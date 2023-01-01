十地經論初歡喜地卷之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十地經論初歡喜地卷之二

天親菩薩造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天親菩薩造

後魏北印度三藏菩提流支譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後魏北印度三藏菩提流支譯

論曰：此菩薩前同生眾上首請，次大眾請，復待諸佛法王加請。何以故？為增敬重法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此菩薩前同生眾上首請，次大眾請，復待諸佛法王加請。何以故？為增敬重法故。

經曰：爾時釋迦牟尼佛從眉間白毫放菩薩力明光焰，阿僧祇阿僧祇光以為眷屬。放斯光已，普照十方諸佛世界靡不周遍。照已還住本處，三惡道苦皆得休息，一切魔宮隱蔽不現。悉照十方諸佛眾會，顯現如來境界不思議力。是光遍照十方世界，加一切如來所加說法者及諸菩薩眾，於上虛空中成大光明雲網臺而住。彼十方諸佛亦復如是，從眉間白毫相放菩薩力明光焰，阿僧祇阿僧祇光以為眷屬。放斯光已，普照十方諸佛世界靡不周遍。照已還住本處，三惡道苦皆得休息，一切魔宮隱蔽不現。悉照十方諸佛眾會，顯現如來境界不思議力。是光遍照十方世界加一切如來所加說法者及諸菩薩眾，顯現如來境界不思議力，并照釋迦牟尼佛大會之眾，及金剛藏菩薩身，於上虛空中亦復成大光明雲網臺而住。爾時釋迦牟尼佛從眉間放白毫光明，照彼十方世界諸佛大會諸菩薩身及師子座。此諸大眾皆悉現見彼十方世界諸佛從眉間放白毫光明，照此三千大千娑婆世界釋迦牟尼佛大會，并金剛藏菩薩身及師子座。彼諸大眾皆悉現見時大光明雲網臺中諸佛神力故，而說頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：爾時釋迦牟尼佛從眉間白毫放菩薩力明光焰，阿僧祇阿僧祇光以為眷屬。放斯光已，普照十方諸佛世界靡不周遍。照已還住本處，三惡道苦皆得休息，一切魔宮隱蔽不現。悉照十方諸佛眾會，顯現如來境界不思議力。是光遍照十方世界，加一切如來所加說法者及諸菩薩眾，於上虛空中成大光明雲網臺而住。彼十方諸佛亦復如是，從眉間白毫相放菩薩力明光焰，阿僧祇阿僧祇光以為眷屬。放斯光已，普照十方諸佛世界靡不周遍。照已還住本處，三惡道苦皆得休息，一切魔宮隱蔽不現。悉照十方諸佛眾會，顯現如來境界不思議力。是光遍照十方世界加一切如來所加說法者及諸菩薩眾，顯現如來境界不思議力，并照釋迦牟尼佛大會之眾，及金剛藏菩薩身，於上虛空中亦復成大光明雲網臺而住。爾時釋迦牟尼佛從眉間放白毫光明，照彼十方世界諸佛大會諸菩薩身及師子座。此諸大眾皆悉現見彼十方世界諸佛從眉間放白毫光明，照此三千大千娑婆世界釋迦牟尼佛大會，并金剛藏菩薩身及師子座。彼諸大眾皆悉現見時大光明雲網臺中諸佛神力故，而說頌曰。

論曰：何故如來現神通力放光同請？是如來前已意加，未身口加，異於餘佛，是故今欲具身口加。何故不以常口常身加？為重法故，不輕自身故。此光有八種業、二種身。云何八種業？一者覺業，是光照諸菩薩身已，自覺如來力加，如經「放菩薩力明光焰」故。二者因業，阿僧祇光皆有無量光明眷屬，如經「阿僧祇阿僧祇光以為眷屬」故。三者卷舒業，舒則遍至阿僧祇世界、卷則還入常光，如經「放斯光已普照十方諸佛世界靡不周遍，照已還住本處」故。四者止業，除滅一切惡道種種苦惱，如經「三惡道苦皆得休息」故。五者降伏業，令一切魔宮威光不現驚怖恐懼，不能壞亂可化眾生，如經「一切魔宮隱蔽不現」故。六者敬業，現不思議佛神力故，如經「悉照十方諸佛眾會，顯現如來境界不思議力」故。七者示現業，加十方世界諸佛所加菩薩大會令此眾見，如經「是光遍照十方世界，加一切如來所加說法者及諸菩薩眾」故。八者請業，發聲說偈，如經「時大光明雲網臺中諸佛神力而說頌曰」故。云何二身？一、如流星身，往他方世界故；二、如日身，處於虛空。如經「於上虛空中成大光明雲網臺而住」故，「於一切處一時遍照」故。如是彼此諸眾生迭互相見，猶如一會，聽說亦爾。是名身加。何者口加？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：何故如來現神通力放光同請？是如來前已意加，未身口加，異於餘佛，是故今欲具身口加。何故不以常口常身加？為重法故，不輕自身故。此光有八種業、二種身。云何八種業？一者覺業，是光照諸菩薩身已，自覺如來力加，如經「放菩薩力明光焰」故。二者因業，阿僧祇光皆有無量光明眷屬，如經「阿僧祇阿僧祇光以為眷屬」故。三者卷舒業，舒則遍至阿僧祇世界、卷則還入常光，如經「放斯光已普照十方諸佛世界靡不周遍，照已還住本處」故。四者止業，除滅一切惡道種種苦惱，如經「三惡道苦皆得休息」故。五者降伏業，令一切魔宮威光不現驚怖恐懼，不能壞亂可化眾生，如經「一切魔宮隱蔽不現」故。六者敬業，現不思議佛神力故，如經「悉照十方諸佛眾會，顯現如來境界不思議力」故。七者示現業，加十方世界諸佛所加菩薩大會令此眾見，如經「是光遍照十方世界，加一切如來所加說法者及諸菩薩眾」故。八者請業，發聲說偈，如經「時大光明雲網臺中諸佛神力而說頌曰」故。云何二身？一、如流星身，往他方世界故；二、如日身，處於虛空。如經「於上虛空中成大光明雲網臺而住」故，「於一切處一時遍照」故。如是彼此諸眾生迭互相見，猶如一會，聽說亦爾。是名身加。何者口加？偈曰：

「諸佛無等等， 功德如虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛無等等， 功德如虛空，

十力無畏等， 無量諸眾首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十力無畏等， 無量諸眾首。

釋迦姓法生， 天人上作加， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋迦姓法生， 天人上作加，

承諸佛神力， 為開法王藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 承諸佛神力， 為開法王藏。

諸地上妙行， 分別智地義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸地上妙行， 分別智地義，

是諸如來加， 護於諸菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是諸如來加， 護於諸菩薩。

此人能聞持， 如是微妙法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此人能聞持， 如是微妙法，

諸地淨無垢， 漸次而滿足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸地淨無垢， 漸次而滿足，

證佛十種力， 成無上菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 證佛十種力， 成無上菩提。

雖在於大海， 及劫盡火中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖在於大海， 及劫盡火中，

決定信無疑， 必得聞此經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 決定信無疑， 必得聞此經。

諸地勝智道， 入地住展轉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸地勝智道， 入地住展轉，

漸次而演說， 無量行境界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漸次而演說， 無量行境界。」

論曰：是初二偈半顯能加者及加所為。此二加示現何義故加？若請非尊者、法非殊勝聖者則不說。云何初偈顯能加者？偈言「天人上作加」故。何者天人上？謂諸佛如來。此有何義？法王義故。云何知彼是法王？成就四種勝故：一、自在勝；二、力勝；三、眷屬勝；四、種姓勝。何者諸佛自在勝？於煩惱障、智障得解脫自在，彼於此處心智無礙隨意所受無上樂故。此云何知？偈言「諸佛無等等」故，謂一切智故。復如虛空，世間法不能染，無明煩惱習氣滅故。無等者，諸佛比餘眾生，彼非等故。等者，此彼法身等故。何故不但說無等？示現等正覺故。何者諸佛力勝？具足十力故，能伏一切邪智壞魔怨故。此云何知？偈言「十力無畏等」故。何者諸佛眷屬勝？具攝菩薩聲聞諸眾故。此云何知？偈言「無量諸眾首」故，彼菩薩是初眾故。無量者，阿僧祇故。諸眾首者，佛於世間最勝上故。何者佛種姓勝？謂家姓勝故。此云何知？偈言「釋迦姓法生」故。何故唯歎此佛種姓？以現見故。復以法為家，非但生家。法家者，如法中住故。作加者是總相，加有二種：一、具身加，依法身故；二、具果加。證佛果故。天人上者亦總亦別，餘者唯別。云何第二偈顯加所為？此菩薩彼諸佛法王，為開現法藏義故加。偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：是初二偈半顯能加者及加所為。此二加示現何義故加？若請非尊者、法非殊勝聖者則不說。云何初偈顯能加者？偈言「天人上作加」故。何者天人上？謂諸佛如來。此有何義？法王義故。云何知彼是法王？成就四種勝故：一、自在勝；二、力勝；三、眷屬勝；四、種姓勝。何者諸佛自在勝？於煩惱障、智障得解脫自在，彼於此處心智無礙隨意所受無上樂故。此云何知？偈言「諸佛無等等」故，謂一切智故。復如虛空，世間法不能染，無明煩惱習氣滅故。無等者，諸佛比餘眾生，彼非等故。等者，此彼法身等故。何故不但說無等？示現等正覺故。何者諸佛力勝？具足十力故，能伏一切邪智壞魔怨故。此云何知？偈言「十力無畏等」故。何者諸佛眷屬勝？具攝菩薩聲聞諸眾故。此云何知？偈言「無量諸眾首」故，彼菩薩是初眾故。無量者，阿僧祇故。諸眾首者，佛於世間最勝上故。何者佛種姓勝？謂家姓勝故。此云何知？偈言「釋迦姓法生」故。何故唯歎此佛種姓？以現見故。復以法為家，非但生家。法家者，如法中住故。作加者是總相，加有二種：一、具身加，依法身故；二、具果加。證佛果故。天人上者亦總亦別，餘者唯別。云何第二偈顯加所為？此菩薩彼諸佛法王，為開現法藏義故加。偈言：

「承諸佛神力， 為開法王藏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「承諸佛神力， 為開法王藏，

諸地上妙行， 分別智地義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸地上妙行， 分別智地義。」

歎此法藏有二種：一、義藏成就；二、字藏成就。云何義藏？偈言「諸地上妙行」。行者，諸菩薩行，所謂助道法故。妙者，真實智故。上者，神力勝故。如是顯示深妙勝上故。云何字藏？偈言「分別智地義」。分別者，說十地差別故。此偈中何故顯承佛神力說？或有眾生於如來所生輕慢想已，自不能請他而說。為遮此故，如是請說法已，次顯說法利他有三時益，於中有三偈。三時益者：一、聞時益；二、修行時益；三、轉生時益。何者聞時益？偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歎此法藏有二種：一、義藏成就；二、字藏成就。云何義藏？偈言「諸地上妙行」。行者，諸菩薩行，所謂助道法故。妙者，真實智故。上者，神力勝故。如是顯示深妙勝上故。云何字藏？偈言「分別智地義」。分別者，說十地差別故。此偈中何故顯承佛神力說？或有眾生於如來所生輕慢想已，自不能請他而說。為遮此故，如是請說法已，次顯說法利他有三時益，於中有三偈。三時益者：一、聞時益；二、修行時益；三、轉生時益。何者聞時益？偈言：

「是諸如來加， 護於諸菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是諸如來加， 護於諸菩薩，

此人能聞持， 如是微妙法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此人能聞持， 如是微妙法。」

菩薩聞持者，佛力加故，是名聞時益。何者修行時益？偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩聞持者，佛力加故，是名聞時益。何者修行時益？偈言：

「諸地淨無垢， 漸次而滿足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸地淨無垢， 漸次而滿足，

證佛十種力， 成無上菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 證佛十種力， 成無上菩提。」

漸次滿十地，自身得十力，成無上菩提故，是名修行時益。何者轉生時益？偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漸次滿十地，自身得十力，成無上菩提故，是名修行時益。何者轉生時益？偈言：

「雖在於大海， 及劫盡火中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「雖在於大海， 及劫盡火中，

決定信無疑， 必得聞此經。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 決定信無疑， 必得聞此經。」

惡道、善道難處生，必得聞此法。龍世界長壽，亦得聞此經，偈言「雖在於大海」故。雖在色界光音天等，亦得聞此經，偈言「及劫盡火中」故。聞此法者，為皆得利益、有不得者不也？何者能得？決定不疑信此法者，是人能得，偈言「決定信無疑，必得聞此經」故。如是顯示請說利益已。上言分別智地義者，此所說法有三種漸次，第六偈教分別此事。偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惡道、善道難處生，必得聞此法。龍世界長壽，亦得聞此經，偈言「雖在於大海」故。雖在色界光音天等，亦得聞此經，偈言「及劫盡火中」故。聞此法者，為皆得利益、有不得者不也？何者能得？決定不疑信此法者，是人能得，偈言「決定信無疑，必得聞此經」故。如是顯示請說利益已。上言分別智地義者，此所說法有三種漸次，第六偈教分別此事。偈言：

「諸地勝智道， 入地住展轉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸地勝智道， 入地住展轉，

漸次而演說， 無量行境界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漸次而演說， 無量行境界。」

何者三漸次？一、觀漸次；二、證漸次；三、修行漸次，第一、第二、第四句皆說漸次。勝智道者，謂十地勝智道，說此十地若觀若依止能生諸地智故。入者，入地故。住者，未轉向餘地故。展轉者，地地轉所住處故。行者，謂入住展轉成就故。境界者，此行種種異行境界故。漸者，次第故。說者，授與故。如是教說何義故顯？一切因如來能有所說，生後正信義故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何者三漸次？一、觀漸次；二、證漸次；三、修行漸次，第一、第二、第四句皆說漸次。勝智道者，謂十地勝智道，說此十地若觀若依止能生諸地智故。入者，入地故。住者，未轉向餘地故。展轉者，地地轉所住處故。行者，謂入住展轉成就故。境界者，此行種種異行境界故。漸者，次第故。說者，授與故。如是教說何義故顯？一切因如來能有所說，生後正信義故。

經曰：爾時金剛藏菩薩摩訶薩觀察十方，欲令大眾重增踊悅生正信故，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：爾時金剛藏菩薩摩訶薩觀察十方，欲令大眾重增踊悅生正信故，以偈頌曰：

「微難知聖道， 非分別離念， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「微難知聖道， 非分別離念，

難得無垢濁， 智者智行處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 難得無垢濁， 智者智行處。

自性常寂滅， 不滅亦不生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自性常寂滅， 不滅亦不生，

自體本來空， 有不二不盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自體本來空， 有不二不盡。

遠離於諸趣， 等同涅槃相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離於諸趣， 等同涅槃相，

非初非中後， 非言辭所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非初非中後， 非言辭所說。

出過於三世， 其相如虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出過於三世， 其相如虛空，

定滅佛所行， 言說不能及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定滅佛所行， 言說不能及。

地行亦如是， 難說復難聞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地行亦如是， 難說復難聞，

離念及心道， 智起佛境界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離念及心道， 智起佛境界，

非陰界入說， 心意所不及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非陰界入說， 心意所不及。

如空中鳥跡， 難說不可見； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如空中鳥跡， 難說不可見；

十地義如是， 不可得說聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十地義如是， 不可得說聞。

我但說一分， 慈悲及願力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我但說一分， 慈悲及願力，

漸次非心境， 智滿如淨心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漸次非心境， 智滿如淨心。

是境界難見， 難說自心知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是境界難見， 難說自心知，

我承佛力說， 咸共恭敬聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我承佛力說， 咸共恭敬聽。

如是智入行， 億劫說不盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是智入行， 億劫說不盡，

今如是略說， 如實滿足住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今如是略說， 如實滿足住。

一心恭敬待， 承佛力善說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心恭敬待， 承佛力善說，

說上法妙音， 喻相應善字。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說上法妙音， 喻相應善字。

是言說甚難， 無量佛神力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是言說甚難， 無量佛神力，

光焰入我身， 是力我能說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光焰入我身， 是力我能說。」

論曰：何故觀察十方？示無我慢、無偏心故。欲令大眾重增踊悅深生正信，是故說偈示說正地。增益聞者，堪受義故。踊悅者，心清不濁故。踊悅有二種：一義大踊悅，為得義故；二說大踊悅，因此說大能得彼義故。是中前五偈顯義大踊悅。云何義大？彼義深故。何者深義？偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：何故觀察十方？示無我慢、無偏心故。欲令大眾重增踊悅深生正信，是故說偈示說正地。增益聞者，堪受義故。踊悅者，心清不濁故。踊悅有二種：一義大踊悅，為得義故；二說大踊悅，因此說大能得彼義故。是中前五偈顯義大踊悅。云何義大？彼義深故。何者深義？偈言：

「微難知聖道， 非分別離念。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「微難知聖道， 非分別離念。」

此偈依何義說？依智地故。云何知依智地？上來所說皆依智地，後復所說亦依智地，第四偈言「智起佛境界」故。微者，云何微？偈言「難知聖道」故。云何難知？謂說時難知。復云何難知？大聖道難知。大聖者，所謂諸佛，是故言微。道者是因，修行此道能到聖處故。言難知聖道，此微有二種：一、說時甚微；二、證時甚微。如是次第何故復難知？偈言「非分別離念」故。非分別者，離分別境界故。離念者，自體無念故。如是聖道名為甚微。何故甚難得？難得者難證故，是名甚微。何故復甚難得？偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此偈依何義說？依智地故。云何知依智地？上來所說皆依智地，後復所說亦依智地，第四偈言「智起佛境界」故。微者，云何微？偈言「難知聖道」故。云何難知？謂說時難知。復云何難知？大聖道難知。大聖者，所謂諸佛，是故言微。道者是因，修行此道能到聖處故。言難知聖道，此微有二種：一、說時甚微；二、證時甚微。如是次第何故復難知？偈言「非分別離念」故。非分別者，離分別境界故。離念者，自體無念故。如是聖道名為甚微。何故甚難得？難得者難證故，是名甚微。何故復甚難得？偈言：

「難得無垢濁， 智者智行處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「難得無垢濁， 智者智行處，

自性常寂滅， 不滅亦不生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自性常寂滅， 不滅亦不生。」

無垢濁者，智中無無明故，有無明雜智是名為濁。智者智行處者，自證知故。自證知者，依彼生故。於中智者見實諦義故，復增上善解法故，增上善寂滅故，復有世間智隨聞明了知故。自性常寂滅者，自性離煩惱故，非先有染後時離故。不滅者，非一往滅，為不捨利益眾生故。不生者，出世間故。如是此智不住涅槃、世間中故。如是觀行甚微、依止甚微、清淨甚微、功德甚微故，言甚難得。於中第一甚微不同世間三昧故，第二第三不同外道自言尊者故，第四不同聲聞辟支佛故。於此偈中微者是總，二種微是別。復顯難得，得時甚微是總，餘四種甚微是別。此甚微智復有何相？偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無垢濁者，智中無無明故，有無明雜智是名為濁。智者智行處者，自證知故。自證知者，依彼生故。於中智者見實諦義故，復增上善解法故，增上善寂滅故，復有世間智隨聞明了知故。自性常寂滅者，自性離煩惱故，非先有染後時離故。不滅者，非一往滅，為不捨利益眾生故。不生者，出世間故。如是此智不住涅槃、世間中故。如是觀行甚微、依止甚微、清淨甚微、功德甚微故，言甚難得。於中第一甚微不同世間三昧故，第二第三不同外道自言尊者故，第四不同聲聞辟支佛故。於此偈中微者是總，二種微是別。復顯難得，得時甚微是總，餘四種甚微是別。此甚微智復有何相？偈言：

「自體本來空， 有不二不盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「自體本來空， 有不二不盡，

遠離於諸趣， 等同涅槃相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離於諸趣， 等同涅槃相。

非初非中後， 非言詞所說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非初非中後， 非言詞所說，

出過於三世， 其相如虛空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出過於三世， 其相如虛空。」

是智相有二種：所謂同相、不同相。是中同相者，云何相？彼智相故。偈言「自體本來空」，智自空故。云何同相？一切諸法如說自體空，自體空者可如是取如兔角耶？不也。可如是取異此空智更有異空耶？不也。可如是取有彼此自體彼此轉滅耶？不也。云何取此自體空？「有不二不盡」如是取。此句顯離三種空攝：一、離謗攝；二、離異攝；三、離盡滅攝。有二種頌：一、有不二不盡；二、定不二不盡。此頌雖異，同明實有，若非實有不得言定。此云何定？此定能滅諸煩惱故，是名同相。何者不同相？謂淨相解脫。此復有二種：一、何處得解脫；二、云何解脫。何處得解脫者，偈言「遠離於諸趣」，此顯諸道解脫，遠離煩惱業生故。云何解脫者，偈言「等同涅槃相」，世間、涅槃平等攝取故，非如聲聞一向背世間故。此智盡漏，為初智斷、為中為後？非初智斷，亦非中後，偈言「非初非中後」故。云何斷？如燈焰，非唯初中後，前中後取故。如是解脫，可同他音聲觀耶不也？云何觀？偈言「非言辭所說」，離語言故。可同世間智依世間耶不也？云何依？偈言「出過於三世」，轉依止依止常身故，非如無常意識智依止無常因緣法。如修多羅中決定說此解脫，可同聲聞緣覺智有障解脫得解脫耶不也？云何解脫？偈言「其相如虛空」，無一切煩惱障礙故。如是觀智、如是斷煩惱、如是觀觀、如是依止，依止如是解脫得解脫。如是說已，於中自體空是總，三種空是別；解脫是總，五種解脫是別。偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是智相有二種：所謂同相、不同相。是中同相者，云何相？彼智相故。偈言「自體本來空」，智自空故。云何同相？一切諸法如說自體空，自體空者可如是取如兔角耶？不也。可如是取異此空智更有異空耶？不也。可如是取有彼此自體彼此轉滅耶？不也。云何取此自體空？「有不二不盡」如是取。此句顯離三種空攝：一、離謗攝；二、離異攝；三、離盡滅攝。有二種頌：一、有不二不盡；二、定不二不盡。此頌雖異，同明實有，若非實有不得言定。此云何定？此定能滅諸煩惱故，是名同相。何者不同相？謂淨相解脫。此復有二種：一、何處得解脫；二、云何解脫。何處得解脫者，偈言「遠離於諸趣」，此顯諸道解脫，遠離煩惱業生故。云何解脫者，偈言「等同涅槃相」，世間、涅槃平等攝取故，非如聲聞一向背世間故。此智盡漏，為初智斷、為中為後？非初智斷，亦非中後，偈言「非初非中後」故。云何斷？如燈焰，非唯初中後，前中後取故。如是解脫，可同他音聲觀耶不也？云何觀？偈言「非言辭所說」，離語言故。可同世間智依世間耶不也？云何依？偈言「出過於三世」，轉依止依止常身故，非如無常意識智依止無常因緣法。如修多羅中決定說此解脫，可同聲聞緣覺智有障解脫得解脫耶不也？云何解脫？偈言「其相如虛空」，無一切煩惱障礙故。如是觀智、如是斷煩惱、如是觀觀、如是依止，依止如是解脫得解脫。如是說已，於中自體空是總，三種空是別；解脫是總，五種解脫是別。偈言：

「定滅佛所行， 言說不能及， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「定滅佛所行， 言說不能及，

地行亦如是， 難說復難聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地行亦如是， 難說復難聞。」

此偈云何？彼智已顯方便壞涅槃，復示性淨涅槃，偈言「定滅」故。定者，成同相涅槃，自性寂滅故。滅者，成不同相方便壞涅槃，示現智緣滅故。此智是誰證？偈言「佛所行」故。誰說、誰聽？無說、無聽，偈言「言說不能及」故。言說者，以音言導，謂名句字身。何故不但說無言？示現依言求解故。彼智既如是，地行復何相？偈言「地行亦如是，難說復難聞」。地者，境界。觀行者，智眷屬。智眷屬者，謂同行。同行者，謂檀等諸波羅蜜。何故復難說難聞？偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此偈云何？彼智已顯方便壞涅槃，復示性淨涅槃，偈言「定滅」故。定者，成同相涅槃，自性寂滅故。滅者，成不同相方便壞涅槃，示現智緣滅故。此智是誰證？偈言「佛所行」故。誰說、誰聽？無說、無聽，偈言「言說不能及」故。言說者，以音言導，謂名句字身。何故不但說無言？示現依言求解故。彼智既如是，地行復何相？偈言「地行亦如是，難說復難聞」。地者，境界。觀行者，智眷屬。智眷屬者，謂同行。同行者，謂檀等諸波羅蜜。何故復難說難聞？偈言：

「離念及心道， 智起佛境界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「離念及心道， 智起佛境界，

非陰界入說， 心意所不及。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非陰界入說， 心意所不及。」

此偈示現思慧及報生識智是則可說，此智非彼境界，以不同故，偈言「智起佛境界」故。如陰界入可說，此智不爾，離文字故，是故不可說，偈言「非陰界入說」故。非耳識所知、非意識思量，是故不可聞，偈言「心意所不及」故。智者，是地。智起者，以何觀、以何同行能起此智？云何可證而不可說而不可聞？今復以喻證成此義。偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此偈示現思慧及報生識智是則可說，此智非彼境界，以不同故，偈言「智起佛境界」故。如陰界入可說，此智不爾，離文字故，是故不可說，偈言「非陰界入說」故。非耳識所知、非意識思量，是故不可聞，偈言「心意所不及」故。智者，是地。智起者，以何觀、以何同行能起此智？云何可證而不可說而不可聞？今復以喻證成此義。偈言：

「如空中鳥跡， 難說不可見； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如空中鳥跡， 難說不可見；

十地義如是， 不可得說聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十地義如是， 不可得說聞。」

此偈示何義？如鳥行空中，跡處不可說，相亦不可見。何以故？虛空處鳥跡相不可分別故，非無虛空行跡。如是鳥跡住處、名句字身住處，菩薩地證智所攝，不可得說不可得聞。何以故？非如聲性故，非無地智。名句字身，此中深故，示義大踊悅。何故我復說此？汝等不應如聲取義。隨聲取義有五種過：一、不正信；二、退勇猛；三、誑他；四、謗佛；五、輕法。大眾自知無此五過。已說深義，復顯說大令生正信，次說五偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此偈示何義？如鳥行空中，跡處不可說，相亦不可見。何以故？虛空處鳥跡相不可分別故，非無虛空行跡。如是鳥跡住處、名句字身住處，菩薩地證智所攝，不可得說不可得聞。何以故？非如聲性故，非無地智。名句字身，此中深故，示義大踊悅。何故我復說此？汝等不應如聲取義。隨聲取義有五種過：一、不正信；二、退勇猛；三、誑他；四、謗佛；五、輕法。大眾自知無此五過。已說深義，復顯說大令生正信，次說五偈：

「我但說一分， 慈悲及願力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我但說一分， 慈悲及願力，

漸次非心境， 智滿如淨心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漸次非心境， 智滿如淨心。

是境界難見， 難說自心知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是境界難見， 難說自心知，

我承佛力說， 咸共恭敬聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我承佛力說， 咸共恭敬聽。

如是智入行， 億劫說不盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是智入行， 億劫說不盡，

今如是略說， 如實滿足住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今如是略說， 如實滿足住。

一心恭敬待， 承佛力善說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心恭敬待， 承佛力善說，

說上法妙音， 喻相應善字。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說上法妙音， 喻相應善字。

是言說甚難， 無量佛神力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是言說甚難， 無量佛神力，

光焰入我身， 是力我能說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光焰入我身， 是力我能說。」

前言十地義如是，不可得說聞，今言我但說一分，此言有何義？是地所攝有二種：一、因分；二、果分。說者，謂解釋。一分者，是因分於果分為一分故，言我但說一分。此說大，有三種：一、因成就大；二、因漸成就大；三、教說修成就大。何者因成就大？偈言「慈悲及願力」故。慈者、同與喜樂因果故。悲者、同拔憂苦因果故。願者、發心期大菩提故。此慈悲願長夜熏修、不同二乘故。何者因漸成就大？偈言「漸次」故。漸者，說聞思慧等次第乃至能生出世間智因故。何者教說修成就大？有二種：一、滿足修；二、觀修。滿足修者，偈言「非心境」故。非心境者，此句示現聞思慧等心境界處唯是智因，能生出世間智，而此不能滿彼出世間智地，偈言「智滿如淨心」故。如淨心者，如出世間清淨心，能滿彼地智故。觀修者，偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前言十地義如是，不可得說聞，今言我但說一分，此言有何義？是地所攝有二種：一、因分；二、果分。說者，謂解釋。一分者，是因分於果分為一分故，言我但說一分。此說大，有三種：一、因成就大；二、因漸成就大；三、教說修成就大。何者因成就大？偈言「慈悲及願力」故。慈者、同與喜樂因果故。悲者、同拔憂苦因果故。願者、發心期大菩提故。此慈悲願長夜熏修、不同二乘故。何者因漸成就大？偈言「漸次」故。漸者，說聞思慧等次第乃至能生出世間智因故。何者教說修成就大？有二種：一、滿足修；二、觀修。滿足修者，偈言「非心境」故。非心境者，此句示現聞思慧等心境界處唯是智因，能生出世間智，而此不能滿彼出世間智地，偈言「智滿如淨心」故。如淨心者，如出世間清淨心，能滿彼地智故。觀修者，偈言：

「是境界難見， 難說自心知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是境界難見， 難說自心知，

我承佛力說， 咸共恭敬聽。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我承佛力說， 咸共恭敬聽。」

此偈顯何義？是境界難見，自心清淨可見，此境界不可說。如是教說修成就已，於說法中有二種過，不能得證：一、說者過；二、聽者過。說者過，有二種：一、佛不隨喜說；二、不平等說。聽者亦有二種過：一、見諍過，我法是、彼法非，如是執著種種諸見；二、於說法者不生恭敬。於中示現說者自身無過，我非諸佛不隨喜說，偈言「我承佛力說咸聽」故。次教聽者，防二種過。偈言「共恭敬聽」故。如是次第如是許說，而眾未知廣說略說，不可廣說唯許略說地義滿足。如第三偈說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此偈顯何義？是境界難見，自心清淨可見，此境界不可說。如是教說修成就已，於說法中有二種過，不能得證：一、說者過；二、聽者過。說者過，有二種：一、佛不隨喜說；二、不平等說。聽者亦有二種過：一、見諍過，我法是、彼法非，如是執著種種諸見；二、於說法者不生恭敬。於中示現說者自身無過，我非諸佛不隨喜說，偈言「我承佛力說咸聽」故。次教聽者，防二種過。偈言「共恭敬聽」故。如是次第如是許說，而眾未知廣說略說，不可廣說唯許略說地義滿足。如第三偈說：

「如是智入行， 億劫說不盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是智入行， 億劫說不盡，

今如是略說， 如實滿足住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今如是略說， 如實滿足住。」

智入者，此所說地法，眾生以智入。云何入？如實滿足攝取入，如行修故。如行修滿足故，示彼廣說義攝取故。住者，如來家決定住故，我如是說。前言恭敬聽，不說云何恭敬，是故示現。偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智入者，此所說地法，眾生以智入。云何入？如實滿足攝取入，如行修故。如行修滿足故，示彼廣說義攝取故。住者，如來家決定住故，我如是說。前言恭敬聽，不說云何恭敬，是故示現。偈言：

「一心恭敬待， 承佛力善說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一心恭敬待， 承佛力善說，

說上法妙音， 喻相應善字。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說上法妙音， 喻相應善字。」

一心恭敬待者，有二種：一、身正恭敬待，如威儀住，堪受說法故；二、心正恭敬待，如心決定，堪能憶持故。此句勸誡二種恭敬待，所謂身、心故。善說者，示己無諂、無有憍慢故。承佛力者，示己無增上慢故。下半偈說上法妙音喻相應善字，示現何事？以何事？云何事？依止何事？示現何事者，所謂上法。以何事者，謂妙音聲。云何事者，譬喻相應。依止何事者，謂依止善字，我一切善說。又相應者，譬喻共相應。善字者，有二種相：一、隨方言音，善隨順故；二、字句圓滿，不增不減，與理相應故言善字。前言承佛神力，未說云何力？第五偈示現佛神力事。偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心恭敬待者，有二種：一、身正恭敬待，如威儀住，堪受說法故；二、心正恭敬待，如心決定，堪能憶持故。此句勸誡二種恭敬待，所謂身、心故。善說者，示己無諂、無有憍慢故。承佛力者，示己無增上慢故。下半偈說上法妙音喻相應善字，示現何事？以何事？云何事？依止何事？示現何事者，所謂上法。以何事者，謂妙音聲。云何事者，譬喻相應。依止何事者，謂依止善字，我一切善說。又相應者，譬喻共相應。善字者，有二種相：一、隨方言音，善隨順故；二、字句圓滿，不增不減，與理相應故言善字。前言承佛神力，未說云何力？第五偈示現佛神力事。偈言：

「是言說甚難， 無量佛神力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是言說甚難， 無量佛神力，

光焰入我身， 是力我能說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光焰入我身， 是力我能說。」

已說請分，自此以後正說初地。此說分中說何等事？分別有三：一、住；二、釋名；三、安住。住中有四種：依何身？為何義？以何因？有何相？彼心生時即住初地，是名為住，於中諸佛子善集善根故。如是等四十句說此住事。初說依何身生如是心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已說請分，自此以後正說初地。此說分中說何等事？分別有三：一、住；二、釋名；三、安住。住中有四種：依何身？為何義？以何因？有何相？彼心生時即住初地，是名為住，於中諸佛子善集善根故。如是等四十句說此住事。初說依何身生如是心。

經曰：諸佛子！若有眾生厚集善根故、善集諸善行故、善集諸三昧行故、善供養諸佛故、善集清白法故、善知識善護故、善清淨心故、入深廣心故、信樂大法好求佛智慧故、現大慈悲故，如是眾生乃能發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：諸佛子！若有眾生厚集善根故、善集諸善行故、善集諸三昧行故、善供養諸佛故、善集清白法故、善知識善護故、善清淨心故、入深廣心故、信樂大法好求佛智慧故、現大慈悲故，如是眾生乃能發阿耨多羅三藐三菩提心。

論曰：如是十句說依何身。此集有九種：一者行集，善作眷屬持戒，如經「善集諸善行」故。二者定集，善作眷屬三昧，如經「善集諸三昧行」故。三昧行者，觀行增上故。三者親近集，善習聞慧智，如經「善供養諸佛」故。四者聚集思慧智，善思量波羅蜜等諸善法，如經「善集清白法」故。五者護集，修行實證善得教授，如經「善知識善護」故。六者淨心集，得出世間正智，如經「善清淨心」故。七者廣集，深心作利益一切眾生，如經「入深廣心」故。八者信心集，求一切智智，如經「信樂大法好求佛智慧」故。九者現集，多行慈悲，如經「現大慈悲」故。於中慈念依苦苦壞，苦悲依行苦。是中初二種集，顯增上戒學、增上定學，行集善作眷屬持戒故，定集善作眷屬三昧故。次有四集，顯增上慧學，親近集善習聞慧智故，聚集思慧智善思量波羅蜜等諸善法故，護集修行實證善得教授故，淨心集得出世間正智故。後三集，顯勝聲聞辟支佛等故，廣集深心作利益一切眾生故，信心集求一切智智故，現集多行慈悲故。此十句中厚集善根是總，餘九種是別。集者是同相，別者是異相，成者略說故，壞者廣說故。已說依何身生如是心，次說為何義故生如是心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：如是十句說依何身。此集有九種：一者行集，善作眷屬持戒，如經「善集諸善行」故。二者定集，善作眷屬三昧，如經「善集諸三昧行」故。三昧行者，觀行增上故。三者親近集，善習聞慧智，如經「善供養諸佛」故。四者聚集思慧智，善思量波羅蜜等諸善法，如經「善集清白法」故。五者護集，修行實證善得教授，如經「善知識善護」故。六者淨心集，得出世間正智，如經「善清淨心」故。七者廣集，深心作利益一切眾生，如經「入深廣心」故。八者信心集，求一切智智，如經「信樂大法好求佛智慧」故。九者現集，多行慈悲，如經「現大慈悲」故。於中慈念依苦苦壞，苦悲依行苦。是中初二種集，顯增上戒學、增上定學，行集善作眷屬持戒故，定集善作眷屬三昧故。次有四集，顯增上慧學，親近集善習聞慧智故，聚集思慧智善思量波羅蜜等諸善法故，護集修行實證善得教授故，淨心集得出世間正智故。後三集，顯勝聲聞辟支佛等故，廣集深心作利益一切眾生故，信心集求一切智智故，現集多行慈悲故。此十句中厚集善根是總，餘九種是別。集者是同相，別者是異相，成者略說故，壞者廣說故。已說依何身生如是心，次說為何義故生如是心。

經曰：為得佛智故、為得十力力故、為得大無畏故、為得佛平等法故、為救一切世間故、為淨大慈悲故、為得十方無餘智故、為得一切世界無障淨智故、為得一念中覺三世事故、為得轉大法輪無所畏故，菩薩摩訶薩生如是心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：為得佛智故、為得十力力故、為得大無畏故、為得佛平等法故、為救一切世間故、為淨大慈悲故、為得十方無餘智故、為得一切世界無障淨智故、為得一念中覺三世事故、為得轉大法輪無所畏故，菩薩摩訶薩生如是心。

論曰：於中佛智者，謂無上智，知斷證修故。此佛智有九種業差別，為求彼故生如是心。一者力佛智，問記業，此如來是處非處智力問記故，如修多羅中說，如經「為得十力力」故。二者無畏佛智，破邪說業，如經「為得大無畏」故。三者平等佛智，得人法無我教授眾生證入業，如經「為得佛平等法」故。四者救佛智，以四攝法化眾生業，如經「為救一切世間」故。五者淨佛智，是淨為救攝因業，如經「為淨大慈悲」故。六者無餘智，佛智常以佛眼觀世間眾生業，如經「為得十方無餘智」故。七者無染佛智，一切世界無障無染自然應化令信作業，智心無礙，如經「為得一切世界無障淨智」故。八者覺佛智，於一念中知三世眾生心心數法業，如經「為得一念中覺三世事」故。九者轉法輪佛智，解脫方便善巧業故，於百億閻浮提同時轉大法輪，如經「為得轉大法輪無所畏」故。生如是心者，即是本分中說諸佛子是菩薩願善決定故。何故唯言生心，不言生智及餘心數法？心中即攝知斷證修一切助道法故。已說為何義故生如是心，次說以何因生如是心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：於中佛智者，謂無上智，知斷證修故。此佛智有九種業差別，為求彼故生如是心。一者力佛智，問記業，此如來是處非處智力問記故，如修多羅中說，如經「為得十力力」故。二者無畏佛智，破邪說業，如經「為得大無畏」故。三者平等佛智，得人法無我教授眾生證入業，如經「為得佛平等法」故。四者救佛智，以四攝法化眾生業，如經「為救一切世間」故。五者淨佛智，是淨為救攝因業，如經「為淨大慈悲」故。六者無餘智，佛智常以佛眼觀世間眾生業，如經「為得十方無餘智」故。七者無染佛智，一切世界無障無染自然應化令信作業，智心無礙，如經「為得一切世界無障淨智」故。八者覺佛智，於一念中知三世眾生心心數法業，如經「為得一念中覺三世事」故。九者轉法輪佛智，解脫方便善巧業故，於百億閻浮提同時轉大法輪，如經「為得轉大法輪無所畏」故。生如是心者，即是本分中說諸佛子是菩薩願善決定故。何故唯言生心，不言生智及餘心數法？心中即攝知斷證修一切助道法故。已說為何義故生如是心，次說以何因生如是心。

經曰：是心以大悲為首，智慧增上，方便善巧所攝，直心深心淳至，如來力無量，善決定眾生力智力，隨順自然智能受一切佛法，以智慧教化，廣大如法界，究竟如虛空，盡未來際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：是心以大悲為首，智慧增上，方便善巧所攝，直心深心淳至，如來力無量，善決定眾生力智力，隨順自然智能受一切佛法，以智慧教化，廣大如法界，究竟如虛空，盡未來際。

論曰：此大悲為首。於中悲大有九種：一者增上大，細苦智增上生故，如經「智慧增上」故。智者因果逆順染淨觀故，慧者自相同相差別觀故。二者攝大，救苦眾生方便善巧所攝，如經「方便善巧所攝」故。三者淳至大，向時許乃至盡眾生界作利益眾生悲心增上，如經「直心深心淳至」故。四者無量大，攝取如來無量力，如經「如來力無量」故。五者決定大，上妙決定信深智勝對治，如經「善決定眾生力智力」故。六者隨順大，隨順菩提正覺，如經「隨順自然智」故。七者正受大，能取大勝法教授眾生，如經「能受一切佛法，以智慧教化」故。八者最妙大，攝受勝妙功德，如經「廣大如法界」故。九者住盡大，無量愛果因盡涅槃際，如經「究竟如虛空，盡未來際」故。已說以何因生如是心，次說是心生時有何等相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此大悲為首。於中悲大有九種：一者增上大，細苦智增上生故，如經「智慧增上」故。智者因果逆順染淨觀故，慧者自相同相差別觀故。二者攝大，救苦眾生方便善巧所攝，如經「方便善巧所攝」故。三者淳至大，向時許乃至盡眾生界作利益眾生悲心增上，如經「直心深心淳至」故。四者無量大，攝取如來無量力，如經「如來力無量」故。五者決定大，上妙決定信深智勝對治，如經「善決定眾生力智力」故。六者隨順大，隨順菩提正覺，如經「隨順自然智」故。七者正受大，能取大勝法教授眾生，如經「能受一切佛法，以智慧教化」故。八者最妙大，攝受勝妙功德，如經「廣大如法界」故。九者住盡大，無量愛果因盡涅槃際，如經「究竟如虛空，盡未來際」故。已說以何因生如是心，次說是心生時有何等相。

經曰：菩薩生如是心，即時過凡夫地入菩薩位，生在佛家，種姓尊貴無可譏嫌，過一切世間道入出世間道，住菩薩法中、住在菩薩正處，入三世真如法中、如來種中，畢定究竟阿耨多羅三藐三菩提。菩薩住如是法，名住菩薩歡喜地，以不動法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：菩薩生如是心，即時過凡夫地入菩薩位，生在佛家，種姓尊貴無可譏嫌，過一切世間道入出世間道，住菩薩法中、住在菩薩正處，入三世真如法中、如來種中，畢定究竟阿耨多羅三藐三菩提。菩薩住如是法，名住菩薩歡喜地，以不動法故。

論曰：過凡夫地者，以過凡夫地故，示現得出世間聖道。此過有八種：一者入位過，初成出世間心，如始住胎相似法故，如經「入菩薩位」故。二者家過，家生相似法故，如經「生在佛家」故。三者種姓過，子相似法大乘行生故，如經「種姓尊貴，無可譏嫌」故。四者道過，世間出世間道不攝攝故，異道生相似法故，如經「過一切世間道，入出世間道」故。五者法體過，以大悲為體，於作他事即是己事，自身體相似法故，如經「住菩薩法中」故。六者處過，不捨世間方便，不染善巧住故，住處相似法故，如經「住在菩薩正處」故。七者業過，順空聖智生命相似法故，如經「入三世真如法中」故。八者畢定過，佛種不斷，究竟涅槃，道成就相似法故，如經「如來種中畢定究竟阿耨多羅三藐三菩提」故。如是示現凡夫生、菩薩生入胎不相似，有煩惱、無煩惱故。如是次第家不相似、種姓不相似、道不相似、體不相似、處不相似、生業不相似、成就不相似，如是說住此地中是名為住，如經「菩薩住如是法名住菩薩歡喜地，以不動法故」。已說住義，次說釋名。云何說？多歡喜故示名歡喜。以何歡喜？此地中菩薩歡喜。復以何念，初說十句、後說二十句？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：過凡夫地者，以過凡夫地故，示現得出世間聖道。此過有八種：一者入位過，初成出世間心，如始住胎相似法故，如經「入菩薩位」故。二者家過，家生相似法故，如經「生在佛家」故。三者種姓過，子相似法大乘行生故，如經「種姓尊貴，無可譏嫌」故。四者道過，世間出世間道不攝攝故，異道生相似法故，如經「過一切世間道，入出世間道」故。五者法體過，以大悲為體，於作他事即是己事，自身體相似法故，如經「住菩薩法中」故。六者處過，不捨世間方便，不染善巧住故，住處相似法故，如經「住在菩薩正處」故。七者業過，順空聖智生命相似法故，如經「入三世真如法中」故。八者畢定過，佛種不斷，究竟涅槃，道成就相似法故，如經「如來種中畢定究竟阿耨多羅三藐三菩提」故。如是示現凡夫生、菩薩生入胎不相似，有煩惱、無煩惱故。如是次第家不相似、種姓不相似、道不相似、體不相似、處不相似、生業不相似、成就不相似，如是說住此地中是名為住，如經「菩薩住如是法名住菩薩歡喜地，以不動法故」。已說住義，次說釋名。云何說？多歡喜故示名歡喜。以何歡喜？此地中菩薩歡喜。復以何念，初說十句、後說二十句？

經曰：諸佛子！是菩薩住菩薩歡喜地中，成就多歡喜、多信敬、多愛念、多慶悅、多調柔、多踊躍、多堪受、多不壞他意、多不惱眾生、多不瞋恨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：諸佛子！是菩薩住菩薩歡喜地中，成就多歡喜、多信敬、多愛念、多慶悅、多調柔、多踊躍、多堪受、多不壞他意、多不惱眾生、多不瞋恨。

論曰：歡喜者名為心喜，體喜根喜。是歡喜有九種：一者敬歡喜，於三寶中恭敬故，如經「多信敬」故。二者愛歡喜，樂觀真如法，如經「多愛念」故。三者慶歡喜，自覺所證挍量勝，如經「多慶悅」故。四者調柔歡喜，自身心遍益成就，如經「多調柔」故。五者踊躍歡喜，自身心遍益增上滿足，如經「多踊躍」故。六者堪受歡喜，自見至菩提近，如經「多堪受」故。七者不壞歡喜，自心調伏，論義解說時心不擾動，如經「多不壞他意」故。八者不惱歡喜，教化他、攝取眾生時慈悲調柔，如經「多不惱眾生」故。九者不瞋歡喜，見諸眾生不如說修行、威儀不正時，忍不瞋故，如經「多不瞋恨」故。已說多歡喜，次說以何念故歡喜成？是第二十句、第三十句說。是念有二種：一、念當得；二、念現得。何者念當得？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：歡喜者名為心喜，體喜根喜。是歡喜有九種：一者敬歡喜，於三寶中恭敬故，如經「多信敬」故。二者愛歡喜，樂觀真如法，如經「多愛念」故。三者慶歡喜，自覺所證挍量勝，如經「多慶悅」故。四者調柔歡喜，自身心遍益成就，如經「多調柔」故。五者踊躍歡喜，自身心遍益增上滿足，如經「多踊躍」故。六者堪受歡喜，自見至菩提近，如經「多堪受」故。七者不壞歡喜，自心調伏，論義解說時心不擾動，如經「多不壞他意」故。八者不惱歡喜，教化他、攝取眾生時慈悲調柔，如經「多不惱眾生」故。九者不瞋歡喜，見諸眾生不如說修行、威儀不正時，忍不瞋故，如經「多不瞋恨」故。已說多歡喜，次說以何念故歡喜成？是第二十句、第三十句說。是念有二種：一、念當得；二、念現得。何者念當得？

經曰：諸佛子！菩薩住是歡喜地中，念諸佛故生歡喜心、念諸佛法故生歡喜心、念諸菩薩摩訶薩故生歡喜心、念諸菩薩所行故生歡喜心、念諸波羅蜜清淨相故生歡喜心、念諸菩薩地挍量勝故生歡喜心、念諸菩薩力不退故生歡喜心、念諸如來教化法故生歡喜心、念能利益眾生故生歡喜心、念入一切如來智行故生歡喜心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：諸佛子！菩薩住是歡喜地中，念諸佛故生歡喜心、念諸佛法故生歡喜心、念諸菩薩摩訶薩故生歡喜心、念諸菩薩所行故生歡喜心、念諸波羅蜜清淨相故生歡喜心、念諸菩薩地挍量勝故生歡喜心、念諸菩薩力不退故生歡喜心、念諸如來教化法故生歡喜心、念能利益眾生故生歡喜心、念入一切如來智行故生歡喜心。

論曰：云何念？如佛所得我亦當得，如是念。此念佛有九種：一者念佛法，如經「念諸佛法故生歡喜心」。二者念佛菩薩，如經「念諸菩薩摩訶薩故生歡喜心」。三者念佛行，如經「念諸菩薩所行故生歡喜心」。四者念佛淨，如經「念諸波羅蜜清淨相故生歡喜心」。五者念佛勝，如經「念諸菩薩地挍量勝故生歡喜心」。六者念佛不退，如經「念諸菩薩力不退故生歡喜心」。七者念佛教化，如經「念諸如來教化法故生歡喜心」。八者念佛利益，如經「念能利益眾生故生歡喜心」。九者念佛入，如經「念入一切如來智行故生歡喜心」。於中初二念，共念佛，如佛所得我亦當得故。念佛法，念諸佛法故，佛、佛法二故。念佛菩薩二，念諸菩薩故。念佛行，念諸菩薩行故。如是次第餘有六句，念佛淨，念諸波羅蜜清淨相故。念佛勝念，諸菩薩地挍量勝故。念佛不退，念諸菩薩力不退故。念佛教化，念諸如來教化法故。念佛利益，念能利益眾生故。念佛入，念入一切如來智行故。隨所顯彼菩薩行。以何顯？如是諸念應知。復何顯？彼波羅蜜淨顯。云何顯？彼菩薩行地挍量勝，轉去故，地盡去故。於中餘者，得教化法故，作利益眾生行不虛故，入如來地行故。是中念佛行者亦總亦別。已說念當得故生歡喜心，次說念現得故生歡喜心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：云何念？如佛所得我亦當得，如是念。此念佛有九種：一者念佛法，如經「念諸佛法故生歡喜心」。二者念佛菩薩，如經「念諸菩薩摩訶薩故生歡喜心」。三者念佛行，如經「念諸菩薩所行故生歡喜心」。四者念佛淨，如經「念諸波羅蜜清淨相故生歡喜心」。五者念佛勝，如經「念諸菩薩地挍量勝故生歡喜心」。六者念佛不退，如經「念諸菩薩力不退故生歡喜心」。七者念佛教化，如經「念諸如來教化法故生歡喜心」。八者念佛利益，如經「念能利益眾生故生歡喜心」。九者念佛入，如經「念入一切如來智行故生歡喜心」。於中初二念，共念佛，如佛所得我亦當得故。念佛法，念諸佛法故，佛、佛法二故。念佛菩薩二，念諸菩薩故。念佛行，念諸菩薩行故。如是次第餘有六句，念佛淨，念諸波羅蜜清淨相故。念佛勝念，諸菩薩地挍量勝故。念佛不退，念諸菩薩力不退故。念佛教化，念諸如來教化法故。念佛利益，念能利益眾生故。念佛入，念入一切如來智行故。隨所顯彼菩薩行。以何顯？如是諸念應知。復何顯？彼波羅蜜淨顯。云何顯？彼菩薩行地挍量勝，轉去故，地盡去故。於中餘者，得教化法故，作利益眾生行不虛故，入如來地行故。是中念佛行者亦總亦別。已說念當得故生歡喜心，次說念現得故生歡喜心。

經曰：諸佛子！菩薩復作是念：我轉離一切世間境界故生歡喜心、近入如來所故生歡喜心、遠離凡夫地故生歡喜心、近到智慧地故生歡喜心、斷一切惡道故生歡喜心、與一切眾生作依止故生歡喜心、近見一切諸佛故生歡喜心、生諸佛境界故生歡喜心、入一切菩薩真如法故生歡喜心、我離一切怖畏毛竪等事故生歡喜心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：諸佛子！菩薩復作是念：我轉離一切世間境界故生歡喜心、近入如來所故生歡喜心、遠離凡夫地故生歡喜心、近到智慧地故生歡喜心、斷一切惡道故生歡喜心、與一切眾生作依止故生歡喜心、近見一切諸佛故生歡喜心、生諸佛境界故生歡喜心、入一切菩薩真如法故生歡喜心、我離一切怖畏毛竪等事故生歡喜心。

論曰：我轉離一切世間境界者，轉離一切凡夫取著事。此轉離有九種：一者入轉離，如經「近入如來所故生歡喜心」。二者遠轉離，如經「遠離凡夫地故生歡喜心」。三者近至轉離，如經「近到智慧地故生歡喜心」。四者斷轉離，如經「斷一切惡道故生歡喜心」。五者依止轉離，如經「與一切眾生作依止故生歡喜心」。六者近見轉離，如經「近見一切諸佛故生歡喜心」。七者生轉離，如經「生諸佛境界故生歡喜心」。八者平等轉離，如經「入一切菩薩真如法故生歡喜心」。九者捨轉離，如經「我離一切怖畏毛竪等事故生歡喜心」。於中入轉離者，顯事不相似故。遠轉離近至轉離者，示自身不相似故。餘有六句，斷轉離、依止轉離、近見轉離、生轉離、平等轉離、捨轉離，如是次第行不相似故，迭相依止不相似故，他力不相似故，處不相似故，生業不相似故，成就不相似故。怖畏者，不愛疑慮憂想共心相應故。復身相差別，謂毛竪等事。次說何者是怖畏。云何怖畏因？遠離此因無怖畏故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：我轉離一切世間境界者，轉離一切凡夫取著事。此轉離有九種：一者入轉離，如經「近入如來所故生歡喜心」。二者遠轉離，如經「遠離凡夫地故生歡喜心」。三者近至轉離，如經「近到智慧地故生歡喜心」。四者斷轉離，如經「斷一切惡道故生歡喜心」。五者依止轉離，如經「與一切眾生作依止故生歡喜心」。六者近見轉離，如經「近見一切諸佛故生歡喜心」。七者生轉離，如經「生諸佛境界故生歡喜心」。八者平等轉離，如經「入一切菩薩真如法故生歡喜心」。九者捨轉離，如經「我離一切怖畏毛竪等事故生歡喜心」。於中入轉離者，顯事不相似故。遠轉離近至轉離者，示自身不相似故。餘有六句，斷轉離、依止轉離、近見轉離、生轉離、平等轉離、捨轉離，如是次第行不相似故，迭相依止不相似故，他力不相似故，處不相似故，生業不相似故，成就不相似故。怖畏者，不愛疑慮憂想共心相應故。復身相差別，謂毛竪等事。次說何者是怖畏。云何怖畏因？遠離此因無怖畏故。

經曰：所以者何？是菩薩摩訶薩得歡喜地已，所有諸怖畏即皆遠離，所謂不活畏、惡名畏、死畏、墮惡道畏、大眾威德畏，離如是等一切諸畏。何以故？是菩薩離我想故，尚不貪身，何況所用之事，是故無有不活畏。心不悕望供養恭敬，我應供養一切眾生、供給一切所須之具，是故無有惡名畏。遠離我見，無我想故無有死畏。又作是念，我若死已，生必不離諸佛菩薩，是故無有墮惡道畏。我所志樂，一切世間身心無與等者，何況有勝，是故無有大眾威德畏。諸佛子！菩薩如是離諸怖畏毛竪等事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：所以者何？是菩薩摩訶薩得歡喜地已，所有諸怖畏即皆遠離，所謂不活畏、惡名畏、死畏、墮惡道畏、大眾威德畏，離如是等一切諸畏。何以故？是菩薩離我想故，尚不貪身，何況所用之事，是故無有不活畏。心不悕望供養恭敬，我應供養一切眾生、供給一切所須之具，是故無有惡名畏。遠離我見，無我想故無有死畏。又作是念，我若死已，生必不離諸佛菩薩，是故無有墮惡道畏。我所志樂，一切世間身心無與等者，何況有勝，是故無有大眾威德畏。諸佛子！菩薩如是離諸怖畏毛竪等事。

論曰：此五怖畏是初地障，復說地利益勝。是五怖畏，第一第二第五依身口意，第三第四依身。依身者，愛憎善道惡道，捨得依身故。何故但說五怖畏？打縛等諸畏皆五所攝故。此怖畏因，略有二種：一、邪智妄取想見愛著故；二、善根微少故。此對治，如經「離我想故，尚不貪身乃至無有大眾威德畏」故。怖畏毛竪等事，何故二處說？前說身怖畏，後說異身怖畏故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此五怖畏是初地障，復說地利益勝。是五怖畏，第一第二第五依身口意，第三第四依身。依身者，愛憎善道惡道，捨得依身故。何故但說五怖畏？打縛等諸畏皆五所攝故。此怖畏因，略有二種：一、邪智妄取想見愛著故；二、善根微少故。此對治，如經「離我想故，尚不貪身乃至無有大眾威德畏」故。怖畏毛竪等事，何故二處說？前說身怖畏，後說異身怖畏故。

經曰：諸佛子！是菩薩以大悲為首，深大心堅固轉，復勤修一切善根成就故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：諸佛子！是菩薩以大悲為首，深大心堅固轉，復勤修一切善根成就故。

論曰：深大心堅固者，煩惱小乘不能壞此觀故。轉復勤修一切善根成就者，諸所說善根此地攝受故。云何勤修？於中有三種成就：一、信心成就；二、修行成就；三、迴向成就。有三十句示現，初十句說信心成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：深大心堅固者，煩惱小乘不能壞此觀故。轉復勤修一切善根成就者，諸所說善根此地攝受故。云何勤修？於中有三種成就：一、信心成就；二、修行成就；三、迴向成就。有三十句示現，初十句說信心成就。

經曰：所謂信心增上故、多恭敬故、信清淨故、多以信分別故、起悲愍心故、成就大慈故、心無疲懈故、以慚愧莊嚴故、成就忍辱安樂故、敬順諸佛教法信重尊貴故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：所謂信心增上故、多恭敬故、信清淨故、多以信分別故、起悲愍心故、成就大慈故、心無疲懈故、以慚愧莊嚴故、成就忍辱安樂故、敬順諸佛教法信重尊貴故。

論曰：信心增上者，隨所有事，於中信增上成就。此信增上有九種：一者敬信增上，尊敬三寶，如經「多恭敬」故。二者淨信增上，自證真淨智，如經「信清淨」故。三者分別信增上，令他證淨智，如經「多以信分別」故。四者悲信增上，五者慈信增上，教化眾生，如經「起悲愍心」故，成就大慈故。悲者除苦相，決定救濟故；慈者與樂相，永與無量樂故。起者，轉復現前故。六者不疲惓信增上，教化無量眾生，久處世間能利益故，如經「心無疲懈」故。七者慚愧信增上，不著世間故，於慳等波羅蜜障法深慚愧故，如經「以慚愧莊嚴」故。八者安樂信增上，於同法者不惱亂故，如經「成就忍辱安樂」故。九者敬法信增上，增益敬信殊勝心故，如經「敬順諸佛教法，信重尊貴」故。後三句示修何等行？波羅蜜行故。誰為等侶？同事安樂故。入何法中？謂諸佛教法故。如是信心成就。云何修行成就？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：信心增上者，隨所有事，於中信增上成就。此信增上有九種：一者敬信增上，尊敬三寶，如經「多恭敬」故。二者淨信增上，自證真淨智，如經「信清淨」故。三者分別信增上，令他證淨智，如經「多以信分別」故。四者悲信增上，五者慈信增上，教化眾生，如經「起悲愍心」故，成就大慈故。悲者除苦相，決定救濟故；慈者與樂相，永與無量樂故。起者，轉復現前故。六者不疲惓信增上，教化無量眾生，久處世間能利益故，如經「心無疲懈」故。七者慚愧信增上，不著世間故，於慳等波羅蜜障法深慚愧故，如經「以慚愧莊嚴」故。八者安樂信增上，於同法者不惱亂故，如經「成就忍辱安樂」故。九者敬法信增上，增益敬信殊勝心故，如經「敬順諸佛教法，信重尊貴」故。後三句示修何等行？波羅蜜行故。誰為等侶？同事安樂故。入何法中？謂諸佛教法故。如是信心成就。云何修行成就？

經曰：日夜修集善根無厭足故、親近善知識故、常愛樂法故、求多聞無厭故、如所聞法正觀故、心不貪著故、不著利養名聞恭敬故、不求一切資生之物故、常生如寶心無厭足故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：日夜修集善根無厭足故、親近善知識故、常愛樂法故、求多聞無厭故、如所聞法正觀故、心不貪著故、不著利養名聞恭敬故、不求一切資生之物故、常生如寶心無厭足故。

論曰：此十句說修行成就。云何修行成就？集諸善根無休息故，如經「日夜修集善根無厭足故」。此集有八種：一者親近集，不忘諸法，如經「親近善知識故」。二者樂法集，於問答中論義解釋心喜心樂故，如經「常愛樂法故」。三者多聞集，如經「求多聞無厭故」。四者正觀集，如經「如所聞法正觀故」。五者不著集，如經「心不貪著故」。向說多聞集等三句，是聞思修慧如是次第。不著者，於三昧中無愛著故。六者不貪集、七者不求集，於已得利養不貪、未得利養不求，障菩薩戒、退菩薩戒，如經「不著利養名聞恭敬故、不求一切資生之物故」。八者如寶心集，出世間心念念現前，如經「常生如寶心無厭足故」。如是修行成就。云何迴向成就？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此十句說修行成就。云何修行成就？集諸善根無休息故，如經「日夜修集善根無厭足故」。此集有八種：一者親近集，不忘諸法，如經「親近善知識故」。二者樂法集，於問答中論義解釋心喜心樂故，如經「常愛樂法故」。三者多聞集，如經「求多聞無厭故」。四者正觀集，如經「如所聞法正觀故」。五者不著集，如經「心不貪著故」。向說多聞集等三句，是聞思修慧如是次第。不著者，於三昧中無愛著故。六者不貪集、七者不求集，於已得利養不貪、未得利養不求，障菩薩戒、退菩薩戒，如經「不著利養名聞恭敬故、不求一切資生之物故」。八者如寶心集，出世間心念念現前，如經「常生如寶心無厭足故」。如是修行成就。云何迴向成就？

經曰：求一切智地故、求諸佛力無畏不共法故、求諸波羅蜜無著法故、離諸諂曲故、如說能行故、常護實語故、不污諸佛家故、不捨菩薩戒故、不動如大山王生薩婆若心故、不捨一切世間事成就出世間道故。集助菩提分法無厭足故、常求上上勝道故。諸佛子！菩薩摩訶薩成就如是淨治地法，名為安住菩薩歡喜地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：求一切智地故、求諸佛力無畏不共法故、求諸波羅蜜無著法故、離諸諂曲故、如說能行故、常護實語故、不污諸佛家故、不捨菩薩戒故、不動如大山王生薩婆若心故、不捨一切世間事成就出世間道故。集助菩提分法無厭足故、常求上上勝道故。諸佛子！菩薩摩訶薩成就如是淨治地法，名為安住菩薩歡喜地。

論曰：求一切智地等說何等事？示現迴向成就故。求一切智地是總，求如來力等於一切智地是別。一者觀求一切智地，二者無障求一切智地，三者離求一切智地故，四者如說能行求一切智地，五者護求一切智地，六者不污求一切智地，七者不捨求一切智地，八者不動求一切智地，九者不捨成就求一切智地，十者集求一切智地，十一者常求求一切智地。於中求何等事？求一切智地故。以何觀求？觀諸佛力無畏不共法故。云何求？求諸波羅蜜無著法故。此三求者是家，依家無障求故。云何求？求諸波羅蜜無著法故。此無障求、差別異求，於中檀波羅蜜有二種垢：一者諂曲，見乞求者詐設方便，無心許與；二者不隨先言，許而不與。對治是垢，如經「離諸諂曲故、如說能行故」。尸波羅蜜有一種垢，不護實語，違本所受，犯已覆藏。對治是垢，如經「常護實語故」。羼提波羅蜜有一種垢污如來家。云何菩薩污如來家？惱亂他業故。利益他業即是如來家，是故菩薩生此家者，惱亂他業非善事故。對治是垢，如經「不污諸佛家故」。毘梨耶波羅蜜有一種垢，菩薩戒無量劫數長遠難持難行生退轉心。對治是垢，如經「不捨菩薩戒故」。禪波羅蜜有二種垢：一者亂心；二不能調伏憶想分別。對治是垢，如經「不動如大山王生薩婆若心故」。般若波羅蜜有三種垢：一、無善巧方便，世間涅槃一向不現現故；二、不修集出出世間道故；三、於勝上證法中願欲心薄故。如是次第對治是垢，如經「不捨一切世間事，成就出世間道故，集助菩提分法無厭足故，常求上上勝道故」。如是迴向成就，是名勤行具足成就。是勤行有四種：一、信；二、欲；三、精進；四、方便。初十句示現信增上成就，是信增上即攝受欲。第二十句，日夜修集善根無厭，示現精進。第三十句，求一切智地，示現方便故。是名此地說中安住。何以故？如經「諸佛子！菩薩摩訶薩成就如是淨治地法，名為安住菩薩歡喜地」故。如是說分訖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：求一切智地等說何等事？示現迴向成就故。求一切智地是總，求如來力等於一切智地是別。一者觀求一切智地，二者無障求一切智地，三者離求一切智地故，四者如說能行求一切智地，五者護求一切智地，六者不污求一切智地，七者不捨求一切智地，八者不動求一切智地，九者不捨成就求一切智地，十者集求一切智地，十一者常求求一切智地。於中求何等事？求一切智地故。以何觀求？觀諸佛力無畏不共法故。云何求？求諸波羅蜜無著法故。此三求者是家，依家無障求故。云何求？求諸波羅蜜無著法故。此無障求、差別異求，於中檀波羅蜜有二種垢：一者諂曲，見乞求者詐設方便，無心許與；二者不隨先言，許而不與。對治是垢，如經「離諸諂曲故、如說能行故」。尸波羅蜜有一種垢，不護實語，違本所受，犯已覆藏。對治是垢，如經「常護實語故」。羼提波羅蜜有一種垢污如來家。云何菩薩污如來家？惱亂他業故。利益他業即是如來家，是故菩薩生此家者，惱亂他業非善事故。對治是垢，如經「不污諸佛家故」。毘梨耶波羅蜜有一種垢，菩薩戒無量劫數長遠難持難行生退轉心。對治是垢，如經「不捨菩薩戒故」。禪波羅蜜有二種垢：一者亂心；二不能調伏憶想分別。對治是垢，如經「不動如大山王生薩婆若心故」。般若波羅蜜有三種垢：一、無善巧方便，世間涅槃一向不現現故；二、不修集出出世間道故；三、於勝上證法中願欲心薄故。如是次第對治是垢，如經「不捨一切世間事，成就出世間道故，集助菩提分法無厭足故，常求上上勝道故」。如是迴向成就，是名勤行具足成就。是勤行有四種：一、信；二、欲；三、精進；四、方便。初十句示現信增上成就，是信增上即攝受欲。第二十句，日夜修集善根無厭，示現精進。第三十句，求一切智地，示現方便故。是名此地說中安住。何以故？如經「諸佛子！菩薩摩訶薩成就如是淨治地法，名為安住菩薩歡喜地」故。如是說分訖。