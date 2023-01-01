佛說灌頂召五方龍王攝疫毒神呪上品經卷第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說灌頂召五方龍王攝疫毒神呪上品經卷第九

東晉天竺三藏帛尸梨蜜多羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東晉天竺三藏帛尸梨蜜多羅譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，佛遊王舍大城竹林精舍，與四部弟子眷屬圍遶，天龍八部悉來集會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛遊王舍大城竹林精舍，與四部弟子眷屬圍遶，天龍八部悉來集會。

佛為說法垂欲竟時，於是阿難從坐而起，齊整衣服稽首佛足，長跪合掌，而白佛言：「維耶離國癘氣疾疫，猛盛赫赫猶如熾火，中毒病者頭痛寒熱百節欲解，蘇者甚少死者無數。世尊大慈愍加群生，願為救護使得蘇息，不遭苦患病愈熱除，復為說法使得至道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛為說法垂欲竟時，於是阿難從坐而起，齊整衣服稽首佛足，長跪合掌，而白佛言：「維耶離國癘氣疾疫，猛盛赫赫猶如熾火，中毒病者頭痛寒熱百節欲解，蘇者甚少死者無數。世尊大慈愍加群生，願為救護使得蘇息，不遭苦患病愈熱除，復為說法使得至道。」

佛告阿難：「維耶離國中所以遭此疫毒病者，是其國人多殺群生，無有慈心以殺獵為業。是諸麞鹿麋麈禽獸熊羆之屬，有智慧者作是誓願：『願我來世墮鬼神中，願為鬼殃銜火燒人，有犯觸我者若殺若縛，強取我者我當放火，燒其山野及所居村舍。於我有怨悉令被害，令諸眾生不得藏匿。』是故，阿難！當化導一切令其慈仁，勿殺群生普慈一切，受持禁戒行於十善，若能如此可得至道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「維耶離國中所以遭此疫毒病者，是其國人多殺群生，無有慈心以殺獵為業。是諸麞鹿麋麈禽獸熊羆之屬，有智慧者作是誓願：『願我來世墮鬼神中，願為鬼殃銜火燒人，有犯觸我者若殺若縛，強取我者我當放火，燒其山野及所居村舍。於我有怨悉令被害，令諸眾生不得藏匿。』是故，阿難！當化導一切令其慈仁，勿殺群生普慈一切，受持禁戒行於十善，若能如此可得至道。」

佛又告阿難：「其世間人遭諸火殃，或燒一家乃至五三十家，或燒一里乃至五三十里，或燒百里乃至五三百里，或燒千里乃至五千萬里，如此因緣不可稱數。與此眾生有業緣者，必為火殃之所燒害，是故不得避藏得脫。以是因緣勿行殺獵，化行十善可得至道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛又告阿難：「其世間人遭諸火殃，或燒一家乃至五三十家，或燒一里乃至五三十里，或燒百里乃至五三百里，或燒千里乃至五千萬里，如此因緣不可稱數。與此眾生有業緣者，必為火殃之所燒害，是故不得避藏得脫。以是因緣勿行殺獵，化行十善可得至道。」

佛又告阿難：「此國中人，又網水中黿鼉魚鼈雜類眾生不可稱數，而噉食之以為美饍。諸眾生等有智慧者，各各懷忿：『願我後世墮大海中，作毒蛟龍吐種種毒氣猶如雲霧，以害維耶離國中人民。食我肉者使病不死，萎黃困篤從死得生，殺我命者毒著便死。』我今先敘彼諸因緣，然後請召五方諸大龍王勅語之曰：『莫令諸小毒龍害於人民，各使攝毒還其處所。解於罪福，攝取惡毒不復為害，令一切人民得離病惱無復厄難，拔度生死得涅槃道。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛又告阿難：「此國中人，又網水中黿鼉魚鼈雜類眾生不可稱數，而噉食之以為美饍。諸眾生等有智慧者，各各懷忿：『願我後世墮大海中，作毒蛟龍吐種種毒氣猶如雲霧，以害維耶離國中人民。食我肉者使病不死，萎黃困篤從死得生，殺我命者毒著便死。』我今先敘彼諸因緣，然後請召五方諸大龍王勅語之曰：『莫令諸小毒龍害於人民，各使攝毒還其處所。解於罪福，攝取惡毒不復為害，令一切人民得離病惱無復厄難，拔度生死得涅槃道。』」

阿難白佛：「唯願速說五方龍王名字，隨方所攝諸小龍輩吐惡毒氣害於人者，使其檢校不行諸毒。惟耶離國受苦如是，唯願世尊一一解說，令彼眾生得脫厄難，解脫彼苦得聞法音。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛：「唯願速說五方龍王名字，隨方所攝諸小龍輩吐惡毒氣害於人者，使其檢校不行諸毒。惟耶離國受苦如是，唯願世尊一一解說，令彼眾生得脫厄難，解脫彼苦得聞法音。」

佛告阿難：「汝當諦聽，諦受！東方青龍神王，其上首者名曰阿修訶。七七四十九龍王，典領東方小龍伴侶七十萬億，山精雜魅毒病厄難，皆當說其名字護病者身，能使小龍攝毒不害病者，使身中諸毒自然消滅，病愈熱除平復如本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「汝當諦聽，諦受！東方青龍神王，其上首者名曰阿修訶。七七四十九龍王，典領東方小龍伴侶七十萬億，山精雜魅毒病厄難，皆當說其名字護病者身，能使小龍攝毒不害病者，使身中諸毒自然消滅，病愈熱除平復如本。

「佛圖那龍王 三物都路龍王 娑攬摩龍王 三物弗路龍王 因臺羅龍王 婆伽樓龍王 摩伽婁龍王 難陀那龍王 優鉢難陀龍王 修陀利舍龍王 婆修只龍王 德叉迦龍王 阿婁盧龍王 婆婁盧龍王 伽婁盧龍王 沙梁瞿龍王 思利曼陀龍王 思利健陀龍王 思利婆栗陀奴龍王 思梨颰陀龍王 阿婆盧龍王 思婆盧龍王 修婆睺龍王 須彌睺龍王 修彌弗多羅龍王 旃陀羅弗多羅龍王 那栗陀奴龍王 伽栗闍奴龍王 苾闍陀奴龍王 思普陀奴龍王 婆梨沙奴龍王 毘摩婁龍王 阿梨伽思梨沙龍王 婆伽梨思龍王 竭波思梨沙龍王 伽婆思梨沙龍王 無勒思利龍王 害坻思梨沙龍王 竭陀羅婆梨俱龍王 闍那栗陀龍王 質多斯龍王 質多勒叉龍王 那某旨龍王 阿羅婆婁龍王 某旨隣陀龍王 阿勒伽浮龍王 思利龍王 思梨祇吉龍王 攬菩盧龍王」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛圖那龍王 三物都路龍王 娑攬摩龍王 三物弗路龍王 因臺羅龍王 婆伽樓龍王 摩伽婁龍王 難陀那龍王 優鉢難陀龍王 修陀利舍龍王 婆修只龍王 德叉迦龍王 阿婁盧龍王 婆婁盧龍王 伽婁盧龍王 沙梁瞿龍王 思利曼陀龍王 思利健陀龍王 思利婆栗陀奴龍王 思梨颰陀龍王 阿婆盧龍王 思婆盧龍王 修婆睺龍王 須彌睺龍王 修彌弗多羅龍王 旃陀羅弗多羅龍王 那栗陀奴龍王 伽栗闍奴龍王 苾闍陀奴龍王 思普陀奴龍王 婆梨沙奴龍王 毘摩婁龍王 阿梨伽思梨沙龍王 婆伽梨思龍王 竭波思梨沙龍王 伽婆思梨沙龍王 無勒思利龍王 害坻思梨沙龍王 竭陀羅婆梨俱龍王 闍那栗陀龍王 質多斯龍王 質多勒叉龍王 那某旨龍王 阿羅婆婁龍王 某旨隣陀龍王 阿勒伽浮龍王 思利龍王 思梨祇吉龍王 攬菩盧龍王」

佛告阿難：「南方赤龍神王，其上首者名曰那頭化提，五七三十五龍王，典領南方五十萬億諸山精魅鬼，二十萬億弊小龍輩，吐毒氣者害於人民，令其攝毒莫復害於人民。有得毒病者，皆當呼此龍王名字令諸萬姓休息安寧病消熱除，龍王施命平復如本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「南方赤龍神王，其上首者名曰那頭化提，五七三十五龍王，典領南方五十萬億諸山精魅鬼，二十萬億弊小龍輩，吐毒氣者害於人民，令其攝毒莫復害於人民。有得毒病者，皆當呼此龍王名字令諸萬姓休息安寧病消熱除，龍王施命平復如本。

「只利彌龍王 阿那俱龍王 阿難陀婁龍王 害多蓋朱龍王 慢陀俱龍王 氷伽婁龍王 伊羅颰陀羅龍王 傷瞿龍王 阿婆羅婁龍王 阿多俱龍王 優婆伽多俱龍王 波羅提浮龍王 那羅耶㝹龍王 達婆婁龍王 毘無龍王 阿勒叉龍王 思羅婆睺龍王 彊伽那龍王 思度龍王 薄芻龍王 思陀龍王 茫伽婁龍王 毘大都龍王 修波羅坻度龍王 毘羅婆奴龍王 陀羅難陀龍王 颰陀羅龍王 尼彌陀婁龍王 修颰陀羅龍王 修梵陀羅龍王 波羅旃陀羅龍王 慢陀奴龍王 摩根陀羅龍王 陀婆伽羅龍王 徒菩北多俱龍王」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「只利彌龍王 阿那俱龍王 阿難陀婁龍王 害多蓋朱龍王 慢陀俱龍王 氷伽婁龍王 伊羅颰陀羅龍王 傷瞿龍王 阿婆羅婁龍王 阿多俱龍王 優婆伽多俱龍王 波羅提浮龍王 那羅耶㝹龍王 達婆婁龍王 毘無龍王 阿勒叉龍王 思羅婆睺龍王 彊伽那龍王 思度龍王 薄芻龍王 思陀龍王 茫伽婁龍王 毘大都龍王 修波羅坻度龍王 毘羅婆奴龍王 陀羅難陀龍王 颰陀羅龍王 尼彌陀婁龍王 修颰陀羅龍王 修梵陀羅龍王 波羅旃陀羅龍王 慢陀奴龍王 摩根陀羅龍王 陀婆伽羅龍王 徒菩北多俱龍王」

佛告阿難：「西方白龍神王，其上首者名曰訶樓薩叉提，三七二十一龍王，典領西方九十萬億諸小龍輩，及山精魅鬼二十萬億。有疾急者喚是龍王名字之時，是諸小龍各攝毒惡，不害萬民長得歡樂，眾病除愈平復如本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「西方白龍神王，其上首者名曰訶樓薩叉提，三七二十一龍王，典領西方九十萬億諸小龍輩，及山精魅鬼二十萬億。有疾急者喚是龍王名字之時，是諸小龍各攝毒惡，不害萬民長得歡樂，眾病除愈平復如本。

「徒菩魯嘻多俱龍王 摩那利龍王 斯為多俱龍王 阿勒多龍王 敗兜多羅龍王 颰陀羅波兜龍王 肫頭毘龍王 安婆羅坻陀羅龍王 半陀修都龍王 提梨坻賴兜龍王 毘婁勒俱龍王 毘婁博叉龍王 毘舍羅摩龍王 奢伽某伽龍王 旃陀婆那龍王 瞿陀無那龍王 半闍婁龍王 半闍周婁龍王 波羅獨都龍王 便頭龍王 優婆便頭龍王」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「徒菩魯嘻多俱龍王 摩那利龍王 斯為多俱龍王 阿勒多龍王 敗兜多羅龍王 颰陀羅波兜龍王 肫頭毘龍王 安婆羅坻陀羅龍王 半陀修都龍王 提梨坻賴兜龍王 毘婁勒俱龍王 毘婁博叉龍王 毘舍羅摩龍王 奢伽某伽龍王 旃陀婆那龍王 瞿陀無那龍王 半闍婁龍王 半闍周婁龍王 波羅獨都龍王 便頭龍王 優婆便頭龍王」

佛告阿難：「北方黑龍神王 其上首者名曰那業提婁。四七二十八龍王，典領北方百億諸小龍輩，及山精魅鬼十三萬億。毒病疾厄恐怖之日，喚是龍王名字之時，諸小龍輩各攝毒氣不復害人，萬民安樂病苦消除，眾善補處平復如本，龍王力也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「北方黑龍神王 其上首者名曰那業提婁。四七二十八龍王，典領北方百億諸小龍輩，及山精魅鬼十三萬億。毒病疾厄恐怖之日，喚是龍王名字之時，諸小龍輩各攝毒氣不復害人，萬民安樂病苦消除，眾善補處平復如本，龍王力也。

「波利俱龍王 只遮尼俱龍王 伽闍那俱龍王 深林婆俱龍王 某栗那瞿曇龍王 某羅摩奴須龍王 慰多羅摩㝹婁龍王 阿摩㝹婁龍王 佉伽婁那龍王 曼陀羅俱龍王 慰多祺龍王 阿羅婆羅龍王 摩羅摩㝹龍王 毘住龍王 伊他婆婁龍王 摩那思龍王 只羅哆俱龍王 伽毘盧龍王 思婆婁龍王 慰婆婁龍王 恒伽懼龍王 颰陀摩㝹龍王 木叉俱龍王 婆羅木叉龍王 俱佛提龍王 甘婆羅思和婁龍王 伊羅彌丘龍王 難陀優婆難陀喻龍王」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「波利俱龍王 只遮尼俱龍王 伽闍那俱龍王 深林婆俱龍王 某栗那瞿曇龍王 某羅摩奴須龍王 慰多羅摩㝹婁龍王 阿摩㝹婁龍王 佉伽婁那龍王 曼陀羅俱龍王 慰多祺龍王 阿羅婆羅龍王 摩羅摩㝹龍王 毘住龍王 伊他婆婁龍王 摩那思龍王 只羅哆俱龍王 伽毘盧龍王 思婆婁龍王 慰婆婁龍王 恒伽懼龍王 颰陀摩㝹龍王 木叉俱龍王 婆羅木叉龍王 俱佛提龍王 甘婆羅思和婁龍王 伊羅彌丘龍王 難陀優婆難陀喻龍王」

佛告阿難：「中央黃龍神王，其上首者名曰闍羅波提，四七二十八龍王，典領中央諸小龍輩六十萬億，及山精雜魅鬼十二萬億。若諸人民悲憂衰惱，變怪眾災水火之厄諸怪屢生，亦當應寫上龍王名字，各隨所主，厭除萬怪令其消滅。呼是龍王名字之時，是諸小龍山精雜魅，即便隱毒不復害人。萬民歡樂國土安寧，雨澤以時民無荒亂，人王喜悅稱善無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「中央黃龍神王，其上首者名曰闍羅波提，四七二十八龍王，典領中央諸小龍輩六十萬億，及山精雜魅鬼十二萬億。若諸人民悲憂衰惱，變怪眾災水火之厄諸怪屢生，亦當應寫上龍王名字，各隨所主，厭除萬怪令其消滅。呼是龍王名字之時，是諸小龍山精雜魅，即便隱毒不復害人。萬民歡樂國土安寧，雨澤以時民無荒亂，人王喜悅稱善無量。

「阿周都龍王 波利伽留龍王 修某丘阿陀含龍王 健陀阿婁龍王 僧伽婁龍王 提梨彌阿婁龍王 周修訶龍王 那頭伽提那龍王 訶數薩伽提龍王 那僕提婁龍王 那速提龍王 薩迦陀那龍王 優耨薩龍王 禪然薩龍王 阿宿提龍王 娑伽羅龍王 和修吉龍王 阿那婆達多龍王 薩迦陀那伽龍王 優耨達龍王 禪然薩龍王 阿宿羅龍王 娑伽羅龍王 和修周龍王 阿那婆達龍王 摩那斯龍王 難陀龍王 颰難陀龍王」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿周都龍王 波利伽留龍王 修某丘阿陀含龍王 健陀阿婁龍王 僧伽婁龍王 提梨彌阿婁龍王 周修訶龍王 那頭伽提那龍王 訶數薩伽提龍王 那僕提婁龍王 那速提龍王 薩迦陀那龍王 優耨薩龍王 禪然薩龍王 阿宿提龍王 娑伽羅龍王 和修吉龍王 阿那婆達多龍王 薩迦陀那伽龍王 優耨達龍王 禪然薩龍王 阿宿羅龍王 娑伽羅龍王 和修周龍王 阿那婆達龍王 摩那斯龍王 難陀龍王 颰難陀龍王」

佛告阿難：「是為請召龍王名字如是，我勅諸方大龍王等，及山精魅鬼攝諸小龍，五色之氣雲霧毒害侵陵萬民，我以勅竟，龍王受教魅鬼亦然，便攝小龍使不行毒害於人也，龍王歡喜受吾教命歡喜奉行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「是為請召龍王名字如是，我勅諸方大龍王等，及山精魅鬼攝諸小龍，五色之氣雲霧毒害侵陵萬民，我以勅竟，龍王受教魅鬼亦然，便攝小龍使不行毒害於人也，龍王歡喜受吾教命歡喜奉行。」

佛告阿難：「我說是五方龍神王竟。於此眾中誰能施行，召五方一百六十一諸龍王名，逐諸小龍及山精魅鬼，使攝其毒不復得行嬈於人民。使諸國土無諸苦者，毒氣既除人民歡樂，我法興隆魔道隱閉諸毒消滅，聖眾能化靡不受行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「我說是五方龍神王竟。於此眾中誰能施行，召五方一百六十一諸龍王名，逐諸小龍及山精魅鬼，使攝其毒不復得行嬈於人民。使諸國土無諸苦者，毒氣既除人民歡樂，我法興隆魔道隱閉諸毒消滅，聖眾能化靡不受行？」

時佛世尊唱是語已，大眾寂然默無言者。於是眾中有一少年比丘，名曰禪提，從坐而起胡跪合掌，而白佛言：「世尊！阿難今日於大眾中請於如來，說是五方召龍神呪。世尊以說召龍王竟，欲令諸比丘輩宣天尊言，使此法言流演世間。禪提比丘不以愚憃，今當承佛威神之力，往彼維耶離大城之中，說今如來所說龍王無上神呪。」說是語已，受天尊教禮佛而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時佛世尊唱是語已，大眾寂然默無言者。於是眾中有一少年比丘，名曰禪提，從坐而起胡跪合掌，而白佛言：「世尊！阿難今日於大眾中請於如來，說是五方召龍神呪。世尊以說召龍王竟，欲令諸比丘輩宣天尊言，使此法言流演世間。禪提比丘不以愚憃，今當承佛威神之力，往彼維耶離大城之中，說今如來所說龍王無上神呪。」說是語已，受天尊教禮佛而去。

於是禪提比丘往彼維耶離大國之中救治人民，諸疾病者悉得除愈，百姓歡樂喜慶無極。如是漸漸國王、大臣、長者、居士、豪姓之屬，悉皆供養為起精舍，四事供養無所乏少，人民無憂毒氣不行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是禪提比丘往彼維耶離大國之中救治人民，諸疾病者悉得除愈，百姓歡樂喜慶無極。如是漸漸國王、大臣、長者、居士、豪姓之屬，悉皆供養為起精舍，四事供養無所乏少，人民無憂毒氣不行。

爾時，是禪提比丘住是國中二十九年，以佛世尊所說召龍摩訶神呪，化導人民悉皆奉受，常為四輩之所供養，乃至命終未曾休息。是禪提比丘命終已後，諸弟子輩以香樵薪，焚燒其身收取舍利起于塔廟。禪提比丘命終之後，毒氣復興疫病眾多，死亡者無數，無人救療。是諸人民作是念言：「憶我本昔有禪提比丘，誦說如來召龍神呪，設有病苦皆悉除愈。今已命過，我今遭諸厄難，誰救我者？」即便奔趣往至禪提先精舍所，往彼住處見禪提比丘所嚼楊枝擲地成樹，樹下有清泉水。諸人民輩即禮拜此樹，如見禪提在世無異，折此楊枝取下泉水還歸到家，以楊柳枝拂除病者，以水灑諸病人輩悉得休息，身體清涼百病除愈。於是國中國王、大臣、長者、居士、四輩人民，有病苦者悉皆往彼故精舍所，取此楊枝並取泉水，浴洗病者灑散五方，諸魔惡鬼毒鬼消亡，辟除眾惡萬事吉祥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，是禪提比丘住是國中二十九年，以佛世尊所說召龍摩訶神呪，化導人民悉皆奉受，常為四輩之所供養，乃至命終未曾休息。是禪提比丘命終已後，諸弟子輩以香樵薪，焚燒其身收取舍利起于塔廟。禪提比丘命終之後，毒氣復興疫病眾多，死亡者無數，無人救療。是諸人民作是念言：「憶我本昔有禪提比丘，誦說如來召龍神呪，設有病苦皆悉除愈。今已命過，我今遭諸厄難，誰救我者？」即便奔趣往至禪提先精舍所，往彼住處見禪提比丘所嚼楊枝擲地成樹，樹下有清泉水。諸人民輩即禮拜此樹，如見禪提在世無異，折此楊枝取下泉水還歸到家，以楊柳枝拂除病者，以水灑諸病人輩悉得休息，身體清涼百病除愈。於是國中國王、大臣、長者、居士、四輩人民，有病苦者悉皆往彼故精舍所，取此楊枝並取泉水，浴洗病者灑散五方，諸魔惡鬼毒鬼消亡，辟除眾惡萬事吉祥。

賢者阿難語諸四輩言：「不但禪提比丘行是神呪有效驗也。昔南天竺有一居士名曰求若先，奉持五戒，守行十善，亦復誦是如來所說召龍神呪。時世飢窮，求若先居士遊他國土以求衣食，漸漸遊行至迦羅葉國中，往釋印迦羅越舍。時是長者家門之中一百餘口，為此雲氣毒病所羅，得病之人有死有蘇。居士既到，諸有病者悉得除愈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢者阿難語諸四輩言：「不但禪提比丘行是神呪有效驗也。昔南天竺有一居士名曰求若先，奉持五戒，守行十善，亦復誦是如來所說召龍神呪。時世飢窮，求若先居士遊他國土以求衣食，漸漸遊行至迦羅葉國中，往釋印迦羅越舍。時是長者家門之中一百餘口，為此雲氣毒病所羅，得病之人有死有蘇。居士既到，諸有病者悉得除愈。

「釋印迦羅越耳自得聞諸鬼神輩更相語言：『我前本時，欲令此國疫氣流行，病者使死不令得活。今者遠方有神人居士從天竺來，口中誦習如來所說召龍灌頂微妙法術，我今當往無人之處，攝取毒氣不能得行。』一鬼語言：『何故爾乎？』一鬼答言：『迦羅越舍車屋之中，有此神人誦習呪術，本欲行毒而今不能，不去何待？若留在此，為彼神人之所傷害。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「釋印迦羅越耳自得聞諸鬼神輩更相語言：『我前本時，欲令此國疫氣流行，病者使死不令得活。今者遠方有神人居士從天竺來，口中誦習如來所說召龍灌頂微妙法術，我今當往無人之處，攝取毒氣不能得行。』一鬼語言：『何故爾乎？』一鬼答言：『迦羅越舍車屋之中，有此神人誦習呪術，本欲行毒而今不能，不去何待？若留在此，為彼神人之所傷害。』

「於是以後諸鬼神輩各各惶怖，兩兩相牽三三相隨，五五相逐馳走而去，往彼山谷無人之處，各自隱藏不現身形。於是以後毒氣不行，國中人民有病苦者悉得差愈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於是以後諸鬼神輩各各惶怖，兩兩相牽三三相隨，五五相逐馳走而去，往彼山谷無人之處，各自隱藏不現身形。於是以後毒氣不行，國中人民有病苦者悉得差愈。

「國王流聞迦羅越舍有是神人，即便嚴駕車乘往到其所。到已，前拜而問訊言：『何來居士，乃有如此微妙聖術？』居士答言：『南天竺來。』『居士名何？』答言：『求若先。』王將居士往到宮中，七日七夜作倡妓樂而娛樂之；設種種美膳、金銀、珍寶、衣服數通而施與之。求若居士為王說法，示教利喜，王聞法音喜踊無量，國中人民無不獲福。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「國王流聞迦羅越舍有是神人，即便嚴駕車乘往到其所。到已，前拜而問訊言：『何來居士，乃有如此微妙聖術？』居士答言：『南天竺來。』『居士名何？』答言：『求若先。』王將居士往到宮中，七日七夜作倡妓樂而娛樂之；設種種美膳、金銀、珍寶、衣服數通而施與之。求若居士為王說法，示教利喜，王聞法音喜踊無量，國中人民無不獲福。

「王於是後遂與居士相將，往到竹林精舍禮拜世尊，作禮畢訖却坐一面。佛為說法，王及臣民靡不歡喜，各隨本緣悉得道迹。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王於是後遂與居士相將，往到竹林精舍禮拜世尊，作禮畢訖却坐一面。佛為說法，王及臣民靡不歡喜，各隨本緣悉得道迹。」

於是，阿難又告四眾：「今佛世尊說是灌頂召龍神呪，不但為今維耶離也，標心乃在像法之中。千歲之末。佛法欲滅魔道興盛，當有惡王斷滅三寶，使法言不通、破塔滅僧、五濁亂時，為是當來諸眾生輩，演說此法示於未聞，普使宣傳流布世間，人民受者不遭患難，眾病除愈死得昇天。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，阿難又告四眾：「今佛世尊說是灌頂召龍神呪，不但為今維耶離也，標心乃在像法之中。千歲之末。佛法欲滅魔道興盛，當有惡王斷滅三寶，使法言不通、破塔滅僧、五濁亂時，為是當來諸眾生輩，演說此法示於未聞，普使宣傳流布世間，人民受者不遭患難，眾病除愈死得昇天。」

阿難又言：「諸四輩弟子！若有國土有疾厄者，橫為邪神諸惡龍輩，及諸山精銜火燒人，又吐惡毒氣侵陵萬姓。有此災變不吉祥時，當澡嗽口齒清淨受行齋戒，不食五辛不得飲酒噉肉，當禮敬十方諸佛，懸繒旛蓋請召眾僧，一日七遍轉是召龍大神呪經，邪氣雲除眾善集身，解釋病者熱毒消除，病苦得愈得吉祥福。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難又言：「諸四輩弟子！若有國土有疾厄者，橫為邪神諸惡龍輩，及諸山精銜火燒人，又吐惡毒氣侵陵萬姓。有此災變不吉祥時，當澡嗽口齒清淨受行齋戒，不食五辛不得飲酒噉肉，當禮敬十方諸佛，懸繒旛蓋請召眾僧，一日七遍轉是召龍大神呪經，邪氣雲除眾善集身，解釋病者熱毒消除，病苦得愈得吉祥福。」

賢者阿難又復告言：「諸四輩弟子！若疾厄之日，當以香泥泥地，然十方燈散雜色華，燒眾雜香、兜婁婆畢力伽沈水膠香、婆香、安息香等。燒是香時，亦能使魔隱藏不現不復害人，即得吉祥萬病除愈。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢者阿難又復告言：「諸四輩弟子！若疾厄之日，當以香泥泥地，然十方燈散雜色華，燒眾雜香、兜婁婆畢力伽沈水膠香、婆香、安息香等。燒是香時，亦能使魔隱藏不現不復害人，即得吉祥萬病除愈。」

佛說經竟，四眾人民無不歡喜。釋梵諸天以好香華，供散佛上以為供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說經竟，四眾人民無不歡喜。釋梵諸天以好香華，供散佛上以為供養。

阿難問佛言：「說是語已，當何名之？云何奉行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難問佛言：「說是語已，當何名之？云何奉行？」

佛言：「阿難！此經名為『灌頂召龍大神呪經』，又名『行經之人因緣本事經』，如法受持。」大眾、人民、天、龍、鬼神，聞經歡喜，作禮奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！此經名為『灌頂召龍大神呪經』，又名『行經之人因緣本事經』，如法受持。」大眾、人民、天、龍、鬼神，聞經歡喜，作禮奉行。