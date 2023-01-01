十住毘婆沙論卷第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十住毘婆沙論卷第十

聖者龍樹造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

四十不共法品第二十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四十不共法品第二十一

菩薩如是以三十二相、八十種好念佛生身已，今應念佛諸功德法，所謂： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩如是以三十二相、八十種好念佛生身已，今應念佛諸功德法，所謂：

又應以四十， 不共法念佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又應以四十， 不共法念佛，

諸佛是法身， 非但肉身故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛是法身， 非但肉身故。

諸佛雖有無量諸法，不與餘人共者，有四十法。若人念者，則得歡喜，何以故？諸佛非是色身，是法身故。如《經》說：「汝不應但以色身觀佛，當以法觀。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛雖有無量諸法，不與餘人共者，有四十法。若人念者，則得歡喜，何以故？諸佛非是色身，是法身故。如《經》說：「汝不應但以色身觀佛，當以法觀。」

四十不共法者： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四十不共法者：

一者、飛行自在，二者、變化無量，三者、聖如意無邊，四、聞聲自在，五、無量智力知他心，六、心得自在，七、常在安慧處，八、常不忘誤，九、得金剛三昧力，十、善知不定事，十一、善知無色定事，十二、具足通達諸永滅事，十三、善知心不相應、無色法，十四、大勢波羅蜜，十五、無礙波羅蜜，十六、一切問答及記具足答波羅蜜，十七、具足三轉說法，十八、所說不空，十九、所說無謬失，二十、無能害者，二十一、諸賢聖中大將，二十五、四不守護，二十九、四無所畏，三十九、佛十種力，四十、無礙解脫。是為四十不共之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一者、飛行自在，二者、變化無量，三者、聖如意無邊，四、聞聲自在，五、無量智力知他心，六、心得自在，七、常在安慧處，八、常不忘誤，九、得金剛三昧力，十、善知不定事，十一、善知無色定事，十二、具足通達諸永滅事，十三、善知心不相應、無色法，十四、大勢波羅蜜，十五、無礙波羅蜜，十六、一切問答及記具足答波羅蜜，十七、具足三轉說法，十八、所說不空，十九、所說無謬失，二十、無能害者，二十一、諸賢聖中大將，二十五、四不守護，二十九、四無所畏，三十九、佛十種力，四十、無礙解脫。是為四十不共之法。

今當廣說：飛行自在者：諸佛飛行如意自在，如意、滿足，速疾、無量、無礙。所以者何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今當廣說：飛行自在者：諸佛飛行如意自在，如意、滿足，速疾、無量、無礙。所以者何？

佛若欲於虛空，先舉一足，次舉一足，即能如意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛若欲於虛空，先舉一足，次舉一足，即能如意。

若欲舉足躡虛空而去、若欲住立不動而去，即能得去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲舉足躡虛空而去、若欲住立不動而去，即能得去。

若結跏趺安坐而去，亦能得去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若結跏趺安坐而去，亦能得去。

若欲安臥而去，亦復能去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲安臥而去，亦復能去。

若欲於青琉璃莖、真珊瑚葉、黃金為鬚如意珠臺，無量圍繞如日初出，是寶蓮花遍於空中，蹈上而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲於青琉璃莖、真珊瑚葉、黃金為鬚如意珠臺，無量圍繞如日初出，是寶蓮花遍於空中，蹈上而去。

若欲如日月宮殿、帝釋勝殿、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天、諸梵王等宮殿，隨意化作如彼宮殿坐中而去，即能成辦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲如日月宮殿、帝釋勝殿、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天、諸梵王等宮殿，隨意化作如彼宮殿坐中而去，即能成辦。

若更以餘種種因緣，隨意能去，是故說言：「隨諸所願，皆能滿足」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若更以餘種種因緣，隨意能去，是故說言：「隨諸所願，皆能滿足」。

是故諸佛能以一步，過恒河沙等三千大千世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故諸佛能以一步，過恒河沙等三千大千世界。

有人言：「佛能一念頃，過若干百千國土。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人言：「佛能一念頃，過若干百千國土。」

有人言：「若知佛一步一念能如是去，即可得量。」《經》中說：「諸佛力無量」。是故當知，諸佛虛空飛行自在無量無邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人言：「若知佛一步一念能如是去，即可得量。」《經》中說：「諸佛力無量」。是故當知，諸佛虛空飛行自在無量無邊。

何以故？若大聲聞弟子神通自在，以一念頃能過百億閻浮提、瞿陀尼、弗婆提、欝多羅，越四大王天、忉利天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天、梵天，一瞬中過若干念，積此諸念，以成一日、七日、一月、一歲，乃至百歲。一日過五十三億二百九十六萬六千三千大千世界，如是聲聞人百歲所過，佛一念能過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何以故？若大聲聞弟子神通自在，以一念頃能過百億閻浮提、瞿陀尼、弗婆提、欝多羅，越四大王天、忉利天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天、梵天，一瞬中過若干念，積此諸念，以成一日、七日、一月、一歲，乃至百歲。一日過五十三億二百九十六萬六千三千大千世界，如是聲聞人百歲所過，佛一念能過。

復次，假令恒河中沙，一沙為一劫，有大聲聞神通第一，壽命如是諸恒河沙大劫，於一念中過若干世界，積如是念以為日月歲數，以自在力盡是諸大劫數所過國土，佛能一念中過。諸佛飛行自在，如是速疾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，假令恒河中沙，一沙為一劫，有大聲聞神通第一，壽命如是諸恒河沙大劫，於一念中過若干世界，積如是念以為日月歲數，以自在力盡是諸大劫數所過國土，佛能一念中過。諸佛飛行自在，如是速疾。

於一切鐵圍山、十寶山，四天王處、忉利天處、夜摩、兜率陀、化樂、他化自在、梵世、梵眾、大梵、少光、無量光、光音、少淨、無量淨、遍淨、廣果、無相、不廣、不惱、喜見、妙見、阿迦尼吒天，如是諸處；大風、大水、劫盡火等，及諸天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、緊那羅、摩睺羅伽、諸天、魔及梵、沙門、婆羅門及得諸神通者，不能為礙，是故說飛行無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一切鐵圍山、十寶山，四天王處、忉利天處、夜摩、兜率陀、化樂、他化自在、梵世、梵眾、大梵、少光、無量光、光音、少淨、無量淨、遍淨、廣果、無相、不廣、不惱、喜見、妙見、阿迦尼吒天，如是諸處；大風、大水、劫盡火等，及諸天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、緊那羅、摩睺羅伽、諸天、魔及梵、沙門、婆羅門及得諸神通者，不能為礙，是故說飛行無礙。

又，飛行自在，如意所作，出沒於地，能過石壁、諸山障礙等，佛於此事勝諸聖人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又，飛行自在，如意所作，出沒於地，能過石壁、諸山障礙等，佛於此事勝諸聖人。

又，佛能以常身立至梵天，聲聞人所不能及，有如是等差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又，佛能以常身立至梵天，聲聞人所不能及，有如是等差別。

變化自在者：變化事中有無量力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 變化自在者：變化事中有無量力。

餘聖變化有量有邊，諸佛變化無量無邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘聖變化有量有邊，諸佛變化無量無邊。

餘聖於一念中變化一身，佛以一念隨意變化，有無量事。如《大神通經》中說：「佛從臍中出蓮花，上有化佛，次第遍滿，上至阿迦尼吒天。諸佛變化所作眾事，種種色、種種形，皆以一念。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘聖於一念中變化一身，佛以一念隨意變化，有無量事。如《大神通經》中說：「佛從臍中出蓮花，上有化佛，次第遍滿，上至阿迦尼吒天。諸佛變化所作眾事，種種色、種種形，皆以一念。」

又，聲聞人能於千國土內變化，諸佛能於無量無邊國土，變化自在，又能倍是。諸佛得堅固變化三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又，聲聞人能於千國土內變化，諸佛能於無量無邊國土，變化自在，又能倍是。諸佛得堅固變化三昧。

又，諸佛變化能過恒沙世界，皆從一身出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又，諸佛變化能過恒沙世界，皆從一身出。

復次，佛能普於十方無量無邊世界，現生受身墮地行七步、出家、學道、破魔軍眾、得道、轉法輪；如是等事，皆以一念作之。是諸化佛皆亦復能施作佛事，如是等諸佛所變化事，無量無邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，佛能普於十方無量無邊世界，現生受身墮地行七步、出家、學道、破魔軍眾、得道、轉法輪；如是等事，皆以一念作之。是諸化佛皆亦復能施作佛事，如是等諸佛所變化事，無量無邊。

又於聖如意中，有無量力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又於聖如意中，有無量力。

聖如意者：所謂從身放光，猶如猛火，又出諸雨，變化壽命，隨意長短。於一念頃能至梵天，能變諸物，隨意自在，能動大地。光明能照無量世界而不斷絕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖如意者：所謂從身放光，猶如猛火，又出諸雨，變化壽命，隨意長短。於一念頃能至梵天，能變諸物，隨意自在，能動大地。光明能照無量世界而不斷絕。

聖如意者，不與凡夫等故，無有量故，過諸量故；諸凡夫等，雖變化諸物，少不足言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖如意者，不與凡夫等故，無有量故，過諸量故；諸凡夫等，雖變化諸物，少不足言。

聲聞人能裂千國土，還使令合，能令壽命若至一劫，若減一劫。還能令短，短已不能令長，於一念中能至千國土、梵世界。能於千國土隨意變化。能動千國土，能身出光明，相續不絕照千國土。設使身滅，能留神力，變化如本於千國土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲聞人能裂千國土，還使令合，能令壽命若至一劫，若減一劫。還能令短，短已不能令長，於一念中能至千國土、梵世界。能於千國土隨意變化。能動千國土，能身出光明，相續不絕照千國土。設使身滅，能留神力，變化如本於千國土。

小辟支佛，能於萬國土，萬種變化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小辟支佛，能於萬國土，萬種變化。

中辟支佛，能於百萬國土，百萬種變化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中辟支佛，能於百萬國土，百萬種變化。

大辟支佛，能於三千大千國土，變化如上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大辟支佛，能於三千大千國土，變化如上。

諸佛世尊：能過諸恒河沙世界算數變化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛世尊：能過諸恒河沙世界算數變化。

身出水火。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身出水火。

能末恒河沙等世界，令如微塵，又能還合能住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能末恒河沙等世界，令如微塵，又能還合能住。

壽命無量劫數，還能令少，少已還能令長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壽命無量劫數，還能令少，少已還能令長。

能於無量時住，變化隨意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能於無量時住，變化隨意。

能以一念至無量無邊恒河沙等世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能以一念至無量無邊恒河沙等世界。

能以常身，立至梵世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能以常身，立至梵世。

又能變化無量無邊阿僧祇世界皆令作金，或令作銀、琉璃、珊瑚、車𤦲、馬瑙。取要言之，能令作無量寶物，隨意所作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又能變化無量無邊阿僧祇世界皆令作金，或令作銀、琉璃、珊瑚、車𤦲、馬瑙。取要言之，能令作無量寶物，隨意所作。

又復能變恒河沙等世界大海水，皆使為乳、酥、油、酪、蜜，隨意而成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復能變恒河沙等世界大海水，皆使為乳、酥、油、酪、蜜，隨意而成。

又能以一念變化諸山皆是真金，過諸算數不可稱計。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又能以一念變化諸山皆是真金，過諸算數不可稱計。

又能震動無量無邊世界，一切欲界、色界、諸天宮殿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又能震動無量無邊世界，一切欲界、色界、諸天宮殿。

又以一念能令若干金色光明遍照，如是無量世界，日月光明及欲、色界諸天宮殿光明，皆令不現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又以一念能令若干金色光明遍照，如是無量世界，日月光明及欲、色界諸天宮殿光明，皆令不現。

雖滅度後，能於如是諸世界中，隨意久近，流布神力常不斷絕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖滅度後，能於如是諸世界中，隨意久近，流布神力常不斷絕。

聞聲自在者：諸佛所聞聲中，隨意自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞聲自在者：諸佛所聞聲中，隨意自在。

若無量百千萬億技樂同時俱作，若無量百千萬億眾生一時發言，若遠若近，隨意所聞。假令恒河沙等三千大千世界所有眾生，同時俱作若干百千萬種伎樂，遍滿世界，復有恒河沙等世界眾生，同時以梵音，遍滿一切世界。諸佛若欲於中聞一音聲，隨意得聞，餘者不聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若無量百千萬億技樂同時俱作，若無量百千萬億眾生一時發言，若遠若近，隨意所聞。假令恒河沙等三千大千世界所有眾生，同時俱作若干百千萬種伎樂，遍滿世界，復有恒河沙等世界眾生，同時以梵音，遍滿一切世界。諸佛若欲於中聞一音聲，隨意得聞，餘者不聞。

聲聞所應聞者若有大神力障者，不能得聞。諸佛所聞音聲，雖有大神力障，亦能得聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲聞所應聞者若有大神力障者，不能得聞。諸佛所聞音聲，雖有大神力障，亦能得聞。

聲聞能聞千國土內音聲，諸佛世尊所聞音聲，過無量無邊世界最細音聲，皆亦得聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲聞能聞千國土內音聲，諸佛世尊所聞音聲，過無量無邊世界最細音聲，皆亦得聞。

大神力聲聞住梵世界，發大音聲能滿千國土內；諸佛世尊若住於此，若住梵世，若住餘處，音聲能滿無量無邊世界。若欲令眾生聞，過無量無邊世界最細音聲，能令得聞；欲令不聞，即便不聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大神力聲聞住梵世界，發大音聲能滿千國土內；諸佛世尊若住於此，若住梵世，若住餘處，音聲能滿無量無邊世界。若欲令眾生聞，過無量無邊世界最細音聲，能令得聞；欲令不聞，即便不聞。

是故，但有諸佛於聞聲中得自在力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故，但有諸佛於聞聲中得自在力。

知他心無量自在力者：諸佛世尊，於無量無邊世界現在眾生，悉知其心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知他心無量自在力者：諸佛世尊，於無量無邊世界現在眾生，悉知其心。

餘人但隨名相故知，諸佛以名相義故知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘人但隨名相故知，諸佛以名相義故知。

又餘人不能知無色界眾生諸心，諸佛能知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又餘人不能知無色界眾生諸心，諸佛能知。

餘人雖有知他心智，大力者障則不能知。假使一切眾生成就心通皆如舍利弗、目犍連、辟支佛等，以其神力障一人心，不令他知，而佛能壞彼神力，得知其心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘人雖有知他心智，大力者障則不能知。假使一切眾生成就心通皆如舍利弗、目犍連、辟支佛等，以其神力障一人心，不令他知，而佛能壞彼神力，得知其心。

復次，佛以神力悉知眾生上中下心、垢心、淨心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，佛以神力悉知眾生上中下心、垢心、淨心。

又知諸心各有所緣，從是緣至是緣，次第遍知一切諸緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又知諸心各有所緣，從是緣至是緣，次第遍知一切諸緣。

又以實相知眾生心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又以實相知眾生心。

是故，諸佛以無量力悉知他心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故，諸佛以無量力悉知他心。

第一調伏心波羅蜜者：善知諸禪定、三昧、解脫，住、入、起時。諸佛若入定、若不入定，欲繫心一緣中，隨意久近，如意能住。從此緣中更住餘緣，隨意能住。若佛住常心，欲令人不知，則不能知。假使一切眾生，知他心智如大梵王、如大聲聞、辟支佛，成就智慧，知他人心，以此諸智令一人得，是人欲知佛常心，若佛不聽，則不能知。如《七方便經》中說：「行者善知定相，善知住定相，善知起定相，善知安隱定相，善知定行處相，善知定生相，善知宜諸定法、不宜諸定法。」是名「諸佛第一調伏心波羅蜜」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一調伏心波羅蜜者：善知諸禪定、三昧、解脫，住、入、起時。諸佛若入定、若不入定，欲繫心一緣中，隨意久近，如意能住。從此緣中更住餘緣，隨意能住。若佛住常心，欲令人不知，則不能知。假使一切眾生，知他心智如大梵王、如大聲聞、辟支佛，成就智慧，知他人心，以此諸智令一人得，是人欲知佛常心，若佛不聽，則不能知。如《七方便經》中說：「行者善知定相，善知住定相，善知起定相，善知安隱定相，善知定行處相，善知定生相，善知宜諸定法、不宜諸定法。」是名「諸佛第一調伏心波羅蜜」。

諸佛常安慧者：諸佛安慧常不動，念常在心。何以故？先知而後行，隨意所緣中，住無疑行故，斷一切煩惱故，出過動性故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛常安慧者：諸佛安慧常不動，念常在心。何以故？先知而後行，隨意所緣中，住無疑行故，斷一切煩惱故，出過動性故。

如佛告阿難：「佛於此夜得阿耨多羅三藐三菩提，一切世間若天、魔、梵、沙門、婆羅門，以盡苦道教化周畢，入無餘涅槃。於其中間，佛於諸受，知起、知住、知生、知滅；諸相、諸觸、諸覺、諸念，亦知起、知住、知生、知滅。」惡魔七年晝夜不息，常隨逐佛，不得佛短，不見佛念不在念安慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如佛告阿難：「佛於此夜得阿耨多羅三藐三菩提，一切世間若天、魔、梵、沙門、婆羅門，以盡苦道教化周畢，入無餘涅槃。於其中間，佛於諸受，知起、知住、知生、知滅；諸相、諸觸、諸覺、諸念，亦知起、知住、知生、知滅。」惡魔七年晝夜不息，常隨逐佛，不得佛短，不見佛念不在念安慧。

是名「諸佛常住安慧行中」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名「諸佛常住安慧行中」。

不忘失法者：諸佛得不退法故，通達五藏法故，得無上法故，諸佛常不忘失。諸佛菩提樹下所得，乃至入無餘涅槃，若天、魔、梵、沙門、婆羅門及餘聖人，無能令佛有所忘失。如《法印經》中說：「道場所得是名實得，更無勝法。」如《衣毛竪經》說：「舍利弗！若人實語，有能於法不忘失者，應說我是。何以故？唯我一人無有忘失。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不忘失法者：諸佛得不退法故，通達五藏法故，得無上法故，諸佛常不忘失。諸佛菩提樹下所得，乃至入無餘涅槃，若天、魔、梵、沙門、婆羅門及餘聖人，無能令佛有所忘失。如《法印經》中說：「道場所得是名實得，更無勝法。」如《衣毛竪經》說：「舍利弗！若人實語，有能於法不忘失者，應說我是。何以故？唯我一人無有忘失。」

是名「諸佛於法無忘失」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名「諸佛於法無忘失」。

金剛三昧者：諸佛世尊金剛三昧，是不共法，無能壞故，於一切處無有障礙故，得正遍知故，壞一切法障礙故，等貫穿故，得諸功德利益力故，諸禪定中最上故。無能壞者，是故名為「金剛三昧」；如金剛寶無物能破者，是三昧亦如是。無有法可以壞者，是故名「金剛三昧」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛三昧者：諸佛世尊金剛三昧，是不共法，無能壞故，於一切處無有障礙故，得正遍知故，壞一切法障礙故，等貫穿故，得諸功德利益力故，諸禪定中最上故。無能壞者，是故名為「金剛三昧」；如金剛寶無物能破者，是三昧亦如是。無有法可以壞者，是故名「金剛三昧」。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

何故不可壞？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何故不可壞？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

一切處無有閡故，如帝釋金剛無有閡處；是三昧亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切處無有閡故，如帝釋金剛無有閡處；是三昧亦如是。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

是三昧，何故名「一切處不閡」？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是三昧，何故名「一切處不閡」？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

正通達一切法故。諸佛住是三昧，悉能通達「過去、現在、未來、過出三世、不可說」五藏所攝法，是故名「一切處不閡」。若諸佛住是三昧，諸所有法若不通達，名為有礙；而實不爾，是故名「無礙」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正通達一切法故。諸佛住是三昧，悉能通達「過去、現在、未來、過出三世、不可說」五藏所攝法，是故名「一切處不閡」。若諸佛住是三昧，諸所有法若不通達，名為有礙；而實不爾，是故名「無礙」。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

何以故，是三昧通達一切法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何以故，是三昧通達一切法？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

是三昧能開一切障礙法故，所謂「煩惱障閡、定障閡、智障閡」能開故，是名能通達一切法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是三昧能開一切障礙法故，所謂「煩惱障閡、定障閡、智障閡」能開故，是名能通達一切法。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

是三昧何故能開一切障，餘三昧不能？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是三昧何故能開一切障，餘三昧不能？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

是三昧善等貫穿二法，能壞諸煩惱山令無餘故，正遍通達一切法故，善得不壞心解脫故，是故此三昧能開一切障閡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是三昧善等貫穿二法，能壞諸煩惱山令無餘故，正遍通達一切法故，善得不壞心解脫故，是故此三昧能開一切障閡。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

是三昧何故等貫穿二法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是三昧何故等貫穿二法？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

住是三昧得力故，能得一切諸功德，餘三昧無如是力，是故是三昧能等貫穿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住是三昧得力故，能得一切諸功德，餘三昧無如是力，是故是三昧能等貫穿。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

何故住是三昧得力故，能得一切諸功德？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何故住是三昧得力故，能得一切諸功德？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

是三昧於諸定中最為第一，是故住是三昧能得諸功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是三昧於諸定中最為第一，是故住是三昧能得諸功德。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

何故是三昧，於諸定中最為第一？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何故是三昧，於諸定中最為第一？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

是三昧無量無邊善根所成故，於諸定中最為第一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是三昧無量無邊善根所成故，於諸定中最為第一。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

是三昧，何故無量無邊善根所成？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是三昧，何故無量無邊善根所成？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

是三昧唯一切智人有，餘人所無，是故名為「金剛三昧」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是三昧唯一切智人有，餘人所無，是故名為「金剛三昧」。

四十不共法中難一切智人品第二十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四十不共法中難一切智人品第二十二

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

汝說「金剛三昧，唯一切智人有，餘人所無」，若是三昧但一切智人有，餘人無者，即無是三昧。何以故？無一切智人故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝說「金剛三昧，唯一切智人有，餘人所無」，若是三昧但一切智人有，餘人無者，即無是三昧。何以故？無一切智人故。

何以故？所知法無量無邊，而智慧有量有邊，以此有量有邊智慧，不應知無量事。如今現閻浮提，水、陸眾生過諸算數。是眾生三品：若男、若女、非男非女。在胎、孩童、少壯、衰老，苦、樂等法。過去、未來、現在諸心、心數法，及諸善、惡業，已集、今集、當集，已受報、今受報、未受報。萬物生滅，及閻浮提中，山河、泉池，草木、叢林、根莖、枝葉、花果，所可知者，無有邊際；餘三天下亦如是。如四天下，三千大千世界物亦如是。如三千大千世界物，一切世界所可知物，亦如是。但是世間數尚無量、無邊，難可得知，何況諸閻浮提、諸世間中，眾生、非眾生諸物分？以是因緣當知：所可知物無量無邊故，無一切智者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何以故？所知法無量無邊，而智慧有量有邊，以此有量有邊智慧，不應知無量事。如今現閻浮提，水、陸眾生過諸算數。是眾生三品：若男、若女、非男非女。在胎、孩童、少壯、衰老，苦、樂等法。過去、未來、現在諸心、心數法，及諸善、惡業，已集、今集、當集，已受報、今受報、未受報。萬物生滅，及閻浮提中，山河、泉池，草木、叢林、根莖、枝葉、花果，所可知者，無有邊際；餘三天下亦如是。如四天下，三千大千世界物亦如是。如三千大千世界物，一切世界所可知物，亦如是。但是世間數尚無量、無邊，難可得知，何況諸閻浮提、諸世間中，眾生、非眾生諸物分？以是因緣當知：所可知物無量無邊故，無一切智者。

若謂「智慧有大力，於所知法中無障閡故，遍知一切。可知法如虛空遍在一切法中，是故應有一切智人」者，是事不然！智大力可爾。大智不能自知，如指端不自觸，是故無一切智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若謂「智慧有大力，於所知法中無障閡故，遍知一切。可知法如虛空遍在一切法中，是故應有一切智人」者，是事不然！智大力可爾。大智不能自知，如指端不自觸，是故無一切智。

若謂「更有智，能知是智」，是亦不然！何以故？有無窮過故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若謂「更有智，能知是智」，是亦不然！何以故？有無窮過故。

智若自知、若以他知，二俱不然。若是智有無量力，以不自知故，不得言「有無量力」。是故無有能知一切法智，無知一切法智故，則無一切智者。何以故？一切智者，以智知一切法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智若自知、若以他知，二俱不然。若是智有無量力，以不自知故，不得言「有無量力」。是故無有能知一切法智，無知一切法智故，則無一切智者。何以故？一切智者，以智知一切法故。

復次，所知法無量無邊，若和合百千萬億智人，尚不能盡知，何況一人？是故無有一人能知一切法，無有一切智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，所知法無量無邊，若和合百千萬億智人，尚不能盡知，何況一人？是故無有一人能知一切法，無有一切智。

若謂「不以遍知一切山河、眾生、非眾生故，名一切智人。但以盡知一切經書故，名一切智人」者，是亦不然！何以故？佛法中不說《韋陀》等經書義。若佛是一切智人者，應用《韋陀》等經書，而實不用，是故佛非一切智人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若謂「不以遍知一切山河、眾生、非眾生故，名一切智人。但以盡知一切經書故，名一切智人」者，是亦不然！何以故？佛法中不說《韋陀》等經書義。若佛是一切智人者，應用《韋陀》等經書，而實不用，是故佛非一切智人。

又，四《韋陀羅經》，有量有限今世尚無盡能知者，況有盡知一切經書，是故無有一切智人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又，四《韋陀羅經》，有量有限今世尚無盡能知者，況有盡知一切經書，是故無有一切智人。

復次，有經書能增長貪欲，歌舞音樂等，若一切智人知是事者，即有貪欲。是經書者是貪欲因緣，若有因必有果。若一切智人不知此事，則不名一切智人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，有經書能增長貪欲，歌舞音樂等，若一切智人知是事者，即有貪欲。是經書者是貪欲因緣，若有因必有果。若一切智人不知此事，則不名一切智人。

復次，有諸經書能助瞋恚，喜誑於人，所謂治世經書等。若知是事，則有瞋恚。何以故？有因必有果故。若不知則不名一切智人，是故知無一切智人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，有諸經書能助瞋恚，喜誑於人，所謂治世經書等。若知是事，則有瞋恚。何以故？有因必有果故。若不知則不名一切智人，是故知無一切智人。

復次，佛不必盡知未來世事。譬如我今難一切智人，佛無經書豫記：是人如是姓、如是家、在某處，以如是事難一切智人。若謂佛盡知，何以故不說是事？若說經者，經中應有，不說是事，是故知非一切智人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，佛不必盡知未來世事。譬如我今難一切智人，佛無經書豫記：是人如是姓、如是家、在某處，以如是事難一切智人。若謂佛盡知，何以故不說是事？若說經者，經中應有，不說是事，是故知非一切智人。

復次，佛若盡知未來世事，應當豫知調達出家已破僧；若知者，不應聽出家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，佛若盡知未來世事，應當豫知調達出家已破僧；若知者，不應聽出家。

復次，佛不知木機、激石。佛若豫知者，則不應於中經行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，佛不知木機、激石。佛若豫知者，則不應於中經行。

復次，佛不知旃遮婆羅門女以婬欲謗。若佛先知，應告諸比丘，未來當有是事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，佛不知旃遮婆羅門女以婬欲謗。若佛先知，應告諸比丘，未來當有是事。

復次，有梵志嫉佛故，於餘處殺梵志女——孫陀羅，於祇洹塹中埋。佛不知是事，若知是者，應於諸梵志所救此女命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，有梵志嫉佛故，於餘處殺梵志女——孫陀羅，於祇洹塹中埋。佛不知是事，若知是者，應於諸梵志所救此女命。

至調達所推石下，不說婆羅門女、梵志女事，以不知故；當知佛不盡知未來世，是故非一切智人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至調達所推石下，不說婆羅門女、梵志女事，以不知故；當知佛不盡知未來世，是故非一切智人。

復次，佛入婆羅門聚落乞食空鉢而出，不能豫知魔時轉諸人心，乃至不得一食；佛若知者，則不應入婆羅門聚落。是故知「佛不盡知未來事」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，佛入婆羅門聚落乞食空鉢而出，不能豫知魔時轉諸人心，乃至不得一食；佛若知者，則不應入婆羅門聚落。是故知「佛不盡知未來事」。

復次，阿闍世王欲害佛故，放守財醉象。佛不知故，入王舍城乞食，若豫知者，則不應入城。是故不知未來事，不知未來事故，則非一切智人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，阿闍世王欲害佛故，放守財醉象。佛不知故，入王舍城乞食，若豫知者，則不應入城。是故不知未來事，不知未來事故，則非一切智人。

復次，佛不知惡涅達多請佛因緣，即受其請，將諸比丘，詣韋羅闍國。是婆羅門忘先請故，使佛食馬麥。若佛豫知，則不應受請，三月食馬麥。是故知佛不知未來事，不知未來事故，則非一切智人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，佛不知惡涅達多請佛因緣，即受其請，將諸比丘，詣韋羅闍國。是婆羅門忘先請故，使佛食馬麥。若佛豫知，則不應受請，三月食馬麥。是故知佛不知未來事，不知未來事故，則非一切智人。

復次，佛受須涅叉多羅為弟子故，則不知未來事。是人惡心堅牢、難化，不信佛語。佛若知者，云何受為弟子？受為弟子故，則不知未來事，不知未來事故，則非一切智人。復次，若佛是一切智人，則應防護未有犯罪者，當為結戒。以先不知結戒因緣，有作罪已，方乃結戒，則不知未來事。不知未來事故，則非一切智人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，佛受須涅叉多羅為弟子故，則不知未來事。是人惡心堅牢、難化，不信佛語。佛若知者，云何受為弟子？受為弟子故，則不知未來事，不知未來事故，則非一切智人。復次，若佛是一切智人，則應防護未有犯罪者，當為結戒。以先不知結戒因緣，有作罪已，方乃結戒，則不知未來事。不知未來事故，則非一切智人。

復次，佛法但以出家受戒歲數，處在上座，恭敬禮拜。不以耆年、貴族、諸家、功德、智慧、多聞、禪定、果、斷、神通為大。若是一切智者，應以耆年、貴族、諸家、功德、智慧、多聞、禪定、果、斷、神通為大，供養恭敬。若如是者，名為善制。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，佛法但以出家受戒歲數，處在上座，恭敬禮拜。不以耆年、貴族、諸家、功德、智慧、多聞、禪定、果、斷、神通為大。若是一切智者，應以耆年、貴族、諸家、功德、智慧、多聞、禪定、果、斷、神通為大，供養恭敬。若如是者，名為善制。

歲數者，受戒年數，如五歲道人，禮六歲者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歲數者，受戒年數，如五歲道人，禮六歲者。

貴族者，世間有四品眾生——婆羅門、剎利、韋舍、首陀羅。首陀羅應恭敬韋舍、剎利、婆羅門，韋舍應恭敬剎利、婆羅門，剎利應恭敬婆羅門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貴族者，世間有四品眾生——婆羅門、剎利、韋舍、首陀羅。首陀羅應恭敬韋舍、剎利、婆羅門，韋舍應恭敬剎利、婆羅門，剎利應恭敬婆羅門。

諸家者，工巧家、商估家、居士家、長者家、大臣家、王家等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸家者，工巧家、商估家、居士家、長者家、大臣家、王家等。

於諸家中，其小家應恭敬大家；如是於貧賤中出家者，應恭敬富貴中出家者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸家中，其小家應恭敬大家；如是於貧賤中出家者，應恭敬富貴中出家者。

功德者，毀戒人應恭敬禮拜持戒者，持戒者不應禮毀戒者；不行十二頭陀者，應禮行十二頭陀者；不具足行頭陀者，應禮具足行頭陀者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德者，毀戒人應恭敬禮拜持戒者，持戒者不應禮毀戒者；不行十二頭陀者，應禮行十二頭陀者；不具足行頭陀者，應禮具足行頭陀者。

智慧者，無智慧人應禮敬有智慧者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧者，無智慧人應禮敬有智慧者。

多聞者，少聞人應禮多聞者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多聞者，少聞人應禮多聞者。

不多誦者，應禮敬多誦者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不多誦者，應禮敬多誦者。

果者，須陀洹應禮敬斯陀含，如是展轉應禮阿羅漢。一切凡夫應禮得果者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 果者，須陀洹應禮敬斯陀含，如是展轉應禮阿羅漢。一切凡夫應禮得果者。

斷者，少斷結使及未斷者，應禮多斷者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷者，少斷結使及未斷者，應禮多斷者。

神通者，若未具神通者，應禮具神通者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神通者，若未具神通者，應禮具神通者。

佛若如是次第善說供養恭敬法者，是為上說，而實不爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛若如是次第善說供養恭敬法者，是為上說，而實不爾。

是故知非一切智人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故知非一切智人。

復次，佛尚不能知現在事。汝若謂我「云何知佛不知現在事」者，今當說之：有眾生結使薄者、無業障者、離八難者、堪行深法者、能成正法者，而佛不知。佛成道已，初欲說法，生如是疑：「我所得法甚深、玄遠、微妙、寂滅、難知難解，唯有智者可以內知；世間眾生貪著世事，此中除斷一切煩惱、滅愛、厭離，第一難見。若我說法，眾生不解，徒自疲苦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，佛尚不能知現在事。汝若謂我「云何知佛不知現在事」者，今當說之：有眾生結使薄者、無業障者、離八難者、堪行深法者、能成正法者，而佛不知。佛成道已，初欲說法，生如是疑：「我所得法甚深、玄遠、微妙、寂滅、難知難解，唯有智者可以內知；世間眾生貪著世事，此中除斷一切煩惱、滅愛、厭離，第一難見。若我說法，眾生不解，徒自疲苦。」

生如是疑，而實眾生有薄結使，無業障者、有離八難者、堪行深法者、能成正法者，佛不能知如是眾生。是故當知不知現在事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生如是疑，而實眾生有薄結使，無業障者、有離八難者、堪行深法者、能成正法者，佛不能知如是眾生。是故當知不知現在事。

又作是念：「昔我苦行，五比丘供養執侍，應先利益。今在何處？」作是念已，時，有天告：「今在波羅捺，鹿野苑中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又作是念：「昔我苦行，五比丘供養執侍，應先利益。今在何處？」作是念已，時，有天告：「今在波羅捺，鹿野苑中。」

是故當知：佛不知現在事。不知現在事故，則非一切智人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故當知：佛不知現在事。不知現在事故，則非一切智人。

復次，佛得道已，受請說法，而作是念：「我今說法，誰應先聞？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，佛得道已，受請說法，而作是念：「我今說法，誰應先聞？」

即復念言：「欝頭藍弗，此人利智，易可開悟」。爾時，此人先已命終，而佛訪求。時，天告言：「昨夜命終。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即復念言：「欝頭藍弗，此人利智，易可開悟」。爾時，此人先已命終，而佛訪求。時，天告言：「昨夜命終。」

佛又思惟迴心欲度阿羅邏。天復白言：「是人亡來七日」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛又思惟迴心欲度阿羅邏。天復白言：「是人亡來七日」。

若佛是一切智者，先應知此諸人命終，而實不知。不知過去事，故則不名一切智人。一切智人，法應度可度者，不可則置。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若佛是一切智者，先應知此諸人命終，而實不知。不知過去事，故則不名一切智人。一切智人，法應度可度者，不可則置。

復次，佛處處有疑語，如巴蓮弗城，是事當以三因緣壞：若水、若火、若內人與外人謀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，佛處處有疑語，如巴蓮弗城，是事當以三因緣壞：若水、若火、若內人與外人謀。

若佛是一切智人者，則不應有疑惑語，是故知非一切智人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若佛是一切智人者，則不應有疑惑語，是故知非一切智人。

復次，佛問比丘：「汝等聚會為說何事？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，佛問比丘：「汝等聚會為說何事？」

如是等問。若一切智人者，則不應問如是等事；以問他故，非一切智人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等問。若一切智人者，則不應問如是等事；以問他故，非一切智人。

復次，佛自稱讚身，毀訾他人，如《經》中說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，佛自稱讚身，毀訾他人，如《經》中說：

「佛告阿難：『唯我一人，第一無比，無與等者。』告諸比丘：『尼犍子等，是弊惡人，成就五邪法。諸尼犍子等，無信、無慚、無愧、寡聞懈怠、少念薄智。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛告阿難：『唯我一人，第一無比，無與等者。』告諸比丘：『尼犍子等，是弊惡人，成就五邪法。諸尼犍子等，無信、無慚、無愧、寡聞懈怠、少念薄智。』」

又說梵志、尼犍諸外道弟子等，諸不可事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又說梵志、尼犍諸外道弟子等，諸不可事。

若自稱讚，毀訾他人，世人尚愧，何況一切智人！有此事故，非一切智人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若自稱讚，毀訾他人，世人尚愧，何況一切智人！有此事故，非一切智人。

復次，佛經始終相違，如《經》中說：「諸比丘！我新得道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，佛經始終相違，如《經》中說：「諸比丘！我新得道。」

又言：「我得往古諸佛所得道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又言：「我得往古諸佛所得道。」

世間有智，尚離終始相違，何況出家一切智人，而有相違。以終始相違故，當知非一切智人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間有智，尚離終始相違，何況出家一切智人，而有相違。以終始相違故，當知非一切智人。

是故汝說「金剛三昧，唯一切智人得」，是事不然！無一切智人故，一切智三昧亦不成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故汝說「金剛三昧，唯一切智人得」，是事不然！無一切智人故，一切智三昧亦不成。

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

汝莫說此，佛實是一切智人。何以故？凡一切法有五法藏，所謂過去法、未來法、現在法、出三世法、不可說法，唯佛如實遍知是法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝莫說此，佛實是一切智人。何以故？凡一切法有五法藏，所謂過去法、未來法、現在法、出三世法、不可說法，唯佛如實遍知是法。

如汝先難「所知法無量無邊，故無一切智人」者，我今當答：若所知法無量無邊，智亦無量無邊。以「無量無邊智」知「無量無邊法」，無咎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如汝先難「所知法無量無邊，故無一切智人」者，我今當答：若所知法無量無邊，智亦無量無邊。以「無量無邊智」知「無量無邊法」，無咎。

若謂「是知，亦應以智知，是則無窮」者，今當答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若謂「是知，亦應以智知，是則無窮」者，今當答：

法應以智知，智如世間人言：「我是智者，我是無智者；我是麁智者，我是細智者。」以是因緣，以智知智故，則無無窮過。如以現在智知過去智，則盡知一切法，無有遺餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法應以智知，智如世間人言：「我是智者，我是無智者；我是麁智者，我是細智者。」以是因緣，以智知智故，則無無窮過。如以現在智知過去智，則盡知一切法，無有遺餘。

復次，如人數他通身為十，知亦如是。自知亦知他，則無有咎，如燈自照亦照他。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，如人數他通身為十，知亦如是。自知亦知他，則無有咎，如燈自照亦照他。

如汝所說：「和合百千萬億智人，尚不能盡知一切法，何況一人知」者，是事不然！何以故？一切智慧人能知眾事；雖復眾多無有智慧，不能有所知。如百千盲人，不任作導；一人有眼，任為導師。是故汝以一人為難，雖復多智，於佛則無智。是事不然！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如汝所說：「和合百千萬億智人，尚不能盡知一切法，何況一人知」者，是事不然！何以故？一切智慧人能知眾事；雖復眾多無有智慧，不能有所知。如百千盲人，不任作導；一人有眼，任為導師。是故汝以一人為難，雖復多智，於佛則無智。是事不然！

汝謂「佛不說《韋陀》等外經，故非一切智人」者，今當答：《韋陀》中無善寂滅法，但有種種諸戲論事。諸佛所說，皆為善寂滅故。佛雖知《韋陀》等經，不能令人得善寂滅，是故不說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝謂「佛不說《韋陀》等外經，故非一切智人」者，今當答：《韋陀》中無善寂滅法，但有種種諸戲論事。諸佛所說，皆為善寂滅故。佛雖知《韋陀》等經，不能令人得善寂滅，是故不說。

問曰：「《韋陀》中亦有善寂滅解脫說，世間先皆幽闇都無所有，初有大人出現如日，若有見者得度死難，更有餘導。又說：人身小則神小，人大則神大。身為神宅，常處其中。若以智慧，開解神縛，則得解脫。是故當知，《韋陀》中有寂滅解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「《韋陀》中亦有善寂滅解脫說，世間先皆幽闇都無所有，初有大人出現如日，若有見者得度死難，更有餘導。又說：人身小則神小，人大則神大。身為神宅，常處其中。若以智慧，開解神縛，則得解脫。是故當知，《韋陀》中有寂滅解脫。」

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

無是事也！何以故？《韋陀》經中有「四顛倒」： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無是事也！何以故？《韋陀》經中有「四顛倒」：

世間無常，而別有常世間。如說一作天祠墮落，再亦墮落，三作則不墮，是為無常中「常顛倒」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間無常，而別有常世間。如說一作天祠墮落，再亦墮落，三作則不墮，是為無常中「常顛倒」。

世間苦，而說有常樂處，是為苦中「樂顛倒」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間苦，而說有常樂處，是為苦中「樂顛倒」。

又說我神轉為子，願使壽百歲。子是他身，云何為我？是為無我中「我顛倒」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又說我神轉為子，願使壽百歲。子是他身，云何為我？是為無我中「我顛倒」。

說身清淨，第一無比。金銀珍寶，無及身者，是名無淨中「淨顛倒」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說身清淨，第一無比。金銀珍寶，無及身者，是名無淨中「淨顛倒」。

顛倒則無實，無實云何有寂滅？是故《韋陀》中無善寂滅法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顛倒則無實，無實云何有寂滅？是故《韋陀》中無善寂滅法。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

《韋陀》中說「能知韋陀者清淨安隱」，云何言「無善寂滅法」？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 《韋陀》中說「能知韋陀者清淨安隱」，云何言「無善寂滅法」？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

知《韋陀》者，雖說安隱，非畢竟解脫。於異身中，生解脫想，是說因長壽天，說為解脫。是故《韋陀》中，實無解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知《韋陀》者，雖說安隱，非畢竟解脫。於異身中，生解脫想，是說因長壽天，說為解脫。是故《韋陀》中，實無解脫。

復次，《韋陀》中，略說有三義：一者、呪願，二者、稱讚，三者、法則。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，《韋陀》中，略說有三義：一者、呪願，二者、稱讚，三者、法則。

「呪願」名為令我得妻子、牛馬、金銀珍寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「呪願」名為令我得妻子、牛馬、金銀珍寶。

「稱讚」名為汝火神，頭黑、頸赤、體黃，常在眾生五大中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「稱讚」名為汝火神，頭黑、頸赤、體黃，常在眾生五大中。

「法則」名為是事應作，是不應作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「法則」名為是事應作，是不應作。

如從昴星初受火法，而實呪願、稱讚、法則無有寂滅解脫。何以故？貪著世樂，然蘇呪願，無真智慧，不斷煩惱，何有解脫？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如從昴星初受火法，而實呪願、稱讚、法則無有寂滅解脫。何以故？貪著世樂，然蘇呪願，無真智慧，不斷煩惱，何有解脫？

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

《韋陀》法自古有之，第一可信；汝言「無善寂滅，故不可信」者，是事不然！何以故？佛法近乃出世，《韋陀》自古久遠，常在世間。是故古法可信，近法不可信。汝言「《韋陀》中無善寂滅法」，是事不然！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 《韋陀》法自古有之，第一可信；汝言「無善寂滅，故不可信」者，是事不然！何以故？佛法近乃出世，《韋陀》自古久遠，常在世間。是故古法可信，近法不可信。汝言「《韋陀》中無善寂滅法」，是事不然！

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

時不可信——無明先出，正智後出；邪見先出，正見後出，不可以無明、邪見先出故「可信」，正智、正見後出「不可信」。如先有污泥，後有蓮花；先有病，後有藥。如是不可以在先出者為貴，是故《韋陀》先出，佛法後出，謂不可信者，是事不然！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時不可信——無明先出，正智後出；邪見先出，正見後出，不可以無明、邪見先出故「可信」，正智、正見後出「不可信」。如先有污泥，後有蓮花；先有病，後有藥。如是不可以在先出者為貴，是故《韋陀》先出，佛法後出，謂不可信者，是事不然！

復次，過去錠光等諸佛，皆先出世，其法則古出，《韋陀》是後出。若汝以先久為貴者，此諸佛及法，則應是貴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，過去錠光等諸佛，皆先出世，其法則古出，《韋陀》是後出。若汝以先久為貴者，此諸佛及法，則應是貴。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

《韋陀》不能作善寂滅，是故佛法中不說；若佛知不能作寂滅，何用知為？若不知，則非一切智人；二俱有過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 《韋陀》不能作善寂滅，是故佛法中不說；若佛知不能作寂滅，何用知為？若不知，則非一切智人；二俱有過。

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

汝語非也，佛先知《韋陀》不能善寂滅，故不說、亦不修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝語非也，佛先知《韋陀》不能善寂滅，故不說、亦不修行。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

若佛知《韋陀》無有利益故，而說不修習者，何用知為？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若佛知《韋陀》無有利益故，而說不修習者，何用知為？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

大智之人應悉分別是正道、是邪道；欲令無量人眾度險惡道故，行於正道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大智之人應悉分別是正道、是邪道；欲令無量人眾度險惡道故，行於正道。

譬如導師善分別邪道、正道，佛亦如是，既自得出生、老、死險道，亦復欲令眾生出，故善知八真聖道，亦知《韋陀》等邪險惡道；為離邪惡道故，行於正道故，但知而不說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如導師善分別邪道、正道，佛亦如是，既自得出生、老、死險道，亦復欲令眾生出，故善知八真聖道，亦知《韋陀》等邪險惡道；為離邪惡道故，行於正道故，但知而不說。

猶如農夫為穀種植，至秋收穫，亦得草䴰；佛亦如是，為無上道，故勤行精進得菩提道，亦知《韋陀》等諸邪道，是故無咎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如農夫為穀種植，至秋收穫，亦得草䴰；佛亦如是，為無上道，故勤行精進得菩提道，亦知《韋陀》等諸邪道，是故無咎。

如汝先說：「無人能有具知四《韋陀》」者，此難不然！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如汝先說：「無人能有具知四《韋陀》」者，此難不然！

世間人各有念力，有人一日能誦五偈、有誦百偈、有誦二百偈。若人一日不誦十偈，則謂：無能誦百偈、出百偈者，此非實語。汝等不能盡知故，便言「都無智者」，若人見一人不能度河，便言「無能度者」，是人不名正說，何以故？自有餘大力者能度，此亦如是。設使餘人不能盡知，一切智者知之何咎？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間人各有念力，有人一日能誦五偈、有誦百偈、有誦二百偈。若人一日不誦十偈，則謂：無能誦百偈、出百偈者，此非實語。汝等不能盡知故，便言「都無智者」，若人見一人不能度河，便言「無能度者」，是人不名正說，何以故？自有餘大力者能度，此亦如是。設使餘人不能盡知，一切智者知之何咎？

復次，脾娑仙人皆讀《韋陀》，亦應成一切智；若有盡讀《韋陀》，何以言「無一切智」？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，脾娑仙人皆讀《韋陀》，亦應成一切智；若有盡讀《韋陀》，何以言「無一切智」？

若汝言「有經書能生貪欲、瞋恚」者，我今當答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若汝言「有經書能生貪欲、瞋恚」者，我今當答：

若人欲長壽，應離死因緣；佛亦如是，欲斷一切眾生貪欲、瞋恚，應知貪欲、瞋恚因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人欲長壽，應離死因緣；佛亦如是，欲斷一切眾生貪欲、瞋恚，應知貪欲、瞋恚因緣。

復次，如汝說「能知生貪欲、瞋恚經書，則有貪欲、瞋恚」者，無有是處也。佛雖知是，不用、不行，故無過咎。如人知死因緣則不死，若行死因緣則死，是事亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，如汝說「能知生貪欲、瞋恚經書，則有貪欲、瞋恚」者，無有是處也。佛雖知是，不用、不行，故無過咎。如人知死因緣則不死，若行死因緣則死，是事亦爾。

若汝說「不知未來事故，不名一切智」者，我今當答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若汝說「不知未來事故，不名一切智」者，我今當答：

此則非難。我等亦知有難一切智者，如《經》中說：「佛告諸比丘：凡夫無智，有三相：不應思而思、不應說而說、不應作而作。」是故皆已總說。汝等未來世凡夫，皆在其中。無利益故，何用分別說其名字等？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此則非難。我等亦知有難一切智者，如《經》中說：「佛告諸比丘：凡夫無智，有三相：不應思而思、不應說而說、不應作而作。」是故皆已總說。汝等未來世凡夫，皆在其中。無利益故，何用分別說其名字等？

若謂「佛知有難，不豫答」者，亦不須此！今現四眾中，亦有善斷疑難者，今亦有能破諸難問者，何用先答？如汝今日現見比丘之中，能破婆羅門者，是故不須先答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若謂「佛知有難，不豫答」者，亦不須此！今現四眾中，亦有善斷疑難者，今亦有能破諸難問者，何用先答？如汝今日現見比丘之中，能破婆羅門者，是故不須先答。

又，先時亦有答，散在眾《經》，人不能具知佛法故，不知處所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又，先時亦有答，散在眾《經》，人不能具知佛法故，不知處所。

若言「受調達出家」事，我今當答：謂「受調達出家，則非一切智人」者，是語不然；調達出家非佛所度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若言「受調達出家」事，我今當答：謂「受調達出家，則非一切智人」者，是語不然；調達出家非佛所度。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

若餘人度者，佛何以聽？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若餘人度者，佛何以聽？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

善惡各有時，不必出家便惡。調達出家之後，有持戒諸功德，是故出家無過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善惡各有時，不必出家便惡。調達出家之後，有持戒諸功德，是故出家無過。

復次，調達於十二年清淨持戒，誦六萬法藏；此果報者，當來不空，必有利益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，調達於十二年清淨持戒，誦六萬法藏；此果報者，當來不空，必有利益。

汝說「調達機關激石」者，我今當說：諸佛成就無殺法故，一切世間無能奪命者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝說「調達機關激石」者，我今當說：諸佛成就無殺法故，一切世間無能奪命者。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

若成就不殺法者，何故迸石而來？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若成就不殺法者，何故迸石而來？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

佛於先世，種壞身業，定報應受；示眾生業報不可捨，故現受，是故自來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛於先世，種壞身業，定報應受；示眾生業報不可捨，故現受，是故自來。

汝言旃遮女，佛不先說者，我今當答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝言旃遮女，佛不先說者，我今當答：

以旃遮女故譏佛者，不能壞一切智人因緣。若佛先說「旃遮女當來謗我」者，旃遮女則不來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以旃遮女故譏佛者，不能壞一切智人因緣。若佛先說「旃遮女當來謗我」者，旃遮女則不來。

復次，佛先世謗人罪業因緣，今必應受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，佛先世謗人罪業因緣，今必應受。

汝說佛何以不遮孫陀利入祇洹事，我今當答：此事不能壞一切智人因緣： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝說佛何以不遮孫陀利入祇洹事，我今當答：此事不能壞一切智人因緣：

佛無有力令一切眾生盡作樂人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛無有力令一切眾生盡作樂人。

又諸佛離一切諍訟，不自高身、不著持戒；是故不遮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又諸佛離一切諍訟，不自高身、不著持戒；是故不遮。

復次，佛先世業熟故，必應受七日謗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，佛先世業熟故，必應受七日謗。

又眾生見佛聞謗不憂、雪明不喜故，發無上道心，作是願言：「我等亦當得如是清淨心！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又眾生見佛聞謗不憂、雪明不喜故，發無上道心，作是願言：「我等亦當得如是清淨心！」

是故無咎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故無咎。

汝先說「佛入婆羅門聚落，空鉢而出，非一切智人」者，今當答：佛不以飲食先觀人心，入聚落已，魔轉其意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝先說「佛入婆羅門聚落，空鉢而出，非一切智人」者，今當答：佛不以飲食先觀人心，入聚落已，魔轉其意。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

是事佛應先知「我入聚落，魔當轉人心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是事佛應先知「我入聚落，魔當轉人心。」

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

佛亦先知此事，為大利益眾生，諸佛非但以受人食故以為利益，度脫眾生。有以清淨心迎逆、敬禮、和顏瞻視——此皆大利，何必飲食。以種種門利益眾生，非空入聚落。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛亦先知此事，為大利益眾生，諸佛非但以受人食故以為利益，度脫眾生。有以清淨心迎逆、敬禮、和顏瞻視——此皆大利，何必飲食。以種種門利益眾生，非空入聚落。

汝說「佛逆趣醉象」者，今當答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝說「佛逆趣醉象」者，今當答：

佛雖知此事，以因緣故往：以此醉象必應得度；又能障其害佛罪業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛雖知此事，以因緣故往：以此醉象必應得度；又能障其害佛罪業。

復次，此象身如黑山，眾人見此低頭禮佛，皆起恭敬；以是因緣故，佛故往趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，此象身如黑山，眾人見此低頭禮佛，皆起恭敬；以是因緣故，佛故往趣。

復次，佛趣此象，無有過失。若有惡事，可作此難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，佛趣此象，無有過失。若有惡事，可作此難。

汝難「至隨蘭若」者，為受先世業果報故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝難「至隨蘭若」者，為受先世業果報故。

汝說「畜須涅叉多羅為弟子」者，今當說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝說「畜須涅叉多羅為弟子」者，今當說：

佛身、口、意、命，不須守護，無所畏故，聽為弟子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛身、口、意、命，不須守護，無所畏故，聽為弟子。

復次，是人常近佛故，得見種種大神力，見諸天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅等諸王來供養佛，請問種種甚深要法，心得清淨；心清淨故，得利益因緣，是故雖惡，聽為弟子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，是人常近佛故，得見種種大神力，見諸天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅等諸王來供養佛，請問種種甚深要法，心得清淨；心清淨故，得利益因緣，是故雖惡，聽為弟子。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

此人於佛，多生惡心，是故不應聽為弟子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此人於佛，多生惡心，是故不應聽為弟子。

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

若不聽為弟子，亦有惡心，是故聽為弟子，無咎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若不聽為弟子，亦有惡心，是故聽為弟子，無咎。

汝說「先未作罪時，何以不制戒」，今當答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝說「先未作罪時，何以不制戒」，今當答：

佛先結戒，說八聖道：正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定。說是至涅槃道故，已說一切諸戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛先結戒，說八聖道：正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定。說是至涅槃道故，已說一切諸戒。

復次，佛說三學—善學戒、善學心、善學慧，當知已說一切諸戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，佛說三學—善學戒、善學心、善學慧，當知已說一切諸戒。

復次，佛告諸比丘：「一切惡決定不應作。」是不名「先結戒」耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，佛告諸比丘：「一切惡決定不應作。」是不名「先結戒」耶？

復次，佛說十善道：離殺、盜、婬、兩舌、惡罵、妄言、綺語、貪嫉、瞋恚、邪見，不名「先結戒」耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，佛說十善道：離殺、盜、婬、兩舌、惡罵、妄言、綺語、貪嫉、瞋恚、邪見，不名「先結戒」耶？

佛先十二年中，說一偈為布薩法；所謂：「一切惡莫作，一切善當行，自淨其志意，是則諸佛教。」是故當知先已結戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛先十二年中，說一偈為布薩法；所謂：「一切惡莫作，一切善當行，自淨其志意，是則諸佛教。」是故當知先已結戒。

復次，佛說：「諸小惡因緣皆應當離。」如說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，佛說：「諸小惡因緣皆應當離。」如說：

「離身諸惡行， 亦離口諸惡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「離身諸惡行， 亦離口諸惡，

離意諸惡行， 餘惡悉遠離。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離意諸惡行， 餘惡悉遠離。」

如是說者，當知先已結戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是說者，當知先已結戒。

復次，佛先已說：「諸守護法。」如說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，佛先已說：「諸守護法。」如說：

「護身為善哉， 能護口亦善， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「護身為善哉， 能護口亦善，

護意為善哉， 護一切亦善； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護意為善哉， 護一切亦善；

比丘護一切， 得遠離諸惡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘護一切， 得遠離諸惡。」

如是說者，當知先已結戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是說者，當知先已結戒。

復次，佛先說善相，如說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，佛先說善相，如說：

「手足勿妄犯， 節言慎所行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「手足勿妄犯， 節言慎所行，

當樂守定意， 是名真比丘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當樂守定意， 是名真比丘。」

如是說者，當知先已結戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是說者，當知先已結戒。

復次，說沙門法故，當知先已結戒，沙門有四法： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，說沙門法故，當知先已結戒，沙門有四法：

一、於瞋不報，二、於罵默然，三、杖捶能受，四、害者忍之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、於瞋不報，二、於罵默然，三、杖捶能受，四、害者忍之。

復次，佛說四念處：觀身、觀受、觀心、觀法，是涅槃道住處故，當知先已結戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，佛說四念處：觀身、觀受、觀心、觀法，是涅槃道住處故，當知先已結戒。

若微小惡尚不聽，何況身、口惡業。如是等因緣，當知先已結戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若微小惡尚不聽，何況身、口惡業。如是等因緣，當知先已結戒。

如王者立制：「不應作惡！後有犯者，隨事輕重，作如是罪，如是治之。」佛亦如是：先總說戒，後有犯者，說其罪相；如有作惡者，教令懺悔：作如是罪，應如是懺——不見擯、滅擯、不共住等；成如是事故，後乃結戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如王者立制：「不應作惡！後有犯者，隨事輕重，作如是罪，如是治之。」佛亦如是：先總說戒，後有犯者，說其罪相；如有作惡者，教令懺悔：作如是罪，應如是懺——不見擯、滅擯、不共住等；成如是事故，後乃結戒。