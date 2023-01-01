佛說灌頂三歸五戒帶佩護身呪經卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說灌頂三歸五戒帶佩護身呪經卷第三

東晉天竺三藏帛尸梨蜜多羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東晉天竺三藏帛尸梨蜜多羅譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園時，與千二百五十比丘，菩薩萬人，天龍八部悉來在會，咸然一心叉手聽法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園時，與千二百五十比丘，菩薩萬人，天龍八部悉來在會，咸然一心叉手聽法。

於是異道有鹿頭梵志，來到佛所稽首作禮，胡跪合掌白佛言：「久聞瞿曇名聲遠振，今欲捨置異學，受三自歸并五戒法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是異道有鹿頭梵志，來到佛所稽首作禮，胡跪合掌白佛言：「久聞瞿曇名聲遠振，今欲捨置異學，受三自歸并五戒法。」

佛言：「善哉，善哉！梵志！汝能捨置餘道歸命我者，當自悔過生死之罪，其劫無量不可稱計。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉，善哉！梵志！汝能捨置餘道歸命我者，當自悔過生死之罪，其劫無量不可稱計。」

梵志言：「諾！受教。」即淨身口意，復作是念：「惟願世尊，施我法戒，終身奉行不敢毀缺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵志言：「諾！受教。」即淨身口意，復作是念：「惟願世尊，施我法戒，終身奉行不敢毀缺。」

佛言：「是為如來、至真、等正覺三世諸佛說是戒法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「是為如來、至真、等正覺三世諸佛說是戒法。」

佛言：「梵志！諦聽諦受，心持念之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「梵志！諦聽諦受，心持念之。」

又言：「梵志！盡形壽，歸命諸佛無上尊；盡形壽，歸命法離欲尊；盡形壽，歸命僧眾中尊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又言：「梵志！盡形壽，歸命諸佛無上尊；盡形壽，歸命法離欲尊；盡形壽，歸命僧眾中尊。」

佛言：「梵志！以三自歸竟，是為真正弟子，不為邪惡之所忓嬈。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「梵志！以三自歸竟，是為真正弟子，不為邪惡之所忓嬈。」

佛言：「梵志！汝能一心受三自歸已，我當為汝及十方人，勅天帝釋所遣諸鬼神，以護男子女人輩受三歸者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「梵志！汝能一心受三自歸已，我當為汝及十方人，勅天帝釋所遣諸鬼神，以護男子女人輩受三歸者。」

梵志因問佛言：「何等是也？願欲聞之，開化十方諸受歸者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵志因問佛言：「何等是也？願欲聞之，開化十方諸受歸者。」

佛言：「如是灌頂善神，今當為汝略說三十六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是灌頂善神，今當為汝略說三十六。

「四天上遣神名彌栗頭不羅婆(漢言善光主疾病)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四天上遣神名彌栗頭不羅婆(漢言善光主疾病)。

「四天上遣神名彌栗頭婆呵娑(漢言善明，主頭痛)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四天上遣神名彌栗頭婆呵娑(漢言善明，主頭痛)。

「四天上遣神名彌栗頭婆邏波(漢言善力，主寒熱)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四天上遣神名彌栗頭婆邏波(漢言善力，主寒熱)。

「四天上遣神名彌栗頭栴陀羅(漢言善月，主腹滿)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四天上遣神名彌栗頭栴陀羅(漢言善月，主腹滿)。

「四天上遣神名彌栗頭陀利奢(漢言善見，主癰腫)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四天上遣神名彌栗頭陀利奢(漢言善見，主癰腫)。

「四天上遣神名彌栗頭阿樓呵(漢言善供，主癲狂)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四天上遣神名彌栗頭阿樓呵(漢言善供，主癲狂)。

「四天上遣神名彌栗頭伽娑婆帝(漢言善捨，主愚癡)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四天上遣神名彌栗頭伽娑婆帝(漢言善捨，主愚癡)。

「四天上遣神名彌栗頭悉坻哆(漢言善寂，主瞋恚)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四天上遣神名彌栗頭悉坻哆(漢言善寂，主瞋恚)。

「四天上遣神名彌栗頭菩提薩(漢言善覺，主婬欲)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四天上遣神名彌栗頭菩提薩(漢言善覺，主婬欲)。

「四天上遣神名彌栗頭提波羅(漢言善天，主邪鬼)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四天上遣神名彌栗頭提波羅(漢言善天，主邪鬼)。

「四天上遣神名彌栗頭呵波帝(漢言善住，主傷亡)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四天上遣神名彌栗頭呵波帝(漢言善住，主傷亡)。

「四天上遣神名彌栗頭不若羅(漢言善福，主塚墓)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四天上遣神名彌栗頭不若羅(漢言善福，主塚墓)。

「四天上遣神名彌栗頭苾闍伽(漢言善術，主四方)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四天上遣神名彌栗頭苾闍伽(漢言善術，主四方)。

「四天上遣神名彌栗頭伽麗娑(漢言善帝，主怨家)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四天上遣神名彌栗頭伽麗娑(漢言善帝，主怨家)。

「四天上遣神名彌栗頭羅闍遮(漢言善主，主偷盜)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四天上遣神名彌栗頭羅闍遮(漢言善主，主偷盜)。

「四天上遣神名彌栗頭修乾陀(漢言善香，主債主)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四天上遣神名彌栗頭修乾陀(漢言善香，主債主)。

「四天上遣神名彌栗頭檀那波(漢言善施，主劫賊)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四天上遣神名彌栗頭檀那波(漢言善施，主劫賊)。

「四天上遣神名彌栗頭支多那(漢言善意，主疫毒)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四天上遣神名彌栗頭支多那(漢言善意，主疫毒)。

「四天上遣神名彌栗頭羅婆那(漢言善吉，主五溫)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四天上遣神名彌栗頭羅婆那(漢言善吉，主五溫)。

「四天上遣神名彌栗頭鉢婆馱(漢言善山，主蜚尸)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四天上遣神名彌栗頭鉢婆馱(漢言善山，主蜚尸)。

「四天上遣神名彌栗頭三摩陀(漢言善調，主注連)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四天上遣神名彌栗頭三摩陀(漢言善調，主注連)。

「四天上遣神名彌栗頭戾禘馱(漢言善備，主注腹)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四天上遣神名彌栗頭戾禘馱(漢言善備，主注腹)。

「四天上遣神名彌栗頭波利陀(漢言善敬，主相引)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四天上遣神名彌栗頭波利陀(漢言善敬，主相引)。

「四天上遣神名彌栗頭波利那(漢言善淨，主惡黨)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四天上遣神名彌栗頭波利那(漢言善淨，主惡黨)。

「四天上遣神名彌栗頭虔伽地(漢言善品，主蠱毒)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四天上遣神名彌栗頭虔伽地(漢言善品，主蠱毒)。

「四天上遣神名彌栗頭毘梨馱(漢言善結，主恐怖)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四天上遣神名彌栗頭毘梨馱(漢言善結，主恐怖)。

「四天上遣神名彌栗頭支陀那(漢言善壽，主厄難)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四天上遣神名彌栗頭支陀那(漢言善壽，主厄難)。

「四天上遣神名彌栗頭伽林摩(漢言善遊，主產乳)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四天上遣神名彌栗頭伽林摩(漢言善遊，主產乳)。

「四天上遣神名彌栗頭阿留伽(漢言善願，主縣官)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四天上遣神名彌栗頭阿留伽(漢言善願，主縣官)。

「四天上遣神名彌栗頭闍利馱(漢言善因，主口舌)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四天上遣神名彌栗頭闍利馱(漢言善因，主口舌)。

「四天上遣神名彌栗頭阿伽馱(漢言善照，主憂惱)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四天上遣神名彌栗頭阿伽馱(漢言善照，主憂惱)。

「四天上遣神名彌栗頭阿訶娑(漢言善生，主不安)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四天上遣神名彌栗頭阿訶娑(漢言善生，主不安)。

「四天上遣神名彌栗頭娑和邏(漢言善至，主百怪)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四天上遣神名彌栗頭娑和邏(漢言善至，主百怪)。

「四天上遣神名彌栗頭波利那(漢言善藏，主嫉妬)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四天上遣神名彌栗頭波利那(漢言善藏，主嫉妬)。

「四天上遣神名彌栗頭周陀那(漢言善音，主呪咀)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四天上遣神名彌栗頭周陀那(漢言善音，主呪咀)。

「四天上遣神名彌栗頭韋陀羅(漢言善妙，主厭禱)。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四天上遣神名彌栗頭韋陀羅(漢言善妙，主厭禱)。」

佛語梵志：「是為三十六部神王。此諸善神凡有萬億恒河沙鬼神以為眷屬陰相番代，以護男子女人等輩受三歸者，當書神王名字帶在身上，行來出入無所畏也，辟除邪惡消滅不善。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語梵志：「是為三十六部神王。此諸善神凡有萬億恒河沙鬼神以為眷屬陰相番代，以護男子女人等輩受三歸者，當書神王名字帶在身上，行來出入無所畏也，辟除邪惡消滅不善。」

梵志言：「諾！唯唯天中天。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵志言：「諾！唯唯天中天。」

梵志又白佛言：「世尊以賜三自歸法，天帝遣善神三十六大王護助我身，已蒙世尊哀愍救度，今更頂禮請受法戒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵志又白佛言：「世尊以賜三自歸法，天帝遣善神三十六大王護助我身，已蒙世尊哀愍救度，今更頂禮請受法戒。」

佛言：「善哉！梵志！汝當淨身口意，懇惻至心敬受法戒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉！梵志！汝當淨身口意，懇惻至心敬受法戒。」

佛言：「十方三世如來、至真、等正覺，皆由三歸五戒得之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「十方三世如來、至真、等正覺，皆由三歸五戒得之。」

佛言：「梵志！盡形壽，不殺生，不教他殺。是戒能持不？若能持，有五神王隨逐護汝身，不令邪神惡鬼之所得便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「梵志！盡形壽，不殺生，不教他殺。是戒能持不？若能持，有五神王隨逐護汝身，不令邪神惡鬼之所得便。

「梵志！盡形壽，不盜他人財寶，不教他行盜。是戒能持不？若能持者，有五善神王隨逐護汝身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵志！盡形壽，不盜他人財寶，不教他行盜。是戒能持不？若能持者，有五善神王隨逐護汝身。

「梵志！盡形壽，不邪婬。是戒能持不？若能持者，有五神王隨逐護汝身，眾魔皆不得便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵志！盡形壽，不邪婬。是戒能持不？若能持者，有五神王隨逐護汝身，眾魔皆不得便。

「梵志！盡形壽，不妄言、綺語、兩舌、鬪亂。是戒能持不？若能持者，有五神王隨逐護汝身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵志！盡形壽，不妄言、綺語、兩舌、鬪亂。是戒能持不？若能持者，有五神王隨逐護汝身。

「梵志！盡形壽，不飲穀酒甘蔗酒葡萄酒能放逸酒，如是等酒皆不得飲。是戒能持不？若能持者，有五善神王隨逐護汝身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵志！盡形壽，不飲穀酒甘蔗酒葡萄酒能放逸酒，如是等酒皆不得飲。是戒能持不？若能持者，有五善神王隨逐護汝身。」

佛語梵志：「是為三歸五戒法也。汝善持之，勿有毀犯。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語梵志：「是為三歸五戒法也。汝善持之，勿有毀犯。」

說已，梵志因白佛言：「世尊說言：『若持五戒者，有二十五善神，衛護人身在人左右，守於宮宅門戶之上，使萬事吉祥。』惟願世尊，為我說之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說已，梵志因白佛言：「世尊說言：『若持五戒者，有二十五善神，衛護人身在人左右，守於宮宅門戶之上，使萬事吉祥。』惟願世尊，為我說之。」

佛言：「梵志！我今略演，勅天帝釋使四天王，遣諸善神營護汝身，如是章句善神名字，二十五王其名如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「梵志！我今略演，勅天帝釋使四天王，遣諸善神營護汝身，如是章句善神名字，二十五王其名如是：

「神名蔡芻毘愈他尼，主護人身辟除邪惡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名蔡芻毘愈他尼，主護人身辟除邪惡。

「神名輸多利輸陀尼，主護人六情悉令完具。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名輸多利輸陀尼，主護人六情悉令完具。

「神名毘樓遮耶波，主護人腹內五藏平調。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名毘樓遮耶波，主護人腹內五藏平調。

「神名阿陀龍摩坻，主護人血脈悉令通暢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名阿陀龍摩坻，主護人血脈悉令通暢。

「神名波羅桓尼和尼，主護人爪指無所毀傷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名波羅桓尼和尼，主護人爪指無所毀傷。

「神名坻摩阿毘婆馱，主護人出入行來安寧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名坻摩阿毘婆馱，主護人出入行來安寧。

「神名阿修輪婆羅陀，主護人所噉飲食甘香。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名阿修輪婆羅陀，主護人所噉飲食甘香。

「神名婆羅摩亶雄雌，主護人夢安覺歡悅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名婆羅摩亶雄雌，主護人夢安覺歡悅。

「神名婆羅門地鞞哆，主護人不為虫毒所中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名婆羅門地鞞哆，主護人不為虫毒所中。

「神名那摩吁多耶舍，主護人不為霧露惡毒所害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名那摩吁多耶舍，主護人不為霧露惡毒所害。

「神名佛馱仙陀樓多，主護人鬪諍口舌不行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名佛馱仙陀樓多，主護人鬪諍口舌不行。

「神名鞞闍耶藪多娑，主護人不為溫瘧鬼所持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名鞞闍耶藪多娑，主護人不為溫瘧鬼所持。

「神名涅坻醯馱多耶，主護人不為縣官所得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名涅坻醯馱多耶，主護人不為縣官所得。

「神名阿邏多賴都耶，主護人舍宅四方逐凶殃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名阿邏多賴都耶，主護人舍宅四方逐凶殃。

「神名波羅那佛曇，主護人平定舍宅八神。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名波羅那佛曇，主護人平定舍宅八神。

「神名阿提梵者珊耶，主護人不為塚墓鬼所嬈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名阿提梵者珊耶，主護人不為塚墓鬼所嬈。

「神名因臺羅因臺羅，主護人門戶辟除邪惡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名因臺羅因臺羅，主護人門戶辟除邪惡。

「神名三摩毘羅尸陀，主護人四大安隱無病(此神名丹本無)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名三摩毘羅尸陀，主護人四大安隱無病(此神名丹本無)。

「神名阿伽嵐施婆多，主護人不為外氣鬼神害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名阿伽嵐施婆多，主護人不為外氣鬼神害。

「神名佛曇彌摩多哆，主護人不為災火所近。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名佛曇彌摩多哆，主護人不為災火所近。

「神名多賴叉三密陀，主護人不為偷盜所侵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名多賴叉三密陀，主護人不為偷盜所侵。

「神名阿摩羅斯兜嘻，主護人若入山林不為虎狼所害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名阿摩羅斯兜嘻，主護人若入山林不為虎狼所害。

「神名那羅門闍兜帝，主護人不為傷亡所嬈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名那羅門闍兜帝，主護人不為傷亡所嬈。

「神名薩鞞尼乾那波，主護人除諸鳥鳴狐鳴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名薩鞞尼乾那波，主護人除諸鳥鳴狐鳴。

「神名荼鞞闍毘舍羅，主護人除犬鼠變怪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名荼鞞闍毘舍羅，主護人除犬鼠變怪。

「神名加摩毘那闍尼佉，主護人不為凶注所牽。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神名加摩毘那闍尼佉，主護人不為凶注所牽。」

佛告梵志言：「若男子、女人帶佩此二十五灌頂章句善神名者，若入軍陣鬪諍之時，刀不傷身箭射不入，鬼神羅剎終不嬈近；若到蠱道家亦不能害，若行來出入有小魔鬼亦不得近。帶佩此神王名者，夜無惡夢，縣官盜賊水火災怪，怨家闇謀口舌鬪亂，自然歡喜兩作和解，俱生慈心惡意悉滅。𮫜魅、魍魎、邪忤薜荔，外道符呪厭禱之者，樹木精魅、百蟲精魅、鳥狩精魅、溪谷精魅、門中鬼神、戶中鬼神、井竈鬼神、洿池鬼神、廁溷中鬼、一切諸鬼神，皆不得留住某甲身中。若男子女人帶此三歸五戒善神名字者，某甲入山陵溪谷，曠路抄賊自然不現，師子虎狼羆熊之屬，悉自藏縮不害人也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告梵志言：「若男子、女人帶佩此二十五灌頂章句善神名者，若入軍陣鬪諍之時，刀不傷身箭射不入，鬼神羅剎終不嬈近；若到蠱道家亦不能害，若行來出入有小魔鬼亦不得近。帶佩此神王名者，夜無惡夢，縣官盜賊水火災怪，怨家闇謀口舌鬪亂，自然歡喜兩作和解，俱生慈心惡意悉滅。𮫜魅、魍魎、邪忤薜荔，外道符呪厭禱之者，樹木精魅、百蟲精魅、鳥狩精魅、溪谷精魅、門中鬼神、戶中鬼神、井竈鬼神、洿池鬼神、廁溷中鬼、一切諸鬼神，皆不得留住某甲身中。若男子女人帶此三歸五戒善神名字者，某甲入山陵溪谷，曠路抄賊自然不現，師子虎狼羆熊之屬，悉自藏縮不害人也。」

佛告梵志：「昔迦羅柰大國，有婆羅門子名曰執持，富貴大姓不奉三寶，事九十五種之道以求福祐。久久之後聞其國中，有賢善長者輩盡奉佛法聖僧化導，皆得富貴長壽安隱，又能度脫生老病死受法無窮，今世後世不入三惡道中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告梵志：「昔迦羅柰大國，有婆羅門子名曰執持，富貴大姓不奉三寶，事九十五種之道以求福祐。久久之後聞其國中，有賢善長者輩盡奉佛法聖僧化導，皆得富貴長壽安隱，又能度脫生老病死受法無窮，今世後世不入三惡道中。

「執持長者作是念言：『不如捨置餘道奉敬三寶。』即便詣佛頭面著地，為佛作禮長跪白佛言：『我本愚癡無所知識，久聞三寶不能奉事，我於今日始得信解，佛法大慈普濟天下，我今欲捨餘道歸命於佛。唯願天尊，哀愍我等，使得法戒為清信士。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「執持長者作是念言：『不如捨置餘道奉敬三寶。』即便詣佛頭面著地，為佛作禮長跪白佛言：『我本愚癡無所知識，久聞三寶不能奉事，我於今日始得信解，佛法大慈普濟天下，我今欲捨餘道歸命於佛。唯願天尊，哀愍我等，使得法戒為清信士。』

「佛言：『汝善思量之，人能止惡為善者，何憂不得安隱富貴，壽命延長解脫眾難者乎？』執持白佛言：『今我以所事非真故歸命於佛耳，唯願哀愍去我濁穢之行，受佛清淨決言。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛言：『汝善思量之，人能止惡為善者，何憂不得安隱富貴，壽命延長解脫眾難者乎？』執持白佛言：『今我以所事非真故歸命於佛耳，唯願哀愍去我濁穢之行，受佛清淨決言。』

「佛語執持長者：『汝審能爾者，可禮敬三寶。』執持長者即便胡跪合掌禮佛。於是與世尊授三歸。『受三歸已，當有三十六善神王，隨逐護汝身。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛語執持長者：『汝審能爾者，可禮敬三寶。』執持長者即便胡跪合掌禮佛。於是與世尊授三歸。『受三歸已，當有三十六善神王，隨逐護汝身。』

「佛復告言：『善男子！汝能遠惡，求善知識世之希有，我當更授汝五戒之法。』佛言：『第一不殺、第二不盜、第三不邪婬、第四不兩舌惡口妄言綺語、第五不飲酒。』長者執持已受三歸及五戒竟。佛語長者：『汝能持是歸戒，遊行之處可無所畏，戒神二十五、歸神三十六，常隨護汝，外諸惡魔無敢當汝者。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛復告言：『善男子！汝能遠惡，求善知識世之希有，我當更授汝五戒之法。』佛言：『第一不殺、第二不盜、第三不邪婬、第四不兩舌惡口妄言綺語、第五不飲酒。』長者執持已受三歸及五戒竟。佛語長者：『汝能持是歸戒，遊行之處可無所畏，戒神二十五、歸神三十六，常隨護汝，外諸惡魔無敢當汝者。』

「長者從佛受歸戒竟，佛為說法，歡喜信解禮佛而去。於是已後，長者執持到他國中，見人殺生盜人財物，見好色女貪愛戀之，見人好惡便論說之，見人飲酒便欲追之。心意如是無一時定，便自念言：『悔從佛受三歸五戒重誓之法。』作如是念：『我當還佛三歸五戒之法。』即詣佛所，而白佛言：『前受三歸五戒之法，多所禁制不得復從本意所作；今自思惟欲罷，不能事佛，可爾以不？何以故，佛法尊重，非凡類所及，可得還法戒不乎？』佛默然不應。言猶未絕，口中便有自然鬼神，持鐵椎拍長者頭；復有鬼神解脫其衣裳；復有鬼神以鐵鉤就其口中曳取其舌；復有婬女鬼神以刀割其陰；復有鬼神洋銅灌其口；前後左右有諸鬼神競來分裂取其血肉而噉食之。長者執持恐怖戰掉，無所歸憑面如土色。又有自然之火焚燒其身，求生不得求死不得。諸鬼神輩急持長者不令得動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「長者從佛受歸戒竟，佛為說法，歡喜信解禮佛而去。於是已後，長者執持到他國中，見人殺生盜人財物，見好色女貪愛戀之，見人好惡便論說之，見人飲酒便欲追之。心意如是無一時定，便自念言：『悔從佛受三歸五戒重誓之法。』作如是念：『我當還佛三歸五戒之法。』即詣佛所，而白佛言：『前受三歸五戒之法，多所禁制不得復從本意所作；今自思惟欲罷，不能事佛，可爾以不？何以故，佛法尊重，非凡類所及，可得還法戒不乎？』佛默然不應。言猶未絕，口中便有自然鬼神，持鐵椎拍長者頭；復有鬼神解脫其衣裳；復有鬼神以鐵鉤就其口中曳取其舌；復有婬女鬼神以刀割其陰；復有鬼神洋銅灌其口；前後左右有諸鬼神競來分裂取其血肉而噉食之。長者執持恐怖戰掉，無所歸憑面如土色。又有自然之火焚燒其身，求生不得求死不得。諸鬼神輩急持長者不令得動。

「佛見如是哀而念之，因問長者：『汝今當復云何？』長者口噤不能復言，但得舉手自摶而已，從佛求哀悔惡歸善。佛便以威神救度長者。諸鬼神王見佛世尊以威神力救度長者，各各住立一面。長者於是小得蘇息，便起叩頭前白佛言：『我身中有是五賊，牽我入三惡道中，坐欲作罪違負所受，願佛哀我受我懺悔。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛見如是哀而念之，因問長者：『汝今當復云何？』長者口噤不能復言，但得舉手自摶而已，從佛求哀悔惡歸善。佛便以威神救度長者。諸鬼神王見佛世尊以威神力救度長者，各各住立一面。長者於是小得蘇息，便起叩頭前白佛言：『我身中有是五賊，牽我入三惡道中，坐欲作罪違負所受，願佛哀我受我懺悔。』

「佛言：『汝自心口所為，當咎於誰？』長者白佛：『我從今日改往修來，奉受三歸及五戒法，持月六齋年三長齋，燒香散華懸雜幡蓋供事三寶，從今以去不敢復犯破歸戒法。』佛言：『如汝今所言者是為大善，如汝眼所見身所更，自作自得非天授與。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛言：『汝自心口所為，當咎於誰？』長者白佛：『我從今日改往修來，奉受三歸及五戒法，持月六齋年三長齋，燒香散華懸雜幡蓋供事三寶，從今以去不敢復犯破歸戒法。』佛言：『如汝今所言者是為大善，如汝眼所見身所更，自作自得非天授與。』

「佛語長者：『汝今受是三歸五戒，莫復如前受歸戒法也，破是歸戒名為再犯。若三犯者為五官所得便，輔王小臣都錄監伺五帝使者之所得便，收神錄命皆依本罪。是故我說是言，令清信士、女勸受歸戒，歸有三十六鬼神之王隨逐護助。戒有二十五神，營護左右門戶之上辟除凶惡，六天之上天帝所遣歸戒之神。凡有億億恒沙之數，諸鬼神王番代擁護不令衰耗。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛語長者：『汝今受是三歸五戒，莫復如前受歸戒法也，破是歸戒名為再犯。若三犯者為五官所得便，輔王小臣都錄監伺五帝使者之所得便，收神錄命皆依本罪。是故我說是言，令清信士、女勸受歸戒，歸有三十六鬼神之王隨逐護助。戒有二十五神，營護左右門戶之上辟除凶惡，六天之上天帝所遣歸戒之神。凡有億億恒沙之數，諸鬼神王番代擁護不令衰耗。』

「諸天歡喜皆言：『善哉！當共護之。如是持戒若完具者，十方現在無量諸佛、菩薩、羅漢皆共稱譽。是清信士女臨其終時，佛皆分身而往迎之，不使持戒男子女人墮惡道中。若戒羸者當益作福德，布施、持戒、忍辱、精進、一心、智慧，然燈燒香散雜色華，懸繒幡蓋、歌詠讚歎、恭敬禮拜，益持齋戒亦得過度。若不能如上修行如是功德，復持戒不完向諸邪道覓求福祐，三歸五戒億億恒沙諸鬼神王各各離之，惡鬼數來而嬈近之。因哀致病耗亂其家，起諸病痛遂致喪亡，財物不聚所向不偶，死復還墮地獄之中。雖戒具足不持六齋，猶華樹無果、婦人不產，種穀不滋治生無利，折耗失本吏無衣幘，不持齋戒無利如是。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天歡喜皆言：『善哉！當共護之。如是持戒若完具者，十方現在無量諸佛、菩薩、羅漢皆共稱譽。是清信士女臨其終時，佛皆分身而往迎之，不使持戒男子女人墮惡道中。若戒羸者當益作福德，布施、持戒、忍辱、精進、一心、智慧，然燈燒香散雜色華，懸繒幡蓋、歌詠讚歎、恭敬禮拜，益持齋戒亦得過度。若不能如上修行如是功德，復持戒不完向諸邪道覓求福祐，三歸五戒億億恒沙諸鬼神王各各離之，惡鬼數來而嬈近之。因哀致病耗亂其家，起諸病痛遂致喪亡，財物不聚所向不偶，死復還墮地獄之中。雖戒具足不持六齋，猶華樹無果、婦人不產，種穀不滋治生無利，折耗失本吏無衣幘，不持齋戒無利如是。』

「佛言長者：『人犯所受破是歸戒，凡為天上二百七十神王之所得便，更非外魔之所得便。此鬼神視人善惡，若持禁戒不毀犯者，開人心意示人善惡；人若不善便為作害疏記善惡奏上大王，大王執持隨罪輕重，盡其壽命如法苦治不令有怨，使破戒者甘心受之。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛言長者：『人犯所受破是歸戒，凡為天上二百七十神王之所得便，更非外魔之所得便。此鬼神視人善惡，若持禁戒不毀犯者，開人心意示人善惡；人若不善便為作害疏記善惡奏上大王，大王執持隨罪輕重，盡其壽命如法苦治不令有怨，使破戒者甘心受之。』」

佛告梵志：「長者執持捨彼異道，於我法中受持歸戒，心不安定而復破犯，遂為鬼神之所得便受諸苦痛，今自悔責求哀懺謝，改更修善作諸福德，滅諸惡法今皆得道。合家大小宗族之中，見長者執持罪福報應，悉從我受三歸五戒，堅持不犯皆得法眼淨。我今於此會中，廣說長者宿命因緣明驗罪福，示於後世廣宣流布使得聞知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告梵志：「長者執持捨彼異道，於我法中受持歸戒，心不安定而復破犯，遂為鬼神之所得便受諸苦痛，今自悔責求哀懺謝，改更修善作諸福德，滅諸惡法今皆得道。合家大小宗族之中，見長者執持罪福報應，悉從我受三歸五戒，堅持不犯皆得法眼淨。我今於此會中，廣說長者宿命因緣明驗罪福，示於後世廣宣流布使得聞知。」

佛語梵志：「若有清信士、清信女，若為邪神惡鬼所得便者，若橫為縣官所羅，盜賊剝奪，遇大疾病厄難之日，當洗浴身體，男子著單衣白𢂿、女當素衣，澡漱口齒，七日七夜長齋菜食，敷好高座懸繒幡蓋，香汁灑地燒栴檀香，一日七轉讚詠此灌頂大章句，如是妙典至真祕藏，消滅一切無量災變。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語梵志：「若有清信士、清信女，若為邪神惡鬼所得便者，若橫為縣官所羅，盜賊剝奪，遇大疾病厄難之日，當洗浴身體，男子著單衣白𢂿、女當素衣，澡漱口齒，七日七夜長齋菜食，敷好高座懸繒幡蓋，香汁灑地燒栴檀香，一日七轉讚詠此灌頂大章句，如是妙典至真祕藏，消滅一切無量災變。」

梵志白佛言：「天中天已能為我及十方眾生，說三歸、五戒、鬼神名竟。若男子、女人欲受者，當云何授與？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵志白佛言：「天中天已能為我及十方眾生，說三歸、五戒、鬼神名竟。若男子、女人欲受者，當云何授與？」

佛言：「若人欲受，先禮十方佛，長跪叉手，作如是言：『我弟子某甲，盡形壽，受三歸五戒，諸佛菩薩真人聖眾哀念我等。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若人欲受，先禮十方佛，長跪叉手，作如是言：『我弟子某甲，盡形壽，受三歸五戒，諸佛菩薩真人聖眾哀念我等。』」

梵志又問：「受歸戒有差別不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵志又問：「受歸戒有差別不？」

佛言：「無差別。若人受者，先當列三歸五戒之法，然後以神王名字著歸戒下，以好素帛書持此神王名字，帶持而行，當燒香禮敬十方佛，當取月八日七日持齋。若欲行來常著身上，若著頂上若著胸前，若惡魔相逢無不除却。若男子女人著此三歸五戒善神名字時，若入神祠是諸邪神皆驚起為其人作禮。何以故，此人帶持諸佛所說三歸五戒神名字故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「無差別。若人受者，先當列三歸五戒之法，然後以神王名字著歸戒下，以好素帛書持此神王名字，帶持而行，當燒香禮敬十方佛，當取月八日七日持齋。若欲行來常著身上，若著頂上若著胸前，若惡魔相逢無不除却。若男子女人著此三歸五戒善神名字時，若入神祠是諸邪神皆驚起為其人作禮。何以故，此人帶持諸佛所說三歸五戒神名字故。」

佛語梵志：「此歸戒鬼神名字至尊至重，諸佛護念汝好宣行之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語梵志：「此歸戒鬼神名字至尊至重，諸佛護念汝好宣行之。」

佛說如是，阿難從坐而起，前白佛言：「演說此法當何名之？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如是，阿難從坐而起，前白佛言：「演說此法當何名之？」

佛告阿難：「是經名為『灌頂章句歸戒帶佩經』。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「是經名為『灌頂章句歸戒帶佩經』。」

佛說是已，四眾人民、天龍八部、一切鬼神，皆大歡喜作禮奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是已，四眾人民、天龍八部、一切鬼神，皆大歡喜作禮奉行。