十住毘婆沙論卷第十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十住毘婆沙論卷第十三

聖者龍樹造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

譬喻品之餘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬喻品之餘

問曰：菩薩善知是諸法，未得佛道，終不退者，其喻云何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：菩薩善知是諸法，未得佛道，終不退者，其喻云何？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

如大力導師， 善知好道相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如大力導師， 善知好道相，

此處與彼處， 轉道之所宜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此處與彼處， 轉道之所宜。

資糧及行具， 皆悉令備足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 資糧及行具， 皆悉令備足，

於彼險道中， 令眾得安隱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼險道中， 令眾得安隱。

得至大城邑， 能令眾無患， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得至大城邑， 能令眾無患，

由是大導師， 善能知道故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由是大導師， 善能知道故。

善知諸地轉， 具足助道法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善知諸地轉， 具足助道法，

菩薩善知道， 好惡此彼處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩善知道， 好惡此彼處。

自度生死險， 兼導多眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自度生死險， 兼導多眾生，

令至安隱處、 無為涅槃城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令至安隱處、 無為涅槃城。

悉令於惡道， 不遇眾苦患； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉令於惡道， 不遇眾苦患；

菩薩方便力， 善能知道故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩方便力， 善能知道故。

好道相者，多有薪、草、水；無有寇賊、師子、狼虎及諸惡獸、毒虫之屬；不寒、不熱，無有惡山、溝坑、絕㵎、險隘、深榛、叢林、隈障；亦無高下，平直夷通，少於岐道，寬博多容，多人行處；行無厭惓，多有華、果、可食之物。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 好道相者，多有薪、草、水；無有寇賊、師子、狼虎及諸惡獸、毒虫之屬；不寒、不熱，無有惡山、溝坑、絕㵎、險隘、深榛、叢林、隈障；亦無高下，平直夷通，少於岐道，寬博多容，多人行處；行無厭惓，多有華、果、可食之物。

如是等事，名為好道相；與此相違，名為惡道相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等事，名為好道相；與此相違，名為惡道相。

「此處」名人眾止宿、食息之處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此處」名人眾止宿、食息之處。

「彼處」名從是處至異處；若二宿中間，亦名異處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼處」名從是處至異處；若二宿中間，亦名異處。

「轉道」名見有岐道至大城者，是道應行，餘者應捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「轉道」名見有岐道至大城者，是道應行，餘者應捨。

「資糧」名麨蜜摶等，道路所食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「資糧」名麨蜜摶等，道路所食。

「大力」名大勢力，多有財物、善解治法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大力」名大勢力，多有財物、善解治法。

「備足」名多有飲食無所乏少。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「備足」名多有飲食無所乏少。

「安」名無有賊寇恐怖之事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「安」名無有賊寇恐怖之事。

「隱」名無有疾病、苦痛、衰患。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「隱」名無有疾病、苦痛、衰患。

「大城」名多容人眾，能令多人眾得至大城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大城」名多容人眾，能令多人眾得至大城。

「導師」善解道相，自無患難，亦令人眾無有患難。善諳道故，無有寒熱、飢渴、怨賊、惡獸、毒虫、惡山、惡水、深坑坎等如是過患。何以故？善知道路好、惡相故。以此喻歡喜等十地，如人行路，去不休息，能至大城，菩薩如是行是十地，得至佛法，入涅槃大城。如彼好道多有薪、草、水等，行者無乏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「導師」善解道相，自無患難，亦令人眾無有患難。善諳道故，無有寒熱、飢渴、怨賊、惡獸、毒虫、惡山、惡水、深坑坎等如是過患。何以故？善知道路好、惡相故。以此喻歡喜等十地，如人行路，去不休息，能至大城，菩薩如是行是十地，得至佛法，入涅槃大城。如彼好道多有薪、草、水等，行者無乏。

「草」名如人乘馬，路多好草，馬力強盛；十地道功德亦如是——諦、捨、滅、慧四勝處助諸功德故，名為草。何以故？若人貴於實事，樂隨諦語，常親近實語者，見實有利樂隨實事，深惡妄語，遠離妄語，見妄語過，不欲樂聞，如是等因緣得諦勝處；捨等三處，亦應如是知。如彼好道，須諸象、馬、牛驢等得至大城，草助成其力。如是諦、捨、滅、慧處，能令至佛法，入涅槃大城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「草」名如人乘馬，路多好草，馬力強盛；十地道功德亦如是——諦、捨、滅、慧四勝處助諸功德故，名為草。何以故？若人貴於實事，樂隨諦語，常親近實語者，見實有利樂隨實事，深惡妄語，遠離妄語，見妄語過，不欲樂聞，如是等因緣得諦勝處；捨等三處，亦應如是知。如彼好道，須諸象、馬、牛驢等得至大城，草助成其力。如是諦、捨、滅、慧處，能令至佛法，入涅槃大城。

「薪」名多聞、思、修慧，能至大智慧業。如薪能令火然，亦令猛盛。如是聞、思、修慧能生大慧，能令增長。如火能燒、能煮、能照，智慧火亦如是：燒諸煩惱、成熟諸善根、照四聖諦。如火是智慧，薪是能生智慧等諸法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「薪」名多聞、思、修慧，能至大智慧業。如薪能令火然，亦令猛盛。如是聞、思、修慧能生大慧，能令增長。如火能燒、能煮、能照，智慧火亦如是：燒諸煩惱、成熟諸善根、照四聖諦。如火是智慧，薪是能生智慧等諸法。

「多水」名多有諸流河渠，隨意取用，充足大眾；泉井及池所不能爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多水」名多有諸流河渠，隨意取用，充足大眾；泉井及池所不能爾。

復次，「多水」者，如人乘船隨水至大城，井泉、陂池水則不能得爾。如《經》說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，「多水」者，如人乘船隨水至大城，井泉、陂池水則不能得爾。如《經》說：

「信為大河，福德為岸。如河除熱、除渴、除垢，能生勢力；善法中，信亦如是，能滅三毒熱、除三惡行垢、除三有渴；為涅槃故，於善法中得勢力。」如彼好道，多有諸根、藥草，則行者無乏；十地道亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「信為大河，福德為岸。如河除熱、除渴、除垢，能生勢力；善法中，信亦如是，能滅三毒熱、除三惡行垢、除三有渴；為涅槃故，於善法中得勢力。」如彼好道，多有諸根、藥草，則行者無乏；十地道亦如是。

「根」名深心所愛，如有根故，則生芽、莖、枝、葉等及諸果實；深心愛道，生正憶念、大願等諸功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「根」名深心所愛，如有根故，則生芽、莖、枝、葉等及諸果實；深心愛道，生正憶念、大願等諸功德。

「藥草」名諸波羅蜜。如藥草能滅諸毒；諸波羅蜜藥草滅貪恚癡毒、諸煩惱病，亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「藥草」名諸波羅蜜。如藥草能滅諸毒；諸波羅蜜藥草滅貪恚癡毒、諸煩惱病，亦復如是。

如彼好道，不失韋婆陀，則行道安隱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如彼好道，不失韋婆陀，則行道安隱。

韋陀秦言無對義，是符檄。如行者不失符檄，則在所欲至，無有障礙；十地道亦如是，不失韋婆陀，則在所過諸地、所集善根，則能隨意助成、增長現在善根。彼又能教化聲聞道、辟支佛道、欲界、色界諸天道眾生，令住佛道。若魔、若外道，不能干亂，是名不失韋婆陀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 韋陀秦言無對義，是符檄。如行者不失符檄，則在所欲至，無有障礙；十地道亦如是，不失韋婆陀，則在所過諸地、所集善根，則能隨意助成、增長現在善根。彼又能教化聲聞道、辟支佛道、欲界、色界諸天道眾生，令住佛道。若魔、若外道，不能干亂，是名不失韋婆陀。

如彼好道無有蚊、虻、毒虫之屬；十地道亦如是，無有憂愁、啼哭之聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如彼好道無有蚊、虻、毒虫之屬；十地道亦如是，無有憂愁、啼哭之聲。

如彼好道無有賊難；十地道亦如是，無有五蓋諸惡賊眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如彼好道無有賊難；十地道亦如是，無有五蓋諸惡賊眾。

如佛告比丘：「聚落賊者，所謂五蓋，如賊先奪人物，後乃害命；五蓋賊亦如是，先奪善根，後斷慧命，則墮放逸而死」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如佛告比丘：「聚落賊者，所謂五蓋，如賊先奪人物，後乃害命；五蓋賊亦如是，先奪善根，後斷慧命，則墮放逸而死」。

如道中無師子、虎狼、諸惡獸等；十地道亦如是，無有瞋恚、鬪諍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如道中無師子、虎狼、諸惡獸等；十地道亦如是，無有瞋恚、鬪諍。

如師子等惡獸好惱害他；瞋恚等為惱他故生，亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如師子等惡獸好惱害他；瞋恚等為惱他故生，亦復如是。

如惡獸等噉肉、飲血；瞋恨等食多聞慧肉、飲修慧等血，亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如惡獸等噉肉、飲血；瞋恨等食多聞慧肉、飲修慧等血，亦復如是。

如彼好道，無有寒、熱過惡；十地道亦如是，不墮寒氷地獄，故無有寒過惡；不墮熱地獄故，無有熱過惡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如彼好道，無有寒、熱過惡；十地道亦如是，不墮寒氷地獄，故無有寒過惡；不墮熱地獄故，無有熱過惡。

如彼好道無深坑等諸難；十地道亦如是，無有外道苦行等諸難，所謂：灰身、入氷、拔髮、日三洗、翹一足、日一食、二日一食…乃至一月一食、默然至死、常舉一臂，常行忍辱、五熱炙身、臥刺蕀上、入火、入水、自投高巖、深爐中立、牛屎燒身、直趣一方不避諸難、常著濕衣裳、水中臥等，身苦心苦不至正智；無如是等故，名為無難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如彼好道無深坑等諸難；十地道亦如是，無有外道苦行等諸難，所謂：灰身、入氷、拔髮、日三洗、翹一足、日一食、二日一食…乃至一月一食、默然至死、常舉一臂，常行忍辱、五熱炙身、臥刺蕀上、入火、入水、自投高巖、深爐中立、牛屎燒身、直趣一方不避諸難、常著濕衣裳、水中臥等，身苦心苦不至正智；無如是等故，名為無難。

如道無邪徑；十地道亦如是，無身、口、意惡業故，名為無邪徑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如道無邪徑；十地道亦如是，無身、口、意惡業故，名為無邪徑。

如道無刺蕀者；十地道亦如是，無諸業障刺蕀故，名為無刺蕀。如刺刺脚則廢行路，業障刺蕀障行佛法、入涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如道無刺蕀者；十地道亦如是，無諸業障刺蕀故，名為無刺蕀。如刺刺脚則廢行路，業障刺蕀障行佛法、入涅槃。

如道正直；十地道亦如是，無一切諂曲、欺誑故，名為正直。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如道正直；十地道亦如是，無一切諂曲、欺誑故，名為正直。

如道少岐道；十地道亦如是，少於異道，何以故？發大乘者，少行聲聞、辟支佛道，是故少於異道。或有菩薩行二乘道者，當知未到菩薩地、未入正位，行於邊行故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如道少岐道；十地道亦如是，少於異道，何以故？發大乘者，少行聲聞、辟支佛道，是故少於異道。或有菩薩行二乘道者，當知未到菩薩地、未入正位，行於邊行故。

如彼好道無諸叢林妨礙；十住道亦如是，無有五欲諸惡叢林。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如彼好道無諸叢林妨礙；十住道亦如是，無有五欲諸惡叢林。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

何故不言「都無五欲叢林」，但言「無惡林」耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何故不言「都無五欲叢林」，但言「無惡林」耶？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

發大乘者，福德因緣，有第一五欲，是故不得言無，但無惡耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發大乘者，福德因緣，有第一五欲，是故不得言無，但無惡耳。

復次，如深叢林，難入難過，多諸難礙；菩薩五欲則不然，不如凡夫於五欲生諸過惡。如是故，但說無叢林。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，如深叢林，難入難過，多諸難礙；菩薩五欲則不然，不如凡夫於五欲生諸過惡。如是故，但說無叢林。

如道寬博多容，不相妨礙；十住道亦如是，多所容受，無量百千萬億眾生共發無上道心，而不相妨礙，是百千萬億眾生，若一切眾生，俱發阿耨多羅三藐三菩提心，同行此道，不相妨礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如道寬博多容，不相妨礙；十住道亦如是，多所容受，無量百千萬億眾生共發無上道心，而不相妨礙，是百千萬億眾生，若一切眾生，俱發阿耨多羅三藐三菩提心，同行此道，不相妨礙。

如道多人所行；十住道亦如是，恒河沙等過去、現在諸佛行菩薩道時，皆行此道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如道多人所行；十住道亦如是，恒河沙等過去、現在諸佛行菩薩道時，皆行此道。

如彼好道，行不疲厭；十住道亦如是，多有因果諸樂，所謂：多生人天中受果報，樂離欲故，受歡喜樂、禪定樂、無喜樂、現在樂；得是諸樂，故無有疲厭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如彼好道，行不疲厭；十住道亦如是，多有因果諸樂，所謂：多生人天中受果報，樂離欲故，受歡喜樂、禪定樂、無喜樂、現在樂；得是諸樂，故無有疲厭。

如道多有華、果、根；十住道亦如是，多根、華、果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如道多有華、果、根；十住道亦如是，多根、華、果。

「根」者三善根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「根」者三善根。

「華」者七覺華是。如《經》說：「七華者七覺意是」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「華」者七覺華是。如《經》說：「七華者七覺意是」。

「果」者四沙門果是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「果」者四沙門果是。

無如是等違好道功德過故，名為離惡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無如是等違好道功德過故，名為離惡。

如導師知道中，是中應食、是應宿，彼處亦應宿；菩薩行十地亦如是，知何處可宿、何處可食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如導師知道中，是中應食、是應宿，彼處亦應宿；菩薩行十地亦如是，知何處可宿、何處可食。

可宿名有諸現在佛處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 可宿名有諸現在佛處。

可食名可得修習善法處。如食能利益諸根，亦助壽命；諸善法亦如是，能益「信」等諸根，助成慧命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 可食名可得修習善法處。如食能利益諸根，亦助壽命；諸善法亦如是，能益「信」等諸根，助成慧命。

「異處宿」名從彼佛所，至餘佛所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「異處宿」名從彼佛所，至餘佛所。

復次，此佛國土、彼佛國土中間，亦名異處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，此佛國土、彼佛國土中間，亦名異處。

善知道轉者，如彼導師知道不安隱則轉；菩薩亦如是，善知是道至聲聞、是道至辟支佛、是道至佛。如是知已，捨聲聞道、辟支佛道，但行至佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善知道轉者，如彼導師知道不安隱則轉；菩薩亦如是，善知是道至聲聞、是道至辟支佛、是道至佛。如是知已，捨聲聞道、辟支佛道，但行至佛道。

如彼好道多有飲食；十住道亦如是，多行布施、持戒、修禪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如彼好道多有飲食；十住道亦如是，多行布施、持戒、修禪。

如彼導師以多財物，善能治法，有大勢力；菩薩亦如是，有財物、治法故，有大勢力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如彼導師以多財物，善能治法，有大勢力；菩薩亦如是，有財物、治法故，有大勢力。

財者七財，所謂信、戒、慚、愧、捨、聞、慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 財者七財，所謂信、戒、慚、愧、捨、聞、慧。

治法者，一切魔、種種沙門、婆羅門、外道論師，悉能摧伏，是為威勢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 治法者，一切魔、種種沙門、婆羅門、外道論師，悉能摧伏，是為威勢。

如彼大城無有怨賊、疫病、暴死、種種衰惱故，名為安隱；涅槃大城亦如是，無有諸魔、外道諸流、貪欲、瞋恚、放逸、死、憂悲、苦惱、啼哭故，名為安隱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如彼大城無有怨賊、疫病、暴死、種種衰惱故，名為安隱；涅槃大城亦如是，無有諸魔、外道諸流、貪欲、瞋恚、放逸、死、憂悲、苦惱、啼哭故，名為安隱。

如彼大城多有飲食，故名為豐饒；涅槃城亦如是，多有諸深禪定、解脫、三昧故，名為豐饒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如彼大城多有飲食，故名為豐饒；涅槃城亦如是，多有諸深禪定、解脫、三昧故，名為豐饒。

如彼大城多所容受，故名為大城；涅槃城亦如是，多受眾生，故名為大。假令一切眾生不受諸法故，皆入無餘涅槃，而涅槃性無增無減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如彼大城多所容受，故名為大城；涅槃城亦如是，多受眾生，故名為大。假令一切眾生不受諸法故，皆入無餘涅槃，而涅槃性無增無減。

如彼導師能將多眾安隱示好道故，名為導師；菩薩亦如是，善將眾生示佛法、示涅槃，從生死險道得至涅槃，故名為大導師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如彼導師能將多眾安隱示好道故，名為導師；菩薩亦如是，善將眾生示佛法、示涅槃，從生死險道得至涅槃，故名為大導師。

如彼導師善知道相故，身及餘人皆無有惡；菩薩亦如是，自不行貪瞋恚等諸蓋、諸惡、苦行、老死深坑；亦不墮寒熱地獄、餓鬼故，名為自不得惡，所隨從者亦不得惡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如彼導師善知道相故，身及餘人皆無有惡；菩薩亦如是，自不行貪瞋恚等諸蓋、諸惡、苦行、老死深坑；亦不墮寒熱地獄、餓鬼故，名為自不得惡，所隨從者亦不得惡。

是故「偈」中說：「善知道相故，自不得惡、餘不得惡」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故「偈」中說：「善知道相故，自不得惡、餘不得惡」。

略行品第二十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 略行品第二十七

菩薩歡喜地， 今已略說竟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩歡喜地， 今已略說竟，

菩薩住是中， 多作閻浮王； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩住是中， 多作閻浮王；

常離慳貪垢， 不失三寶念， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常離慳貪垢， 不失三寶念，

心常願作佛， 救護諸眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心常願作佛， 救護諸眾生。

初地名歡喜，已略說竟。諸佛法無量無邊，是地為本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初地名歡喜，已略說竟。諸佛法無量無邊，是地為本。

若廣說，亦無量無邊，是故言「略說」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若廣說，亦無量無邊，是故言「略說」。

菩薩住是地中，多作閻浮提勢力轉輪王。先世修習是地因緣故，信樂布施，無慳貪垢；常施三寶故，不失三寶念；常念作佛，救諸眾生——如是等善念，常在心中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩住是地中，多作閻浮提勢力轉輪王。先世修習是地因緣故，信樂布施，無慳貪垢；常施三寶故，不失三寶念；常念作佛，救諸眾生——如是等善念，常在心中。

復次—— 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次——

若欲得出家， 勤心行精進， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲得出家， 勤心行精進，

能得數百定， 得見數百佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能得數百定， 得見數百佛。

能動百世界， 飛行亦如是； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能動百世界， 飛行亦如是；

若欲放光明， 能照百世界； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲放光明， 能照百世界；

化數百種人， 能住壽百劫； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化數百種人， 能住壽百劫；

能擇數百法， 能變作百身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能擇數百法， 能變作百身。

能化百菩薩， 示現為眷屬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能化百菩薩， 示現為眷屬，

利根過是數， 依佛神力故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 利根過是數， 依佛神力故。

已說初地相， 果力淨治法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已說初地相， 果力淨治法，

今當復更說， 第二無垢地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今當復更說， 第二無垢地。

「果」名得數百定，見數百佛等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「果」名得數百定，見數百佛等。

「勢力」名能化數百眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「勢力」名能化數百眾生。

餘偈義先已說，不復解餘偈，今當復說第二無垢地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘偈義先已說，不復解餘偈，今當復說第二無垢地。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

汝欲廣說菩薩所行法，初地義尚多，諸學者恐轉增廣，則懈怠心生，不能讀誦。是故汝今應為不能多讀誦者，略解菩薩所行諸法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝欲廣說菩薩所行法，初地義尚多，諸學者恐轉增廣，則懈怠心生，不能讀誦。是故汝今應為不能多讀誦者，略解菩薩所行諸法。

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

菩薩所有法， 是法皆應行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩所有法， 是法皆應行，

一切惡應捨， 是則名略說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切惡應捨， 是則名略說。

如上來諸品所說，能生、能增長諸地法，如上諸品中說；若於餘處說者，皆應令生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如上來諸品所說，能生、能增長諸地法，如上諸品中說；若於餘處說者，皆應令生。

菩薩過惡事，皆應遠離。是名略說菩薩所應行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩過惡事，皆應遠離。是名略說菩薩所應行。

如《法句》中說：「諸惡莫作，諸善奉行，自淨其意，是諸佛教。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如《法句》中說：「諸惡莫作，諸善奉行，自淨其意，是諸佛教。」

有一法攝佛道，菩薩應行。云何為一？所謂：「於善法中，一心不放逸。」如佛告阿難：「我不放逸故，得阿耨多羅三藐三菩提。」如說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有一法攝佛道，菩薩應行。云何為一？所謂：「於善法中，一心不放逸。」如佛告阿難：「我不放逸故，得阿耨多羅三藐三菩提。」如說：

不放逸成佛， 世間無與等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不放逸成佛， 世間無與等，

若能不放逸， 何事而不成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能不放逸， 何事而不成。

復有二法能攝佛道：一、不放逸，二、智慧。如說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有二法能攝佛道：一、不放逸，二、智慧。如說：

不放逸智慧， 佛說是利門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不放逸智慧， 佛說是利門，

不見不放逸， 而事不成者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不見不放逸， 而事不成者。

復有三法能攝佛道：一、學勝戒，二、學勝心，三、學勝慧。如說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有三法能攝佛道：一、學勝戒，二、學勝心，三、學勝慧。如說：

戒生上三昧， 三昧生智慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戒生上三昧， 三昧生智慧，

智散諸煩惱， 如風吹浮雲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智散諸煩惱， 如風吹浮雲。

復有四法能攝佛道：一、諦處，二、捨處，三、滅處，四、慧處。如說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有四法能攝佛道：一、諦處，二、捨處，三、滅處，四、慧處。如說：

諦捨定具足， 得慧利清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諦捨定具足， 得慧利清淨，

精進求佛道， 當集此四法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精進求佛道， 當集此四法。

復有五法能攝佛道：一、信根，二、精進根，三、念根，四、定根，五、慧根。如說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有五法能攝佛道：一、信根，二、精進根，三、念根，四、定根，五、慧根。如說：

信根精進根， 念定慧堅牢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信根精進根， 念定慧堅牢，

是法大悲合， 終不退佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是法大悲合， 終不退佛道。

如人得五根， 能通達五塵， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如人得五根， 能通達五塵，

如得信等根， 能通諸法相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如得信等根， 能通諸法相。

復有六法能攝佛道：所謂布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧波羅蜜。如說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有六法能攝佛道：所謂布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧波羅蜜。如說：

如所說六度， 降伏諸煩惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如所說六度， 降伏諸煩惱，

常增長善根， 不久當得佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常增長善根， 不久當得佛。

復有七法能攝佛道。所謂七正法：信、慚、愧、聞、精進、念、慧。如說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有七法能攝佛道。所謂七正法：信、慚、愧、聞、精進、念、慧。如說：

欲得七正法， 當樂定精進， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲得七正法， 當樂定精進，

除去七邪法， 能知諸功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除去七邪法， 能知諸功德。

是人能疾得， 無上佛菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人能疾得， 無上佛菩提，

拔沒生死者， 令在安隱處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 拔沒生死者， 令在安隱處。

復有八法能攝佛道，所謂八大人覺：少欲、知足、遠離、精進、念、定、慧、樂不戲論。如說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有八法能攝佛道，所謂八大人覺：少欲、知足、遠離、精進、念、定、慧、樂不戲論。如說：

若人決定心， 住八大人覺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人決定心， 住八大人覺，

為求佛道故， 除諸惡覺觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為求佛道故， 除諸惡覺觀。

如是則不久， 疾得無上道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是則不久， 疾得無上道，

如人行善者， 必當得妙果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如人行善者， 必當得妙果。

復有九法能攝佛道，所謂：大忍、大慈、大悲、慧、念、堅心、不貪、不恚、不癡。如說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有九法能攝佛道，所謂：大忍、大慈、大悲、慧、念、堅心、不貪、不恚、不癡。如說：

具足於大忍， 大慈及大悲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足於大忍， 大慈及大悲，

又能住於慧， 念及堅心中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又能住於慧， 念及堅心中。

深心入無貪， 無恚癡善根， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深心入無貪， 無恚癡善根，

若能如是者， 佛道則在手。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能如是者， 佛道則在手。

復有十法能攝佛道，所謂十善道：自不殺生，不教他殺，見殺心不稱讚，見殺心不喜，乃至邪見亦如是。以是福德迴向阿耨多羅三藐三菩提。如說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有十法能攝佛道，所謂十善道：自不殺生，不教他殺，見殺心不稱讚，見殺心不喜，乃至邪見亦如是。以是福德迴向阿耨多羅三藐三菩提。如說：

不惱害眾生， 亦不行劫盜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不惱害眾生， 亦不行劫盜，

不婬犯他婦， 是三為身業； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不婬犯他婦， 是三為身業；

不妄語兩舌， 不惡口綺語， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不妄語兩舌， 不惡口綺語，

不貪惱邪見， 是七口意行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不貪惱邪見， 是七口意行。

如是則能開， 無上佛道門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是則能開， 無上佛道門，

若欲得佛者， 當行是初門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲得佛者， 當行是初門。

如是等法，菩薩應生；生已應守護，守護已應增長。於一善事，從一轉增。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等法，菩薩應生；生已應守護，守護已應增長。於一善事，從一轉增。

亦應當知求佛道者，於一惡法，應疾遠離。所謂遠離不放逸。如說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦應當知求佛道者，於一惡法，應疾遠離。所謂遠離不放逸。如說：

若人不能度， 生死險惡道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人不能度， 生死險惡道，

是為可呵責， 最是罪惡事； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是為可呵責， 最是罪惡事；

雖樂於富樂， 而生貧賤家， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖樂於富樂， 而生貧賤家，

不能種善根， 為人作奴僕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不能種善根， 為人作奴僕。

皆由於放逸， 因緣之所致， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆由於放逸， 因緣之所致，

是故有智者， 疾遠如惡毒； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故有智者， 疾遠如惡毒；

若未成大悲， 無生忍不退， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若未成大悲， 無生忍不退，

而行放逸者， 是則名為死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而行放逸者， 是則名為死。

復有二過應疾遠離：一、貪聲聞地，二、貪辟支佛地。如說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有二過應疾遠離：一、貪聲聞地，二、貪辟支佛地。如說：

若墮聲聞地， 及辟支佛地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若墮聲聞地， 及辟支佛地，

是名菩薩死， 亦名一切失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名菩薩死， 亦名一切失。

雖墮於地獄， 不應生怖畏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖墮於地獄， 不應生怖畏，

若墮於二乘， 菩薩應大畏； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若墮於二乘， 菩薩應大畏；

雖墮於地獄， 不永遮佛道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖墮於地獄， 不永遮佛道，

若墮於二乘， 畢竟遮佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若墮於二乘， 畢竟遮佛道。

佛說愛命者， 斬首則大畏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說愛命者， 斬首則大畏，

如是欲作佛， 二乘應大畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是欲作佛， 二乘應大畏。

復有三過應疾遠離：一、憎諸菩薩，二、憎菩薩所行，三、憎甚深大乘經。如說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有三過應疾遠離：一、憎諸菩薩，二、憎菩薩所行，三、憎甚深大乘經。如說：

小智以小緣， 憎恚諸菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小智以小緣， 憎恚諸菩薩，

亦憎菩薩道， 亦憎大乘經； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦憎菩薩道， 亦憎大乘經；

不解故不信， 墮在大地獄， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不解故不信， 墮在大地獄，

怖畏大驚喚， 是事應遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 怖畏大驚喚， 是事應遠離。

復有四過應疾遠離：一、諂，二、曲，三、急性，四、無慈愍。如說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有四過應疾遠離：一、諂，二、曲，三、急性，四、無慈愍。如說：

自言是菩薩， 其心多諂曲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自言是菩薩， 其心多諂曲，

急性無所容， 不行慈愍心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 急性無所容， 不行慈愍心。

是近阿鼻獄， 離佛道甚遠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是近阿鼻獄， 離佛道甚遠。

復有五過應疾遠離：一、貪欲，二、瞋恚，三、睡眠，四、調戲，五、疑。是名五蓋覆心。如說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有五過應疾遠離：一、貪欲，二、瞋恚，三、睡眠，四、調戲，五、疑。是名五蓋覆心。如說：

若人放逸者， 諸蓋則覆心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人放逸者， 諸蓋則覆心，

生天猶尚難， 何況於得果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生天猶尚難， 何況於得果。

若勤行精進， 則能裂諸蓋， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若勤行精進， 則能裂諸蓋，

若能裂諸蓋， 隨願悉皆得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能裂諸蓋， 隨願悉皆得。

復有六過與六波羅蜜相違，應疾遠離：一、慳貪，二、破戒，三、瞋恚，四、懈怠，五、調戲，六、愚癡。如說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有六過與六波羅蜜相違，應疾遠離：一、慳貪，二、破戒，三、瞋恚，四、懈怠，五、調戲，六、愚癡。如說：

慳貪垢污心， 破戒而懈怠， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慳貪垢污心， 破戒而懈怠，

無知如牛羊， 好瞋如毒蛇， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無知如牛羊， 好瞋如毒蛇，

心亂如獼猴， 不遠離諸蓋， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心亂如獼猴， 不遠離諸蓋，

生天為甚難， 何況得佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生天為甚難， 何況得佛道。

復有七過應疾遠離：一、樂多事務；二、樂多讀誦；三、樂睡眠；四、樂語說；五、貪利養；六、常欲令人喜；七、迷悶於道，心隨愛行。如說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有七過應疾遠離：一、樂多事務；二、樂多讀誦；三、樂睡眠；四、樂語說；五、貪利養；六、常欲令人喜；七、迷悶於道，心隨愛行。如說：

弊人樂事務， 樂多誦外經， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 弊人樂事務， 樂多誦外經，

癡人樂睡眠， 樂共聚眾語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 癡人樂睡眠， 樂共聚眾語。

雖願欲作佛， 而深著利養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖願欲作佛， 而深著利養，

是恩愛奴僕， 迷悶於佛道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是恩愛奴僕， 迷悶於佛道，

如是諸惡人， 自言是菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸惡人， 自言是菩薩。

復有八法應疾遠離：一、邪見，二、邪思惟，三、邪語，四、邪業，五、邪命，六、邪方便，七、邪念，八、邪定。如說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有八法應疾遠離：一、邪見，二、邪思惟，三、邪語，四、邪業，五、邪命，六、邪方便，七、邪念，八、邪定。如說：

若有人愚癡， 行於八邪道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有人愚癡， 行於八邪道，

學邪諸經法， 好隨逐邪師， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 學邪諸經法， 好隨逐邪師，

遠離八聖道、 深妙諸功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離八聖道、 深妙諸功德。

堅深著煩惱， 而或願菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅深著煩惱， 而或願菩提，

如是愚癡人， 欲度於大海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是愚癡人， 欲度於大海，

捨好堅牢船， 抱石欲求渡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨好堅牢船， 抱石欲求渡。

復有九法應疾遠離：一、不聞阿耨多羅三藐三菩提；二、聞已不信；三、若信不受；四、若受不誦持；五、若又誦持；不知義趣；六、若知不說；七、若說；不如說行；八、若如說行；不能常行；九、若能常行，不能善行。如說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有九法應疾遠離：一、不聞阿耨多羅三藐三菩提；二、聞已不信；三、若信不受；四、若受不誦持；五、若又誦持；不知義趣；六、若知不說；七、若說；不如說行；八、若如說行；不能常行；九、若能常行，不能善行。如說：

癡人不欲聞， 無上正真道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 癡人不欲聞， 無上正真道，

聞已不能信， 又不能誦持； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞已不能信， 又不能誦持；

不知義不說， 不如所說行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不知義不說， 不如所說行，

不能常善行， 又無念安慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不能常善行， 又無念安慧。

如是愚癡人， 不堪得道果， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是愚癡人， 不堪得道果，

猶如罪惡人， 不得生天上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如罪惡人， 不得生天上。

復有十過應疾遠離，所謂十不善道。如說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有十過應疾遠離，所謂十不善道。如說：

癡人於少時， 貪愛弊五欲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 癡人於少時， 貪愛弊五欲，

捨離十善道， 行十不善道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨離十善道， 行十不善道。

諸天樂在手， 而復自捨棄， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天樂在手， 而復自捨棄，

如貪小錢利， 而捨大寶藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如貪小錢利， 而捨大寶藏。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

汝說無上道相時，種種因緣訶罵空發願菩薩、自言菩薩、但名字菩薩；若是三不名為菩薩者，成就何法名為真菩薩？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝說無上道相時，種種因緣訶罵空發願菩薩、自言菩薩、但名字菩薩；若是三不名為菩薩者，成就何法名為真菩薩？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

非但發空願， 自言是菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非但發空願， 自言是菩薩，

名字為菩薩； 略說能成就， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名字為菩薩； 略說能成就，

三十二法者， 乃名為菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十二法者， 乃名為菩薩。

若人發心欲求佛道，自言是菩薩，空受名號，不行功德、慈悲心、諸波羅蜜等，是不名為菩薩。如土城名寶城，但自誑身，亦誑諸佛，亦誑世間眾生。若人有三十二妙法，亦能發願，是名真實菩薩。何等三十二？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人發心欲求佛道，自言是菩薩，空受名號，不行功德、慈悲心、諸波羅蜜等，是不名為菩薩。如土城名寶城，但自誑身，亦誑諸佛，亦誑世間眾生。若人有三十二妙法，亦能發願，是名真實菩薩。何等三十二？

一、深心為一切眾生求諸安樂。二、能入諸佛智中。三、自審知：堪任作佛、不作佛。四、不憎惡他。五、道心堅固。六、不假偽、結託親愛。七、乃至未入涅槃，常為眾生作親友。八、親疎同心。九、已許善事，心不退轉。十、於一切眾生，不斷大慈。十一、於一切眾生，不斷大悲。十二、常求正法，心無疲懈。十三、勤發精進，心無厭足。十四、多聞而解義。十五、常省己過。十六、不譏彼闕。十七、於一切見聞事中，常修菩提心。十八、施不求報。十九、持戒不求一切生處。二十、於一切眾生，忍辱無瞋礙。二十一、能勤精進修習一切善根。二十二、不隨無色定生。二十三、方便所攝智慧。二十四、四攝法所攝方便。二十五、持戒、毀戒，慈愍無二。二十六、一心聽法。二十七、一心阿練若處住。二十八、不樂世間種種雜事。二十九、不貪著小乘。三十、見大乘利益為大。三十一、遠離惡知識。三十二、親近善知識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、深心為一切眾生求諸安樂。二、能入諸佛智中。三、自審知：堪任作佛、不作佛。四、不憎惡他。五、道心堅固。六、不假偽、結託親愛。七、乃至未入涅槃，常為眾生作親友。八、親疎同心。九、已許善事，心不退轉。十、於一切眾生，不斷大慈。十一、於一切眾生，不斷大悲。十二、常求正法，心無疲懈。十三、勤發精進，心無厭足。十四、多聞而解義。十五、常省己過。十六、不譏彼闕。十七、於一切見聞事中，常修菩提心。十八、施不求報。十九、持戒不求一切生處。二十、於一切眾生，忍辱無瞋礙。二十一、能勤精進修習一切善根。二十二、不隨無色定生。二十三、方便所攝智慧。二十四、四攝法所攝方便。二十五、持戒、毀戒，慈愍無二。二十六、一心聽法。二十七、一心阿練若處住。二十八、不樂世間種種雜事。二十九、不貪著小乘。三十、見大乘利益為大。三十一、遠離惡知識。三十二、親近善知識。

菩薩住是三十二法，能成七法。所謂： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩住是三十二法，能成七法。所謂：

四無量心。能遊戲五神通。常依於智。常不捨善惡眾生。所言決定。言必皆實。集一切善法，心無厭足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四無量心。能遊戲五神通。常依於智。常不捨善惡眾生。所言決定。言必皆實。集一切善法，心無厭足。

是為三十二法，為七法，菩薩成就此者，名為真實菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是為三十二法，為七法，菩薩成就此者，名為真實菩薩。

分別二地業道品第二十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別二地業道品第二十八

諸菩薩已得， 具足於初地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩已得， 具足於初地，

欲得第二地， 當生十種心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲得第二地， 當生十種心。

諸菩薩已得歡喜初地，為得二地故，生十種心，因是十心能得第二地；如人欲上樓觀，要因梯而上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩已得歡喜初地，為得二地故，生十種心，因是十心能得第二地；如人欲上樓觀，要因梯而上。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

何等是十心，得第二地方便？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等是十心，得第二地方便？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

直心堪用心， 軟伏寂滅心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 直心堪用心， 軟伏寂滅心，

真妙不雜貪， 快大心為十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真妙不雜貪， 快大心為十。

諸菩薩已具足於初地，欲得第二地，生是十方便心：一、直心，二、堪用心，三、柔軟心，四、降伏心，五、寂滅心，六、真妙心，七、不雜心，八、不貪心，九、廣快心，十、大心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩已具足於初地，欲得第二地，生是十方便心：一、直心，二、堪用心，三、柔軟心，四、降伏心，五、寂滅心，六、真妙心，七、不雜心，八、不貪心，九、廣快心，十、大心。

直心者：離諂曲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 直心者：離諂曲。

離諂曲故，心轉柔軟。柔軟者：不剛強麁惡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離諂曲故，心轉柔軟。柔軟者：不剛強麁惡。

菩薩得是柔軟心，生種種禪定，亦修習諸善法，觀諸法實相，心則堪用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩得是柔軟心，生種種禪定，亦修習諸善法，觀諸法實相，心則堪用。

心堪用故，生伏心。伏心者：善能降伏眼等諸根；如經中說：「何等是善道？所謂比丘降伏眼根，乃至意根。」以降伏六根故，名為伏心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心堪用故，生伏心。伏心者：善能降伏眼等諸根；如經中說：「何等是善道？所謂比丘降伏眼根，乃至意根。」以降伏六根故，名為伏心。

心已降伏，則易生寂滅心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心已降伏，則易生寂滅心。

寂滅心者：能滅貪欲、瞋恚、愚癡等諸煩惱。先「伏心」已遮，令寂滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂滅心者：能滅貪欲、瞋恚、愚癡等諸煩惱。先「伏心」已遮，令寂滅。

復有人言：「得諸禪定是名寂滅心；如經說：『若人善知禪定相，不貪其味，是名寂滅心。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有人言：「得諸禪定是名寂滅心；如經說：『若人善知禪定相，不貪其味，是名寂滅心。』」

得寂滅心已，必生真妙心。真妙心者：於諸禪定神通所願事中如意得用，譬如真金隨意所用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得寂滅心已，必生真妙心。真妙心者：於諸禪定神通所願事中如意得用，譬如真金隨意所用。

行者既得直心乃至真妙心已，為守護是心故，樂生不雜心。不雜心者：不與在家、出家從事。是人作是念：「我得如是等心，皆由禪定力故；以是諸心，當得第二地等無量利益。若與眾人雜者，則失此利。何以故？若人與眾人雜行，則眼等六根或時還發諸不善法。何以故？親近可染、可瞋、可癡法故，諸根發動煩惱火然；煩惱火然故，則失此利。」見此等過故，生不雜心，不應與在家、出家者雜行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行者既得直心乃至真妙心已，為守護是心故，樂生不雜心。不雜心者：不與在家、出家從事。是人作是念：「我得如是等心，皆由禪定力故；以是諸心，當得第二地等無量利益。若與眾人雜者，則失此利。何以故？若人與眾人雜行，則眼等六根或時還發諸不善法。何以故？親近可染、可瞋、可癡法故，諸根發動煩惱火然；煩惱火然故，則失此利。」見此等過故，生不雜心，不應與在家、出家者雜行。

是人得是不雜心已，次生不貪心。不貪心者：於在家、出家人中，所謂父母兄弟、和上師長等不生貪著，作是念：「若我於在家、出家生貪著者，必當來往問訊，我則何有不雜心耶？是故，我欲令諸禪定等利住不雜心者，當於在家、出家捨貪著心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人得是不雜心已，次生不貪心。不貪心者：於在家、出家人中，所謂父母兄弟、和上師長等不生貪著，作是念：「若我於在家、出家生貪著者，必當來往問訊，我則何有不雜心耶？是故，我欲令諸禪定等利住不雜心者，當於在家、出家捨貪著心。」

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

菩薩法不應捨眾生，不應生捨心；如《助菩提》中說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩法不應捨眾生，不應生捨心；如《助菩提》中說：

菩薩初精進， 所有方便力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩初精進， 所有方便力，

應令諸眾生， 住於大乘中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應令諸眾生， 住於大乘中。

若人教恒沙， 眾生住羅漢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人教恒沙， 眾生住羅漢，

不如教一人， 住大乘為勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不如教一人， 住大乘為勝。

若人少勢力， 不堪發大乘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人少勢力， 不堪發大乘，

次當教令住， 辟支聲聞乘； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次當教令住， 辟支聲聞乘；

若人不堪住， 辟支聲聞乘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人不堪住， 辟支聲聞乘，

應教此眾生， 令行福因緣； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應教此眾生， 令行福因緣；

不任住三乘， 不堪人天樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不任住三乘， 不堪人天樂，

當以今世事， 隨而利益之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當以今世事， 隨而利益之。

若有諸眾生， 不受菩薩利， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有諸眾生， 不受菩薩利，

於此不應捨， 應生大慈悲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此不應捨， 應生大慈悲。

汝云何言：「菩薩得不雜心，生不貪心？」若菩薩不貪眾生，則為捨離，何能度耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝云何言：「菩薩得不雜心，生不貪心？」若菩薩不貪眾生，則為捨離，何能度耶？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

應隨順菩薩道，行捨心。何以故？是人因捨心生廣快心，作是念：「我若捨是眾閙當得禪定，因禪定生妙廣快法；得是法已，其後則能利益眾生，勝今千萬倍。」是故為多利益眾生，少時捨心，權捨眾閙，當得禪定五神通等利益眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應隨順菩薩道，行捨心。何以故？是人因捨心生廣快心，作是念：「我若捨是眾閙當得禪定，因禪定生妙廣快法；得是法已，其後則能利益眾生，勝今千萬倍。」是故為多利益眾生，少時捨心，權捨眾閙，當得禪定五神通等利益眾生。

菩薩何故作如是方便？菩薩為得大心，而作是念：「大人樂大利益故，不存小利。」是故，我今當求大人之法，隨而修學；應如是勤加精進，為大利益，所謂諸禪定神通、滅苦解脫等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩何故作如是方便？菩薩為得大心，而作是念：「大人樂大利益故，不存小利。」是故，我今當求大人之法，隨而修學；應如是勤加精進，為大利益，所謂諸禪定神通、滅苦解脫等。

是故汝說非也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故汝說非也。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

初地中已有「直心」等法，何故復說：「菩薩欲得二地，生於十心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初地中已有「直心」等法，何故復說：「菩薩欲得二地，生於十心？」

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

初地雖有此法，未得深樂，未有堅固；在此地中心常憙樂，轉深堅固，堪任施用，是故汝難非也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初地雖有此法，未得深樂，未有堅固；在此地中心常憙樂，轉深堅固，堪任施用，是故汝難非也。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

若深樂堅固此法者，得何異事？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若深樂堅固此法者，得何異事？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

若其一時得， 深樂堅固心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若其一時得， 深樂堅固心，

更不復用功， 如使常隨逐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 更不復用功， 如使常隨逐。

如使一時生，常隨逐人；菩薩如是一時得深樂堅固心已，即常隨逐；更不須用功而生，若以少因緣便生。何以故？根深入故，莖、節相續。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如使一時生，常隨逐人；菩薩如是一時得深樂堅固心已，即常隨逐；更不須用功而生，若以少因緣便生。何以故？根深入故，莖、節相續。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

若菩薩得是十種心，得何等果？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若菩薩得是十種心，得何等果？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

若得是諸心， 正住第二地； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若得是諸心， 正住第二地；

具三種離垢、 惡業及煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具三種離垢、 惡業及煩惱。

若菩薩得是「直」等十心，即名住第二菩薩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若菩薩得是「直」等十心，即名住第二菩薩地。

一離垢者，地名也；二離垢者，於此地中離十不善道罪業之垢；三離垢者，離貪欲、瞋恚等諸煩惱垢，故名為離垢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一離垢者，地名也；二離垢者，於此地中離十不善道罪業之垢；三離垢者，離貪欲、瞋恚等諸煩惱垢，故名為離垢。

復次，離垢義者： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，離垢義者：