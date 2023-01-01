十住毘婆沙論卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十住毘婆沙論卷第三

聖者龍樹造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

釋願品之餘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋願品之餘

復次—— 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次——

願淨佛土故 滅除諸雜惡 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願淨佛土故 滅除諸雜惡

殺生、偷盜、邪婬、妄語、兩舌、惡口、綺語、貪、恚、邪命、飲酒等，有如是惡；名為不淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 殺生、偷盜、邪婬、妄語、兩舌、惡口、綺語、貪、恚、邪命、飲酒等，有如是惡；名為不淨。

復次，國土中有地獄、畜生、餓鬼等諸惡道，名為不淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，國土中有地獄、畜生、餓鬼等諸惡道，名為不淨。

復次，眾生無信、懈怠、亂心、愚癡、諂曲、慳嫉、忿恨重、邪見、慢、憍慢、大慢、我慢、邪慢、矯異、自親、激動、抑揚、因利求利、貴於世樂、放逸自恣、多欲、惡欲、邪貪、邪婬、不識父母、沙門、婆羅門、不忍辱、破威儀、難與語、邪覺觀、貪欲、瞋恚、睡眠、調戲、疑所覆蔽，名為不淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，眾生無信、懈怠、亂心、愚癡、諂曲、慳嫉、忿恨重、邪見、慢、憍慢、大慢、我慢、邪慢、矯異、自親、激動、抑揚、因利求利、貴於世樂、放逸自恣、多欲、惡欲、邪貪、邪婬、不識父母、沙門、婆羅門、不忍辱、破威儀、難與語、邪覺觀、貪欲、瞋恚、睡眠、調戲、疑所覆蔽，名為不淨。

復次，惡鳥獸、多怨賊，無水漿、飢饉災疫，人畏、非人畏，內反逆、外賊寇，若多雨、若亢旱、諸衰惱、小劫盡諸苦惱等，名為不淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，惡鳥獸、多怨賊，無水漿、飢饉災疫，人畏、非人畏，內反逆、外賊寇，若多雨、若亢旱、諸衰惱、小劫盡諸苦惱等，名為不淨。

復次，眾生短命、惡色無力、多諸憂苦，少膽幹、多疾病，少威力、少眷屬、惡眷屬、易壞眷屬，小居家、儜劣、邪出家，名為不淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，眾生短命、惡色無力、多諸憂苦，少膽幹、多疾病，少威力、少眷屬、惡眷屬、易壞眷屬，小居家、儜劣、邪出家，名為不淨。

復次，僧佉、榆伽、憂樓迦王、那波羅他、毘佉那、蓱莎王、那吉略仙人、象仙人、斷婬人、上弟子行者、放羊者、大心者、忍辱者、喬曇摩、鳩蘭陀磨、活人者、度人者、緣水者、婆羅沙伽那、頗羅墮闍、著衣者、無衣者、韋索衣者、皮衣者、草衣者、著下衣者、角鵄毛衣者、木皮衣者、三洗者、隨順者、事梵王者、事究摩羅者、事毘舍闍者、事金翅鳥者、事乾闥婆者、事閻羅王者、事毘沙門王者、事密迹神者、事浮陀神者、事龍者、裸形沙門、白衣沙門、染衣沙門、末伽梨沙門、毘羅哆子者、迦旃延尼子者、薩耆遮子者、持牛戒者、鹿戒者、狗戒者、馬戒者、象戒者、乞戒者、究摩羅戒者、諸天戒者、上戒者、婬欲戒者、淨潔戒者、火戒者、說色滅涅槃者、說聲滅涅槃者、說香滅涅槃者、說味滅涅槃者、說觸滅涅槃者、說覺觀滅涅槃者、說喜滅涅槃者、說苦樂滅涅槃者、水衣為鬘者、水淨者、食淨者、生淨者、執杵臼者、打石者、喜洗者、浮沒者、空地住者、臥刺蕀者、世性者、大者、我者、色等者、聲等者、香等者、味等者、觸等者、地知者、水知者、火知者、風知者、虛空知者、和合知者、變知者、眼知者、耳知者、鼻知者、舌知者、身知者、意知者、神知者。如是等在家、出家，種種邪見、邪行，名為不淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，僧佉、榆伽、憂樓迦王、那波羅他、毘佉那、蓱莎王、那吉略仙人、象仙人、斷婬人、上弟子行者、放羊者、大心者、忍辱者、喬曇摩、鳩蘭陀磨、活人者、度人者、緣水者、婆羅沙伽那、頗羅墮闍、著衣者、無衣者、韋索衣者、皮衣者、草衣者、著下衣者、角鵄毛衣者、木皮衣者、三洗者、隨順者、事梵王者、事究摩羅者、事毘舍闍者、事金翅鳥者、事乾闥婆者、事閻羅王者、事毘沙門王者、事密迹神者、事浮陀神者、事龍者、裸形沙門、白衣沙門、染衣沙門、末伽梨沙門、毘羅哆子者、迦旃延尼子者、薩耆遮子者、持牛戒者、鹿戒者、狗戒者、馬戒者、象戒者、乞戒者、究摩羅戒者、諸天戒者、上戒者、婬欲戒者、淨潔戒者、火戒者、說色滅涅槃者、說聲滅涅槃者、說香滅涅槃者、說味滅涅槃者、說觸滅涅槃者、說覺觀滅涅槃者、說喜滅涅槃者、說苦樂滅涅槃者、水衣為鬘者、水淨者、食淨者、生淨者、執杵臼者、打石者、喜洗者、浮沒者、空地住者、臥刺蕀者、世性者、大者、我者、色等者、聲等者、香等者、味等者、觸等者、地知者、水知者、火知者、風知者、虛空知者、和合知者、變知者、眼知者、耳知者、鼻知者、舌知者、身知者、意知者、神知者。如是等在家、出家，種種邪見、邪行，名為不淨。

復次，其地高下，坑坎埠阜，榛叢刺蕀，多所妨閡；塵土坌穢，泥潦臼陷，惡山巉巖，屈曲隈障；重嶺隔塞，峻峭難上，鹹鹵乾燥，沙礫瓦石；眾果少味，色香不具，藥草不良，勢力薄少；少有妙色、聲、香、味、觸；園林樓閣、流水浴池、小山土嶺、登緣遠望，娛樂之處，皆悉尠少；郡縣聚落，不相接近，地多丘荒，人民希少；多見無福、貧窮、下劣諸城；宰牧、大官、貴人、諸賈、客主，巧匠、工師、學讀之人，亦復甚少；衣服、臥具、醫藥，便身之具，甚為難得，雖得非妙。名為不淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，其地高下，坑坎埠阜，榛叢刺蕀，多所妨閡；塵土坌穢，泥潦臼陷，惡山巉巖，屈曲隈障；重嶺隔塞，峻峭難上，鹹鹵乾燥，沙礫瓦石；眾果少味，色香不具，藥草不良，勢力薄少；少有妙色、聲、香、味、觸；園林樓閣、流水浴池、小山土嶺、登緣遠望，娛樂之處，皆悉尠少；郡縣聚落，不相接近，地多丘荒，人民希少；多見無福、貧窮、下劣諸城；宰牧、大官、貴人、諸賈、客主，巧匠、工師、學讀之人，亦復甚少；衣服、臥具、醫藥，便身之具，甚為難得，雖得非妙。名為不淨。

不淨略說有二種：一、以眾生因緣，二、以行業因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不淨略說有二種：一、以眾生因緣，二、以行業因緣。

眾生因緣者，眾生過惡故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生因緣者，眾生過惡故。

行業因緣者，諸行過惡故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行業因緣者，諸行過惡故。

此二事上已說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此二事上已說。

轉此二事，則有眾生功德，行業功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 轉此二事，則有眾生功德，行業功德。

此二功德名為淨土，是淨國土，當知隨諸菩薩本願因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此二功德名為淨土，是淨國土，當知隨諸菩薩本願因緣。

諸菩薩能行種種大精進故，所願無量不可說盡，是故今但略說，開示事端。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩能行種種大精進故，所願無量不可說盡，是故今但略說，開示事端。

其餘諸事，應如是知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其餘諸事，應如是知。

略說淨土相，所謂： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 略說淨土相，所謂：

菩薩善得阿耨多羅三藐三菩提，佛功德力，法具足，聲聞具足，菩提樹具足，世界莊嚴，眾生善利，可度者多，大眾集會，佛力具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩善得阿耨多羅三藐三菩提，佛功德力，法具足，聲聞具足，菩提樹具足，世界莊嚴，眾生善利，可度者多，大眾集會，佛力具足。

善得菩提者，以十事莊嚴：一、離諸苦行，二、無厭劣心，三、速疾得，四、無求外道師，五、菩薩具足，六、無有魔怨，七、無諸留難，八、諸天大會，九、希有事具足，十、時具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善得菩提者，以十事莊嚴：一、離諸苦行，二、無厭劣心，三、速疾得，四、無求外道師，五、菩薩具足，六、無有魔怨，七、無諸留難，八、諸天大會，九、希有事具足，十、時具足。

離諸苦行者：若菩薩為阿耨多羅三藐三菩提出家，不行諸苦行，所謂：若四日、若六日、若八日、若半月、若一月，乃至食一麻、一米、一果；或但飲水，或但服氣。不以如是苦行求道，安坐道場，而成佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離諸苦行者：若菩薩為阿耨多羅三藐三菩提出家，不行諸苦行，所謂：若四日、若六日、若八日、若半月、若一月，乃至食一麻、一米、一果；或但飲水，或但服氣。不以如是苦行求道，安坐道場，而成佛道。

無厭劣心者：若菩薩少得厭離心，即時出家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無厭劣心者：若菩薩少得厭離心，即時出家。

速疾得者：若菩薩出家已，即得阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 速疾得者：若菩薩出家已，即得阿耨多羅三藐三菩提。

不求外道師者：若菩薩出家已，時有外道大師有名稱者，不往諮求：「汝等說何法？論何事？以何為利？」亦不於四方求索。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不求外道師者：若菩薩出家已，時有外道大師有名稱者，不往諮求：「汝等說何法？論何事？以何為利？」亦不於四方求索。

菩薩具足者：菩薩欲成佛道時，三千大千世界中諸菩薩，及他方諸菩薩，各持供養，具來圍繞已。待佛成道，放大光明，各共供養，從佛聞法，皆是不退轉、一生補處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩具足者：菩薩欲成佛道時，三千大千世界中諸菩薩，及他方諸菩薩，各持供養，具來圍繞已。待佛成道，放大光明，各共供養，從佛聞法，皆是不退轉、一生補處。

無魔怨者：若菩薩垂成佛時，無有魔軍能來破者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無魔怨者：若菩薩垂成佛時，無有魔軍能來破者。

無諸留難者：菩薩垂成佛時，乃至無有毫釐煩惱來入其心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無諸留難者：菩薩垂成佛時，乃至無有毫釐煩惱來入其心。

諸大眾集會者：若菩薩垂成佛時，四天王諸天、忉利諸天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天、梵天乃至阿迦膩吒天；諸龍神、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽等一切諸神。十方無量世界，各持第一上妙供養之具來供養菩薩，名為大眾集會。又聲聞人言：十世界諸天盡來，名為諸天大會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸大眾集會者：若菩薩垂成佛時，四天王諸天、忉利諸天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天、梵天乃至阿迦膩吒天；諸龍神、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽等一切諸神。十方無量世界，各持第一上妙供養之具來供養菩薩，名為大眾集會。又聲聞人言：十世界諸天盡來，名為諸天大會。

希有行具足者：若菩薩得佛時，地六種震動。十方無量三千大千世界，諸魔王宮殿，皆變壞、無色，光不復現。無量須彌山皆悉動搖，無量大海皆悉振蕩，一切世界出非時華、雨栴檀末香及諸天名華；諸希有事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 希有行具足者：若菩薩得佛時，地六種震動。十方無量三千大千世界，諸魔王宮殿，皆變壞、無色，光不復現。無量須彌山皆悉動搖，無量大海皆悉振蕩，一切世界出非時華、雨栴檀末香及諸天名華；諸希有事。

時具足者：時無疾疫、飢饉、刀兵、流離、逃迸。雨澤隨時，無諸災橫。諸國王等，如法治化，人民安樂，壽命延長。無有怨賊、諸惡鳥獸、毒虫、鬼神惱害眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時具足者：時無疾疫、飢饉、刀兵、流離、逃迸。雨澤隨時，無諸災橫。諸國王等，如法治化，人民安樂，壽命延長。無有怨賊、諸惡鳥獸、毒虫、鬼神惱害眾生。

佛功德力者，一切去、來、今佛威力、功德、智慧、無量深法，等無差別，但隨諸佛本願因緣，或有壽命無量；或有見者即得必定，聞名者亦得必定，女人見者即成男子身，若聞名者亦轉女身；或有聞名者即得往生；或有無量光明，眾生遇者離諸障蓋；或以光明即入必定；或以光明滅一切苦惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛功德力者，一切去、來、今佛威力、功德、智慧、無量深法，等無差別，但隨諸佛本願因緣，或有壽命無量；或有見者即得必定，聞名者亦得必定，女人見者即成男子身，若聞名者亦轉女身；或有聞名者即得往生；或有無量光明，眾生遇者離諸障蓋；或以光明即入必定；或以光明滅一切苦惱。

無量壽命者：壽命無量劫，過諸算數——一劫、百劫、千劫、萬劫、億劫、百千萬億那由他阿僧祇劫；如是久住，為利益憐愍眾生故。一切諸佛雖力能無量壽，以本願故，有久住世者，有不久住者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量壽命者：壽命無量劫，過諸算數——一劫、百劫、千劫、萬劫、億劫、百千萬億那由他阿僧祇劫；如是久住，為利益憐愍眾生故。一切諸佛雖力能無量壽，以本願故，有久住世者，有不久住者。

見時得入必定者：有眾生見佛，即住阿耨多羅三藐三菩提、阿惟越致地，何以故？是諸眾生見佛身者心大歡喜、清淨悅樂，其心即攝得如是菩薩三昧。以是三昧力通達諸法實相，能直入阿耨多羅三藐三菩提必定地。是諸眾生長夜深心，種見佛入必定善根，以大悲心為首善妙清淨，為通達一切佛法故，為度一切眾生故，是善根成就時至，是故得值此佛。又以諸佛本願因緣，二事和合故，此事得成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見時得入必定者：有眾生見佛，即住阿耨多羅三藐三菩提、阿惟越致地，何以故？是諸眾生見佛身者心大歡喜、清淨悅樂，其心即攝得如是菩薩三昧。以是三昧力通達諸法實相，能直入阿耨多羅三藐三菩提必定地。是諸眾生長夜深心，種見佛入必定善根，以大悲心為首善妙清淨，為通達一切佛法故，為度一切眾生故，是善根成就時至，是故得值此佛。又以諸佛本願因緣，二事和合故，此事得成。

聞佛名入必定者：佛有本願，若聞我名者即入必定；如見佛，聞亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞佛名入必定者：佛有本願，若聞我名者即入必定；如見佛，聞亦如是。

女人見得轉女形者：若有一心求轉女形，深自厭患，有信解力，誓願男身。如是女人，得見佛者，即轉女形。若女人無有如是業因緣，又女身業未盡，不得值如是佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女人見得轉女形者：若有一心求轉女形，深自厭患，有信解力，誓願男身。如是女人，得見佛者，即轉女形。若女人無有如是業因緣，又女身業未盡，不得值如是佛。

女人聞佛名轉女形者：此事因緣，如見佛中說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女人聞佛名轉女形者：此事因緣，如見佛中說。

聞佛名得往生者：若人信解力多，諸善根成就，業障礙已盡，如是之人得聞佛名。又是諸佛本願因緣，便得往生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞佛名得往生者：若人信解力多，諸善根成就，業障礙已盡，如是之人得聞佛名。又是諸佛本願因緣，便得往生。

無量光明者：一切佛光明所炤，隨意遠近。此說無量者，是其常光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量光明者：一切佛光明所炤，隨意遠近。此說無量者，是其常光。

常光明，不可由旬里數以為限量。遍滿東方若干百千萬億由旬，不可得量；南西北方，四維上下亦復如是。但知其無量，而莫知邊際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常光明，不可由旬里數以為限量。遍滿東方若干百千萬億由旬，不可得量；南西北方，四維上下亦復如是。但知其無量，而莫知邊際。

遇光明得除諸蓋者：是諸佛本願力所致，貪欲、瞋恚、睡眠、調悔、疑，除此障蓋，眾生遇光即能念佛；念佛因緣故念法，念法故諸蓋得除。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遇光明得除諸蓋者：是諸佛本願力所致，貪欲、瞋恚、睡眠、調悔、疑，除此障蓋，眾生遇光即能念佛；念佛因緣故念法，念法故諸蓋得除。

光明觸身，苦惱皆滅者：若眾生墮地獄、畜生、餓鬼、非人之中，多諸苦惱。以佛本願、神通之力，光觸其身，即得離苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光明觸身，苦惱皆滅者：若眾生墮地獄、畜生、餓鬼、非人之中，多諸苦惱。以佛本願、神通之力，光觸其身，即得離苦。

法具足者：一切諸佛法悉皆具足，無有具足、不具足者，諸佛說法同故，法俱具足。但以本願因緣故，差別不同，或有久住、不久住耳！何謂法具足？法有略說、有廣說、有略廣說。有具足聲聞乘、有具足辟支佛乘、有具足大乘。以諸神通力守護，令不為外道所壞，不為諸魔所破，久住於世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法具足者：一切諸佛法悉皆具足，無有具足、不具足者，諸佛說法同故，法俱具足。但以本願因緣故，差別不同，或有久住、不久住耳！何謂法具足？法有略說、有廣說、有略廣說。有具足聲聞乘、有具足辟支佛乘、有具足大乘。以諸神通力守護，令不為外道所壞，不為諸魔所破，久住於世。

略說者：以少言辭，包含多義，利根之人，聞則開悟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 略說者：以少言辭，包含多義，利根之人，聞則開悟。

廣說者：於一事、一義種種因緣，為諸鈍根、樂分別者，敷演解說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣說者：於一事、一義種種因緣，為諸鈍根、樂分別者，敷演解說。

若略廣說者：亦以一言，包舉廣義。又亦種種，演散一義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若略廣說者：亦以一言，包舉廣義。又亦種種，演散一義。

有具足聲聞乘、具足辟支佛乘、具足大乘者：此義後當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有具足聲聞乘、具足辟支佛乘、具足大乘者：此義後當說。

神力護法者：以佛神力護念是法，以諸佛印印之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神力護法者：以佛神力護念是法，以諸佛印印之。

諸佛印者，所謂四大因，離四黑因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛印者，所謂四大因，離四黑因。

不為外道所壞者：一切沙門、婆羅門、外道論師，所有邪見說生、滅、味、患、出。又覺一切善、說破壞因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不為外道所壞者：一切沙門、婆羅門、外道論師，所有邪見說生、滅、味、患、出。又覺一切善、說破壞因緣。

不為一切魔所壞者：諸佛有無量無邊功德，智慧方便，神通力故；魔雖有力，而不能壞。又諸菩薩力故，魔不能壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不為一切魔所壞者：諸佛有無量無邊功德，智慧方便，神通力故；魔雖有力，而不能壞。又諸菩薩力故，魔不能壞。

法久住者：若一劫，若減一劫。若過數百劫、千劫、萬劫、十萬劫、百萬劫、千萬劫、萬萬劫、無量千萬億那由他阿僧祇劫，乃至無量無邊劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法久住者：若一劫，若減一劫。若過數百劫、千劫、萬劫、十萬劫、百萬劫、千萬劫、萬萬劫、無量千萬億那由他阿僧祇劫，乃至無量無邊劫。

聲聞具足者：一切諸佛悉皆具足聲聞僧，但諸佛本願因緣故，有少、多差別。何謂具足？所謂：如來聲聞眾，具足持戒、禪定、智慧、解脫、解脫知見，同等清淨，悉是利根，益諸菩薩，形色嚴淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲聞具足者：一切諸佛悉皆具足聲聞僧，但諸佛本願因緣故，有少、多差別。何謂具足？所謂：如來聲聞眾，具足持戒、禪定、智慧、解脫、解脫知見，同等清淨，悉是利根，益諸菩薩，形色嚴淨。

具足持戒者：遠離殺生、偷盜、邪婬、妄語、兩舌、惡口、綺語、飲酒、邪命等諸惡法。又毘尼所制皆悉遠離，又能成就無漏戒故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足持戒者：遠離殺生、偷盜、邪婬、妄語、兩舌、惡口、綺語、飲酒、邪命等諸惡法。又毘尼所制皆悉遠離，又能成就無漏戒故。

具足禪定者：四禪、四無量心、四無色定、八解脫、八背捨、八勝處、十一切入等，及得無漏諸禪定故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足禪定者：四禪、四無量心、四無色定、八解脫、八背捨、八勝處、十一切入等，及得無漏諸禪定故。

具足智慧者：成就四種智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足智慧者：成就四種智慧。

從多聞生、從思惟生、從修集生、從先世業因緣果報生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從多聞生、從思惟生、從修集生、從先世業因緣果報生。

具足解脫者：於一切煩惱得解脫，又於一切障閡得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足解脫者：於一切煩惱得解脫，又於一切障閡得解脫。

具足解脫知見者：知名識其事，見名明了其事，於解脫中了了知見無疑。又知名盡智；見名見四諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足解脫知見者：知名識其事，見名明了其事，於解脫中了了知見無疑。又知名盡智；見名見四諦。

同等者：諸入須陀洹果，悉皆同等，乃至阿羅漢亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 同等者：諸入須陀洹果，悉皆同等，乃至阿羅漢亦如是。

清淨者：成就三種清淨，身清淨、口清淨、意清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨者：成就三種清淨，身清淨、口清淨、意清淨。

利智者：但聞少語能廣解了通達義趣；略能作廣廣能作略，義理微隱能令易解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 利智者：但聞少語能廣解了通達義趣；略能作廣廣能作略，義理微隱能令易解。

利益菩薩者：念諸菩薩乃至初發心者亦不輕慢，深愛敬故，常開示善惡為說佛道方便因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 利益菩薩者：念諸菩薩乃至初發心者亦不輕慢，深愛敬故，常開示善惡為說佛道方便因緣。

形色嚴淨者：身體姝美姿容具足，兼有相好見者歡喜。如辟支佛，行來進止，坐臥寐寤，飲食澡浴，著衣持鉢，威儀庠序無所闕少。若人見者，心則清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 形色嚴淨者：身體姝美姿容具足，兼有相好見者歡喜。如辟支佛，行來進止，坐臥寐寤，飲食澡浴，著衣持鉢，威儀庠序無所闕少。若人見者，心則清淨。

菩提樹具足者：所有大樹——娑羅樹、多羅樹、提羅迦樹、多摩羅樹、婆求羅樹、瞻蔔樹、阿輸迦樹、娑呵迦羅樹、分那摩樹、那摩樹、那迦樹、尸利沙樹、涅劬陀樹、阿輸陀樹、波勒叉樹、憂曇鉢羅樹等。於此諸大樹中隨取一樹，在平地者，高廣具足；根、莖、枝、葉滋潤茂盛，華色鮮明無有傷缺。其樹舉高五十由旬，端直平澤，無有盤節；皮膚細軟，色白鮮淨；無有刺閡，內不朽腐。又不空中虫蝎傷齧。其根深固連編相次。其華嚴飾如鬘瓔珞。枝葉蔚茂猶如圓蓋。次第分布功殊人造。其葉青鮮猶如寶色，枝無絞戾萎黃枯葉，無有虫蟻蚊蚋虻蟻。其下清淨布諸金沙，種種光明周匝炤燿，栴檀香水以灑其地，平坦柔軟清涼快樂，牛頭栴檀細末布上。諸天常雨曼陀羅華，燒黑沈香芬馨流溢，五色天繒參羅垂列，清風微動猗靡隨順，鳥獸遊側寂然無聲。其樹左右天常雨華，眾妙雜色自然間錯，垂以為瓔猶如龍身，身上往往懸以金色華貫，四面大枝垂寶羅網。眾寶莊嚴猶紫金山，巍巍姝妙如帝釋幢。斯由菩薩百千萬億阿僧祇劫，修集善行功德所致。種種妙寶化為師子王，四師子頂上有大寶床敷諸天繒。四天王天、忉利諸天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天、梵天乃至阿迦膩吒天，乘琉璃、車𤦲、馬瑙、大青寶、帝青寶、金剛、頗梨眾寶宮殿，其色無比光明遠炤，俱集寶樹圍繞供養。又十方無量世界諸菩薩眾隨本所願備諸供具，雨眾寶物花香幡蓋種種伎樂等。是名具足菩提樹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提樹具足者：所有大樹——娑羅樹、多羅樹、提羅迦樹、多摩羅樹、婆求羅樹、瞻蔔樹、阿輸迦樹、娑呵迦羅樹、分那摩樹、那摩樹、那迦樹、尸利沙樹、涅劬陀樹、阿輸陀樹、波勒叉樹、憂曇鉢羅樹等。於此諸大樹中隨取一樹，在平地者，高廣具足；根、莖、枝、葉滋潤茂盛，華色鮮明無有傷缺。其樹舉高五十由旬，端直平澤，無有盤節；皮膚細軟，色白鮮淨；無有刺閡，內不朽腐。又不空中虫蝎傷齧。其根深固連編相次。其華嚴飾如鬘瓔珞。枝葉蔚茂猶如圓蓋。次第分布功殊人造。其葉青鮮猶如寶色，枝無絞戾萎黃枯葉，無有虫蟻蚊蚋虻蟻。其下清淨布諸金沙，種種光明周匝炤燿，栴檀香水以灑其地，平坦柔軟清涼快樂，牛頭栴檀細末布上。諸天常雨曼陀羅華，燒黑沈香芬馨流溢，五色天繒參羅垂列，清風微動猗靡隨順，鳥獸遊側寂然無聲。其樹左右天常雨華，眾妙雜色自然間錯，垂以為瓔猶如龍身，身上往往懸以金色華貫，四面大枝垂寶羅網。眾寶莊嚴猶紫金山，巍巍姝妙如帝釋幢。斯由菩薩百千萬億阿僧祇劫，修集善行功德所致。種種妙寶化為師子王，四師子頂上有大寶床敷諸天繒。四天王天、忉利諸天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天、梵天乃至阿迦膩吒天，乘琉璃、車𤦲、馬瑙、大青寶、帝青寶、金剛、頗梨眾寶宮殿，其色無比光明遠炤，俱集寶樹圍繞供養。又十方無量世界諸菩薩眾隨本所願備諸供具，雨眾寶物花香幡蓋種種伎樂等。是名具足菩提樹。

世間莊嚴者：菩薩觀察十方清淨國土最上妙者而發大願：我修集功德所得國土，復勝於此，第一無比。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間莊嚴者：菩薩觀察十方清淨國土最上妙者而發大願：我修集功德所得國土，復勝於此，第一無比。

眾生善利者：眾生端正，無諸疾患，無有老病，壽無量阿僧祇劫，悉皆化生，身無眾穢，具足三十二相，光明無量，煩惱微薄，易可化度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生善利者：眾生端正，無諸疾患，無有老病，壽無量阿僧祇劫，悉皆化生，身無眾穢，具足三十二相，光明無量，煩惱微薄，易可化度。

可度具足者：一坐說法，恒河沙眾生同時得度，自有餘佛演說法時度一人二人，是諸眾生宿種善根，結使微薄聞說即悟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 可度具足者：一坐說法，恒河沙眾生同時得度，自有餘佛演說法時度一人二人，是諸眾生宿種善根，結使微薄聞說即悟。

大眾集會者：有佛大會滿一由旬，或十由旬，有百千萬億由旬，有滿三千大千世界。此中大集會者：十方恒河沙世界以為大會；又其會中但是福德之人，及諸天八部，初地菩薩乃至十住悉共來會，唯除諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大眾集會者：有佛大會滿一由旬，或十由旬，有百千萬億由旬，有滿三千大千世界。此中大集會者：十方恒河沙世界以為大會；又其會中但是福德之人，及諸天八部，初地菩薩乃至十住悉共來會，唯除諸佛。

佛力具足者：諸佛所行四十不共法，是一一法所行處，一切無量無邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛力具足者：諸佛所行四十不共法，是一一法所行處，一切無量無邊。

是第七願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是第七願。

復次—— 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次——

俱行於一事， 願無有怨競。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 俱行於一事， 願無有怨競。

若菩薩所作福德，若布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧；若諦、捨、滅、慧四功德處，若因諸大願，求佛道時應作是願：「若有餘人同我行此六波羅蜜、四功德處，求佛道者，願我以此福德因緣，不於餘人而生怨競，何以故？同行一事。」諸有智者說有怨相，世間亦復現有此事。除此過故，發是大願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若菩薩所作福德，若布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧；若諦、捨、滅、慧四功德處，若因諸大願，求佛道時應作是願：「若有餘人同我行此六波羅蜜、四功德處，求佛道者，願我以此福德因緣，不於餘人而生怨競，何以故？同行一事。」諸有智者說有怨相，世間亦復現有此事。除此過故，發是大願。

是第八願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是第八願。

復次—— 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次——

願行菩薩道， 轉不退轉輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願行菩薩道， 轉不退轉輪，

令除諸煩惱， 得入信清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令除諸煩惱， 得入信清淨。

輪者，法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 輪者，法輪。

不退轉者，無人能壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不退轉者，無人能壞。

菩薩應如是發願：「我當如說行道，必轉不退法輪，轉此法輪除諸眾生三毒煩惱。轉捨生死入佛法眾，苦、集、滅、道中使得清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩應如是發願：「我當如說行道，必轉不退法輪，轉此法輪除諸眾生三毒煩惱。轉捨生死入佛法眾，苦、集、滅、道中使得清淨。」

是第九願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是第九願。

復次—— 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次——

願一切世界， 皆示成菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願一切世界， 皆示成菩提。

隨諸世界應有佛事處，盡於其中示得阿耨多羅三藐三菩提，安樂一切眾生故，滅度一切眾生故，以阿耨多羅三藐三菩提大故獨說；其餘入胎、出胎、生長在家、出家受戒苦行、降伏魔眾、梵王勸請、及轉法輪，大眾集會廣度眾生，現大神力示大滅度。如此諸事悉皆如是應作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨諸世界應有佛事處，盡於其中示得阿耨多羅三藐三菩提，安樂一切眾生故，滅度一切眾生故，以阿耨多羅三藐三菩提大故獨說；其餘入胎、出胎、生長在家、出家受戒苦行、降伏魔眾、梵王勸請、及轉法輪，大眾集會廣度眾生，現大神力示大滅度。如此諸事悉皆如是應作。

是知有如是無量力，能利無量無邊眾生，不應但於一國示成佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是知有如是無量力，能利無量無邊眾生，不應但於一國示成佛道。

有人言：「於一佛國所有四天下，諸閻浮提是一佛土，過此已外唯佛能知。」而實不爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人言：「於一佛國所有四天下，諸閻浮提是一佛土，過此已外唯佛能知。」而實不爾。

是第十願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是第十願。

復次—— 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次——

如是諸菩薩， 十大願為首， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸菩薩， 十大願為首，

廣大如虛空， 盡於未來際； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣大如虛空， 盡於未來際；

及餘無量願， 亦各分別說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及餘無量願， 亦各分別說。

願名：心所貪樂，求欲必成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願名：心所貪樂，求欲必成。

十者：有十種門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十者：有十種門。

廣大如虛空者：願所緣方，如所有虛空處；願亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣大如虛空者：願所緣方，如所有虛空處；願亦如是。

盡未來際者：願時所住，盡一切眾生未來生死際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡未來際者：願時所住，盡一切眾生未來生死際。

有人言：阿耨多羅三藐三菩提是未來世生死際，若諸佛入無餘涅槃是生死後際。菩薩志願無盡，而實成佛則止，一切十方世界諸大菩薩，皆有是願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人言：阿耨多羅三藐三菩提是未來世生死際，若諸佛入無餘涅槃是生死後際。菩薩志願無盡，而實成佛則止，一切十方世界諸大菩薩，皆有是願。

餘無量願者：諸菩薩成就無量、希有功德故，諸所有願，不可盡說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘無量願者：諸菩薩成就無量、希有功德故，諸所有願，不可盡說。

復次—— 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次——

菩薩發如是， 十大願究竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩發如是， 十大願究竟。

是十大願，有十究竟事。何等為十？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是十大願，有十究竟事。何等為十？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

眾生性、世性， 虛空性、法性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生性、世性， 虛空性、法性，

涅槃、佛生性， 諸佛智性竟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 涅槃、佛生性， 諸佛智性竟，

一切心所緣， 諸佛行處智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切心所緣， 諸佛行處智，

世間法智轉， 是名十究竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間法智轉， 是名十究竟。

初、眾生性竟，二、世間性竟，三、虛空性竟，四、法性性竟，五、涅槃性竟，六、佛生性竟，七、諸佛智性竟，八、一切心所緣竟，九、諸佛行處智竟，十、世間法智轉竟；是名十究竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、眾生性竟，二、世間性竟，三、虛空性竟，四、法性性竟，五、涅槃性竟，六、佛生性竟，七、諸佛智性竟，八、一切心所緣竟，九、諸佛行處智竟，十、世間法智轉竟；是名十究竟。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

汝言「竟」，何者為「竟」？此義應分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝言「竟」，何者為「竟」？此義應分別。

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

眾生性若竟， 我願亦復竟； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生性若竟， 我願亦復竟；

如眾生等竟， 如是諸願竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如眾生等竟， 如是諸願竟。

竟義名無竟， 我善根無竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 竟義名無竟， 我善根無竟。

眾生性竟者：若眾生都盡滅，我願便應息；隨世間性盡、虛空性盡、諸法性盡、涅槃性盡、諸佛生性盡、諸佛智性盡、一切眾生心所緣性盡、入佛法智性盡、世間轉、法轉、智轉盡，我此十願爾乃盡息；但是眾生性等十事實不盡，我是福德善根亦不盡、不息。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生性竟者：若眾生都盡滅，我願便應息；隨世間性盡、虛空性盡、諸法性盡、涅槃性盡、諸佛生性盡、諸佛智性盡、一切眾生心所緣性盡、入佛法智性盡、世間轉、法轉、智轉盡，我此十願爾乃盡息；但是眾生性等十事實不盡，我是福德善根亦不盡、不息。

不息義者：無量、無邊、不可思議，過諸算數名為不息。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不息義者：無量、無邊、不可思議，過諸算數名為不息。

如此三千大千世界、十方無量、無邊過諸算數故，名為世間無邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如此三千大千世界、十方無量、無邊過諸算數故，名為世間無邊。

是諸世界中，三界六趣眾生無邊故，名為眾生性無邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是諸世界中，三界六趣眾生無邊故，名為眾生性無邊。

是一切世界中，內外二種虛空性無邊故，名為虛空性無邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是一切世界中，內外二種虛空性無邊故，名為虛空性無邊。

是諸世界中，欲、色、無色，無漏性所攝有為法無邊故，名為法性無邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是諸世界中，欲、色、無色，無漏性所攝有為法無邊故，名為法性無邊。

若一切眾生滅度，涅槃性不增不減，是故涅槃性無邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若一切眾生滅度，涅槃性不增不減，是故涅槃性無邊。

若過去十方諸佛無量、無邊，今現在十方諸佛亦無量、無邊，未來十方世界諸佛亦無量、無邊。是故佛生性無邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若過去十方諸佛無量、無邊，今現在十方諸佛亦無量、無邊，未來十方世界諸佛亦無量、無邊。是故佛生性無邊。

諸佛智無量、不可稱、不可量，無等、無等等、無對、無比故；諸佛智性亦無量、無邊，如佛告阿難：「是聲聞人、諸佛智無量。」是故諸佛智性無量、無邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛智無量、不可稱、不可量，無等、無等等、無對、無比故；諸佛智性亦無量、無邊，如佛告阿難：「是聲聞人、諸佛智無量。」是故諸佛智性無量、無邊。

於過去世一一眾生無量、無邊心，是諸心皆有緣生，未來世亦如是，現在世一切眾生心亦無量、無邊皆有緣生；是故心所緣亦無量、無邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於過去世一一眾生無量、無邊心，是諸心皆有緣生，未來世亦如是，現在世一切眾生心亦無量、無邊皆有緣生；是故心所緣亦無量、無邊。

諸佛力略說有四十不共法。是四十不共法，一一法行處無量、無邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛力略說有四十不共法。是四十不共法，一一法行處無量、無邊。

行處無量、無邊故，智亦無量、無邊，是故說佛行處智無量、無邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行處無量、無邊故，智亦無量、無邊，是故說佛行處智無量、無邊。

世間轉、法轉、智轉者：轉名「以此法，有所轉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間轉、法轉、智轉者：轉名「以此法，有所轉。」

世間者：世間有二種：國土世間、眾生世間。此中說眾生世間。諸佛及諸菩薩，以無量、無邊方便力引導眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間者：世間有二種：國土世間、眾生世間。此中說眾生世間。諸佛及諸菩薩，以無量、無邊方便力引導眾生。

法轉者：以無量、無邊善根福德，攝取諸佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法轉者：以無量、無邊善根福德，攝取諸佛法。

智轉者：無量諸善法、六波羅蜜、十地等攝取佛智，是故智轉無邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智轉者：無量諸善法、六波羅蜜、十地等攝取佛智，是故智轉無邊。

此三同轉故，合為一願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此三同轉故，合為一願。

是菩薩一一願牢堅故，成是十無盡願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是菩薩一一願牢堅故，成是十無盡願。

方如虛空，時如未來際。如是以略說、廣說，解是十願究竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方如虛空，時如未來際。如是以略說、廣說，解是十願究竟。

發菩提心品第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發菩提心品第六

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

初發心是諸願根本，云何為初發心？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初發心是諸願根本，云何為初發心？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

初發菩提心， 或三四因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初發菩提心， 或三四因緣。

眾生初發菩提心，或以三因緣，或以四因緣，如是和合有七因緣，發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生初發菩提心，或以三因緣，或以四因緣，如是和合有七因緣，發阿耨多羅三藐三菩提心。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

何等為七？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等為七？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

一者諸如來， 令發菩提心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一者諸如來， 令發菩提心；

二見法欲壞， 守護故發心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二見法欲壞， 守護故發心；

三於眾生中， 大悲而發心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三於眾生中， 大悲而發心；

四或有菩薩， 教發菩提心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四或有菩薩， 教發菩提心；

五見菩薩行， 亦隨而發心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五見菩薩行， 亦隨而發心；

或因布施已， 而發菩提心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或因布施已， 而發菩提心；

或見佛身相， 歡喜而發心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見佛身相， 歡喜而發心；

以是七因緣， 而發菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是七因緣， 而發菩提心。

佛令發心者：佛以佛眼觀眾生，知其善根淳熟，堪任能得阿耨多羅三藐三菩提。如是人者，佛教令發心，作是言：「善男子來！今可發心當度苦惱眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛令發心者：佛以佛眼觀眾生，知其善根淳熟，堪任能得阿耨多羅三藐三菩提。如是人者，佛教令發心，作是言：「善男子來！今可發心當度苦惱眾生。」

或復有人生在惡世，見法欲壞，為守護故，發心作是念：「咄哉！從無量無邊百千萬億阿僧祇劫來，唯有一人，二處行，出三界，四聖諦大導師，知五種法藏，脫於六道，有七種正法大寶，深行八解脫，以九部經教化，有十大力，說十一種功德，善轉十二因緣相續，說十三助聖道法，有十四覺意大寶，除十五種貪欲，并得十六心無礙解脫，出十六地獄眾生，及身十七具足，十八不共法，善分別十九住果人，善知分別學人、阿羅漢、辟支佛、諸佛，二十根是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或復有人生在惡世，見法欲壞，為守護故，發心作是念：「咄哉！從無量無邊百千萬億阿僧祇劫來，唯有一人，二處行，出三界，四聖諦大導師，知五種法藏，脫於六道，有七種正法大寶，深行八解脫，以九部經教化，有十大力，說十一種功德，善轉十二因緣相續，說十三助聖道法，有十四覺意大寶，除十五種貪欲，并得十六心無礙解脫，出十六地獄眾生，及身十七具足，十八不共法，善分別十九住果人，善知分別學人、阿羅漢、辟支佛、諸佛，二十根是。」

大悲心者：是大將主、大眾主、大醫王、大導師、大船師，久乃得是法；行難行苦行，乃得是法。而今欲壞，我當發阿耨多羅三藐三菩提心，厚種善根得成佛道，令法久住無數阿僧祇劫。又行菩薩道時，護持無量諸佛法故勤行精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大悲心者：是大將主、大眾主、大醫王、大導師、大船師，久乃得是法；行難行苦行，乃得是法。而今欲壞，我當發阿耨多羅三藐三菩提心，厚種善根得成佛道，令法久住無數阿僧祇劫。又行菩薩道時，護持無量諸佛法故勤行精進。

或復有人見眾生苦惱可愍，無救、無歸，無所依止，流轉生死險難惡道。有大怨賊諸惡虫獸，生死恐怖諸惡鬼等。常有憂悲苦惱刺蕀，恩愛別離怨會深坑。喜樂之水甚為難得，大寒大熱獨行其中。曠絕無蔭，難得度脫，眾生於中多諸怖畏，無有救護將導之者。見如是眾生，入此生死險惡道中，受諸苦惱，以大悲故發阿耨多羅三藐三菩提心，作是言：「我當為無救作救、無歸作歸、無依作依。我得度已當度眾生，我得脫已當脫眾生，我得安已當安眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或復有人見眾生苦惱可愍，無救、無歸，無所依止，流轉生死險難惡道。有大怨賊諸惡虫獸，生死恐怖諸惡鬼等。常有憂悲苦惱刺蕀，恩愛別離怨會深坑。喜樂之水甚為難得，大寒大熱獨行其中。曠絕無蔭，難得度脫，眾生於中多諸怖畏，無有救護將導之者。見如是眾生，入此生死險惡道中，受諸苦惱，以大悲故發阿耨多羅三藐三菩提心，作是言：「我當為無救作救、無歸作歸、無依作依。我得度已當度眾生，我得脫已當脫眾生，我得安已當安眾生。」

復有人但從人聞，以信樂心等發無上道心，作是念：「我當修善法不斷絕故，或墮必定得無生法忍。集諸福德善根淳熟故，或值諸佛或值大菩薩，能知眾生諸根利鈍，深心本末，性欲差別，善知方便，為般若波羅蜜所護，能作佛事者知我發願，善根成熟故令住必定。若無生法忍，是諸菩薩在第七、第八、第九、第十地，如佛善知眾生心力，教令發心；不以但有信樂力等教令發心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有人但從人聞，以信樂心等發無上道心，作是念：「我當修善法不斷絕故，或墮必定得無生法忍。集諸福德善根淳熟故，或值諸佛或值大菩薩，能知眾生諸根利鈍，深心本末，性欲差別，善知方便，為般若波羅蜜所護，能作佛事者知我發願，善根成熟故令住必定。若無生法忍，是諸菩薩在第七、第八、第九、第十地，如佛善知眾生心力，教令發心；不以但有信樂力等教令發心。」

復有人見餘菩薩行道，修諸善根，大悲所護，具足方便，教化眾生。不惜身命，多所利益。廣博多聞，世間奇特人中標勝。疲苦眾生為作蔭覆。安住布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，慚愧、質直、柔軟、調和。其心清淨深樂善法，見如是人而作是念：「是人所行我亦應行，所修願行我亦應修；我為得是法故，當發是願。」作是念已，發無上道心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有人見餘菩薩行道，修諸善根，大悲所護，具足方便，教化眾生。不惜身命，多所利益。廣博多聞，世間奇特人中標勝。疲苦眾生為作蔭覆。安住布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，慚愧、質直、柔軟、調和。其心清淨深樂善法，見如是人而作是念：「是人所行我亦應行，所修願行我亦應修；我為得是法故，當發是願。」作是念已，發無上道心。

復有人行大布施，施佛及僧；或但施佛以飲食、衣服等。是人因是布施，念過去諸菩薩能行施者，韋藍摩、韋首多羅、薩婆檀、尸毘王等，即發菩提心：「以此施福，迴向阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有人行大布施，施佛及僧；或但施佛以飲食、衣服等。是人因是布施，念過去諸菩薩能行施者，韋藍摩、韋首多羅、薩婆檀、尸毘王等，即發菩提心：「以此施福，迴向阿耨多羅三藐三菩提。」

復有人若見若聞佛三十二相——足下平、手足輪、指網縵、手足柔軟、七處滿、纖長指、足跟廣、身𦟛直、足趺高平、毛上旋、伊泥𨄔、臂長過膝、陰馬藏、身金色、皮軟薄、一一孔一毛生、眉間白毫、上身如師子、肩圓大、腋下滿、得知妙味、身方如尼拘樓陀樹、頂有肉髻、廣長舌、梵音聲、師子頰、四十齒、齊白、密緻、眼睛紺青色、𥇒如牛王等相，心則歡喜作是念：「我亦當得如是相，如是相人所得諸法我亦當得，即發阿耨多羅三藐三菩提心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有人若見若聞佛三十二相——足下平、手足輪、指網縵、手足柔軟、七處滿、纖長指、足跟廣、身𦟛直、足趺高平、毛上旋、伊泥𨄔、臂長過膝、陰馬藏、身金色、皮軟薄、一一孔一毛生、眉間白毫、上身如師子、肩圓大、腋下滿、得知妙味、身方如尼拘樓陀樹、頂有肉髻、廣長舌、梵音聲、師子頰、四十齒、齊白、密緻、眼睛紺青色、𥇒如牛王等相，心則歡喜作是念：「我亦當得如是相，如是相人所得諸法我亦當得，即發阿耨多羅三藐三菩提心。」

以是七因緣發菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是七因緣發菩提心。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

汝說七因緣發菩提心為皆當成？有成、有不成？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝說七因緣發菩提心為皆當成？有成、有不成？

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

是不必盡成，或有成、有不成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是不必盡成，或有成、有不成。

問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：

若爾者應解說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若爾者應解說。

答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：

於七發心中， 佛教令發心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於七發心中， 佛教令發心，

護法故發心， 憐愍故發心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護法故發心， 憐愍故發心。

如是三心者， 必定得成就； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是三心者， 必定得成就；

其餘四心者， 不必皆成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其餘四心者， 不必皆成就。

是七心中，佛觀其根本，教令發心必得成，以不空言故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是七心中，佛觀其根本，教令發心必得成，以不空言故。

若為尊重佛法為欲守護，若於眾生有大悲心，如是三心必得成就；根本深故！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若為尊重佛法為欲守護，若於眾生有大悲心，如是三心必得成就；根本深故！

餘菩薩教令發心、見菩薩所行發心、因大布施發心、若見若聞佛相發心，是四心多不成，或有成者；根本微弱故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘菩薩教令發心、見菩薩所行發心、因大布施發心、若見若聞佛相發心，是四心多不成，或有成者；根本微弱故。