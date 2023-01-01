四分律卷第四十二(三分之六) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四分律卷第四十二(三分之六)

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

藥揵度之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 藥揵度之一

爾時佛在波羅㮈國。時五比丘往世尊所，頭面禮足却住一面，白佛言：「大德！當食何食？」佛言：「聽乞食，食五種食。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛在波羅㮈國。時五比丘往世尊所，頭面禮足却住一面，白佛言：「大德！當食何食？」佛言：「聽乞食，食五種食。」

爾時比丘乞食得飯，佛言：「聽食。」得種種飯粳米飯、大麥飯、𢇲米飯、粟米飯、俱跋陀羅飯，佛言：「聽食如是種種飯。」得麨，佛言：「聽食種種麨。」得乾飯，佛言：「聽食種種乾飯。」得魚，佛言：「聽食種種魚。」得肉，佛言：「聽食種種肉。」得羹，佛言：「聽食種種羹。」得修步，佛言：「聽食。」得乳，佛言：「聽食種種乳。」得酪，佛言：「聽食種種酪。」得酪漿，佛言：「聽飲種種酪漿。」得吉羅羅，佛言：「聽食。」得蔓㝹，佛言：「聽食種種蔓㝹。」得菜，佛言：「聽食種種菜。」得佉闍尼食，佛言：「聽食種種佉闍尼食。」佉闍尼者，根食、莖食、葉食、華食、菓食、油食、胡麻食、石蜜食、蒸食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時比丘乞食得飯，佛言：「聽食。」得種種飯粳米飯、大麥飯、𢇲米飯、粟米飯、俱跋陀羅飯，佛言：「聽食如是種種飯。」得麨，佛言：「聽食種種麨。」得乾飯，佛言：「聽食種種乾飯。」得魚，佛言：「聽食種種魚。」得肉，佛言：「聽食種種肉。」得羹，佛言：「聽食種種羹。」得修步，佛言：「聽食。」得乳，佛言：「聽食種種乳。」得酪，佛言：「聽食種種酪。」得酪漿，佛言：「聽飲種種酪漿。」得吉羅羅，佛言：「聽食。」得蔓㝹，佛言：「聽食種種蔓㝹。」得菜，佛言：「聽食種種菜。」得佉闍尼食，佛言：「聽食種種佉闍尼食。」佉闍尼者，根食、莖食、葉食、華食、菓食、油食、胡麻食、石蜜食、蒸食。

爾時世尊在波羅㮈國。時五比丘即從坐起，前禮佛足却住一面，白佛言：「當服何藥？」佛言：「聽服腐爛藥，病比丘有因緣，盡形壽應服。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊在波羅㮈國。時五比丘即從坐起，前禮佛足却住一面，白佛言：「當服何藥？」佛言：「聽服腐爛藥，病比丘有因緣，盡形壽應服。」

爾時世尊在繩床中，時有病比丘，醫教服呵梨勒，佛言：「聽病比丘有因緣盡形壽服呵梨勒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊在繩床中，時有病比丘，醫教服呵梨勒，佛言：「聽病比丘有因緣盡形壽服呵梨勒。」

爾時佛在舍衛國，時有比丘患風，醫教服酢麥汁。佛言：「聽服。」不知云何作？佛言：「聽淨人淨洗器漬麥，乃至爛，漉取汁飲。若麥汁臭應覆。若汁滓俱出，聽作漉器。」不知云何作器？佛言：「聽若銅、若木、若竹作漉器。如漉水筒作、若三角、若大、若小。若麥中燥，令淨人更益水。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛在舍衛國，時有比丘患風，醫教服酢麥汁。佛言：「聽服。」不知云何作？佛言：「聽淨人淨洗器漬麥，乃至爛，漉取汁飲。若麥汁臭應覆。若汁滓俱出，聽作漉器。」不知云何作器？佛言：「聽若銅、若木、若竹作漉器。如漉水筒作、若三角、若大、若小。若麥中燥，令淨人更益水。」

時病比丘在多人前飲麥漿，餘比丘見皆共惡穢之，佛言：「不應在多人前，應在屏處飲。」時一切僧皆須，佛言：「應一切共飲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時病比丘在多人前飲麥漿，餘比丘見皆共惡穢之，佛言：「不應在多人前，應在屏處飲。」時一切僧皆須，佛言：「應一切共飲。」

時有諸比丘，各各別用器飲，眾器皆臭，佛言：「不應各別器飲，應共傳用一器飲。」時有比丘飲已不洗器與餘比丘，佛言：「不應爾，應洗器已與餘比丘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時有諸比丘，各各別用器飲，眾器皆臭，佛言：「不應各別器飲，應共傳用一器飲。」時有比丘飲已不洗器與餘比丘，佛言：「不應爾，應洗器已與餘比丘。」

爾時佛在舍衛國。有比丘吐下，比煮粥頃日時已過。佛言：「聽以完全麥、若完全稻穀煮令熟，勿使破，漉汁飲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛在舍衛國。有比丘吐下，比煮粥頃日時已過。佛言：「聽以完全麥、若完全稻穀煮令熟，勿使破，漉汁飲。」

爾時有病比丘，醫教服鞞醯勒，佛言：「聽服。」醫教服阿摩勒，佛言：「聽服。若比丘有病因緣盡形壽服。」爾時有病比丘，醫教服𮒂羅，佛言：「聽比丘有病因緣盡形壽服。」爾時病比丘，醫教服菓藥，佛言：「聽服。若非是常食者，比丘有病因緣盡形壽應服。」爾時有病比丘，須大五種根藥，佛言：「聽服。」須小五種根藥，佛言：「聽服。比丘有病因緣盡形壽服。」爾時病比丘，醫教服質多羅藥，佛言：「病比丘有因緣盡形壽聽服。」爾時有病比丘，醫教服罽沙藥，佛言：「病比丘有因緣盡形壽聽服。是中罽沙者，根莖葉花菓罽沙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時有病比丘，醫教服鞞醯勒，佛言：「聽服。」醫教服阿摩勒，佛言：「聽服。若比丘有病因緣盡形壽服。」爾時有病比丘，醫教服𮒂羅，佛言：「聽比丘有病因緣盡形壽服。」爾時病比丘，醫教服菓藥，佛言：「聽服。若非是常食者，比丘有病因緣盡形壽應服。」爾時有病比丘，須大五種根藥，佛言：「聽服。」須小五種根藥，佛言：「聽服。比丘有病因緣盡形壽服。」爾時病比丘，醫教服質多羅藥，佛言：「病比丘有因緣盡形壽聽服。」爾時有病比丘，醫教服罽沙藥，佛言：「病比丘有因緣盡形壽聽服。是中罽沙者，根莖葉花菓罽沙。」

爾時有病比丘，醫教服娑梨娑婆藥，佛言：「病比丘聽服。娑梨娑婆者，根莖葉花菓若堅韌者也。式渠亦如是。帝菟(底吐二音)亦如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時有病比丘，醫教服娑梨娑婆藥，佛言：「病比丘聽服。娑梨娑婆者，根莖葉花菓若堅韌者也。式渠亦如是。帝菟(底吐二音)亦如是。」

爾時病比丘，醫教服蓽茇椒，佛言：「比丘有病因緣聽盡形壽服。」爾時病比丘須種種細末藥洗，佛言：「聽用種種細末藥。是中細末藥者，胡桐樹末，馬耳樹末，舍摩羅樹末洗。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時病比丘，醫教服蓽茇椒，佛言：「比丘有病因緣聽盡形壽服。」爾時病比丘須種種細末藥洗，佛言：「聽用種種細末藥。是中細末藥者，胡桐樹末，馬耳樹末，舍摩羅樹末洗。」

若自作若更互作，須杵臼，佛言：「聽畜。」須簸箕簁掃帚，佛言：「聽畜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若自作若更互作，須杵臼，佛言：「聽畜。」須簸箕簁掃帚，佛言：「聽畜。」

時諸比丘畏慎，不敢以塗香著末藥中。佛言：「聽著。」時末藥無器盛，佛言：「聽作瓶。若患坌塵，聽作蓋。若欲令堅牢，當著床下、若串壁上、象牙杙上。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸比丘畏慎，不敢以塗香著末藥中。佛言：「聽著。」時末藥無器盛，佛言：「聽作瓶。若患坌塵，聽作蓋。若欲令堅牢，當著床下、若串壁上、象牙杙上。」

爾時病比丘，以麁末藥洗身患痛，佛言：「聽細末、若細泥，若葉、若華、若菓取令病者得樂。是中病者，若體有瘡、若癬、若瘑、若疥癩、乃至身臭。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時病比丘，以麁末藥洗身患痛，佛言：「聽細末、若細泥，若葉、若華、若菓取令病者得樂。是中病者，若體有瘡、若癬、若瘑、若疥癩、乃至身臭。」

爾時比丘病，須鹽為藥，佛言：「聽服。是中鹽者，明鹽、黑鹽、丸鹽、樓魔鹽、支頭鞞鹽、鹵鹽、灰鹽、新陀婆鹽、施盧鞞鹽、海鹽，若比丘有病因緣盡形壽聽服。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時比丘病，須鹽為藥，佛言：「聽服。是中鹽者，明鹽、黑鹽、丸鹽、樓魔鹽、支頭鞞鹽、鹵鹽、灰鹽、新陀婆鹽、施盧鞞鹽、海鹽，若比丘有病因緣盡形壽聽服。」

爾時病比丘須灰藥，佛言：「聽用灰藥。是中灰藥者，薩闍灰、賓那灰、波羅摩灰，比丘有病因緣盡形壽聽用。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時病比丘須灰藥，佛言：「聽用灰藥。是中灰藥者，薩闍灰、賓那灰、波羅摩灰，比丘有病因緣盡形壽聽用。」

爾時病比丘須闍婆藥，佛言：「聽用。是中闍婆者，馨牛、馨莪、婆提尸婆、梨陀步、梯夜婆提、薩闍羅娑，比丘有病因緣盡形壽應服。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時病比丘須闍婆藥，佛言：「聽用。是中闍婆者，馨牛、馨莪、婆提尸婆、梨陀步、梯夜婆提、薩闍羅娑，比丘有病因緣盡形壽應服。」

爾時比丘病須眼藥，佛言：「聽用。是中眼藥者，陀婆闍那，耆羅闍那，比丘有病因緣盡形壽應服。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時比丘病須眼藥，佛言：「聽用。是中眼藥者，陀婆闍那，耆羅闍那，比丘有病因緣盡形壽應服。」

爾時比丘眼有白瞖生，須人血，白佛，佛言：「聽用。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時比丘眼有白瞖生，須人血，白佛，佛言：「聽用。」

爾時比丘患眼白瞖，須人骨，佛言：「聽用。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時比丘患眼白瞖，須人骨，佛言：「聽用。」

爾時比丘患眼白瞖，須細軟髮。「聽燒末著眼中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時比丘患眼白瞖，須細軟髮。「聽燒末著眼中。」

爾時畢陵伽婆蹉患眼痛，得琉璃篦，佛言：「聽為治眼病故畜用。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時畢陵伽婆蹉患眼痛，得琉璃篦，佛言：「聽為治眼病故畜用。」

爾時舍利弗患風，醫教食藕根，爾時大目揵連往舍利弗所問訊已一面坐，語舍利弗言：「所患為差不？」答言：「未差。」復問舍利弗：「何所須？」答言：「須藕根。」目連言：「東方有阿耨大池，水清澄無有塵穢，食之無患。去此不遠，更有池廣五十由旬，其水清澄無有塵穢，有藕根如車軸。若取折之，其汁如乳食之如蜜。去池不遠，有金山崖高五十由旬，是中有七大龍象王兄弟共住，其最小者，供給一閻浮提王；其次大者，供給二天下王；其次轉大者，供給四天下轉輪聖王；伊羅婆尼龍象王，供給天帝釋。彼諸龍象王來下，入池淨澡浴飲水，以鼻拔取藕根，淨洗泥穢而食之，得好容色氣力充足，彼池藕根可得食之。」時舍利弗默然可之。時目連見舍利弗默然，即於舍衛國沒不現，如人屈申臂頃至彼池邊，化作大龍象王，於彼七象王中形色最勝。時彼七龍象王見，皆畏怖毛竪，恐彼來奪我池。爾時大目連見彼七龍象王心懷恐怖，即還復故身。彼即問目連言：「比丘何所須欲耶？」答言：「我須藕根。」語言：「汝須藕根何不早見語？使我恐怖毛竪。」彼即入池澡浴飲水，以鼻拔取藕根洗去泥授與目連。時目連得藕根已，從此池忽然不現，還舍衛國。到祇桓中，授與舍利弗語言：「此是藕根。」舍利弗食已病即得除差，有殘藕根與看病人。看病人先已受請，不肯食之。諸比丘白佛，佛言：「聽看病人受請不受請，食病人殘食。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時舍利弗患風，醫教食藕根，爾時大目揵連往舍利弗所問訊已一面坐，語舍利弗言：「所患為差不？」答言：「未差。」復問舍利弗：「何所須？」答言：「須藕根。」目連言：「東方有阿耨大池，水清澄無有塵穢，食之無患。去此不遠，更有池廣五十由旬，其水清澄無有塵穢，有藕根如車軸。若取折之，其汁如乳食之如蜜。去池不遠，有金山崖高五十由旬，是中有七大龍象王兄弟共住，其最小者，供給一閻浮提王；其次大者，供給二天下王；其次轉大者，供給四天下轉輪聖王；伊羅婆尼龍象王，供給天帝釋。彼諸龍象王來下，入池淨澡浴飲水，以鼻拔取藕根，淨洗泥穢而食之，得好容色氣力充足，彼池藕根可得食之。」時舍利弗默然可之。時目連見舍利弗默然，即於舍衛國沒不現，如人屈申臂頃至彼池邊，化作大龍象王，於彼七象王中形色最勝。時彼七龍象王見，皆畏怖毛竪，恐彼來奪我池。爾時大目連見彼七龍象王心懷恐怖，即還復故身。彼即問目連言：「比丘何所須欲耶？」答言：「我須藕根。」語言：「汝須藕根何不早見語？使我恐怖毛竪。」彼即入池澡浴飲水，以鼻拔取藕根洗去泥授與目連。時目連得藕根已，從此池忽然不現，還舍衛國。到祇桓中，授與舍利弗語言：「此是藕根。」舍利弗食已病即得除差，有殘藕根與看病人。看病人先已受請，不肯食之。諸比丘白佛，佛言：「聽看病人受請不受請，食病人殘食。」

諸比丘先受食已，至彼聚落，有檀越便請食。食已來還至僧伽藍中，持向者食與諸比丘。諸比丘先已受請不敢受，無人食者便棄之。時有眾烏鳥諍食喚呼。爾時世尊知而故問阿難：「諸烏鳥何故喚呼？」阿難以此事具白世尊，世尊言：「自今已去，聽作餘食法食。彼應持食至彼比丘前語言：『大德！我已受請、若已食，看是知是作餘食法。』彼應取少食之，語言：『我已食止，汝可食之。』應作如是餘食法食。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸比丘先受食已，至彼聚落，有檀越便請食。食已來還至僧伽藍中，持向者食與諸比丘。諸比丘先已受請不敢受，無人食者便棄之。時有眾烏鳥諍食喚呼。爾時世尊知而故問阿難：「諸烏鳥何故喚呼？」阿難以此事具白世尊，世尊言：「自今已去，聽作餘食法食。彼應持食至彼比丘前語言：『大德！我已受請、若已食，看是知是作餘食法。』彼應取少食之，語言：『我已食止，汝可食之。』應作如是餘食法食。」

爾時有長老上座多知識，村間乞食來，聚在一處食。食已，持殘食來至僧伽藍中，與諸比丘。諸比丘先已受請，不肯食之，無人食者便棄之。時有眾烏鳥諍食喚呼。世尊知而故問阿難：「諸烏鳥何故喚呼？」阿難以此事具白世尊，世尊言：「自今已去，聽自持食來作餘食法得食。應如是作，持食至彼比丘所語言：『大德！我已受請、若已食，看是知是作餘食法。』彼應取少食，食已語言：『我止，汝可食。』應作如是餘食法食。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時有長老上座多知識，村間乞食來，聚在一處食。食已，持殘食來至僧伽藍中，與諸比丘。諸比丘先已受請，不肯食之，無人食者便棄之。時有眾烏鳥諍食喚呼。世尊知而故問阿難：「諸烏鳥何故喚呼？」阿難以此事具白世尊，世尊言：「自今已去，聽自持食來作餘食法得食。應如是作，持食至彼比丘所語言：『大德！我已受請、若已食，看是知是作餘食法。』彼應取少食，食已語言：『我止，汝可食。』應作如是餘食法食。」

爾時毘舍佉無夷羅母大得新菓，彼作如是念：「我今寧可作食請佛及僧以菓布施。」即便遣人往僧伽藍中白言：「願諸大德受我明日請食。」即於其夜辦種種美食，明日往白時至。爾時世尊著衣持鉢，與千二百五十比丘俱，就毘舍佉無夷羅母請就座而坐。毘舍佉以種種多美飯食飯佛及僧，食已捨鉢，更取一卑床却坐一面。時世尊種種方便開化說法，令得歡喜。爾時世尊為說法已從坐而去。時毘舍佉無夷羅母，行食忘不與菓，彼作如是念：「我為新菓故，請佛及僧設飯。今正行食，忘不與菓。」時即遣人送果至僧伽藍中，與諸比丘。諸比丘已食竟，不肯受之，往白佛，佛言：「若從彼來，應作餘食法食之，如上法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時毘舍佉無夷羅母大得新菓，彼作如是念：「我今寧可作食請佛及僧以菓布施。」即便遣人往僧伽藍中白言：「願諸大德受我明日請食。」即於其夜辦種種美食，明日往白時至。爾時世尊著衣持鉢，與千二百五十比丘俱，就毘舍佉無夷羅母請就座而坐。毘舍佉以種種多美飯食飯佛及僧，食已捨鉢，更取一卑床却坐一面。時世尊種種方便開化說法，令得歡喜。爾時世尊為說法已從坐而去。時毘舍佉無夷羅母，行食忘不與菓，彼作如是念：「我為新菓故，請佛及僧設飯。今正行食，忘不與菓。」時即遣人送果至僧伽藍中，與諸比丘。諸比丘已食竟，不肯受之，往白佛，佛言：「若從彼來，應作餘食法食之，如上法。」

爾時世尊在王舍城。時有顛狂病比丘，至殺牛處食生肉飲血，病即差。還復本心，畏慎。諸比丘白佛，佛言：「不犯。若有餘比丘有如是病，食生肉飲血病得差者聽食。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊在王舍城。時有顛狂病比丘，至殺牛處食生肉飲血，病即差。還復本心，畏慎。諸比丘白佛，佛言：「不犯。若有餘比丘有如是病，食生肉飲血病得差者聽食。」

爾時世尊在波羅㮈國，時世穀貴乞食難得。時諸比丘乞食不得，往至象厩乞。時彼有鬼神信敬沙門者，即令象死，於彼得象肉食之。世尊慈念告諸比丘：「此是王之兵眾，若王聞者必不歡喜。自今已去，不應食象肉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊在波羅㮈國，時世穀貴乞食難得。時諸比丘乞食不得，往至象厩乞。時彼有鬼神信敬沙門者，即令象死，於彼得象肉食之。世尊慈念告諸比丘：「此是王之兵眾，若王聞者必不歡喜。自今已去，不應食象肉。」

時諸比丘在波羅㮈國乞食不得，往馬厩乞。時有信敬沙門鬼神，即令馬死，於彼得馬肉食之。世尊慈愍告諸比丘：「此是王之兵眾，若王聞者必不歡喜。自今已去，不應食馬肉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸比丘在波羅㮈國乞食不得，往馬厩乞。時有信敬沙門鬼神，即令馬死，於彼得馬肉食之。世尊慈愍告諸比丘：「此是王之兵眾，若王聞者必不歡喜。自今已去，不應食馬肉。」

爾時比丘於波羅㮈國乞食不得，至能水底行人所乞。時有信敬沙門鬼神，令諸龍死，於彼得龍肉食之。爾時善現龍王從己池出，往世尊所，頭面禮足已，却住一面白佛言：「世尊！有龍能燒一國土若減一國土，諸比丘食此龍肉。善哉！世尊！勿令比丘食龍肉。」時世尊聞善現龍王語，默然受之。時善現見佛聽許，頭面禮佛已還往本處。爾時世尊以此因緣集比丘僧告言：「此龍有大神力有威德，能燒一國土若減一國土，諸比丘食此肉。自今已去，不應食龍肉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時比丘於波羅㮈國乞食不得，至能水底行人所乞。時有信敬沙門鬼神，令諸龍死，於彼得龍肉食之。爾時善現龍王從己池出，往世尊所，頭面禮足已，却住一面白佛言：「世尊！有龍能燒一國土若減一國土，諸比丘食此龍肉。善哉！世尊！勿令比丘食龍肉。」時世尊聞善現龍王語，默然受之。時善現見佛聽許，頭面禮佛已還往本處。爾時世尊以此因緣集比丘僧告言：「此龍有大神力有威德，能燒一國土若減一國土，諸比丘食此肉。自今已去，不應食龍肉。」

時有比丘在波羅㮈國乞食不得，往旃陀羅家，於彼得狗肉食之。諸比丘乞食，諸狗憎逐吠之，諸比丘作是念：「我等或能食狗肉，故使眾狗憎逐吠我耳。」諸比丘白佛，佛言：「自今已去不得食狗肉，若食得突吉羅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時有比丘在波羅㮈國乞食不得，往旃陀羅家，於彼得狗肉食之。諸比丘乞食，諸狗憎逐吠之，諸比丘作是念：「我等或能食狗肉，故使眾狗憎逐吠我耳。」諸比丘白佛，佛言：「自今已去不得食狗肉，若食得突吉羅。」

時世尊在波羅㮈國。時有比丘服吐下藥，有優婆私字蘇卑，至僧伽藍中行看房舍，至病比丘所問言：「何所患苦耶？」答言：「服吐下藥。」問比丘：「何所須欲？」答言：「須肉。」答言：「我當送肉。」即還波羅㮈，遣人持錢買肉，語言男子：「持此錢買肉來。」時波羅㮈不屠殺，彼人周行求肉不得，還至優婆私所白言：「大家知不？今此不殺，遍行求肉不得。」優婆私作如是念：「我許與吐下比丘肉，恐此比丘不得肉，或能命過。若是生死比丘命過者，於出家法中退，若是學人不得前進，若是羅漢則使世間失於福田。」即入後室，持利刀自割髀裏肉，與婢令煮已，持往僧伽藍中，與吐下比丘。婢即如勅持與比丘，比丘食已病即除差。彼優婆私割肉時，舉身患痛極為苦惱。時優婆私夫主先出行還，不見蘇卑。即問：「蘇卑優婆私何處在耶？」答言：「病在內。」即問：「何所患？」即具答因緣。彼夫主言：「未曾有！蘇卑於沙門所有如是信樂，無所愛惜乃至身肉。」蘇卑優婆私作是念：「我今患苦極重，或能以此斷命。我今寧可辦具種種飲食請佛及僧，可作最後見佛及僧因緣。」時即遣人往僧伽藍中白言：「大德！明日受我請食。」時世尊默然受之。即於其夜辦具種種美好飲食，明日往白時到。時世尊著衣持鉢，與諸比丘僧俱，往蘇卑優婆私家就座而坐。知而故問：「優婆私蘇卑何所在？」答言：「病在內。」佛言：「喚優婆私蘇卑來。」彼即入內語言：「佛喚汝。」作如是念：「世尊喚我。」即便速起，身痛即止，瘡復如故不異。時優婆私蘇卑，往佛所頭面禮足却住一面。佛告言：「不應作是！不應作是！蘇卑優婆私！當作如是施如是學，不自苦痛，亦不惱彼。」時蘇卑優婆私手自斟酌美好飲食，食已捨鉢，取小床在一處坐。時世尊為優婆私種種方便說法，令得歡喜。世尊為說法已，從坐而去還至僧伽藍中，往吐下比丘所問言：「蘇卑優婆私送肉與汝不？」答言：「與我肉。」問言：「汝食不？」答言：「食。」復問：「美不？」答言：「美。如是美肉難得。」佛言：「汝癡人，食人肉。自今已去不得食人肉，若食偷蘭遮。及餘可惡肉不應食，若食突吉羅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時世尊在波羅㮈國。時有比丘服吐下藥，有優婆私字蘇卑，至僧伽藍中行看房舍，至病比丘所問言：「何所患苦耶？」答言：「服吐下藥。」問比丘：「何所須欲？」答言：「須肉。」答言：「我當送肉。」即還波羅㮈，遣人持錢買肉，語言男子：「持此錢買肉來。」時波羅㮈不屠殺，彼人周行求肉不得，還至優婆私所白言：「大家知不？今此不殺，遍行求肉不得。」優婆私作如是念：「我許與吐下比丘肉，恐此比丘不得肉，或能命過。若是生死比丘命過者，於出家法中退，若是學人不得前進，若是羅漢則使世間失於福田。」即入後室，持利刀自割髀裏肉，與婢令煮已，持往僧伽藍中，與吐下比丘。婢即如勅持與比丘，比丘食已病即除差。彼優婆私割肉時，舉身患痛極為苦惱。時優婆私夫主先出行還，不見蘇卑。即問：「蘇卑優婆私何處在耶？」答言：「病在內。」即問：「何所患？」即具答因緣。彼夫主言：「未曾有！蘇卑於沙門所有如是信樂，無所愛惜乃至身肉。」蘇卑優婆私作是念：「我今患苦極重，或能以此斷命。我今寧可辦具種種飲食請佛及僧，可作最後見佛及僧因緣。」時即遣人往僧伽藍中白言：「大德！明日受我請食。」時世尊默然受之。即於其夜辦具種種美好飲食，明日往白時到。時世尊著衣持鉢，與諸比丘僧俱，往蘇卑優婆私家就座而坐。知而故問：「優婆私蘇卑何所在？」答言：「病在內。」佛言：「喚優婆私蘇卑來。」彼即入內語言：「佛喚汝。」作如是念：「世尊喚我。」即便速起，身痛即止，瘡復如故不異。時優婆私蘇卑，往佛所頭面禮足却住一面。佛告言：「不應作是！不應作是！蘇卑優婆私！當作如是施如是學，不自苦痛，亦不惱彼。」時蘇卑優婆私手自斟酌美好飲食，食已捨鉢，取小床在一處坐。時世尊為優婆私種種方便說法，令得歡喜。世尊為說法已，從坐而去還至僧伽藍中，往吐下比丘所問言：「蘇卑優婆私送肉與汝不？」答言：「與我肉。」問言：「汝食不？」答言：「食。」復問：「美不？」答言：「美。如是美肉難得。」佛言：「汝癡人，食人肉。自今已去不得食人肉，若食偷蘭遮。及餘可惡肉不應食，若食突吉羅。」

爾時世尊在波羅捺。有居士耶輸伽父，往詣佛所頭面禮足却坐一面。爾時世尊無數方便為說法開化，令得歡喜。耶輸伽父聞佛說法開化，心大歡喜已，從坐起，白佛言：「願受我請。」時耶輸伽侍從世尊後，時世尊默然受請，耶輸伽不受請：「佛未聽我曹受別請。」佛言：「有二種請聽受：若請僧、若別請。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊在波羅捺。有居士耶輸伽父，往詣佛所頭面禮足却坐一面。爾時世尊無數方便為說法開化，令得歡喜。耶輸伽父聞佛說法開化，心大歡喜已，從坐起，白佛言：「願受我請。」時耶輸伽侍從世尊後，時世尊默然受請，耶輸伽不受請：「佛未聽我曹受別請。」佛言：「有二種請聽受：若請僧、若別請。」

爾時有異居士作是念：「作何福德，令僧常得供養，我施不斷絕？」即白佛，佛言：「聽為僧常作食。」彼作如是言：「我不能常為眾僧作食，作何福德令僧常得供養，我施不斷絕？」白佛，佛言：「聽比丘往其舍常與食。」彼作是言：「我不能常為道人作食，作何福德令僧常得供養，我施不斷絕？」白佛，佛言：「聽僧差往食、若送食至僧中，若八日食、若布薩日、若月初日食。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時有異居士作是念：「作何福德，令僧常得供養，我施不斷絕？」即白佛，佛言：「聽為僧常作食。」彼作如是言：「我不能常為眾僧作食，作何福德令僧常得供養，我施不斷絕？」白佛，佛言：「聽比丘往其舍常與食。」彼作是言：「我不能常為道人作食，作何福德令僧常得供養，我施不斷絕？」白佛，佛言：「聽僧差往食、若送食至僧中，若八日食、若布薩日、若月初日食。」

時有居士作是念：「云何作福供養眾僧便成施藥？」白佛，佛言：「聽布施眾僧藥錢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時有居士作是念：「云何作福供養眾僧便成施藥？」白佛，佛言：「聽布施眾僧藥錢。」

時有居士，新作房舍無道人住，念言：「云何供養眾僧，令諸比丘在此房住？」白佛，佛言：「聽在房中作粥。若復不住，復聽在房作種種餅及菓。若故不住，當與作飯食。若不住，聽與房錢。若故不住，聽與繩床、木床、坐褥、臥褥、枕地敷。若故不住，應與襯體衣與氈與被。若故不住，與鉢與三衣。若故不住，應與作房排戶鉤、與杖、與革屣、與蓋、與扇、與水瓶、與洗瓶、若盛水器、與浴室瓶及床、與刮污刀、與香熏、與丸香、與房衣。若故不住，沙門一切所須者應與。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時有居士，新作房舍無道人住，念言：「云何供養眾僧，令諸比丘在此房住？」白佛，佛言：「聽在房中作粥。若復不住，復聽在房作種種餅及菓。若故不住，當與作飯食。若不住，聽與房錢。若故不住，聽與繩床、木床、坐褥、臥褥、枕地敷。若故不住，應與襯體衣與氈與被。若故不住，與鉢與三衣。若故不住，應與作房排戶鉤、與杖、與革屣、與蓋、與扇、與水瓶、與洗瓶、若盛水器、與浴室瓶及床、與刮污刀、與香熏、與丸香、與房衣。若故不住，沙門一切所須者應與。」

爾時世尊在繩床中，時諸比丘乞食，時見有人𤛓牛乳，令犢子飲已復𤛓，犢子口中涎沫出，與乳相似，後遂疑不復飲乳。白佛，佛言：「聽飲，𤛓乳法應爾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊在繩床中，時諸比丘乞食，時見有人𤛓牛乳，令犢子飲已復𤛓，犢子口中涎沫出，與乳相似，後遂疑不復飲乳。白佛，佛言：「聽飲，𤛓乳法應爾。」

爾時世尊在舍衛國。時諸比丘秋月得病，顏色憔悴形體枯燥癬白。時世尊在靜室作如是念：「諸比丘秋月得病，顏色憔悴形體癬白枯燥。我今當聽諸比丘食何等味？當食常藥不令麁現。」即念言：「有五種藥，是世常用者，酥、油、蜜、生酥、石蜜。我今寧可令諸比丘食之，當食常藥不令麁現，如飯麨法。」作是念已，晡時從靜處起，以此事集比丘僧，以向者在靜處所思念事具告諸比丘：「自今已去，聽諸比丘有病因緣聽服五種藥：酥、油、生酥、蜜、石蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊在舍衛國。時諸比丘秋月得病，顏色憔悴形體枯燥癬白。時世尊在靜室作如是念：「諸比丘秋月得病，顏色憔悴形體癬白枯燥。我今當聽諸比丘食何等味？當食常藥不令麁現。」即念言：「有五種藥，是世常用者，酥、油、蜜、生酥、石蜜。我今寧可令諸比丘食之，當食常藥不令麁現，如飯麨法。」作是念已，晡時從靜處起，以此事集比丘僧，以向者在靜處所思念事具告諸比丘：「自今已去，聽諸比丘有病因緣聽服五種藥：酥、油、生酥、蜜、石蜜。」

諸病比丘，得種種肥美食，至中不能食，況復五種藥至中能食？爾時藥雖多，病人不能及時服，諸比丘患遂增形體枯燥、顏色憔悴。爾時世尊知而故問阿難：「諸比丘何故形體顏色如是？」時阿難具以上因緣白世尊，佛言：「自今已去，若比丘有病因緣，若時、若非時，聽服五種藥。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸病比丘，得種種肥美食，至中不能食，況復五種藥至中能食？爾時藥雖多，病人不能及時服，諸比丘患遂增形體枯燥、顏色憔悴。爾時世尊知而故問阿難：「諸比丘何故形體顏色如是？」時阿難具以上因緣白世尊，佛言：「自今已去，若比丘有病因緣，若時、若非時，聽服五種藥。」

時諸病比丘得肥美食不能食，盡與看病人。看病人受請，不食即棄之，諸烏鳥諍食大喚呼。佛知而故問阿難：「烏鳥何故爾？」阿難具以因緣事白佛，佛言：「聽看病比丘，若受請、若不受請，得食病人殘食，無犯。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸病比丘得肥美食不能食，盡與看病人。看病人受請，不食即棄之，諸烏鳥諍食大喚呼。佛知而故問阿難：「烏鳥何故爾？」阿難具以因緣事白佛，佛言：「聽看病比丘，若受請、若不受請，得食病人殘食，無犯。」

爾時舍利弗患風，醫教服五種脂：羆脂、魚脂、驢脂、猪脂、失守摩羅脂。白佛，佛言：「聽服。時受時漉時煮，如油法服；非時受、非時漉、非時煮不應服。若服，如法治。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時舍利弗患風，醫教服五種脂：羆脂、魚脂、驢脂、猪脂、失守摩羅脂。白佛，佛言：「聽服。時受時漉時煮，如油法服；非時受、非時漉、非時煮不應服。若服，如法治。」

爾時世尊在舍衛國人間遊行，與千二百五十比丘俱。時世穀貴人民飢餓乞食難得，有五百乞人常隨佛後。爾時世尊行未遠，往至道邊樹下，敷尼師壇坐。時有居士，名私呵毘羅，調象師，乘五百乘車，載石蜜從道而過，於道中見佛足跡千輻輪相光明了了，即尋迹而去。遙見世尊在樹下坐顏貌端正諸根寂靜，得上調伏猶如龍象王最勝無比，譬如澄淵無有濁穢。見世尊已，信敬心生，即前頭面禮足却坐一面。時世尊為私呵居士種種方便說法開化，令得歡喜。時私呵居士聞佛說法極大歡喜，即施諸比丘人別一器黑石蜜。諸比丘不受：「世尊未聽我曹受黑石蜜。」白佛，佛言：「聽受黑石蜜。」佛語私呵：「以一器黑石蜜，分與諸比丘。」即受佛教，以一器黑石蜜分與諸比丘。有餘黑石蜜，佛言：「應第二、第三隨意重與。」故復有殘。佛語私呵：「與乞兒。」與乞兒已，故復有殘。佛語私呵：「更隨意第二、第三飽與乞兒。」故復有殘，佛語私呵：「以殘黑石蜜著淨地若無虫水中。何以故？未有見諸天、世人、諸魔、梵王、沙門、婆羅門食此黑石蜜能消者，除如來、無所著、等正覺。」時私呵即如教，持餘黑石蜜著無虫水中，水即煙出作聲，猶如燒大熱鐵著水中其聲振裂，餘黑石蜜著水中，亦復如是水沸作聲。爾時私呵見此已恐怖毛竪，往至佛所頭面禮足却坐一面，以向因緣具白世尊。世尊爾時知私呵心懷恐怖毛竪，種種方便說法開化，令得歡喜，即於座上遠塵離垢得法眼淨，見法得法得增上果，白世尊言：「大德！我歸依佛法僧，為優婆塞。自今已去，不殺生乃至不飲酒。」私呵聞佛說法，極大歡喜，頭面禮佛而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊在舍衛國人間遊行，與千二百五十比丘俱。時世穀貴人民飢餓乞食難得，有五百乞人常隨佛後。爾時世尊行未遠，往至道邊樹下，敷尼師壇坐。時有居士，名私呵毘羅，調象師，乘五百乘車，載石蜜從道而過，於道中見佛足跡千輻輪相光明了了，即尋迹而去。遙見世尊在樹下坐顏貌端正諸根寂靜，得上調伏猶如龍象王最勝無比，譬如澄淵無有濁穢。見世尊已，信敬心生，即前頭面禮足却坐一面。時世尊為私呵居士種種方便說法開化，令得歡喜。時私呵居士聞佛說法極大歡喜，即施諸比丘人別一器黑石蜜。諸比丘不受：「世尊未聽我曹受黑石蜜。」白佛，佛言：「聽受黑石蜜。」佛語私呵：「以一器黑石蜜，分與諸比丘。」即受佛教，以一器黑石蜜分與諸比丘。有餘黑石蜜，佛言：「應第二、第三隨意重與。」故復有殘。佛語私呵：「與乞兒。」與乞兒已，故復有殘。佛語私呵：「更隨意第二、第三飽與乞兒。」故復有殘，佛語私呵：「以殘黑石蜜著淨地若無虫水中。何以故？未有見諸天、世人、諸魔、梵王、沙門、婆羅門食此黑石蜜能消者，除如來、無所著、等正覺。」時私呵即如教，持餘黑石蜜著無虫水中，水即煙出作聲，猶如燒大熱鐵著水中其聲振裂，餘黑石蜜著水中，亦復如是水沸作聲。爾時私呵見此已恐怖毛竪，往至佛所頭面禮足却坐一面，以向因緣具白世尊。世尊爾時知私呵心懷恐怖毛竪，種種方便說法開化，令得歡喜，即於座上遠塵離垢得法眼淨，見法得法得增上果，白世尊言：「大德！我歸依佛法僧，為優婆塞。自今已去，不殺生乃至不飲酒。」私呵聞佛說法，極大歡喜，頭面禮佛而去。

時比丘乞食時，見白衣作黑石蜜著罽尼，諸比丘疑不敢過中食，白佛，佛言：「聽食，作法應爾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時比丘乞食時，見白衣作黑石蜜著罽尼，諸比丘疑不敢過中食，白佛，佛言：「聽食，作法應爾。」

時諸比丘乞食得軟黑石蜜，白佛，佛言：「聽食。」得黑石蜜漿，佛言：「聽飲。」得磨飡緻，佛言：「聽食。」得白石蜜，佛言：「聽食。」得烏婆陀頗尼，佛言：「聽食。」得水和甘蔗汁，佛言：「聽飲。」得甘蔗汁，佛言：「聽飲。若不醉人，聽非時飲；若醉人，不應飲。若飲，如法治。」得甘蔗，佛言：「聽時食。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸比丘乞食得軟黑石蜜，白佛，佛言：「聽食。」得黑石蜜漿，佛言：「聽飲。」得磨飡緻，佛言：「聽食。」得白石蜜，佛言：「聽食。」得烏婆陀頗尼，佛言：「聽食。」得水和甘蔗汁，佛言：「聽飲。」得甘蔗汁，佛言：「聽飲。若不醉人，聽非時飲；若醉人，不應飲。若飲，如法治。」得甘蔗，佛言：「聽時食。」

爾時世尊在摩竭提人間遊行至王舍城。畢陵伽婆蹉多知識多徒眾，多得酥、油、生酥、蜜、黑石蜜，持與徒眾。遂多積聚藏舉眾器皆滿，大盆、小盆、大鉢、小鉢、匳、大釜、絡囊、漉囊，持串著壁上、龍牙杙上、嚮上、或懸著屋間，下漏上濕，房舍臭穢。時眾多居士，來至僧伽藍中行看房舍，見畢陵伽婆蹉徒眾如是，多積聚飲食眾藥在房共宿臭穢不淨。皆共譏嫌：「沙門釋子多貪無厭，自稱：『我知正法。』如是何有正法？觀是沙門多積飲食眾藥，如似瓶沙王厨庫。」諸比丘聞，其中有少欲知足、行頭陀、知慚愧、樂學戒者，嫌責畢陵伽婆蹉言：「云何多積飲食眾藥在房共宿臭穢不淨？」時諸比丘往白佛。爾時世尊以此因緣集比丘僧，呵責畢陵伽婆蹉徒眾：「汝等所為非，非威儀、非沙門法、非淨行、非隨順行，所不應為。云何多積飲食眾藥在房共宿臭穢不淨？」以無數方便呵責已，告諸比丘：「自今已去，若病比丘，須酥、油、蜜、生酥、黑石蜜，乃至七日應服。若過服，如法治。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊在摩竭提人間遊行至王舍城。畢陵伽婆蹉多知識多徒眾，多得酥、油、生酥、蜜、黑石蜜，持與徒眾。遂多積聚藏舉眾器皆滿，大盆、小盆、大鉢、小鉢、匳、大釜、絡囊、漉囊，持串著壁上、龍牙杙上、嚮上、或懸著屋間，下漏上濕，房舍臭穢。時眾多居士，來至僧伽藍中行看房舍，見畢陵伽婆蹉徒眾如是，多積聚飲食眾藥在房共宿臭穢不淨。皆共譏嫌：「沙門釋子多貪無厭，自稱：『我知正法。』如是何有正法？觀是沙門多積飲食眾藥，如似瓶沙王厨庫。」諸比丘聞，其中有少欲知足、行頭陀、知慚愧、樂學戒者，嫌責畢陵伽婆蹉言：「云何多積飲食眾藥在房共宿臭穢不淨？」時諸比丘往白佛。爾時世尊以此因緣集比丘僧，呵責畢陵伽婆蹉徒眾：「汝等所為非，非威儀、非沙門法、非淨行、非隨順行，所不應為。云何多積飲食眾藥在房共宿臭穢不淨？」以無數方便呵責已，告諸比丘：「自今已去，若病比丘，須酥、油、蜜、生酥、黑石蜜，乃至七日應服。若過服，如法治。」

爾時世尊，從王舍城人間遊行。(此一條事如上展轉食戒無異，故不出。) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，從王舍城人間遊行。(此一條事如上展轉食戒無異，故不出。)

爾時比丘患風須藥，醫教漬麥汁。佛言：「聽服。」須油漬麥汁、須頗尼漬麥汁。佛言：「聽服。若時藥和時藥、非時藥和時藥、七日藥和時藥、盡形壽藥和時藥，應受作時藥。非時藥和非時藥、七日藥和非時藥、盡形壽藥和非時藥，應受作非時藥。七日藥和七日藥，盡形壽藥和七日藥，應受作七日藥。盡形壽藥和盡形壽藥，應受作盡形壽藥。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時比丘患風須藥，醫教漬麥汁。佛言：「聽服。」須油漬麥汁、須頗尼漬麥汁。佛言：「聽服。若時藥和時藥、非時藥和時藥、七日藥和時藥、盡形壽藥和時藥，應受作時藥。非時藥和非時藥、七日藥和非時藥、盡形壽藥和非時藥，應受作非時藥。七日藥和七日藥，盡形壽藥和七日藥，應受作七日藥。盡形壽藥和盡形壽藥，應受作盡形壽藥。」

爾時比丘患瘡，須唾塗以銚底熨。比丘白佛，佛言：「聽用。」時有比丘患皰，醫教用人脂，佛言：「聽用。」時有比丘患吐，須細軟髮，佛言：「聽燒已末之水和漉受飲之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時比丘患瘡，須唾塗以銚底熨。比丘白佛，佛言：「聽用。」時有比丘患皰，醫教用人脂，佛言：「聽用。」時有比丘患吐，須細軟髮，佛言：「聽燒已末之水和漉受飲之。」

時有比丘，自往塚間，取人髮人脂持去。時諸居士，見皆憎惡污賤。諸比丘白佛，佛言：「聽靜無人時取。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時有比丘，自往塚間，取人髮人脂持去。時諸居士，見皆憎惡污賤。諸比丘白佛，佛言：「聽靜無人時取。」

爾時有比丘患身熱，醫教用栴檀，為差病故。比丘白佛，佛言：「聽用。」若沈水、若栴檀、畢陵祇伽羅㝹婆羅，佛言：「聽用塗身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時有比丘患身熱，醫教用栴檀，為差病故。比丘白佛，佛言：「聽用。」若沈水、若栴檀、畢陵祇伽羅㝹婆羅，佛言：「聽用塗身。」

時諸比丘患蛇入屋，未離欲比丘恐怖，佛言：「聽驚。若以筒盛、若以繩繫，棄之。」而彼不解繩便置地，蛇遂死，佛言：「不應不解，應解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸比丘患蛇入屋，未離欲比丘恐怖，佛言：「聽驚。若以筒盛、若以繩繫，棄之。」而彼不解繩便置地，蛇遂死，佛言：「不應不解，應解。」

時諸比丘患鼠入屋，未離欲比丘皆驚畏，佛言：「應驚令出。若作鼠檻盛出棄之。」竟不出置檻內即死，佛言：「應出之，不應不出。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸比丘患鼠入屋，未離欲比丘皆驚畏，佛言：「應驚令出。若作鼠檻盛出棄之。」竟不出置檻內即死，佛言：「應出之，不應不出。」

爾時諸比丘患蠍、蜈蚣、蚰蜒入屋，未離欲比丘驚畏，佛言：「若以弊物、若泥團、若掃帚盛裹棄之。」而不解放便死，佛言：「不應不解放，應解放。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸比丘患蠍、蜈蚣、蚰蜒入屋，未離欲比丘驚畏，佛言：「若以弊物、若泥團、若掃帚盛裹棄之。」而不解放便死，佛言：「不應不解放，應解放。」

爾時佛在王舍城。諸比丘破浴室薪，空木中蛇出螫比丘殺。時世尊慈念，告諸比丘：「彼比丘不生慈心於彼八龍王蛇，以是故為蛇所殺。何等八？毘樓勒叉龍王，次名伽甯，次名瞿曇冥，次名施婆彌多羅，次名多奢伊羅婆尼，次名伽毘羅濕波羅，次名提頭賴吒龍王。比丘若慈心於彼八龍王蛇者，不為螫殺。若此比丘慈心於一切眾生者，亦不為彼蛇所螫殺。」佛聽作自護慈念呪：「毘樓勒叉慈、伽甯慈、瞿曇冥慈、施婆彌多羅慈、多奢伊羅摩尼慈、伽毘羅濕波羅慈、提頭賴吒慈，慈念諸龍王、乾闥婆、羅剎娑，今我作慈心，除滅諸毒惡，從是得平復，斷毒滅毒除毒，南無婆伽婆。」佛言：「聽刀破出血以藥塗之，亦聽畜鈹刀。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛在王舍城。諸比丘破浴室薪，空木中蛇出螫比丘殺。時世尊慈念，告諸比丘：「彼比丘不生慈心於彼八龍王蛇，以是故為蛇所殺。何等八？毘樓勒叉龍王，次名伽甯，次名瞿曇冥，次名施婆彌多羅，次名多奢伊羅婆尼，次名伽毘羅濕波羅，次名提頭賴吒龍王。比丘若慈心於彼八龍王蛇者，不為螫殺。若此比丘慈心於一切眾生者，亦不為彼蛇所螫殺。」佛聽作自護慈念呪：「毘樓勒叉慈、伽甯慈、瞿曇冥慈、施婆彌多羅慈、多奢伊羅摩尼慈、伽毘羅濕波羅慈、提頭賴吒慈，慈念諸龍王、乾闥婆、羅剎娑，今我作慈心，除滅諸毒惡，從是得平復，斷毒滅毒除毒，南無婆伽婆。」佛言：「聽刀破出血以藥塗之，亦聽畜鈹刀。」

爾時有比丘病毒，醫教服腐爛藥。「若是已腐爛藥墮地者，應以器盛水和之漉受然後服。若未墮地者，以器承之水和漉服之，不須受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時有比丘病毒，醫教服腐爛藥。「若是已腐爛藥墮地者，應以器盛水和之漉受然後服。若未墮地者，以器承之水和漉服之，不須受。」

爾時病毒比丘，醫教服田中泥，佛言：「聽以器盛水和之漉然後受飲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時病毒比丘，醫教服田中泥，佛言：「聽以器盛水和之漉然後受飲。」

爾時世尊在王舍城。時耆婆童子，刀治比丘大小便處兩腋下病。時世尊慈念告諸比丘：「此耆婆童子，刀治比丘大小便處及兩腋下病。不應以刀治。何以故？刀利破肉深入故。自今已去，聽以筋、若毛繩急結之，若爪取使斷皮然後著藥。」佛言：「聽作灰藥。」手持不堅牢，佛言：「聽作盛灰藥器。」時器若易破。「聽角作。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊在王舍城。時耆婆童子，刀治比丘大小便處兩腋下病。時世尊慈念告諸比丘：「此耆婆童子，刀治比丘大小便處及兩腋下病。不應以刀治。何以故？刀利破肉深入故。自今已去，聽以筋、若毛繩急結之，若爪取使斷皮然後著藥。」佛言：「聽作灰藥。」手持不堅牢，佛言：「聽作盛灰藥器。」時器若易破。「聽角作。」

爾時世尊患風，醫教和三種藥，喚阿難：「取三種和藥來。」時阿難受佛教，自煮三種和藥已授與佛。時世尊知而故問阿難：「誰煮此藥？」答言：「我自煮。」佛告阿難：「不應自煮而服。若自煮，如法治。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊患風，醫教和三種藥，喚阿難：「取三種和藥來。」時阿難受佛教，自煮三種和藥已授與佛。時世尊知而故問阿難：「誰煮此藥？」答言：「我自煮。」佛告阿難：「不應自煮而服。若自煮，如法治。」

爾時世尊在王舍城，與千二百五十比丘僧俱人間遊行。時世穀貴人民飢餓乞求難得，時有六百乘車載滿飲食隨逐世尊。世尊爾時，從婆闍國人間遊行至毘舍離，時諸淨人，辦具淨食高聲大語，或蓋藏器物。時世尊知而故問阿難：「諸比丘何以作此大聲，猶如捕魚人聲耶？」阿難白佛言：「諸淨人辦具淨食，高聲大語，或蓋藏器物，故有如是大聲。」佛告阿難：「不應界內共食宿煮食食，若食如法治。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊在王舍城，與千二百五十比丘僧俱人間遊行。時世穀貴人民飢餓乞求難得，時有六百乘車載滿飲食隨逐世尊。世尊爾時，從婆闍國人間遊行至毘舍離，時諸淨人，辦具淨食高聲大語，或蓋藏器物。時世尊知而故問阿難：「諸比丘何以作此大聲，猶如捕魚人聲耶？」阿難白佛言：「諸淨人辦具淨食，高聲大語，或蓋藏器物，故有如是大聲。」佛告阿難：「不應界內共食宿煮食食，若食如法治。」

爾時諸比丘，持食飲著露地不牢藏，牧牛羊人、若賊持去。諸比丘白佛，佛言：「應在邊房靜處結作淨厨屋。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸比丘，持食飲著露地不牢藏，牧牛羊人、若賊持去。諸比丘白佛，佛言：「應在邊房靜處結作淨厨屋。」

爾時世尊在毘舍離。時有私呵將軍，是尼揵弟子。時斷事堂，有五百諸梨奢共坐食，無數方便讚歎佛法僧。爾時私呵將軍在座中，聞無數方便讚歎佛法僧，心生信樂，欲往見佛，彼作如是念：「我今寧可白師尼揵往瞿曇所。」時私呵即往白尼揵言：「我欲往瞿曇沙門所。」尼揵語言：「汝說有作法，瞿曇說無作法以化弟子，止不須往。」爾時私呵將軍，本有見佛心即退。諸梨奢如是第二、第三讚歎佛法僧。時私呵將軍聞第二、第三讚時作如是念：「我今寧可不辭尼揵師往見瞿曇，師能使我作何等？」時私呵即往佛所，頭面禮足却坐一面。時世尊為無數方便說法開化，令得歡喜。私呵聞佛方便說法，心大歡喜，白佛言：「我聞瞿曇說無作法以化諸弟子，若有人言：『大德說無作法以化諸沙門。』為是實語法語不耶？」佛語私呵：「或有因緣，方便言：『我說無作法以化諸弟子。』者，是實語法語。或有因緣，方便言：『我說有作法以化諸弟子。』者，是實語法語。或有因緣，方便言：『我說斷滅法以化弟子。』是實語法語。或有因緣，方便言：『我說穢惡法以化弟子。』是實語法語。或有因緣，方便言：『我說調伏法以化弟子。』是實語法語。或有因緣，方便言：『我說滅闇法以化弟子。』是實語法語。或有因緣，方便言：『我說我生已盡不受後身以化弟子。』是實語法語。或有因緣，方便言：『我到無畏處說無畏法以化弟子。』是實語法語。」佛語私呵：「何以故言：『我說無作法，乃至到無畏處以化諸弟子。』是實語法語？我說不作，身行惡、口言惡、心念惡，三種惡不善法不應作。我說作法者，三種善法應作。言我說斷滅法者，斷滅貪欲、瞋恚、愚癡。我說穢惡法者，穢惡身口意業不善法。我說調伏法者，調伏貪欲、瞋恚、愚癡。我說滅闇者，滅諸惡不善闇法。我說我生已盡者，我受生已盡不受胞胎，亦復化人斷於生死。我說到無畏處者，自無所畏復安慰眾生。以是故，私呵！有因緣故，言：『我說無作法，乃至到無畏處以化諸弟子。』是實語法語。」私呵白世尊言：「我歸依佛法僧。自今已去，不殺生乃至不飲酒。」佛語私呵：「好自量宜，然後受戒。汝為國之大臣，人所知識，當益眾人，莫輕舉動後有悔也。」私呵答言：「我於外道沙門婆羅門作弟子時，持幡唱令國中言：『私呵為尼揵作弟子。』我今聞世尊重勅我言：『好自量宜，然後受戒。汝為國之大臣，人所知識，當益眾人，莫輕舉動。』益增信樂。」復白佛言：「大德！我今第二盡形壽歸依佛法僧，不殺生乃至不飲酒。自今已去，於我門中不聽尼楗外道來入，佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊在毘舍離。時有私呵將軍，是尼揵弟子。時斷事堂，有五百諸梨奢共坐食，無數方便讚歎佛法僧。爾時私呵將軍在座中，聞無數方便讚歎佛法僧，心生信樂，欲往見佛，彼作如是念：「我今寧可白師尼揵往瞿曇所。」時私呵即往白尼揵言：「我欲往瞿曇沙門所。」尼揵語言：「汝說有作法，瞿曇說無作法以化弟子，止不須往。」爾時私呵將軍，本有見佛心即退。諸梨奢如是第二、第三讚歎佛法僧。時私呵將軍聞第二、第三讚時作如是念：「我今寧可不辭尼揵師往見瞿曇，師能使我作何等？」時私呵即往佛所，頭面禮足却坐一面。時世尊為無數方便說法開化，令得歡喜。私呵聞佛方便說法，心大歡喜，白佛言：「我聞瞿曇說無作法以化諸弟子，若有人言：『大德說無作法以化諸沙門。』為是實語法語不耶？」佛語私呵：「或有因緣，方便言：『我說無作法以化諸弟子。』者，是實語法語。或有因緣，方便言：『我說有作法以化諸弟子。』者，是實語法語。或有因緣，方便言：『我說斷滅法以化弟子。』是實語法語。或有因緣，方便言：『我說穢惡法以化弟子。』是實語法語。或有因緣，方便言：『我說調伏法以化弟子。』是實語法語。或有因緣，方便言：『我說滅闇法以化弟子。』是實語法語。或有因緣，方便言：『我說我生已盡不受後身以化弟子。』是實語法語。或有因緣，方便言：『我到無畏處說無畏法以化弟子。』是實語法語。」佛語私呵：「何以故言：『我說無作法，乃至到無畏處以化諸弟子。』是實語法語？我說不作，身行惡、口言惡、心念惡，三種惡不善法不應作。我說作法者，三種善法應作。言我說斷滅法者，斷滅貪欲、瞋恚、愚癡。我說穢惡法者，穢惡身口意業不善法。我說調伏法者，調伏貪欲、瞋恚、愚癡。我說滅闇者，滅諸惡不善闇法。我說我生已盡者，我受生已盡不受胞胎，亦復化人斷於生死。我說到無畏處者，自無所畏復安慰眾生。以是故，私呵！有因緣故，言：『我說無作法，乃至到無畏處以化諸弟子。』是實語法語。」私呵白世尊言：「我歸依佛法僧。自今已去，不殺生乃至不飲酒。」佛語私呵：「好自量宜，然後受戒。汝為國之大臣，人所知識，當益眾人，莫輕舉動後有悔也。」私呵答言：「我於外道沙門婆羅門作弟子時，持幡唱令國中言：『私呵為尼揵作弟子。』我今聞世尊重勅我言：『好自量宜，然後受戒。汝為國之大臣，人所知識，當益眾人，莫輕舉動。』益增信樂。」復白佛言：「大德！我今第二盡形壽歸依佛法僧，不殺生乃至不飲酒。自今已去，於我門中不聽尼楗外道來入，佛

諸弟子比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，於我門中無所罣礙。」佛語私呵：「先尼楗外道，於汝家中晝夜受供養，如取泉水，今何得便斷？」復白佛言：「我從外人聞，沙門瞿曇自稱言：『布施應與我，不應與餘人。與我大得果報，與餘人不得果報。應與我弟子，不應與餘人弟子。與我弟子大得果報，與餘弟子不得果報。』」佛語私呵：「我無是語。若人有慈心，以米泔汁、若盪滌汁，棄著不淨水虫中，使彼虫得此食氣。我說彼猶有福，況復與人。我說布施持戒人得大果報，勝於破戒。」私呵白佛言：「如世尊所說！如世尊所說！我曹自知之。」爾時世尊無數方便為說法開化，令得歡喜，即於座上遠塵離垢得法眼淨，見法得法得果證，白佛言：「我今第三盡形壽歸依佛法僧，不殺生乃至不飲酒。唯願世尊，受我明日請食。」時世尊默然受之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸弟子比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，於我門中無所罣礙。」佛語私呵：「先尼楗外道，於汝家中晝夜受供養，如取泉水，今何得便斷？」復白佛言：「我從外人聞，沙門瞿曇自稱言：『布施應與我，不應與餘人。與我大得果報，與餘人不得果報。應與我弟子，不應與餘人弟子。與我弟子大得果報，與餘弟子不得果報。』」佛語私呵：「我無是語。若人有慈心，以米泔汁、若盪滌汁，棄著不淨水虫中，使彼虫得此食氣。我說彼猶有福，況復與人。我說布施持戒人得大果報，勝於破戒。」私呵白佛言：「如世尊所說！如世尊所說！我曹自知之。」爾時世尊無數方便為說法開化，令得歡喜，即於座上遠塵離垢得法眼淨，見法得法得果證，白佛言：「我今第三盡形壽歸依佛法僧，不殺生乃至不飲酒。唯願世尊，受我明日請食。」時世尊默然受之。

時私呵見佛許已，即起禮佛足而去。於其夜辦具種種美食，明日往白時到。世尊著衣持鉢，與千二百五十比丘俱，往其家敷尼師壇就座而坐。爾時尼揵子等，往詣離奢住處，舉手大哭稱怨言：「此私呵將軍自殺大牛，與沙門瞿曇及諸比丘設飯食。為己殺，知而故食之。」爾時有人，即往私呵所語言：「當知有諸尼揵子，往離奢住處，舉手大哭稱怨言：『私呵將軍自殺牛，為沙門瞿曇及比丘僧設飯食。』」私呵言：「此常日夜為佛比丘僧作怨家，我終不為命故斷眾生命。」爾時私呵將軍，以多美飯食，飯佛及比丘僧已，攝鉢，更取一卑床在一面坐。佛為方便說法開化，令得歡喜。為說法已，從坐起而去。還僧伽藍中，以此因緣集比丘僧告言：「自今已去，若故為殺者不應食。是中故為殺者，若故見、故聞、故疑，有如此三事因緣不淨肉，我說不應食。若見為我故殺、若從可信人邊聞為我故殺、若見家中有頭有皮有毛、若見有脚血。又復此人能作十惡業常是殺者，能為我故殺，如是三種因緣不清淨肉不應食。有三種淨肉應食，若不故見、不故聞、不故疑應食。若不見為我故殺、不聞為我故殺、若不見家中有頭脚皮毛血，又彼人非是殺者，乃至持十善，彼終不為我故斷眾生命，如是三種淨肉應食。若作大祀處肉不應食。何以故？彼作如是意辦具來者當與，是故不應食。若食如法治。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時私呵見佛許已，即起禮佛足而去。於其夜辦具種種美食，明日往白時到。世尊著衣持鉢，與千二百五十比丘俱，往其家敷尼師壇就座而坐。爾時尼揵子等，往詣離奢住處，舉手大哭稱怨言：「此私呵將軍自殺大牛，與沙門瞿曇及諸比丘設飯食。為己殺，知而故食之。」爾時有人，即往私呵所語言：「當知有諸尼揵子，往離奢住處，舉手大哭稱怨言：『私呵將軍自殺牛，為沙門瞿曇及比丘僧設飯食。』」私呵言：「此常日夜為佛比丘僧作怨家，我終不為命故斷眾生命。」爾時私呵將軍，以多美飯食，飯佛及比丘僧已，攝鉢，更取一卑床在一面坐。佛為方便說法開化，令得歡喜。為說法已，從坐起而去。還僧伽藍中，以此因緣集比丘僧告言：「自今已去，若故為殺者不應食。是中故為殺者，若故見、故聞、故疑，有如此三事因緣不淨肉，我說不應食。若見為我故殺、若從可信人邊聞為我故殺、若見家中有頭有皮有毛、若見有脚血。又復此人能作十惡業常是殺者，能為我故殺，如是三種因緣不清淨肉不應食。有三種淨肉應食，若不故見、不故聞、不故疑應食。若不見為我故殺、不聞為我故殺、若不見家中有頭脚皮毛血，又彼人非是殺者，乃至持十善，彼終不為我故斷眾生命，如是三種淨肉應食。若作大祀處肉不應食。何以故？彼作如是意辦具來者當與，是故不應食。若食如法治。」

爾時世尊從毘舍離人間遊行，與千二百五十比丘僧俱至蘇彌，從蘇彌至跋提城住。時跋提城有大居士字旻茶，是不蘭迦葉弟子，大富多諸珍寶，多有象馬車乘、奴婢僕使食飲，倉庫溢滿有大威力，隨意所欲周給人物。彼居士入倉時，如車軸孔自然穀出不休，乃至居士出去。其婦復有如是福力，以八斗米作食，供四部兵及四方來乞者，皆使飽足，食故不盡，乃至起去。其兒亦有如是福力，囊盛千兩金，與四部兵及四方來乞者，隨意令足，故不盡，乃至起去。其兒婦亦有如是福力，以一裹香，塗四部兵及四方來乞者，隨意令足，香故不盡，乃至起去。其奴有如是福力，以一犁耕七壟出。其婢有如是福力，以八斗穀與四部兵不盡，乃至起去。其家裏各各諍言：「是我福力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊從毘舍離人間遊行，與千二百五十比丘僧俱至蘇彌，從蘇彌至跋提城住。時跋提城有大居士字旻茶，是不蘭迦葉弟子，大富多諸珍寶，多有象馬車乘、奴婢僕使食飲，倉庫溢滿有大威力，隨意所欲周給人物。彼居士入倉時，如車軸孔自然穀出不休，乃至居士出去。其婦復有如是福力，以八斗米作食，供四部兵及四方來乞者，皆使飽足，食故不盡，乃至起去。其兒亦有如是福力，囊盛千兩金，與四部兵及四方來乞者，隨意令足，故不盡，乃至起去。其兒婦亦有如是福力，以一裹香，塗四部兵及四方來乞者，隨意令足，香故不盡，乃至起去。其奴有如是福力，以一犁耕七壟出。其婢有如是福力，以八斗穀與四部兵不盡，乃至起去。其家裏各各諍言：「是我福力。」

爾時旻茶居士，聞佛從蘇彌人間遊行至跋提城，彼作如是念：「我今寧可辭師不蘭迦葉至沙門瞿曇所。」念已往師所白言：「大師！我聞佛從蘇彌人間遊行至跋提城，我今欲往見沙門瞿曇。」不蘭迦葉語言：「居士！汝有大福力隨意自在，不應往見沙門瞿曇，沙門瞿曇應來見汝。又法應爾，出家人應來問訊白衣。」彼作如是念：「未曾有沙門為沙門作刺，我何須辭不蘭迦葉。不辭而去，能使我作何等也？」即便往見瞿曇。旻茶居士往世尊所，頭面作禮却住一面。世尊為種種方便說法開化，令得歡喜。爾時旻茶聞佛說法，心大歡喜白佛言：「我是跋提城居士，是不蘭迦葉弟子。」具以已家業福力之事白世尊言：「我家中各各諍言：『是我福力。』唯願世尊為說是誰福力？」佛語旻茶居士：「汝往過去世時，於波羅㮈國作居士，大富多諸財寶庫藏溢滿。前世時婦、兒、兒婦及奴、婢，即今者是。居士！爾時時世穀貴人民飢饉乞求難得，時居士家中共食。時有辟支佛，字多呵樓支，來入乞食。居士言：『汝曹但食，持我分與此仙人。』婦作如是言：『居士但食，持我分與此仙人。』其兒復作如是言：『父母但食，持我分與此仙人。』兒婦及奴、婢亦作如是言：『大家但食，持我分與此仙人。』於是各分食分施辟支佛。居士知不？以是因緣果報，今日等共有如是福力。」爾時世尊無數方便為說法開化，令得歡喜，即於座上遠塵離垢得法眼淨，見法得法得果證，白佛言：「聽我自今已去盡形壽歸依佛法僧為優婆塞，不殺生乃至不飲酒。唯願世尊受我跋提城中七日請。」時世尊默然受之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時旻茶居士，聞佛從蘇彌人間遊行至跋提城，彼作如是念：「我今寧可辭師不蘭迦葉至沙門瞿曇所。」念已往師所白言：「大師！我聞佛從蘇彌人間遊行至跋提城，我今欲往見沙門瞿曇。」不蘭迦葉語言：「居士！汝有大福力隨意自在，不應往見沙門瞿曇，沙門瞿曇應來見汝。又法應爾，出家人應來問訊白衣。」彼作如是念：「未曾有沙門為沙門作刺，我何須辭不蘭迦葉。不辭而去，能使我作何等也？」即便往見瞿曇。旻茶居士往世尊所，頭面作禮却住一面。世尊為種種方便說法開化，令得歡喜。爾時旻茶聞佛說法，心大歡喜白佛言：「我是跋提城居士，是不蘭迦葉弟子。」具以已家業福力之事白世尊言：「我家中各各諍言：『是我福力。』唯願世尊為說是誰福力？」佛語旻茶居士：「汝往過去世時，於波羅㮈國作居士，大富多諸財寶庫藏溢滿。前世時婦、兒、兒婦及奴、婢，即今者是。居士！爾時時世穀貴人民飢饉乞求難得，時居士家中共食。時有辟支佛，字多呵樓支，來入乞食。居士言：『汝曹但食，持我分與此仙人。』婦作如是言：『居士但食，持我分與此仙人。』其兒復作如是言：『父母但食，持我分與此仙人。』兒婦及奴、婢亦作如是言：『大家但食，持我分與此仙人。』於是各分食分施辟支佛。居士知不？以是因緣果報，今日等共有如是福力。」爾時世尊無數方便為說法開化，令得歡喜，即於座上遠塵離垢得法眼淨，見法得法得果證，白佛言：「聽我自今已去盡形壽歸依佛法僧為優婆塞，不殺生乃至不飲酒。唯願世尊受我跋提城中七日請。」時世尊默然受之。

時居士以世尊及比丘僧默然受請已，即於跋提城中，眾味自具，七日供養佛及比丘僧。時世尊七日受請已，欲往曠野。時旻茶居士以千二百五十牸牛遣人，以象載種種飲食之具，於道路供養佛及比丘僧。世尊爾時七日受供養已，即往曠野。諸比丘在道行，見有人𤛓牛令犢子飲已復𤛓，犢子口中涎出似乳。諸比丘後遂不飲乳，白佛，佛言：「聽飲。𤛓乳法應爾。有五種牛汁、乳酪、生酥、熟酥、醍醐。」行過曠野已，故有餘飲食，彼使人作如是念：「居士大富多有財寶故，為比丘故送此飲食。我今寧可都以此飲食與諸比丘。」時即持飲食與諸比丘。諸比丘不受言：「佛未聽我曹受道路糧。」諸比丘白佛，佛言：「自今已去聽作檀越食受，令淨人償舉，不應自受。若有所須，隨意索取。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時居士以世尊及比丘僧默然受請已，即於跋提城中，眾味自具，七日供養佛及比丘僧。時世尊七日受請已，欲往曠野。時旻茶居士以千二百五十牸牛遣人，以象載種種飲食之具，於道路供養佛及比丘僧。世尊爾時七日受供養已，即往曠野。諸比丘在道行，見有人𤛓牛令犢子飲已復𤛓，犢子口中涎出似乳。諸比丘後遂不飲乳，白佛，佛言：「聽飲。𤛓乳法應爾。有五種牛汁、乳酪、生酥、熟酥、醍醐。」行過曠野已，故有餘飲食，彼使人作如是念：「居士大富多有財寶故，為比丘故送此飲食。我今寧可都以此飲食與諸比丘。」時即持飲食與諸比丘。諸比丘不受言：「佛未聽我曹受道路糧。」諸比丘白佛，佛言：「自今已去聽作檀越食受，令淨人償舉，不應自受。若有所須，隨意索取。」

爾時世尊從阿牟多羅國人間遊行，至阿摩那城，在翅㝹編髮婆羅門園中住。爾時編髮婆羅門，聞沙門釋種出家從阿牟多羅國至阿摩那城在我園中住，彼作如是念：「沙門瞿曇！有大名稱言：『是如來無所著、應供、正遍知、明行足、為善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。』善哉！我今當見如是無著人。」爾時編髮婆羅門往至世尊所，恭敬問訊已，却坐一面。佛為無數方便說法開化，令得歡喜。時婆羅門聞佛說法極大歡喜，白佛言：「願佛及比丘僧，受我明日請食。」佛言：「今比丘僧多，汝信外道。」婆羅門言：「我雖信外道，眾僧雖多，但受我明日請食。」世尊如是再三語之，婆羅門亦如是再三白世尊，世尊爾時默然受請。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊從阿牟多羅國人間遊行，至阿摩那城，在翅㝹編髮婆羅門園中住。爾時編髮婆羅門，聞沙門釋種出家從阿牟多羅國至阿摩那城在我園中住，彼作如是念：「沙門瞿曇！有大名稱言：『是如來無所著、應供、正遍知、明行足、為善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。』善哉！我今當見如是無著人。」爾時編髮婆羅門往至世尊所，恭敬問訊已，却坐一面。佛為無數方便說法開化，令得歡喜。時婆羅門聞佛說法極大歡喜，白佛言：「願佛及比丘僧，受我明日請食。」佛言：「今比丘僧多，汝信外道。」婆羅門言：「我雖信外道，眾僧雖多，但受我明日請食。」世尊如是再三語之，婆羅門亦如是再三白世尊，世尊爾時默然受請。

婆羅門見佛受已，從坐起而去還家，語親屬言：「我明日請佛及比丘僧供養，所應施設願當助我。」其諸親屬聞之皆喜，或有破薪者、或有作飯者、或有取水者。時婆羅門自莊嚴堂舍敷床座：「佛及比丘僧當在此座。」時阿摩那城中有施盧婆羅門，與五百婆羅門共往，翅㝹婆羅門常恭敬宗仰之。時施盧婆羅門與五百婆羅門俱往其家，翅㝹婆羅門常法，見其來起出迎之請入屋坐，其日見來亦不出迎亦不請坐，但見自莊嚴堂舍敷好床座。施盧問言：「為欲娶婦？為欲嫁女？為欲請王？為欲大祠耶？」彼即答言：「我亦不娶婦乃至請王，我欲作大祠，請佛及比丘僧千二百五十人。沙門瞿曇有大名稱，如來無所著、應供、正遍知、明行足、為善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。」施盧問翅㝹言：「實是佛耶？」答言：「實是佛。」再三問言：「實是佛耶？」答言：「實是。」問言：「佛在何處住？我今欲見。」時翅㝹舉右手示言：「乃在彼青林中住。」施盧作如是念：「我不應空往，當持何物往見沙門瞿曇也？」即自念言：「今有八種漿，是古昔無欲仙人所飲：梨漿、閻浮漿、酸棗漿、甘蔗漿、𮒂菓漿、舍樓伽漿、婆樓師漿、蒲桃漿。」爾時施盧婆羅門持此八種漿往詣佛所，恭敬問訊却坐一面。時世尊為方便說法開化，令得歡喜。施盧聞法極大歡喜，即以八種漿施比丘僧。比丘不敢受言：「佛未聽我曹受八種漿。」比丘白佛，佛言：「聽飲八種漿，若不醉人應非時飲；若醉人，不應飲，若飲如法治。亦不應以今日受漿留至明日，若留如法治。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婆羅門見佛受已，從坐起而去還家，語親屬言：「我明日請佛及比丘僧供養，所應施設願當助我。」其諸親屬聞之皆喜，或有破薪者、或有作飯者、或有取水者。時婆羅門自莊嚴堂舍敷床座：「佛及比丘僧當在此座。」時阿摩那城中有施盧婆羅門，與五百婆羅門共往，翅㝹婆羅門常恭敬宗仰之。時施盧婆羅門與五百婆羅門俱往其家，翅㝹婆羅門常法，見其來起出迎之請入屋坐，其日見來亦不出迎亦不請坐，但見自莊嚴堂舍敷好床座。施盧問言：「為欲娶婦？為欲嫁女？為欲請王？為欲大祠耶？」彼即答言：「我亦不娶婦乃至請王，我欲作大祠，請佛及比丘僧千二百五十人。沙門瞿曇有大名稱，如來無所著、應供、正遍知、明行足、為善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。」施盧問翅㝹言：「實是佛耶？」答言：「實是佛。」再三問言：「實是佛耶？」答言：「實是。」問言：「佛在何處住？我今欲見。」時翅㝹舉右手示言：「乃在彼青林中住。」施盧作如是念：「我不應空往，當持何物往見沙門瞿曇也？」即自念言：「今有八種漿，是古昔無欲仙人所飲：梨漿、閻浮漿、酸棗漿、甘蔗漿、𮒂菓漿、舍樓伽漿、婆樓師漿、蒲桃漿。」爾時施盧婆羅門持此八種漿往詣佛所，恭敬問訊却坐一面。時世尊為方便說法開化，令得歡喜。施盧聞法極大歡喜，即以八種漿施比丘僧。比丘不敢受言：「佛未聽我曹受八種漿。」比丘白佛，佛言：「聽飲八種漿，若不醉人應非時飲；若醉人，不應飲，若飲如法治。亦不應以今日受漿留至明日，若留如法治。」

爾時世尊從此住處至摩羅人間遊行，向波婆城。時波婆城諸摩羅，聞世尊與千二百五十比丘俱，從摩羅人間遊行向波婆城，自共作制：「世尊當來皆應共迎，若不迎者罰金百兩。」時有摩羅子，字盧夷，無有信樂於佛法僧，是阿難白衣時親友。時阿難遙見盧夷語言：「甚善盧夷！汝能自出迎佛。」彼答言：「大德！我不以是出迎。波婆城中皆共作制：『若不出迎佛者，罰金百兩。』以是因緣故來，非信敬故來。」時阿難聞之不樂，即往世尊所，白言：「此波婆城中有摩羅子，字盧夷，是我白衣時親友。善哉！世尊！願為佐助，令彼得信樂。」佛語阿難：「此有何難？若復有如是者，猶不為難。」爾時世尊即以慈心感盧夷摩羅令詣世尊，猶如有人引導而往。如是盧夷往佛所，頭面禮足已却住一面。爾時世尊無數方便為其說法開化，令得歡喜，即時得遠塵離垢得法眼淨，見法得法得果證，白佛言：「大德！我自今已去，歸依佛法僧，為優婆塞，不殺生乃至不飲酒。唯願世尊常受我衣服飲食醫藥臥具。」佛告盧夷：「汝今學人，以有明智遠塵離垢得法眼淨。便言：『常受我衣服、飲食、醫藥、臥具。』復更有餘學人，已有明智遠塵離垢得法眼淨，亦當復言：『常受我衣服飲食醫藥臥具。』」爾時世尊波婆城中不偏受一人請，時城內家家各斂飲食聚在一處，飯佛及僧。時盧夷往作食處看，唯無餅，彼即於夜辦具種種餅，明日與諸比丘。諸比丘不受言：「佛未聽我曹前食受餅。」諸比丘白佛，佛言：「聽受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊從此住處至摩羅人間遊行，向波婆城。時波婆城諸摩羅，聞世尊與千二百五十比丘俱，從摩羅人間遊行向波婆城，自共作制：「世尊當來皆應共迎，若不迎者罰金百兩。」時有摩羅子，字盧夷，無有信樂於佛法僧，是阿難白衣時親友。時阿難遙見盧夷語言：「甚善盧夷！汝能自出迎佛。」彼答言：「大德！我不以是出迎。波婆城中皆共作制：『若不出迎佛者，罰金百兩。』以是因緣故來，非信敬故來。」時阿難聞之不樂，即往世尊所，白言：「此波婆城中有摩羅子，字盧夷，是我白衣時親友。善哉！世尊！願為佐助，令彼得信樂。」佛語阿難：「此有何難？若復有如是者，猶不為難。」爾時世尊即以慈心感盧夷摩羅令詣世尊，猶如有人引導而往。如是盧夷往佛所，頭面禮足已却住一面。爾時世尊無數方便為其說法開化，令得歡喜，即時得遠塵離垢得法眼淨，見法得法得果證，白佛言：「大德！我自今已去，歸依佛法僧，為優婆塞，不殺生乃至不飲酒。唯願世尊常受我衣服飲食醫藥臥具。」佛告盧夷：「汝今學人，以有明智遠塵離垢得法眼淨。便言：『常受我衣服、飲食、醫藥、臥具。』復更有餘學人，已有明智遠塵離垢得法眼淨，亦當復言：『常受我衣服飲食醫藥臥具。』」爾時世尊波婆城中不偏受一人請，時城內家家各斂飲食聚在一處，飯佛及僧。時盧夷往作食處看，唯無餅，彼即於夜辦具種種餅，明日與諸比丘。諸比丘不受言：「佛未聽我曹前食受餅。」諸比丘白佛，佛言：「聽受。」

時世尊從波婆城至阿頭。時阿頭住處有二比丘是常剃髮人，父子出家。時二比丘聞佛從波婆至阿頭，彼作如是念：「我曹當辦具何等供養世尊？」其父語兒言：「我今當求剃髮處，汝可往作錢處求作，若有所得當辦具粥供養世尊。」時父即往為人剃髮，兒即往作錢賃作，有所得物，盡為辦粥，持往供養世尊。世尊知而故問阿難：「何處得此粥？」阿難即以此事具白佛，佛言：「出家人不應為白衣剃髮，除欲出家者。若剃髮人出家，不應畜剃刀，若畜如法治。」時眾僧得剃髮刀，白佛，佛言：「聽畜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時世尊從波婆城至阿頭。時阿頭住處有二比丘是常剃髮人，父子出家。時二比丘聞佛從波婆至阿頭，彼作如是念：「我曹當辦具何等供養世尊？」其父語兒言：「我今當求剃髮處，汝可往作錢處求作，若有所得當辦具粥供養世尊。」時父即往為人剃髮，兒即往作錢賃作，有所得物，盡為辦粥，持往供養世尊。世尊知而故問阿難：「何處得此粥？」阿難即以此事具白佛，佛言：「出家人不應為白衣剃髮，除欲出家者。若剃髮人出家，不應畜剃刀，若畜如法治。」時眾僧得剃髮刀，白佛，佛言：「聽畜。」

爾時世尊從阿頭至迦摩羅。諸比丘得如是根藥，阿漏彌那、漏比那、漏提婆、檀豆、檀盧乾漏、私羅漏，諸比丘不受言：「佛未聽我曹受如是根藥。」白佛，佛言：「聽受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊從阿頭至迦摩羅。諸比丘得如是根藥，阿漏彌那、漏比那、漏提婆、檀豆、檀盧乾漏、私羅漏，諸比丘不受言：「佛未聽我曹受如是根藥。」白佛，佛言：「聽受。」

是中迦摩羅國諸比丘，得如是盡形壽藥，沙蔓那、摩訶沙蔓那、杏子、人兜兜漏、秦敵梨蓼，諸比丘不受言：「佛未聽我等受如是盡形壽藥。」比丘白佛，佛言：「聽受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是中迦摩羅國諸比丘，得如是盡形壽藥，沙蔓那、摩訶沙蔓那、杏子、人兜兜漏、秦敵梨蓼，諸比丘不受言：「佛未聽我等受如是盡形壽藥。」比丘白佛，佛言：「聽受。」

爾時世尊從迦摩羅至迦維羅衛國。畢陵伽婆蹉在彼國住，患脚劈破，醫教塗脚。白佛，佛言：「聽塗。」不知以何藥塗？白佛，佛言：「聽以酥油若脂塗。」手捉酥油臭，佛言：「聽用塗藥篦。」時手塗脚手膩，佛言：「聽脚脚相塗。」塗脚藥著淺器中不堅密，佛言：「聽作瓶。」若患坌塵，佛言：「聽作蓋。」時油瓶舉處不堅牢。佛言：「聽著床下、若懸著壁上、龍牙杙上。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊從迦摩羅至迦維羅衛國。畢陵伽婆蹉在彼國住，患脚劈破，醫教塗脚。白佛，佛言：「聽塗。」不知以何藥塗？白佛，佛言：「聽以酥油若脂塗。」手捉酥油臭，佛言：「聽用塗藥篦。」時手塗脚手膩，佛言：「聽脚脚相塗。」塗脚藥著淺器中不堅密，佛言：「聽作瓶。」若患坌塵，佛言：「聽作蓋。」時油瓶舉處不堅牢。佛言：「聽著床下、若懸著壁上、龍牙杙上。」

時諸比丘患頭痛，醫教頂上著油，白佛，佛言：「聽著。」彼畏慎不敢用香油著，佛言：「聽著。油法應爾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸比丘患頭痛，醫教頂上著油，白佛，佛言：「聽著。」彼畏慎不敢用香油著，佛言：「聽著。油法應爾。」

時比丘患風，醫教作除風藥，是中除風藥者，烝稻穀、烝酒糟、若大麥，若諸治風草、若麩糠、若煮小便。白佛，佛言：「聽時。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時比丘患風，醫教作除風藥，是中除風藥者，烝稻穀、烝酒糟、若大麥，若諸治風草、若麩糠、若煮小便。白佛，佛言：「聽時。」

畢陵伽婆蹉須銚煮，佛言：「聽畜。」眾僧得大銚。佛言：「聽畜。」畢陵伽婆蹉得三種釜：銅釜、鐵釜、土釜。佛言：「聽畜。眾僧亦爾，聽畜。」後得瓶、銅瓶、鐵瓶、瓦瓶，佛言：「聽畜。眾僧亦爾，聽畜。」畢陵伽婆蹉得煎餅𨫼，佛言：「聽畜。眾僧亦爾，聽畜。」畢陵伽婆蹉得銅杓得樽，佛言：「聽畜。眾僧亦爾，聽畜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 畢陵伽婆蹉須銚煮，佛言：「聽畜。」眾僧得大銚。佛言：「聽畜。」畢陵伽婆蹉得三種釜：銅釜、鐵釜、土釜。佛言：「聽畜。眾僧亦爾，聽畜。」後得瓶、銅瓶、鐵瓶、瓦瓶，佛言：「聽畜。眾僧亦爾，聽畜。」畢陵伽婆蹉得煎餅𨫼，佛言：「聽畜。眾僧亦爾，聽畜。」畢陵伽婆蹉得銅杓得樽，佛言：「聽畜。眾僧亦爾，聽畜。」