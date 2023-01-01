四分律
姚秦 佛陀耶舍共竺佛念等譯60卷CBETA T1428大于一万字 101 h
向佛经 GPT 提问
第 26 卷
四分律卷第二十六(二分之五明尼戒法)姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯
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一百七十八單提法之三
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爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園。時提舍難陀比丘尼，是讖摩比丘尼弟子。師語：「汝取衣鉢、尼師檀、針筒來。」時提舍比丘尼，受師教不審諦，語諸比丘尼言：「師教我偷衣鉢、尼師檀、針筒。」時諸比丘尼聞此語已，即問讖摩比丘尼：「汝實教弟子偷衣鉢、尼師檀、針筒耶？」答言：「諸妹！我豈當有此意教弟子偷衣鉢、尼師檀、針筒耶？我直語取衣鉢尼師檀針筒來，不教偷也。」時諸比丘尼聞，其中有少欲知足、行頭陀、樂學戒、知慚愧者，嫌責提舍難陀比丘尼：「云何汝受師語不審諦？向諸比丘尼言：『師教我偷衣鉢、尼師檀、針筒。』」時諸比丘尼往白諸比丘，諸比丘往白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧，呵責提舍難陀比丘尼：「汝所為非，非威儀、非沙門法、非淨行、非隨順行，所不應為。云何受師語不審諦，便語諸比丘尼言：『師教我偷衣鉢尼師檀針筒』耶？」時世尊以無數方便呵責提舍難陀比丘尼已，告諸比丘：「此提舍難陀比丘尼多種有漏處，最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘尼不審諦受語，便向人說，波逸提。」
爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園。時提舍難陀比丘尼，是讖摩比丘尼弟子。師語：「汝取衣鉢、尼師檀、針筒來。」時提舍比丘尼，受師教不審諦，語諸比丘尼言：「師教我偷衣鉢、尼師檀、針筒。」時諸比丘尼聞此語已，即問讖摩比丘尼：「汝實教弟子偷衣鉢、尼師檀、針筒耶？」答言：「諸妹！我豈當有此意教弟子偷衣鉢、尼師檀、針筒耶？我直語取衣鉢尼師檀針筒來，不教偷也。」時諸比丘尼聞，其中有少欲知足、行頭陀、樂學戒、知慚愧者，嫌責提舍難陀比丘尼：「云何汝受師語不審諦？向諸比丘尼言：『師教我偷衣鉢、尼師檀、針筒。』」時諸比丘尼往白諸比丘，諸比丘往白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧，呵責提舍難陀比丘尼：「汝所為非，非威儀、非沙門法、非淨行、非隨順行，所不應為。云何受師語不審諦，便語諸比丘尼言：『師教我偷衣鉢尼師檀針筒』耶？」時世尊以無數方便呵責提舍難陀比丘尼已，告諸比丘：「此提舍難陀比丘尼多種有漏處，最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘尼不審諦受語，便向人說，波逸提。」
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比丘尼義如上。彼比丘尼不審諦受語，便語諸比丘尼言：「師教我偷衣鉢、尼師檀、針筒。」說而了了者，波逸提；不了了者，突吉羅。
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比丘，突吉羅；式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。是謂為犯。
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不犯者，其事實爾，語言：「汝往偷取衣鉢、尼師檀、針筒來。」語諸比丘尼言：「師教我偷衣鉢、尼師檀、針筒來。」或戲笑語、或疾疾語、或獨語、或夢中語、或欲說此乃錯說彼，不犯。
不犯者，其事實爾，語言：「汝往偷取衣鉢、尼師檀、針筒來。」語諸比丘尼言：「師教我偷衣鉢、尼師檀、針筒來。」或戲笑語、或疾疾語、或獨語、或夢中語、或欲說此乃錯說彼，不犯。
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不犯者，最初未制戒，癡狂、心亂、痛惱所纏。(八十七竟)
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爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園。時六群比丘尼，以小事便共瞋恚作呪詛言墮三惡道、不生佛法中：「我若作是事者，使我墮三惡道、不生佛法中；若汝作是事者，亦墮三惡道、不生佛法中。」時諸比丘尼聞，其中有少欲知足、行頭陀、樂學戒、知慚愧者，嫌責六群比丘尼：「云何汝等自有小事便㥲恚作是呪詛言墮三惡道、不生佛法中：『若我有是事，使我墮三惡道、不生佛法中；若汝有是事，亦墮三惡道、不生佛法中。』」時諸比丘尼往白諸比丘，諸比丘往白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧，呵責六群比丘尼：「汝所為非，非威儀、非沙門法、非淨行、非隨順行，所不應為。云何，六群比丘尼！自有小事便㥲恚作是呪詛言墮三惡道、不生佛法中：『若我有是事，使我入三惡道、不生佛法中；若汝有是事，亦當墮三惡道、不生佛法中。』」時世尊以無數方便呵責六群比丘尼已，告諸比丘：「此六群比丘尼多種有漏處，最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘尼有小因緣事便呪詛墮三惡道、不生佛法中：『若我有如是事，墮三惡道、不生佛法中；若汝有如是事，亦墮三惡道、不生佛法中。』波逸提。」
爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園。時六群比丘尼，以小事便共瞋恚作呪詛言墮三惡道、不生佛法中：「我若作是事者，使我墮三惡道、不生佛法中；若汝作是事者，亦墮三惡道、不生佛法中。」時諸比丘尼聞，其中有少欲知足、行頭陀、樂學戒、知慚愧者，嫌責六群比丘尼：「云何汝等自有小事便㥲恚作是呪詛言墮三惡道、不生佛法中：『若我有是事，使我墮三惡道、不生佛法中；若汝有是事，亦墮三惡道、不生佛法中。』」時諸比丘尼往白諸比丘，諸比丘往白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧，呵責六群比丘尼：「汝所為非，非威儀、非沙門法、非淨行、非隨順行，所不應為。云何，六群比丘尼！自有小事便㥲恚作是呪詛言墮三惡道、不生佛法中：『若我有是事，使我入三惡道、不生佛法中；若汝有是事，亦當墮三惡道、不生佛法中。』」時世尊以無數方便呵責六群比丘尼已，告諸比丘：「此六群比丘尼多種有漏處，最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘尼有小因緣事便呪詛墮三惡道、不生佛法中：『若我有如是事，墮三惡道、不生佛法中；若汝有如是事，亦墮三惡道、不生佛法中。』波逸提。」
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比丘尼義如上。佛言：「自今已去聽稱南無佛，若我有如是事南無佛；若汝有如是事，亦南無佛。」
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彼比丘尼有小事便自呪詛墮三惡道、不生佛法中：「若我有是事，墮三惡道、不生佛法中；若汝有是事，亦入三惡道、不生佛法中。」說而了了者，波逸提；不了了者，突吉羅。
彼比丘尼有小事便自呪詛墮三惡道、不生佛法中：「若我有是事，墮三惡道、不生佛法中；若汝有是事，亦入三惡道、不生佛法中。」說而了了者，波逸提；不了了者，突吉羅。
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比丘，突吉羅；式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。是謂為犯。
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不犯者，若言南無佛、或戲笑語、或疾疾語、或獨語、或夢中語、或欲說此錯說彼，不犯。
不犯者，若言南無佛、或戲笑語、或疾疾語、或獨語、或夢中語、或欲說此錯說彼，不犯。
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不犯者，最初未制戒，癡狂、心亂、痛惱所纏。(八十八)
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爾時世尊在拘睒彌瞿師羅園中。時迦羅比丘尼與他共鬪諍，不善憶持諍事，便自手搥胸啼哭。時比丘尼聞，其中有少欲知足、行頭陀、樂學戒、知慚愧者，呵責迦羅比丘尼：「汝云何與他共鬪諍，自手搥胸啼哭？」時諸比丘尼往白諸比丘，諸比丘往白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧，呵責迦羅比丘尼：「汝所為非，非威儀、非沙門法、非淨行、非隨順行，所不應為。云何，迦羅比丘尼！與他共鬪諍，手搥胸啼哭？」時世尊以無數方便呵責迦羅比丘尼已，告諸比丘：「此迦羅比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘尼共鬪諍，不善憶持諍事，搥胸啼哭者，波逸提。」
爾時世尊在拘睒彌瞿師羅園中。時迦羅比丘尼與他共鬪諍，不善憶持諍事，便自手搥胸啼哭。時比丘尼聞，其中有少欲知足、行頭陀、樂學戒、知慚愧者，呵責迦羅比丘尼：「汝云何與他共鬪諍，自手搥胸啼哭？」時諸比丘尼往白諸比丘，諸比丘往白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧，呵責迦羅比丘尼：「汝所為非，非威儀、非沙門法、非淨行、非隨順行，所不應為。云何，迦羅比丘尼！與他共鬪諍，手搥胸啼哭？」時世尊以無數方便呵責迦羅比丘尼已，告諸比丘：「此迦羅比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘尼共鬪諍，不善憶持諍事，搥胸啼哭者，波逸提。」
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比丘尼義如上。
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彼比丘尼，與他共鬪諍者，有四種諍如上。
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若比丘尼共鬪諍，不善憶持諍事，搥胸啼哭，一搥胸一波逸提。一渧淚墮一波逸提。
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比丘，突吉羅；式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。是謂為犯。
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不犯者，或時有如是病，或食噎而自搥，或因大小便淚出，或因風寒熱淚出，或烟熏淚出，或聞法心生厭離淚出，或眼病著藥淚出，不犯。
不犯者，或時有如是病，或食噎而自搥，或因大小便淚出，或因風寒熱淚出，或烟熏淚出，或聞法心生厭離淚出，或眼病著藥淚出，不犯。
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不犯者，最初未制戒，癡狂、心亂、痛惱所纏。(八十九)
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爾時婆伽婆在婆祇陀國。時六群比丘尼二人同一床臥，諸比丘尼見謂與男子共臥，見起時乃知非男子。時有一大將，勇健多智、眾術備具善能鬪戰，始娶婦未久被官勅當征，便生此念：「我今遠征，婦當付誰？」正欲付囑居士，居士家多諸男子，不得付囑。大將先與跋提迦毘羅比丘尼知識，念言：「我今寧可將婦付囑迦毘羅比丘尼已，然後出征。」即便付之。時迦毘羅比丘尼受其婦，為擁護故共同床止宿。此迦毘羅比丘尼身體細軟，此婦人身觸生染著心。時大將征還迎婦歸家，其婦樂著比丘尼身細軟，便逃走還至彼尼所。此大將作是念：「我欲作好而更得惡，云何我婦今不愛樂我，染著比丘尼，逃走還趣彼所？」時諸比丘尼聞，其中有少欲知足、行頭陀、樂學戒、知慚愧者，嫌責六群比丘尼及跋提迦毘羅比丘尼：「云何汝等，二人同床共臥？」時諸比丘尼往白諸比丘，諸比丘往白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧，呵責六群比丘尼及迦毘羅比丘尼：「汝所為非，非威儀、非沙門法、非淨行、非隨順行，所不應為。云何汝等二人，共同床臥？」時世尊以無數方便呵責六群及迦毘羅比丘尼已，告諸比丘：「此六群及迦毘羅比丘尼多種有漏處，最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘尼二人共同床臥者，波逸提。」如是世尊與比丘尼結戒。
爾時婆伽婆在婆祇陀國。時六群比丘尼二人同一床臥，諸比丘尼見謂與男子共臥，見起時乃知非男子。時有一大將，勇健多智、眾術備具善能鬪戰，始娶婦未久被官勅當征，便生此念：「我今遠征，婦當付誰？」正欲付囑居士，居士家多諸男子，不得付囑。大將先與跋提迦毘羅比丘尼知識，念言：「我今寧可將婦付囑迦毘羅比丘尼已，然後出征。」即便付之。時迦毘羅比丘尼受其婦，為擁護故共同床止宿。此迦毘羅比丘尼身體細軟，此婦人身觸生染著心。時大將征還迎婦歸家，其婦樂著比丘尼身細軟，便逃走還至彼尼所。此大將作是念：「我欲作好而更得惡，云何我婦今不愛樂我，染著比丘尼，逃走還趣彼所？」時諸比丘尼聞，其中有少欲知足、行頭陀、樂學戒、知慚愧者，嫌責六群比丘尼及跋提迦毘羅比丘尼：「云何汝等，二人同床共臥？」時諸比丘尼往白諸比丘，諸比丘往白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧，呵責六群比丘尼及迦毘羅比丘尼：「汝所為非，非威儀、非沙門法、非淨行、非隨順行，所不應為。云何汝等二人，共同床臥？」時世尊以無數方便呵責六群及迦毘羅比丘尼已，告諸比丘：「此六群及迦毘羅比丘尼多種有漏處，最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘尼二人共同床臥者，波逸提。」如是世尊與比丘尼結戒。
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時有疑者，不敢與病比丘尼共床臥，亦不敢更互坐、更互臥。佛言：「聽與病者同床臥。聽更坐更臥。自今已去應如是結戒：若比丘尼無病，二人共床臥，波逸提。」
時有疑者，不敢與病比丘尼共床臥，亦不敢更互坐、更互臥。佛言：「聽與病者同床臥。聽更坐更臥。自今已去應如是結戒：若比丘尼無病，二人共床臥，波逸提。」
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比丘尼義如上。
比丘尼義如上。
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床者，有五種如上。
床者，有五種如上。
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彼比丘尼無病，二人共同床臥，隨脇著床敷，一一波逸提。隨轉，一一波逸提。
彼比丘尼無病，二人共同床臥，隨脇著床敷，一一波逸提。隨轉，一一波逸提。
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比丘，突吉羅；式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。是謂為犯。
比丘，突吉羅；式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。是謂為犯。
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不犯者，若與病人共床臥，若更互坐更互臥，或病倒地、為強力者所執、或被縛、或命難、梵行難，不犯。
不犯者，若與病人共床臥，若更互坐更互臥，或病倒地、為強力者所執、或被縛、或命難、梵行難，不犯。
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不犯者，最初未制戒，癡狂、心亂、痛惱所纏。(九十)
不犯者，最初未制戒，癡狂、心亂、痛惱所纏。(九十)
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爾時婆伽婆在婆祇陀國。時六群比丘尼二人同一褥、同一被共臥。時諸比丘尼見謂與男子共臥，起時乃知非男子。時諸比丘尼聞，其中有少欲知足、行頭陀、樂學戒、知慚愧者，嫌責六群比丘尼：「云何汝等二人同一褥、同一被共臥？」時諸比丘尼往白諸比丘，諸比丘往白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧，呵責六群比丘尼：「汝所為非，非威儀、非沙門法、非淨行、非隨順行，所不應為。云何汝等二人同一褥、同一被共臥耶？」時世尊以無數方便呵責六群比丘尼已，告諸比丘：「此六群比丘尼多種有漏處，最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘尼二人同一褥、同一被共臥，波逸提。」如是世尊與比丘尼結戒。
爾時婆伽婆在婆祇陀國。時六群比丘尼二人同一褥、同一被共臥。時諸比丘尼見謂與男子共臥，起時乃知非男子。時諸比丘尼聞，其中有少欲知足、行頭陀、樂學戒、知慚愧者，嫌責六群比丘尼：「云何汝等二人同一褥、同一被共臥？」時諸比丘尼往白諸比丘，諸比丘往白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧，呵責六群比丘尼：「汝所為非，非威儀、非沙門法、非淨行、非隨順行，所不應為。云何汝等二人同一褥、同一被共臥耶？」時世尊以無數方便呵責六群比丘尼已，告諸比丘：「此六群比丘尼多種有漏處，最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘尼二人同一褥、同一被共臥，波逸提。」如是世尊與比丘尼結戒。
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彼比丘尼有一敷，或是草、或是樹葉，諸比丘尼疑不敢共臥。佛言：「聽諸比丘尼各別敷臥氈，若寒時正有一被，聽各內著襯身衣得共臥。自今已去應如是結戒：若比丘尼共一褥同一被臥，除餘時，波逸提。」
彼比丘尼有一敷，或是草、或是樹葉，諸比丘尼疑不敢共臥。佛言：「聽諸比丘尼各別敷臥氈，若寒時正有一被，聽各內著襯身衣得共臥。自今已去應如是結戒：若比丘尼共一褥同一被臥，除餘時，波逸提。」
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比丘尼義如上。
比丘尼義如上。
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彼比丘尼二人同一褥、共一被臥，隨脇著床，波逸提。隨轉，一一波逸提。若同一褥別被，突吉羅。若同一被別褥，突吉羅。
彼比丘尼二人同一褥、共一被臥，隨脇著床，波逸提。隨轉，一一波逸提。若同一褥別被，突吉羅。若同一被別褥，突吉羅。
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比丘，突吉羅；式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。是謂為犯。
比丘，突吉羅；式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。是謂為犯。
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不犯者，若有一敷、若草、若葉敷，各別敷臥氈；若寒時同一被內各著襯身衣、或病倒地、或為強力者所執、或被繫或命難、或梵行難，不犯。
不犯者，若有一敷、若草、若葉敷，各別敷臥氈；若寒時同一被內各著襯身衣、或病倒地、或為強力者所執、或被繫或命難、或梵行難，不犯。
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不犯者，最初未制戒，癡狂、心亂、痛惱所纏。(九十一)
不犯者，最初未制戒，癡狂、心亂、痛惱所纏。(九十一)
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爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園。時六群比丘尼為惱故，先住後至、後至先住，故在前誦經、問義、教授。時諸比丘尼聞，其中有少欲知足、行頭陀、樂學戒、知慚愧者，嫌責六群比丘尼：「云何汝等為惱故，先住後至、後至先住，在前誦經、問義、教授？」時諸比丘尼往白諸比丘，諸比丘往白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧，呵責六群比丘尼：「云何汝等為惱故，先住後至、後至先住，在前誦經、問義、教授耶？」時世尊以無數方便呵責六群比丘尼已，告諸比丘：「此六群比丘尼多種有漏處，最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘尼為惱故，先住後至、後至先住，在前誦經、問義、教授，波逸提。」如是世尊與比丘尼結戒。
爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園。時六群比丘尼為惱故，先住後至、後至先住，故在前誦經、問義、教授。時諸比丘尼聞，其中有少欲知足、行頭陀、樂學戒、知慚愧者，嫌責六群比丘尼：「云何汝等為惱故，先住後至、後至先住，在前誦經、問義、教授？」時諸比丘尼往白諸比丘，諸比丘往白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧，呵責六群比丘尼：「云何汝等為惱故，先住後至、後至先住，在前誦經、問義、教授耶？」時世尊以無數方便呵責六群比丘尼已，告諸比丘：「此六群比丘尼多種有漏處，最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘尼為惱故，先住後至、後至先住，在前誦經、問義、教授，波逸提。」如是世尊與比丘尼結戒。
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彼比丘尼，亦不知是先住非先住、不知後至非後至，後乃知，其中或有作波逸提懺者、或有疑者。「不知者，不犯。自今已去當如是結戒：若比丘尼知先住後至、後至先住，為惱故在前誦經、問義、教授者，波逸提。」
彼比丘尼，亦不知是先住非先住、不知後至非後至，後乃知，其中或有作波逸提懺者、或有疑者。「不知者，不犯。自今已去當如是結戒：若比丘尼知先住後至、後至先住，為惱故在前誦經、問義、教授者，波逸提。」
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比丘尼義如上。
比丘尼義如上。
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彼比丘尼知先住後至、後至先住，為惱故在前誦經、問義、教授，說而了了者，波逸提；不了了者，突吉羅。
彼比丘尼知先住後至、後至先住，為惱故在前誦經、問義、教授，說而了了者，波逸提；不了了者，突吉羅。
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比丘，突吉羅；式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。是謂為犯。
比丘，突吉羅；式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。是謂為犯。
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不犯者，若不知、若先聽、若是親厚、若親厚人語言：「汝但教授，我當為汝語。」若先住者從後至者受經，若後至從先住者受誦，若二人共從他受，若彼問此答、若共誦、若戲笑語、若疾疾語、若夢中語、若欲說此乃錯說彼，不犯。
不犯者，若不知、若先聽、若是親厚、若親厚人語言：「汝但教授，我當為汝語。」若先住者從後至者受經，若後至從先住者受誦，若二人共從他受，若彼問此答、若共誦、若戲笑語、若疾疾語、若夢中語、若欲說此乃錯說彼，不犯。
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不犯者，最初未制戒，癡狂、心亂、痛惱所纏。(九十二)
不犯者，最初未制戒，癡狂、心亂、痛惱所纏。(九十二)
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爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園。時偷羅難陀比丘尼，同活比丘尼病而不瞻視。諸比丘尼語言：「汝同活比丘尼病，何不看視？」彼猶故不瞻視，以不瞻視故彼遂命過。時諸比丘尼聞，其中有少欲知足、行頭陀、樂學戒、知慚愧者，嫌責偷羅難陀比丘尼：「汝云何同活比丘尼病而不瞻視？諸比丘尼勸汝，而不從語瞻視，遂令命終。」時諸比丘尼往白諸比丘，諸比丘往白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧，呵責偷羅難陀比丘尼：「汝所為非，非威儀、非沙門法、非淨行、非隨順行，所不應為。云何，偷羅難陀比丘尼！同活比丘尼病而不瞻視？諸比丘尼勸汝看視，而不從語，遂令命終。」時世尊以無數方便呵責偷羅難陀比丘尼已，告諸比丘：「此偷羅難陀比丘尼多種有漏處，最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘尼同活比丘尼病，不瞻視者，波逸提。」
爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園。時偷羅難陀比丘尼，同活比丘尼病而不瞻視。諸比丘尼語言：「汝同活比丘尼病，何不看視？」彼猶故不瞻視，以不瞻視故彼遂命過。時諸比丘尼聞，其中有少欲知足、行頭陀、樂學戒、知慚愧者，嫌責偷羅難陀比丘尼：「汝云何同活比丘尼病而不瞻視？諸比丘尼勸汝，而不從語瞻視，遂令命終。」時諸比丘尼往白諸比丘，諸比丘往白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧，呵責偷羅難陀比丘尼：「汝所為非，非威儀、非沙門法、非淨行、非隨順行，所不應為。云何，偷羅難陀比丘尼！同活比丘尼病而不瞻視？諸比丘尼勸汝看視，而不從語，遂令命終。」時世尊以無數方便呵責偷羅難陀比丘尼已，告諸比丘：「此偷羅難陀比丘尼多種有漏處，最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘尼同活比丘尼病，不瞻視者，波逸提。」
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比丘尼義如上。
比丘尼義如上。
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同活者，二比丘尼共生活。
同活者，二比丘尼共生活。
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彼比丘尼，同生活比丘尼病，不看視者，波逸提。除同活病，若餘比丘尼病，若和上、若阿闍梨，若同和上、同阿闍梨，若弟子、親厚知識病，不瞻視，一切突吉羅。
彼比丘尼，同生活比丘尼病，不看視者，波逸提。除同活病，若餘比丘尼病，若和上、若阿闍梨，若同和上、同阿闍梨，若弟子、親厚知識病，不瞻視，一切突吉羅。
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比丘，突吉羅；式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。是謂為犯。
比丘，突吉羅；式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。是謂為犯。
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不犯者，瞻視同活病、若己身病不堪瞻視病者，若由是故命難或梵行難不看，不犯。
不犯者，瞻視同活病、若己身病不堪瞻視病者，若由是故命難或梵行難不看，不犯。
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不犯者，最初未制戒，癡狂、心亂、痛惱所纏。(九十三)
不犯者，最初未制戒，癡狂、心亂、痛惱所纏。(九十三)
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爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園。時偷羅難陀比丘尼，安居初聽餘比丘尼在房中敷床，安居中㥲恚挽床驅出。時彼比丘尼慚愧懼失宿，即便休道。時諸比丘尼聞，其中有少欲知足、行頭陀、樂學戒、知慚愧者，嫌責偷羅難陀比丘尼：「汝云何安居初聽餘比丘尼在房中安床，安居中㥲恚挽床驅出，使彼慚愧休道？」時諸比丘尼往白諸比丘，諸比丘往白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧，呵責偷羅難陀比丘尼：「汝所為非，非威儀、非沙門法、非淨行、非隨順行，所不應為。云何，偷羅難陀比丘尼！安居初聽餘比丘尼在房中安床，安居中㥲恚挽床驅出，使彼慚愧休道？」時世尊以無數方便呵責偷羅難陀比丘尼已，告諸比丘：「此偷羅難陀比丘尼多種有漏處，最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘尼安居初聽餘比丘尼在房中安床，後㥲恚驅出者，波逸提。」
爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園。時偷羅難陀比丘尼，安居初聽餘比丘尼在房中敷床，安居中㥲恚挽床驅出。時彼比丘尼慚愧懼失宿，即便休道。時諸比丘尼聞，其中有少欲知足、行頭陀、樂學戒、知慚愧者，嫌責偷羅難陀比丘尼：「汝云何安居初聽餘比丘尼在房中安床，安居中㥲恚挽床驅出，使彼慚愧休道？」時諸比丘尼往白諸比丘，諸比丘往白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧，呵責偷羅難陀比丘尼：「汝所為非，非威儀、非沙門法、非淨行、非隨順行，所不應為。云何，偷羅難陀比丘尼！安居初聽餘比丘尼在房中安床，安居中㥲恚挽床驅出，使彼慚愧休道？」時世尊以無數方便呵責偷羅難陀比丘尼已，告諸比丘：「此偷羅難陀比丘尼多種有漏處，最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘尼安居初聽餘比丘尼在房中安床，後㥲恚驅出者，波逸提。」
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比丘尼義如上。
比丘尼義如上。
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安居中者，受安居已。
安居中者，受安居已。
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床者，五種床如上。
床者，五種床如上。
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彼比丘尼安居初聽餘比丘尼在房中安床，後㥲恚驅出，隨作方便，隨出門一一波逸提。若方便驅眾多人出眾多戶，眾多波逸提。若方便驅眾多人出一戶，眾多波逸提。若方便驅一人出眾多戶，眾多波逸提。若方便驅一人出一戶，一波逸提。若出餘衣物者，突吉羅。若閉戶使不得入，突吉羅。
彼比丘尼安居初聽餘比丘尼在房中安床，後㥲恚驅出，隨作方便，隨出門一一波逸提。若方便驅眾多人出眾多戶，眾多波逸提。若方便驅眾多人出一戶，眾多波逸提。若方便驅一人出眾多戶，眾多波逸提。若方便驅一人出一戶，一波逸提。若出餘衣物者，突吉羅。若閉戶使不得入，突吉羅。
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比丘，突吉羅；式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。是謂為犯。
比丘，突吉羅；式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。是謂為犯。
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不犯者，不以㥲恚，隨上座次驅下座出；未受大戒人共宿，過二宿第三宿驅出；若令病人出在大小便處便利；若破戒、破見、破威儀、若被舉、若滅擯、若應滅擯；若以此事命難、梵行難，一切驅出，不犯。
不犯者，不以㥲恚，隨上座次驅下座出；未受大戒人共宿，過二宿第三宿驅出；若令病人出在大小便處便利；若破戒、破見、破威儀、若被舉、若滅擯、若應滅擯；若以此事命難、梵行難，一切驅出，不犯。
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不犯者，最初未制戒，癡狂、心亂、痛惱所纏。(九十四)
不犯者，最初未制戒，癡狂、心亂、痛惱所纏。(九十四)
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爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園。時六群比丘尼，春夏冬一切時人間遊行。時遇暴雨河水汎漲，漂失衣鉢、尼師檀、針筒，踏殺生草。時諸居士見皆共譏嫌言：「此比丘尼，不知慚愧、斷眾生命，外自稱言：『我知正法。』如是有何正法？云何比丘尼春夏冬一切時人間遊行，遇天暴雨河水汎漲漂失雜物，又踏殺生草斷眾生命？」時諸比丘尼聞，其中有少欲知足、行頭陀、樂學戒、知慚愧者，呵責六群比丘尼：「云何汝等，春夏冬一切時人間遊行，遇雨河水汎漲漂失衣物，踏殺生草，使居士譏嫌？」時諸比丘尼往白諸比丘，諸比丘往白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧，呵責六群比丘尼：「汝所為非，非威儀、非沙門法、非淨行、非隨順行，所不應為。云何，六群比丘尼！春夏冬一切時人間遊行，遇雨河水汎漲漂失衣物，踏殺生草，使居士等譏嫌？」時世尊以無數方便呵責六群比丘尼已，告諸比丘：「此六群比丘尼多種有漏處，最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘尼，春夏冬一切時人間遊行者，波逸提。」如是世尊與比丘尼結戒。
爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園。時六群比丘尼，春夏冬一切時人間遊行。時遇暴雨河水汎漲，漂失衣鉢、尼師檀、針筒，踏殺生草。時諸居士見皆共譏嫌言：「此比丘尼，不知慚愧、斷眾生命，外自稱言：『我知正法。』如是有何正法？云何比丘尼春夏冬一切時人間遊行，遇天暴雨河水汎漲漂失雜物，又踏殺生草斷眾生命？」時諸比丘尼聞，其中有少欲知足、行頭陀、樂學戒、知慚愧者，呵責六群比丘尼：「云何汝等，春夏冬一切時人間遊行，遇雨河水汎漲漂失衣物，踏殺生草，使居士譏嫌？」時諸比丘尼往白諸比丘，諸比丘往白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧，呵責六群比丘尼：「汝所為非，非威儀、非沙門法、非淨行、非隨順行，所不應為。云何，六群比丘尼！春夏冬一切時人間遊行，遇雨河水汎漲漂失衣物，踏殺生草，使居士等譏嫌？」時世尊以無數方便呵責六群比丘尼已，告諸比丘：「此六群比丘尼多種有漏處，最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘尼，春夏冬一切時人間遊行者，波逸提。」如是世尊與比丘尼結戒。
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若彼比丘尼，為佛事法事僧事病比丘尼事。佛言：「聽受七日法出界去。自今已去當如是說戒：若比丘尼，春夏冬一切時人間遊行，除餘因緣者，波逸提。」
若彼比丘尼，為佛事法事僧事病比丘尼事。佛言：「聽受七日法出界去。自今已去當如是說戒：若比丘尼，春夏冬一切時人間遊行，除餘因緣者，波逸提。」
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比丘尼義如上。
比丘尼義如上。
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彼比丘尼春夏冬一切時人間遊行，隨入村界，一一波逸提。若無村無界處行十里間者，波逸提。減一村、減十里者，突吉羅。一村間行一界內者，突吉羅。方便欲去而不去，若共期去而不去，一切突吉羅。
彼比丘尼春夏冬一切時人間遊行，隨入村界，一一波逸提。若無村無界處行十里間者，波逸提。減一村、減十里者，突吉羅。一村間行一界內者，突吉羅。方便欲去而不去，若共期去而不去，一切突吉羅。
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比丘，突吉羅；式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。是謂為犯。
比丘，突吉羅；式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。是謂為犯。
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不犯者，為佛法僧事，為病比丘尼事，受七日法出界行；或為強者所執、或被縛去、或命難、或梵行難，不犯。
不犯者，為佛法僧事，為病比丘尼事，受七日法出界行；或為強者所執、或被縛去、或命難、或梵行難，不犯。
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不犯者，最初未制戒，癡狂、心亂、痛惱所纏。(九十五)
不犯者，最初未制戒，癡狂、心亂、痛惱所纏。(九十五)
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爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時舍衛諸居士，請讖摩比丘尼共立制度：「我等共供養眾僧乃至安居竟。」讖摩比丘尼安居竟，而彼即住不去。時諸居士皆譏嫌言：「我等先有制度，請讖摩比丘尼來，共供養眾僧，乃至安居竟。讖摩比丘尼而今安居竟，猶故不去。」時諸比丘尼聞，其中有少欲知足、行頭陀、樂學戒、知慚愧者，嫌責讖摩比丘尼言：「諸居士共立制度，請讖摩比丘尼來，共供養眾僧至安居竟。今安居已訖，故住不去。」爾時諸比丘尼往白諸比丘，諸比丘往白世尊。世尊以此因緣集比丘僧，呵責讖摩比丘尼：「汝所為非，非威儀、非沙門法、非淨行、非隨順行，所不應為。云何居士供養汝夏安居，今者已訖，云何故住，使諸居士譏嫌？」爾時世尊以無數方便呵責讖摩比丘尼已，告諸比丘：「此比丘尼多種有漏處，最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘尼夏安居訖不去者，波逸提。」
爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時舍衛諸居士，請讖摩比丘尼共立制度：「我等共供養眾僧乃至安居竟。」讖摩比丘尼安居竟，而彼即住不去。時諸居士皆譏嫌言：「我等先有制度，請讖摩比丘尼來，共供養眾僧，乃至安居竟。讖摩比丘尼而今安居竟，猶故不去。」時諸比丘尼聞，其中有少欲知足、行頭陀、樂學戒、知慚愧者，嫌責讖摩比丘尼言：「諸居士共立制度，請讖摩比丘尼來，共供養眾僧至安居竟。今安居已訖，故住不去。」爾時諸比丘尼往白諸比丘，諸比丘往白世尊。世尊以此因緣集比丘僧，呵責讖摩比丘尼：「汝所為非，非威儀、非沙門法、非淨行、非隨順行，所不應為。云何居士供養汝夏安居，今者已訖，云何故住，使諸居士譏嫌？」爾時世尊以無數方便呵責讖摩比丘尼已，告諸比丘：「此比丘尼多種有漏處，最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘尼夏安居訖不去者，波逸提。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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比丘尼義如上。
比丘尼義如上。
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解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
若比丘尼安居竟，應出行乃至一宿。若比丘尼安居竟不出行，波逸提。
若比丘尼安居竟，應出行乃至一宿。若比丘尼安居竟不出行，波逸提。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
比丘，突吉羅；式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。是謂為犯。
比丘，突吉羅；式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。是謂為犯。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
不犯者，夏安居訖去，若彼居士更請住，我當更供養；若家家傳食、若親里男女請，今日食或明日食，若遇病無伴瞻視者、或水難、或惡獸難、或賊難、或水瀑漲、或為強力所執、或被繫縛、或命難、梵行難，如是諸難夏安居訖不出行者，無犯。
不犯者，夏安居訖去，若彼居士更請住，我當更供養；若家家傳食、若親里男女請，今日食或明日食，若遇病無伴瞻視者、或水難、或惡獸難、或賊難、或水瀑漲、或為強力所執、或被繫縛、或命難、梵行難，如是諸難夏安居訖不出行者，無犯。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
無犯者，最初未制戒，癡狂、心亂、痛惱所纏。(九十六)
無犯者，最初未制戒，癡狂、心亂、痛惱所纏。(九十六)
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解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園。時王波斯匿邊界人民反叛。時六群比丘尼，於彼人間有疑恐怖處遊行。時諸賊見已作是言：「此六群比丘尼，皆為波斯匿王所供養，我等當共觸嬈。」時諸居士見已皆譏嫌言：「此比丘尼，無有慚愧皆犯梵行。外自稱言：『我修正法。』如是有何正法？於邊界人間恐怖處遊行，與賊女婬女無異。」時諸比丘尼聞，其中有少欲知足、行頭陀、樂學戒、知慚愧者，呵責六群比丘尼：「汝等云何於人間恐怖處遊行？」即往白諸比丘，諸比丘白佛。佛爾時以此因緣集比丘僧，呵責六群比丘尼：「汝所為非，非威儀、非沙門法、非淨行、非隨順行，所不應為。云何汝等在人間恐怖處遊行？」爾時世尊以無數方便呵責已，告諸比丘：「此比丘尼多種有漏處，最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘尼，邊界有疑恐怖處人間遊行者，波逸提。」
爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園。時王波斯匿邊界人民反叛。時六群比丘尼，於彼人間有疑恐怖處遊行。時諸賊見已作是言：「此六群比丘尼，皆為波斯匿王所供養，我等當共觸嬈。」時諸居士見已皆譏嫌言：「此比丘尼，無有慚愧皆犯梵行。外自稱言：『我修正法。』如是有何正法？於邊界人間恐怖處遊行，與賊女婬女無異。」時諸比丘尼聞，其中有少欲知足、行頭陀、樂學戒、知慚愧者，呵責六群比丘尼：「汝等云何於人間恐怖處遊行？」即往白諸比丘，諸比丘白佛。佛爾時以此因緣集比丘僧，呵責六群比丘尼：「汝所為非，非威儀、非沙門法、非淨行、非隨順行，所不應為。云何汝等在人間恐怖處遊行？」爾時世尊以無數方便呵責已，告諸比丘：「此比丘尼多種有漏處，最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘尼，邊界有疑恐怖處人間遊行者，波逸提。」
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比丘尼義如上。
比丘尼義如上。
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邊界者，遠城處。
邊界者，遠城處。
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有疑者，疑有賊盜。
有疑者，疑有賊盜。
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恐怖者，恐有賊盜。
恐怖者，恐有賊盜。
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彼比丘尼，於邊界有疑恐怖處遊行，隨入村行一一界，一一波逸提。無村阿蘭若處行十里，一波逸提。行減一村、減十里，一突吉羅。若村中行一界內，突吉羅。方便欲去共期而不去，一切突吉羅。
彼比丘尼，於邊界有疑恐怖處遊行，隨入村行一一界，一一波逸提。無村阿蘭若處行十里，一波逸提。行減一村、減十里，一突吉羅。若村中行一界內，突吉羅。方便欲去共期而不去，一切突吉羅。
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比丘，突吉羅；式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。是謂為犯。
比丘，突吉羅；式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。是謂為犯。
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不犯者，若被喚、若被請、若有所白、若為強力者所執、若被繫縛、或命難、梵行難，若先至後有疑恐怖事起者，無犯。
不犯者，若被喚、若被請、若有所白、若為強力者所執、若被繫縛、或命難、梵行難，若先至後有疑恐怖事起者，無犯。
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無犯者，最初未制戒，癡狂、心亂、痛惱所纏。(九十七)
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爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園。時波斯匿王界內人民反叛。爾時六群比丘尼，在彼界內有疑恐怖處遊行。時諸賊見已皆作是言：「此六群比丘尼，皆為波斯匿王所供養，我等當共觸嬈。」時諸居士見皆共譏嫌言：「此比丘尼，無有慚愧皆犯梵行，外自稱言：『我修正法。』如是有何正法？乃於界內，有疑恐怖處遊行，如賊女婬女無異。」時諸比丘尼聞，其中有少欲知足、行頭陀、樂學戒、知慚愧者，嫌責六群比丘尼：「汝等云何於人間恐怖處遊行？」即往白諸比丘，諸比丘往白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧，呵責六群比丘尼：「汝所為非，非威儀、非沙門法、非淨行、非隨順行，所不應為。云何汝等在界內人間恐怖處遊行？」時世尊以無數方便呵責已，告諸比丘：「此六群比丘尼多種有漏處，最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘尼於界內有疑恐怖處在人間遊行，波逸提。」
爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園。時波斯匿王界內人民反叛。爾時六群比丘尼，在彼界內有疑恐怖處遊行。時諸賊見已皆作是言：「此六群比丘尼，皆為波斯匿王所供養，我等當共觸嬈。」時諸居士見皆共譏嫌言：「此比丘尼，無有慚愧皆犯梵行，外自稱言：『我修正法。』如是有何正法？乃於界內，有疑恐怖處遊行，如賊女婬女無異。」時諸比丘尼聞，其中有少欲知足、行頭陀、樂學戒、知慚愧者，嫌責六群比丘尼：「汝等云何於人間恐怖處遊行？」即往白諸比丘，諸比丘往白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧，呵責六群比丘尼：「汝所為非，非威儀、非沙門法、非淨行、非隨順行，所不應為。云何汝等在界內人間恐怖處遊行？」時世尊以無數方便呵責已，告諸比丘：「此六群比丘尼多種有漏處，最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘尼於界內有疑恐怖處在人間遊行，波逸提。」
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比丘尼義如上。
比丘尼義如上。
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界內者，繞城四面。
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有疑者，疑有賊盜也。
有疑者，疑有賊盜也。
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恐怖者，恐有賊盜。
恐怖者，恐有賊盜。
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若比丘尼，於彼界內有疑恐怖處人間遊行，隨入村內行一一界，一一波逸提。無村阿蘭若處，行至十里，一波逸提。減一村、減十里，突吉羅。村中行一界內，一突吉羅。若方便欲去而不去、共期去而不去，一切突吉羅。
若比丘尼，於彼界內有疑恐怖處人間遊行，隨入村內行一一界，一一波逸提。無村阿蘭若處，行至十里，一波逸提。減一村、減十里，突吉羅。村中行一界內，一突吉羅。若方便欲去而不去、共期去而不去，一切突吉羅。
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比丘，突吉羅；式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。是謂為犯。
比丘，突吉羅；式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。是謂為犯。
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不犯者，若有所白、若被喚、若請去、若為強力者所執、若被繫縛、或命難、梵行難，若先至後有疑恐怖事起者，無犯。
不犯者，若有所白、若被喚、若請去、若為強力者所執、若被繫縛、或命難、梵行難，若先至後有疑恐怖事起者，無犯。
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無犯者，最初未制戒，癡狂、心亂、痛惱所纏。(九十八)
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爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園。時有比丘尼，親近居士、居士兒共住作不隨順行。時諸比丘尼諫言：「汝莫親近居士、居士兒作不隨順行。汝，妹！可別住，汝若別住，於佛法中得增益安樂住。」而彼故不別住。時諸比丘尼聞，其中有少欲知足、行頭陀、樂學戒、知慚愧者，嫌責彼比丘尼：「汝云何親近居士、居士兒共住作不隨順行？」時諸比丘尼往白諸比丘，諸比丘白佛。佛以此因緣集比丘僧，呵責彼比丘尼言：「汝所為非，非威儀、非沙門法、非淨行、非隨順行，所不應為。云何乃與居士、居士兒親近共住作不隨順行？」呵責已告諸比丘：「自今已去聽僧與彼比丘尼作呵責捨此事故白四羯磨。當作如是呵責捨此事，眾中應差堪能羯磨者如上，當作如是白：『大姊僧聽！此某甲比丘尼，親近居士、居士兒共住作不隨順行。餘比丘尼呵諫言：「汝妹！莫親近居士居士兒作不隨順行。汝，妹！可別住，汝若別住，於佛法有增益安樂住。」彼比丘尼故不改。若僧時到！僧忍聽僧與彼某甲比丘尼作呵責令捨此事：「汝，妹！莫親近居士、居士兒共住作不隨順行。汝，妹！可別住，若別住，於佛法有增益安樂住。」白如是。』『大姊僧聽！此某甲比丘尼，親近居士、居士兒共住作不隨順行。餘比丘尼諫言：「妹！莫親近居士、居士兒共住作不隨順行。汝，妹！今可別住，汝若別住，於佛法有增益安樂住。」而彼故不改。今僧與彼某甲比丘尼作呵責，捨此事故：「汝，妹！莫親近居士、居士兒共住作不隨順行。汝，妹！可別住，汝若別住者，於佛法有增益安樂住。」誰諸大姊忍僧與彼某甲比丘尼作呵責捨此事者默然，誰不忍者說。』如是第二、第三說。『僧已忍與彼比丘尼作呵責捨此事竟，僧忍，默然故，是事如是持。』當作如是呵責。」眾僧為彼比丘尼作呵責，白四羯磨捨此事已。諸比丘尼往白諸比丘，諸比丘往白佛，佛告諸比丘：「若有如是比丘尼，比丘尼僧亦當作白四羯磨呵諫捨此事。自今已去與比丘尼結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘尼，親近居士、居士兒共住作不隨順行。餘比丘尼諫此比丘尼言：『妹！汝莫親近居士、居士兒共住作不隨順行。妹！汝可別住，若別住，於佛法中有增益安樂住。』彼比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨，彼比丘尼應三諫捨此事故。乃至三諫捨此事善；若不捨者，波逸提。」
爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園。時有比丘尼，親近居士、居士兒共住作不隨順行。時諸比丘尼諫言：「汝莫親近居士、居士兒作不隨順行。汝，妹！可別住，汝若別住，於佛法中得增益安樂住。」而彼故不別住。時諸比丘尼聞，其中有少欲知足、行頭陀、樂學戒、知慚愧者，嫌責彼比丘尼：「汝云何親近居士、居士兒共住作不隨順行？」時諸比丘尼往白諸比丘，諸比丘白佛。佛以此因緣集比丘僧，呵責彼比丘尼言：「汝所為非，非威儀、非沙門法、非淨行、非隨順行，所不應為。云何乃與居士、居士兒親近共住作不隨順行？」呵責已告諸比丘：「自今已去聽僧與彼比丘尼作呵責捨此事故白四羯磨。當作如是呵責捨此事，眾中應差堪能羯磨者如上，當作如是白：『大姊僧聽！此某甲比丘尼，親近居士、居士兒共住作不隨順行。餘比丘尼呵諫言：「汝妹！莫親近居士居士兒作不隨順行。汝，妹！可別住，汝若別住，於佛法有增益安樂住。」彼比丘尼故不改。若僧時到！僧忍聽僧與彼某甲比丘尼作呵責令捨此事：「汝，妹！莫親近居士、居士兒共住作不隨順行。汝，妹！可別住，若別住，於佛法有增益安樂住。」白如是。』『大姊僧聽！此某甲比丘尼，親近居士、居士兒共住作不隨順行。餘比丘尼諫言：「妹！莫親近居士、居士兒共住作不隨順行。汝，妹！今可別住，汝若別住，於佛法有增益安樂住。」而彼故不改。今僧與彼某甲比丘尼作呵責，捨此事故：「汝，妹！莫親近居士、居士兒共住作不隨順行。汝，妹！可別住，汝若別住者，於佛法有增益安樂住。」誰諸大姊忍僧與彼某甲比丘尼作呵責捨此事者默然，誰不忍者說。』如是第二、第三說。『僧已忍與彼比丘尼作呵責捨此事竟，僧忍，默然故，是事如是持。』當作如是呵責。」眾僧為彼比丘尼作呵責，白四羯磨捨此事已。諸比丘尼往白諸比丘，諸比丘往白佛，佛告諸比丘：「若有如是比丘尼，比丘尼僧亦當作白四羯磨呵諫捨此事。自今已去與比丘尼結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘尼，親近居士、居士兒共住作不隨順行。餘比丘尼諫此比丘尼言：『妹！汝莫親近居士、居士兒共住作不隨順行。妹！汝可別住，若別住，於佛法中有增益安樂住。』彼比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨，彼比丘尼應三諫捨此事故。乃至三諫捨此事善；若不捨者，波逸提。」
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比丘尼義如上。
比丘尼義如上。
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親近者，數數語、數數笑、數數調戲。
親近者，數數語、數數笑、數數調戲。
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居士者，未出家人。
居士者，未出家人。
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兒者，亦未出家人。
兒者，亦未出家人。
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彼比丘尼，親近彼居士、居士兒共住作不隨順行。彼比丘尼諫此比丘尼言：「妹！莫親近居士、居士兒作不隨順行。汝當別住，汝若別住，於佛法中有增益安樂住。汝今可捨此事，莫為僧所呵責而犯重罪。」若隨語者善，不隨語者當作白。白已當語言：「妹！我已白，餘有羯磨在。可捨此事，莫為僧所呵責而更犯罪。」若隨語者善，不隨語者當作初羯磨。作初羯磨已當語言：「妹！已白已作初羯磨，餘有二羯磨在。可捨此事，莫為僧所呵責而更犯罪。」若隨語者善，不隨語者作第二羯磨。作第二羯磨已當語言：「已作白第二羯磨，餘有一羯磨在。可捨此事，莫為僧所呵責而更犯罪。」若隨語者善，不隨語者作三羯磨竟，波逸提。若白二羯磨竟，三突吉羅。白一羯磨竟，二突吉羅。白已，一突吉羅。白未竟、未白前，親近居士、居士兒作不隨順行，如是一切突吉羅。
彼比丘尼，親近彼居士、居士兒共住作不隨順行。彼比丘尼諫此比丘尼言：「妹！莫親近居士、居士兒作不隨順行。汝當別住，汝若別住，於佛法中有增益安樂住。汝今可捨此事，莫為僧所呵責而犯重罪。」若隨語者善，不隨語者當作白。白已當語言：「妹！我已白，餘有羯磨在。可捨此事，莫為僧所呵責而更犯罪。」若隨語者善，不隨語者當作初羯磨。作初羯磨已當語言：「妹！已白已作初羯磨，餘有二羯磨在。可捨此事，莫為僧所呵責而更犯罪。」若隨語者善，不隨語者作第二羯磨。作第二羯磨已當語言：「已作白第二羯磨，餘有一羯磨在。可捨此事，莫為僧所呵責而更犯罪。」若隨語者善，不隨語者作三羯磨竟，波逸提。若白二羯磨竟，三突吉羅。白一羯磨竟，二突吉羅。白已，一突吉羅。白未竟、未白前，親近居士、居士兒作不隨順行，如是一切突吉羅。
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比丘，突吉羅；式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。是謂為犯。
比丘，突吉羅；式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。是謂為犯。
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不犯者，初語時捨、非法別眾呵責，非法和合眾、法別眾、似法別眾、似法和合眾，非法非律非佛所教，若一切不作呵責，不犯。
不犯者，初語時捨、非法別眾呵責，非法和合眾、法別眾、似法別眾、似法和合眾，非法非律非佛所教，若一切不作呵責，不犯。
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不犯者，最初未制戒，癡狂、心亂、痛惱所纏。(九十九)
不犯者，最初未制戒，癡狂、心亂、痛惱所纏。(九十九)
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爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時六群比丘尼，往觀王宮畫堂園林浴池。諸居士見皆共譏嫌：「此諸比丘尼，不知慚愧犯梵行，外自稱言：『我知正法。』如是有何正法？乃往觀王宮、畫堂、園林、浴池，如賊女婬女無異。」爾時諸比丘尼聞，其中有少欲知足、行頭陀、樂學戒、知慚愧者，嫌責六群比丘尼：「汝云何乃往觀王宮、畫堂、園林、浴池？」爾時諸比丘尼往白諸比丘，諸比丘往白佛。佛爾時以此因緣集比丘僧，呵責六群比丘尼言：「汝所為非，非威儀、非沙門法、非淨行、非隨順行，所不應為。云何，六群比丘尼！乃往觀王宮、畫堂、園林、浴池？」世尊以無數方便呵責六群比丘尼已，告諸比丘：「此比丘尼多種有漏處，最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘尼往觀王宮文飾、畫堂、園林、浴池者，波逸提。」
爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時六群比丘尼，往觀王宮畫堂園林浴池。諸居士見皆共譏嫌：「此諸比丘尼，不知慚愧犯梵行，外自稱言：『我知正法。』如是有何正法？乃往觀王宮、畫堂、園林、浴池，如賊女婬女無異。」爾時諸比丘尼聞，其中有少欲知足、行頭陀、樂學戒、知慚愧者，嫌責六群比丘尼：「汝云何乃往觀王宮、畫堂、園林、浴池？」爾時諸比丘尼往白諸比丘，諸比丘往白佛。佛爾時以此因緣集比丘僧，呵責六群比丘尼言：「汝所為非，非威儀、非沙門法、非淨行、非隨順行，所不應為。云何，六群比丘尼！乃往觀王宮、畫堂、園林、浴池？」世尊以無數方便呵責六群比丘尼已，告諸比丘：「此比丘尼多種有漏處，最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘尼往觀王宮文飾、畫堂、園林、浴池者，波逸提。」
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解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
比丘尼義如上。
比丘尼義如上。
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解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
若比丘尼往觀王宮、文飾、畫堂、園林、浴池，從道至道、從道至非道、從非道至道、從高至下、從下至高，去而見者，波逸提。不見者，突吉羅。方便欲去而不去，若共期去而不去，一切突吉羅。
若比丘尼往觀王宮、文飾、畫堂、園林、浴池，從道至道、從道至非道、從非道至道、從高至下、從下至高，去而見者，波逸提。不見者，突吉羅。方便欲去而不去，若共期去而不去，一切突吉羅。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
比丘，突吉羅；式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。是謂為犯。
比丘，突吉羅；式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。是謂為犯。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
不犯者，若入王宮有所白、若喚若請、若路由中過、若寄宿、若為強力者所執、或被縛將去、或命難、梵行難；若復為僧事塔事而往觀看畫堂，欲取摸法，不犯。若至僧伽藍中受教授聽法，或被請道由中過，若寄宿，或為強力者所執，或被縛將去，或為僧事、塔事往觀園林浴池欲取摸法者，不犯。
不犯者，若入王宮有所白、若喚若請、若路由中過、若寄宿、若為強力者所執、或被縛將去、或命難、梵行難；若復為僧事塔事而往觀看畫堂，欲取摸法，不犯。若至僧伽藍中受教授聽法，或被請道由中過，若寄宿，或為強力者所執，或被縛將去，或為僧事、塔事往觀園林浴池欲取摸法者，不犯。
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不犯者，最初未制戒，癡狂、心亂、痛惱所纏。(一百)
不犯者，最初未制戒，癡狂、心亂、痛惱所纏。(一百)
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爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時六群比丘尼，露身在河水、泉水、池水、深水中浴。時有賊女婬女，往比丘尼所語言：「汝等年少腋下未生毛，云何便出家學道修梵行耶？如今年少，可於愛欲中共相娛樂，老時可修梵行，如是二事俱得。」其中年少者聞便生不樂心。時諸居士見皆共譏嫌言：「此諸比丘尼不知慚愧，外自稱言：『我知正法。』如是有何正法？而露身形在河泉池深水中浴，如婬女賊女無異。」爾時諸比丘尼聞，其中有少欲知足、行頭陀、樂學戒、知慚愧者，嫌責六群比丘尼言：「云何汝等露形在河、泉、池、深水中浴耶？」時諸比丘尼白諸比丘，諸比丘往白佛。佛爾時以此因緣集比丘僧，呵責六群比丘尼言：「汝所為非，非威儀、非沙門法、非淨行、非隨順行，所不應為。云何，比丘尼！露形在河、池、泉、深水中浴耶？」時世尊以無數方便呵責六群比丘尼已，告諸比丘：「此六群比丘尼多種有漏處，最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘尼露身形在河水、泉水、深水、池水中浴者，波逸提。」
爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時六群比丘尼，露身在河水、泉水、池水、深水中浴。時有賊女婬女，往比丘尼所語言：「汝等年少腋下未生毛，云何便出家學道修梵行耶？如今年少，可於愛欲中共相娛樂，老時可修梵行，如是二事俱得。」其中年少者聞便生不樂心。時諸居士見皆共譏嫌言：「此諸比丘尼不知慚愧，外自稱言：『我知正法。』如是有何正法？而露身形在河泉池深水中浴，如婬女賊女無異。」爾時諸比丘尼聞，其中有少欲知足、行頭陀、樂學戒、知慚愧者，嫌責六群比丘尼言：「云何汝等露形在河、泉、池、深水中浴耶？」時諸比丘尼白諸比丘，諸比丘往白佛。佛爾時以此因緣集比丘僧，呵責六群比丘尼言：「汝所為非，非威儀、非沙門法、非淨行、非隨順行，所不應為。云何，比丘尼！露形在河、池、泉、深水中浴耶？」時世尊以無數方便呵責六群比丘尼已，告諸比丘：「此六群比丘尼多種有漏處，最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘尼露身形在河水、泉水、深水、池水中浴者，波逸提。」
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比丘尼義如上。彼比丘尼應以四事覆形洗浴，若在流水岸側曲迴處，若復有樹蔭覆處，若復水覆障，若以衣障身。上三事不得相取與器物；以衣障者，一切如法事得作。彼比丘尼，若露形在河、池、泉、深水中洗浴身，盡漬，波逸提。不盡漬，突吉羅。方便欲洗而不洗，共期而不去，一切突吉羅。
比丘尼義如上。彼比丘尼應以四事覆形洗浴，若在流水岸側曲迴處，若復有樹蔭覆處，若復水覆障，若以衣障身。上三事不得相取與器物；以衣障者，一切如法事得作。彼比丘尼，若露形在河、池、泉、深水中洗浴身，盡漬，波逸提。不盡漬，突吉羅。方便欲洗而不洗，共期而不去，一切突吉羅。
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比丘，突吉羅；式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。是謂為犯。
比丘，突吉羅；式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。是謂為犯。
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不犯者，水岸曲迴處、樹蔭覆處、水覆障、若以衣障形、若為強力所執，無犯。
不犯者，水岸曲迴處、樹蔭覆處、水覆障、若以衣障形、若為強力所執，無犯。
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無犯者，最初未制戒，癡狂、心亂、痛惱所纏。(一)
無犯者，最初未制戒，癡狂、心亂、痛惱所纏。(一)
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爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊聽比丘尼作浴衣。時六群比丘尼聞世尊聽比丘尼作浴衣，便多作廣大浴衣。時比丘尼見已問言：「佛聽諸比丘尼畜五衣。此是何衣？」報言：「此是我等浴衣。」諸比丘尼聞，其中有少欲知足、行頭陀、樂學戒、知慚愧者，嫌責六群比丘尼言：「世尊聽畜浴衣。云何便多廣大作浴衣耶？」時諸比丘尼白諸比丘，諸比丘往白世尊。世尊以此因緣集比丘僧，呵責六群比丘尼言：「汝所為非，非威儀、非沙門法、非淨行、非隨順行，所不應為。云何，比丘尼！多作廣大浴衣耶？」時世尊以無數方便呵責六群比丘尼已，告諸比丘言：「此六群比丘尼多種有漏處，最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘尼，作浴衣應量作。應量作者，長佛六磔手、廣二磔手半，若過者波逸提。」
爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊聽比丘尼作浴衣。時六群比丘尼聞世尊聽比丘尼作浴衣，便多作廣大浴衣。時比丘尼見已問言：「佛聽諸比丘尼畜五衣。此是何衣？」報言：「此是我等浴衣。」諸比丘尼聞，其中有少欲知足、行頭陀、樂學戒、知慚愧者，嫌責六群比丘尼言：「世尊聽畜浴衣。云何便多廣大作浴衣耶？」時諸比丘尼白諸比丘，諸比丘往白世尊。世尊以此因緣集比丘僧，呵責六群比丘尼言：「汝所為非，非威儀、非沙門法、非淨行、非隨順行，所不應為。云何，比丘尼！多作廣大浴衣耶？」時世尊以無數方便呵責六群比丘尼已，告諸比丘言：「此六群比丘尼多種有漏處，最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘尼，作浴衣應量作。應量作者，長佛六磔手、廣二磔手半，若過者波逸提。」
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比丘尼義如上。
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浴衣者，障身浴也。
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彼比丘尼作浴衣，長中過量、廣中足，長中足、廣中過量，若二俱過量，自割截作成者，波逸提；不成者，突吉羅。若語他作割截，成者波逸提；不成者，突吉羅。若為他作，成不成，一切突吉羅。
彼比丘尼作浴衣，長中過量、廣中足，長中足、廣中過量，若二俱過量，自割截作成者，波逸提；不成者，突吉羅。若語他作割截，成者波逸提；不成者，突吉羅。若為他作，成不成，一切突吉羅。
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比丘，波逸提；式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。是謂為犯。
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不犯者，如量作減量作，若得已成者，當裁令如法，若重疊，無犯。
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無犯者，最初未制戒，癡狂、心亂、痛惱所纏。(二)
無犯者，最初未制戒，癡狂、心亂、痛惱所纏。(二)
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爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有一比丘尼，欲裁縫僧伽梨。時偷羅難陀比丘尼言：「妹，持來！我與汝裁縫。」彼即與衣財。彼比丘尼聰明多知識，善能教化。偷羅難陀比丘尼作是意，欲使彼比丘尼久作供養故，便為裁衣不即為縫成。時偷羅難陀比丘尼所住精舍失火，衣財為火所燒，又為風吹零落。時居士見已皆譏嫌言：「此比丘尼不知慚愧，外自稱言：『我修正法。』如是有何正法？云何比丘尼裁他衣，而不即縫成，為火所燒風吹零落？」時諸比丘尼聞，其中有少欲知足、行頭陀、樂學戒、知慚愧者，呵責偷羅難陀比丘尼言：「汝云何為他作衣，不即縫成，為火所燒風吹零落？」時諸比丘尼白諸比丘，諸比丘往白世尊。世尊以此因緣集比丘僧，呵責偷羅難陀比丘尼：「汝所為非，非威儀、非沙門法、非淨行、非隨順行，所不應為。云何，比丘尼！裁衣不即縫成，為火所燒風吹零落耶？」時世尊以無數方便呵責已，告諸比丘：「此比丘尼多種有漏處，最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘尼縫僧伽梨過五日，波逸提。」
爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有一比丘尼，欲裁縫僧伽梨。時偷羅難陀比丘尼言：「妹，持來！我與汝裁縫。」彼即與衣財。彼比丘尼聰明多知識，善能教化。偷羅難陀比丘尼作是意，欲使彼比丘尼久作供養故，便為裁衣不即為縫成。時偷羅難陀比丘尼所住精舍失火，衣財為火所燒，又為風吹零落。時居士見已皆譏嫌言：「此比丘尼不知慚愧，外自稱言：『我修正法。』如是有何正法？云何比丘尼裁他衣，而不即縫成，為火所燒風吹零落？」時諸比丘尼聞，其中有少欲知足、行頭陀、樂學戒、知慚愧者，呵責偷羅難陀比丘尼言：「汝云何為他作衣，不即縫成，為火所燒風吹零落？」時諸比丘尼白諸比丘，諸比丘往白世尊。世尊以此因緣集比丘僧，呵責偷羅難陀比丘尼：「汝所為非，非威儀、非沙門法、非淨行、非隨順行，所不應為。云何，比丘尼！裁衣不即縫成，為火所燒風吹零落耶？」時世尊以無數方便呵責已，告諸比丘：「此比丘尼多種有漏處，最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘尼縫僧伽梨過五日，波逸提。」
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比丘尼義如上。
比丘尼義如上。
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如是世尊與比丘尼結戒，彼求僧伽梨出迦絺那衣，六難事起疑。佛言：「若有如是事無犯。自今已去應如是結戒：若比丘尼縫僧伽梨過五日，除求索僧伽梨出迦絺那衣六難事起者，波逸提。」
如是世尊與比丘尼結戒，彼求僧伽梨出迦絺那衣，六難事起疑。佛言：「若有如是事無犯。自今已去應如是結戒：若比丘尼縫僧伽梨過五日，除求索僧伽梨出迦絺那衣六難事起者，波逸提。」
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比丘，突吉羅；式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。是謂為犯。
比丘，突吉羅；式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。是謂為犯。
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不犯者，求索僧伽梨出功德衣五日六難事起，若縫若料理時，若無刀無鍼，若無線若少不足，若衣主破戒、破見、破威儀，若被舉、若滅擯、若應滅擯，若由此事故，有命難、梵行難，不縫成過五日者，不犯。
不犯者，求索僧伽梨出功德衣五日六難事起，若縫若料理時，若無刀無鍼，若無線若少不足，若衣主破戒、破見、破威儀，若被舉、若滅擯、若應滅擯，若由此事故，有命難、梵行難，不縫成過五日者，不犯。
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不犯者，最初未制戒，癡狂、心亂、痛惱所纏。(三)
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爾時婆伽婆在毘舍離獼猴江側高閣講堂上。時眾僧多得供養。時有比丘尼，置僧伽梨在房，不看曬治虫爛色壞。後時眾僧供養斷，此比丘尼，不看僧伽梨至村邊著，欲入村方見僧伽梨虫爛色壞。時諸比丘尼聞，其中有少欲知足、行頭陀、樂學戒、知慚愧者，呵責此比丘尼言：「云何置僧伽梨在房，不看曬治使虫爛色壞？」時諸比丘尼往白諸比丘，諸比丘往白世尊。世尊以此因緣集比丘僧，呵責此比丘尼言：「汝所為非，非威儀、非沙門法、非淨行、非隨順行，所不應為。云何置僧伽梨在房，不看曬治虫爛色壞？」時世尊以無數方便呵責已，告諸比丘：「此比丘尼多種有漏處，最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘尼過五日不看僧伽梨，波逸提。」
爾時婆伽婆在毘舍離獼猴江側高閣講堂上。時眾僧多得供養。時有比丘尼，置僧伽梨在房，不看曬治虫爛色壞。後時眾僧供養斷，此比丘尼，不看僧伽梨至村邊著，欲入村方見僧伽梨虫爛色壞。時諸比丘尼聞，其中有少欲知足、行頭陀、樂學戒、知慚愧者，呵責此比丘尼言：「云何置僧伽梨在房，不看曬治使虫爛色壞？」時諸比丘尼往白諸比丘，諸比丘往白世尊。世尊以此因緣集比丘僧，呵責此比丘尼言：「汝所為非，非威儀、非沙門法、非淨行、非隨順行，所不應為。云何置僧伽梨在房，不看曬治虫爛色壞？」時世尊以無數方便呵責已，告諸比丘：「此比丘尼多種有漏處，最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘尼過五日不看僧伽梨，波逸提。」
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比丘尼義如上。
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彼比丘尼，置僧伽梨在房中，五日、五日應往看。不看波逸提。除僧伽梨，餘衣不五日、五日看，突吉羅。除餘衣，若不五日、五日看餘所須之物，令失者虫爛色壞，突吉羅。
彼比丘尼，置僧伽梨在房中，五日、五日應往看。不看波逸提。除僧伽梨，餘衣不五日、五日看，突吉羅。除餘衣，若不五日、五日看餘所須之物，令失者虫爛色壞，突吉羅。
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比丘，突吉羅；式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。是謂為犯。
比丘，突吉羅；式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。是謂為犯。
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不犯者，置僧伽梨在房，五日、五日看；若舉處堅牢；若寄人，彼受寄人言：「但安意，我當為汝看。」彼若看恐失，不五日、五日看，不犯。
不犯者，置僧伽梨在房，五日、五日看；若舉處堅牢；若寄人，彼受寄人言：「但安意，我當為汝看。」彼若看恐失，不五日、五日看，不犯。
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不犯者，最初未制戒，癡狂、心亂、痛惱所纏。(四)
不犯者，最初未制戒，癡狂、心亂、痛惱所纏。(四)
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四分律卷第二十六
四分律卷第二十六
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