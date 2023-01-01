四分律卷第十四(初分之十四)姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四分律卷第十四(初分之十四)姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

九十單提法之四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九十單提法之四

爾時佛在羅閱祇耆闍崛山中。爾時提婆達多教人害佛，復教阿闍世王殺父，惡名流布利養斷絕。時與五比丘俱家家乞食，三聞他羅、達多騫、䭾達婆、拘婆離、迦留羅提舍。爾時諸比丘聞提婆達多教人害佛，復教阿闍世王殺父，惡名流布利養斷絕，與五比丘俱家家乞食。爾時諸比丘往世尊所，頭面禮足在一面坐，以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧，知而故問提婆達多言：「汝實與五比丘家家乞食耶？」對曰：「實爾。世尊！」世尊爾時以無數方便，呵責提婆達多言：「汝所為非，非威儀、非沙門法、非淨行、非隨順行，所不應為。云何，提婆達多！與五比丘家家乞食耶？提婆達多！我以無數方便，利益慈愍諸白衣家。云何，提婆達多癡人！與五人家家乞食耶？」爾時世尊以無數方便呵責提婆達多已，告諸比丘言：「此提婆達多癡人！多種有漏處，最初犯戒。自今已去與比丘結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘別眾食者，波逸提。」如是世尊與諸比丘結戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛在羅閱祇耆闍崛山中。爾時提婆達多教人害佛，復教阿闍世王殺父，惡名流布利養斷絕。時與五比丘俱家家乞食，三聞他羅、達多騫、䭾達婆、拘婆離、迦留羅提舍。爾時諸比丘聞提婆達多教人害佛，復教阿闍世王殺父，惡名流布利養斷絕，與五比丘俱家家乞食。爾時諸比丘往世尊所，頭面禮足在一面坐，以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧，知而故問提婆達多言：「汝實與五比丘家家乞食耶？」對曰：「實爾。世尊！」世尊爾時以無數方便，呵責提婆達多言：「汝所為非，非威儀、非沙門法、非淨行、非隨順行，所不應為。云何，提婆達多！與五比丘家家乞食耶？提婆達多！我以無數方便，利益慈愍諸白衣家。云何，提婆達多癡人！與五人家家乞食耶？」爾時世尊以無數方便呵責提婆達多已，告諸比丘言：「此提婆達多癡人！多種有漏處，最初犯戒。自今已去與比丘結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘別眾食者，波逸提。」如是世尊與諸比丘結戒。

時諸病比丘有請食處，不得隨病食及藥；有美好隨病食及藥，畏慎不敢受，恐犯別眾食。世尊告諸比丘：「自今已去，聽病比丘受別眾食。自今已去當如是說戒：若比丘別眾食，除餘時，波逸提。餘時者，病時。」如是世尊與比丘結戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸病比丘有請食處，不得隨病食及藥；有美好隨病食及藥，畏慎不敢受，恐犯別眾食。世尊告諸比丘：「自今已去，聽病比丘受別眾食。自今已去當如是說戒：若比丘別眾食，除餘時，波逸提。餘時者，病時。」如是世尊與比丘結戒。

時諸比丘自恣已，迦提月中作衣時，諸憂婆塞作是念言：「此諸比丘自恣已，於迦提月中作衣，我今宜與眾僧作食。何以故？恐比丘不能得食疲苦。」彼來至僧伽藍中白諸比丘言：「願諸尊明日受我等請食。」諸比丘報言：「但請三人食，我等不得別眾食。」彼優婆塞白諸比丘言：「我等諸人各有此念：『諸尊自恣竟，於迦提月中作衣，恐諸比丘不能得食疲苦。』是故今日請眾僧欲飯食。」諸比丘復語言：「但請三人來，我等不應別眾食。」爾時諸比丘往白世尊，世尊告言：「自今已去聽作衣時受別眾食。自今已去當如是說戒：若比丘別眾食，除餘時，波逸提。餘時者，病時、作衣時，是謂餘時。」如是世尊與諸比丘結戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸比丘自恣已，迦提月中作衣時，諸憂婆塞作是念言：「此諸比丘自恣已，於迦提月中作衣，我今宜與眾僧作食。何以故？恐比丘不能得食疲苦。」彼來至僧伽藍中白諸比丘言：「願諸尊明日受我等請食。」諸比丘報言：「但請三人食，我等不得別眾食。」彼優婆塞白諸比丘言：「我等諸人各有此念：『諸尊自恣竟，於迦提月中作衣，恐諸比丘不能得食疲苦。』是故今日請眾僧欲飯食。」諸比丘復語言：「但請三人來，我等不應別眾食。」爾時諸比丘往白世尊，世尊告言：「自今已去聽作衣時受別眾食。自今已去當如是說戒：若比丘別眾食，除餘時，波逸提。餘時者，病時、作衣時，是謂餘時。」如是世尊與諸比丘結戒。

爾時有居士欲施食及衣，來至僧伽藍中白諸比丘言：「我欲施食，願眾僧受我明日食。」諸比丘報言：「但請三人與食，我等不得別眾食。」居士言：「大德！我欲施食及衣，願受我請。」彼比丘言：「但請三人，我等不得別眾食。」爾時諸比丘往白世尊，世尊告言：「自今已去聽諸比丘受施衣時別眾食。自今已去當如是說戒：若比丘別眾食，除餘時，波逸提。餘時者，病時、作衣時、施衣時。」如是世尊與比丘結戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時有居士欲施食及衣，來至僧伽藍中白諸比丘言：「我欲施食，願眾僧受我明日食。」諸比丘報言：「但請三人與食，我等不得別眾食。」居士言：「大德！我欲施食及衣，願受我請。」彼比丘言：「但請三人，我等不得別眾食。」爾時諸比丘往白世尊，世尊告言：「自今已去聽諸比丘受施衣時別眾食。自今已去當如是說戒：若比丘別眾食，除餘時，波逸提。餘時者，病時、作衣時、施衣時。」如是世尊與比丘結戒。

爾時眾多比丘與諸居士往詣拘薩羅國共同道行，乞食時到語諸居士：「我欲詣村乞食，小見留待，還當共俱。」諸居士報言：「但逐我去，當相與飲食。」諸比丘報言：「但與三人，我等不得別眾食。」諸居士白言：「大德！此道嶮難有疑恐怖，但來我當供給飲食，莫在後來，汝曹人少。」諸比丘言：「但與三人，我等不得別眾食。」時諸比丘即入村乞食，伴便前進，比丘在後不及，為賊所劫奪衣服。諸比丘以此因緣具白世尊。世尊爾時告諸比丘：「自今已去若嶮道中行，聽比丘別眾食。自今已去當如是說戒：若比丘別眾食，除餘時，波逸提。餘時者，病時、作衣時、施衣時、道行時。」如是世尊與諸比丘結戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時眾多比丘與諸居士往詣拘薩羅國共同道行，乞食時到語諸居士：「我欲詣村乞食，小見留待，還當共俱。」諸居士報言：「但逐我去，當相與飲食。」諸比丘報言：「但與三人，我等不得別眾食。」諸居士白言：「大德！此道嶮難有疑恐怖，但來我當供給飲食，莫在後來，汝曹人少。」諸比丘言：「但與三人，我等不得別眾食。」時諸比丘即入村乞食，伴便前進，比丘在後不及，為賊所劫奪衣服。諸比丘以此因緣具白世尊。世尊爾時告諸比丘：「自今已去若嶮道中行，聽比丘別眾食。自今已去當如是說戒：若比丘別眾食，除餘時，波逸提。餘時者，病時、作衣時、施衣時、道行時。」如是世尊與諸比丘結戒。

爾時有眾多比丘與諸居士乘船順流而去，乞食時到語居士言：「小住船！我等欲入村乞食，還當共俱。」諸居士言：「但去我當供給飲食。」比丘報言：「但與三人，我等不得別眾食。」諸居士言：「此岸上多有賊盜、有疑恐怖處，汝伴少，莫在後為賊劫奪，但去我當供給飲食。」諸比丘報言：「但與三人，我等不得別眾食。」諸比丘即上岸乞食，船伴前去，諸比丘後來，悉為賊劫奪衣服。時諸比丘以此因緣具白世尊。世尊告言：「自今已去聽乘船時別眾食。自今已去當如是說戒：若比丘別眾食，除餘時，波逸提。餘時者，病時、作衣時、施衣時、道路行時、乘船時。」如是世尊與諸比丘結戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時有眾多比丘與諸居士乘船順流而去，乞食時到語居士言：「小住船！我等欲入村乞食，還當共俱。」諸居士言：「但去我當供給飲食。」比丘報言：「但與三人，我等不得別眾食。」諸居士言：「此岸上多有賊盜、有疑恐怖處，汝伴少，莫在後為賊劫奪，但去我當供給飲食。」諸比丘報言：「但與三人，我等不得別眾食。」諸比丘即上岸乞食，船伴前去，諸比丘後來，悉為賊劫奪衣服。時諸比丘以此因緣具白世尊。世尊告言：「自今已去聽乘船時別眾食。自今已去當如是說戒：若比丘別眾食，除餘時，波逸提。餘時者，病時、作衣時、施衣時、道路行時、乘船時。」如是世尊與諸比丘結戒。

爾時眾多比丘從拘薩羅國遊行詣一小村，諸居士念言：「眾僧多而村落小，我等寧可與眾僧作食耶！勿令眾僧疲苦。」即來至僧伽藍中，白諸比丘言：「大德！受我明日食。」比丘報言：「但請三人，我等不得別眾食。」諸居士言：「我等作是念：『眾僧既多村落又小，恐不得飲食令眾僧疲苦耳！』」比丘報言：「但請三人，我等不得別眾食。」爾時諸比丘往白世尊。世尊告言：「自今已去聽諸比丘大集時別眾食。自今已去當如是說戒：若比丘別眾食，除餘時，波逸提。餘時者，病時、作衣時、施衣時、道行時、乘船時、大眾集時。」如是世尊與比丘結戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時眾多比丘從拘薩羅國遊行詣一小村，諸居士念言：「眾僧多而村落小，我等寧可與眾僧作食耶！勿令眾僧疲苦。」即來至僧伽藍中，白諸比丘言：「大德！受我明日食。」比丘報言：「但請三人，我等不得別眾食。」諸居士言：「我等作是念：『眾僧既多村落又小，恐不得飲食令眾僧疲苦耳！』」比丘報言：「但請三人，我等不得別眾食。」爾時諸比丘往白世尊。世尊告言：「自今已去聽諸比丘大集時別眾食。自今已去當如是說戒：若比丘別眾食，除餘時，波逸提。餘時者，病時、作衣時、施衣時、道行時、乘船時、大眾集時。」如是世尊與比丘結戒。

爾時瓶沙王姊子名曰迦羅，為諸沙門施食，欲於外道異學中出家，即往至瓶沙王所白言：「我已為諸沙門設食已，今欲出家。」王問言：「欲於何處出家？」答言：「欲於尼揵子中出家。」王復問言：「竟與我曹沙門設飲食不？」迦羅報言：「大王！何者是沙門？」王告言：「沙門釋子是。」迦羅報言：「我竟不與設食。」王告言：「汝今往與沙門釋子設食。」即往僧伽藍中白諸比丘言：「我今欲飯比丘僧，願受我請。」諸比丘報言：「但與三人，我等不應別眾食。」時迦羅語諸比丘：「我為諸沙門設食，欲於外道中出家。即往瓶沙王所白言：『我已為諸沙門設食已，今欲出家。』王問我言：『欲於何處出家？』我答言：『欲於尼揵子中出家。』王復問我言：『與我曹沙門設食未？』時我問言：『大王！何者是沙門？』王告我言：『沙門釋子是。』時我報王言：『我未與沙門釋子設食。』王告我言：『汝今到彼與沙門釋子設食，然後聽行。』以此事故。來詣僧伽藍中請諸大德，願受我請。」爾時諸比丘聞是語已往白世尊。佛告諸比丘：「自今已去聽沙門施食時得別眾食。自今已去當如是說戒：若比丘別眾食，除餘時，波逸提。餘時者，病時、作衣時、施衣時、道行時、乘船時、大眾集時、沙門施食時，此是時。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時瓶沙王姊子名曰迦羅，為諸沙門施食，欲於外道異學中出家，即往至瓶沙王所白言：「我已為諸沙門設食已，今欲出家。」王問言：「欲於何處出家？」答言：「欲於尼揵子中出家。」王復問言：「竟與我曹沙門設飲食不？」迦羅報言：「大王！何者是沙門？」王告言：「沙門釋子是。」迦羅報言：「我竟不與設食。」王告言：「汝今往與沙門釋子設食。」即往僧伽藍中白諸比丘言：「我今欲飯比丘僧，願受我請。」諸比丘報言：「但與三人，我等不應別眾食。」時迦羅語諸比丘：「我為諸沙門設食，欲於外道中出家。即往瓶沙王所白言：『我已為諸沙門設食已，今欲出家。』王問我言：『欲於何處出家？』我答言：『欲於尼揵子中出家。』王復問我言：『與我曹沙門設食未？』時我問言：『大王！何者是沙門？』王告我言：『沙門釋子是。』時我報王言：『我未與沙門釋子設食。』王告我言：『汝今到彼與沙門釋子設食，然後聽行。』以此事故。來詣僧伽藍中請諸大德，願受我請。」爾時諸比丘聞是語已往白世尊。佛告諸比丘：「自今已去聽沙門施食時得別眾食。自今已去當如是說戒：若比丘別眾食，除餘時，波逸提。餘時者，病時、作衣時、施衣時、道行時、乘船時、大眾集時、沙門施食時，此是時。」

比丘義如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘義如上說。

別眾食者，若四人、若過四人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 別眾食者，若四人、若過四人。

食者，飯、麨、乾飯、魚及肉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 食者，飯、麨、乾飯、魚及肉。

病者，下至脚跟躄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 病者，下至脚跟躄。

作衣時者，自恣竟無迦絺那衣一月、有迦絺那衣五月，乃至衣上作馬齒一縫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作衣時者，自恣竟無迦絺那衣一月、有迦絺那衣五月，乃至衣上作馬齒一縫。

施衣者，自恣竟無迦絺那衣一月、有迦絺那衣五月，及餘所施食及衣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施衣者，自恣竟無迦絺那衣一月、有迦絺那衣五月，及餘所施食及衣。

道行者，下至半由旬內有來者、有去者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道行者，下至半由旬內有來者、有去者。

乘船行者，下至半由旬內乘船上下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乘船行者，下至半由旬內乘船上下。

大眾集者，食足四人長一人為患，五人十人乃至百人長一人為患。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大眾集者，食足四人長一人為患，五人十人乃至百人長一人為患。

沙門施食者，在此沙門釋子外諸出家者，及從外道出家者是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙門施食者，在此沙門釋子外諸出家者，及從外道出家者是。

若比丘無別眾食因緣，彼比丘即當起白言：「我於此別眾食中無因緣，欲求出。」佛言：「聽出。」若餘人無因緣亦聽使出，若二人、若三人隨意食。若四人、若過四人，應分作二部更互入食。若比丘有別眾食因緣，欲入，尋即當起白言：「我有別眾食因緣，欲求入。」佛言：「當聽隨上座次入。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若比丘無別眾食因緣，彼比丘即當起白言：「我於此別眾食中無因緣，欲求出。」佛言：「聽出。」若餘人無因緣亦聽使出，若二人、若三人隨意食。若四人、若過四人，應分作二部更互入食。若比丘有別眾食因緣，欲入，尋即當起白言：「我有別眾食因緣，欲求入。」佛言：「當聽隨上座次入。」

若比丘別眾食，咽咽一波逸提。若有因緣不說者，突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若比丘別眾食，咽咽一波逸提。若有因緣不說者，突吉羅。

比丘尼，波逸提；式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。是謂為犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘尼，波逸提；式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。是謂為犯。

不犯者，病時、作衣時、施衣時、道路行時、乘船時、大眾集時、沙門施食時，若三人、四人更互食，若說有因緣去，無犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不犯者，病時、作衣時、施衣時、道路行時、乘船時、大眾集時、沙門施食時，若三人、四人更互食，若說有因緣去，無犯。

無犯者，最初未制戒，癡狂、心亂、痛惱所纏。(三十三竟) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無犯者，最初未制戒，癡狂、心亂、痛惱所纏。(三十三竟)

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一女名伽若那，先住大村，來至欝禪國中與人作婦，經歷數月遂便有娠，即還父母家。有諸比丘來至其家乞食者，身自持食若果施諸比丘。後於異時，其夫遣使呼婦還家，其婦出報使言：「小留住，我今方欲辦具飲食莊嚴衣服然後共往。」時有諸比丘來至其家乞食。時女見之，即復以所辦飲食盡施與比丘。白言：「大德！可食是食。」爾時諸比丘盡取食之無有遺餘。其婦在後方更莊嚴，未還之間，其夫已更取婦，遣使語其婦言：「我今已更取婦，欲來不來便隨卿意。」伽若那父聞之，往至僧伽藍中，諸比丘見已語言：「汝女伽若那篤信。好喜布施。」其父報言：「如諸尊言實有篤信，但為今日婦人所不喜者今日得之。」諸比丘問言：「何所得耶？」其父報言：「其夫已更取婦。」爾時波羅㮈城門外，眾多商賈車伴共止宿。時有一乞食比丘，到時著衣持鉢，入此賈客營中乞食。爾時彼比丘以次行乞，漸漸往至一信樂商賈主前默然立住，商主問言：「尊今何故在此？」比丘報言：「我乞食。」即語言：「過鉢來。」時比丘即授鉢與，賈客取鉢盛滿美好飲食與。時乞食比丘持食出營，未遠復有一乞食比丘來入車營乞食，問得食比丘：「乞食可得不？」報言：「可得。」復問：「從誰得耶？」報言：「從某甲賈客所得。」爾時乞食比丘往至賈客前默然而立。賈客問言：「何故在此？」比丘報言：「我今乞食。」賈客語言：「過鉢來。」時彼比丘即授鉢與，賈客取鉢盛滿美好飲食授與比丘。比丘得已還出車營，去營未遠復有一乞食比丘來詣車營乞食，問言：「乞食可得不？」答言：「可得。」復問：「從誰得耶？」報言：「從某甲賈客所得。」如是相告，乃至令他食盡。時商主方入波羅㮈城更市糴糧食，諸伴已去在後不及，道路為賊所劫。諸比丘聞，其中有少欲知足、行頭陀、樂學戒、知慚愧者，嫌責諸比丘言：「云何比丘食他歸婦食、商賈道路食，具令盡無餘？」時諸比丘往至世尊所，頭面禮足在一面坐，以此因緣具白世尊。世尊爾時集比丘僧，呵責諸比丘：「汝所為非，非威儀、非沙門法、非淨行、非隨順行、所不應為。云何，諸比丘！食他歸婦食、商賈道路糧，令盡無餘？」爾時世尊以無數方便呵責彼比丘已，告諸比丘：「此諸比丘癡人！多種有漏處，最初犯戒。自今已去與比丘結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘至白衣家，請比丘與食若䴵、若麨，比丘若須二、三鉢應受，受已還至僧伽藍中，分與諸比丘食。若過兩三鉢受，還至僧伽藍中不分與諸比丘食者，波逸提。」如是 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一女名伽若那，先住大村，來至欝禪國中與人作婦，經歷數月遂便有娠，即還父母家。有諸比丘來至其家乞食者，身自持食若果施諸比丘。後於異時，其夫遣使呼婦還家，其婦出報使言：「小留住，我今方欲辦具飲食莊嚴衣服然後共往。」時有諸比丘來至其家乞食。時女見之，即復以所辦飲食盡施與比丘。白言：「大德！可食是食。」爾時諸比丘盡取食之無有遺餘。其婦在後方更莊嚴，未還之間，其夫已更取婦，遣使語其婦言：「我今已更取婦，欲來不來便隨卿意。」伽若那父聞之，往至僧伽藍中，諸比丘見已語言：「汝女伽若那篤信。好喜布施。」其父報言：「如諸尊言實有篤信，但為今日婦人所不喜者今日得之。」諸比丘問言：「何所得耶？」其父報言：「其夫已更取婦。」爾時波羅㮈城門外，眾多商賈車伴共止宿。時有一乞食比丘，到時著衣持鉢，入此賈客營中乞食。爾時彼比丘以次行乞，漸漸往至一信樂商賈主前默然立住，商主問言：「尊今何故在此？」比丘報言：「我乞食。」即語言：「過鉢來。」時比丘即授鉢與，賈客取鉢盛滿美好飲食與。時乞食比丘持食出營，未遠復有一乞食比丘來入車營乞食，問得食比丘：「乞食可得不？」報言：「可得。」復問：「從誰得耶？」報言：「從某甲賈客所得。」爾時乞食比丘往至賈客前默然而立。賈客問言：「何故在此？」比丘報言：「我今乞食。」賈客語言：「過鉢來。」時彼比丘即授鉢與，賈客取鉢盛滿美好飲食授與比丘。比丘得已還出車營，去營未遠復有一乞食比丘來詣車營乞食，問言：「乞食可得不？」答言：「可得。」復問：「從誰得耶？」報言：「從某甲賈客所得。」如是相告，乃至令他食盡。時商主方入波羅㮈城更市糴糧食，諸伴已去在後不及，道路為賊所劫。諸比丘聞，其中有少欲知足、行頭陀、樂學戒、知慚愧者，嫌責諸比丘言：「云何比丘食他歸婦食、商賈道路食，具令盡無餘？」時諸比丘往至世尊所，頭面禮足在一面坐，以此因緣具白世尊。世尊爾時集比丘僧，呵責諸比丘：「汝所為非，非威儀、非沙門法、非淨行、非隨順行、所不應為。云何，諸比丘！食他歸婦食、商賈道路糧，令盡無餘？」爾時世尊以無數方便呵責彼比丘已，告諸比丘：「此諸比丘癡人！多種有漏處，最初犯戒。自今已去與比丘結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘至白衣家，請比丘與食若䴵、若麨，比丘若須二、三鉢應受，受已還至僧伽藍中，分與諸比丘食。若過兩三鉢受，還至僧伽藍中不分與諸比丘食者，波逸提。」如是

世尊與諸比丘結戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊與諸比丘結戒。

爾時諸病比丘，畏慎不敢過受食，往白佛。佛言：「自今已去聽諸病比丘過受食。自今已去當如是說戒：若比丘至白衣家，請比丘與食若䴵、若麨，比丘欲須者當二、三鉢受，還至僧伽藍中應分與餘比丘食。若比丘無病，過兩三鉢受持，還至僧伽藍中不分與餘比丘食者，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸病比丘，畏慎不敢過受食，往白佛。佛言：「自今已去聽諸病比丘過受食。自今已去當如是說戒：若比丘至白衣家，請比丘與食若䴵、若麨，比丘欲須者當二、三鉢受，還至僧伽藍中應分與餘比丘食。若比丘無病，過兩三鉢受持，還至僧伽藍中不分與餘比丘食者，波逸提。」

比丘義如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘義如上說。

白衣家者，有男有女。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白衣家者，有男有女。

病者，不能一處坐食好食竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 病者，不能一處坐食好食竟。

若比丘至白衣家，請與䴵麨食，當問其主言：「為是歸婦食？為是賈客道路糧？」若言：「歸婦食、賈客道路糧。」者，即應食已出，還僧伽藍中白諸比丘：「某甲家有歸婦食、有賈客道路糧，若欲食者食已應出。若欲持食還者齊二、三鉢，我今不持食來。」若欲持一鉢食來還至僧伽藍中與諸比丘共分食之，當語餘比丘言：「某甲家有歸婦食、商賈道路糧，若有至彼家者即於彼食，若持食還者應取兩鉢，我以持一鉢還。若持兩鉢還，應共餘比丘分食之。」復語諸比丘言：「某甲家有歸婦食、商客道路糧，若欲至彼家乞食者，可即彼家食。欲持來者應取一鉢還，我今已持兩鉢還。」若盡持三鉢，還到僧伽藍中分與諸比丘共食，白餘比丘言：「今某甲家有歸婦食、商賈客道路糧，若欲至彼家乞食者可即於彼家食，若欲持還者慎勿持還，我已持三鉢來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若比丘至白衣家，請與䴵麨食，當問其主言：「為是歸婦食？為是賈客道路糧？」若言：「歸婦食、賈客道路糧。」者，即應食已出，還僧伽藍中白諸比丘：「某甲家有歸婦食、有賈客道路糧，若欲食者食已應出。若欲持食還者齊二、三鉢，我今不持食來。」若欲持一鉢食來還至僧伽藍中與諸比丘共分食之，當語餘比丘言：「某甲家有歸婦食、商賈道路糧，若有至彼家者即於彼食，若持食還者應取兩鉢，我以持一鉢還。若持兩鉢還，應共餘比丘分食之。」復語諸比丘言：「某甲家有歸婦食、商客道路糧，若欲至彼家乞食者，可即彼家食。欲持來者應取一鉢還，我今已持兩鉢還。」若盡持三鉢，還到僧伽藍中分與諸比丘共食，白餘比丘言：「今某甲家有歸婦食、商賈客道路糧，若欲至彼家乞食者可即於彼家食，若欲持還者慎勿持還，我已持三鉢來。」

若比丘無病，於彼家過兩三鉢受食，還出彼門，波逸提。若一足在門內、一足在門外，方便欲去還住者，一切突吉羅。若不問歸婦食、賈客道路糧而取食者，突吉羅。若持至僧伽藍中不分與餘比丘而獨食者，突吉羅。若不語餘比丘，突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若比丘無病，於彼家過兩三鉢受食，還出彼門，波逸提。若一足在門內、一足在門外，方便欲去還住者，一切突吉羅。若不問歸婦食、賈客道路糧而取食者，突吉羅。若持至僧伽藍中不分與餘比丘而獨食者，突吉羅。若不語餘比丘，突吉羅。

比丘尼，波逸提；式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。是謂為犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘尼，波逸提；式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。是謂為犯。

不犯者，兩三鉢受食；病者過受食；問歸婦、商客道路糧，還至僧伽藍中分與比丘共食，白餘比丘使知村處；若彼自送至僧伽藍中得受，若復送至比丘尼寺中亦得受，無犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不犯者，兩三鉢受食；病者過受食；問歸婦、商客道路糧，還至僧伽藍中分與比丘共食，白餘比丘使知村處；若彼自送至僧伽藍中得受，若復送至比丘尼寺中亦得受，無犯。

無犯者，最初未制戒，癡狂、心亂、痛惱所纏。(三十四竟) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無犯者，最初未制戒，癡狂、心亂、痛惱所纏。(三十四竟)

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊與諸比丘說一食法、讚歎一食法。爾時諸比丘聞世尊說一食法、歎譽一食法，時諸比丘食佉闍尼食、若食五種正食、若飲漿、若服藥，便當一食更不食，令形體枯燥顏色燋悴。爾時世尊知而故問阿難言：「此諸比丘何故形體枯燥顏色燋悴？」阿難白佛言：「世尊無數方便與諸比丘說一食法、歎譽一食法，而諸比丘聞已，即一座上噉佉闍尼食、若食五種食、若飲漿、若服藥，便當一食更不食，以是故形體枯燥顏色燋悴。」佛告阿難：「自今已去聽諸比丘於一坐上食令飽滿。」諸比丘聞世尊聽於一坐上食乃至飽滿。時諸比丘，若食佉闍尼、若食五種食、若飲漿、若服藥，便令飽足更不復食，諸比丘形體枯燥顏色燋悴。爾時世尊知而故問阿難言：「此諸比丘何故形體枯燥顏色燋悴？」爾時阿難白佛言：「諸比丘聞世尊聽諸比丘於一坐上食乃至飽足，若食佉闍尼、若食五種食、若飲漿、若服藥，便令飽足更不復食，以是故形體枯燥顏色燋悴。」爾時世尊告阿難言：「自今已去聽諸比丘食五種食，若飯、若麨、若乾飯、魚及肉令飽足，於此五種食中，一一食隨所得令飽足。」時諸病比丘，雖得好食飯、麨、乾飯、魚及肉，不能一坐食，形體枯燥顏色燋悴。爾時世尊知而故問阿難言：「諸病比丘何故形體枯燥顏色燋悴？」爾時阿難白世尊言：「此病比丘雖得五種食，不能一坐食，是故形體枯燥顏色燋悴。」佛告阿難：「自今已去聽諸病比丘數數食，病人無足食法。」時諸病比丘若得好美食，食不能盡，與瞻病人，瞻病人足食已，不敢食便棄之，眾鳥競來諍食鳴喚。世尊知而故問阿難言：「何故眾鳥鳴喚？」阿難白佛言：「此諸病比丘得好美飲食，食不能盡，餘殘與瞻病人，瞻病人足食已不敢食便棄之，是故眾鳥諍食鳴喚。」佛告阿難：「自今已去聽瞻病者食病人殘食，食病人殘食無餘食法。」爾時諸比丘清旦受食舉已入村乞食，食已還取所舉食與諸比丘。諸比丘足食已不敢食便棄之，眾烏諍食鳴喚。世尊知而故問阿難言：「此烏鳥何故鳴喚？」阿難白佛言：「諸比丘清旦受食，舉已入村乞食，食已還持所舉食與諸比丘。諸比丘足食已，不敢食便棄之，是故眾烏諍食鳴喚。」佛告阿難：「自今已去聽取所受食作餘食法應食，作如是餘食法言：『大德！我足食已，知是看是。』此作餘食法。彼比丘應取少許食已，語彼比丘言：『隨意取食。』應作如是餘食法食。」後有一長老多知識，比丘入村乞食，大得積聚一處共食，即持餘食來至僧伽藍中與諸比丘，諸比丘足食已，不敢食遂棄之，眾鳥諍食鳴喚。爾時世 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊與諸比丘說一食法、讚歎一食法。爾時諸比丘聞世尊說一食法、歎譽一食法，時諸比丘食佉闍尼食、若食五種正食、若飲漿、若服藥，便當一食更不食，令形體枯燥顏色燋悴。爾時世尊知而故問阿難言：「此諸比丘何故形體枯燥顏色燋悴？」阿難白佛言：「世尊無數方便與諸比丘說一食法、歎譽一食法，而諸比丘聞已，即一座上噉佉闍尼食、若食五種食、若飲漿、若服藥，便當一食更不食，以是故形體枯燥顏色燋悴。」佛告阿難：「自今已去聽諸比丘於一坐上食令飽滿。」諸比丘聞世尊聽於一坐上食乃至飽滿。時諸比丘，若食佉闍尼、若食五種食、若飲漿、若服藥，便令飽足更不復食，諸比丘形體枯燥顏色燋悴。爾時世尊知而故問阿難言：「此諸比丘何故形體枯燥顏色燋悴？」爾時阿難白佛言：「諸比丘聞世尊聽諸比丘於一坐上食乃至飽足，若食佉闍尼、若食五種食、若飲漿、若服藥，便令飽足更不復食，以是故形體枯燥顏色燋悴。」爾時世尊告阿難言：「自今已去聽諸比丘食五種食，若飯、若麨、若乾飯、魚及肉令飽足，於此五種食中，一一食隨所得令飽足。」時諸病比丘，雖得好食飯、麨、乾飯、魚及肉，不能一坐食，形體枯燥顏色燋悴。爾時世尊知而故問阿難言：「諸病比丘何故形體枯燥顏色燋悴？」爾時阿難白世尊言：「此病比丘雖得五種食，不能一坐食，是故形體枯燥顏色燋悴。」佛告阿難：「自今已去聽諸病比丘數數食，病人無足食法。」時諸病比丘若得好美食，食不能盡，與瞻病人，瞻病人足食已，不敢食便棄之，眾鳥競來諍食鳴喚。世尊知而故問阿難言：「何故眾鳥鳴喚？」阿難白佛言：「此諸病比丘得好美飲食，食不能盡，餘殘與瞻病人，瞻病人足食已不敢食便棄之，是故眾鳥諍食鳴喚。」佛告阿難：「自今已去聽瞻病者食病人殘食，食病人殘食無餘食法。」爾時諸比丘清旦受食舉已入村乞食，食已還取所舉食與諸比丘。諸比丘足食已不敢食便棄之，眾烏諍食鳴喚。世尊知而故問阿難言：「此烏鳥何故鳴喚？」阿難白佛言：「諸比丘清旦受食，舉已入村乞食，食已還持所舉食與諸比丘。諸比丘足食已，不敢食便棄之，是故眾烏諍食鳴喚。」佛告阿難：「自今已去聽取所受食作餘食法應食，作如是餘食法言：『大德！我足食已，知是看是。』此作餘食法。彼比丘應取少許食已，語彼比丘言：『隨意取食。』應作如是餘食法食。」後有一長老多知識，比丘入村乞食，大得積聚一處共食，即持餘食來至僧伽藍中與諸比丘，諸比丘足食已，不敢食遂棄之，眾鳥諍食鳴喚。爾時世

尊知而故問阿難：「眾鳥何故鳴喚？」阿難白佛言：「長老多知識，比丘入村乞食，大得飲食積聚一處共食，持殘食來還與諸比丘。諸比丘足食已，不敢食便棄之，眾烏諍食是故鳴喚。」佛告阿難：「自今已去聽諸比丘從彼持食還，當作餘食法而食之。當作如是餘食法言：『大德！我足食已，知是看是。』此作餘食法。彼應取少許食已，當語彼比丘言：『我止，汝取食之。』彼比丘當作如是餘食法食。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊知而故問阿難：「眾鳥何故鳴喚？」阿難白佛言：「長老多知識，比丘入村乞食，大得飲食積聚一處共食，持殘食來還與諸比丘。諸比丘足食已，不敢食便棄之，眾烏諍食是故鳴喚。」佛告阿難：「自今已去聽諸比丘從彼持食還，當作餘食法而食之。當作如是餘食法言：『大德！我足食已，知是看是。』此作餘食法。彼應取少許食已，當語彼比丘言：『我止，汝取食之。』彼比丘當作如是餘食法食。」

時舍衛國中有一比丘，貪餮不知足食、不足食，不知餘食、不餘食，得便食之。時諸比丘聞，其中有少欲知足、行頭陀、樂學戒、知慚愧者，嫌責彼比丘：「云何貪餮，不知足食、不足食，不知餘食、不餘食，得便食之？」時諸比丘往至世尊所，頭面禮足在一面坐，以此因緣具白世尊。世尊爾時集比丘僧，知而故問彼比丘言：「汝實爾貪餮，不知足食、不足食，不知餘食、不餘食，得便食之耶？」答言：「實爾。」佛以無數方便呵責彼比丘：「汝所為非，非威儀、非沙門法、非淨行、非隨順行，所不應為。云何，比丘！貪餮如是耶？」世尊呵責已，告諸比丘：「自今已去與比丘結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘足食竟，或時受請不作餘食法而食者，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍衛國中有一比丘，貪餮不知足食、不足食，不知餘食、不餘食，得便食之。時諸比丘聞，其中有少欲知足、行頭陀、樂學戒、知慚愧者，嫌責彼比丘：「云何貪餮，不知足食、不足食，不知餘食、不餘食，得便食之？」時諸比丘往至世尊所，頭面禮足在一面坐，以此因緣具白世尊。世尊爾時集比丘僧，知而故問彼比丘言：「汝實爾貪餮，不知足食、不足食，不知餘食、不餘食，得便食之耶？」答言：「實爾。」佛以無數方便呵責彼比丘：「汝所為非，非威儀、非沙門法、非淨行、非隨順行，所不應為。云何，比丘！貪餮如是耶？」世尊呵責已，告諸比丘：「自今已去與比丘結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘足食竟，或時受請不作餘食法而食者，波逸提。」

比丘義如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘義如上說。

食者，五種食：飯、麨、乾飯、魚及肉。於五種食中，若食一一食、若飯、若麨、若乾飯、若魚及肉令飽足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 食者，五種食：飯、麨、乾飯、魚及肉。於五種食中，若食一一食、若飯、若麨、若乾飯、若魚及肉令飽足。

有五種足食，知是飯、知持來、知遮、知威儀、知捨威儀，足食已捨威儀，不作餘食法得而食之，咽咽波逸提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有五種足食，知是飯、知持來、知遮、知威儀、知捨威儀，足食已捨威儀，不作餘食法得而食之，咽咽波逸提。

爾時尊者憂波離，即從座起偏露右臂、右膝著地、合掌白佛言：「行比丘有幾處應足食？」佛告憂波離：「有五處應足食。云何為五？憂波離！比丘知行時，知飯食、知持來、知遮、知威儀、知捨威儀，知足食已捨威儀，不作殘食法得而食之。咽咽波逸提。是中憂波離！比丘知行時、知麨乾飯魚及肉知持來、知遮、知威儀、知捨威儀，足食已捨威儀，不作餘食法得而食之，咽咽波逸提。是中憂波離！比丘知行時、知麨食、知持來、知遮、知威儀、知捨威儀，足食已捨威儀，不作餘食法得而食之，咽咽波逸提。是中憂波離！比丘知行時、知乾飯知魚及肉飯知持來、知遮、知威儀、知捨威儀，足食已捨威儀，不作餘食法得而食之，咽咽波逸提。是中憂波離！比丘知行時、知乾飯食、知持來、知遮、知威儀、知捨威儀，足食已捨威儀，不作餘食法得而食之，咽咽波逸提。是中憂波離！比丘知行時、知魚及肉飯麨、知持來、知遮、知威儀、知捨威儀，足食已捨威儀，不作餘食法得而食之，咽咽波逸提。是中憂波離！比丘知行時、知魚食知持來、知遮、知威儀、知捨威儀，足食已捨威儀，不作餘食法得而食之，咽咽波逸提。是中憂波離！比丘知行時、知肉飯麨乾飯知持來、知遮、知威儀、知捨威儀、足食已捨威儀，不作餘食法得而食之，咽咽波逸提。是中憂波離！比丘知行時、知肉食、知持來、知遮、知威儀、知捨威儀，足食已捨威儀，不作餘食法得而食之，咽咽波逸提。是中憂波離！比丘知行時、知飯麨乾飯魚、知持來、知遮、知威儀、知捨威儀，足食已捨威儀，不作餘食法得而食之，咽咽波逸提。憂波離！是為行比丘五處足食，住坐臥亦如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時尊者憂波離，即從座起偏露右臂、右膝著地、合掌白佛言：「行比丘有幾處應足食？」佛告憂波離：「有五處應足食。云何為五？憂波離！比丘知行時，知飯食、知持來、知遮、知威儀、知捨威儀，知足食已捨威儀，不作殘食法得而食之。咽咽波逸提。是中憂波離！比丘知行時、知麨乾飯魚及肉知持來、知遮、知威儀、知捨威儀，足食已捨威儀，不作餘食法得而食之，咽咽波逸提。是中憂波離！比丘知行時、知麨食、知持來、知遮、知威儀、知捨威儀，足食已捨威儀，不作餘食法得而食之，咽咽波逸提。是中憂波離！比丘知行時、知乾飯知魚及肉飯知持來、知遮、知威儀、知捨威儀，足食已捨威儀，不作餘食法得而食之，咽咽波逸提。是中憂波離！比丘知行時、知乾飯食、知持來、知遮、知威儀、知捨威儀，足食已捨威儀，不作餘食法得而食之，咽咽波逸提。是中憂波離！比丘知行時、知魚及肉飯麨、知持來、知遮、知威儀、知捨威儀，足食已捨威儀，不作餘食法得而食之，咽咽波逸提。是中憂波離！比丘知行時、知魚食知持來、知遮、知威儀、知捨威儀，足食已捨威儀，不作餘食法得而食之，咽咽波逸提。是中憂波離！比丘知行時、知肉飯麨乾飯知持來、知遮、知威儀、知捨威儀、足食已捨威儀，不作餘食法得而食之，咽咽波逸提。是中憂波離！比丘知行時、知肉食、知持來、知遮、知威儀、知捨威儀，足食已捨威儀，不作餘食法得而食之，咽咽波逸提。是中憂波離！比丘知行時、知飯麨乾飯魚、知持來、知遮、知威儀、知捨威儀，足食已捨威儀，不作餘食法得而食之，咽咽波逸提。憂波離！是為行比丘五處足食，住坐臥亦如是。」

佉闍尼食者：有根佉闍尼食；枝、葉、華、果佉闍尼食；油、胡麻、黑石蜜磨細末食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佉闍尼食者：有根佉闍尼食；枝、葉、華、果佉闍尼食；油、胡麻、黑石蜜磨細末食。

彼比丘足食已，不作餘食法得而食之，咽咽波逸提。若足食已，為他作餘食法不成餘食法，突吉羅。若知他足食已，作餘食法不成餘食法，突吉羅。若比丘自手捉食，作餘食法不成餘食法，突吉羅。若持食置地，作餘食法不成餘食法，突吉羅。若比丘使淨人持食，作餘食法不成餘食法，突吉羅。若比丘淨人前作餘食法，突吉羅。以不好食覆好食上，作餘食法不成餘食法，突吉羅。若比丘受他餘食法，盡持去，不成餘食法，突吉羅。若足食足食想，波逸提。若足食疑，突吉羅。若比丘不足食足食想，突吉羅。不足食疑，突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼比丘足食已，不作餘食法得而食之，咽咽波逸提。若足食已，為他作餘食法不成餘食法，突吉羅。若知他足食已，作餘食法不成餘食法，突吉羅。若比丘自手捉食，作餘食法不成餘食法，突吉羅。若持食置地，作餘食法不成餘食法，突吉羅。若比丘使淨人持食，作餘食法不成餘食法，突吉羅。若比丘淨人前作餘食法，突吉羅。以不好食覆好食上，作餘食法不成餘食法，突吉羅。若比丘受他餘食法，盡持去，不成餘食法，突吉羅。若足食足食想，波逸提。若足食疑，突吉羅。若比丘不足食足食想，突吉羅。不足食疑，突吉羅。

比丘尼，突吉羅；式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。是謂為犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘尼，突吉羅；式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。是謂為犯。

不犯者，食作非食想不受，作餘食法，非食不作餘食法；自取作餘食法，若不置地作餘食法，乃至手及處、若與他、他與已作餘食法；若病不作餘食法；病人殘食不作餘食法；若已作餘食法，無犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不犯者，食作非食想不受，作餘食法，非食不作餘食法；自取作餘食法，若不置地作餘食法，乃至手及處、若與他、他與已作餘食法；若病不作餘食法；病人殘食不作餘食法；若已作餘食法，無犯。

無犯者，最初未制戒，癡狂、心亂、痛惱所纏。(三十五竟) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無犯者，最初未制戒，癡狂、心亂、痛惱所纏。(三十五竟)

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時舍衛國中兄弟二人作比丘，一比丘貪餮嗜食，不知足食、不足食，餘食、不餘食，得而食之。有異比丘語言：「未曾有如汝今貪餮嗜食者，不知足食、不足食，餘食、不餘食，得而食之。」時彼比丘聞此語已心懷恚恨，於異時見彼比丘食已，不作餘食法慇懃請與食，彼即受食之。貪餮比丘語言：「未曾有如汝貪餮，如是不知足食、不足食，不知餘食、不餘食，得而食之，不知厭足。」彼比丘報言：「我雖食而未足。」彼比丘語言：「汝食先已飽足。」彼比丘問言：「知我足食耶？」答言：「知。」彼比丘問言：「汝知而故作耶？」答言：「知。」爾時彼比丘嫌責此比丘如是言：「云何知他比丘足食已，慇懃請與食，欲使他犯戒？」時諸比丘聞，其中有少欲知足、行頭陀、樂學戒、知慚愧者，嫌責彼比丘：「云何知他足食已，慇懃請與食，欲使他犯戒也？」爾時彼比丘往至世尊所，頭面禮足在一面坐，以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧，知而故問彼比丘：「汝實知他足食已，慇懃請與食，欲使他犯戒耶？」答言：「實爾。世尊！」世尊爾時以無數方便呵責彼比丘：「汝所為非，非威儀、非沙門法、非淨行、非隨順行，所不應為。云何知他足食已，慇懃請與食，欲使他犯戒耶？」爾時世尊以無數方便呵責彼比丘已，告諸比丘：「此癡人！多種有漏處，最初犯戒。自今已去與比丘結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘知他比丘食竟，慇懃請與食，長老食是食，以是因緣非餘，欲令他犯，波逸提。」如是世尊與比丘結戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時舍衛國中兄弟二人作比丘，一比丘貪餮嗜食，不知足食、不足食，餘食、不餘食，得而食之。有異比丘語言：「未曾有如汝今貪餮嗜食者，不知足食、不足食，餘食、不餘食，得而食之。」時彼比丘聞此語已心懷恚恨，於異時見彼比丘食已，不作餘食法慇懃請與食，彼即受食之。貪餮比丘語言：「未曾有如汝貪餮，如是不知足食、不足食，不知餘食、不餘食，得而食之，不知厭足。」彼比丘報言：「我雖食而未足。」彼比丘語言：「汝食先已飽足。」彼比丘問言：「知我足食耶？」答言：「知。」彼比丘問言：「汝知而故作耶？」答言：「知。」爾時彼比丘嫌責此比丘如是言：「云何知他比丘足食已，慇懃請與食，欲使他犯戒？」時諸比丘聞，其中有少欲知足、行頭陀、樂學戒、知慚愧者，嫌責彼比丘：「云何知他足食已，慇懃請與食，欲使他犯戒也？」爾時彼比丘往至世尊所，頭面禮足在一面坐，以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧，知而故問彼比丘：「汝實知他足食已，慇懃請與食，欲使他犯戒耶？」答言：「實爾。世尊！」世尊爾時以無數方便呵責彼比丘：「汝所為非，非威儀、非沙門法、非淨行、非隨順行，所不應為。云何知他足食已，慇懃請與食，欲使他犯戒耶？」爾時世尊以無數方便呵責彼比丘已，告諸比丘：「此癡人！多種有漏處，最初犯戒。自今已去與比丘結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘知他比丘食竟，慇懃請與食，長老食是食，以是因緣非餘，欲令他犯，波逸提。」如是世尊與比丘結戒。

爾時諸比丘，未知已食、未食，不知足食、不足食，後乃知已食、已足食，或作波逸提懺者，或有畏慎者。佛言：「不知者，無犯。自今已去當如是說戒：若比丘知他比丘足食已，若受請不作餘食法，慇懃請與食，長老取是食，以是因緣非餘，欲使他犯戒，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸比丘，未知已食、未食，不知足食、不足食，後乃知已食、已足食，或作波逸提懺者，或有畏慎者。佛言：「不知者，無犯。自今已去當如是說戒：若比丘知他比丘足食已，若受請不作餘食法，慇懃請與食，長老取是食，以是因緣非餘，欲使他犯戒，波逸提。」

比丘義如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘義如上說。

食者，五種，亦如上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 食者，五種，亦如上。

請亦有五種，亦如上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 請亦有五種，亦如上。

彼比丘知他比丘足食已，不作餘食法，慇懃請與食，言：「長老食是。」彼即受食之，咽咽二俱波逸提。若與令食，前比丘不食棄之，與者突吉羅。若比丘與令食，前人受而不食、舉置，與者突吉羅。若比丘與令食，前人受已轉與餘人，與者突吉羅。若比丘不作餘食法，與前人，前人作餘食而食之，與者突吉羅。若與病人食，欲令他犯，與者突吉羅。持病人殘食與他，欲令他犯，與者突吉羅。若作餘食法已與他，欲使他犯，與者突吉羅。足食足食想，波逸提。足食疑，突吉羅。不足食足食想，突吉羅。不足食疑，突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼比丘知他比丘足食已，不作餘食法，慇懃請與食，言：「長老食是。」彼即受食之，咽咽二俱波逸提。若與令食，前比丘不食棄之，與者突吉羅。若比丘與令食，前人受而不食、舉置，與者突吉羅。若比丘與令食，前人受已轉與餘人，與者突吉羅。若比丘不作餘食法，與前人，前人作餘食而食之，與者突吉羅。若與病人食，欲令他犯，與者突吉羅。持病人殘食與他，欲令他犯，與者突吉羅。若作餘食法已與他，欲使他犯，與者突吉羅。足食足食想，波逸提。足食疑，突吉羅。不足食足食想，突吉羅。不足食疑，突吉羅。

比丘尼，突吉羅；式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。是謂為犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘尼，突吉羅；式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。是謂為犯。

不犯者，若先不知足食、不足食想；若與令棄而食之，若與令舉置而食之，若使令送與人取而食之；若未作餘食法，與令作餘食法而食之，彼不作餘食法而食之；若持病人餘食與，不令他犯；作餘食法與，不令他犯，不犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不犯者，若先不知足食、不足食想；若與令棄而食之，若與令舉置而食之，若使令送與人取而食之；若未作餘食法，與令作餘食法而食之，彼不作餘食法而食之；若持病人餘食與，不令他犯；作餘食法與，不令他犯，不犯。

不犯者，最初未制戒，癡狂、心亂、痛惱所纏。(三十六竟) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不犯者，最初未制戒，癡狂、心亂、痛惱所纏。(三十六竟)

爾時佛在羅閱城耆闍崛山中。爾時羅閱城中人民節會作眾伎樂，時難陀、跋難陀二釋子到彼看伎，難陀、跋難陀釋子顏貌端正，眾人皆共觀看。時有一人語眾人言：「汝等空看視沙門釋子，何不供給飲食供養然後瞻看？」時眾人即與飲食。時難陀、跋難陀二釋子食訖故看伎，向暮還至耆闍崛山，諸比丘見即問言：「汝等何故逼暮行？」時難陀、跋難陀以此因緣具向諸比丘說。於時日暮，迦留陀夷著衣持鉢入羅閱城乞食，天陰闇至，一懷妊婦女家乞食，此婦女持食出門，值天雷電暫見其面，時婦女怖稱言：「鬼！鬼！」即墮娠。迦留陀夷語言：「大妹！我非鬼！我是沙門釋子！」婦女恚言：「沙門釋子寧自破腹不應夜乞食。」時迦留陀夷聞此語已，還至僧伽藍中，以此因緣向諸比丘說。其中有少欲知足、行頭陀、樂學戒、知慚愧者，嫌責難陀、跋難陀釋子及迦留陀夷：「云何難陀、跋難陀、迦留陀夷，非時乞食并觀伎樂耶？」時諸比丘往世尊所，頭面禮足在一面坐，以此因緣具白世尊。世尊以此因緣集比丘僧，無數方便呵責難陀、跋難陀釋子及迦留陀夷：「汝所為非，非威儀、非沙門法、非淨行、非隨順行，所不應為。云何，難陀、跋難陀釋子及迦留陀夷！非時乞食并觀伎樂？」世尊以無數方便呵責難陀、跋難陀釋子及迦留陀夷已，告諸比丘：「自今已去不得觀伎。觀伎者，突吉羅。自今已去與比丘結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘非時受食，食者波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛在羅閱城耆闍崛山中。爾時羅閱城中人民節會作眾伎樂，時難陀、跋難陀二釋子到彼看伎，難陀、跋難陀釋子顏貌端正，眾人皆共觀看。時有一人語眾人言：「汝等空看視沙門釋子，何不供給飲食供養然後瞻看？」時眾人即與飲食。時難陀、跋難陀二釋子食訖故看伎，向暮還至耆闍崛山，諸比丘見即問言：「汝等何故逼暮行？」時難陀、跋難陀以此因緣具向諸比丘說。於時日暮，迦留陀夷著衣持鉢入羅閱城乞食，天陰闇至，一懷妊婦女家乞食，此婦女持食出門，值天雷電暫見其面，時婦女怖稱言：「鬼！鬼！」即墮娠。迦留陀夷語言：「大妹！我非鬼！我是沙門釋子！」婦女恚言：「沙門釋子寧自破腹不應夜乞食。」時迦留陀夷聞此語已，還至僧伽藍中，以此因緣向諸比丘說。其中有少欲知足、行頭陀、樂學戒、知慚愧者，嫌責難陀、跋難陀釋子及迦留陀夷：「云何難陀、跋難陀、迦留陀夷，非時乞食并觀伎樂耶？」時諸比丘往世尊所，頭面禮足在一面坐，以此因緣具白世尊。世尊以此因緣集比丘僧，無數方便呵責難陀、跋難陀釋子及迦留陀夷：「汝所為非，非威儀、非沙門法、非淨行、非隨順行，所不應為。云何，難陀、跋難陀釋子及迦留陀夷！非時乞食并觀伎樂？」世尊以無數方便呵責難陀、跋難陀釋子及迦留陀夷已，告諸比丘：「自今已去不得觀伎。觀伎者，突吉羅。自今已去與比丘結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘非時受食，食者波逸提。」

比丘義如上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘義如上。

時者，明相出乃至日中按此時為法，四天下食亦爾。非時者，從日中乃至明相未出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時者，明相出乃至日中按此時為法，四天下食亦爾。非時者，從日中乃至明相未出。

食者，有二種，佉闍尼食如上，蒱闍尼五種食如上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 食者，有二種，佉闍尼食如上，蒱闍尼五種食如上。

若比丘非時受食，食咽咽波逸提。若非時過非時，波逸提。七日、過七日，波逸提。盡形壽藥，無因緣服者，突吉羅。非時非時想，波逸提。非時疑，突吉羅。非時時想，突吉羅。時非時想，突吉羅。非時疑，突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若比丘非時受食，食咽咽波逸提。若非時過非時，波逸提。七日、過七日，波逸提。盡形壽藥，無因緣服者，突吉羅。非時非時想，波逸提。非時疑，突吉羅。非時時想，突吉羅。時非時想，突吉羅。非時疑，突吉羅。

比丘尼，波逸提；式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。是謂為犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘尼，波逸提；式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。是謂為犯。

不犯者，時有乞食比丘，見他作黑石蜜中有罽尼，畏慎不敢非時噉。佛言：「聽噉，無犯。」作法應爾。時有病比丘服吐下藥，比丘煮粥熟頃日時已過，應煮麥令皮不破，漉汁飲之，無犯。若喉中哯出還咽，無犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不犯者，時有乞食比丘，見他作黑石蜜中有罽尼，畏慎不敢非時噉。佛言：「聽噉，無犯。」作法應爾。時有病比丘服吐下藥，比丘煮粥熟頃日時已過，應煮麥令皮不破，漉汁飲之，無犯。若喉中哯出還咽，無犯。

無犯者，最初未制戒，癡狂、心亂、痛惱所纏。(三十七竟) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無犯者，最初未制戒，癡狂、心亂、痛惱所纏。(三十七竟)

爾時佛在羅閱城耆闍崛山中。爾時尊者迦羅在中住，常坐禪思惟。若乞食時到，迦羅著衣持鉢入羅閱城中乞食。爾時羅閱城中乞食易得，時迦羅作如是念：「我今何為日日入城乞食疲苦？我寧可食先得者，後得食當持還。」後即如所念。時諸比丘，於小食、大食上不見迦羅。時諸比丘自相謂言：「我曹於小食、大食上不見迦羅，將不命終耶？不遠行耶？不休道耶？不被賊耶？不為惡獸所害耶？不為水所漂耶？」後於異時見迦羅，問言：「汝昨來何處來？於小食大食上不見汝。我等謂汝命過、若遠行、若罷道、若為惡獸所害。」時迦羅以此因緣具向諸比丘說。其中有少欲知足、行頭陀、樂學戒、知慚愧者，嫌責迦羅言：「云何藏舉宿食而食？」爾時諸比丘往至世尊所，頭面禮足在一面坐，以此因緣具白世尊。世尊以此因緣集比丘僧，知而故問迦羅：「汝實舉宿食而食耶？」答言：「實爾。」爾時世尊以無數方便呵責迦羅：「汝所為非，非威儀、非沙門法、非淨行、非隨順行，所不應為。云何，迦羅！舉宿食而食耶？汝意雖欲少欲知足，後來眾生相法而行。」世尊呵責迦羅已，告諸比丘：「此迦羅癡人！多種有漏處，最初犯戒。自今已去與比丘結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘殘宿食而食者，波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛在羅閱城耆闍崛山中。爾時尊者迦羅在中住，常坐禪思惟。若乞食時到，迦羅著衣持鉢入羅閱城中乞食。爾時羅閱城中乞食易得，時迦羅作如是念：「我今何為日日入城乞食疲苦？我寧可食先得者，後得食當持還。」後即如所念。時諸比丘，於小食、大食上不見迦羅。時諸比丘自相謂言：「我曹於小食、大食上不見迦羅，將不命終耶？不遠行耶？不休道耶？不被賊耶？不為惡獸所害耶？不為水所漂耶？」後於異時見迦羅，問言：「汝昨來何處來？於小食大食上不見汝。我等謂汝命過、若遠行、若罷道、若為惡獸所害。」時迦羅以此因緣具向諸比丘說。其中有少欲知足、行頭陀、樂學戒、知慚愧者，嫌責迦羅言：「云何藏舉宿食而食？」爾時諸比丘往至世尊所，頭面禮足在一面坐，以此因緣具白世尊。世尊以此因緣集比丘僧，知而故問迦羅：「汝實舉宿食而食耶？」答言：「實爾。」爾時世尊以無數方便呵責迦羅：「汝所為非，非威儀、非沙門法、非淨行、非隨順行，所不應為。云何，迦羅！舉宿食而食耶？汝意雖欲少欲知足，後來眾生相法而行。」世尊呵責迦羅已，告諸比丘：「此迦羅癡人！多種有漏處，最初犯戒。自今已去與比丘結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘殘宿食而食者，波逸提。」

比丘義如上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘義如上。

宿食者，今日受已至明日，於一切沙門釋子受大戒者皆不清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宿食者，今日受已至明日，於一切沙門釋子受大戒者皆不清淨。

食有二種：正食、非正食。非正食者，根食乃至細末食。正食者，飯、麨、乾飯、魚及肉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 食有二種：正食、非正食。非正食者，根食乃至細末食。正食者，飯、麨、乾飯、魚及肉。

若比丘舉宿食而食，咽咽波逸提。非時過非時食者，波逸提。受七日藥過七日食者，波逸提。盡形壽藥，無病因緣而服者，突吉羅。宿作宿想，波逸提。宿疑，突吉羅。非宿宿想，突吉羅。非宿疑，突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若比丘舉宿食而食，咽咽波逸提。非時過非時食者，波逸提。受七日藥過七日食者，波逸提。盡形壽藥，無病因緣而服者，突吉羅。宿作宿想，波逸提。宿疑，突吉羅。非宿宿想，突吉羅。非宿疑，突吉羅。

比丘尼，波逸提；式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。是謂為犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘尼，波逸提；式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。是謂為犯。

不犯者，宿受食有餘，與父母、與塔作人、與房舍作人計價與食直。後於異時乞食比丘，從作人邊乞食得食，鉢盂有孔罅食鉢中，彼擿洗穿壞，如法洗餘不出者，無犯。若宿受酥油脂用灌鼻，若縮鼻時酥油隨唾出應棄之，餘無犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不犯者，宿受食有餘，與父母、與塔作人、與房舍作人計價與食直。後於異時乞食比丘，從作人邊乞食得食，鉢盂有孔罅食鉢中，彼擿洗穿壞，如法洗餘不出者，無犯。若宿受酥油脂用灌鼻，若縮鼻時酥油隨唾出應棄之，餘無犯。

無犯者，最初未制戒，癡狂、心亂、痛惱所纏。(三十八竟) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無犯者，最初未制戒，癡狂、心亂、痛惱所纏。(三十八竟)