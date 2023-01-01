佛說灌頂呪宮宅神王守鎮左右經卷第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說灌頂呪宮宅神王守鎮左右經卷第五

東晉天竺三藏帛尸梨蜜多羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東晉天竺三藏帛尸梨蜜多羅譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，佛在摩竭國，與千二百五十比丘俱，菩薩萬七千人、清信士三萬人、清信女萬二千人，諸天人民鬼神龍王不可稱計，皆悉來集聽佛說法，莫不樂聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在摩竭國，與千二百五十比丘俱，菩薩萬七千人、清信士三萬人、清信女萬二千人，諸天人民鬼神龍王不可稱計，皆悉來集聽佛說法，莫不樂聞。

佛語目連：「波羅閱國去城千里有七百餘家，未覩聖化不識真道，多事神鬼山川樹神及日月五星二十八宿水火神等，舉村奉事以為真正，殺生祭祠以此為常。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語目連：「波羅閱國去城千里有七百餘家，未覩聖化不識真道，多事神鬼山川樹神及日月五星二十八宿水火神等，舉村奉事以為真正，殺生祭祠以此為常。」

是時，村民宗王名曰迦羅那，門室大小一百餘人，春分之中為惡鬼神所共嬈觸。此迦羅那居山谷之邊，或言：「山神嬈我。」或言：「樹神嬈我。」或言：「水、火、日、月星宿神嬈我。」作是念已，生大愁苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，村民宗王名曰迦羅那，門室大小一百餘人，春分之中為惡鬼神所共嬈觸。此迦羅那居山谷之邊，或言：「山神嬈我。」或言：「樹神嬈我。」或言：「水、火、日、月星宿神嬈我。」作是念已，生大愁苦。

爾時，惡魔明旦復將五方鬼魅，悉共并力摑地大呼，恐怖迦羅那家室大小。或有鬼神身如師子，或如熊羆、虎狼、象龍、牛馬、犬狗、猴猨之形不可具說。或虫頭人身蚖蛇之形黿龜之手，或六目三頭，或一頭而三面齒牙爪距，或擔山吐火雷電霹靂，村民聞之莫不助憂。然迦羅那心中煩憒，語諸宗族：「卿等當佐我作方計。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，惡魔明旦復將五方鬼魅，悉共并力摑地大呼，恐怖迦羅那家室大小。或有鬼神身如師子，或如熊羆、虎狼、象龍、牛馬、犬狗、猴猨之形不可具說。或虫頭人身蚖蛇之形黿龜之手，或六目三頭，或一頭而三面齒牙爪距，或擔山吐火雷電霹靂，村民聞之莫不助憂。然迦羅那心中煩憒，語諸宗族：「卿等當佐我作方計。」

爾時，村中有學梵志道者語迦羅那言：「汝可請大學淨信梵志。」迦羅那答言：「可爾。」便擇良日吉時設大供辦。諸梵志集來迦羅那大客堂上，迦羅那自行澡水，行水已訖，飯食竟，便敷小卑座從坐而起，白諸大德淨信梵志：「我等從春分以來，常為諸魔之所嬈觸，願諸梵志各出聖術，以却鬼神災惡之變。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，村中有學梵志道者語迦羅那言：「汝可請大學淨信梵志。」迦羅那答言：「可爾。」便擇良日吉時設大供辦。諸梵志集來迦羅那大客堂上，迦羅那自行澡水，行水已訖，飯食竟，便敷小卑座從坐而起，白諸大德淨信梵志：「我等從春分以來，常為諸魔之所嬈觸，願諸梵志各出聖術，以却鬼神災惡之變。」

諸大梵志各各皆言：「善哉，善哉！當為汝說先師之法。昔時，波羅㮈國亦有此變，汝可於村中平淨之地，謝四山諸神及日月星宿神等，當得百頭種種眾生各各異類，并二小兒殺以祠天。汝將家中大小眷屬，詣於村中平淨地處祠祀壇所，使人人跪拜請命求護，然後乃安。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸大梵志各各皆言：「善哉，善哉！當為汝說先師之法。昔時，波羅㮈國亦有此變，汝可於村中平淨之地，謝四山諸神及日月星宿神等，當得百頭種種眾生各各異類，并二小兒殺以祠天。汝將家中大小眷屬，詣於村中平淨地處祠祀壇所，使人人跪拜請命求護，然後乃安。」

爾時，迦羅那即如其言，明旦具兩小兒及異類眾生種種各百頭，平治村中，便將家大小及諸眾生往彼祠壇所，象馬牛羊隨道悲鳴震動大地，從東門出當就祭壇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，迦羅那即如其言，明旦具兩小兒及異類眾生種種各百頭，平治村中，便將家大小及諸眾生往彼祠壇所，象馬牛羊隨道悲鳴震動大地，從東門出當就祭壇。

於是，世尊大悲普濟一切眾生，愍是迦羅那頑愚之甚，云何興大惡意殺眾生命欲救一家？便勅弟子大目揵連：「汝可往為迦羅那說辟鬼神呪，護迦羅那。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，世尊大悲普濟一切眾生，愍是迦羅那頑愚之甚，云何興大惡意殺眾生命欲救一家？便勅弟子大目揵連：「汝可往為迦羅那說辟鬼神呪，護迦羅那。」

目連受教，便承佛威神，即為迦羅那召五方諸善神以衛護迦羅那門戶左右悉獲安隱，辟除邪惡往來鬼神。「為汝作害者從今以去，遠汝村舍不使為害。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目連受教，便承佛威神，即為迦羅那召五方諸善神以衛護迦羅那門戶左右悉獲安隱，辟除邪惡往來鬼神。「為汝作害者從今以去，遠汝村舍不使為害。」

迦羅那見目連現神飛來，歡喜踊躍頭面禮目連足下，作是念言：「尊者不以我愚賤，現神顧我度我災難，令得蘇息無復愁惱，我今便是蒙尊者威靈救度我危厄，使諸惡魔隱藏不現。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦羅那見目連現神飛來，歡喜踊躍頭面禮目連足下，作是念言：「尊者不以我愚賤，現神顧我度我災難，令得蘇息無復愁惱，我今便是蒙尊者威靈救度我危厄，使諸惡魔隱藏不現。」

迦羅那說此語已，諸梵志輩悉見目連現神化來，為迦羅那說大神呪，當呪之日天地大動。諸梵志輩使迦羅那祭祀鬼神，飲食之具并其座席，悉皆飛颺在於虛空，諸眾生輩各得解脫，無人留斷隨行而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦羅那說此語已，諸梵志輩悉見目連現神化來，為迦羅那說大神呪，當呪之日天地大動。諸梵志輩使迦羅那祭祀鬼神，飲食之具并其座席，悉皆飛颺在於虛空，諸眾生輩各得解脫，無人留斷隨行而去。

諸梵志輩見目連現呪術變化威德如是。四眾咸然稽首目連足下而問訊言：「尊者目連！宗事何師，其法真妙乃如是乎？摧滅我等鬼神災變，令一村人悉得蘇息，皆尊者恩使之然也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸梵志輩見目連現呪術變化威德如是。四眾咸然稽首目連足下而問訊言：「尊者目連！宗事何師，其法真妙乃如是乎？摧滅我等鬼神災變，令一村人悉得蘇息，皆尊者恩使之然也。」

目連語迦羅那梵志四眾等：「今我師者天人之尊，智慧弘廣靡所不通，深知來今過去之事，身長丈六紫磨金色，三十二相而自莊嚴，度人厄難無不解脫。」四眾聞說大聖威神，無不欲見世尊身者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目連語迦羅那梵志四眾等：「今我師者天人之尊，智慧弘廣靡所不通，深知來今過去之事，身長丈六紫磨金色，三十二相而自莊嚴，度人厄難無不解脫。」四眾聞說大聖威神，無不欲見世尊身者。

迦羅那白目連言：「今佛世尊可得見不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦羅那白目連言：「今佛世尊可得見不？」

目連語言：「今佛世尊近在羅閱祇，為諸天人四部弟子說真妙法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目連語言：「今佛世尊近在羅閱祇，為諸天人四部弟子說真妙法。」

迦羅那語大目揵連：「我今便欲相隨往見世尊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦羅那語大目揵連：「我今便欲相隨往見世尊。」

目連語言：「佛神通聖達，自見汝心，不須去也；但燒香散華，世尊今日現神化來亦爾不久。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目連語言：「佛神通聖達，自見汝心，不須去也；但燒香散華，世尊今日現神化來亦爾不久。」

迦羅那但燒香散華靜心念佛，須臾之頃佛現神來，將從千二百五十比丘四輩弟子，諸菩薩無央數，悉來集會迦羅那大客堂上。客堂自然廣博嚴好變為殿舍，悉以瑠璃為柱梁，七寶莊嚴懸雜幡蓋，四面皆有諸小菩薩，執持幢蓋侍立左右。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦羅那但燒香散華靜心念佛，須臾之頃佛現神來，將從千二百五十比丘四輩弟子，諸菩薩無央數，悉來集會迦羅那大客堂上。客堂自然廣博嚴好變為殿舍，悉以瑠璃為柱梁，七寶莊嚴懸雜幡蓋，四面皆有諸小菩薩，執持幢蓋侍立左右。

迦羅那及梵志四眾等見佛，心中歡喜踊躍無量，頭面接佛足下稽首作禮。迦羅那前進長跪，叉手白佛言：「世尊！我從歷劫以來，信邪倒見不識真正，有危厄之日輒殺眾生請求福祐。今者世尊大慈普濟，救度眾生危厄之患，皆蒙解脫離諸恐怖，皆天中天、目連恩也，室家大小及村中人悉獲度脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦羅那及梵志四眾等見佛，心中歡喜踊躍無量，頭面接佛足下稽首作禮。迦羅那前進長跪，叉手白佛言：「世尊！我從歷劫以來，信邪倒見不識真正，有危厄之日輒殺眾生請求福祐。今者世尊大慈普濟，救度眾生危厄之患，皆蒙解脫離諸恐怖，皆天中天、目連恩也，室家大小及村中人悉獲度脫。」

迦羅那及梵志四眾等，從佛乞受戒法，佛為廣說業行因緣得法眼淨。宗室大小及村中人，聞法音歡喜各發善心，有受戒者有生天者，各隨業行得道不同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦羅那及梵志四眾等，從佛乞受戒法，佛為廣說業行因緣得法眼淨。宗室大小及村中人，聞法音歡喜各發善心，有受戒者有生天者，各隨業行得道不同。

爾時，坐中有一菩薩名曰普觀，從坐而起前白佛言：「世尊已為迦羅那說五方辟鬼神呪，營護門戶鎮守左右竟，惟願更演向者目連所說章句，為未來世諸眾生輩若有如迦羅那比惡鬼神所嬈者，我當書持讀誦經文示於後世，廣宣流傳遠近使聞，普得度脫無復憂懼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，坐中有一菩薩名曰普觀，從坐而起前白佛言：「世尊已為迦羅那說五方辟鬼神呪，營護門戶鎮守左右竟，惟願更演向者目連所說章句，為未來世諸眾生輩若有如迦羅那比惡鬼神所嬈者，我當書持讀誦經文示於後世，廣宣流傳遠近使聞，普得度脫無復憂懼。」

佛告普觀菩薩：「汝能為未來濁惡之世，重問灌頂無上章句神名字者，諦聽憶念，我當重演如是章句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告普觀菩薩：「汝能為未來濁惡之世，重問灌頂無上章句神名字者，諦聽憶念，我當重演如是章句。」

普觀菩薩言：「唯唯，天尊！四眾渴仰唯願速說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普觀菩薩言：「唯唯，天尊！四眾渴仰唯願速說。」

佛言：「灌頂章句其名如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「灌頂章句其名如是：

「神名阿修呵比丘尼槃頭荷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名阿修呵比丘尼槃頭荷。

「神名波梨梨波斯離次離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名波梨梨波斯離次離。

「神名優唦知具利揵陀離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名優唦知具利揵陀離。

「神名何泥梨移波泥梨羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名何泥梨移波泥梨羅。

「神名阿吼羅迷比路波祇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名阿吼羅迷比路波祇。

「神名氣利彌提波羅彌提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名氣利彌提波羅彌提。

「神名陀羅住留富那佉尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名陀羅住留富那佉尼。

「神名師阿羅陀羅慢陀羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名師阿羅陀羅慢陀羅。

「神名具利揵陀利闍吒羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名具利揵陀利闍吒羅。

「神名住利旃唦利嘻摩陀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名住利旃唦利嘻摩陀。

「神名阿波提梨摩那斯爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名阿波提梨摩那斯爾。

「神名脂波弗夢懼頭摩醯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名脂波弗夢懼頭摩醯。

「神名嘻蕪夢羅呵梨彌醯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名嘻蕪夢羅呵梨彌醯。

「神名多遮枝嘻遮惟留賴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名多遮枝嘻遮惟留賴。

「神名差陀離遮難頭謣難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名差陀離遮難頭謣難。

「神名貨樓差陀輸柔羅彌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名貨樓差陀輸柔羅彌。

「神名丘波題金波羅優候。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名丘波題金波羅優候。

「神名東波須摩羅提迦波。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名東波須摩羅提迦波。

「神名伊提牟羅嘻遲佉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名伊提牟羅嘻遲佉。

「神名阿提嘻惒遲比難邏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名阿提嘻惒遲比難邏。

「神名沙摩頭伽優頭摩陀。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名沙摩頭伽優頭摩陀。」

佛告普觀菩薩摩訶薩：「東方有七千大神，其上首者有三七鬼神之王守護東方，不令邪惡觸犯萬姓。若有鳥鳴野獸變怪災禍起時，種種不吉惡夢眾衰，橫羅縣官枷鎖著身，危厄之人眾所憎賤，當以此三七神王辟除東方如是災厄，使諸邪橫不得妄生。此諸神王守護東方，除去七十億雜魅之鬼為人作害者，聞有善男子、女人讀誦呼是七千鬼神上首名者，七十億魅鬼馳走而去一萬由旬不害人也。當說其名獲吉祥福，灌頂章句其名如是，汝善持之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告普觀菩薩摩訶薩：「東方有七千大神，其上首者有三七鬼神之王守護東方，不令邪惡觸犯萬姓。若有鳥鳴野獸變怪災禍起時，種種不吉惡夢眾衰，橫羅縣官枷鎖著身，危厄之人眾所憎賤，當以此三七神王辟除東方如是災厄，使諸邪橫不得妄生。此諸神王守護東方，除去七十億雜魅之鬼為人作害者，聞有善男子、女人讀誦呼是七千鬼神上首名者，七十億魅鬼馳走而去一萬由旬不害人也。當說其名獲吉祥福，灌頂章句其名如是，汝善持之。

「神名那頭化提阿梨鳩梨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名那頭化提阿梨鳩梨。

「神名提多瞿佉難阿梨加。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名提多瞿佉難阿梨加。

「神名迦梨波梨金摩多尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名迦梨波梨金摩多尼。

「神名波奈羅迦荼支由羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名波奈羅迦荼支由羅。

「神名沙彈吒迦勒迦摩夜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名沙彈吒迦勒迦摩夜。

「神名校坻細耶般遮戒提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名校坻細耶般遮戒提。

「神名坻梨提梨摩梨摩梨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名坻梨提梨摩梨摩梨。

「神名師佉准沙差尼河藍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名師佉准沙差尼河藍。

「神名辟師霧耶欝次彌次。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名辟師霧耶欝次彌次。

「神名雞頭貨𭏷蒲恥瘖浮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名雞頭貨𭏷蒲恥瘖浮。

「神名突迦多極那于陀伎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名突迦多極那于陀伎。

「神名陀含屈兒沙門多頭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名陀含屈兒沙門多頭。

「神名伊梨寐提薜荔迦移。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名伊梨寐提薜荔迦移。

「神名鳩舍羅𬛜迦拘多𭏷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名鳩舍羅𬛜迦拘多𭏷。

「神名因樓賴天沙伊多耨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名因樓賴天沙伊多耨。

「神名甄尼烏厨遮摩多梨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名甄尼烏厨遮摩多梨。

「神名摩隷吒遮夫樓擥俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名摩隷吒遮夫樓擥俱。

「神名羅闍迦提阿銖迦隷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名羅闍迦提阿銖迦隷。

「神名摩尼摩尼遮樓旃陀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名摩尼摩尼遮樓旃陀。

「神名俱波樓閱叉阿羅域。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名俱波樓閱叉阿羅域。

「神名那羅那移閻那阿梨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名那羅那移閻那阿梨。

「神名沙善般遮壚梨波梨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名沙善般遮壚梨波梨。

「神名旃遮賴摩休迦設樓。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名旃遮賴摩休迦設樓。

「神名遮梨架阿擥烏遲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名遮梨架阿擥烏遲。

「神名羅摩奴遮𬛜迦壚遮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名羅摩奴遮𬛜迦壚遮。

「神名波羅斯奴遮斯叉奴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名波羅斯奴遮斯叉奴。

「神名遮羅揵波頭那爐遮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名遮羅揵波頭那爐遮。

「神名乾提于呵梨攎闍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名乾提于呵梨攎闍。」

佛告普觀菩薩摩訶薩：「南方有九千大神，其上首者有二十八神王，能為一切辟除眾惡守持南方，除去五瘟疫毒之病，飛尸邪忤殃咎之注。口舌亂鬪災火變怪，毒蛇蚖蝮熱氣惡病悉出南方，是二十八神王有人知其名字諷誦宣傳，是二十八神王即為佐助，消滅邪惡使一切毒厭笮不得行。以知神王名字力故，南方魅鬼七千億數，一去萬由旬不能為害。灌頂章句其名如是，汝善持之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告普觀菩薩摩訶薩：「南方有九千大神，其上首者有二十八神王，能為一切辟除眾惡守持南方，除去五瘟疫毒之病，飛尸邪忤殃咎之注。口舌亂鬪災火變怪，毒蛇蚖蝮熱氣惡病悉出南方，是二十八神王有人知其名字諷誦宣傳，是二十八神王即為佐助，消滅邪惡使一切毒厭笮不得行。以知神王名字力故，南方魅鬼七千億數，一去萬由旬不能為害。灌頂章句其名如是，汝善持之。

「神名呵婁薩叉尸遮那。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名呵婁薩叉尸遮那。

「神名藍波藍波貨那名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名藍波藍波貨那名。

「神名蘇貨迦羅闍烏那陀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名蘇貨迦羅闍烏那陀。

「神名摩奴羅摩遮檀樓迦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名摩奴羅摩遮檀樓迦。

「神名劍浮者梨惒迦羅博。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名劍浮者梨惒迦羅博。

「神名惟舍羅遮繩迦陀羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名惟舍羅遮繩迦陀羅。

「神名遮稜迦移陀那羅浮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名遮稜迦移陀那羅浮。

「神名迦俱絺闍羅給迦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名迦俱絺闍羅給迦。

「神名多羅舍脂慢鳩梨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名多羅舍脂慢鳩梨。

「神名臀頭梨阿多四惒伎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名臀頭梨阿多四惒伎。

「神名阿耆尼羅鵄祇迦遮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名阿耆尼羅鵄祇迦遮。

「神名菩提尼菩提多菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名菩提尼菩提多菩提。

「神名恒多羅夜尼耶迷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名恒多羅夜尼耶迷。

「神名陀優陀優富阿陀羅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名陀優陀優富阿陀羅。」

佛告普觀菩薩摩訶薩：「西方有六千大神，其上首者有二七神王，主持西方。怨家逆賊伐王國土、偷竊之人懷惡心者，聞有男子、女人等輩呼二七神王名字之者，即便退散惶惑而去，五億魔魅退萬由旬不復害人也。此二七神王灌頂章句其名如是，汝善持之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告普觀菩薩摩訶薩：「西方有六千大神，其上首者有二七神王，主持西方。怨家逆賊伐王國土、偷竊之人懷惡心者，聞有男子、女人等輩呼二七神王名字之者，即便退散惶惑而去，五億魔魅退萬由旬不復害人也。此二七神王灌頂章句其名如是，汝善持之。

「神名那葉提樓比舍慢破。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名那葉提樓比舍慢破。

「神名沙伊摩陀阿仇伊陀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名沙伊摩陀阿仇伊陀。

「神名破仇摩至多羅和架。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名破仇摩至多羅和架。

「神名比牟坻羅泥架那紫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名比牟坻羅泥架那紫。

「神名迦蘭脾留波摩迦羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名迦蘭脾留波摩迦羅。

「神名耶頭破舍羅首梨沙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名耶頭破舍羅首梨沙。

「神名拘陀利比呵梨茤陀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名拘陀利比呵梨茤陀。

「神名慢陀波沙多陀周留。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名慢陀波沙多陀周留。

「神名阿知和知阿那波提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名阿知和知阿那波提。

「神名那知鳩那知提我沙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名那知鳩那知提我沙。

「神名摩呵迦和尼羅闍摩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名摩呵迦和尼羅闍摩。

「神名阿佉尼波陀那迦利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名阿佉尼波陀那迦利。

「神名阿比羅慢多羅波陀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名阿比羅慢多羅波陀。

「神名羅那多羅摩羅提離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名羅那多羅摩羅提離。

「神名耽波羅提梨吼樓壽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名耽波羅提梨吼樓壽。

「神名樓壽闍輦叉輦善叉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名樓壽闍輦叉輦善叉。

「神名魔呵留羅迦利區惒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名魔呵留羅迦利區惒。

「神名舍洹陀越阿耨三菩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名舍洹陀越阿耨三菩。

「神名迦三耶魔呵阿輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名迦三耶魔呵阿輪。

「神名拔陀沙羅慢陀羅阿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名拔陀沙羅慢陀羅阿。

「神名迦柰國舍嘻遲比遲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名迦柰國舍嘻遲比遲。」

佛告普觀菩薩摩訶薩：「北方九千大神，其上首者有三七神王，主持北方。五萬億魅鬼及詐稱之神、求人飲食者故氣之魔，聞有男子女人等輩呼三七神王名號，是諸魅鬼退散馳去不能為害，遠百千由旬移置無人之處還其所在。灌頂章句其名如是，汝善持之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告普觀菩薩摩訶薩：「北方九千大神，其上首者有三七神王，主持北方。五萬億魅鬼及詐稱之神、求人飲食者故氣之魔，聞有男子女人等輩呼三七神王名號，是諸魅鬼退散馳去不能為害，遠百千由旬移置無人之處還其所在。灌頂章句其名如是，汝善持之。」

佛告普觀菩薩摩訶薩：「我說四方諸神王竟，今復更演中央神王，有二十萬以為眷屬，其上首者有十二神王，能為一切無量眾生除去四方災惡諸變、鳥鳴惡夢縣官之厄、口舌鬪亂五溫之病，毒氣蛇蚖怨家債主、逆賊侵陵壞王國土、他餘雜鬼厭禱呪咀。魔邪鬼神及諸精魅，見有男子、女人等輩讀誦宣說此十二神王名字之時，四方妖邪惡鬼等類無不弭伏，復能為人作鎮護故。我今演說如是章句，示諸未聞普使受持此十二神王名字，為人守鎮辟除凶惡。灌頂章句其名如是，汝善持之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告普觀菩薩摩訶薩：「我說四方諸神王竟，今復更演中央神王，有二十萬以為眷屬，其上首者有十二神王，能為一切無量眾生除去四方災惡諸變、鳥鳴惡夢縣官之厄、口舌鬪亂五溫之病，毒氣蛇蚖怨家債主、逆賊侵陵壞王國土、他餘雜鬼厭禱呪咀。魔邪鬼神及諸精魅，見有男子、女人等輩讀誦宣說此十二神王名字之時，四方妖邪惡鬼等類無不弭伏，復能為人作鎮護故。我今演說如是章句，示諸未聞普使受持此十二神王名字，為人守鎮辟除凶惡。灌頂章句其名如是，汝善持之。

「神名優婆參那仙嬭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名優婆參那仙嬭。

「神名優婆僧那涅坻賒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名優婆僧那涅坻賒。

「神名跋臭修婆羅毘坻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名跋臭修婆羅毘坻。

「神名多婆斯阿修羅婆履。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名多婆斯阿修羅婆履。

「神名摩薩羅波拘蘭荼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名摩薩羅波拘蘭荼。

「神名坻摩阿修羅婆履那。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名坻摩阿修羅婆履那。

「神名佛亶坻和婆娑斯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名佛亶坻和婆娑斯。

「神名伽施陀膩為氏仇陀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名伽施陀膩為氏仇陀。

「神名多羅浮多鞞闍曳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名多羅浮多鞞闍曳。

「神名婆視涅槃伽羅呵衍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名婆視涅槃伽羅呵衍。

「神名毘真那貳娑坻衍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名毘真那貳娑坻衍。

「神名多羅哆斯陀尼波。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名多羅哆斯陀尼波。」

佛告普觀菩薩摩訶薩：「我今已說五方逐魔鬼竟，取中央三萬大神上首者十二神王名字為守鎮法，當以好函盛之，題四天王名字書函四邊，稱吾釋迦名號而封印之，綵傘覆蓋安淨潔處。若有邪神惡鬼往來人宮宅中者，見此神王名字鎮函之處，莫不退散馳走者也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告普觀菩薩摩訶薩：「我今已說五方逐魔鬼竟，取中央三萬大神上首者十二神王名字為守鎮法，當以好函盛之，題四天王名字書函四邊，稱吾釋迦名號而封印之，綵傘覆蓋安淨潔處。若有邪神惡鬼往來人宮宅中者，見此神王名字鎮函之處，莫不退散馳走者也。」

佛告普觀菩薩摩訶薩：「若後末世遭災禍者，為諸魔魅之所傷犯。當淨身口意不噉雜食五辛之屬，齋戒一心禮敬十方三世諸佛。然十方燈燒雜名香、膠香、婆香、安息香等，懸五方逐魔神幡，各長一丈四尺，上作鬼神之形怖諸浮遊魔鬼精魅。當在人定之時，露出中庭讀此神呪，以青銅之鏡照曜五方，使諸魔魅不得隱藏其形。向五方燒香散諸名華，師當專心一意說是五方守護神名，一方至四十九遍誦是章句。是諸惡魔聞見之者，莫不驚惶馳走而去不復為害，遠百千由旬不嬈人也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告普觀菩薩摩訶薩：「若後末世遭災禍者，為諸魔魅之所傷犯。當淨身口意不噉雜食五辛之屬，齋戒一心禮敬十方三世諸佛。然十方燈燒雜名香、膠香、婆香、安息香等，懸五方逐魔神幡，各長一丈四尺，上作鬼神之形怖諸浮遊魔鬼精魅。當在人定之時，露出中庭讀此神呪，以青銅之鏡照曜五方，使諸魔魅不得隱藏其形。向五方燒香散諸名華，師當專心一意說是五方守護神名，一方至四十九遍誦是章句。是諸惡魔聞見之者，莫不驚惶馳走而去不復為害，遠百千由旬不嬈人也。」

普觀菩薩白佛言：「世尊向所說幡蓋作鬼神形像者，出何法中？云何驅魔令其退散？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普觀菩薩白佛言：「世尊向所說幡蓋作鬼神形像者，出何法中？云何驅魔令其退散？」

佛語普觀菩薩摩訶薩言：「善男子！我所說幡蓋作鬼神形像者，取上五方諸神之中第一者耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語普觀菩薩摩訶薩言：「善男子！我所說幡蓋作鬼神形像者，取上五方諸神之中第一者耳。」

又問：「云何馳逐眾魔？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「云何馳逐眾魔？」

答言：「當以好淨器先呪五龍之水以灑五方。諸魅魔邪無不退散馳走而去，部伍營從形體裸露莫知藏匿。此大章句至真致重，能消滅諸鬼神災橫之變，使誦持者獲得無上吉祥之福。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「當以好淨器先呪五龍之水以灑五方。諸魅魔邪無不退散馳走而去，部伍營從形體裸露莫知藏匿。此大章句至真致重，能消滅諸鬼神災橫之變，使誦持者獲得無上吉祥之福。」

普觀菩薩復白佛言：「作諸雜術種種相貌不似耶也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普觀菩薩復白佛言：「作諸雜術種種相貌不似耶也。」

佛言：「不也。我若在世不須如是相貌法也；我既涅槃，未來惡世五濁眾生信正者少，多習邪見不識真正，為此等輩說是章句雜法之術以化群生，故我出此雜碎章句非邪法也。以化萬姓諸比丘輩不解我意，見有書持讀誦之者，謂此法言非佛真說，起邪見想誹謗不信。我已於前護比丘章，說諸誹謗愆咎之過。若見聞者唯應專修勿生不信，見有行者恭敬禮拜如大師想，可獲大福至得佛道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不也。我若在世不須如是相貌法也；我既涅槃，未來惡世五濁眾生信正者少，多習邪見不識真正，為此等輩說是章句雜法之術以化群生，故我出此雜碎章句非邪法也。以化萬姓諸比丘輩不解我意，見有書持讀誦之者，謂此法言非佛真說，起邪見想誹謗不信。我已於前護比丘章，說諸誹謗愆咎之過。若見聞者唯應專修勿生不信，見有行者恭敬禮拜如大師想，可獲大福至得佛道。」

佛又告普觀菩薩：「汝當宣布流傳此經至吾法沒，莫效外道誹謗我法。若起慢心即墮惡道，況復毀呰墮阿鼻地獄億劫無救，今故宣示勿有謗毀。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛又告普觀菩薩：「汝當宣布流傳此經至吾法沒，莫效外道誹謗我法。若起慢心即墮惡道，況復毀呰墮阿鼻地獄億劫無救，今故宣示勿有謗毀。」

佛說如是。阿難長跪叉手，白佛言：「演說此經當何名之？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如是。阿難長跪叉手，白佛言：「演說此經當何名之？」

佛語阿難：「此法名為『灌頂章句宮宅神呪守鎮左右辟除邪惡使獲吉祥魔鬼敢當經』。阿難！汝好宣傳，使諸四輩廣宣流布利益萬姓，得入正法無諸邪曲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語阿難：「此法名為『灌頂章句宮宅神呪守鎮左右辟除邪惡使獲吉祥魔鬼敢當經』。阿難！汝好宣傳，使諸四輩廣宣流布利益萬姓，得入正法無諸邪曲。」

佛說此經已，會中人民外道梵志，天龍八部悉得解悟，各隨本願得道不同，聞佛所說，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此經已，會中人民外道梵志，天龍八部悉得解悟，各隨本願得道不同，聞佛所說，歡喜奉行。