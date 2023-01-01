菩薩戒羯磨文
彌勒菩薩說 唐 玄奘譯1卷CBETA T1499少于一万字 29 min
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第 1 卷
菩薩戒羯磨文(出《瑜伽論．本地分》中菩薩地)
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彌勒菩薩說
彌勒菩薩說
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沙門玄奘奉 詔譯
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受戒羯磨第一
受戒羯磨第一
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若諸菩薩欲學菩薩三聚淨戒，或是在家、或是出家，先於無上正等菩提發弘願已，當審訪求同法菩薩：已發大願有智有力，於語表義能授能開。於如是等功德具足勝菩薩所，先禮雙足，偏袒右肩膝輪據地，合掌恭敬如是請言：
若諸菩薩欲學菩薩三聚淨戒，或是在家、或是出家，先於無上正等菩提發弘願已，當審訪求同法菩薩：已發大願有智有力，於語表義能授能開。於如是等功德具足勝菩薩所，先禮雙足，偏袒右肩膝輪據地，合掌恭敬如是請言：
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「大德憶念！我如是名，於大德所乞受一切菩薩淨戒。唯願須臾不辭勞倦哀慜聽授。」(第二、第三亦如是說)既作如是無倒請已，偏袒右肩恭敬禮拜、供養十方三世諸佛世尊，已入大地、得大智慧、得大神通諸菩薩眾，現前專念彼諸功德生殷淨心。
「大德憶念！我如是名，於大德所乞受一切菩薩淨戒。唯願須臾不辭勞倦哀慜聽授。」(第二、第三亦如是說)既作如是無倒請已，偏袒右肩恭敬禮拜、供養十方三世諸佛世尊，已入大地、得大智慧、得大神通諸菩薩眾，現前專念彼諸功德生殷淨心。
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若諸菩薩，欲授菩薩菩薩戒時，先應為說菩薩法藏摩呾理迦、菩薩學處及犯處相，令其聽受。以慧觀察自所意樂，堪能思擇受菩薩戒，非唯他勸、非為勝他，當知是名堅固菩薩，堪受菩薩淨戒律儀，以受戒法如應正授。其受戒菩薩復於彼有智有力勝菩薩所，謙下恭敬膝輪據地，對佛像前合掌請言：「唯願大德哀慜授我菩薩淨戒。」如是請已，專念一境長養淨心：「我今不久當得無盡無量無上大功德藏。」即隨思惟如是事義，默然而住。
若諸菩薩，欲授菩薩菩薩戒時，先應為說菩薩法藏摩呾理迦、菩薩學處及犯處相，令其聽受。以慧觀察自所意樂，堪能思擇受菩薩戒，非唯他勸、非為勝他，當知是名堅固菩薩，堪受菩薩淨戒律儀，以受戒法如應正授。其受戒菩薩復於彼有智有力勝菩薩所，謙下恭敬膝輪據地，對佛像前合掌請言：「唯願大德哀慜授我菩薩淨戒。」如是請已，專念一境長養淨心：「我今不久當得無盡無量無上大功德藏。」即隨思惟如是事義，默然而住。
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爾時有智有力菩薩，於彼能行正行菩薩，以無亂心若坐若立而作是言：「汝如是名善男子！聽汝。是菩薩不？」彼應答言：「是。」「發菩提願未？」應答言：「已發」。自此已後應作是言：「汝如是名善男子！聽汝等。今者欲於我所受諸菩薩一切學處、受諸菩薩一切淨戒，謂律儀戒、攝善法戒、饒益有情戒。如是學處、如是淨戒，過去一切菩薩已具，未來一切菩薩當具，普於十方現在一切菩薩今具。於是學處、於是淨戒，過去一切菩薩已學，未來一切菩薩當學，現在一切菩薩今學。汝能受不？」答言：「能受。」能授菩薩第二第三亦如是說，能受菩薩第二第三亦如是答。
爾時有智有力菩薩，於彼能行正行菩薩，以無亂心若坐若立而作是言：「汝如是名善男子！聽汝。是菩薩不？」彼應答言：「是。」「發菩提願未？」應答言：「已發」。自此已後應作是言：「汝如是名善男子！聽汝等。今者欲於我所受諸菩薩一切學處、受諸菩薩一切淨戒，謂律儀戒、攝善法戒、饒益有情戒。如是學處、如是淨戒，過去一切菩薩已具，未來一切菩薩當具，普於十方現在一切菩薩今具。於是學處、於是淨戒，過去一切菩薩已學，未來一切菩薩當學，現在一切菩薩今學。汝能受不？」答言：「能受。」能授菩薩第二第三亦如是說，能受菩薩第二第三亦如是答。
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如是受已，能受菩薩不起于座，能授菩薩對佛像前，普於十方現住諸佛及諸菩薩，恭敬供養頂禮雙足，作是白言：「仰啟十方無邊無際諸世界中諸佛菩薩。今於此中現有某名菩薩，於我某菩薩所，乃至三說受菩薩戒。我為作證。唯願十方無邊無際諸世界中諸佛菩薩第一真聖，於現不現一切時處，一切有情皆現覺者，於此某名受戒菩薩亦為作證。」第二第三亦如是說。如是受戒羯磨畢竟。從此無間，普於十方無邊無際諸世界中現住諸佛，已入大地諸菩薩前，法爾相現由此表示，如是菩薩已受菩薩所受淨戒。爾時十方諸佛菩薩，覩是菩薩法爾之相生起憶念，由憶念故正智見轉，由正智見如實覺知，某世界中某名菩薩，某菩薩所正受菩薩所受淨戒。一切於此受戒菩薩，如子如弟生親善意眷念憐愍。由佛菩薩眷念憐愍，令是菩薩希求善法，倍復增長無有退減。如是名為受菩薩戒啟白請證。
如是受已，能受菩薩不起于座，能授菩薩對佛像前，普於十方現住諸佛及諸菩薩，恭敬供養頂禮雙足，作是白言：「仰啟十方無邊無際諸世界中諸佛菩薩。今於此中現有某名菩薩，於我某菩薩所，乃至三說受菩薩戒。我為作證。唯願十方無邊無際諸世界中諸佛菩薩第一真聖，於現不現一切時處，一切有情皆現覺者，於此某名受戒菩薩亦為作證。」第二第三亦如是說。如是受戒羯磨畢竟。從此無間，普於十方無邊無際諸世界中現住諸佛，已入大地諸菩薩前，法爾相現由此表示，如是菩薩已受菩薩所受淨戒。爾時十方諸佛菩薩，覩是菩薩法爾之相生起憶念，由憶念故正智見轉，由正智見如實覺知，某世界中某名菩薩，某菩薩所正受菩薩所受淨戒。一切於此受戒菩薩，如子如弟生親善意眷念憐愍。由佛菩薩眷念憐愍，令是菩薩希求善法，倍復增長無有退減。如是名為受菩薩戒啟白請證。
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「若諸菩薩住戒律儀，有其四種他勝處法。何等為四？若諸菩薩為欲貪求利養恭敬自讚毀他，是名第一他勝處法。若諸菩薩現有資財，性慳財故，有苦有貧無依無怙正求財者來現在前，不起哀憐而修惠捨，正求法者來現在前，性慳法故，雖現有法而不給施，是名第二他勝處法。若諸菩薩長養如是種類忿纏，由是因緣，不唯發起麁言便息，由忿蔽故加以手足塊石刀杖捶打傷害損惱有情，內懷猛利忿恨意樂；有所違犯他來諫謝，不受不忍不捨怨結，是名第三他勝處法。若諸菩薩謗菩薩藏，愛樂宣說開示建立像似正法，於像似法或自信解或隨他轉，是名第四他勝處法。如是名為菩薩四種他勝處法。菩薩於四他勝處法，隨犯一種況犯一切，不復堪能於現法中增長攝受菩薩廣大菩提資糧，不復堪能於現法中意樂清淨，是即名為相似菩薩非真菩薩。菩薩若用軟中品纏毀犯四種他勝處法，不捨菩薩淨戒律儀；上品纏犯即名為捨。若諸菩薩毀犯四種他勝處法，數數現行都無慚愧、深生愛樂見是功德，當知說名上品纏犯，非諸菩薩。暫一現行他勝處法，便捨菩薩淨戒律儀。如諸苾芻犯他勝法，即便棄捨別解脫戒。若諸菩薩由此毀犯，棄捨菩薩淨戒律儀，於現法中堪任更受；非不堪任，如苾芻住別解脫戒犯他勝法，於現法中不任更受。
「若諸菩薩住戒律儀，有其四種他勝處法。何等為四？若諸菩薩為欲貪求利養恭敬自讚毀他，是名第一他勝處法。若諸菩薩現有資財，性慳財故，有苦有貧無依無怙正求財者來現在前，不起哀憐而修惠捨，正求法者來現在前，性慳法故，雖現有法而不給施，是名第二他勝處法。若諸菩薩長養如是種類忿纏，由是因緣，不唯發起麁言便息，由忿蔽故加以手足塊石刀杖捶打傷害損惱有情，內懷猛利忿恨意樂；有所違犯他來諫謝，不受不忍不捨怨結，是名第三他勝處法。若諸菩薩謗菩薩藏，愛樂宣說開示建立像似正法，於像似法或自信解或隨他轉，是名第四他勝處法。如是名為菩薩四種他勝處法。菩薩於四他勝處法，隨犯一種況犯一切，不復堪能於現法中增長攝受菩薩廣大菩提資糧，不復堪能於現法中意樂清淨，是即名為相似菩薩非真菩薩。菩薩若用軟中品纏毀犯四種他勝處法，不捨菩薩淨戒律儀；上品纏犯即名為捨。若諸菩薩毀犯四種他勝處法，數數現行都無慚愧、深生愛樂見是功德，當知說名上品纏犯，非諸菩薩。暫一現行他勝處法，便捨菩薩淨戒律儀。如諸苾芻犯他勝法，即便棄捨別解脫戒。若諸菩薩由此毀犯，棄捨菩薩淨戒律儀，於現法中堪任更受；非不堪任，如苾芻住別解脫戒犯他勝法，於現法中不任更受。
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「如是菩薩所受淨戒，於餘一切所受淨戒，最勝無上無量無邊，大功德藏之所隨逐。第一最上善心意樂之所發起，普能除滅於一切有情一切種惡行。一切別解脫律儀，於此菩薩律儀戒，百分不及一、千分不及一，數分、計分、算分、喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一，攝受一切大功德故。」
「如是菩薩所受淨戒，於餘一切所受淨戒，最勝無上無量無邊，大功德藏之所隨逐。第一最上善心意樂之所發起，普能除滅於一切有情一切種惡行。一切別解脫律儀，於此菩薩律儀戒，百分不及一、千分不及一，數分、計分、算分、喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一，攝受一切大功德故。」
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如是已作受菩薩戒羯磨等事，授受菩薩俱起供養，普於十方無邊無際諸世界中諸佛菩薩頂禮雙足恭敬而退。
如是已作受菩薩戒羯磨等事，授受菩薩俱起供養，普於十方無邊無際諸世界中諸佛菩薩頂禮雙足恭敬而退。
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又諸菩薩，不從一切諸聰慧者求受菩薩所受淨戒。無淨信者不應從受，謂於如是所受淨戒，初無信解不能趣入、不善思惟，有慳貪者、慳貪蔽者、有大欲者、無喜足者，不應從受。毀淨戒者，於諸學處無恭敬者、於戒律儀有慢緩者，不應從受。有忿恨者、多不忍者、於他違犯不堪耐者，不應從受。有懶惰者、有懈怠者，多分耽著日夜睡眠，樂倚樂臥、樂好合徒侶、樂嬉談者，不應從受。心散亂者，下至不能𤛓牛乳頃善心一緣住修習者，不應從受。有闇昧者、愚癡類者、極劣心者、誹謗菩薩素呾纜藏及摩呾理迦者，不應從受。又諸菩薩，於受菩薩戒律儀法雖已具足受持究竟，而於謗毀菩薩藏者無信有情，終不率爾宣示開悟。所以者何？為其聞已不能信解，大無知障之所覆蔽便生誹謗。由誹謗故，如住菩薩淨戒律儀成就無量大功德藏，彼誹謗者亦為無量大罪業藏之所隨逐，乃至一切惡言惡見及惡思惟，未永棄捨終不免離。
又諸菩薩，不從一切諸聰慧者求受菩薩所受淨戒。無淨信者不應從受，謂於如是所受淨戒，初無信解不能趣入、不善思惟，有慳貪者、慳貪蔽者、有大欲者、無喜足者，不應從受。毀淨戒者，於諸學處無恭敬者、於戒律儀有慢緩者，不應從受。有忿恨者、多不忍者、於他違犯不堪耐者，不應從受。有懶惰者、有懈怠者，多分耽著日夜睡眠，樂倚樂臥、樂好合徒侶、樂嬉談者，不應從受。心散亂者，下至不能𤛓牛乳頃善心一緣住修習者，不應從受。有闇昧者、愚癡類者、極劣心者、誹謗菩薩素呾纜藏及摩呾理迦者，不應從受。又諸菩薩，於受菩薩戒律儀法雖已具足受持究竟，而於謗毀菩薩藏者無信有情，終不率爾宣示開悟。所以者何？為其聞已不能信解，大無知障之所覆蔽便生誹謗。由誹謗故，如住菩薩淨戒律儀成就無量大功德藏，彼誹謗者亦為無量大罪業藏之所隨逐，乃至一切惡言惡見及惡思惟，未永棄捨終不免離。
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若諸菩薩欲受菩薩淨戒律儀，若不會遇具足功德補特伽羅，爾時應對如來像前自受菩薩淨戒律儀。應如是受。偏袒右肩右膝著地，作如是言：「我如是名。仰啟十方一切如來、已入大地諸菩薩眾，我今欲於十方世界佛菩薩所，誓受一切菩薩學處、誓受一切菩薩淨戒，謂律儀戒、攝善法戒、饒益有情戒。如是學處、如是淨戒，過去一切菩薩已具，未來一切菩薩當具，普於十方現在一切菩薩今具。於是學處、於是淨戒，過去一切菩薩已學，未來一切菩薩當學，普於十方現在一切菩薩今學。」第二第三亦如是說，說已應起。所餘一切如前應知。
若諸菩薩欲受菩薩淨戒律儀，若不會遇具足功德補特伽羅，爾時應對如來像前自受菩薩淨戒律儀。應如是受。偏袒右肩右膝著地，作如是言：「我如是名。仰啟十方一切如來、已入大地諸菩薩眾，我今欲於十方世界佛菩薩所，誓受一切菩薩學處、誓受一切菩薩淨戒，謂律儀戒、攝善法戒、饒益有情戒。如是學處、如是淨戒，過去一切菩薩已具，未來一切菩薩當具，普於十方現在一切菩薩今具。於是學處、於是淨戒，過去一切菩薩已學，未來一切菩薩當學，普於十方現在一切菩薩今學。」第二第三亦如是說，說已應起。所餘一切如前應知。
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懺罪羯磨第二
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若諸菩薩從他正受戒律儀已，由善清淨求學意樂、菩提意樂、饒益一切有情意樂，生起最極尊重恭敬。從初專精不應違犯，設有違犯即應如法疾疾悔除，令得還淨。
若諸菩薩從他正受戒律儀已，由善清淨求學意樂、菩提意樂、饒益一切有情意樂，生起最極尊重恭敬。從初專精不應違犯，設有違犯即應如法疾疾悔除，令得還淨。
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如是菩薩一切違犯，當知皆是惡作所攝，應向有力於語表義、能覺能受小乘大乘補特伽羅發露悔滅。若諸菩薩以上品纏違犯如上他勝處法，失戒律儀，應當更受。若中品纏違犯如上他勝處法，應對於三補特伽羅或過是數，應如發露除惡作法。先當稱述所犯事名，應作是說：「長老專志或言大德！我如是名，違越菩薩毘奈耶法。」如所稱事犯惡作罪；餘如苾芻發露悔滅惡作罪法，應如是說。若下品纏違犯如上他勝處法及餘違犯，應對於一補特伽羅發露悔法，當知如前。若無隨順補特伽羅，可對發露悔除所犯。爾時菩薩以淨意樂起自誓心：「我當決定防護當來，終不重犯。」如是於犯還出還淨。
如是菩薩一切違犯，當知皆是惡作所攝，應向有力於語表義、能覺能受小乘大乘補特伽羅發露悔滅。若諸菩薩以上品纏違犯如上他勝處法，失戒律儀，應當更受。若中品纏違犯如上他勝處法，應對於三補特伽羅或過是數，應如發露除惡作法。先當稱述所犯事名，應作是說：「長老專志或言大德！我如是名，違越菩薩毘奈耶法。」如所稱事犯惡作罪；餘如苾芻發露悔滅惡作罪法，應如是說。若下品纏違犯如上他勝處法及餘違犯，應對於一補特伽羅發露悔法，當知如前。若無隨順補特伽羅，可對發露悔除所犯。爾時菩薩以淨意樂起自誓心：「我當決定防護當來，終不重犯。」如是於犯還出還淨。
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得捨差別第三
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略由二緣，捨諸菩薩淨戒律儀：一者棄捨無上正等菩提大願，二者現行上品纏犯他勝處法。
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若諸菩薩，雖復轉身遍十方界，在在生處不捨菩薩淨戒律儀。由是菩薩不捨無上菩提大願，亦不現行上品纏犯他勝處法。
若諸菩薩，雖復轉身遍十方界，在在生處不捨菩薩淨戒律儀。由是菩薩不捨無上菩提大願，亦不現行上品纏犯他勝處法。
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若諸菩薩轉受餘生，忘失本念，值遇善友，為欲覺悟菩薩戒念，雖數重受，而非新受亦不新得。
若諸菩薩轉受餘生，忘失本念，值遇善友，為欲覺悟菩薩戒念，雖數重受，而非新受亦不新得。
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菩薩戒羯磨文
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菩薩戒羯磨序
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沙門靜邁製
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夫瀛溟沖廓，總川逝而朝宗；法性惟玄，統品物而都會。是知無說顯道崇毘耶之息言，絕聽雨花宗摩竭之掩室，自非德本宏邈，孰能究其弘致者哉。有三藏法師，是稱玄奘。弱齡軼俗，凝神氣於白雲；壯志遊真，晰智暉於玄妙。漱其源者隨迎而不知，涮其流者游泳而不測。大龜啟滅之歲，捐觽韘而整花田；須陀問道之年，鏡戒珠而嬉行地。爰以炎隋季祀三聚創膺，深惟蹄旨、悟有餘說，悼靈章之紊譯、愴神理之紕傳，故能出玉門而遐往，戾金河而殉妙。爰有大正法藏，寔號戒賢。道格四依、稱流五印，凡厥藏海取質若人，故以所旌戒標洪譽。遂於摩揭陀國欽承函杖，見所未見、聞所未聞。雖薩陀之遇曇無，蔑以加也。因固請受菩薩律儀，一稔三祈肇允殷望。法師以菩薩淨戒，諒一乘之彛倫；授受宏規，信十地之洪範。特所吟味，匪替喉衿。以大唐貞觀二十有三年，皇上御天下之始月魄日，於大慈恩寺奉詔譯周羯磨戒本，爰開兩軸，蓋菩薩正地之流澌也。邁以不敏猥廁譯僚，親稟洪規、證斯傳焰，動衷形說、式讚大猷，聊紀譯辰以備攸忘。其證義、證文、正字、筆受，義業沙門明琰等二十許人，各司其務，同資教旨。
夫瀛溟沖廓，總川逝而朝宗；法性惟玄，統品物而都會。是知無說顯道崇毘耶之息言，絕聽雨花宗摩竭之掩室，自非德本宏邈，孰能究其弘致者哉。有三藏法師，是稱玄奘。弱齡軼俗，凝神氣於白雲；壯志遊真，晰智暉於玄妙。漱其源者隨迎而不知，涮其流者游泳而不測。大龜啟滅之歲，捐觽韘而整花田；須陀問道之年，鏡戒珠而嬉行地。爰以炎隋季祀三聚創膺，深惟蹄旨、悟有餘說，悼靈章之紊譯、愴神理之紕傳，故能出玉門而遐往，戾金河而殉妙。爰有大正法藏，寔號戒賢。道格四依、稱流五印，凡厥藏海取質若人，故以所旌戒標洪譽。遂於摩揭陀國欽承函杖，見所未見、聞所未聞。雖薩陀之遇曇無，蔑以加也。因固請受菩薩律儀，一稔三祈肇允殷望。法師以菩薩淨戒，諒一乘之彛倫；授受宏規，信十地之洪範。特所吟味，匪替喉衿。以大唐貞觀二十有三年，皇上御天下之始月魄日，於大慈恩寺奉詔譯周羯磨戒本，爰開兩軸，蓋菩薩正地之流澌也。邁以不敏猥廁譯僚，親稟洪規、證斯傳焰，動衷形說、式讚大猷，聊紀譯辰以備攸忘。其證義、證文、正字、筆受，義業沙門明琰等二十許人，各司其務，同資教旨。
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