十誦律卷第三十二(第五誦之四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十誦律卷第三十二(第五誦之四)

後秦北印度三藏弗若多羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後秦北印度三藏弗若多羅譯

悔法第五(八法中苦切羯磨第四之餘) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悔法第五(八法中苦切羯磨第四之餘)

佛在舍衛國。爾時迦留陀夷比丘故出精，犯一僧伽婆尸沙罪，不覆藏，語諸比丘言：「大德！我故出精，犯一僧伽婆尸沙罪，不覆藏，我當云何？」諸比丘以是事白佛，佛語諸比丘：「迦留陀夷比丘故出精，犯一僧伽婆尸沙罪，不覆藏，應與作六夜摩那埵羯磨。若更有如是比丘，僧亦應與作。作法者，一心和合僧，是迦留陀夷比丘從坐起，偏袒右肩、脫革屣、胡跪合掌，作是言：『大德僧憶念！我迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏。我迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏。我今從眾僧乞六夜摩那埵，僧與我迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏，與我六夜摩那埵，憐愍故。』第二更說：『大德僧憶念！我迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏。我迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏。我今從眾僧乞六夜摩那埵，僧與我迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏，與我六夜摩那埵，憐愍故。』第三更說：『大德僧憶念！我迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏。我迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏。我今從眾僧乞六夜摩那埵，僧與我迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏，與我六夜摩那埵，憐愍故。』即時一比丘僧中唱言：『大德僧聽！是迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏。是迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏，從僧乞六夜摩那埵。若僧時到僧忍聽，是迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏，與六夜摩那埵。是名白。』第一：『大德僧聽！是迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏。是迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏，從僧乞六夜摩那埵。僧迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏，當與六夜摩那埵。誰諸長老忍迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏，當與六夜摩那埵者默然，若不忍便說。是初羯磨。』第二我更說：『大德僧聽！是迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏。是迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏，從僧乞六夜摩那埵。僧是迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏，當與六夜摩那埵。誰諸長老忍迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏，當與六夜摩那埵者默然，若不忍便說。是第二羯磨。』第三我更說：『大德僧聽！是迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏。是迦留陀夷比 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在舍衛國。爾時迦留陀夷比丘故出精，犯一僧伽婆尸沙罪，不覆藏，語諸比丘言：「大德！我故出精，犯一僧伽婆尸沙罪，不覆藏，我當云何？」諸比丘以是事白佛，佛語諸比丘：「迦留陀夷比丘故出精，犯一僧伽婆尸沙罪，不覆藏，應與作六夜摩那埵羯磨。若更有如是比丘，僧亦應與作。作法者，一心和合僧，是迦留陀夷比丘從坐起，偏袒右肩、脫革屣、胡跪合掌，作是言：『大德僧憶念！我迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏。我迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏。我今從眾僧乞六夜摩那埵，僧與我迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏，與我六夜摩那埵，憐愍故。』第二更說：『大德僧憶念！我迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏。我迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏。我今從眾僧乞六夜摩那埵，僧與我迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏，與我六夜摩那埵，憐愍故。』第三更說：『大德僧憶念！我迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏。我迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏。我今從眾僧乞六夜摩那埵，僧與我迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏，與我六夜摩那埵，憐愍故。』即時一比丘僧中唱言：『大德僧聽！是迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏。是迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏，從僧乞六夜摩那埵。若僧時到僧忍聽，是迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏，與六夜摩那埵。是名白。』第一：『大德僧聽！是迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏。是迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏，從僧乞六夜摩那埵。僧迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏，當與六夜摩那埵。誰諸長老忍迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏，當與六夜摩那埵者默然，若不忍便說。是初羯磨。』第二我更說：『大德僧聽！是迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏。是迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏，從僧乞六夜摩那埵。僧是迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏，當與六夜摩那埵。誰諸長老忍迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏，當與六夜摩那埵者默然，若不忍便說。是第二羯磨。』第三我更說：『大德僧聽！是迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏。是迦留陀夷比

丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏，從僧乞六夜摩那埵。僧迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏，當與六夜摩那埵。誰諸長老忍迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏，當與六夜摩那埵者默然，若不忍說。』（第三羯磨）『僧已與迦留陀夷比丘，犯此僧伽婆尸沙罪，故出精，一罪不覆藏六夜摩那埵竟，僧忍，默然故，是事如是持。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏，從僧乞六夜摩那埵。僧迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏，當與六夜摩那埵。誰諸長老忍迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏，當與六夜摩那埵者默然，若不忍說。』（第三羯磨）『僧已與迦留陀夷比丘，犯此僧伽婆尸沙罪，故出精，一罪不覆藏六夜摩那埵竟，僧忍，默然故，是事如是持。』」

迦留陀夷比丘，僧中行六夜摩那埵竟，語諸比丘言：「諸大德！我當云何？」諸比丘以是事白佛，佛語諸比丘：「汝等當與迦留陀夷比丘出罪。犯此僧伽婆尸沙罪，故出精，一罪不覆藏，已僧中行六夜摩那埵，當與出罪。若更有如是人，亦應與出罪。出罪法者，一心和合僧，是迦留陀夷比丘應從坐起，偏袒右肩、脫革屣、胡跪合掌，作是言：『大德僧憶念！我迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏，我先已僧中乞六夜摩那埵，僧已與我六夜摩那埵，我已僧中行六夜摩那埵。我迦留陀夷比丘，犯此僧伽婆尸沙罪，故出精，一罪不覆藏，僧中行六夜摩那埵竟，今從僧乞出罪。僧我迦留陀夷比丘，犯僧伽婆尸沙罪，故出精，一罪不覆藏，已僧中行六夜摩那埵竟，僧當與我出罪，憐愍故。』第二我更說：『大德僧憶念！我迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏，我先已僧中乞六夜摩那埵，僧已與我六夜摩那埵，我已僧中行六夜摩那埵。我迦留陀夷比丘，犯此僧伽婆尸沙罪，故出精，一罪不覆藏，僧中行六夜摩那埵竟，今從僧乞出罪。僧我迦留陀夷比丘，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏，已僧中行六夜摩那埵竟，僧當與我出罪，憐愍故。』第三我更說：『大德僧憶念！我迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏，我先已僧中乞六夜摩那埵，僧已與我六夜摩那埵，我已僧中行六夜摩那埵。我迦留陀夷比丘，犯此僧伽婆尸沙罪，故出精，一罪不覆藏，僧中行六夜摩那埵竟，今從僧乞出罪。僧我迦留陀夷比丘，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏，已僧中行六夜摩那埵竟，僧當與我出罪，憐愍故。』即時一比丘僧中唱言：『大德僧聽！是迦留陀夷比丘，犯此僧伽婆尸沙罪，故出精，一罪不覆藏，先已從僧乞六夜摩那埵，僧與六夜摩那埵，已僧中行六夜摩那埵竟。是迦留陀夷比丘，犯此僧伽婆尸沙罪，故出精，一罪不覆藏，僧中已行六夜摩那埵竟，從僧乞出罪。若僧時到僧忍聽，僧是迦留陀夷比丘，犯此僧伽婆尸沙罪，故出精，一罪不覆藏，已僧中行六夜摩那埵竟，僧今當與出罪。如是白。』第一：『大德僧聽！是迦留陀夷比丘，犯此僧伽婆尸沙罪，故出精，一罪不覆藏，先已從僧乞六夜摩那埵，僧與六夜摩那埵已，僧中行六夜摩那埵竟。是迦留陀夷比丘，犯此僧伽婆尸沙罪，故出精，一罪不覆藏，僧中已行六夜摩那埵竟，今從僧乞出罪。僧迦留陀夷比丘，犯此僧伽婆尸沙罪，故出精，一罪不覆藏，已行六夜摩那埵竟，僧當與出罪。誰諸長老忍是迦留陀夷比丘，犯此僧伽婆尸沙罪，故出精，一罪不覆藏，已行 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦留陀夷比丘，僧中行六夜摩那埵竟，語諸比丘言：「諸大德！我當云何？」諸比丘以是事白佛，佛語諸比丘：「汝等當與迦留陀夷比丘出罪。犯此僧伽婆尸沙罪，故出精，一罪不覆藏，已僧中行六夜摩那埵，當與出罪。若更有如是人，亦應與出罪。出罪法者，一心和合僧，是迦留陀夷比丘應從坐起，偏袒右肩、脫革屣、胡跪合掌，作是言：『大德僧憶念！我迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏，我先已僧中乞六夜摩那埵，僧已與我六夜摩那埵，我已僧中行六夜摩那埵。我迦留陀夷比丘，犯此僧伽婆尸沙罪，故出精，一罪不覆藏，僧中行六夜摩那埵竟，今從僧乞出罪。僧我迦留陀夷比丘，犯僧伽婆尸沙罪，故出精，一罪不覆藏，已僧中行六夜摩那埵竟，僧當與我出罪，憐愍故。』第二我更說：『大德僧憶念！我迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏，我先已僧中乞六夜摩那埵，僧已與我六夜摩那埵，我已僧中行六夜摩那埵。我迦留陀夷比丘，犯此僧伽婆尸沙罪，故出精，一罪不覆藏，僧中行六夜摩那埵竟，今從僧乞出罪。僧我迦留陀夷比丘，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏，已僧中行六夜摩那埵竟，僧當與我出罪，憐愍故。』第三我更說：『大德僧憶念！我迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏，我先已僧中乞六夜摩那埵，僧已與我六夜摩那埵，我已僧中行六夜摩那埵。我迦留陀夷比丘，犯此僧伽婆尸沙罪，故出精，一罪不覆藏，僧中行六夜摩那埵竟，今從僧乞出罪。僧我迦留陀夷比丘，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏，已僧中行六夜摩那埵竟，僧當與我出罪，憐愍故。』即時一比丘僧中唱言：『大德僧聽！是迦留陀夷比丘，犯此僧伽婆尸沙罪，故出精，一罪不覆藏，先已從僧乞六夜摩那埵，僧與六夜摩那埵，已僧中行六夜摩那埵竟。是迦留陀夷比丘，犯此僧伽婆尸沙罪，故出精，一罪不覆藏，僧中已行六夜摩那埵竟，從僧乞出罪。若僧時到僧忍聽，僧是迦留陀夷比丘，犯此僧伽婆尸沙罪，故出精，一罪不覆藏，已僧中行六夜摩那埵竟，僧今當與出罪。如是白。』第一：『大德僧聽！是迦留陀夷比丘，犯此僧伽婆尸沙罪，故出精，一罪不覆藏，先已從僧乞六夜摩那埵，僧與六夜摩那埵已，僧中行六夜摩那埵竟。是迦留陀夷比丘，犯此僧伽婆尸沙罪，故出精，一罪不覆藏，僧中已行六夜摩那埵竟，今從僧乞出罪。僧迦留陀夷比丘，犯此僧伽婆尸沙罪，故出精，一罪不覆藏，已行六夜摩那埵竟，僧當與出罪。誰諸長老忍是迦留陀夷比丘，犯此僧伽婆尸沙罪，故出精，一罪不覆藏，已行

六夜摩那埵竟，僧今當與出罪者默然，若不忍便說。是初羯磨。』第二我更說：『大德僧聽！是迦留陀夷比丘，犯此僧伽婆尸沙罪，故出精，一罪不覆藏，先已從僧乞六夜摩那埵，僧與六夜摩那埵已，僧中行六夜摩那埵竟。迦留陀夷比丘，犯此僧伽婆尸沙罪，故出精，一罪不覆藏，僧中已行六夜摩那埵竟，今從僧乞出罪。僧迦留陀夷比丘，犯此僧伽婆尸沙罪，故出精，一罪不覆藏，已行六夜摩那埵竟，僧當與出罪。誰諸長老忍是迦留陀夷比丘，犯此僧伽婆尸沙罪，故出精，一罪不覆藏，已行六夜摩那埵竟，僧今當與出罪者默然，若不忍便說。是第二羯磨。』第三我更說：『大德僧聽！是迦留陀夷比丘，犯此僧伽婆尸沙罪，故出精，一罪不覆藏，先已從僧乞六夜摩那埵，僧與六夜摩那埵已，僧中行六夜摩那埵竟。是迦留陀夷比丘，犯此僧伽婆尸沙罪，故出精，一罪不覆藏，僧中已行六夜摩那埵竟，今從僧乞出罪。僧迦留陀夷比丘，犯此僧伽婆尸沙罪，故出精，一罪不覆藏，已行六夜摩那埵竟，僧當與出罪。誰諸長老忍是迦留陀夷比丘，犯此僧伽婆尸沙罪，故出精，一罪不覆藏，已行六夜摩那埵竟，僧今當與出罪者默然，若不忍便說。是第三羯磨。』『僧已與迦留陀夷比丘出罪竟，犯此僧伽婆尸沙罪，故出精，一罪不覆藏，已僧中行六夜摩那埵竟，僧忍，默然故，是事如是持。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六夜摩那埵竟，僧今當與出罪者默然，若不忍便說。是初羯磨。』第二我更說：『大德僧聽！是迦留陀夷比丘，犯此僧伽婆尸沙罪，故出精，一罪不覆藏，先已從僧乞六夜摩那埵，僧與六夜摩那埵已，僧中行六夜摩那埵竟。迦留陀夷比丘，犯此僧伽婆尸沙罪，故出精，一罪不覆藏，僧中已行六夜摩那埵竟，今從僧乞出罪。僧迦留陀夷比丘，犯此僧伽婆尸沙罪，故出精，一罪不覆藏，已行六夜摩那埵竟，僧當與出罪。誰諸長老忍是迦留陀夷比丘，犯此僧伽婆尸沙罪，故出精，一罪不覆藏，已行六夜摩那埵竟，僧今當與出罪者默然，若不忍便說。是第二羯磨。』第三我更說：『大德僧聽！是迦留陀夷比丘，犯此僧伽婆尸沙罪，故出精，一罪不覆藏，先已從僧乞六夜摩那埵，僧與六夜摩那埵已，僧中行六夜摩那埵竟。是迦留陀夷比丘，犯此僧伽婆尸沙罪，故出精，一罪不覆藏，僧中已行六夜摩那埵竟，今從僧乞出罪。僧迦留陀夷比丘，犯此僧伽婆尸沙罪，故出精，一罪不覆藏，已行六夜摩那埵竟，僧當與出罪。誰諸長老忍是迦留陀夷比丘，犯此僧伽婆尸沙罪，故出精，一罪不覆藏，已行六夜摩那埵竟，僧今當與出罪者默然，若不忍便說。是第三羯磨。』『僧已與迦留陀夷比丘出罪竟，犯此僧伽婆尸沙罪，故出精，一罪不覆藏，已僧中行六夜摩那埵竟，僧忍，默然故，是事如是持。』」

佛在舍衛國。爾時迦留陀夷比丘故出精，犯一僧伽婆尸沙罪，不覆藏，語諸比丘：「我故出精，犯一僧伽婆尸沙罪，不覆藏。我今云何？」諸比丘以是事白佛，佛語諸比丘：「汝等與迦留陀夷比丘六夜摩那埵。若更有如是人，亦應作。作是法者，一心和合僧，迦留陀夷從坐起，偏袒右肩、脫革屣、胡跪合掌，作是言：『大德僧憶念！我迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏。我迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏，我今從僧乞六夜摩那埵。僧與迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏，與我六夜摩那埵，憐愍故！』第二更說：『大德僧憶念！我迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏。我迦留陀夷比丘故出精，犯僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏，我今從僧乞六夜摩那埵。僧與迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏，與我六夜摩那埵，憐愍故！』第三更說：『大德僧憶念！我迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏。我迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏，我今從僧乞六夜摩那埵。僧與我迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏，與我六夜摩那埵，憐愍故！』即時一比丘僧中唱言：『大德僧聽！是迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏。是迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏，從僧乞六夜摩那埵。若僧時到僧忍聽，是迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏，與六夜摩那埵。是名白。』『大德僧聽！是迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏。是迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏，從僧乞六夜摩那埵。僧迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏，當與六夜摩那埵。誰諸長老忍與迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏，當與六夜摩那埵者默然，若不忍便說。是初羯磨。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在舍衛國。爾時迦留陀夷比丘故出精，犯一僧伽婆尸沙罪，不覆藏，語諸比丘：「我故出精，犯一僧伽婆尸沙罪，不覆藏。我今云何？」諸比丘以是事白佛，佛語諸比丘：「汝等與迦留陀夷比丘六夜摩那埵。若更有如是人，亦應作。作是法者，一心和合僧，迦留陀夷從坐起，偏袒右肩、脫革屣、胡跪合掌，作是言：『大德僧憶念！我迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏。我迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏，我今從僧乞六夜摩那埵。僧與迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏，與我六夜摩那埵，憐愍故！』第二更說：『大德僧憶念！我迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏。我迦留陀夷比丘故出精，犯僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏，我今從僧乞六夜摩那埵。僧與迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏，與我六夜摩那埵，憐愍故！』第三更說：『大德僧憶念！我迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏。我迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏，我今從僧乞六夜摩那埵。僧與我迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏，與我六夜摩那埵，憐愍故！』即時一比丘僧中唱言：『大德僧聽！是迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏。是迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏，從僧乞六夜摩那埵。若僧時到僧忍聽，是迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏，與六夜摩那埵。是名白。』『大德僧聽！是迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏。是迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏，從僧乞六夜摩那埵。僧迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏，當與六夜摩那埵。誰諸長老忍與迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏，當與六夜摩那埵者默然，若不忍便說。是初羯磨。』

「第二：『大德僧聽！是迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏。是迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏，從僧乞六夜摩那埵。僧是迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏，當與六夜摩那埵。誰諸長老忍迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏，當與六夜摩那埵者默然，不忍便說。是第二羯磨。』第三更說：『大德僧聽！是迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏。是迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏，從僧乞六夜摩那埵。僧迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏，當與六夜摩那埵。誰諸長老忍迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏，當與迦留陀夷比丘六夜摩那埵者默然，不忍便說。是第三羯磨。』『僧已忍與迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪，故出精，一罪不覆藏，六夜摩那埵竟，僧忍，默然故，是事如是持！』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第二：『大德僧聽！是迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏。是迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏，從僧乞六夜摩那埵。僧是迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏，當與六夜摩那埵。誰諸長老忍迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏，當與六夜摩那埵者默然，不忍便說。是第二羯磨。』第三更說：『大德僧聽！是迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏。是迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏，從僧乞六夜摩那埵。僧迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏，當與六夜摩那埵。誰諸長老忍迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏，當與迦留陀夷比丘六夜摩那埵者默然，不忍便說。是第三羯磨。』『僧已忍與迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪，故出精，一罪不覆藏，六夜摩那埵竟，僧忍，默然故，是事如是持！』」

是迦留陀夷比丘，行六夜摩那埵時，已過爾所日、爾所日未過，是中故出精，更犯一僧伽婆尸沙罪，不覆藏。迦留陀夷語諸比丘：「大德！我故出精，犯一僧伽婆尸沙罪，不覆藏，故從僧乞六夜摩那埵，僧與我六夜摩那埵。我行六夜摩那埵時已爾所日，爾所日未過，是中故出精，更犯一僧伽婆尸沙罪，不覆藏。今當云何？」諸比丘以是事白佛，佛語諸比丘：「汝等與迦留陀夷比丘行摩那埵時故出精，犯一僧伽婆尸沙罪，不覆藏故，與作本日治。若更有如是人，亦應與作。作法者，一心和合僧，迦留陀夷比丘從坐起，偏袒右肩、脫革屣、胡跪合掌，作是言：『大德僧憶念！我迦留陀夷比丘，故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏，從僧乞六夜摩那埵，僧與我六夜摩那埵。我行六夜摩那埵已爾所日，爾所日未過，更犯一僧伽婆尸沙罪，故出精，一罪不覆藏，今從僧乞本日治。僧與我迦留陀夷比丘，犯此僧伽婆尸沙罪，故出精，一罪不覆藏，僧當與我本日治，憐愍故！』第二：『大德僧憶念！我迦留陀夷比丘，故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏，從僧乞六夜摩那埵，僧與我六夜摩那埵。我行六夜摩那埵已爾所日，爾所日未過，更犯一僧伽婆尸沙罪，故出精，一罪不覆藏，今從僧乞本日治。僧我迦留陀夷比丘，犯此僧伽婆尸沙罪，故出精，一罪不覆藏，僧當與我本日治，憐愍故！』第三更說：『大德僧憶念！我迦留陀夷比丘，故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏，從僧乞六夜摩那埵，僧與我六夜摩那埵。我行六夜摩那埵已爾所日，爾所日未過，更犯一僧伽婆尸沙罪，故出精，一罪不覆藏，今從僧乞本日治。僧我迦留陀夷比丘，犯此僧伽婆尸沙罪，故出精，一罪不覆藏，僧當與我本日治，憐愍故！』即時一比丘僧中唱言：『大德僧聽！是迦留陀夷比丘，犯此僧伽婆尸沙罪，故出精，一罪不覆藏，先已從僧乞六夜摩那埵，僧與六夜摩那埵。行六夜摩那埵已爾所日，爾所日未過，是中更犯此僧伽婆尸沙罪，故出精，一罪不覆藏。僧是迦留陀夷比丘，犯此僧伽婆尸沙罪，故出精，一罪不覆藏，從僧乞本日治。若僧時到僧忍聽，是迦留陀夷比丘，犯此僧伽婆尸沙罪，故出精，一罪不覆藏，僧今當與本日治。如是白。』『大德僧聽！是迦留陀夷比丘，犯此僧伽婆尸沙罪，故出精，一罪不覆藏，先已從僧乞六夜摩那埵，僧與六夜摩那埵。行六夜摩那埵已爾所日，爾所日未過，是中更犯此僧伽婆尸沙罪，故出精，一罪不覆藏。僧是迦留陀夷比丘，犯此僧伽婆尸沙罪，故出精，一罪不覆藏，從僧乞本日治。僧迦留陀夷比丘，犯僧伽婆尸沙罪，故 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是迦留陀夷比丘，行六夜摩那埵時，已過爾所日、爾所日未過，是中故出精，更犯一僧伽婆尸沙罪，不覆藏。迦留陀夷語諸比丘：「大德！我故出精，犯一僧伽婆尸沙罪，不覆藏，故從僧乞六夜摩那埵，僧與我六夜摩那埵。我行六夜摩那埵時已爾所日，爾所日未過，是中故出精，更犯一僧伽婆尸沙罪，不覆藏。今當云何？」諸比丘以是事白佛，佛語諸比丘：「汝等與迦留陀夷比丘行摩那埵時故出精，犯一僧伽婆尸沙罪，不覆藏故，與作本日治。若更有如是人，亦應與作。作法者，一心和合僧，迦留陀夷比丘從坐起，偏袒右肩、脫革屣、胡跪合掌，作是言：『大德僧憶念！我迦留陀夷比丘，故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏，從僧乞六夜摩那埵，僧與我六夜摩那埵。我行六夜摩那埵已爾所日，爾所日未過，更犯一僧伽婆尸沙罪，故出精，一罪不覆藏，今從僧乞本日治。僧與我迦留陀夷比丘，犯此僧伽婆尸沙罪，故出精，一罪不覆藏，僧當與我本日治，憐愍故！』第二：『大德僧憶念！我迦留陀夷比丘，故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏，從僧乞六夜摩那埵，僧與我六夜摩那埵。我行六夜摩那埵已爾所日，爾所日未過，更犯一僧伽婆尸沙罪，故出精，一罪不覆藏，今從僧乞本日治。僧我迦留陀夷比丘，犯此僧伽婆尸沙罪，故出精，一罪不覆藏，僧當與我本日治，憐愍故！』第三更說：『大德僧憶念！我迦留陀夷比丘，故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏，從僧乞六夜摩那埵，僧與我六夜摩那埵。我行六夜摩那埵已爾所日，爾所日未過，更犯一僧伽婆尸沙罪，故出精，一罪不覆藏，今從僧乞本日治。僧我迦留陀夷比丘，犯此僧伽婆尸沙罪，故出精，一罪不覆藏，僧當與我本日治，憐愍故！』即時一比丘僧中唱言：『大德僧聽！是迦留陀夷比丘，犯此僧伽婆尸沙罪，故出精，一罪不覆藏，先已從僧乞六夜摩那埵，僧與六夜摩那埵。行六夜摩那埵已爾所日，爾所日未過，是中更犯此僧伽婆尸沙罪，故出精，一罪不覆藏。僧是迦留陀夷比丘，犯此僧伽婆尸沙罪，故出精，一罪不覆藏，從僧乞本日治。若僧時到僧忍聽，是迦留陀夷比丘，犯此僧伽婆尸沙罪，故出精，一罪不覆藏，僧今當與本日治。如是白。』『大德僧聽！是迦留陀夷比丘，犯此僧伽婆尸沙罪，故出精，一罪不覆藏，先已從僧乞六夜摩那埵，僧與六夜摩那埵。行六夜摩那埵已爾所日，爾所日未過，是中更犯此僧伽婆尸沙罪，故出精，一罪不覆藏。僧是迦留陀夷比丘，犯此僧伽婆尸沙罪，故出精，一罪不覆藏，從僧乞本日治。僧迦留陀夷比丘，犯僧伽婆尸沙罪，故

出精，一罪不覆藏，僧今當與本日治。誰諸長老忍是迦留陀夷比丘，犯此僧伽婆尸沙罪，故出精，一罪不覆藏，當與本日治者默然，若不忍便說。是初羯磨。』第二更說：『大德僧聽！是迦留陀夷比丘，犯此僧伽婆尸沙罪，故出精，一罪不覆藏，先已從僧乞六夜摩那埵，僧與六夜摩那埵。行六夜摩那埵已爾所日，爾所日未過，是中更犯此僧伽婆尸沙罪，故出精，一罪不覆藏。僧是迦留陀夷比丘，犯此僧伽婆尸沙罪，故出精，一罪不覆藏，從僧乞本日治。僧迦留陀夷比丘，犯僧伽婆尸沙罪，故出精，一罪不覆藏，僧今當與本日治。誰諸長老忍是迦留陀夷比丘，犯此僧伽婆尸沙罪，故出精，一罪不覆藏，當與本日治者默然，若不忍便說。是第二羯磨。』第三更說：『大德僧聽！是迦留陀夷比丘，犯此僧伽婆尸沙罪，故出精，一罪不覆藏，先已從僧乞六夜摩那埵，僧與六夜摩那埵。行六夜摩那埵已爾所日，爾所日未過，是中更犯此僧伽婆尸沙罪，故出精，一罪不覆藏。僧是迦留陀夷比丘，犯此僧伽婆尸沙罪，故出精，一罪不覆藏，從僧乞本日治。僧迦留陀夷比丘，犯僧伽婆尸沙罪，故出精，一罪不覆藏，僧今當與本日治。誰諸長老忍是迦留陀夷比丘，犯此僧伽婆尸沙罪，故出精，一罪不覆藏，當與本日治者默然，若不忍便說。是第三羯磨。』『僧已與本日治竟，迦留陀夷比丘，犯此僧伽婆尸沙罪，故出精，一罪不覆藏，僧忍，默然故，是事如是持。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出精，一罪不覆藏，僧今當與本日治。誰諸長老忍是迦留陀夷比丘，犯此僧伽婆尸沙罪，故出精，一罪不覆藏，當與本日治者默然，若不忍便說。是初羯磨。』第二更說：『大德僧聽！是迦留陀夷比丘，犯此僧伽婆尸沙罪，故出精，一罪不覆藏，先已從僧乞六夜摩那埵，僧與六夜摩那埵。行六夜摩那埵已爾所日，爾所日未過，是中更犯此僧伽婆尸沙罪，故出精，一罪不覆藏。僧是迦留陀夷比丘，犯此僧伽婆尸沙罪，故出精，一罪不覆藏，從僧乞本日治。僧迦留陀夷比丘，犯僧伽婆尸沙罪，故出精，一罪不覆藏，僧今當與本日治。誰諸長老忍是迦留陀夷比丘，犯此僧伽婆尸沙罪，故出精，一罪不覆藏，當與本日治者默然，若不忍便說。是第二羯磨。』第三更說：『大德僧聽！是迦留陀夷比丘，犯此僧伽婆尸沙罪，故出精，一罪不覆藏，先已從僧乞六夜摩那埵，僧與六夜摩那埵。行六夜摩那埵已爾所日，爾所日未過，是中更犯此僧伽婆尸沙罪，故出精，一罪不覆藏。僧是迦留陀夷比丘，犯此僧伽婆尸沙罪，故出精，一罪不覆藏，從僧乞本日治。僧迦留陀夷比丘，犯僧伽婆尸沙罪，故出精，一罪不覆藏，僧今當與本日治。誰諸長老忍是迦留陀夷比丘，犯此僧伽婆尸沙罪，故出精，一罪不覆藏，當與本日治者默然，若不忍便說。是第三羯磨。』『僧已與本日治竟，迦留陀夷比丘，犯此僧伽婆尸沙罪，故出精，一罪不覆藏，僧忍，默然故，是事如是持。』」

迦留陀夷比丘，中間犯一罪，行本日治，行六夜摩那埵竟，語諸比丘：「我當云何？」諸比丘以是事白佛，佛語諸比丘：「汝等當與迦留陀夷比丘出罪，中間犯一罪，行本日治，行六夜摩那埵竟。若更有如是人，亦應與出罪。出罪法者，一心和合僧，是迦留陀夷比丘從坐起，偏袒右肩、脫革屣、胡跪合掌，作是言：『大德僧憶念！我迦留陀夷比丘，故出精，犯此僧伽婆尸沙，一罪不覆藏，從僧乞六夜摩那埵，僧與我六夜摩那埵。我行六夜摩那埵時已爾所日，爾所日未過，中間更犯一罪，我先從僧乞本日治，僧與我本日治。迦留陀夷比丘中間犯一罪，行本日治，行六夜摩那埵竟，今從僧乞出罪。僧與我迦留陀夷比丘中間犯一罪，行本日治，行六夜摩那埵竟，當與我出罪，憐愍故！』第二：『大德僧憶念！我迦留陀夷比丘，故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏，從僧乞六夜摩那埵，僧與我六夜摩那埵。我行六夜摩那埵時已爾所日，爾所日未過，中間犯一罪，我先從僧乞本日治，僧與我本日治。我迦留陀夷比丘中間犯一罪，行本日治，行六夜摩那埵竟，今從僧乞出罪。僧與我迦留陀夷比丘中間犯一罪，行本日治，行六夜摩那埵竟，僧當與我出罪，憐愍故！』第三：『大德僧憶念！我迦留陀夷比丘，故出精，犯此僧伽婆尸沙，一罪不覆藏，從僧乞六夜摩那埵，僧與我六夜摩那埵。我行六夜摩那埵時已爾所日，爾所日未過，中間犯一罪，我先從僧乞本日治，僧與我本日治。我迦留陀夷比丘中間犯一罪，行本日治，行六夜摩那埵竟，今從僧乞出罪。僧我迦留陀夷比丘中間犯一罪，行本日治，行六夜摩那埵竟，僧當與我出罪，憐愍故！』即時一比丘僧中唱：『大德僧聽！是迦留陀夷比丘，故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，不覆藏，從僧乞六夜摩那埵，僧與六夜摩那埵。僧中行六夜摩那埵時已爾所日，爾所日未過，是中更犯一罪，故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏，從僧乞本日治，僧已與本日治。是迦留陀夷比丘，中間犯一罪，已行本日治，已僧中行六夜摩那埵竟，今從僧乞出罪。若僧時到僧忍聽，僧是迦留陀夷比丘，中間犯一罪，已行本日治，已僧中行六夜摩那埵竟，僧今當與出罪。如是白。』『大德僧聽！是迦留陀夷比丘，犯僧伽婆尸沙罪，故出精，不覆藏，先已從僧乞六夜摩那埵，僧與六夜摩那埵。僧中行六夜摩那埵時已爾所日，爾所日未過，是中間犯一僧伽婆尸沙罪，故出精，不覆藏，先已從僧乞本日治，僧與本日治。是迦留陀夷比丘，是中更犯一罪，行本日治，僧中行六夜摩那埵竟，從僧乞出罪。僧迦留陀夷比丘，是中犯一罪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦留陀夷比丘，中間犯一罪，行本日治，行六夜摩那埵竟，語諸比丘：「我當云何？」諸比丘以是事白佛，佛語諸比丘：「汝等當與迦留陀夷比丘出罪，中間犯一罪，行本日治，行六夜摩那埵竟。若更有如是人，亦應與出罪。出罪法者，一心和合僧，是迦留陀夷比丘從坐起，偏袒右肩、脫革屣、胡跪合掌，作是言：『大德僧憶念！我迦留陀夷比丘，故出精，犯此僧伽婆尸沙，一罪不覆藏，從僧乞六夜摩那埵，僧與我六夜摩那埵。我行六夜摩那埵時已爾所日，爾所日未過，中間更犯一罪，我先從僧乞本日治，僧與我本日治。迦留陀夷比丘中間犯一罪，行本日治，行六夜摩那埵竟，今從僧乞出罪。僧與我迦留陀夷比丘中間犯一罪，行本日治，行六夜摩那埵竟，當與我出罪，憐愍故！』第二：『大德僧憶念！我迦留陀夷比丘，故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏，從僧乞六夜摩那埵，僧與我六夜摩那埵。我行六夜摩那埵時已爾所日，爾所日未過，中間犯一罪，我先從僧乞本日治，僧與我本日治。我迦留陀夷比丘中間犯一罪，行本日治，行六夜摩那埵竟，今從僧乞出罪。僧與我迦留陀夷比丘中間犯一罪，行本日治，行六夜摩那埵竟，僧當與我出罪，憐愍故！』第三：『大德僧憶念！我迦留陀夷比丘，故出精，犯此僧伽婆尸沙，一罪不覆藏，從僧乞六夜摩那埵，僧與我六夜摩那埵。我行六夜摩那埵時已爾所日，爾所日未過，中間犯一罪，我先從僧乞本日治，僧與我本日治。我迦留陀夷比丘中間犯一罪，行本日治，行六夜摩那埵竟，今從僧乞出罪。僧我迦留陀夷比丘中間犯一罪，行本日治，行六夜摩那埵竟，僧當與我出罪，憐愍故！』即時一比丘僧中唱：『大德僧聽！是迦留陀夷比丘，故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，不覆藏，從僧乞六夜摩那埵，僧與六夜摩那埵。僧中行六夜摩那埵時已爾所日，爾所日未過，是中更犯一罪，故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪不覆藏，從僧乞本日治，僧已與本日治。是迦留陀夷比丘，中間犯一罪，已行本日治，已僧中行六夜摩那埵竟，今從僧乞出罪。若僧時到僧忍聽，僧是迦留陀夷比丘，中間犯一罪，已行本日治，已僧中行六夜摩那埵竟，僧今當與出罪。如是白。』『大德僧聽！是迦留陀夷比丘，犯僧伽婆尸沙罪，故出精，不覆藏，先已從僧乞六夜摩那埵，僧與六夜摩那埵。僧中行六夜摩那埵時已爾所日，爾所日未過，是中間犯一僧伽婆尸沙罪，故出精，不覆藏，先已從僧乞本日治，僧與本日治。是迦留陀夷比丘，是中更犯一罪，行本日治，僧中行六夜摩那埵竟，從僧乞出罪。僧迦留陀夷比丘，是中犯一罪，

行本日治竟，已行六夜摩那埵竟，當與出罪。誰諸長老忍是迦留陀夷比丘，是中犯一罪，行本日治，行六夜摩那埵竟，當與出罪者默然，若不忍便說。是初羯磨。』第二更說：『大德僧聽！是迦留陀夷比丘，犯僧伽婆尸沙罪，故出精，不覆藏，先已從僧乞六夜摩那埵，僧與六夜摩那埵。僧中行六夜摩那埵時已爾所日，爾所日未過，是中間犯一僧伽婆尸沙罪，故出精，不覆藏，先已從僧乞本日治，僧與本日治。是迦留陀夷比丘，是中更犯一罪，行本日治，僧中行六夜摩那埵竟，從僧乞出罪。僧迦留陀夷比丘，是中犯一罪，行本日治，已行六夜摩那埵竟，當與出罪。誰諸長老忍是迦留陀夷比丘，是中犯一罪，行本日治，行六夜摩那埵竟，當與出罪者默然，若不忍便說。是第二羯磨。』第三更說：『大德僧聽！是迦留陀夷比丘，犯僧伽婆尸沙罪，故出精，不覆藏，先已從僧乞六夜摩那埵，僧與六夜摩那埵。僧中行六夜摩那埵時已爾所日，爾所日未過，是中間犯一僧伽婆尸沙罪，故出精，不覆藏，先已從僧乞本日治，僧與本日治。是迦留陀夷比丘，是中更犯一罪，行本日治，僧中行六夜摩那埵竟，從僧乞出罪。僧迦留陀夷比丘，是中犯一罪，行本日治，行六夜摩那埵竟，當與出罪。誰諸長老忍是迦留陀夷比丘，是中犯一罪，行本日治，行六夜摩那埵竟，當與出罪者默然，若不忍便說。是第三羯磨。』『僧已與迦留陀夷比丘出罪，中間犯一罪，行本日治，行六夜摩那埵竟，僧忍，默然故，是事如是持。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行本日治竟，已行六夜摩那埵竟，當與出罪。誰諸長老忍是迦留陀夷比丘，是中犯一罪，行本日治，行六夜摩那埵竟，當與出罪者默然，若不忍便說。是初羯磨。』第二更說：『大德僧聽！是迦留陀夷比丘，犯僧伽婆尸沙罪，故出精，不覆藏，先已從僧乞六夜摩那埵，僧與六夜摩那埵。僧中行六夜摩那埵時已爾所日，爾所日未過，是中間犯一僧伽婆尸沙罪，故出精，不覆藏，先已從僧乞本日治，僧與本日治。是迦留陀夷比丘，是中更犯一罪，行本日治，僧中行六夜摩那埵竟，從僧乞出罪。僧迦留陀夷比丘，是中犯一罪，行本日治，已行六夜摩那埵竟，當與出罪。誰諸長老忍是迦留陀夷比丘，是中犯一罪，行本日治，行六夜摩那埵竟，當與出罪者默然，若不忍便說。是第二羯磨。』第三更說：『大德僧聽！是迦留陀夷比丘，犯僧伽婆尸沙罪，故出精，不覆藏，先已從僧乞六夜摩那埵，僧與六夜摩那埵。僧中行六夜摩那埵時已爾所日，爾所日未過，是中間犯一僧伽婆尸沙罪，故出精，不覆藏，先已從僧乞本日治，僧與本日治。是迦留陀夷比丘，是中更犯一罪，行本日治，僧中行六夜摩那埵竟，從僧乞出罪。僧迦留陀夷比丘，是中犯一罪，行本日治，行六夜摩那埵竟，當與出罪。誰諸長老忍是迦留陀夷比丘，是中犯一罪，行本日治，行六夜摩那埵竟，當與出罪者默然，若不忍便說。是第三羯磨。』『僧已與迦留陀夷比丘出罪，中間犯一罪，行本日治，行六夜摩那埵竟，僧忍，默然故，是事如是持。』」

佛在舍衛國。爾時迦留陀夷比丘故出精，犯一僧伽婆尸沙罪，覆藏，語諸比丘：「諸長老！我迦留陀夷比丘故出精，犯一僧伽婆尸沙罪，覆藏。今當云何？」諸比丘以是事白佛，佛語諸比丘：「汝等當與迦留陀夷比丘故出精，犯一僧伽婆尸沙罪，若干日覆藏，隨覆藏日與作別住。若更有如是比丘，僧亦應和合與作別住。如是應作，一心和合僧，迦留陀夷比丘從坐起，偏袒右肩、脫革屣、胡跪合掌，作是言：『大德僧憶念！我迦留陀夷比丘故出精，犯一僧伽婆尸沙罪，覆藏。我迦留陀夷比丘故出精，犯僧伽婆尸沙罪，若干日覆藏。隨覆藏日，從僧乞別住。僧我迦留陀夷比丘故出精，犯僧伽婆尸沙罪，隨覆藏日，與我別住，憐愍故！』第二更說：『大德僧憶念！我迦留陀夷比丘故出精，犯一僧伽婆尸沙罪，覆藏。我迦留陀夷比丘故出精，犯僧伽婆尸沙罪，若干日覆藏。隨覆藏日，從僧乞別住。僧我迦留陀夷比丘故出精，犯僧伽婆尸沙罪，隨覆藏日，與我別住，憐愍故！』第三更說：『大德僧憶念！我迦留陀夷比丘故出精，犯一僧伽婆尸沙罪，覆藏。我迦留陀夷比丘故出精，犯僧伽婆尸沙罪，若干日覆藏。隨覆藏日，從僧乞別住。僧我迦留陀夷比丘故出精，犯僧伽婆尸沙罪，隨覆藏日，與我別住，憐愍故！』即時一比丘應僧中唱言：『大德僧聽！是迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏。是迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏，從僧乞別住法。若僧時到僧忍聽，是迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏，與別住法。如是白。』『大德僧聽！是迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏。是迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏，從僧乞別住法。僧迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏，當與別住。誰諸長老忍迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏，今與別住者默然，若不忍便說。是初羯磨。』第二更說：『大德僧聽！是迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏。是迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏，從僧乞別住。僧迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏，當與別住。誰諸長老忍迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏，今與別住者默然，若不忍便說。是第二羯磨。』第三更說：『大德僧聽！是迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏。是迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏，從僧乞別住。僧迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在舍衛國。爾時迦留陀夷比丘故出精，犯一僧伽婆尸沙罪，覆藏，語諸比丘：「諸長老！我迦留陀夷比丘故出精，犯一僧伽婆尸沙罪，覆藏。今當云何？」諸比丘以是事白佛，佛語諸比丘：「汝等當與迦留陀夷比丘故出精，犯一僧伽婆尸沙罪，若干日覆藏，隨覆藏日與作別住。若更有如是比丘，僧亦應和合與作別住。如是應作，一心和合僧，迦留陀夷比丘從坐起，偏袒右肩、脫革屣、胡跪合掌，作是言：『大德僧憶念！我迦留陀夷比丘故出精，犯一僧伽婆尸沙罪，覆藏。我迦留陀夷比丘故出精，犯僧伽婆尸沙罪，若干日覆藏。隨覆藏日，從僧乞別住。僧我迦留陀夷比丘故出精，犯僧伽婆尸沙罪，隨覆藏日，與我別住，憐愍故！』第二更說：『大德僧憶念！我迦留陀夷比丘故出精，犯一僧伽婆尸沙罪，覆藏。我迦留陀夷比丘故出精，犯僧伽婆尸沙罪，若干日覆藏。隨覆藏日，從僧乞別住。僧我迦留陀夷比丘故出精，犯僧伽婆尸沙罪，隨覆藏日，與我別住，憐愍故！』第三更說：『大德僧憶念！我迦留陀夷比丘故出精，犯一僧伽婆尸沙罪，覆藏。我迦留陀夷比丘故出精，犯僧伽婆尸沙罪，若干日覆藏。隨覆藏日，從僧乞別住。僧我迦留陀夷比丘故出精，犯僧伽婆尸沙罪，隨覆藏日，與我別住，憐愍故！』即時一比丘應僧中唱言：『大德僧聽！是迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏。是迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏，從僧乞別住法。若僧時到僧忍聽，是迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏，與別住法。如是白。』『大德僧聽！是迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏。是迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏，從僧乞別住法。僧迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏，當與別住。誰諸長老忍迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏，今與別住者默然，若不忍便說。是初羯磨。』第二更說：『大德僧聽！是迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏。是迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏，從僧乞別住。僧迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏，當與別住。誰諸長老忍迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏，今與別住者默然，若不忍便說。是第二羯磨。』第三更說：『大德僧聽！是迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏。是迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏，從僧乞別住。僧迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一

罪若干日覆藏，當與別住。誰諸長老忍迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏，今與別住者默然，若不忍便說，是第三羯磨。』『僧與迦留陀夷比丘，犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏，與別住竟，僧忍，默然故，是事如是持。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 罪若干日覆藏，當與別住。誰諸長老忍迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏，今與別住者默然，若不忍便說，是第三羯磨。』『僧與迦留陀夷比丘，犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏，與別住竟，僧忍，默然故，是事如是持。』」

是迦留陀夷比丘，行若干日覆藏別住竟，語諸比丘言：「諸長老！我當云何？」諸比丘以是事白佛，佛語諸比丘：「汝等當與迦留陀夷比丘六夜摩那埵。犯此僧伽婆尸沙罪，故出精一罪若干日覆藏，已僧中行別住，當與六夜摩那埵。若更有如是人，亦應與作六夜摩那埵。作法者，一心和合僧，是迦留陀夷比丘從坐起，偏袒右肩、脫革屣、胡跪合掌，作是言：『大德僧憶念！我迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏，我先已僧中乞別住，僧已與我別住，我已僧中行別住。我迦留陀夷比丘，犯此僧伽婆尸沙罪，故出精一罪若干日覆藏，僧中行別住竟，今從僧乞六夜摩那埵。僧我迦留陀夷比丘，犯此僧伽婆尸沙罪，故出精一罪若干日覆藏，已僧中行別住竟，僧當與我六夜摩那埵，憐愍故！』如是三說。即時一比丘僧中唱言：『大德僧聽！是迦留陀夷比丘，犯此僧伽婆尸沙罪，故出精一罪若干日覆藏，先已從僧乞別住。僧與別住，已僧中行別住，今從僧乞六夜摩那埵。是迦留陀夷比丘，犯此僧伽婆尸沙罪，故出精一罪若干日覆藏，已僧中行別住竟，從僧乞六夜摩那埵。若僧時到僧忍聽，僧是迦留陀夷比丘，犯此僧伽婆尸沙罪，故出精一罪若干日覆藏，已僧中行別住竟，僧今當與六夜摩那埵。如是白。』『大德僧聽！是迦留陀夷比丘，犯此僧伽婆尸沙罪，故出精一罪若干日覆藏，先已從僧乞若干日別住，僧與若干日別住，已僧中行若干日別住竟。是迦留陀夷比丘，犯此僧伽婆尸沙罪，故出精一罪若干日覆藏，僧中行別住竟，今從僧乞六夜摩那埵。僧迦留陀夷比丘，犯此僧伽婆尸沙罪，故出精一罪若干日覆藏，已僧中行若干日別住竟，僧當與六夜摩那埵。誰諸長老忍是迦留陀夷比丘，犯此僧伽婆尸沙罪，故出精一罪若干日覆藏，已行若干日別住竟，僧今當與六夜摩那埵者默然，不忍便說。是初羯磨。』如是應三說。『僧已與迦留陀夷比丘，犯此僧伽婆尸沙罪，故出精一罪若干日覆藏與別住竟，與六夜摩那埵，僧忍，默然故，是事如是持。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是迦留陀夷比丘，行若干日覆藏別住竟，語諸比丘言：「諸長老！我當云何？」諸比丘以是事白佛，佛語諸比丘：「汝等當與迦留陀夷比丘六夜摩那埵。犯此僧伽婆尸沙罪，故出精一罪若干日覆藏，已僧中行別住，當與六夜摩那埵。若更有如是人，亦應與作六夜摩那埵。作法者，一心和合僧，是迦留陀夷比丘從坐起，偏袒右肩、脫革屣、胡跪合掌，作是言：『大德僧憶念！我迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏，我先已僧中乞別住，僧已與我別住，我已僧中行別住。我迦留陀夷比丘，犯此僧伽婆尸沙罪，故出精一罪若干日覆藏，僧中行別住竟，今從僧乞六夜摩那埵。僧我迦留陀夷比丘，犯此僧伽婆尸沙罪，故出精一罪若干日覆藏，已僧中行別住竟，僧當與我六夜摩那埵，憐愍故！』如是三說。即時一比丘僧中唱言：『大德僧聽！是迦留陀夷比丘，犯此僧伽婆尸沙罪，故出精一罪若干日覆藏，先已從僧乞別住。僧與別住，已僧中行別住，今從僧乞六夜摩那埵。是迦留陀夷比丘，犯此僧伽婆尸沙罪，故出精一罪若干日覆藏，已僧中行別住竟，從僧乞六夜摩那埵。若僧時到僧忍聽，僧是迦留陀夷比丘，犯此僧伽婆尸沙罪，故出精一罪若干日覆藏，已僧中行別住竟，僧今當與六夜摩那埵。如是白。』『大德僧聽！是迦留陀夷比丘，犯此僧伽婆尸沙罪，故出精一罪若干日覆藏，先已從僧乞若干日別住，僧與若干日別住，已僧中行若干日別住竟。是迦留陀夷比丘，犯此僧伽婆尸沙罪，故出精一罪若干日覆藏，僧中行別住竟，今從僧乞六夜摩那埵。僧迦留陀夷比丘，犯此僧伽婆尸沙罪，故出精一罪若干日覆藏，已僧中行若干日別住竟，僧當與六夜摩那埵。誰諸長老忍是迦留陀夷比丘，犯此僧伽婆尸沙罪，故出精一罪若干日覆藏，已行若干日別住竟，僧今當與六夜摩那埵者默然，不忍便說。是初羯磨。』如是應三說。『僧已與迦留陀夷比丘，犯此僧伽婆尸沙罪，故出精一罪若干日覆藏與別住竟，與六夜摩那埵，僧忍，默然故，是事如是持。』」

是迦留陀夷比丘，僧中行若干日覆藏別住，六夜摩那埵竟，語諸比丘言：「諸長老我當云何？」諸比丘以是事白佛，佛語諸比丘：「汝等當與迦留陀夷比丘出罪，若干日覆藏別住竟，僧與六夜摩那埵竟。若更有如是比丘，亦應與作。作法者，一心和合僧，是迦留陀夷比丘，從坐起偏袒右肩、脫革屣、胡跪合掌作是言：『大德僧憶念！我迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪若干日覆藏。我先已僧中乞若干日覆藏別住，僧與我若干日覆藏別住，我僧中行若干日覆藏別住。我僧中行若干日覆藏別住竟，從僧乞六夜摩那埵，僧與我六夜摩那埵，我僧中行六夜摩那埵。我迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪若干日覆藏，僧中行若干日別住竟，僧中行六夜摩那埵竟，今從僧乞出罪。我迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪若干日覆藏，已行若干日別住竟，僧中行六夜摩那埵竟，僧當與我出罪，憐愍故！』如是三說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是迦留陀夷比丘，僧中行若干日覆藏別住，六夜摩那埵竟，語諸比丘言：「諸長老我當云何？」諸比丘以是事白佛，佛語諸比丘：「汝等當與迦留陀夷比丘出罪，若干日覆藏別住竟，僧與六夜摩那埵竟。若更有如是比丘，亦應與作。作法者，一心和合僧，是迦留陀夷比丘，從坐起偏袒右肩、脫革屣、胡跪合掌作是言：『大德僧憶念！我迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪若干日覆藏。我先已僧中乞若干日覆藏別住，僧與我若干日覆藏別住，我僧中行若干日覆藏別住。我僧中行若干日覆藏別住竟，從僧乞六夜摩那埵，僧與我六夜摩那埵，我僧中行六夜摩那埵。我迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪若干日覆藏，僧中行若干日別住竟，僧中行六夜摩那埵竟，今從僧乞出罪。我迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，一罪若干日覆藏，已行若干日別住竟，僧中行六夜摩那埵竟，僧當與我出罪，憐愍故！』如是三說。

「即時一比丘僧中唱言：『大德僧聽！是迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏，先已從僧乞若干日覆藏別住，僧與若干日覆藏別住，已僧中行若干日覆藏別住，已僧中行若干日覆藏別住竟，僧中乞六夜摩那埵。僧與六夜摩那埵，已僧中行六夜摩那埵竟。是迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏，已僧中行若干日覆藏別住竟，僧中行六夜摩那埵竟，從僧乞出罪。若僧時到僧忍聽，僧是迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏，已僧中行若干日覆藏別住竟，已僧中行六夜摩那埵竟，僧今與出罪。如是白。』『大德僧聽！是迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏，先已從僧乞若干日覆藏別住。僧與若干日覆藏別住，已僧中行若干日覆藏別住，已僧中行若干日覆藏別住竟，僧中乞六夜摩那埵。僧與六夜摩那埵，已行六夜摩那埵竟。是迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏，已僧中行若干日覆藏別住竟、僧中行六夜摩那埵竟，今從僧乞出罪。僧迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏，已行若干日覆藏別住竟、已僧中行六夜摩那埵竟，僧當與出罪。誰諸長老忍是迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏，已行若干日覆藏別住竟、僧中行六夜摩那埵竟，僧今當與出罪者默然，若不忍便說。是初羯磨。』如是三說。『僧已與迦留陀夷比丘出罪，犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏，已行若干日覆藏別住竟、僧中行六夜摩那埵竟，僧忍默然故，是事如是持。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「即時一比丘僧中唱言：『大德僧聽！是迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏，先已從僧乞若干日覆藏別住，僧與若干日覆藏別住，已僧中行若干日覆藏別住，已僧中行若干日覆藏別住竟，僧中乞六夜摩那埵。僧與六夜摩那埵，已僧中行六夜摩那埵竟。是迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏，已僧中行若干日覆藏別住竟，僧中行六夜摩那埵竟，從僧乞出罪。若僧時到僧忍聽，僧是迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏，已僧中行若干日覆藏別住竟，已僧中行六夜摩那埵竟，僧今與出罪。如是白。』『大德僧聽！是迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏，先已從僧乞若干日覆藏別住。僧與若干日覆藏別住，已僧中行若干日覆藏別住，已僧中行若干日覆藏別住竟，僧中乞六夜摩那埵。僧與六夜摩那埵，已行六夜摩那埵竟。是迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏，已僧中行若干日覆藏別住竟、僧中行六夜摩那埵竟，今從僧乞出罪。僧迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏，已行若干日覆藏別住竟、已僧中行六夜摩那埵竟，僧當與出罪。誰諸長老忍是迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏，已行若干日覆藏別住竟、僧中行六夜摩那埵竟，僧今當與出罪者默然，若不忍便說。是初羯磨。』如是三說。『僧已與迦留陀夷比丘出罪，犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏，已行若干日覆藏別住竟、僧中行六夜摩那埵竟，僧忍默然故，是事如是持。』」

佛在舍衛國。爾時迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏，語諸比丘：「我迦留陀夷故出精，犯僧伽婆尸沙罪一罪覆藏，我當云何？」諸比丘以是事白佛，佛語諸比丘：「汝等與迦留陀夷比丘，故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏，隨覆藏日與別住。若更有如是人，亦應與作。作法者，一心和合僧，迦留陀夷比丘從坐起，偏袒右肩、脫革屣、胡跪合掌作是言：『大德僧憶念！我迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏。我迦留陀夷故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏，隨覆藏日，從僧乞別住。僧與我迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏，隨覆藏日與我別住，憐愍故！』如是三乞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在舍衛國。爾時迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏，語諸比丘：「我迦留陀夷故出精，犯僧伽婆尸沙罪一罪覆藏，我當云何？」諸比丘以是事白佛，佛語諸比丘：「汝等與迦留陀夷比丘，故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏，隨覆藏日與別住。若更有如是人，亦應與作。作法者，一心和合僧，迦留陀夷比丘從坐起，偏袒右肩、脫革屣、胡跪合掌作是言：『大德僧憶念！我迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏。我迦留陀夷故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏，隨覆藏日，從僧乞別住。僧與我迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏，隨覆藏日與我別住，憐愍故！』如是三乞。

「即時一比丘僧中唱言：『大德僧聽！是迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏。是迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏，隨覆藏日，從僧乞別住。若僧時到僧忍聽，僧是迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏，隨覆藏日，僧當與別住。如是白。』『大德僧聽！是迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏。是迦留陀夷比丘故出精，犯僧伽婆尸沙罪一罪覆藏，隨覆藏日，從僧乞別住。僧迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏，隨覆藏日，當與別住。誰諸長老忍是迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏，隨覆藏日與別住者默然，若不忍便說。是初羯磨。』如是三說。『僧已與迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏，隨覆藏日與別住竟，僧忍，默然故，是事如是持。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「即時一比丘僧中唱言：『大德僧聽！是迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏。是迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏，隨覆藏日，從僧乞別住。若僧時到僧忍聽，僧是迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏，隨覆藏日，僧當與別住。如是白。』『大德僧聽！是迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏。是迦留陀夷比丘故出精，犯僧伽婆尸沙罪一罪覆藏，隨覆藏日，從僧乞別住。僧迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏，隨覆藏日，當與別住。誰諸長老忍是迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏，隨覆藏日與別住者默然，若不忍便說。是初羯磨。』如是三說。『僧已與迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏，隨覆藏日與別住竟，僧忍，默然故，是事如是持。』」

迦留陀夷比丘，隨覆藏日行別住竟，語諸比丘：「我當云何？」諸比丘以是事白佛，佛語諸比丘：「汝等與迦留陀夷比丘故出精，犯僧伽婆尸沙罪一罪覆藏，隨覆藏日行別住竟，與作六夜摩那埵。若更有如是比丘，亦應與六夜摩那埵。作法者，一心和合僧，迦留陀夷比丘從坐起，偏袒右肩、脫革屣、胡跪合掌，作是言：『大德僧憶念！我迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏，隨覆藏日從僧乞別住，僧隨覆藏日與我別住，我已僧中隨覆藏日行別住。我迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏，隨覆藏日行別住竟，今從僧乞六夜摩那埵。僧我迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏，隨覆藏日行別住竟，僧當與六夜摩那埵，憐愍故！』如是應三乞。即時一比丘僧中唱言：『大德僧聽！是迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏，隨覆藏日從僧乞別住，僧隨覆藏日與別住，已僧中隨覆藏日行別住竟。是迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏，隨覆藏日行別住竟，今從僧乞六夜摩那埵。若僧時到僧忍聽，僧是迦留陀夷比丘故出精，犯僧伽婆尸沙罪一罪覆藏，隨覆藏日行別住竟，當與六夜摩那埵。如是白。』『大德僧聽！是迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏，隨覆藏日從僧乞別住，僧隨覆藏日與別住，已僧中隨覆藏日行別住。是迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏，隨覆藏日行別住竟，從僧乞六夜摩那埵。僧是迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏，隨覆藏日行別住竟，僧當與六夜摩那埵。誰諸長老忍是迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏，隨覆藏日行別住竟，今僧當與六夜摩那埵者默然，若不忍便說。是初羯磨。』如是三說。『僧已與是迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏，隨覆藏日行別住竟，與六夜摩那埵，僧忍，默然故，是事如是持！』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦留陀夷比丘，隨覆藏日行別住竟，語諸比丘：「我當云何？」諸比丘以是事白佛，佛語諸比丘：「汝等與迦留陀夷比丘故出精，犯僧伽婆尸沙罪一罪覆藏，隨覆藏日行別住竟，與作六夜摩那埵。若更有如是比丘，亦應與六夜摩那埵。作法者，一心和合僧，迦留陀夷比丘從坐起，偏袒右肩、脫革屣、胡跪合掌，作是言：『大德僧憶念！我迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏，隨覆藏日從僧乞別住，僧隨覆藏日與我別住，我已僧中隨覆藏日行別住。我迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏，隨覆藏日行別住竟，今從僧乞六夜摩那埵。僧我迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏，隨覆藏日行別住竟，僧當與六夜摩那埵，憐愍故！』如是應三乞。即時一比丘僧中唱言：『大德僧聽！是迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏，隨覆藏日從僧乞別住，僧隨覆藏日與別住，已僧中隨覆藏日行別住竟。是迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏，隨覆藏日行別住竟，今從僧乞六夜摩那埵。若僧時到僧忍聽，僧是迦留陀夷比丘故出精，犯僧伽婆尸沙罪一罪覆藏，隨覆藏日行別住竟，當與六夜摩那埵。如是白。』『大德僧聽！是迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏，隨覆藏日從僧乞別住，僧隨覆藏日與別住，已僧中隨覆藏日行別住。是迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏，隨覆藏日行別住竟，從僧乞六夜摩那埵。僧是迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏，隨覆藏日行別住竟，僧當與六夜摩那埵。誰諸長老忍是迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏，隨覆藏日行別住竟，今僧當與六夜摩那埵者默然，若不忍便說。是初羯磨。』如是三說。『僧已與是迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏，隨覆藏日行別住竟，與六夜摩那埵，僧忍，默然故，是事如是持！』」

迦留陀夷比丘，僧中行六夜摩那埵時已爾所日、爾所日未過，更故出精，犯僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏，語諸比丘：「諸長老！我迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏。行六夜摩那埵時已爾所日、爾所日未過，更故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏。我當云何？」諸比丘以是事白佛，佛語諸比丘：「汝等當與迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏，當與本日治。若更有如是比丘，亦應作本日治。作法者，一心和合僧，是迦留陀夷比丘從坐起，偏袒右肩、脫革屣、胡跪合掌作是言：『大德僧憶念！我迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏，隨覆藏日從僧乞別住。僧隨覆藏日與我別住，我隨覆藏日僧中行別住。隨覆藏日僧中行別住竟，從僧乞六夜摩那埵。僧已與六夜摩那埵，我僧中行六夜摩那埵時已爾所日、爾所日未過，更故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏。僧我迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏，今從僧乞本日治。僧我迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏。僧當與我本日治，憐愍故！』如是三說。即時一比丘僧中唱言：『大德僧聽！是迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏，隨覆藏日從僧乞別住。僧隨覆藏日與我別住，已僧中隨覆藏日行別住。僧中隨覆藏日行別住竟，從僧乞六夜摩那埵。僧與六夜摩那埵，僧中行六夜摩那埵時已爾所日、爾所日未過，更故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏。是迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏，從僧乞本日治。若僧時到僧忍聽，僧是迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，當與本日治。如是白。』『大德僧聽！是迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏，先以隨覆藏日從僧乞別住。僧隨覆藏日與別住，已僧中隨覆藏日行別住。僧中隨覆藏日行別住竟，從僧乞六夜摩那埵。僧與六夜摩那埵，僧中行六夜摩那埵。僧中行六夜摩那埵時已爾所日、爾所日未過，更故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏。是迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏，從僧乞本日治。僧是迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏，從僧乞本日治。僧是迦留陀夷比丘故出精，犯僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏，僧與本日治。誰諸長老忍是迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏，從僧乞本日治。迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏，與本日治者默然，若不忍便說。是初羯磨。』如是三說。『僧已與本日治，迦留陀夷比丘故出精，犯僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏，與本日治 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦留陀夷比丘，僧中行六夜摩那埵時已爾所日、爾所日未過，更故出精，犯僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏，語諸比丘：「諸長老！我迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏。行六夜摩那埵時已爾所日、爾所日未過，更故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏。我當云何？」諸比丘以是事白佛，佛語諸比丘：「汝等當與迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏，當與本日治。若更有如是比丘，亦應作本日治。作法者，一心和合僧，是迦留陀夷比丘從坐起，偏袒右肩、脫革屣、胡跪合掌作是言：『大德僧憶念！我迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏，隨覆藏日從僧乞別住。僧隨覆藏日與我別住，我隨覆藏日僧中行別住。隨覆藏日僧中行別住竟，從僧乞六夜摩那埵。僧已與六夜摩那埵，我僧中行六夜摩那埵時已爾所日、爾所日未過，更故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏。僧我迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏，今從僧乞本日治。僧我迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏。僧當與我本日治，憐愍故！』如是三說。即時一比丘僧中唱言：『大德僧聽！是迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏，隨覆藏日從僧乞別住。僧隨覆藏日與我別住，已僧中隨覆藏日行別住。僧中隨覆藏日行別住竟，從僧乞六夜摩那埵。僧與六夜摩那埵，僧中行六夜摩那埵時已爾所日、爾所日未過，更故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏。是迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏，從僧乞本日治。若僧時到僧忍聽，僧是迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪，當與本日治。如是白。』『大德僧聽！是迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏，先以隨覆藏日從僧乞別住。僧隨覆藏日與別住，已僧中隨覆藏日行別住。僧中隨覆藏日行別住竟，從僧乞六夜摩那埵。僧與六夜摩那埵，僧中行六夜摩那埵。僧中行六夜摩那埵時已爾所日、爾所日未過，更故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏。是迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏，從僧乞本日治。僧是迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏，從僧乞本日治。僧是迦留陀夷比丘故出精，犯僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏，僧與本日治。誰諸長老忍是迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏，從僧乞本日治。迦留陀夷比丘故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏，與本日治者默然，若不忍便說。是初羯磨。』如是三說。『僧已與本日治，迦留陀夷比丘故出精，犯僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏，與本日治

竟，僧忍，默然故，是事如是持。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 竟，僧忍，默然故，是事如是持。』」

是迦留陀夷比丘，中間犯罪得本日治，先罪行別住竟，僧中行六夜摩那埵竟，語諸比丘：「長老！我當云何？」諸比丘以是事白佛，佛語諸比丘：「汝等與迦留陀夷比丘出罪，中間犯罪得本日治，先罪行別住竟，僧中行六夜摩那埵竟，與出罪。若更有如是比丘，亦應作出罪。出罪法者，一心和合僧，是迦留陀夷比丘從坐起，偏袒右肩、脫革屣、胡跪合掌，作是言：『大德僧憶念！我迦留陀夷比丘故出精，犯僧伽婆尸沙罪一罪覆藏，隨覆藏日從僧乞別住。僧隨覆藏日與我別住，我隨覆藏日僧中行別住。隨覆藏日僧中行別住竟，從僧乞六夜摩那埵。僧已與我六夜摩那埵，我僧中行六夜摩那埵時已爾所日、爾所日未過，中間故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏，從僧乞本日治，僧與我本日治。我迦留陀夷比丘，中間犯罪行本日治，先罪行別住竟，行六夜摩那埵竟，今從僧乞出罪。僧我迦留陀夷比丘，中間犯罪行本日治，先罪行別住，行六夜摩那埵竟，與我出罪，憐愍故！』如是三說。即時一比丘僧中唱言：『大德僧聽！是迦留陀夷比丘故出精，犯僧伽婆尸沙罪一罪覆藏，隨覆藏日從僧乞別住。僧隨覆藏日與別住，已僧中隨覆藏日行別住。僧中隨覆藏日行別住竟，從僧乞六夜摩那埵。僧與六夜摩那埵，僧中行六夜摩那埵時已爾所日、爾所日未過，中間故出精，犯僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏，從僧乞本日治，僧與本日治。迦留陀夷比丘，中間犯罪行本日治，先罪行別住竟，行六夜摩那埵竟，從僧乞出罪。若僧時到僧忍聽，迦留陀夷比丘，中間犯罪行本日治，先罪行別住竟，行六夜摩那埵竟，僧當與出罪。如是白。』『大德僧聽！是迦留陀夷比丘故出精，犯僧伽婆尸沙罪一罪覆藏，隨覆藏日從僧乞別住，僧隨覆藏日與別住，已僧中隨覆藏日行別住。僧中隨覆藏日行別住竟，從僧乞六夜摩那埵，僧與六夜摩那埵。僧中行六夜摩那埵時已爾所日、爾所日未過，更故出精，犯僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏，從僧乞本日治，僧中行本日治。是迦留陀夷比丘，中間犯罪行本日治，先罪行別住竟，僧中行六夜摩那埵竟，從僧乞出罪。僧迦留陀夷比丘，中間犯罪行本日治，先罪行別住竟，僧中行六夜摩那埵竟，當與出罪。誰諸長老忍迦留陀夷比丘，中間犯罪行本日治，先罪行別住竟，僧中行六夜摩那埵竟，與出罪者默然，若不忍便說。是初羯磨。』如是三說。『僧已與迦留陀夷比丘出罪，中間犯罪行本日治，先罪行別住竟，僧中行六夜摩那埵竟，僧忍，默然故，是事如是持。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是迦留陀夷比丘，中間犯罪得本日治，先罪行別住竟，僧中行六夜摩那埵竟，語諸比丘：「長老！我當云何？」諸比丘以是事白佛，佛語諸比丘：「汝等與迦留陀夷比丘出罪，中間犯罪得本日治，先罪行別住竟，僧中行六夜摩那埵竟，與出罪。若更有如是比丘，亦應作出罪。出罪法者，一心和合僧，是迦留陀夷比丘從坐起，偏袒右肩、脫革屣、胡跪合掌，作是言：『大德僧憶念！我迦留陀夷比丘故出精，犯僧伽婆尸沙罪一罪覆藏，隨覆藏日從僧乞別住。僧隨覆藏日與我別住，我隨覆藏日僧中行別住。隨覆藏日僧中行別住竟，從僧乞六夜摩那埵。僧已與我六夜摩那埵，我僧中行六夜摩那埵時已爾所日、爾所日未過，中間故出精，犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏，從僧乞本日治，僧與我本日治。我迦留陀夷比丘，中間犯罪行本日治，先罪行別住竟，行六夜摩那埵竟，今從僧乞出罪。僧我迦留陀夷比丘，中間犯罪行本日治，先罪行別住，行六夜摩那埵竟，與我出罪，憐愍故！』如是三說。即時一比丘僧中唱言：『大德僧聽！是迦留陀夷比丘故出精，犯僧伽婆尸沙罪一罪覆藏，隨覆藏日從僧乞別住。僧隨覆藏日與別住，已僧中隨覆藏日行別住。僧中隨覆藏日行別住竟，從僧乞六夜摩那埵。僧與六夜摩那埵，僧中行六夜摩那埵時已爾所日、爾所日未過，中間故出精，犯僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏，從僧乞本日治，僧與本日治。迦留陀夷比丘，中間犯罪行本日治，先罪行別住竟，行六夜摩那埵竟，從僧乞出罪。若僧時到僧忍聽，迦留陀夷比丘，中間犯罪行本日治，先罪行別住竟，行六夜摩那埵竟，僧當與出罪。如是白。』『大德僧聽！是迦留陀夷比丘故出精，犯僧伽婆尸沙罪一罪覆藏，隨覆藏日從僧乞別住，僧隨覆藏日與別住，已僧中隨覆藏日行別住。僧中隨覆藏日行別住竟，從僧乞六夜摩那埵，僧與六夜摩那埵。僧中行六夜摩那埵時已爾所日、爾所日未過，更故出精，犯僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏，從僧乞本日治，僧中行本日治。是迦留陀夷比丘，中間犯罪行本日治，先罪行別住竟，僧中行六夜摩那埵竟，從僧乞出罪。僧迦留陀夷比丘，中間犯罪行本日治，先罪行別住竟，僧中行六夜摩那埵竟，當與出罪。誰諸長老忍迦留陀夷比丘，中間犯罪行本日治，先罪行別住竟，僧中行六夜摩那埵竟，與出罪者默然，若不忍便說。是初羯磨。』如是三說。『僧已與迦留陀夷比丘出罪，中間犯罪行本日治，先罪行別住竟，僧中行六夜摩那埵竟，僧忍，默然故，是事如是持。』」

佛在舍衛國。爾時迦留陀夷比丘，犯種種僧伽婆尸沙罪。第一犯故出精一夜覆藏，第二犯觸女人身二夜覆藏，第三與女人麁惡語三夜覆藏，第四讚歎己身供養四夜覆藏，第五犯媒嫁五夜覆藏，語諸比丘：「我當云何？」諸比丘以是事白佛，佛語諸比丘：「應與是人五夜別住羯磨，行別住竟，與六夜摩那埵。行摩那埵竟，與出罪羯磨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在舍衛國。爾時迦留陀夷比丘，犯種種僧伽婆尸沙罪。第一犯故出精一夜覆藏，第二犯觸女人身二夜覆藏，第三與女人麁惡語三夜覆藏，第四讚歎己身供養四夜覆藏，第五犯媒嫁五夜覆藏，語諸比丘：「我當云何？」諸比丘以是事白佛，佛語諸比丘：「應與是人五夜別住羯磨，行別住竟，與六夜摩那埵。行摩那埵竟，與出罪羯磨。」

佛在舍衛國。爾時有一比丘，犯種種僧伽婆尸沙罪覆藏，第一犯故出精犯一僧伽婆尸沙罪，一夜覆藏。第二犯觸女人，二夜覆藏。第三犯與女人麁惡語，三夜覆藏。第四犯讚歎己身供養，四夜覆藏。第五犯行媒嫁，五夜覆藏。第六犯無主自為身作房，六夜覆藏。第七犯有主自為身作大房舍，七夜覆藏。第八無根波羅夷法謗餘比丘，八夜覆藏。第九犯取小片事作波羅夷法謗餘比丘，九夜覆藏。第十破和合僧勤求方便，十夜覆藏。第十一犯助破和合僧，十一夜覆藏。第十二犯污他家行惡行，十二夜覆藏。第十三犯戾語，十三夜覆藏。以上事語諸比丘：「我當云何？」諸比丘以是事白佛，佛語諸比丘：「汝等應與是人十三日別住，別住竟與六夜摩那埵。六夜摩那埵竟，與出罪羯磨。」(八法中苦切羯磨竟) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在舍衛國。爾時有一比丘，犯種種僧伽婆尸沙罪覆藏，第一犯故出精犯一僧伽婆尸沙罪，一夜覆藏。第二犯觸女人，二夜覆藏。第三犯與女人麁惡語，三夜覆藏。第四犯讚歎己身供養，四夜覆藏。第五犯行媒嫁，五夜覆藏。第六犯無主自為身作房，六夜覆藏。第七犯有主自為身作大房舍，七夜覆藏。第八無根波羅夷法謗餘比丘，八夜覆藏。第九犯取小片事作波羅夷法謗餘比丘，九夜覆藏。第十破和合僧勤求方便，十夜覆藏。第十一犯助破和合僧，十一夜覆藏。第十二犯污他家行惡行，十二夜覆藏。第十三犯戾語，十三夜覆藏。以上事語諸比丘：「我當云何？」諸比丘以是事白佛，佛語諸比丘：「汝等應與是人十三日別住，別住竟與六夜摩那埵。六夜摩那埵竟，與出罪羯磨。」(八法中苦切羯磨竟)