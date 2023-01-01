四分律卷第三十三(二分之十二)姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四分律卷第三十三(二分之十二)姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

受戒揵度之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受戒揵度之三

佛告迦葉：「昨夜釋提桓因持供養具來供養我欲聽法，是其光耳。」迦葉念言：「甚奇！甚特！大沙門威德乃爾，使釋提桓因持供養具來聽法耶？大沙門神足自在得阿羅漢，雖爾故不如我得阿羅漢。」時世尊食彼食已還詣本林。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「昨夜釋提桓因持供養具來供養我欲聽法，是其光耳。」迦葉念言：「甚奇！甚特！大沙門威德乃爾，使釋提桓因持供養具來聽法耶？大沙門神足自在得阿羅漢，雖爾故不如我得阿羅漢。」時世尊食彼食已還詣本林。

時梵天王欲興供養，於如來所夜闇時放大光明，照四方如大火聚，勝於前光清淨無瑕穢，叉手合掌禮如來已在前而住。迦葉夜起見林中，有大光明照四方，如大火聚清淨無瑕穢，勝於前光。見已明日往如來所，白言：「時已到，可往就食。」又復問言：「昨夜有大光勝於前光，云何得爾耶？」佛告迦葉：「昨夜梵天王來聽法，是其光耳。」迦葉念言：「此大沙門有大神德，甚奇！甚特！乃能令梵天王來聽法。此大沙門，有大神足自在得阿羅漢，雖爾故不如我得阿羅漢。」時世尊食彼迦葉食已，還彼林中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時梵天王欲興供養，於如來所夜闇時放大光明，照四方如大火聚，勝於前光清淨無瑕穢，叉手合掌禮如來已在前而住。迦葉夜起見林中，有大光明照四方，如大火聚清淨無瑕穢，勝於前光。見已明日往如來所，白言：「時已到，可往就食。」又復問言：「昨夜有大光勝於前光，云何得爾耶？」佛告迦葉：「昨夜梵天王來聽法，是其光耳。」迦葉念言：「此大沙門有大神德，甚奇！甚特！乃能令梵天王來聽法。此大沙門，有大神足自在得阿羅漢，雖爾故不如我得阿羅漢。」時世尊食彼迦葉食已，還彼林中。

時迦葉欲大祠祀，於摩竭國界多人集會。迦葉念言：「我祠祀多人集會，大沙門不來者不亦快耶？何以故？我今大祠祀，摩竭國人皆集，大沙門顏貌端正世所希有，若眾人見者，必當捨我事彼為師不承事我。」時世尊知迦葉心所念，即詣欝單越取自然粳米，於阿耨大泉坐晝日坐處。時迦葉復生此念：「大沙門今何以不來就食？我今大祠祀，摩竭國人大集，寧可留分耶？」即勅左右留分。明日清旦，迦葉詣佛所白言：「日時已到，宜知是時。」又復問言：「大沙門！昨日何以故不來耶？我昨日大祀，多人集會，我作是念：『云何今日沙門不來至耶？』我即留食分。」佛告迦葉：「我亦先知汝意，汝自念言：『今日大沙門不來者，則成我大祠。何以故？我今大祠祀，摩竭國多人集會，大沙門顏貌端正，諸人見者，皆當捨我事彼為師不復事我。』我知汝心中所念已，便至欝單越取自然粳米，詣阿耨大泉坐晝日坐處。」時迦葉念言：「此大沙門，甚奇！甚特！有大神德，知我心中所念已，乃至欝單越取自然粳米，至阿耨大泉坐晝日坐處。此大沙門雖有大神足自在得阿羅漢，故不如我得阿羅漢。」爾時世尊食迦葉食已，還本林中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時迦葉欲大祠祀，於摩竭國界多人集會。迦葉念言：「我祠祀多人集會，大沙門不來者不亦快耶？何以故？我今大祠祀，摩竭國人皆集，大沙門顏貌端正世所希有，若眾人見者，必當捨我事彼為師不承事我。」時世尊知迦葉心所念，即詣欝單越取自然粳米，於阿耨大泉坐晝日坐處。時迦葉復生此念：「大沙門今何以不來就食？我今大祠祀，摩竭國人大集，寧可留分耶？」即勅左右留分。明日清旦，迦葉詣佛所白言：「日時已到，宜知是時。」又復問言：「大沙門！昨日何以故不來耶？我昨日大祀，多人集會，我作是念：『云何今日沙門不來至耶？』我即留食分。」佛告迦葉：「我亦先知汝意，汝自念言：『今日大沙門不來者，則成我大祠。何以故？我今大祠祀，摩竭國多人集會，大沙門顏貌端正，諸人見者，皆當捨我事彼為師不復事我。』我知汝心中所念已，便至欝單越取自然粳米，詣阿耨大泉坐晝日坐處。」時迦葉念言：「此大沙門，甚奇！甚特！有大神德，知我心中所念已，乃至欝單越取自然粳米，至阿耨大泉坐晝日坐處。此大沙門雖有大神足自在得阿羅漢，故不如我得阿羅漢。」爾時世尊食迦葉食已，還本林中。

時世尊得一貴價糞掃衣，念言：「當云何得水浣此衣耶？」爾時釋提桓因知佛心中所念，即於如來前指地成大池，極為清淨無有垢濁，前白佛言：「願世尊用此水浣衣。」時世尊復作是念：「當於何物上浣衣？」爾時釋提桓因知如來心中所念，往詣摩頭鳩羅山，取四方大石置如來前：「唯願世尊於此石上浣衣。」時世尊復作是念：「浣衣已當於何處曬衣？」釋提桓因復知世尊心中所念，復詣摩頭鳩羅山，更取大方石置如來前：「願於此石上曬衣。」時世尊浣曬衣已，復生此念：「我今寧可於此指地池中洗浴。」即脫衣洗浴。世尊復作是念：「我今當攀何物出此池？」時彼池側有一大迦休樹，本曲外向。世尊生此念已，樹即迴向池，世尊得攀而出。時迦葉明日清旦往世尊所白言：「時已到，可往就食。」又問言：「大沙門！何由有此好池？本所不見。」佛告迦葉：「我近者得一貴價糞掃衣。我念言：『當云何得水浣此衣？』時釋提桓因知我所念，即以指指地，便有此池，清淨無有垢濁。『願世尊可於此池浣衣。』迦葉當知，此池名為指地池，猶若神祠無異。」復問言：「何由有此大方石？本所無有。」佛告迦葉：「我作是念：『當於何處浣衣？』時釋提桓因知我所念，即詣摩頭鳩羅山上，取此四方石來，語我言：『可於此上浣衣。』」復問言：「此第二方石，何由而有？本來不見。」佛告迦葉：「我浣衣已念言：『當於何處曬衣？』釋提桓因知我心中所念，復詣摩頭鳩羅山上，取此方石來，語我言：『願於此石上曬衣。』」復問言：「此池上樹，本曲外向，今何曲內向？」佛告迦葉：「我浣曬衣已作是念：『我寧可入此池洗浴。』即便入池浴，浴已念言：『何所攀而出於是？』此樹即迴曲內向，令我得攀而出。是故爾耳。」即告迦葉：「當知猶如神樹無異。」時迦葉念言：「大沙門，甚奇！甚特！有大神力，釋提桓因供給所須，乃使無情物隨意。」迦葉言：「此大沙門，神足自在得阿羅漢，雖爾故不如我得阿羅漢。」時世尊食迦葉食已，還詣本林。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時世尊得一貴價糞掃衣，念言：「當云何得水浣此衣耶？」爾時釋提桓因知佛心中所念，即於如來前指地成大池，極為清淨無有垢濁，前白佛言：「願世尊用此水浣衣。」時世尊復作是念：「當於何物上浣衣？」爾時釋提桓因知如來心中所念，往詣摩頭鳩羅山，取四方大石置如來前：「唯願世尊於此石上浣衣。」時世尊復作是念：「浣衣已當於何處曬衣？」釋提桓因復知世尊心中所念，復詣摩頭鳩羅山，更取大方石置如來前：「願於此石上曬衣。」時世尊浣曬衣已，復生此念：「我今寧可於此指地池中洗浴。」即脫衣洗浴。世尊復作是念：「我今當攀何物出此池？」時彼池側有一大迦休樹，本曲外向。世尊生此念已，樹即迴向池，世尊得攀而出。時迦葉明日清旦往世尊所白言：「時已到，可往就食。」又問言：「大沙門！何由有此好池？本所不見。」佛告迦葉：「我近者得一貴價糞掃衣。我念言：『當云何得水浣此衣？』時釋提桓因知我所念，即以指指地，便有此池，清淨無有垢濁。『願世尊可於此池浣衣。』迦葉當知，此池名為指地池，猶若神祠無異。」復問言：「何由有此大方石？本所無有。」佛告迦葉：「我作是念：『當於何處浣衣？』時釋提桓因知我所念，即詣摩頭鳩羅山上，取此四方石來，語我言：『可於此上浣衣。』」復問言：「此第二方石，何由而有？本來不見。」佛告迦葉：「我浣衣已念言：『當於何處曬衣？』釋提桓因知我心中所念，復詣摩頭鳩羅山上，取此方石來，語我言：『願於此石上曬衣。』」復問言：「此池上樹，本曲外向，今何曲內向？」佛告迦葉：「我浣曬衣已作是念：『我寧可入此池洗浴。』即便入池浴，浴已念言：『何所攀而出於是？』此樹即迴曲內向，令我得攀而出。是故爾耳。」即告迦葉：「當知猶如神樹無異。」時迦葉念言：「大沙門，甚奇！甚特！有大神力，釋提桓因供給所須，乃使無情物隨意。」迦葉言：「此大沙門，神足自在得阿羅漢，雖爾故不如我得阿羅漢。」時世尊食迦葉食已，還詣本林。

時迦葉復生此念：「有人來至此，我當與食。」時世尊即化作五百比丘，著衣持鉢從遠而至。時迦葉遙見五百比丘著衣持鉢從遠而至，生此念：「咄哉！此諸比丘從何而來？我何由得食與之？」時世尊即攝神足還使五百比丘不現。迦葉念言：「此皆是大沙門神力所為。」時迦葉復作是念：「若有人來至此者，我當與食。」時世尊復以神力，化作五百螺髻梵志，手持澡瓶從遠而來。時迦葉遙見五百編髮梵志手持澡瓶來，作是念言：「咄哉！今五百梵志來，何由得食與之？」時世尊即攝神足，令五百梵志不現。迦葉念言：「此大沙門所為。」時迦葉復生此念：「若有人來至此，我當與食。」時世尊復化作五百事火梵志，去石室不遠皆共祀火神。時迦葉見已作是念言：「咄哉！此從何來？我當何由得食與之？」時世尊即攝神足，令五百梵志不現。迦葉念言：「此皆是大沙門所為。」時迦葉弟子諸梵志，日三入水浴，極寒戰不堪。爾時世尊，即化作五百火爐皆無烟焰，使諸梵志各得自炙。諸梵志念言：「此皆是大沙門所為。」時諸梵志，皆欲破薪，而不能得破。諸梵志念言：「此皆是大沙門威力所為。」適得破，便復念言：「是大沙門神力所為。」欲得舉斧不能得舉，念言：「是大沙門所為。」適得舉斧，復念言：「是大沙門所為。」諸梵志欲得下斧，而不能得下，念言：「此大沙門所為。」適得下斧，念言：「是大沙門所為。」諸梵志欲然火不能得然，念言：「皆是大沙門所為。」火既得然，念言：「大沙門所為。」欲滅而不能得滅，念言：「皆是大沙門所為。」適得滅，念言：「是大沙門所為。」捉澡瓶水欲瀉去而不能得出，念言：「大沙門所為。」既得去水，念言：「大沙門所為。」諸梵志欲得止澡瓶水，不能得止，念言：「大沙門所為。」既得止，念言：「大沙門所為。」爾時四面有大黑雲起，天大雨墮如象尿，潦水齊腰。時迦葉念言：「此大沙門，極為端正人中第一，或能為水所漂。」即將徒眾乘一樹船往求世尊。世尊爾時在外露地經行，地燥如舊。時迦葉見佛露地經行，地燥如舊猶如屋內，念言：「此大沙門，甚奇！甚特！使無情之物迴轉如意。此大沙門，神足自在得阿羅漢，雖爾故不如我得阿羅漢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時迦葉復生此念：「有人來至此，我當與食。」時世尊即化作五百比丘，著衣持鉢從遠而至。時迦葉遙見五百比丘著衣持鉢從遠而至，生此念：「咄哉！此諸比丘從何而來？我何由得食與之？」時世尊即攝神足還使五百比丘不現。迦葉念言：「此皆是大沙門神力所為。」時迦葉復作是念：「若有人來至此者，我當與食。」時世尊復以神力，化作五百螺髻梵志，手持澡瓶從遠而來。時迦葉遙見五百編髮梵志手持澡瓶來，作是念言：「咄哉！今五百梵志來，何由得食與之？」時世尊即攝神足，令五百梵志不現。迦葉念言：「此大沙門所為。」時迦葉復生此念：「若有人來至此，我當與食。」時世尊復化作五百事火梵志，去石室不遠皆共祀火神。時迦葉見已作是念言：「咄哉！此從何來？我當何由得食與之？」時世尊即攝神足，令五百梵志不現。迦葉念言：「此皆是大沙門所為。」時迦葉弟子諸梵志，日三入水浴，極寒戰不堪。爾時世尊，即化作五百火爐皆無烟焰，使諸梵志各得自炙。諸梵志念言：「此皆是大沙門所為。」時諸梵志，皆欲破薪，而不能得破。諸梵志念言：「此皆是大沙門威力所為。」適得破，便復念言：「是大沙門神力所為。」欲得舉斧不能得舉，念言：「是大沙門所為。」適得舉斧，復念言：「是大沙門所為。」諸梵志欲得下斧，而不能得下，念言：「此大沙門所為。」適得下斧，念言：「是大沙門所為。」諸梵志欲然火不能得然，念言：「皆是大沙門所為。」火既得然，念言：「大沙門所為。」欲滅而不能得滅，念言：「皆是大沙門所為。」適得滅，念言：「是大沙門所為。」捉澡瓶水欲瀉去而不能得出，念言：「大沙門所為。」既得去水，念言：「大沙門所為。」諸梵志欲得止澡瓶水，不能得止，念言：「大沙門所為。」既得止，念言：「大沙門所為。」爾時四面有大黑雲起，天大雨墮如象尿，潦水齊腰。時迦葉念言：「此大沙門，極為端正人中第一，或能為水所漂。」即將徒眾乘一樹船往求世尊。世尊爾時在外露地經行，地燥如舊。時迦葉見佛露地經行，地燥如舊猶如屋內，念言：「此大沙門，甚奇！甚特！使無情之物迴轉如意。此大沙門，神足自在得阿羅漢，雖爾故不如我得阿羅漢。」

迦葉他日復往世尊所，白言：「食時已到可往就食。」佛言迦葉：「汝竝在前，吾後當往。」時世尊遣迦葉已，猶如力士屈申臂頃，從經行地沒，即於彼貫迦葉船底而出。見已便作是言：「此大沙門有大神德，先遣我言後至，今者乃先在船耶？」佛告迦葉：「吾遣汝已，如力士屈申臂頃於經行地沒，貫汝船底而出。」迦葉作是念言：「此大沙門有大神力，先遣我已，後來涌出船上。大沙門有大神力得阿羅漢，雖爾故不如我道真。」爾時世尊知迦葉心中所念，告言：「汝常稱言：『大沙門雖得阿羅漢，不如我得阿羅漢。』如今觀汝，非阿羅漢、非向阿羅漢道。」迦葉念言：「此大沙門，有大威神，知我心中所念。此大沙門有大神足自在得阿羅漢，我今寧可從彼修梵行。」即前白佛：「我今欲從如來所修梵行。」佛告迦葉：「汝有五百弟子，從汝學梵行，汝應告彼使知。若彼有意樂者，自隨所樂修行。」時迦葉即往弟子所告言：「汝等知不？我今欲從沙門瞿曇所修梵行。汝等心所樂者，各自隨意。」諸弟子白言：「我等久已有信心於彼沙門所，唯待師耳。」爾時五百弟子，即持螺髻事火具、淨衣、澡瓶，往擲尼連禪水中已，來詣如來所，頭面禮足在一面坐。時世尊與五百人漸次為說勝法，勸令發歡喜心。所謂法者，布施持戒生天之法，呵欲不淨、讚歎出離為樂。五百人即於座上，諸塵垢盡得法眼淨，見法得法成就諸法得果證。前白佛言：「我等欲於如來所出家修梵行。」佛言：「來比丘！於我法中快修梵行得盡苦際，即名為受具足戒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉他日復往世尊所，白言：「食時已到可往就食。」佛言迦葉：「汝竝在前，吾後當往。」時世尊遣迦葉已，猶如力士屈申臂頃，從經行地沒，即於彼貫迦葉船底而出。見已便作是言：「此大沙門有大神德，先遣我言後至，今者乃先在船耶？」佛告迦葉：「吾遣汝已，如力士屈申臂頃於經行地沒，貫汝船底而出。」迦葉作是念言：「此大沙門有大神力，先遣我已，後來涌出船上。大沙門有大神力得阿羅漢，雖爾故不如我道真。」爾時世尊知迦葉心中所念，告言：「汝常稱言：『大沙門雖得阿羅漢，不如我得阿羅漢。』如今觀汝，非阿羅漢、非向阿羅漢道。」迦葉念言：「此大沙門，有大威神，知我心中所念。此大沙門有大神足自在得阿羅漢，我今寧可從彼修梵行。」即前白佛：「我今欲從如來所修梵行。」佛告迦葉：「汝有五百弟子，從汝學梵行，汝應告彼使知。若彼有意樂者，自隨所樂修行。」時迦葉即往弟子所告言：「汝等知不？我今欲從沙門瞿曇所修梵行。汝等心所樂者，各自隨意。」諸弟子白言：「我等久已有信心於彼沙門所，唯待師耳。」爾時五百弟子，即持螺髻事火具、淨衣、澡瓶，往擲尼連禪水中已，來詣如來所，頭面禮足在一面坐。時世尊與五百人漸次為說勝法，勸令發歡喜心。所謂法者，布施持戒生天之法，呵欲不淨、讚歎出離為樂。五百人即於座上，諸塵垢盡得法眼淨，見法得法成就諸法得果證。前白佛言：「我等欲於如來所出家修梵行。」佛言：「來比丘！於我法中快修梵行得盡苦際，即名為受具足戒。」

時迦葉中弟，名那提迦葉，在尼連禪水下流居，有三百弟子，於中最為尊上，為眾人師首。時彼眾中有一弟子，至尼連禪水上看，見水中有事火具及髮澡瓶，有淨衣為水所漂。見已疾疾來至那提迦葉所語言：「師當知，此尼連禪水中，有髮事火具淨衣澡瓶，為水所漂。不審上流大師，將無為惡人所害？」時欝鞞羅迦葉小弟，名伽耶迦葉，居象頭山中，有二百弟子，於中為師首。時那提迦葉語一弟子言：「汝速往至象頭山中，到已語伽耶迦葉言：『知不？今尼連禪水中，有事火具諸物盡為水所漂。汝速來，可共往看兄將無為惡人所害耶？』」時弟子受那提迦葉語已，往伽耶迦葉所：「小師知不？師有此語：『尼連禪水中，有澡瓶淨衣髮諸事火具，為尼連禪水所漂。速來，共往看大兄將無為惡人所害耶？』」時小弟聞其語已，即將二百弟子，詣那提迦葉所。到已，那提迦葉、伽耶迦葉復語一弟子言：「汝速往至大兄所看，將無為惡人所害耶？」時彼弟子受二師語已，即往看大兄。到已問言：「云何大師，從此大沙門學修梵行為勝耶？」迦葉報言：「汝等當知！我從世尊出家學道，極為勝妙。」時彼弟子，還至二師所語言：「諸師當知！我大師已將諸弟子，詣大沙門所出家修梵行。」時二師念言：「從家捨家從彼學梵行者必不虛。何以故？我兄聰明垢薄多有智慧，而將諸弟子從彼受學，必思量得所故爾耳，而況我等不從受學。」時那提迦葉、伽耶迦葉各將諸弟子詣大兄所，到已白兄言：「大兄！此處勝耶？」兄報二弟言：「此處極勝，從家捨家，從大沙門修梵行者，乃為勝妙。」二弟白兄言：「我等亦欲從大沙門學修梵行。」爾時欝鞞羅迦葉，將二弟并五百弟子，往詣世尊所，頭面禮足在一面坐。時欝鞞羅迦葉，前白佛言：「我有中弟，名那提迦葉，在尼連禪水邊住，常教授三百弟子，為人師首。次第三弟，在象頭山中住，教授二百弟子，為人師首。今各來集，欲從世尊求修梵行。唯願世尊聽出家受具足得修梵行。」世尊即聽，漸次為說勝法。所謂法者，布施持戒生天之法，呵欲不淨、讚歎出離為樂。即於座上諸塵垢盡得法眼淨，見法得法成就諸法得果證。各前白佛言：「唯然世尊！我等欲從如來法中出家修梵行。」佛言：「來比丘！於我法中快得修梵行得盡苦際，即名為受具足戒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時迦葉中弟，名那提迦葉，在尼連禪水下流居，有三百弟子，於中最為尊上，為眾人師首。時彼眾中有一弟子，至尼連禪水上看，見水中有事火具及髮澡瓶，有淨衣為水所漂。見已疾疾來至那提迦葉所語言：「師當知，此尼連禪水中，有髮事火具淨衣澡瓶，為水所漂。不審上流大師，將無為惡人所害？」時欝鞞羅迦葉小弟，名伽耶迦葉，居象頭山中，有二百弟子，於中為師首。時那提迦葉語一弟子言：「汝速往至象頭山中，到已語伽耶迦葉言：『知不？今尼連禪水中，有事火具諸物盡為水所漂。汝速來，可共往看兄將無為惡人所害耶？』」時弟子受那提迦葉語已，往伽耶迦葉所：「小師知不？師有此語：『尼連禪水中，有澡瓶淨衣髮諸事火具，為尼連禪水所漂。速來，共往看大兄將無為惡人所害耶？』」時小弟聞其語已，即將二百弟子，詣那提迦葉所。到已，那提迦葉、伽耶迦葉復語一弟子言：「汝速往至大兄所看，將無為惡人所害耶？」時彼弟子受二師語已，即往看大兄。到已問言：「云何大師，從此大沙門學修梵行為勝耶？」迦葉報言：「汝等當知！我從世尊出家學道，極為勝妙。」時彼弟子，還至二師所語言：「諸師當知！我大師已將諸弟子，詣大沙門所出家修梵行。」時二師念言：「從家捨家從彼學梵行者必不虛。何以故？我兄聰明垢薄多有智慧，而將諸弟子從彼受學，必思量得所故爾耳，而況我等不從受學。」時那提迦葉、伽耶迦葉各將諸弟子詣大兄所，到已白兄言：「大兄！此處勝耶？」兄報二弟言：「此處極勝，從家捨家，從大沙門修梵行者，乃為勝妙。」二弟白兄言：「我等亦欲從大沙門學修梵行。」爾時欝鞞羅迦葉，將二弟并五百弟子，往詣世尊所，頭面禮足在一面坐。時欝鞞羅迦葉，前白佛言：「我有中弟，名那提迦葉，在尼連禪水邊住，常教授三百弟子，為人師首。次第三弟，在象頭山中住，教授二百弟子，為人師首。今各來集，欲從世尊求修梵行。唯願世尊聽出家受具足得修梵行。」世尊即聽，漸次為說勝法。所謂法者，布施持戒生天之法，呵欲不淨、讚歎出離為樂。即於座上諸塵垢盡得法眼淨，見法得法成就諸法得果證。各前白佛言：「唯然世尊！我等欲從如來法中出家修梵行。」佛言：「來比丘！於我法中快得修梵行得盡苦際，即名為受具足戒。」

時世尊度此千梵志授具足已，將至象頭山中。於象頭山中有千比丘僧，以三事教化：一者神足教化，二者憶念教化，三者說法教化。彼神足教化者，或化一作無數，或無數還為一，內外通達、石壁皆過，如遊虛空無所妨礙；於虛空中結跏趺坐，亦如飛鳥周旋往來；入地如水出沒自在，履水如地而不沒溺；身放烟火如大火聚；日月有大神德靡所不照，能以手捫摸，身至梵天往來無礙，是謂世尊神足教化千比丘。憶念教化者，教言：「汝當思惟是，莫思惟是。當念是，莫念是。當滅是，當成就是。」是謂世尊憶念教授千比丘。說法教化者，一切熾然，何等一切熾然？眼熾然、色熾然、眼識熾然、眼觸熾然。若復眼觸因緣生受，若苦、若樂、若不苦不樂，亦名為熾然。何等為熾然？熾然者，欲火、恚火、癡火也。復云何名熾然？熾然者，生老病死愁憂苦惱熾然，我說此苦所生處，乃至意亦如是。爾時世尊，以此三事教授千比丘。爾時千比丘，受此三事教授已，即時無漏心解脫、無礙解脫智生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時世尊度此千梵志授具足已，將至象頭山中。於象頭山中有千比丘僧，以三事教化：一者神足教化，二者憶念教化，三者說法教化。彼神足教化者，或化一作無數，或無數還為一，內外通達、石壁皆過，如遊虛空無所妨礙；於虛空中結跏趺坐，亦如飛鳥周旋往來；入地如水出沒自在，履水如地而不沒溺；身放烟火如大火聚；日月有大神德靡所不照，能以手捫摸，身至梵天往來無礙，是謂世尊神足教化千比丘。憶念教化者，教言：「汝當思惟是，莫思惟是。當念是，莫念是。當滅是，當成就是。」是謂世尊憶念教授千比丘。說法教化者，一切熾然，何等一切熾然？眼熾然、色熾然、眼識熾然、眼觸熾然。若復眼觸因緣生受，若苦、若樂、若不苦不樂，亦名為熾然。何等為熾然？熾然者，欲火、恚火、癡火也。復云何名熾然？熾然者，生老病死愁憂苦惱熾然，我說此苦所生處，乃至意亦如是。爾時世尊，以此三事教授千比丘。爾時千比丘，受此三事教授已，即時無漏心解脫、無礙解脫智生。

爾時世尊化此千比丘已便作是念：「我先許瓶沙王請，若我成佛得一切智，先來至羅閱城。我今應往見瓶沙王。」即正衣服，將大比丘千人，皆是舊學螺髻梵志，皆已得定調柔永得解脫，從摩竭國界遊化漸至杖林中。爾時世尊於杖林中善住尼拘律樹王下坐。時瓶沙王聞沙門瞿曇出自釋種出家學道，將千弟子遊行摩竭界，皆是舊學螺髻梵志，皆已得定調柔永得解脫，從摩竭界遊行來至杖林中，止善住尼拘律樹王下坐。彼沙門瞿曇有大名稱，靡所不聞。所謂名稱者，如來、至真、等正覺、明行足、為善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，於天及世間人、魔若魔天，及梵天眾、沙門、婆羅門眾中，自知得神通智證，常自娛樂。與人說法，上中下言悉善，義味深邃，具足演布，修諸梵行。「善哉！乃得見如是阿羅漢。我今寧可自往見大沙門瞿曇。」時王瓶沙駕萬二千乘車，將八萬四千人前後圍繞，以王威勢出羅閱城，欲見世尊。時王瓶沙往杖林中，齊車所至處，即下車步進入林。遙見世尊顏貌殊特猶如紫金，便發歡喜心，於如來所前頭面禮足已在一面坐。時摩竭國人，或有禮足而坐者，或有舉手相問訊而坐者，或有稱姓名而坐者，或有叉手合掌向如來而坐者，或有默然而坐者。時摩竭國人作是念：「為大沙門從欝鞞羅迦葉學梵行耶？為欝鞞羅迦葉并弟子眾，從大沙門瞿曇學梵行耶？」時世尊知其國人心中所念，即以偈向欝鞞羅迦葉說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊化此千比丘已便作是念：「我先許瓶沙王請，若我成佛得一切智，先來至羅閱城。我今應往見瓶沙王。」即正衣服，將大比丘千人，皆是舊學螺髻梵志，皆已得定調柔永得解脫，從摩竭國界遊化漸至杖林中。爾時世尊於杖林中善住尼拘律樹王下坐。時瓶沙王聞沙門瞿曇出自釋種出家學道，將千弟子遊行摩竭界，皆是舊學螺髻梵志，皆已得定調柔永得解脫，從摩竭界遊行來至杖林中，止善住尼拘律樹王下坐。彼沙門瞿曇有大名稱，靡所不聞。所謂名稱者，如來、至真、等正覺、明行足、為善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，於天及世間人、魔若魔天，及梵天眾、沙門、婆羅門眾中，自知得神通智證，常自娛樂。與人說法，上中下言悉善，義味深邃，具足演布，修諸梵行。「善哉！乃得見如是阿羅漢。我今寧可自往見大沙門瞿曇。」時王瓶沙駕萬二千乘車，將八萬四千人前後圍繞，以王威勢出羅閱城，欲見世尊。時王瓶沙往杖林中，齊車所至處，即下車步進入林。遙見世尊顏貌殊特猶如紫金，便發歡喜心，於如來所前頭面禮足已在一面坐。時摩竭國人，或有禮足而坐者，或有舉手相問訊而坐者，或有稱姓名而坐者，或有叉手合掌向如來而坐者，或有默然而坐者。時摩竭國人作是念：「為大沙門從欝鞞羅迦葉學梵行耶？為欝鞞羅迦葉并弟子眾，從大沙門瞿曇學梵行耶？」時世尊知其國人心中所念，即以偈向欝鞞羅迦葉說：

「汝等見何變？ 捨諸事火具？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝等見何變？ 捨諸事火具？

吾今問迦葉， 云何捨火具？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾今問迦葉， 云何捨火具？」

爾時迦葉復以偈報世尊言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時迦葉復以偈報世尊言：

「飲食諸美味， 愛欲女及祀； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「飲食諸美味， 愛欲女及祀；

我見如是垢， 故捨事火具。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我見如是垢， 故捨事火具。」

世尊復以偈問迦葉言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊復以偈問迦葉言：

「飲食諸美味， 於中無所樂； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「飲食諸美味， 於中無所樂；

天上及世間， 今說樂何處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天上及世間， 今說樂何處。」

迦葉復以偈報世尊言 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉復以偈報世尊言

「我見迹休息， 三界無所礙； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我見迹休息， 三界無所礙；

不異不可異， 不樂事火祀。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不異不可異， 不樂事火祀。」

時摩竭國人復生是念：「大沙門說二偈，欝鞞羅迦葉亦說二偈，我等猶故未別，為大沙門從迦葉受學耶？為迦葉及弟子從大沙門受學耶？」時世尊知摩竭國人心中所念已，告迦葉言：「汝起為吾扇背。」答言：「爾。」時迦葉受佛教已，即從坐起上昇虛空，還下禮世尊足，以手摩捫如來足，以口嗚之自稱姓字：「世尊是我師，我是弟子。」即持扇在如來後而扇。時摩竭國人自相謂言：「大沙門瞿曇不從迦葉學梵行，迦葉及弟子眾從大沙門瞿曇學梵行。」爾時世尊知摩竭國人無有疑故，漸次為說法，勸令發歡喜心。所謂法者，布施持戒生天之法，呵欲不淨、讚歎出離為樂。時摩竭國人瓶沙王為首，八萬四千人十二那由他天，諸塵垢盡得法眼淨，見法得法成就諸法自知得果證。前白佛言：「我等歸依佛法僧，聽為優婆塞，盡形壽不殺生乃至不飲酒。」瓶沙王見法得法，前白佛言：「自念昔日，為太子時，心生六願：一者、若父壽終我登位為王。二者、當我治國時願佛出世。三者、使我身見世尊。四者、設我見佛已生歡喜心於如來所。五者、已發歡喜心得聞正法。六者、聞法已尋得信解。今我父王已命終，得登位為王。然我治國，正值佛出世。今復自見佛，見佛已發歡喜心，於佛所已發歡喜心，便得聞法，聞法已便得信解。今正是時，唯願世尊入羅閱城。」時世尊默然受瓶沙王請已，即從座起，著衣將千比丘，皆是舊學螺髻梵志，皆已得定調柔永得解脫，萬二千乘車、八萬四千眾前後圍遶，以佛威神入羅閱城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時摩竭國人復生是念：「大沙門說二偈，欝鞞羅迦葉亦說二偈，我等猶故未別，為大沙門從迦葉受學耶？為迦葉及弟子從大沙門受學耶？」時世尊知摩竭國人心中所念已，告迦葉言：「汝起為吾扇背。」答言：「爾。」時迦葉受佛教已，即從坐起上昇虛空，還下禮世尊足，以手摩捫如來足，以口嗚之自稱姓字：「世尊是我師，我是弟子。」即持扇在如來後而扇。時摩竭國人自相謂言：「大沙門瞿曇不從迦葉學梵行，迦葉及弟子眾從大沙門瞿曇學梵行。」爾時世尊知摩竭國人無有疑故，漸次為說法，勸令發歡喜心。所謂法者，布施持戒生天之法，呵欲不淨、讚歎出離為樂。時摩竭國人瓶沙王為首，八萬四千人十二那由他天，諸塵垢盡得法眼淨，見法得法成就諸法自知得果證。前白佛言：「我等歸依佛法僧，聽為優婆塞，盡形壽不殺生乃至不飲酒。」瓶沙王見法得法，前白佛言：「自念昔日，為太子時，心生六願：一者、若父壽終我登位為王。二者、當我治國時願佛出世。三者、使我身見世尊。四者、設我見佛已生歡喜心於如來所。五者、已發歡喜心得聞正法。六者、聞法已尋得信解。今我父王已命終，得登位為王。然我治國，正值佛出世。今復自見佛，見佛已發歡喜心，於佛所已發歡喜心，便得聞法，聞法已便得信解。今正是時，唯願世尊入羅閱城。」時世尊默然受瓶沙王請已，即從座起，著衣將千比丘，皆是舊學螺髻梵志，皆已得定調柔永得解脫，萬二千乘車、八萬四千眾前後圍遶，以佛威神入羅閱城。

爾時值天雨，世尊前後中則清明、上有雲蓋，世尊現此變化入羅閱城。時釋提桓因，化作一異婆羅門，手執金杖、金澡瓶、金柄扇，身在空中去地四指在如來前引導，復以無數方便讚歎佛法僧。時摩竭國人皆作是念：「是誰威神化作此婆羅門形，手執金杖、金澡瓶、金柄扇，身在空中去地四指，在如來前引導驅却眾人，復以無數方便讚歎佛法僧耶？」時摩竭國人向釋提桓因而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時值天雨，世尊前後中則清明、上有雲蓋，世尊現此變化入羅閱城。時釋提桓因，化作一異婆羅門，手執金杖、金澡瓶、金柄扇，身在空中去地四指在如來前引導，復以無數方便讚歎佛法僧。時摩竭國人皆作是念：「是誰威神化作此婆羅門形，手執金杖、金澡瓶、金柄扇，身在空中去地四指，在如來前引導驅却眾人，復以無數方便讚歎佛法僧耶？」時摩竭國人向釋提桓因而說頌曰：

「誰化作梵志？ 今在眾僧前； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誰化作梵志？ 今在眾僧前；

歎誦佛功德， 汝所事者誰？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歎誦佛功德， 汝所事者誰？」

爾時釋提桓因復以偈報摩竭國人 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋提桓因復以偈報摩竭國人

「勇猛一切解， 愛欲及飲食； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「勇猛一切解， 愛欲及飲食；

慚愧念知足， 我是彼弟子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慚愧念知足， 我是彼弟子。

世無有與等， 不見相似者； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世無有與等， 不見相似者；

如來至真佛， 我是給使者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來至真佛， 我是給使者。

滅欲及瞋恚， 無明永已盡； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅欲及瞋恚， 無明永已盡；

漏盡阿羅漢， 我是給使者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漏盡阿羅漢， 我是給使者。

猶如度溺者， 瞿曇是法船； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如度溺者， 瞿曇是法船；

最勝度彼岸， 我是給使者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝度彼岸， 我是給使者。

以度四流際， 能說不死法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以度四流際， 能說不死法；

最勝無礙法， 我是給使者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝無礙法， 我是給使者。」

爾時摩竭國王瓶沙復作是念：「若使世尊將諸弟子入羅閱城，先至園中者，我當即以此園地施之立精舍。」時羅閱城諸園中，迦蘭陀竹園最勝。時世尊知摩竭王心中所念，即將大眾詣竹園已。王即下象，自疊象上褥，作四重敷地，前白佛言：「願世尊坐。」世尊即就座而坐。時瓶沙王持金澡瓶水授如來令清淨，白佛言：「今羅閱城諸園中，此竹園最勝，我今施如來，願慈愍故受。」佛告王言：「汝今持此竹園，施佛及四方僧。何以故？若如來有園、園物、房舍、房舍物、衣鉢、尼師檀、鍼筒，即是塔，諸天、世人、魔、若魔天、沙門、婆羅門所不堪用。」王言：「我今以此竹園，施佛及四方僧。」時世尊以慈愍心受彼園已，即為呪願： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時摩竭國王瓶沙復作是念：「若使世尊將諸弟子入羅閱城，先至園中者，我當即以此園地施之立精舍。」時羅閱城諸園中，迦蘭陀竹園最勝。時世尊知摩竭王心中所念，即將大眾詣竹園已。王即下象，自疊象上褥，作四重敷地，前白佛言：「願世尊坐。」世尊即就座而坐。時瓶沙王持金澡瓶水授如來令清淨，白佛言：「今羅閱城諸園中，此竹園最勝，我今施如來，願慈愍故受。」佛告王言：「汝今持此竹園，施佛及四方僧。何以故？若如來有園、園物、房舍、房舍物、衣鉢、尼師檀、鍼筒，即是塔，諸天、世人、魔、若魔天、沙門、婆羅門所不堪用。」王言：「我今以此竹園，施佛及四方僧。」時世尊以慈愍心受彼園已，即為呪願：

「種植諸園樹， 并作橋船梁； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「種植諸園樹， 并作橋船梁；

園果諸浴池， 及施人居止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 園果諸浴池， 及施人居止。

如是之人等， 晝夜福增長； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是之人等， 晝夜福增長；

持戒順正法， 彼人得生天。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持戒順正法， 彼人得生天。」

爾時瓶沙王前禮世尊足已，更取一小床在如來前坐，欲得聞法。時世尊漸次為王說法，勸令發歡喜心。發歡喜心已，從坐起禮佛而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時瓶沙王前禮世尊足已，更取一小床在如來前坐，欲得聞法。時世尊漸次為王說法，勸令發歡喜心。發歡喜心已，從坐起禮佛而去。

爾時世尊在羅閱城。時城中有刪若梵志，有二百五十弟子，優波提舍、拘律陀為上首。爾時尊者阿濕卑給侍如來，時到著衣持鉢入城乞食，顏色和悅諸根寂定，衣服齊整行步庠序，不左右顧視，不失威儀。時優波提舍，時已到入園觀看，見阿濕卑威儀如是，便生是念：「今觀此比丘威儀具足，我今寧可往問其義。」復自念言：「此比丘乞食時，非問義時。今且待彼乞食已，當往問義。」時優波提舍尋從其後。時阿濕卑比丘入羅閱城乞食已，置鉢在地，疊僧伽梨。優波提舍念言：「此比丘乞食已竟，今正是問義時，我今當問。」即往問義：「汝為誰？師字誰？學何法？」即報言：「我師大沙門，是我所尊，我從彼學。」優波提舍即復問言：「汝師大沙門說何法耶？」報言：「我年幼稚出家日淺，未堪廣演其義，今當略說其要。」優波提舍言：「我唯樂聞為要，不在廣略。」阿濕卑言：「汝欲知之，如來說因緣生法，亦說因緣滅法。若法所因生，如來說是因。若法所因滅，大沙門亦說此義。此是我師說。」時優波提舍聞已，即時諸塵垢盡得法眼淨。時優波提舍念言：「齊入如是法，至無憂處，無數億百千那由他劫本所不見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊在羅閱城。時城中有刪若梵志，有二百五十弟子，優波提舍、拘律陀為上首。爾時尊者阿濕卑給侍如來，時到著衣持鉢入城乞食，顏色和悅諸根寂定，衣服齊整行步庠序，不左右顧視，不失威儀。時優波提舍，時已到入園觀看，見阿濕卑威儀如是，便生是念：「今觀此比丘威儀具足，我今寧可往問其義。」復自念言：「此比丘乞食時，非問義時。今且待彼乞食已，當往問義。」時優波提舍尋從其後。時阿濕卑比丘入羅閱城乞食已，置鉢在地，疊僧伽梨。優波提舍念言：「此比丘乞食已竟，今正是問義時，我今當問。」即往問義：「汝為誰？師字誰？學何法？」即報言：「我師大沙門，是我所尊，我從彼學。」優波提舍即復問言：「汝師大沙門說何法耶？」報言：「我年幼稚出家日淺，未堪廣演其義，今當略說其要。」優波提舍言：「我唯樂聞為要，不在廣略。」阿濕卑言：「汝欲知之，如來說因緣生法，亦說因緣滅法。若法所因生，如來說是因。若法所因滅，大沙門亦說此義。此是我師說。」時優波提舍聞已，即時諸塵垢盡得法眼淨。時優波提舍念言：「齊入如是法，至無憂處，無數億百千那由他劫本所不見。」

優波提舍、拘律陀先有要言：「若先得妙法者，當相告語。」時優波提舍即往至拘律陀所。拘律陀見優波提舍來，便作是語：「汝今顏色和悅諸根寂定，如有所得。將不見法耶？」答曰：「如汝所言。」問言：「得何等法？」報言：「彼如來說因緣生法，亦說因緣滅法。若法所因生，如來說是因。若法所因滅，大沙門亦說此義。」拘律陀聞是語已，即時諸塵垢盡得法眼淨。拘律陀念言：「齊入如此法，得至無憂處，無數億千那由他劫本所不見。」拘律陀問言：「不審世尊今在何處住？」報言：「如來今在迦蘭陀竹園住。」拘律陀語優波提舍言：「今日可共往如來所禮敬問訊，即是我等師。」優波提舍報言：「我等先有二百五十弟子，從我所修梵行，當語彼令知，隨彼意所欲。」時優波提舍與拘律陀詣諸弟子所，語言：「汝等知不？我等二人欲從大沙門學梵行，汝等各隨意所欲。」諸弟子白言：「我等諸人皆從師受學。今大師猶從彼學，我等豈得不從學耶？若師所得者，我等亦當得之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 優波提舍、拘律陀先有要言：「若先得妙法者，當相告語。」時優波提舍即往至拘律陀所。拘律陀見優波提舍來，便作是語：「汝今顏色和悅諸根寂定，如有所得。將不見法耶？」答曰：「如汝所言。」問言：「得何等法？」報言：「彼如來說因緣生法，亦說因緣滅法。若法所因生，如來說是因。若法所因滅，大沙門亦說此義。」拘律陀聞是語已，即時諸塵垢盡得法眼淨。拘律陀念言：「齊入如此法，得至無憂處，無數億千那由他劫本所不見。」拘律陀問言：「不審世尊今在何處住？」報言：「如來今在迦蘭陀竹園住。」拘律陀語優波提舍言：「今日可共往如來所禮敬問訊，即是我等師。」優波提舍報言：「我等先有二百五十弟子，從我所修梵行，當語彼令知，隨彼意所欲。」時優波提舍與拘律陀詣諸弟子所，語言：「汝等知不？我等二人欲從大沙門學梵行，汝等各隨意所欲。」諸弟子白言：「我等諸人皆從師受學。今大師猶從彼學，我等豈得不從學耶？若師所得者，我等亦當得之。」

時優波提舍、拘律陀并諸弟子，相與俱詣竹園。時世尊與無數百千眾圍繞，而為說法，遙見優波提舍、拘律陀并諸弟子來，見已告諸比丘：「彼遠來二人者：一名優波提舍，二名拘律陀，此二人於我諸弟子中最為上首，智慧無量無上得二解脫。」未至竹園，如來已授記別二人為匹。同友二人并諸弟子到如來所，頭面禮足已，在一面坐。時世尊漸次為說勝法，令發歡喜心。所謂法者，布施、持戒、生天之法，呵欲不淨、讚歎出離為樂。即於座上諸塵垢盡得法眼淨，見法得法成就諸法。自知得果證已，前白佛言：「我等欲從如來法中出家修梵行。」佛言：「善來比丘！於我法中快修梵行得盡苦源，即名出家受具足戒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時優波提舍、拘律陀并諸弟子，相與俱詣竹園。時世尊與無數百千眾圍繞，而為說法，遙見優波提舍、拘律陀并諸弟子來，見已告諸比丘：「彼遠來二人者：一名優波提舍，二名拘律陀，此二人於我諸弟子中最為上首，智慧無量無上得二解脫。」未至竹園，如來已授記別二人為匹。同友二人并諸弟子到如來所，頭面禮足已，在一面坐。時世尊漸次為說勝法，令發歡喜心。所謂法者，布施、持戒、生天之法，呵欲不淨、讚歎出離為樂。即於座上諸塵垢盡得法眼淨，見法得法成就諸法。自知得果證已，前白佛言：「我等欲從如來法中出家修梵行。」佛言：「善來比丘！於我法中快修梵行得盡苦源，即名出家受具足戒。」

爾時世尊遊羅閱城。時尊者欝鞞羅迦葉與諸弟子出家學道，復有刪若二百五十梵志，出家學道。羅閱城中諸貴族姓子等亦出家學道。時羅閱城中諸長者，自相誡勅言：「汝等有兒者，各自慎護，婦有夫主者亦慎護之。今大沙門，從摩竭國界度諸梵志自隨，今來至此復當將此諸人去。」爾時諸比丘乞食時聞此諸人所說：「此大沙門將諸梵志自隨來此，今復當將此諸人去。」諸比丘聞已皆懷慚愧，往世尊所，以此因緣具白世尊。世尊告諸比丘：「汝等入羅閱城中乞食，聞諸長者作是言：『大沙門來至國界，度諸梵志將自隨，今復當度此諸人將去。』者，汝等便以此偈報之： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊遊羅閱城。時尊者欝鞞羅迦葉與諸弟子出家學道，復有刪若二百五十梵志，出家學道。羅閱城中諸貴族姓子等亦出家學道。時羅閱城中諸長者，自相誡勅言：「汝等有兒者，各自慎護，婦有夫主者亦慎護之。今大沙門，從摩竭國界度諸梵志自隨，今來至此復當將此諸人去。」爾時諸比丘乞食時聞此諸人所說：「此大沙門將諸梵志自隨來此，今復當將此諸人去。」諸比丘聞已皆懷慚愧，往世尊所，以此因緣具白世尊。世尊告諸比丘：「汝等入羅閱城中乞食，聞諸長者作是言：『大沙門來至國界，度諸梵志將自隨，今復當度此諸人將去。』者，汝等便以此偈報之：

「『如來大勢力， 以法而將去； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『如來大勢力， 以法而將去；

以法將去者， 汝等何憂懼？』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以法將去者， 汝等何憂懼？』」

爾時諸比丘受佛教已，入羅閱城乞食，聞諸長者說此語時，即以此偈報之： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸比丘受佛教已，入羅閱城乞食，聞諸長者說此語時，即以此偈報之：

「如來大勢力， 以法而將去； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來大勢力， 以法而將去；

以法將去者， 汝等何憂懼？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以法將去者， 汝等何憂懼？」

時諸長者作是念：「我等如所聞，大沙門以法將去，不為非法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸長者作是念：「我等如所聞，大沙門以法將去，不為非法。」

爾時尊者欝鞞羅迦葉將諸弟子出家學道，刪若弟子亦將二百五十弟子出家學道，羅閱城諸豪姓子亦出家學道。大眾皆集遊羅閱城。時彼未被教誡者，不按威儀，著衣不齊整、乞食不如法、處處受不淨食、或受不淨鉢食、在小食大食上高聲大喚，如婆羅門聚會法。時有一病比丘，無弟子無瞻視者命終，諸比丘以此因緣往白世尊。世尊言：「自今已去聽有和尚，和尚看弟子，當如兒意看。弟子看和尚，當如父意。展轉相敬，重相瞻視，如是正法便得久住，增益廣大。當如是請和尚。請時當教偏露右肩，脫革屣右膝著地合掌，作如是語：『我某甲請大德為和尚，願大德為我作和尚，我依大德受具足戒。』第二、第三亦如是說。和尚當報言：『可爾。』若言：『如是。』若言：『當教授汝。』若言：『清淨莫放逸。』」佛言：「自今已去捨三語授具足戒，自今已去聽滿十人當授具足戒。白四羯磨，當如是授具足戒。欲受戒者詣僧中，偏露右臂脫革屣禮僧足，右膝著地合掌作如是白：『大德僧聽！我某甲，從某甲求受具足戒。我某甲，今從眾僧乞受具足戒，某甲為和尚。願僧濟度我，慈愍故！』如是第二、第三說。眾中當差堪能羯磨者如上，當作如是白：『大德僧聽！此某甲，從某甲求受具足戒。此某甲，今從眾僧乞受具足戒，某甲為和尚。若僧時到僧忍聽，與某甲受具足戒，某甲為和尚。白如是。』『大德僧聽！此某甲，從某甲求受具足戒。此某甲，今從眾僧乞受具足戒，某甲為和尚。誰諸長老忍僧與某甲受具足戒、某甲為和尚者默然，誰不忍者說。此是初羯磨。』第二、第三亦如是說。『僧已與某甲受具足戒、某甲為和尚竟。僧忍，默然故，是事如是持。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時尊者欝鞞羅迦葉將諸弟子出家學道，刪若弟子亦將二百五十弟子出家學道，羅閱城諸豪姓子亦出家學道。大眾皆集遊羅閱城。時彼未被教誡者，不按威儀，著衣不齊整、乞食不如法、處處受不淨食、或受不淨鉢食、在小食大食上高聲大喚，如婆羅門聚會法。時有一病比丘，無弟子無瞻視者命終，諸比丘以此因緣往白世尊。世尊言：「自今已去聽有和尚，和尚看弟子，當如兒意看。弟子看和尚，當如父意。展轉相敬，重相瞻視，如是正法便得久住，增益廣大。當如是請和尚。請時當教偏露右肩，脫革屣右膝著地合掌，作如是語：『我某甲請大德為和尚，願大德為我作和尚，我依大德受具足戒。』第二、第三亦如是說。和尚當報言：『可爾。』若言：『如是。』若言：『當教授汝。』若言：『清淨莫放逸。』」佛言：「自今已去捨三語授具足戒，自今已去聽滿十人當授具足戒。白四羯磨，當如是授具足戒。欲受戒者詣僧中，偏露右臂脫革屣禮僧足，右膝著地合掌作如是白：『大德僧聽！我某甲，從某甲求受具足戒。我某甲，今從眾僧乞受具足戒，某甲為和尚。願僧濟度我，慈愍故！』如是第二、第三說。眾中當差堪能羯磨者如上，當作如是白：『大德僧聽！此某甲，從某甲求受具足戒。此某甲，今從眾僧乞受具足戒，某甲為和尚。若僧時到僧忍聽，與某甲受具足戒，某甲為和尚。白如是。』『大德僧聽！此某甲，從某甲求受具足戒。此某甲，今從眾僧乞受具足戒，某甲為和尚。誰諸長老忍僧與某甲受具足戒、某甲為和尚者默然，誰不忍者說。此是初羯磨。』第二、第三亦如是說。『僧已與某甲受具足戒、某甲為和尚竟。僧忍，默然故，是事如是持。』」

時諸比丘知世尊制戒聽授人具足戒。新學比丘輒授人具足戒，不能教授。以不教授故，不按威儀，著衣不齊整、乞食不如法、處處受不淨食、或受不淨鉢食、在小食大食上高聲大喚、如婆羅門聚會法。時諸比丘聞，其中有少欲知足、行頭陀、樂學戒、知慚愧者，嫌責彼比丘言：「世尊制戒聽授人具足戒，云何汝等新受戒比丘輒授人具足戒，而不能教授。以不教授故，不按威儀，著衣不齊整、乞食不如法、處處受不淨食、或受不淨鉢食、在小食大食上高聲大喚，如婆羅門聚會法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸比丘知世尊制戒聽授人具足戒。新學比丘輒授人具足戒，不能教授。以不教授故，不按威儀，著衣不齊整、乞食不如法、處處受不淨食、或受不淨鉢食、在小食大食上高聲大喚、如婆羅門聚會法。時諸比丘聞，其中有少欲知足、行頭陀、樂學戒、知慚愧者，嫌責彼比丘言：「世尊制戒聽授人具足戒，云何汝等新受戒比丘輒授人具足戒，而不能教授。以不教授故，不按威儀，著衣不齊整、乞食不如法、處處受不淨食、或受不淨鉢食、在小食大食上高聲大喚，如婆羅門聚會法？」

時尊者婆先始二歲，將一歲弟子，往世尊所，頭面禮足已，在一面坐。世尊知而故問：「此是何等比丘？」報言：「世尊！是我弟子。」問言：「汝今幾歲？」報言：「二歲。」復問言：「汝弟子幾歲？」報言：「一歲。」爾時世尊以無數方便呵責：「汝所為非，非威儀、非沙門法、非淨行、非隨順行，所不應為。云何，婆先！汝自身未斷乳，應受人教授，云何教授人？」時諸比丘往世尊所，頭面禮足在一面坐，以此因緣具白世尊。世尊言：「向者婆先比丘二歲，將一歲弟子來至我所，頭面禮足在一面坐。一面坐已，我知而故問：『此是何等比丘？』報言：『是我弟子。』問言：『汝幾歲？』報言：『二歲。』『汝弟子幾歲？』報言：『一歲。』我即以無數方便呵責：『汝所為非，非威儀、非沙門法、非淨行、非隨順行，所不應為。云何，婆先！汝自未斷乳，應受人教授，云何教授人？』佛既聽授人具足戒，而汝新受戒比丘，輒便授人具足戒，不知教授。以不教授故，不按威儀，著衣不齊整、乞食不如法、處處受不淨食、或受不淨鉢食、在大食小食上高聲大喚，如婆羅門聚會法。」時世尊以無數方便呵責已，告諸比丘：「自今已去聽十歲比丘授人具足戒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時尊者婆先始二歲，將一歲弟子，往世尊所，頭面禮足已，在一面坐。世尊知而故問：「此是何等比丘？」報言：「世尊！是我弟子。」問言：「汝今幾歲？」報言：「二歲。」復問言：「汝弟子幾歲？」報言：「一歲。」爾時世尊以無數方便呵責：「汝所為非，非威儀、非沙門法、非淨行、非隨順行，所不應為。云何，婆先！汝自身未斷乳，應受人教授，云何教授人？」時諸比丘往世尊所，頭面禮足在一面坐，以此因緣具白世尊。世尊言：「向者婆先比丘二歲，將一歲弟子來至我所，頭面禮足在一面坐。一面坐已，我知而故問：『此是何等比丘？』報言：『是我弟子。』問言：『汝幾歲？』報言：『二歲。』『汝弟子幾歲？』報言：『一歲。』我即以無數方便呵責：『汝所為非，非威儀、非沙門法、非淨行、非隨順行，所不應為。云何，婆先！汝自未斷乳，應受人教授，云何教授人？』佛既聽授人具足戒，而汝新受戒比丘，輒便授人具足戒，不知教授。以不教授故，不按威儀，著衣不齊整、乞食不如法、處處受不淨食、或受不淨鉢食、在大食小食上高聲大喚，如婆羅門聚會法。」時世尊以無數方便呵責已，告諸比丘：「自今已去聽十歲比丘授人具足戒。」

彼諸比丘聞世尊制戒聽十歲比丘得授人具足戒。十歲愚癡比丘輒授人具足戒，而不知教授。以不教授故，不按威儀，著衣不齊整、乞食不如法、處處受不淨食、或受不淨鉢食、在大食小食上高聲大喚，如婆羅門聚會法。諸比丘聞，其中有少欲知足、行頭陀、樂學戒、知慚愧者，呵責彼比丘言：「世尊制戒，聽十歲比丘得授人具足戒。汝云何十歲愚癡比丘輒授人具足戒，不知教授。以不教授故，不按威儀，著衣不齊整、乞食不如法、處處受不淨食、或受不淨鉢食、在大食小食上高聲大喚，如婆羅門聚會法？」時諸比丘往世尊所，頭面禮足在一面坐，以此因緣具白世尊。世尊以此因緣集諸比丘僧，以無數方便呵責彼比丘：「汝所為非，非威儀、非沙門法、非淨行、非隨順行，所不應為。云何世尊制戒，聽十歲比丘授人具足戒。云何汝十歲愚癡比丘輒授人具足戒，不知教授。以不教授故，不按威儀，著衣不齊整、乞食不如法、處處受不淨食、或受不淨鉢食、在大食小食上高聲大喚，如婆羅門聚會法？」時世尊以無數方便呵責已，告諸比丘：「自今已去聽十歲智慧比丘授人具足戒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸比丘聞世尊制戒聽十歲比丘得授人具足戒。十歲愚癡比丘輒授人具足戒，而不知教授。以不教授故，不按威儀，著衣不齊整、乞食不如法、處處受不淨食、或受不淨鉢食、在大食小食上高聲大喚，如婆羅門聚會法。諸比丘聞，其中有少欲知足、行頭陀、樂學戒、知慚愧者，呵責彼比丘言：「世尊制戒，聽十歲比丘得授人具足戒。汝云何十歲愚癡比丘輒授人具足戒，不知教授。以不教授故，不按威儀，著衣不齊整、乞食不如法、處處受不淨食、或受不淨鉢食、在大食小食上高聲大喚，如婆羅門聚會法？」時諸比丘往世尊所，頭面禮足在一面坐，以此因緣具白世尊。世尊以此因緣集諸比丘僧，以無數方便呵責彼比丘：「汝所為非，非威儀、非沙門法、非淨行、非隨順行，所不應為。云何世尊制戒，聽十歲比丘授人具足戒。云何汝十歲愚癡比丘輒授人具足戒，不知教授。以不教授故，不按威儀，著衣不齊整、乞食不如法、處處受不淨食、或受不淨鉢食、在大食小食上高聲大喚，如婆羅門聚會法？」時世尊以無數方便呵責已，告諸比丘：「自今已去聽十歲智慧比丘授人具足戒。」

時諸比丘聞世尊制戒，聽十歲智慧比丘得授人具足戒，便自言：「我十歲智慧得授人具足戒。」而輒授人具足戒，不知教授。以不教授故，不按威儀，著衣不齊整、乞食不如法、處處受不淨食、或受不淨鉢食、在大食小食上高聲大喚，如婆羅門聚會法。時諸比丘聞，其中有少欲知足、行頭陀、樂學戒、知慚愧者，呵責彼比丘言：「世尊制戒，聽十歲智慧比丘得授人具足戒。汝云何自言智慧，輒授人具足戒，而不知教授。以不教授故，不按威儀，著衣不齊整、乞食不如法、處處受不淨食、或受不淨鉢食、在大食小食上高聲大喚，如婆羅門聚會法？」時諸比丘往世尊所，頭面禮足在一面坐，以此因緣具白世尊。世尊以此因緣集比丘僧，呵責彼比丘：「汝所為非，非威儀、非沙門法、非淨行、非隨順行，所不應為。佛制戒聽十歲智慧比丘得授人具足戒。云何汝等自言智慧，輒授人具足戒，不知教授。以不教授故，不按威儀，著衣不齊整、乞食不如法、處處受不淨食、或受不淨鉢食、在大食小食上高聲大喚，如婆羅門聚會法？」時世尊以無數方便呵責已，告諸比丘：「自今已去當制和尚使行和尚法。和尚於弟子所，當作如是法，應如是行。若弟子眾僧欲為作羯磨、作呵責、作擯、作依止、作遮不至白衣家、作舉，和尚當於中如法料理，令僧不與弟子作羯磨，若作令如法。復次若僧，與弟子作羯磨、作呵責、作擯、作依止、作遮不至白衣家、作舉，和尚於中當如法料理，令弟子順從於僧，不違逆求除罪，令僧疾與解羯磨。復次若弟子犯僧殘，和尚當如法料理，若應與波利婆沙，當與波利婆沙；應與本日治，當與本日治；應與摩那埵，當與摩那埵；應與出罪，當與出罪。復次弟子得病，和尚當瞻視，若令餘人看，乃至差若命終。弟子若不樂住處，當自移若教人移。弟子若有疑事，當以法以律、如佛所教、如法教除之。若惡見生，當教令捨惡見住善見，當以二事將護，以法、以衣食將護。是中法將護者，應教增戒、增心、增慧、教學問、誦經。是中衣食將護者，當與衣、食、床、臥具、病瘦醫藥，隨力所堪為辦。自今已去制和尚法如是，和尚應行，若不行如法治。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸比丘聞世尊制戒，聽十歲智慧比丘得授人具足戒，便自言：「我十歲智慧得授人具足戒。」而輒授人具足戒，不知教授。以不教授故，不按威儀，著衣不齊整、乞食不如法、處處受不淨食、或受不淨鉢食、在大食小食上高聲大喚，如婆羅門聚會法。時諸比丘聞，其中有少欲知足、行頭陀、樂學戒、知慚愧者，呵責彼比丘言：「世尊制戒，聽十歲智慧比丘得授人具足戒。汝云何自言智慧，輒授人具足戒，而不知教授。以不教授故，不按威儀，著衣不齊整、乞食不如法、處處受不淨食、或受不淨鉢食、在大食小食上高聲大喚，如婆羅門聚會法？」時諸比丘往世尊所，頭面禮足在一面坐，以此因緣具白世尊。世尊以此因緣集比丘僧，呵責彼比丘：「汝所為非，非威儀、非沙門法、非淨行、非隨順行，所不應為。佛制戒聽十歲智慧比丘得授人具足戒。云何汝等自言智慧，輒授人具足戒，不知教授。以不教授故，不按威儀，著衣不齊整、乞食不如法、處處受不淨食、或受不淨鉢食、在大食小食上高聲大喚，如婆羅門聚會法？」時世尊以無數方便呵責已，告諸比丘：「自今已去當制和尚使行和尚法。和尚於弟子所，當作如是法，應如是行。若弟子眾僧欲為作羯磨、作呵責、作擯、作依止、作遮不至白衣家、作舉，和尚當於中如法料理，令僧不與弟子作羯磨，若作令如法。復次若僧，與弟子作羯磨、作呵責、作擯、作依止、作遮不至白衣家、作舉，和尚於中當如法料理，令弟子順從於僧，不違逆求除罪，令僧疾與解羯磨。復次若弟子犯僧殘，和尚當如法料理，若應與波利婆沙，當與波利婆沙；應與本日治，當與本日治；應與摩那埵，當與摩那埵；應與出罪，當與出罪。復次弟子得病，和尚當瞻視，若令餘人看，乃至差若命終。弟子若不樂住處，當自移若教人移。弟子若有疑事，當以法以律、如佛所教、如法教除之。若惡見生，當教令捨惡見住善見，當以二事將護，以法、以衣食將護。是中法將護者，應教增戒、增心、增慧、教學問、誦經。是中衣食將護者，當與衣、食、床、臥具、病瘦醫藥，隨力所堪為辦。自今已去制和尚法如是，和尚應行，若不行如法治。」

時和尚於弟子所行和尚法，弟子於和尚所不行弟子法，不白和尚入村入白衣家、或從餘比丘、或將餘比丘為伴、或與或受、或時佐助眾事、或時受他佐助、或時為他剃髮、或受他剃髮，或不白和尚入浴室、或時為他揩摩身、或時受他揩摩身，或時不白和尚至晝日住處房、或至塚間、或至界外、或至他方。爾時諸比丘聞，其中有少欲知足、行頭陀、樂學戒、知慚愧者，嫌責彼諸比丘言：「云何和尚於弟子所行和尚法，而弟子於和尚所不行弟子法，而不白和尚入村入白衣家，乃至不白至他方？」時諸比丘往世尊所，頭面禮足在一面坐，以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧，呵責彼比丘言：「汝所為非，非威儀、非沙門法、非淨行、非隨順行，所不應為。云何和尚於弟子所行和尚法，弟子於和尚所不行弟子法，不白和尚入村入白衣家，乃至不白至他方？」爾時世尊以無數方便呵責彼比丘已，告諸比丘：「自今已去當制弟子，如弟子所行法，使弟子於和上所行弟子法，作如是行。若和尚，眾僧為作羯磨、作呵責、作擯、作依止、作遮不至白衣家、作舉，弟子當如法料理，令僧不與和尚作羯磨，若作令輕。復次若僧與和尚作羯磨，作呵責乃至作舉，弟子當於中如法料理，令和尚順從於僧，不違逆求除罪，令僧疾疾與解羯磨。復次和尚犯僧殘，弟子當如法料理，若應與波利婆沙，當與波利婆沙；應與本日治，當與本日治；應與摩那埵，當與摩那埵；應與出罪，當與出罪。復次和尚若病，弟子當瞻視，若令餘人看乃至差若命終。若和尚意不樂住處，當自移若教餘人移。若和尚有疑事，當如法如律如佛所教，如法除之。若惡見生，當勸令捨惡見住善見。當以二事將護，以法、以衣食。法將護者，勸令增戒、增心、增慧、學問、誦經。衣食將護者，當供養衣、食、床褥、臥具、醫藥所須之物，隨力所堪。自今已去制弟子法如是，弟子應行。若不行應如法治。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時和尚於弟子所行和尚法，弟子於和尚所不行弟子法，不白和尚入村入白衣家、或從餘比丘、或將餘比丘為伴、或與或受、或時佐助眾事、或時受他佐助、或時為他剃髮、或受他剃髮，或不白和尚入浴室、或時為他揩摩身、或時受他揩摩身，或時不白和尚至晝日住處房、或至塚間、或至界外、或至他方。爾時諸比丘聞，其中有少欲知足、行頭陀、樂學戒、知慚愧者，嫌責彼諸比丘言：「云何和尚於弟子所行和尚法，而弟子於和尚所不行弟子法，而不白和尚入村入白衣家，乃至不白至他方？」時諸比丘往世尊所，頭面禮足在一面坐，以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧，呵責彼比丘言：「汝所為非，非威儀、非沙門法、非淨行、非隨順行，所不應為。云何和尚於弟子所行和尚法，弟子於和尚所不行弟子法，不白和尚入村入白衣家，乃至不白至他方？」爾時世尊以無數方便呵責彼比丘已，告諸比丘：「自今已去當制弟子，如弟子所行法，使弟子於和上所行弟子法，作如是行。若和尚，眾僧為作羯磨、作呵責、作擯、作依止、作遮不至白衣家、作舉，弟子當如法料理，令僧不與和尚作羯磨，若作令輕。復次若僧與和尚作羯磨，作呵責乃至作舉，弟子當於中如法料理，令和尚順從於僧，不違逆求除罪，令僧疾疾與解羯磨。復次和尚犯僧殘，弟子當如法料理，若應與波利婆沙，當與波利婆沙；應與本日治，當與本日治；應與摩那埵，當與摩那埵；應與出罪，當與出罪。復次和尚若病，弟子當瞻視，若令餘人看乃至差若命終。若和尚意不樂住處，當自移若教餘人移。若和尚有疑事，當如法如律如佛所教，如法除之。若惡見生，當勸令捨惡見住善見。當以二事將護，以法、以衣食。法將護者，勸令增戒、增心、增慧、學問、誦經。衣食將護者，當供養衣、食、床褥、臥具、醫藥所須之物，隨力所堪。自今已去制弟子法如是，弟子應行。若不行應如法治。」

時弟子於和尚所不行弟子法。「弟子不白和尚，不得入村、不得至他家、不得從餘比丘、或將餘比丘為伴、不得與、不得受、不得佐助眾事、不得受他佐助眾事、不得使他剃髮、不得為他剃髮、不得入浴室、不得為人揩身、不得受他揩身、不得至晝日住處房、不得至塚間、不得至界外、不得行他方，彼當清旦入和尚房中受誦經法問義、當除去小便器，若白時到、應澡豆若牛屎灰淨洗手，若有可食物當為取、若僧中有利養當為取、當持澡豆楊枝授與和尚令和尚洗手漱口、有可食物授與和尚、僧中有別利養，當白和尚言：『得如是如是物，是和尚分。』彼當問和尚言：『欲入村不？』若言：『不入。』當問言：『從何處取食？』若和尚言：『從某處取。』當如勅往取。若報言：『我欲入村。』彼當洗手已衣架上徐徐取衣，勿使倒錯。當取安陀會舒張抖擻看，勿令有虫蛇蜂諸惡虫。次取腰帶僧祇支、欝多羅僧舒張抖擻看，勿令有蛇蜂諸惡虫，當授與和尚，應疊僧伽梨著頭上若肩上。復次取鉢，當以澡豆若灰牛屎洗盛絡囊中、若手巾裹，若鉢囊中持去。應取和尚襯身衣疊舉，復取洗足物臥氈被舉之。若和尚出行時，當捉和尚行道革屣。出房舍時，當還顧閉戶。復以手推看為牢不？若不牢當更重閉。若牢已，當取戶扇孔中繩內之，遍觀左右已，持戶𨷲著屏處，若恐人見、若恐不牢。若不牢，若人見當持去，若移置深牢處。令和尚在前行。若道路逢相識人，當共善語善心憶念。行時當避人道。彼若欲入村時，應小下道，安鉢置一面、頭上、若肩上，下僧伽梨舒張看，勿令有蛇蝎百足諸惡虫，授與和尚。若彼村外，有客舍、坐肆舍、若作坊，當持行道革屣置中。應問和尚：『我得尋從不？』若言：『可爾。』即當尋從。若言：『不須，在某處住。』彼應如言在某處住。若和尚入村不時出，彼當作如是意：『入村乞食，此分與和尚，此分屬我。』彼出村已，還至革屣所，取革屣下道，持鉢置地，疊僧伽梨著頭上若肩上。若中路見相識人，當善意問訊。若和尚所住食處，當掃令淨，與敷坐具，具淨水瓶洗浴器盛食器。復當與和尚安置洗浴坐、洗足石具、拭脚巾。若遙見和尚來，即起奉迎。取手中鉢，置鉢榰上若鉢床上，若繩床角頭，若頭上肩上。取僧伽梨舒張看之，勿令有脂膩沾污、或為塵土坌、或為泥污、或飛鳥糞污。若有如是污應去之，宜浣者浣之、捩去水舒張曬置，若木床、若繩床上。復當與和尚敷坐與革屣、洗足石、拭足巾、與盛水器、抖擻革屣已，置左面看之，恐在下地濕處；若在下地濕處，便取移彼。與和尚洗足竟當棄水，持洗足石 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時弟子於和尚所不行弟子法。「弟子不白和尚，不得入村、不得至他家、不得從餘比丘、或將餘比丘為伴、不得與、不得受、不得佐助眾事、不得受他佐助眾事、不得使他剃髮、不得為他剃髮、不得入浴室、不得為人揩身、不得受他揩身、不得至晝日住處房、不得至塚間、不得至界外、不得行他方，彼當清旦入和尚房中受誦經法問義、當除去小便器，若白時到、應澡豆若牛屎灰淨洗手，若有可食物當為取、若僧中有利養當為取、當持澡豆楊枝授與和尚令和尚洗手漱口、有可食物授與和尚、僧中有別利養，當白和尚言：『得如是如是物，是和尚分。』彼當問和尚言：『欲入村不？』若言：『不入。』當問言：『從何處取食？』若和尚言：『從某處取。』當如勅往取。若報言：『我欲入村。』彼當洗手已衣架上徐徐取衣，勿使倒錯。當取安陀會舒張抖擻看，勿令有虫蛇蜂諸惡虫。次取腰帶僧祇支、欝多羅僧舒張抖擻看，勿令有蛇蜂諸惡虫，當授與和尚，應疊僧伽梨著頭上若肩上。復次取鉢，當以澡豆若灰牛屎洗盛絡囊中、若手巾裹，若鉢囊中持去。應取和尚襯身衣疊舉，復取洗足物臥氈被舉之。若和尚出行時，當捉和尚行道革屣。出房舍時，當還顧閉戶。復以手推看為牢不？若不牢當更重閉。若牢已，當取戶扇孔中繩內之，遍觀左右已，持戶𨷲著屏處，若恐人見、若恐不牢。若不牢，若人見當持去，若移置深牢處。令和尚在前行。若道路逢相識人，當共善語善心憶念。行時當避人道。彼若欲入村時，應小下道，安鉢置一面、頭上、若肩上，下僧伽梨舒張看，勿令有蛇蝎百足諸惡虫，授與和尚。若彼村外，有客舍、坐肆舍、若作坊，當持行道革屣置中。應問和尚：『我得尋從不？』若言：『可爾。』即當尋從。若言：『不須，在某處住。』彼應如言在某處住。若和尚入村不時出，彼當作如是意：『入村乞食，此分與和尚，此分屬我。』彼出村已，還至革屣所，取革屣下道，持鉢置地，疊僧伽梨著頭上若肩上。若中路見相識人，當善意問訊。若和尚所住食處，當掃令淨，與敷坐具，具淨水瓶洗浴器盛食器。復當與和尚安置洗浴坐、洗足石具、拭脚巾。若遙見和尚來，即起奉迎。取手中鉢，置鉢榰上若鉢床上，若繩床角頭，若頭上肩上。取僧伽梨舒張看之，勿令有脂膩沾污、或為塵土坌、或為泥污、或飛鳥糞污。若有如是污應去之，宜浣者浣之、捩去水舒張曬置，若木床、若繩床上。復當與和尚敷坐與革屣、洗足石、拭足巾、與盛水器、抖擻革屣已，置左面看之，恐在下地濕處；若在下地濕處，便取移彼。與和尚洗足竟當棄水，持洗足石

拭足巾還置本處。復自淨洗手已授淨，水與和尚洗手。自所有食，當取與和尚，白言：『此是我食分可食。』彼須者當取。若和尚食時，當侍立看供給所須。若彼食時，有酪漿、煎漿、苦酒、鹽、大麥、漿菜茹授與之，若熱㧌令冷。若須水授水與。相日時若欲過者，當即同時食。若和尚食已，當手中取鉢行澡漱水。若自食竟、若有餘食，當與人若非人，若著淨地無草處，若著淨地無虫水中。取盛食器淨洗還置本處，取坐具、洗足、床、淨水瓶、澡洗瓶還置本處。」食處淨掃除糞，彼以食鉢盛糞棄之，餘比丘見者皆共惡之。「自今已去不得持食鉢盛糞棄，聽用除糞器、若破器、若故竹筐、若掃箒上除去糞食。鉢當好淨潔持之。復次入和尚房時，當看恐有塵土。若有塵土，當出繩床、木床、坐具、大小褥、枕、氈被、若床榰若地敷，當記本處出在外曬之。淨掃除房中，去糞土棄時當看。若有鍼綖若刀，若弊故段衣，下至一丸二丸藥，當取舉置現處，若有主識者當取。復當拂拭嚮上若杙上、若龍牙杙上、若衣架上。若房有破壞處、若虫鼠孔穴，可補塞者當治之，可泥者便泥之，可搗便搗，可平治便平治，當以泥漿污灑極令淨潔。當取地敷，曬令燥抖擻內房中。若本敷坐不齊當更齊整，若本齊整當如本齊整。先內床脚榰拂拭之，當急繩床繩床脚，向身內房中，安置床榰上，取大小褥、枕、氈、被衣，內著房中。先敷大褥，次敷小褥氈被，安枕置上。」彼取所著衣、不著衣并置一處，取時各各錯亂。「自今已去不得持所著衣、不著衣并置一處，應各各別一處。」彼取鉢囊、革屣囊、針筒、油器置一處，諸比丘見惡之。佛言：「不應爾。自今已去，聽持鉢囊針筒置一處，革屣囊與油器著一處。彼應在房內安𨷲壯看，令不高下出房外，應還撢戶觀中庭，恐有塵土不淨。若有即掃除去，當取水瓶淨洗已，還盛淨水置本處。復當與和尚具水瓶洗浴瓶飲水器，若浴室中有洗浴時，當往問和尚：『欲洗浴不？』若言：『洗浴。』當先至浴室中看地，若有塵土草芥當除去，應灑便灑，應掃便掃。若有不淨澇水應棄便棄，應內水便內水，應內薪便內薪，應破薪便破薪，應內竈中便內竈中。應與和尚具溫室中瓶，及坐机，刮汗刀水器、泥土器、若澡豆、諸洗浴具。彼當先白和上已然後然火，然火已白時到。若和尚病羸、若老極，當自扶抱，若繩床木床上、若以衣舁，往溫室中，當從和尚手中取衣。若浴室中有杙、若龍牙杙、若衣架，當持衣置是諸處。若有油，持油與塗身，若盛油器處處在地，當取貫著龍牙杙上。若和尚病羸瘦老極，當扶抱至浴室中。至已當 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 拭足巾還置本處。復自淨洗手已授淨，水與和尚洗手。自所有食，當取與和尚，白言：『此是我食分可食。』彼須者當取。若和尚食時，當侍立看供給所須。若彼食時，有酪漿、煎漿、苦酒、鹽、大麥、漿菜茹授與之，若熱㧌令冷。若須水授水與。相日時若欲過者，當即同時食。若和尚食已，當手中取鉢行澡漱水。若自食竟、若有餘食，當與人若非人，若著淨地無草處，若著淨地無虫水中。取盛食器淨洗還置本處，取坐具、洗足、床、淨水瓶、澡洗瓶還置本處。」食處淨掃除糞，彼以食鉢盛糞棄之，餘比丘見者皆共惡之。「自今已去不得持食鉢盛糞棄，聽用除糞器、若破器、若故竹筐、若掃箒上除去糞食。鉢當好淨潔持之。復次入和尚房時，當看恐有塵土。若有塵土，當出繩床、木床、坐具、大小褥、枕、氈被、若床榰若地敷，當記本處出在外曬之。淨掃除房中，去糞土棄時當看。若有鍼綖若刀，若弊故段衣，下至一丸二丸藥，當取舉置現處，若有主識者當取。復當拂拭嚮上若杙上、若龍牙杙上、若衣架上。若房有破壞處、若虫鼠孔穴，可補塞者當治之，可泥者便泥之，可搗便搗，可平治便平治，當以泥漿污灑極令淨潔。當取地敷，曬令燥抖擻內房中。若本敷坐不齊當更齊整，若本齊整當如本齊整。先內床脚榰拂拭之，當急繩床繩床脚，向身內房中，安置床榰上，取大小褥、枕、氈、被衣，內著房中。先敷大褥，次敷小褥氈被，安枕置上。」彼取所著衣、不著衣并置一處，取時各各錯亂。「自今已去不得持所著衣、不著衣并置一處，應各各別一處。」彼取鉢囊、革屣囊、針筒、油器置一處，諸比丘見惡之。佛言：「不應爾。自今已去，聽持鉢囊針筒置一處，革屣囊與油器著一處。彼應在房內安𨷲壯看，令不高下出房外，應還撢戶觀中庭，恐有塵土不淨。若有即掃除去，當取水瓶淨洗已，還盛淨水置本處。復當與和尚具水瓶洗浴瓶飲水器，若浴室中有洗浴時，當往問和尚：『欲洗浴不？』若言：『洗浴。』當先至浴室中看地，若有塵土草芥當除去，應灑便灑，應掃便掃。若有不淨澇水應棄便棄，應內水便內水，應內薪便內薪，應破薪便破薪，應內竈中便內竈中。應與和尚具溫室中瓶，及坐机，刮汗刀水器、泥土器、若澡豆、諸洗浴具。彼當先白和上已然後然火，然火已白時到。若和尚病羸、若老極，當自扶抱，若繩床木床上、若以衣舁，往溫室中，當從和尚手中取衣。若浴室中有杙、若龍牙杙、若衣架，當持衣置是諸處。若有油，持油與塗身，若盛油器處處在地，當取貫著龍牙杙上。若和尚病羸瘦老極，當扶抱至浴室中。至已當

取浴机床浴瓶、若刮汗刀與若水器、若泥器、若澡豆、諸洗浴具。若煙熏面，當持巾與障，若頭背熱，當以巾覆彼。當白和尚已然後入浴室。若和尚先入已，恐浴室中鬧不敢入，當作是念：『我今不自為己，以和尚洗浴故入。』可作是意入。入已當與和尚揩摩身，當立和尚後。若欲與異人揩身，若受他揩身，當白和尚使知。然後當與揩身。若受他揩身，彼與和尚洗、自洗已。若和尚病羸瘦若老極，當扶出浴室外，取座與坐、取拭身巾、若拭面巾、若拭眼巾，授與和尚已。當安洗脚石，與水洗脚、取拭脚巾，與當取洗足，革屣拂拭抖擻授與。次取衣舒張看抖擻授與。若有眼藥若丸香授與，若有甜漿蜜漿黑石蜜漿，洗手已授與。若和尚病瘦老極，當以繩床木床上舁，若衣上舁還房中。還房中已，手捫摸臥處看，與敷臥氊令臥。先與襯身衣，次以被衣覆之。出房已還向閉戶，還至浴室中，遍看水瓶、洗浴瓶浴机、刮汗刀、盛水瓶、盛泥土器、細末藥、若澡豆諸洗浴物，還置本處。若浴室中有不淨澇水，應除去便除去，應滅火便滅之，應覆火便覆，應閉戶便閉，應持戶𨷲去便持去。彼當日三問訊和尚，朝中日暮，當為和尚執二事，勞苦不得辭設：一修理房舍，二為補浣衣服。和尚如法所教事，盡當奉行。若遣往方面周旋不得辭設，假託因緣住。若辭設者，當如法治。自今已去，制弟子修弟子法，弟子於和尚所，不修弟子法，當如法治。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 取浴机床浴瓶、若刮汗刀與若水器、若泥器、若澡豆、諸洗浴具。若煙熏面，當持巾與障，若頭背熱，當以巾覆彼。當白和尚已然後入浴室。若和尚先入已，恐浴室中鬧不敢入，當作是念：『我今不自為己，以和尚洗浴故入。』可作是意入。入已當與和尚揩摩身，當立和尚後。若欲與異人揩身，若受他揩身，當白和尚使知。然後當與揩身。若受他揩身，彼與和尚洗、自洗已。若和尚病羸瘦若老極，當扶出浴室外，取座與坐、取拭身巾、若拭面巾、若拭眼巾，授與和尚已。當安洗脚石，與水洗脚、取拭脚巾，與當取洗足，革屣拂拭抖擻授與。次取衣舒張看抖擻授與。若有眼藥若丸香授與，若有甜漿蜜漿黑石蜜漿，洗手已授與。若和尚病瘦老極，當以繩床木床上舁，若衣上舁還房中。還房中已，手捫摸臥處看，與敷臥氊令臥。先與襯身衣，次以被衣覆之。出房已還向閉戶，還至浴室中，遍看水瓶、洗浴瓶浴机、刮汗刀、盛水瓶、盛泥土器、細末藥、若澡豆諸洗浴物，還置本處。若浴室中有不淨澇水，應除去便除去，應滅火便滅之，應覆火便覆，應閉戶便閉，應持戶𨷲去便持去。彼當日三問訊和尚，朝中日暮，當為和尚執二事，勞苦不得辭設：一修理房舍，二為補浣衣服。和尚如法所教事，盡當奉行。若遣往方面周旋不得辭設，假託因緣住。若辭設者，當如法治。自今已去，制弟子修弟子法，弟子於和尚所，不修弟子法，當如法治。」