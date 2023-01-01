四分律卷第五十四(第四分之五) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四分律卷第五十四(第四分之五)

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

集法毘尼五百人 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 集法毘尼五百人

爾時世尊在拘尸城末羅園娑羅林間般涅槃。諸末羅子洗佛舍利已，以淨劫貝裹，復持五百張疊次而纏之，作鐵棺盛滿香油，安舍利置中，以蓋覆上。復作木槨，安鐵棺著中，下積眾香薪。時末羅子中為標首者，持火然之，時天即滅火。餘大末羅子，展轉皆以大炬然之，時天亦皆滅之。阿那律語末羅子：「不須乃爾疲苦，諸天滅汝等火。」即問阿那律言：「大德！諸天何故滅火？」答言：「摩訶迦葉，在波婆拘、尸城兩國中間在道行，與大比丘眾五百人俱。彼作是念：『我當得見未燒佛舍利不耶？』諸天知迦葉心如是念，以是故滅火。」末羅子言：「大德阿那律！今便小停，遂彼諸天意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊在拘尸城末羅園娑羅林間般涅槃。諸末羅子洗佛舍利已，以淨劫貝裹，復持五百張疊次而纏之，作鐵棺盛滿香油，安舍利置中，以蓋覆上。復作木槨，安鐵棺著中，下積眾香薪。時末羅子中為標首者，持火然之，時天即滅火。餘大末羅子，展轉皆以大炬然之，時天亦皆滅之。阿那律語末羅子：「不須乃爾疲苦，諸天滅汝等火。」即問阿那律言：「大德！諸天何故滅火？」答言：「摩訶迦葉，在波婆拘、尸城兩國中間在道行，與大比丘眾五百人俱。彼作是念：『我當得見未燒佛舍利不耶？』諸天知迦葉心如是念，以是故滅火。」末羅子言：「大德阿那律！今便小停，遂彼諸天意。」

爾時摩訶迦葉在彼二國中間道行，與大比丘僧五百人俱。時有異尼揵子，持世尊般涅槃時曼陀羅華在道行，時迦葉遙見而問言：「汝等從何所來？」彼答言：「我從拘尸城來。」復問言：「識我世尊不？」答言：「識。」復問：「今故在世不？」答言：「不在世，般涅槃來已七日，我從彼持此華來。」時迦葉聞之不悅。中有未離欲比丘，聞世尊已取涅槃，便自投乎地，譬如斫樹根斷樹倒，此諸未離欲比丘亦復如是，啼哭而言：「善逝涅槃何乃太早！世間明眼何乃速滅？我曹所宗之法何得便盡？」或有宛轉在地猶若圓木，此諸未離欲比丘，亦復如是，啼哭憂惱而言：「善逝涅槃何乃太早？」爾時有跋難陀釋子在眾中，語諸比丘言：「長老且止！莫大憂愁啼哭，我等於彼摩訶羅邊得解脫。彼在時數教我等，是應是不應，當作是不應作是。我等今者便得自任，欲作便作，欲不作便不作。」時大迦葉聞之不悅，即告諸比丘言：「且起疾捉衣鉢，時往及世尊舍利未燒當得見。」諸比丘聞迦葉言，即疾疾執持衣鉢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時摩訶迦葉在彼二國中間道行，與大比丘僧五百人俱。時有異尼揵子，持世尊般涅槃時曼陀羅華在道行，時迦葉遙見而問言：「汝等從何所來？」彼答言：「我從拘尸城來。」復問言：「識我世尊不？」答言：「識。」復問：「今故在世不？」答言：「不在世，般涅槃來已七日，我從彼持此華來。」時迦葉聞之不悅。中有未離欲比丘，聞世尊已取涅槃，便自投乎地，譬如斫樹根斷樹倒，此諸未離欲比丘亦復如是，啼哭而言：「善逝涅槃何乃太早！世間明眼何乃速滅？我曹所宗之法何得便盡？」或有宛轉在地猶若圓木，此諸未離欲比丘，亦復如是，啼哭憂惱而言：「善逝涅槃何乃太早？」爾時有跋難陀釋子在眾中，語諸比丘言：「長老且止！莫大憂愁啼哭，我等於彼摩訶羅邊得解脫。彼在時數教我等，是應是不應，當作是不應作是。我等今者便得自任，欲作便作，欲不作便不作。」時大迦葉聞之不悅，即告諸比丘言：「且起疾捉衣鉢，時往及世尊舍利未燒當得見。」諸比丘聞迦葉言，即疾疾執持衣鉢。

於是大迦葉與五百人俱，往拘尸城已。出城渡醯蘭若河，往天觀寺，至阿難所語言：「阿難！我欲及世尊舍利未燒見之。」阿難答言：「欲及世尊舍利未燒，而欲見之，難可得見。何以故？世尊舍利已洗浴，裹以新劫貝，復以五百張疊次而纏之，置在鐵棺，盛滿香油，著木槨中，下積眾香薪，今垂欲燒之，是故難可得見。」時大迦葉漸前往佛舍利積所，棺槨即自開，世尊現足。時大迦葉見世尊足下輪相垢污，即問阿難：「世尊顏容端政身作金色，誰污足下輪相？」阿難答言：「大德迦葉！女人心軟，前禮佛時泣淚墮上，手捉污世尊足。」大迦葉聞之不悅，即禮世尊足。比丘、比丘尼、優婆塞、優婆私、諸天大眾亦皆禮佛足。時世尊足還內棺中不現。時大迦葉哀歎說偈遶棺七匝，火不燒自然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是大迦葉與五百人俱，往拘尸城已。出城渡醯蘭若河，往天觀寺，至阿難所語言：「阿難！我欲及世尊舍利未燒見之。」阿難答言：「欲及世尊舍利未燒，而欲見之，難可得見。何以故？世尊舍利已洗浴，裹以新劫貝，復以五百張疊次而纏之，置在鐵棺，盛滿香油，著木槨中，下積眾香薪，今垂欲燒之，是故難可得見。」時大迦葉漸前往佛舍利積所，棺槨即自開，世尊現足。時大迦葉見世尊足下輪相垢污，即問阿難：「世尊顏容端政身作金色，誰污足下輪相？」阿難答言：「大德迦葉！女人心軟，前禮佛時泣淚墮上，手捉污世尊足。」大迦葉聞之不悅，即禮世尊足。比丘、比丘尼、優婆塞、優婆私、諸天大眾亦皆禮佛足。時世尊足還內棺中不現。時大迦葉哀歎說偈遶棺七匝，火不燒自然。

時大迦葉燒舍利已，以此因緣集比丘僧，告言：「我先在道行時，聞跋難陀語諸比丘作如是言：『長老且止！莫復愁憂啼哭，我等今於彼摩訶羅邊得解脫。彼在世時教呵我等，是應爾是不應爾，應作是不應作是。今我等已得自在，欲作便作，不作便不作。』我等今可共論法毘尼，勿令外道以致餘言譏嫌：『沙門瞿曇法律若烟，其世尊在時皆共學戒，而今滅後無學戒者。』諸長老！今可料差比丘多聞智慧是阿羅漢者。」時即差得四百九十九人，皆是阿羅漢多聞智慧者。時諸比丘言：「應差阿難在數中。」大迦葉言：「勿以阿難在數中。何以故？阿難有愛恚怖癡，有愛恚怖癡是故不應令在數中。」時諸比丘復言：「此阿難是供養佛人，常隨佛行，親從世尊受所教法。彼必處處疑問世尊，是故今者應令在數。」即便令在數。諸比丘皆作是念：「我等當於何處集論法毘尼，多饒飲食臥具無乏耶？」即皆言：「唯王舍城房舍飲食臥具眾多，我等今宜可共往集彼論法毘尼。」時大迦葉即作白：「大德僧聽！此諸比丘為僧所差，若僧時到僧忍聽，僧今往王舍城集共論法毘尼。白如是。」作白已，俱往毘舍離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時大迦葉燒舍利已，以此因緣集比丘僧，告言：「我先在道行時，聞跋難陀語諸比丘作如是言：『長老且止！莫復愁憂啼哭，我等今於彼摩訶羅邊得解脫。彼在世時教呵我等，是應爾是不應爾，應作是不應作是。今我等已得自在，欲作便作，不作便不作。』我等今可共論法毘尼，勿令外道以致餘言譏嫌：『沙門瞿曇法律若烟，其世尊在時皆共學戒，而今滅後無學戒者。』諸長老！今可料差比丘多聞智慧是阿羅漢者。」時即差得四百九十九人，皆是阿羅漢多聞智慧者。時諸比丘言：「應差阿難在數中。」大迦葉言：「勿以阿難在數中。何以故？阿難有愛恚怖癡，有愛恚怖癡是故不應令在數中。」時諸比丘復言：「此阿難是供養佛人，常隨佛行，親從世尊受所教法。彼必處處疑問世尊，是故今者應令在數。」即便令在數。諸比丘皆作是念：「我等當於何處集論法毘尼，多饒飲食臥具無乏耶？」即皆言：「唯王舍城房舍飲食臥具眾多，我等今宜可共往集彼論法毘尼。」時大迦葉即作白：「大德僧聽！此諸比丘為僧所差，若僧時到僧忍聽，僧今往王舍城集共論法毘尼。白如是。」作白已，俱往毘舍離。

時阿難在道行，靜處心自念言：「譬如新生犢子猶故飲乳，與五百大牛共行。我今亦如是學人有作者，而與五百阿羅漢共行。」時諸長老皆往毘舍離，阿難在毘舍離住。諸比丘、比丘尼、優婆塞、優婆私、國王、大臣、種種沙門外道，皆來問訊，多人眾集。時有跋闍子比丘，有大神力，已得天眼知他心智，作如是念：「今阿難在毘舍離，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆私、國王、大臣、種種沙門外道，皆來問訊，多人眾集。我今寧可觀察阿難，為是有欲無欲耶？」即便觀察阿難是有欲非是無欲，復念言：「我今當令其生厭離心。」將欲令阿難生厭離心，即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時阿難在道行，靜處心自念言：「譬如新生犢子猶故飲乳，與五百大牛共行。我今亦如是學人有作者，而與五百阿羅漢共行。」時諸長老皆往毘舍離，阿難在毘舍離住。諸比丘、比丘尼、優婆塞、優婆私、國王、大臣、種種沙門外道，皆來問訊，多人眾集。時有跋闍子比丘，有大神力，已得天眼知他心智，作如是念：「今阿難在毘舍離，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆私、國王、大臣、種種沙門外道，皆來問訊，多人眾集。我今寧可觀察阿難，為是有欲無欲耶？」即便觀察阿難是有欲非是無欲，復念言：「我今當令其生厭離心。」將欲令阿難生厭離心，即說偈言：

「靜住空樹下， 心思於涅槃； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「靜住空樹下， 心思於涅槃；

坐禪莫放逸， 多說何所作。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 坐禪莫放逸， 多說何所作。」

時阿難聞跋闍子比丘說厭離已，即便獨處精進不放逸寂然無亂，是阿難未曾有法。時阿難在露地敷繩床夜多經行，夜過明相欲出時身疲極，念言：「我今疲極，寧可小坐。」念已即坐，坐已方欲亞臥，頭未至枕頃於其中間心得無漏解脫，此是阿難未曾有法。時阿難得阿羅漢已，即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時阿難聞跋闍子比丘說厭離已，即便獨處精進不放逸寂然無亂，是阿難未曾有法。時阿難在露地敷繩床夜多經行，夜過明相欲出時身疲極，念言：「我今疲極，寧可小坐。」念已即坐，坐已方欲亞臥，頭未至枕頃於其中間心得無漏解脫，此是阿難未曾有法。時阿難得阿羅漢已，即說偈言：

「多聞種種說， 常供養世尊； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多聞種種說， 常供養世尊；

已斷於生死， 瞿曇今欲臥。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已斷於生死， 瞿曇今欲臥。」

時諸比丘從毘舍離往王舍城，作如是言：「我等先當作何等？為當先治房舍臥具？先論法毘尼耶？」皆言：「先當治房舍臥具。」即便治房臥具。時大迦葉以此因緣集比丘僧，中有陀醯羅迦葉作上座，長老婆婆那為第二上座，大迦葉為第三上座，長老大周那為第四上座。時大迦葉知僧事，即作白：「大德僧聽！若僧時到僧忍聽，僧今集論法毘尼。白如是。」時阿難即從坐起，偏露右肩、右膝著地，合掌白大迦葉言：「我親從佛聞，憶持佛語：『自今已去，為諸比丘捨雜碎戒。』」迦葉問言：「阿難！汝問世尊不？何者是雜碎戒？」阿難答言：「時我愁憂無賴，失不問世尊何者是雜碎戒？」時諸比丘皆言：「來我當語汝雜碎戒。」中或有言：「除四波羅夷，餘者是雜碎戒。」或有言：「除四波羅夷、十三事，餘者皆是雜碎戒。」或有言：「除四波羅夷、十三事、二不定法，餘者皆是雜碎戒。」或有言：「除四波羅夷、十三事、二不定法、三十事，餘者皆是雜碎戒。」或有言：「除四波羅夷乃至九十事，餘者皆是雜碎戒。」時大迦葉告諸比丘言：「諸長老！今者眾人言各不定，不知何者是雜碎戒？自今已去，應共立制，若佛先所不制，今不應制。佛先所制，今不應却，應隨佛所制而學。」時即共立如此制限。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸比丘從毘舍離往王舍城，作如是言：「我等先當作何等？為當先治房舍臥具？先論法毘尼耶？」皆言：「先當治房舍臥具。」即便治房臥具。時大迦葉以此因緣集比丘僧，中有陀醯羅迦葉作上座，長老婆婆那為第二上座，大迦葉為第三上座，長老大周那為第四上座。時大迦葉知僧事，即作白：「大德僧聽！若僧時到僧忍聽，僧今集論法毘尼。白如是。」時阿難即從坐起，偏露右肩、右膝著地，合掌白大迦葉言：「我親從佛聞，憶持佛語：『自今已去，為諸比丘捨雜碎戒。』」迦葉問言：「阿難！汝問世尊不？何者是雜碎戒？」阿難答言：「時我愁憂無賴，失不問世尊何者是雜碎戒？」時諸比丘皆言：「來我當語汝雜碎戒。」中或有言：「除四波羅夷，餘者是雜碎戒。」或有言：「除四波羅夷、十三事，餘者皆是雜碎戒。」或有言：「除四波羅夷、十三事、二不定法，餘者皆是雜碎戒。」或有言：「除四波羅夷、十三事、二不定法、三十事，餘者皆是雜碎戒。」或有言：「除四波羅夷乃至九十事，餘者皆是雜碎戒。」時大迦葉告諸比丘言：「諸長老！今者眾人言各不定，不知何者是雜碎戒？自今已去，應共立制，若佛先所不制，今不應制。佛先所制，今不應却，應隨佛所制而學。」時即共立如此制限。

大迦葉語阿難言：「汝於佛法中先求度女人，得突吉羅罪。今應懺悔。」阿難答言：「大德！此非我故作，摩訶波闍波提於佛有大恩，佛母命過長養世尊。大德迦葉！我今於此不自見有罪，以信大德故，今當懺悔。」大迦葉復言：「汝令世尊三反請汝作供養人，而言不作，得突吉羅罪。今當懺悔。」阿難答迦葉言：「我不故作，為佛作供養人難，是故言不能耳。我於此中不自見有罪，以信大德故，今當懺悔。」迦葉復言：「汝為佛縫僧伽梨，脚躡而縫，得突吉羅罪。今應懺悔。」阿難答言：「大德迦葉！非我慢而故作，更無人捉故爾耳。我於此不自見有罪，信大德故，今當懺悔。」迦葉復言：「世尊欲取涅槃三反告汝，汝不請世尊住世若一劫、若過一劫，令無數人得利益，慈愍世間諸天人民令得安樂，汝得突吉羅罪。今應懺悔。」阿難答言：「大德迦葉！非我故作，魔在我心，令我不請佛住世。我於此中不自見有罪，信大德故，今當懺悔。」迦葉復言：「世尊在時，從汝索水，汝不與，得突吉羅罪。今應懺悔。」阿難答言：「非我故作，時有五百乘車從水中過，其水甚濁。恐世尊飲之作患，是故不與。」迦葉復言：「汝但應與，若佛威神或復諸天能令水清淨。」阿難言：「我於此中不自見有罪，信大德故，今當懺悔。」迦葉復言：「汝不問世尊，何者是雜碎戒？得突吉羅罪。今應懺悔。」阿難言：「我非故作，時我愁憂無賴，失不問世尊何者是雜碎戒？我於此中不自見有罪，信大德故，今當懺悔。」迦葉復言：「汝不遮女人，令污佛足，得突吉羅罪。今應懺悔。」阿難答言：「非我故作，女人心軟，禮佛足時泣淚手污佛足。我於此中不自見有罪，信大德故，今當懺悔。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大迦葉語阿難言：「汝於佛法中先求度女人，得突吉羅罪。今應懺悔。」阿難答言：「大德！此非我故作，摩訶波闍波提於佛有大恩，佛母命過長養世尊。大德迦葉！我今於此不自見有罪，以信大德故，今當懺悔。」大迦葉復言：「汝令世尊三反請汝作供養人，而言不作，得突吉羅罪。今當懺悔。」阿難答迦葉言：「我不故作，為佛作供養人難，是故言不能耳。我於此中不自見有罪，以信大德故，今當懺悔。」迦葉復言：「汝為佛縫僧伽梨，脚躡而縫，得突吉羅罪。今應懺悔。」阿難答言：「大德迦葉！非我慢而故作，更無人捉故爾耳。我於此不自見有罪，信大德故，今當懺悔。」迦葉復言：「世尊欲取涅槃三反告汝，汝不請世尊住世若一劫、若過一劫，令無數人得利益，慈愍世間諸天人民令得安樂，汝得突吉羅罪。今應懺悔。」阿難答言：「大德迦葉！非我故作，魔在我心，令我不請佛住世。我於此中不自見有罪，信大德故，今當懺悔。」迦葉復言：「世尊在時，從汝索水，汝不與，得突吉羅罪。今應懺悔。」阿難答言：「非我故作，時有五百乘車從水中過，其水甚濁。恐世尊飲之作患，是故不與。」迦葉復言：「汝但應與，若佛威神或復諸天能令水清淨。」阿難言：「我於此中不自見有罪，信大德故，今當懺悔。」迦葉復言：「汝不問世尊，何者是雜碎戒？得突吉羅罪。今應懺悔。」阿難言：「我非故作，時我愁憂無賴，失不問世尊何者是雜碎戒？我於此中不自見有罪，信大德故，今當懺悔。」迦葉復言：「汝不遮女人，令污佛足，得突吉羅罪。今應懺悔。」阿難答言：「非我故作，女人心軟，禮佛足時泣淚手污佛足。我於此中不自見有罪，信大德故，今當懺悔。」

時大迦葉即作白言：「大德僧聽！若僧時到僧忍聽，僧今問優波離法毘尼。白如是。」時優波離即作白僧：「大德僧聽！若僧時到僧忍聽，僧今令上座大迦葉問、我答。白如是。」時大迦葉即問言：「第一波羅夷，本起何處？誰先犯？」優波離答言：「在毘舍離，須提那迦蘭陀子初犯。」「第二復本起何處？」答言：「在王舍城，陀尼伽比丘陶師子初犯。」復問：「第三本起何處？」答言：「在毘舍離，婆裘河邊比丘初犯。」復問：「第四本起何處？」答言：「在毘舍離，婆裘河邊比丘初犯。」復問：「第一僧殘本起何處？」答言：「在舍衛國，迦留陀夷初犯。」如是展轉隨所起處，如初分說。復問：「第一不定法本起何處？」答言：「在舍衛國，迦留陀夷初犯。」第二亦爾。復問：「尼薩耆本起何處？」答言：「在舍衛國，六群比丘初犯。」如是展轉亦如初分說。復問：「初波逸提本起何處？」答言：「在釋翅瘦，象力釋子比丘初犯。」如是展轉如初分說。復問：「波羅提提舍尼本起何處？」答言：「在舍衛國，因蓮花色比丘尼起。」第二、第三、第四如初分說。復問：「第一眾學法本起何處？」答言：「在舍衛國，六群比丘初犯。」如是展轉如初分說。比丘尼別戒如律所說。復問：「最初聽受大戒本起何處？」答言：「在波羅㮈，五比丘。」復問：「最初聽說戒在何處？」答言：「在王舍城，為諸少年比丘。」復問：「初聽安居本起何處？」答言：「在舍衛國，因六群比丘起。」復問：「初自恣本起何處？」答言：「在舍衛國，因六群比丘起。」如是展轉問乃至毘尼增一。時彼即集比丘一切事并在一處，為比丘律。比丘尼事并在一處，為比丘尼律。一切受戒法集一處，為受戒犍度。一切布薩法集一處，為布薩犍度。一切安居法集一處，為安居犍度。一切自恣法集一處，為自恣犍度。一切皮革法集一處，為皮革犍度。一切衣法集一處，為衣犍度。一切藥法集一處，為藥犍度。一切迦絺那衣法集一處，為迦絺那衣犍度。二律并一切犍度，調部毘尼增一都集，為毘尼藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時大迦葉即作白言：「大德僧聽！若僧時到僧忍聽，僧今問優波離法毘尼。白如是。」時優波離即作白僧：「大德僧聽！若僧時到僧忍聽，僧今令上座大迦葉問、我答。白如是。」時大迦葉即問言：「第一波羅夷，本起何處？誰先犯？」優波離答言：「在毘舍離，須提那迦蘭陀子初犯。」「第二復本起何處？」答言：「在王舍城，陀尼伽比丘陶師子初犯。」復問：「第三本起何處？」答言：「在毘舍離，婆裘河邊比丘初犯。」復問：「第四本起何處？」答言：「在毘舍離，婆裘河邊比丘初犯。」復問：「第一僧殘本起何處？」答言：「在舍衛國，迦留陀夷初犯。」如是展轉隨所起處，如初分說。復問：「第一不定法本起何處？」答言：「在舍衛國，迦留陀夷初犯。」第二亦爾。復問：「尼薩耆本起何處？」答言：「在舍衛國，六群比丘初犯。」如是展轉亦如初分說。復問：「初波逸提本起何處？」答言：「在釋翅瘦，象力釋子比丘初犯。」如是展轉如初分說。復問：「波羅提提舍尼本起何處？」答言：「在舍衛國，因蓮花色比丘尼起。」第二、第三、第四如初分說。復問：「第一眾學法本起何處？」答言：「在舍衛國，六群比丘初犯。」如是展轉如初分說。比丘尼別戒如律所說。復問：「最初聽受大戒本起何處？」答言：「在波羅㮈，五比丘。」復問：「最初聽說戒在何處？」答言：「在王舍城，為諸少年比丘。」復問：「初聽安居本起何處？」答言：「在舍衛國，因六群比丘起。」復問：「初自恣本起何處？」答言：「在舍衛國，因六群比丘起。」如是展轉問乃至毘尼增一。時彼即集比丘一切事并在一處，為比丘律。比丘尼事并在一處，為比丘尼律。一切受戒法集一處，為受戒犍度。一切布薩法集一處，為布薩犍度。一切安居法集一處，為安居犍度。一切自恣法集一處，為自恣犍度。一切皮革法集一處，為皮革犍度。一切衣法集一處，為衣犍度。一切藥法集一處，為藥犍度。一切迦絺那衣法集一處，為迦絺那衣犍度。二律并一切犍度，調部毘尼增一都集，為毘尼藏。

時大迦葉即作白：「大德僧聽！若僧時到僧忍聽，僧今問阿難法毘尼。白如是。」時阿難即復作白：「大德僧聽！若僧時到僧忍聽，僧今令大迦葉問、我答。白如是。」大迦葉即問阿難言：「《梵動經》在何處說？《增一》在何處說？《增十》在何處說？《世界成敗經》在何處說？《僧祇陀經》在何處說？《大因緣經》在何處說？《天帝釋問經》在何處說？」阿難皆答，如《長阿含》說。彼即集一切長經，為《長阿含》。一切中經，為《中阿含》。從一事至十事、從十事至十一事，為《增一》。雜比丘、比丘尼、優婆塞、優婆私、諸天，雜帝釋、雜魔、雜梵王，集為《雜阿含》。如是生經、本經、善因緣經、方等經、未曾有經、譬喻經、優婆提舍經、句義經、法句經、波羅延經、雜難經、聖偈經，如是集為《雜藏》。有難無難繫相應作處，集為《阿毘曇藏》，時即集為三藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時大迦葉即作白：「大德僧聽！若僧時到僧忍聽，僧今問阿難法毘尼。白如是。」時阿難即復作白：「大德僧聽！若僧時到僧忍聽，僧今令大迦葉問、我答。白如是。」大迦葉即問阿難言：「《梵動經》在何處說？《增一》在何處說？《增十》在何處說？《世界成敗經》在何處說？《僧祇陀經》在何處說？《大因緣經》在何處說？《天帝釋問經》在何處說？」阿難皆答，如《長阿含》說。彼即集一切長經，為《長阿含》。一切中經，為《中阿含》。從一事至十事、從十事至十一事，為《增一》。雜比丘、比丘尼、優婆塞、優婆私、諸天，雜帝釋、雜魔、雜梵王，集為《雜阿含》。如是生經、本經、善因緣經、方等經、未曾有經、譬喻經、優婆提舍經、句義經、法句經、波羅延經、雜難經、聖偈經，如是集為《雜藏》。有難無難繫相應作處，集為《阿毘曇藏》，時即集為三藏。

時長老富羅那，聞王舍城五百阿羅漢共集法毘尼，即與五百比丘俱，往王舍城，至大迦葉所，語如是言：「我聞大德與五百阿羅漢共集法毘尼，我亦欲豫在其次聞法。」時大迦葉以此因緣集比丘僧，為此比丘更問優波離，乃至集為三藏，如上所說。彼言：「大德迦葉！我盡忍可此事，唯除八事。大德！我親從佛聞，憶持不忘。佛聽內宿、內煮、自煮、自取食、早起受食、從彼持食來，若雜菓、若池水所出可食者，如是皆聽不作餘食法得食。」大迦葉答言：「實如汝所說，世尊以穀貴時世人民相食乞求難得，慈愍比丘故，聽此八事。時世還豐熟飲食多饒，佛還制不聽。」彼復作是言：「大德迦葉！世尊是一切知見，不應制已還開、開已復制。」迦葉答言：「以世尊是一切知見故，宜制已還開、開已復制。富羅那！我等作如是制：是佛所不制不應制，是佛所制則不應却。如佛所制戒，應隨順而學。」在王舍城五百阿羅漢共集法毘尼，是故言集法毘尼有五百人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時長老富羅那，聞王舍城五百阿羅漢共集法毘尼，即與五百比丘俱，往王舍城，至大迦葉所，語如是言：「我聞大德與五百阿羅漢共集法毘尼，我亦欲豫在其次聞法。」時大迦葉以此因緣集比丘僧，為此比丘更問優波離，乃至集為三藏，如上所說。彼言：「大德迦葉！我盡忍可此事，唯除八事。大德！我親從佛聞，憶持不忘。佛聽內宿、內煮、自煮、自取食、早起受食、從彼持食來，若雜菓、若池水所出可食者，如是皆聽不作餘食法得食。」大迦葉答言：「實如汝所說，世尊以穀貴時世人民相食乞求難得，慈愍比丘故，聽此八事。時世還豐熟飲食多饒，佛還制不聽。」彼復作是言：「大德迦葉！世尊是一切知見，不應制已還開、開已復制。」迦葉答言：「以世尊是一切知見故，宜制已還開、開已復制。富羅那！我等作如是制：是佛所不制不應制，是佛所制則不應却。如佛所制戒，應隨順而學。」在王舍城五百阿羅漢共集法毘尼，是故言集法毘尼有五百人。

七百集法毘尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七百集法毘尼

爾時世尊般涅槃後百歲，毘舍離跋闍子比丘行十事，言：「是法清淨、佛所聽，應兩指抄食、得聚落間、得寺內、後聽可、得常法、得和、得與鹽共宿、得飲闍樓羅酒、得畜不截坐具、得受金銀。」彼於布薩日，檀越布施金銀，而共分之。時有耶舍迦那子，聞毘舍離比丘行如是事，即往跋闍子比丘所，見勸檀越布薩時布施眾僧金銀，僧中唱令與伽那子比丘，即言：「我不受。何以故？沙門釋子不應受取金銀，沙門釋子捨棄珠寶不著飾好。」彼於餘日作分已，送與伽那子比丘。伽那子比丘言：「我不須。我先言：『沙門釋子捨棄珠寶不著飾好。』」彼即言：「毘舍離優婆塞瞋，汝往教化令喜。」時即差使共往。耶舍伽那子比丘至毘舍離優婆塞所，語如是言：「汝實瞋我語耶？我言：『沙門釋子！不受取金銀，棄捨珍寶不著飾好。』」語優婆塞言：「世尊在王舍城時，王宮中王群臣集，說如是語：『沙門釋子應得受取金銀，不捨珍寶非不著飾好。』時彼眾中，有大長者字珠髻，語諸大臣言：『勿作是言：「沙門釋子受取金銀、不捨珠寶，非不著飾好。」何以故。沙門釋子不應受取金銀，棄捨珠寶不著飾好。』時珠髻長者為諸大臣解說，各令得解歡喜。珠髻長者後於異時，往世尊所，頭面禮足却坐一面，以先因緣具白世尊言：『我即為解說各令歡喜。世尊！我說是言，將無違失聖旨、不如法教耶？』佛言：『長者！如汝所說，如法如實，不違世尊教法。何以故？沙門釋子不應受取金銀，除捨珠寶不著飾好，其有受取金銀者，則受五欲若受五欲，則非沙門釋子法。長者！汝若見沙門釋子捉持金銀，決定應知非沙門法。我作是說，聽為竹𥯤草木故求乞金銀，終不應自受取金銀。』是故離奢！以此因緣，沙門釋子不應受取金銀，棄捨珠寶不著飾好。離奢，復於異時，世尊在祇桓中，告諸比丘：『有四事故，令日月不明。何等為四？阿修羅、烟雲、塵、霧是，為四事令日月不明。如是沙門婆羅門，亦有四事污染塵穢，令沙門婆羅門無有光顯。何等四？或有沙門婆羅門，飲酒不能除斷，此是第一塵穢。或有沙門婆羅門，行愛欲法不能捨離，此是第二塵穢。或有沙門婆羅門，受取金銀不捨飾好，此是第三塵穢。或有沙門婆羅門，以邪命自活不能除斷，此是第四塵穢。是為四事。以此四事故，令沙門婆羅門污穢不明無有光顯。』世尊爾時，即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊般涅槃後百歲，毘舍離跋闍子比丘行十事，言：「是法清淨、佛所聽，應兩指抄食、得聚落間、得寺內、後聽可、得常法、得和、得與鹽共宿、得飲闍樓羅酒、得畜不截坐具、得受金銀。」彼於布薩日，檀越布施金銀，而共分之。時有耶舍迦那子，聞毘舍離比丘行如是事，即往跋闍子比丘所，見勸檀越布薩時布施眾僧金銀，僧中唱令與伽那子比丘，即言：「我不受。何以故？沙門釋子不應受取金銀，沙門釋子捨棄珠寶不著飾好。」彼於餘日作分已，送與伽那子比丘。伽那子比丘言：「我不須。我先言：『沙門釋子捨棄珠寶不著飾好。』」彼即言：「毘舍離優婆塞瞋，汝往教化令喜。」時即差使共往。耶舍伽那子比丘至毘舍離優婆塞所，語如是言：「汝實瞋我語耶？我言：『沙門釋子！不受取金銀，棄捨珍寶不著飾好。』」語優婆塞言：「世尊在王舍城時，王宮中王群臣集，說如是語：『沙門釋子應得受取金銀，不捨珍寶非不著飾好。』時彼眾中，有大長者字珠髻，語諸大臣言：『勿作是言：「沙門釋子受取金銀、不捨珠寶，非不著飾好。」何以故。沙門釋子不應受取金銀，棄捨珠寶不著飾好。』時珠髻長者為諸大臣解說，各令得解歡喜。珠髻長者後於異時，往世尊所，頭面禮足却坐一面，以先因緣具白世尊言：『我即為解說各令歡喜。世尊！我說是言，將無違失聖旨、不如法教耶？』佛言：『長者！如汝所說，如法如實，不違世尊教法。何以故？沙門釋子不應受取金銀，除捨珠寶不著飾好，其有受取金銀者，則受五欲若受五欲，則非沙門釋子法。長者！汝若見沙門釋子捉持金銀，決定應知非沙門法。我作是說，聽為竹𥯤草木故求乞金銀，終不應自受取金銀。』是故離奢！以此因緣，沙門釋子不應受取金銀，棄捨珠寶不著飾好。離奢，復於異時，世尊在祇桓中，告諸比丘：『有四事故，令日月不明。何等為四？阿修羅、烟雲、塵、霧是，為四事令日月不明。如是沙門婆羅門，亦有四事污染塵穢，令沙門婆羅門無有光顯。何等四？或有沙門婆羅門，飲酒不能除斷，此是第一塵穢。或有沙門婆羅門，行愛欲法不能捨離，此是第二塵穢。或有沙門婆羅門，受取金銀不捨飾好，此是第三塵穢。或有沙門婆羅門，以邪命自活不能除斷，此是第四塵穢。是為四事。以此四事故，令沙門婆羅門污穢不明無有光顯。』世尊爾時，即說偈言：

「『貪欲垢所污， 沙門婆羅門； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『貪欲垢所污， 沙門婆羅門；

愚癡所覆蓋， 愛著於好色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚癡所覆蓋， 愛著於好色。

飲酒散亂心， 復行愛欲法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 飲酒散亂心， 復行愛欲法；

受取金寶瓔， 此為無智者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受取金寶瓔， 此為無智者。

沙門婆羅門， 邪命以自活； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙門婆羅門， 邪命以自活；

佛說此為結， 如日出雲翳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此為結， 如日出雲翳。

無光顯威耀， 不淨純垢污； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無光顯威耀， 不淨純垢污；

盲冥闇所閉， 愛奴之所使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盲冥闇所閉， 愛奴之所使。

造惡不善業， 癡何能行道； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 造惡不善業， 癡何能行道；

怨憎甚增益， 更受未來身。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 怨憎甚增益， 更受未來身。』

「是故離奢！以此因緣故，汝等當知，沙門釋子不應受取金銀，除去飾好。我說是語，汝以此事不信我耶？」彼離奢言：「我非為不信，我有信樂於汝，汝可住此毘舍離，我當供給衣服飲食醫藥所須之物。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故離奢！以此因緣故，汝等當知，沙門釋子不應受取金銀，除去飾好。我說是語，汝以此事不信我耶？」彼離奢言：「我非為不信，我有信樂於汝，汝可住此毘舍離，我當供給衣服飲食醫藥所須之物。」

時伽那子比丘，與諸離奢解說令得歡喜已，與彼使比丘俱，還婆闍子比丘所。遙見伽那子比丘來，即問使比丘言：「伽那子比丘，已解喻諸離奢得信耶？」答言：「爾。」即言：「彼已信樂伽那子，持我等作非沙門釋子！」婆闍子比丘問言：「何故耶？」即具說先因緣。彼毘舍離比丘，語伽那子比丘言：「汝先罵眾僧，見罪不？」答言：「我不罵眾僧。」彼即和合與作舉。伽那子比丘作是念：「我此諍事，若得長老離婆多與我作伴者，便可得如法滅。」彼即問餘人言：「離婆多在何處？」彼即答言：「聞在婆呵河邊。」即往婆呵河邊。離婆多不在，彼即問：「離婆多在何處？」彼即答言：「聞在伽那慰闍國。」即往彼國。既至，離婆多復不在，復問：「離婆多在何處？」答言：「在阿伽樓羅國。」即往彼國。而復不在，即問：「離婆多在何處？」答言：「在僧伽賒國。」即復往彼國。見離婆多值眾僧集，問離婆多供養弟子言：「汝大德長老離婆多，往眾僧中不？」答言：「當往。」時離婆多往集僧中聽說法已，夜半後捉尼師壇還屋。時耶舍伽那子亦在僧中集聽法已，夜半後捉尼師壇往離婆多所，彼作是念：「今正是時，當具說先因緣令其得聞。」彼即問離婆多言：「大德上座！得二指抄食不？」彼還問言：「云何二指抄食？」答言：「大德長老！足食已捨威儀不作餘食法，得二指抄食食不？」離婆多言：「不應爾。」問言：「在何處制？」答言：「在舍衛國，不作餘食法食，以是故制。」復問言：「大德長老！得村間不？」彼還問言：「云何得村間？」答言：「大德長老！足食已捨威儀不作餘食法，往村中間得食。」離婆多言：「不應爾。」問言：「在何處制？」答言：「在舍衛國，不作餘食法食，以是故制。」彼問言：「大德長老！得寺內不？」彼還問言：「云何得寺內？」答言：「大德長老！在寺內得別眾羯磨。」離婆多言：「不應爾。」問言：「在何處制？」答言：「在王舍城，布薩犍度中制。」「大德長老！得後聽可不」還問言：「云何得後聽可？」答言：「大德長老！在界內別眾羯磨已，後聽可。」離婆多言：「不應爾。」問言：「在何處制？」答言：「在王舍城，布薩犍度中制。」復問：「得常法不？」還問言：「云何得常法？」答言：「大德長老！此作是已言是本來所作。」彼答言：「比丘知不？應觀修多羅、毘尼檢校法律。若不觀毘尼、不檢校法律而違反於法，若已作不應作，未作亦不應作。若觀修多羅毘尼、檢校法律，與修多羅相應、與法律相應，不違本法，若已作若未作應作。」復問言：「大德長老！得和 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時伽那子比丘，與諸離奢解說令得歡喜已，與彼使比丘俱，還婆闍子比丘所。遙見伽那子比丘來，即問使比丘言：「伽那子比丘，已解喻諸離奢得信耶？」答言：「爾。」即言：「彼已信樂伽那子，持我等作非沙門釋子！」婆闍子比丘問言：「何故耶？」即具說先因緣。彼毘舍離比丘，語伽那子比丘言：「汝先罵眾僧，見罪不？」答言：「我不罵眾僧。」彼即和合與作舉。伽那子比丘作是念：「我此諍事，若得長老離婆多與我作伴者，便可得如法滅。」彼即問餘人言：「離婆多在何處？」彼即答言：「聞在婆呵河邊。」即往婆呵河邊。離婆多不在，彼即問：「離婆多在何處？」彼即答言：「聞在伽那慰闍國。」即往彼國。既至，離婆多復不在，復問：「離婆多在何處？」答言：「在阿伽樓羅國。」即往彼國。而復不在，即問：「離婆多在何處？」答言：「在僧伽賒國。」即復往彼國。見離婆多值眾僧集，問離婆多供養弟子言：「汝大德長老離婆多，往眾僧中不？」答言：「當往。」時離婆多往集僧中聽說法已，夜半後捉尼師壇還屋。時耶舍伽那子亦在僧中集聽法已，夜半後捉尼師壇往離婆多所，彼作是念：「今正是時，當具說先因緣令其得聞。」彼即問離婆多言：「大德上座！得二指抄食不？」彼還問言：「云何二指抄食？」答言：「大德長老！足食已捨威儀不作餘食法，得二指抄食食不？」離婆多言：「不應爾。」問言：「在何處制？」答言：「在舍衛國，不作餘食法食，以是故制。」復問言：「大德長老！得村間不？」彼還問言：「云何得村間？」答言：「大德長老！足食已捨威儀不作餘食法，往村中間得食。」離婆多言：「不應爾。」問言：「在何處制？」答言：「在舍衛國，不作餘食法食，以是故制。」彼問言：「大德長老！得寺內不？」彼還問言：「云何得寺內？」答言：「大德長老！在寺內得別眾羯磨。」離婆多言：「不應爾。」問言：「在何處制？」答言：「在王舍城，布薩犍度中制。」「大德長老！得後聽可不」還問言：「云何得後聽可？」答言：「大德長老！在界內別眾羯磨已，後聽可。」離婆多言：「不應爾。」問言：「在何處制？」答言：「在王舍城，布薩犍度中制。」復問：「得常法不？」還問言：「云何得常法？」答言：「大德長老！此作是已言是本來所作。」彼答言：「比丘知不？應觀修多羅、毘尼檢校法律。若不觀毘尼、不檢校法律而違反於法，若已作不應作，未作亦不應作。若觀修多羅毘尼、檢校法律，與修多羅相應、與法律相應，不違本法，若已作若未作應作。」復問言：「大德長老！得和

不？」彼還問言：「云何得和？」答言：「大德長老！足食已捨威儀，以酥、油、蜜、生酥、石蜜、酪和一處，得食不？」答言：「不應爾。」問言：「在何處制？」答言：「在舍衛國，不作餘食法食，以是故制。」復問：「大德長老！得與鹽共宿不？」彼還問言：「云何得與鹽共宿？」答言：「大德長老！得用共宿鹽著食中食。」答言：「不應爾。」問言：「在何處制？」答言：「在舍衛國，藥犍度中制。」復問言：「大德長老！得飲闍樓羅酒不？」答言：「不應爾。」問言：「在何處制？」答言：「在拘睒彌國，因長老娑伽陀比丘制。」復問：「大德長老！得畜不割截坐具不？」答言：「不應畜。」問言：「在何處制？」答言：「在舍衛國，因六群比丘制。」復問：「大德長老！得受取金銀不？」答言：「不應爾。」問言：「在何處制？」答言：「在王舍城，因跋難陀釋子制。」彼言：「大德長老！毘舍離婆闍子比丘行此十事，言：『清淨如法、是佛所聽。』彼勸檀越於布薩時施眾僧金銀，令分物人分。」彼言：「汝莫語餘人。何以故？恐諸比丘所見不同，而不與和合比丘。汝可往阿吁恒河山中，彼處有三浮陀比丘，是我同和上，與六十波羅離子比丘共住，彼皆勇猛精進度無所畏。以此因緣具為彼說已，共期婆呵河邊，我亦當往。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不？」彼還問言：「云何得和？」答言：「大德長老！足食已捨威儀，以酥、油、蜜、生酥、石蜜、酪和一處，得食不？」答言：「不應爾。」問言：「在何處制？」答言：「在舍衛國，不作餘食法食，以是故制。」復問：「大德長老！得與鹽共宿不？」彼還問言：「云何得與鹽共宿？」答言：「大德長老！得用共宿鹽著食中食。」答言：「不應爾。」問言：「在何處制？」答言：「在舍衛國，藥犍度中制。」復問言：「大德長老！得飲闍樓羅酒不？」答言：「不應爾。」問言：「在何處制？」答言：「在拘睒彌國，因長老娑伽陀比丘制。」復問：「大德長老！得畜不割截坐具不？」答言：「不應畜。」問言：「在何處制？」答言：「在舍衛國，因六群比丘制。」復問：「大德長老！得受取金銀不？」答言：「不應爾。」問言：「在何處制？」答言：「在王舍城，因跋難陀釋子制。」彼言：「大德長老！毘舍離婆闍子比丘行此十事，言：『清淨如法、是佛所聽。』彼勸檀越於布薩時施眾僧金銀，令分物人分。」彼言：「汝莫語餘人。何以故？恐諸比丘所見不同，而不與和合比丘。汝可往阿吁恒河山中，彼處有三浮陀比丘，是我同和上，與六十波羅離子比丘共住，彼皆勇猛精進度無所畏。以此因緣具為彼說已，共期婆呵河邊，我亦當往。」

時耶舍伽那子比丘即往彼山中，至三浮陀所，以此因緣具向彼說之。「期婆呵河邊，大德離婆多亦當來。」時毘舍離婆闍子比丘，聞耶舍伽那子比丘往人間求索伴黨。彼即大持毘舍離好衣，往離婆多弟子所語言：「我為大德離婆多故，持此好衣來與。今止不復與，即迴與汝可取。」彼言：「止！止！我不受。」彼復懃懃逼令受，彼遂便受。既受已，作是言：「長老！彼波夷那、波梨二國比丘共諍，世尊出在波夷那國。善哉長老！能為我白大德上座：『波夷那、波梨二國比丘共諍，世尊出在波夷那國。善哉大德！當助波夷那比丘。』」彼即答言：「大德！長老離婆多尊重，我難不敢言。」彼即強逼之不已，便往離婆多所，白如是言：「大德！彼波夷那、波梨二國比丘共諍，世尊出在波夷那。願大德！助波夷那比丘。」彼即答言：「汝癡人！持我在不淨部中。汝去！不復須汝。」彼得遣已，便往毘舍離婆闍子比丘所，語如是言：「長老！我先語汝：『大德離婆多尊重，難可為言，我不能語。』今大見責。」彼問言：「說何等？」彼言：「已遣我。」復問言：「汝幾臘。」答言：「十二歲。」問言：「汝十二歲，猶故怖畏遣耶？」答言：「不受我供養，云何不畏？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時耶舍伽那子比丘即往彼山中，至三浮陀所，以此因緣具向彼說之。「期婆呵河邊，大德離婆多亦當來。」時毘舍離婆闍子比丘，聞耶舍伽那子比丘往人間求索伴黨。彼即大持毘舍離好衣，往離婆多弟子所語言：「我為大德離婆多故，持此好衣來與。今止不復與，即迴與汝可取。」彼言：「止！止！我不受。」彼復懃懃逼令受，彼遂便受。既受已，作是言：「長老！彼波夷那、波梨二國比丘共諍，世尊出在波夷那國。善哉長老！能為我白大德上座：『波夷那、波梨二國比丘共諍，世尊出在波夷那國。善哉大德！當助波夷那比丘。』」彼即答言：「大德！長老離婆多尊重，我難不敢言。」彼即強逼之不已，便往離婆多所，白如是言：「大德！彼波夷那、波梨二國比丘共諍，世尊出在波夷那。願大德！助波夷那比丘。」彼即答言：「汝癡人！持我在不淨部中。汝去！不復須汝。」彼得遣已，便往毘舍離婆闍子比丘所，語如是言：「長老！我先語汝：『大德離婆多尊重，難可為言，我不能語。』今大見責。」彼問言：「說何等？」彼言：「已遣我。」復問言：「汝幾臘。」答言：「十二歲。」問言：「汝十二歲，猶故怖畏遣耶？」答言：「不受我供養，云何不畏？」

時彼離婆多及諸比丘如是語：「我等今當往諍所起處。」即乘船從恒水中往。時天熱疲極，住船在岸邊蔭下息。時婆搜村有長老在道行，作如是念：「我今此諍事，當觀修多羅、毘尼，知誰法語？誰非法語？」彼即觀修多羅毘尼、撿校法律，便知波梨國比丘是法語，波夷那比丘非法語。時有天不現身而讚言：「善哉善男子！如汝所觀，波梨比丘如法語，波夷那比丘非法語。」時諸長老即共往毘舍離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼離婆多及諸比丘如是語：「我等今當往諍所起處。」即乘船從恒水中往。時天熱疲極，住船在岸邊蔭下息。時婆搜村有長老在道行，作如是念：「我今此諍事，當觀修多羅、毘尼，知誰法語？誰非法語？」彼即觀修多羅毘尼、撿校法律，便知波梨國比丘是法語，波夷那比丘非法語。時有天不現身而讚言：「善哉善男子！如汝所觀，波梨比丘如法語，波夷那比丘非法語。」時諸長老即共往毘舍離。

毘舍離有長老，字一切去，是閻浮提中最上座。時三浮陀語離婆多言：「今往一切去上座屋中宿，具說此事，令其得聞。」時二人即共相隨往至彼屋。時一切去長老，夜坐禪思惟夜已久，離婆多作是念：「此上座年已老氣力羸劣，而久坐如是，況我當不作如是坐。」時離婆多即便坐思惟至夜久。一切去長老作是念：「此客比丘遠來疲極，猶故坐禪思惟如是，況我而不久坐。」時彼長老即復久坐思惟。夜已過多，語離婆多言：「長老！汝此夜思惟何法？」答言：「我先白衣時甞習慈心，此夜思惟入慈三昧。」彼即言：「汝此夜入小定。何以故？慈心三昧是小定。」即復問言：「大德一切去，此夜思惟何法？」答言：「我先白衣時習空法，我此夜多入空三昧。」彼言：「大德此夜思惟大人之法。何以故？大人之法入空三昧。」彼作是念：「今正是時，可說先因緣令其得知。」彼問言：「大德長老！得二指抄食不？」問言：「云何得二指抄食？」答言：「大德！足食已捨威儀不作餘食法，得二指抄食食。」答言：「不應爾。」問言：「在何處制？」答言：「在舍衛國，不作餘食法食，以是故制。」如是一一說，乃至布薩時受取金銀，令分物人分，如上說。彼即言：「勿語餘人，恐人心不同，不得和合。」一切去上座為第一上座，三浮陀第二上座，離婆多第三上座，婆搜村是第四上座，阿難皆為其和尚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘舍離有長老，字一切去，是閻浮提中最上座。時三浮陀語離婆多言：「今往一切去上座屋中宿，具說此事，令其得聞。」時二人即共相隨往至彼屋。時一切去長老，夜坐禪思惟夜已久，離婆多作是念：「此上座年已老氣力羸劣，而久坐如是，況我當不作如是坐。」時離婆多即便坐思惟至夜久。一切去長老作是念：「此客比丘遠來疲極，猶故坐禪思惟如是，況我而不久坐。」時彼長老即復久坐思惟。夜已過多，語離婆多言：「長老！汝此夜思惟何法？」答言：「我先白衣時甞習慈心，此夜思惟入慈三昧。」彼即言：「汝此夜入小定。何以故？慈心三昧是小定。」即復問言：「大德一切去，此夜思惟何法？」答言：「我先白衣時習空法，我此夜多入空三昧。」彼言：「大德此夜思惟大人之法。何以故？大人之法入空三昧。」彼作是念：「今正是時，可說先因緣令其得知。」彼問言：「大德長老！得二指抄食不？」問言：「云何得二指抄食？」答言：「大德！足食已捨威儀不作餘食法，得二指抄食食。」答言：「不應爾。」問言：「在何處制？」答言：「在舍衛國，不作餘食法食，以是故制。」如是一一說，乃至布薩時受取金銀，令分物人分，如上說。彼即言：「勿語餘人，恐人心不同，不得和合。」一切去上座為第一上座，三浮陀第二上座，離婆多第三上座，婆搜村是第四上座，阿難皆為其和尚。

時長老一切去知僧事時，上座即作白：「大德僧聽！若僧時到僧忍聽，今僧論法毘尼。白如是。」時波夷那比丘語波梨比丘言：「汝等今可出平當人。」彼即言：「上座一切去、離婆多、耶舍、蘇曼那是平當人。」波梨比丘語波夷那比丘言：「汝等亦應出平當人。」彼即言：「長老三浮陀、婆搜村、長老沙留、不闍蘇摩是平當人。是中有阿夷頭比丘，堪任勸化。」彼諸比丘言：「持此比丘在數中。何以故？彼在所處，當為我等勸化。」即著數中。彼諸上座作是念：「我等若在眾中問此事，恐更生餘諍事，不知誰語是？誰語非？我等今寧可差次在別處共平論耶？」彼諸長老作是念：「我等於何別處而平宜此事？」即言：「當於婆梨林中。」時一切去長老即作白：「大德僧聽！如此為僧所舉比丘，若僧時到僧忍聽，於婆梨林中論法毘尼，餘比丘不在中。白如是。」如是作白已，應羯磨差二、三比丘，取餘比丘，欲至婆梨林中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時長老一切去知僧事時，上座即作白：「大德僧聽！若僧時到僧忍聽，今僧論法毘尼。白如是。」時波夷那比丘語波梨比丘言：「汝等今可出平當人。」彼即言：「上座一切去、離婆多、耶舍、蘇曼那是平當人。」波梨比丘語波夷那比丘言：「汝等亦應出平當人。」彼即言：「長老三浮陀、婆搜村、長老沙留、不闍蘇摩是平當人。是中有阿夷頭比丘，堪任勸化。」彼諸比丘言：「持此比丘在數中。何以故？彼在所處，當為我等勸化。」即著數中。彼諸上座作是念：「我等若在眾中問此事，恐更生餘諍事，不知誰語是？誰語非？我等今寧可差次在別處共平論耶？」彼諸長老作是念：「我等於何別處而平宜此事？」即言：「當於婆梨林中。」時一切去長老即作白：「大德僧聽！如此為僧所舉比丘，若僧時到僧忍聽，於婆梨林中論法毘尼，餘比丘不在中。白如是。」如是作白已，應羯磨差二、三比丘，取餘比丘，欲至婆梨林中。

時一切去上座，以此因緣集比丘僧，如是諸上座皆集。時一切去上座即作白：「大德僧聽！若僧時到僧忍聽，今僧論法毘尼。白如是。」時離婆多即作白：「大德僧聽！若僧時到僧忍聽，僧今問一切去上座法毘尼。白如是。」時上座一切去即復作白：「大德僧聽！若僧時到僧忍聽，僧今令離婆多問、我答法毘尼。白如是。」離婆多問言：「大德上座！得二指淨不？」即還問言：「云何二指淨？」答言：「大德長老！足食已捨威儀，得二指抄食食？」答言：「不應爾。」問言：「在何處制？」答言：「在舍衛國，不作餘食法食，以是故制。」此是第一事，非法、非毘尼、非佛所教，別處平宜已，下一舍羅；如是一一檢校，乃至十事，非法、非毘尼、非佛所教，皆下舍羅。彼諸長老作是語：「如我等今於別處平宜此事已，今復欲於僧中如是檢校。何以故？令眾人皆知故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時一切去上座，以此因緣集比丘僧，如是諸上座皆集。時一切去上座即作白：「大德僧聽！若僧時到僧忍聽，今僧論法毘尼。白如是。」時離婆多即作白：「大德僧聽！若僧時到僧忍聽，僧今問一切去上座法毘尼。白如是。」時上座一切去即復作白：「大德僧聽！若僧時到僧忍聽，僧今令離婆多問、我答法毘尼。白如是。」離婆多問言：「大德上座！得二指淨不？」即還問言：「云何二指淨？」答言：「大德長老！足食已捨威儀，得二指抄食食？」答言：「不應爾。」問言：「在何處制？」答言：「在舍衛國，不作餘食法食，以是故制。」此是第一事，非法、非毘尼、非佛所教，別處平宜已，下一舍羅；如是一一檢校，乃至十事，非法、非毘尼、非佛所教，皆下舍羅。彼諸長老作是語：「如我等今於別處平宜此事已，今復欲於僧中如是檢校。何以故？令眾人皆知故。」

彼諸長老皆往毘舍離，時一切去上座即集比丘僧已作白：「大德僧聽！若僧時到僧忍聽，僧今論法毘尼。白如是。」長老離婆多即作白：「大德僧聽！若僧時到僧忍聽，僧今問一切去上座法毘尼。白如是。」時一切去上座即作白：「大德僧聽！若僧時到僧忍聽，僧今令離婆多問法毘尼、我答。白如是。」離婆多即問言：「大德長老！得二指淨不？」彼問言：「云何得二指淨？」答言：「大德長老！足食已捨威儀，不作餘食法，得二指抄食食？」答言：「不應爾。」問言：「在何處制？」答言：「在舍衛國，不作餘食法食，是故制。」此是第一事，非法、非毘尼、非佛所教，於僧中檢校已，下一舍羅；如是一一檢校乃至十事，非法、非毘尼、非佛所教，於僧中檢校已，皆下舍羅。在毘舍離，七百阿羅漢集論法毘尼，故名七百集法毘尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸長老皆往毘舍離，時一切去上座即集比丘僧已作白：「大德僧聽！若僧時到僧忍聽，僧今論法毘尼。白如是。」長老離婆多即作白：「大德僧聽！若僧時到僧忍聽，僧今問一切去上座法毘尼。白如是。」時一切去上座即作白：「大德僧聽！若僧時到僧忍聽，僧今令離婆多問法毘尼、我答。白如是。」離婆多即問言：「大德長老！得二指淨不？」彼問言：「云何得二指淨？」答言：「大德長老！足食已捨威儀，不作餘食法，得二指抄食食？」答言：「不應爾。」問言：「在何處制？」答言：「在舍衛國，不作餘食法食，是故制。」此是第一事，非法、非毘尼、非佛所教，於僧中檢校已，下一舍羅；如是一一檢校乃至十事，非法、非毘尼、非佛所教，於僧中檢校已，皆下舍羅。在毘舍離，七百阿羅漢集論法毘尼，故名七百集法毘尼。