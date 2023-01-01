四分律卷第三十九(三分之三)姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四分律卷第三十九(三分之三)姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

皮革揵度之餘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皮革揵度之餘

爾時大迦旃延在阿槃提國，在拘留歡喜山曲中住，與億耳優婆塞使人俱。時億耳心自念言：「如我聞佛所說，若我在家與妻子俱，不得修清淨行，寧可除鬚髮捨家為道。」即往大迦旃延所作如是言：「如我聞佛所說，若我在家與妻子俱，不得修清淨行。願大德度我出家受大戒。」迦旃延言：「出家事難、沙門不易，汝但在家護持佛戒，常以時節修行佛教。」爾時億耳如是再三白迦旃延，時大迦旃延見億耳慇懃至三，便聽出家，受戒難得三年乃受大戒。何以故？以不滿十僧故。億耳受戒未久便得阿羅漢道，自記得道亦如上說。爾時億耳聞佛功德相好端正、諸根寂靜、得上調伏，猶如象王又如澄淵，聞之歡喜，便欲見佛。詣迦旃延所白言：「我聞佛功德如是，今欲往見如來、無所著、等正覺。」迦旃延言：「佛功德如汝所說。」迦旃延言：「汝持我名詣佛所，頭面禮足，問訊起居少病安樂不？持五事往白佛：『阿濕婆阿槃提國少比丘，受大戒難，三年中乃得受戒。何以故？以不滿十僧故。從今已去，願世尊少開方便，聽阿濕婆阿槃提國得受大戒。阿濕婆阿槃提國多諸刺棘瓦石，一重革屣不得經久，願世尊聽著重革屣。阿濕婆阿槃提國世人好浴，願世尊聽比丘數數洗浴，如餘方多好臥具，伊梨延陀耄羅、耄耄羅、𣰽𣯫如是。阿濕婆阿槃提國以皮為臥具，羖羊皮、白羊皮、鹿皮，願世尊聽得畜皮臥具。或有比丘往異方後，住處得衣便不肯受。何以故？恐犯尼薩耆，願世尊聽開少方便。』」時億耳比丘聞大迦旃延語，默然受持，即從坐起頭面禮足遶已而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大迦旃延在阿槃提國，在拘留歡喜山曲中住，與億耳優婆塞使人俱。時億耳心自念言：「如我聞佛所說，若我在家與妻子俱，不得修清淨行，寧可除鬚髮捨家為道。」即往大迦旃延所作如是言：「如我聞佛所說，若我在家與妻子俱，不得修清淨行。願大德度我出家受大戒。」迦旃延言：「出家事難、沙門不易，汝但在家護持佛戒，常以時節修行佛教。」爾時億耳如是再三白迦旃延，時大迦旃延見億耳慇懃至三，便聽出家，受戒難得三年乃受大戒。何以故？以不滿十僧故。億耳受戒未久便得阿羅漢道，自記得道亦如上說。爾時億耳聞佛功德相好端正、諸根寂靜、得上調伏，猶如象王又如澄淵，聞之歡喜，便欲見佛。詣迦旃延所白言：「我聞佛功德如是，今欲往見如來、無所著、等正覺。」迦旃延言：「佛功德如汝所說。」迦旃延言：「汝持我名詣佛所，頭面禮足，問訊起居少病安樂不？持五事往白佛：『阿濕婆阿槃提國少比丘，受大戒難，三年中乃得受戒。何以故？以不滿十僧故。從今已去，願世尊少開方便，聽阿濕婆阿槃提國得受大戒。阿濕婆阿槃提國多諸刺棘瓦石，一重革屣不得經久，願世尊聽著重革屣。阿濕婆阿槃提國世人好浴，願世尊聽比丘數數洗浴，如餘方多好臥具，伊梨延陀耄羅、耄耄羅、𣰽𣯫如是。阿濕婆阿槃提國以皮為臥具，羖羊皮、白羊皮、鹿皮，願世尊聽得畜皮臥具。或有比丘往異方後，住處得衣便不肯受。何以故？恐犯尼薩耆，願世尊聽開少方便。』」時億耳比丘聞大迦旃延語，默然受持，即從坐起頭面禮足遶已而去。

億耳聞世尊在王舍城耆闍崛山住，時億耳持三衣鉢，往到佛所，頭面禮足已却住一面。佛即慰勞言：「住止安樂不？不以飲食為苦耶？」白佛言：「住止安樂，不以飲食為苦。」佛勅阿難，與客比丘敷座。爾時阿難自知常法，世尊欲與客比丘共宿，便使阿難敷座。時阿難聞佛語已，還佛屋內對佛座敷座，敷座已還頭面禮足却住一面，白世尊言：「已為客比丘敷座竟，宜知是時。」爾時世尊即起還屋就座而坐，億耳亦入佛屋對佛而坐。爾時世尊靜坐須臾，告億耳言：「汝可說法。」億耳聞佛教已，在佛前說十六句義，不增不減音聲清好，章句次第了了可解。爾時世尊作是念：「善哉比丘！十六句義，不增不減不壞經法，音聲清好，章句次第了了可解。」佛問億耳：「本何所作？」答言：「久見欲過，難得受戒乃經三年。何以故？以不滿十僧故。」億耳念言：「今正是時，和尚迦旃延所遣五事。」即白佛言：「和尚迦旃延稽首世尊足下，問訊世尊起居，康強少病安樂。白此五事如前所說。」佛時默然聽許。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 億耳聞世尊在王舍城耆闍崛山住，時億耳持三衣鉢，往到佛所，頭面禮足已却住一面。佛即慰勞言：「住止安樂不？不以飲食為苦耶？」白佛言：「住止安樂，不以飲食為苦。」佛勅阿難，與客比丘敷座。爾時阿難自知常法，世尊欲與客比丘共宿，便使阿難敷座。時阿難聞佛語已，還佛屋內對佛座敷座，敷座已還頭面禮足却住一面，白世尊言：「已為客比丘敷座竟，宜知是時。」爾時世尊即起還屋就座而坐，億耳亦入佛屋對佛而坐。爾時世尊靜坐須臾，告億耳言：「汝可說法。」億耳聞佛教已，在佛前說十六句義，不增不減音聲清好，章句次第了了可解。爾時世尊作是念：「善哉比丘！十六句義，不增不減不壞經法，音聲清好，章句次第了了可解。」佛問億耳：「本何所作？」答言：「久見欲過，難得受戒乃經三年。何以故？以不滿十僧故。」億耳念言：「今正是時，和尚迦旃延所遣五事。」即白佛言：「和尚迦旃延稽首世尊足下，問訊世尊起居，康強少病安樂。白此五事如前所說。」佛時默然聽許。

時世尊明日清旦，以此事集比丘僧，為諸比丘隨順說法，無數方便稱讚頭陀，威儀齊整、少欲知足、樂處空閑，告諸比丘言：「聽阿濕婆阿槃提國持律五人得受大戒。若有餘方亦聽。餘方者，東方有國，名白木調國，已外便聽。南方有塔，名靜善塔，已外便聽。西方有國山，名一師梨仙人種山，方外便聽。北方有國，名柱，方外便聽，如是諸方外，聽持律五人得受大戒。聽阿濕婆阿槃提國著重革屣，聽阿濕婆阿槃提國數數洗浴，聽敷羖羊皮、白羊皮、鹿皮臥具，聽諸比丘得衣入手數滿十日，若過應捨，捨已懺悔。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時世尊明日清旦，以此事集比丘僧，為諸比丘隨順說法，無數方便稱讚頭陀，威儀齊整、少欲知足、樂處空閑，告諸比丘言：「聽阿濕婆阿槃提國持律五人得受大戒。若有餘方亦聽。餘方者，東方有國，名白木調國，已外便聽。南方有塔，名靜善塔，已外便聽。西方有國山，名一師梨仙人種山，方外便聽。北方有國，名柱，方外便聽，如是諸方外，聽持律五人得受大戒。聽阿濕婆阿槃提國著重革屣，聽阿濕婆阿槃提國數數洗浴，聽敷羖羊皮、白羊皮、鹿皮臥具，聽諸比丘得衣入手數滿十日，若過應捨，捨已懺悔。」

爾時比丘得皮補革屣，去佛不遠便摘壞，恐犯重革屣事。爾時世尊知而故問比丘：「汝何故摘壞革屣耶？」答言：「恐犯重革屣事。」佛言：「革屣若穿壞，聽重。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時比丘得皮補革屣，去佛不遠便摘壞，恐犯重革屣事。爾時世尊知而故問比丘：「汝何故摘壞革屣耶？」答言：「恐犯重革屣事。」佛言：「革屣若穿壞，聽重。」

時諸比丘得未治皮，佛言：「聽鞣治。若自鞣、若使人鞣，鞣皮竟，裁作一重革屣。」須刀，佛言：「聽畜刀。」須裁板，佛言：「聽畜板。」須筋、若毛、若皮縷等，佛言：「聽畜。」須剗，佛言：「聽畜。若刀鈍，聽畜磨石。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸比丘得未治皮，佛言：「聽鞣治。若自鞣、若使人鞣，鞣皮竟，裁作一重革屣。」須刀，佛言：「聽畜刀。」須裁板，佛言：「聽畜板。」須筋、若毛、若皮縷等，佛言：「聽畜。」須剗，佛言：「聽畜。若刀鈍，聽畜磨石。」

時諸比丘刀錐筋毛皮縷剗迸散在地無安處，佛言：「聽作囊盛，若織竹作籠，若樹皮籠，聽以毛囊裹，外十種衣中，聽趣用一一衣作囊。」時諸比丘用皮作，佛言：「不聽以皮作。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸比丘刀錐筋毛皮縷剗迸散在地無安處，佛言：「聽作囊盛，若織竹作籠，若樹皮籠，聽以毛囊裹，外十種衣中，聽趣用一一衣作囊。」時諸比丘用皮作，佛言：「不聽以皮作。」

時諸比丘著新衣革屣上坐污衣，佛言：「不應著新衣革屣上坐，比丘亦不應皮上坐，除阿濕婆阿槃提國。」時諸比丘持革屣在前便睡，狗銜去，佛言：「不應持革屣在前而睡，應以草覆。若兩底相合，置尼師壇下。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸比丘著新衣革屣上坐污衣，佛言：「不應著新衣革屣上坐，比丘亦不應皮上坐，除阿濕婆阿槃提國。」時諸比丘持革屣在前便睡，狗銜去，佛言：「不應持革屣在前而睡，應以草覆。若兩底相合，置尼師壇下。」

爾時比丘持革屣置邊而睡，轉反墮革屣上，有畏慎心，恐犯眠皮上。佛言：「不犯。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時比丘持革屣置邊而睡，轉反墮革屣上，有畏慎心，恐犯眠皮上。佛言：「不犯。」

時比丘持革屣置鉢中行，餘比丘見甚惡之，佛言：「不應以革屣置鉢中，應清淨持鉢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時比丘持革屣置鉢中行，餘比丘見甚惡之，佛言：「不應以革屣置鉢中，應清淨持鉢。」

時比丘一手捉革屣鉢，餘比丘見惡之。佛言：「不聽一手捉革屣鉢，應一手捉鉢，一手捉革屣。」時諸比丘渡泥水不得褰衣，衣墮泥水中，佛言：「聽指鉤革屣鉢置掌中，一手褰衣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時比丘一手捉革屣鉢，餘比丘見惡之。佛言：「不聽一手捉革屣鉢，應一手捉鉢，一手捉革屣。」時諸比丘渡泥水不得褰衣，衣墮泥水中，佛言：「聽指鉤革屣鉢置掌中，一手褰衣。」

時諸比丘，拘薩羅國人間遊行，到無比丘住處村，宿陶師舍。時泥作邊有皮，比丘在上眠。清旦見，畏犯皮上眠，佛言：「不犯。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸比丘，拘薩羅國人間遊行，到無比丘住處村，宿陶師舍。時泥作邊有皮，比丘在上眠。清旦見，畏犯皮上眠，佛言：「不犯。」

時六群比丘，畜大皮、師子皮、虎皮、豹皮、獺皮、野猫皮、迦羅皮、野狐皮，諸比丘白佛，佛言：「一切大皮不得畜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時六群比丘，畜大皮、師子皮、虎皮、豹皮、獺皮、野猫皮、迦羅皮、野狐皮，諸比丘白佛，佛言：「一切大皮不得畜。」

時六群比丘坐高大床上，若獨坐繩床、木床、象牙床、敷馬皮、敷象皮、錦褥、雜色臥具、𣰽𣯫、若獺毛用貯褥，諸比丘白佛，佛言：「不應高大床上坐乃至獺毛貯褥。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時六群比丘坐高大床上，若獨坐繩床、木床、象牙床、敷馬皮、敷象皮、錦褥、雜色臥具、𣰽𣯫、若獺毛用貯褥，諸比丘白佛，佛言：「不應高大床上坐乃至獺毛貯褥。」

時諸比丘，到白衣舍，為比丘敷好高大床，請比丘坐，諸比丘言：「佛不聽我等坐高大床。」諸白衣言：「我等更何處得床？」諸比丘白佛，佛言：「聽除寶床，餘者在白衣舍應坐。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸比丘，到白衣舍，為比丘敷好高大床，請比丘坐，諸比丘言：「佛不聽我等坐高大床。」諸白衣言：「我等更何處得床？」諸比丘白佛，佛言：「聽除寶床，餘者在白衣舍應坐。」

時諸比丘，至白衣舍，為比丘敷皮床、獨坐床，諸比丘畏慎不敢坐，念言：「佛不聽我等皮上坐，除阿濕婆阿槃提國。」諸白衣言：「我等更何處得床？」諸比丘白佛，佛言：「聽在白衣舍內坐。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸比丘，至白衣舍，為比丘敷皮床、獨坐床，諸比丘畏慎不敢坐，念言：「佛不聽我等皮上坐，除阿濕婆阿槃提國。」諸白衣言：「我等更何處得床？」諸比丘白佛，佛言：「聽在白衣舍內坐。」

時諸比丘至白衣舍，為敷長繩床、木床，諸比丘畏慎不敢坐：「佛不聽我等與上座同床坐。」諸白衣言：「我等更何處得人人別床？」諸比丘白佛，佛言：「聽白衣舍得坐。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸比丘至白衣舍，為敷長繩床、木床，諸比丘畏慎不敢坐：「佛不聽我等與上座同床坐。」諸白衣言：「我等更何處得人人別床？」諸比丘白佛，佛言：「聽白衣舍得坐。」

時諸比丘至白衣舍，白衣為敷皮囊，比丘有畏慎心，念言：「佛不聽我等坐皮上。」諸白衣言：「我等更何處得別坐？」諸比丘白佛，佛言：「聽在白衣舍得坐。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸比丘至白衣舍，白衣為敷皮囊，比丘有畏慎心，念言：「佛不聽我等坐皮上。」諸白衣言：「我等更何處得別坐？」諸比丘白佛，佛言：「聽在白衣舍得坐。」

爾時跋難陀釋子，有放牛人為作檀越。清旦著衣至檀越舍敷座而坐。時牧牛兒來坐聽法，跋難陀釋子善為說法，種種方便勸進檀越，令大歡喜。即問言：「大德何所須欲？」跋難陀言：「可止！無所須，便為得供養已。」復言：「願說所須？」跋難陀言：「止不須語。若我說，俱不與我。」答言：「大德！但說當與。」去前不遠，見一雜色犢子，跋難陀言：「我須此皮。」答言：「小待，須我殺之。」彼即殺之，剝皮與跋難陀。跋難陀得皮已，從坐起持去。時牛母大吼喚，逐跋難陀至祇桓門。諸比丘見問言：「此牛何故吼喚逐汝後？」答言：「此是其子皮，我持來故爾耳。」諸比丘白佛，佛言：「不應乞生皮，若乞如法治。」諸比丘畏慎，不敢帶浮囊渡水，佛言：「聽。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時跋難陀釋子，有放牛人為作檀越。清旦著衣至檀越舍敷座而坐。時牧牛兒來坐聽法，跋難陀釋子善為說法，種種方便勸進檀越，令大歡喜。即問言：「大德何所須欲？」跋難陀言：「可止！無所須，便為得供養已。」復言：「願說所須？」跋難陀言：「止不須語。若我說，俱不與我。」答言：「大德！但說當與。」去前不遠，見一雜色犢子，跋難陀言：「我須此皮。」答言：「小待，須我殺之。」彼即殺之，剝皮與跋難陀。跋難陀得皮已，從坐起持去。時牛母大吼喚，逐跋難陀至祇桓門。諸比丘見問言：「此牛何故吼喚逐汝後？」答言：「此是其子皮，我持來故爾耳。」諸比丘白佛，佛言：「不應乞生皮，若乞如法治。」諸比丘畏慎，不敢帶浮囊渡水，佛言：「聽。」

時諸比丘捉牛尾渡水，渡已方見是牸牛，畏慎。佛言：「無犯。自今已去，不應捉牸牛尾渡水。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸比丘捉牛尾渡水，渡已方見是牸牛，畏慎。佛言：「無犯。自今已去，不應捉牸牛尾渡水。」

時諸比丘不敢坐皮床上渡水，佛言：「聽。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸比丘不敢坐皮床上渡水，佛言：「聽。」

時諸比丘畏慎不敢乘皮船渡水，佛言：「聽在皮船上若坐、若臥隨意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸比丘畏慎不敢乘皮船渡水，佛言：「聽在皮船上若坐、若臥隨意。」

時諸比丘，皮作刀囊不以物裹，刀生壞。佛言：「聽若以毳、若以劫貝、若以大皮裹刀。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸比丘，皮作刀囊不以物裹，刀生壞。佛言：「聽若以毳、若以劫貝、若以大皮裹刀。」

時比丘畜兩重革屣，佛言：「不得畜兩重革屣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時比丘畜兩重革屣，佛言：「不得畜兩重革屣。」

時諸比丘畜迦那富羅革屣，佛言：「不聽畜迦那富羅革屣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸比丘畜迦那富羅革屣，佛言：「不聽畜迦那富羅革屣。」

爾時比丘與白衣拘薩羅國道路共行，為木刺刺脚，血大出，甚患之不能行。時白衣即以所著革屣與比丘。時比丘畏慎不敢取，恐犯迦那富羅革屣。佛言：「有如是因緣聽受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時比丘與白衣拘薩羅國道路共行，為木刺刺脚，血大出，甚患之不能行。時白衣即以所著革屣與比丘。時比丘畏慎不敢取，恐犯迦那富羅革屣。佛言：「有如是因緣聽受。」

時六群比丘畜旋角革屣，佛言：「不應畜旋角革屣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時六群比丘畜旋角革屣，佛言：「不應畜旋角革屣。」

諸比丘畜鹿角革屣，佛言：「不應畜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸比丘畜鹿角革屣，佛言：「不應畜。」

諸比丘畜阿羅梨革屣，佛言：「不應畜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸比丘畜阿羅梨革屣，佛言：「不應畜。」

六群比丘以雜色皮作革屣帶，佛言：「不應畜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六群比丘以雜色皮作革屣帶，佛言：「不應畜。」

六群比丘持絹布作革屣帶，佛言：「不應畜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六群比丘持絹布作革屣帶，佛言：「不應畜。」

六群比丘，畜富羅跋陀羅革屣，佛言：「不應畜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六群比丘，畜富羅跋陀羅革屣，佛言：「不應畜。」

六群比丘著真誓梨革屣，佛言：「不應畜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六群比丘著真誓梨革屣，佛言：「不應畜。」

六群比丘著編邊革屣，佛言：「不應畜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六群比丘著編邊革屣，佛言：「不應畜。」

六群比丘著多帶革屣，佛言：「不應畜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六群比丘著多帶革屣，佛言：「不應畜。」

六群比丘著捲形革屣，佛言：「不應畜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六群比丘著捲形革屣，佛言：「不應畜。」

六群比丘著大皮革屣，師子皮、虎皮、豹皮、獺皮、野猫皮、雜色皮、野狐皮，佛言：「一切不得畜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六群比丘著大皮革屣，師子皮、虎皮、豹皮、獺皮、野猫皮、雜色皮、野狐皮，佛言：「一切不得畜。」

六群比丘用大皮緣革屣，或用作帶或用縫，佛言：「不得用緣及帶縫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六群比丘用大皮緣革屣，或用作帶或用縫，佛言：「不得用緣及帶縫。」

時六群比丘著青色革屣，佛言：「不應畜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時六群比丘著青色革屣，佛言：「不應畜。」

六群比丘以青緣革屣或用作帶縫，佛言：「不應以青緣革屣及作帶縫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六群比丘以青緣革屣或用作帶縫，佛言：「不應以青緣革屣及作帶縫。」

六群比丘著黃革屣，佛言：「不應畜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六群比丘著黃革屣，佛言：「不應畜。」

六群比丘著黃緣革屣，若作帶若縫，佛言：「不應用黃緣革屣及帶縫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六群比丘著黃緣革屣，若作帶若縫，佛言：「不應用黃緣革屣及帶縫。」

六群比丘著赤革屣，佛言：「不應著赤革屣，緣帶縫亦如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六群比丘著赤革屣，佛言：「不應著赤革屣，緣帶縫亦如是。」

六群比丘著白革屣，佛言：「不應著白革屣，緣帶縫亦如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六群比丘著白革屣，佛言：「不應著白革屣，緣帶縫亦如是。」

六群比丘著似孔雀毛革屣，佛言：「不應畜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六群比丘著似孔雀毛革屣，佛言：「不應畜。」

六群比丘著錦色革屣，佛言：「不應畜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六群比丘著錦色革屣，佛言：「不應畜。」

彼比丘得成錦色革屣，佛言：「不應畜，若壞色者聽畜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼比丘得成錦色革屣，佛言：「不應畜，若壞色者聽畜。」

六群比丘著毳䘢革屣，佛言：「不應畜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六群比丘著毳䘢革屣，佛言：「不應畜。」

六群比丘著劫貝䘢革屣，佛言：「不應畜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六群比丘著劫貝䘢革屣，佛言：「不應畜。」

六群比丘以弊帛䘢革屣，佛言：「不應畜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六群比丘以弊帛䘢革屣，佛言：「不應畜。」

六群比丘，以芒草、婆娑草、舍羅草、漢陀羅草䘢革屣，佛言：「不應畜。六群比丘癡人！是我所遮，便更作餘事。自今已去，一切䘢革屣不應畜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六群比丘，以芒草、婆娑草、舍羅草、漢陀羅草䘢革屣，佛言：「不應畜。六群比丘癡人！是我所遮，便更作餘事。自今已去，一切䘢革屣不應畜。」

時比丘天雨泥污脚污坐具、污身臥具，佛言：「聽護身、護座具故，在僧伽藍內著蒲革屣洗足。」既著蒲革屣洗足已，水入蒲革屣內，污脚污座具污身污臥具，佛言：「聽以樹皮若皮縫著底。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時比丘天雨泥污脚污坐具、污身臥具，佛言：「聽護身、護座具故，在僧伽藍內著蒲革屣洗足。」既著蒲革屣洗足已，水入蒲革屣內，污脚污座具污身污臥具，佛言：「聽以樹皮若皮縫著底。」

爾時舍衛國六群比丘，著欽婆羅屐，佛言：「不應畜。如是四種草屐不得畜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時舍衛國六群比丘，著欽婆羅屐，佛言：「不應畜。如是四種草屐不得畜。」

爾時佛在王舍城，六群比丘剝多羅樹葉作屐，樹便枯乾。諸居士見皆共譏嫌：「沙門釋子無有慚愧，斷絕生命，自言：『我知正法。』如是觀之何有正法？云何乃取多羅樹葉作屐，使樹枯乾？」比丘白佛，佛言：「不應畜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛在王舍城，六群比丘剝多羅樹葉作屐，樹便枯乾。諸居士見皆共譏嫌：「沙門釋子無有慚愧，斷絕生命，自言：『我知正法。』如是觀之何有正法？云何乃取多羅樹葉作屐，使樹枯乾？」比丘白佛，佛言：「不應畜。」

爾時世尊在拘睒彌國。時六群比丘著木屐，猶如馬行聲，亂諸坐禪者。諸比丘白佛，佛言：「不應畜木屐。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊在拘睒彌國。時六群比丘著木屐，猶如馬行聲，亂諸坐禪者。諸比丘白佛，佛言：「不應畜木屐。」

時諸比丘畏慎，不敢上大小便屐上，不敢著洗足屐，佛言：「除可著行者，餘者應上。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸比丘畏慎，不敢上大小便屐上，不敢著洗足屐，佛言：「除可著行者，餘者應上。」

爾時世尊在婆竭提國。時毘舍離跋闍子比丘，著金屐銀屐，佛言：「不應畜。」即復著琉璃屐，佛言：「不應畜。」復著寶屐，佛言：「不應畜。」復著寶填屐，佛言：「不應畜。」佛言：「如是癡人！是我所遮，輒更作餘事。自今已去，一切屐不得著。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊在婆竭提國。時毘舍離跋闍子比丘，著金屐銀屐，佛言：「不應畜。」即復著琉璃屐，佛言：「不應畜。」復著寶屐，佛言：「不應畜。」復著寶填屐，佛言：「不應畜。」佛言：「如是癡人！是我所遮，輒更作餘事。自今已去，一切屐不得著。」

爾時世尊在毘舍離國。六群比丘著革屣共佛經行。佛告諸比丘：「外諸巧師受學弟子，亦有恭敬於師。此六群比丘癡人！著革屣與佛共經行。」佛言：「自今已去，一切革屣不得畜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊在毘舍離國。六群比丘著革屣共佛經行。佛告諸比丘：「外諸巧師受學弟子，亦有恭敬於師。此六群比丘癡人！著革屣與佛共經行。」佛言：「自今已去，一切革屣不得畜。」

時六群比丘，於和尚和尚等、阿闍梨阿闍梨等前，己在好經行處，和尚等在惡處；己在高處，和尚等在下處；己在前，和尚等在後；與和尚等竝語與竝經行，反抄衣纏頸裹頭，通肩披衣著革屣。諸比丘白佛，佛言：「不應和尚和尚等、若阿闍梨阿闍梨等在惡經行處，己在好處乃至著革屣，一切不得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時六群比丘，於和尚和尚等、阿闍梨阿闍梨等前，己在好經行處，和尚等在惡處；己在高處，和尚等在下處；己在前，和尚等在後；與和尚等竝語與竝經行，反抄衣纏頸裹頭，通肩披衣著革屣。諸比丘白佛，佛言：「不應和尚和尚等、若阿闍梨阿闍梨等在惡經行處，己在好處乃至著革屣，一切不得。」

爾時六群比丘，於和尚和尚等、阿闍梨阿闍梨等前，通肩披衣著革屣，若有所取與，不露右肩不脫革屣。諸比丘白佛，佛言：「不應爾。」佛言：「自今已去，聽在和尚和尚等、阿闍梨阿闍梨等前，偏露右肩、脫革屣有所取與。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時六群比丘，於和尚和尚等、阿闍梨阿闍梨等前，通肩披衣著革屣，若有所取與，不露右肩不脫革屣。諸比丘白佛，佛言：「不應爾。」佛言：「自今已去，聽在和尚和尚等、阿闍梨阿闍梨等前，偏露右肩、脫革屣有所取與。」

時諸比丘在白衣舍，於和尚和尚等、阿闍梨阿闍梨等前有所取與，偏露右肩、脫革屣時形露。諸比丘白佛，佛言：「聽白衣舍在和尚和尚等、阿闍梨阿闍梨等前，不露右肩、不脫革屣，隨意有所取與。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸比丘在白衣舍，於和尚和尚等、阿闍梨阿闍梨等前有所取與，偏露右肩、脫革屣時形露。諸比丘白佛，佛言：「聽白衣舍在和尚和尚等、阿闍梨阿闍梨等前，不露右肩、不脫革屣，隨意有所取與。」

爾時比丘，共餘比丘在道行，一比丘從餘比丘索水，諸比丘作是念：「佛不聽著革屣有所取與。」彼比丘即脫革屣取水，於是失革屣。諸比丘白佛，佛言：「聽若在道行，著革屣隨意有所取與。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時比丘，共餘比丘在道行，一比丘從餘比丘索水，諸比丘作是念：「佛不聽著革屣有所取與。」彼比丘即脫革屣取水，於是失革屣。諸比丘白佛，佛言：「聽若在道行，著革屣隨意有所取與。」

爾時有比丘，暮從比丘索水，彼作是念：「佛不聽著革屣有所取與。」時彼住處去水遠畏毒虫，時彼比丘脫革屣往取水，毒虫嚙脚痛苦不樂。諸比丘白佛，佛言：「若日入後，聽去水遠若畏毒虫，得著革屣隨意取與。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時有比丘，暮從比丘索水，彼作是念：「佛不聽著革屣有所取與。」時彼住處去水遠畏毒虫，時彼比丘脫革屣往取水，毒虫嚙脚痛苦不樂。諸比丘白佛，佛言：「若日入後，聽去水遠若畏毒虫，得著革屣隨意取與。」

時六群比丘，見和尚和尚等、阿闍梨阿闍梨等不起迎。諸比丘白佛，佛言：「應起，若一坐食、若作餘食法不食、若病，聽作如是語：『大德忍！我有因緣故不起。』和尚者，從受得戒。和尚等者，多己十歲。阿闍梨者，有五種阿闍梨：有出家阿闍梨、受戒阿闍梨、教授阿闍梨、受經阿闍梨、依止阿闍梨。出家阿闍梨者，所依得出家者是。受戒阿闍梨者，受戒時作羯磨者是。教授阿闍梨者，教授威儀者是。受經阿闍梨者，所從受經處讀修妬路，若說義乃至一四句偈。依止阿闍梨者，乃至依止住一宿。阿闍梨等者，多己五歲。除依止阿闍梨，若比丘所住房應掃灑，掃灑已若故有塵，聽泥漿污灑。泥漿污灑已，若故有塵，聽作地敷。若伊梨延陀耄、羅耄耄、羅𣰽𣯫、若十種衣，隨所得敷之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時六群比丘，見和尚和尚等、阿闍梨阿闍梨等不起迎。諸比丘白佛，佛言：「應起，若一坐食、若作餘食法不食、若病，聽作如是語：『大德忍！我有因緣故不起。』和尚者，從受得戒。和尚等者，多己十歲。阿闍梨者，有五種阿闍梨：有出家阿闍梨、受戒阿闍梨、教授阿闍梨、受經阿闍梨、依止阿闍梨。出家阿闍梨者，所依得出家者是。受戒阿闍梨者，受戒時作羯磨者是。教授阿闍梨者，教授威儀者是。受經阿闍梨者，所從受經處讀修妬路，若說義乃至一四句偈。依止阿闍梨者，乃至依止住一宿。阿闍梨等者，多己五歲。除依止阿闍梨，若比丘所住房應掃灑，掃灑已若故有塵，聽泥漿污灑。泥漿污灑已，若故有塵，聽作地敷。若伊梨延陀耄、羅耄耄、羅𣰽𣯫、若十種衣，隨所得敷之。」

時諸比丘不洗足上地敷，佛言：「聽在戶邊安拭足物，若故不淨，應戶外安水器洗足。」比丘洗足已，足未乾便上地敷，地敷爛壞，佛言：「足未乾不得上地敷。若有急事，應以足拭膝、若拭𨄔、若以手拭、若以弊物拭。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸比丘不洗足上地敷，佛言：「聽在戶邊安拭足物，若故不淨，應戶外安水器洗足。」比丘洗足已，足未乾便上地敷，地敷爛壞，佛言：「足未乾不得上地敷。若有急事，應以足拭膝、若拭𨄔、若以手拭、若以弊物拭。」

時諸比丘，為和尚和尚等、阿闍梨阿闍梨等，有所取與，數數洗足疲勞。諸比丘白佛，佛言：「自今已去，若為和尚和尚等、阿闍梨阿闍梨等有所取與，聽用銅盤、若案、若机，飲食所須之物，盡持置上一時授與。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸比丘，為和尚和尚等、阿闍梨阿闍梨等，有所取與，數數洗足疲勞。諸比丘白佛，佛言：「自今已去，若為和尚和尚等、阿闍梨阿闍梨等有所取與，聽用銅盤、若案、若机，飲食所須之物，盡持置上一時授與。」

時有比丘足下惡腫，於天雨中餘比丘扶往廁上，臥泥中極患苦。諸比丘白佛，佛言：「聽為護身、護衣、護臥具故，僧伽藍內聽著一重革屣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時有比丘足下惡腫，於天雨中餘比丘扶往廁上，臥泥中極患苦。諸比丘白佛，佛言：「聽為護身、護衣、護臥具故，僧伽藍內聽著一重革屣。」

時諸比丘在道行，為和尚和尚等、阿闍梨阿闍梨等有所取與，偏露右肩脫革屣疲極。諸比丘白佛，佛言：「聽若在道行，為和尚和尚等、阿闍梨阿闍梨等有所取與，即於頭上若肩上取與。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸比丘在道行，為和尚和尚等、阿闍梨阿闍梨等有所取與，偏露右肩脫革屣疲極。諸比丘白佛，佛言：「聽若在道行，為和尚和尚等、阿闍梨阿闍梨等有所取與，即於頭上若肩上取與。」

爾時佛在舍衛國。時六群比丘著革屣入聚落。時諸居士見皆共譏嫌：「沙門釋子自言：『我知正法。』云何著革屣入聚落？如今觀之有何正法？如似國王大臣。」諸比丘白佛，佛言：「不應著革屣入聚落。」時諸病比丘有畏慎心，不敢著革屣入聚落，諸比丘白佛，佛言：「聽病比丘著革屣入聚落。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛在舍衛國。時六群比丘著革屣入聚落。時諸居士見皆共譏嫌：「沙門釋子自言：『我知正法。』云何著革屣入聚落？如今觀之有何正法？如似國王大臣。」諸比丘白佛，佛言：「不應著革屣入聚落。」時諸病比丘有畏慎心，不敢著革屣入聚落，諸比丘白佛，佛言：「聽病比丘著革屣入聚落。」

時六群比丘託病著革屣入聚落，餘比丘見，語言：「佛不言：『不得著革屣入聚落。』耶？」彼言：「我病。」即問言：「何所患苦？」答言：「長老！佛不作如是說。若人言：『須臾間不樂，是謂病人耶？』我等託病。」諸比丘白佛，佛言：「不應託病著革屣入聚落。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時六群比丘託病著革屣入聚落，餘比丘見，語言：「佛不言：『不得著革屣入聚落。』耶？」彼言：「我病。」即問言：「何所患苦？」答言：「長老！佛不作如是說。若人言：『須臾間不樂，是謂病人耶？』我等託病。」諸比丘白佛，佛言：「不應託病著革屣入聚落。」

爾時長老畢陵伽婆蹉，脚跟破須鞔跟革屣，諸比丘白佛，佛言：「聽著鞔跟革屣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時長老畢陵伽婆蹉，脚跟破須鞔跟革屣，諸比丘白佛，佛言：「聽著鞔跟革屣。」

爾時長老畢陵伽婆蹉在道行，眼闇、脚指蹴地壞足。諸比丘白佛，佛言：「聽著鞔足指革屣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時長老畢陵伽婆蹉在道行，眼闇、脚指蹴地壞足。諸比丘白佛，佛言：「聽著鞔足指革屣。」

爾時畢陵伽婆蹉多知識，在道行，大得大麥、小麥、斑豆、粳米，諸比丘疑不敢受。白佛，佛言：「聽受。」諸比丘受已，不知置何處？白佛，佛言：「聽若囊、若箱盛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時畢陵伽婆蹉多知識，在道行，大得大麥、小麥、斑豆、粳米，諸比丘疑不敢受。白佛，佛言：「聽受。」諸比丘受已，不知置何處？白佛，佛言：「聽若囊、若箱盛。」

爾時長老畢陵伽婆蹉在道行，得酥、油、蜜、石蜜不敢受。諸比丘白佛，佛言：「聽受。」受已不知著何處？白佛，佛言：「聽若以鍵瓷、小鉢、次鉢受。鍵瓷者，入小鉢。小鉢者，入次鉢。次鉢者，入大鉢。」諸比丘不知畜鍵瓷、小鉢、次鉢，當淨施不？白佛，佛言：「聽不作淨施畜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時長老畢陵伽婆蹉在道行，得酥、油、蜜、石蜜不敢受。諸比丘白佛，佛言：「聽受。」受已不知著何處？白佛，佛言：「聽若以鍵瓷、小鉢、次鉢受。鍵瓷者，入小鉢。小鉢者，入次鉢。次鉢者，入大鉢。」諸比丘不知畜鍵瓷、小鉢、次鉢，當淨施不？白佛，佛言：「聽不作淨施畜。」

時長老畢陵伽婆蹉，老羸不堪步涉，白佛，佛言：「聽作步挽車、若輿、若乘，除女人、牸牛馬。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時長老畢陵伽婆蹉，老羸不堪步涉，白佛，佛言：「聽作步挽車、若輿、若乘，除女人、牸牛馬。」

爾時畢陵伽婆蹉在道行，得輦不敢受，白佛，佛言：「聽受。」得皮輦不敢受，白佛，佛言：「聽取却皮，十種衣中隨以一衣裹之。」復得織皮輦不敢受，白佛，佛言：「聽却皮繩、髮繩，以餘繩織應畜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時畢陵伽婆蹉在道行，得輦不敢受，白佛，佛言：「聽受。」得皮輦不敢受，白佛，佛言：「聽取却皮，十種衣中隨以一衣裹之。」復得織皮輦不敢受，白佛，佛言：「聽却皮繩、髮繩，以餘繩織應畜。」

諸比丘須輦轅，白佛，佛言：「聽作。」諸比丘須輦繩，白佛，佛言：「聽畜。若繩數斷，聽用皮作。若擔輦肩痛，聽安枕薦。若患脚寄痛，聽作橙安枕薦。」時不知何人應擔，白佛，佛言：「聽比丘、若僧伽藍民、若優婆塞、若沙彌，若得車亦如是，若皮車應却皮，十種衣中隨以一衣裹之應畜。若得織皮車，除皮繩、髮繩，餘得畜。」不知何人應牽，白佛，佛言：「聽若比丘、若僧伽藍民、若優婆塞、若沙彌牽。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸比丘須輦轅，白佛，佛言：「聽作。」諸比丘須輦繩，白佛，佛言：「聽畜。若繩數斷，聽用皮作。若擔輦肩痛，聽安枕薦。若患脚寄痛，聽作橙安枕薦。」時不知何人應擔，白佛，佛言：「聽比丘、若僧伽藍民、若優婆塞、若沙彌，若得車亦如是，若皮車應却皮，十種衣中隨以一衣裹之應畜。若得織皮車，除皮繩、髮繩，餘得畜。」不知何人應牽，白佛，佛言：「聽若比丘、若僧伽藍民、若優婆塞、若沙彌牽。」

爾時長老畢陵伽婆蹉，得守僧伽藍人，佛言：「應畜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時長老畢陵伽婆蹉，得守僧伽藍人，佛言：「應畜。」

爾時六群比丘，作皮床、皮獨坐床，諸比丘白佛，佛言：「不應畜。」復作皮褥皮枕皮臥具皮地敷，破地生虫屋內臭穢，諸比丘白佛，佛言：「不應畜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時六群比丘，作皮床、皮獨坐床，諸比丘白佛，佛言：「不應畜。」復作皮褥皮枕皮臥具皮地敷，破地生虫屋內臭穢，諸比丘白佛，佛言：「不應畜。」

時有婆羅門出家為道，持伊師皮作拭足物置戶內，佛言：「聽畜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時有婆羅門出家為道，持伊師皮作拭足物置戶內，佛言：「聽畜。」

時諸比丘，汲水罐繩數斷，佛言：「聽以皮作索。若罐破聽以皮作，若繩斷以皮作繩。」若戶繩數斷，佛言：「聽以皮作，若開戶若閉戶患手痛，聽以大皮裹之。若戶樞不轉，聽著皮。若上樞壞，聽以皮縺，若向亦如是。若繩床、木床脚壞，聽以皮縺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸比丘，汲水罐繩數斷，佛言：「聽以皮作索。若罐破聽以皮作，若繩斷以皮作繩。」若戶繩數斷，佛言：「聽以皮作，若開戶若閉戶患手痛，聽以大皮裹之。若戶樞不轉，聽著皮。若上樞壞，聽以皮縺，若向亦如是。若繩床、木床脚壞，聽以皮縺。」

時有比丘脚痛。佛言：「以大皮裹脚令得患差便却。」若比丘覆屋繩斷。佛言：「聽以皮作，若戶扂繩數斷，聽以筋若毛作。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時有比丘脚痛。佛言：「以大皮裹脚令得患差便却。」若比丘覆屋繩斷。佛言：「聽以皮作，若戶扂繩數斷，聽以筋若毛作。」

時六群比丘，畜皮鉢囊、革屣囊、鍼綖囊。諸比丘白佛，佛言：「不應畜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時六群比丘，畜皮鉢囊、革屣囊、鍼綖囊。諸比丘白佛，佛言：「不應畜。」

爾時有木師出家比丘，畜皮囊盛作器，白佛，佛言：「不應畜。木師出家比丘，一切作器不應畜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時有木師出家比丘，畜皮囊盛作器，白佛，佛言：「不應畜。木師出家比丘，一切作器不應畜。」

爾時眾僧得木作器，白佛，佛言：「聽畜。」不知用何物盛？佛言：「聽十種衣隨以一一衣作囊盛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時眾僧得木作器，白佛，佛言：「聽畜。」不知用何物盛？佛言：「聽十種衣隨以一一衣作囊盛。」

爾時比丘酥油瓶露，佛言：「聽以濕皮覆，若虫嚙應以泥泥。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時比丘酥油瓶露，佛言：「聽以濕皮覆，若虫嚙應以泥泥。」

爾時比丘得花形皮油器，畏慎不敢畜，佛言：「聽畜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時比丘得花形皮油器，畏慎不敢畜，佛言：「聽畜。」

爾時比丘，得角作油器，畏慎不敢畜，佛言：「聽畜。若下漏、上漏、若邊漏聽以皮纏覆。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時比丘，得角作油器，畏慎不敢畜，佛言：「聽畜。若下漏、上漏、若邊漏聽以皮纏覆。」

爾時世尊在王舍城。有比丘木刺刺脚破，須軟革屣。「聽畜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊在王舍城。有比丘木刺刺脚破，須軟革屣。「聽畜。」

時世尊與阿難俱行，去尸陀林塚間不遠，見有貴價重革屣，世尊知而故問阿難：「汝何不取此革屣？」阿難言：「恐畜重革屣。」佛言：「聽此糞掃物得畜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時世尊與阿難俱行，去尸陀林塚間不遠，見有貴價重革屣，世尊知而故問阿難：「汝何不取此革屣？」阿難言：「恐畜重革屣。」佛言：「聽此糞掃物得畜。」

爾時比丘在道行，去塚不遠，見有木貫死人皮厚，便剝取還房，作一重革屣，房內臭穢。餘比丘問：「房內何以臭？」即以事答。諸比丘白佛，佛言：「不應畜人皮，若畜偷蘭遮。及餘不淨可惡皮不應畜，若畜突吉羅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時比丘在道行，去塚不遠，見有木貫死人皮厚，便剝取還房，作一重革屣，房內臭穢。餘比丘問：「房內何以臭？」即以事答。諸比丘白佛，佛言：「不應畜人皮，若畜偷蘭遮。及餘不淨可惡皮不應畜，若畜突吉羅。」

爾時有比丘，從寒雪國來脚凍壞，詣佛所頭面禮足却坐一面。佛知而故問比丘：「汝何故脚破？」白佛言：「寒雪處來故凍壞。」佛問比丘：「彼國法何所著？」比丘言：「著富羅菴鞮。」佛言：「聽著。若須靺，聽作靺。聽從非親里居士、居士婦乞作，不得作餘用。若餘用如法治。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時有比丘，從寒雪國來脚凍壞，詣佛所頭面禮足却坐一面。佛知而故問比丘：「汝何故脚破？」白佛言：「寒雪處來故凍壞。」佛問比丘：「彼國法何所著？」比丘言：「著富羅菴鞮。」佛言：「聽著。若須靺，聽作靺。聽從非親里居士、居士婦乞作，不得作餘用。若餘用如法治。」

時六群比丘皮作腰帶，佛言：「不應畜。」皮作禪帶，佛言：「不應畜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時六群比丘皮作腰帶，佛言：「不應畜。」皮作禪帶，佛言：「不應畜。」

比丘畜皮器，佛言：「不應畜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘畜皮器，佛言：「不應畜。」

比丘畜皮帽，佛言：「不應畜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘畜皮帽，佛言：「不應畜。」

比丘作皮緊殊炭，佛言：「不應畜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘作皮緊殊炭，佛言：「不應畜。」

比丘不拂拭革屣，污脚污臥具，佛言：「不應不拂拭革屣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘不拂拭革屣，污脚污臥具，佛言：「不應不拂拭革屣。」

時比丘洗足已，未乾便著革屣，革屣濕爛壞，佛言：「不應爾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時比丘洗足已，未乾便著革屣，革屣濕爛壞，佛言：「不應爾。」

時比丘不數浣拭脚物，諸比丘見污穢不喜，佛言：「聽浣。」彼浣已不捩不曬，蟲生。佛言：「應浣捩曬燥。」(皮革揵度竟) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時比丘不數浣拭脚物，諸比丘見污穢不喜，佛言：「聽浣。」彼浣已不捩不曬，蟲生。佛言：「應浣捩曬燥。」(皮革揵度竟)

衣揵度 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 衣揵度

爾時世尊在波羅捺國鹿野苑中。時五比丘往世尊所，頭面禮足却住一面。五人白佛：「我等當持何等衣？」佛言：「聽持糞掃衣及十種衣：拘舍衣、劫貝衣、欽跋羅衣、芻摩衣、叉摩衣、舍兔衣、麻衣、翅夷羅衣、拘攝羅衣、嚫羅鉢尼衣。如是十種衣，應染作袈裟色持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊在波羅捺國鹿野苑中。時五比丘往世尊所，頭面禮足却住一面。五人白佛：「我等當持何等衣？」佛言：「聽持糞掃衣及十種衣：拘舍衣、劫貝衣、欽跋羅衣、芻摩衣、叉摩衣、舍兔衣、麻衣、翅夷羅衣、拘攝羅衣、嚫羅鉢尼衣。如是十種衣，應染作袈裟色持。」

爾時比丘得塚間衣，佛言：「聽畜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時比丘得塚間衣，佛言：「聽畜。」

爾時比丘得願衣，佛言：「聽畜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時比丘得願衣，佛言：「聽畜。」

爾時比丘在道行，去塚不遠，見貴價糞掃衣，畏慎不敢取。佛言：「聽取。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時比丘在道行，去塚不遠，見貴價糞掃衣，畏慎不敢取。佛言：「聽取。」

爾時世尊在舍衛國。時有大姓子出家，於市中巷陌糞掃中拾弊故衣作僧伽梨畜。時波斯匿王夫人見，慈念心生，取大價衣破之，以不淨塗棄之於外，為比丘故。比丘畏慎不敢取。比丘白佛，佛言：「若為比丘者應取。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊在舍衛國。時有大姓子出家，於市中巷陌糞掃中拾弊故衣作僧伽梨畜。時波斯匿王夫人見，慈念心生，取大價衣破之，以不淨塗棄之於外，為比丘故。比丘畏慎不敢取。比丘白佛，佛言：「若為比丘者應取。」

爾時有比丘，大姓出家，於市中巷陌廁上糞掃中拾弊故衣作僧伽梨畜。時舍衛長者見心生慈愍，以多好衣棄置巷陌若廁上，為比丘故，使人守護，不令人取。時有諸比丘直視而行入村，時守護衣人語言：「大德！何不左右顧視也？」時比丘見，畏慎不敢取。諸比丘白佛，佛言：「若為比丘，聽取。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時有比丘，大姓出家，於市中巷陌廁上糞掃中拾弊故衣作僧伽梨畜。時舍衛長者見心生慈愍，以多好衣棄置巷陌若廁上，為比丘故，使人守護，不令人取。時有諸比丘直視而行入村，時守護衣人語言：「大德！何不左右顧視也？」時比丘見，畏慎不敢取。諸比丘白佛，佛言：「若為比丘，聽取。」

爾時比丘塹中得死人衣畏慎，白佛，佛問言：「汝用何心取？」答言：「以糞掃衣取，不以盜心取。」佛言：「不犯。自今已去，不應取坑塹中死人衣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時比丘塹中得死人衣畏慎，白佛，佛問言：「汝用何心取？」答言：「以糞掃衣取，不以盜心取。」佛言：「不犯。自今已去，不應取坑塹中死人衣。」

爾時有居士，浣衣已曬置壁上。時納衣諸比丘見，謂是糞掃衣便取。時居士見語言：「莫取是我衣。」比丘言：「我謂是糞掃衣故取耳。」便放之而去。彼比丘畏慎，白佛，佛言：「汝以何心取？」答言：「糞掃衣取，不以盜心取。」佛言：「無犯。自今已去，不應取在園上、若籬上、塹中糞掃衣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時有居士，浣衣已曬置壁上。時納衣諸比丘見，謂是糞掃衣便取。時居士見語言：「莫取是我衣。」比丘言：「我謂是糞掃衣故取耳。」便放之而去。彼比丘畏慎，白佛，佛言：「汝以何心取？」答言：「糞掃衣取，不以盜心取。」佛言：「無犯。自今已去，不應取在園上、若籬上、塹中糞掃衣。」

時有比丘，於大官斷事處前，有死人衣，比丘取此人衣。時大官勅旃陀羅，取死人棄之。旃陀羅言：「何不使取衣者棄之？」大官問言：「何人取衣？」答言：「是沙門釋子取。」諸比丘白佛，佛言：「不應在斷事處取死人衣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時有比丘，於大官斷事處前，有死人衣，比丘取此人衣。時大官勅旃陀羅，取死人棄之。旃陀羅言：「何不使取衣者棄之？」大官問言：「何人取衣？」答言：「是沙門釋子取。」諸比丘白佛，佛言：「不應在斷事處取死人衣。」

爾時比丘在道行，去塚不遠，見未壞死人有衣，即取而去。死人即起語言：「大德！莫持我衣去。」比丘言：「汝死人，何處有衣？」故持去不止。死人逐比丘，至祇桓門外，脚跌倒地。餘比丘見，問此比丘：「彼何所說？」比丘答言：「此死人，我取其衣來。」諸比丘白佛，佛言：「不應取未壞死人衣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時比丘在道行，去塚不遠，見未壞死人有衣，即取而去。死人即起語言：「大德！莫持我衣去。」比丘言：「汝死人，何處有衣？」故持去不止。死人逐比丘，至祇桓門外，脚跌倒地。餘比丘見，問此比丘：「彼何所說？」比丘答言：「此死人，我取其衣來。」諸比丘白佛，佛言：「不應取未壞死人衣。」

爾時有牧牛人，以衣置頭上而眠。時糞掃衣比丘見，謂是死人，彼作如是念：「世尊不聽比丘取未壞死人衣。」即取死人臂骨打此牧牛人頭破，彼即起語言：「大德！何故見打？」答言：「我向謂汝死。」牧牛人言：「汝不別我死生耶？」即打比丘次死。諸比丘白佛，佛言：「死人未壞，不應打令壞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時有牧牛人，以衣置頭上而眠。時糞掃衣比丘見，謂是死人，彼作如是念：「世尊不聽比丘取未壞死人衣。」即取死人臂骨打此牧牛人頭破，彼即起語言：「大德！何故見打？」答言：「我向謂汝死。」牧牛人言：「汝不別我死生耶？」即打比丘次死。諸比丘白佛，佛言：「死人未壞，不應打令壞。」

時六群比丘，畜非衣作鉢囊、革屣囊、針筒。畜錦文臥氈、褥枕、氍𣯫、獺皮。諸比丘白佛，佛言：「不應以非衣作鉢囊及針筒。不應畜錦文臥具、氈褥枕、𣰽𣯫、獺皮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時六群比丘，畜非衣作鉢囊、革屣囊、針筒。畜錦文臥氈、褥枕、氍𣯫、獺皮。諸比丘白佛，佛言：「不應以非衣作鉢囊及針筒。不應畜錦文臥具、氈褥枕、𣰽𣯫、獺皮。」

爾時比丘，塚間得錦文臥氈、褥枕，諸比丘畏慎不敢取，白佛，佛言：「聽取用。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時比丘，塚間得錦文臥氈、褥枕，諸比丘畏慎不敢取，白佛，佛言：「聽取用。」

時有比丘，塚間得伊梨延陀耄、羅耄耄、羅𣰽𣯫，有畏慎不敢取，白佛，佛言：「聽取。却皮却草著，餘者用作地敷畜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時有比丘，塚間得伊梨延陀耄、羅耄耄、羅𣰽𣯫，有畏慎不敢取，白佛，佛言：「聽取。却皮却草著，餘者用作地敷畜。」

時有比丘於塚間得皮繩床、木床、獨坐床，白佛，佛言：「聽取。却皮，十種衣中隨以何衣作，聽畜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時有比丘於塚間得皮繩床、木床、獨坐床，白佛，佛言：「聽取。却皮，十種衣中隨以何衣作，聽畜。」

爾時比丘在塚間，得繩床、木床、獨坐床，有畏慎不敢取。白佛，佛言：「聽取。除二種繩，皮繩、髮繩，餘者應畜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時比丘在塚間，得繩床、木床、獨坐床，有畏慎不敢取。白佛，佛言：「聽取。除二種繩，皮繩、髮繩，餘者應畜。」

時比丘在塚間，得輦得蓋得步挽車，畏慎不敢取。白佛，佛言：「聽取畜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時比丘在塚間，得輦得蓋得步挽車，畏慎不敢取。白佛，佛言：「聽取畜。」

時比丘在塚間，得瓶澡灌、得杖扇，畏慎不敢取。白佛，佛言：「聽取畜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時比丘在塚間，得瓶澡灌、得杖扇，畏慎不敢取。白佛，佛言：「聽取畜。」

時有比丘在塚間，得钁鈎刀鎌，畏慎不敢取。白佛，佛言「聽取畜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時有比丘在塚間，得钁鈎刀鎌，畏慎不敢取。白佛，佛言「聽取畜。」

時有比丘，在塚間得錢自持來。比丘白佛，佛言：「不應取。」彼比丘須銅，白佛，佛言：「打破壞相，然後得自持去。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時有比丘，在塚間得錢自持來。比丘白佛，佛言：「不應取。」彼比丘須銅，白佛，佛言：「打破壞相，然後得自持去。」

時有比丘得牛嚼衣，白佛，佛言：「聽取用。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時有比丘得牛嚼衣，白佛，佛言：「聽取用。」

時有比丘得鼠嚙衣，白佛，佛言：「聽取用。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時有比丘得鼠嚙衣，白佛，佛言：「聽取用。」

有比丘得燒衣，白佛，佛言：「聽取。糞掃衣有十種：牛嚼衣、鼠嚙衣、燒衣、月水衣、產婦衣、神廟中衣、若鳥銜風吹離處者、塚間衣、求願衣、受王職衣、往還衣，是謂十種糞掃衣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有比丘得燒衣，白佛，佛言：「聽取。糞掃衣有十種：牛嚼衣、鼠嚙衣、燒衣、月水衣、產婦衣、神廟中衣、若鳥銜風吹離處者、塚間衣、求願衣、受王職衣、往還衣，是謂十種糞掃衣。」

爾時拘薩羅國波斯匿王，與摩竭提王阿闍世，中間共鬪多人死。時比丘欲往取死人衣。白佛，佛言：「聽往彼。若有人，先語取；若無人輒取。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時拘薩羅國波斯匿王，與摩竭提王阿闍世，中間共鬪多人死。時比丘欲往取死人衣。白佛，佛言：「聽往彼。若有人，先語取；若無人輒取。」

爾時阿闍世王，與毘舍離梨奢，中間共鬪多人死。時比丘欲往取彼死人衣。白佛，佛言：「應往語然後取，若無人輒自取。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿闍世王，與毘舍離梨奢，中間共鬪多人死。時比丘欲往取彼死人衣。白佛，佛言：「應往語然後取，若無人輒自取。」

爾時眾多居士，於塚間脫衣聚置一處，埋死人。時糞掃衣比丘見，謂是糞掃衣，取之而去。時諸居士見語言：「此是我衣，莫持去。」比丘言：「我謂是糞掃衣。」即放地而去。比丘畏慎，白佛，佛言：「汝以何心取？」答言：「以糞掃衣取，不以盜心。」佛言：「不犯。不應取大聚衣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時眾多居士，於塚間脫衣聚置一處，埋死人。時糞掃衣比丘見，謂是糞掃衣，取之而去。時諸居士見語言：「此是我衣，莫持去。」比丘言：「我謂是糞掃衣。」即放地而去。比丘畏慎，白佛，佛言：「汝以何心取？」答言：「以糞掃衣取，不以盜心。」佛言：「不犯。不應取大聚衣。」

爾時眾多居士於塚間燒死人，時糞掃衣比丘見烟已，喚餘比丘共往塚間取糞掃衣去。彼言：「可爾。」即共往至彼，默然一處住。時居士見，即與比丘一貴價衣。第二比丘言：「持來當共汝分。」彼言：「共何誰分？彼自與我。」二人共諍。諸比丘白佛，佛言：「應還問居士：『此衣與誰？』若居士言：『隨所與者是彼衣。』彼若言：『不知。』若言：『俱與。』應分作二分。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時眾多居士於塚間燒死人，時糞掃衣比丘見烟已，喚餘比丘共往塚間取糞掃衣去。彼言：「可爾。」即共往至彼，默然一處住。時居士見，即與比丘一貴價衣。第二比丘言：「持來當共汝分。」彼言：「共何誰分？彼自與我。」二人共諍。諸比丘白佛，佛言：「應還問居士：『此衣與誰？』若居士言：『隨所與者是彼衣。』彼若言：『不知。』若言：『俱與。』應分作二分。」

爾時有比丘，往塚間取糞掃衣，遙見有糞掃衣，一比丘即占言：「此是我衣。」第二比丘即走往取，二人共諍，各言：「是我衣。」諸比丘白佛，佛言：「糞掃衣無主，屬先取者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時有比丘，往塚間取糞掃衣，遙見有糞掃衣，一比丘即占言：「此是我衣。」第二比丘即走往取，二人共諍，各言：「是我衣。」諸比丘白佛，佛言：「糞掃衣無主，屬先取者。」

時有二比丘，俱往塚間取糞掃衣，遙見有衣便占言：「是我衣。」二人俱走往取衣，共諍各言是我衣。比丘白佛，佛言：「糞掃衣無主，隨共取分作二分。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時有二比丘，俱往塚間取糞掃衣，遙見有衣便占言：「是我衣。」二人俱走往取衣，共諍各言是我衣。比丘白佛，佛言：「糞掃衣無主，隨共取分作二分。」

爾時有眾多居士，載死人置塚間。糞掃衣比丘見，即語餘比丘言：「我曹今往取糞掃衣，可多得。」彼比丘言：「汝等自去，我不往。」比丘即疾往，大得糞掃衣，持來至僧伽藍中淨浣治。彼比丘見，語此比丘言：「汝作何事而不共我往取衣？我往取衣大得來。」此比丘言：「持來共汝分。」答言：「汝不共我取，云何共分？」二人共諍。比丘白佛，佛言：「屬彼往取者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時有眾多居士，載死人置塚間。糞掃衣比丘見，即語餘比丘言：「我曹今往取糞掃衣，可多得。」彼比丘言：「汝等自去，我不往。」比丘即疾往，大得糞掃衣，持來至僧伽藍中淨浣治。彼比丘見，語此比丘言：「汝作何事而不共我往取衣？我往取衣大得來。」此比丘言：「持來共汝分。」答言：「汝不共我取，云何共分？」二人共諍。比丘白佛，佛言：「屬彼往取者。」

爾時有眾多糞掃衣比丘，共期要往塚間取糞掃衣。有一比丘得貴價衣，餘比丘言：「持來共汝分。」彼答言：「我得此衣，何故共汝分？」多人共諍。比丘白佛，佛言：「隨先要，所得多少應共分。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時有眾多糞掃衣比丘，共期要往塚間取糞掃衣。有一比丘得貴價衣，餘比丘言：「持來共汝分。」彼答言：「我得此衣，何故共汝分？」多人共諍。比丘白佛，佛言：「隨先要，所得多少應共分。」

爾時佛在舍衛國。時諸居士祖父母、父母死，以幡蓋衣物裹祖父母、父母塔。糞掃衣比丘見，剝取之。諸居士見，皆共譏嫌言：「沙門釋子無有慚愧，盜取人物，自言：『我知正法。』如今觀之有何正法？我等為祖父母、父母起塔，以幡蓋裹塔供養。彼云何而自剝取？如似故為沙門釋子裹塔供養。我等實為祖父母、父母，以幡蓋裹覆塔供養。」諸比丘白佛，佛言：「不得取如是物。」若風吹漂置餘處，若鳥銜去著餘處，比丘見畏慎不敢取。比丘白佛，佛言：「若風吹、水漂、鳥銜著餘處，聽取。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛在舍衛國。時諸居士祖父母、父母死，以幡蓋衣物裹祖父母、父母塔。糞掃衣比丘見，剝取之。諸居士見，皆共譏嫌言：「沙門釋子無有慚愧，盜取人物，自言：『我知正法。』如今觀之有何正法？我等為祖父母、父母起塔，以幡蓋裹塔供養。彼云何而自剝取？如似故為沙門釋子裹塔供養。我等實為祖父母、父母，以幡蓋裹覆塔供養。」諸比丘白佛，佛言：「不得取如是物。」若風吹漂置餘處，若鳥銜去著餘處，比丘見畏慎不敢取。比丘白佛，佛言：「若風吹、水漂、鳥銜著餘處，聽取。」

爾時比丘，見有莊嚴供養塔衣即取，取已畏慎。比丘白佛，佛言：「汝以何心取？」答言：「以糞掃衣取，不以盜心。」佛言：「無犯。不應取莊嚴供養塔衣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時比丘，見有莊嚴供養塔衣即取，取已畏慎。比丘白佛，佛言：「汝以何心取？」答言：「以糞掃衣取，不以盜心。」佛言：「無犯。不應取莊嚴供養塔衣。」

爾時世尊在王舍城。時毘舍離有婬女，字菴婆羅婆利，形貌端正，有欲共宿者，與五十兩金，晝亦與五十兩金。時毘舍離以此婬女故，四方人集於毘舍離。時國法以為觀望極好。時王舍城諸大臣聞毘舍離有婬女，字菴婆羅婆利，形貌端正，有欲共夜宿者，與五十兩金，晝亦爾。時毘舍離以婬女故，四方人集於毘舍離，觀望極好。時大臣往瓶沙王所白言：「大王當知，毘舍離國有婬女，字菴婆羅婆利，形貌端正，有欲共宿者與五十兩金，晝亦如是。以婬女故，四方人集於毘舍離，觀望極好。」王勅諸臣：「汝等何不於此安婬女？」時王舍城有童女，字婆羅跋提，端正無比，勝於菴婆羅婆利。時大臣即安置此婬女，若有欲共宿者，與百兩金，晝亦如是。時王舍城以婬女故，四方人集於王舍城，觀望極好。時瓶沙王子字無畏，與此婬女共宿，遂便有娠。時婬女勅守門人言：「若有求見我者，當語言我病。」後日月滿，生一男兒，顏貌端正。時婬女即以白衣裹兒勅婢，持棄著巷中。婢即受勅，抱兒棄之。時王子無畏，清旦乘車往欲見王，遣人除屏道路。時王子遙見道中有白物，即住車問傍人言：「此白物是何等？」答言：「此是小兒。」問言：「死？活？」答言：「故活。」王子勅人抱取，時王子無畏無兒，即抱還舍與乳母養之。以活故，即為作字，名耆婆童子。王子所取故名童子。後漸長大，王子甚愛之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊在王舍城。時毘舍離有婬女，字菴婆羅婆利，形貌端正，有欲共宿者，與五十兩金，晝亦與五十兩金。時毘舍離以此婬女故，四方人集於毘舍離。時國法以為觀望極好。時王舍城諸大臣聞毘舍離有婬女，字菴婆羅婆利，形貌端正，有欲共夜宿者，與五十兩金，晝亦爾。時毘舍離以婬女故，四方人集於毘舍離，觀望極好。時大臣往瓶沙王所白言：「大王當知，毘舍離國有婬女，字菴婆羅婆利，形貌端正，有欲共宿者與五十兩金，晝亦如是。以婬女故，四方人集於毘舍離，觀望極好。」王勅諸臣：「汝等何不於此安婬女？」時王舍城有童女，字婆羅跋提，端正無比，勝於菴婆羅婆利。時大臣即安置此婬女，若有欲共宿者，與百兩金，晝亦如是。時王舍城以婬女故，四方人集於王舍城，觀望極好。時瓶沙王子字無畏，與此婬女共宿，遂便有娠。時婬女勅守門人言：「若有求見我者，當語言我病。」後日月滿，生一男兒，顏貌端正。時婬女即以白衣裹兒勅婢，持棄著巷中。婢即受勅，抱兒棄之。時王子無畏，清旦乘車往欲見王，遣人除屏道路。時王子遙見道中有白物，即住車問傍人言：「此白物是何等？」答言：「此是小兒。」問言：「死？活？」答言：「故活。」王子勅人抱取，時王子無畏無兒，即抱還舍與乳母養之。以活故，即為作字，名耆婆童子。王子所取故名童子。後漸長大，王子甚愛之。

爾時王子喚耆婆童子來語言：「汝欲久在王家，無有才技，不得空食王祿，汝可學技術。」答言：「當學。」耆婆自念：「我今當學何術，現世得大財富而少事？」作是念已：「我今寧可學醫方，可現世大得財富而少事。」念言：「誰當教我學醫道？」時彼聞得叉尸羅國有醫，姓阿提梨，字賓迦羅，極善醫道，彼能教我。爾時耆婆童子，即往彼國，詣賓迦羅所白言：「我欲從師受學醫道，當教我。」彼答言：「可爾。」時耆婆童子從學醫術經七年已，自念言：「我今習學醫術，何當有已？」即往師所白言：「我今習學醫術，何當有已？」時師即與一籠器及掘草之具：「汝可於得叉尸羅國面一由旬，求覓諸草，有非是藥者持來。」時耆婆童子即如師勅，於得叉尸羅國面一由旬，求覓非是藥者。周竟不得非是藥者，所見草木一切物善能分別，知所用處無非藥者。彼即空還，往師所白如是言：「師今當知，我於得叉尸羅國求非藥草。面一由旬，周竟不見非藥者。所見草木，盡能分別，所入用處。」師答耆婆言：「汝今可去，醫道以成。我於閻浮提中最為第一，我若死後次復有汝。」時耆婆自念：「我今先當治誰？此國既小，又在邊方，我今寧可還本國始開醫道。」於是即還歸婆伽陀城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時王子喚耆婆童子來語言：「汝欲久在王家，無有才技，不得空食王祿，汝可學技術。」答言：「當學。」耆婆自念：「我今當學何術，現世得大財富而少事？」作是念已：「我今寧可學醫方，可現世大得財富而少事。」念言：「誰當教我學醫道？」時彼聞得叉尸羅國有醫，姓阿提梨，字賓迦羅，極善醫道，彼能教我。爾時耆婆童子，即往彼國，詣賓迦羅所白言：「我欲從師受學醫道，當教我。」彼答言：「可爾。」時耆婆童子從學醫術經七年已，自念言：「我今習學醫術，何當有已？」即往師所白言：「我今習學醫術，何當有已？」時師即與一籠器及掘草之具：「汝可於得叉尸羅國面一由旬，求覓諸草，有非是藥者持來。」時耆婆童子即如師勅，於得叉尸羅國面一由旬，求覓非是藥者。周竟不得非是藥者，所見草木一切物善能分別，知所用處無非藥者。彼即空還，往師所白如是言：「師今當知，我於得叉尸羅國求非藥草。面一由旬，周竟不見非藥者。所見草木，盡能分別，所入用處。」師答耆婆言：「汝今可去，醫道以成。我於閻浮提中最為第一，我若死後次復有汝。」時耆婆自念：「我今先當治誰？此國既小，又在邊方，我今寧可還本國始開醫道。」於是即還歸婆伽陀城。

婆伽陀城中有大長者，其婦十二年中常患頭痛，眾醫治之而不能差。耆婆聞之，即往其家語守門人言：「白汝長者，有醫在門外。」時守門人即入白：「門外有醫。」長者婦問言：「醫形貌何似？」答言：「是年少。」彼自念言：「老宿諸醫治之不差，況復年少。」即勅守門人語言：「我今不須醫。」守門人即出語言：「我已為汝白長者，長者婦言：『今不須醫。』」耆婆復言：「汝可白汝長者婦，但聽我治，若差者隨意與我物。」時守門人復為白之：「醫作如是言：『但聽我治，若差隨意與我物。』」長者婦聞之，自念言：「若如是，無所損。」勅守門人喚入。時耆婆入，詣長者婦所問言：「何所患苦？」答言：「患如是如是。」復問：「病從何起？」答言：「從如是如是起。」復問：「病來久近？」答言：「病來爾許時。」彼問已語言：「我治汝病。」彼即取好藥以酥煎之，灌長者婦鼻，病者口中酥唾俱出。時病人即器承之，酥便收取，唾別棄之。時耆婆童子，見已心懷愁惱：「如是少酥不淨，猶尚慳惜，況能報我？」病者見已，問耆婆言：「汝愁惱耶？」答言：「實爾。」問言：「何故愁惱？」答言：「我自念言：『此少酥不淨，猶尚慳惜，況能報我？』以是故愁耳。」長者婦答言：「為家不易，棄之何益？可用然燈，是故收取。汝但治病，何憂如是？」彼即治之，後病得差。時長者婦，與四十萬兩金并奴婢車馬。時耆婆得此物已還王舍城，詣無畏王子門，語守門人言：「汝往白王言：『耆婆在外。』」守門人即入白王，王勅守門人喚入。耆婆入已，前頭面禮足在一面住，以前因緣具白無畏王子言：「以今所得物盡用上王。」王子言：「且止不須，便為供養已，汝自用之。」此是耆婆童子最初治病。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婆伽陀城中有大長者，其婦十二年中常患頭痛，眾醫治之而不能差。耆婆聞之，即往其家語守門人言：「白汝長者，有醫在門外。」時守門人即入白：「門外有醫。」長者婦問言：「醫形貌何似？」答言：「是年少。」彼自念言：「老宿諸醫治之不差，況復年少。」即勅守門人語言：「我今不須醫。」守門人即出語言：「我已為汝白長者，長者婦言：『今不須醫。』」耆婆復言：「汝可白汝長者婦，但聽我治，若差者隨意與我物。」時守門人復為白之：「醫作如是言：『但聽我治，若差隨意與我物。』」長者婦聞之，自念言：「若如是，無所損。」勅守門人喚入。時耆婆入，詣長者婦所問言：「何所患苦？」答言：「患如是如是。」復問：「病從何起？」答言：「從如是如是起。」復問：「病來久近？」答言：「病來爾許時。」彼問已語言：「我治汝病。」彼即取好藥以酥煎之，灌長者婦鼻，病者口中酥唾俱出。時病人即器承之，酥便收取，唾別棄之。時耆婆童子，見已心懷愁惱：「如是少酥不淨，猶尚慳惜，況能報我？」病者見已，問耆婆言：「汝愁惱耶？」答言：「實爾。」問言：「何故愁惱？」答言：「我自念言：『此少酥不淨，猶尚慳惜，況能報我？』以是故愁耳。」長者婦答言：「為家不易，棄之何益？可用然燈，是故收取。汝但治病，何憂如是？」彼即治之，後病得差。時長者婦，與四十萬兩金并奴婢車馬。時耆婆得此物已還王舍城，詣無畏王子門，語守門人言：「汝往白王言：『耆婆在外。』」守門人即入白王，王勅守門人喚入。耆婆入已，前頭面禮足在一面住，以前因緣具白無畏王子言：「以今所得物盡用上王。」王子言：「且止不須，便為供養已，汝自用之。」此是耆婆童子最初治病。