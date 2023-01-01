不動使者陀羅尼祕密法

不動使者陀羅尼祕密法一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不動使者陀羅尼祕密法一卷

大唐贈開府儀同三司諡大弘教三藏沙門金剛智奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐贈開府儀同三司諡大弘教三藏沙門金剛智奉 詔譯

如是無量力不動聖者毘盧遮那使者心，一切利益成就法。欲受持者，先當行四種精進行，自約身心令念不散一志堅固，速得證驗令滿所願。云何四種行自約？一者斷食、二者服氣、三者食菜、四者節食。隨力所辦自約身已，專誦根本陀羅尼滿一洛叉乃至三洛叉已，即一日一夜水亦不食，廣大供養莊嚴道場。於畫像前燒苦練木如大拇指長十二指，兩頭搵酥，每誦呪一遍燒一枝，滿一千八枝燒了，小小世間事便得滿願。復次誦數滿已，入江海大河深至項處，面向東立。每日念誦，數滿三洛叉已，心中所愛福田皆得滿願。其水當令無蛟龍惡獸之處，恐呪功未成為他物所損耳，當須結界。若常加功持誦，不動使者現身，力能縛一切鬼神，亦能摧折一切樹木，亦令空中飛鳥隨念而墜，亦能乾竭龍湫，若論議及對外道惡人皆能降伏。復次先候月欲蝕時，令誦呪滿數。先蝕一日一夜不食，取新牛糞未落地者作方壇二肘。未落地者有二種義：一者以器物承取，莫令至地；二者亦落地時塵土未污，即略取上分不著地者將以泥壇。泥壇訖，以種種好花散以供養。取大般若經安置中心著，取同色老犢子㹀牛乳作酪，旋以取酥一兩熟銅椀盛，以可里羅木作篦攪酥。從月初蝕即念誦，乃至見三種相，所謂暖、烟、焰等。得暖相者，服之差一切疾病。得烟相者，將以塗己身，可以隱蔽，不令惡人所得見也。得火焰相者，服之通神，身能飛行，所謂身通也。老犢牛乳者，犢生經年已上，犢大如母而猶食乳者，其犢毛色須與母同，如是牛乳堪任酥用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是無量力不動聖者毘盧遮那使者心，一切利益成就法。欲受持者，先當行四種精進行，自約身心令念不散一志堅固，速得證驗令滿所願。云何四種行自約？一者斷食、二者服氣、三者食菜、四者節食。隨力所辦自約身已，專誦根本陀羅尼滿一洛叉乃至三洛叉已，即一日一夜水亦不食，廣大供養莊嚴道場。於畫像前燒苦練木如大拇指長十二指，兩頭搵酥，每誦呪一遍燒一枝，滿一千八枝燒了，小小世間事便得滿願。復次誦數滿已，入江海大河深至項處，面向東立。每日念誦，數滿三洛叉已，心中所愛福田皆得滿願。其水當令無蛟龍惡獸之處，恐呪功未成為他物所損耳，當須結界。若常加功持誦，不動使者現身，力能縛一切鬼神，亦能摧折一切樹木，亦令空中飛鳥隨念而墜，亦能乾竭龍湫，若論議及對外道惡人皆能降伏。復次先候月欲蝕時，令誦呪滿數。先蝕一日一夜不食，取新牛糞未落地者作方壇二肘。未落地者有二種義：一者以器物承取，莫令至地；二者亦落地時塵土未污，即略取上分不著地者將以泥壇。泥壇訖，以種種好花散以供養。取大般若經安置中心著，取同色老犢子㹀牛乳作酪，旋以取酥一兩熟銅椀盛，以可里羅木作篦攪酥。從月初蝕即念誦，乃至見三種相，所謂暖、烟、焰等。得暖相者，服之差一切疾病。得烟相者，將以塗己身，可以隱蔽，不令惡人所得見也。得火焰相者，服之通神，身能飛行，所謂身通也。老犢牛乳者，犢生經年已上，犢大如母而猶食乳者，其犢毛色須與母同，如是牛乳堪任酥用。

復次行人誦一落叉已，即往深山高頂之上，斷穀不食更，誦一落叉，心心相續更莫異緣，天之伏藏自然出現。凡伏藏者，有天、有神、有人。人所埋藏者，為人大伏藏。鬼神所守，名曰神藏，亦名地藏。諸天守護者，為天伏藏。天藏尚能得見，況地伏藏及人藏乎。應作福事，隨意受用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次行人誦一落叉已，即往深山高頂之上，斷穀不食更，誦一落叉，心心相續更莫異緣，天之伏藏自然出現。凡伏藏者，有天、有神、有人。人所埋藏者，為人大伏藏。鬼神所守，名曰神藏，亦名地藏。諸天守護者，為天伏藏。天藏尚能得見，況地伏藏及人藏乎。應作福事，隨意受用。

復次依護魔法，杓子盛牛乳一呪一燒，如是滿一千遍，能除國中大疫癘也。護魔法者，掘地作爐，著火令熾。杓子法者，以堅木刻之，頭如杓，可受鷄子黃已下乳，其柄端直長二尺許。別以淨器盛乳，以此杓子酌而呪之。西國疫癘，或一家一病遞相染著，著皆死盡。今吳蜀嶺南亦有此事，是法能制。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次依護魔法，杓子盛牛乳一呪一燒，如是滿一千遍，能除國中大疫癘也。護魔法者，掘地作爐，著火令熾。杓子法者，以堅木刻之，頭如杓，可受鷄子黃已下乳，其柄端直長二尺許。別以淨器盛乳，以此杓子酌而呪之。西國疫癘，或一家一病遞相染著，著皆死盡。今吳蜀嶺南亦有此事，是法能制。

復次取百草花和酥酪蜜，一呪一燒，所求衣服如此花色，皆得稱意。若求緋者，當燒赤花，餘皆准此。雖不思議神力滿行人願，自可量分約事而求，則無後患。若非分妄取，神亦慢人，雖得不貴。若燒蜜邏嚩一洛叉，一一呪燒，得國中第一官位，度所能作者，求之必遂。蜜邏嚩，外國菓子也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次取百草花和酥酪蜜，一呪一燒，所求衣服如此花色，皆得稱意。若求緋者，當燒赤花，餘皆准此。雖不思議神力滿行人願，自可量分約事而求，則無後患。若非分妄取，神亦慢人，雖得不貴。若燒蜜邏嚩一洛叉，一一呪燒，得國中第一官位，度所能作者，求之必遂。蜜邏嚩，外國菓子也。

復次燒畢養魚花，得一切人愛樂。燒松木，以三物點燒，誦十萬遍，得無量眷屬。松木長七寸大如指擘之。燒大麥呪之，得大丈夫富貴自在。大麥，馬麥也，有皮者是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次燒畢養魚花，得一切人愛樂。燒松木，以三物點燒，誦十萬遍，得無量眷屬。松木長七寸大如指擘之。燒大麥呪之，得大丈夫富貴自在。大麥，馬麥也，有皮者是也。

畫像法摧伏第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 畫像法摧伏第一

若欲作法，應對像前，心有所像神應像感。於好絹上畫不動使者，著赤色衣斜帔，腰褌子亦赤色，左邊一髻下垂至耳，左眼微斜看，左手把羂索、右手把劍直竪，劍首如蓮花葉狀、劍靶寶鈿，於寶石上坐。曲眉瞋目，身赤黃色，怒狀，令一切眾生皆怕懼相。畫此像已，於河海岸邊清淨蘭若，或淨屋之中，行者亦清淨身著赤色衣，心想自身皆作赤色，不得散亂默然乞食。念誦五洛叉滿已，取江豆箕五寸剉之一萬莖。三物默燒。於此像前至心燒誦，不動使者即自現身，令行人見。見已，得如來三摩地心，與諸菩薩常得一處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲作法，應對像前，心有所像神應像感。於好絹上畫不動使者，著赤色衣斜帔，腰褌子亦赤色，左邊一髻下垂至耳，左眼微斜看，左手把羂索、右手把劍直竪，劍首如蓮花葉狀、劍靶寶鈿，於寶石上坐。曲眉瞋目，身赤黃色，怒狀，令一切眾生皆怕懼相。畫此像已，於河海岸邊清淨蘭若，或淨屋之中，行者亦清淨身著赤色衣，心想自身皆作赤色，不得散亂默然乞食。念誦五洛叉滿已，取江豆箕五寸剉之一萬莖。三物默燒。於此像前至心燒誦，不動使者即自現身，令行人見。見已，得如來三摩地心，與諸菩薩常得一處。

復次於此像前，每日三時念誦本呪，經六箇月隨力供養花香飲食，求種種願皆得滿足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次於此像前，每日三時念誦本呪，經六箇月隨力供養花香飲食，求種種願皆得滿足。

若有兵賊來者，行人手執一幢，誦一千遍立著來處，彼寇賊等自然退走、怕懼而散。若損國損佛法怨家惡人，以鹽土相和作其像，心上題其姓名，形長一肘，誦呪呪之，一遍割取一段燒之，乃至燒盡。彼人若不降伏，必死。又取曼陀羅葉燒呪，一呪一稱惡人名字，燒之滿一千遍，前人必定失心。取牛乳燒一千遍，還令復本。若燒鹽稱名，一呪一燒滿一千遍，千里內喚人皆至。若燒安悉香三時常不斷絕，得國中上品位。右已前法皆於此畫像下用之成就也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有兵賊來者，行人手執一幢，誦一千遍立著來處，彼寇賊等自然退走、怕懼而散。若損國損佛法怨家惡人，以鹽土相和作其像，心上題其姓名，形長一肘，誦呪呪之，一遍割取一段燒之，乃至燒盡。彼人若不降伏，必死。又取曼陀羅葉燒呪，一呪一稱惡人名字，燒之滿一千遍，前人必定失心。取牛乳燒一千遍，還令復本。若燒鹽稱名，一呪一燒滿一千遍，千里內喚人皆至。若燒安悉香三時常不斷絕，得國中上品位。右已前法皆於此畫像下用之成就也。

又畫像法第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又畫像法第二

先於中心畫釋迦牟尼佛，左邊畫曼殊室利童子菩薩形狀；右邊畫執金剛菩薩，作美笑狀，右手把金剛杵。底下畫不動使者，寶瓔珞莊嚴。於畫像前念誦五洛叉訖，種種使役。取蓮花十萬莖，以酥蜜酪三物相和點一花上，誦呪一遍即燒之。如是燒花令盡，是時蓮華吉祥天即現自身，問行人言：「所願何事？隨汝所求，皆得滿足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先於中心畫釋迦牟尼佛，左邊畫曼殊室利童子菩薩形狀；右邊畫執金剛菩薩，作美笑狀，右手把金剛杵。底下畫不動使者，寶瓔珞莊嚴。於畫像前念誦五洛叉訖，種種使役。取蓮花十萬莖，以酥蜜酪三物相和點一花上，誦呪一遍即燒之。如是燒花令盡，是時蓮華吉祥天即現自身，問行人言：「所願何事？隨汝所求，皆得滿足。」

又取蘇末那花一洛叉，一呪一燒乃至燒盡，即得夜叉女來現身，任種種驅使。若有人欲經恐怖來求助者，取屍陀林中灰呪七遍與之，令其護身，即得安樂。又取牛黃，像前呪七遍，清水和於額上一點之，令一切人見者歡喜，降伏一切毘那夜迦。若蛇蝎等毒，以淨土作泥呪七遍，點瘡痛之處，應時即差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又取蘇末那花一洛叉，一呪一燒乃至燒盡，即得夜叉女來現身，任種種驅使。若有人欲經恐怖來求助者，取屍陀林中灰呪七遍與之，令其護身，即得安樂。又取牛黃，像前呪七遍，清水和於額上一點之，令一切人見者歡喜，降伏一切毘那夜迦。若蛇蝎等毒，以淨土作泥呪七遍，點瘡痛之處，應時即差。

別畫使者法第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 別畫使者法第三

若欲得見不動使者，乃至種種千事人間之事皆可稱心者，當畫不動使者，身赤黃色，上衣斜帔，青色，下裳赤色，左邊一髻，黑雲色，童子相貌，右手執金剛杵、左手執羂索，口兩邊微出少牙，怒眼赤色，火焰中坐石山上。於此畫像前種種結印念誦，皆得成就，放光、隱形、縛一切鬼神皆得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲得見不動使者，乃至種種千事人間之事皆可稱心者，當畫不動使者，身赤黃色，上衣斜帔，青色，下裳赤色，左邊一髻，黑雲色，童子相貌，右手執金剛杵、左手執羂索，口兩邊微出少牙，怒眼赤色，火焰中坐石山上。於此畫像前種種結印念誦，皆得成就，放光、隱形、縛一切鬼神皆得成就。

假令無畫像，但清淨處或寺中，得一間淨房無人鬧，即得念誦。一切世間鬼神病瘧等，誦七遍或至二十一遍，無不即差。於此畫像前，淨泥地，燒安悉香，取一明鏡當心安之，口加念誦，令一小兒女子等看鏡中，問其所見，即皆言說所求願事。須喚龍神，但得名字，立童男女清淨者，誦呪呪之，其神等入此童子心中，便共行者語三世之事，所問皆答。若欲得矜羯羅成就者，月生一日起首，早起清淨，畫像前散花，檀香末泥地作壇，呪一百八遍。日午、黃昏各誦一百八遍，若多誦不絕最好。餘時不能誦呪，但向道場中坐，一心正念，至時而誦亦得。至十五日滿，即造種種飲食供養。畫像前方一肘，作坑深一搩指，燒遏伽木；若無，用苦練木亦得。取白芥子一斗五升，從黃昏起首，誦取杏人許芥子，呪一遍了即投火中燒之。其芥子以蘇和之令濕。如此燒呪至半夜後，矜羯羅即現形云：「須作何驅使？」行人報云：「須矜羯羅今日已後有事須問，常相隨逐更莫東西。」矜者，問事也。羯邏者，驅使也。若不現者，心決定念誦不動使者，必須得見，莫生狐疑，直至平明無不來者。現已種種驅使處分皆得，乃至洗手或用柳枝令取皆得，欲得上天入山，亦扶行人將去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假令無畫像，但清淨處或寺中，得一間淨房無人鬧，即得念誦。一切世間鬼神病瘧等，誦七遍或至二十一遍，無不即差。於此畫像前，淨泥地，燒安悉香，取一明鏡當心安之，口加念誦，令一小兒女子等看鏡中，問其所見，即皆言說所求願事。須喚龍神，但得名字，立童男女清淨者，誦呪呪之，其神等入此童子心中，便共行者語三世之事，所問皆答。若欲得矜羯羅成就者，月生一日起首，早起清淨，畫像前散花，檀香末泥地作壇，呪一百八遍。日午、黃昏各誦一百八遍，若多誦不絕最好。餘時不能誦呪，但向道場中坐，一心正念，至時而誦亦得。至十五日滿，即造種種飲食供養。畫像前方一肘，作坑深一搩指，燒遏伽木；若無，用苦練木亦得。取白芥子一斗五升，從黃昏起首，誦取杏人許芥子，呪一遍了即投火中燒之。其芥子以蘇和之令濕。如此燒呪至半夜後，矜羯羅即現形云：「須作何驅使？」行人報云：「須矜羯羅今日已後有事須問，常相隨逐更莫東西。」矜者，問事也。羯邏者，驅使也。若不現者，心決定念誦不動使者，必須得見，莫生狐疑，直至平明無不來者。現已種種驅使處分皆得，乃至洗手或用柳枝令取皆得，欲得上天入山，亦扶行人將去。

欲得見欲界上天女等，令將來相見亦得。何況人間取人及物，乃至種種飲食。此神作小童子形，有兩種：一名矜羯邏，恭敬小心者是；一名制吒迦，難共語惡性者是。猶如人間惡性在下，雖受驅使，常多過失也。若無事時，向道「且去還來」，莫向道「無事好去」。若向道「無事好去」，即便長去，更不來矣。第一須記不得邂逅。西國有僧驅使多年，一朝誤，遂不復來，乃涕哭悔恨不復更至。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲得見欲界上天女等，令將來相見亦得。何況人間取人及物，乃至種種飲食。此神作小童子形，有兩種：一名矜羯邏，恭敬小心者是；一名制吒迦，難共語惡性者是。猶如人間惡性在下，雖受驅使，常多過失也。若無事時，向道「且去還來」，莫向道「無事好去」。若向道「無事好去」，即便長去，更不來矣。第一須記不得邂逅。西國有僧驅使多年，一朝誤，遂不復來，乃涕哭悔恨不復更至。

若欲使古力迦龍王者，於壁上畫一劍，以古力迦龍王繞此劍上。龍形如蛇，中劍書此阿字，心中亦自觀此劍及字了了分明，心念不動使者，誦一百八遍。一日三時，滿六箇月，多誦益好。若月滿已後，古力迦龍王自現其形作人形狀，常相隨逐，任所驅使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲使古力迦龍王者，於壁上畫一劍，以古力迦龍王繞此劍上。龍形如蛇，中劍書此阿字，心中亦自觀此劍及字了了分明，心念不動使者，誦一百八遍。一日三時，滿六箇月，多誦益好。若月滿已後，古力迦龍王自現其形作人形狀，常相隨逐，任所驅使。

不動使者根本呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不動使者根本呪曰：

「那謨三漫多嚩日囉(二合)喃(一) 尾迦吒微吃哩多羯邏(二) 摩訶閉㘑多(三) 蜜瑟咤(上)契註(知古反)叱瑟吒(二合)訶囉(四) 按怛囉摩囉達囉(五) 折覩嚕木佉(六) 濕嚩(二合)囉那囉迦迦比嚕𠷈持嚩(二合)計舍吽(七) 跋折囉(二合)跋折𡀔(二合)𦽆囉吽泮莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那謨三漫多嚩日囉(二合)喃(一) 尾迦吒微吃哩多羯邏(二) 摩訶閉㘑多(三) 蜜瑟咤(上)契註(知古反)叱瑟吒(二合)訶囉(四) 按怛囉摩囉達囉(五) 折覩嚕木佉(六) 濕嚩(二合)囉那囉迦迦比嚕𠷈持嚩(二合)計舍吽(七) 跋折囉(二合)跋折𡀔(二合)𦽆囉吽泮莎訶」

持此呪者，於六月中每日三時誦念不絕，每日清淨飲食。每欲食時先出一分安淨器中，呪二十一遍，待身食了將此器食寫著淨處。月滿已後，不動使者滿種種願。三時者，早時、午時、黃昏時。時別一百八遍，此名受持根本呪法。後更有心呪出食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持此呪者，於六月中每日三時誦念不絕，每日清淨飲食。每欲食時先出一分安淨器中，呪二十一遍，待身食了將此器食寫著淨處。月滿已後，不動使者滿種種願。三時者，早時、午時、黃昏時。時別一百八遍，此名受持根本呪法。後更有心呪出食。

此不動使者毘盧遮那佛之化身，一持之後生生加護。若求無上出世菩提者，當清淨梵行，一心精進，當得種種不思議三昧、不思議境界、不思議神通、不思議辯才、不思議力用，如是之事證者乃知，不可具說。若世間之人世習未斷，雖千度觸犯種種重業，使者皆許其懺悔，不即捨離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此不動使者毘盧遮那佛之化身，一持之後生生加護。若求無上出世菩提者，當清淨梵行，一心精進，當得種種不思議三昧、不思議境界、不思議神通、不思議辯才、不思議力用，如是之事證者乃知，不可具說。若世間之人世習未斷，雖千度觸犯種種重業，使者皆許其懺悔，不即捨離。

結界護身法， 先作海䗍印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結界護身法， 先作海䗍印。

以左手中指已下三指握右手中指已下三指，各以當手大母指捻無名指，相捉訖直竪右手頭指，屈左手頭指捻右手頭指第二節文，安口上誦根本呪七遍，於頂上右旋三匝，隨心遠近結界即成，無能犯者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以左手中指已下三指握右手中指已下三指，各以當手大母指捻無名指，相捉訖直竪右手頭指，屈左手頭指捻右手頭指第二節文，安口上誦根本呪七遍，於頂上右旋三匝，隨心遠近結界即成，無能犯者。

次作甲印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次作甲印。

合二手，以二頭指二無名指入掌內相叉，直竪二大母指二中指二小指相合，如三鈷金剛杵形，名為甲印。誦根本呪七遍已，先安額上、次右肩、次左肩、次心上、次喉上，五處印之以護身。欲坐念誦，皆先作此護身法。欲出行去，亦宜作之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 合二手，以二頭指二無名指入掌內相叉，直竪二大母指二中指二小指相合，如三鈷金剛杵形，名為甲印。誦根本呪七遍已，先安額上、次右肩、次左肩、次心上、次喉上，五處印之以護身。欲坐念誦，皆先作此護身法。欲出行去，亦宜作之。

次作劍印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次作劍印。

以左手大母指捻無名指小指頭，直申頭指及中指為劍鞘，又以右手大指捻無名指小指甲上，直申中指頭指為劍，內左手掌中，名劍印。安心上，令中指頭直竪，誦不動使者辟一切惡毒呪。呪七遍訖，移安頂上。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以左手大母指捻無名指小指頭，直申頭指及中指為劍鞘，又以右手大指捻無名指小指甲上，直申中指頭指為劍，內左手掌中，名劍印。安心上，令中指頭直竪，誦不動使者辟一切惡毒呪。呪七遍訖，移安頂上。呪曰：

「唵 阿者囉迦那步陀制吒迦(上)吽吽可伊(許伊反)可伊一譚(去)蘖哩醯摩訶哩毘沙颯(蘇急反)多惡紇哩鴆(鵠鴆反)泮」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 阿者囉迦那步陀制吒迦(上)吽吽可伊(許伊反)可伊一譚(去)蘖哩醯摩訶哩毘沙颯(蘇急反)多惡紇哩鴆(鵠鴆反)泮」

若有人服毒欲死，作此印呪七遍，即可。若欲結界、辟鬼神、開惡雲等，即安左膝上，如拔刀劍狀用力拔之，於頂上右旋三匝，隨意遠近，以劍竪安眉間少時而止，一切無敢犯者。若欲念誦，先作此印，然後開手取珠依常念誦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有人服毒欲死，作此印呪七遍，即可。若欲結界、辟鬼神、開惡雲等，即安左膝上，如拔刀劍狀用力拔之，於頂上右旋三匝，隨意遠近，以劍竪安眉間少時而止，一切無敢犯者。若欲念誦，先作此印，然後開手取珠依常念誦。

次作無畏清淨印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次作無畏清淨印。

以右手大指上節捻頭指甲上，餘三指並直申呪七遍。所欲供養香花等令清淨者，並以此印三指點清水灑之即淨。若有恐懼之人來求依護者，衣下結此印，稱前人名字七遍。呪訖，前人即不復怖。名無畏清淨印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以右手大指上節捻頭指甲上，餘三指並直申呪七遍。所欲供養香花等令清淨者，並以此印三指點清水灑之即淨。若有恐懼之人來求依護者，衣下結此印，稱前人名字七遍。呪訖，前人即不復怖。名無畏清淨印。

次誦不動迎請呪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次誦不動迎請呪。

「那麼 三曼多 跋折囉(二合)喃阿哩夜跋折囉(二合)摩訶俱𡀔陀阿蘖瑳阿蘖瑳緊之囉斯一鄧迦哩蠅俱嚧那摩莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那麼 三曼多 跋折囉(二合)喃阿哩夜跋折囉(二合)摩訶俱𡀔陀阿蘖瑳阿蘖瑳緊之囉斯一鄧迦哩蠅俱嚧那摩莎訶」

用前劍印安頂上，左手中指頭三屈，三遍誦呪招召之，即來赴也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 用前劍印安頂上，左手中指頭三屈，三遍誦呪招召之，即來赴也。

次作索印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次作索印。

以右手大母指捻中指已下三指甲，直竪頭指，以左手中指已下三指握右手頭指，屈左手頭指押左手大母指甲上。誦索呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以右手大母指捻中指已下三指甲，直竪頭指，以左手中指已下三指握右手頭指，屈左手頭指押左手大母指甲上。誦索呪曰：

「那摩三曼多未實囉喃阿播捨判者那吽泮」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那摩三曼多未實囉喃阿播捨判者那吽泮」

呪七遍已，用伏一切鬼神。令一千二千里追人及天龍八部等，用此印呪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 呪七遍已，用伏一切鬼神。令一千二千里追人及天龍八部等，用此印呪。

次作師子奮迅印，如前甲印申，二頭指開直竪之，身立如金剛勢，以印或左或右麾之，怒目瞋意吽聲誦師子呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次作師子奮迅印，如前甲印申，二頭指開直竪之，身立如金剛勢，以印或左或右麾之，怒目瞋意吽聲誦師子呪曰：

「那摩三曼多末實囉喃」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那摩三曼多末實囉喃」

「唵阿者羅迦那戰拏娑太耶吽泮」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵阿者羅迦那戰拏娑太耶吽泮」

誦七遍，能降伏一切惡魔等。以印魔惡雲雨，應時皆散。散已解印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦七遍，能降伏一切惡魔等。以印魔惡雲雨，應時皆散。散已解印。

若惡風雨不止者，取棘針和白芥子，燒呪一百八遍，更誦根本呪一百八遍。非但風雨散止，其龍神等却來擁護行者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若惡風雨不止者，取棘針和白芥子，燒呪一百八遍，更誦根本呪一百八遍。非但風雨散止，其龍神等却來擁護行者。

次作根本心中呪印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次作根本心中呪印。

先結眼印，以右手無名指小指握大母指頭，直申頭指中指於額上兩眉間，垂頭指中指向下漸向髮際，引之向上，名不動使者天眼印。誦心中呪呪之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先結眼印，以右手無名指小指握大母指頭，直申頭指中指於額上兩眉間，垂頭指中指向下漸向髮際，引之向上，名不動使者天眼印。誦心中呪呪之。

「唵質路古婆(平)皤耶莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵質路古婆(平)皤耶莎訶」

作瞋怒意，吽字作聲誦，稱怨家名字，大鬼神捉彼人心令其降伏。若常依此誦不斷絕，必得眼通，見三千大千世界及三界中事，如對目前等無有異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作瞋怒意，吽字作聲誦，稱怨家名字，大鬼神捉彼人心令其降伏。若常依此誦不斷絕，必得眼通，見三千大千世界及三界中事，如對目前等無有異。

次作根本心印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次作根本心印。

兩手合掌便內相叉，令十指頭並入掌中訖，直申二頭指頭相拄，二大母指拘取二無名指甲，名根本印。誦心呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 兩手合掌便內相叉，令十指頭並入掌中訖，直申二頭指頭相拄，二大母指拘取二無名指甲，名根本印。誦心呪曰：

「那摩三曼多 末實囉(二合引)喃 怛囉吒(半音)阿目伽戰拏摩訶嚧灑拏娑𩑼(二合引)吒耶吽怛囉(二合)跛耶怛囉(二合)跛耶吽怛囉(二合)吒怛囉吒鴆忙(去)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那摩三曼多 末實囉(二合引)喃 怛囉吒(半音)阿目伽戰拏摩訶嚧灑拏娑𩑼(二合引)吒耶吽怛囉(二合)跛耶怛囉(二合)跛耶吽怛囉(二合)吒怛囉吒鴆忙(去)」

每日自食，先出種種飲食一分，於一盞中著。待食了，誦呪七遍，呪之瀉淨處著。日別如此，所去處常得擁護逐後。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 每日自食，先出種種飲食一分，於一盞中著。待食了，誦呪七遍，呪之瀉淨處著。日別如此，所去處常得擁護逐後。

復有一字呪： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有一字呪：

「那摩三曼多 末實囉喃鴆(胡恨反)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那摩三曼多 末實囉喃鴆(胡恨反)」

用前根本印呪之。常誦結印不斷絕，亦常不離左右也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 用前根本印呪之。常誦結印不斷絕，亦常不離左右也。

不動寶山印 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不動寶山印

兩手十指向內相叉，急握成拳，名不動寶山印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 兩手十指向內相叉，急握成拳，名不動寶山印。

頭印 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頭印

右手大母指屈入掌中，四指握為拳，頂上安之名頭印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 右手大母指屈入掌中，四指握為拳，頂上安之名頭印。

一髻印 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一髻印

即此頭印上申頭指中指相並安左頂上，便引向下，耳前下，名使者一髻印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即此頭印上申頭指中指相並安左頂上，便引向下，耳前下，名使者一髻印。

口印 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 口印

二手相並，以二小指相叉，屈二無名指握小指第二節，以二大母指捻無名指甲，二中指頭相拄，二頭指屈捻二中指背第三節，從掌向上數第三，安此印口上，名口印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二手相並，以二小指相叉，屈二無名指握小指第二節，以二大母指捻無名指甲，二中指頭相拄，二頭指屈捻二中指背第三節，從掌向上數第三，安此印口上，名口印。

次作心印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次作心印。

即依口印，屈二頭指入二大母指根，安心上如獨鈷金剛杵形，名曰心印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即依口印，屈二頭指入二大母指根，安心上如獨鈷金剛杵形，名曰心印。

次作火焰印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次作火焰印。

右手大拇指押小指甲上，左手握大母指作拳，申頭指內右手掌中，從右邊遶頭上過向左，猶如旋皆光勢，名曰水焰印也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 右手大拇指押小指甲上，左手握大母指作拳，申頭指內右手掌中，從右邊遶頭上過向左，猶如旋皆光勢，名曰水焰印也。

遮火印 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遮火印

並二手，各握大母指為拳，屈二頭指入大指根內，拳相向並之，能除一切火難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 並二手，各握大母指為拳，屈二頭指入大指根內，拳相向並之，能除一切火難。

已前法印，每念誦時依次用之，口誦呪不停。但持根本呪有功已後，餘呪印但誦結即用有驗，更亦不須受持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已前法印，每念誦時依次用之，口誦呪不停。但持根本呪有功已後，餘呪印但誦結即用有驗，更亦不須受持。

總攝慈救不動呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 總攝慈救不動呪曰：

「那麼三曼多嚩日囉(二合)赦戰拏摩訶盧灑拏馺頗吒也吽怛剌(二合)吒(半音)鴆(呼恨反)忙」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那麼三曼多嚩日囉(二合)赦戰拏摩訶盧灑拏馺頗吒也吽怛剌(二合)吒(半音)鴆(呼恨反)忙」

此呪出毘盧遮那經，能攝諸印法。作前法了，即誦此呪一七遍已，心念不動尊，亦作前劍印，印額、左右肩、心上及喉上五處。誦此呪呪一百八遍，當自想身如俱摩羅狀，然後彈指而散。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此呪出毘盧遮那經，能攝諸印法。作前法了，即誦此呪一七遍已，心念不動尊，亦作前劍印，印額、左右肩、心上及喉上五處。誦此呪呪一百八遍，當自想身如俱摩羅狀，然後彈指而散。

復次有法，於屍陀林中取死人衣裳，畫不動使者，取行人已身上血，開解之。畫像向西，行者向東，對此像念誦。每日三時沐浴著濕衣裳，默然念一落叉。滿已，至月二十三日，饌一切鬼神。飲食法，取種種米、種種豆、油麻等並相和作飯，於八方散之，自身一日一夜不食。覓一死人具足相貌者，洗之令淨，著衣裳，置畫像前仰臥，脚向西。燒香，自身護身，四面結界訖，行人坐死人心上念誦。一萬遍滿已，死人即動。不須怕懼，但堅壓著急念誦，待死人口中吐蓮花出，取花執之，即變身化如十五六童子相貌，乘空而去，乃至梵天上無處不至，自在遊行也。此別行法，若有凶險恐懼之處，或有官事逼惱者，當一心誦根本呪。亦可書呪釘於庭中令入地中，萬妖不敢動作。亦可釘此慈救呪上好。但淨室中結界護身，繫心不動使者，專念不絕，多誦彌佳，乃至十洛叉。每食出一分食供養不動使者，自想心念勤勤莫間斷。此最根本速得感驗，功益自如，莫向人說。又一洛叉，十萬遍也。不動使者法略要盡此。下信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次有法，於屍陀林中取死人衣裳，畫不動使者，取行人已身上血，開解之。畫像向西，行者向東，對此像念誦。每日三時沐浴著濕衣裳，默然念一落叉。滿已，至月二十三日，饌一切鬼神。飲食法，取種種米、種種豆、油麻等並相和作飯，於八方散之，自身一日一夜不食。覓一死人具足相貌者，洗之令淨，著衣裳，置畫像前仰臥，脚向西。燒香，自身護身，四面結界訖，行人坐死人心上念誦。一萬遍滿已，死人即動。不須怕懼，但堅壓著急念誦，待死人口中吐蓮花出，取花執之，即變身化如十五六童子相貌，乘空而去，乃至梵天上無處不至，自在遊行也。此別行法，若有凶險恐懼之處，或有官事逼惱者，當一心誦根本呪。亦可書呪釘於庭中令入地中，萬妖不敢動作。亦可釘此慈救呪上好。但淨室中結界護身，繫心不動使者，專念不絕，多誦彌佳，乃至十洛叉。每食出一分食供養不動使者，自想心念勤勤莫間斷。此最根本速得感驗，功益自如，莫向人說。又一洛叉，十萬遍也。不動使者法略要盡此。下信受奉行。

憂丘滿願法(右下偈文亦是和上譯出同時) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憂丘滿願法(右下偈文亦是和上譯出同時)

若有善男女人比丘比丘尼等，或有厄難、或求官爵、或見貴人、或有請覓者，當令五香燒之，誦念令滿十萬遍，不得間斷。若日促須願，則多人同念，令速得共滿前數，亦得滿願。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有善男女人比丘比丘尼等，或有厄難、或求官爵、或見貴人、或有請覓者，當令五香燒之，誦念令滿十萬遍，不得間斷。若日促須願，則多人同念，令速得共滿前數，亦得滿願。呪曰：

「迴光菩薩 迴喜菩薩 阿耨大天 志德菩薩 憂丘婆丘 清淨比丘 唯願某甲(若自身求事，當自稱姓名；為人求者，稱前人姓名) 官事得了 死事即休 諸天菩薩 外國羅漢 救濟某甲 過災度難(假令求官者，當於在前唯願某甲下云：得某官，宿殃永滅，障難皆休。又於此救護某甲過災度難下云：所求某甲得稱願。)唯願慈悲滿弟子願。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迴光菩薩 迴喜菩薩 阿耨大天 志德菩薩 憂丘婆丘 清淨比丘 唯願某甲(若自身求事，當自稱姓名；為人求者，稱前人姓名) 官事得了 死事即休 諸天菩薩 外國羅漢 救濟某甲 過災度難(假令求官者，當於在前唯願某甲下云：得某官，宿殃永滅，障難皆休。又於此救護某甲過災度難下云：所求某甲得稱願。)唯願慈悲滿弟子願。」

持法先誦令熟念之，口不出聲，滿十萬遍數訖，即獲所願。若求速効，行住不得間斷。事大者眾誦，行出即不須燒香。若在家坐念，必須燒五香也。安息香、零陵香、霍香、沈香、熏陸香。若無沈香，以白檀代之亦得。必不得闕安悉香及零陵、霍香也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持法先誦令熟念之，口不出聲，滿十萬遍數訖，即獲所願。若求速効，行住不得間斷。事大者眾誦，行出即不須燒香。若在家坐念，必須燒五香也。安息香、零陵香、霍香、沈香、熏陸香。若無沈香，以白檀代之亦得。必不得闕安悉香及零陵、霍香也。