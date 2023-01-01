佛說最上祕密那拏天經

佛說最上祕密那拏天經卷中 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說最上祕密那拏天經卷中

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯

成就儀軌分第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就儀軌分第二

爾時那拏天復說大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時那拏天復說大明曰：

「那謨(引)囉怛那(二合)怛囉(二合)夜(引)野(一) 那謨吠設囉(二合)嚩拏寫(二) 摩賀(引)囉(引)惹寫(三) 那謨那拏酤鉢囉寫(四) 虞呬也(二合)哥地鉢帝(五) 那拏酤鉢囉摩(引)嚩㗚多(二合)拽沙也(二合引)蜜(六) 嚕半阿耨鉢末嚕半蘇嚕半(七) 那拏酤鉢囕酤鉢囉(八) 贊捺嚕(二合)剛那㗚多(二合)剛(九) 呬末剛㪍囉(二合引)末剛(十) 那拏那拏(十一) 那拏酤鉢囕(十二) 嚩囉嚩囉酤鉢囉(十三) 摩賀(引)虞呬也(二合)剛(十四) 嚩䫘嚩(二合)朗嚩䫘嚩(二合)朗(十五) 布盧布盧(十六) 母布盧母布盧(十七) 酤鉢囉那拏酤鉢囉娑嚩(二合引)賀(引)(十八)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那謨(引)囉怛那(二合)怛囉(二合)夜(引)野(一) 那謨吠設囉(二合)嚩拏寫(二) 摩賀(引)囉(引)惹寫(三) 那謨那拏酤鉢囉寫(四) 虞呬也(二合)哥地鉢帝(五) 那拏酤鉢囉摩(引)嚩㗚多(二合)拽沙也(二合引)蜜(六) 嚕半阿耨鉢末嚕半蘇嚕半(七) 那拏酤鉢囕酤鉢囉(八) 贊捺嚕(二合)剛那㗚多(二合)剛(九) 呬末剛㪍囉(二合引)末剛(十) 那拏那拏(十一) 那拏酤鉢囕(十二) 嚩囉嚩囉酤鉢囉(十三) 摩賀(引)虞呬也(二合)剛(十四) 嚩䫘嚩(二合)朗嚩䫘嚩(二合)朗(十五) 布盧布盧(十六) 母布盧母布盧(十七) 酤鉢囉那拏酤鉢囉娑嚩(二合引)賀(引)(十八)」

是時那拏天說大明已，復白佛言：「世尊！我此大明是最上大無畏，善能調伏諸夜叉，所作成就法決定悉皆成，一念此大明，圓滿最上事。若有行人誦此大明得精熟已，然後乃作種種之事。若人欲離散設咄嚕者，當用佉禰囉木作橛長八指，以此大明加持一遍已，於設咄嚕挼囉釘之，即速離散。若欲解除者，當出彼橛，即得除解。又法若欲令設咄嚕嗢訥摩多者，當用白芥子誦大明加持一遍已，擲彼屹哩訶中，彼即得嗢訥摩多。若欲除解者，當用安悉香誦大明一遍加持已，於彼屹哩訶中燒，即得除解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時那拏天說大明已，復白佛言：「世尊！我此大明是最上大無畏，善能調伏諸夜叉，所作成就法決定悉皆成，一念此大明，圓滿最上事。若有行人誦此大明得精熟已，然後乃作種種之事。若人欲離散設咄嚕者，當用佉禰囉木作橛長八指，以此大明加持一遍已，於設咄嚕挼囉釘之，即速離散。若欲解除者，當出彼橛，即得除解。又法若欲令設咄嚕嗢訥摩多者，當用白芥子誦大明加持一遍已，擲彼屹哩訶中，彼即得嗢訥摩多。若欲除解者，當用安悉香誦大明一遍加持已，於彼屹哩訶中燒，即得除解。

「又法若欲復作離散者，當用摩努沙阿悉帝作橛長八指，誦大明加持一遍，燒安悉香熏，復以此橛釘彼挼囉，於三夜中彼即離散。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若欲復作離散者，當用摩努沙阿悉帝作橛長八指，誦大明加持一遍，燒安悉香熏，復以此橛釘彼挼囉，於三夜中彼即離散。

「又法若欲破壞設咄嚕者，當用阿欲末野沒捺誐囉，同彼名字誦大明加持一遍已，釘於地中，彼即破壞。若欲解除，當出沒捺誐囉，即得除解。或釘濕摩舍那中，彼設咄嚕即部多執持。若出沒捺誐囉，即得除解。或釘舜儞也誐囉中，彼得毘舍左屹囉賀執持，出即除解。或釘屹囉摩挼囉前，彼印捺哩野即得禁縛，出即除解。或釘野中，彼即離於本處，奔入山野猶如麞鹿，出即除解。如是等法，誦大明加持一遍，燒安悉香，皆速成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若欲破壞設咄嚕者，當用阿欲末野沒捺誐囉，同彼名字誦大明加持一遍已，釘於地中，彼即破壞。若欲解除，當出沒捺誐囉，即得除解。或釘濕摩舍那中，彼設咄嚕即部多執持。若出沒捺誐囉，即得除解。或釘舜儞也誐囉中，彼得毘舍左屹囉賀執持，出即除解。或釘屹囉摩挼囉前，彼印捺哩野即得禁縛，出即除解。或釘野中，彼即離於本處，奔入山野猶如麞鹿，出即除解。如是等法，誦大明加持一遍，燒安悉香，皆速成就。

「又法若欲辟除夜叉、羅剎者，當作四方曼拏羅，燒安悉香，以沒捺誐囉打曼拏羅，彼夜叉、羅剎并諸眷屬皆悉遠去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若欲辟除夜叉、羅剎者，當作四方曼拏羅，燒安悉香，以沒捺誐囉打曼拏羅，彼夜叉、羅剎并諸眷屬皆悉遠去。

「又法若欲驅使夜叉、羅剎者，當塑畫彼形像，然後誦大明加持沒捺誐囉一遍已，用打形像。彼夜叉、羅剎即現本身，隨行人意作種種事，或有伏藏皆悉引示，乃至財穀悉皆供給，一切侍奉猶如僮僕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若欲驅使夜叉、羅剎者，當塑畫彼形像，然後誦大明加持沒捺誐囉一遍已，用打形像。彼夜叉、羅剎即現本身，隨行人意作種種事，或有伏藏皆悉引示，乃至財穀悉皆供給，一切侍奉猶如僮僕。

「又法若欲求毘沙門供給者，當塑畫彼像，燒安悉香熏，誦大明，以沒捺誐囉打之。彼毘沙門即現本身，當施行人一切所願，財穀等事悉皆供給。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若欲求毘沙門供給者，當塑畫彼像，燒安悉香熏，誦大明，以沒捺誐囉打之。彼毘沙門即現本身，當施行人一切所願，財穀等事悉皆供給。

「又法若欲求毘沙門成就法者，當往有毘沙門像處，燒安悉香，以手按毘沙門足，誦大明七遍，彼像即起，若不速起頭破七分。又加持白芥子打擲像面，彼像即語行人，所問隨意皆說，乃至引示有伏藏處。又復用白芥子及灰相和，誦大明加持七遍，安毘沙門像頂，燒安悉香，復誦大明一遍，彼毘沙門天與百眷屬持諸財寶現行人前，所欲之事皆得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若欲求毘沙門成就法者，當往有毘沙門像處，燒安悉香，以手按毘沙門足，誦大明七遍，彼像即起，若不速起頭破七分。又加持白芥子打擲像面，彼像即語行人，所問隨意皆說，乃至引示有伏藏處。又復用白芥子及灰相和，誦大明加持七遍，安毘沙門像頂，燒安悉香，復誦大明一遍，彼毘沙門天與百眷屬持諸財寶現行人前，所欲之事皆得成就。

「又法若欲求那羅延天成就法者，當就有那羅延天像處，行人燒安悉香，手按像足，誦念大明，像即行動。復誦大明加持白芥子打擲彼像，時像即語，當施行人一切所願皆得成就，及能成就一切儀軌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若欲求那羅延天成就法者，當就有那羅延天像處，行人燒安悉香，手按像足，誦念大明，像即行動。復誦大明加持白芥子打擲彼像，時像即語，當施行人一切所願皆得成就，及能成就一切儀軌。

「又法若欲求大自在天法成就者，當擇一葛波羅具法者，用白芥子誦大明加持七遍已，盛於葛波羅內，安大自在天像頂，是時彼天當與行人一切成就。復於像前燒安悉香，誦此大明，天像即語，告行人言：『汝所欲事我皆為作。』乃至所須一切供給。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若欲求大自在天法成就者，當擇一葛波羅具法者，用白芥子誦大明加持七遍已，盛於葛波羅內，安大自在天像頂，是時彼天當與行人一切成就。復於像前燒安悉香，誦此大明，天像即語，告行人言：『汝所欲事我皆為作。』乃至所須一切供給。

「又法若欲求梵天成就者，行人往有梵天像處，當用牛乳浴天像身，燒安悉香誦此大明，時彼梵天現於本相，立行人前謂行人言：『隨汝所求，一切儀軌成就之法皆悉與汝。』所有浴天像乳行人自食，從此之後未聞之法皆悉得聞，多聞深廣譬如大海，具微妙音如緊那羅，三業清淨增壽千歲，乃至一切成就儀軌皆得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若欲求梵天成就者，行人往有梵天像處，當用牛乳浴天像身，燒安悉香誦此大明，時彼梵天現於本相，立行人前謂行人言：『隨汝所求，一切儀軌成就之法皆悉與汝。』所有浴天像乳行人自食，從此之後未聞之法皆悉得聞，多聞深廣譬如大海，具微妙音如緊那羅，三業清淨增壽千歲，乃至一切成就儀軌皆得成就。

「又法若行人欲降龍者，當塑作龍身，安曼拏羅中，以香花供養。用葛囉尾囉枝誦大明加持一遍，打彼龍身，復誦大明加持彼龍，即現本身，降大甘雨，乃至承受一切事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若行人欲降龍者，當塑作龍身，安曼拏羅中，以香花供養。用葛囉尾囉枝誦大明加持一遍，打彼龍身，復誦大明加持彼龍，即現本身，降大甘雨，乃至承受一切事。

「又法若欲止雷雹者，當塑作龍身，用石榴枝誦大明加持一遍已，打彼龍身，雷雹即止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若欲止雷雹者，當塑作龍身，用石榴枝誦大明加持一遍已，打彼龍身，雷雹即止。

「又法若欲止風者，當用掃箒誦大明加持已，安樓閣上，其風即止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若欲止風者，當用掃箒誦大明加持已，安樓閣上，其風即止。

「又法若破設咄嚕者，當用葛囉尾囉枝燒安悉香熏，誦大明加持一遍打葛波羅，彼設咄嚕即破。以此法破一切部多、夜叉、羅剎等，亦得隨意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若破設咄嚕者，當用葛囉尾囉枝燒安悉香熏，誦大明加持一遍打葛波羅，彼設咄嚕即破。以此法破一切部多、夜叉、羅剎等，亦得隨意。

「如是大明所作成就法，皆須燒安悉香加持，悉得成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是大明所作成就法，皆須燒安悉香加持，悉得成就。」

最上成就儀軌分第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最上成就儀軌分第三

爾時那拏天復說大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時那拏天復說大明曰：

「那謨吠設囉(二合)嚩拏蘇跢野(一) 那拏酤鉢囉(引)野(二) 儞尾也(二合)尾摩(引)那拶哩跢野(三) 呬末摩(引)攞毘拏羅設利囉(引)野(四) 藥叉囉(引)叉娑曼儞跢野(五) 怛網(二合)婆誐鑁阿(引)嚩㗚多(二合)拽沙也(二合)蜜(六) 怛𭔞(切身)他(引)末尼末尼(七) 骨吒骨吒(八) 骨吒骨吒(九) 骨骨骨骨(十) 鉢囉鉢囉(十一) 布囉布囉(十二) 酤鉢囉酤鉢囉(十三) 那拏酤鉢囉(十四) 儞尾也(二合)尾摩(引)那昆拏梨(十五) 咄致咄致娑嚩(二合引)賀(引)(十六)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那謨吠設囉(二合)嚩拏蘇跢野(一) 那拏酤鉢囉(引)野(二) 儞尾也(二合)尾摩(引)那拶哩跢野(三) 呬末摩(引)攞毘拏羅設利囉(引)野(四) 藥叉囉(引)叉娑曼儞跢野(五) 怛網(二合)婆誐鑁阿(引)嚩㗚多(二合)拽沙也(二合)蜜(六) 怛𭔞(切身)他(引)末尼末尼(七) 骨吒骨吒(八) 骨吒骨吒(九) 骨骨骨骨(十) 鉢囉鉢囉(十一) 布囉布囉(十二) 酤鉢囉酤鉢囉(十三) 那拏酤鉢囉(十四) 儞尾也(二合)尾摩(引)那昆拏梨(十五) 咄致咄致娑嚩(二合引)賀(引)(十六)」

是時那拏天說此大明已，復說成就法。「若有行人欲求諸夜叉成就者，當用尼拘陀樹木作板，用上好彩色，於板上畫彼所求夜叉像，如菉豆色，面大惡相，利牙出口，眾寶嚴身，左手持葛波羅、右手作施願。如是畫像已，然後行人當自潔淨，唯食白食，於此像前誦大明八千遍。得數滿已，夜叉現身立行人前，行人即獻白食及閼伽等。夜叉即言：『所求何事？』行人報言我求某事，夜叉即言：『令汝隨意。』乃至騰空自在隨意行住，壽五百歲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時那拏天說此大明已，復說成就法。「若有行人欲求諸夜叉成就者，當用尼拘陀樹木作板，用上好彩色，於板上畫彼所求夜叉像，如菉豆色，面大惡相，利牙出口，眾寶嚴身，左手持葛波羅、右手作施願。如是畫像已，然後行人當自潔淨，唯食白食，於此像前誦大明八千遍。得數滿已，夜叉現身立行人前，行人即獻白食及閼伽等。夜叉即言：『所求何事？』行人報言我求某事，夜叉即言：『令汝隨意。』乃至騰空自在隨意行住，壽五百歲。

「又法若行人欲求羅剎成就者，先當擇取濕摩舍那地，然後行人沐浴潔淨依法著衣，於所擇地置出生食及閼伽鉢等，以嚕地囉作護摩十二晝夜。滿是日已，即彼羅剎出現本身，具大惡相而有四臂，手執三叉、鉞斧、搗杵、鈴等，乘於師子住行人前，告行人言：『我今欲食。』行人若見，勿得怖畏，即手持食告羅剎言：『此食依那拏天旨，當如法食。』作是言已即獻食及閼伽。羅剎受已，告行人言：『汝何所求？』行人答言：『為我作一切事。』羅剎即言：『如是如是。汝所欲事我皆為作。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若行人欲求羅剎成就者，先當擇取濕摩舍那地，然後行人沐浴潔淨依法著衣，於所擇地置出生食及閼伽鉢等，以嚕地囉作護摩十二晝夜。滿是日已，即彼羅剎出現本身，具大惡相而有四臂，手執三叉、鉞斧、搗杵、鈴等，乘於師子住行人前，告行人言：『我今欲食。』行人若見，勿得怖畏，即手持食告羅剎言：『此食依那拏天旨，當如法食。』作是言已即獻食及閼伽。羅剎受已，告行人言：『汝何所求？』行人答言：『為我作一切事。』羅剎即言：『如是如是。汝所欲事我皆為作。』

「又法若行人欲求聖藥成就者，當用雄黃以嚕提囉相和，盛於依法葛波羅內，誦大明加持八百遍。隨誦明時，以葛囉尾囉枝攪藥，若得葛波羅煖熱熾盛，聖藥即成。行人若用此藥點額，成持明天，騰空自在。點於心，即得隱身，隨意行住無有障礙。若點於眼，一切伏藏皆悉得見，乃至得入阿修羅窟及入龍宮。若服此藥，延壽百千劫，變其身相如轉輪王，具微妙音如緊那羅及如梵音。若用塗身，身即堅固猶如金剛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若行人欲求聖藥成就者，當用雄黃以嚕提囉相和，盛於依法葛波羅內，誦大明加持八百遍。隨誦明時，以葛囉尾囉枝攪藥，若得葛波羅煖熱熾盛，聖藥即成。行人若用此藥點額，成持明天，騰空自在。點於心，即得隱身，隨意行住無有障礙。若點於眼，一切伏藏皆悉得見，乃至得入阿修羅窟及入龍宮。若服此藥，延壽百千劫，變其身相如轉輪王，具微妙音如緊那羅及如梵音。若用塗身，身即堅固猶如金剛。

「又法行人欲成就聖藥者，當用羖羊酥及黃牛酥相和，依法然燈，取其燈煤與搔尾囉藥相和已，誦大明加持二十一遍，即成聖藥。若用此藥點眼，是人獲大威力，覩者愛重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法行人欲成就聖藥者，當用羖羊酥及黃牛酥相和，依法然燈，取其燈煤與搔尾囉藥相和已，誦大明加持二十一遍，即成聖藥。若用此藥點眼，是人獲大威力，覩者愛重。

「又法若求聖藥成就者，當用牛黃誦此大明加持二十一遍，其藥即成。若人以此聖藥點於額者，是人獲大威力，覩者愛重。若服此藥，是人於一切論義得勝，乃至得成就一切事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若求聖藥成就者，當用牛黃誦此大明加持二十一遍，其藥即成。若人以此聖藥點於額者，是人獲大威力，覩者愛重。若服此藥，是人於一切論義得勝，乃至得成就一切事。

「又法行人若欲調伏設咄嚕者，先當擇得濕摩舍那地，於黑月十四日坐於彼地作句召法，句召夜叉、羅剎、部多、毘舍左等，燒安悉香誦大明二十一遍。數滿足已，彼即現身立行人前，行人復誦大明，彼夜叉等告行人言：『汝召我何作？』行人報言：『汝等執某設咄嚕。』彼夜叉等即速往彼執設咄嚕。若此執者，無有能解；若行人為解，亦自得病。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法行人若欲調伏設咄嚕者，先當擇得濕摩舍那地，於黑月十四日坐於彼地作句召法，句召夜叉、羅剎、部多、毘舍左等，燒安悉香誦大明二十一遍。數滿足已，彼即現身立行人前，行人復誦大明，彼夜叉等告行人言：『汝召我何作？』行人報言：『汝等執某設咄嚕。』彼夜叉等即速往彼執設咄嚕。若此執者，無有能解；若行人為解，亦自得病。

「又法若行人欲除設咄嚕者，當燒濕摩舍那灰熏那拏天足，以此灰作彼設咄嚕像，以那囉阿悉帝橛釘設咄嚕紇哩捺野，復以左足踏彼形像，作忿怒心誦此大明，所有設咄嚕伺其便者速得辟除。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若行人欲除設咄嚕者，當燒濕摩舍那灰熏那拏天足，以此灰作彼設咄嚕像，以那囉阿悉帝橛釘設咄嚕紇哩捺野，復以左足踏彼形像，作忿怒心誦此大明，所有設咄嚕伺其便者速得辟除。

「又法若行人欲降雷雹者，當用赤色葛囉尾囉木依法作橛，誦明加持已釘於樹下，彼所釘處當降雷雹。若欲止者，出橛即止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若行人欲降雷雹者，當用赤色葛囉尾囉木依法作橛，誦明加持已釘於樹下，彼所釘處當降雷雹。若欲止者，出橛即止。

「如是諸法皆用安悉香加持焚燒，即一切法皆得成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是諸法皆用安悉香加持焚燒，即一切法皆得成就。」

最上曼拏羅儀軌成就法分第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最上曼拏羅儀軌成就法分第四

爾時那拏天復說最上大曼拏羅法。「此曼拏羅能成一切天，乃至梵王、那羅延天、大自在天常來歸依，乃至諸仙亦常稱讚，諸佛菩薩皆為攝受，所有夜叉羅剎等皆得三昧，所有明言及一切儀軌皆悉得成。若有行人欲作此曼拏羅者，先當依法選擇吉祥成就之地，然後於白月分吉曜直日然可起首。行人先自沐浴潔淨、著新白衣、食白飲食已，然後用不墮地瞿摩夷作三重曼拏羅。外第一重縱廣三十二肘，具足分量，四方四門，其曼拏羅周遍圓滿。內第二重以白檀香作，縱廣八肘。內第三重用龍腦及恭俱摩香作，縱廣四肘。於此內第三重曼拏羅中心，畫釋迦佛，執金剛杵及輪等。於佛前畫那拏天，具端嚴相，有十六臂，持諸器仗，眾寶莊嚴。內第二重依法畫諸大天，大梵王、那羅延天、大自在天等，於四隅畫四大天王。外第一重畫大夜叉主。於四門畫滿賢天、寶賢天、力天、難儞計說囉天。如是畫像已，然後先於佛前安四金鉢。於外曼拏羅南方，依法安二十五閼伽瓶、二十五香爐、八銀鉢，乃至西北東方亦復如是。次安種種花菓、出生飲食等。花菓各八百飣，燃燈八百盞，出生食八百分，別出生食三十二分，復獻六十四味食一百八分。復安種種幖幟，又與幖幟相間安八百鉢。次安劍三十二口、幡一百八首。次安八沒捺誐囉、八三叉、四輪、四螺、四設訖底、三十二金剛杵、四擣杵、四鈴、四覩摩囉及種種香花等。然後於四門四隅各立一人，身被甲冑、手持器仗。於外四面用五綵，種種陳設裝嚴，復排種種伎樂，每獻食時動樂供養。如是儀則依法安布已，然後行人依法一日三時獻食出生，其食並須加持七遍方獻賢聖。行人然後用安悉香、白芥子、香油相和，於曼拏羅前依法作護摩。彼那拏天即現本身，如前曼拏羅中相，禮世尊已，告行人言：『我今善來，汝所願求我今當與。』即時行人奉獻閼伽已，即說所願。彼那拏天言：『隨行人意，如汝所欲，為持明天、或天帝釋、或護世、轉輪之位，乃至梵王、大自在天、那羅延天等。』行人乃至欲求如那拏天，亦得隨意，何況求世間長壽、多聞、珍寶財穀、一切眾生崇重之事，或制伏邪法、辯傍生聲音、或取伏藏並得隨意。乃至降龍，入龍宮、入阿脩羅宮，或求聖藥或隱身法，乃至天眼、宿命之智，及夜叉、羅剎等，如是種種成就之法，皆悉隨意。或不作曼拏羅者，行人但起上品勇猛堅固之心，持誦大明數滿千遍，所作皆成。行人如是得願滿已，即虔至勞謝一切賢聖已，即誦大明發送那拏天迴還本處。大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時那拏天復說最上大曼拏羅法。「此曼拏羅能成一切天，乃至梵王、那羅延天、大自在天常來歸依，乃至諸仙亦常稱讚，諸佛菩薩皆為攝受，所有夜叉羅剎等皆得三昧，所有明言及一切儀軌皆悉得成。若有行人欲作此曼拏羅者，先當依法選擇吉祥成就之地，然後於白月分吉曜直日然可起首。行人先自沐浴潔淨、著新白衣、食白飲食已，然後用不墮地瞿摩夷作三重曼拏羅。外第一重縱廣三十二肘，具足分量，四方四門，其曼拏羅周遍圓滿。內第二重以白檀香作，縱廣八肘。內第三重用龍腦及恭俱摩香作，縱廣四肘。於此內第三重曼拏羅中心，畫釋迦佛，執金剛杵及輪等。於佛前畫那拏天，具端嚴相，有十六臂，持諸器仗，眾寶莊嚴。內第二重依法畫諸大天，大梵王、那羅延天、大自在天等，於四隅畫四大天王。外第一重畫大夜叉主。於四門畫滿賢天、寶賢天、力天、難儞計說囉天。如是畫像已，然後先於佛前安四金鉢。於外曼拏羅南方，依法安二十五閼伽瓶、二十五香爐、八銀鉢，乃至西北東方亦復如是。次安種種花菓、出生飲食等。花菓各八百飣，燃燈八百盞，出生食八百分，別出生食三十二分，復獻六十四味食一百八分。復安種種幖幟，又與幖幟相間安八百鉢。次安劍三十二口、幡一百八首。次安八沒捺誐囉、八三叉、四輪、四螺、四設訖底、三十二金剛杵、四擣杵、四鈴、四覩摩囉及種種香花等。然後於四門四隅各立一人，身被甲冑、手持器仗。於外四面用五綵，種種陳設裝嚴，復排種種伎樂，每獻食時動樂供養。如是儀則依法安布已，然後行人依法一日三時獻食出生，其食並須加持七遍方獻賢聖。行人然後用安悉香、白芥子、香油相和，於曼拏羅前依法作護摩。彼那拏天即現本身，如前曼拏羅中相，禮世尊已，告行人言：『我今善來，汝所願求我今當與。』即時行人奉獻閼伽已，即說所願。彼那拏天言：『隨行人意，如汝所欲，為持明天、或天帝釋、或護世、轉輪之位，乃至梵王、大自在天、那羅延天等。』行人乃至欲求如那拏天，亦得隨意，何況求世間長壽、多聞、珍寶財穀、一切眾生崇重之事，或制伏邪法、辯傍生聲音、或取伏藏並得隨意。乃至降龍，入龍宮、入阿脩羅宮，或求聖藥或隱身法，乃至天眼、宿命之智，及夜叉、羅剎等，如是種種成就之法，皆悉隨意。或不作曼拏羅者，行人但起上品勇猛堅固之心，持誦大明數滿千遍，所作皆成。行人如是得願滿已，即虔至勞謝一切賢聖已，即誦大明發送那拏天迴還本處。大明曰：

「那謨(引)吠設囉(二合)嚩拏蘇多(引)野(一) 那拏酤鉢囉(引)野(二) 唵娑囉娑囉(三) 尾娑囉尾娑囉(四) 那吒(引)那吒(引)(五) 㜸蹉㜸蹉莎婆嚩曩(六) 那拏酤鉢囉野他(引)蘇珂薩怛網(三合)(七) 藥偁捺囉(二合)莎賀(引)(八)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那謨(引)吠設囉(二合)嚩拏蘇多(引)野(一) 那拏酤鉢囉(引)野(二) 唵娑囉娑囉(三) 尾娑囉尾娑囉(四) 那吒(引)那吒(引)(五) 㜸蹉㜸蹉莎婆嚩曩(六) 那拏酤鉢囉野他(引)蘇珂薩怛網(三合)(七) 藥偁捺囉(二合)莎賀(引)(八)」

「行人用花誦此大明加持一遍，焚燒安悉香熏花獻，那拏天即隱身不現。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「行人用花誦此大明加持一遍，焚燒安悉香熏花獻，那拏天即隱身不現。」

最上成就畫像儀軌分第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最上成就畫像儀軌分第五

爾時那拏天復說畫像法。「若行人欲畫那拏天像者，當用新好素帛具茸頭者，量方四肘。得此帛已，復依法選擇殊勝處所，當令畫人齋戒清淨，然可作㡧起首。當用新淨器內調和彩色，於㡧中心畫那拏天作端嚴相，有十六臂，各執器仗。於左右畫大梵天、那羅延天、大自在天、毘沙門天、寶賢天、滿賢天、力天、大力天、吉祥天、大辯天，次下畫諸天子及諸天仙，次外畫大夜叉主。如是等依法畫已，然後依法種種供養。行人欲作諸成就法者，於此像前誦大明一千遍，所作皆得成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時那拏天復說畫像法。「若行人欲畫那拏天像者，當用新好素帛具茸頭者，量方四肘。得此帛已，復依法選擇殊勝處所，當令畫人齋戒清淨，然可作㡧起首。當用新淨器內調和彩色，於㡧中心畫那拏天作端嚴相，有十六臂，各執器仗。於左右畫大梵天、那羅延天、大自在天、毘沙門天、寶賢天、滿賢天、力天、大力天、吉祥天、大辯天，次下畫諸天子及諸天仙，次外畫大夜叉主。如是等依法畫已，然後依法種種供養。行人欲作諸成就法者，於此像前誦大明一千遍，所作皆得成就。」