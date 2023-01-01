四分律卷第五(初分之五)姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四分律卷第五(初分之五)姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

十三僧殘法之四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十三僧殘法之四

世尊爾時以無數方便呵責：「汝云何以五法教諸比丘？廣說如上。提婆達！汝莫斷四聖種。何等四？如上所說。提婆達！汝今莫方便破和合僧，莫方便受破和合僧堅持不捨，汝當與僧和合不鬪諍，同一水乳於佛法中安樂住。是故提婆達！當知破和合僧甚惡艱難得大重罪，破和合僧在泥犁中一劫受罪不可救。」時世尊以無數方便令提婆達破僧心暫息。以無數方便呵責提婆達已，告諸比丘：「聽僧與提婆達呵諫，捨此事故，白四羯磨。眾中應差堪能羯磨者如上，作如是白：『大德僧聽！此提婆達欲方便破和合僧，堅持不捨。若僧時到僧忍聽與作呵諫，捨此事故：「提婆達！汝莫破和合僧堅持不捨，汝提婆達當與僧和合，歡喜不諍同一水乳，於佛法中安樂住。」白如是。』『大德僧聽！此提婆達欲受破和合僧法堅持不捨，今僧與呵諫，捨此事故：「汝莫破和合僧堅持不捨，汝提婆達當與僧和合，歡喜不諍同一水乳，於佛法中安樂住。」誰諸長老忍僧與提婆達呵諫捨此事者默然，誰不忍者說。是初羯磨。』第二、第三亦如是說。『僧已忍與提婆達呵諫捨此事竟，僧忍，默然故，是事如是持。』應作如是呵諫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊爾時以無數方便呵責：「汝云何以五法教諸比丘？廣說如上。提婆達！汝莫斷四聖種。何等四？如上所說。提婆達！汝今莫方便破和合僧，莫方便受破和合僧堅持不捨，汝當與僧和合不鬪諍，同一水乳於佛法中安樂住。是故提婆達！當知破和合僧甚惡艱難得大重罪，破和合僧在泥犁中一劫受罪不可救。」時世尊以無數方便令提婆達破僧心暫息。以無數方便呵責提婆達已，告諸比丘：「聽僧與提婆達呵諫，捨此事故，白四羯磨。眾中應差堪能羯磨者如上，作如是白：『大德僧聽！此提婆達欲方便破和合僧，堅持不捨。若僧時到僧忍聽與作呵諫，捨此事故：「提婆達！汝莫破和合僧堅持不捨，汝提婆達當與僧和合，歡喜不諍同一水乳，於佛法中安樂住。」白如是。』『大德僧聽！此提婆達欲受破和合僧法堅持不捨，今僧與呵諫，捨此事故：「汝莫破和合僧堅持不捨，汝提婆達當與僧和合，歡喜不諍同一水乳，於佛法中安樂住。」誰諸長老忍僧與提婆達呵諫捨此事者默然，誰不忍者說。是初羯磨。』第二、第三亦如是說。『僧已忍與提婆達呵諫捨此事竟，僧忍，默然故，是事如是持。』應作如是呵諫。」

僧為提婆達作如是呵諫白四羯磨，諸比丘以此事故白世尊。世尊告言：「若餘比丘，方便欲破和合僧者，亦當以此白四羯磨呵諫。自今已去為諸比丘結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘欲壞和合僧，方便受壞和合僧法，堅持不捨。彼比丘應諫是比丘：『大德！莫壞和合僧，莫方便壞和合僧，莫受壞僧法堅持不捨。大德！應與僧和合，與僧和合歡喜不諍，同一師學如水乳合，於佛法中有增益安樂住。』是比丘如是諫時堅持不捨，彼比丘應三諫，捨此事故。乃至三諫時，捨者善；不捨者，僧伽婆尸沙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧為提婆達作如是呵諫白四羯磨，諸比丘以此事故白世尊。世尊告言：「若餘比丘，方便欲破和合僧者，亦當以此白四羯磨呵諫。自今已去為諸比丘結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘欲壞和合僧，方便受壞和合僧法，堅持不捨。彼比丘應諫是比丘：『大德！莫壞和合僧，莫方便壞和合僧，莫受壞僧法堅持不捨。大德！應與僧和合，與僧和合歡喜不諍，同一師學如水乳合，於佛法中有增益安樂住。』是比丘如是諫時堅持不捨，彼比丘應三諫，捨此事故。乃至三諫時，捨者善；不捨者，僧伽婆尸沙。」

比丘義如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘義如上說。

和合者，同一羯磨、同一說戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 和合者，同一羯磨、同一說戒。

僧者，四比丘、若五、若十，乃至無數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧者，四比丘、若五、若十，乃至無數。

破者，破有十八事：法非法、律非律、犯不犯、若輕若重、有殘無殘、麁惡非麁惡、常所行、非常所行、制非制、說非說，是為十八。住破僧法者，即住此十八事是。若比丘方便欲破和合僧，受破僧法堅持不捨，彼比丘當諫此比丘言：「大德！莫方便欲破和合僧，莫受破僧法堅持不捨。大德！當與僧和合，歡喜不諍同一水乳，於佛法中有增益安樂住。大德！可捨此事，莫令僧作呵諫而犯重罪。」若用語者善；若不用語者，復令比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，若王、大臣、種種異道沙門、婆羅門求。若餘方比丘聞知其人信用言者應來。若用言者善，若不用言者應作白，作白已應更求：「大德！我已白竟，餘有羯磨在。汝今可捨此事，莫令僧為汝作羯磨更犯重罪。」若用語者善，不用語者應作初羯磨。作初羯磨已應更求：「大德！我已白、作初羯磨竟，餘有二羯磨在。汝可捨此事，莫令僧更為汝作羯磨而犯重罪。」若用語者善，不用語者應作第二羯磨。作第二羯磨已應更求：「大德！我已作白二羯磨竟，餘有一羯磨在。汝可捨此事，莫令僧更為汝作羯磨而犯重罪。」若能捨者善，若不捨者與說第三羯磨竟，僧伽婆尸沙。作白二羯磨竟，捨者，三偷蘭遮。作白一羯磨竟，捨者，二偷蘭遮。作白竟，捨者，一偷蘭遮。若初白未竟捨者，突吉羅。若一切未白，方便欲破和合僧，受破和合僧法堅持不捨，一切突吉羅。若僧為破僧人作呵諫羯磨時，有比丘教言：「莫捨。」此比丘，偷蘭遮。若不呵諫，突吉羅。若比丘尼教言：「莫捨。」尼偷蘭遮。未作呵諫尼教莫捨，突吉羅。除比丘、比丘尼，更有餘人教莫捨，盡突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 破者，破有十八事：法非法、律非律、犯不犯、若輕若重、有殘無殘、麁惡非麁惡、常所行、非常所行、制非制、說非說，是為十八。住破僧法者，即住此十八事是。若比丘方便欲破和合僧，受破僧法堅持不捨，彼比丘當諫此比丘言：「大德！莫方便欲破和合僧，莫受破僧法堅持不捨。大德！當與僧和合，歡喜不諍同一水乳，於佛法中有增益安樂住。大德！可捨此事，莫令僧作呵諫而犯重罪。」若用語者善；若不用語者，復令比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，若王、大臣、種種異道沙門、婆羅門求。若餘方比丘聞知其人信用言者應來。若用言者善，若不用言者應作白，作白已應更求：「大德！我已白竟，餘有羯磨在。汝今可捨此事，莫令僧為汝作羯磨更犯重罪。」若用語者善，不用語者應作初羯磨。作初羯磨已應更求：「大德！我已白、作初羯磨竟，餘有二羯磨在。汝可捨此事，莫令僧更為汝作羯磨而犯重罪。」若用語者善，不用語者應作第二羯磨。作第二羯磨已應更求：「大德！我已作白二羯磨竟，餘有一羯磨在。汝可捨此事，莫令僧更為汝作羯磨而犯重罪。」若能捨者善，若不捨者與說第三羯磨竟，僧伽婆尸沙。作白二羯磨竟，捨者，三偷蘭遮。作白一羯磨竟，捨者，二偷蘭遮。作白竟，捨者，一偷蘭遮。若初白未竟捨者，突吉羅。若一切未白，方便欲破和合僧，受破和合僧法堅持不捨，一切突吉羅。若僧為破僧人作呵諫羯磨時，有比丘教言：「莫捨。」此比丘，偷蘭遮。若不呵諫，突吉羅。若比丘尼教言：「莫捨。」尼偷蘭遮。未作呵諫尼教莫捨，突吉羅。除比丘、比丘尼，更有餘人教莫捨，盡突吉羅。

比丘尼，僧伽婆尸沙；式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。是謂為犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘尼，僧伽婆尸沙；式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。是謂為犯。

不犯者，初諫便捨，若非法別眾作呵諫、非法和合眾作呵諫，法別眾、法相似別眾、法相似和合眾、非法非律非佛所教。若一切未作呵諫，若破惡友、惡知識，若破方便欲破僧者遮令不破，若破方便助破僧者，二三人羯磨，若欲作非法非毘尼羯磨，若為僧、為塔、為和上、同和上、為阿闍梨、同阿闍梨、為知識，作損減、作無住處破者，是謂不犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不犯者，初諫便捨，若非法別眾作呵諫、非法和合眾作呵諫，法別眾、法相似別眾、法相似和合眾、非法非律非佛所教。若一切未作呵諫，若破惡友、惡知識，若破方便欲破僧者遮令不破，若破方便助破僧者，二三人羯磨，若欲作非法非毘尼羯磨，若為僧、為塔、為和上、同和上、為阿闍梨、同阿闍梨、為知識，作損減、作無住處破者，是謂不犯。

不犯者，最初未制戒，癡狂、心亂、痛惱所纏。(十竟) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不犯者，最初未制戒，癡狂、心亂、痛惱所纏。(十竟)

佛在羅閱祇耆闍崛山中，時提婆達故執此五法，復往教諸比丘言：「世尊以無數方便常歎說頭陀，少欲知足、樂出離者，盡形壽乞食、著糞掃衣、露坐、不食酥鹽、不食魚及肉。」時諸比丘語提婆達言：「汝莫破和合僧，莫住破僧法堅持不捨。何以故？與僧和合歡喜不諍同一水乳，於佛法中有增益安樂住。」時提婆達伴黨方便助破和合僧比丘，語諸比丘言：「汝莫呵提婆達所說，提婆達是法語比丘、律語比丘，提婆達所說我等忍可。」諸比丘聞，中有少欲知足、行頭陀、樂學戒、知慚愧者，嫌責提婆達伴黨比丘：「汝等云何言：『提婆達是法語比丘、律語比丘，提婆達所說我等忍可。』」諸比丘嫌責已，往世尊所，頭面禮足在一面坐，以此因緣具白世尊。世尊以此因緣集比丘僧，無數方便呵責提婆達伴黨比丘：「汝所為非，非威儀、非沙門法、非淨行、非隨順行，所不應為。云何語諸比丘言：『莫呵提婆達所說，提婆達是法語比丘、律語比丘，提婆達所說我等忍可。』」爾時世尊以無數方便，呵責提婆達伴黨比丘已，告諸比丘：「聽僧與提婆達伴黨比丘作呵諫，捨此法故，白四羯磨。眾中當差堪能羯磨者如上，作如是白：『大德僧聽！此提婆達伴黨比丘，順從提婆達，作如是言：「汝等諸比丘莫呵提婆達。何以故？提婆達是法語比丘、律語比丘，提婆達所說我等忍可。」若僧時到僧忍聽，僧今與提婆達伴黨比丘作呵諫，捨此事故：「汝等莫言：『提婆達是法語比丘、律語比丘，提婆達所說我等忍可。』然提婆達非法語比丘、非律語比丘，汝莫欲壞和合僧，汝等當助和合僧。大德！與僧和合歡喜不諍同一水乳，於佛法中有增益安樂住。」白如是。』『大德僧聽！此提婆達伴黨比丘，順從提婆達，作如是語：「汝等諸比丘莫呵提婆達，提婆達是法語比丘、律語比丘。提婆達所說我等忍可。」僧今為提婆達伴黨比丘作呵諫，捨此事故：「大德！莫作如是語：『提婆達是法語比丘、律語比丘，提婆達所說我等忍可。』而提婆達非法語比丘、非律語比丘，汝等莫壞和合僧，汝等當助和合僧。大德！與僧和合歡喜不諍同一水乳，於佛法中有增益安樂住。」誰諸長老忍僧呵諫提婆達伴黨比丘令捨此事者默然，誰不忍者說。是初羯磨。』第二、第三亦如是說。『僧已忍呵諫提婆達伴黨比丘令捨此事竟，僧忍，默然故，是事如是持。』當作如是呵諫提婆達伴黨比丘白四羯磨。」諸比丘白佛，佛告諸比丘：「從今已去若有如是伴黨，相助壞和合僧者，亦當作如是呵諫白四羯磨。自今已去與諸比丘結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在羅閱祇耆闍崛山中，時提婆達故執此五法，復往教諸比丘言：「世尊以無數方便常歎說頭陀，少欲知足、樂出離者，盡形壽乞食、著糞掃衣、露坐、不食酥鹽、不食魚及肉。」時諸比丘語提婆達言：「汝莫破和合僧，莫住破僧法堅持不捨。何以故？與僧和合歡喜不諍同一水乳，於佛法中有增益安樂住。」時提婆達伴黨方便助破和合僧比丘，語諸比丘言：「汝莫呵提婆達所說，提婆達是法語比丘、律語比丘，提婆達所說我等忍可。」諸比丘聞，中有少欲知足、行頭陀、樂學戒、知慚愧者，嫌責提婆達伴黨比丘：「汝等云何言：『提婆達是法語比丘、律語比丘，提婆達所說我等忍可。』」諸比丘嫌責已，往世尊所，頭面禮足在一面坐，以此因緣具白世尊。世尊以此因緣集比丘僧，無數方便呵責提婆達伴黨比丘：「汝所為非，非威儀、非沙門法、非淨行、非隨順行，所不應為。云何語諸比丘言：『莫呵提婆達所說，提婆達是法語比丘、律語比丘，提婆達所說我等忍可。』」爾時世尊以無數方便，呵責提婆達伴黨比丘已，告諸比丘：「聽僧與提婆達伴黨比丘作呵諫，捨此法故，白四羯磨。眾中當差堪能羯磨者如上，作如是白：『大德僧聽！此提婆達伴黨比丘，順從提婆達，作如是言：「汝等諸比丘莫呵提婆達。何以故？提婆達是法語比丘、律語比丘，提婆達所說我等忍可。」若僧時到僧忍聽，僧今與提婆達伴黨比丘作呵諫，捨此事故：「汝等莫言：『提婆達是法語比丘、律語比丘，提婆達所說我等忍可。』然提婆達非法語比丘、非律語比丘，汝莫欲壞和合僧，汝等當助和合僧。大德！與僧和合歡喜不諍同一水乳，於佛法中有增益安樂住。」白如是。』『大德僧聽！此提婆達伴黨比丘，順從提婆達，作如是語：「汝等諸比丘莫呵提婆達，提婆達是法語比丘、律語比丘。提婆達所說我等忍可。」僧今為提婆達伴黨比丘作呵諫，捨此事故：「大德！莫作如是語：『提婆達是法語比丘、律語比丘，提婆達所說我等忍可。』而提婆達非法語比丘、非律語比丘，汝等莫壞和合僧，汝等當助和合僧。大德！與僧和合歡喜不諍同一水乳，於佛法中有增益安樂住。」誰諸長老忍僧呵諫提婆達伴黨比丘令捨此事者默然，誰不忍者說。是初羯磨。』第二、第三亦如是說。『僧已忍呵諫提婆達伴黨比丘令捨此事竟，僧忍，默然故，是事如是持。』當作如是呵諫提婆達伴黨比丘白四羯磨。」諸比丘白佛，佛告諸比丘：「從今已去若有如是伴黨，相助壞和合僧者，亦當作如是呵諫白四羯磨。自今已去與諸比丘結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比

丘有餘伴黨、若一、若二、若三乃至無數，彼比丘語是比丘：『大德！莫諫此比丘，此比丘是法語比丘、律語比丘，此比丘所說我等喜樂，此比丘所說我等忍可。』彼比丘言：『大德！莫作是說言：「此比丘法語比丘、律語比丘，此比丘所說我等喜樂，此比丘所說我等忍可。」然此比丘非法語比丘、非律語比丘。大德！莫欲破壞和合僧，汝等當樂欲和合僧。大德！與僧和合歡喜不諍，同一師學如水乳合，於佛法中有增益安樂住。』是比丘如是諫時堅持不捨，彼比丘應三諫，捨是事故。乃至三諫，捨者善；不捨者，僧伽婆尸沙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 丘有餘伴黨、若一、若二、若三乃至無數，彼比丘語是比丘：『大德！莫諫此比丘，此比丘是法語比丘、律語比丘，此比丘所說我等喜樂，此比丘所說我等忍可。』彼比丘言：『大德！莫作是說言：「此比丘法語比丘、律語比丘，此比丘所說我等喜樂，此比丘所說我等忍可。」然此比丘非法語比丘、非律語比丘。大德！莫欲破壞和合僧，汝等當樂欲和合僧。大德！與僧和合歡喜不諍，同一師學如水乳合，於佛法中有增益安樂住。』是比丘如是諫時堅持不捨，彼比丘應三諫，捨是事故。乃至三諫，捨者善；不捨者，僧伽婆尸沙。」

比丘義如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘義如上說。

順從者有二順從：法順從、衣食順從。法順從者，以法教授，增戒、增心、增慧，諷誦承受。衣食順從者，給與衣被、飯食、床臥、敷具、病瘦醫藥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 順從者有二順從：法順從、衣食順從。法順從者，以法教授，增戒、增心、增慧，諷誦承受。衣食順從者，給與衣被、飯食、床臥、敷具、病瘦醫藥。

伴黨者，若四、若過四人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 伴黨者，若四、若過四人。

助伴黨語者，若一、若二、若三、若眾多。若比丘作非法群黨，語諸比丘言：「大德！汝莫諫此比丘，此比丘是法語比丘、律語比丘。此比丘所說我等忍可。」「汝莫作是語：『此比丘是法語比丘、律語比丘。此比丘所說我等忍可。』而此比丘非法語比丘非、律語比丘，汝等莫壞和合僧，當助和合僧。大德！與僧和合歡喜不諍同一水乳，於佛法中有增益安樂住。可捨此事，勿為僧所呵更犯重罪。」若隨語者善，若不隨語者當白。白已當語彼人言：「我已白，餘有羯磨在，汝可捨此事，勿為僧所呵更犯重罪。」若隨語者善，若不隨語者當作初羯磨。作初羯磨已，當語彼人言：「我已白及初羯磨，餘有二羯磨在，可捨此事，勿為僧所呵更犯重罪。」若隨語者善，不隨語者當作第二羯磨。作第二羯磨已，當語彼人言：「已白二羯磨竟，餘有一羯磨在，汝可捨此事，勿為僧所呵更犯重罪。」若隨語者善，不隨語者作三羯磨。作三羯磨竟，僧伽婆尸沙。白竟二羯磨捨者，三偷蘭遮。白竟一羯磨捨者，二偷蘭遮。白竟捨者，一偷蘭遮。作白未竟捨者，突吉羅。若未白，一切隨破僧伴黨，盡突吉羅。若比丘諫群黨比丘時，更有餘比丘語：「莫捨。」此比丘，偷蘭遮。若未作呵諫，突吉羅。若比丘諫群黨比丘時，比丘尼語：「堅持莫捨。」者，尼偷蘭遮。若未作諫，尼言：「莫捨。」者，突吉羅。除比丘比丘尼，餘人教言：「莫捨。」盡突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 助伴黨語者，若一、若二、若三、若眾多。若比丘作非法群黨，語諸比丘言：「大德！汝莫諫此比丘，此比丘是法語比丘、律語比丘。此比丘所說我等忍可。」「汝莫作是語：『此比丘是法語比丘、律語比丘。此比丘所說我等忍可。』而此比丘非法語比丘非、律語比丘，汝等莫壞和合僧，當助和合僧。大德！與僧和合歡喜不諍同一水乳，於佛法中有增益安樂住。可捨此事，勿為僧所呵更犯重罪。」若隨語者善，若不隨語者當白。白已當語彼人言：「我已白，餘有羯磨在，汝可捨此事，勿為僧所呵更犯重罪。」若隨語者善，若不隨語者當作初羯磨。作初羯磨已，當語彼人言：「我已白及初羯磨，餘有二羯磨在，可捨此事，勿為僧所呵更犯重罪。」若隨語者善，不隨語者當作第二羯磨。作第二羯磨已，當語彼人言：「已白二羯磨竟，餘有一羯磨在，汝可捨此事，勿為僧所呵更犯重罪。」若隨語者善，不隨語者作三羯磨。作三羯磨竟，僧伽婆尸沙。白竟二羯磨捨者，三偷蘭遮。白竟一羯磨捨者，二偷蘭遮。白竟捨者，一偷蘭遮。作白未竟捨者，突吉羅。若未白，一切隨破僧伴黨，盡突吉羅。若比丘諫群黨比丘時，更有餘比丘語：「莫捨。」此比丘，偷蘭遮。若未作呵諫，突吉羅。若比丘諫群黨比丘時，比丘尼語：「堅持莫捨。」者，尼偷蘭遮。若未作諫，尼言：「莫捨。」者，突吉羅。除比丘比丘尼，餘人教言：「莫捨。」盡突吉羅。

比丘尼，僧伽婆尸沙；式叉磨那、沙彌、沙彌尼，突吉羅，是謂為犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘尼，僧伽婆尸沙；式叉磨那、沙彌、沙彌尼，突吉羅，是謂為犯。

不犯者，初語時捨，非法別眾、非法和合眾、法別眾、法相似別眾、法相似和合眾，非法、非律、非佛所教，若一切未作呵諫，不犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不犯者，初語時捨，非法別眾、非法和合眾、法別眾、法相似別眾、法相似和合眾，非法、非律、非佛所教，若一切未作呵諫，不犯。

不犯者，最初未制戒，癡狂、心亂、痛惱所纏。(十一竟) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不犯者，最初未制戒，癡狂、心亂、痛惱所纏。(十一竟)

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，時䩭連有二比丘：一名阿濕婆，二名富那婆娑，在䩭連行惡行污他家，污他家亦見亦聞，行惡行亦見亦聞。彼作如是非法行，自種華樹、教人種花樹，自溉灌、教人溉灌，自摘花、教人摘花，自作華鬘、教人作華鬘，自以綫貫繫、若教人綫貫繫，自持花、教人持花，自持華鬘與人、教人持華鬘與人。若彼村落中有婦女、若童女，共同一床坐起，同一器飲食，言語、戲笑，或自歌舞倡伎，或他作已唱和，或俳說，或彈鼓簧、吹貝，作孔雀音或作眾鳥鳴，或走或佯跛行，或嘯、或自作弄身、或受雇戲笑。時有眾多比丘，從迦尸國漸漸遊行，至䩭連止宿。晨朝著衣持鉢入村乞食，法服齊整，行步庠序，低目直前，不左右顧視，以次乞食。時諸居士見已自相謂言：「此是何人低目而行，不左右顧視，亦不言笑，亦不周接，亦不善言問訊，我等不應與其飲食。我等阿濕婆、富那婆娑二人，亦不低目而行，左右顧視與人周接、善言問訊，應與飲食供養。」時彼比丘在䩭連乞食困乃得之，彼自念言：「此住處惡，惡比丘在此住，彼作如是惡乃至受雇戲笑。」時諸比丘即從䩭連往至舍衛城，到世尊所，頭面禮足在一面坐。爾時世尊慰問客比丘言：「汝等住止安樂不？眾僧和合不？不以飲食為苦耶？」諸比丘白世尊：「大德！住止安樂眾僧和合，我曹從迦尸國遊行至䩭連。」以上因緣具白世尊。世尊爾時以無數方便遙呵責阿濕婆、富那婆娑二比丘：「汝所為非，非威儀非沙門法、非淨行、非隨順行，所不應為。云何阿濕婆、富那婆娑，在䩭連污他家、行惡行，污他家亦見亦聞、行惡行亦見亦聞，乃至受雇戲笑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，時䩭連有二比丘：一名阿濕婆，二名富那婆娑，在䩭連行惡行污他家，污他家亦見亦聞，行惡行亦見亦聞。彼作如是非法行，自種華樹、教人種花樹，自溉灌、教人溉灌，自摘花、教人摘花，自作華鬘、教人作華鬘，自以綫貫繫、若教人綫貫繫，自持花、教人持花，自持華鬘與人、教人持華鬘與人。若彼村落中有婦女、若童女，共同一床坐起，同一器飲食，言語、戲笑，或自歌舞倡伎，或他作已唱和，或俳說，或彈鼓簧、吹貝，作孔雀音或作眾鳥鳴，或走或佯跛行，或嘯、或自作弄身、或受雇戲笑。時有眾多比丘，從迦尸國漸漸遊行，至䩭連止宿。晨朝著衣持鉢入村乞食，法服齊整，行步庠序，低目直前，不左右顧視，以次乞食。時諸居士見已自相謂言：「此是何人低目而行，不左右顧視，亦不言笑，亦不周接，亦不善言問訊，我等不應與其飲食。我等阿濕婆、富那婆娑二人，亦不低目而行，左右顧視與人周接、善言問訊，應與飲食供養。」時彼比丘在䩭連乞食困乃得之，彼自念言：「此住處惡，惡比丘在此住，彼作如是惡乃至受雇戲笑。」時諸比丘即從䩭連往至舍衛城，到世尊所，頭面禮足在一面坐。爾時世尊慰問客比丘言：「汝等住止安樂不？眾僧和合不？不以飲食為苦耶？」諸比丘白世尊：「大德！住止安樂眾僧和合，我曹從迦尸國遊行至䩭連。」以上因緣具白世尊。世尊爾時以無數方便遙呵責阿濕婆、富那婆娑二比丘：「汝所為非，非威儀非沙門法、非淨行、非隨順行，所不應為。云何阿濕婆、富那婆娑，在䩭連污他家、行惡行，污他家亦見亦聞、行惡行亦見亦聞，乃至受雇戲笑。」

時世尊以無數方便呵責已，告舍利弗、目連：「汝等二人，往䩭連與阿濕婆、富那婆娑作羯磨。何以故？是汝等弟子故。應作白四羯磨，應如是作：集僧已為彼二人作舉，作舉已為作憶念，作憶念已應與罪。眾中應差堪能羯磨人如上，作如是白：『大德僧聽！此阿濕婆、富那婆娑在䩭連污他家、行惡行，污他家亦見亦聞、行惡行亦見亦聞。若僧時到僧忍聽，今僧為阿濕婆、富那婆娑作擯羯磨。「汝等污他家、行惡行，污他家亦見亦聞、行惡行亦見亦聞。汝等行惡行，出去，不應在此住。」白如是。』『大德僧聽！此阿濕婆、富那婆娑在䩭連污他家、行惡行，污他家亦見亦聞、行惡行亦見亦聞。今僧與阿濕婆、富那婆娑作擯羯磨：「此二人污他家、行惡行，污他家亦見亦聞、行惡行亦見亦聞。汝等污他家出去，不應在此住。」誰諸長老忍僧為此二人作擯羯磨者默然，誰不忍者說。此是初羯磨。』第二，第三亦如是說。『僧已忍與阿濕婆、富那婆娑作擯羯磨竟，僧忍，默然故，是事如是持。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時世尊以無數方便呵責已，告舍利弗、目連：「汝等二人，往䩭連與阿濕婆、富那婆娑作羯磨。何以故？是汝等弟子故。應作白四羯磨，應如是作：集僧已為彼二人作舉，作舉已為作憶念，作憶念已應與罪。眾中應差堪能羯磨人如上，作如是白：『大德僧聽！此阿濕婆、富那婆娑在䩭連污他家、行惡行，污他家亦見亦聞、行惡行亦見亦聞。若僧時到僧忍聽，今僧為阿濕婆、富那婆娑作擯羯磨。「汝等污他家、行惡行，污他家亦見亦聞、行惡行亦見亦聞。汝等行惡行，出去，不應在此住。」白如是。』『大德僧聽！此阿濕婆、富那婆娑在䩭連污他家、行惡行，污他家亦見亦聞、行惡行亦見亦聞。今僧與阿濕婆、富那婆娑作擯羯磨：「此二人污他家、行惡行，污他家亦見亦聞、行惡行亦見亦聞。汝等污他家出去，不應在此住。」誰諸長老忍僧為此二人作擯羯磨者默然，誰不忍者說。此是初羯磨。』第二，第三亦如是說。『僧已忍與阿濕婆、富那婆娑作擯羯磨竟，僧忍，默然故，是事如是持。』」

爾時舍利弗、目連聞佛教已，即從坐起禮佛足遶三匝而去。舍利弗、目連著衣持鉢與五百大比丘眾俱，從迦尸國遊行至䩭連。時阿濕婆、富那婆娑，聞舍利弗、目連將五百大比丘眾俱從迦尸國遊行來至䩭連，必為我等作擯羯磨。彼二人即往詣諸居士所語言：「今有二比丘來：一名舍利弗，二名目連。其一比丘善能幻術飛行虛空，第二比丘行惡行自能說法，汝等好自觀察莫為彼所惑。」時舍利弗、目連從迦尸國漸漸遊行，來至䩭連止宿。晨朝著衣持鉢入村乞食，大目連現神足踊身空中，舍利弗親自說法。時諸居士見已自相謂言：「此二比丘：一善知幻術飛行空中，第二比丘行惡行自能說法。」時舍利弗、目連，即為䩭連諸居士說法令得信樂。時尊者舍利弗、目連食訖洗鉢還至住處，以此因緣集比丘僧，集僧已為阿濕婆、富那婆娑作舉，作舉已為作憶念，作憶念已與罪。時舍利弗在眾中即作羯磨如上說時，阿濕婆、富那婆娑僧為作羯磨時作是言：「眾僧有愛、有恚、有怖、有癡，更有餘同罪比丘，有驅者、有不驅者，而獨驅我。」時舍利弗、目連在䩭連為阿濕婆、富那婆娑作羯磨已，還舍衛國祇樹給孤獨園，至世尊所，頭面禮足在一面坐，一面坐已白佛言：「我等已於䩭連與阿濕婆、富那婆娑作擯羯磨已。眾僧作擯羯磨時，阿濕婆、富那婆娑作如是言：『眾僧有愛、有恚、有怖、有癡，有如是同罪比丘，有驅者、有不驅者。』」爾時世尊以無數方便，遙訶責阿濕婆、富那婆娑：「汝所為非，非威儀、非沙門、法非淨行、非隨順行，所不應為。云何眾僧與作擯羯磨時言：『眾僧有愛、有恚、有怖、有癡，有如是同罪比丘，有驅者、有不驅者。』」世尊以無數方便呵責彼阿濕婆、富那婆娑已，告諸比丘：「自今已去，聽僧與阿濕婆、富那婆娑作呵諫白四羯磨。眾中應差堪能羯磨人如上，應作如是白：『大德僧聽！此阿濕婆、富那婆娑在䩭連，僧與作擯羯磨時便作是言：「僧有愛、有恚、有怖、有癡，有如是同罪比丘，有驅者、有不驅者。」若僧時到僧忍聽，今僧與阿濕婆、富那婆娑作呵諫，捨此事故：「汝等莫作是言：『僧有愛、有恚、有怖、有癡，有如是同罪比丘，有驅者、有不驅者。』而諸比丘不愛、不恚、不怖、不癡。汝等污他家、行惡行，污他家亦見亦聞、行惡行亦見亦聞。汝等污他家、行惡行。」白如是。』『大德僧聽！此阿濕婆、富那婆娑在䩭連，僧與作羯磨時便作是言：「僧有愛、有恚、有怖、有癡，有如是同罪比丘，有驅者、有不驅者。」僧今與阿濕婆、富那婆娑作呵諫，捨此事故：「汝等莫作是言：『僧有愛、有恚、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時舍利弗、目連聞佛教已，即從坐起禮佛足遶三匝而去。舍利弗、目連著衣持鉢與五百大比丘眾俱，從迦尸國遊行至䩭連。時阿濕婆、富那婆娑，聞舍利弗、目連將五百大比丘眾俱從迦尸國遊行來至䩭連，必為我等作擯羯磨。彼二人即往詣諸居士所語言：「今有二比丘來：一名舍利弗，二名目連。其一比丘善能幻術飛行虛空，第二比丘行惡行自能說法，汝等好自觀察莫為彼所惑。」時舍利弗、目連從迦尸國漸漸遊行，來至䩭連止宿。晨朝著衣持鉢入村乞食，大目連現神足踊身空中，舍利弗親自說法。時諸居士見已自相謂言：「此二比丘：一善知幻術飛行空中，第二比丘行惡行自能說法。」時舍利弗、目連，即為䩭連諸居士說法令得信樂。時尊者舍利弗、目連食訖洗鉢還至住處，以此因緣集比丘僧，集僧已為阿濕婆、富那婆娑作舉，作舉已為作憶念，作憶念已與罪。時舍利弗在眾中即作羯磨如上說時，阿濕婆、富那婆娑僧為作羯磨時作是言：「眾僧有愛、有恚、有怖、有癡，更有餘同罪比丘，有驅者、有不驅者，而獨驅我。」時舍利弗、目連在䩭連為阿濕婆、富那婆娑作羯磨已，還舍衛國祇樹給孤獨園，至世尊所，頭面禮足在一面坐，一面坐已白佛言：「我等已於䩭連與阿濕婆、富那婆娑作擯羯磨已。眾僧作擯羯磨時，阿濕婆、富那婆娑作如是言：『眾僧有愛、有恚、有怖、有癡，有如是同罪比丘，有驅者、有不驅者。』」爾時世尊以無數方便，遙訶責阿濕婆、富那婆娑：「汝所為非，非威儀、非沙門、法非淨行、非隨順行，所不應為。云何眾僧與作擯羯磨時言：『眾僧有愛、有恚、有怖、有癡，有如是同罪比丘，有驅者、有不驅者。』」世尊以無數方便呵責彼阿濕婆、富那婆娑已，告諸比丘：「自今已去，聽僧與阿濕婆、富那婆娑作呵諫白四羯磨。眾中應差堪能羯磨人如上，應作如是白：『大德僧聽！此阿濕婆、富那婆娑在䩭連，僧與作擯羯磨時便作是言：「僧有愛、有恚、有怖、有癡，有如是同罪比丘，有驅者、有不驅者。」若僧時到僧忍聽，今僧與阿濕婆、富那婆娑作呵諫，捨此事故：「汝等莫作是言：『僧有愛、有恚、有怖、有癡，有如是同罪比丘，有驅者、有不驅者。』而諸比丘不愛、不恚、不怖、不癡。汝等污他家、行惡行，污他家亦見亦聞、行惡行亦見亦聞。汝等污他家、行惡行。」白如是。』『大德僧聽！此阿濕婆、富那婆娑在䩭連，僧與作羯磨時便作是言：「僧有愛、有恚、有怖、有癡，有如是同罪比丘，有驅者、有不驅者。」僧今與阿濕婆、富那婆娑作呵諫，捨此事故：「汝等莫作是言：『僧有愛、有恚、

有怖、有癡，有如是同罪比丘，有驅者、有不驅者。』而諸比丘不愛、不恚、不怖、不癡。汝等污他家、行惡行，污他家亦見亦聞、行惡行亦見亦聞。汝等污他家、行惡行。」誰諸長老忍僧與阿濕婆、富那婆娑作呵諫捨此事者默然，誰不忍者說。是初羯磨。』第二、第三亦如是說。『僧已忍與阿濕婆、富那婆娑作呵諫捨此事竟，僧忍，默然故，是事如是持。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有怖、有癡，有如是同罪比丘，有驅者、有不驅者。』而諸比丘不愛、不恚、不怖、不癡。汝等污他家、行惡行，污他家亦見亦聞、行惡行亦見亦聞。汝等污他家、行惡行。」誰諸長老忍僧與阿濕婆、富那婆娑作呵諫捨此事者默然，誰不忍者說。是初羯磨。』第二、第三亦如是說。『僧已忍與阿濕婆、富那婆娑作呵諫捨此事竟，僧忍，默然故，是事如是持。』」

如是與阿濕婆、富那婆娑作呵諫白四羯磨已，時諸比丘往白佛，佛言：「若有餘比丘，若僧已擯、若擯時、若未擯，作如是言：『僧有愛、有恚、有怖、有癡。』亦應如是與作呵諫白四羯磨呵諫。自今已去與諸比丘結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘依聚落、若城邑住，污他家、行惡行，污他家亦見亦聞、行惡行亦見亦聞。諸比丘當語是比丘言：『大德！污他家、行惡行，污他家亦見亦聞、行惡行亦見亦聞。大德！汝污他家、行惡行，今可遠此聚落去，不須住此。』是比丘語彼比丘作是語：『大德！諸比丘有愛、有恚、有怖、有癡，有如是同罪比丘，有驅者、有不驅者。』諸比丘報言：『大德！莫作是語：「有愛、有恚、有怖、有癡，有如是同罪比丘，有驅者、有不驅者。」而諸比丘不愛、不恚、不怖、不癡。大德！污他家行惡行，污他家亦見亦聞，行惡行亦見亦聞。』是比丘如是諫時，堅持不捨者，彼比丘應再三諫，捨此事故。乃至三諫，捨者善；不捨者，僧伽婆尸沙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是與阿濕婆、富那婆娑作呵諫白四羯磨已，時諸比丘往白佛，佛言：「若有餘比丘，若僧已擯、若擯時、若未擯，作如是言：『僧有愛、有恚、有怖、有癡。』亦應如是與作呵諫白四羯磨呵諫。自今已去與諸比丘結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘依聚落、若城邑住，污他家、行惡行，污他家亦見亦聞、行惡行亦見亦聞。諸比丘當語是比丘言：『大德！污他家、行惡行，污他家亦見亦聞、行惡行亦見亦聞。大德！汝污他家、行惡行，今可遠此聚落去，不須住此。』是比丘語彼比丘作是語：『大德！諸比丘有愛、有恚、有怖、有癡，有如是同罪比丘，有驅者、有不驅者。』諸比丘報言：『大德！莫作是語：「有愛、有恚、有怖、有癡，有如是同罪比丘，有驅者、有不驅者。」而諸比丘不愛、不恚、不怖、不癡。大德！污他家行惡行，污他家亦見亦聞，行惡行亦見亦聞。』是比丘如是諫時，堅持不捨者，彼比丘應再三諫，捨此事故。乃至三諫，捨者善；不捨者，僧伽婆尸沙。」

比丘義如上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘義如上。

村者，有四種，如上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 村者，有四種，如上。

聚落城邑者，屬王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聚落城邑者，屬王。

家者，有男有女。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 家者，有男有女。

污他家者，有四種事：依家污家、依利養污家、依親友污家、依僧伽藍污家。云何依家污家？從一家得物與一家。所得物處聞之不喜，所與物處思當報恩，即作是言：「若有與我者我當報之，若不與我者我何故與？」是為依家污家。云何依利養污家？若比丘如法得利，乃至鉢中之餘，或與一居士、不與一居士，彼得者即生是念：「當報其恩，其有與我者我當報之；若不與我，我何故與？」是為依利養污家。云何依親友污家？若比丘依王、若大臣，或為一居士、或不為一居士，所為者即思當報恩：「其為我者我當供養，不為我者我不供養。」是為依親友污家。云何依僧伽藍污家？若比丘取僧華果與一居士、不與一居士，即作是念：「其有與我者我當供養，不與我者我不供養。」是為依僧伽藍污家。以此四事故污家，是故言污他家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 污他家者，有四種事：依家污家、依利養污家、依親友污家、依僧伽藍污家。云何依家污家？從一家得物與一家。所得物處聞之不喜，所與物處思當報恩，即作是言：「若有與我者我當報之，若不與我者我何故與？」是為依家污家。云何依利養污家？若比丘如法得利，乃至鉢中之餘，或與一居士、不與一居士，彼得者即生是念：「當報其恩，其有與我者我當報之；若不與我，我何故與？」是為依利養污家。云何依親友污家？若比丘依王、若大臣，或為一居士、或不為一居士，所為者即思當報恩：「其為我者我當供養，不為我者我不供養。」是為依親友污家。云何依僧伽藍污家？若比丘取僧華果與一居士、不與一居士，即作是念：「其有與我者我當供養，不與我者我不供養。」是為依僧伽藍污家。以此四事故污家，是故言污他家。

行惡行者，自種華樹、教人種華樹，乃至受雇戲笑，如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行惡行者，自種華樹、教人種華樹，乃至受雇戲笑，如上說。

若比丘依聚落住，污他家、行惡行，污他家亦見亦聞、行惡行亦見亦聞。彼比丘諫此比丘言：「大德！污他家亦見亦聞、行惡行亦見亦聞。大德！污他家、行惡行。可捨此事，莫為僧所呵更犯重罪。」若隨語者善，若不隨語者應作白。作白已應求言：「大德！已作白，餘有三羯磨在。可捨此事，莫為僧所呵更犯重罪。」若捨者善，若不捨者應作初羯磨。作初羯磨已，應更求：「大德！已作白作初羯磨竟，餘有二羯磨在。大德！可捨此事，莫為僧所呵更犯重罪。」若隨語者善，不隨語者，應作第二羯磨。作第二羯磨已，應更求：「大德！已作第二羯磨已，餘有一羯磨在。大德！可捨此事，莫為僧所呵更犯重罪。」若隨語者善，若不隨語者，作第三羯磨。作第三羯磨已，僧伽婆尸沙。若白二羯磨捨者，三偷蘭遮。若白一羯磨捨者，二偷蘭遮。若白竟捨者，一偷蘭遮。若初白未竟捨者，突吉羅。若未白前言：「僧有愛、有恚、有怖、有癡。」一切突吉羅。若僧作呵諫時，更有餘比丘教莫捨，此比丘偷蘭遮。若未作呵諫者，突吉羅。若僧作呵諫時，有比丘尼教言：「莫捨。」者，尼偷蘭遮。若未作呵諫前教者，尼突吉羅。除比丘比丘尼，餘人教莫捨，呵不呵盡突吉羅。若不看書持往，突吉羅。若為白衣作信使，突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若比丘依聚落住，污他家、行惡行，污他家亦見亦聞、行惡行亦見亦聞。彼比丘諫此比丘言：「大德！污他家亦見亦聞、行惡行亦見亦聞。大德！污他家、行惡行。可捨此事，莫為僧所呵更犯重罪。」若隨語者善，若不隨語者應作白。作白已應求言：「大德！已作白，餘有三羯磨在。可捨此事，莫為僧所呵更犯重罪。」若捨者善，若不捨者應作初羯磨。作初羯磨已，應更求：「大德！已作白作初羯磨竟，餘有二羯磨在。大德！可捨此事，莫為僧所呵更犯重罪。」若隨語者善，不隨語者，應作第二羯磨。作第二羯磨已，應更求：「大德！已作第二羯磨已，餘有一羯磨在。大德！可捨此事，莫為僧所呵更犯重罪。」若隨語者善，若不隨語者，作第三羯磨。作第三羯磨已，僧伽婆尸沙。若白二羯磨捨者，三偷蘭遮。若白一羯磨捨者，二偷蘭遮。若白竟捨者，一偷蘭遮。若初白未竟捨者，突吉羅。若未白前言：「僧有愛、有恚、有怖、有癡。」一切突吉羅。若僧作呵諫時，更有餘比丘教莫捨，此比丘偷蘭遮。若未作呵諫者，突吉羅。若僧作呵諫時，有比丘尼教言：「莫捨。」者，尼偷蘭遮。若未作呵諫前教者，尼突吉羅。除比丘比丘尼，餘人教莫捨，呵不呵盡突吉羅。若不看書持往，突吉羅。若為白衣作信使，突吉羅。

比丘尼，僧伽婆尸沙；式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。是謂為犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘尼，僧伽婆尸沙；式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。是謂為犯。

不犯者，初語時捨，非法別眾、非法和合眾，法別眾、法相似別眾、法相似和合眾，非法、非律、非佛所教，若一切未作呵諫前，若與父母、若與病人、與小兒、與妊娠婦女、與牢獄繫人、與寺中客作者，不犯。若種花樹復教人種供養佛法僧，教人取花供養佛法僧，自造花鬘教人造供養佛法僧，自以線貫花教人貫供養佛法僧，自持花教人持花供養佛法僧，自以線貫華鬘教人貫持供養佛法僧，皆不犯。若人舉手欲打，若被賊、若象、熊羆、師子、虎狼來恐難之處，若擔刺棘來於中走避者，不犯。若渡河溝、渠坑，跳躑者，不犯。若同伴行在後，還顧不見而嘯喚者，不犯。若為父母病、若閉在獄、若為篤信優婆塞有病、若閉在獄看書往、若為塔、為僧、為病比丘事持書往返者，一切不犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不犯者，初語時捨，非法別眾、非法和合眾，法別眾、法相似別眾、法相似和合眾，非法、非律、非佛所教，若一切未作呵諫前，若與父母、若與病人、與小兒、與妊娠婦女、與牢獄繫人、與寺中客作者，不犯。若種花樹復教人種供養佛法僧，教人取花供養佛法僧，自造花鬘教人造供養佛法僧，自以線貫花教人貫供養佛法僧，自持花教人持花供養佛法僧，自以線貫華鬘教人貫持供養佛法僧，皆不犯。若人舉手欲打，若被賊、若象、熊羆、師子、虎狼來恐難之處，若擔刺棘來於中走避者，不犯。若渡河溝、渠坑，跳躑者，不犯。若同伴行在後，還顧不見而嘯喚者，不犯。若為父母病、若閉在獄、若為篤信優婆塞有病、若閉在獄看書往、若為塔、為僧、為病比丘事持書往返者，一切不犯。

不犯者，最初未制戒，癡狂、心亂、痛惱所纏。(十二竟) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不犯者，最初未制戒，癡狂、心亂、痛惱所纏。(十二竟)

爾時佛在拘睒毘國瞿師羅園，時尊者闡陀比丘惡性不受人語，語諸比丘言：「汝莫語我若好若惡，我亦不語諸大德若好若惡。諸大德止！莫有所說。何用教我為？我應教諸大德！何以故？我聖主得正覺故，譬如大水初來漂諸草木積在一處，諸大德亦復如是，種種姓、種種名、種種家出家，集在一處。亦如大風吹諸草木集在一處，諸大德亦如是，種種姓、種種名、種種家出家，集在一處。是故諸大德，不應教我，我應教諸大德！何以故？我聖主得正覺故。」時諸比丘聞，中有少欲知足、行頭陀、樂學戒知慚愧者，嫌責闡陀比丘：「云何惡性不受人語，語諸比丘言：『諸大德！莫語我若好若惡，我亦不語諸大德若好若惡。諸大德且止，莫有所說。何用教授我為？我應教諸大德！何以故？我聖主得正覺故。譬如大水初來漂諸草木集在一處，亦如大風吹諸草木聚在一處，諸大德亦復如是，種種姓、種種名、種種家出家，集在一處。是故我應教諸大德，諸大德不應教我。何以故？我聖主得正覺故。』」諸比丘往到世尊所，頭面禮足在一面坐，以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧，以無數方便呵責闡陀比丘：「汝所為非，非威儀、非沙門法、非淨行、非隨順行，所不應為。云何闡陀惡性不受人語，廣說如上，乃至我聖主得正覺。」時世尊呵責闡陀已，告諸比丘：「聽僧與闡陀比丘作呵諫白四羯磨。如是呵諫。僧中應差堪能羯磨者如上，作如是白：『大德僧聽！此闡陀比丘惡性不受人語，諸比丘以戒律如法教授，自作不可共語，語諸比丘言：「大德！莫語我若好若惡，我亦不語諸大德若好若惡。大德且止，不須教我。」若僧時到僧忍聽，僧今與闡陀比丘作呵諫捨此事故：「汝闡陀莫自作不可共語，當作可共語。闡陀汝應如法諫諸比丘，諸比丘亦當如法諫汝，如是佛弟子眾得增益，展轉相教、展轉相諫、展轉懺悔。」白如是。』『大德僧聽！此闡陀比丘惡性不受人語，諸比丘以戒律如法教授，自作不可共語，語諸比丘言：「大德！莫語我若好若惡，我亦不語諸大德若好若惡。大德且止，不須教我。」今僧為闡陀比丘作呵諫捨此事故：「汝闡陀莫自作不可共語，當作可共語。汝當如法諫諸比丘，諸比丘亦當如法諫汝。如是佛弟子眾得增益，展轉相教、展轉相諫、展轉懺悔。」誰諸長老忍僧為闡陀比丘作呵諫捨此事者默然，誰不忍者說。是初羯磨。』第二、第三亦如是說。『僧已忍與闡陀比丘作呵諫捨此事竟，僧忍，默然故，是事如是持。』當如是呵諫。」僧與闡陀比丘作呵諫白四羯磨，令捨此事已。諸比丘白佛，佛言：「若有餘比丘，惡 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛在拘睒毘國瞿師羅園，時尊者闡陀比丘惡性不受人語，語諸比丘言：「汝莫語我若好若惡，我亦不語諸大德若好若惡。諸大德止！莫有所說。何用教我為？我應教諸大德！何以故？我聖主得正覺故，譬如大水初來漂諸草木積在一處，諸大德亦復如是，種種姓、種種名、種種家出家，集在一處。亦如大風吹諸草木集在一處，諸大德亦如是，種種姓、種種名、種種家出家，集在一處。是故諸大德，不應教我，我應教諸大德！何以故？我聖主得正覺故。」時諸比丘聞，中有少欲知足、行頭陀、樂學戒知慚愧者，嫌責闡陀比丘：「云何惡性不受人語，語諸比丘言：『諸大德！莫語我若好若惡，我亦不語諸大德若好若惡。諸大德且止，莫有所說。何用教授我為？我應教諸大德！何以故？我聖主得正覺故。譬如大水初來漂諸草木集在一處，亦如大風吹諸草木聚在一處，諸大德亦復如是，種種姓、種種名、種種家出家，集在一處。是故我應教諸大德，諸大德不應教我。何以故？我聖主得正覺故。』」諸比丘往到世尊所，頭面禮足在一面坐，以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧，以無數方便呵責闡陀比丘：「汝所為非，非威儀、非沙門法、非淨行、非隨順行，所不應為。云何闡陀惡性不受人語，廣說如上，乃至我聖主得正覺。」時世尊呵責闡陀已，告諸比丘：「聽僧與闡陀比丘作呵諫白四羯磨。如是呵諫。僧中應差堪能羯磨者如上，作如是白：『大德僧聽！此闡陀比丘惡性不受人語，諸比丘以戒律如法教授，自作不可共語，語諸比丘言：「大德！莫語我若好若惡，我亦不語諸大德若好若惡。大德且止，不須教我。」若僧時到僧忍聽，僧今與闡陀比丘作呵諫捨此事故：「汝闡陀莫自作不可共語，當作可共語。闡陀汝應如法諫諸比丘，諸比丘亦當如法諫汝，如是佛弟子眾得增益，展轉相教、展轉相諫、展轉懺悔。」白如是。』『大德僧聽！此闡陀比丘惡性不受人語，諸比丘以戒律如法教授，自作不可共語，語諸比丘言：「大德！莫語我若好若惡，我亦不語諸大德若好若惡。大德且止，不須教我。」今僧為闡陀比丘作呵諫捨此事故：「汝闡陀莫自作不可共語，當作可共語。汝當如法諫諸比丘，諸比丘亦當如法諫汝。如是佛弟子眾得增益，展轉相教、展轉相諫、展轉懺悔。」誰諸長老忍僧為闡陀比丘作呵諫捨此事者默然，誰不忍者說。是初羯磨。』第二、第三亦如是說。『僧已忍與闡陀比丘作呵諫捨此事竟，僧忍，默然故，是事如是持。』當如是呵諫。」僧與闡陀比丘作呵諫白四羯磨，令捨此事已。諸比丘白佛，佛言：「若有餘比丘，惡

性不受人語者，僧亦當與作如是呵諫白四羯磨。自今已去，與諸比丘結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘惡性不受人語，於戒法中諸比丘如法諫已，自身不受諫，語言：『諸大德！莫向我說若好若惡，我亦不向諸大德說若好若惡。諸大德且止，莫諫我。』彼比丘諫是比丘言：『大德！莫自身不受諫語，大德！自身當受諫語。大德如法諫諸比丘，諸比丘亦如法諫大德！如是佛弟子眾得增益，展轉相諫、展轉相教、展轉懺悔。』是比丘如是諫時堅持不捨，彼比丘應三諫捨是事故。乃至三諫，捨者善；不捨者，僧伽婆尸沙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 性不受人語者，僧亦當與作如是呵諫白四羯磨。自今已去，與諸比丘結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘惡性不受人語，於戒法中諸比丘如法諫已，自身不受諫，語言：『諸大德！莫向我說若好若惡，我亦不向諸大德說若好若惡。諸大德且止，莫諫我。』彼比丘諫是比丘言：『大德！莫自身不受諫語，大德！自身當受諫語。大德如法諫諸比丘，諸比丘亦如法諫大德！如是佛弟子眾得增益，展轉相諫、展轉相教、展轉懺悔。』是比丘如是諫時堅持不捨，彼比丘應三諫捨是事故。乃至三諫，捨者善；不捨者，僧伽婆尸沙。」

比丘義如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘義如上說。

惡性不受語者，不忍、不受人教誨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惡性不受語者，不忍、不受人教誨。

以戒律如法教授者，有七犯聚：波羅夷、僧伽婆尸沙、波逸提、波羅提提舍尼、偷蘭遮、突吉羅、惡說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以戒律如法教授者，有七犯聚：波羅夷、僧伽婆尸沙、波逸提、波羅提提舍尼、偷蘭遮、突吉羅、惡說。

如法者，如法、如律、如佛所教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如法者，如法、如律、如佛所教。

若比丘惡性不受人語，諸比丘以戒律如法教授，自身作不可共語：「大德莫語我若好若惡，我亦不語諸大德若好若惡。大德！且止，不須諫我。」彼比丘諫此比丘言：「大德莫自作不可共語，當作可共語。大德如法諫諸比丘，諸比丘亦當如法諫大德！如是佛弟子眾得增益，展轉相教、展轉相諫、展轉懺悔。大德，可捨此事，莫為僧所呵更犯重罪。」若隨語者善，不隨語者應作白。作白已應更求：「大德！我已作白竟，餘有三羯磨在。大德可捨此事，勿為僧所呵更犯重罪。」若隨語者善，不隨語者作初羯磨。作初羯磨已應更求：「大德！已作白初羯磨竟，餘有二羯磨在。大德！可捨此事，勿為僧所訶更犯重罪。」若隨語者善，不隨語者為說第二羯磨。說第二羯磨已，應更求：「大德！我已作白第二羯磨竟，餘有一羯磨在。大德！可捨此事，勿為僧所呵更犯重罪。」若隨語者善，不隨語者為說第三羯磨。說第三羯磨竟，僧伽婆尸沙。白二羯磨捨者，三偷蘭遮。白一羯磨捨者，二偷蘭遮。白已捨者，一偷蘭遮。作白未竟捨者，突吉羅。未白前惡性不受人語，盡突吉羅。若為惡性作呵諫時，若有餘比丘教言：「莫捨。」此比丘偷蘭遮。若未作呵諫而語者，突吉羅。若比丘尼教言：「莫捨。」此比丘尼偷蘭遮。若未呵諫，突吉羅。除比丘、比丘尼，餘人教莫捨，呵不呵盡突吉羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若比丘惡性不受人語，諸比丘以戒律如法教授，自身作不可共語：「大德莫語我若好若惡，我亦不語諸大德若好若惡。大德！且止，不須諫我。」彼比丘諫此比丘言：「大德莫自作不可共語，當作可共語。大德如法諫諸比丘，諸比丘亦當如法諫大德！如是佛弟子眾得增益，展轉相教、展轉相諫、展轉懺悔。大德，可捨此事，莫為僧所呵更犯重罪。」若隨語者善，不隨語者應作白。作白已應更求：「大德！我已作白竟，餘有三羯磨在。大德可捨此事，勿為僧所呵更犯重罪。」若隨語者善，不隨語者作初羯磨。作初羯磨已應更求：「大德！已作白初羯磨竟，餘有二羯磨在。大德！可捨此事，勿為僧所訶更犯重罪。」若隨語者善，不隨語者為說第二羯磨。說第二羯磨已，應更求：「大德！我已作白第二羯磨竟，餘有一羯磨在。大德！可捨此事，勿為僧所呵更犯重罪。」若隨語者善，不隨語者為說第三羯磨。說第三羯磨竟，僧伽婆尸沙。白二羯磨捨者，三偷蘭遮。白一羯磨捨者，二偷蘭遮。白已捨者，一偷蘭遮。作白未竟捨者，突吉羅。未白前惡性不受人語，盡突吉羅。若為惡性作呵諫時，若有餘比丘教言：「莫捨。」此比丘偷蘭遮。若未作呵諫而語者，突吉羅。若比丘尼教言：「莫捨。」此比丘尼偷蘭遮。若未呵諫，突吉羅。除比丘、比丘尼，餘人教莫捨，呵不呵盡突吉羅。

比丘尼，僧伽婆尸沙；式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。是謂為犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘尼，僧伽婆尸沙；式叉摩那、沙彌、沙彌尼，突吉羅。是謂為犯。

不犯者，初語時捨，非法別眾、非法和合眾，法別眾、法相似別眾、法相似和合眾，非法非律非佛所教，若一切未作呵諫前，不犯。若為無智人呵諫時，語彼如是言：「汝和上、阿闍梨所行亦如是，汝可更學問誦經。」若其事如是，若戲笑語、若疾疾語、若獨語、若夢中語、欲說此錯說彼，是謂不犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不犯者，初語時捨，非法別眾、非法和合眾，法別眾、法相似別眾、法相似和合眾，非法非律非佛所教，若一切未作呵諫前，不犯。若為無智人呵諫時，語彼如是言：「汝和上、阿闍梨所行亦如是，汝可更學問誦經。」若其事如是，若戲笑語、若疾疾語、若獨語、若夢中語、欲說此錯說彼，是謂不犯。

不犯者，最初未制戒，癡狂、心亂、痛惱所纏。(十三竟) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不犯者，最初未制戒，癡狂、心亂、痛惱所纏。(十三竟)

二不定法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二不定法

爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園，迦留陀夷先白衣時有親友婦，名曰齋優婆私，顏貌端正，迦留陀夷亦顏貌端正。迦留陀夷繫意在彼，彼優婆私亦繫意在迦留陀夷。時迦留陀夷，到時著衣持鉢詣齋優婆私家，與共獨屏覆處坐。時迦留陀夷與齋優婆私語。時有毘舍佉母，有小緣事往彼比舍，遙聞迦留陀夷語聲。此優婆私有信樂之心，聞內比丘語聲，作是念：「或能說法。」即就倚壁而聽，但聞說非法語聲。復念言：「聞比丘聲而說非法言，比丘不應作如是語。」即闚看之，見迦留陀夷與齋優婆私共床坐、作非法語。見已便作是念：「此比丘在非法處坐，又說非法言。若此夫主見，當呵罵其婦，生不信心。」時優婆私即還出其舍，疾疾往世尊所，頭面禮足在一面立，以此因緣具白世尊。白世尊已，頭面禮足遶三匝而去。時世尊集比丘僧，知而故問迦留陀夷言：「汝審與齋優婆私獨在屏覆處坐耶？」答言：「實爾。世尊！」世尊以無數方便呵責：「汝所為非，非威儀、非沙門法、非淨行、非隨順行，所不應為。汝今云何與齋優婆私獨在屏覆處坐耶？」時世尊以無數方便，呵責迦留陀夷已，告諸比丘：「迦留陀夷愚人，多種有漏處，最初犯戒。自今已去與比丘結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘共女人獨在屏覆處、障處、可作婬處坐，說非法語。有住信優婆私，於三法中一一法說，若波羅夷、若僧伽婆尸沙、若波逸提。是坐比丘自言：『我犯是罪。』於三法中應一一治，若波羅夷、若僧伽婆尸沙、若波逸提。如住信優婆私所說，應如法治是比丘，是名不定法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園，迦留陀夷先白衣時有親友婦，名曰齋優婆私，顏貌端正，迦留陀夷亦顏貌端正。迦留陀夷繫意在彼，彼優婆私亦繫意在迦留陀夷。時迦留陀夷，到時著衣持鉢詣齋優婆私家，與共獨屏覆處坐。時迦留陀夷與齋優婆私語。時有毘舍佉母，有小緣事往彼比舍，遙聞迦留陀夷語聲。此優婆私有信樂之心，聞內比丘語聲，作是念：「或能說法。」即就倚壁而聽，但聞說非法語聲。復念言：「聞比丘聲而說非法言，比丘不應作如是語。」即闚看之，見迦留陀夷與齋優婆私共床坐、作非法語。見已便作是念：「此比丘在非法處坐，又說非法言。若此夫主見，當呵罵其婦，生不信心。」時優婆私即還出其舍，疾疾往世尊所，頭面禮足在一面立，以此因緣具白世尊。白世尊已，頭面禮足遶三匝而去。時世尊集比丘僧，知而故問迦留陀夷言：「汝審與齋優婆私獨在屏覆處坐耶？」答言：「實爾。世尊！」世尊以無數方便呵責：「汝所為非，非威儀、非沙門法、非淨行、非隨順行，所不應為。汝今云何與齋優婆私獨在屏覆處坐耶？」時世尊以無數方便，呵責迦留陀夷已，告諸比丘：「迦留陀夷愚人，多種有漏處，最初犯戒。自今已去與比丘結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘共女人獨在屏覆處、障處、可作婬處坐，說非法語。有住信優婆私，於三法中一一法說，若波羅夷、若僧伽婆尸沙、若波逸提。是坐比丘自言：『我犯是罪。』於三法中應一一治，若波羅夷、若僧伽婆尸沙、若波逸提。如住信優婆私所說，應如法治是比丘，是名不定法。」

比丘義如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘義如上說。

女人者，人女有智未命終。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女人者，人女有智未命終。

獨者，一比丘、一女人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獨者，一比丘、一女人。

屏覆者二種：一者見屏覆，二者聞屏覆。見屏覆者，若塵、若霧、若黑暗中不相見也。聞屏覆者，乃至常語不聞聲處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 屏覆者二種：一者見屏覆，二者聞屏覆。見屏覆者，若塵、若霧、若黑暗中不相見也。聞屏覆者，乃至常語不聞聲處。

障覆者，若樹、若牆壁、若籬、若衣，及餘物障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 障覆者，若樹、若牆壁、若籬、若衣，及餘物障。

可作婬處者，得容行婬處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 可作婬處者，得容行婬處。

說非法語者，說婬欲法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說非法語者，說婬欲法。

信樂優婆私者，信佛法僧、歸依佛法僧，不殺、不盜、不邪婬、不妄語、不飲酒，善憶持事，不錯所說，真實而不虛妄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信樂優婆私者，信佛法僧、歸依佛法僧，不殺、不盜、不邪婬、不妄語、不飲酒，善憶持事，不錯所說，真實而不虛妄。

若比丘自言所趣向處、自言所到處、自言坐、自言臥、自言作，即應如比丘所語治。若比丘自言所趣向處、自言所到處、自言坐、自言臥，不自言作，應如優婆私所說治。若比丘自言所趣向處、自言所到處、自言坐，不自言臥、不自言作，應如優婆私所說治。若比丘自言所趣向處、自言所到處，不自言坐、不自言臥、不自言作，應如優婆私所說治。若比丘自言所趣向處，不自言所到處、不自言坐、不自言臥、不自言作，應如優婆私所說治。若比丘不自言所趣向處、不自言所到處，不自言坐、不自言臥、不自言作，應如優婆私所說治。是中無定法，故言不定。(一竟) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若比丘自言所趣向處、自言所到處、自言坐、自言臥、自言作，即應如比丘所語治。若比丘自言所趣向處、自言所到處、自言坐、自言臥，不自言作，應如優婆私所說治。若比丘自言所趣向處、自言所到處、自言坐，不自言臥、不自言作，應如優婆私所說治。若比丘自言所趣向處、自言所到處，不自言坐、不自言臥、不自言作，應如優婆私所說治。若比丘自言所趣向處，不自言所到處、不自言坐、不自言臥、不自言作，應如優婆私所說治。若比丘不自言所趣向處、不自言所到處，不自言坐、不自言臥、不自言作，應如優婆私所說治。是中無定法，故言不定。(一竟)

爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園。時迦留陀夷先白衣時有知友婦，名曰齋優婆私，顏貌端正，迦留陀夷亦顏貌端正。迦留陀夷常繫意在齋優婆私，齋優婆私亦繫意在迦留陀夷。時尊者迦留陀夷，到時著衣持鉢往至齋優婆私家，二人俱露現處坐共語。時毘舍佉母以小因緣往到比舍，遙聞迦留陀夷語聲，作是念言：「或能說法。」即就倚壁而聽，但聞在內說非法語聲，復自念言：「聞比丘聲而說非法言，比丘不應作如是語。」即闚看之，見迦留陀夷與齋優婆私俱露現處共坐說非法語。見已作是念：「今此比丘坐既非法處，又說非法語，夫主見者當呵罵其婦，生不信心。」時優婆私即還出其家，疾疾往世尊所，頭面禮足在一面立，以此因緣具白世尊。白世尊已，頭面禮足，遶三匝而去。時世尊知而故問迦留陀夷：「汝審與齋優婆私在露現處共坐言語不？」答言：「實爾。世尊！」世尊以無數方便呵責言：「汝所為非，非威儀、非沙門法、非淨行、非隨順行，所不應為。汝今云何與齋優婆私在露現處共坐說非法事耶？」時世尊以無數方便呵責迦留陀夷已，告諸比丘：「迦留陀夷癡人，多種有漏處，最初犯戒。自今已去與比丘結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘共女人在露現處、不可作婬處坐作麁惡語。有住信優婆私於二法中一一法說，若僧伽婆尸沙、若波逸提。是坐比丘自言：『我犯是事。』於二法中應一一法治，若僧伽婆尸沙、若波逸提。如住信優婆私所說，應如法治是比丘，是名不定法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園。時迦留陀夷先白衣時有知友婦，名曰齋優婆私，顏貌端正，迦留陀夷亦顏貌端正。迦留陀夷常繫意在齋優婆私，齋優婆私亦繫意在迦留陀夷。時尊者迦留陀夷，到時著衣持鉢往至齋優婆私家，二人俱露現處坐共語。時毘舍佉母以小因緣往到比舍，遙聞迦留陀夷語聲，作是念言：「或能說法。」即就倚壁而聽，但聞在內說非法語聲，復自念言：「聞比丘聲而說非法言，比丘不應作如是語。」即闚看之，見迦留陀夷與齋優婆私俱露現處共坐說非法語。見已作是念：「今此比丘坐既非法處，又說非法語，夫主見者當呵罵其婦，生不信心。」時優婆私即還出其家，疾疾往世尊所，頭面禮足在一面立，以此因緣具白世尊。白世尊已，頭面禮足，遶三匝而去。時世尊知而故問迦留陀夷：「汝審與齋優婆私在露現處共坐言語不？」答言：「實爾。世尊！」世尊以無數方便呵責言：「汝所為非，非威儀、非沙門法、非淨行、非隨順行，所不應為。汝今云何與齋優婆私在露現處共坐說非法事耶？」時世尊以無數方便呵責迦留陀夷已，告諸比丘：「迦留陀夷癡人，多種有漏處，最初犯戒。自今已去與比丘結戒，集十句義乃至正法久住，欲說戒者當如是說：若比丘共女人在露現處、不可作婬處坐作麁惡語。有住信優婆私於二法中一一法說，若僧伽婆尸沙、若波逸提。是坐比丘自言：『我犯是事。』於二法中應一一法治，若僧伽婆尸沙、若波逸提。如住信優婆私所說，應如法治是比丘，是名不定法。」

比丘義如上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘義如上。

露處者，無牆壁、若樹木，無籬障及餘物障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 露處者，無牆壁、若樹木，無籬障及餘物障。

不可作婬處者，不容行婬處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可作婬處者，不容行婬處。

麁惡語者，說婬欲法、讚歎二道好惡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 麁惡語者，說婬欲法、讚歎二道好惡。

信樂優婆私者，信佛法僧、歸依佛法僧，不殺生、不盜、不邪婬、不妄語、不飲酒，善憶持事不錯、所說真實而不虛妄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信樂優婆私者，信佛法僧、歸依佛法僧，不殺生、不盜、不邪婬、不妄語、不飲酒，善憶持事不錯、所說真實而不虛妄。

若比丘自言所趣向處、自言所到處、自言坐、自言臥，即應如比丘語治。若比丘自言所趣向處、自言所到處、自言坐，不自言臥，應如優婆夷所說治。若比丘自言所趣向處、自言所到處，不自言坐、不自言臥，應如優婆私所說治。若比丘自言所趣向處，不自言所到處、不自言坐、不自言臥，應如優婆私所說治。若比丘不自言所趣向處、不自言所到處、不自言坐、不自言臥，應如優婆私所說治。是中無定法，故言不定。(二不定法竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若比丘自言所趣向處、自言所到處、自言坐、自言臥，即應如比丘語治。若比丘自言所趣向處、自言所到處、自言坐，不自言臥，應如優婆夷所說治。若比丘自言所趣向處、自言所到處，不自言坐、不自言臥，應如優婆私所說治。若比丘自言所趣向處，不自言所到處、不自言坐、不自言臥，應如優婆私所說治。若比丘不自言所趣向處、不自言所到處、不自言坐、不自言臥，應如優婆私所說治。是中無定法，故言不定。(二不定法竟)。