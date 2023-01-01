佛說灌頂拔除過罪生死得度經卷第十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說灌頂拔除過罪生死得度經卷第十二

東晉天竺三藏帛尸梨蜜多羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東晉天竺三藏帛尸梨蜜多羅譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，佛遊維耶離音樂樹下，與八千比丘眾、菩薩三萬六千人俱，國王、大臣、人民，及諸天龍八部、鬼神共會說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛遊維耶離音樂樹下，與八千比丘眾、菩薩三萬六千人俱，國王、大臣、人民，及諸天龍八部、鬼神共會說法。

於是，文殊師利法王子菩薩摩訶薩，承佛威神從座而起，長跪叉手，前白佛言：「世尊！願為未來像法眾生，宣揚顯說往昔過去諸佛名字及清淨國土莊嚴之事，願為解說得聞法要。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，文殊師利法王子菩薩摩訶薩，承佛威神從座而起，長跪叉手，前白佛言：「世尊！願為未來像法眾生，宣揚顯說往昔過去諸佛名字及清淨國土莊嚴之事，願為解說得聞法要。」

佛告文殊師利：「善哉，善哉！汝大慈無量，愍念罪苦一切眾生，問此往昔諸佛名字及國土清淨莊嚴之事，利益一切無量眾生，度諸危厄令得安隱。汝今諦聽、諦受！善思念之！吾當為汝分別說之。」眾坐諸菩薩摩訶薩無央數眾，及諸應真、國王、長者、大臣、人民、天龍、鬼神、四輩弟子，皆各默然聽佛所說，莫不歡喜一心樂聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「善哉，善哉！汝大慈無量，愍念罪苦一切眾生，問此往昔諸佛名字及國土清淨莊嚴之事，利益一切無量眾生，度諸危厄令得安隱。汝今諦聽、諦受！善思念之！吾當為汝分別說之。」眾坐諸菩薩摩訶薩無央數眾，及諸應真、國王、長者、大臣、人民、天龍、鬼神、四輩弟子，皆各默然聽佛所說，莫不歡喜一心樂聞。

佛告文殊師利：「東方去此佛剎十恒河沙世界，有佛名曰藥師琉璃光如來、無所著、至真、等正覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，度脫生老病死苦患。此藥師琉璃光，本所修行菩薩道時，發心自誓行十二上願，令一切眾生所求皆得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「東方去此佛剎十恒河沙世界，有佛名曰藥師琉璃光如來、無所著、至真、等正覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，度脫生老病死苦患。此藥師琉璃光，本所修行菩薩道時，發心自誓行十二上願，令一切眾生所求皆得。

「第一願者，使我來世得作佛時，自身光明普照十方，三十二相八十種好而自莊嚴，令一切眾生如我無異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第一願者，使我來世得作佛時，自身光明普照十方，三十二相八十種好而自莊嚴，令一切眾生如我無異。

「第二願者，使我來世自身猶如瑠璃，內外明徹淨無瑕穢，妙色廣大功德巍巍，安住十方如日照世，幽冥眾生悉蒙開曉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第二願者，使我來世自身猶如瑠璃，內外明徹淨無瑕穢，妙色廣大功德巍巍，安住十方如日照世，幽冥眾生悉蒙開曉。

「第三願者，使我來世智慧廣大，如海無窮潤澤枯涸無量眾生普使蒙益，悉令飽滿無飢渴想，甘食美饍悉持施與。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第三願者，使我來世智慧廣大，如海無窮潤澤枯涸無量眾生普使蒙益，悉令飽滿無飢渴想，甘食美饍悉持施與。

「第四願者，使我來世佛道成就，巍巍堂堂如星中之月，消除生死之雲令無有翳，明照世界行者見道，熱得清涼解除垢穢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第四願者，使我來世佛道成就，巍巍堂堂如星中之月，消除生死之雲令無有翳，明照世界行者見道，熱得清涼解除垢穢。

「第五願者，使我來世發大精進，淨持戒地令無濁穢，慎護所受令無缺犯，亦令一切戒行具足，堅持不犯至無為道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第五願者，使我來世發大精進，淨持戒地令無濁穢，慎護所受令無缺犯，亦令一切戒行具足，堅持不犯至無為道。

「第六願者，使我來世若有眾生，諸根毀敗盲者使視，䏊者能聽啞者得語，軁者能申跛者能行，如是不完具者悉令具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第六願者，使我來世若有眾生，諸根毀敗盲者使視，䏊者能聽啞者得語，軁者能申跛者能行，如是不完具者悉令具足。

「第七願者，使我來世十方世界，若有苦惱無救護者，我為此等攝大法藥，令諸疾病皆得除愈，無復苦患至得佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第七願者，使我來世十方世界，若有苦惱無救護者，我為此等攝大法藥，令諸疾病皆得除愈，無復苦患至得佛道。

「第八願者，使我來世以善業因緣，為諸愚冥無量眾生講宣妙法，令得度脫入智慧門，普使明了無諸疑惑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第八願者，使我來世以善業因緣，為諸愚冥無量眾生講宣妙法，令得度脫入智慧門，普使明了無諸疑惑。

「第九願者，使我來世摧伏惡魔及諸外道，顯揚清淨無上道法，使入正真無諸邪僻，迴向菩提八正覺路。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第九願者，使我來世摧伏惡魔及諸外道，顯揚清淨無上道法，使入正真無諸邪僻，迴向菩提八正覺路。

「第十願者，使我來世若有眾生，王法所加臨當刑戮，無量怖畏愁憂苦惱。若復鞭撻枷鎖其體，種種恐懼逼切其身，如是無量諸苦惱等，悉令解脫無有眾難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第十願者，使我來世若有眾生，王法所加臨當刑戮，無量怖畏愁憂苦惱。若復鞭撻枷鎖其體，種種恐懼逼切其身，如是無量諸苦惱等，悉令解脫無有眾難。

「第十一願者，使我來世若有眾生飢火所惱，令得種種甘美飲食，天諸餚饍種種無數，悉以賜與令身充足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第十一願者，使我來世若有眾生飢火所惱，令得種種甘美飲食，天諸餚饍種種無數，悉以賜與令身充足。

「第十二願者，使我來世若有貧凍裸露眾生即得衣服，窮乏之者施以珍寶，倉庫盈溢無所乏少。一切皆受無量快樂，乃至無有一人受苦，使諸眾生和顏悅色，形貌端嚴人所憙見，琴瑟鼓吹如是無量最上音聲，施與一切無量眾生。是為十二微妙上願。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第十二願者，使我來世若有貧凍裸露眾生即得衣服，窮乏之者施以珍寶，倉庫盈溢無所乏少。一切皆受無量快樂，乃至無有一人受苦，使諸眾生和顏悅色，形貌端嚴人所憙見，琴瑟鼓吹如是無量最上音聲，施與一切無量眾生。是為十二微妙上願。」

佛告文殊師利：「此藥師琉璃光佛本願功德如是。我今為汝略說其國莊嚴之事。此藥師琉璃光如來國土清淨，無五濁、無愛欲、無意垢，以白銀琉璃為地，宮殿樓閣悉用七寶，亦如西方無量壽國無有異也。有二菩薩：一名日曜、二名月淨，是二菩薩次補佛處。諸善男子及善女人，亦當願生彼國土也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「此藥師琉璃光佛本願功德如是。我今為汝略說其國莊嚴之事。此藥師琉璃光如來國土清淨，無五濁、無愛欲、無意垢，以白銀琉璃為地，宮殿樓閣悉用七寶，亦如西方無量壽國無有異也。有二菩薩：一名日曜、二名月淨，是二菩薩次補佛處。諸善男子及善女人，亦當願生彼國土也。」

文殊師利白佛言：「唯願演說藥師琉璃光如來無量功德，饒益眾生令得佛道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：「唯願演說藥師琉璃光如來無量功德，饒益眾生令得佛道。」

佛言：「若有男子、女人，新破眾魔來入正道，得聞我說是藥師琉璃光如來名字者，魔家眷屬退散馳走，如是無量拔眾生苦，我今說之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若有男子、女人，新破眾魔來入正道，得聞我說是藥師琉璃光如來名字者，魔家眷屬退散馳走，如是無量拔眾生苦，我今說之。」

佛告文殊師利：「世間有人不解罪福，慳貪不知布施今世後世當得其福，世人愚癡但知貪惜，寧自割身肉而噉食之，不肯持錢財布施求後世之福。世又有人身不衣食，此大慳貪命終已後，當墮餓鬼及在畜生中，聞我說是藥師琉璃光如來名字之時，無不解脫憂苦者也。皆作信心貪福畏罪，人從索頭與頭索眼與眼，乞妻與妻匃子與子，求金銀珍寶皆大布施一時歡喜，即發無上正真道意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「世間有人不解罪福，慳貪不知布施今世後世當得其福，世人愚癡但知貪惜，寧自割身肉而噉食之，不肯持錢財布施求後世之福。世又有人身不衣食，此大慳貪命終已後，當墮餓鬼及在畜生中，聞我說是藥師琉璃光如來名字之時，無不解脫憂苦者也。皆作信心貪福畏罪，人從索頭與頭索眼與眼，乞妻與妻匃子與子，求金銀珍寶皆大布施一時歡喜，即發無上正真道意。」

佛言：「若復有人受佛淨戒，遵奉明法不解罪福，雖知明經不及中義，不能分別曉了中事，以自貢高恒常矒憒，乃與世間眾魔從事，更作縛著不解行之。戀著婦女恩愛之情，口為說空行在有中，不能發覺復不自知，但能論說他人是非，如此人輩皆當墮三惡道中。聞我說是藥師瑠璃光佛本願功德，無不歡喜，念欲捨家行作沙門者也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若復有人受佛淨戒，遵奉明法不解罪福，雖知明經不及中義，不能分別曉了中事，以自貢高恒常矒憒，乃與世間眾魔從事，更作縛著不解行之。戀著婦女恩愛之情，口為說空行在有中，不能發覺復不自知，但能論說他人是非，如此人輩皆當墮三惡道中。聞我說是藥師瑠璃光佛本願功德，無不歡喜，念欲捨家行作沙門者也。」

佛言：「世間有人，好自稱譽皆是貢高，當墮三惡道中，後還為人，作牛馬、奴婢，生下賤中人，當乘其力負重而行，困苦疲極亡失人身。聞我說是藥師瑠璃光佛如來本願功德者，皆當一心歡喜踊躍更作謙敬，即得解脫眾苦之患，長得歡樂聰明智慧，遠離惡道得生善處，與善知識共相值遇無復憂惱，離諸魔縛長得安隱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「世間有人，好自稱譽皆是貢高，當墮三惡道中，後還為人，作牛馬、奴婢，生下賤中人，當乘其力負重而行，困苦疲極亡失人身。聞我說是藥師瑠璃光佛如來本願功德者，皆當一心歡喜踊躍更作謙敬，即得解脫眾苦之患，長得歡樂聰明智慧，遠離惡道得生善處，與善知識共相值遇無復憂惱，離諸魔縛長得安隱。」

佛言：「世間愚癡人輩，兩舌、鬪諍、惡口、罵詈更相嫌恨。或就山神樹下鬼神，日月之神南斗北辰諸鬼神，所作諸呪誓。或作人名字，或作人形像，或作符書以相厭禱呪咀言說，聞我說是藥師瑠璃光佛本願功德，無不兩作和解，俱生慈心惡意悉滅，各各歡喜無復惡念。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「世間愚癡人輩，兩舌、鬪諍、惡口、罵詈更相嫌恨。或就山神樹下鬼神，日月之神南斗北辰諸鬼神，所作諸呪誓。或作人名字，或作人形像，或作符書以相厭禱呪咀言說，聞我說是藥師瑠璃光佛本願功德，無不兩作和解，俱生慈心惡意悉滅，各各歡喜無復惡念。」

佛言：「若四輩弟子——比丘、比丘尼、清信士、清信女——常修月六齋年三長齋，或晝夜精勤一心苦行，願欲往生西方阿彌陀佛國者，憶念晝夜，若一日、二日、三日、四日、五日、六日、七日，或復中悔，聞我說是藥師瑠璃光佛本願功德，盡其壽命欲終之日，有八菩薩，其名曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若四輩弟子——比丘、比丘尼、清信士、清信女——常修月六齋年三長齋，或晝夜精勤一心苦行，願欲往生西方阿彌陀佛國者，憶念晝夜，若一日、二日、三日、四日、五日、六日、七日，或復中悔，聞我說是藥師瑠璃光佛本願功德，盡其壽命欲終之日，有八菩薩，其名曰：

「文殊師利菩薩、觀世音菩薩、得大勢菩薩、無盡意菩薩、寶壇華菩薩、藥王菩薩、藥上菩薩、彌勒菩薩。是八菩薩皆當飛往迎其精神，不經八難生蓮華中，自然音樂而相娛樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利菩薩、觀世音菩薩、得大勢菩薩、無盡意菩薩、寶壇華菩薩、藥王菩薩、藥上菩薩、彌勒菩薩。是八菩薩皆當飛往迎其精神，不經八難生蓮華中，自然音樂而相娛樂。」

佛言：「假使壽命自欲盡時臨終之日，得聞我說是藥師瑠璃光佛本願功德者，命終之後皆得上生天上，不復歷三惡道中。天上福盡若下生人間，當為帝王家作子，或於豪姓長者居士富貴家生，皆當端正聰明智慧高才勇猛。若是女人化成男子，無復憂苦患難者也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「假使壽命自欲盡時臨終之日，得聞我說是藥師瑠璃光佛本願功德者，命終之後皆得上生天上，不復歷三惡道中。天上福盡若下生人間，當為帝王家作子，或於豪姓長者居士富貴家生，皆當端正聰明智慧高才勇猛。若是女人化成男子，無復憂苦患難者也。」

佛語文殊：「我稱譽顯說藥師瑠璃光佛、至真、等正覺，本所修集無量行願功德如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語文殊：「我稱譽顯說藥師瑠璃光佛、至真、等正覺，本所修集無量行願功德如是。」

文殊師利從坐而起，長跪叉手，白佛言：「世尊！佛去世後，當以此法開化十方一切眾生，使其受持是經典也。若有男子女人愛樂是經，受持讀誦宣通之者，復能專念，若一日、二日、三日、四日、五日，乃至七日憶念不忘，能以好素帛紙書取是經，五色雜綵作囊盛之者，是時當有諸天善神、四天大王、龍神八部，當來營衛愛敬此經。能日日作禮，是持經者不墮橫死，所在安隱惡氣消滅，諸魔鬼神亦不中害。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利從坐而起，長跪叉手，白佛言：「世尊！佛去世後，當以此法開化十方一切眾生，使其受持是經典也。若有男子女人愛樂是經，受持讀誦宣通之者，復能專念，若一日、二日、三日、四日、五日，乃至七日憶念不忘，能以好素帛紙書取是經，五色雜綵作囊盛之者，是時當有諸天善神、四天大王、龍神八部，當來營衛愛敬此經。能日日作禮，是持經者不墮橫死，所在安隱惡氣消滅，諸魔鬼神亦不中害。」

佛言：「如是，如是！如汝所說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，如是！如汝所說。」

文殊師利言：「天尊所說，言無不善。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「天尊所說，言無不善。」

佛言：「文殊！若有善男子、善女人等，發心造立藥師瑠璃光如來形像，供養禮拜懸雜色幡蓋，燒香散華歌詠讚歎，圍繞百匝還本座處，端坐思惟念藥師瑠璃光佛無量功德。若有男子、女人，七日七夜菜食長齋，供養禮拜藥師瑠璃光佛，求心中所願者無不獲得。求長壽得長壽，求富饒得富饒，求安隱得安隱，求男女得男女，求官位得官位。若命過已後，欲生妙樂天上者，亦當禮敬藥師瑠璃光佛、至真、等正覺；若欲上生三十三天者，亦當禮敬瑠璃光佛必得往生；若欲與明師世世相值遇者，亦當禮敬瑠璃光佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「文殊！若有善男子、善女人等，發心造立藥師瑠璃光如來形像，供養禮拜懸雜色幡蓋，燒香散華歌詠讚歎，圍繞百匝還本座處，端坐思惟念藥師瑠璃光佛無量功德。若有男子、女人，七日七夜菜食長齋，供養禮拜藥師瑠璃光佛，求心中所願者無不獲得。求長壽得長壽，求富饒得富饒，求安隱得安隱，求男女得男女，求官位得官位。若命過已後，欲生妙樂天上者，亦當禮敬藥師瑠璃光佛、至真、等正覺；若欲上生三十三天者，亦當禮敬瑠璃光佛必得往生；若欲與明師世世相值遇者，亦當禮敬瑠璃光佛。」

佛告文殊：「若欲生十方妙樂國土者，亦當禮敬瑠璃光佛。欲得生兜率天見彌勒者，亦應禮敬瑠璃光佛。若欲遠諸邪道，亦應禮敬瑠璃光佛。若夜惡夢鳥鳴百怪蜚尸邪忤，魍魎鬼神之所嬈者，亦當禮敬瑠璃光佛。若為水火所焚漂者，亦當禮敬瑠璃光佛。若入山谷為虎狼熊羆蒺䔧諸獸象龍，蚖蛇蝮蠍種種雜類，若有惡心來相向者，心當存念瑠璃光佛，山中諸難不能為害。若他方怨賊偷竊惡人，怨家債主欲來侵陵，心當存念瑠璃光佛，則不為害。以善男女禮敬瑠璃光如來功德，所致華報如是，況果報也。是故，吾今勸諸四輩，禮事瑠璃光佛、至真、等正覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊：「若欲生十方妙樂國土者，亦當禮敬瑠璃光佛。欲得生兜率天見彌勒者，亦應禮敬瑠璃光佛。若欲遠諸邪道，亦應禮敬瑠璃光佛。若夜惡夢鳥鳴百怪蜚尸邪忤，魍魎鬼神之所嬈者，亦當禮敬瑠璃光佛。若為水火所焚漂者，亦當禮敬瑠璃光佛。若入山谷為虎狼熊羆蒺䔧諸獸象龍，蚖蛇蝮蠍種種雜類，若有惡心來相向者，心當存念瑠璃光佛，山中諸難不能為害。若他方怨賊偷竊惡人，怨家債主欲來侵陵，心當存念瑠璃光佛，則不為害。以善男女禮敬瑠璃光如來功德，所致華報如是，況果報也。是故，吾今勸諸四輩，禮事瑠璃光佛、至真、等正覺。」

佛告文殊：「我但為汝略說藥師瑠璃光佛禮敬功德。若使我廣說是瑠璃光佛無量功德，與一切人求心中所願者，從一劫至一劫故無不周遍，其世間人若有著床痿黃困篤惡病，連年累月不差者，聞我說是藥師瑠璃光佛名字之時，橫病之厄無不除愈，唯宿殃不請耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊：「我但為汝略說藥師瑠璃光佛禮敬功德。若使我廣說是瑠璃光佛無量功德，與一切人求心中所願者，從一劫至一劫故無不周遍，其世間人若有著床痿黃困篤惡病，連年累月不差者，聞我說是藥師瑠璃光佛名字之時，橫病之厄無不除愈，唯宿殃不請耳。」

佛告文殊：「若男子、女人，受三自歸，若五戒、若十戒、若善信菩薩二十四戒、若沙門二百五十戒、若比丘尼五百戒、若菩薩戒，若破是諸戒，若能至心一懺悔者，復聞我說藥師瑠璃光佛，終不墮三惡道中，必得解脫。若人愚癡不受父母師友教誨，不信佛、不信經戒、不信聖僧，應墮三惡道中者，亡失人種受畜生身，聞我說是瑠璃光佛善願功德者，即得解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊：「若男子、女人，受三自歸，若五戒、若十戒、若善信菩薩二十四戒、若沙門二百五十戒、若比丘尼五百戒、若菩薩戒，若破是諸戒，若能至心一懺悔者，復聞我說藥師瑠璃光佛，終不墮三惡道中，必得解脫。若人愚癡不受父母師友教誨，不信佛、不信經戒、不信聖僧，應墮三惡道中者，亡失人種受畜生身，聞我說是瑠璃光佛善願功德者，即得解脫。」

佛告文殊：「世有惡人，雖受佛禁戒觸事違犯，或殺無道、偷竊他人財寶、欺詐妄語、婬他婦女、飲酒、鬪亂兩舌惡口罵詈毀人，犯戒為惡，復祠祀鬼神，有如是過罪當墮地獄中。若當屠割，若抱銅柱，若臥鐵床，若鐵鉤出舌，若洋銅灌口者，聞我說是藥師瑠璃光佛，無不即得解脫者也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊：「世有惡人，雖受佛禁戒觸事違犯，或殺無道、偷竊他人財寶、欺詐妄語、婬他婦女、飲酒、鬪亂兩舌惡口罵詈毀人，犯戒為惡，復祠祀鬼神，有如是過罪當墮地獄中。若當屠割，若抱銅柱，若臥鐵床，若鐵鉤出舌，若洋銅灌口者，聞我說是藥師瑠璃光佛，無不即得解脫者也。」

佛告文殊：「其世間人豪貴下賤，不信佛、不信經道、不信沙門、不信有須陀洹、不信有斯陀含、不信有阿那含、不信有阿羅漢、不信有辟支佛、不信有十住菩薩、不信有三世之事、不信有十方諸佛、不信有本師釋迦文佛、不信人死神明更生，善者受福惡者受殃，有如是之罪應墮惡道。聞我說是藥師瑠璃光佛名字之者，一切過罪自然消滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊：「其世間人豪貴下賤，不信佛、不信經道、不信沙門、不信有須陀洹、不信有斯陀含、不信有阿那含、不信有阿羅漢、不信有辟支佛、不信有十住菩薩、不信有三世之事、不信有十方諸佛、不信有本師釋迦文佛、不信人死神明更生，善者受福惡者受殃，有如是之罪應墮惡道。聞我說是藥師瑠璃光佛名字之者，一切過罪自然消滅。」

佛告文殊：「若有善男子、善女人，聞我說是藥師瑠璃光佛、至真、等正覺，其誰不發無上正真道意，後皆當得作佛。人居世間仕官不遷，治生不得飢寒困厄，亡失財產無復方計，聞我說是藥師瑠璃光佛，各各得心中所願，仕官皆得高遷，財物自然長益，飲食充饒皆得富貴。若為縣官之所拘錄，惡人侵枉，若為怨家所得便者，心當存念瑠璃光佛。若他婦女生產難者，皆當念是瑠璃光佛，兒則易生身體平正，無諸疾痛六情完具，聰明智慧壽命得長，不遭抂橫善神擁護，不為惡鬼舐其頭也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊：「若有善男子、善女人，聞我說是藥師瑠璃光佛、至真、等正覺，其誰不發無上正真道意，後皆當得作佛。人居世間仕官不遷，治生不得飢寒困厄，亡失財產無復方計，聞我說是藥師瑠璃光佛，各各得心中所願，仕官皆得高遷，財物自然長益，飲食充饒皆得富貴。若為縣官之所拘錄，惡人侵枉，若為怨家所得便者，心當存念瑠璃光佛。若他婦女生產難者，皆當念是瑠璃光佛，兒則易生身體平正，無諸疾痛六情完具，聰明智慧壽命得長，不遭抂橫善神擁護，不為惡鬼舐其頭也。」

佛說是語時，阿難在右邊。佛顧語阿難言：「汝信我為文殊師利說往昔東方過十恒河沙有佛名藥師瑠璃光本願功德者不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是語時，阿難在右邊。佛顧語阿難言：「汝信我為文殊師利說往昔東方過十恒河沙有佛名藥師瑠璃光本願功德者不？」

阿難白佛言：「唯，天中天！佛之所說何敢不信耶！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「唯，天中天！佛之所說何敢不信耶！」

佛復語阿難言：「其世間人，雖有眼耳鼻舌身意，人常用是六事以自迷惑。但信世間魔邪之言，不信至真至誠度世苦切之語，如是輩人難可開化也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復語阿難言：「其世間人，雖有眼耳鼻舌身意，人常用是六事以自迷惑。但信世間魔邪之言，不信至真至誠度世苦切之語，如是輩人難可開化也。」

阿難白佛言：「世尊！世人多有惡逆下賤之者，若聞佛說經開人耳目破治人病，除人陰冥使覩光明，解人疑結去人重罪，千劫萬劫無復憂患，皆因佛說是藥師瑠璃光佛本願功德，悉令安隱得其福也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「世尊！世人多有惡逆下賤之者，若聞佛說經開人耳目破治人病，除人陰冥使覩光明，解人疑結去人重罪，千劫萬劫無復憂患，皆因佛說是藥師瑠璃光佛本願功德，悉令安隱得其福也。」

佛言：「阿難！汝口為言善，而汝內心狐疑不信我言。阿難！汝莫作是念，以自毀敗汝之功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！汝口為言善，而汝內心狐疑不信我言。阿難！汝莫作是念，以自毀敗汝之功德。」

佛言：「阿難！我見汝心，我知汝意，汝知之不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！我見汝心，我知汝意，汝知之不？」

阿難即以頭面著地長跪，白佛言：「審如天中天所說，我造次，聞佛說是藥師瑠璃光極大尊貴，智慧巍巍難可度量，我心有小疑耳，敢不首伏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難即以頭面著地長跪，白佛言：「審如天中天所說，我造次，聞佛說是藥師瑠璃光極大尊貴，智慧巍巍難可度量，我心有小疑耳，敢不首伏。」

佛言：「汝智慧狹劣少見少聞，汝聞我說深妙之法無上空義，應生信敬貴重之心，必當得至無上正真道也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「汝智慧狹劣少見少聞，汝聞我說深妙之法無上空義，應生信敬貴重之心，必當得至無上正真道也。」

文殊問佛言：「世尊！佛說是藥師瑠璃光如來無量功德，如是不審誰肯信此言者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊問佛言：「世尊！佛說是藥師瑠璃光如來無量功德，如是不審誰肯信此言者？」

佛答文殊言：「唯有百億諸菩薩摩訶薩當信是言耳，唯有十方三世諸佛當信是言。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛答文殊言：「唯有百億諸菩薩摩訶薩當信是言耳，唯有十方三世諸佛當信是言。」

佛言：「我說是藥師瑠璃光佛如來本願功德，難可得見何況得聞，亦難得說難得書寫亦難得讀。文殊師利！若有男子、女人，能信是經，受持讀誦書著竹帛，復能為他人解說中義，此皆先世已發道意，今復得聞此微妙法，開化十方無量眾生，當知此人必當得至無上正真道也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「我說是藥師瑠璃光佛如來本願功德，難可得見何況得聞，亦難得說難得書寫亦難得讀。文殊師利！若有男子、女人，能信是經，受持讀誦書著竹帛，復能為他人解說中義，此皆先世已發道意，今復得聞此微妙法，開化十方無量眾生，當知此人必當得至無上正真道也。」

佛告阿難：「我作佛以來，從生死復至生死，勤苦累劫無所不經無所不歷，無所不作無所不為，如是不可思議，況復瑠璃光佛本願功德者乎！汝所以有疑者，亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「我作佛以來，從生死復至生死，勤苦累劫無所不經無所不歷，無所不作無所不為，如是不可思議，況復瑠璃光佛本願功德者乎！汝所以有疑者，亦復如是。

「阿難！汝聞佛所說，汝諦信之莫作疑惑。佛語至誠，無有虛偽亦無二言，佛為信者施，不為疑者說也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！汝聞佛所說，汝諦信之莫作疑惑。佛語至誠，無有虛偽亦無二言，佛為信者施，不為疑者說也。

「阿難！汝莫作小疑以毀大乘之業，汝却後亦當發摩訶衍心，莫以小道毀汝功德也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！汝莫作小疑以毀大乘之業，汝却後亦當發摩訶衍心，莫以小道毀汝功德也。」

阿難言：「唯唯，天中天！我從今日以去無復爾心，唯佛自當知我心耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難言：「唯唯，天中天！我從今日以去無復爾心，唯佛自當知我心耳。」

佛語阿難：「此經能照諸天宮宅，若三災起時，中有天人發心念此瑠璃光佛本願功德經者，皆得離於彼處之難；是經能除水涸不調；是經能除他方逆賊悉令斷滅，四方夷狄各還正治不相嬈惱，國土交通人民歡樂；是經能除穀貴飢凍；是經能滅惡星變怪；是經能除疫毒之病；是經能救三惡道苦，地獄餓鬼畜生等苦。若人得聞此經典者，無不解脫厄難者也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語阿難：「此經能照諸天宮宅，若三災起時，中有天人發心念此瑠璃光佛本願功德經者，皆得離於彼處之難；是經能除水涸不調；是經能除他方逆賊悉令斷滅，四方夷狄各還正治不相嬈惱，國土交通人民歡樂；是經能除穀貴飢凍；是經能滅惡星變怪；是經能除疫毒之病；是經能救三惡道苦，地獄餓鬼畜生等苦。若人得聞此經典者，無不解脫厄難者也。」

爾時，眾中有一菩薩名曰救脫，從座而起整衣服，叉手合掌而白佛言：「我等今日聞佛世尊演說過東方十恒河沙世界有佛號瑠璃光，一切眾會靡不歡喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，眾中有一菩薩名曰救脫，從座而起整衣服，叉手合掌而白佛言：「我等今日聞佛世尊演說過東方十恒河沙世界有佛號瑠璃光，一切眾會靡不歡喜。」

救脫菩薩又白佛言：「若族姓男女其有尫羸，著床痛惱無救護者，我今當勸請眾僧，七日七夜齋戒一心，受持八禁六時行道，四十九遍讀是經典，勸然七層之燈，亦勸懸五色續命神幡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 救脫菩薩又白佛言：「若族姓男女其有尫羸，著床痛惱無救護者，我今當勸請眾僧，七日七夜齋戒一心，受持八禁六時行道，四十九遍讀是經典，勸然七層之燈，亦勸懸五色續命神幡。」

阿難問救脫菩薩言：「續命幡燈法則云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難問救脫菩薩言：「續命幡燈法則云何？」

救脫菩薩語阿難言：「神幡五色，四十九尺，燈亦復爾。七層之燈，一層七燈，燈如車輪。若遭厄難閉在牢獄枷鎖著身，亦應造立五色神幡、然四十九燈，應放雜類眾生至四十九，可得過度危厄之難，不為諸橫惡鬼所持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 救脫菩薩語阿難言：「神幡五色，四十九尺，燈亦復爾。七層之燈，一層七燈，燈如車輪。若遭厄難閉在牢獄枷鎖著身，亦應造立五色神幡、然四十九燈，應放雜類眾生至四十九，可得過度危厄之難，不為諸橫惡鬼所持。」

救脫菩薩語阿難言：「若國王、大臣，及諸輔相、王子、妃主、中宮、婇女，若為病苦所惱，亦應造立五色繒幡、然燈續明、救諸生命，散雜色華燒眾名香，王當放赦屈厄之人徒鎖解脫，王得其福天下太平，雨澤以時人民歡樂，惡龍攝毒無病苦者，四方夷狄不生逆害，國土通洞，慈心相向無諸怨害，四海歌詠稱王之德。乘此福祿在意所生，見佛聞法信受教誨，從是福報至無上道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 救脫菩薩語阿難言：「若國王、大臣，及諸輔相、王子、妃主、中宮、婇女，若為病苦所惱，亦應造立五色繒幡、然燈續明、救諸生命，散雜色華燒眾名香，王當放赦屈厄之人徒鎖解脫，王得其福天下太平，雨澤以時人民歡樂，惡龍攝毒無病苦者，四方夷狄不生逆害，國土通洞，慈心相向無諸怨害，四海歌詠稱王之德。乘此福祿在意所生，見佛聞法信受教誨，從是福報至無上道。」

阿難又問救脫菩薩言：「命可續也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難又問救脫菩薩言：「命可續也？」

救脫菩薩答阿難言：「我聞世尊說有諸橫，勸造幡蓋令其修福。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 救脫菩薩答阿難言：「我聞世尊說有諸橫，勸造幡蓋令其修福。」

又言：「阿難！昔沙彌救蟻，以修福故，盡其壽命不更苦患身體安寧，福德力強使之然也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又言：「阿難！昔沙彌救蟻，以修福故，盡其壽命不更苦患身體安寧，福德力強使之然也。」

阿難因復問救脫菩薩言：「橫有幾種？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難因復問救脫菩薩言：「橫有幾種？」

救脫菩薩答阿難言：「世尊說言橫乃無數，略而言之大橫有九：一者、橫病；二者、橫有口舌；三者、橫遭縣官；四者、身羸無福，又持戒不完橫為鬼神之所得便；五者、橫為劫賊所剝；六者、橫為水火災漂；七者、橫為雜類禽獸所噉；八者、橫為怨讎符書厭禱邪神牽引，未得其福，但受其殃先亡牽引，亦名橫死；九者、有病不治，又不修福，湯藥不順，針炙失度，不值良醫，為病所困於是滅亡。又信世間妖㜸之師，為作恐動寒熱言語妄發禍福，所犯者多，心不自正不能自定，卜問覓禍，殺猪狗牛羊種種眾生，解奏神明，呼諸邪妖魍魎鬼神請乞福祚，欲望長生終不能得，愚癡迷惑信邪倒見，死入地獄展轉其中無解脫時。是名九橫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 救脫菩薩答阿難言：「世尊說言橫乃無數，略而言之大橫有九：一者、橫病；二者、橫有口舌；三者、橫遭縣官；四者、身羸無福，又持戒不完橫為鬼神之所得便；五者、橫為劫賊所剝；六者、橫為水火災漂；七者、橫為雜類禽獸所噉；八者、橫為怨讎符書厭禱邪神牽引，未得其福，但受其殃先亡牽引，亦名橫死；九者、有病不治，又不修福，湯藥不順，針炙失度，不值良醫，為病所困於是滅亡。又信世間妖㜸之師，為作恐動寒熱言語妄發禍福，所犯者多，心不自正不能自定，卜問覓禍，殺猪狗牛羊種種眾生，解奏神明，呼諸邪妖魍魎鬼神請乞福祚，欲望長生終不能得，愚癡迷惑信邪倒見，死入地獄展轉其中無解脫時。是名九橫。」

救脫菩薩語阿難言：「其世間人，痿黃之病困篤著床，求生不得求死不得考楚萬端，此病人者或其前世造作惡業，罪過所招殃咎所引故使然也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 救脫菩薩語阿難言：「其世間人，痿黃之病困篤著床，求生不得求死不得考楚萬端，此病人者或其前世造作惡業，罪過所招殃咎所引故使然也。」

救脫菩薩語阿難言：「閻羅王者，主領世間名籍之記。若人為惡作諸非法，無孝順心造作五逆，破滅三寶無君臣法。又有眾生不持五戒不信正法，設有受者多所毀犯，於是地下鬼神及伺候者奏上五官，五官料簡除死定生，或注錄精神未判是非。若已定者奏上閻羅，閻羅監察隨罪輕重考而治之。世間痿黃之病，困篤不死一絕一生，由其罪福未得料簡，錄其精神在彼王所，或七日、二三七日乃至七七日名籍定者，放其精神還其身中，如從夢中見其善惡。其人若明了者，信驗罪福。是故我今勸諸四輩，造續命神旛、然四十九燈、放諸生命，以此旛燈放生功德，拔彼精神令得度苦，今世後世不遭厄難。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 救脫菩薩語阿難言：「閻羅王者，主領世間名籍之記。若人為惡作諸非法，無孝順心造作五逆，破滅三寶無君臣法。又有眾生不持五戒不信正法，設有受者多所毀犯，於是地下鬼神及伺候者奏上五官，五官料簡除死定生，或注錄精神未判是非。若已定者奏上閻羅，閻羅監察隨罪輕重考而治之。世間痿黃之病，困篤不死一絕一生，由其罪福未得料簡，錄其精神在彼王所，或七日、二三七日乃至七七日名籍定者，放其精神還其身中，如從夢中見其善惡。其人若明了者，信驗罪福。是故我今勸諸四輩，造續命神旛、然四十九燈、放諸生命，以此旛燈放生功德，拔彼精神令得度苦，今世後世不遭厄難。」

救脫菩薩語阿難言：「如來世尊說是經典，威神功德利益不少。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 救脫菩薩語阿難言：「如來世尊說是經典，威神功德利益不少。」

座中諸鬼神有十二神王，從座而起往到佛所，胡跪合掌，白佛言：「我等十二鬼神在所作護，若城邑聚落空閑林中，若四輩弟子誦持此經，令所結願無求不得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 座中諸鬼神有十二神王，從座而起往到佛所，胡跪合掌，白佛言：「我等十二鬼神在所作護，若城邑聚落空閑林中，若四輩弟子誦持此經，令所結願無求不得。」

阿難問言：「其名云何？為我說之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難問言：「其名云何？為我說之。」

救脫菩薩言：「灌頂章句其名如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 救脫菩薩言：「灌頂章句其名如是：

「神名金毘羅 神名和耆羅 神名彌佉羅 神名安陀羅 神名摩尼羅 神名宋林羅 神名因持羅 神名波耶羅 神名摩休羅 神名真陀羅 神名照頭羅 神名毘伽羅」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名金毘羅 神名和耆羅 神名彌佉羅 神名安陀羅 神名摩尼羅 神名宋林羅 神名因持羅 神名波耶羅 神名摩休羅 神名真陀羅 神名照頭羅 神名毘伽羅」

救脫菩薩語阿難言：「此諸鬼神別有七千以為眷屬，皆悉叉手低頭，聽佛世尊說是藥師瑠璃光如來本願功德，莫不一時捨鬼神形得受人身，長得度脫無眾惱患。若人疾急厄難之日，當以五色縷結其名字，得如願已然後解結，令人得福。灌頂章句法應如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 救脫菩薩語阿難言：「此諸鬼神別有七千以為眷屬，皆悉叉手低頭，聽佛世尊說是藥師瑠璃光如來本願功德，莫不一時捨鬼神形得受人身，長得度脫無眾惱患。若人疾急厄難之日，當以五色縷結其名字，得如願已然後解結，令人得福。灌頂章句法應如是。」

即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即說呪曰：

「南謨鼻殺(所界反，下同)遮俱 嚧吠瑠璃耶 鉢波喝邏社耶 哆姪他 鼻殺遮鼻殺遮 娑婆揭帝 薩婆訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南謨鼻殺(所界反，下同)遮俱 嚧吠瑠璃耶 鉢波喝邏社耶 哆姪他 鼻殺遮鼻殺遮 娑婆揭帝 薩婆訶」

佛說是經時，比丘僧八千人、諸菩薩三萬六千人、諸天、龍、鬼神、八部大王無不歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是經時，比丘僧八千人、諸菩薩三萬六千人、諸天、龍、鬼神、八部大王無不歡喜。

阿難從座而起，前白佛言：「演說此法當何名之？」佛言：「此經凡有三名：一名『藥師瑠璃光佛本願功德』，二名『灌頂章句十二神王結願神呪』，三名『拔除過罪生死得度』。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難從座而起，前白佛言：「演說此法當何名之？」佛言：「此經凡有三名：一名『藥師瑠璃光佛本願功德』，二名『灌頂章句十二神王結願神呪』，三名『拔除過罪生死得度』。」

佛說經竟，大眾、人民作禮奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說經竟，大眾、人民作禮奉行。