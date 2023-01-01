四分律卷第六(初分之六) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四分律卷第六(初分之六)

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

三十捨墮法之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十捨墮法之一

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，世尊聽諸比丘持三衣，不得長。時六群比丘畜長衣，或早起衣、或中時衣、或晡時衣，彼常經營莊嚴如是衣服藏舉。諸比丘見已，語六群比丘言：「佛聽持三衣，不得長。此是誰衣？」答曰：「是我等長衣。」諸比丘聞，其中有少欲知足、行頭陀、樂學戒、知慚愧者，嫌責六群比丘言：「如來聽持三衣，汝等云何畜長衣，早起衣、中時衣、晡時衣？」諸比丘即往至世尊所，頭面禮足在一面坐，以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧，以無數方便呵責六群比丘：「汝所為非，非威儀、非沙門法、非淨行、非隨順行，所不應為。云何，六群比丘！如來聽持三衣，汝等畜長衣？」以無數方便呵責已，告諸比丘：「六群比丘癡人，多種有漏處，最初犯戒。自今已去與比丘結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘畜長衣者，尼薩耆波逸提。」如是世尊與比丘結戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，世尊聽諸比丘持三衣，不得長。時六群比丘畜長衣，或早起衣、或中時衣、或晡時衣，彼常經營莊嚴如是衣服藏舉。諸比丘見已，語六群比丘言：「佛聽持三衣，不得長。此是誰衣？」答曰：「是我等長衣。」諸比丘聞，其中有少欲知足、行頭陀、樂學戒、知慚愧者，嫌責六群比丘言：「如來聽持三衣，汝等云何畜長衣，早起衣、中時衣、晡時衣？」諸比丘即往至世尊所，頭面禮足在一面坐，以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧，以無數方便呵責六群比丘：「汝所為非，非威儀、非沙門法、非淨行、非隨順行，所不應為。云何，六群比丘！如來聽持三衣，汝等畜長衣？」以無數方便呵責已，告諸比丘：「六群比丘癡人，多種有漏處，最初犯戒。自今已去與比丘結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘畜長衣者，尼薩耆波逸提。」如是世尊與比丘結戒。

時阿難從人得一貴價糞掃衣，欲以奉大迦葉，大迦葉常頭陀著此衣故。迦葉不在，阿難作是念：「世尊與諸比丘結戒，若比丘畜長衣者尼薩耆波逸提。我今得此貴價糞掃衣，欲以奉大迦葉。大迦葉常頭陀著此衣而不在，不知云何？」即往至佛所，頭面禮足在一面立，白佛言：「世尊與諸比丘結戒，若比丘畜長衣，尼薩耆波逸提。我今得一貴價糞掃衣，欲以奉上大迦葉。大迦葉常頭陀著糞掃衣。」佛問阿難：「迦葉何時當還？」阿難白佛言：「却後十日當還。」世尊以此因緣集比丘僧，與諸比丘隨順說法，無數方便說少欲知足、行頭陀、樂出離法已，告諸比丘：「自今已去聽畜長衣齊十日。欲說戒者當如是說：若比丘衣已竟，迦絺那衣已出，畜長衣經十日，不淨施得畜。若過十日，尼薩耆波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時阿難從人得一貴價糞掃衣，欲以奉大迦葉，大迦葉常頭陀著此衣故。迦葉不在，阿難作是念：「世尊與諸比丘結戒，若比丘畜長衣者尼薩耆波逸提。我今得此貴價糞掃衣，欲以奉大迦葉。大迦葉常頭陀著此衣而不在，不知云何？」即往至佛所，頭面禮足在一面立，白佛言：「世尊與諸比丘結戒，若比丘畜長衣，尼薩耆波逸提。我今得一貴價糞掃衣，欲以奉上大迦葉。大迦葉常頭陀著糞掃衣。」佛問阿難：「迦葉何時當還？」阿難白佛言：「却後十日當還。」世尊以此因緣集比丘僧，與諸比丘隨順說法，無數方便說少欲知足、行頭陀、樂出離法已，告諸比丘：「自今已去聽畜長衣齊十日。欲說戒者當如是說：若比丘衣已竟，迦絺那衣已出，畜長衣經十日，不淨施得畜。若過十日，尼薩耆波逸提。」

比丘義如上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘義如上。

衣竟者，三衣迦絺那衣已出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 衣竟者，三衣迦絺那衣已出。

衣者有十種：絁衣、劫貝衣、欽婆羅衣、芻摩衣、讖摩衣、扇那衣、麻衣、翅夷羅衣、鳩夷羅衣、讖羅半尼衣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 衣者有十種：絁衣、劫貝衣、欽婆羅衣、芻摩衣、讖摩衣、扇那衣、麻衣、翅夷羅衣、鳩夷羅衣、讖羅半尼衣。

長衣者，若長如來八指、若廣四指是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長衣者，若長如來八指、若廣四指是。

若比丘一日得衣畜，二日得衣乃至十日得衣畜，至十一日明相出，一切尼薩耆。若比丘一日得衣、二日不得，三日得衣、四日得，如是乃至十日得衣，至十一日明相出，九日中所得衣盡尼薩耆。若比丘一日得衣、二日得衣，三日不得、四日得(如是轉降，乃至十日不得衣，作句亦如上)。若比丘一日得衣，二日、三日不得，四日得乃至十日得衣，至十一日明相出，八日中所得衣盡尼薩耆。若比丘一日得衣、二日得衣，三日、四日不得，五日得(如是轉降，乃至九日十日不得衣，作句亦如上)。若比丘一日得衣，二日、三日、四日不得衣，五日得衣，乃至十日得衣，十一日明相出，七日中所得衣，盡尼薩耆。若比丘一日得衣、二日得衣，三日、四日、五日不得衣，六日得(如是轉降，乃至八日、九日、十日不得衣，作句亦如上)。若比丘一日得衣，二日、三日、四日、五日不得衣，六日得衣，乃至十日得衣，十一日明相出，六日中所得衣，盡尼薩耆。若比丘一日得衣、二日得衣，三日、四日、五日、六日不得衣，七日得(如是轉降，乃至七日、八日、九日、十日不得衣，作句亦如上)。若比丘一日得衣，二日、三日、四日、五日、六日不得衣，七日得衣，乃至十日得衣，至十一日明相出，五日中所得衣，盡尼薩耆。若比丘一日得衣、二日得衣，三日、四日、五日、六日、七日不得衣，八日得衣(如是轉降，乃至六日、七日、八日、九日、十日不得衣，作句亦如上)。若比丘一日得衣，二日、三日、四日、五日、六日、七日不得衣，八日得衣，乃至十日得衣，十一日明相出，四日中所得衣，盡尼薩耆。若比丘一日得衣、二日得衣，三日、四日、五日、六日、七日、八日不得衣，九日得衣(如是轉降，乃至五日、六日、七日、八日、九日、十日不得衣，作句亦如上)。若比丘一日得衣，二日、三日、四日、五日、六日、七日、八日不得衣，九日、十日得衣，三日中所得衣，至十一日明相出，盡尼薩耆。若比丘一日得衣、二日得衣，三日、四日、五日、六日、七日、八日、九日不得衣，十日得衣。(如是轉降，乃至四日、五日、六日、七日、八日、九日、十日不得衣，作句亦如上)。若比丘一日得衣，二日、三日、四日、五日、六日、七日、八日、九日不得衣，十日得衣，十一日明相出，二日中所得衣，盡尼薩耆。若比丘一日得衣、二日得衣，三日、四日、五日、六日、七日、八日、九日、十日不得衣(如是轉降，乃至三日、四日、五日、六日、七日、八日、九日、十日不得衣，作句亦如上)。若比丘一日得衣，二日、三日、四日、五日 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若比丘一日得衣畜，二日得衣乃至十日得衣畜，至十一日明相出，一切尼薩耆。若比丘一日得衣、二日不得，三日得衣、四日得，如是乃至十日得衣，至十一日明相出，九日中所得衣盡尼薩耆。若比丘一日得衣、二日得衣，三日不得、四日得(如是轉降，乃至十日不得衣，作句亦如上)。若比丘一日得衣，二日、三日不得，四日得乃至十日得衣，至十一日明相出，八日中所得衣盡尼薩耆。若比丘一日得衣、二日得衣，三日、四日不得，五日得(如是轉降，乃至九日十日不得衣，作句亦如上)。若比丘一日得衣，二日、三日、四日不得衣，五日得衣，乃至十日得衣，十一日明相出，七日中所得衣，盡尼薩耆。若比丘一日得衣、二日得衣，三日、四日、五日不得衣，六日得(如是轉降，乃至八日、九日、十日不得衣，作句亦如上)。若比丘一日得衣，二日、三日、四日、五日不得衣，六日得衣，乃至十日得衣，十一日明相出，六日中所得衣，盡尼薩耆。若比丘一日得衣、二日得衣，三日、四日、五日、六日不得衣，七日得(如是轉降，乃至七日、八日、九日、十日不得衣，作句亦如上)。若比丘一日得衣，二日、三日、四日、五日、六日不得衣，七日得衣，乃至十日得衣，至十一日明相出，五日中所得衣，盡尼薩耆。若比丘一日得衣、二日得衣，三日、四日、五日、六日、七日不得衣，八日得衣(如是轉降，乃至六日、七日、八日、九日、十日不得衣，作句亦如上)。若比丘一日得衣，二日、三日、四日、五日、六日、七日不得衣，八日得衣，乃至十日得衣，十一日明相出，四日中所得衣，盡尼薩耆。若比丘一日得衣、二日得衣，三日、四日、五日、六日、七日、八日不得衣，九日得衣(如是轉降，乃至五日、六日、七日、八日、九日、十日不得衣，作句亦如上)。若比丘一日得衣，二日、三日、四日、五日、六日、七日、八日不得衣，九日、十日得衣，三日中所得衣，至十一日明相出，盡尼薩耆。若比丘一日得衣、二日得衣，三日、四日、五日、六日、七日、八日、九日不得衣，十日得衣。(如是轉降，乃至四日、五日、六日、七日、八日、九日、十日不得衣，作句亦如上)。若比丘一日得衣，二日、三日、四日、五日、六日、七日、八日、九日不得衣，十日得衣，十一日明相出，二日中所得衣，盡尼薩耆。若比丘一日得衣、二日得衣，三日、四日、五日、六日、七日、八日、九日、十日不得衣(如是轉降，乃至三日、四日、五日、六日、七日、八日、九日、十日不得衣，作句亦如上)。若比丘一日得衣，二日、三日、四日、五日

、六日、七日、八日、九日、十日不得衣，十一日明相出，一日中所得衣，盡尼薩耆。若比丘一日得衣不淨施，二日得衣淨施，三日得衣乃至十日得衣不淨施，至十一日明相出，九日中所得衣，盡尼薩耆。若比丘一日得衣、二日得衣不淨施，三日得衣淨施，四日得衣不淨施(如是轉降，乃至十日，得衣淨施、不淨施，作句亦如上)。如是若遣與人(句亦如上)、若失衣(句亦如上)若故壞(句亦如上)、若作非衣(句亦如上)、若作親友意取(句亦如上、)若忘去(句亦如上)，盡尼薩耆。若犯捨墮，衣不捨持更貿餘衣，一尼薩耆波逸提、一突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 、六日、七日、八日、九日、十日不得衣，十一日明相出，一日中所得衣，盡尼薩耆。若比丘一日得衣不淨施，二日得衣淨施，三日得衣乃至十日得衣不淨施，至十一日明相出，九日中所得衣，盡尼薩耆。若比丘一日得衣、二日得衣不淨施，三日得衣淨施，四日得衣不淨施(如是轉降，乃至十日，得衣淨施、不淨施，作句亦如上)。如是若遣與人(句亦如上)、若失衣(句亦如上)若故壞(句亦如上)、若作非衣(句亦如上)、若作親友意取(句亦如上、)若忘去(句亦如上)，盡尼薩耆。若犯捨墮，衣不捨持更貿餘衣，一尼薩耆波逸提、一突吉羅。

此捨墮衣應捨與僧，若眾多人、若一人，不得別眾捨，若捨不成捨，突吉羅。捨與僧時，往僧中偏露右肩、脫革屣、向上座禮、胡跪合掌，當作是語：「大德僧聽！我某甲比丘故畜爾所長衣，過十日犯捨墮。我今捨與僧。」彼捨衣竟當懺悔。受懺悔人當作白然後受懺，如是白：「大德僧聽！此某甲比丘故畜爾所長衣犯捨墮，今捨與僧。若僧時到僧忍聽，我受某甲比丘懺悔。白如是。」作此白已，然後受懺悔。當語彼人言：「自責汝心！」答言：「爾。」若眾僧多難集，此比丘若因緣事欲遠行，應問言：「汝此衣與誰？」隨彼說便與。僧即應還此比丘衣，白二羯磨應如是與。僧中當差堪能羯磨人如上說，作如是白：「大德僧聽！某甲比丘故畜爾所長衣犯捨墮，今捨與僧。若僧時到僧忍聽，僧持此衣與彼某甲比丘，彼某甲比丘當還此比丘。白如是。」「大德僧聽！此某甲比丘故畜爾所長衣犯捨墮，今捨與僧。僧持此衣與彼某甲比丘，彼某甲比丘當還此比丘。誰諸長老忍僧持此衣與彼某甲比丘、彼某甲比丘當還此比丘者默然，誰不忍者說。」「僧已忍與彼某甲比丘衣竟，僧忍，默然故，是事如是持。」是比丘於僧中捨衣竟，不還者突吉羅。若還時有人言：「莫還。」者，突吉羅。若作淨施、若遣與人、若持作三衣、若作波利迦羅衣、若故壞、若燒、若作非衣、若數數著壞者，盡突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此捨墮衣應捨與僧，若眾多人、若一人，不得別眾捨，若捨不成捨，突吉羅。捨與僧時，往僧中偏露右肩、脫革屣、向上座禮、胡跪合掌，當作是語：「大德僧聽！我某甲比丘故畜爾所長衣，過十日犯捨墮。我今捨與僧。」彼捨衣竟當懺悔。受懺悔人當作白然後受懺，如是白：「大德僧聽！此某甲比丘故畜爾所長衣犯捨墮，今捨與僧。若僧時到僧忍聽，我受某甲比丘懺悔。白如是。」作此白已，然後受懺悔。當語彼人言：「自責汝心！」答言：「爾。」若眾僧多難集，此比丘若因緣事欲遠行，應問言：「汝此衣與誰？」隨彼說便與。僧即應還此比丘衣，白二羯磨應如是與。僧中當差堪能羯磨人如上說，作如是白：「大德僧聽！某甲比丘故畜爾所長衣犯捨墮，今捨與僧。若僧時到僧忍聽，僧持此衣與彼某甲比丘，彼某甲比丘當還此比丘。白如是。」「大德僧聽！此某甲比丘故畜爾所長衣犯捨墮，今捨與僧。僧持此衣與彼某甲比丘，彼某甲比丘當還此比丘。誰諸長老忍僧持此衣與彼某甲比丘、彼某甲比丘當還此比丘者默然，誰不忍者說。」「僧已忍與彼某甲比丘衣竟，僧忍，默然故，是事如是持。」是比丘於僧中捨衣竟，不還者突吉羅。若還時有人言：「莫還。」者，突吉羅。若作淨施、若遣與人、若持作三衣、若作波利迦羅衣、若故壞、若燒、若作非衣、若數數著壞者，盡突吉羅。

比丘尼，尼薩耆波逸提；式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。是謂為犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘尼，尼薩耆波逸提；式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。是謂為犯。

不犯者，齊十日內若轉淨施、若遣與人，若賊奪想、若失想、若燒想、若漂想，不淨施、不遣與人，不犯。若奪衣、失衣、燒衣、漂衣，取著、若他與著、若他與作，彼不犯。彼受付囑衣者，若命終、若遠出、若休道、若為賊強將去，若為惡獸所害、若為水漂溺，如此不作淨施、不遣與人，不犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不犯者，齊十日內若轉淨施、若遣與人，若賊奪想、若失想、若燒想、若漂想，不淨施、不遣與人，不犯。若奪衣、失衣、燒衣、漂衣，取著、若他與著、若他與作，彼不犯。彼受付囑衣者，若命終、若遠出、若休道、若為賊強將去，若為惡獸所害、若為水漂溺，如此不作淨施、不遣與人，不犯。

不犯者，最初未制戒，癡狂、心亂、痛惱所纏。(一竟) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不犯者，最初未制戒，癡狂、心亂、痛惱所纏。(一竟)

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時六群比丘持衣，付囑親友比丘往人間遊行。受付囑比丘得此衣，數數在日中曬。諸比丘見已便問言：「佛聽比丘畜三衣，不得長。此是誰衣？」彼即答言：「此六群比丘衣，是我親友寄我遊行人間，恐虫壞故曬耳。」諸比丘聞，中有少欲知足、行頭陀、樂學戒、知慚愧者，嫌責六群比丘：「汝等云何以衣付囑親友比丘，離衣人間遊行？」嫌責已往世尊所，頭面禮足在一面坐，以此因緣具白世尊。世尊以此因緣集比丘僧，呵責六群比丘言：「汝所為非，非威儀、非沙門法、非淨行、非隨順行，所不應為。云何以衣付囑親友比丘，離衣遊行人間？」世尊以無數方便呵責已，告諸比丘：「六群比丘癡人，多種有漏處，最初犯戒。自今已去與比丘結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘衣已竟，迦絺那衣已捨，三衣中若離一一衣異處宿，尼薩耆波逸提。」如是世尊與比丘結戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時六群比丘持衣，付囑親友比丘往人間遊行。受付囑比丘得此衣，數數在日中曬。諸比丘見已便問言：「佛聽比丘畜三衣，不得長。此是誰衣？」彼即答言：「此六群比丘衣，是我親友寄我遊行人間，恐虫壞故曬耳。」諸比丘聞，中有少欲知足、行頭陀、樂學戒、知慚愧者，嫌責六群比丘：「汝等云何以衣付囑親友比丘，離衣人間遊行？」嫌責已往世尊所，頭面禮足在一面坐，以此因緣具白世尊。世尊以此因緣集比丘僧，呵責六群比丘言：「汝所為非，非威儀、非沙門法、非淨行、非隨順行，所不應為。云何以衣付囑親友比丘，離衣遊行人間？」世尊以無數方便呵責已，告諸比丘：「六群比丘癡人，多種有漏處，最初犯戒。自今已去與比丘結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘衣已竟，迦絺那衣已捨，三衣中若離一一衣異處宿，尼薩耆波逸提。」如是世尊與比丘結戒。

時有一比丘，有乾痟病，有糞掃僧伽梨患重。此比丘有因緣事欲遊行人間，不堪持行，自思念言：「世尊與比丘結戒，不得離衣宿。離衣宿，尼薩耆波逸提。而我今乾痟病，有糞掃僧伽梨極重，有因緣事欲往人間行，不堪持行。我今當云何？」即語同伴比丘：「世尊與諸比丘結戒，若比丘三衣已竟，迦絺那衣已出，比丘三衣中若離一一衣宿，尼薩耆波逸提。而我得乾痟病，此衣極重，有因緣事欲人間行，不堪持行。我今云何？諸大德為我往白世尊，世尊有所教勅，我當奉行。」時諸比丘往世尊所，頭面禮足在一面坐，以此因緣具白世尊。世尊即集諸比丘僧告言：「自今已去聽僧與此病比丘結不失衣白二羯磨。應如是與。彼比丘應往至僧中，偏露右臂、脫革屣向上座禮，胡跪合掌當作是說：『大德僧聽！我某甲比丘得乾痟病，此糞掃僧伽梨重，有因緣欲人間行，不堪持行。我今從僧乞結不失衣法。』應如是求，乃至三說。僧中當差堪能羯磨人如上，作如是白：『大德僧聽！某甲比丘得乾痟病，有糞掃僧伽梨衣重，有因緣事欲人間行，不堪持行，從僧乞結不失衣法。若僧時到僧忍聽，與此比丘結不失衣法。白如是。』『大德僧聽！某甲比丘得乾痟病，有糞掃僧伽梨衣患重，有因緣事欲人間行，不堪持行，今從僧乞結不失衣法。今僧與某甲比丘結不失衣法，誰諸長老忍僧與某甲比丘結不失衣法者默然，誰不忍者說。』『僧已忍與某甲比丘結不失衣法竟，僧忍，默然故，是事如是持。』自今已去當如是說戒：若比丘衣已竟，迦絺那衣已出，三衣中離一一衣異處宿，除僧羯磨，尼薩耆波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時有一比丘，有乾痟病，有糞掃僧伽梨患重。此比丘有因緣事欲遊行人間，不堪持行，自思念言：「世尊與比丘結戒，不得離衣宿。離衣宿，尼薩耆波逸提。而我今乾痟病，有糞掃僧伽梨極重，有因緣事欲往人間行，不堪持行。我今當云何？」即語同伴比丘：「世尊與諸比丘結戒，若比丘三衣已竟，迦絺那衣已出，比丘三衣中若離一一衣宿，尼薩耆波逸提。而我得乾痟病，此衣極重，有因緣事欲人間行，不堪持行。我今云何？諸大德為我往白世尊，世尊有所教勅，我當奉行。」時諸比丘往世尊所，頭面禮足在一面坐，以此因緣具白世尊。世尊即集諸比丘僧告言：「自今已去聽僧與此病比丘結不失衣白二羯磨。應如是與。彼比丘應往至僧中，偏露右臂、脫革屣向上座禮，胡跪合掌當作是說：『大德僧聽！我某甲比丘得乾痟病，此糞掃僧伽梨重，有因緣欲人間行，不堪持行。我今從僧乞結不失衣法。』應如是求，乃至三說。僧中當差堪能羯磨人如上，作如是白：『大德僧聽！某甲比丘得乾痟病，有糞掃僧伽梨衣重，有因緣事欲人間行，不堪持行，從僧乞結不失衣法。若僧時到僧忍聽，與此比丘結不失衣法。白如是。』『大德僧聽！某甲比丘得乾痟病，有糞掃僧伽梨衣患重，有因緣事欲人間行，不堪持行，今從僧乞結不失衣法。今僧與某甲比丘結不失衣法，誰諸長老忍僧與某甲比丘結不失衣法者默然，誰不忍者說。』『僧已忍與某甲比丘結不失衣法竟，僧忍，默然故，是事如是持。』自今已去當如是說戒：若比丘衣已竟，迦絺那衣已出，三衣中離一一衣異處宿，除僧羯磨，尼薩耆波逸提。」

比丘義如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘義如上說。

衣已竟者，三衣也，迦絺那衣已出。三衣者，僧伽梨、欝多羅僧、安陀會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 衣已竟者，三衣也，迦絺那衣已出。三衣者，僧伽梨、欝多羅僧、安陀會。

衣者，有十種，如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 衣者，有十種，如上說。

僧者，一說戒一羯磨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧者，一說戒一羯磨。

不失衣者，僧伽藍裏有一界；失衣者，僧伽藍裏有若干界。不失衣者，樹有一界；失衣者，樹有若干界。不失衣者，場有一界；失衣者，場有若干界。不失衣者，車有一界；失衣者，車有若干界。不失衣者，船有一界；失衣者，船有若干界。不失衣者，村有一界；失衣者，村有若干界。不失衣者，舍有一界；失衣者，舍有若干界。不失衣者，堂有一界；失衣者，堂有若干界。不失衣者，庫藏有一界；失衣者，庫藏有若干界。不失衣者，倉有一界；失衣者，倉有若干界。僧伽藍者，有四種，如上。樹者，與人等足蔭覆跏趺坐。場者，於中治五穀處。車者，若車迴轉處。船者，若船迴轉處。村者，有四種，如上。堂者，多敞露。庫者，儲積藏諸車乘、輦輿販賣之物。倉者，儲積米穀。僧伽藍界者，此僧伽藍界、非彼僧伽藍界，此僧伽藍界、非彼樹界，乃至庫藏界、非彼庫藏界亦如是。此樹界、非彼樹界，乃至庫藏界、僧伽藍界亦如是。此場界、非彼場界，乃至僧伽藍界、樹界亦如是。餘者作句亦如上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不失衣者，僧伽藍裏有一界；失衣者，僧伽藍裏有若干界。不失衣者，樹有一界；失衣者，樹有若干界。不失衣者，場有一界；失衣者，場有若干界。不失衣者，車有一界；失衣者，車有若干界。不失衣者，船有一界；失衣者，船有若干界。不失衣者，村有一界；失衣者，村有若干界。不失衣者，舍有一界；失衣者，舍有若干界。不失衣者，堂有一界；失衣者，堂有若干界。不失衣者，庫藏有一界；失衣者，庫藏有若干界。不失衣者，倉有一界；失衣者，倉有若干界。僧伽藍者，有四種，如上。樹者，與人等足蔭覆跏趺坐。場者，於中治五穀處。車者，若車迴轉處。船者，若船迴轉處。村者，有四種，如上。堂者，多敞露。庫者，儲積藏諸車乘、輦輿販賣之物。倉者，儲積米穀。僧伽藍界者，此僧伽藍界、非彼僧伽藍界，此僧伽藍界、非彼樹界，乃至庫藏界、非彼庫藏界亦如是。此樹界、非彼樹界，乃至庫藏界、僧伽藍界亦如是。此場界、非彼場界，乃至僧伽藍界、樹界亦如是。餘者作句亦如上。

僧伽藍界者，在僧伽藍邊，以中人若用石、若塼擲所及處是名界。乃至庫藏界亦如是。若比丘置衣在僧伽藍內，乃在樹下宿，明相未出，若捨衣、若手捉衣、若至擲石所及處；若不捨衣、若不手捉衣、若不至擲石所及處，明相出，隨所離衣宿，尼薩耆波逸提。除三衣，若離餘衣，突吉羅。若比丘留衣著僧伽藍內，往場處宿，明相未出，若捨衣、若應手捉衣、若至擲石所及處；若不捨衣、若不手捉衣、若不至擲石所及處，明相出，隨所離衣宿，尼薩耆波逸提。乃至庫藏宿，一一句亦如是。若比丘留衣樹下，往場處宿，乃至庫藏、僧伽藍處宿亦如是。不失衣者，若阿蘭若處無界，八樹中間一樹間七弓。遮摩梨國作弓法，長中肘四肘。若比丘無村阿蘭若處留衣著此八樹間，異處宿，明相未出，不捨衣、不手捉衣、若不至擲石所及處，明相出，尼薩耆波逸提。除三衣，離餘雜衣，突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧伽藍界者，在僧伽藍邊，以中人若用石、若塼擲所及處是名界。乃至庫藏界亦如是。若比丘置衣在僧伽藍內，乃在樹下宿，明相未出，若捨衣、若手捉衣、若至擲石所及處；若不捨衣、若不手捉衣、若不至擲石所及處，明相出，隨所離衣宿，尼薩耆波逸提。除三衣，若離餘衣，突吉羅。若比丘留衣著僧伽藍內，往場處宿，明相未出，若捨衣、若應手捉衣、若至擲石所及處；若不捨衣、若不手捉衣、若不至擲石所及處，明相出，隨所離衣宿，尼薩耆波逸提。乃至庫藏宿，一一句亦如是。若比丘留衣樹下，往場處宿，乃至庫藏、僧伽藍處宿亦如是。不失衣者，若阿蘭若處無界，八樹中間一樹間七弓。遮摩梨國作弓法，長中肘四肘。若比丘無村阿蘭若處留衣著此八樹間，異處宿，明相未出，不捨衣、不手捉衣、若不至擲石所及處，明相出，尼薩耆波逸提。除三衣，離餘雜衣，突吉羅。

此捨墮衣，應捨與僧、若眾多人、若一人，不得別眾捨。若捨不成捨，突吉羅。捨與僧時，當往僧中偏露右臂、脫革屣向上座禮，胡跪合掌作如是白：「大德僧聽！我某甲比丘離衣宿犯捨墮，我今捨與僧。」彼捨已當懺悔。受懺人當作白然後受懺，如是白：「大德僧聽！此某甲比丘離衣宿犯捨墮，今捨與僧。若僧時到僧忍聽，我受某甲比丘懺。白如是。」作此白已，然後受懺。當語彼人言：「自責汝心。」彼答言：「爾。」僧應即還此比丘衣，白二羯磨應如是與。僧中當差堪能羯磨人如上，作如是白：「大德僧聽！某甲比丘離衣宿犯捨墮，今捨與僧。若僧時到僧忍聽，持此衣還彼某甲比丘。白如是。」「大德僧聽！此某甲比丘離衣宿犯捨墮，今捨與僧。僧持此衣還彼某甲比丘。誰諸長老忍僧持此衣還彼某甲比丘者默然，誰不忍者說。」「僧已忍與彼某甲比丘衣竟，僧忍，默然故，是事如是持。」若僧中捨衣竟不還者，突吉羅。還時若有人言：「莫還。」者，突吉羅。若轉作淨施、若遣與人、若持作三衣、若作波利迦羅衣、若故壞、若燒、若作非衣，若數數著壞者，盡突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此捨墮衣，應捨與僧、若眾多人、若一人，不得別眾捨。若捨不成捨，突吉羅。捨與僧時，當往僧中偏露右臂、脫革屣向上座禮，胡跪合掌作如是白：「大德僧聽！我某甲比丘離衣宿犯捨墮，我今捨與僧。」彼捨已當懺悔。受懺人當作白然後受懺，如是白：「大德僧聽！此某甲比丘離衣宿犯捨墮，今捨與僧。若僧時到僧忍聽，我受某甲比丘懺。白如是。」作此白已，然後受懺。當語彼人言：「自責汝心。」彼答言：「爾。」僧應即還此比丘衣，白二羯磨應如是與。僧中當差堪能羯磨人如上，作如是白：「大德僧聽！某甲比丘離衣宿犯捨墮，今捨與僧。若僧時到僧忍聽，持此衣還彼某甲比丘。白如是。」「大德僧聽！此某甲比丘離衣宿犯捨墮，今捨與僧。僧持此衣還彼某甲比丘。誰諸長老忍僧持此衣還彼某甲比丘者默然，誰不忍者說。」「僧已忍與彼某甲比丘衣竟，僧忍，默然故，是事如是持。」若僧中捨衣竟不還者，突吉羅。還時若有人言：「莫還。」者，突吉羅。若轉作淨施、若遣與人、若持作三衣、若作波利迦羅衣、若故壞、若燒、若作非衣，若數數著壞者，盡突吉羅。

比丘尼，尼薩耆波逸提；式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。是謂為犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘尼，尼薩耆波逸提；式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。是謂為犯。

不犯者，僧與作羯磨，明相未出，手捉衣、若捨衣、若至擲石所及處，若劫奪想、若失想、若燒想、若漂想、若壞想、若水道斷路嶮難、若賊難、若惡獸難、若渠水漲、若強力者所執、若繫縛、或命難、或梵行難，若不捨衣、不手捉衣、不至擲石所及處，不犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不犯者，僧與作羯磨，明相未出，手捉衣、若捨衣、若至擲石所及處，若劫奪想、若失想、若燒想、若漂想、若壞想、若水道斷路嶮難、若賊難、若惡獸難、若渠水漲、若強力者所執、若繫縛、或命難、或梵行難，若不捨衣、不手捉衣、不至擲石所及處，不犯。

不犯者，最初未制戒，癡狂、心亂、痛惱所纏。(二竟) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不犯者，最初未制戒，癡狂、心亂、痛惱所纏。(二竟)

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有比丘有僧伽梨故爛弊壞，自念言：「世尊與比丘結戒，衣已竟迦絺那衣已出，聽十日內畜長衣，過者犯尼薩耆波逸提。然我此僧伽梨故爛弊壞，十日中間更不能辦，我今當云何？」即語同意比丘言：「善哉大德！為我白世尊，若世尊有教，我當奉行。」時諸比丘往至世尊所，頭面禮足在一面坐，以此因緣具白世尊。世尊以此因緣集諸比丘告言：「自今已去聽比丘畜長衣，為乃至滿足故。」時六群比丘聞世尊聽畜長衣為乃至滿足故，彼有糞掃衣及餘種衣，同者不足，取中糞掃衣浣染四角頭點作淨，持寄親友比丘已人間遊行。時受寄比丘以其行久不還，便出曬之。諸比丘見已問言：「世尊制戒聽畜三衣，不得過。此是誰衣耶？」報言：「此是六群比丘衣。六群比丘作是言：『世尊制戒聽畜長衣乃至滿足。』而彼有糞掃衣及餘種衣，同者不足，取中糞掃衣浣染四角頭點作淨，持寄我往人間行，恐腐壞故為曬之耳。」時諸比丘聞，中有少欲知足、行頭陀、樂學戒、知慚愧者，嫌責六群比丘：「云何言世尊聽畜長衣為乃至滿足故，而以同衣不足，取中糞掃衣浣染四角頭點作淨，寄親友比丘往人間行。」諸比丘即往至世尊所，頭面禮足在一面坐，以此因緣具白世尊。世尊以此因緣集諸比丘，呵責六群比丘：「汝所為非，非威儀、非沙門法、非淨行、非隨順行，所不應為。云何，六群比丘！世尊聽比丘畜長衣為滿足故，而以同衣不足，取中糞掃衣浣染四角頭點作淨，寄親友比丘往人間行？」以無數方便呵責已，告諸比丘：「此癡人！多種有漏處，最初犯戒。自今已去與比丘結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘衣已竟，迦絺那衣已出，若比丘得非時衣，欲須便受，受已疾疾成衣。若足者善，若不足者得畜一月，為滿足故。若過畜，尼薩耆波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有比丘有僧伽梨故爛弊壞，自念言：「世尊與比丘結戒，衣已竟迦絺那衣已出，聽十日內畜長衣，過者犯尼薩耆波逸提。然我此僧伽梨故爛弊壞，十日中間更不能辦，我今當云何？」即語同意比丘言：「善哉大德！為我白世尊，若世尊有教，我當奉行。」時諸比丘往至世尊所，頭面禮足在一面坐，以此因緣具白世尊。世尊以此因緣集諸比丘告言：「自今已去聽比丘畜長衣，為乃至滿足故。」時六群比丘聞世尊聽畜長衣為乃至滿足故，彼有糞掃衣及餘種衣，同者不足，取中糞掃衣浣染四角頭點作淨，持寄親友比丘已人間遊行。時受寄比丘以其行久不還，便出曬之。諸比丘見已問言：「世尊制戒聽畜三衣，不得過。此是誰衣耶？」報言：「此是六群比丘衣。六群比丘作是言：『世尊制戒聽畜長衣乃至滿足。』而彼有糞掃衣及餘種衣，同者不足，取中糞掃衣浣染四角頭點作淨，持寄我往人間行，恐腐壞故為曬之耳。」時諸比丘聞，中有少欲知足、行頭陀、樂學戒、知慚愧者，嫌責六群比丘：「云何言世尊聽畜長衣為乃至滿足故，而以同衣不足，取中糞掃衣浣染四角頭點作淨，寄親友比丘往人間行。」諸比丘即往至世尊所，頭面禮足在一面坐，以此因緣具白世尊。世尊以此因緣集諸比丘，呵責六群比丘：「汝所為非，非威儀、非沙門法、非淨行、非隨順行，所不應為。云何，六群比丘！世尊聽比丘畜長衣為滿足故，而以同衣不足，取中糞掃衣浣染四角頭點作淨，寄親友比丘往人間行？」以無數方便呵責已，告諸比丘：「此癡人！多種有漏處，最初犯戒。自今已去與比丘結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘衣已竟，迦絺那衣已出，若比丘得非時衣，欲須便受，受已疾疾成衣。若足者善，若不足者得畜一月，為滿足故。若過畜，尼薩耆波逸提。」

比丘義如上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘義如上。

衣已竟者，三衣竟迦絺那衣已出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 衣已竟者，三衣竟迦絺那衣已出。

時者，無迦絺那衣自恣後一月，若有迦絺那衣自恣後五月。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時者，無迦絺那衣自恣後一月，若有迦絺那衣自恣後五月。

非時者，若過此限。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非時者，若過此限。

衣者，十種衣，如上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 衣者，十種衣，如上。

若十日中同衣足者，應裁割、若綖拼、若縫作衣、若作淨施、若遣與人；若不裁割縫作衣、若不綖拼、不淨施、不遣與人，十一日明相出，隨衣多少尼薩耆波逸提。若同衣不足至十一日，同衣足即十一日應裁割縫作衣、若綖拼，若不裁割縫作衣、若不綖拼、若不淨施、若不遣與人，至十二日明相出，隨衣多少盡尼薩耆波逸提。如是乃至二十九日亦如是。若同衣不足三十日，若足、若不足、若同衣、若不同衣，應即日裁割縫作衣、若綖拼、若淨施、若遣與人，若不裁割縫作衣、若不綖拼、若不淨施、若不遣與人，至三十一日明相出，尼薩耆波逸提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若十日中同衣足者，應裁割、若綖拼、若縫作衣、若作淨施、若遣與人；若不裁割縫作衣、若不綖拼、不淨施、不遣與人，十一日明相出，隨衣多少尼薩耆波逸提。若同衣不足至十一日，同衣足即十一日應裁割縫作衣、若綖拼，若不裁割縫作衣、若不綖拼、若不淨施、若不遣與人，至十二日明相出，隨衣多少盡尼薩耆波逸提。如是乃至二十九日亦如是。若同衣不足三十日，若足、若不足、若同衣、若不同衣，應即日裁割縫作衣、若綖拼、若淨施、若遣與人，若不裁割縫作衣、若不綖拼、若不淨施、若不遣與人，至三十一日明相出，尼薩耆波逸提。

此尼薩耆應捨與僧、若眾多人、若一人，不應別眾捨。若捨不成捨，突吉羅。捨與僧時，當往僧中偏露右肩、脫革屣向上座禮，右膝著地，合掌作如是白：「大德僧聽！我某甲比丘，有爾所衣、過爾所日犯捨墮。我今捨與僧。」捨已當懺悔。受懺人當作白：「大德僧聽！此某甲比丘，有爾所衣、過爾所日犯捨墮。今捨與僧。若僧時到僧忍聽，我受某甲比丘懺。白如是。」作如是白已，然後受懺當語彼人言：「自責汝心。」彼答言：「爾。」僧應即還此比丘衣，白二羯磨應如是與。僧中應差堪能羯磨人如上，當作如是白：「大德僧聽！此某甲比丘有爾所衣、過爾所日犯捨墮，今捨與僧。若僧時到僧忍聽，持此衣還某甲比丘。白如是。」「大德僧聽！此某甲比丘有爾所衣、過爾所日犯捨墮，今捨與僧。僧今持此衣還此某甲比丘。誰諸長老忍僧持此衣還此某甲比丘者默然，誰不忍者說。」「僧已忍與彼某甲比丘衣竟，僧忍，默然故，是事如是持。」若僧中捨衣竟不還者，突吉羅。還時若有人教言：「莫還。」者，突吉羅。若不還，轉作淨施、若遣與人、若持作三衣、若作波利迦羅衣、若故壞、若燒、若作非衣、若數數著壞者，盡突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此尼薩耆應捨與僧、若眾多人、若一人，不應別眾捨。若捨不成捨，突吉羅。捨與僧時，當往僧中偏露右肩、脫革屣向上座禮，右膝著地，合掌作如是白：「大德僧聽！我某甲比丘，有爾所衣、過爾所日犯捨墮。我今捨與僧。」捨已當懺悔。受懺人當作白：「大德僧聽！此某甲比丘，有爾所衣、過爾所日犯捨墮。今捨與僧。若僧時到僧忍聽，我受某甲比丘懺。白如是。」作如是白已，然後受懺當語彼人言：「自責汝心。」彼答言：「爾。」僧應即還此比丘衣，白二羯磨應如是與。僧中應差堪能羯磨人如上，當作如是白：「大德僧聽！此某甲比丘有爾所衣、過爾所日犯捨墮，今捨與僧。若僧時到僧忍聽，持此衣還某甲比丘。白如是。」「大德僧聽！此某甲比丘有爾所衣、過爾所日犯捨墮，今捨與僧。僧今持此衣還此某甲比丘。誰諸長老忍僧持此衣還此某甲比丘者默然，誰不忍者說。」「僧已忍與彼某甲比丘衣竟，僧忍，默然故，是事如是持。」若僧中捨衣竟不還者，突吉羅。還時若有人教言：「莫還。」者，突吉羅。若不還，轉作淨施、若遣與人、若持作三衣、若作波利迦羅衣、若故壞、若燒、若作非衣、若數數著壞者，盡突吉羅。

比丘尼，尼薩耆波逸提；式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。是謂為犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘尼，尼薩耆波逸提；式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。是謂為犯。

不犯者，若十日內同衣足、若裁割、若綖拼、若縫作衣，若同衣不足至十一日，同衣足應裁割、若綖拼、若縫作衣、若淨施、若遣與人，乃至二十九日亦如是。至三十日若足、若不足、若同衣、若不同衣，即日應裁割、若綖拼、若縫作衣、若淨施、若遣與人，不犯。若奪想、若失想、燒想、漂想，不裁割、不綖拼、不縫作衣、不淨施、不遣與人，不犯。若奪衣、若失衣、若燒衣、若漂衣，而取著、若他與著、若作被，不犯。若受寄衣比丘命終、或遠行、或休道、或被賊、或為惡獸所害，若為水所漂，若不裁割、不綖拼、不縫作衣、不遣與人，不犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不犯者，若十日內同衣足、若裁割、若綖拼、若縫作衣，若同衣不足至十一日，同衣足應裁割、若綖拼、若縫作衣、若淨施、若遣與人，乃至二十九日亦如是。至三十日若足、若不足、若同衣、若不同衣，即日應裁割、若綖拼、若縫作衣、若淨施、若遣與人，不犯。若奪想、若失想、燒想、漂想，不裁割、不綖拼、不縫作衣、不淨施、不遣與人，不犯。若奪衣、若失衣、若燒衣、若漂衣，而取著、若他與著、若作被，不犯。若受寄衣比丘命終、或遠行、或休道、或被賊、或為惡獸所害，若為水所漂，若不裁割、不綖拼、不縫作衣、不遣與人，不犯。

不犯者，最初未制戒，癡狂、心亂、痛惱所纏。(三竟) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不犯者，最初未制戒，癡狂、心亂、痛惱所纏。(三竟)

爾時佛在羅閱城迦蘭陀竹園中。時有女人名蓮華色，其父母嫁與欝禪國人，後遂懷妊，彼欲產還父母家，產一女顏貌端正。彼蓮華色與其女共在屋內，時蓮華色夫與蓮華色母私通。時蓮華色有婢見之便語蓮華色。蓮華色聞已內自思惟：「咄！云何女與母同一夫，何用女人身為？」即捨抱上女著屋內而去，往至波羅㮈城住城門外立，身蒙塵土塗跣足破。時城中有長者其婦命終，乘車將從出波羅㮈城至園遊看，見此蓮華色在門外立，顏貌端正而身蒙塵土塗跣破足，便繫意在彼。即至女前問言：「汝屬誰？」蓮華色報言：「我無所屬。」長者復問：「若無所屬，能為我作婦不？」答言：「可爾。」即呼上車同載而歸為婦。後於異時蓮華色夫大集財寶，從波羅㮈往至欝禪國治生，時值彼國童女節會戲笑之日，蓮華色所生女著好服飾亦在其中。此女端正，長者見之即繫念在心，便問傍人：「此是誰女？」報言：「此某甲女。」復問：「住何處？」答言：「在某處。」復問：「在何街巷？」答言：「在某街巷。」長者復問：「其家門戶何向？」答：「向某處。」即往其家問其父言：「此是汝女耶？」答曰：「是我女。」復問：「能嫁與我不？」報曰：「可爾。」長者問：「索幾許物耶？」其父報言：「與我百千兩金即便與之。」其父便莊嚴其女，從欝禪國還至波羅㮈。時蓮華色遙見，便作所生女想視之，此女見蓮華色亦作其母意視之，遂久狎習。蓮華色與女梳頭，問言：「汝是何國人？誰家女耶？」答言：「我是欝禪國人。」復問：「家在何處？在何里巷？門為那向？父為是誰？」其女報言：「我家在某處、里巷某處、門向某處、父名某甲。」復問：「汝母何姓？」女報言：「我不識母。」但聞人言：「母名蓮華色，少捨我去。」時蓮華色心自念言：「此即是我女。」便自怨責：「咄！何用女人身為？云何今日母子復共一夫？」即捨彼家而去，往至羅閱城迦蘭陀竹園。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛在羅閱城迦蘭陀竹園中。時有女人名蓮華色，其父母嫁與欝禪國人，後遂懷妊，彼欲產還父母家，產一女顏貌端正。彼蓮華色與其女共在屋內，時蓮華色夫與蓮華色母私通。時蓮華色有婢見之便語蓮華色。蓮華色聞已內自思惟：「咄！云何女與母同一夫，何用女人身為？」即捨抱上女著屋內而去，往至波羅㮈城住城門外立，身蒙塵土塗跣足破。時城中有長者其婦命終，乘車將從出波羅㮈城至園遊看，見此蓮華色在門外立，顏貌端正而身蒙塵土塗跣破足，便繫意在彼。即至女前問言：「汝屬誰？」蓮華色報言：「我無所屬。」長者復問：「若無所屬，能為我作婦不？」答言：「可爾。」即呼上車同載而歸為婦。後於異時蓮華色夫大集財寶，從波羅㮈往至欝禪國治生，時值彼國童女節會戲笑之日，蓮華色所生女著好服飾亦在其中。此女端正，長者見之即繫念在心，便問傍人：「此是誰女？」報言：「此某甲女。」復問：「住何處？」答言：「在某處。」復問：「在何街巷？」答言：「在某街巷。」長者復問：「其家門戶何向？」答：「向某處。」即往其家問其父言：「此是汝女耶？」答曰：「是我女。」復問：「能嫁與我不？」報曰：「可爾。」長者問：「索幾許物耶？」其父報言：「與我百千兩金即便與之。」其父便莊嚴其女，從欝禪國還至波羅㮈。時蓮華色遙見，便作所生女想視之，此女見蓮華色亦作其母意視之，遂久狎習。蓮華色與女梳頭，問言：「汝是何國人？誰家女耶？」答言：「我是欝禪國人。」復問：「家在何處？在何里巷？門為那向？父為是誰？」其女報言：「我家在某處、里巷某處、門向某處、父名某甲。」復問：「汝母何姓？」女報言：「我不識母。」但聞人言：「母名蓮華色，少捨我去。」時蓮華色心自念言：「此即是我女。」便自怨責：「咄！何用女人身為？云何今日母子復共一夫？」即捨彼家而去，往至羅閱城迦蘭陀竹園。

爾時世尊，與無數大眾圍遶說法，遙見世尊，顏貌端正、諸根寂定、得上調伏、如調龍象、如水澄清、無有塵穢。見已發歡喜心，至世尊所頭面禮足在一面立。時世尊漸為說微妙法，說施說持戒生天之福，呵欲不淨讚歎出離，復說四諦苦集盡道具足分別。時蓮華色即於座上得法眼淨，譬如新淨白疊無有塵垢易以為色，蓮華色得法清淨亦復如是。見法得法得成果證，前白佛言：「願世尊聽我出家，於佛法中修清淨行。」佛告阿難言：「汝將此蓮華色到摩訶波闍波提所令度之。」阿難即受佛教，將詣摩訶波闍波提所語言：「世尊有教令，汝度此婦人。」即度令出家。彼於異時思惟日進，逮得阿羅漢，有大神力。時有眾多比丘尼在空閑處住，時蓮華色比丘尼別在一林中坐思惟。蓮華色住處有賊帥常在中住，蓮華色比丘尼執持威儀禮節庠序，彼賊見已即生善心。後異時賊帥大得猪肉，食噉之餘裹之懸著樹枝言：「此林中若有沙門、婆羅門，有大神力者與之持去。」而心為蓮華色比丘尼。時蓮華色比丘尼天耳聞聲、天眼清淨，即見以白疊裹猪肉懸著樹枝上。夜過已語式叉摩那、沙彌尼：「汝往彼某處樹上，有白疊裹猪肉，取來！」即往取來與蓮華色比丘尼。蓮華色比丘尼勅令煮，至食時自往耆闍崛山上，與諸上座比丘食之。時有一比丘著弊故補納僧伽梨，蓮華色比丘尼見已發慈愍心，即問比丘言：「大德！何故乃著此弊故僧伽梨耶？」答言：「大姊！此盡法故弊壞耳。」蓮華色比丘尼著一貴價僧伽梨，語比丘言：「大德！我持此衣與大德，大德所著衣可與我不？」比丘答言：「可爾。」即脫僧伽梨與比丘尼，彼取比丘弊故衣著之。後於異時，蓮華色著此弊衣往世尊所，頭面禮足在一面立。世尊知而故問言：「汝所著衣何以弊故？」蓮華色比丘尼即以因緣具白世尊。世尊告言：「汝不應如是。蓮華色！聽汝畜持五衣完堅者，餘衣隨意淨施若與人。何以故？婦人著上衣服猶尚不好，何況弊衣。」世尊以此因緣集比丘僧，知而故問彼比丘言：「汝實從蓮華色比丘尼取衣耶？」答曰：「實爾。」世尊以無數方便呵責彼比丘言：「汝所為非，非威儀、非沙門法、非淨行、非隨順行，所不應為。云何從比丘尼取衣？」呵責已，告諸比丘言：「此癡人！多種有漏處，最初犯戒。自今已去與比丘結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘從比丘尼取衣者，尼薩耆波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，與無數大眾圍遶說法，遙見世尊，顏貌端正、諸根寂定、得上調伏、如調龍象、如水澄清、無有塵穢。見已發歡喜心，至世尊所頭面禮足在一面立。時世尊漸為說微妙法，說施說持戒生天之福，呵欲不淨讚歎出離，復說四諦苦集盡道具足分別。時蓮華色即於座上得法眼淨，譬如新淨白疊無有塵垢易以為色，蓮華色得法清淨亦復如是。見法得法得成果證，前白佛言：「願世尊聽我出家，於佛法中修清淨行。」佛告阿難言：「汝將此蓮華色到摩訶波闍波提所令度之。」阿難即受佛教，將詣摩訶波闍波提所語言：「世尊有教令，汝度此婦人。」即度令出家。彼於異時思惟日進，逮得阿羅漢，有大神力。時有眾多比丘尼在空閑處住，時蓮華色比丘尼別在一林中坐思惟。蓮華色住處有賊帥常在中住，蓮華色比丘尼執持威儀禮節庠序，彼賊見已即生善心。後異時賊帥大得猪肉，食噉之餘裹之懸著樹枝言：「此林中若有沙門、婆羅門，有大神力者與之持去。」而心為蓮華色比丘尼。時蓮華色比丘尼天耳聞聲、天眼清淨，即見以白疊裹猪肉懸著樹枝上。夜過已語式叉摩那、沙彌尼：「汝往彼某處樹上，有白疊裹猪肉，取來！」即往取來與蓮華色比丘尼。蓮華色比丘尼勅令煮，至食時自往耆闍崛山上，與諸上座比丘食之。時有一比丘著弊故補納僧伽梨，蓮華色比丘尼見已發慈愍心，即問比丘言：「大德！何故乃著此弊故僧伽梨耶？」答言：「大姊！此盡法故弊壞耳。」蓮華色比丘尼著一貴價僧伽梨，語比丘言：「大德！我持此衣與大德，大德所著衣可與我不？」比丘答言：「可爾。」即脫僧伽梨與比丘尼，彼取比丘弊故衣著之。後於異時，蓮華色著此弊衣往世尊所，頭面禮足在一面立。世尊知而故問言：「汝所著衣何以弊故？」蓮華色比丘尼即以因緣具白世尊。世尊告言：「汝不應如是。蓮華色！聽汝畜持五衣完堅者，餘衣隨意淨施若與人。何以故？婦人著上衣服猶尚不好，何況弊衣。」世尊以此因緣集比丘僧，知而故問彼比丘言：「汝實從蓮華色比丘尼取衣耶？」答曰：「實爾。」世尊以無數方便呵責彼比丘言：「汝所為非，非威儀、非沙門法、非淨行、非隨順行，所不應為。云何從比丘尼取衣？」呵責已，告諸比丘言：「此癡人！多種有漏處，最初犯戒。自今已去與比丘結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘從比丘尼取衣者，尼薩耆波逸提。」

如是世尊與比丘結戒已，諸比丘皆畏慎，不敢從親里比丘尼取衣。佛言：「自今已去聽諸比丘從親里比丘尼取衣。何以故？若非親里亦不籌量，不能知可取、不可取，若好、若惡、若故、若新。若是親里籌量，知有無，可取、不可取，若好、若惡、若新、若故。自今已去當如是結戒：若比丘從非親里比丘尼取衣者，尼薩耆波逸提。」如是世尊與比丘結戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是世尊與比丘結戒已，諸比丘皆畏慎，不敢從親里比丘尼取衣。佛言：「自今已去聽諸比丘從親里比丘尼取衣。何以故？若非親里亦不籌量，不能知可取、不可取，若好、若惡、若故、若新。若是親里籌量，知有無，可取、不可取，若好、若惡、若新、若故。自今已去當如是結戒：若比丘從非親里比丘尼取衣者，尼薩耆波逸提。」如是世尊與比丘結戒。

時祇洹中二部僧得施衣共分，時比丘尼衣比丘錯得，比丘衣比丘尼錯得。時比丘尼持衣至僧伽藍中語比丘言：「我持此衣與大德，大德衣與我。」諸比丘報言：「佛不聽我等取非親里比丘尼衣。」時諸比丘以此因緣具白世尊。世尊告諸比丘：「自今已去若貿易衣聽。欲說戒者當如是說：若比丘從非親里比丘尼取衣，除貿易，尼薩耆波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時祇洹中二部僧得施衣共分，時比丘尼衣比丘錯得，比丘衣比丘尼錯得。時比丘尼持衣至僧伽藍中語比丘言：「我持此衣與大德，大德衣與我。」諸比丘報言：「佛不聽我等取非親里比丘尼衣。」時諸比丘以此因緣具白世尊。世尊告諸比丘：「自今已去若貿易衣聽。欲說戒者當如是說：若比丘從非親里比丘尼取衣，除貿易，尼薩耆波逸提。」

比丘義如上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘義如上。

非親里者，非父母親里，乃至七世非親里也。親里者，父母親里乃至七世是親里也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非親里者，非父母親里，乃至七世非親里也。親里者，父母親里乃至七世是親里也。

衣者，有十種，如上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 衣者，有十種，如上。

貿易者，以衣貿衣、以衣易非衣、或以非衣貿衣，或以若鍼、若筒、若刀、若綖、若小叚物乃至一丸藥貿衣。若比丘從非親里比丘尼取衣，除貿易，尼薩耆波逸提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貿易者，以衣貿衣、以衣易非衣、或以非衣貿衣，或以若鍼、若筒、若刀、若綖、若小叚物乃至一丸藥貿衣。若比丘從非親里比丘尼取衣，除貿易，尼薩耆波逸提。

此尼薩耆當捨與僧、若眾多人、若一人，不得別眾捨。若捨不成捨，突吉羅。捨與僧時，當往僧中偏露右肩、脫革屣、向上座禮，胡跪合掌作如是白：「大德僧聽！我某甲比丘取非親里比丘尼衣犯捨墮，今捨與僧。」捨已當懺悔。前受懺人當作如是白：「大德僧聽！此某甲比丘，取非親里比丘尼衣，犯捨墮。今捨與僧。若僧時到僧忍聽，我受某甲比丘懺。白如是。」白已當受懺，當語彼人言：「自責汝心。」彼答言：「爾。」僧應即還此比丘衣，白二羯磨應如是與。僧當差堪能羯磨人如上，當作如是白：「大德僧聽！某甲比丘，取非親里比丘尼衣，犯捨墮，今捨與僧。若僧時到僧忍聽，還此比丘衣。白如是。」「大德僧聽！此某甲比丘，取非親里比丘尼衣犯，捨墮，今捨與僧。僧今持此衣還此某甲比丘。誰諸長老忍僧持此衣還此某甲比丘者默然，誰不忍者說。」「僧已忍與彼某甲比丘衣竟，僧忍，默然故，是事如是持。」若於僧中捨衣竟，不肯還者，突吉羅。還時若有人教莫還者，突吉羅。若轉作淨施、若遣與人、若自作三衣、或作波利迦羅衣、若故壞、若數數著壞，盡突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此尼薩耆當捨與僧、若眾多人、若一人，不得別眾捨。若捨不成捨，突吉羅。捨與僧時，當往僧中偏露右肩、脫革屣、向上座禮，胡跪合掌作如是白：「大德僧聽！我某甲比丘取非親里比丘尼衣犯捨墮，今捨與僧。」捨已當懺悔。前受懺人當作如是白：「大德僧聽！此某甲比丘，取非親里比丘尼衣，犯捨墮。今捨與僧。若僧時到僧忍聽，我受某甲比丘懺。白如是。」白已當受懺，當語彼人言：「自責汝心。」彼答言：「爾。」僧應即還此比丘衣，白二羯磨應如是與。僧當差堪能羯磨人如上，當作如是白：「大德僧聽！某甲比丘，取非親里比丘尼衣，犯捨墮，今捨與僧。若僧時到僧忍聽，還此比丘衣。白如是。」「大德僧聽！此某甲比丘，取非親里比丘尼衣犯，捨墮，今捨與僧。僧今持此衣還此某甲比丘。誰諸長老忍僧持此衣還此某甲比丘者默然，誰不忍者說。」「僧已忍與彼某甲比丘衣竟，僧忍，默然故，是事如是持。」若於僧中捨衣竟，不肯還者，突吉羅。還時若有人教莫還者，突吉羅。若轉作淨施、若遣與人、若自作三衣、或作波利迦羅衣、若故壞、若數數著壞，盡突吉羅。

比丘尼，突吉羅；式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。是謂為犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘尼，突吉羅；式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。是謂為犯。

不犯者，從親里比丘尼邊取衣，若貿易、為僧為佛圖取者，無犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不犯者，從親里比丘尼邊取衣，若貿易、為僧為佛圖取者，無犯。

無犯者，最初未制戒，癡狂、心亂、痛惱所纏。(四竟) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無犯者，最初未制戒，癡狂、心亂、痛惱所纏。(四竟)

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時尊者迦留陀夷，顏貌端正，偷蘭難陀比丘尼亦復端正。迦留陀夷繫意在偷蘭難陀，偷蘭難陀亦繫意在迦留陀夷。時迦留陀夷乞食時至著衣持鉢，到偷蘭難陀比丘尼所在前露形而坐，比丘尼亦復露形而坐，各各欲心相視。迦留陀夷尋失不淨污安陀會，偷蘭難陀見已語言：「大德！持此衣來我欲為浣。」即脫衣與之。偷蘭難陀比丘尼得此衣已，即於屏處以爪扴取不淨著口中，復以少許著小便道中，後遂有娠。諸比丘尼見已語言：「汝無慚愧作不淨行。」答言：「大姊！我非無慚愧，不犯不淨行。」諸比丘尼言：「汝若不犯不淨行，何故有娠？諸比丘尼不犯不淨行者，何不有娠？」時偷蘭難陀即具說因緣。諸比丘尼聞，中有少欲知足、行頭陀、樂學戒、知慚愧者，以此因緣嫌責迦留陀夷：「云何尊者，乃與偷蘭難陀比丘尼作如是事？」時比丘尼白諸比丘，諸比丘往白佛。佛爾時以此因緣集諸比丘，知而故問迦留陀夷：「汝審與偷蘭難陀比丘尼有如是事不？」答言：「實爾。」佛以無數方便呵責迦留陀夷言：「汝所為非，非威儀、非沙門法、非淨行、非隨順行，所不應為。云何乃與偷蘭難陀比丘尼作如是事？」呵責已，告諸比丘言：「此癡人！多種有漏處，最初犯戒。自今已去與比丘結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘令比丘尼浣故衣，若染、若打，尼薩耆波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時尊者迦留陀夷，顏貌端正，偷蘭難陀比丘尼亦復端正。迦留陀夷繫意在偷蘭難陀，偷蘭難陀亦繫意在迦留陀夷。時迦留陀夷乞食時至著衣持鉢，到偷蘭難陀比丘尼所在前露形而坐，比丘尼亦復露形而坐，各各欲心相視。迦留陀夷尋失不淨污安陀會，偷蘭難陀見已語言：「大德！持此衣來我欲為浣。」即脫衣與之。偷蘭難陀比丘尼得此衣已，即於屏處以爪扴取不淨著口中，復以少許著小便道中，後遂有娠。諸比丘尼見已語言：「汝無慚愧作不淨行。」答言：「大姊！我非無慚愧，不犯不淨行。」諸比丘尼言：「汝若不犯不淨行，何故有娠？諸比丘尼不犯不淨行者，何不有娠？」時偷蘭難陀即具說因緣。諸比丘尼聞，中有少欲知足、行頭陀、樂學戒、知慚愧者，以此因緣嫌責迦留陀夷：「云何尊者，乃與偷蘭難陀比丘尼作如是事？」時比丘尼白諸比丘，諸比丘往白佛。佛爾時以此因緣集諸比丘，知而故問迦留陀夷：「汝審與偷蘭難陀比丘尼有如是事不？」答言：「實爾。」佛以無數方便呵責迦留陀夷言：「汝所為非，非威儀、非沙門法、非淨行、非隨順行，所不應為。云何乃與偷蘭難陀比丘尼作如是事？」呵責已，告諸比丘言：「此癡人！多種有漏處，最初犯戒。自今已去與比丘結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘令比丘尼浣故衣，若染、若打，尼薩耆波逸提。」

如是世尊與比丘結戒，後諸比丘各各有畏慎，不敢令親里比丘尼浣故衣，若染、若打。佛言：「聽諸比丘令親里比丘尼浣故衣，若染、若打。自今已去當如是說戒：若比丘令非親里比丘尼浣故衣，若染、若打，尼薩耆波逸提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是世尊與比丘結戒，後諸比丘各各有畏慎，不敢令親里比丘尼浣故衣，若染、若打。佛言：「聽諸比丘令親里比丘尼浣故衣，若染、若打。自今已去當如是說戒：若比丘令非親里比丘尼浣故衣，若染、若打，尼薩耆波逸提。」

比丘義如上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘義如上。

非親里亦如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非親里亦如上說。

親里者亦如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 親里者亦如上說。

故衣者，乃至一經身著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故衣者，乃至一經身著。

衣者，有十種，如上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 衣者，有十種，如上。

若比丘令非親里比丘尼浣故衣，若染、若打，三尼薩耆波逸提。語使浣染打，彼浣染不打，二尼薩耆波逸提、一突吉羅。語使浣染打，彼浣不染而打，二尼薩耆波逸提、一突吉羅。語使浣染打，彼不浣而染打，二尼薩耆波逸提、一突吉羅。語使浣染打，彼不浣染打，三突吉羅。若比丘使非親里沙彌尼、式叉摩那，浣染打故衣，突吉羅。若使非親里比丘尼浣、染、打新衣，突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若比丘令非親里比丘尼浣故衣，若染、若打，三尼薩耆波逸提。語使浣染打，彼浣染不打，二尼薩耆波逸提、一突吉羅。語使浣染打，彼浣不染而打，二尼薩耆波逸提、一突吉羅。語使浣染打，彼不浣而染打，二尼薩耆波逸提、一突吉羅。語使浣染打，彼不浣染打，三突吉羅。若比丘使非親里沙彌尼、式叉摩那，浣染打故衣，突吉羅。若使非親里比丘尼浣、染、打新衣，突吉羅。

此尼薩耆當捨與僧、若眾多人、若一人，不得別眾捨。若捨不成捨，突吉羅。捨與僧時應往僧中，偏露右肩、脫革屣，向上座禮，右膝著地，合掌如是白：「大德僧聽！我某甲比丘，使非親里比丘尼浣、染、打故衣，犯捨墮，今捨與僧。」捨已當懺悔。前受懺人當作如是白：「大德僧聽！某甲比丘，使非親里比丘尼浣、染、打故衣，犯捨墮，今捨與僧。若僧時到僧忍聽，我受某甲比丘懺。白如是。」白已然後受懺，當語彼人言：「自責汝心。」報言：「爾。」僧應即還此比丘衣，白二羯磨應如是與僧。當差堪能羯磨人如上，作如是白：「大德僧聽！此某甲比丘，使非親里比丘尼浣、染、打故衣，犯捨墮，今捨與僧。若僧時到僧忍聽，持此衣還某甲比丘。白如是。」「大德僧聽！此某甲比丘，使非親里比丘尼浣、染、打故衣，犯捨墮，今捨與僧。僧今持此衣還此比丘。誰諸長老忍僧持此衣還此比丘者默然，誰不忍者說。」「僧已忍與彼某甲比丘衣竟，僧忍，默然故，是事如是持。」是比丘僧中捨衣竟，不肯還者，突吉羅。當還時有人教言：「莫還。」者，突吉羅。若不還，轉作淨施、若遣與人、若復自作三衣、若作波利迦羅衣、若燒、若故壞、若數數著壞，盡突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此尼薩耆當捨與僧、若眾多人、若一人，不得別眾捨。若捨不成捨，突吉羅。捨與僧時應往僧中，偏露右肩、脫革屣，向上座禮，右膝著地，合掌如是白：「大德僧聽！我某甲比丘，使非親里比丘尼浣、染、打故衣，犯捨墮，今捨與僧。」捨已當懺悔。前受懺人當作如是白：「大德僧聽！某甲比丘，使非親里比丘尼浣、染、打故衣，犯捨墮，今捨與僧。若僧時到僧忍聽，我受某甲比丘懺。白如是。」白已然後受懺，當語彼人言：「自責汝心。」報言：「爾。」僧應即還此比丘衣，白二羯磨應如是與僧。當差堪能羯磨人如上，作如是白：「大德僧聽！此某甲比丘，使非親里比丘尼浣、染、打故衣，犯捨墮，今捨與僧。若僧時到僧忍聽，持此衣還某甲比丘。白如是。」「大德僧聽！此某甲比丘，使非親里比丘尼浣、染、打故衣，犯捨墮，今捨與僧。僧今持此衣還此比丘。誰諸長老忍僧持此衣還此比丘者默然，誰不忍者說。」「僧已忍與彼某甲比丘衣竟，僧忍，默然故，是事如是持。」是比丘僧中捨衣竟，不肯還者，突吉羅。當還時有人教言：「莫還。」者，突吉羅。若不還，轉作淨施、若遣與人、若復自作三衣、若作波利迦羅衣、若燒、若故壞、若數數著壞，盡突吉羅。

比丘尼，突吉羅；式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。是謂為犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘尼，突吉羅；式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。是謂為犯。

不犯者，與親里尼故衣浣、染、打，若病浣染打，若為僧佛圖浣染打，若借他衣浣染打者，不犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不犯者，與親里尼故衣浣、染、打，若病浣染打，若為僧佛圖浣染打，若借他衣浣染打者，不犯。

不犯者，最初未制戒，癡狂、心亂、痛惱所纏。(五竟) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不犯者，最初未制戒，癡狂、心亂、痛惱所纏。(五竟)