吽迦陀野儀軌下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吽迦陀野儀軌下

吽迦陀野相應天成就八界供養洗浴品第五(卷三) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吽迦陀野相應天成就八界供養洗浴品第五(卷三)

「我今依相應天說五種種不思議法。先行者依法可具本尊像，所謂八牙王也。此八牙者，即八大曼荼羅表相，持獨𦙶左方上牙即妙因曼陀羅，次上右方牙法入曼陀羅，次持金𮣣左方上牙即入相曼陀羅，次右方上牙入藏曼陀羅，次持獨𦙶左下牙此妙藏曼荼羅，次右下牙證入曼荼羅，次持𮣣左下牙即圓法曼荼羅，次右下牙即此金剛曼陀羅也。金𮣣此一百五種毘沙門天王，行人心中集住即成。一面十手相，獨股即其一一天三昧耶示召入引相也。行者一一入觀即成八曼陀羅界會，一一身事略如是。若欲件八大曼陀羅法成就一一印契明呪成就，當可用八牙王。若一切所望並難成事，皆可用八牙王。若一切病若又一切惡事，如斯等怖恐相，可持相應法。即此一百五天王一心體相，乃至夜叉身皆想應心也。先當欲行法，昌𮑱根、種種名香名花皆擣篩一和合，即香爐燒。並成三十二味。手清淨，此末香取一器，若隨入物加持，即於本所香器。件末香入左手掌，身五所匝繞，念五分法身，然即二手加淨。次右手取香，以右手加持，即壇中放散捨，思三十二味皆壇上供，具一切所設物。此味滿足，天王夜叉等皆歡喜成就法。即三十二味成辦頌真言加持明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今依相應天說五種種不思議法。先行者依法可具本尊像，所謂八牙王也。此八牙者，即八大曼荼羅表相，持獨𦙶左方上牙即妙因曼陀羅，次上右方牙法入曼陀羅，次持金𮣣左方上牙即入相曼陀羅，次右方上牙入藏曼陀羅，次持獨𦙶左下牙此妙藏曼荼羅，次右下牙證入曼荼羅，次持𮣣左下牙即圓法曼荼羅，次右下牙即此金剛曼陀羅也。金𮣣此一百五種毘沙門天王，行人心中集住即成。一面十手相，獨股即其一一天三昧耶示召入引相也。行者一一入觀即成八曼陀羅界會，一一身事略如是。若欲件八大曼陀羅法成就一一印契明呪成就，當可用八牙王。若一切所望並難成事，皆可用八牙王。若一切病若又一切惡事，如斯等怖恐相，可持相應法。即此一百五天王一心體相，乃至夜叉身皆想應心也。先當欲行法，昌𮑱根、種種名香名花皆擣篩一和合，即香爐燒。並成三十二味。手清淨，此末香取一器，若隨入物加持，即於本所香器。件末香入左手掌，身五所匝繞，念五分法身，然即二手加淨。次右手取香，以右手加持，即壇中放散捨，思三十二味皆壇上供，具一切所設物。此味滿足，天王夜叉等皆歡喜成就法。即三十二味成辦頌真言加持明曰：

「唵薩底悉體羝增婆訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵薩底悉體羝增婆訶」

「次頌此捨香明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次頌此捨香明曰：

「跋者瞿嚧折娜(引)塞(去)畢力迦(去)莫訶婆伽(去)末捺䏧羅(引)尸梨灑(去)因達羅(上)唱迷多(引下)闍(入)莫迦(上引)苫𭤶室利(引上)薜(去)瑟得迦咄耆(引)窣多(去)惡揭嚕旃檀娜(去)多揭羅素瞿者(引)恭(占反於去)矩麻曷羅(引)沙捺剌(去)陀㨶(丁老反)路戰娜蘇立迷(引)羅(入去)苫𭤶哆鉢恒(上折引)羅(去)嗢尸羅薩路(引)計世黎也(引)窶具攞(引)薩利(去)殺跛葉婆(引入)儞(去)娜伽難薩羅薩(上引)折羅(去)娑矩瑟(引)他縛迦梵(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「跋者瞿嚧折娜(引)塞(去)畢力迦(去)莫訶婆伽(去)末捺䏧羅(引)尸梨灑(去)因達羅(上)唱迷多(引下)闍(入)莫迦(上引)苫𭤶室利(引上)薜(去)瑟得迦咄耆(引)窣多(去)惡揭嚕旃檀娜(去)多揭羅素瞿者(引)恭(占反於去)矩麻曷羅(引)沙捺剌(去)陀㨶(丁老反)路戰娜蘇立迷(引)羅(入去)苫𭤶哆鉢恒(上折引)羅(去)嗢尸羅薩路(引)計世黎也(引)窶具攞(引)薩利(去)殺跛葉婆(引入)儞(去)娜伽難薩羅薩(上引)折羅(去)娑矩瑟(引)他縛迦梵(引)」

「次結壇場印。二手外縛，三度壇上放，並印五處之，即被頂引散各方。明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結壇場印。二手外縛，三度壇上放，並印五處之，即被頂引散各方。明曰：

「唵縛日羅頞羅契娜也(一) 泥𠰘灑𭤶麗祇麗密全栘娑嚩賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵縛日羅頞羅契娜也(一) 泥𠰘灑𭤶麗祇麗密全栘娑嚩賀(引)」

「次護身印。二手金剛合掌，二空入掌內。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次護身印。二手金剛合掌，二空入掌內。真言曰：

「唵縛日羅(二合)摩拏末都娑婆迦(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵縛日羅(二合)摩拏末都娑婆迦(引)」

「次請八牙王曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次請八牙王曰：

「至心金剛弟子(比丘比丘尼某甲等)， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「至心金剛弟子(比丘比丘尼某甲等)，

「至心勸請壇場主， 稽首敬禮世間尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「至心勸請壇場主， 稽首敬禮世間尊，

於諸世中最為勝， 三種世間皆供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸世中最為勝， 三種世間皆供養。

面貌容儀人樂觀， 種種妙德以嚴身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 面貌容儀人樂觀， 種種妙德以嚴身，

目如修廣青蓮葉， 福智光明名稱滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目如修廣青蓮葉， 福智光明名稱滿，

譬如摩尼照世間。 我今讚歎最勝者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如摩尼照世間。 我今讚歎最勝者，

悉能成辦所求心。 真實功德妙吉祥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉能成辦所求心。 真實功德妙吉祥，

譬如蓮華極清淨， 身陀端嚴皆樂見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如蓮華極清淨， 身陀端嚴皆樂見，

眾相希有不思議， 能放無垢智光明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾相希有不思議， 能放無垢智光明，

於諸念中最為勝， 猶如師子獸中上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸念中最為勝， 猶如師子獸中上。

常以八牙自莊嚴， 各持獨鈷金剛𮣣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常以八牙自莊嚴， 各持獨鈷金剛𮣣，

長時慈念持念者， 端正樂觀如滿月， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長時慈念持念者， 端正樂觀如滿月，

言詞無滯出和音。 若有眾生心願求， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言詞無滯出和音。 若有眾生心願求，

善土隨念令圓滿。 帝釋諸天悉供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善土隨念令圓滿。 帝釋諸天悉供養，

皆共稱歎可歸依， 眾德能生能念示， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆共稱歎可歸依， 眾德能生能念示，

一切時中起恭敬。 是故金剛佛弟子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切時中起恭敬。 是故金剛佛弟子，

至信勸請是道場， 不能悲願悉降臨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至信勸請是道場， 不能悲願悉降臨。」

「次請鈴印。二手各作拳，右火風並立相去，左風一立，右立二指攝其風指，當心振，是即驚覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次請鈴印。二手各作拳，右火風並立相去，左風一立，右立二指攝其風指，當心振，是即驚覺。

「明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「明曰：

「曩謨三滿多冒馱南唵陀迪尼(引)誐誐尼那吽(二合)尾秫弟三麼三麼素嚩佉(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨三滿多冒馱南唵陀迪尼(引)誐誐尼那吽(二合)尾秫弟三麼三麼素嚩佉(引)」

「次受請印。二手相打鳴悅物意。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次受請印。二手相打鳴悅物意。真言曰：

「曼怛羅儞唵吽」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曼怛羅儞唵吽」

「次總八大界引入住善印。二手地水火風各內相叉立，二指去來去。又地水火風八界真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次總八大界引入住善印。二手地水火風各內相叉立，二指去來去。又地水火風八界真言曰：

「曩滿參滿多伊度佉野吽曳素縛佉(七反)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩滿參滿多伊度佉野吽曳素縛佉(七反)」

「次閼伽印。蓮華中開仰，左右空去開立奉。明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次閼伽印。蓮華中開仰，左右空去開立奉。明曰：

「曩謨三滿多冒馱喃佉㝹婆尼吽素縛佉」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨三滿多冒馱喃佉㝹婆尼吽素縛佉」

「次奉示三昧耶印。左風空相捻，餘三立舒，右作拳火風二立，左掌七返若十五返打鳴。明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次奉示三昧耶印。左風空相捻，餘三立舒，右作拳火風二立，左掌七返若十五返打鳴。明曰：

「曩謨誐都婆伊𭔼滿𭔯曩吽(二合引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨誐都婆伊𭔼滿𭔯曩吽(二合引)」

「次取杵加持油供具即股金𮣣，若淨木用。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次取杵加持油供具即股金𮣣，若淨木用。呪曰：

「曩謨三𭔩𮜊𮜢𮪖南(一) 尾秫弟惹野(二) 誐多野吽(三) 素縛𭐔(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨三𭔩𮜊𮜢𮪖南(一) 尾秫弟惹野(二) 誐多野吽(三) 素縛𭐔(引)」

「次取油器，當火上加持三遍。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次取油器，當火上加持三遍。真言曰：

「唵[這-言+(加/寸)]𭔴𮜏(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵[這-言+(加/寸)]𭔴𮜏(引)」

「次取箸天放油明。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次取箸天放油明。真言曰：

「唵誐誐曩三麼三麼耶吽」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵誐誐曩三麼三麼耶吽」

「又若欲作法時，先未不作壇，天像浴真言加香水湯百五七遍，即洗天身。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又若欲作法時，先未不作壇，天像浴真言加香水湯百五七遍，即洗天身。真言曰：

「唵蘇𥡸吽訖羅吠縛賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵蘇𥡸吽訖羅吠縛賀(引)」

「火上居油湯，湯加持百八遍。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「火上居油湯，湯加持百八遍。真言曰：

「唵素揭智(一) 毘揭智(二) 毘揭荼(三) 伐底多(四) 娑婆訶(五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵素揭智(一) 毘揭智(二) 毘揭荼(三) 伐底多(四) 娑婆訶(五)」

「若如法作洗浴時， 應作壇場方八肘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若如法作洗浴時， 應作壇場方八肘，

可於寂靜安隱處， 若隨大小自意念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 可於寂靜安隱處， 若隨大小自意念。

應塗牛糞隨法行， 於上普散諸花彩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應塗牛糞隨法行， 於上普散諸花彩，

當以淨潔隨方器， 盛滿美味并乳蜜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當以淨潔隨方器， 盛滿美味并乳蜜，

當以淨金器盛油， 於壇中洗浴天身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當以淨金器盛油， 於壇中洗浴天身，

彼壇場四門於瓶， 此所常燒安息香， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼壇場四門於瓶， 此所常燒安息香，

天王身洗灌誓念， 所行願即隨心念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天王身洗灌誓念， 所行願即隨心念。

若有病苦諸眾生， 種種方藥治不差， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有病苦諸眾生， 種種方藥治不差，

若依如是洗浴法， 并作八牙王像用， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若依如是洗浴法， 并作八牙王像用，

常日夜念不心散， 專想慇懃生信心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常日夜念不心散， 專想慇懃生信心，

所有患苦盡消除， 解脫貧窮足財寶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有患苦盡消除， 解脫貧窮足財寶，

四方星辰及日月， 威神擁護得延年， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四方星辰及日月， 威神擁護得延年，

吉祥安隱福德增， 災變厄難皆除遣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吉祥安隱福德增， 災變厄難皆除遣。

若人欲得最上智， 應當一心持浴法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人欲得最上智， 應當一心持浴法，

增長福智諸功德， 必定成就勿生疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 增長福智諸功德， 必定成就勿生疑。

若求財者得多財， 求名稱者獲名稱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若求財者得多財， 求名稱者獲名稱，

求出離者得解脫， 必定成就勿生疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 求出離者得解脫， 必定成就勿生疑。

無量無邊諸功德， 隨其內心之所願， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量無邊諸功德， 隨其內心之所願，

若能如是依行者， 必得成就勿生疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能如是依行者， 必得成就勿生疑。

當於淨處作壇場， 香華供養可隨時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當於淨處作壇場， 香華供養可隨時，

供養佛及八牙王， 求見天身皆遂願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養佛及八牙王， 求見天身皆遂願。

應三七日誦件法， 可對八牙火皇前， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應三七日誦件法， 可對八牙火皇前，

若其不見此天神， 更求淨妙金剛處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若其不見此天神， 更求淨妙金剛處，

更用心可經九日， 於後夜中必見王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 更用心可經九日， 於後夜中必見王。

晝夜不生解怠心， 自利利他無窮盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晝夜不生解怠心， 自利利他無窮盡，

所獲果報施郡生， 於所求願皆成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所獲果報施郡生， 於所求願皆成就。

若不遂意經三月， 六月九月或一年， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若不遂意經三月， 六月九月或一年，

慇懃求請心不移， 天眼他心皆悉得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慇懃求請心不移， 天眼他心皆悉得。

若作法時先必八， 曼荼羅讚請伽陀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若作法時先必八， 曼荼羅讚請伽陀，

用是即四無量說， 此讚時八界驚覺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 用是即四無量說， 此讚時八界驚覺，

依此先可示現身中， 諸聖印二手合掌。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依此先可示現身中， 諸聖印二手合掌。」

「二二四風水外臥，即念大寶灌頂印真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二二四風水外臥，即念大寶灌頂印真言曰：

「唵縛日羅鉢娜麼三昧耶吽多羅陀薩怛鑁吽(二合)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵縛日羅鉢娜麼三昧耶吽多羅陀薩怛鑁吽(二合)」

「次八大曼荼羅印。先可結金剛曼荼羅界印，二手各空風頭一相柱，餘三指延此立各耳側讚，明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次八大曼荼羅印。先可結金剛曼荼羅界印，二手各空風頭一相柱，餘三指延此立各耳側讚，明曰：

「唵縛日囉(二合)素乞瑳麼竭麼尼曩謨蘇都底」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵縛日囉(二合)素乞瑳麼竭麼尼曩謨蘇都底」

「次妙因曼陀羅界印。二手金剛拳，各水立柱心曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次妙因曼陀羅界印。二手金剛拳，各水立柱心曰：

「唵婆婆羅囉縛日羅(二合)吽曼曩謨蘇都帝」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵婆婆羅囉縛日羅(二合)吽曼曩謨蘇都帝」

「次證入曼陀羅界印。左手於腰，右手五指並立上曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次證入曼陀羅界印。左手於腰，右手五指並立上曰：

「唵僧訶羅縛日羅吽曩謨蘇都帝」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵僧訶羅縛日羅吽曩謨蘇都帝」

「次圓頓曼荼羅界印。二手各空入內指末各開立，二手指各口方付，瞋目見四方，其曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次圓頓曼荼羅界印。二手各空入內指末各開立，二手指各口方付，瞋目見四方，其曰：

「唵智瑟吒吠佉哩荼縛日羅(二合)吽曩謨蘇都帝」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵智瑟吒吠佉哩荼縛日羅(二合)吽曩謨蘇都帝」

「次入藏曼荼羅界印。蓮華合掌，喜悅貌頂被，曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次入藏曼荼羅界印。蓮華合掌，喜悅貌頂被，曰：

「唵麼訶昧智怛哩耶縛婆羅那嚩日羅(二合)吽曩謨蘇都帝」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵麼訶昧智怛哩耶縛婆羅那嚩日羅(二合)吽曩謨蘇都帝」

「次入相曼荼羅界印。各作拳，延風指口下引下三返，曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次入相曼荼羅界印。各作拳，延風指口下引下三返，曰：

「唵摩訶縛拏野娑婆羅乞縛日羅吽曩謨蘇都帝」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵摩訶縛拏野娑婆羅乞縛日羅吽曩謨蘇都帝」

「次妙藏曼陀羅界印。各手膝上於，指末向下五指立直下，曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次妙藏曼陀羅界印。各手膝上於，指末向下五指立直下，曰：

「唵寂陀鉢羅曼娜婆婆羅耶縛日羅(二合)吽曩謨蘇都帝」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵寂陀鉢羅曼娜婆婆羅耶縛日羅(二合)吽曩謨蘇都帝」

「次法入曼陀羅界印。金剛合掌，真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次法入曼陀羅界印。金剛合掌，真言曰：

「唵摩護閉乞惹娑頗羅唵薩婆怛他薩多播娜曼娜曩迦路𭤶縛日羅(二合)吽曩謨蘇都帝」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵摩護閉乞惹娑頗羅唵薩婆怛他薩多播娜曼娜曩迦路𭤶縛日羅(二合)吽曩謨蘇都帝」

「次成作八界印。先作拳於左右膝上，次母字於心上，次左拳於左腰，以右拳風立立先四方，次上奏所說八界如尊位畫，先五如來界乃至入法界等，皆持心明念界位。明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次成作八界印。先作拳於左右膝上，次母字於心上，次左拳於左腰，以右拳風立立先四方，次上奏所說八界如尊位畫，先五如來界乃至入法界等，皆持心明念界位。明曰：

「𮜛𮜏」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「𮜛𮜏」

「次結布種子印，件成壇敷。先二手作拳，鈎地風水火，延立二空水火中間臥，水火未向壇方布字。即真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結布種子印，件成壇敷。先二手作拳，鈎地風水火，延立二空水火中間臥，水火未向壇方布字。即真言曰：

「唵娜耆富嚧嚧」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵娜耆富嚧嚧」

「次自身為堅金剛。以先印頂，順後腰、腹、二膝、二肩、目、耳、口、面各三遍。指固印捧首，如天衣結垂莊嚴。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次自身為堅金剛。以先印頂，順後腰、腹、二膝、二肩、目、耳、口、面各三遍。指固印捧首，如天衣結垂莊嚴。真言曰：

「唵跋折羅阿吽(二合)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵跋折羅阿吽(二合)」

「次作定印，念八界成竟，次我所成界自身召入印。二無名指鈎於掌中，二小指直立頭去一寸，二中指立頭相二頭指中指上付，二大母指來去。明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次作定印，念八界成竟，次我所成界自身召入印。二無名指鈎於掌中，二小指直立頭去一寸，二中指立頭相二頭指中指上付，二大母指來去。明曰：

「唵縛日羅(二合)波利竊律那(一) 遮利三曼陀達舍尼摩訶毘訶羅伽帝(四) 三曼陀(五) 毘陀那伽帝(六) 摩訶伽利婆帝(七) 婆娑彌薩多縛(八) 三曼(九) 佉鉢利富[肄-聿+余](十) 阿那達摩帝(十一) 摩訶毘皼畢帝(十二) 摩訶彌勤僧祇帝(十三) 薩縛佉多那(十四) 三縛佉帝(十五) 三曼阿陀(十六) 阿㝹婆羅尼吽娑縛賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵縛日羅(二合)波利竊律那(一) 遮利三曼陀達舍尼摩訶毘訶羅伽帝(四) 三曼陀(五) 毘陀那伽帝(六) 摩訶伽利婆帝(七) 婆娑彌薩多縛(八) 三曼(九) 佉鉢利富[肄-聿+余](十) 阿那達摩帝(十一) 摩訶毘皼畢帝(十二) 摩訶彌勤僧祇帝(十三) 薩縛佉多那(十四) 三縛佉帝(十五) 三曼阿陀(十六) 阿㝹婆羅尼吽娑縛賀(引)」

「次可誦此八界諸尊自身內住，即住即成一聚一面十手鉤索鎖鈴住心大陀羅尼。即明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次可誦此八界諸尊自身內住，即住即成一聚一面十手鉤索鎖鈴住心大陀羅尼。即明曰：

「唵𮟓縛羅(一) 入婆𭔼(二) 吽入婆羅(三) 伽𭚝𭬏𮢳(四) 吽嚩邏入縛邏𭔮(五) 曩謨迦梨入縛𭔼(六) 吽縛日羅(二合)入縛羅索縛賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵𮟓縛羅(一) 入婆𭔼(二) 吽入婆羅(三) 伽𭚝𭬏𮢳(四) 吽嚩邏入縛邏𭔮(五) 曩謨迦梨入縛𭔼(六) 吽縛日羅(二合)入縛羅索縛賀」

「此二真言八牙大陀羅尼功德能，不可說也。一切時可是二呪用。又八牙心大密成就洗浴一切事。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此二真言八牙大陀羅尼功德能，不可說也。一切時可是二呪用。又八牙心大密成就洗浴一切事。呪曰：

「唵摩訶室利佉吠索嚩訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵摩訶室利佉吠索嚩訶」

以是呪洗浴天身一萬乃至十萬遍，若欲諸願可行此法。次可結通一切印心。二手內縛，火風立相柱二水二火背上付，二空入掌。一切隨心印用洗浴呪。若欲伏大力魔，可燒阿唎瑟迦木。若欲成就五穀又豐盈時，君社嚕香尼俱陀木、種種香花、牛蘇等燒，一切財寶無盡。八大世界驚覺立入正住印。左右地叉臥左右地中未，左右以空於著左右水中節姣調左右地空中間著，二火指末一所合姣立，二風去立如柱，隨訶音來去。即可念結此印，一切諸佛般若金剛等悉來大都壇住，並成辦事。即妃曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是呪洗浴天身一萬乃至十萬遍，若欲諸願可行此法。次可結通一切印心。二手內縛，火風立相柱二水二火背上付，二空入掌。一切隨心印用洗浴呪。若欲伏大力魔，可燒阿唎瑟迦木。若欲成就五穀又豐盈時，君社嚕香尼俱陀木、種種香花、牛蘇等燒，一切財寶無盡。八大世界驚覺立入正住印。左右地叉臥左右地中未，左右以空於著左右水中節姣調左右地空中間著，二火指末一所合姣立，二風去立如柱，隨訶音來去。即可念結此印，一切諸佛般若金剛等悉來大都壇住，並成辦事。即妃曰：

「唵智悉多誐多吽」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵智悉多誐多吽」

「是諸真言印，以前誦此讚，先至本尊前，即成萬事。次可誦，然後可結成諸餘契等，並誦真言等。諸阿毘舍盧印明等，皆攝一面十手，如此盡八大會一一真言印不得闕，皆界界一會會會用持。若是讚者先入堂內，未禮諸尊三匝行道得吉，總界界之印契亦吉，常常用此言。即曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是諸真言印，以前誦此讚，先至本尊前，即成萬事。次可誦，然後可結成諸餘契等，並誦真言等。諸阿毘舍盧印明等，皆攝一面十手，如此盡八大會一一真言印不得闕，皆界界一會會會用持。若是讚者先入堂內，未禮諸尊三匝行道得吉，總界界之印契亦吉，常常用此言。即曰：

「室哩(二合)智跋折羅婆尼婆羅(上二合)馱摩訶毘知耶(二合)羅闍(二) 婆囉(二合)殿多羅(三) 摩訶戰荼毘知耶多羅闍佉曩(四) 醯佉醯佉(五) 婆伽畔迦野曩(六) 縛日羅(二合)堅馱阿(七)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「室哩(二合)智跋折羅婆尼婆羅(上二合)馱摩訶毘知耶(二合)羅闍(二) 婆囉(二合)殿多羅(三) 摩訶戰荼毘知耶多羅闍佉曩(四) 醯佉醯佉(五) 婆伽畔迦野曩(六) 縛日羅(二合)堅馱阿(七)」

「是若作一切壇法之時，種種安置已當誦，感得十方一切金剛一時來到，助成其法種種之事業，行者皆令得大驗，是名相應身之讚。次解脫成就法。若有病人身一切痛處，皆以烏羊毛繩結作二十一結，繫安痛處，得除愈如箭。又火病，那尼羅并白芥子鹽，鬼聞藥氣而切裂退散馳走。並結療病印，右作拳，以左手取右腕，前自身，召入真言用持也。又法瞿盧者那，並須漫花未呪之一百八遍，塗著額上，一切障難然散滅。作壇法，若欲作法成就，一切壇法可知。其初畢用，息災用白色，始初夜，日中畢。愛敬如同先護摩(此事隨行人意用勝也)嚧迦，始午鳴鳥了用，迦羅品所望初眠畢、後夜眠始用，青色必用。作法時，芥子、紫子、胡麻皆並燒，若五穀合並飯粥皆燒，鹽抱常榮松、金剛木、檜、阿攝時草皆用燒。若有一切惡鬼事神事靈、惡人盜事，若被盜事總用，隨意一切。此法並護摩供養。若有童子形，若未得戒形，皆用持此法護摩七日供養即得戒，具如逸多成就品解。諸天成就事業，結施珍寶印誦母字，二手合內縛，二小指外叉，二風作寶形，二空開堅。曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是若作一切壇法之時，種種安置已當誦，感得十方一切金剛一時來到，助成其法種種之事業，行者皆令得大驗，是名相應身之讚。次解脫成就法。若有病人身一切痛處，皆以烏羊毛繩結作二十一結，繫安痛處，得除愈如箭。又火病，那尼羅并白芥子鹽，鬼聞藥氣而切裂退散馳走。並結療病印，右作拳，以左手取右腕，前自身，召入真言用持也。又法瞿盧者那，並須漫花未呪之一百八遍，塗著額上，一切障難然散滅。作壇法，若欲作法成就，一切壇法可知。其初畢用，息災用白色，始初夜，日中畢。愛敬如同先護摩(此事隨行人意用勝也)嚧迦，始午鳴鳥了用，迦羅品所望初眠畢、後夜眠始用，青色必用。作法時，芥子、紫子、胡麻皆並燒，若五穀合並飯粥皆燒，鹽抱常榮松、金剛木、檜、阿攝時草皆用燒。若有一切惡鬼事神事靈、惡人盜事，若被盜事總用，隨意一切。此法並護摩供養。若有童子形，若未得戒形，皆用持此法護摩七日供養即得戒，具如逸多成就品解。諸天成就事業，結施珍寶印誦母字，二手合內縛，二小指外叉，二風作寶形，二空開堅。曰：

「𨁺𮛝」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「𨁺𮛝」

「又法取丁香、龍腦未呪之一千八遍，用塗心上，一切眾生受敬愛。又欲令怨家病時，於像前佉陀羅木叉取死人臂骨、野生芥子、訶利勒燒作灰，乳汁和作其怨人形呪之。以右手把刀，右手執持此形，作瞋心誦呪一百八遍，又以足踏人形心上二十一遍呪，即加吽泮之音，即得驗。又法以粉紙作人形，心上其名姓寫，護摩，欲有驗即死，又發慈心則生。又法若欲得一切眾生自來供養，鹽一百八遍擲火，並蘇、蜜、白檀、沈水、蘇合香、百味飲食燒，一切人來供養，呪師無所乏少。又法取苟把木一百八遍呪之火燒，即得三世通達。又法取任婆木皮，以酪蘇蜜塗燒二十一日，即得銀錢。又法取穀麥小豆呪之擲火一千八遍，如是四十五日，一切家內如是等寶皆集。又法欲家內一切災禍除，取伽羅樹枝。若無此木，取石榴枝蘇酪蜜塗呪之燒一千八遍即除滅。若行此法無所畏，若阿須輪、鬼神、龍神無能害者。若行法時，必有一切毘那夜迦大小鬼神成障難，必用法乞無成障難。我成是中主，當法至彌勒菩薩所承威神力，可調是無量大障難鬼神等，必得成就。若持是法，我天王不捨此行人。若於此人發惡心誹謗邪見呪死之心，我當成守護大將，其人即殺。若不成是事，我不成正覺。若放逸僧、若未得戒、若童，我像見，我必殺此放逸人。若見持意，得成萬事，出像一面十手法，如說惡人打殺。若持我持著赤色半袈裟，若不而不成法。若授此法時，無惡意人授。若不授得，無量罪報。若未熟機人不可傳授。彌勒助成八牙法，但無印明。又可見一面之出像，如是說不生計事。若一念為疑，攝法入惡壇。若不得印，盡書即得。是法之大害命，傳授如意人吉，印信此天王也。若不用又夜叉法，作八方神初發障難，如上所說。若欲作此大將等，當可作造一小壇，即初眠時可修。若欲成就夜叉將，具戒律共即成就。若於持法人生一切事惡，三日內相刀杖害難。若欲成就毘那夜迦鬼神等，當可作此壇法。更人無便傳，若多傳即大惡障難失法利，具如上八牙相應法。若得，即同國王位，即說大將法，即此毘那夜迦得承加持也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法取丁香、龍腦未呪之一千八遍，用塗心上，一切眾生受敬愛。又欲令怨家病時，於像前佉陀羅木叉取死人臂骨、野生芥子、訶利勒燒作灰，乳汁和作其怨人形呪之。以右手把刀，右手執持此形，作瞋心誦呪一百八遍，又以足踏人形心上二十一遍呪，即加吽泮之音，即得驗。又法以粉紙作人形，心上其名姓寫，護摩，欲有驗即死，又發慈心則生。又法若欲得一切眾生自來供養，鹽一百八遍擲火，並蘇、蜜、白檀、沈水、蘇合香、百味飲食燒，一切人來供養，呪師無所乏少。又法取苟把木一百八遍呪之火燒，即得三世通達。又法取任婆木皮，以酪蘇蜜塗燒二十一日，即得銀錢。又法取穀麥小豆呪之擲火一千八遍，如是四十五日，一切家內如是等寶皆集。又法欲家內一切災禍除，取伽羅樹枝。若無此木，取石榴枝蘇酪蜜塗呪之燒一千八遍即除滅。若行此法無所畏，若阿須輪、鬼神、龍神無能害者。若行法時，必有一切毘那夜迦大小鬼神成障難，必用法乞無成障難。我成是中主，當法至彌勒菩薩所承威神力，可調是無量大障難鬼神等，必得成就。若持是法，我天王不捨此行人。若於此人發惡心誹謗邪見呪死之心，我當成守護大將，其人即殺。若不成是事，我不成正覺。若放逸僧、若未得戒、若童，我像見，我必殺此放逸人。若見持意，得成萬事，出像一面十手法，如說惡人打殺。若持我持著赤色半袈裟，若不而不成法。若授此法時，無惡意人授。若不授得，無量罪報。若未熟機人不可傳授。彌勒助成八牙法，但無印明。又可見一面之出像，如是說不生計事。若一念為疑，攝法入惡壇。若不得印，盡書即得。是法之大害命，傳授如意人吉，印信此天王也。若不用又夜叉法，作八方神初發障難，如上所說。若欲作此大將等，當可作造一小壇，即初眠時可修。若欲成就夜叉將，具戒律共即成就。若於持法人生一切事惡，三日內相刀杖害難。若欲成就毘那夜迦鬼神等，當可作此壇法。更人無便傳，若多傳即大惡障難失法利，具如上八牙相應法。若得，即同國王位，即說大將法，即此毘那夜迦得承加持也。」

一切毘那夜迦十羅剎女一切鬼神成就品第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切毘那夜迦十羅剎女一切鬼神成就品第六

爾時毘那夜迦王、十羅剎女、散指大將、金剛密跡大力士、諸大小夜叉將鬼神等，承知彌勒、觀自在等奢摩地一面十手所白：「我等可成作使者所攝夜叉將也，即我等一向隨從大王宣事得皆毘沙門名。」爾時毘曩野伽王若于大將解脫陀羅尼法印必得𭆣。勸請印。二𭮙水地相叉立，各二火風並相著，右火風上左火風上於二空，從訶音來去。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時毘那夜迦王、十羅剎女、散指大將、金剛密跡大力士、諸大小夜叉將鬼神等，承知彌勒、觀自在等奢摩地一面十手所白：「我等可成作使者所攝夜叉將也，即我等一向隨從大王宣事得皆毘沙門名。」爾時毘曩野伽王若于大將解脫陀羅尼法印必得𭆣。勸請印。二𭮙水地相叉立，各二火風並相著，右火風上左火風上於二空，從訶音來去。真言曰：

「唵婆伽羅主𮂃彌陀迦陀伽曳娑婆訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵婆伽羅主𮂃彌陀迦陀伽曳娑婆訶」

「十羅剎女等印。二手地水叉立，二火作三角未向壇方，二空地水二叉立中間付，二風來去。曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十羅剎女等印。二手地水叉立，二火作三角未向壇方，二空地水二叉立中間付，二風來去。曰：

「唵毘梨智(一) 婆吽(二合)曳素伴佉」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵毘梨智(一) 婆吽(二合)曳素伴佉」

金剛力士諸大夜叉印。二手合掌，二水來去。曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛力士諸大夜叉印。二手合掌，二水來去。曰：

「唵菩迦薩羅(二合)吽增縛哦」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵菩迦薩羅(二合)吽增縛哦」

一切大小天神印。二手內縛，右風一立之來去。明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切大小天神印。二手內縛，右風一立之來去。明曰：

「唵伽蘿儞嚩吽(二合)素婆迦」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵伽蘿儞嚩吽(二合)素婆迦」

一切大小地神印。二手內縛，左空立來去。曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切大小地神印。二手內縛，左空立來去。曰：

「唵縛薩羅(二合)吽(一) 曳醯訖素嚩𨁟」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵縛薩羅(二合)吽(一) 曳醯訖素嚩𨁟」

一切鬼神印。二手合掌，壇下打置。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切鬼神印。二手合掌，壇下打置。真言曰：

「唵菩薩吽素噉跒」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵菩薩吽素噉跒」

「供養加持真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「供養加持真言曰：

「唵禰𭩍𭽶辟(二) 陊蘿(三) 𭲿恨吽泮吒」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵禰𭩍𭽶辟(二) 陊蘿(三) 𭲿恨吽泮吒」

「夜叉喜悅真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「夜叉喜悅真言曰：

「唵曩羅毘多吽」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵曩羅毘多吽」

「發遣印。左手作拳，上於右手彈指七遍。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「發遣印。左手作拳，上於右手彈指七遍。真言曰：

「曩謨毘多羅追馱(二合)追多吽素婆𮁬」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨毘多羅追馱(二合)追多吽素婆𮁬」

「若供養時，黑飯三具壇上居，下散米花，隨心誓願，能能乞誓，作發追印。若而供養我等二十八部夜叉大將等，常其人守護加固，如法供養，即消滅諸難。若供養我法之師，若有人欲至害惱事，吾等為其人作大惡，時其人常相不祥事、常相國王縛力。若法之師道行，若一切處行經時常住時，常至其所，加固守護，頂其足不履地，上𮅨天笠，四方作金剛㭉加持，惡鬼神等令伏隨，更無所畏。若人打時不答不報打，只我等一心念，並屏我等作勸請印明。但意不惡念，我等自念定。又其法師常常令得安隱快樂事，令得壽命。諸有鬼事，只念我等，又召吾等，宣事隨心。但其法師更不惡念，若吾等如是供養，常作下使奉仕，一切應隨。又一切軍事有，吾等供養，一切之事相應，更無生疑念。念無疑思時，我等現形，其人俱一切聞，可來災皆悉消滅更無餘。若如是供養，又勿生疑，而我等常侍從奉仕。右密印真言皆竟，但傳授弟子，依其機有驗。若有師著世間法授，不勘弟子，必有法滅。如是說世希有，依此更不傳授，但隨機僧之十三十四十五、童十三十四十五，皆得意可授此。此間皆清淨熟機時，更勿多傳。又不得非戒律皆得能法之人。相應品已了。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若供養時，黑飯三具壇上居，下散米花，隨心誓願，能能乞誓，作發追印。若而供養我等二十八部夜叉大將等，常其人守護加固，如法供養，即消滅諸難。若供養我法之師，若有人欲至害惱事，吾等為其人作大惡，時其人常相不祥事、常相國王縛力。若法之師道行，若一切處行經時常住時，常至其所，加固守護，頂其足不履地，上𮅨天笠，四方作金剛㭉加持，惡鬼神等令伏隨，更無所畏。若人打時不答不報打，只我等一心念，並屏我等作勸請印明。但意不惡念，我等自念定。又其法師常常令得安隱快樂事，令得壽命。諸有鬼事，只念我等，又召吾等，宣事隨心。但其法師更不惡念，若吾等如是供養，常作下使奉仕，一切應隨。又一切軍事有，吾等供養，一切之事相應，更無生疑念。念無疑思時，我等現形，其人俱一切聞，可來災皆悉消滅更無餘。若如是供養，又勿生疑，而我等常侍從奉仕。右密印真言皆竟，但傳授弟子，依其機有驗。若有師著世間法授，不勘弟子，必有法滅。如是說世希有，依此更不傳授，但隨機僧之十三十四十五、童十三十四十五，皆得意可授此。此間皆清淨熟機時，更勿多傳。又不得非戒律皆得能法之人。相應品已了。」

吽迦陀野卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吽迦陀野卷第三

久安三年二月十五一校了 伊賀阿闍梨御房 以御本申請書寫了 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 久安三年二月十五一校了 伊賀阿闍梨御房 以御本申請書寫了

久安三年書了 次四年之二月十一二三 四五日間一校了 俊然記之 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 久安三年書了 次四年之二月十一二三 四五日間一校了 俊然記之