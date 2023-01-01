四分律卷第二十三(二分之二明尼戒法)姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四分律卷第二十三(二分之二明尼戒法)姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

十七僧殘法之餘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十七僧殘法之餘

爾時佛在舍衛國，時世穀米勇貴，乞食難得。時有比丘尼入城乞食，空鉢而還。時提舍難陀比丘尼，到時著衣持鉢入城乞食，漸次到一販賣人家默然而立。是堤舍比丘尼顏貌端政，販賣人見已便繫心在彼，即前問言：「阿姨！何所求索？」報言：「我欲乞食。」彼言：「授鉢來。」即便與鉢。彼盛滿鉢羹飯，授與堤舍比丘尼。堤舍比丘尼後數數著衣持鉢詣販賣人家默然而立。彼復問言：「阿姨！何所求索？」報言：「我欲乞食。」彼即復盛滿鉢羹飯授與。諸比丘尼見已便問言：「如今穀米勇貴，乞求難得，我等諸人入城乞食空鉢而還，汝日日乞食滿鉢而來，何由得爾？」報言：「諸妹乞可得耳。」堤舍比丘尼復於異日，到時著衣持鉢詣販賣人家。彼人遙見比丘尼來，便自計念：「如我前後與此比丘尼食，計價可五百金錢，足直一女人。」即前捉比丘尼欲行婬，比丘尼即喚言：「莫爾！莫爾。」比近販賣者即問言：「向者何故大喚？」答言：「此人捉我。」彼問言：「汝何故捉比丘尼耶？」販賣人答言：「我前後與此比丘尼食，計其價可五百金錢，足直一女人。若此比丘尼意不貪樂我者，何以受我食？」彼人問比丘尼言：「汝實爾不？」答言：「實爾。」彼問比丘尼言：「汝知彼與汝食意不？」答言：「知。」彼復言：「汝若知者何故大喚？」時諸比丘尼聞，其中有少欲知足、行頭陀、樂學戒、知慚愧者，嫌責提舍難陀比丘尼：「云何比丘尼染污心受染污心人食？」諸比丘尼白諸比丘，諸比丘往白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧，呵責提舍難陀比丘尼言：「汝所為非，非威儀、非沙門法、非淨行、非隨順行，所不應為。云何以染污心受染污心人食？」以無數方便呵責已，告諸比丘：「此提舍難陀比丘尼多種有漏處，最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘尼有染污心，從染污心男子受可食者及食并餘物，是比丘尼犯初法應捨，僧伽婆尸沙。」如是世尊與比丘尼結戒。時諸比丘尼亦不知有染污心、無染污心，後方知有染污心，或有言犯僧伽婆尸沙，或有疑者。「不知者，不犯。自今已去當如是說戒：若比丘尼染污心，知染污心男子，從彼受可食者及食并餘物，是比丘尼犯初法應捨，僧伽婆尸沙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛在舍衛國，時世穀米勇貴，乞食難得。時有比丘尼入城乞食，空鉢而還。時提舍難陀比丘尼，到時著衣持鉢入城乞食，漸次到一販賣人家默然而立。是堤舍比丘尼顏貌端政，販賣人見已便繫心在彼，即前問言：「阿姨！何所求索？」報言：「我欲乞食。」彼言：「授鉢來。」即便與鉢。彼盛滿鉢羹飯，授與堤舍比丘尼。堤舍比丘尼後數數著衣持鉢詣販賣人家默然而立。彼復問言：「阿姨！何所求索？」報言：「我欲乞食。」彼即復盛滿鉢羹飯授與。諸比丘尼見已便問言：「如今穀米勇貴，乞求難得，我等諸人入城乞食空鉢而還，汝日日乞食滿鉢而來，何由得爾？」報言：「諸妹乞可得耳。」堤舍比丘尼復於異日，到時著衣持鉢詣販賣人家。彼人遙見比丘尼來，便自計念：「如我前後與此比丘尼食，計價可五百金錢，足直一女人。」即前捉比丘尼欲行婬，比丘尼即喚言：「莫爾！莫爾。」比近販賣者即問言：「向者何故大喚？」答言：「此人捉我。」彼問言：「汝何故捉比丘尼耶？」販賣人答言：「我前後與此比丘尼食，計其價可五百金錢，足直一女人。若此比丘尼意不貪樂我者，何以受我食？」彼人問比丘尼言：「汝實爾不？」答言：「實爾。」彼問比丘尼言：「汝知彼與汝食意不？」答言：「知。」彼復言：「汝若知者何故大喚？」時諸比丘尼聞，其中有少欲知足、行頭陀、樂學戒、知慚愧者，嫌責提舍難陀比丘尼：「云何比丘尼染污心受染污心人食？」諸比丘尼白諸比丘，諸比丘往白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧，呵責提舍難陀比丘尼言：「汝所為非，非威儀、非沙門法、非淨行、非隨順行，所不應為。云何以染污心受染污心人食？」以無數方便呵責已，告諸比丘：「此提舍難陀比丘尼多種有漏處，最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘尼有染污心，從染污心男子受可食者及食并餘物，是比丘尼犯初法應捨，僧伽婆尸沙。」如是世尊與比丘尼結戒。時諸比丘尼亦不知有染污心、無染污心，後方知有染污心，或有言犯僧伽婆尸沙，或有疑者。「不知者，不犯。自今已去當如是說戒：若比丘尼染污心，知染污心男子，從彼受可食者及食并餘物，是比丘尼犯初法應捨，僧伽婆尸沙。」

比丘尼義如上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘尼義如上。

染污心者，欲染著心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 染污心者，欲染著心。

染污心男子者，亦欲心染著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 染污心男子者，亦欲心染著。

可食者，根食、莖食、葉食、華食、果食、油食、胡麻食、黑石蜜食、細末食也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 可食者，根食、莖食、葉食、華食、果食、油食、胡麻食、黑石蜜食、細末食也。

食者，飯、麨、乾飯、魚及肉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 食者，飯、麨、乾飯、魚及肉。

餘物者，金銀、珍寶、摩尼、真珠、玭琉璃、珂貝、璧玉、珊瑚、若錢、生像金。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘物者，金銀、珍寶、摩尼、真珠、玭琉璃、珂貝、璧玉、珊瑚、若錢、生像金。

若比丘尼染污心，知染污心男子，從受可食物及食并餘物者，彼與此受，僧伽婆尸沙。彼與此不受，偷蘭遮。方便欲與而不與，若共期若悔還，一切偷蘭遮。天子、阿修羅子、揵闥婆子、夜叉子、餓鬼子、畜生能變形者，從受可食者及食并餘物，彼與此受，偷蘭遮。不能變形者，突吉羅。從染污心女人，受可食者及食并餘物，突吉羅。染污心染污心想，僧伽婆尸沙。染污心疑，偷蘭遮。不染污心染污心想，偷蘭遮。不染污心疑，突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若比丘尼染污心，知染污心男子，從受可食物及食并餘物者，彼與此受，僧伽婆尸沙。彼與此不受，偷蘭遮。方便欲與而不與，若共期若悔還，一切偷蘭遮。天子、阿修羅子、揵闥婆子、夜叉子、餓鬼子、畜生能變形者，從受可食者及食并餘物，彼與此受，偷蘭遮。不能變形者，突吉羅。從染污心女人，受可食者及食并餘物，突吉羅。染污心染污心想，僧伽婆尸沙。染污心疑，偷蘭遮。不染污心染污心想，偷蘭遮。不染污心疑，突吉羅。

比丘，突吉羅；式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。是謂為犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘，突吉羅；式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。是謂為犯。

不犯者，先不知，若己無染污心、彼亦無染污心，不犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不犯者，先不知，若己無染污心、彼亦無染污心，不犯。

不犯者，最初未制戒，癡狂、心亂、痛惱所纏。(八竟) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不犯者，最初未制戒，癡狂、心亂、痛惱所纏。(八竟)

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時世穀米勇貴，乞求難得。時諸比丘尼入城乞食空鉢而還，堤舍難陀比丘尼亦入城乞食空鉢而還。諸比丘尼見已問堤舍比丘尼言：「汝常乞食滿鉢而歸，今何以空鉢而歸，乞求難得耶？」答言：「實爾。」問言：「何以故爾？」答言：「諸妹！我前常詣販賣人乞故易得，而今不往從乞，是以難得。」時六群比丘尼偷羅難陀及堤舍比丘尼母，語堤舍比丘尼言：「正使彼有染污心、無染污心，能那汝何？汝自無染污心，若得食，但以時清淨受取。」時諸比丘尼聞，其中有少欲知足、行頭陀、樂學戒、知慚愧者，嫌責六群偷羅難陀及堤舍比丘尼母言：「汝等云何語堤舍比丘尼言：『正使彼染污心、無染污心，能那汝何？汝自無染污心，若得食，但以時清淨受。』」時諸比丘尼白諸比丘，諸比丘往白世尊。世尊爾時以此因緣集諸比丘僧，呵責六群偷羅難陀及堤舍比丘尼母：「汝所為非，非威儀、非沙門法、非淨行、非隨順行，所不應為。云何汝等語堤舍比丘尼言：『正使彼有染污心、無染污心，能那汝何？汝自無染污心，若得食，但以時清淨受。』」時世尊以無數方便呵責六群偷羅難陀及堤舍比丘尼母已，告諸比丘：「此比丘尼多種有漏處，最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘尼，教比丘尼作如是語：『大姊！彼有染污心、無染污心，能那汝何？汝自無染污心，於彼若得食，以時清淨受取。』此比丘尼犯初法應捨，僧伽婆尸沙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時世穀米勇貴，乞求難得。時諸比丘尼入城乞食空鉢而還，堤舍難陀比丘尼亦入城乞食空鉢而還。諸比丘尼見已問堤舍比丘尼言：「汝常乞食滿鉢而歸，今何以空鉢而歸，乞求難得耶？」答言：「實爾。」問言：「何以故爾？」答言：「諸妹！我前常詣販賣人乞故易得，而今不往從乞，是以難得。」時六群比丘尼偷羅難陀及堤舍比丘尼母，語堤舍比丘尼言：「正使彼有染污心、無染污心，能那汝何？汝自無染污心，若得食，但以時清淨受取。」時諸比丘尼聞，其中有少欲知足、行頭陀、樂學戒、知慚愧者，嫌責六群偷羅難陀及堤舍比丘尼母言：「汝等云何語堤舍比丘尼言：『正使彼染污心、無染污心，能那汝何？汝自無染污心，若得食，但以時清淨受。』」時諸比丘尼白諸比丘，諸比丘往白世尊。世尊爾時以此因緣集諸比丘僧，呵責六群偷羅難陀及堤舍比丘尼母：「汝所為非，非威儀、非沙門法、非淨行、非隨順行，所不應為。云何汝等語堤舍比丘尼言：『正使彼有染污心、無染污心，能那汝何？汝自無染污心，若得食，但以時清淨受。』」時世尊以無數方便呵責六群偷羅難陀及堤舍比丘尼母已，告諸比丘：「此比丘尼多種有漏處，最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘尼，教比丘尼作如是語：『大姊！彼有染污心、無染污心，能那汝何？汝自無染污心，於彼若得食，以時清淨受取。』此比丘尼犯初法應捨，僧伽婆尸沙。」

比丘尼義如上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘尼義如上。

彼比丘尼語比丘尼言：「大姊！正使彼人有染污心、無染污心，能那汝何？汝自無染污心，若得食，但以時清淨受取。」說而了了，僧伽婆尸沙；說不了了者，偷蘭遮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼比丘尼語比丘尼言：「大姊！正使彼人有染污心、無染污心，能那汝何？汝自無染污心，若得食，但以時清淨受取。」說而了了，僧伽婆尸沙；說不了了者，偷蘭遮。

比丘，突吉羅；式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。是謂為犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘，突吉羅；式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。是謂為犯。

不犯者，或戲笑說，若疾疾說，獨處說夢中說，欲說此錯說彼，不犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不犯者，或戲笑說，若疾疾說，獨處說夢中說，欲說此錯說彼，不犯。

不犯者，最初未制戒，癡狂、心亂、痛惱所纏。(九竟) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不犯者，最初未制戒，癡狂、心亂、痛惱所纏。(九竟)

爾時佛在羅閱城耆闍崛山中。時世尊以此因緣集比丘僧，告諸比丘：「自今已去與比丘尼結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘尼，欲壞和合僧，方便受破僧法，堅持不捨，是比丘尼應諫彼比丘尼言：『大姊！汝莫壞和合僧，莫方便壞和合僧，莫受破僧法，堅持不捨。大姊！應與僧和合，與僧和合歡喜不諍，同一師學如水乳合，於佛法中有增益安樂住。』是比丘尼諫彼比丘尼時，堅持不捨，是比丘尼應三諫，捨此事故。乃至三諫，捨者善；不捨者，是比丘尼犯三法應捨，僧伽婆尸沙。」(十竟) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛在羅閱城耆闍崛山中。時世尊以此因緣集比丘僧，告諸比丘：「自今已去與比丘尼結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘尼，欲壞和合僧，方便受破僧法，堅持不捨，是比丘尼應諫彼比丘尼言：『大姊！汝莫壞和合僧，莫方便壞和合僧，莫受破僧法，堅持不捨。大姊！應與僧和合，與僧和合歡喜不諍，同一師學如水乳合，於佛法中有增益安樂住。』是比丘尼諫彼比丘尼時，堅持不捨，是比丘尼應三諫，捨此事故。乃至三諫，捨者善；不捨者，是比丘尼犯三法應捨，僧伽婆尸沙。」(十竟)

爾時佛在羅閱城耆闍崛山中。時世尊以此因緣集比丘僧，告諸比丘：「自今已去與比丘尼結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘尼有餘比丘尼群黨，若一、若二、若三乃至無數，彼比丘尼語是比丘尼言：『大姊！汝莫諫此比丘尼。此比丘尼，是法語比丘尼、律語比丘尼。此比丘尼所說，我等心憙樂。此比丘尼所說，我等忍可。』是比丘尼語彼比丘尼言：『大姊！莫作是說言：「此比丘尼，是法語比丘尼、律語比丘尼。此比丘尼所說，我等憙樂。此比丘尼所說，我等忍可。」何以故？此比丘尼所說，非法語、非律語。大姊！莫欲破壞和合僧，當樂欲和合僧。大姊！與僧和合歡喜不諍，同一師學如水乳合，於佛法中有增益安樂住。』是比丘尼諫彼比丘尼時，堅持不捨，是比丘尼應三諫，捨此事故。乃至三諫捨者善；不捨者，是比丘尼犯三法應捨，僧伽婆尸沙。」(十一竟) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛在羅閱城耆闍崛山中。時世尊以此因緣集比丘僧，告諸比丘：「自今已去與比丘尼結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘尼有餘比丘尼群黨，若一、若二、若三乃至無數，彼比丘尼語是比丘尼言：『大姊！汝莫諫此比丘尼。此比丘尼，是法語比丘尼、律語比丘尼。此比丘尼所說，我等心憙樂。此比丘尼所說，我等忍可。』是比丘尼語彼比丘尼言：『大姊！莫作是說言：「此比丘尼，是法語比丘尼、律語比丘尼。此比丘尼所說，我等憙樂。此比丘尼所說，我等忍可。」何以故？此比丘尼所說，非法語、非律語。大姊！莫欲破壞和合僧，當樂欲和合僧。大姊！與僧和合歡喜不諍，同一師學如水乳合，於佛法中有增益安樂住。』是比丘尼諫彼比丘尼時，堅持不捨，是比丘尼應三諫，捨此事故。乃至三諫捨者善；不捨者，是比丘尼犯三法應捨，僧伽婆尸沙。」(十一竟)

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時世尊以此因緣集比丘僧，告諸比丘：「自今已去與比丘尼結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘尼，依城邑、若村落住，污他家、行惡行，行惡行亦見亦聞、污他家亦見亦聞，是比丘尼諫彼比丘尼言：『大姊！汝污他家、行惡行，行惡行亦見亦聞、污他家亦見亦聞。大姊！汝污他家、行惡行，今可離此村落去，不須住此。』彼比丘尼語此比丘尼作是言：『大姊！諸比丘尼，有愛、有恚、有怖、有癡，有如是同罪比丘尼，有驅者、有不驅者。』是諸比丘尼語彼比丘尼言：『大姊！莫作是語：「有愛、有恚、有怖、有癡。」亦莫言：「有如是同罪比丘尼，有驅者、有不驅者。」何以故？而諸比丘尼不愛、不恚、不怖、不癡，有如是同罪比丘尼，有驅者、有不驅者。大姊！污他家、行惡行，行惡行亦見亦聞、污他家亦見亦聞。』是比丘尼諫彼比丘尼時，堅持不捨，是比丘尼應三諫，捨此事故。乃至三諫捨者善；不捨者，是比丘尼犯三法應捨，僧伽婆尸沙。」(十二竟) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時世尊以此因緣集比丘僧，告諸比丘：「自今已去與比丘尼結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘尼，依城邑、若村落住，污他家、行惡行，行惡行亦見亦聞、污他家亦見亦聞，是比丘尼諫彼比丘尼言：『大姊！汝污他家、行惡行，行惡行亦見亦聞、污他家亦見亦聞。大姊！汝污他家、行惡行，今可離此村落去，不須住此。』彼比丘尼語此比丘尼作是言：『大姊！諸比丘尼，有愛、有恚、有怖、有癡，有如是同罪比丘尼，有驅者、有不驅者。』是諸比丘尼語彼比丘尼言：『大姊！莫作是語：「有愛、有恚、有怖、有癡。」亦莫言：「有如是同罪比丘尼，有驅者、有不驅者。」何以故？而諸比丘尼不愛、不恚、不怖、不癡，有如是同罪比丘尼，有驅者、有不驅者。大姊！污他家、行惡行，行惡行亦見亦聞、污他家亦見亦聞。』是比丘尼諫彼比丘尼時，堅持不捨，是比丘尼應三諫，捨此事故。乃至三諫捨者善；不捨者，是比丘尼犯三法應捨，僧伽婆尸沙。」(十二竟)

爾時佛在拘睒彌瞿師羅園中。時世尊以此因緣集比丘僧，告諸比丘：「自今已去與比丘尼結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘尼，惡性不受人語，於戒法中諸比丘尼如法諫已，自身不受諫語，言：『大姊！汝莫向我說若好、若惡，我亦不向汝說若好、若惡。諸姊止！莫諫我。』是比丘尼當諫彼比丘尼言：『大姊！汝莫自身不受諫語。大姊！自身當受諫語。大姊！如法諫諸比丘尼，諸比丘尼亦當如法諫大姊！如是佛弟子眾得增益，展轉相諫、展轉相教、展轉懺悔。』是比丘尼如是諫時，堅持不捨，是比丘尼應三諫，捨此事故。乃至三諫捨者善；不捨者，是比丘尼犯三法應捨，僧伽婆尸沙。」(十三竟) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛在拘睒彌瞿師羅園中。時世尊以此因緣集比丘僧，告諸比丘：「自今已去與比丘尼結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘尼，惡性不受人語，於戒法中諸比丘尼如法諫已，自身不受諫語，言：『大姊！汝莫向我說若好、若惡，我亦不向汝說若好、若惡。諸姊止！莫諫我。』是比丘尼當諫彼比丘尼言：『大姊！汝莫自身不受諫語。大姊！自身當受諫語。大姊！如法諫諸比丘尼，諸比丘尼亦當如法諫大姊！如是佛弟子眾得增益，展轉相諫、展轉相教、展轉懺悔。』是比丘尼如是諫時，堅持不捨，是比丘尼應三諫，捨此事故。乃至三諫捨者善；不捨者，是比丘尼犯三法應捨，僧伽婆尸沙。」(十三竟)

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有二比丘尼：一名蘇摩、二名婆頗夷，常相親近住、共作惡行惡聲流布、展轉共相覆罪。餘比丘尼語言：「大姊！汝等二人莫相親近、共作惡行惡聲流布、展轉共相覆罪。汝等若不相親近、共作惡行惡聲流布、展轉共相覆罪者，於佛法中有增益安樂住。」而彼猶故不改悔。時諸比丘尼聞，其中有少欲知足、行頭陀、樂學戒、知慚愧者，嫌責蘇摩婆頗夷比丘尼：「云何汝等相親近、共作惡行惡聲流布、展轉共相覆罪。餘比丘尼語言：『大姊！汝莫相親近、共作惡行惡聲流布、展轉共相覆罪。汝等若不相親近、共作惡行惡聲流布、共相覆罪，於佛法中有增益安樂住。』而彼猶故不改悔？」時諸比丘尼白諸比丘，諸比丘往白世尊。世尊爾時以此因緣集諸比丘僧，呵責蘇摩婆頗夷比丘尼：「汝所為非，非威儀、非沙門法、非淨行、非隨順行，所不應為。云何汝等共相親近、共作惡行惡聲流布、展轉共相覆罪。餘比丘尼語言：『大姊！汝莫相親近、共作惡行惡聲流布、莫展轉共相覆罪。汝等若不相親近、共作惡行惡聲流、布展轉共相覆罪，於佛法中有增益安樂住。』而猶不改悔耶？」時世尊以無數方便呵責已，告諸比丘：「聽僧與蘇摩婆頗夷比丘尼作呵諫捨此事故，白四羯磨。應作如是呵諫。尼眾中應差堪能作羯磨人如上，當作如是白：『大姊僧聽！此蘇摩婆頗夷比丘尼，相親近住、共作惡行惡聲流布、展轉共相覆罪。餘比丘尼諫言：「大姊。汝等莫相親近共作惡行，惡聲流布莫相覆罪。汝等若不相親近、共作惡行惡聲流布者，於佛法中有增益安樂住。」而彼猶故不改悔。若僧時到僧忍聽，僧與蘇摩婆頗夷比丘尼作訶諫捨此事故：「汝等莫相親近、共作惡行惡聲流布、莫共相覆罪。汝等若不相親近、不作惡行惡聲流布，於佛法中有增益安樂住。」白如是。』『大姊僧聽！此蘇摩婆頗夷比丘尼，共相親近、共作惡行惡聲流布、展轉共相覆罪。餘比丘尼語言：「大姊！莫相親近、共作惡行惡聲流布、展轉共相覆罪。汝等若不相親近、共作惡行惡聲流布，於佛法中得增益安樂住。」而彼猶故不改悔。今僧與蘇摩婆頗夷比丘尼作呵諫捨此事故：「汝等莫相親近、共作惡行惡聲流布、莫展轉共相覆罪。汝等若不相親近、共作惡行惡聲流布，於佛法中有增益安樂住。」誰諸大姊忍僧與蘇摩婆頗夷比丘尼作呵諫捨此事者默然，誰不忍者說。是初羯磨。』第二、第三如是說。『僧已忍與蘇摩婆頗夷比丘尼作呵諫捨此事竟，僧忍，默然故，是事如是持。』」僧作如是呵諫白四羯磨已，白諸比丘，諸比丘往白佛，佛言：「若有如 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有二比丘尼：一名蘇摩、二名婆頗夷，常相親近住、共作惡行惡聲流布、展轉共相覆罪。餘比丘尼語言：「大姊！汝等二人莫相親近、共作惡行惡聲流布、展轉共相覆罪。汝等若不相親近、共作惡行惡聲流布、展轉共相覆罪者，於佛法中有增益安樂住。」而彼猶故不改悔。時諸比丘尼聞，其中有少欲知足、行頭陀、樂學戒、知慚愧者，嫌責蘇摩婆頗夷比丘尼：「云何汝等相親近、共作惡行惡聲流布、展轉共相覆罪。餘比丘尼語言：『大姊！汝莫相親近、共作惡行惡聲流布、展轉共相覆罪。汝等若不相親近、共作惡行惡聲流布、共相覆罪，於佛法中有增益安樂住。』而彼猶故不改悔？」時諸比丘尼白諸比丘，諸比丘往白世尊。世尊爾時以此因緣集諸比丘僧，呵責蘇摩婆頗夷比丘尼：「汝所為非，非威儀、非沙門法、非淨行、非隨順行，所不應為。云何汝等共相親近、共作惡行惡聲流布、展轉共相覆罪。餘比丘尼語言：『大姊！汝莫相親近、共作惡行惡聲流布、莫展轉共相覆罪。汝等若不相親近、共作惡行惡聲流、布展轉共相覆罪，於佛法中有增益安樂住。』而猶不改悔耶？」時世尊以無數方便呵責已，告諸比丘：「聽僧與蘇摩婆頗夷比丘尼作呵諫捨此事故，白四羯磨。應作如是呵諫。尼眾中應差堪能作羯磨人如上，當作如是白：『大姊僧聽！此蘇摩婆頗夷比丘尼，相親近住、共作惡行惡聲流布、展轉共相覆罪。餘比丘尼諫言：「大姊。汝等莫相親近共作惡行，惡聲流布莫相覆罪。汝等若不相親近、共作惡行惡聲流布者，於佛法中有增益安樂住。」而彼猶故不改悔。若僧時到僧忍聽，僧與蘇摩婆頗夷比丘尼作訶諫捨此事故：「汝等莫相親近、共作惡行惡聲流布、莫共相覆罪。汝等若不相親近、不作惡行惡聲流布，於佛法中有增益安樂住。」白如是。』『大姊僧聽！此蘇摩婆頗夷比丘尼，共相親近、共作惡行惡聲流布、展轉共相覆罪。餘比丘尼語言：「大姊！莫相親近、共作惡行惡聲流布、展轉共相覆罪。汝等若不相親近、共作惡行惡聲流布，於佛法中得增益安樂住。」而彼猶故不改悔。今僧與蘇摩婆頗夷比丘尼作呵諫捨此事故：「汝等莫相親近、共作惡行惡聲流布、莫展轉共相覆罪。汝等若不相親近、共作惡行惡聲流布，於佛法中有增益安樂住。」誰諸大姊忍僧與蘇摩婆頗夷比丘尼作呵諫捨此事者默然，誰不忍者說。是初羯磨。』第二、第三如是說。『僧已忍與蘇摩婆頗夷比丘尼作呵諫捨此事竟，僧忍，默然故，是事如是持。』」僧作如是呵諫白四羯磨已，白諸比丘，諸比丘往白佛，佛言：「若有如

此比丘尼，比丘尼僧亦當與作如是呵責白四羯磨。自今已去與比丘尼結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘尼，相親近住、共作惡行惡聲流布、展轉共相覆罪，是比丘尼當諫彼比丘尼言：『大姊！汝等莫相親近、共作惡行惡聲流布、共相覆罪。汝等若不相親近，於佛法中得增益安樂住。』是比丘尼諫彼比丘尼時，堅持不捨，是比丘尼應三諫捨此事故。乃至三諫捨者善；不捨者，是比丘尼犯三法應捨，僧伽婆尸沙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此比丘尼，比丘尼僧亦當與作如是呵責白四羯磨。自今已去與比丘尼結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘尼，相親近住、共作惡行惡聲流布、展轉共相覆罪，是比丘尼當諫彼比丘尼言：『大姊！汝等莫相親近、共作惡行惡聲流布、共相覆罪。汝等若不相親近，於佛法中得增益安樂住。』是比丘尼諫彼比丘尼時，堅持不捨，是比丘尼應三諫捨此事故。乃至三諫捨者善；不捨者，是比丘尼犯三法應捨，僧伽婆尸沙。」

比丘尼義如上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘尼義如上。

親近者，數數共戲笑、數數共相調、數數共語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 親近者，數數共戲笑、數數共相調、數數共語。

惡行者，自種華樹教人種、自溉灌教人溉灌、自採華教人採華、自作華鬘教人作、自以線貫教人貫、自持去教人持去、自持鬘去教人持去、自以線貫持去教人線貫持去；設彼村中若人、若童子，共同一床坐起、同一器飲食、言語戲笑、自歌舞唱伎、或他作己唱和、或俳說、或彈鼓簧吹貝、作孔雀鳴或作眾鳥鳴、或走或佯跛行、或嘯或自作弄身、或受雇戲笑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惡行者，自種華樹教人種、自溉灌教人溉灌、自採華教人採華、自作華鬘教人作、自以線貫教人貫、自持去教人持去、自持鬘去教人持去、自以線貫持去教人線貫持去；設彼村中若人、若童子，共同一床坐起、同一器飲食、言語戲笑、自歌舞唱伎、或他作己唱和、或俳說、或彈鼓簧吹貝、作孔雀鳴或作眾鳥鳴、或走或佯跛行、或嘯或自作弄身、或受雇戲笑。

惡聲者，惡言流遍四方無不聞者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惡聲者，惡言流遍四方無不聞者。

罪者，除八波羅夷法，覆餘罪者是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 罪者，除八波羅夷法，覆餘罪者是。

若比丘尼，共相親近、共作惡行惡聲流布、共相覆罪。餘比丘尼當諫此比丘尼言：「大姊！汝等莫共相親近、共作惡行惡聲流布、共相覆罪。汝等若不相親近，共作惡行惡聲流布，於佛法中得增益安樂住。汝等宜捨此事，勿為僧所呵諫更犯重罪。」若隨語者善，不隨語者當作白。白已當語言：「妹！我已白竟，餘有羯磨在，宜捨此事，莫為僧所呵諫更犯重罪。」若隨語者善，不隨語者當作初羯磨。作初羯磨已，當復語言：「妹！已作白初羯磨竟，餘有二羯磨在，可捨此事，莫為僧所呵諫更犯重罪。」若隨語者善，不隨語者當作二羯磨。作二羯磨已，當語言：「妹！已白二羯磨竟，餘有一羯磨在，可捨此事，莫為僧所呵諫更犯重罪。」若隨語者善，不隨語者說三羯磨竟，僧伽婆尸沙。白已二羯磨竟捨者，三偷羅遮。白已一羯磨竟捨者，二偷羅遮。白已捨者，一偷羅遮。白未竟捨者，突吉羅。未白前共相親近、共作惡行惡聲流布者，一切突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若比丘尼，共相親近、共作惡行惡聲流布、共相覆罪。餘比丘尼當諫此比丘尼言：「大姊！汝等莫共相親近、共作惡行惡聲流布、共相覆罪。汝等若不相親近，共作惡行惡聲流布，於佛法中得增益安樂住。汝等宜捨此事，勿為僧所呵諫更犯重罪。」若隨語者善，不隨語者當作白。白已當語言：「妹！我已白竟，餘有羯磨在，宜捨此事，莫為僧所呵諫更犯重罪。」若隨語者善，不隨語者當作初羯磨。作初羯磨已，當復語言：「妹！已作白初羯磨竟，餘有二羯磨在，可捨此事，莫為僧所呵諫更犯重罪。」若隨語者善，不隨語者當作二羯磨。作二羯磨已，當語言：「妹！已白二羯磨竟，餘有一羯磨在，可捨此事，莫為僧所呵諫更犯重罪。」若隨語者善，不隨語者說三羯磨竟，僧伽婆尸沙。白已二羯磨竟捨者，三偷羅遮。白已一羯磨竟捨者，二偷羅遮。白已捨者，一偷羅遮。白未竟捨者，突吉羅。未白前共相親近、共作惡行惡聲流布者，一切突吉羅。

比丘，隨所犯；式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。是謂為犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘，隨所犯；式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。是謂為犯。

不犯者，初語時捨，非法別眾呵諫，非法和合眾、法別眾、似法別眾、似法和合眾，非法非律、非佛所教呵諫，若一切不作呵諫，不犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不犯者，初語時捨，非法別眾呵諫，非法和合眾、法別眾、似法別眾、似法和合眾，非法非律、非佛所教呵諫，若一切不作呵諫，不犯。

不犯者，最初未制戒，癡狂、心亂、痛惱所纏。(十四竟) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不犯者，最初未制戒，癡狂、心亂、痛惱所纏。(十四竟)

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時蘇摩婆頗夷比丘尼為僧呵諫已，六群比丘尼、偷羅難陀比丘尼教作如是言：「汝等當共住！何以故？我亦見餘比丘尼共住，共相親近、共作惡行惡聲流布、共相覆罪，眾僧以恚故教汝等別住。」時諸比丘尼聞，其中有少欲知足、行頭陀、樂學戒、知慚愧者，嫌責六群比丘尼及偷羅難陀比丘尼：「僧與蘇摩婆頗夷比丘尼作呵諫已，云何汝等教作如是言：『汝等莫別住！何以故？我亦見諸比丘尼共相親近、作惡行惡聲流布、共相覆罪。僧以恚故教汝等別住。』」時諸比丘尼白諸比丘，諸比丘往白世尊。世尊以此因緣集比丘僧，呵責六群及偷羅難陀比丘尼：「僧為蘇摩婆頗夷比丘尼作呵諫，汝等云何教作如是言：『汝等莫別住！當共住。何以故？我亦見諸比丘尼共住、作惡行惡聲流布、共相覆罪，僧以恚故教汝等別住。』」時世尊以無數方便呵責六群及偷羅難陀比丘尼已，告諸比丘：「聽比丘尼僧與六群及偷羅難陀比丘尼作呵責白四羯磨。當作如是呵。尼眾中應差堪能作羯磨者如上，當作如是白：『大姊僧聽！此六群比丘尼及偷羅難陀比丘尼，僧與蘇摩婆頗夷比丘尼作呵諫，而教作如是言：「汝等莫別住！當共住。何以故？我亦見諸比丘尼共相親近、共作惡行惡聲流布、共相覆罪。僧以恚故教汝等別住。」若僧時到僧忍聽，僧與六群及偷羅難陀比丘尼作呵責捨此事故：「汝莫作如是語言：『莫別住！當共住！』亦莫言：『我亦見諸比丘尼共相親近、共作惡行惡聲流布、共相覆罪。僧以恚故教汝別住。』今正有此二比丘尼，共相親近、共作惡行惡聲流布、共相覆罪，更無有餘。若此比丘尼，不相親近、共作惡行惡聲流布者，於佛法中有增益安樂住。」白如是。』『大姊僧聽！此六群比丘尼及偷羅難陀比丘尼，僧與蘇摩婆頗夷比丘尼作呵諫，而教作如是言：「汝等莫別住！當共住。我亦見諸比丘尼，共相親近、作惡行惡聲流布、共相覆罪。僧以恚故教汝等別住。」僧今與六群比丘尼及偷羅難陀比丘尼作呵責捨此事故：「汝等莫別住！當共住！莫言：『我亦見諸比丘尼共相親近、共作惡行惡聲流布、共相覆罪。僧以恚故教汝等別住。』今正有此二比丘尼，共相親近、作惡行惡聲流布、共相覆罪，更無有餘。若此比丘尼，不相親近者，於佛法有增益安樂住。」誰諸大姊忍僧為六群比丘尼及偷羅難陀比丘尼作訶諫捨此事者默然，若不忍者說。是初羯磨。』第二、第三亦如是說。『僧已呵諫六群比丘尼及偷羅難陀比丘尼令捨此事竟，僧忍，默然故，是事如是持。』」僧為六群比丘尼及偷羅難陀比丘尼作訶諫白四羯磨 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時蘇摩婆頗夷比丘尼為僧呵諫已，六群比丘尼、偷羅難陀比丘尼教作如是言：「汝等當共住！何以故？我亦見餘比丘尼共住，共相親近、共作惡行惡聲流布、共相覆罪，眾僧以恚故教汝等別住。」時諸比丘尼聞，其中有少欲知足、行頭陀、樂學戒、知慚愧者，嫌責六群比丘尼及偷羅難陀比丘尼：「僧與蘇摩婆頗夷比丘尼作呵諫已，云何汝等教作如是言：『汝等莫別住！何以故？我亦見諸比丘尼共相親近、作惡行惡聲流布、共相覆罪。僧以恚故教汝等別住。』」時諸比丘尼白諸比丘，諸比丘往白世尊。世尊以此因緣集比丘僧，呵責六群及偷羅難陀比丘尼：「僧為蘇摩婆頗夷比丘尼作呵諫，汝等云何教作如是言：『汝等莫別住！當共住。何以故？我亦見諸比丘尼共住、作惡行惡聲流布、共相覆罪，僧以恚故教汝等別住。』」時世尊以無數方便呵責六群及偷羅難陀比丘尼已，告諸比丘：「聽比丘尼僧與六群及偷羅難陀比丘尼作呵責白四羯磨。當作如是呵。尼眾中應差堪能作羯磨者如上，當作如是白：『大姊僧聽！此六群比丘尼及偷羅難陀比丘尼，僧與蘇摩婆頗夷比丘尼作呵諫，而教作如是言：「汝等莫別住！當共住。何以故？我亦見諸比丘尼共相親近、共作惡行惡聲流布、共相覆罪。僧以恚故教汝等別住。」若僧時到僧忍聽，僧與六群及偷羅難陀比丘尼作呵責捨此事故：「汝莫作如是語言：『莫別住！當共住！』亦莫言：『我亦見諸比丘尼共相親近、共作惡行惡聲流布、共相覆罪。僧以恚故教汝別住。』今正有此二比丘尼，共相親近、共作惡行惡聲流布、共相覆罪，更無有餘。若此比丘尼，不相親近、共作惡行惡聲流布者，於佛法中有增益安樂住。」白如是。』『大姊僧聽！此六群比丘尼及偷羅難陀比丘尼，僧與蘇摩婆頗夷比丘尼作呵諫，而教作如是言：「汝等莫別住！當共住。我亦見諸比丘尼，共相親近、作惡行惡聲流布、共相覆罪。僧以恚故教汝等別住。」僧今與六群比丘尼及偷羅難陀比丘尼作呵責捨此事故：「汝等莫別住！當共住！莫言：『我亦見諸比丘尼共相親近、共作惡行惡聲流布、共相覆罪。僧以恚故教汝等別住。』今正有此二比丘尼，共相親近、作惡行惡聲流布、共相覆罪，更無有餘。若此比丘尼，不相親近者，於佛法有增益安樂住。」誰諸大姊忍僧為六群比丘尼及偷羅難陀比丘尼作訶諫捨此事者默然，若不忍者說。是初羯磨。』第二、第三亦如是說。『僧已呵諫六群比丘尼及偷羅難陀比丘尼令捨此事竟，僧忍，默然故，是事如是持。』」僧為六群比丘尼及偷羅難陀比丘尼作訶諫白四羯磨

竟。諸比丘尼白諸比丘，諸比丘往白佛，佛言：「若復有如此比丘尼，僧亦當與作訶諫捨此事白四羯磨。自今已去與比丘尼結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘尼，比丘尼僧為作訶諫時，餘比丘尼教作如是言：『汝等莫別住！當共住。我亦見餘比丘尼不別住，共住、作惡行惡聲流布、共相覆罪。僧以恚故教汝別住。』是比丘尼應諫彼比丘尼言：『大姊！汝莫教餘比丘尼言：「汝等莫別住！我亦見餘比丘尼共住、共作惡行惡聲流布、共相覆罪。僧以恚故教汝別住。」今正有此二比丘尼，共住、共作惡行惡聲流布、共相覆罪，更無有餘。若此比丘尼別住，於佛法中有增益安樂住。』是比丘尼諫彼比丘尼時，堅持不捨，是比丘尼應三諫，令捨此事故。乃至三諫捨者善；不捨者，是比丘尼犯三法應捨，僧伽婆尸沙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 竟。諸比丘尼白諸比丘，諸比丘往白佛，佛言：「若復有如此比丘尼，僧亦當與作訶諫捨此事白四羯磨。自今已去與比丘尼結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘尼，比丘尼僧為作訶諫時，餘比丘尼教作如是言：『汝等莫別住！當共住。我亦見餘比丘尼不別住，共住、作惡行惡聲流布、共相覆罪。僧以恚故教汝別住。』是比丘尼應諫彼比丘尼言：『大姊！汝莫教餘比丘尼言：「汝等莫別住！我亦見餘比丘尼共住、共作惡行惡聲流布、共相覆罪。僧以恚故教汝別住。」今正有此二比丘尼，共住、共作惡行惡聲流布、共相覆罪，更無有餘。若此比丘尼別住，於佛法中有增益安樂住。』是比丘尼諫彼比丘尼時，堅持不捨，是比丘尼應三諫，令捨此事故。乃至三諫捨者善；不捨者，是比丘尼犯三法應捨，僧伽婆尸沙。」

比丘尼義如上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘尼義如上。

僧者，如上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧者，如上。

若比丘尼僧為作訶諫時，餘比丘尼教作如是言：「汝等莫別住！當共住。我亦見餘比丘尼共相親近住、共作惡行惡聲流布、共相覆罪。僧以恚故教汝等別住。」是比丘尼諫彼比丘尼言：「大姊！汝莫教餘比丘尼言：『汝等莫別住！當共住。我亦見餘比丘尼共相親近、共作惡行惡聲流布、共相覆罪。僧以恚故教汝別住。』今正有此二比丘尼，更無有餘。汝等共相親近、共作惡行惡聲流布、共相覆罪，若此比丘尼別住者，於佛法有增益安樂住。汝今可捨此事，莫為僧所呵更犯重罪。」若隨語者善，不隨語者當作白。作白已，當語言：「大妹！我已作白竟，餘有羯磨在，汝可捨此事。」若隨語者善，不隨語者當作初羯磨。作初羯磨竟，當語言：「已白初羯磨竟，餘有二羯磨在，汝可捨此事，莫為僧所呵諫更犯重罪。」若隨語者善，不隨語者當作二羯磨。作二羯磨已，當語言：「妹！已白二羯磨竟，餘有一羯磨在，汝可捨此事，莫為僧所呵諫更犯重罪。」若隨語者善，不隨語者作三羯磨竟，僧伽婆尸沙。白二羯磨竟捨者，三偷蘭遮。白一羯磨竟捨者，二偷蘭遮。白已捨者，一偷蘭遮。白未竟捨者，突吉羅。未白前教言：「汝莫別住！我亦見餘比丘尼共住、共作惡行惡聲流布、共相覆罪。僧以恚故教汝別住。」一切突吉羅。若有如是比丘尼，僧與作呵諫時，若有比丘教言：「莫捨。」若呵責，偷蘭遮。若不呵責，突吉羅。若比丘尼教：「莫捨。」若呵責，偷蘭遮。若未呵，突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若比丘尼僧為作訶諫時，餘比丘尼教作如是言：「汝等莫別住！當共住。我亦見餘比丘尼共相親近住、共作惡行惡聲流布、共相覆罪。僧以恚故教汝等別住。」是比丘尼諫彼比丘尼言：「大姊！汝莫教餘比丘尼言：『汝等莫別住！當共住。我亦見餘比丘尼共相親近、共作惡行惡聲流布、共相覆罪。僧以恚故教汝別住。』今正有此二比丘尼，更無有餘。汝等共相親近、共作惡行惡聲流布、共相覆罪，若此比丘尼別住者，於佛法有增益安樂住。汝今可捨此事，莫為僧所呵更犯重罪。」若隨語者善，不隨語者當作白。作白已，當語言：「大妹！我已作白竟，餘有羯磨在，汝可捨此事。」若隨語者善，不隨語者當作初羯磨。作初羯磨竟，當語言：「已白初羯磨竟，餘有二羯磨在，汝可捨此事，莫為僧所呵諫更犯重罪。」若隨語者善，不隨語者當作二羯磨。作二羯磨已，當語言：「妹！已白二羯磨竟，餘有一羯磨在，汝可捨此事，莫為僧所呵諫更犯重罪。」若隨語者善，不隨語者作三羯磨竟，僧伽婆尸沙。白二羯磨竟捨者，三偷蘭遮。白一羯磨竟捨者，二偷蘭遮。白已捨者，一偷蘭遮。白未竟捨者，突吉羅。未白前教言：「汝莫別住！我亦見餘比丘尼共住、共作惡行惡聲流布、共相覆罪。僧以恚故教汝別住。」一切突吉羅。若有如是比丘尼，僧與作呵諫時，若有比丘教言：「莫捨。」若呵責，偷蘭遮。若不呵責，突吉羅。若比丘尼教：「莫捨。」若呵責，偷蘭遮。若未呵，突吉羅。

比丘，突吉羅；式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。是謂為犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘，突吉羅；式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。是謂為犯。

不犯者，初語時捨，非法別眾呵責，非法和合眾、法別眾、似法別眾、似法和合眾，非法非律、非佛所教呵責，若一切不呵責，不犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不犯者，初語時捨，非法別眾呵責，非法和合眾、法別眾、似法別眾、似法和合眾，非法非律、非佛所教呵責，若一切不呵責，不犯。

不犯者，最初未制戒，癡狂、心亂、痛惱所纏。(十五竟) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不犯者，最初未制戒，癡狂、心亂、痛惱所纏。(十五竟)

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時六群比丘尼，趣以一小事瞋恚不喜便作是語：「我捨佛、捨法、捨僧。不獨有沙門釋子！更有餘沙門、婆羅門修梵行者，我等亦可於彼修梵行。」時諸比丘尼聞，其中有少欲知足、行頭陀、樂學戒、知慚愧者，嫌責六群比丘尼：「云何汝等，趣以一小事㥲恚不喜作如是語：『我捨佛、捨法、捨僧。不獨有沙門釋子！更有餘沙門、婆羅門修梵行，我等亦可於彼修梵行。』」時諸比丘尼白諸比丘，諸比丘往白世尊。世尊以此因緣集諸比丘僧，呵責六群比丘尼言：「云何汝等，趣以一小事㥲恚不喜作是語：『我捨佛、捨法、捨僧。不獨有沙門釋子！更有餘沙門、婆羅門修梵行，我等亦可於彼修梵行。』」時世尊以無數方便呵責六群比丘尼已，告諸比丘：「聽僧與六群比丘尼作呵責捨此事故白四羯磨。當作如是呵責。眾中應差堪能羯磨者如上，當作如是白：『大姊僧聽！此六群比丘尼，趣以一小事㥲恚不喜便作是語：「我捨佛、捨法、捨僧。不獨有此沙門釋子！亦更有餘沙門、婆羅門修梵行者，我等亦可於彼修梵行。」若僧時到僧忍聽，僧今呵責六群比丘尼捨此事：「大妹！莫趣以一小事㥲恚不憙便作是語：『我捨佛、捨法、捨僧。不獨有此沙門釋子！更有餘沙門、婆羅門修梵行，我等亦可於彼修梵行。』」白如是。』『大姊僧聽！此六群比丘尼，趣以一小事㥲恚不喜便作是語：「我捨佛、捨法、捨僧。不獨有此沙門釋子！更有餘沙門、婆羅門修梵行者，我等亦可於彼修梵行。」今僧與六群比丘尼作呵責，捨此事故：「大姊！莫趣以一小事㥲恚不喜便作是語：『我捨佛、捨法、捨僧。不獨有此沙門釋子！更有餘沙門、婆羅門修梵行者，我等亦可於彼修梵行。』」誰諸大姊忍僧為六群比丘尼作呵責捨此事者默然，若不忍者便說。是初羯磨。』第二、第三亦如是說。『僧已忍與六群比丘尼作呵責捨此事竟，僧忍，默然故，是事如是持。』」僧作如是呵責六群比丘尼捨此事白四羯磨已，白諸比丘，諸比丘往白世尊。世尊告諸比丘：「若有如是比丘尼，僧當與呵責白四羯磨。自今已去與比丘尼結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘尼趣以一小事㥲恚不憙便作是語：『我捨佛、捨法、捨僧。不獨有此沙門釋子！亦更有餘沙門、婆羅門修梵行者，我等亦可於彼修梵行。』是比丘尼當諫彼比丘尼言：『大姊！汝莫趣以一小事㥲恚不喜便作是語：「我捨佛、捨法、捨僧。不獨有此沙門釋子！亦更有餘沙門、婆羅門修梵行者，我等亦可於彼修梵行。」』若是比丘尼諫彼比丘尼時，堅持不捨，彼比丘尼應三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時六群比丘尼，趣以一小事瞋恚不喜便作是語：「我捨佛、捨法、捨僧。不獨有沙門釋子！更有餘沙門、婆羅門修梵行者，我等亦可於彼修梵行。」時諸比丘尼聞，其中有少欲知足、行頭陀、樂學戒、知慚愧者，嫌責六群比丘尼：「云何汝等，趣以一小事㥲恚不喜作如是語：『我捨佛、捨法、捨僧。不獨有沙門釋子！更有餘沙門、婆羅門修梵行，我等亦可於彼修梵行。』」時諸比丘尼白諸比丘，諸比丘往白世尊。世尊以此因緣集諸比丘僧，呵責六群比丘尼言：「云何汝等，趣以一小事㥲恚不喜作是語：『我捨佛、捨法、捨僧。不獨有沙門釋子！更有餘沙門、婆羅門修梵行，我等亦可於彼修梵行。』」時世尊以無數方便呵責六群比丘尼已，告諸比丘：「聽僧與六群比丘尼作呵責捨此事故白四羯磨。當作如是呵責。眾中應差堪能羯磨者如上，當作如是白：『大姊僧聽！此六群比丘尼，趣以一小事㥲恚不喜便作是語：「我捨佛、捨法、捨僧。不獨有此沙門釋子！亦更有餘沙門、婆羅門修梵行者，我等亦可於彼修梵行。」若僧時到僧忍聽，僧今呵責六群比丘尼捨此事：「大妹！莫趣以一小事㥲恚不憙便作是語：『我捨佛、捨法、捨僧。不獨有此沙門釋子！更有餘沙門、婆羅門修梵行，我等亦可於彼修梵行。』」白如是。』『大姊僧聽！此六群比丘尼，趣以一小事㥲恚不喜便作是語：「我捨佛、捨法、捨僧。不獨有此沙門釋子！更有餘沙門、婆羅門修梵行者，我等亦可於彼修梵行。」今僧與六群比丘尼作呵責，捨此事故：「大姊！莫趣以一小事㥲恚不喜便作是語：『我捨佛、捨法、捨僧。不獨有此沙門釋子！更有餘沙門、婆羅門修梵行者，我等亦可於彼修梵行。』」誰諸大姊忍僧為六群比丘尼作呵責捨此事者默然，若不忍者便說。是初羯磨。』第二、第三亦如是說。『僧已忍與六群比丘尼作呵責捨此事竟，僧忍，默然故，是事如是持。』」僧作如是呵責六群比丘尼捨此事白四羯磨已，白諸比丘，諸比丘往白世尊。世尊告諸比丘：「若有如是比丘尼，僧當與呵責白四羯磨。自今已去與比丘尼結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘尼趣以一小事㥲恚不憙便作是語：『我捨佛、捨法、捨僧。不獨有此沙門釋子！亦更有餘沙門、婆羅門修梵行者，我等亦可於彼修梵行。』是比丘尼當諫彼比丘尼言：『大姊！汝莫趣以一小事㥲恚不喜便作是語：「我捨佛、捨法、捨僧。不獨有此沙門釋子！亦更有餘沙門、婆羅門修梵行者，我等亦可於彼修梵行。」』若是比丘尼諫彼比丘尼時，堅持不捨，彼比丘尼應三

諫捨此事故。乃至三諫捨者善；不捨者，是比丘尼犯三法應捨，僧伽婆尸沙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諫捨此事故。乃至三諫捨者善；不捨者，是比丘尼犯三法應捨，僧伽婆尸沙。」

比丘尼義如上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘尼義如上。

若比丘尼趣以一小事㥲恚不喜便作是語：「我捨佛、捨法、捨僧。不獨有此沙門釋子！亦更有餘沙門、婆羅門修梵行者，我等亦可於彼修梵行。」是比丘尼諫彼比丘尼作是語：「大姊！汝莫趣以一小事瞋恚不喜便作是語：『我捨佛、捨法、捨僧。不獨有此沙門釋子！更有餘沙門、婆羅門修梵行者，我等亦可於彼修梵行。』汝可捨此事，莫為僧所呵責更犯重罪。」若隨語者善，不隨語者當作白。白已當語言：「我已白竟，餘有羯磨在，可捨此事，莫為僧所呵責更犯重罪。」若隨語者善，不隨語者當作初羯磨。作初羯磨已當語言：「已作白初羯磨竟，餘有二羯磨在，汝可捨此事，莫為僧所呵責更犯重罪。」若隨語者善，不隨語者當作第二羯磨。作第二羯磨已當復語言：「我已作白二羯磨竟，餘有一羯磨在，汝可捨此事，莫為僧所呵責更犯重罪。」若隨語者善，不隨語者作三羯磨竟，僧伽婆尸沙。白二羯磨竟捨者，三偷羅遮。白一羯磨竟捨者，二偷羅遮。白竟捨者，一偷羅遮。白未竟捨者，突吉羅。未白前趣以一小事㥲恚不喜便作是語：「我捨佛、捨法、捨僧。不獨有此沙門釋子！更有餘沙門、婆羅門修梵行者，我等亦可於彼修梵行。」一切突吉羅。若僧為如是比丘尼作呵責時，若比丘教言：「莫捨。」若僧作呵責，偷羅遮。若不呵責，突吉羅。若比丘尼教言：「莫捨。」若僧作呵責，偷羅遮。若不呵責，突吉羅。除比丘、比丘尼，教餘人莫捨，呵責不呵責，一切突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若比丘尼趣以一小事㥲恚不喜便作是語：「我捨佛、捨法、捨僧。不獨有此沙門釋子！亦更有餘沙門、婆羅門修梵行者，我等亦可於彼修梵行。」是比丘尼諫彼比丘尼作是語：「大姊！汝莫趣以一小事瞋恚不喜便作是語：『我捨佛、捨法、捨僧。不獨有此沙門釋子！更有餘沙門、婆羅門修梵行者，我等亦可於彼修梵行。』汝可捨此事，莫為僧所呵責更犯重罪。」若隨語者善，不隨語者當作白。白已當語言：「我已白竟，餘有羯磨在，可捨此事，莫為僧所呵責更犯重罪。」若隨語者善，不隨語者當作初羯磨。作初羯磨已當語言：「已作白初羯磨竟，餘有二羯磨在，汝可捨此事，莫為僧所呵責更犯重罪。」若隨語者善，不隨語者當作第二羯磨。作第二羯磨已當復語言：「我已作白二羯磨竟，餘有一羯磨在，汝可捨此事，莫為僧所呵責更犯重罪。」若隨語者善，不隨語者作三羯磨竟，僧伽婆尸沙。白二羯磨竟捨者，三偷羅遮。白一羯磨竟捨者，二偷羅遮。白竟捨者，一偷羅遮。白未竟捨者，突吉羅。未白前趣以一小事㥲恚不喜便作是語：「我捨佛、捨法、捨僧。不獨有此沙門釋子！更有餘沙門、婆羅門修梵行者，我等亦可於彼修梵行。」一切突吉羅。若僧為如是比丘尼作呵責時，若比丘教言：「莫捨。」若僧作呵責，偷羅遮。若不呵責，突吉羅。若比丘尼教言：「莫捨。」若僧作呵責，偷羅遮。若不呵責，突吉羅。除比丘、比丘尼，教餘人莫捨，呵責不呵責，一切突吉羅。

比丘，突吉羅；式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。是謂為犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘，突吉羅；式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。是謂為犯。

不犯者，初語時捨，非法別眾呵責，非法和合眾、法別眾、似法別眾、似法和合眾呵責，非法非律非佛所教，若一切不作呵責，不犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不犯者，初語時捨，非法別眾呵責，非法和合眾、法別眾、似法別眾、似法和合眾呵責，非法非律非佛所教，若一切不作呵責，不犯。

不犯者，最初未制戒，癡狂、心亂、痛惱所纏。(十六竟) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不犯者，最初未制戒，癡狂、心亂、痛惱所纏。(十六竟)

爾時佛在拘睒彌瞿師羅園中。時有比丘尼名黑，憙鬪諍不善憶持諍事，後遂㥲恚作是言：「僧有愛、有恚、有怖、有癡。」時諸比丘尼聞，其中有少欲知足、行頭陀、樂學戒、知慚愧者，嫌責黑比丘尼言：「云何憙鬪諍不善憶持諍事，後㥲恚作是語：『僧有愛、有恚、有怖、有癡。』」時諸比丘尼往白諸比丘，諸比丘往白世尊。世尊爾時以是因緣集比丘僧，呵責黑比丘尼言：「汝所為非，非威儀、非沙門法、非淨行、非隨順行，所不應為。汝云何憙鬪諍不善憶持諍事，後㥲恚作是語：『僧有愛、有恚、有怖、有癡。』」時世尊以無數方便呵責已，告諸比丘：「自今已去聽僧與黑比丘尼作呵責捨此事故白四羯磨。當如是作。尼眾中應差堪能羯磨者如上，當作如是白：『大姊僧聽！此黑比丘尼，憙鬪諍不善憶持諍事，後㥲恚作是語：「僧有愛、有恚、有怖、有癡。」若僧時到僧忍聽，僧今與黑比丘尼作呵責捨此事故：「大姊！汝莫憙鬪諍不善憶持諍事，後㥲恚作如是語：『僧有愛、有恚、有怖、有癡。』而僧不愛、不恚、不怖、不癡。妹！汝自有愛、有恚、有怖、有癡。」白如是。』『大姊僧聽！此黑比丘尼，憙鬪諍不善憶持諍事，後㥲恚作是語：「僧有愛、有恚、有怖、有癡。」今僧與黑比丘尼作呵責捨此事：「妹！汝莫憙鬪諍不善憶持諍事，後㥲恚作是語：『僧有愛、有恚、有怖、有癡。』而僧不愛、不恚、不怖、不癡。汝自有愛、有恚、有怖、有癡。」誰諸大姊忍僧與黑比丘尼作呵責捨此事者默然，誰不忍者便說。是初羯磨。』第二、第三亦如是說。『僧已與黑比丘尼作呵責捨此事竟，僧忍，默然故，是事如是持。』」僧與黑比丘尼作呵責白四羯磨已，白諸比丘，諸比丘以此因緣白佛，佛言：「若有如此比丘尼，比丘僧亦當與作呵責白四羯磨。自今已去與比丘尼結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘尼，憙鬪諍不善憶持諍事，後㥲恚作是語：『僧有愛、有恚、有怖、有癡。』是比丘尼應諫彼比丘尼言：『妹！汝莫憙鬪諍不善憶持諍事，後㥲恚作是語：「僧有愛、有恚、有怖、有癡。」而僧不愛、不恚、不怖、不癡。汝自有愛、有恚、有怖、有癡。』是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨，彼比丘尼應三諫，捨此事故。乃至三諫捨者善；不捨者，是比丘尼犯三法應捨，僧伽婆尸沙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛在拘睒彌瞿師羅園中。時有比丘尼名黑，憙鬪諍不善憶持諍事，後遂㥲恚作是言：「僧有愛、有恚、有怖、有癡。」時諸比丘尼聞，其中有少欲知足、行頭陀、樂學戒、知慚愧者，嫌責黑比丘尼言：「云何憙鬪諍不善憶持諍事，後㥲恚作是語：『僧有愛、有恚、有怖、有癡。』」時諸比丘尼往白諸比丘，諸比丘往白世尊。世尊爾時以是因緣集比丘僧，呵責黑比丘尼言：「汝所為非，非威儀、非沙門法、非淨行、非隨順行，所不應為。汝云何憙鬪諍不善憶持諍事，後㥲恚作是語：『僧有愛、有恚、有怖、有癡。』」時世尊以無數方便呵責已，告諸比丘：「自今已去聽僧與黑比丘尼作呵責捨此事故白四羯磨。當如是作。尼眾中應差堪能羯磨者如上，當作如是白：『大姊僧聽！此黑比丘尼，憙鬪諍不善憶持諍事，後㥲恚作是語：「僧有愛、有恚、有怖、有癡。」若僧時到僧忍聽，僧今與黑比丘尼作呵責捨此事故：「大姊！汝莫憙鬪諍不善憶持諍事，後㥲恚作如是語：『僧有愛、有恚、有怖、有癡。』而僧不愛、不恚、不怖、不癡。妹！汝自有愛、有恚、有怖、有癡。」白如是。』『大姊僧聽！此黑比丘尼，憙鬪諍不善憶持諍事，後㥲恚作是語：「僧有愛、有恚、有怖、有癡。」今僧與黑比丘尼作呵責捨此事：「妹！汝莫憙鬪諍不善憶持諍事，後㥲恚作是語：『僧有愛、有恚、有怖、有癡。』而僧不愛、不恚、不怖、不癡。汝自有愛、有恚、有怖、有癡。」誰諸大姊忍僧與黑比丘尼作呵責捨此事者默然，誰不忍者便說。是初羯磨。』第二、第三亦如是說。『僧已與黑比丘尼作呵責捨此事竟，僧忍，默然故，是事如是持。』」僧與黑比丘尼作呵責白四羯磨已，白諸比丘，諸比丘以此因緣白佛，佛言：「若有如此比丘尼，比丘僧亦當與作呵責白四羯磨。自今已去與比丘尼結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘尼，憙鬪諍不善憶持諍事，後㥲恚作是語：『僧有愛、有恚、有怖、有癡。』是比丘尼應諫彼比丘尼言：『妹！汝莫憙鬪諍不善憶持諍事，後㥲恚作是語：「僧有愛、有恚、有怖、有癡。」而僧不愛、不恚、不怖、不癡。汝自有愛、有恚、有怖、有癡。』是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨，彼比丘尼應三諫，捨此事故。乃至三諫捨者善；不捨者，是比丘尼犯三法應捨，僧伽婆尸沙。」

比丘尼義如上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘尼義如上。

鬪諍有四種：言諍、覓諍、犯諍、事諍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鬪諍有四種：言諍、覓諍、犯諍、事諍。

僧者，一羯磨、一說戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧者，一羯磨、一說戒。

若比丘尼，憙鬪諍不善憶持諍事，後㥲恚作是語：「僧有愛、有恚、有怖、有癡。」是比丘尼當諫彼比丘尼言：「大姊！汝莫憙鬪諍不善憶持諍事，後㥲恚作是語：『僧有愛、有恚、有怖、有癡。』而僧不愛、不恚、不怖、不癡。汝自有愛、有恚、有怖、有癡。汝今可捨此事，莫為僧所呵責更犯重罪。」若隨語者善，不隨語者當作白。作白已語言：「我已白竟，餘有羯磨在，汝可捨此事，莫為僧所呵責更犯重罪。」若隨語者善，不隨語者當作初羯磨。作初羯磨已當復語言：「我已作初羯磨竟，餘二羯磨在，汝可捨此事，莫為僧所呵責更犯重罪。」若隨語者善，不隨語者當作二羯磨。作二羯磨已當復語言：「我已作白二羯磨竟，餘有一羯磨在，汝可捨此事，莫為僧所呵責更犯重罪。」若隨語者善，不隨語者作三羯磨竟，僧伽婆尸沙。白二羯磨竟捨者，三偷羅遮。白初羯磨竟捨者，二偷羅遮。白竟捨者，一偷羅遮。白未竟捨者，突吉羅。未白前憙鬪諍不善憶持諍事，後㥲恚言：「僧有愛、有恚、有怖、有癡。」一切突吉羅。若比丘尼憙鬪諍，僧與呵責時，比丘教言：「莫捨。」若僧作呵責，偷羅遮。若不呵責，突吉羅。若比丘尼教言：「莫捨。」若作呵責，偷羅遮。若不作呵責，突吉羅。除比丘、比丘尼，教餘人莫捨，一切突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若比丘尼，憙鬪諍不善憶持諍事，後㥲恚作是語：「僧有愛、有恚、有怖、有癡。」是比丘尼當諫彼比丘尼言：「大姊！汝莫憙鬪諍不善憶持諍事，後㥲恚作是語：『僧有愛、有恚、有怖、有癡。』而僧不愛、不恚、不怖、不癡。汝自有愛、有恚、有怖、有癡。汝今可捨此事，莫為僧所呵責更犯重罪。」若隨語者善，不隨語者當作白。作白已語言：「我已白竟，餘有羯磨在，汝可捨此事，莫為僧所呵責更犯重罪。」若隨語者善，不隨語者當作初羯磨。作初羯磨已當復語言：「我已作初羯磨竟，餘二羯磨在，汝可捨此事，莫為僧所呵責更犯重罪。」若隨語者善，不隨語者當作二羯磨。作二羯磨已當復語言：「我已作白二羯磨竟，餘有一羯磨在，汝可捨此事，莫為僧所呵責更犯重罪。」若隨語者善，不隨語者作三羯磨竟，僧伽婆尸沙。白二羯磨竟捨者，三偷羅遮。白初羯磨竟捨者，二偷羅遮。白竟捨者，一偷羅遮。白未竟捨者，突吉羅。未白前憙鬪諍不善憶持諍事，後㥲恚言：「僧有愛、有恚、有怖、有癡。」一切突吉羅。若比丘尼憙鬪諍，僧與呵責時，比丘教言：「莫捨。」若僧作呵責，偷羅遮。若不呵責，突吉羅。若比丘尼教言：「莫捨。」若作呵責，偷羅遮。若不作呵責，突吉羅。除比丘、比丘尼，教餘人莫捨，一切突吉羅。

比丘，突吉羅；式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。是謂為犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘，突吉羅；式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。是謂為犯。

不犯者，初語時捨，非法別眾呵責，非法和合眾、法別眾、似法別眾、似法和合眾，非法非律非佛所教，若一切不作呵責，不犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不犯者，初語時捨，非法別眾呵責，非法和合眾、法別眾、似法別眾、似法和合眾，非法非律非佛所教，若一切不作呵責，不犯。

不犯者，最初未制戒，癡狂、心亂、痛惱所纏。(十七竟) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不犯者，最初未制戒，癡狂、心亂、痛惱所纏。(十七竟)

三十捨墮法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十捨墮法

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時世尊以此因緣集比丘僧，告諸比丘：「自今已去與比丘尼結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如此說：若比丘尼，衣已竟、迦絺那衣已捨，畜長衣經十日不淨施得持。若過，尼薩耆波逸提。」(一竟) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時世尊以此因緣集比丘僧，告諸比丘：「自今已去與比丘尼結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如此說：若比丘尼，衣已竟、迦絺那衣已捨，畜長衣經十日不淨施得持。若過，尼薩耆波逸提。」(一竟)

若比丘尼，衣已竟、迦絺那衣已捨，五衣中若離一一衣異處宿經一夜，除僧羯磨，尼薩耆波逸提。(二竟) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若比丘尼，衣已竟、迦絺那衣已捨，五衣中若離一一衣異處宿經一夜，除僧羯磨，尼薩耆波逸提。(二竟)

若比丘尼，衣已竟、迦絺那衣已捨，若得非時衣欲須便受，受已疾疾成衣。若足者善，若不足者得畜一月，為滿足故。若過畜者，尼薩耆波逸提(三竟) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若比丘尼，衣已竟、迦絺那衣已捨，若得非時衣欲須便受，受已疾疾成衣。若足者善，若不足者得畜一月，為滿足故。若過畜者，尼薩耆波逸提(三竟)

若比丘尼，從非親里居士、居士婦乞衣，除餘時，尼薩耆波逸提。是中時者，若奪衣、失衣、燒衣、漂衣，是名時。(四竟) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若比丘尼，從非親里居士、居士婦乞衣，除餘時，尼薩耆波逸提。是中時者，若奪衣、失衣、燒衣、漂衣，是名時。(四竟)

若比丘尼，奪衣、失衣、燒衣、漂衣，是非親里居士、若居士婦自恣請多與衣，是比丘尼當知足受衣。若過，尼薩耆波逸提。(五竟) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若比丘尼，奪衣、失衣、燒衣、漂衣，是非親里居士、若居士婦自恣請多與衣，是比丘尼當知足受衣。若過，尼薩耆波逸提。(五竟)

若居士、居士婦為比丘尼辦衣價，買如是衣與某甲比丘尼，是比丘尼先不受自恣請，到居士家作如是說：「善哉居士！為我辦如是如是衣價與我，為好故。」若得衣者，尼薩耆波逸提(六竟) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若居士、居士婦為比丘尼辦衣價，買如是衣與某甲比丘尼，是比丘尼先不受自恣請，到居士家作如是說：「善哉居士！為我辦如是如是衣價與我，為好故。」若得衣者，尼薩耆波逸提(六竟)

若二居士、居士婦與比丘尼辦衣價，我曹辦如是衣價，與某甲比丘尼。是比丘尼先不受自恣請，到二居士家作如是言：「善哉居士！辦如是如是衣價與我，共作一衣，為好故。」若得衣，尼薩耆波逸提。(七竟) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若二居士、居士婦與比丘尼辦衣價，我曹辦如是衣價，與某甲比丘尼。是比丘尼先不受自恣請，到二居士家作如是言：「善哉居士！辦如是如是衣價與我，共作一衣，為好故。」若得衣，尼薩耆波逸提。(七竟)

若比丘尼，若王、若大臣、若婆羅門、若居士、居士婦，遣使為比丘尼送衣價，持如是衣價與某甲比丘尼。彼使至比丘尼所語言：「阿姨！為汝送衣價，受取。」是比丘尼語彼使如是言：「我不應受此衣價，我若須衣，合時清淨當受。」彼使語比丘尼言：「阿姨！有執事人不？」須衣比丘尼言：「有！若僧伽藍民、若優婆塞，此是比丘尼執事人，常為比丘尼執事。」彼使至執事人所，與衣價已，還到比丘尼所如是言：「阿姨！所示某甲執事人，我已與衣價。大姊！知時往彼當得衣。」比丘尼若須衣者，當往彼執事人所二反、三反語言：「我須衣。」若二反、三反為作憶念得衣者善，若不得衣，四反、五反、六反在前默然住令彼憶念。若四反、五反、六反在前默然住得衣者善，若不得衣，過是求得衣者，尼薩耆波逸提。若不得衣，隨使所來處，若自往、若遣使往語言：「汝先遣使持衣價，與某甲比丘尼，是比丘尼竟不得，汝還取莫使失，此是時。」(八竟) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若比丘尼，若王、若大臣、若婆羅門、若居士、居士婦，遣使為比丘尼送衣價，持如是衣價與某甲比丘尼。彼使至比丘尼所語言：「阿姨！為汝送衣價，受取。」是比丘尼語彼使如是言：「我不應受此衣價，我若須衣，合時清淨當受。」彼使語比丘尼言：「阿姨！有執事人不？」須衣比丘尼言：「有！若僧伽藍民、若優婆塞，此是比丘尼執事人，常為比丘尼執事。」彼使至執事人所，與衣價已，還到比丘尼所如是言：「阿姨！所示某甲執事人，我已與衣價。大姊！知時往彼當得衣。」比丘尼若須衣者，當往彼執事人所二反、三反語言：「我須衣。」若二反、三反為作憶念得衣者善，若不得衣，四反、五反、六反在前默然住令彼憶念。若四反、五反、六反在前默然住得衣者善，若不得衣，過是求得衣者，尼薩耆波逸提。若不得衣，隨使所來處，若自往、若遣使往語言：「汝先遣使持衣價，與某甲比丘尼，是比丘尼竟不得，汝還取莫使失，此是時。」(八竟)

若比丘尼，自取金銀、若錢，若教人取、若口可受，尼薩耆波逸提。(九竟) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若比丘尼，自取金銀、若錢，若教人取、若口可受，尼薩耆波逸提。(九竟)

若比丘尼，種種買賣寶物者，尼薩耆波逸提。(十竟) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若比丘尼，種種買賣寶物者，尼薩耆波逸提。(十竟)

若比丘尼，種種販賣者，尼薩耆波逸提。(十一竟) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若比丘尼，種種販賣者，尼薩耆波逸提。(十一竟)

若比丘尼。畜鉢減五綴不漏更求新鉢，為好故，尼薩耆波逸提。是比丘尼，當持此鉢於尼眾中捨。從次第貿至下坐，以下坐鉢與此比丘尼言：「妹！持此鉢乃至破，此是時。」(十二竟) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若比丘尼。畜鉢減五綴不漏更求新鉢，為好故，尼薩耆波逸提。是比丘尼，當持此鉢於尼眾中捨。從次第貿至下坐，以下坐鉢與此比丘尼言：「妹！持此鉢乃至破，此是時。」(十二竟)

若比丘尼，自求縷使非親里織師織作衣者，尼薩耆波逸提。(十三竟) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若比丘尼，自求縷使非親里織師織作衣者，尼薩耆波逸提。(十三竟)

若比丘尼，居士、居士婦，使織師為比丘尼織作衣。彼比丘尼先不受自恣請，便往到彼所，語織師言：「此衣為我織極好，織令廣長堅緻齊整好，我當少多與汝價。」若比丘尼與價乃至一食，得衣者，尼薩耆波逸提。(十四竟) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若比丘尼，居士、居士婦，使織師為比丘尼織作衣。彼比丘尼先不受自恣請，便往到彼所，語織師言：「此衣為我織極好，織令廣長堅緻齊整好，我當少多與汝價。」若比丘尼與價乃至一食，得衣者，尼薩耆波逸提。(十四竟)

若比丘尼，與比丘尼衣已，後㥲恚，若自奪、若教人奪取。「還我衣來！不與汝。」是比丘尼應還衣，彼取衣者，尼薩耆波逸提。(十五竟) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若比丘尼，與比丘尼衣已，後㥲恚，若自奪、若教人奪取。「還我衣來！不與汝。」是比丘尼應還衣，彼取衣者，尼薩耆波逸提。(十五竟)

若諸病比丘尼，畜藥、酥油、生酥、蜜、石蜜得食殘宿，乃至七日得服。若過七日服，尼薩耆波逸提。(十六竟) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若諸病比丘尼，畜藥、酥油、生酥、蜜、石蜜得食殘宿，乃至七日得服。若過七日服，尼薩耆波逸提。(十六竟)

若比丘尼，十日未滿夏三月，若有急施衣，比丘尼知是急施衣應受，受已乃至衣時應畜。若過畜，尼薩耆波逸提。(十七竟) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若比丘尼，十日未滿夏三月，若有急施衣，比丘尼知是急施衣應受，受已乃至衣時應畜。若過畜，尼薩耆波逸提。(十七竟)

若比丘尼，知物向僧，自求入己，尼薩耆波逸提。(十八竟) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若比丘尼，知物向僧，自求入己，尼薩耆波逸提。(十八竟)