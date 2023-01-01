十誦律
後秦 弗若多羅共羅什譯61卷CBETA T1435大于一万字 110 h
向佛经 GPT 提问
第 5 卷
十誦律卷第五(初誦之五)
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後秦北印度三藏弗若多羅譯
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明三十尼薩耆法之一
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佛在王舍城。爾時六群比丘多畜衣服，入聚落著異衣、出聚落著異衣、食時著異衣、食竟著異衣、怛鉢那時著異衣、怛鉢那竟著異衣、食前著異衣、食後著異衣、初夜著異衣、中夜著異衣、後夜著異衣、入廁著異衣、出廁著異衣、洗大便時著異衣、洗大便竟著異衣、小便時著異衣、小便竟著異衣、入浴室著異衣、出浴室著異衣，畜積如是種種餘衣，朽爛虫壞不用。是中有比丘少欲知足行頭陀，聞見是事心不喜，種種因緣呵嘖六群比丘：「云何名比丘多畜衣服，入聚落著異衣、出聚落著異衣、食時著異衣、食竟著異衣、怛鉢那時著異衣、怛鉢那竟著異衣、食前著異衣、食後著異衣、初夜著異衣、中夜著異衣、後夜著異衣、入廁著異衣、出廁著異衣、洗大便時著異衣、洗大便竟著異衣、小便時著異衣、小便竟著異衣、入浴室著異衣、出浴室著異衣，畜積如是種種餘衣，朽爛虫壞不用？」種種因緣呵已，向佛廣說。佛以是事集比丘僧，知而故問六群比丘：「汝實作是事不？」答言：「實作。世尊！」佛以種種因緣呵責六群比丘：「云何名比丘，多畜衣服，入聚落著異衣、出聚落著異衣、食時著異衣、食竟著異衣、怛鉢那時著異衣、怛鉢那竟著異衣、食前著異衣、食後著異衣、初夜著異衣、中夜著異衣、後夜著異衣、入廁著異衣、出廁著異衣、洗大便時著異衣、洗大便竟著異衣、小便時著異衣、小便竟著異衣、入浴室著異衣、出浴室著異衣，畜積如是種種餘衣，朽爛虫壞不用？」佛如是種種因緣呵已，語諸比丘：「以十利故與諸比丘結戒。從今是戒應如是說：若比丘衣竟，已捨迦絺那衣，畜長衣得至十日。若過是畜者，尼薩耆波夜提。」
佛在王舍城。爾時六群比丘多畜衣服，入聚落著異衣、出聚落著異衣、食時著異衣、食竟著異衣、怛鉢那時著異衣、怛鉢那竟著異衣、食前著異衣、食後著異衣、初夜著異衣、中夜著異衣、後夜著異衣、入廁著異衣、出廁著異衣、洗大便時著異衣、洗大便竟著異衣、小便時著異衣、小便竟著異衣、入浴室著異衣、出浴室著異衣，畜積如是種種餘衣，朽爛虫壞不用。是中有比丘少欲知足行頭陀，聞見是事心不喜，種種因緣呵嘖六群比丘：「云何名比丘多畜衣服，入聚落著異衣、出聚落著異衣、食時著異衣、食竟著異衣、怛鉢那時著異衣、怛鉢那竟著異衣、食前著異衣、食後著異衣、初夜著異衣、中夜著異衣、後夜著異衣、入廁著異衣、出廁著異衣、洗大便時著異衣、洗大便竟著異衣、小便時著異衣、小便竟著異衣、入浴室著異衣、出浴室著異衣，畜積如是種種餘衣，朽爛虫壞不用？」種種因緣呵已，向佛廣說。佛以是事集比丘僧，知而故問六群比丘：「汝實作是事不？」答言：「實作。世尊！」佛以種種因緣呵責六群比丘：「云何名比丘，多畜衣服，入聚落著異衣、出聚落著異衣、食時著異衣、食竟著異衣、怛鉢那時著異衣、怛鉢那竟著異衣、食前著異衣、食後著異衣、初夜著異衣、中夜著異衣、後夜著異衣、入廁著異衣、出廁著異衣、洗大便時著異衣、洗大便竟著異衣、小便時著異衣、小便竟著異衣、入浴室著異衣、出浴室著異衣，畜積如是種種餘衣，朽爛虫壞不用？」佛如是種種因緣呵已，語諸比丘：「以十利故與諸比丘結戒。從今是戒應如是說：若比丘衣竟，已捨迦絺那衣，畜長衣得至十日。若過是畜者，尼薩耆波夜提。」
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是中或有衣竟，非捨迦絺那衣；或捨迦絺那衣、非衣竟；或衣竟、亦捨迦絺那衣；或非衣竟、亦非捨迦絺那衣。衣竟非捨迦絺那衣者，若比丘衣竟，未捨迦絺那衣，是名衣竟非捨迦絺那衣。捨迦絺那衣非衣竟者，若比丘捨迦絺那衣，衣不竟，是名捨迦絺那衣非衣竟。衣竟亦捨迦絺那衣者，若比丘衣竟，捨迦絺那衣，是名衣竟亦捨迦絺那衣。非衣竟亦非捨迦絺那衣者，若比丘衣不竟，非捨迦絺那衣，是名非衣竟亦非捨迦絺那衣。
是中或有衣竟，非捨迦絺那衣；或捨迦絺那衣、非衣竟；或衣竟、亦捨迦絺那衣；或非衣竟、亦非捨迦絺那衣。衣竟非捨迦絺那衣者，若比丘衣竟，未捨迦絺那衣，是名衣竟非捨迦絺那衣。捨迦絺那衣非衣竟者，若比丘捨迦絺那衣，衣不竟，是名捨迦絺那衣非衣竟。衣竟亦捨迦絺那衣者，若比丘衣竟，捨迦絺那衣，是名衣竟亦捨迦絺那衣。非衣竟亦非捨迦絺那衣者，若比丘衣不竟，非捨迦絺那衣，是名非衣竟亦非捨迦絺那衣。
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長衣者，除僧伽梨、欝多羅僧、安陀衛，餘殘衣名為長衣。
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尼薩耆波夜提者，是衣應捨，波夜提罪應悔過。
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是中犯者，若比丘，初一日得衣畜二日捨、二日得衣三日捨、三日得衣四日捨、四日得衣五日捨、五日得衣六日捨、六日得衣七日捨、七日得衣八日捨、八日得衣九日捨、九日得衣十日捨，十日得衣十日時，比丘是衣應與人、若作淨、若受持，若不與人、不作淨、不受持，至十一日地了時，尼薩耆波夜提。
是中犯者，若比丘，初一日得衣畜二日捨、二日得衣三日捨、三日得衣四日捨、四日得衣五日捨、五日得衣六日捨、六日得衣七日捨、七日得衣八日捨、八日得衣九日捨、九日得衣十日捨，十日得衣十日時，比丘是衣應與人、若作淨、若受持，若不與人、不作淨、不受持，至十一日地了時，尼薩耆波夜提。
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若比丘，一日得衣二日更得，畜一捨一。二日得衣三日更得，畜一捨一。三日得衣四日更得，畜一捨一。四日得衣五日更得，畜一捨一。五日得衣六日更得，畜一捨一。六日得衣七日更得，畜一捨一。七日得衣八日更得，畜一捨一。八日得衣九日更得，畜一捨一。九日得衣十日更得，畜一捨一。十日時比丘是衣，應與人、若作淨、若受持，若不與人、不作淨、不受持，至十一日地了時，尼薩耆波夜提。
若比丘，一日得衣二日更得，畜一捨一。二日得衣三日更得，畜一捨一。三日得衣四日更得，畜一捨一。四日得衣五日更得，畜一捨一。五日得衣六日更得，畜一捨一。六日得衣七日更得，畜一捨一。七日得衣八日更得，畜一捨一。八日得衣九日更得，畜一捨一。九日得衣十日更得，畜一捨一。十日時比丘是衣，應與人、若作淨、若受持，若不與人、不作淨、不受持，至十一日地了時，尼薩耆波夜提。
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若比丘，一日得衣二日更得，捨前畜後。二日得衣三日更得，捨前畜後。三日得衣四日更得，捨前畜後。四日得衣五日更得，捨前畜後。五日得衣六日更得，捨前畜後。六日得衣七日更得，捨前畜後。七日得衣八日更得，捨前畜後。八日得衣九日更得，捨前畜後。九日得衣十日更得，捨前畜後。十日時比丘是衣，應與人、若作淨、若受持，若不與人、不作淨、不受持，至十一日地了時，尼薩耆波逸提。
若比丘，一日得衣二日更得，捨前畜後。二日得衣三日更得，捨前畜後。三日得衣四日更得，捨前畜後。四日得衣五日更得，捨前畜後。五日得衣六日更得，捨前畜後。六日得衣七日更得，捨前畜後。七日得衣八日更得，捨前畜後。八日得衣九日更得，捨前畜後。九日得衣十日更得，捨前畜後。十日時比丘是衣，應與人、若作淨、若受持，若不與人、不作淨、不受持，至十一日地了時，尼薩耆波逸提。
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若比丘一日得衣二日更得，畜前捨後。二日得衣三日更得，畜前捨後。三日得衣四日更得，畜前捨後。四日得衣五日更得，畜前捨後。五日得衣六日更得，畜前舍後。六日得衣七日更得，畜前捨後。七日得衣八日更得，畜前捨後。八日得衣九日更得，畜前捨後。九日得衣十日更得，畜前捨後。十日時比丘是衣，應與人、若作淨、若受持，若不與人、不作淨、不受持，至十一日地了時，尼薩耆波逸提。
若比丘一日得衣二日更得，畜前捨後。二日得衣三日更得，畜前捨後。三日得衣四日更得，畜前捨後。四日得衣五日更得，畜前捨後。五日得衣六日更得，畜前舍後。六日得衣七日更得，畜前捨後。七日得衣八日更得，畜前捨後。八日得衣九日更得，畜前捨後。九日得衣十日更得，畜前捨後。十日時比丘是衣，應與人、若作淨、若受持，若不與人、不作淨、不受持，至十一日地了時，尼薩耆波逸提。
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若比丘，一日得衣畜，二日不得，三、四、五、六、七、八、九、十日不得，十日時比丘是衣，應與人、若作淨、若受持，若不與人、不作淨、不受持，至十一日地了時，尼薩耆波逸提。
若比丘，一日得衣畜，二日不得，三、四、五、六、七、八、九、十日不得，十日時比丘是衣，應與人、若作淨、若受持，若不與人、不作淨、不受持，至十一日地了時，尼薩耆波逸提。
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若比丘，一日得衣畜，二日得衣畜，三、四、五、六、七、八、九、十日得衣畜，十日時比丘是衣，皆應與人、若作淨、若受持，若不與人、不作淨、不受持，至十一日地了時，尼薩耆波逸提。
若比丘，一日得衣畜，二日得衣畜，三、四、五、六、七、八、九、十日得衣畜，十日時比丘是衣，皆應與人、若作淨、若受持，若不與人、不作淨、不受持，至十一日地了時，尼薩耆波逸提。
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若比丘，初日得衣，用作僧伽梨最下九條，成分別若干長、若干短，總說九條。作衣竟日，即應受持，作是言：「我是最下僧伽梨九條作持。」餘殘物及先僧伽梨，應與人、若作淨、若受持。
若比丘，初日得衣，用作僧伽梨最下九條，成分別若干長、若干短，總說九條。作衣竟日，即應受持，作是言：「我是最下僧伽梨九條作持。」餘殘物及先僧伽梨，應與人、若作淨、若受持。
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若比丘初日得衣，用作欝多羅僧七條，成分別若干長、若干短，總說七條。作衣竟日，即應受持，作是言：「我是欝多羅僧七條作持。」餘殘物及先欝多羅僧，應與人、若作淨、若受持。
若比丘初日得衣，用作欝多羅僧七條，成分別若干長、若干短，總說七條。作衣竟日，即應受持，作是言：「我是欝多羅僧七條作持。」餘殘物及先欝多羅僧，應與人、若作淨、若受持。
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若比丘初日得衣，用作安陀衛五條，成分別若干長、若干短，總說五條。作衣竟日，即應受持，作是言：「我是安陀衛五條作持。」餘殘物及先安陀衛，應與人、若作淨、若受持。
若比丘初日得衣，用作安陀衛五條，成分別若干長、若干短，總說五條。作衣竟日，即應受持，作是言：「我是安陀衛五條作持。」餘殘物及先安陀衛，應與人、若作淨、若受持。
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若比丘得新衣，二重作僧伽梨、一重作欝多羅僧、一重作安陀衛、二重作尼師壇，若欲三重作僧伽梨、三重作尼師壇，若更以新衣重縫，是比丘重縫衣故，突吉羅。若過十日，尼薩耆波夜提。
若比丘得新衣，二重作僧伽梨、一重作欝多羅僧、一重作安陀衛、二重作尼師壇，若欲三重作僧伽梨、三重作尼師壇，若更以新衣重縫，是比丘重縫衣故，突吉羅。若過十日，尼薩耆波夜提。
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若比丘得故衣，作四重僧伽梨、二重欝多羅僧、二重安陀衛、四重尼師壇，若更以新衣重縫，是比丘重縫衣故，突吉羅。若過十日，尼薩耆波逸提。
若比丘得故衣，作四重僧伽梨、二重欝多羅僧、二重安陀衛、四重尼師壇，若更以新衣重縫，是比丘重縫衣故，突吉羅。若過十日，尼薩耆波逸提。
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若比丘得新衣，二重作僧伽梨、二重尼師壇、若三重僧伽梨、三重尼師壇，若還摘却，作是念：「是衣若與人、若作淨、若受持。」還摘衣，突吉羅。若過十日，尼薩耆波夜提。
若比丘得新衣，二重作僧伽梨、二重尼師壇、若三重僧伽梨、三重尼師壇，若還摘却，作是念：「是衣若與人、若作淨、若受持。」還摘衣，突吉羅。若過十日，尼薩耆波夜提。
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若比丘得故衣，四重作僧伽梨、二重欝多羅僧、二重安陀衛、四重尼師壇，若還摘却，作是念：「若與人、若作淨、若受持。」還摘衣故，突吉羅。若過十日，尼薩耆波夜提。
若比丘得故衣，四重作僧伽梨、二重欝多羅僧、二重安陀衛、四重尼師壇，若還摘却，作是念：「若與人、若作淨、若受持。」還摘衣故，突吉羅。若過十日，尼薩耆波夜提。
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若比丘得新衣，二重作僧伽梨、二重尼師壇、若三重僧伽梨、三重尼師壇，若還摘却，作是念：「若浣、若染、若轉易表裏。」還摘衣故，突吉羅。若過十日，無犯。
若比丘得新衣，二重作僧伽梨、二重尼師壇、若三重僧伽梨、三重尼師壇，若還摘却，作是念：「若浣、若染、若轉易表裏。」還摘衣故，突吉羅。若過十日，無犯。
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若比丘得故衣，四重作僧伽梨、二重欝多羅僧、二重安陀衛、四重尼師壇，若還摘却，作是念：「若浣、若染、若轉易表裏。」還摘衣故，突吉羅。若過十日，無犯。
若比丘得故衣，四重作僧伽梨、二重欝多羅僧、二重安陀衛、四重尼師壇，若還摘却，作是念：「若浣、若染、若轉易表裏。」還摘衣故，突吉羅。若過十日，無犯。
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若比丘有捨墮衣，未捨罪、未悔過，次續未斷，若更得衣，是後衣本衣因緣故，得尼薩耆波夜提。
若比丘有捨墮衣，未捨罪、未悔過，次續未斷，若更得衣，是後衣本衣因緣故，得尼薩耆波夜提。
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復次比丘有捨墮衣，已捨罪、未悔過，次續未斷，若更得衣，是後衣本衣因緣故，得尼薩耆波逸提。
復次比丘有捨墮衣，已捨罪、未悔過，次續未斷，若更得衣，是後衣本衣因緣故，得尼薩耆波逸提。
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復次比丘有捨墮衣，已捨罪、已悔過，次續未斷，若更得衣，是後衣本衣因緣故，得尼薩耆波夜提。
復次比丘有捨墮衣，已捨罪、已悔過，次續未斷，若更得衣，是後衣本衣因緣故，得尼薩耆波夜提。
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若比丘有捨墮衣，已捨罪、已悔過，次續已斷，若更得衣，無犯。(一事竟)
若比丘有捨墮衣，已捨罪、已悔過，次續已斷，若更得衣，無犯。(一事竟)
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佛在王舍城。爾時六群比丘處處留衣，著上下衣遊行諸國，趣著弊衣無有威儀。諸受寄舊比丘，與六群比丘架上取衣舒曬抖擻，卷牒著衣囊中繫舉，以是因緣妨廢讀經坐禪行道。是中有比丘少欲知足行頭陀，聞是事心不喜，種種因緣呵責六群比丘：「云何名比丘，處處留衣，著上下衣遊行諸國，趣著弊衣無有威儀。諸受寄舊比丘與汝架上取衣舒曬抖擻，卷牒著衣囊中繫舉，以是因緣妨廢讀經坐禪行道？」諸比丘如是呵已，向佛廣說。佛以是事集比丘僧，佛知而故問六群比丘：「汝實作是事不？」答言：「實作。世尊！」佛以種種因緣呵責六群比丘：「云何名比丘，處處留衣，著上下衣遊行諸國，趣著弊衣無有威儀。諸受寄舊比丘與汝架上取衣舒曬抖擻，卷牒著衣囊中繫舉，以是因緣妨廢讀經坐禪行道？」佛以是事種種因緣呵已，語諸比丘：「以十利故與諸比丘結戒。從今是戒應如是說：若比丘，衣竟捨迦絺那衣已，三衣中若離一衣，乃至一夜宿，尼薩耆波逸提，除僧羯磨。」
佛在王舍城。爾時六群比丘處處留衣，著上下衣遊行諸國，趣著弊衣無有威儀。諸受寄舊比丘，與六群比丘架上取衣舒曬抖擻，卷牒著衣囊中繫舉，以是因緣妨廢讀經坐禪行道。是中有比丘少欲知足行頭陀，聞是事心不喜，種種因緣呵責六群比丘：「云何名比丘，處處留衣，著上下衣遊行諸國，趣著弊衣無有威儀。諸受寄舊比丘與汝架上取衣舒曬抖擻，卷牒著衣囊中繫舉，以是因緣妨廢讀經坐禪行道？」諸比丘如是呵已，向佛廣說。佛以是事集比丘僧，佛知而故問六群比丘：「汝實作是事不？」答言：「實作。世尊！」佛以種種因緣呵責六群比丘：「云何名比丘，處處留衣，著上下衣遊行諸國，趣著弊衣無有威儀。諸受寄舊比丘與汝架上取衣舒曬抖擻，卷牒著衣囊中繫舉，以是因緣妨廢讀經坐禪行道？」佛以是事種種因緣呵已，語諸比丘：「以十利故與諸比丘結戒。從今是戒應如是說：若比丘，衣竟捨迦絺那衣已，三衣中若離一衣，乃至一夜宿，尼薩耆波逸提，除僧羯磨。」
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一夜者，從日沒至明相未出。
一夜者，從日沒至明相未出。
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三衣中若離一衣者，若離僧伽梨、若離欝多羅僧、若離安陀衛。
三衣中若離一衣者，若離僧伽梨、若離欝多羅僧、若離安陀衛。
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除僧羯磨者，僧羯磨名如大迦葉，以因緣故，留僧伽梨耆闍崛山中，著上下衣來入竹園。時遇天雨，不得還上耆闍崛山，離僧伽梨宿。是大迦葉語諸比丘：「我以因緣故，留僧伽梨耆闍崛山中，今遇天雨不得還山，離僧伽梨宿。今當云何？」諸比丘以是事白佛，佛以是事集比丘僧，佛知而故問大迦葉：「汝實留僧伽梨山中，著上下衣來入竹園，時天雨不得還山。是事問諸比丘：『我留僧伽梨耆闍崛山中，著上下衣來入竹園，今遇天雨不得還山。今當云何？』汝實爾不？」答言：「實爾。世尊！」佛以種種因緣讚戒、讚持戒，讚戒、讚持戒已，語諸比丘：「從今日聽一布薩共住處結不離衣羯磨。不離衣羯磨法者，一心和合僧，一比丘應僧中唱：『大德僧聽！是一布薩共住處僧先所結共布薩界，是中除聚落及聚落界、取空地及住處。若僧時到僧忍聽，僧一布薩共住處作不離衣羯磨。白如是。』『大德僧聽！是一布薩共住處僧先所結共布薩界，是中除聚落及聚落界、取空地及住處，作不離衣羯磨。誰諸長老忍是一布薩共住處作不離衣羯磨者默然，誰不忍者是長老說。』『僧已結一布薩共住處作不離衣羯磨竟，僧忍，默然故，是事如是持！』是名除僧羯磨。」
除僧羯磨者，僧羯磨名如大迦葉，以因緣故，留僧伽梨耆闍崛山中，著上下衣來入竹園。時遇天雨，不得還上耆闍崛山，離僧伽梨宿。是大迦葉語諸比丘：「我以因緣故，留僧伽梨耆闍崛山中，今遇天雨不得還山，離僧伽梨宿。今當云何？」諸比丘以是事白佛，佛以是事集比丘僧，佛知而故問大迦葉：「汝實留僧伽梨山中，著上下衣來入竹園，時天雨不得還山。是事問諸比丘：『我留僧伽梨耆闍崛山中，著上下衣來入竹園，今遇天雨不得還山。今當云何？』汝實爾不？」答言：「實爾。世尊！」佛以種種因緣讚戒、讚持戒，讚戒、讚持戒已，語諸比丘：「從今日聽一布薩共住處結不離衣羯磨。不離衣羯磨法者，一心和合僧，一比丘應僧中唱：『大德僧聽！是一布薩共住處僧先所結共布薩界，是中除聚落及聚落界、取空地及住處。若僧時到僧忍聽，僧一布薩共住處作不離衣羯磨。白如是。』『大德僧聽！是一布薩共住處僧先所結共布薩界，是中除聚落及聚落界、取空地及住處，作不離衣羯磨。誰諸長老忍是一布薩共住處作不離衣羯磨者默然，誰不忍者是長老說。』『僧已結一布薩共住處作不離衣羯磨竟，僧忍，默然故，是事如是持！』是名除僧羯磨。」
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復有僧羯磨，如長老舍利弗病，欲一月遊行諸國。僧伽梨重，時舍利弗語諸比丘：「我欲一月遊行，我今有病，僧伽梨重，今當云何？」諸比丘以是事白佛，佛以是因緣集比丘僧，知而故問舍利弗：「汝實語諸比丘：『我欲一月遊行，今我有病，僧伽梨重，今當云何？』汝實爾不？」答言：「實爾。世尊！」佛以種種因緣讚戒、讚持戒、讚戒。讚持戒已，語諸比丘：「從今聽老比丘病比丘，作一月不離僧伽梨宿羯磨。乞羯磨法者，是老病比丘，僧和合時，偏袒右肩、脫革屣、胡跪合掌，言：『諸長老憶念！我某甲比丘老病，欲一月遊行，僧伽梨重，今從僧乞一月不離僧伽梨宿羯磨。僧憐愍故，與我一月不離僧伽梨宿羯磨。』如是三說。是中僧應籌量，若是比丘言：『我老病。』而實不老、不病，不應與。若實老、實病，應與。若言：『僧伽梨重。』而實不重，不應與。若實重，應與。與法者，僧一心和合，一比丘僧中唱：『大德僧聽！是某甲比丘老病，欲一月遊行，僧伽梨重。若僧時到僧忍聽，僧與某甲比丘老病一月不離僧伽梨宿羯磨。白如是。』如是白二羯磨。『僧已與某甲比丘老病一月不離僧伽梨宿羯磨竟，僧忍，默然故，是事如是持！』乃至九月亦爾。如僧伽梨、若欝多羅僧、安陀衛亦如是。」
復有僧羯磨，如長老舍利弗病，欲一月遊行諸國。僧伽梨重，時舍利弗語諸比丘：「我欲一月遊行，我今有病，僧伽梨重，今當云何？」諸比丘以是事白佛，佛以是因緣集比丘僧，知而故問舍利弗：「汝實語諸比丘：『我欲一月遊行，今我有病，僧伽梨重，今當云何？』汝實爾不？」答言：「實爾。世尊！」佛以種種因緣讚戒、讚持戒、讚戒。讚持戒已，語諸比丘：「從今聽老比丘病比丘，作一月不離僧伽梨宿羯磨。乞羯磨法者，是老病比丘，僧和合時，偏袒右肩、脫革屣、胡跪合掌，言：『諸長老憶念！我某甲比丘老病，欲一月遊行，僧伽梨重，今從僧乞一月不離僧伽梨宿羯磨。僧憐愍故，與我一月不離僧伽梨宿羯磨。』如是三說。是中僧應籌量，若是比丘言：『我老病。』而實不老、不病，不應與。若實老、實病，應與。若言：『僧伽梨重。』而實不重，不應與。若實重，應與。與法者，僧一心和合，一比丘僧中唱：『大德僧聽！是某甲比丘老病，欲一月遊行，僧伽梨重。若僧時到僧忍聽，僧與某甲比丘老病一月不離僧伽梨宿羯磨。白如是。』如是白二羯磨。『僧已與某甲比丘老病一月不離僧伽梨宿羯磨竟，僧忍，默然故，是事如是持！』乃至九月亦爾。如僧伽梨、若欝多羅僧、安陀衛亦如是。」
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是中若未結不離衣法，比丘在聚落，衣亦在聚落，比丘應至衣所。若比丘在聚落，衣在阿練若處，比丘應至衣所。若比丘在阿蘭若處，衣在聚落，比丘應至衣所。若比丘在阿蘭若處，衣亦在阿蘭若處，比丘應至衣所。若已結不離衣法，若比丘在聚落，衣亦在聚落，比丘應至衣所。若比丘在聚落，衣在阿蘭若處，比丘應出聚落界。若比丘在阿蘭若處，衣在聚落，比丘應至衣所。若比丘在阿蘭若處，衣亦在阿蘭若處，不犯。
是中若未結不離衣法，比丘在聚落，衣亦在聚落，比丘應至衣所。若比丘在聚落，衣在阿練若處，比丘應至衣所。若比丘在阿蘭若處，衣在聚落，比丘應至衣所。若比丘在阿蘭若處，衣亦在阿蘭若處，比丘應至衣所。若已結不離衣法，若比丘在聚落，衣亦在聚落，比丘應至衣所。若比丘在聚落，衣在阿蘭若處，比丘應出聚落界。若比丘在阿蘭若處，衣在聚落，比丘應至衣所。若比丘在阿蘭若處，衣亦在阿蘭若處，不犯。
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聚落者，若一家、二家、眾多家，有居士共妻子、奴婢、人民共住，是名聚落。聚落有一界亦有別界，一家中亦有一界、有別界。
聚落者，若一家、二家、眾多家，有居士共妻子、奴婢、人民共住，是名聚落。聚落有一界亦有別界，一家中亦有一界、有別界。
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不相接聚落界者，若雞飛所及處、若棄糞掃所及處、若有慚愧人所大便處、若箭射所及處。若比丘在一聚落，衣在餘聚落，比丘應取衣來，若至衣所，若受餘衣；若不取衣來，不至衣所，不受餘衣，至地了時，尼薩耆波逸提。
不相接聚落界者，若雞飛所及處、若棄糞掃所及處、若有慚愧人所大便處、若箭射所及處。若比丘在一聚落，衣在餘聚落，比丘應取衣來，若至衣所，若受餘衣；若不取衣來，不至衣所，不受餘衣，至地了時，尼薩耆波逸提。
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相接聚落界者，若容十桄梯、若十二桄梯、若容載梁車迴轉、若聚落有牆壁籬圍遶外至幾許名為界。是中界者，謂牆外容作事處、若聚落有塹圍遶，外至幾許名為界。是中界者，謂擲糞掃所及處。若比丘在一聚落，衣在餘聚落，比丘應取衣來，若至衣所，若受餘衣。若不取衣來，不至衣所，不受餘衣，至地了時，尼薩耆波逸提。
相接聚落界者，若容十桄梯、若十二桄梯、若容載梁車迴轉、若聚落有牆壁籬圍遶外至幾許名為界。是中界者，謂牆外容作事處、若聚落有塹圍遶，外至幾許名為界。是中界者，謂擲糞掃所及處。若比丘在一聚落，衣在餘聚落，比丘應取衣來，若至衣所，若受餘衣。若不取衣來，不至衣所，不受餘衣，至地了時，尼薩耆波逸提。
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同族有一界亦有別界，是中同族別界者，謂門屋食堂中庭廁處取水處。若比丘在一族，衣在餘族，比丘應取衣來，若至衣所，若受餘衣；若不取衣來，不至衣所，不受餘衣，至地了時，尼薩耆波逸提。
同族有一界亦有別界，是中同族別界者，謂門屋食堂中庭廁處取水處。若比丘在一族，衣在餘族，比丘應取衣來，若至衣所，若受餘衣；若不取衣來，不至衣所，不受餘衣，至地了時，尼薩耆波逸提。
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家有一界亦有別界，是中別界者，謂戶處食處中庭廁處取水處。若比丘在一家，衣在餘家，應取衣來，若至衣所，若受餘衣；若不取衣來，不至衣所，不受餘衣，至地了時，尼薩耆波逸提。
家有一界亦有別界，是中別界者，謂戶處食處中庭廁處取水處。若比丘在一家，衣在餘家，應取衣來，若至衣所，若受餘衣；若不取衣來，不至衣所，不受餘衣，至地了時，尼薩耆波逸提。
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重閣舍有一界有別界，是中界者，謂中重下重是上重界，一戶入故。中重上重是下重界，一戶入故。下重是中重界，一戶入故。若比丘在異重，衣在異重，比丘應取衣來，若至衣所，若受餘衣；若不取衣來，不至衣所，不受餘衣，至地了時，尼薩耆波逸提。若是重閣屬一人者，無犯。
重閣舍有一界有別界，是中界者，謂中重下重是上重界，一戶入故。中重上重是下重界，一戶入故。下重是中重界，一戶入故。若比丘在異重，衣在異重，比丘應取衣來，若至衣所，若受餘衣；若不取衣來，不至衣所，不受餘衣，至地了時，尼薩耆波逸提。若是重閣屬一人者，無犯。
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外道人舍有一界亦有別界，外道名阿視毘尼揵子老弟子梵志等，除佛五眾，餘殘出家人皆名外道。是外道舍界者，謂門屋食堂中庭廁處取水處。若比丘在一外道舍，衣在餘外道舍，應取衣來，若至衣所，若受餘衣；若不取衣來，不至衣所，不受餘衣，至地了時，尼薩耆波逸提。若諸外道同見同論，無犯。
外道人舍有一界亦有別界，外道名阿視毘尼揵子老弟子梵志等，除佛五眾，餘殘出家人皆名外道。是外道舍界者，謂門屋食堂中庭廁處取水處。若比丘在一外道舍，衣在餘外道舍，應取衣來，若至衣所，若受餘衣；若不取衣來，不至衣所，不受餘衣，至地了時，尼薩耆波逸提。若諸外道同見同論，無犯。
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輪行人處有一界有別界，輪行人，若伎人、歌舞人、躑絕人、相打人、相撲人、俳笑人，以麁輪載財物，細輪載妻子，遊行諸國營輪住宿。是中界者，謂門處食處中𨓍廁處取水處。若比丘在一家，衣在餘家，應取衣來，若至衣所，若受餘衣；若不取衣來，不至衣所，不受餘衣，至地了時，尼薩耆波逸提。若是輪行人屬一人者，無犯。
輪行人處有一界有別界，輪行人，若伎人、歌舞人、躑絕人、相打人、相撲人、俳笑人，以麁輪載財物，細輪載妻子，遊行諸國營輪住宿。是中界者，謂門處食處中𨓍廁處取水處。若比丘在一家，衣在餘家，應取衣來，若至衣所，若受餘衣；若不取衣來，不至衣所，不受餘衣，至地了時，尼薩耆波逸提。若是輪行人屬一人者，無犯。
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場處有一界有別界，是中界者，謂門處食處中庭廁處取水處。若比丘在一場，衣在餘場，應取衣來，若至衣所，若受餘衣；若不取衣來，不至衣所，不受餘衣，至地了時，尼薩耆波逸提。
場處有一界有別界，是中界者，謂門處食處中庭廁處取水處。若比丘在一場，衣在餘場，應取衣來，若至衣所，若受餘衣；若不取衣來，不至衣所，不受餘衣，至地了時，尼薩耆波逸提。
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場舍有一界有別界，是中界者，謂門處食處中庭廁處取水處。若比丘在一場舍，衣在餘場舍，應取衣來，若至衣所，若受餘衣；若不取衣來，不至衣所，不受餘衣，至地了時，尼薩耆波夜提。
場舍有一界有別界，是中界者，謂門處食處中庭廁處取水處。若比丘在一場舍，衣在餘場舍，應取衣來，若至衣所，若受餘衣；若不取衣來，不至衣所，不受餘衣，至地了時，尼薩耆波夜提。
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園有一界有別界，是中界者，謂門處食處中庭廁處取水處。若比丘在一園中，衣在餘園，應取衣來，若至衣所，若受餘衣；若不取衣來，不至衣所，不受餘衣，至地了時，尼薩耆波夜提。
園有一界有別界，是中界者，謂門處食處中庭廁處取水處。若比丘在一園中，衣在餘園，應取衣來，若至衣所，若受餘衣；若不取衣來，不至衣所，不受餘衣，至地了時，尼薩耆波夜提。
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園舍有一界有別界，是中界者，謂門處食處中庭廁處取水處。若比丘在一園舍，衣在餘園舍，應取衣來，若至衣所，若受餘衣；若不取衣來，不至衣所，不受餘衣，至地了時，尼薩耆波夜提。
園舍有一界有別界，是中界者，謂門處食處中庭廁處取水處。若比丘在一園舍，衣在餘園舍，應取衣來，若至衣所，若受餘衣；若不取衣來，不至衣所，不受餘衣，至地了時，尼薩耆波夜提。
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車行有一界有別界，是中前車界者，謂向中車杖所及處。中車界者，謂向前車後車杖所及處。後車界者，謂向中車杖所及處。若比丘在一車界，衣在餘車界，應取衣來，若至衣所，若受餘衣；若不取衣來，不至衣所，不受餘衣，至地了時，尼薩耆波逸提。
車行有一界有別界，是中前車界者，謂向中車杖所及處。中車界者，謂向前車後車杖所及處。後車界者，謂向中車杖所及處。若比丘在一車界，衣在餘車界，應取衣來，若至衣所，若受餘衣；若不取衣來，不至衣所，不受餘衣，至地了時，尼薩耆波逸提。
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單船有一界有別界，是中單船界者，謂船所繫處，若柱、若橛、若板處。若比丘在一船，衣在餘船，應取衣來，若至衣所，若受餘衣；若不取衣來，不至衣所，不受餘衣，至地了時，尼薩耆波逸提。舫船界亦如是。
單船有一界有別界，是中單船界者，謂船所繫處，若柱、若橛、若板處。若比丘在一船，衣在餘船，應取衣來，若至衣所，若受餘衣；若不取衣來，不至衣所，不受餘衣，至地了時，尼薩耆波逸提。舫船界亦如是。
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樹有一界有別界，是中不相接樹界者，若日中時影所陰處、若雨墮時水不及著枝葉處。若比丘在一樹下，衣在餘樹下，應取衣來，若至衣所，若受餘衣；若不取衣來，不至衣所，不受餘衣，至地了時，尼薩耆波逸提。
樹有一界有別界，是中不相接樹界者，若日中時影所陰處、若雨墮時水不及著枝葉處。若比丘在一樹下，衣在餘樹下，應取衣來，若至衣所，若受餘衣；若不取衣來，不至衣所，不受餘衣，至地了時，尼薩耆波逸提。
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相接樹界者，若是諸樹枝葉相接，乃至一拘盧舍，是中隨所著衣至地了時，無犯。
相接樹界者，若是諸樹枝葉相接，乃至一拘盧舍，是中隨所著衣至地了時，無犯。
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四十九尋衣角，如比丘與和上阿闍梨擔衣道中行，若在前、若在後，四十九尋內不離；若過四十九尋，至地了時，尼薩耆波夜提。
四十九尋衣角，如比丘與和上阿闍梨擔衣道中行，若在前、若在後，四十九尋內不離；若過四十九尋，至地了時，尼薩耆波夜提。
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有諸比丘持衣鉢著一處，在衣四邊臥。是中一比丘若起去，離可得還取處，至地了時，尼薩耆波夜提。
有諸比丘持衣鉢著一處，在衣四邊臥。是中一比丘若起去，離可得還取處，至地了時，尼薩耆波夜提。
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有比丘二界中臥，衣離身，乃至半寸墮他界中，得突吉羅罪。若衣一角在身上，無犯。(二事竟)
有比丘二界中臥，衣離身，乃至半寸墮他界中，得突吉羅罪。若衣一角在身上，無犯。(二事竟)
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佛在王舍城。爾時六群比丘得非時衣畜，作是念：「是不相似留置，若得相似者當作成衣。」是六群比丘，若先得青衣後得黃衣，作是念：「不相似留置，若先得黃衣，後得赤衣、白衣、麻衣、野麻衣、芻摩衣、憍奢耶衣、翅夷羅衣、欽婆羅衣、劫貝衣。」得已作是念：「不相似留置，若得相似者當作成衣。」是中有比丘少欲知足行頭陀，聞是事心不喜，種種因緣呵責六群比丘：「云何名比丘，得非時衣畜，以不相似故留置，若得相似者當作成衣。先得青衣後得黃衣，作是念：『不相似留置。若先得黃衣，後得赤衣、白衣、麻衣、野麻衣、芻摩衣、憍奢耶衣、翅夷羅衣、欽婆羅衣、劫貝衣。』得已作是念：『不相似留置，若得相似者當作成衣。』」如是諸比丘種種因緣呵責已，是事白佛。佛以是事集比丘僧，知而故問六群比丘：「汝實作是事不？」答言：「實作。世尊！」佛以種種因緣呵責六群比丘：「云何名比丘，得非時衣畜，以不相似故留置，若得相似者當作成衣。若先得青衣後得黃衣，作是念：『不相似留置，若先得黃衣，後得赤衣、白衣、麻衣、野麻衣、芻摩衣奢施耶衣、翅夷羅衣、欽婆羅衣、劫貝衣。』得已作是念：『不相似留置，若得相似者當作成衣。』」佛如是種種因緣呵已，語諸比丘：「以十利故與諸比丘結戒。從今是戒應如是說：若比丘衣竟，已捨迦絺那衣，若得非時衣，比丘須者當自手取速作衣持，若足者善。若不足者，更望得衣令具足故，停是衣乃至一月。過是停者，尼薩耆波夜提。」
佛在王舍城。爾時六群比丘得非時衣畜，作是念：「是不相似留置，若得相似者當作成衣。」是六群比丘，若先得青衣後得黃衣，作是念：「不相似留置，若先得黃衣，後得赤衣、白衣、麻衣、野麻衣、芻摩衣、憍奢耶衣、翅夷羅衣、欽婆羅衣、劫貝衣。」得已作是念：「不相似留置，若得相似者當作成衣。」是中有比丘少欲知足行頭陀，聞是事心不喜，種種因緣呵責六群比丘：「云何名比丘，得非時衣畜，以不相似故留置，若得相似者當作成衣。先得青衣後得黃衣，作是念：『不相似留置。若先得黃衣，後得赤衣、白衣、麻衣、野麻衣、芻摩衣、憍奢耶衣、翅夷羅衣、欽婆羅衣、劫貝衣。』得已作是念：『不相似留置，若得相似者當作成衣。』」如是諸比丘種種因緣呵責已，是事白佛。佛以是事集比丘僧，知而故問六群比丘：「汝實作是事不？」答言：「實作。世尊！」佛以種種因緣呵責六群比丘：「云何名比丘，得非時衣畜，以不相似故留置，若得相似者當作成衣。若先得青衣後得黃衣，作是念：『不相似留置，若先得黃衣，後得赤衣、白衣、麻衣、野麻衣、芻摩衣奢施耶衣、翅夷羅衣、欽婆羅衣、劫貝衣。』得已作是念：『不相似留置，若得相似者當作成衣。』」佛如是種種因緣呵已，語諸比丘：「以十利故與諸比丘結戒。從今是戒應如是說：若比丘衣竟，已捨迦絺那衣，若得非時衣，比丘須者當自手取速作衣持，若足者善。若不足者，更望得衣令具足故，停是衣乃至一月。過是停者，尼薩耆波夜提。」
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非時者，謂除別房衣、家中施衣、除安居衣，餘殘衣名非時衣。
非時者，謂除別房衣、家中施衣、除安居衣，餘殘衣名非時衣。
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自手取速作受持者，是衣若作僧伽梨、若作欝多羅僧、若作安陀衛。
自手取速作受持者，是衣若作僧伽梨、若作欝多羅僧、若作安陀衛。
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更望得衣者，此比丘作是念：「若母與我、若父、若兄弟、姊妹、兒女、本第二，若有般闍婆瑟會(五歲會也)、若有沙婆婆瑟會(六歲會也)、若二月會、若入舍會，我此一月中，會當能集成是衣。」
更望得衣者，此比丘作是念：「若母與我、若父、若兄弟、姊妹、兒女、本第二，若有般闍婆瑟會(五歲會也)、若有沙婆婆瑟會(六歲會也)、若二月會、若入舍會，我此一月中，會當能集成是衣。」
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不足令足者，若僧伽梨少、若欝多羅僧少、若安陀衛少，作令具足。
不足令足者，若僧伽梨少、若欝多羅僧少、若安陀衛少，作令具足。
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是中犯者，若比丘得不具足衣，停更望得衣故，是比丘隨得衣日，即作是念：「我十日所望必不能得。」是衣十日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至十一日地了時，尼薩耆波逸提。
是中犯者，若比丘得不具足衣，停更望得衣故，是比丘隨得衣日，即作是念：「我十日所望必不能得。」是衣十日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至十一日地了時，尼薩耆波逸提。
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又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至二日作是念：「我九日所望必不能得。」是衣九日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至十一日地了時，尼薩耆波逸提。
又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至二日作是念：「我九日所望必不能得。」是衣九日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至十一日地了時，尼薩耆波逸提。
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又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至三日作是念：「我八日所望必不能得。」是衣八日內應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至十一日地了時，尼薩耆波夜提。
又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至三日作是念：「我八日所望必不能得。」是衣八日內應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至十一日地了時，尼薩耆波夜提。
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又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至四日作是念：「我七日所望必不能得。」是衣七日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至十一日地了時，尼薩耆波夜提。
又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至四日作是念：「我七日所望必不能得。」是衣七日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至十一日地了時，尼薩耆波夜提。
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又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至五日作是念：「我六日所望必不能得。」是衣六日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至十一日地了時，尼薩耆波夜提。
又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至五日作是念：「我六日所望必不能得。」是衣六日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至十一日地了時，尼薩耆波夜提。
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又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至六日作是念：「我五日所望必不能得。」是衣五日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至十一日地了時，尼薩耆波夜提。
又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至六日作是念：「我五日所望必不能得。」是衣五日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至十一日地了時，尼薩耆波夜提。
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又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至七日作是念：「我四日所望必不能得。」是衣四日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至十一日地了時，尼薩耆波夜提。
又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至七日作是念：「我四日所望必不能得。」是衣四日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至十一日地了時，尼薩耆波夜提。
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又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至八日作是念：「我三日所望必不能得。」是衣三日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至十一日地了時，尼薩耆波夜提。
又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至八日作是念：「我三日所望必不能得。」是衣三日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至十一日地了時，尼薩耆波夜提。
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又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至九日作是念：「我二日所望必不能得。」是衣二日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至十一日地了時，尼薩耆波夜提。
又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至九日作是念：「我二日所望必不能得。」是衣二日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至十一日地了時，尼薩耆波夜提。
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又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至十日作是念：「我一日所望必不能得。」是衣一日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至十一日地了時，尼薩耆波夜提。
又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至十日作是念：「我一日所望必不能得。」是衣一日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至十一日地了時，尼薩耆波夜提。
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又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至十一日，作是念：「我此十一日所望必不能得。」是衣十一日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至十二日地了時，尼薩耆波夜提。
又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至十一日，作是念：「我此十一日所望必不能得。」是衣十一日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至十二日地了時，尼薩耆波夜提。
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又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至十二日，作是念：「我此十二日所望必不能得。」是衣十二日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至十三日地了時，尼薩耆波夜提。
又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至十二日，作是念：「我此十二日所望必不能得。」是衣十二日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至十三日地了時，尼薩耆波夜提。
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又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至十三日，作是念：「我此十三日所望必不能得。」是衣十三日應即作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至十四日地了時，尼薩耆波夜提。
又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至十三日，作是念：「我此十三日所望必不能得。」是衣十三日應即作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至十四日地了時，尼薩耆波夜提。
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又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至十四日，作是念：「我此十四日所望必不能得。」是衣十四日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至十五日地了時，尼薩耆波夜提。
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又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至十五日，作是念：「我此十五日所望必不能得。」是衣十五日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至十六日地了時，尼薩耆波夜提。
又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至十五日，作是念：「我此十五日所望必不能得。」是衣十五日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至十六日地了時，尼薩耆波夜提。
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又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至十八日，作是念：「我此十八日所望必不能得。」是衣十八日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至十九日地了時，尼薩耆波夜提。
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又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至十九日，作是念：「我此十九日所望必不能得。」是衣十九日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至二十日地了時，尼薩耆波夜提。
又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至十九日，作是念：「我此十九日所望必不能得。」是衣十九日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至二十日地了時，尼薩耆波夜提。
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又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至二十日，作是念：「我此二十日所望必不能得。」是衣二十日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至二十一日地了時，尼薩耆波夜提。
又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至二十日，作是念：「我此二十日所望必不能得。」是衣二十日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至二十一日地了時，尼薩耆波夜提。
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又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至二十一日，作是念：「我此二十一日所望必不能得。」是衣二十一日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至二十二日地了時，尼薩耆波夜提。
又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至二十一日，作是念：「我此二十一日所望必不能得。」是衣二十一日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至二十二日地了時，尼薩耆波夜提。
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又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至二十二日，作是念：「我此二十二日所望必不能得。」是衣二十二日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至二十三日地了時，尼薩耆波夜提。
又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至二十二日，作是念：「我此二十二日所望必不能得。」是衣二十二日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至二十三日地了時，尼薩耆波夜提。
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又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至二十三日，作是念：「我此二十三日所望必不能得。」是衣二十三日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至二十四日地了時，尼薩耆波夜提。
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又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至二十四日，作是念：「我此二十四日所望必不能得。」是衣二十四日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至二十五日地了時，尼薩耆波夜提。
又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至二十四日，作是念：「我此二十四日所望必不能得。」是衣二十四日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至二十五日地了時，尼薩耆波夜提。
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又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至二十五日，作是念：「我此二十五日所望必不能得。」是衣二十五日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至二十六日地了時，尼薩耆波夜提。
又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至二十五日，作是念：「我此二十五日所望必不能得。」是衣二十五日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至二十六日地了時，尼薩耆波夜提。
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又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至二十六日，作是念：「我此二十六日所望必不能得。」是衣二十六日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至二十七日地了時，尼薩耆波夜提。
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又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至二十七日，作是念：「我此二十七日所望必不能得。」是衣二十七日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至二十八日地了時，尼薩耆波夜提。
又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至二十七日，作是念：「我此二十七日所望必不能得。」是衣二十七日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至二十八日地了時，尼薩耆波夜提。
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又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至二十八日，作是念：「我此二十八日所望必不能得。」是衣二十八日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至二十九日地了時，尼薩耆波夜提。
又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至二十八日，作是念：「我此二十八日所望必不能得。」是衣二十八日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至二十九日地了時，尼薩耆波夜提。
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又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至二十九日，作是念：「我此二十九日所望必不能得。」是衣二十九日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至三十日地了時，尼薩耆波夜提。
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又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至三十日，作是念：「我此三十日所望必不能得。」是衣三十日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至三十一日地了時，尼薩耆波夜提。
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又比丘得不具足衣，停更望得衣故，即停衣日不得所望、非望而得，是衣十日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至十一日地了時，尼薩耆波夜提。
又比丘得不具足衣，停更望得衣故，即停衣日不得所望、非望而得，是衣十日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至十一日地了時，尼薩耆波夜提。
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又比丘得不具足衣，停更望得衣故，乃至九日不得所望、非望而得，是衣二日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至十一日地了時，尼薩耆波夜提。
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又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至十一日不得所望、非望而得，是衣十一日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至十二日地了時，尼薩耆波夜提。
又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至十一日不得所望、非望而得，是衣十一日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至十二日地了時，尼薩耆波夜提。
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又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至十二日不得所望、非望而得，是衣十二日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至十三日地了時，尼薩耆波夜提。
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又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至十三日不得所望、非望而得，是衣十三日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至十四日地了時，尼薩耆波夜提。
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又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至二十二日不得所望、非望而得，是衣二十二日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至二十三日地了時，尼薩耆波夜提。
又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至二十二日不得所望、非望而得，是衣二十二日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至二十三日地了時，尼薩耆波夜提。
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又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至二十三日不得所望、非望而得，是衣二十三日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至二十四日地了時，尼薩耆波夜提。
又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至二十三日不得所望、非望而得，是衣二十三日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至二十四日地了時，尼薩耆波夜提。
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又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至二十四日不得所望、非望而得，是衣二十四日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至二十五日地了時，尼薩耆波夜提。
又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至二十四日不得所望、非望而得，是衣二十四日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至二十五日地了時，尼薩耆波夜提。
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又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至二十五日不得所望、非望而得，是衣二十五日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至二十六日地了時，尼薩耆波夜提。
又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至二十五日不得所望、非望而得，是衣二十五日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至二十六日地了時，尼薩耆波夜提。
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又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至二十六日不得所望、非望而得，是衣二十六日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至二十七日地了時，尼薩耆波夜提。
又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至二十六日不得所望、非望而得，是衣二十六日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至二十七日地了時，尼薩耆波夜提。
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又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至二十七日不得所望、非望而得，是衣二十七日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至二十八日地了時，尼薩耆波夜提。
又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至二十七日不得所望、非望而得，是衣二十七日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至二十八日地了時，尼薩耆波夜提。
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又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至二十八日不得所望、非望而得，是衣二十八日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至二十九日地了時，尼薩耆波夜提。
又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至二十八日不得所望、非望而得，是衣二十八日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至二十九日地了時，尼薩耆波夜提。
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又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至二十九日不得所望、非望而得，是衣二十九日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至三十日地了時，尼薩耆波夜提。
又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至二十九日不得所望、非望而得，是衣二十九日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至三十日地了時，尼薩耆波夜提。
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又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至三十日不得所望、非望而得，是衣三十日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至三十一日地了時，尼薩耆波夜提。
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又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至十二日斷所望得、非望而得，是衣十二日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至十三日地了時，尼薩耆波夜提。
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又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至十三日斷所望得、非望而得，是衣十三日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至十四日地了時，尼薩耆波夜提。
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又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至十五日斷所望得、非望而得，是衣十五日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至十六日地了時，尼薩耆波夜提。
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又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至十六日斷所望得、非望而得，是衣十六日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至十七日地了時，尼薩耆波夜提。
又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至十六日斷所望得、非望而得，是衣十六日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至十七日地了時，尼薩耆波夜提。
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又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至十七日斷所望得、非望而得，是衣十七日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至十八日地了時，尼薩耆波夜提。
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又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至十二日不得所望、不斷所望、非望而得，是衣十二日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至十三日地了時，尼薩耆波夜提。
又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至十二日不得所望、不斷所望、非望而得，是衣十二日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至十三日地了時，尼薩耆波夜提。
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又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至十三日不得所望、不斷所望、非望而得，是衣十三日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至十四日地了時，尼薩耆波夜提。
又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至十三日不得所望、不斷所望、非望而得，是衣十三日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至十四日地了時，尼薩耆波夜提。
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又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至十四日不得所望、不斷所望、非望而得，是衣十四日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至十五日地了時，尼薩耆波夜提。
又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至十四日不得所望、不斷所望、非望而得，是衣十四日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至十五日地了時，尼薩耆波夜提。
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又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至十五日不得所望、不斷所望、非望而得，是衣十五日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至十六日地了時，尼薩耆波夜提。
又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至十五日不得所望、不斷所望、非望而得，是衣十五日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至十六日地了時，尼薩耆波夜提。
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又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至十六日不得所望、不斷所望、非望而得，是衣十六日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至十七日地了時，尼薩耆波夜提。
又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至十六日不得所望、不斷所望、非望而得，是衣十六日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至十七日地了時，尼薩耆波夜提。
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又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至十七日不得所望、不斷所望、非望而得，是衣十七日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至十八日地了時，尼薩耆波夜提。
又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至十七日不得所望、不斷所望、非望而得，是衣十七日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至十八日地了時，尼薩耆波夜提。
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又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至十八日不得所望、不斷所望、非望而得，是衣十八日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至十九日地了時，尼薩耆波夜提。
又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至十八日不得所望、不斷所望、非望而得，是衣十八日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至十九日地了時，尼薩耆波夜提。
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又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至十九日不得所望、不斷所望、非望而得，是衣十九日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至二十日地了時，尼薩耆波夜提。
又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至十九日不得所望、不斷所望、非望而得，是衣十九日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至二十日地了時，尼薩耆波夜提。
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又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至二十日不得所望、不斷所望、非望而得，是衣二十日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至二十一日地了時，尼薩耆波夜提。
又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至二十日不得所望、不斷所望、非望而得，是衣二十日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至二十一日地了時，尼薩耆波夜提。
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又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至二十四日不得所望、不斷所望、非望而得，是衣二十四日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至二十五日地了時，尼薩耆波夜提。
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又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至二十五日不得所望、不斷所望、非望而得，是衣二十五日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至二十六日地了時，尼薩耆波夜提。
又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至二十五日不得所望、不斷所望、非望而得，是衣二十五日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至二十六日地了時，尼薩耆波夜提。
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又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至二十六日不得所望、不斷所望、非望而得，是衣二十六日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至二十七日地了時，尼薩耆波夜提。
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又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至二十七日不得所望、不斷所望、非望而得，是衣二十七日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至二十八日地了時，尼薩耆波夜提。
又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至二十七日不得所望、不斷所望、非望而得，是衣二十七日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至二十八日地了時，尼薩耆波夜提。
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又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至二十八日不得所望、不斷所望、非望而得，是衣二十八日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至二十九日地了時，尼薩耆波夜提。
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又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至二十九日不得所望、不斷所望、非望而得，是衣二十九日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至三十日地了時，尼薩耆波夜提。
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又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至三十日不得所望、不斷所望、非望而得，是衣三十日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至三十一日地了時，尼薩耆波夜提。
又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至三十日不得所望、不斷所望、非望而得，是衣三十日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至三十一日地了時，尼薩耆波夜提。
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又比丘得不具足衣，停更望得衣故，即得衣日作是念：「我此三十日所望必不能得。」是衣十日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至十一日地了時，尼薩耆波夜提。
又比丘得不具足衣，停更望得衣故，即得衣日作是念：「我此三十日所望必不能得。」是衣十日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至十一日地了時，尼薩耆波夜提。
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又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至二日作是念：「我此二十九日所望必不能得。」是衣九日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至十一日地了時，尼薩耆波夜提。
又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至二日作是念：「我此二十九日所望必不能得。」是衣九日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至十一日地了時，尼薩耆波夜提。
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又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至三日作是念：「我二十八日所望必不能得。」是衣八日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至十一日地了時，尼薩耆波夜提。
又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至三日作是念：「我二十八日所望必不能得。」是衣八日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至十一日地了時，尼薩耆波夜提。
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又比丘得不具足衣，停更望得衣故，乃至九日作是念：「我二十二日所望必不能得。」是衣二日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至十一日地了時，尼薩耆波夜提。
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又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至十日作是念：「我二十一日所望必不能得。」是衣一日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至十一日地了時，尼薩耆波夜提。
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又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至十一日作是念：「我二十日所望必不能得。」是衣十一日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至十二日地了時，尼薩耆波夜提。
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又比丘得不具足衣，停更望得衣故，十二日作是念：「我十九日所望必不能得。」是衣十二日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至十三日地了時，尼薩耆波夜提。
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又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至十三日作是念：「我十八日所望必不能得。」是衣十三日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至十四日地了時，尼薩耆波夜提。
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又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至十五日作是念：「我十六日所望必不能得。」是衣十五日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至十六日地了時，尼薩耆波夜提。
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又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至十六日作是念：「我十五日所望必不能得。」是衣十六日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至十七日地了時，尼薩耆波夜提。
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又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至二十七日作是念：「我四日所望必不能得。」是衣二十七日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至二十八日地了時，尼薩耆波夜提。
又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至二十七日作是念：「我四日所望必不能得。」是衣二十七日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至二十八日地了時，尼薩耆波夜提。
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又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至二十八日作是念：「我三日所望必不能得。」是衣二十八日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至二十九日地了時，尼薩耆波夜提。
又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至二十八日作是念：「我三日所望必不能得。」是衣二十八日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至二十九日地了時，尼薩耆波夜提。
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又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至二十九日作是念：「我二日所望必不能得。」是衣二十九日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至三十日地了時，尼薩耆波夜提。
又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至二十九日作是念：「我二日所望必不能得。」是衣二十九日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至三十日地了時，尼薩耆波夜提。
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又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至三十日作是念：「我一日所望必不能得。」是衣三十日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至三十一日地了時，尼薩耆波夜提。
又比丘得不具足衣，停更望得衣故，至三十日作是念：「我一日所望必不能得。」是衣三十日應作衣，若與人、若作淨、若受持。若不作衣、不與人、不作淨、不受持，至三十一日地了時，尼薩耆波夜提。
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又比丘得不具足衣，停更望多衣故，即得衣日不得所望亦不斷望、非望而許，復勤求所望，是望亦斷、非望更得，是衣十日應作衣，若足者善，若不足者留。
又比丘得不具足衣，停更望多衣故，即得衣日不得所望亦不斷望、非望而許，復勤求所望，是望亦斷、非望更得，是衣十日應作衣，若足者善，若不足者留。
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又比丘得不具足衣，停更望多衣故，至二日不得所望，亦不斷望、非望而許，復勤求所望，是望亦斷、非望更得，是衣九日應作衣，若足者善，不足者留。
又比丘得不具足衣，停更望多衣故，至二日不得所望，亦不斷望、非望而許，復勤求所望，是望亦斷、非望更得，是衣九日應作衣，若足者善，不足者留。
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又比丘得不具足衣，停更望多衣故，乃至九日不得所望，亦不斷望、非望而許，復勤求所望，是望亦斷、非望更得，是衣二日應作衣，若足者善，不足者留。
又比丘得不具足衣，停更望多衣故，乃至九日不得所望，亦不斷望、非望而許，復勤求所望，是望亦斷、非望更得，是衣二日應作衣，若足者善，不足者留。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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又比丘得不具足衣，停更望多衣故，至十日不得所望，亦不斷望、非望而許，復勤求所望，是望亦斷、非望更得，是衣十日應作衣，若足者善，不足者留。
又比丘得不具足衣，停更望多衣故，至十日不得所望，亦不斷望、非望而許，復勤求所望，是望亦斷、非望更得，是衣十日應作衣，若足者善，不足者留。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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又比丘得不具足衣，停更望多衣故，至十一日不得所望，亦不斷望、非望而許，復勤求所望，是望亦斷、非望更得，是衣十一日應作衣，若足者善，不足者留。
又比丘得不具足衣，停更望多衣故，至十一日不得所望，亦不斷望、非望而許，復勤求所望，是望亦斷、非望更得，是衣十一日應作衣，若足者善，不足者留。
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又比丘得不具足衣，停更望多衣故，至十二日不得所望，亦不斷望、非望而許，復勤求所望，是望亦斷、非望更得，是衣十二日即應作衣，若足者善，不足者留。
又比丘得不具足衣，停更望多衣故，至十二日不得所望，亦不斷望、非望而許，復勤求所望，是望亦斷、非望更得，是衣十二日即應作衣，若足者善，不足者留。
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又比丘得不具足衣，停更望多衣故，至十三日不得所望，亦不斷望、非望而許，復勤求所望，是望亦斷、非望更得，是衣十三日應作衣，若足者善，不足者留。
又比丘得不具足衣，停更望多衣故，至十三日不得所望，亦不斷望、非望而許，復勤求所望，是望亦斷、非望更得，是衣十三日應作衣，若足者善，不足者留。
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又比丘得不具足衣，停更望多衣故，至十四日不得所望，亦不斷望、非望而許，復勤求所望，是望亦斷、非望更得，是衣十四日應作衣，若足者善，不足者留。
又比丘得不具足衣，停更望多衣故，至十四日不得所望，亦不斷望、非望而許，復勤求所望，是望亦斷、非望更得，是衣十四日應作衣，若足者善，不足者留。
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又比丘得不具足衣，停更望多衣故，至十五日不得所望，亦不斷望、非望而許，復勤求所望，是望亦斷、非望更得，是衣十五日應作衣，若足者善，不足者留。
又比丘得不具足衣，停更望多衣故，至十五日不得所望，亦不斷望、非望而許，復勤求所望，是望亦斷、非望更得，是衣十五日應作衣，若足者善，不足者留。
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又比丘得不具足衣，停更望多衣故，至十六日不得所望，亦不斷望、非望而許，復勤求所望，是望亦斷、非望更得，是衣十六日應作衣，若足者善，不足者留。
又比丘得不具足衣，停更望多衣故，至十六日不得所望，亦不斷望、非望而許，復勤求所望，是望亦斷、非望更得，是衣十六日應作衣，若足者善，不足者留。
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又比丘得不具足衣，停更望多衣故，至十七日不得所望，亦不斷望、非望而許，復勤求所望，是望亦斷、非望更得，是衣十七日應作衣，若足者善，不足者留。
又比丘得不具足衣，停更望多衣故，至十七日不得所望，亦不斷望、非望而許，復勤求所望，是望亦斷、非望更得，是衣十七日應作衣，若足者善，不足者留。
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又比丘得不具足衣，停更望多衣故，至十八日不得所望，亦不斷望、非望而許，復勤求所望，是望亦斷、非望更得，是衣十八日應作衣，若足者善，不足者留。
又比丘得不具足衣，停更望多衣故，至十八日不得所望，亦不斷望、非望而許，復勤求所望，是望亦斷、非望更得，是衣十八日應作衣，若足者善，不足者留。
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解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
又比丘得不具足衣，停更望多衣故，至十九日不得所望，亦不斷望、非望而許，復勤求所望，是望亦斷、非望更得，是衣十九日應作衣，若足者善，不足者留。
又比丘得不具足衣，停更望多衣故，至十九日不得所望，亦不斷望、非望而許，復勤求所望，是望亦斷、非望更得，是衣十九日應作衣，若足者善，不足者留。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
又比丘得不具足衣，停更望多衣故，至二十日不得所望，亦不斷望、非望而許，復勤求所望，是望亦斷、非望更得，是衣二十日應作衣，若足者善，不足者留。
又比丘得不具足衣，停更望多衣故，至二十日不得所望，亦不斷望、非望而許，復勤求所望，是望亦斷、非望更得，是衣二十日應作衣，若足者善，不足者留。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
又比丘得不具足衣，停更望多衣故，至二十一日不得所望，亦不斷望、非望而許，復勤求所望，是望亦斷、非望更得，是衣二十一日應作衣，若足者善，不足者留。
又比丘得不具足衣，停更望多衣故，至二十一日不得所望，亦不斷望、非望而許，復勤求所望，是望亦斷、非望更得，是衣二十一日應作衣，若足者善，不足者留。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
又比丘得不具足衣，停更望多衣故，至二十二日不得所望，亦不斷望、非望而許，復勤求所望，是望亦斷、非望更得，是衣二十二日應作衣，若足者善，不足者留。
又比丘得不具足衣，停更望多衣故，至二十二日不得所望，亦不斷望、非望而許，復勤求所望，是望亦斷、非望更得，是衣二十二日應作衣，若足者善，不足者留。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
又比丘得不具足衣，停更望多衣故，至二十三日不得所望，亦不斷望、非望而許，復勤求所望，是望亦斷、非望更得，是衣二十三日應作衣，若足者善，不足者留。
又比丘得不具足衣，停更望多衣故，至二十三日不得所望，亦不斷望、非望而許，復勤求所望，是望亦斷、非望更得，是衣二十三日應作衣，若足者善，不足者留。
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又比丘得不具足衣，停更望多衣故，至二十四日不得所望，亦不斷望、非望而許，復勤求所望，是望亦斷、非望更得，是衣二十四日應作衣，若足者善，不足者留。
又比丘得不具足衣，停更望多衣故，至二十四日不得所望，亦不斷望、非望而許，復勤求所望，是望亦斷、非望更得，是衣二十四日應作衣，若足者善，不足者留。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
又比丘得不具足衣，停更望多衣故，至二十五日不得所望，亦不斷望、非望而許，復勤求所望，是望亦斷、非望更得，是衣二十五日應作衣，若足者善，不足者留。
又比丘得不具足衣，停更望多衣故，至二十五日不得所望，亦不斷望、非望而許，復勤求所望，是望亦斷、非望更得，是衣二十五日應作衣，若足者善，不足者留。
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又比丘得不具足衣，停更望多衣故，至二十六日不得所望，亦不斷望、非望而許，復勤求所望，是望亦斷、非望更得，是衣二十六日應作衣，若足者善，不足者留。
又比丘得不具足衣，停更望多衣故，至二十六日不得所望，亦不斷望、非望而許，復勤求所望，是望亦斷、非望更得，是衣二十六日應作衣，若足者善，不足者留。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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又比丘得不具足衣，停更望多衣故，至二十七日不得所望，亦不斷望、非望而許，復勤求所望，是望亦斷、非望更得，是衣二十七日應作衣，若足者善，不足者留。
又比丘得不具足衣，停更望多衣故，至二十七日不得所望，亦不斷望、非望而許，復勤求所望，是望亦斷、非望更得，是衣二十七日應作衣，若足者善，不足者留。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
又比丘得不具足衣，停更望多衣故，至二十八日不得所望，亦不斷望、非望而許，復勤求所望，是望亦斷、非望更得，是衣二十八日應作衣，若足者善，不足者留。
又比丘得不具足衣，停更望多衣故，至二十八日不得所望，亦不斷望、非望而許，復勤求所望，是望亦斷、非望更得，是衣二十八日應作衣，若足者善，不足者留。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
又比丘得不具足衣，停更望多衣故，至二十九日不得所望，亦不斷望、非望而許，復勤求所望，是望亦斷、非望更得，是衣二十九日應作衣，若足者善，不足者留。
又比丘得不具足衣，停更望多衣故，至二十九日不得所望，亦不斷望、非望而許，復勤求所望，是望亦斷、非望更得，是衣二十九日應作衣，若足者善，不足者留。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
又比丘得不具足衣，停更望多衣故，至三十日不得所望，亦不斷望、非望而許，復勤求所望，是望亦斷、非望更得，是衣三十日應作衣，若足者善，不足者留。
又比丘得不具足衣，停更望多衣故，至三十日不得所望，亦不斷望、非望而許，復勤求所望，是望亦斷、非望更得，是衣三十日應作衣，若足者善，不足者留。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
若比丘有捨墮衣，未捨罪、未悔過，次續不斷，更得衣，尼薩耆波夜提，本衣因緣故。
若比丘有捨墮衣，未捨罪、未悔過，次續不斷，更得衣，尼薩耆波夜提，本衣因緣故。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
又比丘有捨墮衣，已捨罪、未悔過，次續不斷，更得衣，尼薩耆波夜提，本衣因緣故。
又比丘有捨墮衣，已捨罪、未悔過，次續不斷，更得衣，尼薩耆波夜提，本衣因緣故。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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又比丘有捨墮衣，已捨罪、已悔過，次續不斷，更得衣，尼薩耆波夜提，本衣因緣故。
又比丘有捨墮衣，已捨罪、已悔過，次續不斷，更得衣，尼薩耆波夜提，本衣因緣故。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
又比丘有捨墮衣，已捨罪、已悔過，次續已斷，更得衣，不犯。
又比丘有捨墮衣，已捨罪、已悔過，次續已斷，更得衣，不犯。
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佛在舍衛國，與大比丘眾安居。爾時諸比丘多得布施衣畜，佛欲制諸比丘多畜衣故，語安居比丘：「我欲制諸比丘多畜衣故，語安居比丘：我欲四月燕坐。令諸比丘不得來至我所。除一送食比丘及布薩。」諸安居比丘受佛教，還眾中，立如是制：若比丘非一送食及布薩至佛所者，得波夜提罪。立是制已，白佛，佛默然可之。爾時長老優波斯那，與多比丘眾五百人，俱皆阿練兒，著納衣、一食、乞食、空地坐，來去坐臥視瞻進止威儀清淨，持僧伽梨執鉢安庠，從憍薩羅遊行到舍衛國。時多比丘祇桓門間經行，長老優波斯那問諸比丘：「佛今所在？」諸比丘言：「佛在彼東向大房，一板為戶內。若欲往者隨意。」時長老憂波斯那，往大房所，到已謦欬以指扣戶。佛與開戶，長老優波斯那即入大房舍內到佛所，頭面禮足一面坐。佛知故問言：「汝徒眾清淨善好，汝眾何因緣故清淨威儀？」答言：「世尊！若比丘來至我所，求讀誦經求依止者，我語是比丘：『汝能盡形作阿練兒，著糞掃衣、乞食、一食、空地坐，我當教汝讀經與汝依止。』若比丘能行是頭陀法者，我教讀經與依止。以是故，世尊！我徒眾威儀清淨。」佛問優波斯那：「舊比丘立制，汝知不？」答言：「不知。世尊！舊比丘云何立制？」佛語優波斯那：「我欲四月燕坐，語諸比丘：『汝諸比丘不得來至我所，除一送食及布薩。』諸比丘受我語，還眾中立制：若比丘非一送食及布薩往佛所，得波夜提罪。諸比丘立制已來語我，我即默然可之。」優波斯那言：「世尊！舊比丘知此意不？」佛言：「何以不知？」佛言：「我從今聽阿練兒著糞掃衣頭陀比丘，若送食、不送食、若布薩、不布薩，隨意來至我所。」舊比丘聞長老優波斯那非送食、非布薩欲見佛故便到佛所，聞已集比丘僧，集已喚優波斯那來。眾僧已集，爾時長老優波斯那即到僧中頭面禮上坐足，隨次坐已，舊比丘問優波斯那：「汝知舊比丘立制不？」答言：「不知。」問上坐言：「舊比丘立制云何？」答言：「優波斯那！佛語安居比丘：『我欲四月燕坐，諸比丘不得來至我所，除一送食及布薩。』我等受佛教，立制：若比丘非一送食、非布薩往佛所者，得波夜提罪。佛即默然可之。汝優波斯那！非一送食、非布薩往到佛所，得波夜提罪。汝應如法悔過，汝當發露，是罪莫覆藏。」優波斯那言：「上座知不？我到佛所頭面禮足一面坐已，佛知故問我言：『優波斯那！汝徒眾何因緣故威儀清淨？』我言：『世尊！若有比丘來至我所，求讀誦經、若求依止，我語是比丘：「汝能盡形作阿練兒，著糞掃衣、乞食、一食、空地坐
佛在舍衛國，與大比丘眾安居。爾時諸比丘多得布施衣畜，佛欲制諸比丘多畜衣故，語安居比丘：「我欲制諸比丘多畜衣故，語安居比丘：我欲四月燕坐。令諸比丘不得來至我所。除一送食比丘及布薩。」諸安居比丘受佛教，還眾中，立如是制：若比丘非一送食及布薩至佛所者，得波夜提罪。立是制已，白佛，佛默然可之。爾時長老優波斯那，與多比丘眾五百人，俱皆阿練兒，著納衣、一食、乞食、空地坐，來去坐臥視瞻進止威儀清淨，持僧伽梨執鉢安庠，從憍薩羅遊行到舍衛國。時多比丘祇桓門間經行，長老優波斯那問諸比丘：「佛今所在？」諸比丘言：「佛在彼東向大房，一板為戶內。若欲往者隨意。」時長老憂波斯那，往大房所，到已謦欬以指扣戶。佛與開戶，長老優波斯那即入大房舍內到佛所，頭面禮足一面坐。佛知故問言：「汝徒眾清淨善好，汝眾何因緣故清淨威儀？」答言：「世尊！若比丘來至我所，求讀誦經求依止者，我語是比丘：『汝能盡形作阿練兒，著糞掃衣、乞食、一食、空地坐，我當教汝讀經與汝依止。』若比丘能行是頭陀法者，我教讀經與依止。以是故，世尊！我徒眾威儀清淨。」佛問優波斯那：「舊比丘立制，汝知不？」答言：「不知。世尊！舊比丘云何立制？」佛語優波斯那：「我欲四月燕坐，語諸比丘：『汝諸比丘不得來至我所，除一送食及布薩。』諸比丘受我語，還眾中立制：若比丘非一送食及布薩往佛所，得波夜提罪。諸比丘立制已來語我，我即默然可之。」優波斯那言：「世尊！舊比丘知此意不？」佛言：「何以不知？」佛言：「我從今聽阿練兒著糞掃衣頭陀比丘，若送食、不送食、若布薩、不布薩，隨意來至我所。」舊比丘聞長老優波斯那非送食、非布薩欲見佛故便到佛所，聞已集比丘僧，集已喚優波斯那來。眾僧已集，爾時長老優波斯那即到僧中頭面禮上坐足，隨次坐已，舊比丘問優波斯那：「汝知舊比丘立制不？」答言：「不知。」問上坐言：「舊比丘立制云何？」答言：「優波斯那！佛語安居比丘：『我欲四月燕坐，諸比丘不得來至我所，除一送食及布薩。』我等受佛教，立制：若比丘非一送食、非布薩往佛所者，得波夜提罪。佛即默然可之。汝優波斯那！非一送食、非布薩往到佛所，得波夜提罪。汝應如法悔過，汝當發露，是罪莫覆藏。」優波斯那言：「上座知不？我到佛所頭面禮足一面坐已，佛知故問我言：『優波斯那！汝徒眾何因緣故威儀清淨？』我言：『世尊！若有比丘來至我所，求讀誦經、若求依止，我語是比丘：「汝能盡形作阿練兒，著糞掃衣、乞食、一食、空地坐
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，我當教汝讀經與汝依止。」若比丘能行是頭陀法者，我教讀經與依止。以是故，世尊！我徒眾威儀清淨。』佛問我言：『舊比丘立制，汝知不？』答言：『不知。世尊！云何立制？』佛言：『優波斯那！我欲四月燕坐，語諸比丘：「令諸比丘不得來至我所，除一送食及布薩。」諸比丘受我語，還眾立制：若比丘非一送食非布薩往佛所者，犯波夜提。我即可之。』我言：『世尊！彼舊比丘知此意不？』佛言：『何以不知？』佛言：『我從今聽阿練兒著納衣頭陀比丘，若一送食非送食、若布薩非布薩，隨意來至我所。』」爾時諸比丘作是念：「我等何不捨居士衣著納衣耶？」即時諸比丘捨居士衣，皆著糞掃衣。(三事竟)
，我當教汝讀經與汝依止。」若比丘能行是頭陀法者，我教讀經與依止。以是故，世尊！我徒眾威儀清淨。』佛問我言：『舊比丘立制，汝知不？』答言：『不知。世尊！云何立制？』佛言：『優波斯那！我欲四月燕坐，語諸比丘：「令諸比丘不得來至我所，除一送食及布薩。」諸比丘受我語，還眾立制：若比丘非一送食非布薩往佛所者，犯波夜提。我即可之。』我言：『世尊！彼舊比丘知此意不？』佛言：『何以不知？』佛言：『我從今聽阿練兒著納衣頭陀比丘，若一送食非送食、若布薩非布薩，隨意來至我所。』」爾時諸比丘作是念：「我等何不捨居士衣著納衣耶？」即時諸比丘捨居士衣，皆著糞掃衣。(三事竟)
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十誦律卷第五
十誦律卷第五
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此卷第二十六張第二行，夜提(之下)「乃至三十日皆如上說」者，丹本無此中九字，而有「又比丘得不具足衣(乃至)至三十日地了時，尼薩耆波夜提」等凡九十一行文，國本宋本並無者，今依丹本遆而足之。
此卷第二十六張第二行，夜提(之下)「乃至三十日皆如上說」者，丹本無此中九字，而有「又比丘得不具足衣(乃至)至三十日地了時，尼薩耆波夜提」等凡九十一行文，國本宋本並無者，今依丹本遆而足之。
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同卷二十七張第十三行，即今正本第三十一張第十三行，尼薩耆波夜提(之下)「十二日乃至三十日亦如上說」者，丹本無此中十二字，而有「又比丘得不具足衣，停更望得(乃至)至三十日地了時，尼薩耆波夜提」(等凡)九十二行文，國本宋本並無者，今依丹本遆而足之。
同卷二十七張第十三行，即今正本第三十一張第十三行，尼薩耆波夜提(之下)「十二日乃至三十日亦如上說」者，丹本無此中十二字，而有「又比丘得不具足衣，停更望得(乃至)至三十日地了時，尼薩耆波夜提」(等凡)九十二行文，國本宋本並無者，今依丹本遆而足之。
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同卷第二十九張第四行，即今正本第三十七張第四行，尼薩耆波夜提(之下)「十二日乃至三十日皆如上說」者，丹本無此中十二字，而有「又比丘得不具足衣(乃至)尼薩耆波夜提」(等凡)九十七行文，國本宋本所無者，今依丹本遆而足之。
同卷第二十九張第四行，即今正本第三十七張第四行，尼薩耆波夜提(之下)「十二日乃至三十日皆如上說」者，丹本無此中十二字，而有「又比丘得不具足衣(乃至)尼薩耆波夜提」(等凡)九十七行文，國本宋本所無者，今依丹本遆而足之。
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