四分律卷第十六姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四分律卷第十六姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

九十單提法之六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九十單提法之六

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時六群比丘聞世尊制戒，聽比丘有時因緣二宿、三宿軍中住，彼在軍中住，觀軍陣鬪戰，觀諸方人象馬。時六群比丘中有一人，以看軍陣故為箭所射，時同伴比丘即以衣裹之舁還。諸居士見已問比丘言：「此人何所患耶？」報言：「無患！向往觀軍陣鬪為箭所射。」時諸居士皆共譏嫌言：「我等為恩愛故興此軍陣，汝等出家人往軍中何所作耶？」諸比丘聞已，其中有少欲知足、行頭陀、樂學戒、知慚愧者，嫌責六群比丘言：「世尊制戒，聽比丘有時因緣至軍中應二宿、三宿住，汝住軍中二宿、三宿已，云何乃往觀軍陣戰鬪，而為箭所射耶？」爾時諸比丘往世尊所，頭面禮足在一面坐，以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧，呵責六群比丘言：「汝所為非，非威儀、非沙門法、非淨行、非隨順行，所不應為。云何，六群比丘！世尊聽比丘有時因緣往軍中二宿三宿住，而汝等往軍中二宿、三宿住，乃觀軍陣戰鬪為箭所射耶？」爾時世尊以無數方便呵責六群比丘已，告諸比丘：「此癡人！多種有漏處，最初犯戒。自今已去與比丘結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘二宿三宿軍中住，或時觀軍陣鬪戰，若觀遊軍象馬力勢者，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時六群比丘聞世尊制戒，聽比丘有時因緣二宿、三宿軍中住，彼在軍中住，觀軍陣鬪戰，觀諸方人象馬。時六群比丘中有一人，以看軍陣故為箭所射，時同伴比丘即以衣裹之舁還。諸居士見已問比丘言：「此人何所患耶？」報言：「無患！向往觀軍陣鬪為箭所射。」時諸居士皆共譏嫌言：「我等為恩愛故興此軍陣，汝等出家人往軍中何所作耶？」諸比丘聞已，其中有少欲知足、行頭陀、樂學戒、知慚愧者，嫌責六群比丘言：「世尊制戒，聽比丘有時因緣至軍中應二宿、三宿住，汝住軍中二宿、三宿已，云何乃往觀軍陣戰鬪，而為箭所射耶？」爾時諸比丘往世尊所，頭面禮足在一面坐，以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧，呵責六群比丘言：「汝所為非，非威儀、非沙門法、非淨行、非隨順行，所不應為。云何，六群比丘！世尊聽比丘有時因緣往軍中二宿三宿住，而汝等往軍中二宿、三宿住，乃觀軍陣戰鬪為箭所射耶？」爾時世尊以無數方便呵責六群比丘已，告諸比丘：「此癡人！多種有漏處，最初犯戒。自今已去與比丘結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘二宿三宿軍中住，或時觀軍陣鬪戰，若觀遊軍象馬力勢者，波逸提。」

比丘義如上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘義如上。

鬪者，若戲鬪、若真實鬪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鬪者，若戲鬪、若真實鬪。

軍者，一種軍乃至四種軍，或有王軍、賊軍、居士軍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 軍者，一種軍乃至四種軍，或有王軍、賊軍、居士軍。

力勢者，第一象力、第一馬力、第一車力、第一步力也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 力勢者，第一象力、第一馬力、第一車力、第一步力也。

陣者，四方陣、或圓陣、或半月形陣、或張甄陣、或減相陣，象王、馬王、人王陣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陣者，四方陣、或圓陣、或半月形陣、或張甄陣、或減相陣，象王、馬王、人王陣。

彼比丘往觀軍陣鬪戰、象馬勢力者，從道至道、從道至非道、從非道至道、從高至下、從下至高，往而見者，波逸提。往而不見者，突吉羅。方便莊嚴欲往而不往者，一切突吉羅。若比丘先在道行，軍陣後至應避，不避者，突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼比丘往觀軍陣鬪戰、象馬勢力者，從道至道、從道至非道、從非道至道、從高至下、從下至高，往而見者，波逸提。往而不見者，突吉羅。方便莊嚴欲往而不往者，一切突吉羅。若比丘先在道行，軍陣後至應避，不避者，突吉羅。

比丘尼，波逸提；式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。是謂為犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘尼，波逸提；式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。是謂為犯。

不犯者，有時因緣，若有所白、若請喚、若為勢力所將去、或命難、或梵行難；若先前行、軍陣後至下道避；若水陸道斷；盜賊、惡獸、水大漲；或被強力所執繫；或命難、淨行難，不避道，無犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不犯者，有時因緣，若有所白、若請喚、若為勢力所將去、或命難、或梵行難；若先前行、軍陣後至下道避；若水陸道斷；盜賊、惡獸、水大漲；或被強力所執繫；或命難、淨行難，不避道，無犯。

無犯者，最初未制戒，癡狂、心亂、痛惱所纏。(五十竟) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無犯者，最初未制戒，癡狂、心亂、痛惱所纏。(五十竟)

爾時佛在支陀國，與大比丘眾千二百五十人俱，時尊者娑伽陀為佛作供養人。爾時娑伽陀下道詣一編髮梵志住處，語梵志言：「汝此住處第一房，我今欲寄止一宿，能相容止不？」梵志答言：「我不惜，可止宿耳，但此中有毒龍，恐相傷害耳！」比丘言：「但見聽止，或不害我。」編髮梵志答言：「此室廣大，隨意可住。」爾時長老娑伽陀即入其室自敷草蓐，結跏趺坐繫念在前。時彼毒龍見娑伽陀結加趺坐，即放火烟，娑伽陀亦放火烟。毒龍恚之復放身火，娑伽陀亦放身火。時彼室然如似大火，娑伽陀自念言：「我今寧可滅此龍火令不傷龍身耶？」於是即滅龍火使不傷害。時彼毒龍火光無色，娑伽陀火光轉盛有種種色，青、黃、赤、白、綠、碧、頗梨色。時娑伽陀其夜降此毒龍盛著鉢中，明日清旦持往詣編髮梵志所語言：「所言毒龍者，我已降之置在鉢中，故以相示。」爾時拘睒彌主在編髮梵志家宿，彼作如是念：「未曾有！世尊弟子有如是大神力，何況如來！」即白娑伽陀言：「若世尊來至拘睒彌時，願見告勅，欲一禮覲。」娑伽陀報言：「大佳！」爾時世尊從支陀國人間遊行至拘睒彌國。時彼國主聞世尊將千二百五十弟子至此國，即乘車往迎世尊，遙見世尊顏貌端政，諸根寂定，其心息滅，得上調伏，如調龍象，猶若澄淵。見已篤信心生，以恭敬心即下車至世尊所，頭面禮足已在一面住。爾時世尊無數方便，說法勸化令得歡喜。時拘睒彌主聞佛無數方便說法勸化，心大歡喜已，顧看眾僧不見娑伽陀，即問諸比丘言：「娑伽陀今為所在耶？」諸比丘報言：「在後，正爾當至。」爾時娑伽陀與六群比丘相隨在後至。時拘睒彌主見娑伽陀來，即往迎頭面禮足已在一面立。時娑伽陀復為種種方便說法，勸化令心歡喜。時拘睒彌主聞娑伽陀種種方便說法勸化，得歡喜已白言：「何所須欲？可說之。」娑伽陀報言：「止！止！此即為供養我已。」彼復白言：「願說何所須欲？」六群比丘語彼言：「汝知不？比丘衣鉢、尼師壇、鍼筒，此是易得物耳！更有於比丘難得者與之。」彼即問言：「於比丘何者難得？」六群比丘報言：「欲須黑酒。」彼報言：「欲須者明日可來取，隨意多少。」時彼禮娑伽陀足遶已而去。明日清旦，娑伽陀著衣持鉢，詣拘睒彌主家就座而坐，時彼拘睒彌主出種種甘饌飲食，兼與黑酒極令飽滿。時娑伽陀食飲飽足已從座起去，於中路為酒所醉倒地而吐，眾鳥亂鳴。爾時世尊知而故問阿難：「眾鳥何故鳴喚？」阿難白佛言：「大德！此娑伽陀受拘睒彌主請食種種飲食兼飲黑酒，醉臥道邊大吐，故使眾鳥亂鳴。」佛告阿難 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛在支陀國，與大比丘眾千二百五十人俱，時尊者娑伽陀為佛作供養人。爾時娑伽陀下道詣一編髮梵志住處，語梵志言：「汝此住處第一房，我今欲寄止一宿，能相容止不？」梵志答言：「我不惜，可止宿耳，但此中有毒龍，恐相傷害耳！」比丘言：「但見聽止，或不害我。」編髮梵志答言：「此室廣大，隨意可住。」爾時長老娑伽陀即入其室自敷草蓐，結跏趺坐繫念在前。時彼毒龍見娑伽陀結加趺坐，即放火烟，娑伽陀亦放火烟。毒龍恚之復放身火，娑伽陀亦放身火。時彼室然如似大火，娑伽陀自念言：「我今寧可滅此龍火令不傷龍身耶？」於是即滅龍火使不傷害。時彼毒龍火光無色，娑伽陀火光轉盛有種種色，青、黃、赤、白、綠、碧、頗梨色。時娑伽陀其夜降此毒龍盛著鉢中，明日清旦持往詣編髮梵志所語言：「所言毒龍者，我已降之置在鉢中，故以相示。」爾時拘睒彌主在編髮梵志家宿，彼作如是念：「未曾有！世尊弟子有如是大神力，何況如來！」即白娑伽陀言：「若世尊來至拘睒彌時，願見告勅，欲一禮覲。」娑伽陀報言：「大佳！」爾時世尊從支陀國人間遊行至拘睒彌國。時彼國主聞世尊將千二百五十弟子至此國，即乘車往迎世尊，遙見世尊顏貌端政，諸根寂定，其心息滅，得上調伏，如調龍象，猶若澄淵。見已篤信心生，以恭敬心即下車至世尊所，頭面禮足已在一面住。爾時世尊無數方便，說法勸化令得歡喜。時拘睒彌主聞佛無數方便說法勸化，心大歡喜已，顧看眾僧不見娑伽陀，即問諸比丘言：「娑伽陀今為所在耶？」諸比丘報言：「在後，正爾當至。」爾時娑伽陀與六群比丘相隨在後至。時拘睒彌主見娑伽陀來，即往迎頭面禮足已在一面立。時娑伽陀復為種種方便說法，勸化令心歡喜。時拘睒彌主聞娑伽陀種種方便說法勸化，得歡喜已白言：「何所須欲？可說之。」娑伽陀報言：「止！止！此即為供養我已。」彼復白言：「願說何所須欲？」六群比丘語彼言：「汝知不？比丘衣鉢、尼師壇、鍼筒，此是易得物耳！更有於比丘難得者與之。」彼即問言：「於比丘何者難得？」六群比丘報言：「欲須黑酒。」彼報言：「欲須者明日可來取，隨意多少。」時彼禮娑伽陀足遶已而去。明日清旦，娑伽陀著衣持鉢，詣拘睒彌主家就座而坐，時彼拘睒彌主出種種甘饌飲食，兼與黑酒極令飽滿。時娑伽陀食飲飽足已從座起去，於中路為酒所醉倒地而吐，眾鳥亂鳴。爾時世尊知而故問阿難：「眾鳥何故鳴喚？」阿難白佛言：「大德！此娑伽陀受拘睒彌主請食種種飲食兼飲黑酒，醉臥道邊大吐，故使眾鳥亂鳴。」佛告阿難

：「此娑伽陀比丘癡人！如今不能降伏小龍，況能降伏大龍。」佛告阿難：「凡飲酒者有十過失。何等十？一者、顏色惡；二者、少力；三者、眼視不明；四者、現瞋恚相；五者、壞田業資生法；六者、增致疾病；七者、益鬪訟；八者、無名稱惡名流布；九者、智慧減少；十者、身壞命終墮三惡道。阿難！是謂飲酒者有十過失也。」佛告阿難：「自今以去以我為師者，乃至不得以草木頭內著酒中而入口。」爾時世尊以無數方便呵責娑伽陀比丘已，告諸比丘：「此娑伽陀比丘癡人！多種有漏處，最初犯戒。自今已去與比丘結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘飲酒者，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ：「此娑伽陀比丘癡人！如今不能降伏小龍，況能降伏大龍。」佛告阿難：「凡飲酒者有十過失。何等十？一者、顏色惡；二者、少力；三者、眼視不明；四者、現瞋恚相；五者、壞田業資生法；六者、增致疾病；七者、益鬪訟；八者、無名稱惡名流布；九者、智慧減少；十者、身壞命終墮三惡道。阿難！是謂飲酒者有十過失也。」佛告阿難：「自今以去以我為師者，乃至不得以草木頭內著酒中而入口。」爾時世尊以無數方便呵責娑伽陀比丘已，告諸比丘：「此娑伽陀比丘癡人！多種有漏處，最初犯戒。自今已去與比丘結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘飲酒者，波逸提。」

比丘義如上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘義如上。

酒者，木酒、粳米酒、餘米酒、大麥酒，若有餘酒法作酒者是。木酒者，梨汁酒、閻浮果酒、甘蔗酒、舍樓伽果酒、蕤汁酒、蒲桃酒。梨汁酒者，若以蜜石蜜雜作，乃至蒲桃酒亦如是雜。酒者，酒色、酒香酒味，不應飲。或有酒，非酒色，酒香、酒味，不應飲。或有酒，非酒色、非酒香，酒味，不應飲。或有酒，非酒色、非酒香、非酒味，不應飲。非酒，酒色、酒香、酒味，應飲。非酒，非酒色，酒香、酒味，應飲。非酒，非酒色、非酒香，酒味，應飲。非酒，非酒色、非酒香、非酒味，應飲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 酒者，木酒、粳米酒、餘米酒、大麥酒，若有餘酒法作酒者是。木酒者，梨汁酒、閻浮果酒、甘蔗酒、舍樓伽果酒、蕤汁酒、蒲桃酒。梨汁酒者，若以蜜石蜜雜作，乃至蒲桃酒亦如是雜。酒者，酒色、酒香酒味，不應飲。或有酒，非酒色，酒香、酒味，不應飲。或有酒，非酒色、非酒香，酒味，不應飲。或有酒，非酒色、非酒香、非酒味，不應飲。非酒，酒色、酒香、酒味，應飲。非酒，非酒色，酒香、酒味，應飲。非酒，非酒色、非酒香，酒味，應飲。非酒，非酒色、非酒香、非酒味，應飲。

彼比丘若酒酒煮酒和合，若食、若飲者，波逸提。若飲甜味酒者，突吉羅。若飲醋味酒者，突吉羅。若食麴、若酒糟，突吉羅。酒酒想，波逸提。酒疑，波逸提。酒無酒想，波逸提。無酒有酒想，突吉羅。無酒疑，突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼比丘若酒酒煮酒和合，若食、若飲者，波逸提。若飲甜味酒者，突吉羅。若飲醋味酒者，突吉羅。若食麴、若酒糟，突吉羅。酒酒想，波逸提。酒疑，波逸提。酒無酒想，波逸提。無酒有酒想，突吉羅。無酒疑，突吉羅。

比丘尼，波逸提；式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。是謂為犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘尼，波逸提；式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。是謂為犯。

不犯者，若有如是如是病，餘藥治不差以酒為藥；若以酒塗瘡，一切無犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不犯者，若有如是如是病，餘藥治不差以酒為藥；若以酒塗瘡，一切無犯。

無犯者，最初未制戒，癡狂、心亂、痛惱所纏。(五十一竟) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無犯者，最初未制戒，癡狂、心亂、痛惱所纏。(五十一竟)

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時十七群比丘在阿耆羅婆提河水中嬉戲，從此岸至彼岸，或順流、或逆流、或此沒彼出，或以手畫水，或水相澆灒。爾時波斯匿王與末利夫人在樓觀上，遙見十七群比丘在此河水中嬉戲，從此岸至彼岸，或順流、或逆流，或此沒彼出，或以手畫水，或以水相澆灒，見已即語末利夫人言：「看汝所事者。」時末利夫人報王言：「此諸比丘，是年少始出家者，在佛法未久，或是長老癡無所知。」時末利夫人即疾疾下樓，語那陵迦婆羅門言：「汝持我名往至祇桓中問訊世尊：『遊步康強教化有勞耶？』以此一裹石蜜奉上世尊，以此因緣具白世尊。」時彼婆羅門即受夫人教，往詣世尊所，問訊已在一面坐。那陵迦婆羅門白世尊言：「末利夫人故遣我來問訊世尊：『遊步康強，起居輕利，教化有勞耶？』今奉此一裹石蜜。」以向因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧，以無數方便呵責十七群比丘言：「汝所為非，非威儀、非沙門法、非淨行、非隨順行，所不應為。云何，十七群比丘！在阿耆婆提河水中嬉戲，從此岸至彼岸，或順流、或逆流，或從此沒彼出，或以手畫水，或水相澆灒。」爾時世尊呵責十七群比丘已，告諸比丘：「此癡人！多種有漏處，最初犯戒。自今已去與比丘結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘水中嬉戲者，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時十七群比丘在阿耆羅婆提河水中嬉戲，從此岸至彼岸，或順流、或逆流、或此沒彼出，或以手畫水，或水相澆灒。爾時波斯匿王與末利夫人在樓觀上，遙見十七群比丘在此河水中嬉戲，從此岸至彼岸，或順流、或逆流，或此沒彼出，或以手畫水，或以水相澆灒，見已即語末利夫人言：「看汝所事者。」時末利夫人報王言：「此諸比丘，是年少始出家者，在佛法未久，或是長老癡無所知。」時末利夫人即疾疾下樓，語那陵迦婆羅門言：「汝持我名往至祇桓中問訊世尊：『遊步康強教化有勞耶？』以此一裹石蜜奉上世尊，以此因緣具白世尊。」時彼婆羅門即受夫人教，往詣世尊所，問訊已在一面坐。那陵迦婆羅門白世尊言：「末利夫人故遣我來問訊世尊：『遊步康強，起居輕利，教化有勞耶？』今奉此一裹石蜜。」以向因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧，以無數方便呵責十七群比丘言：「汝所為非，非威儀、非沙門法、非淨行、非隨順行，所不應為。云何，十七群比丘！在阿耆婆提河水中嬉戲，從此岸至彼岸，或順流、或逆流，或從此沒彼出，或以手畫水，或水相澆灒。」爾時世尊呵責十七群比丘已，告諸比丘：「此癡人！多種有漏處，最初犯戒。自今已去與比丘結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘水中嬉戲者，波逸提。」

比丘義如上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘義如上。

水中戲者，放意自恣，從此岸至彼岸，或順流、或逆流，或此沒彼出，或以手畫水，或水相澆灒，乃至以鉢盛水戲弄，一切波逸提。除水已，若酪漿、若清酪漿、若苦酒、若麥汁，器中弄戲者，突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 水中戲者，放意自恣，從此岸至彼岸，或順流、或逆流，或此沒彼出，或以手畫水，或水相澆灒，乃至以鉢盛水戲弄，一切波逸提。除水已，若酪漿、若清酪漿、若苦酒、若麥汁，器中弄戲者，突吉羅。

比丘尼，波逸提；式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。是謂為犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘尼，波逸提；式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。是謂為犯。

不犯者，若道路行渡水；或從此岸至彼岸；或水中牽材木；若竹若𥱼順流上下；若取石取沙；若失物沈入水底此沒彼出；或欲學知浮法，而浮擢臂畫水灒水，一切無犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不犯者，若道路行渡水；或從此岸至彼岸；或水中牽材木；若竹若𥱼順流上下；若取石取沙；若失物沈入水底此沒彼出；或欲學知浮法，而浮擢臂畫水灒水，一切無犯。

無犯者，最初未制戒，癡狂、心亂、痛惱所纏。(五十二竟) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無犯者，最初未制戒，癡狂、心亂、痛惱所纏。(五十二竟)

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時六群比丘中有一人，擊攊十七群比丘中一人乃令命終。諸比丘聞，其中有少欲知足、行頭陀、樂學戒、知慚愧者，嫌責六群比丘言：「云何擊攊十七群比丘乃令命終耶？」爾時諸比丘往世尊所，頭面禮足已在一面坐，以此因緣具白世尊。世尊爾時以是因緣集比丘僧，呵責六群比丘言：「汝所為非，非威儀、非沙門法、非淨行、非隨順行，所不應為。云何，六群比丘！汝等擊攊十七群比丘乃令命終耶？」世尊以無數方便呵責六群比丘已，告諸比丘言：「此六群比丘癡人！多種有漏處，最初犯戒。自今已去與比丘結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘以指相擊攊者，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時六群比丘中有一人，擊攊十七群比丘中一人乃令命終。諸比丘聞，其中有少欲知足、行頭陀、樂學戒、知慚愧者，嫌責六群比丘言：「云何擊攊十七群比丘乃令命終耶？」爾時諸比丘往世尊所，頭面禮足已在一面坐，以此因緣具白世尊。世尊爾時以是因緣集比丘僧，呵責六群比丘言：「汝所為非，非威儀、非沙門法、非淨行、非隨順行，所不應為。云何，六群比丘！汝等擊攊十七群比丘乃令命終耶？」世尊以無數方便呵責六群比丘已，告諸比丘言：「此六群比丘癡人！多種有漏處，最初犯戒。自今已去與比丘結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘以指相擊攊者，波逸提。」

比丘義如上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘義如上。

指者，手有十、脚有十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 指者，手有十、脚有十。

若比丘以手脚指相擊攊者，一切波逸提。除手脚指已，若杖、若戶鑰、若拂柄及一切餘物，相擊攊者，一切突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若比丘以手脚指相擊攊者，一切波逸提。除手脚指已，若杖、若戶鑰、若拂柄及一切餘物，相擊攊者，一切突吉羅。

比丘尼，波逸提；式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。是謂為犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘尼，波逸提；式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。是謂為犯。

不犯者，若不故擊攊；若眠觸令覺；若出入行來；若掃地誤觸；誤以杖頭觸，無犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不犯者，若不故擊攊；若眠觸令覺；若出入行來；若掃地誤觸；誤以杖頭觸，無犯。

無犯者，最初未制戒，癡狂、心亂、痛惱所纏。(五十三竟) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無犯者，最初未制戒，癡狂、心亂、痛惱所纏。(五十三竟)

爾時佛在拘睒毘國瞿師羅園中。爾時闡陀欲犯戒，諸比丘諫言：「汝莫作此意，不應爾。」時闡陀不從諸比丘諫即便犯戒。諸比丘聞已，其中有少欲知足、行頭陀、樂學戒、知慚愧者，嫌責闡陀言：「云何闡陀欲犯戒，諸比丘諫而不從語便犯耶？」時諸比丘往世尊所，頭面禮足已在一面坐，以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧，呵責闡陀言：「汝所為非，非威儀、非沙門法、非淨行、非隨順行，所不應為。云何，闡陀！諸比丘諫而不從語便犯戒耶？」以無數方便呵責闡陀已，告諸比丘：「此癡人！多種有漏處，最初犯戒。自今已去與比丘結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘不受諫者，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛在拘睒毘國瞿師羅園中。爾時闡陀欲犯戒，諸比丘諫言：「汝莫作此意，不應爾。」時闡陀不從諸比丘諫即便犯戒。諸比丘聞已，其中有少欲知足、行頭陀、樂學戒、知慚愧者，嫌責闡陀言：「云何闡陀欲犯戒，諸比丘諫而不從語便犯耶？」時諸比丘往世尊所，頭面禮足已在一面坐，以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧，呵責闡陀言：「汝所為非，非威儀、非沙門法、非淨行、非隨順行，所不應為。云何，闡陀！諸比丘諫而不從語便犯戒耶？」以無數方便呵責闡陀已，告諸比丘：「此癡人！多種有漏處，最初犯戒。自今已去與比丘結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘不受諫者，波逸提。」

比丘義如上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘義如上。

不受諫者，若他遮言：「莫作是，不應爾。」然故作犯根本不從語，突吉羅。若自知我所作非，然故作犯根本不從語者，波逸提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不受諫者，若他遮言：「莫作是，不應爾。」然故作犯根本不從語，突吉羅。若自知我所作非，然故作犯根本不從語者，波逸提。

比丘尼，波逸提；式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。是謂為犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘尼，波逸提；式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。是謂為犯。

不犯者，若無智人來諫者，報言：「汝可問汝師和上學問誦經，知諫法然後可諫。」若諫者當用；若戲笑語、若獨處語、若在夢中語；若欲說此乃錯說彼，一切無犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不犯者，若無智人來諫者，報言：「汝可問汝師和上學問誦經，知諫法然後可諫。」若諫者當用；若戲笑語、若獨處語、若在夢中語；若欲說此乃錯說彼，一切無犯。

無犯者，最初未制戒，癡狂、心亂、痛惱所纏。(五十四竟) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無犯者，最初未制戒，癡狂、心亂、痛惱所纏。(五十四竟)

爾時佛在波羅梨毘國，爾時尊者那迦波羅比丘，常侍世尊左右供給所須。佛語那迦波羅：「汝取雨衣來，我欲至經行處經行。」即受教取雨衣授與世尊。世尊爾時受雨衣已，至經行處經行。爾時釋提桓因化作金經行堂已，合掌在世尊前白言：「我世尊經行，我善逝經行，諸佛常法，若經行時，供養人在經行道頭立。」爾時那迦波羅比丘在經行道頭立，知前夜已過，白世尊言：「初夜已過可還入房。」爾時世尊默然。時那迦波羅知中夜、後夜過明相已出，眾鳥覺時天欲明了，白世尊言：「初中後夜已過、明相出，眾鳥覺時天欲明了，願世尊還入房。」爾時世尊默然。時那迦波羅心自念言：「我今寧可恐怖佛使令入房耶！」爾時那迦波羅即反被拘執，來至佛所作非人恐怖聲：「沙門！我是鬼。」世尊報言：「當知此愚人心亦是惡。」時釋提桓因白佛言：「眾中亦有如此人耶？」佛告釋提桓因言：「眾中有如是人。」語釋提桓因言：「此人於此生中當得清淨之法。」爾時釋提桓因以偈讚佛： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛在波羅梨毘國，爾時尊者那迦波羅比丘，常侍世尊左右供給所須。佛語那迦波羅：「汝取雨衣來，我欲至經行處經行。」即受教取雨衣授與世尊。世尊爾時受雨衣已，至經行處經行。爾時釋提桓因化作金經行堂已，合掌在世尊前白言：「我世尊經行，我善逝經行，諸佛常法，若經行時，供養人在經行道頭立。」爾時那迦波羅比丘在經行道頭立，知前夜已過，白世尊言：「初夜已過可還入房。」爾時世尊默然。時那迦波羅知中夜、後夜過明相已出，眾鳥覺時天欲明了，白世尊言：「初中後夜已過、明相出，眾鳥覺時天欲明了，願世尊還入房。」爾時世尊默然。時那迦波羅心自念言：「我今寧可恐怖佛使令入房耶！」爾時那迦波羅即反被拘執，來至佛所作非人恐怖聲：「沙門！我是鬼。」世尊報言：「當知此愚人心亦是惡。」時釋提桓因白佛言：「眾中亦有如此人耶？」佛告釋提桓因言：「眾中有如是人。」語釋提桓因言：「此人於此生中當得清淨之法。」爾時釋提桓因以偈讚佛：

「聖獨步不放逸， 若毀譽不移動； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「聖獨步不放逸， 若毀譽不移動；

聞師子吼不驚， 如風過草無礙； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞師子吼不驚， 如風過草無礙；

引導一切諸眾， 決定一切人天。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 引導一切諸眾， 決定一切人天。」

爾時世尊以偈報言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊以偈報言：

「天帝謂我怖， 故說此言耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天帝謂我怖， 故說此言耶？」

爾時釋提桓因即禮佛足隱形而去。爾時世尊夜過已，清旦集比丘僧，以此因緣具向諸比丘說之：「此那迦波羅癡人！乃欲恐怖我。」爾時世尊以無數方便呵責那迦婆羅比丘已，告諸比丘：「此癡人！多種有漏處，最初犯戒。自今已去與比丘結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘恐怖他比丘者，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋提桓因即禮佛足隱形而去。爾時世尊夜過已，清旦集比丘僧，以此因緣具向諸比丘說之：「此那迦波羅癡人！乃欲恐怖我。」爾時世尊以無數方便呵責那迦婆羅比丘已，告諸比丘：「此癡人！多種有漏處，最初犯戒。自今已去與比丘結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘恐怖他比丘者，波逸提。」

比丘義如上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘義如上。

恐怖者，若以色聲香味觸法恐怖人。云何色恐怖？或作象形、馬形；或作鬼形、鳥形，以如是形色恐怖人令彼見。若恐怖、若不恐怖，波逸提。以如是形色恐怖人，前人不見者，突吉羅。云何聲恐怖人，或貝聲、鼓聲、波羅聲、象聲、馬聲、駝聲、啼聲，以如是聲恐怖人令彼人聞，恐怖不恐怖，波逸提。若以如是聲恐怖人，彼不聞，突吉羅。云何香恐怖人？若根香、薩羅樹香、樹膠香、皮香、膚香、葉香、花香、果香、若美香、若嗅氣、若以此諸香恐怖人，彼人嗅香，若怖以不怖，波逸提。若以如是香恐怖人，前人不嗅者，突吉羅。云何味恐怖人？若以味與人，若醋、若甜、若苦、若澁、若醎、若袈裟味，以如此味恐怖人，令彼人甞味，怖以不怖，波逸提。若作如是味恐怖人，彼不甞者，突吉羅。云何觸恐怖人，若以熱、若以冷、若輕、若重、若細、若麁、若滑、若澁、若軟、若堅，以如是觸恐怖人，令彼人觸，怖以不怖，波逸提。以如是觸恐怖人，彼人不觸者，突吉羅。云何以法恐怖人？語前人言：「我見如是相，若夢汝當死、若失衣鉢、若罷道；汝師和上、阿闍梨亦當死，失衣鉢、若罷道；若父母得重病、若命終。」以如是法恐怖人，彼知怖不怖，波逸提。若以如是法恐怖人，彼不知者，突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恐怖者，若以色聲香味觸法恐怖人。云何色恐怖？或作象形、馬形；或作鬼形、鳥形，以如是形色恐怖人令彼見。若恐怖、若不恐怖，波逸提。以如是形色恐怖人，前人不見者，突吉羅。云何聲恐怖人，或貝聲、鼓聲、波羅聲、象聲、馬聲、駝聲、啼聲，以如是聲恐怖人令彼人聞，恐怖不恐怖，波逸提。若以如是聲恐怖人，彼不聞，突吉羅。云何香恐怖人？若根香、薩羅樹香、樹膠香、皮香、膚香、葉香、花香、果香、若美香、若嗅氣、若以此諸香恐怖人，彼人嗅香，若怖以不怖，波逸提。若以如是香恐怖人，前人不嗅者，突吉羅。云何味恐怖人？若以味與人，若醋、若甜、若苦、若澁、若醎、若袈裟味，以如此味恐怖人，令彼人甞味，怖以不怖，波逸提。若作如是味恐怖人，彼不甞者，突吉羅。云何觸恐怖人，若以熱、若以冷、若輕、若重、若細、若麁、若滑、若澁、若軟、若堅，以如是觸恐怖人，令彼人觸，怖以不怖，波逸提。以如是觸恐怖人，彼人不觸者，突吉羅。云何以法恐怖人？語前人言：「我見如是相，若夢汝當死、若失衣鉢、若罷道；汝師和上、阿闍梨亦當死，失衣鉢、若罷道；若父母得重病、若命終。」以如是法恐怖人，彼知怖不怖，波逸提。若以如是法恐怖人，彼不知者，突吉羅。

若比丘以色聲香味觸法恐怖人，若說而了了者，波逸提；說而不了了者，突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若比丘以色聲香味觸法恐怖人，若說而了了者，波逸提；說而不了了者，突吉羅。

比丘尼，波逸提；式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。是謂為犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘尼，波逸提；式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。是謂為犯。

不犯者，或闇地坐無燈火、或大小便處，遙見謂言：「是象、若賊、若惡獸。」便恐怖；若至闇室中無燈火處、大小便處，聞行聲、若觸草木聲、若謦咳聲而怖畏；若以色示人，不作恐怖意，若以聲香味觸與人，不作恐怖意；若實有是事；若見如是相；或夢中見，若當死、或罷道、若失衣鉢，若和上師當死、失衣鉢、罷道，若父母病重當死，便作如是語語彼言：「我見汝如是諸變相事。」若戲語、若疾疾語、若獨語、夢中語，欲說此乃錯說彼，一切無犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不犯者，或闇地坐無燈火、或大小便處，遙見謂言：「是象、若賊、若惡獸。」便恐怖；若至闇室中無燈火處、大小便處，聞行聲、若觸草木聲、若謦咳聲而怖畏；若以色示人，不作恐怖意，若以聲香味觸與人，不作恐怖意；若實有是事；若見如是相；或夢中見，若當死、或罷道、若失衣鉢，若和上師當死、失衣鉢、罷道，若父母病重當死，便作如是語語彼言：「我見汝如是諸變相事。」若戲語、若疾疾語、若獨語、夢中語，欲說此乃錯說彼，一切無犯。

無犯者，最初未制戒，癡狂、心亂、痛惱所纏。(五十五竟) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無犯者，最初未制戒，癡狂、心亂、痛惱所纏。(五十五竟)

爾時佛在羅閱祇，迦蘭陀竹園中有池水，爾時摩竭國洴沙王，聽諸比丘常在池中洗浴。時六群比丘於後夜明相未出時入池洗浴，爾時洴沙王於後夜明相未出，與婇女俱詣池欲洗浴，聞六群比丘在池洗浴聲，即問左右言：「此中誰洗浴？」答言：「是比丘。」王言：「莫大作聲，勿使諸比丘不及洗浴而去。」彼六群比丘，以種種細末藥更相洗浴，乃至明相出，時洴沙王竟不得洗浴而去。時諸大臣皆共譏嫌自相謂言：「此沙門釋子不知慚愧，外自稱言：『我修正法。』如此何有正法？於後夜中相將入池水，以種種細末藥更相洗浴，乃至明相出，使王竟不得洗浴而去。」時諸比丘聞，其中有少欲知足、行頭陀、樂學戒、知慚愧者，嫌責六群比丘言：「云何於後夜中入池水浴，以種種細末藥更相洗浴，乃至明相出，使王不得洗浴？」爾時諸比丘往世尊所，頭面禮足已在一面坐，以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧，呵責六群比丘言：「汝所為非，非威儀、非沙門法、非淨行、非隨順行，所不應為。云何汝等於後夜中入池水，以種種細末藥更相洗浴，乃至明相出，使王不得洗浴而去？」爾時世尊以無數方便呵責六群比丘已，告諸比丘：「此癡人！多種有漏處，最初犯戒，自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘半月應洗浴，若過者，波逸提。」如是世尊與比丘結戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛在羅閱祇，迦蘭陀竹園中有池水，爾時摩竭國洴沙王，聽諸比丘常在池中洗浴。時六群比丘於後夜明相未出時入池洗浴，爾時洴沙王於後夜明相未出，與婇女俱詣池欲洗浴，聞六群比丘在池洗浴聲，即問左右言：「此中誰洗浴？」答言：「是比丘。」王言：「莫大作聲，勿使諸比丘不及洗浴而去。」彼六群比丘，以種種細末藥更相洗浴，乃至明相出，時洴沙王竟不得洗浴而去。時諸大臣皆共譏嫌自相謂言：「此沙門釋子不知慚愧，外自稱言：『我修正法。』如此何有正法？於後夜中相將入池水，以種種細末藥更相洗浴，乃至明相出，使王竟不得洗浴而去。」時諸比丘聞，其中有少欲知足、行頭陀、樂學戒、知慚愧者，嫌責六群比丘言：「云何於後夜中入池水浴，以種種細末藥更相洗浴，乃至明相出，使王不得洗浴？」爾時諸比丘往世尊所，頭面禮足已在一面坐，以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧，呵責六群比丘言：「汝所為非，非威儀、非沙門法、非淨行、非隨順行，所不應為。云何汝等於後夜中入池水，以種種細末藥更相洗浴，乃至明相出，使王不得洗浴而去？」爾時世尊以無數方便呵責六群比丘已，告諸比丘：「此癡人！多種有漏處，最初犯戒，自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘半月應洗浴，若過者，波逸提。」如是世尊與比丘結戒。

爾時諸比丘，盛熱時身體疱疿出，污垢臭穢，畏慎不敢洗浴，恐犯過半月洗浴。諸比丘白佛，佛言：「聽諸病比丘熱時數數洗浴。自今已去應如是說戒：若比丘半月應洗浴，除餘時，若過，波逸提。餘時者，熱時。」如是世尊與比丘結戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸比丘，盛熱時身體疱疿出，污垢臭穢，畏慎不敢洗浴，恐犯過半月洗浴。諸比丘白佛，佛言：「聽諸病比丘熱時數數洗浴。自今已去應如是說戒：若比丘半月應洗浴，除餘時，若過，波逸提。餘時者，熱時。」如是世尊與比丘結戒。

其中諸病比丘，身體疱疿出，污垢臭穢，或大小便吐污不淨，畏慎不敢洗浴，恐犯過半月洗浴。諸比丘白佛，佛言：「聽諸病比丘數數洗浴。自今已去當如是說戒：若比丘半月應洗浴，不得過，除餘時，波逸提。餘時者，熱時、病時。」如是世尊與比丘結戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其中諸病比丘，身體疱疿出，污垢臭穢，或大小便吐污不淨，畏慎不敢洗浴，恐犯過半月洗浴。諸比丘白佛，佛言：「聽諸病比丘數數洗浴。自今已去當如是說戒：若比丘半月應洗浴，不得過，除餘時，波逸提。餘時者，熱時、病時。」如是世尊與比丘結戒。

時諸比丘，作時身體污垢臭穢，諸比丘有畏慎心不敢洗浴。白佛，佛言：「聽諸比丘作時數數洗浴。自今已去當如是說戒：若比丘半月洗浴，不得過，除餘時，波逸提。餘時者，熱時、病時、作時。」如是世尊與諸比丘結戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸比丘，作時身體污垢臭穢，諸比丘有畏慎心不敢洗浴。白佛，佛言：「聽諸比丘作時數數洗浴。自今已去當如是說戒：若比丘半月洗浴，不得過，除餘時，波逸提。餘時者，熱時、病時、作時。」如是世尊與諸比丘結戒。

時諸比丘風雨中行，身體疱疿、污出塵坌、污穢不淨，有畏慎不敢洗浴。白佛，佛言：「聽諸比丘風雨時數數洗浴。自今已去當如是說戒：若比丘半月洗浴，不得過，除餘時，波逸提。餘時者，熱時、病時、作時、風時、雨時。」如是世尊與比丘結戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸比丘風雨中行，身體疱疿、污出塵坌、污穢不淨，有畏慎不敢洗浴。白佛，佛言：「聽諸比丘風雨時數數洗浴。自今已去當如是說戒：若比丘半月洗浴，不得過，除餘時，波逸提。餘時者，熱時、病時、作時、風時、雨時。」如是世尊與比丘結戒。

時諸比丘道行時，身體熱疱疿出、污垢塵土、污穢不淨，畏慎不敢洗浴。白佛，佛言：「聽諸比丘道行時數數洗浴。自今已去當如是說戒：若比丘半月洗浴，無病比丘應受不得過，除餘時，波逸提。餘時者，熱時、病時、作時、風雨時、道行時，此是餘時。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸比丘道行時，身體熱疱疿出、污垢塵土、污穢不淨，畏慎不敢洗浴。白佛，佛言：「聽諸比丘道行時數數洗浴。自今已去當如是說戒：若比丘半月洗浴，無病比丘應受不得過，除餘時，波逸提。餘時者，熱時、病時、作時、風雨時、道行時，此是餘時。」

比丘義如上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘義如上。

熱時者，春四十五日、夏初一月是熱時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 熱時者，春四十五日、夏初一月是熱時。

病者，下至身體臭穢是諸病。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 病者，下至身體臭穢是諸病。

作者，下至掃屋前地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作者，下至掃屋前地。

風雨時者，下至一旋風一渧雨著身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 風雨時者，下至一旋風一渧雨著身。

道行者，下至半由旬，若來若往者是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道行者，下至半由旬，若來若往者是也。

若比丘半月洗浴，除餘時，若過一遍澆身者，波逸提。若水洗半身者，波逸提。若方便莊嚴欲洗浴不去，一切突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若比丘半月洗浴，除餘時，若過一遍澆身者，波逸提。若水洗半身者，波逸提。若方便莊嚴欲洗浴不去，一切突吉羅。

比丘尼，波逸提；式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。是謂為犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘尼，波逸提；式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。是謂為犯。

不犯者，半月洗浴；熱時、病時、作時、風時、雨時、道行時，數數洗浴；若為力勢所持強使洗浴，無犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不犯者，半月洗浴；熱時、病時、作時、風時、雨時、道行時，數數洗浴；若為力勢所持強使洗浴，無犯。

無犯者，最初未制戒，癡狂、心亂、痛惱所纏。(五十六竟) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無犯者，最初未制戒，癡狂、心亂、痛惱所纏。(五十六竟)

爾時世尊在曠野城，時六群比丘自相謂言：「我等在上座前不得隨意言語。」即出房外在露地，拾諸柴草及大樹株然火向炙。時空樹株中有一毒蛇，得火氣熱逼從樹孔中出，諸比丘見已皆驚怖言：「毒蛇！毒蛇！」即取所燒薪散擲東西，迸火乃燒佛講堂。諸比丘聞，其中有少欲知足、行頭陀、樂學戒、知慚愧者，嫌責六群比丘言：「汝等云何自相謂言：『我等在上座前不得隨意言語。』出房外拾諸草木大樹株在露地然火向空，樹孔中有毒蛇出，驚怖取所燒薪，散擲東西，使迸火乃然佛講堂耶？」爾時諸比丘即往世尊所，頭面禮足在一面坐，以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧，呵責六群比丘言：「汝所為非，非威儀、非沙門法、非淨行、非隨順行，所不應為。云何，六群比丘！自相謂言：『我等在上座前不得隨意言語。』出房外拾諸草木大樹株，在露地然火向，有毒蛇出，驚怖取所燒薪散擲東西，使迸火燒佛講堂耶？」世尊爾時以無數方便呵責六群比丘已，告諸比丘：「此癡人！多種有漏處，最初犯戒。自今已去與比丘結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘，為自炙故露地然火、若教人然，波逸提。」如是世尊與比丘結戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊在曠野城，時六群比丘自相謂言：「我等在上座前不得隨意言語。」即出房外在露地，拾諸柴草及大樹株然火向炙。時空樹株中有一毒蛇，得火氣熱逼從樹孔中出，諸比丘見已皆驚怖言：「毒蛇！毒蛇！」即取所燒薪散擲東西，迸火乃燒佛講堂。諸比丘聞，其中有少欲知足、行頭陀、樂學戒、知慚愧者，嫌責六群比丘言：「汝等云何自相謂言：『我等在上座前不得隨意言語。』出房外拾諸草木大樹株在露地然火向空，樹孔中有毒蛇出，驚怖取所燒薪，散擲東西，使迸火乃然佛講堂耶？」爾時諸比丘即往世尊所，頭面禮足在一面坐，以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧，呵責六群比丘言：「汝所為非，非威儀、非沙門法、非淨行、非隨順行，所不應為。云何，六群比丘！自相謂言：『我等在上座前不得隨意言語。』出房外拾諸草木大樹株，在露地然火向，有毒蛇出，驚怖取所燒薪散擲東西，使迸火燒佛講堂耶？」世尊爾時以無數方便呵責六群比丘已，告諸比丘：「此癡人！多種有漏處，最初犯戒。自今已去與比丘結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘，為自炙故露地然火、若教人然，波逸提。」如是世尊與比丘結戒。

爾時病比丘，畏慎不敢自然火、不教人然。比丘白佛，佛言：「聽病比丘露地然火及教人然。自今已去當如是說戒：若比丘無病，為自炙故，露地然火、教人然者，波逸提。」如是世尊與比丘結戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時病比丘，畏慎不敢自然火、不教人然。比丘白佛，佛言：「聽病比丘露地然火及教人然。自今已去當如是說戒：若比丘無病，為自炙故，露地然火、教人然者，波逸提。」如是世尊與比丘結戒。

爾時諸比丘，欲為諸病比丘煮粥、若羹飯，若在溫室、若在厨屋、若在浴室中、若熏鉢、若染衣、若然燈、若燒香，諸比丘皆畏慎不敢作。佛言：「如是事聽作。自今已去當如是說戒：若比丘無病，自為炙故在露地然火、若教人然，除時因緣，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸比丘，欲為諸病比丘煮粥、若羹飯，若在溫室、若在厨屋、若在浴室中、若熏鉢、若染衣、若然燈、若燒香，諸比丘皆畏慎不敢作。佛言：「如是事聽作。自今已去當如是說戒：若比丘無病，自為炙故在露地然火、若教人然，除時因緣，波逸提。」

比丘義如上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘義如上。

病者，若須火炙身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 病者，若須火炙身。

若比丘無病，為自炙故在露地然火，若然草木、枝葉、紵麻、芻麻、若牛屎、糠糞、掃䴰，一切然者，波逸提。若以火置草木、枝葉、麻紵、牛屎、糠糞、掃䴰中然者，一切波逸提。若被燒半燋擲著火中者，突吉羅。若然炭，突吉羅。若不語前人言：「汝看是知是。」者，突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若比丘無病，為自炙故在露地然火，若然草木、枝葉、紵麻、芻麻、若牛屎、糠糞、掃䴰，一切然者，波逸提。若以火置草木、枝葉、麻紵、牛屎、糠糞、掃䴰中然者，一切波逸提。若被燒半燋擲著火中者，突吉羅。若然炭，突吉羅。若不語前人言：「汝看是知是。」者，突吉羅。

比丘尼，波逸提；式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。是謂為犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘尼，波逸提；式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。是謂為犯。

不犯者，語前人言：「看是知是。」若病人自然、教人然；有時因緣看病人、為病人煮糜粥羹飯；若在厨屋中、若在溫室中、若在浴室中、若熏鉢、若煮染衣汁、然燈燒香，一切無犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不犯者，語前人言：「看是知是。」若病人自然、教人然；有時因緣看病人、為病人煮糜粥羹飯；若在厨屋中、若在溫室中、若在浴室中、若熏鉢、若煮染衣汁、然燈燒香，一切無犯。

無犯者，最初未制戒，癡狂、心亂、痛惱所纏。(五十七竟) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無犯者，最初未制戒，癡狂、心亂、痛惱所纏。(五十七竟)

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有居士請眾僧明日食，即於其夜辦具種種肥美飲食，明日清旦往白時至。爾時十七群比丘，持衣鉢坐具針筒著一面，經行仿佯數望食時到。時六群比丘，伺彼經行背向時，取其衣鉢坐具針筒藏舉，彼聞白時到，即看言：「我等衣鉢、坐具、針筒在此，誰持去耶？」餘比丘問言：「汝等何處來？」答言：「我等在此，持衣鉢坐具針筒置一面，經行望食時到。」六群比丘在前調弄，餘比丘察之，見六群比丘調弄，必是其人取衣鉢藏之。諸比丘聞，其中有少欲知足、行頭陀、樂學戒、知慚愧者，嫌責六群比丘言：「云何汝等取十七群比丘衣鉢、坐具、針筒藏之耶？」爾時諸比丘往世尊所，頭面禮足在一面坐，以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧，呵責六群比丘言：「汝所為非，非威儀、非沙門法、非淨行、非隨順行，所不應為。云何，六群比丘！伺十七群比丘經行背向時，取他衣鉢坐具針筒藏耶？」爾時世尊以無數方便呵責六群比丘已，告諸比丘：「此癡人！多種有漏處，最初犯戒。自今已去與比丘結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘，藏比丘衣鉢、坐具、針筒，若自藏、若教人藏，下至戲笑者，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有居士請眾僧明日食，即於其夜辦具種種肥美飲食，明日清旦往白時至。爾時十七群比丘，持衣鉢坐具針筒著一面，經行仿佯數望食時到。時六群比丘，伺彼經行背向時，取其衣鉢坐具針筒藏舉，彼聞白時到，即看言：「我等衣鉢、坐具、針筒在此，誰持去耶？」餘比丘問言：「汝等何處來？」答言：「我等在此，持衣鉢坐具針筒置一面，經行望食時到。」六群比丘在前調弄，餘比丘察之，見六群比丘調弄，必是其人取衣鉢藏之。諸比丘聞，其中有少欲知足、行頭陀、樂學戒、知慚愧者，嫌責六群比丘言：「云何汝等取十七群比丘衣鉢、坐具、針筒藏之耶？」爾時諸比丘往世尊所，頭面禮足在一面坐，以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧，呵責六群比丘言：「汝所為非，非威儀、非沙門法、非淨行、非隨順行，所不應為。云何，六群比丘！伺十七群比丘經行背向時，取他衣鉢坐具針筒藏耶？」爾時世尊以無數方便呵責六群比丘已，告諸比丘：「此癡人！多種有漏處，最初犯戒。自今已去與比丘結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘，藏比丘衣鉢、坐具、針筒，若自藏、若教人藏，下至戲笑者，波逸提。」

比丘義如上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘義如上。

彼比丘藏他比丘衣鉢、坐具、針筒，若教人藏，下至戲笑者，波逸提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼比丘藏他比丘衣鉢、坐具、針筒，若教人藏，下至戲笑者，波逸提。

比丘尼，波逸提；式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。是謂為犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘尼，波逸提；式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。是謂為犯。

不犯者，若實知彼人物相體悉而取舉；若在露地為風雨所漂漬取舉；若物主為性慢藏，所有衣鉢、坐具、針筒放散狼藉，為欲誡勅彼故而取藏之；若借彼衣着，而彼不收攝，恐失便取舉之；或以此衣鉢諸物故，有命難、梵行難，取藏之，一切無犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不犯者，若實知彼人物相體悉而取舉；若在露地為風雨所漂漬取舉；若物主為性慢藏，所有衣鉢、坐具、針筒放散狼藉，為欲誡勅彼故而取藏之；若借彼衣着，而彼不收攝，恐失便取舉之；或以此衣鉢諸物故，有命難、梵行難，取藏之，一切無犯。

無犯者，最初未制戒，癡狂、心亂、痛惱所纏。(五十八竟) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無犯者，最初未制戒，癡狂、心亂、痛惱所纏。(五十八竟)

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時六群比丘真實施親厚比丘衣已，後不語主還取著。諸比丘聞，其中有少欲知足、行頭陀、樂學戒、知慚愧者，嫌責六群比丘言：「云何汝等先持衣施親厚比丘已，後不語主還取著耶？」爾時諸比丘往世尊所，頭面禮足已在一面坐，以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧，呵責六群比丘：「汝所為非，非威儀、非沙門法、非淨行、非隨順行，所不應為。云何，六群比丘！先持衣施親厚比丘已，後不語主還自取著耶？」爾時世尊以無數方便呵責六群比丘已，告諸比丘：「此癡人！多種有漏處，最初犯戒。自今已去與比丘結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘與比丘、比丘尼、式叉摩那、沙彌、沙彌尼衣，後不語主還取著者，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時六群比丘真實施親厚比丘衣已，後不語主還取著。諸比丘聞，其中有少欲知足、行頭陀、樂學戒、知慚愧者，嫌責六群比丘言：「云何汝等先持衣施親厚比丘已，後不語主還取著耶？」爾時諸比丘往世尊所，頭面禮足已在一面坐，以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧，呵責六群比丘：「汝所為非，非威儀、非沙門法、非淨行、非隨順行，所不應為。云何，六群比丘！先持衣施親厚比丘已，後不語主還自取著耶？」爾時世尊以無數方便呵責六群比丘已，告諸比丘：「此癡人！多種有漏處，最初犯戒。自今已去與比丘結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘與比丘、比丘尼、式叉摩那、沙彌、沙彌尼衣，後不語主還取著者，波逸提。」

比丘義如上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘義如上。

衣者，有十種，如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 衣者，有十種，如上說。

與衣者，淨施衣。淨施衣有二種：一者真實淨施，二者展轉淨施。真實淨施者，言：「此是我長衣，未作淨，今為淨故與長老，作真實淨故。」展轉淨施者，「此是我長衣，未作淨，今為淨故與長老。」彼應如是語：「長老聽！長老有如是長衣，未作淨，今與我為淨故，我便受。」受已當問言：「欲與誰耶？」應報言：「與某甲。」彼應作如是語：「長老有如是長衣未作淨，今與我，為淨故我便受，受已與某甲比丘。」「此衣是某甲所有，汝為某甲故，守護持隨意用。」是中真實淨施者，應問主然後取著。展轉淨施者，語以不語隨意取著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與衣者，淨施衣。淨施衣有二種：一者真實淨施，二者展轉淨施。真實淨施者，言：「此是我長衣，未作淨，今為淨故與長老，作真實淨故。」展轉淨施者，「此是我長衣，未作淨，今為淨故與長老。」彼應如是語：「長老聽！長老有如是長衣，未作淨，今與我為淨故，我便受。」受已當問言：「欲與誰耶？」應報言：「與某甲。」彼應作如是語：「長老有如是長衣未作淨，今與我，為淨故我便受，受已與某甲比丘。」「此衣是某甲所有，汝為某甲故，守護持隨意用。」是中真實淨施者，應問主然後取著。展轉淨施者，語以不語隨意取著。

若比丘真實淨施衣，不語主而取著者，波逸提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若比丘真實淨施衣，不語主而取著者，波逸提。

比丘尼，波逸提；式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。是謂為犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘尼，波逸提；式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。是謂為犯。

不犯者，若真實淨施語主取著；展轉淨施者，語以不語取著，無犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不犯者，若真實淨施語主取著；展轉淨施者，語以不語取著，無犯。

無犯者，最初未制戒，癡狂、心亂、痛惱所纏。(五十九竟) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無犯者，最初未制戒，癡狂、心亂、痛惱所纏。(五十九竟)

爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園。時六群比丘著白色衣行，時諸居士見皆共譏嫌：「此沙門釋子不知慚愧、受取無厭，外自稱言：『我修正法。』如今觀之有何正法？云何著新白色衣行，如似王王大臣。」諸比丘聞已，其中有少欲知足、行頭陀、樂學戒、知慚愧者，嫌責六群比丘言：「云何汝等著白色新衣行？」爾時諸比丘往世尊所，頭面禮足在一面坐，以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧，呵責六群比丘言：「汝所為非，非威儀、非沙門法、非淨行、非隨順行，所不應為。云何，六群比丘！著白色衣行？」爾時世尊以無數方便呵責六群比丘已，告諸比丘：「此癡人！多種有漏處，最初犯戒。自今已去與比丘結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘得新衣，應三種壞色一一色中隨意壞，若青、若黑、若木蘭。若比丘不以三種壞色，若青、若黑、若木蘭，著餘新衣者，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園。時六群比丘著白色衣行，時諸居士見皆共譏嫌：「此沙門釋子不知慚愧、受取無厭，外自稱言：『我修正法。』如今觀之有何正法？云何著新白色衣行，如似王王大臣。」諸比丘聞已，其中有少欲知足、行頭陀、樂學戒、知慚愧者，嫌責六群比丘言：「云何汝等著白色新衣行？」爾時諸比丘往世尊所，頭面禮足在一面坐，以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧，呵責六群比丘言：「汝所為非，非威儀、非沙門法、非淨行、非隨順行，所不應為。云何，六群比丘！著白色衣行？」爾時世尊以無數方便呵責六群比丘已，告諸比丘：「此癡人！多種有漏處，最初犯戒。自今已去與比丘結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘得新衣，應三種壞色一一色中隨意壞，若青、若黑、若木蘭。若比丘不以三種壞色，若青、若黑、若木蘭，著餘新衣者，波逸提。」

比丘義如上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘義如上。

新者，若是新衣，若初從人得者，盡名新也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 新者，若是新衣，若初從人得者，盡名新也。

衣者，有十種衣，如上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 衣者，有十種衣，如上。

壞色者，染作青、黑、木蘭也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壞色者，染作青、黑、木蘭也。

彼比丘得新衣，不染作三種色，青、黑、木蘭，更著餘新衣者，波逸提。若有重衣不作淨而畜者，突吉羅。若輕衣不作淨者，突吉羅。若非衣、鉢囊、革屣囊、針綖囊、禪帶、腰帶、帽襪、攝熱巾、裹革屣巾，不作淨畜者，突吉羅。若以未染衣寄著白衣家，突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼比丘得新衣，不染作三種色，青、黑、木蘭，更著餘新衣者，波逸提。若有重衣不作淨而畜者，突吉羅。若輕衣不作淨者，突吉羅。若非衣、鉢囊、革屣囊、針綖囊、禪帶、腰帶、帽襪、攝熱巾、裹革屣巾，不作淨畜者，突吉羅。若以未染衣寄著白衣家，突吉羅。

比丘尼，波逸提；式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。是謂為犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘尼，波逸提；式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。是謂為犯。

不犯者，若得白衣染作三種色，青、黑、木蘭；若重衣作淨畜；若輕衣亦作淨畜；若非衣、鉢囊，乃至裹革屣巾，皆作淨畜；若染衣寄著白衣家；若衣色脫更染，無犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不犯者，若得白衣染作三種色，青、黑、木蘭；若重衣作淨畜；若輕衣亦作淨畜；若非衣、鉢囊，乃至裹革屣巾，皆作淨畜；若染衣寄著白衣家；若衣色脫更染，無犯。

無犯者，最初未制戒，癡狂、心亂、痛惱所纏。(六十竟) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無犯者，最初未制戒，癡狂、心亂、痛惱所纏。(六十竟)

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者迦留陀夷不喜見烏，作弓射烏，射之不已，大殺眾烏，僧伽藍中遂成大積。時諸居士來入僧伽藍禮拜，見此大積死烏，各共嫌之，自相謂言：「沙門釋子不知慚愧、無有慈心殺眾生命，外自稱言：『我修正法。』如今觀之何有正法？射殺眾烏乃成大積。」時諸比丘聞，其中有少欲知足、行頭陀、樂學戒、知慚愧者，嫌責迦留陀夷言：「云何汝射殺眾烏乃成大積耶？」時諸比丘往世尊所，頭面禮足已在一面坐，以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧，知而故問迦留陀夷：「汝實不喜見烏，而以竹弓射殺眾烏而成大積不？」答曰：「實爾。」爾時世尊以無數方便呵責迦留陀夷：「汝所為非，非威儀、非沙門法、非淨行、非隨順行，所不應為。云何，迦留陀夷！射殺眾烏以成大積耶？」呵責迦留陀夷已，告諸比丘：「此癡人！多種有漏處，最初犯戒。自今已去與比丘結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘斷畜生命者，波逸提。」如是世尊與比丘結戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者迦留陀夷不喜見烏，作弓射烏，射之不已，大殺眾烏，僧伽藍中遂成大積。時諸居士來入僧伽藍禮拜，見此大積死烏，各共嫌之，自相謂言：「沙門釋子不知慚愧、無有慈心殺眾生命，外自稱言：『我修正法。』如今觀之何有正法？射殺眾烏乃成大積。」時諸比丘聞，其中有少欲知足、行頭陀、樂學戒、知慚愧者，嫌責迦留陀夷言：「云何汝射殺眾烏乃成大積耶？」時諸比丘往世尊所，頭面禮足已在一面坐，以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧，知而故問迦留陀夷：「汝實不喜見烏，而以竹弓射殺眾烏而成大積不？」答曰：「實爾。」爾時世尊以無數方便呵責迦留陀夷：「汝所為非，非威儀、非沙門法、非淨行、非隨順行，所不應為。云何，迦留陀夷！射殺眾烏以成大積耶？」呵責迦留陀夷已，告諸比丘：「此癡人！多種有漏處，最初犯戒。自今已去與比丘結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘斷畜生命者，波逸提。」如是世尊與比丘結戒。

時諸比丘，坐起行來多殺細小虫，中或有作波逸提懺、或有畏慎者。諸比丘往白佛，佛言：「不知者不犯。自今已去當如是說戒：若比丘故殺畜生命者，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸比丘，坐起行來多殺細小虫，中或有作波逸提懺、或有畏慎者。諸比丘往白佛，佛言：「不知者不犯。自今已去當如是說戒：若比丘故殺畜生命者，波逸提。」

比丘義如上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘義如上。

畜生者，不能變化者斷其命，若自斷、若教人斷，若遣使、若往來使殺、若重使殺、若展轉遣使殺、若自求使、若教人求使、若自求持刀人、教人求持刀人、若以身相、若口語、若身口、若遣使教、若遣書教、若遣使書教、若安坑陷殺、若安刀著常所倚住處、若毒藥、若安殺具在前，作如是方便，若復有餘所欲殺畜生，若殺者，波逸提。方便欲殺而不殺，突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 畜生者，不能變化者斷其命，若自斷、若教人斷，若遣使、若往來使殺、若重使殺、若展轉遣使殺、若自求使、若教人求使、若自求持刀人、教人求持刀人、若以身相、若口語、若身口、若遣使教、若遣書教、若遣使書教、若安坑陷殺、若安刀著常所倚住處、若毒藥、若安殺具在前，作如是方便，若復有餘所欲殺畜生，若殺者，波逸提。方便欲殺而不殺，突吉羅。

比丘尼，波逸提；式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。是謂為犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘尼，波逸提；式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。是謂為犯。

不犯者，不故殺，或以瓦石、刀杖擲餘處，而誤斷命；若比丘經營作房舍，手失瓦石而誤殺；若土墼材木、若屋柱櫨棟椽，如是手捉不禁墮而殺者；若扶病起而死；或還臥而死；若洗浴時死；若服藥時死；將入房時死；將出房時死；或將日中坐時死；或在蔭處而死，作如是眾多事，無有害心而死者，無犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不犯者，不故殺，或以瓦石、刀杖擲餘處，而誤斷命；若比丘經營作房舍，手失瓦石而誤殺；若土墼材木、若屋柱櫨棟椽，如是手捉不禁墮而殺者；若扶病起而死；或還臥而死；若洗浴時死；若服藥時死；將入房時死；將出房時死；或將日中坐時死；或在蔭處而死，作如是眾多事，無有害心而死者，無犯。

無犯者，最初未制戒，癡狂、心亂、痛惱所纏。(六十一竟) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無犯者，最初未制戒，癡狂、心亂、痛惱所纏。(六十一竟)

爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園。時六群比丘取雜虫水而飲用。諸居士見已皆嫌責言：「此沙門釋子！無有慈心殺害虫命，外自稱言：『我修正法。』如今觀之何有正法？乃取雜虫水用。」時諸比丘聞，其中有少欲知足、行頭陀、樂學戒、知慚愧者，嫌責六群比丘言：「云何汝等無有慈心，乃飲虫水以害其命耶？」爾時諸比丘往世尊所，頭面禮足在一面坐，以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧，呵責六群比丘言：「汝所為非，非威儀、非沙門法、非淨行、非隨順行，所不應為。云何汝等飲用雜虫水以害其命耶？」爾時世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘：「此癡人！多種有漏處，最初犯戒，自今已去與比丘結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘飲用雜虫水者，波逸提。」如是世尊與比丘結戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園。時六群比丘取雜虫水而飲用。諸居士見已皆嫌責言：「此沙門釋子！無有慈心殺害虫命，外自稱言：『我修正法。』如今觀之何有正法？乃取雜虫水用。」時諸比丘聞，其中有少欲知足、行頭陀、樂學戒、知慚愧者，嫌責六群比丘言：「云何汝等無有慈心，乃飲虫水以害其命耶？」爾時諸比丘往世尊所，頭面禮足在一面坐，以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧，呵責六群比丘言：「汝所為非，非威儀、非沙門法、非淨行、非隨順行，所不應為。云何汝等飲用雜虫水以害其命耶？」爾時世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘：「此癡人！多種有漏處，最初犯戒，自今已去與比丘結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘飲用雜虫水者，波逸提。」如是世尊與比丘結戒。

爾時諸比丘，不知有虫無虫，後乃知或作波逸提懺、或有畏慎者。白佛，佛言：「不知者無犯。自今已去當如是說戒：若比丘知水有虫飲用者，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸比丘，不知有虫無虫，後乃知或作波逸提懺、或有畏慎者。白佛，佛言：「不知者無犯。自今已去當如是說戒：若比丘知水有虫飲用者，波逸提。」

比丘義如上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘義如上。

彼比丘知是雜虫水飲用者，波逸提。除水已，若雜虫漿、苦酒、清酪漿、清麥汁飲用，波逸提。有虫水有虫想，波逸提。有虫水疑，突吉羅。無虫水有虫水想，突吉羅。無虫水疑，突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼比丘知是雜虫水飲用者，波逸提。除水已，若雜虫漿、苦酒、清酪漿、清麥汁飲用，波逸提。有虫水有虫想，波逸提。有虫水疑，突吉羅。無虫水有虫水想，突吉羅。無虫水疑，突吉羅。

比丘尼，波逸提；式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。是謂為犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘尼，波逸提；式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。是謂為犯。

不犯者，先不知有虫無虫想；若有麁虫觸水使去；若漉水飲者，無犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不犯者，先不知有虫無虫想；若有麁虫觸水使去；若漉水飲者，無犯。

無犯者，最初未制戒，癡狂、心亂、痛惱所纏。(六十二竟) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無犯者，最初未制戒，癡狂、心亂、痛惱所纏。(六十二竟)