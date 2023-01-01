佛說灌頂摩尼羅亶大神呪經卷第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說灌頂摩尼羅亶大神呪經卷第八

東晉天竺三藏帛尸梨蜜多羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東晉天竺三藏帛尸梨蜜多羅譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與千二百五十比丘俱。佛愍念世間天下人民為諸邪魅鬼神所惱，佛便結是摩尼羅亶大神呪經。於是，世尊便舉過去七佛名字以為經證：「第一維衛佛；第二式佛；第三隨葉佛；第四拘樓秦佛；第五拘那含牟尼佛；第六迦葉佛；今我第七釋迦文佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與千二百五十比丘俱。佛愍念世間天下人民為諸邪魅鬼神所惱，佛便結是摩尼羅亶大神呪經。於是，世尊便舉過去七佛名字以為經證：「第一維衛佛；第二式佛；第三隨葉佛；第四拘樓秦佛；第五拘那含牟尼佛；第六迦葉佛；今我第七釋迦文佛。」

佛告阿難：「我今又舉是八大菩薩：颰陀和菩薩、羅隣竭菩薩、憍曰兜菩薩、那羅達菩薩、須深彌菩薩摩訶薩、和和菩薩、因互達菩薩、和輪調菩薩，是為八菩薩，及五百開士。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「我今又舉是八大菩薩：颰陀和菩薩、羅隣竭菩薩、憍曰兜菩薩、那羅達菩薩、須深彌菩薩摩訶薩、和和菩薩、因互達菩薩、和輪調菩薩，是為八菩薩，及五百開士。」

佛告賢者阿難：「此諸菩薩有大誓願，於我滅後五濁世中救諸厄人。若為邪神惡鬼所持，皆當一心呼其名字，即不違本願為人作護，令諸小魔自然消滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告賢者阿難：「此諸菩薩有大誓願，於我滅後五濁世中救諸厄人。若為邪神惡鬼所持，皆當一心呼其名字，即不違本願為人作護，令諸小魔自然消滅。」

佛又告賢者阿難：「我十大弟子各有威德，智慧齊等悉皆第一，我今結之，各現其威神護諸四輩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛又告賢者阿難：「我十大弟子各有威德，智慧齊等悉皆第一，我今結之，各現其威神護諸四輩。」

佛言：「阿難！舍利弗、大目揵連、大迦葉、須菩提、富樓那、阿那律、迦旃延、優波離、羅睺羅、阿難，若四輩弟子為邪惡所中者，皆當呼其名號為人除憂，去諸厄難萬事吉祥。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！舍利弗、大目揵連、大迦葉、須菩提、富樓那、阿那律、迦旃延、優波離、羅睺羅、阿難，若四輩弟子為邪惡所中者，皆當呼其名號為人除憂，去諸厄難萬事吉祥。」

佛告阿難：「有諸天子常樂佛法，於閑靜時來到我所，我為說法各得道迹，亦作誓願於我滅後護諸四輩，不令邪惡得其便也。四天大王——提頭賴吒天、毘樓勒天、惟睒門天、毘沙門天；忉利天、鹽摩羅天、兜率陀天、不憍樂天、化應聲天、化自在天、梵眾妙天、梵輔祿天、摩訶梵天、水行梵天、水微梵天、水無量梵天、水應梵天、約淨天、遍淨天、淨明天、守妙天、微妙天、廣妙天、極妙天、福愛天、愛勝天、近際天、普觀天、快見天、無結愛天、色究竟天、淨光天、普等天，是為三十三天，各現威神，為四輩弟子作大擁護辟除凶惡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「有諸天子常樂佛法，於閑靜時來到我所，我為說法各得道迹，亦作誓願於我滅後護諸四輩，不令邪惡得其便也。四天大王——提頭賴吒天、毘樓勒天、惟睒門天、毘沙門天；忉利天、鹽摩羅天、兜率陀天、不憍樂天、化應聲天、化自在天、梵眾妙天、梵輔祿天、摩訶梵天、水行梵天、水微梵天、水無量梵天、水應梵天、約淨天、遍淨天、淨明天、守妙天、微妙天、廣妙天、極妙天、福愛天、愛勝天、近際天、普觀天、快見天、無結愛天、色究竟天、淨光天、普等天，是為三十三天，各現威神，為四輩弟子作大擁護辟除凶惡。」

佛告阿難：「我今說是三十五龍王名字，其所居處各在異國，齊心等意以其所翫龍宮珍寶摩尼雜珠，以奉獻我。我為諸龍說其因緣業報之事，各於我所得法眼淨建大誓願，於未來世佛法滅時，在所國土城邑聚落，護諸四輩令離危厄，不為邪橫之所侵害，使萬事吉祥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「我今說是三十五龍王名字，其所居處各在異國，齊心等意以其所翫龍宮珍寶摩尼雜珠，以奉獻我。我為諸龍說其因緣業報之事，各於我所得法眼淨建大誓願，於未來世佛法滅時，在所國土城邑聚落，護諸四輩令離危厄，不為邪橫之所侵害，使萬事吉祥。

「波覽摩龍王 阿梨伽龍王 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「波覽摩龍王 阿梨伽龍王

因陀羅龍王 娑伽婁龍王 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因陀羅龍王 娑伽婁龍王

思普陀龍王 修陀利龍王 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 思普陀龍王 修陀利龍王

婆修只龍王 波利沙龍王 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婆修只龍王 波利沙龍王

得叉迦龍王 伽婁盧龍王 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得叉迦龍王 伽婁盧龍王

阿梨伽龍王 沙梁瞿龍王 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿梨伽龍王 沙梁瞿龍王

阿婆盧龍王 波利伽龍王 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿婆盧龍王 波利伽龍王

修婆睺龍王 那栗陀龍王 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修婆睺龍王 那栗陀龍王

須彌弗龍王 苾闍陀龍王 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須彌弗龍王 苾闍陀龍王

質多斯龍王 那某旨龍王 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 質多斯龍王 那某旨龍王

質多勒龍王 思利那龍王 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 質多勒龍王 思利那龍王

只利彌龍王 難婁陀龍王 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 只利彌龍王 難婁陀龍王

阿那俱龍王 慢陀俱龍王 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿那俱龍王 慢陀俱龍王

氷伽婁龍王 伽多俱龍王 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 氷伽婁龍王 伽多俱龍王

達婆婁龍王 阿勒叉龍王 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 達婆婁龍王 阿勒叉龍王

思羅婆龍王 茫伽婁龍王 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 思羅婆龍王 茫伽婁龍王

毘大都龍王 跋陀羅龍王 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘大都龍王 跋陀羅龍王

摩根陀龍王」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩根陀龍王」

佛告阿難：「是諸龍王不可稱數，我今為汝及諸四輩，略說三十五龍王名字上首者也。若有厄難恐怖之日，令諸弟子演其名字，至心呼者立在左右，辟除邪惡萬事吉祥。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「是諸龍王不可稱數，我今為汝及諸四輩，略說三十五龍王名字上首者也。若有厄難恐怖之日，令諸弟子演其名字，至心呼者立在左右，辟除邪惡萬事吉祥。」

佛語阿難：「我昔遊化諸國土中，有諸神王強梁難化不受教者，我悉降伏令其受道。既受道已皆作誓願，我滅之後後五濁世時，護佛弟子，不令諸邪雜魅小鬼求人長短。若有厄難恐怖之日，皆當一心呼其名號，我今說之灌頂神名一切善聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語阿難：「我昔遊化諸國土中，有諸神王強梁難化不受教者，我悉降伏令其受道。既受道已皆作誓願，我滅之後後五濁世時，護佛弟子，不令諸邪雜魅小鬼求人長短。若有厄難恐怖之日，皆當一心呼其名號，我今說之灌頂神名一切善聽。

「大神將軍摩醯首羅 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大神將軍摩醯首羅

「大神將軍墮沙俗羅 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大神將軍墮沙俗羅

「大神將軍金毘羅 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大神將軍金毘羅

「大神將軍半耆羅 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大神將軍半耆羅

「大神將軍和耆羅 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大神將軍和耆羅

「大神將軍摩尼跋陀羅 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大神將軍摩尼跋陀羅

「大神將軍波提羅 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大神將軍波提羅

「大神將軍摩和羅 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大神將軍摩和羅

「大神將軍羅剎陀羅 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大神將軍羅剎陀羅

「大神將軍鳩摩和羅 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大神將軍鳩摩和羅

「大神將軍修摩乾羅 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大神將軍修摩乾羅

「大神將軍波迦羅 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大神將軍波迦羅

「大神將軍因輪無羅 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大神將軍因輪無羅

「大神將軍因持羅 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大神將軍因持羅

「大神將軍和林羅 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大神將軍和林羅

「大神將軍波耶越羅 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大神將軍波耶越羅

「大神將軍宋林羅 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大神將軍宋林羅

「大神將軍檀特羅 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大神將軍檀特羅

「大神將軍式叉羅 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大神將軍式叉羅

「大神將軍健陀羅 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大神將軍健陀羅

「大神將軍乾頭羅 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大神將軍乾頭羅

「大神將軍彌佉羅 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大神將軍彌佉羅

「大神將軍乾朱羅 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大神將軍乾朱羅

「大神將軍摩油羅 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大神將軍摩油羅

「大神將軍阿須輪羅 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大神將軍阿須輪羅

「大神將軍隨沙門羅 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大神將軍隨沙門羅

「大神將軍隨孫羅 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大神將軍隨孫羅

「大神將軍曼提羅 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大神將軍曼提羅

「大神將軍母阿宿提 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大神將軍母阿宿提

「大神將軍母設婁陀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大神將軍母設婁陀

「大神將軍女薩遮摩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大神將軍女薩遮摩

「大神將軍女毘藍婆 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大神將軍女毘藍婆

「大神將軍女持瓔珞」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大神將軍女持瓔珞」

佛告阿難：「是諸大神及神母女等三十三王，若四輩弟子橫遭難者呼其名字，令人得福萬事吉祥。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「是諸大神及神母女等三十三王，若四輩弟子橫遭難者呼其名字，令人得福萬事吉祥。」

佛告阿難：「又有六萬二十四鬼師，亦皆誓願於未來世五濁亂時，在所國土城邑聚落護諸四輩，不令小鬼之所得便，使獲吉利。我今說之，其名如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「又有六萬二十四鬼師，亦皆誓願於未來世五濁亂時，在所國土城邑聚落護諸四輩，不令小鬼之所得便，使獲吉利。我今說之，其名如是：

「東方四鬼師怛署陀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「東方四鬼師怛署陀

「鬼師疾佉 鬼師修涅多羅 鬼師不輪 鬼師迦毘羅 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「鬼師疾佉 鬼師修涅多羅 鬼師不輪 鬼師迦毘羅

「南方四鬼師怛署陀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南方四鬼師怛署陀

「鬼師斯睺 鬼師婆斯睺 鬼師傷伽 鬼師賴遮 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「鬼師斯睺 鬼師婆斯睺 鬼師傷伽 鬼師賴遮

「西方四鬼師怛署陀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「西方四鬼師怛署陀

「鬼師嘻利 鬼師嘻羅只 鬼師輪波羅浮睺 鬼師氷和和利 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「鬼師嘻利 鬼師嘻羅只 鬼師輪波羅浮睺 鬼師氷和和利

「北方四鬼師怛署陀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「北方四鬼師怛署陀

「鬼師陀羅尼 鬼師陀羅多升 鬼師復度伽 鬼師波盧毘多 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「鬼師陀羅尼 鬼師陀羅多升 鬼師復度伽 鬼師波盧毘多

「上方四鬼師怛署陀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「上方四鬼師怛署陀

「鬼師浮摩 鬼師修浮摩 鬼師波由 鬼師夜摩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「鬼師浮摩 鬼師修浮摩 鬼師波由 鬼師夜摩

「下方四鬼師怛署陀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「下方四鬼師怛署陀

「鬼師根頭波 鬼師修摩 鬼師根陀 鬼師修利耶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「鬼師根頭波 鬼師修摩 鬼師根陀 鬼師修利耶」

佛告阿難：「我以略說諸佛名字，菩薩、羅漢、諸天、龍、善神及二十四鬼師名字如是。今當又說四山、河海、川谷、井泉有諸精魅，喜行毒惡以害萬姓，汝當正心誦是摩尼大神呪經，并說山海精魅名字。若有行毒害萬姓者，各使攝毒不復害人。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「我以略說諸佛名字，菩薩、羅漢、諸天、龍、善神及二十四鬼師名字如是。今當又說四山、河海、川谷、井泉有諸精魅，喜行毒惡以害萬姓，汝當正心誦是摩尼大神呪經，并說山海精魅名字。若有行毒害萬姓者，各使攝毒不復害人。」

佛告阿難：「國土之中，四山河海有二精魅鬼，我今說之，其名如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「國土之中，四山河海有二精魅鬼，我今說之，其名如是：

「一名深沙 二名浮丘 國中魅鬼 山中魅鬼 林中魅鬼 草中魅鬼 墓中魅鬼 塚中魅鬼 地上魅鬼 地下魅鬼 水邊魅鬼 水中魅鬼 空中魅鬼 市中魅鬼 死人魅鬼 生人魅鬼 飽死魅鬼 餓死魅鬼 渴死魅鬼 道中魅鬼 道外魅鬼 堂中魅鬼 堂上魅鬼 堂外魅鬼 簷邊魅鬼 四壁魅鬼 火中魅鬼 火邊魅鬼 身中魅鬼 身外魅鬼 飯時魅鬼 噎時魅鬼 金銀魅鬼 坐時魅鬼 臥時魅鬼 赤色魅鬼 黑色魅鬼 有長魅鬼 身短魅鬼 有大魅鬼 有小魅鬼 中適魅鬼 白色魅鬼 黃色魅鬼 青色魅鬼 斑色魅鬼 紅色魅鬼 紫色魅鬼 厭人魅鬼 夢中魅鬼 朝起魅鬼 步行魅鬼 飛行魅鬼」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一名深沙 二名浮丘 國中魅鬼 山中魅鬼 林中魅鬼 草中魅鬼 墓中魅鬼 塚中魅鬼 地上魅鬼 地下魅鬼 水邊魅鬼 水中魅鬼 空中魅鬼 市中魅鬼 死人魅鬼 生人魅鬼 飽死魅鬼 餓死魅鬼 渴死魅鬼 道中魅鬼 道外魅鬼 堂中魅鬼 堂上魅鬼 堂外魅鬼 簷邊魅鬼 四壁魅鬼 火中魅鬼 火邊魅鬼 身中魅鬼 身外魅鬼 飯時魅鬼 噎時魅鬼 金銀魅鬼 坐時魅鬼 臥時魅鬼 赤色魅鬼 黑色魅鬼 有長魅鬼 身短魅鬼 有大魅鬼 有小魅鬼 中適魅鬼 白色魅鬼 黃色魅鬼 青色魅鬼 斑色魅鬼 紅色魅鬼 紫色魅鬼 厭人魅鬼 夢中魅鬼 朝起魅鬼 步行魅鬼 飛行魅鬼」

佛語阿難：「是諸山精、溪瀆之中人間作害，若人知其名者，喚其名不能害人，吾故說是四十九鬼，今吾更說，汝一心聽。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語阿難：「是諸山精、溪瀆之中人間作害，若人知其名者，喚其名不能害人，吾故說是四十九鬼，今吾更說，汝一心聽。」

佛告阿難：「有問人魂鬼 擊人魄鬼 喜鬪𠲜鬼 大語言鬼 有大笑鬼 有大戲鬼 相扠打鬼 相搏撮鬼 遮生門鬼 噉人精鬼 食人血鬼 屠人肉鬼 喫人骨鬼 拍人骨鬼 噉人五藏鬼 食人腸鬼 抽人筋鬼 縮人脈鬼 壞人胎鬼 使難產鬼 喜瞋惱鬼 喜恚恨鬼 持刀行鬼 持杖行鬼 有汗傴鬼 有仰行鬼 有叉腰鬼 有反倒鬼 有頸行鬼 有破髓鬼 碎身塵鬼 有疑阻鬼 有懸頭鬼 有五掣鬼 有鍾心鬼 有寒戰鬼 有熱悶鬼 有沙中鬼 有崗堆間鬼 有健行鬼 有舉手鬼 有摩頭鬼 有白頭鬼 有赤頭鬼 有黃頭鬼 有斷頭鬼 有吐火鬼 有憙燒人鬼 有血光鬼」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「有問人魂鬼 擊人魄鬼 喜鬪𠲜鬼 大語言鬼 有大笑鬼 有大戲鬼 相扠打鬼 相搏撮鬼 遮生門鬼 噉人精鬼 食人血鬼 屠人肉鬼 喫人骨鬼 拍人骨鬼 噉人五藏鬼 食人腸鬼 抽人筋鬼 縮人脈鬼 壞人胎鬼 使難產鬼 喜瞋惱鬼 喜恚恨鬼 持刀行鬼 持杖行鬼 有汗傴鬼 有仰行鬼 有叉腰鬼 有反倒鬼 有頸行鬼 有破髓鬼 碎身塵鬼 有疑阻鬼 有懸頭鬼 有五掣鬼 有鍾心鬼 有寒戰鬼 有熱悶鬼 有沙中鬼 有崗堆間鬼 有健行鬼 有舉手鬼 有摩頭鬼 有白頭鬼 有赤頭鬼 有黃頭鬼 有斷頭鬼 有吐火鬼 有憙燒人鬼 有血光鬼」

佛告阿難：「若人疾厄，為此諸鬼所嬈害者，當說其名字，即當攝毒不能為害，還其處所隱匿不現。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「若人疾厄，為此諸鬼所嬈害者，當說其名字，即當攝毒不能為害，還其處所隱匿不現。」

佛告阿難：「又四十九山精之鬼，我今說之，令諸四輩離諸邪惡，不復遭惱百病除愈，怨害不生得吉祥福。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「又四十九山精之鬼，我今說之，令諸四輩離諸邪惡，不復遭惱百病除愈，怨害不生得吉祥福。」

佛語阿難：「山精之中五等精魅，我今說之，其名如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語阿難：「山精之中五等精魅，我今說之，其名如是：

「青色山精 赤色山精 白色山精 黃色山精 黑色山精 高大山精 卑小山精 廣大山精 無頭山精 無手山精 無脚山精 龍頭山精 蛇頭山精 馬頭山精 狗頭山精 虎頭山精 人頭山精 猨頭山精 鳥頭山精 銜火山精 火殃山精 蛇形山精 龍形山精 男形山精 女形山精 三脚山精 六手山精 九頭山精 三頭山精 四眼山精 四十九眼山精 三眼山精 聚會山精 歌樂山精 喜歡山精 愁憂山精 悲哭山精 跛脚山精 喑啞山精 歎吒山精 相拘牽山精 鬪𠲜山精 吐青毒山精 吐赤毒山精 吐白毒山精 吐黑毒山精 吐黃毒山精 兩頭共身山精 龜形山精」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「青色山精 赤色山精 白色山精 黃色山精 黑色山精 高大山精 卑小山精 廣大山精 無頭山精 無手山精 無脚山精 龍頭山精 蛇頭山精 馬頭山精 狗頭山精 虎頭山精 人頭山精 猨頭山精 鳥頭山精 銜火山精 火殃山精 蛇形山精 龍形山精 男形山精 女形山精 三脚山精 六手山精 九頭山精 三頭山精 四眼山精 四十九眼山精 三眼山精 聚會山精 歌樂山精 喜歡山精 愁憂山精 悲哭山精 跛脚山精 喑啞山精 歎吒山精 相拘牽山精 鬪𠲜山精 吐青毒山精 吐赤毒山精 吐白毒山精 吐黑毒山精 吐黃毒山精 兩頭共身山精 龜形山精」

佛言：「是為四十九山精之鬼。若四輩為山精鬼所害者，呼其名字，即便攝毒不得為害。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「是為四十九山精之鬼。若四輩為山精鬼所害者，呼其名字，即便攝毒不得為害。」

佛言：「阿難！國土四方山精雜魅，惡鬼伴侶水中雜精，我今更說諸精魅鬼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！國土四方山精雜魅，惡鬼伴侶水中雜精，我今更說諸精魅鬼。

「火中魅鬼 水中魅鬼 水邊魅鬼 飄風之鬼 東方青色鬼 為惡夢鬼 為變怪鬼 鳥鳴怪鬼 百狩變怪鬼 有狐鳴鬼 有烏鳴鬼 鼠鳴怪鬼 南方赤氣溫鬼 白氣溫鬼 青氣溫鬼 黑氣溫鬼 黃氣溫鬼 五注之鬼 青色注鬼 白色注鬼 赤色注鬼 黃色注鬼 黑色注鬼 墜床死鬼 喜為縣官鬼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「火中魅鬼 水中魅鬼 水邊魅鬼 飄風之鬼 東方青色鬼 為惡夢鬼 為變怪鬼 鳥鳴怪鬼 百狩變怪鬼 有狐鳴鬼 有烏鳴鬼 鼠鳴怪鬼 南方赤氣溫鬼 白氣溫鬼 青氣溫鬼 黑氣溫鬼 黃氣溫鬼 五注之鬼 青色注鬼 白色注鬼 赤色注鬼 黃色注鬼 黑色注鬼 墜床死鬼 喜為縣官鬼

「金慢鬼 薜荔鬼 慳貪鬼 勤苦鬼 病瘦鬼 痛痒鬼 思想鬼 身中鬼 隆殘鬼 絆繼鬼 有顛狂鬼 有癡聾鬼 呻吟鬼 㖒哭鬼 困病鬼 虛耗鬼 嫉妬鬼 籬間鬼 籬上鬼 門邊死鬼 戶邊死鬼 魍魎鬼 北方黑色鬼 熒惑鬼 游光鬼 詐稱鬼 斷人毛髮鬼 飲人血鬼 怨家鬼 故氣神鬼 蜚尸鬼 伏尸鬼 有樹上鬼 有樹下鬼 溝㵎死鬼 屋上鬼 屋頭鬼 呪咀鬼 宮舍鬼 軍營鬼 停傳鬼 獄死鬼 囚死鬼 水死鬼 溺水死鬼 火死鬼 有客死鬼 有未葬鬼 有兩舌鬼 有惡口鬼 酒死鬼 有陷死鬼 有復連死鬼 市死鬼 道路死鬼 有渴死鬼 有凍死鬼 有兵死鬼 有藥死鬼 鎮死鬼 血死鬼 有碓死鬼 捕擣死鬼 有鬪死鬼 有絞死鬼 有自刺死鬼 有恐死鬼 強死鬼 迮殺死鬼 斷頭鬼 剪人毛髮鬼 有騎乘鬼 駕車鬼」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「金慢鬼 薜荔鬼 慳貪鬼 勤苦鬼 病瘦鬼 痛痒鬼 思想鬼 身中鬼 隆殘鬼 絆繼鬼 有顛狂鬼 有癡聾鬼 呻吟鬼 㖒哭鬼 困病鬼 虛耗鬼 嫉妬鬼 籬間鬼 籬上鬼 門邊死鬼 戶邊死鬼 魍魎鬼 北方黑色鬼 熒惑鬼 游光鬼 詐稱鬼 斷人毛髮鬼 飲人血鬼 怨家鬼 故氣神鬼 蜚尸鬼 伏尸鬼 有樹上鬼 有樹下鬼 溝㵎死鬼 屋上鬼 屋頭鬼 呪咀鬼 宮舍鬼 軍營鬼 停傳鬼 獄死鬼 囚死鬼 水死鬼 溺水死鬼 火死鬼 有客死鬼 有未葬鬼 有兩舌鬼 有惡口鬼 酒死鬼 有陷死鬼 有復連死鬼 市死鬼 道路死鬼 有渴死鬼 有凍死鬼 有兵死鬼 有藥死鬼 鎮死鬼 血死鬼 有碓死鬼 捕擣死鬼 有鬪死鬼 有絞死鬼 有自刺死鬼 有恐死鬼 強死鬼 迮殺死鬼 斷頭鬼 剪人毛髮鬼 有騎乘鬼 駕車鬼」

佛言：「阿難！中央及水中諸雜魅鬼，我今更說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！中央及水中諸雜魅鬼，我今更說。

「步行魅鬼 逢忤魅鬼 山神魅鬼 樹神魅鬼 石神魅鬼 土神魅鬼 風神魅鬼 海邊魅鬼 海中魅鬼 橋梁魅鬼 宅中魅鬼 雜破器魅鬼 溝渠魅鬼 道中魅鬼 道外魅鬼 湖中魅鬼 夷國魅鬼 蠻國魅鬼 羗國魅鬼 虜國魅鬼 中國魅鬼 越國魅鬼 百國魅鬼 百狩魅鬼 馬行魅鬼 百虫魅鬼 溪中魅鬼 谷中魅鬼 門中魅鬼 戶中魅鬼 竈中魅鬼 竈上魅鬼 竈四邊魅鬼 注池魅鬼 廁中呪術魅鬼 遮道魅鬼 遮虫魅鬼 不臣屬鬼 祇人頭鬼 帳中魅鬼 屏風間鬼 梁上魅鬼 室中魅鬼 使人嘔吐鬼 噉屎尿鬼 客忤魅鬼 凶注魅鬼」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「步行魅鬼 逢忤魅鬼 山神魅鬼 樹神魅鬼 石神魅鬼 土神魅鬼 風神魅鬼 海邊魅鬼 海中魅鬼 橋梁魅鬼 宅中魅鬼 雜破器魅鬼 溝渠魅鬼 道中魅鬼 道外魅鬼 湖中魅鬼 夷國魅鬼 蠻國魅鬼 羗國魅鬼 虜國魅鬼 中國魅鬼 越國魅鬼 百國魅鬼 百狩魅鬼 馬行魅鬼 百虫魅鬼 溪中魅鬼 谷中魅鬼 門中魅鬼 戶中魅鬼 竈中魅鬼 竈上魅鬼 竈四邊魅鬼 注池魅鬼 廁中呪術魅鬼 遮道魅鬼 遮虫魅鬼 不臣屬鬼 祇人頭鬼 帳中魅鬼 屏風間鬼 梁上魅鬼 室中魅鬼 使人嘔吐鬼 噉屎尿鬼 客忤魅鬼 凶注魅鬼」

佛言：「阿難！是為六萬四十九鬼，汝當一心為萬姓故誦持是摩尼羅亶灌頂章句摩訶神呪，急難之日當齋戒一心，思念十方一切諸佛、過去七佛八大菩薩、十大弟子五百開士、三十三天諸大龍王、善神將軍及鬼神等。正心一意莫念東西南北之事，亦復莫念家室之事。觀是諸佛菩薩、羅漢、諸天、龍神、善鬼神等，觀念是已呼是諸鬼神為人作護，喚其名字即攝毒氣，還其所止不能為害，即便獲得吉祥之福。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！是為六萬四十九鬼，汝當一心為萬姓故誦持是摩尼羅亶灌頂章句摩訶神呪，急難之日當齋戒一心，思念十方一切諸佛、過去七佛八大菩薩、十大弟子五百開士、三十三天諸大龍王、善神將軍及鬼神等。正心一意莫念東西南北之事，亦復莫念家室之事。觀是諸佛菩薩、羅漢、諸天、龍神、善鬼神等，觀念是已呼是諸鬼神為人作護，喚其名字即攝毒氣，還其所止不能為害，即便獲得吉祥之福。」

佛告阿難：「若有善男子、善女人等須習誦是摩尼羅亶灌頂大神呪時，有此事行不生誹謗何者是耶！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「若有善男子、善女人等須習誦是摩尼羅亶灌頂大神呪時，有此事行不生誹謗何者是耶！」

「願聞其事生信誹謗。唯願天尊，說是諸事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「願聞其事生信誹謗。唯願天尊，說是諸事。」

佛言：「阿難！有人聞是大神呪經不生誹謗，有四事因緣：一者、從過去佛聞；二者、從善知識受；三者、直信不毀；四者、作菩薩道欲度群生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！有人聞是大神呪經不生誹謗，有四事因緣：一者、從過去佛聞；二者、從善知識受；三者、直信不毀；四者、作菩薩道欲度群生。

「生誹謗者又有四事：一者、不從佛聞；二者、不從師受；三者、無專信心；四者、無菩薩意。以是因緣故生誹謗，有如是人不應授與。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「生誹謗者又有四事：一者、不從佛聞；二者、不從師受；三者、無專信心；四者、無菩薩意。以是因緣故生誹謗，有如是人不應授與。」

佛語阿難：「若人信樂，有前四事行不生誹謗，汝當為說大神呪經傳度與人。若有四事莫授與之，令彼前人獲無量罪。」佛說是語竟，阿難唯諾，受天尊教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語阿難：「若人信樂，有前四事行不生誹謗，汝當為說大神呪經傳度與人。若有四事莫授與之，令彼前人獲無量罪。」佛說是語竟，阿難唯諾，受天尊教。

佛語阿難：「我既說是摩尼羅亶大神呪經甚深微妙灌頂章句十二部典，不可妄授持與人也。若有信心欲受之者，師當一心如法度與，師師相承受是章句。法應七歲授與一人，不得輕慢深妙神呪諸佛、菩薩、羅漢真人。又為諸天、善鬼神等之所守護，不得輕度授與人也。若有受者當如上法，然後乃授是經法也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語阿難：「我既說是摩尼羅亶大神呪經甚深微妙灌頂章句十二部典，不可妄授持與人也。若有信心欲受之者，師當一心如法度與，師師相承受是章句。法應七歲授與一人，不得輕慢深妙神呪諸佛、菩薩、羅漢真人。又為諸天、善鬼神等之所守護，不得輕度授與人也。若有受者當如上法，然後乃授是經法也。」

爾時，眾中有一居士，名曰善可，問阿難言：「佛滅度後出千歲時，若有善男子、善女人等疾急苦惱，欲讀誦是大神呪時，法則云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，眾中有一居士，名曰善可，問阿難言：「佛滅度後出千歲時，若有善男子、善女人等疾急苦惱，欲讀誦是大神呪時，法則云何？」

阿難言：「善可居士！若人欲讀神呪經者，香花供養十方諸佛、過去七佛、菩薩羅漢，及諸天子善鬼神輩。佛昔教授得法淨眼已，各自作誓，於未來世千歲之外，魔道興盛佛法欲滅，山海魅鬼人間惡魔，欲吐惡毒害四輩時，我當遊入聚落之中，護僧伽藍四輩弟子。世尊爾時許可讚善。善鬼神等皆悉胡跪，作是誓願，佛即可之。鬼神又言：『當為一切出家之人作大檀越，若有大嚫我者我即施僧，是故我護檀越施主，唯願世尊勅諸弟子，法食之時施餘䴵果。』佛亦許可。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難言：「善可居士！若人欲讀神呪經者，香花供養十方諸佛、過去七佛、菩薩羅漢，及諸天子善鬼神輩。佛昔教授得法淨眼已，各自作誓，於未來世千歲之外，魔道興盛佛法欲滅，山海魅鬼人間惡魔，欲吐惡毒害四輩時，我當遊入聚落之中，護僧伽藍四輩弟子。世尊爾時許可讚善。善鬼神等皆悉胡跪，作是誓願，佛即可之。鬼神又言：『當為一切出家之人作大檀越，若有大嚫我者我即施僧，是故我護檀越施主，唯願世尊勅諸弟子，法食之時施餘䴵果。』佛亦許可。」

阿難語居士言：「此諸善神誓願如此，常護佛法四輩弟子。若有善男子、善女人等有疾急之日，欲行讀是灌頂章句大神呪時，應當如是案上科法，散眾名花燒種種香，然于燈明，施雜䴵果、蘇油、石蜜。得飲食已，是諸善神為人作護，當讀誦是摩尼羅亶大神呪經，便逮獲得吉祥果報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難語居士言：「此諸善神誓願如此，常護佛法四輩弟子。若有善男子、善女人等有疾急之日，欲行讀是灌頂章句大神呪時，應當如是案上科法，散眾名花燒種種香，然于燈明，施雜䴵果、蘇油、石蜜。得飲食已，是諸善神為人作護，當讀誦是摩尼羅亶大神呪經，便逮獲得吉祥果報。」

佛說經竟，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，諸天、龍、善神不可稱數。阿難頭面禮佛足，四輩亦然，歡喜無量，頂受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說經竟，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，諸天、龍、善神不可稱數。阿難頭面禮佛足，四輩亦然，歡喜無量，頂受奉行。