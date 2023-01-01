佛說灌頂隨願往生十方淨土經卷第十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說灌頂隨願往生十方淨土經卷第十一

東晉天竺三藏帛尸梨蜜多羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東晉天竺三藏帛尸梨蜜多羅譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，佛在鳩尸那竭國娑羅雙樹間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在鳩尸那竭國娑羅雙樹間。

爾時世尊般涅槃時，十方國土無央數眾，天龍八部悉皆悲號歎息，禽獸雜類悉皆如是，來到佛所，稽首作禮畢訖却坐。世尊告曰：「若有疑者今皆當問，正覺滅度多所矜愍，設有問者為究竟說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊般涅槃時，十方國土無央數眾，天龍八部悉皆悲號歎息，禽獸雜類悉皆如是，來到佛所，稽首作禮畢訖却坐。世尊告曰：「若有疑者今皆當問，正覺滅度多所矜愍，設有問者為究竟說。」

爾時，他方國土有一菩薩名曰普廣，從座而起稽首作禮，而白佛言：「四輩弟子臨終之日、若已終者，願欲往生十方國土，修何功德而得往生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，他方國土有一菩薩名曰普廣，從座而起稽首作禮，而白佛言：「四輩弟子臨終之日、若已終者，願欲往生十方國土，修何功德而得往生？」

佛告普廣菩薩摩訶薩：「汝能愍念四輩弟子及未來世諸眾生等，問此願生因緣之福。汝今諦聽，吾當為汝而演說之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告普廣菩薩摩訶薩：「汝能愍念四輩弟子及未來世諸眾生等，問此願生因緣之福。汝今諦聽，吾當為汝而演說之。」

佛告普廣菩薩摩訶薩：「若四輩弟子若臨終時、若未終者，願生東方香林剎者，其佛號曰入精進，菩薩無央數，國土莊嚴。若人臨終之日願生彼者，隨願往生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告普廣菩薩摩訶薩：「若四輩弟子若臨終時、若未終者，願生東方香林剎者，其佛號曰入精進，菩薩無央數，國土莊嚴。若人臨終之日願生彼者，隨願往生。」

佛告普廣菩薩摩訶薩：「若有善男子、善女人等，臨終之日，願生東南方金林剎者，其佛號曰盡精進，菩薩無央數，國土莊嚴。若人臨終願生彼者，隨願往生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告普廣菩薩摩訶薩：「若有善男子、善女人等，臨終之日，願生東南方金林剎者，其佛號曰盡精進，菩薩無央數，國土莊嚴。若人臨終願生彼者，隨願往生。」

佛告普廣菩薩摩訶薩：「若有善男子、善女人等臨終之日，願生南方樂林剎者，其佛號曰不捨樂，菩薩無央數，國土莊嚴。若人命終願生彼者，隨願往生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告普廣菩薩摩訶薩：「若有善男子、善女人等臨終之日，願生南方樂林剎者，其佛號曰不捨樂，菩薩無央數，國土莊嚴。若人命終願生彼者，隨願往生。」

佛告普廣菩薩摩訶薩：「若有善男子、善女人等臨終之日，願生西南方寶林剎者，其佛號曰上精進，菩薩無央數，國土莊嚴。若臨終時願生彼者，隨願往生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告普廣菩薩摩訶薩：「若有善男子、善女人等臨終之日，願生西南方寶林剎者，其佛號曰上精進，菩薩無央數，國土莊嚴。若臨終時願生彼者，隨願往生。」

佛告普廣菩薩摩訶薩：「若有善男子、善女人等臨終之日，願生西方華林剎者，其佛號曰習精進，菩薩無央數，國土莊嚴。若人臨終願生彼者，隨願往生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告普廣菩薩摩訶薩：「若有善男子、善女人等臨終之日，願生西方華林剎者，其佛號曰習精進，菩薩無央數，國土莊嚴。若人臨終願生彼者，隨願往生。」

佛告普廣菩薩摩訶薩：「若有善男子、善女人等臨終之日，願生西北方金剛剎者，其佛號曰一乘度，菩薩無央數，國土莊嚴。若人臨終願生彼者，隨願往生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告普廣菩薩摩訶薩：「若有善男子、善女人等臨終之日，願生西北方金剛剎者，其佛號曰一乘度，菩薩無央數，國土莊嚴。若人臨終願生彼者，隨願往生。」

佛告普廣菩薩摩訶薩：「若有善男子、善女人等臨終之日，願生北方道林剎者，其佛號曰行精進，菩薩無央數，國土莊嚴。若人臨終願生彼者，隨願往生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告普廣菩薩摩訶薩：「若有善男子、善女人等臨終之日，願生北方道林剎者，其佛號曰行精進，菩薩無央數，國土莊嚴。若人臨終願生彼者，隨願往生。」

佛告普廣菩薩摩訶薩：「若有善男子、善女人等臨終之日，願生東北方青蓮剎者，其佛號曰悲精進，菩薩無央數，國土莊嚴。若人臨終願生彼者，隨願往生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告普廣菩薩摩訶薩：「若有善男子、善女人等臨終之日，願生東北方青蓮剎者，其佛號曰悲精進，菩薩無央數，國土莊嚴。若人臨終願生彼者，隨願往生。」

佛告普廣菩薩摩訶薩：「若有善男子、善女人等臨終之日，願生下方水精剎者，其佛號曰淨命精進，菩薩無央數，國土莊嚴。若人臨終願生彼者，隨願往生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告普廣菩薩摩訶薩：「若有善男子、善女人等臨終之日，願生下方水精剎者，其佛號曰淨命精進，菩薩無央數，國土莊嚴。若人臨終願生彼者，隨願往生。」

佛告普廣菩薩摩訶薩：「若有善男子、善女人等命終之日，願生上方欲林剎者，其佛號曰至誠精進，菩薩無央數，國土莊嚴。若人臨終願生彼者，隨願往生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告普廣菩薩摩訶薩：「若有善男子、善女人等命終之日，願生上方欲林剎者，其佛號曰至誠精進，菩薩無央數，國土莊嚴。若人臨終願生彼者，隨願往生。」

佛告普廣菩薩摩訶薩：「若四輩男女臨終之日，願生十方佛剎土者，當洗除身體、著鮮潔之衣，燒眾名香、懸繒旛蓋，歌詠三寶、讀誦尊經，廣為病者說因緣。譬喻言辭微妙經義，苦空非身四大假合，形如芭蕉中無有實；又如電光不得久停。故云色不久鮮當歸敗壞，精誠行道可得度苦，隨心所願無不獲果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告普廣菩薩摩訶薩：「若四輩男女臨終之日，願生十方佛剎土者，當洗除身體、著鮮潔之衣，燒眾名香、懸繒旛蓋，歌詠三寶、讀誦尊經，廣為病者說因緣。譬喻言辭微妙經義，苦空非身四大假合，形如芭蕉中無有實；又如電光不得久停。故云色不久鮮當歸敗壞，精誠行道可得度苦，隨心所願無不獲果。」

佛又復告普廣菩薩摩訶薩：「十方妙土通洞無窮不可度量，諸佛如來所居淨土亦復無量不可稱數。今我於此大眾之中，為諸四輩未來之世像法眾生，說是十方諸佛國土及佛名號，不可稱說略演少耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛又復告普廣菩薩摩訶薩：「十方妙土通洞無窮不可度量，諸佛如來所居淨土亦復無量不可稱數。今我於此大眾之中，為諸四輩未來之世像法眾生，說是十方諸佛國土及佛名號，不可稱說略演少耳。」

普廣菩薩摩訶薩又白佛言：「世尊！十方佛剎淨妙國土有差別不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普廣菩薩摩訶薩又白佛言：「世尊！十方佛剎淨妙國土有差別不？」

佛言：「普廣！無差別也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「普廣！無差別也。」

普廣又白佛言：「世尊！何故經中讚歎阿彌陀剎，七寶諸樹宮殿樓閣，諸願生者，皆悉隨彼心中所欲應念而至？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普廣又白佛言：「世尊！何故經中讚歎阿彌陀剎，七寶諸樹宮殿樓閣，諸願生者，皆悉隨彼心中所欲應念而至？」

佛告普廣菩薩摩訶薩：「汝不解我意。娑婆世界人多貪濁，信向者少習邪者多，不信正法不能專一，心亂無志實無差別，令諸眾生專心有在，是故讚歎彼國土耳，諸往生者悉隨彼願無不獲果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告普廣菩薩摩訶薩：「汝不解我意。娑婆世界人多貪濁，信向者少習邪者多，不信正法不能專一，心亂無志實無差別，令諸眾生專心有在，是故讚歎彼國土耳，諸往生者悉隨彼願無不獲果。」

普廣菩薩復白佛言：「若四眾男女，若命未終若已終者，我今當勸修諸福業，得生十方諸佛剎也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普廣菩薩復白佛言：「若四眾男女，若命未終若已終者，我今當勸修諸福業，得生十方諸佛剎也。」

佛言：「善哉！普廣菩薩摩訶薩！隨意教導十方人也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉！普廣菩薩摩訶薩！隨意教導十方人也。」

普廣菩薩語四輩言：「若人臨終未終之日，當為燒香然燈續明，於塔寺中表剎之上，懸命過幡轉讀尊經竟三七日。所以然者，命終之人，在中陰中身如小兒，罪福未定應為修福，願亡者神使生十方無量剎土，承此功德必得往生；亡者在世若有罪業應墮八難，幡燈功德必得解脫。若善願應生，父母在異方不得疾生，以幡燈功德，皆得疾生無復留難。若得生已，當為人作福德之子，不為邪鬼之所得便，種族豪強。是故應修幡燈功德。諸過命者修行福業至心懇惻，應代亡者悔過眾罪罪垢即滅。為亡者修福，如餉遠人無不獲果。譬如世間犯罪之人，心中思惟望諸親屬，求諸大力救其危厄。今日燒香望得解脫，為亡者稱其名號修諸功德，以福德之力緣是解脫亦復如是，徑生十方無願不得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普廣菩薩語四輩言：「若人臨終未終之日，當為燒香然燈續明，於塔寺中表剎之上，懸命過幡轉讀尊經竟三七日。所以然者，命終之人，在中陰中身如小兒，罪福未定應為修福，願亡者神使生十方無量剎土，承此功德必得往生；亡者在世若有罪業應墮八難，幡燈功德必得解脫。若善願應生，父母在異方不得疾生，以幡燈功德，皆得疾生無復留難。若得生已，當為人作福德之子，不為邪鬼之所得便，種族豪強。是故應修幡燈功德。諸過命者修行福業至心懇惻，應代亡者悔過眾罪罪垢即滅。為亡者修福，如餉遠人無不獲果。譬如世間犯罪之人，心中思惟望諸親屬，求諸大力救其危厄。今日燒香望得解脫，為亡者稱其名號修諸功德，以福德之力緣是解脫亦復如是，徑生十方無願不得。」

普廣菩薩又白佛言：「若人在世不歸三寶、不行法戒，若其命終應墮三塗受諸苦痛，其人臨終方欲精誠歸命三寶，受行法戒悔過罪釁，發露懺謝改更修善，臨壽終時聞說經法，善師化導得聞法音，欲終之日生是善心得解脫不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普廣菩薩又白佛言：「若人在世不歸三寶、不行法戒，若其命終應墮三塗受諸苦痛，其人臨終方欲精誠歸命三寶，受行法戒悔過罪釁，發露懺謝改更修善，臨壽終時聞說經法，善師化導得聞法音，欲終之日生是善心得解脫不？」

佛言：「普廣菩薩摩訶薩！若有男子、善女人等，臨終之時得生此心，無不解脫眾苦者也。所以者何？如人負債依附王者，債主便畏不從求財。此譬亦然，天帝放赦、閻羅除遣，及諸五官伺候之神反更恭敬不生惡心，緣此福故不墮惡道解脫厄難，隨心所願皆得往生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「普廣菩薩摩訶薩！若有男子、善女人等，臨終之時得生此心，無不解脫眾苦者也。所以者何？如人負債依附王者，債主便畏不從求財。此譬亦然，天帝放赦、閻羅除遣，及諸五官伺候之神反更恭敬不生惡心，緣此福故不墮惡道解脫厄難，隨心所願皆得往生。」

普廣菩薩復白佛言：「又有眾生不信三寶、不行法戒，或時生信，或時誹謗，或時父母兄弟親族卒得病苦緣此命終，或墮在三塗八難之中，受諸苦惱無有休息。父母兄弟及諸親族，為其修福為得福不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普廣菩薩復白佛言：「又有眾生不信三寶、不行法戒，或時生信，或時誹謗，或時父母兄弟親族卒得病苦緣此命終，或墮在三塗八難之中，受諸苦惱無有休息。父母兄弟及諸親族，為其修福為得福不？」

佛言：「普廣！為此人修福，七分之中為獲一也。何故爾乎？緣其前世不信道德，故使福德七分獲一。若以亡者嚴身之具，堂宇室宅園林浴池以施三寶，此福最多功德力強，可得拔彼地獄之殃。以是因緣便得解脫憂苦之患長得度脫，往生十方諸佛淨土。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「普廣！為此人修福，七分之中為獲一也。何故爾乎？緣其前世不信道德，故使福德七分獲一。若以亡者嚴身之具，堂宇室宅園林浴池以施三寶，此福最多功德力強，可得拔彼地獄之殃。以是因緣便得解脫憂苦之患長得度脫，往生十方諸佛淨土。」

普廣菩薩復白佛言：「若四輩男女善解法戒，知身如幻精勤修習行菩提道，未終之時逆修三七，然燈續明懸繒旛蓋，請召眾僧轉讀尊經，修諸福業得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普廣菩薩復白佛言：「若四輩男女善解法戒，知身如幻精勤修習行菩提道，未終之時逆修三七，然燈續明懸繒旛蓋，請召眾僧轉讀尊經，修諸福業得福多不？」

佛言：「普廣！其福無量不可度量，隨心所願獲其果實。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「普廣！其福無量不可度量，隨心所願獲其果實。」

普廣菩薩白佛言：「世尊！若四輩男女，若臨終時若已過命，是其亡日我今亦勸，造作黃幡懸著剎上，使獲福德離八難苦，得生十方諸佛淨土。幡蓋供養，隨心所願至成菩提，幡隨風轉破碎都盡至成微塵，風吹幡塵其福無量。幡一轉時轉輪王位，乃至吹塵小王之位，其報無量。燈四十九照諸幽冥，苦痛眾生蒙此光明皆得相見，緣此福德拔彼眾生悉得休息。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普廣菩薩白佛言：「世尊！若四輩男女，若臨終時若已過命，是其亡日我今亦勸，造作黃幡懸著剎上，使獲福德離八難苦，得生十方諸佛淨土。幡蓋供養，隨心所願至成菩提，幡隨風轉破碎都盡至成微塵，風吹幡塵其福無量。幡一轉時轉輪王位，乃至吹塵小王之位，其報無量。燈四十九照諸幽冥，苦痛眾生蒙此光明皆得相見，緣此福德拔彼眾生悉得休息。」

佛告普廣：「若四輩男女，若行齋戒心當存想，請十方僧，不擇善惡持戒毀戒高下之行，到諸塔寺請僧之時，僧次供養無別異想，其福最多無量無邊。若值羅漢四道果人及大心者，緣此功德受福無窮，一聞說法可得至道無上涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告普廣：「若四輩男女，若行齋戒心當存想，請十方僧，不擇善惡持戒毀戒高下之行，到諸塔寺請僧之時，僧次供養無別異想，其福最多無量無邊。若值羅漢四道果人及大心者，緣此功德受福無窮，一聞說法可得至道無上涅槃。」

佛告普廣及大眾、人民、天龍八部、諸鬼神等：「各各諦聽！思惟吾言，我今欲於此大眾之中，說那舍長者本昔因緣罪福之事。此大長者居羅閱祇國，恒修仁義飢窮乏者，沙門婆羅門諸求索者，悉欲供養無所遺惜；父母大慳無供養心。長者有緣行至他方，晨朝澡洗著衣結束已畢，跪拜父母叉手白言：『今有緣事往至他方，有少財物分為三分：一分供養供給父母；一分珍寶施諸沙門及貧之者；餘有一分自欲持行。』父母言：『受。於兒行後，修諸福德。若有人來從求索者，悉當施與。』於是長者便辭父母遠至他方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告普廣及大眾、人民、天龍八部、諸鬼神等：「各各諦聽！思惟吾言，我今欲於此大眾之中，說那舍長者本昔因緣罪福之事。此大長者居羅閱祇國，恒修仁義飢窮乏者，沙門婆羅門諸求索者，悉欲供養無所遺惜；父母大慳無供養心。長者有緣行至他方，晨朝澡洗著衣結束已畢，跪拜父母叉手白言：『今有緣事往至他方，有少財物分為三分：一分供養供給父母；一分珍寶施諸沙門及貧之者；餘有一分自欲持行。』父母言：『受。於兒行後，修諸福德。若有人來從求索者，悉當施與。』於是長者便辭父母遠至他方。

「如是去後，父母邪見，無念子心，沙門婆羅門及貧乏者往從乞匃，慳貪邪見無施與心。子行去後，若干日數應還到舍，父母計其應還歸家，往到市所，取猪羊骨頭蹄膏血、果蓏雜穀持散家中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是去後，父母邪見，無念子心，沙門婆羅門及貧乏者往從乞匃，慳貪邪見無施與心。子行去後，若干日數應還到舍，父母計其應還歸家，往到市所，取猪羊骨頭蹄膏血、果蓏雜穀持散家中。

「那舍長者從遠方還，見其父母歡喜無量，接足禮拜問訊起居，父母亦復歡喜踊躍，語那舍言：『我於汝行後為汝設福，沙門婆羅門國中孤老貧窮乞者，以汝財物悉施與之。』兒聞設福布施貧乏心大歡喜。又語兒言：『我亦復請諸沙門設福始竟，今日家中草穢狼藉猶未掃除。』兒見狼藉相貌如是，信其父母為設福德，倍復歡喜踊躍無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那舍長者從遠方還，見其父母歡喜無量，接足禮拜問訊起居，父母亦復歡喜踊躍，語那舍言：『我於汝行後為汝設福，沙門婆羅門國中孤老貧窮乞者，以汝財物悉施與之。』兒聞設福布施貧乏心大歡喜。又語兒言：『我亦復請諸沙門設福始竟，今日家中草穢狼藉猶未掃除。』兒見狼藉相貌如是，信其父母為設福德，倍復歡喜踊躍無量。

「久後之間父母衰老，得諸病苦便即命終。那舍即便殯殮屍骸，安厝粗畢，從父母命終轉讀尊經，燒香禮拜歌詠讚歎無一時廢，竟于三七經聲不絕，作是思惟：『我父母在世，極憂念我多修福德，今我又復請諸聖眾，想我父母緣此功德故，應往生十方剎土，供養恭敬面見諸佛。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「久後之間父母衰老，得諸病苦便即命終。那舍即便殯殮屍骸，安厝粗畢，從父母命終轉讀尊經，燒香禮拜歌詠讚歎無一時廢，竟于三七經聲不絕，作是思惟：『我父母在世，極憂念我多修福德，今我又復請諸聖眾，想我父母緣此功德故，應往生十方剎土，供養恭敬面見諸佛。』

「於是那舍忽得重病，奄便欲死唯心上暖，家中大小未便殯斂，至七日後乃得蘇解。家中問言：『那舍長者病苦如是，本死今蘇從何而來？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於是那舍忽得重病，奄便欲死唯心上暖，家中大小未便殯斂，至七日後乃得蘇解。家中問言：『那舍長者病苦如是，本死今蘇從何而來？』

「長者那舍語其家言：『我數日來，善神將我，示以福堂無極之樂；又到地獄靡不經歷，眼中所覩唯苦痛耳。今我又見餓鬼住處，所生父母在中受苦，見我來看悲號懊惱，欲求免脫不能得出。我思父母在世之時，大修福德意謂生天，而更墮在餓鬼獄中受諸苦惱？』那舍長者說此語已，向其家中懊惱流淚：『我今家中當作何方功德之力，拔我父母使得解脫？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「長者那舍語其家言：『我數日來，善神將我，示以福堂無極之樂；又到地獄靡不經歷，眼中所覩唯苦痛耳。今我又見餓鬼住處，所生父母在中受苦，見我來看悲號懊惱，欲求免脫不能得出。我思父母在世之時，大修福德意謂生天，而更墮在餓鬼獄中受諸苦惱？』那舍長者說此語已，向其家中懊惱流淚：『我今家中當作何方功德之力，拔我父母使得解脫？』

「那舍長者又自思惟：『我父母昔病苦之時，大修福德欲終未終，及命終已然燈續明，轉經行道齋戒一心，乃至三七未曾懈廢，而今父母而更生此罪苦地獄？必當有意。』便問親族及諸耆宿。耆宿答言：『我不了此深妙之事，可往諮問佛世尊也。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那舍長者又自思惟：『我父母昔病苦之時，大修福德欲終未終，及命終已然燈續明，轉經行道齋戒一心，乃至三七未曾懈廢，而今父母而更生此罪苦地獄？必當有意。』便問親族及諸耆宿。耆宿答言：『我不了此深妙之事，可往諮問佛世尊也。』

「於是，長者便往到佛所，頭面作禮胡跪合掌，而白佛言：『欲有啟請，唯願世尊慈愍不怪。』佛言：『便說。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於是，長者便往到佛所，頭面作禮胡跪合掌，而白佛言：『欲有啟請，唯願世尊慈愍不怪。』佛言：『便說。』

「長者那舍說向因緣：『父母在世常修福德，及命終後為供三七至安厝畢，謂言生天，而更墮在地獄中。已問耆宿耆宿不了，今故問佛為我決疑。緣我重病奄便欲死，七日乃蘇。善神將我經歷地獄靡不周遍，以是因緣得見父母在苦劇地。修福如此而更墮罪。不解所以，今故問佛。唯願世尊解釋我疑，修何福業令我父母解脫厄難不遭苦患，悉得生天封受自然，快樂無極得涅槃道？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「長者那舍說向因緣：『父母在世常修福德，及命終後為供三七至安厝畢，謂言生天，而更墮在地獄中。已問耆宿耆宿不了，今故問佛為我決疑。緣我重病奄便欲死，七日乃蘇。善神將我經歷地獄靡不周遍，以是因緣得見父母在苦劇地。修福如此而更墮罪。不解所以，今故問佛。唯願世尊解釋我疑，修何福業令我父母解脫厄難不遭苦患，悉得生天封受自然，快樂無極得涅槃道？』

「佛語長者：『汝一心諦聽我之所說。汝前欲行往至他方，留財寶物與汝父母，令汝父母修諸福德。父母邪見欺誑於汝，實不修福妄言為作修諸福緣，以慳貪故墮彼地獄。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛語長者：『汝一心諦聽我之所說。汝前欲行往至他方，留財寶物與汝父母，令汝父母修諸福德。父母邪見欺誑於汝，實不修福妄言為作修諸福緣，以慳貪故墮彼地獄。』

「長者聞佛神口所說，疑惑永除，作如是言：『是我之過非父母咎。』即於佛前代其父母，悔過此罪慳貪之殃，長者父母於彼地獄小得休息。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「長者聞佛神口所說，疑惑永除，作如是言：『是我之過非父母咎。』即於佛前代其父母，悔過此罪慳貪之殃，長者父母於彼地獄小得休息。

「佛語長者：『今我借汝天眼，使汝得見父母休息。』長者於是承佛威神，見其父母皆得休息。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛語長者：『今我借汝天眼，使汝得見父母休息。』長者於是承佛威神，見其父母皆得休息。

「那舍長者又白佛言：『今者又當作何福業，使我父母解脫彼苦？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那舍長者又白佛言：『今者又當作何福業，使我父母解脫彼苦？』

「佛語長者：『今請諸聖眾安居三月，行道欲竟，可還家中作百味飲食之具種種甘美，以好淨器盛持供養，及好衣服種種華香，金銀珍寶雜碎供具以施於僧，令汝得福，使汝父母解脫此難，不復更受餓鬼形也。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛語長者：『今請諸聖眾安居三月，行道欲竟，可還家中作百味飲食之具種種甘美，以好淨器盛持供養，及好衣服種種華香，金銀珍寶雜碎供具以施於僧，令汝得福，使汝父母解脫此難，不復更受餓鬼形也。』

「長者那舍即如佛言還家供辦，不違尊教。作供養已，緣此生天封受自然無為快樂。『汝今欲見汝父母所生宮殿處不？今更以威神，令汝得見不復受苦。』長者承佛威神之力，見其父母生在天上，諸天娛樂自在隨意無復罣礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「長者那舍即如佛言還家供辦，不違尊教。作供養已，緣此生天封受自然無為快樂。『汝今欲見汝父母所生宮殿處不？今更以威神，令汝得見不復受苦。』長者承佛威神之力，見其父母生在天上，諸天娛樂自在隨意無復罣礙。

「佛告那舍：『罪福如是，不可不慎。如長者眼所見心所開，故言自作自得非天與人。如長者父母，雖在餓鬼其罪小輕，一切餓鬼受罪甚重不可具說；長者父母其罪輕者，有小福德扶接使爾，長者修福竟于三七日，於諸餓鬼受罪輕也。所以然者前章中言，若人在世不識三寶，不修齋戒無善師教，過命已後兄弟父母親屬知識為其修福，七分之中為獲一也。是故長者父母有罪，雖在地獄餓鬼之中，受罪輕者緣修福故七分獲一，今修福德供養眾僧，以是因緣解脫眾難故得生天。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛告那舍：『罪福如是，不可不慎。如長者眼所見心所開，故言自作自得非天與人。如長者父母，雖在餓鬼其罪小輕，一切餓鬼受罪甚重不可具說；長者父母其罪輕者，有小福德扶接使爾，長者修福竟于三七日，於諸餓鬼受罪輕也。所以然者前章中言，若人在世不識三寶，不修齋戒無善師教，過命已後兄弟父母親屬知識為其修福，七分之中為獲一也。是故長者父母有罪，雖在地獄餓鬼之中，受罪輕者緣修福故七分獲一，今修福德供養眾僧，以是因緣解脫眾難故得生天。』」

佛告普廣菩薩摩訶薩：「若人未終臨終之日，若已終竟又是終日，父母親族知識朋友為命終者修諸福業，齋戒一心洗浴身體著鮮潔之衣，一心禮敬十方諸佛，又當稱揚十方佛號，別以華香供養諸佛，可得解脫憂苦之患，得昇天上證泥洹道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告普廣菩薩摩訶薩：「若人未終臨終之日，若已終竟又是終日，父母親族知識朋友為命終者修諸福業，齋戒一心洗浴身體著鮮潔之衣，一心禮敬十方諸佛，又當稱揚十方佛號，別以華香供養諸佛，可得解脫憂苦之患，得昇天上證泥洹道。」

佛告普廣菩薩摩訶薩：「若未終時禮拜十方諸佛，命終之人所生之處常得值佛，千劫萬劫億萬劫數重罪之殃無不得脫，亦復當為說是灌頂無上章句，三世諸佛天中之天各皆順本三世如來說是無上總持章句。普廣菩薩摩訶薩！汝當諦聽，我今為汝及一切眾生諸病苦者，若其臨終、若已終竟復是終日，聞此章句，所生之處當得見佛，不墮八難遠於惡道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告普廣菩薩摩訶薩：「若未終時禮拜十方諸佛，命終之人所生之處常得值佛，千劫萬劫億萬劫數重罪之殃無不得脫，亦復當為說是灌頂無上章句，三世諸佛天中之天各皆順本三世如來說是無上總持章句。普廣菩薩摩訶薩！汝當諦聽，我今為汝及一切眾生諸病苦者，若其臨終、若已終竟復是終日，聞此章句，所生之處當得見佛，不墮八難遠於惡道。」

於是，世尊在大眾中宣說諸佛無上章句，即作偈頌而說之曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，世尊在大眾中宣說諸佛無上章句，即作偈頌而說之曰：

「波利富樓那 遮利三慢陀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「波利富樓那 遮利三慢陀

達舍尼羅佉 摩訶毘羅訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 達舍尼羅佉 摩訶毘羅訶

伽帝三慢陀 毘陀摩伽帝 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 伽帝三慢陀 毘陀摩伽帝

摩訶伽利波 波帝婆彌陀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶伽利波 波帝婆彌陀

娑婆婁伽提 修鉢利富那 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 娑婆婁伽提 修鉢利富那

阿利那達摩 摩訶毘波提 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿利那達摩 摩訶毘波提

帝利毘波伽 修勒波僧祇 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝利毘波伽 修勒波僧祇

醯帝三博叉 摩訶三慢陀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 醯帝三博叉 摩訶三慢陀

阿陀摩羅尼 阿利摩羅多 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿陀摩羅尼 阿利摩羅多

毘鼓三慢陀 達尼佉羅陀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘鼓三慢陀 達尼佉羅陀」

佛語普廣菩薩摩訶薩：「是為灌頂無上章句，必定不二，解除亡者無量罪厄，令過命者得生天上，隨心所願往生十方。此大章句真實之言，在所生處常見十方微妙淨土。若在世時應當受持如是章句，齋戒一心為過命者七日七夜受持八禁長齋菜食，禮敬十方諸佛世尊，當發大誓：『願我獲得僧那僧涅，諸眾生輩使向無上正真大道。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語普廣菩薩摩訶薩：「是為灌頂無上章句，必定不二，解除亡者無量罪厄，令過命者得生天上，隨心所願往生十方。此大章句真實之言，在所生處常見十方微妙淨土。若在世時應當受持如是章句，齋戒一心為過命者七日七夜受持八禁長齋菜食，禮敬十方諸佛世尊，當發大誓：『願我獲得僧那僧涅，諸眾生輩使向無上正真大道。』」

爾時，世尊說是語已，告諸大眾，善男子、善女人等，及天龍八部、一切鬼神：「汝等眾輩，聞說十方淨佛國土，復聞說是那舍長者因緣罪福，生信心不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說是語已，告諸大眾，善男子、善女人等，及天龍八部、一切鬼神：「汝等眾輩，聞說十方淨佛國土，復聞說是那舍長者因緣罪福，生信心不？」

普廣菩薩復從坐起，白世尊言：「說是十方諸佛淨土無量功德莊嚴快樂，復得聞是那舍因緣。世尊又說眾事因緣，甚善心大歡喜踊躍無量。世尊說是多所利益，後世眾生緣此解脫以為軌則，不復貪悋資生之物。聞此經言，但生施心無所愛惜，隨意施與貧乏使足，國土豐饒施心平等，如是漸漸積功累德悉成佛道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普廣菩薩復從坐起，白世尊言：「說是十方諸佛淨土無量功德莊嚴快樂，復得聞是那舍因緣。世尊又說眾事因緣，甚善心大歡喜踊躍無量。世尊說是多所利益，後世眾生緣此解脫以為軌則，不復貪悋資生之物。聞此經言，但生施心無所愛惜，隨意施與貧乏使足，國土豐饒施心平等，如是漸漸積功累德悉成佛道。」

普廣菩薩摩訶薩又白佛言：「若四輩男女，欲修學是願生淨土灌頂經典，有幾事行得此經法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普廣菩薩摩訶薩又白佛言：「若四輩男女，欲修學是願生淨土灌頂經典，有幾事行得此經法？」

佛言：「普廣！有十二事，可得修學是經典也。一者、不信九十五種邪見之道；二者、堅持禁戒至終不犯；三者、勤學禪定教未學者；四者、忍辱不瞋見惡不惱；五者、常樂布施愍念孤老；六者、常勤精進晝夜不懈；七者、若行來出入，朝拜塔像及諸尊長，然後捨去；八者、合集眾人為作唱導普得信心；九者、不貪世榮衣服伎樂資生之物，常好苦行依四依法；十者、行此法時無所悕望，但欲利益諸眾生輩，不於其中悕人利養；十一者、至終不諂邪命自活；十二者、行此經時不擇富貴豪樂之人，貧苦求者等心看之無有異想。是為十二正化之事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「普廣！有十二事，可得修學是經典也。一者、不信九十五種邪見之道；二者、堅持禁戒至終不犯；三者、勤學禪定教未學者；四者、忍辱不瞋見惡不惱；五者、常樂布施愍念孤老；六者、常勤精進晝夜不懈；七者、若行來出入，朝拜塔像及諸尊長，然後捨去；八者、合集眾人為作唱導普得信心；九者、不貪世榮衣服伎樂資生之物，常好苦行依四依法；十者、行此法時無所悕望，但欲利益諸眾生輩，不於其中悕人利養；十一者、至終不諂邪命自活；十二者、行此經時不擇富貴豪樂之人，貧苦求者等心看之無有異想。是為十二正化之事。」

時普廣聞此心大歡喜：「我當奉行至終不犯。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時普廣聞此心大歡喜：「我當奉行至終不犯。」

佛說經竟，是諸大眾無不歡喜。阿難因從坐起：「演說法竟當何名之？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說經竟，是諸大眾無不歡喜。阿難因從坐起：「演說法竟當何名之？」

佛語阿難：「此經名為『普廣所問十方淨土隨願往生』，亦名『那舍罪福因緣』，又名『灌頂無上章句』。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語阿難：「此經名為『普廣所問十方淨土隨願往生』，亦名『那舍罪福因緣』，又名『灌頂無上章句』。」

佛說是經已，四眾、人民、天龍八部，聞佛所說作禮奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是經已，四眾、人民、天龍八部，聞佛所說作禮奉行。