慧眼，以是眼故知一切法如實相，得不隨他一切如實無障礙智。

論曰：追求現報習惡行者，既有愚癡闇冥妄見厚曀黑闇所覆過妄見樂故，不見未來實果報過故，亦不見現在實果報過故。如經「是諸眾生常為愚癡闇冥妄見厚曀無明黑闇所覆」故。又愚癡者，多為闇冥故。妄見者，顛倒樂見故。厚曀者，不見未來實果報過故。黑闇者，不見現在實果報過故。是愚癡因滿足使事是過，及遠離無漏智處故，彼善行障順不善行故。如經「入大黑闇稠林故，遠離智慧光明」故。稠林者，是愚癡因使故。大者，滿足故。受至大，對過患。如經「墮大黑闇處」故。是中對者，黑闇示現。如闇中行處處障礙，如是相似法故。受大對事成至諸惡趣，是故名墮多作罪因。於臨終時見惡報相，心生悔見過。如經「隨其所見到種種險道」故。見險道者，悔見故。見本罪相，不能集彼對治正見。隨其所見者，於死時故。彼諸眾生隨順對治，以如實法令得無障礙清淨慧眼。如經「我應令彼眾生得無障礙清淨慧眼，以是眼故知一切法如實相，得不隨他一切如實無障礙智」故。云何追求後報習諸善行？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：追求現報習惡行者，既有愚癡闇冥妄見厚曀黑闇所覆過妄見樂故，不見未來實果報過故，亦不見現在實果報過故。如經「是諸眾生常為愚癡闇冥妄見厚曀無明黑闇所覆」故。又愚癡者，多為闇冥故。妄見者，顛倒樂見故。厚曀者，不見未來實果報過故。黑闇者，不見現在實果報過故。是愚癡因滿足使事是過，及遠離無漏智處故，彼善行障順不善行故。如經「入大黑闇稠林故，遠離智慧光明」故。稠林者，是愚癡因使故。大者，滿足故。受至大，對過患。如經「墮大黑闇處」故。是中對者，黑闇示現。如闇中行處處障礙，如是相似法故。受大對事成至諸惡趣，是故名墮多作罪因。於臨終時見惡報相，心生悔見過。如經「隨其所見到種種險道」故。見險道者，悔見故。見本罪相，不能集彼對治正見。隨其所見者，於死時故。彼諸眾生隨順對治，以如實法令得無障礙清淨慧眼。如經「我應令彼眾生得無障礙清淨慧眼，以是眼故知一切法如實相，得不隨他一切如實無障礙智」故。云何追求後報習諸善行？

經曰：是諸眾生隨順世間生死險道，將墜地獄、畜生、餓鬼深坑，隨順入惡見網中，為種種愚癡稠林所覆，隨逐虛妄道、行顛倒行，常盲冥故遠離有智導師，非出要道處謂出要想，隨逐魔道怨賊所攝，遠離善巧導師，入魔意稠林遠離佛意。我應拔濟彼諸眾生種種諸苦，度於世間險道艱難，安置無畏處，令住薩婆若大城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：是諸眾生隨順世間生死險道，將墜地獄、畜生、餓鬼深坑，隨順入惡見網中，為種種愚癡稠林所覆，隨逐虛妄道、行顛倒行，常盲冥故遠離有智導師，非出要道處謂出要想，隨逐魔道怨賊所攝，遠離善巧導師，入魔意稠林遠離佛意。我應拔濟彼諸眾生種種諸苦，度於世間險道艱難，安置無畏處，令住薩婆若大城。

論曰：追求後報習善行者，隨順險道過，如經「是諸眾生隨順世間生死險道」故。彼險道有三種：一、自體；二、障礙；三者失。自體者，世間乏少善根本故。障礙者有八種：一者求出而隨順世間墮三惡趣，如經「將墜地獄畜生餓鬼深坑」故。二者入網，於苦果中妄生樂故，如經「隨順入惡見網中」故。三者黑暗稠林所覆，彼彼癡使所覆故，為說苦因而不知覺，如經「為種種愚癡稠林所覆」故。四者行顛倒道，捨真實樂，妄行邪道故，如經「隨逐虛妄道行顛倒行」故。五者盲冥，得果貪著，愛欲所盲故，如經「常盲冥」故。六者遠離導師，生惡道中及放逸等過，雖值佛世而不見不聞故，如經「遠離有智導師」故。七者悕求涅槃而趣彼異處，謂梵天等梵世間等以為出世正見，如經「非出要道處謂出要想」故。八者怨賊行魔境界，貪著諸欲劫功德盡令不集故，如經「隨逐魔道怨賊所攝」故。失者有三種：一者離善導師依不善地，如經「遠離善導師」故。二者依止怨地，如經「入魔意稠林」故。三者遠離作善知識地，如經「遠離佛意」故。彼諸眾生隨順對治，以如實法令出世間，住一切智地。如經「我應拔濟彼諸眾生種種諸苦，度於世間險道艱難，安置無畏處，令住薩婆若大城」故。云何道差別？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：追求後報習善行者，隨順險道過，如經「是諸眾生隨順世間生死險道」故。彼險道有三種：一、自體；二、障礙；三者失。自體者，世間乏少善根本故。障礙者有八種：一者求出而隨順世間墮三惡趣，如經「將墜地獄畜生餓鬼深坑」故。二者入網，於苦果中妄生樂故，如經「隨順入惡見網中」故。三者黑暗稠林所覆，彼彼癡使所覆故，為說苦因而不知覺，如經「為種種愚癡稠林所覆」故。四者行顛倒道，捨真實樂，妄行邪道故，如經「隨逐虛妄道行顛倒行」故。五者盲冥，得果貪著，愛欲所盲故，如經「常盲冥」故。六者遠離導師，生惡道中及放逸等過，雖值佛世而不見不聞故，如經「遠離有智導師」故。七者悕求涅槃而趣彼異處，謂梵天等梵世間等以為出世正見，如經「非出要道處謂出要想」故。八者怨賊行魔境界，貪著諸欲劫功德盡令不集故，如經「隨逐魔道怨賊所攝」故。失者有三種：一者離善導師依不善地，如經「遠離善導師」故。二者依止怨地，如經「入魔意稠林」故。三者遠離作善知識地，如經「遠離佛意」故。彼諸眾生隨順對治，以如實法令出世間，住一切智地。如經「我應拔濟彼諸眾生種種諸苦，度於世間險道艱難，安置無畏處，令住薩婆若大城」故。云何道差別？

經曰：是諸眾生為大瀑水波浪所沒，隨順欲流、有流、見流、無明流，隨順世間漂流，沒大愛河、在大駛流，不能正觀，常有欲覺、瞋覺、惱覺，惡行廣故。愛見水中羅剎所執順入欲林迴復，求欲事中深愛著故。我慢陸地之所燋枯無能救者，於六入聚落不能動發，自離善行無正度者，我應於彼眾生生大悲心，以善根力而拔濟之，令得無畏不染寂靜離諸恐怖，住於一切智慧寶洲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：是諸眾生為大瀑水波浪所沒，隨順欲流、有流、見流、無明流，隨順世間漂流，沒大愛河、在大駛流，不能正觀，常有欲覺、瞋覺、惱覺，惡行廣故。愛見水中羅剎所執順入欲林迴復，求欲事中深愛著故。我慢陸地之所燋枯無能救者，於六入聚落不能動發，自離善行無正度者，我應於彼眾生生大悲心，以善根力而拔濟之，令得無畏不染寂靜離諸恐怖，住於一切智慧寶洲。

論曰：有求眾生道差別者，沒在大河過，如經「是諸眾生為大瀑水波浪所沒」故。彼大瀑水波浪有三種：一、自體；二、起難；三者失。自體者有五種相：一者深，無量水故，如經「隨順欲流、有流、見流、無明流」故。二者流，隨順世間常流不斷，如經「隨順世間漂流」故。三者名愛水所沒，如經「沒大愛河」故。四者漂，念念不住不見岸故，如經「在大駛流不能正觀」故。五者廣，隨順欲等念覺廣故，如經「常有欲覺、瞋覺、惱覺，惡行廣故」。起難有四種：一者執著我我所窟宅，不能動離故，如經「愛見水中羅剎所執」故。二者入迴，先捨欲已還復轉入欲念中故，如經「順入欲林迴復」故。三者中著，於受用時求欲等樂著故，如經「求欲事中深愛著」故。四者洲，於用事時中我等最勝。三種我慢自高輕彼，如經「我慢陸地之所燋枯」故。失者有三種：一者無救失，處惡道中無人濟拔，如經「無能救者」故。二者無出意失，處善道中無出離心，如經「於六入聚落不能動發」故。三者異處去失，生諸難處不值佛世，如經「自離善行無正度者」故。彼諸眾生隨順對治，以如實法令住一切智洲，如經「我應於彼眾生生大悲心，以善根力而拔濟之，令得無畏不染寂靜離諸恐怖，住於一切智慧寶洲」故。云何界差別？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：有求眾生道差別者，沒在大河過，如經「是諸眾生為大瀑水波浪所沒」故。彼大瀑水波浪有三種：一、自體；二、起難；三者失。自體者有五種相：一者深，無量水故，如經「隨順欲流、有流、見流、無明流」故。二者流，隨順世間常流不斷，如經「隨順世間漂流」故。三者名愛水所沒，如經「沒大愛河」故。四者漂，念念不住不見岸故，如經「在大駛流不能正觀」故。五者廣，隨順欲等念覺廣故，如經「常有欲覺、瞋覺、惱覺，惡行廣故」。起難有四種：一者執著我我所窟宅，不能動離故，如經「愛見水中羅剎所執」故。二者入迴，先捨欲已還復轉入欲念中故，如經「順入欲林迴復」故。三者中著，於受用時求欲等樂著故，如經「求欲事中深愛著」故。四者洲，於用事時中我等最勝。三種我慢自高輕彼，如經「我慢陸地之所燋枯」故。失者有三種：一者無救失，處惡道中無人濟拔，如經「無能救者」故。二者無出意失，處善道中無出離心，如經「於六入聚落不能動發」故。三者異處去失，生諸難處不值佛世，如經「自離善行無正度者」故。彼諸眾生隨順對治，以如實法令住一切智洲，如經「我應於彼眾生生大悲心，以善根力而拔濟之，令得無畏不染寂靜離諸恐怖，住於一切智慧寶洲」故。云何界差別？

經曰：是諸眾生閉在世間牢獄之處，眾多患苦多惱妄想，愛憎繫縛、憂悲共行，愛鎖所繫，入於三界無明稠林所覆。我應令彼眾生遠離一切三界所著，令住離相無礙涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：是諸眾生閉在世間牢獄之處，眾多患苦多惱妄想，愛憎繫縛、憂悲共行，愛鎖所繫，入於三界無明稠林所覆。我應令彼眾生遠離一切三界所著，令住離相無礙涅槃。

論曰：有求眾生界差別者，閉在牢獄過，如經「是諸眾生閉在世間牢獄之處」故。此牢獄過有五種隨逐應知：一、苦事；二、財盡；三、愛離；四者縛；五、障礙。此示五種難差別：一者無病難，多種病苦妄想愁惱，如經「眾多患苦多惱妄想」故。二者資生難，於愛不愛事中憎愛所縛，如經「愛憎繫縛」故。三者親難，親愛離壞憂悲增長，如經「憂悲共行」故。四者戒難，雖生色無色中暫離犯戒，不免戒行相違愛欲使縛，如經「愛鎖所繫」故。五者見難，得世間智，彼相違無明使之所覆蔽，如經「入於三界無明稠林所覆」故。彼諸眾生隨順對治，以如實法令住離相無礙涅槃，如經「我應令彼眾生遠離一切三界所著，令住離相無礙涅槃」故。云何邪見諸外道等？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：有求眾生界差別者，閉在牢獄過，如經「是諸眾生閉在世間牢獄之處」故。此牢獄過有五種隨逐應知：一、苦事；二、財盡；三、愛離；四者縛；五、障礙。此示五種難差別：一者無病難，多種病苦妄想愁惱，如經「眾多患苦多惱妄想」故。二者資生難，於愛不愛事中憎愛所縛，如經「愛憎繫縛」故。三者親難，親愛離壞憂悲增長，如經「憂悲共行」故。四者戒難，雖生色無色中暫離犯戒，不免戒行相違愛欲使縛，如經「愛鎖所繫」故。五者見難，得世間智，彼相違無明使之所覆蔽，如經「入於三界無明稠林所覆」故。彼諸眾生隨順對治，以如實法令住離相無礙涅槃，如經「我應令彼眾生遠離一切三界所著，令住離相無礙涅槃」故。云何邪見諸外道等？

經曰：是諸眾生深著我相，於五陰巢窟不能自出，行四顛倒、依六入空聚，常為四大毒蛇之所侵惱，為五陰怨賊之所殺害，受此一切無量苦惱。我應令彼眾生離一切障礙，令住空無我智道，所謂涅槃，滅一切障礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：是諸眾生深著我相，於五陰巢窟不能自出，行四顛倒、依六入空聚，常為四大毒蛇之所侵惱，為五陰怨賊之所殺害，受此一切無量苦惱。我應令彼眾生離一切障礙，令住空無我智道，所謂涅槃，滅一切障礙。

論曰：邪梵行諸外道等者，執取我相過，此餘見根本，如經「是諸眾生深著我相」故。彼諸眾生欲趣涅槃城，以有我故於五陰舍不能動發，如經「於五陰巢窟不能自出」故。欲行正道，以顛倒故行彼邪道，如經「行四顛倒」故。依恃我想欲趣涅槃，虛妄我見住六入聚，如經「依六入空聚」故。受老病死等諸苦，意欲遠離而不得離，恒隨己身，如經「常為四大毒蛇之所侵惱」故。陰怨隨逐而不放捨，如經「為五陰怨賊之所殺害」故。常為種種諸苦隨逐，如經「受此一切無量苦惱」故。彼諸眾生隨順對治，以如實法離一切障，令住涅槃，如經「我應令彼眾生離一切障礙，令住空無我智道，所謂涅槃，滅一切障礙」故。云何正梵行？同法小乘等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：邪梵行諸外道等者，執取我相過，此餘見根本，如經「是諸眾生深著我相」故。彼諸眾生欲趣涅槃城，以有我故於五陰舍不能動發，如經「於五陰巢窟不能自出」故。欲行正道，以顛倒故行彼邪道，如經「行四顛倒」故。依恃我想欲趣涅槃，虛妄我見住六入聚，如經「依六入空聚」故。受老病死等諸苦，意欲遠離而不得離，恒隨己身，如經「常為四大毒蛇之所侵惱」故。陰怨隨逐而不放捨，如經「為五陰怨賊之所殺害」故。常為種種諸苦隨逐，如經「受此一切無量苦惱」故。彼諸眾生隨順對治，以如實法離一切障，令住涅槃，如經「我應令彼眾生離一切障礙，令住空無我智道，所謂涅槃，滅一切障礙」故。云何正梵行？同法小乘等。

經曰：是諸眾生小心狹劣不求大乘，其心遠離無上一切智智，等有出行而樂聲聞辟支佛乘。我應令彼眾生安住微妙無上佛法深廣大意。諸佛子！菩薩如是隨順持戒力，善能廣起方便行故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：是諸眾生小心狹劣不求大乘，其心遠離無上一切智智，等有出行而樂聲聞辟支佛乘。我應令彼眾生安住微妙無上佛法深廣大意。諸佛子！菩薩如是隨順持戒力，善能廣起方便行故。

論曰：行正梵行求小乘過。此小乘意有二種：一者小心，佛法微妙廣大無量，其心退沒而不能證故；二者狹心，於無量眾生作利益懈怠故。如經「是諸眾生小心狹劣，不求大乘法」故。復依小乘心願過，願小乘故，如經「其心遠離無上一切智智」故。修行過，不定聚眾生實有大乘出法而修行小乘，如經「等有出行而樂聲聞辟支佛乘」故。彼諸眾生隨順對治，以如實法令住微妙無上佛法廣大心故，如經「我應令彼眾生安住微妙無上佛法深廣大意」故。依持戒行故，得此戒力能作善法，善巧起諸善行故，如經「諸佛子！菩薩如是隨順持戒力，善能廣起方便行故」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：行正梵行求小乘過。此小乘意有二種：一者小心，佛法微妙廣大無量，其心退沒而不能證故；二者狹心，於無量眾生作利益懈怠故。如經「是諸眾生小心狹劣，不求大乘法」故。復依小乘心願過，願小乘故，如經「其心遠離無上一切智智」故。修行過，不定聚眾生實有大乘出法而修行小乘，如經「等有出行而樂聲聞辟支佛乘」故。彼諸眾生隨順對治，以如實法令住微妙無上佛法廣大心故，如經「我應令彼眾生安住微妙無上佛法深廣大意」故。依持戒行故，得此戒力能作善法，善巧起諸善行故，如經「諸佛子！菩薩如是隨順持戒力，善能廣起方便行故」。

經曰：諸佛子！是菩薩住此菩薩離垢地已，多見諸佛，以大神通力、大願力故；見多百佛、多千佛、多百千佛、多百千那由他佛、多億佛、多百億佛、多千億佛、多百千億佛、多百千億那由他佛，以大神通力、大願力故。是菩薩見諸佛時，以上心深心供養恭敬尊重讚歎，衣服飲食臥具湯藥一切供具悉以奉施。以諸菩薩上妙樂具供養眾僧，以此善根皆願迴向阿耨多羅三藐三菩提。於諸佛所生上恭敬心，復受十善法。受善法已，乃至得阿耨多羅三藐三菩提終不中失。是菩薩於無量劫、無量百劫、無量千劫、無量百千劫、無量億劫、無量百億劫、無量千億劫、無量百千億劫、無量百千億那由他劫，遠離慳嫉破戒垢心，習行布施持戒清淨。諸佛子！譬如成鍊真金，置礬石中煮已，離一切垢轉復明淨。諸佛子！菩薩住此離垢地中亦復如是，於無量劫乃至無量百千億那由他劫，遠離慳嫉破戒垢心，成就布施持戒清淨。菩薩爾時於四攝法中愛語偏多，十波羅蜜中戒波羅蜜增上，餘波羅蜜非不修集，隨力隨分。諸佛子！是名略說菩薩摩訶薩第二菩薩離垢地。菩薩住是地中，多作轉輪聖王，得法自在七寶具足，有自在力能除一切眾生破戒等垢，以善方便令諸眾生修行十善業道。所作善業布施愛語利益同事，是諸福德皆不離念佛、念法、念僧、念菩薩、念菩薩行、念波羅蜜、念十地、念不壞力、念無畏、念不共佛法，乃至不離念具足一切種一切智智。常生是心：我當於一切眾生中為首為勝為大、為妙為微妙、為上為無上、為導為將、為師為尊，乃至為一切智智依止者。諸佛子！是菩薩摩訶薩若欲捨家勤行精進，於佛法中便能捨家妻子五欲。得出家已勤行精進，於一念間得千三昧，得見千佛、知千佛神力，能動千佛世界、能入千佛世界、能照千佛世界、能教化千佛世界眾生、能住壽千劫、能知過去未來世各千劫事、能善入千法門、能變身為千，於一一身能示千菩薩以為眷屬。若以願力自在勝上，菩薩願力過於此數，示種種神通，或身、或光明、或神通、或眼、或境界、或音聲、或行、或莊嚴、或加、或信、或業，是諸神通乃至無量百千萬億那由他劫不可數知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：諸佛子！是菩薩住此菩薩離垢地已，多見諸佛，以大神通力、大願力故；見多百佛、多千佛、多百千佛、多百千那由他佛、多億佛、多百億佛、多千億佛、多百千億佛、多百千億那由他佛，以大神通力、大願力故。是菩薩見諸佛時，以上心深心供養恭敬尊重讚歎，衣服飲食臥具湯藥一切供具悉以奉施。以諸菩薩上妙樂具供養眾僧，以此善根皆願迴向阿耨多羅三藐三菩提。於諸佛所生上恭敬心，復受十善法。受善法已，乃至得阿耨多羅三藐三菩提終不中失。是菩薩於無量劫、無量百劫、無量千劫、無量百千劫、無量億劫、無量百億劫、無量千億劫、無量百千億劫、無量百千億那由他劫，遠離慳嫉破戒垢心，習行布施持戒清淨。諸佛子！譬如成鍊真金，置礬石中煮已，離一切垢轉復明淨。諸佛子！菩薩住此離垢地中亦復如是，於無量劫乃至無量百千億那由他劫，遠離慳嫉破戒垢心，成就布施持戒清淨。菩薩爾時於四攝法中愛語偏多，十波羅蜜中戒波羅蜜增上，餘波羅蜜非不修集，隨力隨分。諸佛子！是名略說菩薩摩訶薩第二菩薩離垢地。菩薩住是地中，多作轉輪聖王，得法自在七寶具足，有自在力能除一切眾生破戒等垢，以善方便令諸眾生修行十善業道。所作善業布施愛語利益同事，是諸福德皆不離念佛、念法、念僧、念菩薩、念菩薩行、念波羅蜜、念十地、念不壞力、念無畏、念不共佛法，乃至不離念具足一切種一切智智。常生是心：我當於一切眾生中為首為勝為大、為妙為微妙、為上為無上、為導為將、為師為尊，乃至為一切智智依止者。諸佛子！是菩薩摩訶薩若欲捨家勤行精進，於佛法中便能捨家妻子五欲。得出家已勤行精進，於一念間得千三昧，得見千佛、知千佛神力，能動千佛世界、能入千佛世界、能照千佛世界、能教化千佛世界眾生、能住壽千劫、能知過去未來世各千劫事、能善入千法門、能變身為千，於一一身能示千菩薩以為眷屬。若以願力自在勝上，菩薩願力過於此數，示種種神通，或身、或光明、或神通、或眼、或境界、或音聲、或行、或莊嚴、或加、或信、或業，是諸神通乃至無量百千萬億那由他劫不可數知。

論曰：此中果利益挍量勝事者，如初地說，此地亦如是，有者同，無者應知。此中勝事者，於無量劫遠離慳嫉破戒垢心，成就布施持戒清淨等諸事勝故，於初地中戒未淨故施亦未淨。若爾，何故初地中說檀波羅蜜增上，餘者不如？然彼檀波羅蜜等，此地中轉勝清淨故。以離慳嫉破戒等垢，是故此地釋名離垢。初地中金但以火鍊，除外貪等麁垢故，說鍊金清淨。今於此地，復置礬石中煮，除自體明垢故，自性真淨故，說性戒清淨義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此中果利益挍量勝事者，如初地說，此地亦如是，有者同，無者應知。此中勝事者，於無量劫遠離慳嫉破戒垢心，成就布施持戒清淨等諸事勝故，於初地中戒未淨故施亦未淨。若爾，何故初地中說檀波羅蜜增上，餘者不如？然彼檀波羅蜜等，此地中轉勝清淨故。以離慳嫉破戒等垢，是故此地釋名離垢。初地中金但以火鍊，除外貪等麁垢故，說鍊金清淨。今於此地，復置礬石中煮，除自體明垢故，自性真淨故，說性戒清淨義。