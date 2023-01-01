佛說灌頂塚墓因緣四方神呪經卷第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說灌頂塚墓因緣四方神呪經卷第六

東晉天竺三藏帛尸梨蜜多羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東晉天竺三藏帛尸梨蜜多羅譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，佛在鳩尸那城臨欲滅度，千二百五十比丘及諸弟子無央數眾，諸菩薩僧數千萬億，諸天龍神、四方人民悉來集會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在鳩尸那城臨欲滅度，千二百五十比丘及諸弟子無央數眾，諸菩薩僧數千萬億，諸天龍神、四方人民悉來集會。

於時，末利伽五百人等，同聲合掌竊問阿難：「如來涅槃云何殯葬？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時，末利伽五百人等，同聲合掌竊問阿難：「如來涅槃云何殯葬？」

賢者阿難即持此言，胡跪合掌，請問佛言：「如來般涅槃後云何殯葬？五百末利伽及諸信心居士欲知此事，惟願分別為我說之，令諸弟子末利伽等當得處所、具諸儀式，與世間人令有差別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢者阿難即持此言，胡跪合掌，請問佛言：「如來般涅槃後云何殯葬？五百末利伽及諸信心居士欲知此事，惟願分別為我說之，令諸弟子末利伽等當得處所、具諸儀式，與世間人令有差別。」

佛告賢者阿難：「汝可語諸末利伽及信心居士，我葬之法如轉輪聖王法則無異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告賢者阿難：「汝可語諸末利伽及信心居士，我葬之法如轉輪聖王法則無異。」

賢者阿難復白佛言：「轉輪聖王葬法云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢者阿難復白佛言：「轉輪聖王葬法云何？」

佛語阿難：「轉輪聖王命終之時，王后太子諸臣百官，用鮮潔白疊三百餘端以纏王身，擣細末香以塗王身。有三種棺：第一棺者紫磨黃金、第二棺者以鐵為棺、第三棺者栴檀雜香；以是三棺盛持王身，灌以蘇油香薪燒之。火盡以後收取骨末，於四衢道頭露淨之處起于塚塔，表剎高妙高四十九尺，以五色雜綵以為幡號，令四方人民見者悲喜，思王正治率化臣下。我今聖王般涅槃後，欲為葬法亦復如是，令十方人思慕正法學我道言，精勤苦行晝夜不廢，可得至道涅槃之樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語阿難：「轉輪聖王命終之時，王后太子諸臣百官，用鮮潔白疊三百餘端以纏王身，擣細末香以塗王身。有三種棺：第一棺者紫磨黃金、第二棺者以鐵為棺、第三棺者栴檀雜香；以是三棺盛持王身，灌以蘇油香薪燒之。火盡以後收取骨末，於四衢道頭露淨之處起于塚塔，表剎高妙高四十九尺，以五色雜綵以為幡號，令四方人民見者悲喜，思王正治率化臣下。我今聖王般涅槃後，欲為葬法亦復如是，令十方人思慕正法學我道言，精勤苦行晝夜不廢，可得至道涅槃之樂。」

賢者阿難因復問佛言：「閻浮提界有幾種葬法？為今現在及未來眾生重更問耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢者阿難因復問佛言：「閻浮提界有幾種葬法？為今現在及未來眾生重更問耳。」

佛語阿難：「葬法無數。吾今當為略說少事，示現未來諸眾生也。我此國土水葬、火葬、塔塚之葬，其事有三。閻浮界內有震旦國，我遣三聖在中化導，人民慈哀禮義具足，上下相率無逆忤者。震旦國中人民葬法莊嚴之具，金銀珍寶刻鏤車乘，飛天仙人以為莊嚴，眾伎鼓樂鈴鍾之音，歌詠讚歎用為哀樂。終亡者身衣服具足，棺槨微妙香烟芬芬，百千萬眾送于山野，莊嚴山林樹木欝欝，行行相值無虧盈者，墳柏茂盛碑闕儼然，人民見者莫不歡欣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語阿難：「葬法無數。吾今當為略說少事，示現未來諸眾生也。我此國土水葬、火葬、塔塚之葬，其事有三。閻浮界內有震旦國，我遣三聖在中化導，人民慈哀禮義具足，上下相率無逆忤者。震旦國中人民葬法莊嚴之具，金銀珍寶刻鏤車乘，飛天仙人以為莊嚴，眾伎鼓樂鈴鍾之音，歌詠讚歎用為哀樂。終亡者身衣服具足，棺槨微妙香烟芬芬，百千萬眾送于山野，莊嚴山林樹木欝欝，行行相值無虧盈者，墳柏茂盛碑闕儼然，人民見者莫不歡欣。」

佛告阿難：「震旦國中又有小國，不識真正無有禮法，但知殺害無有慈心，三聖教化遣言不著。至吾法沒千歲之後，三聖又過法言衰薄，設聞道法不肯信受，但相侵陵諍于國土，欲滅三寶，使法言不行，破塔滅僧真言無用。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「震旦國中又有小國，不識真正無有禮法，但知殺害無有慈心，三聖教化遣言不著。至吾法沒千歲之後，三聖又過法言衰薄，設聞道法不肯信受，但相侵陵諍于國土，欲滅三寶，使法言不行，破塔滅僧真言無用。」

佛又語阿難：「震旦邊國，諸小王輩所領人民，不知有法不識真正，言語難了無有音章。命終已後，欲葬之時棺槨盛持，內著巖石室窟之中，疾病之日開看骸骨，洗浴求福使病得愈。又有眾生命終已後無有棺槨，取其尸骸置高閣上，疾急之日，下尸呪願以求福祐。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛又語阿難：「震旦邊國，諸小王輩所領人民，不知有法不識真正，言語難了無有音章。命終已後，欲葬之時棺槨盛持，內著巖石室窟之中，疾病之日開看骸骨，洗浴求福使病得愈。又有眾生命終已後無有棺槨，取其尸骸置高閣上，疾急之日，下尸呪願以求福祐。」

佛語阿難：「是諸眾生不了葬法，三聖教化遺言不著故使然也。我法中學欲修福時，應當精進修行六度——布施、持戒、忍辱、精進、一心、智慧——守行十善可得生天，漸向無上正真道也。不知外道殺生禱祀邪見修福，洗浴死骸以求解脫，無有是處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語阿難：「是諸眾生不了葬法，三聖教化遺言不著故使然也。我法中學欲修福時，應當精進修行六度——布施、持戒、忍辱、精進、一心、智慧——守行十善可得生天，漸向無上正真道也。不知外道殺生禱祀邪見修福，洗浴死骸以求解脫，無有是處。」

佛又語阿難：「此諸愚人，不知修福殺眾生命，喚諸邪𮫜魍魎鬼神，求覓福德不能得也。應當燒香散眾名華，禮敬十方三世諸佛，為過命者悔過眾罪，可得解脫憂苦之患。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛又語阿難：「此諸愚人，不知修福殺眾生命，喚諸邪𮫜魍魎鬼神，求覓福德不能得也。應當燒香散眾名華，禮敬十方三世諸佛，為過命者悔過眾罪，可得解脫憂苦之患。」

阿難又問佛言：「若人命終送著山野造立墳塔，是人精魂在中與不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難又問佛言：「若人命終送著山野造立墳塔，是人精魂在中與不？」

佛言：「阿難！是人精魂亦在亦不在。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！是人精魂亦在亦不在。」

阿難又問：「云何亦在亦不在？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難又問：「云何亦在亦不在？」

佛言：「阿難！其魂在者，若人生時不種善根，不識三寶而不為惡，無善受福無惡受殃，無善知識為其修福，是以精魂在塚塔中未有去處，是故言在。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！其魂在者，若人生時不種善根，不識三寶而不為惡，無善受福無惡受殃，無善知識為其修福，是以精魂在塚塔中未有去處，是故言在。」

阿難又言：「不在，云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難又言：「不在，云何？」

佛言：「阿難！魂不在者，或其前生在世之時，大修福德精勤行道，或生天上三十三天在中受福，或生人間豪姓之家，封受自然隨意所生。又言不在，或其前生在世之時，殺生禱祀不信真正，邪命自活諂偽欺人，墮在餓鬼畜生之中，備受眾苦經歷地獄，故言不在塚塔中也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！魂不在者，或其前生在世之時，大修福德精勤行道，或生天上三十三天在中受福，或生人間豪姓之家，封受自然隨意所生。又言不在，或其前生在世之時，殺生禱祀不信真正，邪命自活諂偽欺人，墮在餓鬼畜生之中，備受眾苦經歷地獄，故言不在塚塔中也。」

佛語阿難：「又言在者，或是五穀之精，骨未朽爛故有微靈，骨若糜爛此靈即滅無有氣勢，亦不能為人作諸禍福，靈未滅時或是鄉親。新命終人在世無福，又行邪諂應墮鬼神，或為樹木雜物之精，無天福可受地獄不攝，縱橫世間浮遊人村，既無天饍恐動於人，作諸變怪扇動人心。或有颰魅邪師以倚為神，覓諸福祐欲得長生，愚癡邪見殺生祠祀，死入地獄餓鬼畜生，無有出時。可不慎之！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語阿難：「又言在者，或是五穀之精，骨未朽爛故有微靈，骨若糜爛此靈即滅無有氣勢，亦不能為人作諸禍福，靈未滅時或是鄉親。新命終人在世無福，又行邪諂應墮鬼神，或為樹木雜物之精，無天福可受地獄不攝，縱橫世間浮遊人村，既無天饍恐動於人，作諸變怪扇動人心。或有颰魅邪師以倚為神，覓諸福祐欲得長生，愚癡邪見殺生祠祀，死入地獄餓鬼畜生，無有出時。可不慎之！」

佛語阿難：「吾現王宮出生之時，無量無邊恒沙眾生見我身者喜踊無量，各隨本願悉得道跡。吾得道時遍化諸國，婆羅門居士在所人眾無不受道降為弟子，無憍慢心。今已周訖，於此娑羅雙樹之間欲取涅槃，使遺身舍利起諸塔廟，用為饒益諸眾生故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語阿難：「吾現王宮出生之時，無量無邊恒沙眾生見我身者喜踊無量，各隨本願悉得道跡。吾得道時遍化諸國，婆羅門居士在所人眾無不受道降為弟子，無憍慢心。今已周訖，於此娑羅雙樹之間欲取涅槃，使遺身舍利起諸塔廟，用為饒益諸眾生故。」

佛語阿難：「我今於此大眾之中，廣說舍利福德因緣，此舍利者雖如麻米各有威神。我滅度後若有善男子、善女人等，至心思念欲起塔寺，專心一意思念舍利；舍利為感，便得起塔以為供養，遂其本心不違本願，故言舍利雖如麻米大有威神。若有善男子、善女人等起于塚塔，亦感四天三十三天，雨天細末種種雜香，以用供養散此塔上，緣此功德長得值佛不墮八難，積功累德至成正覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語阿難：「我今於此大眾之中，廣說舍利福德因緣，此舍利者雖如麻米各有威神。我滅度後若有善男子、善女人等，至心思念欲起塔寺，專心一意思念舍利；舍利為感，便得起塔以為供養，遂其本心不違本願，故言舍利雖如麻米大有威神。若有善男子、善女人等起于塚塔，亦感四天三十三天，雨天細末種種雜香，以用供養散此塔上，緣此功德長得值佛不墮八難，積功累德至成正覺。」

佛又語阿難：「我滅度後，不但末利伽香性婆羅門，及八大王摩伽陀等起諸塔廟。當有阿育王，於吾滅後在此閻浮，以是舍利一日之中起于八萬四千塔廟，我般涅槃舍利之骨，於閻浮提廣作佛事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛又語阿難：「我滅度後，不但末利伽香性婆羅門，及八大王摩伽陀等起諸塔廟。當有阿育王，於吾滅後在此閻浮，以是舍利一日之中起于八萬四千塔廟，我般涅槃舍利之骨，於閻浮提廣作佛事。」

爾時，如來說是塚塔垂欲周訖，釋種童子從外而來，往詣世尊脫屣却蓋，五體投地胡跪合掌，問訊世尊起居增損。佛問釋種童子：「從何而來？身蒙塵土顏色憔悴。何所憂愁，狀似怖悸？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，如來說是塚塔垂欲周訖，釋種童子從外而來，往詣世尊脫屣却蓋，五體投地胡跪合掌，問訊世尊起居增損。佛問釋種童子：「從何而來？身蒙塵土顏色憔悴。何所憂愁，狀似怖悸？」

釋種童子而白佛言：「我今暫至塚塔之上，朝拜先亡瞻視山野，忽為鬼神之所嬈亂，是故恐怖戰掉如是。我今歸命於佛世尊，施我法術令身安寧，及餘一切無量眾生，皆令離苦得安隱樂，不為鬼神之所嬈亂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋種童子而白佛言：「我今暫至塚塔之上，朝拜先亡瞻視山野，忽為鬼神之所嬈亂，是故恐怖戰掉如是。我今歸命於佛世尊，施我法術令身安寧，及餘一切無量眾生，皆令離苦得安隱樂，不為鬼神之所嬈亂。」

佛語釋種童子：「汝今日來此大眾中始為幾會，五百末利伽及賢者阿難，適問於我塚塔因緣，始竟於今會，汝復請法術妙義，汝今當一心信受諦聽吾言。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語釋種童子：「汝今日來此大眾中始為幾會，五百末利伽及賢者阿難，適問於我塚塔因緣，始竟於今會，汝復請法術妙義，汝今當一心信受諦聽吾言。」

佛語釋種童子：「一切塚塔，皆有善惡鬼神之眾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語釋種童子：「一切塚塔，皆有善惡鬼神之眾。」

釋種童子又白佛言：「塚塔之中，何故有此善惡鬼神？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋種童子又白佛言：「塚塔之中，何故有此善惡鬼神？」

佛言童子：「如我塔者，有真身舍利在此塔中，四王諸神三十三天，不問晝夜雨細末香散眾名華以用散灑塚塔之上，作天妓樂以為供養。又有善神摩醯首羅、摩尼颰陀、修陀、修利揵陀，八部鬼神、五羅剎鬼神、鬼子母神五百兒子，不問晝夜常現威神，以為護念我之塚塔，不令邪惡異鬼神輩，及惡眾生外道邪見欲毀壞者，不令侵壞我之塔廟。若有惡心來向此塔，是諸鬼神以其神力塞諸惡心，使惡眾生輩頭破作七分。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言童子：「如我塔者，有真身舍利在此塔中，四王諸神三十三天，不問晝夜雨細末香散眾名華以用散灑塚塔之上，作天妓樂以為供養。又有善神摩醯首羅、摩尼颰陀、修陀、修利揵陀，八部鬼神、五羅剎鬼神、鬼子母神五百兒子，不問晝夜常現威神，以為護念我之塚塔，不令邪惡異鬼神輩，及惡眾生外道邪見欲毀壞者，不令侵壞我之塔廟。若有惡心來向此塔，是諸鬼神以其神力塞諸惡心，使惡眾生輩頭破作七分。」

佛又告童子：「若我塔廟五百歲時，人多供養無侵毀者。九百歲時諸比丘輩不修齋戒，設有修者但相嫉妬，貪人利養不肯至心求吾真道，於是塔廟小當毀壞，護塔善神威勢轉少。若出千歲當有比丘樂習兵法，附近國王及諸王子輔相臣民以毀吾法，因是以後當遇惡友斷滅吾法，塔像毀壞無有神驗。當知善神不復營護，故使毀壞無人遮制，是故當知我之法化於是漸滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛又告童子：「若我塔廟五百歲時，人多供養無侵毀者。九百歲時諸比丘輩不修齋戒，設有修者但相嫉妬，貪人利養不肯至心求吾真道，於是塔廟小當毀壞，護塔善神威勢轉少。若出千歲當有比丘樂習兵法，附近國王及諸王子輔相臣民以毀吾法，因是以後當遇惡友斷滅吾法，塔像毀壞無有神驗。當知善神不復營護，故使毀壞無人遮制，是故當知我之法化於是漸滅。」

佛告釋種童子：「吾滅度後，所以塚塔毀壞者有七事乎：一者、善神不復營護；二者、吾法時自欲滅；三者、惡比丘輩互為非法；四者、不行律戒破犯所受；五者、更相毀謗以破吾法典；六者、四輩弟子學諸異道，符書禁呪用為消伏不歸正法；七者、我法將沒，當值惡王毀滅吾法，破塔滅僧表剎不現。當知吾法出千歲時災變如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告釋種童子：「吾滅度後，所以塚塔毀壞者有七事乎：一者、善神不復營護；二者、吾法時自欲滅；三者、惡比丘輩互為非法；四者、不行律戒破犯所受；五者、更相毀謗以破吾法典；六者、四輩弟子學諸異道，符書禁呪用為消伏不歸正法；七者、我法將沒，當值惡王毀滅吾法，破塔滅僧表剎不現。當知吾法出千歲時災變如是。」

釋種童子復白佛言：「凡夫塚塔何故有此諸鬼神輩而來依附？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋種童子復白佛言：「凡夫塚塔何故有此諸鬼神輩而來依附？」

佛答童子：「我已先說，凡夫塚塔有精靈者，皆是五穀之精魃魅幻化；或橫死之鬼，無所附著依以為靈；或是樹木、山林之精，既無飲食往來人間，作諸變怪恐動於人。凡夫眾生聞見之者，即便請福謂之為神。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛答童子：「我已先說，凡夫塚塔有精靈者，皆是五穀之精魃魅幻化；或橫死之鬼，無所附著依以為靈；或是樹木、山林之精，既無飲食往來人間，作諸變怪恐動於人。凡夫眾生聞見之者，即便請福謂之為神。」

釋種童子又白佛言：「當以何物而禁制之，斷絕邪惡，使精魅消滅、毒氣不行，得吉祥福？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋種童子又白佛言：「當以何物而禁制之，斷絕邪惡，使精魅消滅、毒氣不行，得吉祥福？」

佛語釋種童子：「汝當諦聽，專心念之。吾有無上灌頂章句，消滅鬼魅使魔無敢當者，汝當誦念受持莫忘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語釋種童子：「汝當諦聽，專心念之。吾有無上灌頂章句，消滅鬼魅使魔無敢當者，汝當誦念受持莫忘。」

童子問佛：「何等是也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 童子問佛：「何等是也？」

佛告童子：「諦聽，諦受！灌頂章句其名如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告童子：「諦聽，諦受！灌頂章句其名如是：

「摩摩拘拘樓樓羅羅 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「摩摩拘拘樓樓羅羅

「毘毘樓樓羅羅 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「毘毘樓樓羅羅

「旃陀那伽摩世致 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「旃陀那伽摩世致

「迦尼延豆尼延波那櫺 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦尼延豆尼延波那櫺

「嗚呼奴奴提婆蘇暮 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「嗚呼奴奴提婆蘇暮

「摩頭邏支多羅斯那 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「摩頭邏支多羅斯那

「乾沓波那羅王問尼沙 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「乾沓波那羅王問尼沙

「尼阿無連陀羅 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「尼阿無連陀羅

「鼻波密多羅樹塵陀羅 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「鼻波密多羅樹塵陀羅

「那閭尼訶升浮樓 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那閭尼訶升浮樓

「輸支婆遮娑」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「輸支婆遮娑」

佛告童子：「我今已結東方天王提頭賴吒所領乾沓婆等九十一字，為諸凡夫而演說之。汝當告諸四輩男女，塚塔所在誦是章句，東方魅魔自然消散，不復害人獲吉祥福。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告童子：「我今已結東方天王提頭賴吒所領乾沓婆等九十一字，為諸凡夫而演說之。汝當告諸四輩男女，塚塔所在誦是章句，東方魅魔自然消散，不復害人獲吉祥福。

「阿醯那陀瑟那頭 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿醯那陀瑟那頭

「毘舍離婆呵帶叉 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「毘舍離婆呵帶叉

「蛇婆提提歌毘羅 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「蛇婆提提歌毘羅

「帝婆婆呵若梨耶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「帝婆婆呵若梨耶

「迦毘羅攝婆那伽 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦毘羅攝婆那伽

「阿陀伽摩天提伽 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿陀伽摩天提伽

「伊羅婆陀摩阿那伽 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「伊羅婆陀摩阿那伽

「毘摩那伽多咃陀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「毘摩那伽多咃陀

「餘那加羅闍婆呵婆呵叉 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「餘那加羅闍婆呵婆呵叉

「提婆提羅帝毘收大迹闍 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「提婆提羅帝毘收大迹闍

「毘呵四婆嚀阿婆四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「毘呵四婆嚀阿婆四

「質多羅速和尼那求 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「質多羅速和尼那求

「阿樓由那伽羅唋阿四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿樓由那伽羅唋阿四

「修跛羅薩帝奴阿伽佛陀灑」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「修跛羅薩帝奴阿伽佛陀灑」

佛告童子：「我今結是南方天王毘樓勒灌頂章句，伏諸惡龍吐毒害人，今已結竟，令諸惡龍攝取毒氣使不得行。塚塔之處有災怪時，應當說是灌頂章句，即能辟除山海毒氣，還其處所不能為害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告童子：「我今結是南方天王毘樓勒灌頂章句，伏諸惡龍吐毒害人，今已結竟，令諸惡龍攝取毒氣使不得行。塚塔之處有災怪時，應當說是灌頂章句，即能辟除山海毒氣，還其處所不能為害。

「堀地跋聞呵諦 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「堀地跋聞呵諦

「三物第呵修羅阿失陀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三物第呵修羅阿失陀

「婆延地婆三婆四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「婆延地婆三婆四

「伊第阿陀提婆摩天地 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「伊第阿陀提婆摩天地

「伽梨沙摩呵祕摩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「伽梨沙摩呵祕摩

「阿修羅陀那祕羅陀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿修羅陀那祕羅陀

「鞞摩質兜樓 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「鞞摩質兜樓

「修質諦麗婆羅呵梨 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「修質諦麗婆羅呵梨

「無夷連郵婆 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無夷連郵婆

「舍梨阿細跋梨弗多羅 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍梨阿細跋梨弗多羅

「鞞鞞樓耶那那迷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「鞞鞞樓耶那那迷

「薩那迷端婆梨細嬭 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「薩那迷端婆梨細嬭

「萆梨醯㙄提豫婆由多他兜」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「萆梨醯㙄提豫婆由多他兜」

佛告童子：「今結是西方天王毘樓博叉所領鳩槃荼鬼，使攝精魅喜嬈人鬼，使歛毒惡不害於人，令得吉祥無諸惱患，惡魔等侶山精雜魅隱藏不現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告童子：「今結是西方天王毘樓博叉所領鳩槃荼鬼，使攝精魅喜嬈人鬼，使歛毒惡不害於人，令得吉祥無諸惱患，惡魔等侶山精雜魅隱藏不現。

「跋樓㝹娑尼世帝蘇彌耶貪呵頭 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「跋樓㝹娑尼世帝蘇彌耶貪呵頭

「彌多羅婆伽羅那移婆阿邏婆摩天挮與陀陀舍提舍伽伽子薩那難多羅婆跋那伊地婆那陀阿醯揵大比丘那婆米弟婆尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彌多羅婆伽羅那移婆阿邏婆摩天挮與陀陀舍提舍伽伽子薩那難多羅婆跋那伊地婆那陀阿醯揵大比丘那婆米弟婆尼

「鞞弩提步舍伽利阿醯地勇迷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「鞞弩提步舍伽利阿醯地勇迷

「那剎帝隷富羅息幾大阿陀蔓陀羅鞞栴大蘇婆尼梢提婆阿陀栴富羅翅大」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那剎帝隷富羅息幾大阿陀蔓陀羅鞞栴大蘇婆尼梢提婆阿陀栴富羅翅大」

佛告童子：「是為北方灌頂章句，毘沙門天王所領鬼神，乾闥婆等山精雜魅往來人所作諸變怪，應當說是灌頂章句，精魅惡魔不能為害。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告童子：「是為北方灌頂章句，毘沙門天王所領鬼神，乾闥婆等山精雜魅往來人所作諸變怪，應當說是灌頂章句，精魅惡魔不能為害。」

佛告童子：「我今於此大眾之中臨滅度時，說是塚塔因緣譬喻，令諸四輩各得其所。若諸賢聖四道果人，及諸凡夫塚塔之處，皆應說是灌頂章句護於四方，不令他餘精魅鬼神善死惡死橫死鬼神之所附著。燒香供養於塚塔上，向是四方說是章句時，諸鬼魔輩各自馳散，隱藏不現無有勢力，不得男子女人之便也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告童子：「我今於此大眾之中臨滅度時，說是塚塔因緣譬喻，令諸四輩各得其所。若諸賢聖四道果人，及諸凡夫塚塔之處，皆應說是灌頂章句護於四方，不令他餘精魅鬼神善死惡死橫死鬼神之所附著。燒香供養於塚塔上，向是四方說是章句時，諸鬼魔輩各自馳散，隱藏不現無有勢力，不得男子女人之便也。」

釋種童子復白佛言：「今日世尊已說塚塔因緣之福甚喜無量，令諸眾生得設供養舍利流布，於閻浮提廣作佛事。善哉！世尊！佛之舍利威神如是，我等今日快得供養，及未來世諸眾生輩皆亦復然，廣設供養以為軌則。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋種童子復白佛言：「今日世尊已說塚塔因緣之福甚喜無量，令諸眾生得設供養舍利流布，於閻浮提廣作佛事。善哉！世尊！佛之舍利威神如是，我等今日快得供養，及未來世諸眾生輩皆亦復然，廣設供養以為軌則。」

佛語童子：「諸賢聖塔盡有善神，四天大王龍神八部，晝夜愛敬而無休息，常共守護不令毀壞。凡夫塚塔無善神護，有諸山精雜魅鬼神之所附著，依因假託覓人飲食，亦能復作種種變己恐怖凡夫人，愚者惶怖謂之為神。汝當正心莫効凡人，以邪為正以鬼為神；汝當憶念我之所說，灌頂章句無上總持大神呪經。若有恐怖遊行塚墓，為諸邪鬼嬈亂汝者，即當說是灌頂章句，諸鬼魔輩即當破散馳走而去。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語童子：「諸賢聖塔盡有善神，四天大王龍神八部，晝夜愛敬而無休息，常共守護不令毀壞。凡夫塚塔無善神護，有諸山精雜魅鬼神之所附著，依因假託覓人飲食，亦能復作種種變己恐怖凡夫人，愚者惶怖謂之為神。汝當正心莫効凡人，以邪為正以鬼為神；汝當憶念我之所說，灌頂章句無上總持大神呪經。若有恐怖遊行塚墓，為諸邪鬼嬈亂汝者，即當說是灌頂章句，諸鬼魔輩即當破散馳走而去。」

佛告童子：「汝與阿難，於我滅後當廣宣流，傳此塚塔因緣普使聞知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告童子：「汝與阿難，於我滅後當廣宣流，傳此塚塔因緣普使聞知。」

佛語童子：「若人面值於我，以種種供養無所乏少，不如有人於我滅後，以此灌頂十二部鬼神呪總持之王示於人民令其讀誦，其福勝彼百千萬分不及一也。我結是灌頂無上章句十二部要雖不同時，然欲利益無量無邊，邪見眾生學習之者捨諸邪見，積功累德漸得至佛道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語童子：「若人面值於我，以種種供養無所乏少，不如有人於我滅後，以此灌頂十二部鬼神呪總持之王示於人民令其讀誦，其福勝彼百千萬分不及一也。我結是灌頂無上章句十二部要雖不同時，然欲利益無量無邊，邪見眾生學習之者捨諸邪見，積功累德漸得至佛道。」

佛告童子：「我說是語時，三十三天皆讚：『善哉！釋迦如來！乃能憂念閻浮提人，說種種法以用化導諸眾生故，我等咸喜。』」即以天華而散佛上，及諸大眾無不見者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告童子：「我說是語時，三十三天皆讚：『善哉！釋迦如來！乃能憂念閻浮提人，說種種法以用化導諸眾生故，我等咸喜。』」即以天華而散佛上，及諸大眾無不見者。

佛說經竟，比丘僧、比丘尼、清信士女、無央數眾，諸菩薩眾不可稱數，蠢飛蠕動亦不可計，天龍八部無不歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說經竟，比丘僧、比丘尼、清信士女、無央數眾，諸菩薩眾不可稱數，蠢飛蠕動亦不可計，天龍八部無不歡喜。

阿難整服更問世尊：「向所說者塚塔因緣，及此四方灌頂章句更無異號？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難整服更問世尊：「向所說者塚塔因緣，及此四方灌頂章句更無異號？」

佛言：「如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是。」

大會聞法靡不歡喜，釋種童子禮佛而退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大會聞法靡不歡喜，釋種童子禮佛而退。