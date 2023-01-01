底哩三昧耶不動尊聖者念誦祕密法

底哩三昧耶不動尊聖者念誦祕密法卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 底哩三昧耶不動尊聖者念誦祕密法卷上

大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯

底哩三昧耶不動明王本事神力息障祕要品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 底哩三昧耶不動明王本事神力息障祕要品第一

我薄伽梵大日世尊復為修真言者說除障之因：「一切障法雖有無量，以要言之，但從心生。又由行者過去世隨順慳法故，今世多有諸障，當知亦是從心因緣生也。當知彼慳貪等是諸障之因，若能除彼因，障諸障自息。若能除對治，即淨菩提心也。若念菩提心，故即是能除諸障之因。又一切諸障由分別心生，心思有者即是障，謂心中煩惱隨煩惱等。若離諸分別，即是淨菩提心。由真言行者憶念此心，即離一切諸過，意常思惟無動聖者，即能除一切為障者，如前所說。無動明王，此是如來法身，以大願故，無相相中而現是相，護一切真言行者。若能常念，能離一切障也。所謂無動者，即是真淨菩提之心。為表是義，故因事立名。此明王閉一目者，亦有深意也。以佛明鑒唯一無二無三。其印，下自當說之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我薄伽梵大日世尊復為修真言者說除障之因：「一切障法雖有無量，以要言之，但從心生。又由行者過去世隨順慳法故，今世多有諸障，當知亦是從心因緣生也。當知彼慳貪等是諸障之因，若能除彼因，障諸障自息。若能除對治，即淨菩提心也。若念菩提心，故即是能除諸障之因。又一切諸障由分別心生，心思有者即是障，謂心中煩惱隨煩惱等。若離諸分別，即是淨菩提心。由真言行者憶念此心，即離一切諸過，意常思惟無動聖者，即能除一切為障者，如前所說。無動明王，此是如來法身，以大願故，無相相中而現是相，護一切真言行者。若能常念，能離一切障也。所謂無動者，即是真淨菩提之心。為表是義，故因事立名。此明王閉一目者，亦有深意也。以佛明鑒唯一無二無三。其印，下自當說之。

「祕密主，一切惡風，當誦阿字，亦有深意。正取阿字為身，以此本無生之字門而作我身也。無我作訶字心誦，塗香點地作七圓點。此風先想訶字，在中加七點而好蓋之，方依縛庾以瓦椀蓋合之。此瓦椀，大眾生彌盧思念，時時彼上想阿字并點。作是風大縛，繼先佛所說，謂造立壇時或有大風為障，以露地立故當須止之。當想此阿字遍於身分之內，此字作金剛不動色，謂真金色也。如是想已，又心誦阿字，於風方(西北方也)用塗香於地畫作一小圓點【圖：T21p0013_01.gif】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「祕密主，一切惡風，當誦阿字，亦有深意。正取阿字為身，以此本無生之字門而作我身也。無我作訶字心誦，塗香點地作七圓點。此風先想訶字，在中加七點而好蓋之，方依縛庾以瓦椀蓋合之。此瓦椀，大眾生彌盧思念，時時彼上想阿字并點。作是風大縛，繼先佛所說，謂造立壇時或有大風為障，以露地立故當須止之。當想此阿字遍於身分之內，此字作金剛不動色，謂真金色也。如是想已，又心誦阿字，於風方(西北方也)用塗香於地畫作一小圓點【圖：T21p0013_01.gif】

各如彈丸許大。如數足即用瓦椀蓋之，於瓦器上想阿字，以此字為金剛山而鎮押之，三千大千諸須彌山合為一體而蓋其上。又當時時器上作阿字想，此阿是金剛不動義，加一點是遍一切處。今此金剛不動遍一切處，即是增廣之義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各如彈丸許大。如數足即用瓦椀蓋之，於瓦器上想阿字，以此字為金剛山而鎮押之，三千大千諸須彌山合為一體而蓋其上。又當時時器上作阿字想，此阿是金剛不動義，加一點是遍一切處。今此金剛不動遍一切處，即是增廣之義也。

「祕密主！水障法者，當思囉字遍於身，內作赤色大力焰，即是火焰之鬘，從內而出遍於身上如鬘也。作大力可畏惡形，手執大刀印作嗔形已，畫地作雲像或作龍蛇之像，用刀印斬斷其形，雲即散滅，以雲是諸水之所因依故也。隨所起障之方而作之，如雨從東來即於東方作也。或作金剛橛用此止其風，其橛用佉陀羅木作獨股金剛杵，以金剛真言加持之，想同一切金剛而以打之，亦隨所在方面也。此應自身同於一切金剛然後作之。此橛是三股金剛除去邊支，即成獨股金剛。其最小者名金剛針，息除一切障難。復說大威德忿怒不動大力真言法。於本曼荼羅中作住持誦者，於曼荼羅中畫作彼形像，左脚蹈彼頂上，當除息，死無疑。復更明異方便除一切障也。即前所說不動明王本曼荼羅，即是三角曼荼羅其中黑色是也。持誦者自想己身作不動尊明王之像。又於此中作法有二意：一者想不動尊在圓壇中而蹈彼上也；二者想自身不動尊，即以本真言印而蹈上也。三角中畫彼為障者形，然後入中以左脚蹈彼頂上，以大忿怒形加之，彼當應時退散。若彼違戾此教者，主必自斷其命根。是故持誦者當生慈心念言，勿令彼斷命也。然此中密意，不動謂為障者，即是從心所生慳貪等法，能為行人作一切障事。今此無動明王即是一切智智大菩提心，當知此即是大力威猛，能永害一切隨眠等過，令彼永斷即是死義也。如瑜伽會中佛初成正覺，大集會中一切曼荼羅所攝三界之眾有摩醯首羅者，即是三千世界之主。住三千界之中，心慢故不肯從所召命，而作是念：『是三界之主，更有誰尊而召我耶？』復作是念：『彼持明者畏一切穢惡。我今化作一切穢污之物，四面圍繞而住其中，彼所施明術何所能為？』時無動明王承佛教命召彼天，見其作如此事，即化受觸金剛(即是不淨金剛)令彼取之。爾時不淨金剛須臾悉噉所有諸穢令盡無餘，便執彼來至於佛所。彼復言：『爾等是夜叉之類，而我是諸天之主，何能受爾所召命耶？』尋即逃歸。如是七遍。爾時無動明王白佛言：『世尊！此有情故犯三世諸佛三昧耶法，當何事治之？』佛言：『即當斷彼也。』時不動明王即持彼，以左足蹈其頂半月中，右足蹈其妃首半月上。爾時大自在天尋即命終。於爾時悶絕之中證無量法，而得授記，生於灰欲世界作佛號日月勝如來。此皆祕密也。食一切穢惡污，是噉惡業煩惱等垢穢滓濁，謂之為法。本命終者，是彼一切心法永斷，入無生法性故。於此中得一切佛記，非是殺也。爾時諸天等見三千界天王以不順諸佛三昧耶故自取命終，一切敬畏，自相謂言：『天主尚爾。我云何不往？』即 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「祕密主！水障法者，當思囉字遍於身，內作赤色大力焰，即是火焰之鬘，從內而出遍於身上如鬘也。作大力可畏惡形，手執大刀印作嗔形已，畫地作雲像或作龍蛇之像，用刀印斬斷其形，雲即散滅，以雲是諸水之所因依故也。隨所起障之方而作之，如雨從東來即於東方作也。或作金剛橛用此止其風，其橛用佉陀羅木作獨股金剛杵，以金剛真言加持之，想同一切金剛而以打之，亦隨所在方面也。此應自身同於一切金剛然後作之。此橛是三股金剛除去邊支，即成獨股金剛。其最小者名金剛針，息除一切障難。復說大威德忿怒不動大力真言法。於本曼荼羅中作住持誦者，於曼荼羅中畫作彼形像，左脚蹈彼頂上，當除息，死無疑。復更明異方便除一切障也。即前所說不動明王本曼荼羅，即是三角曼荼羅其中黑色是也。持誦者自想己身作不動尊明王之像。又於此中作法有二意：一者想不動尊在圓壇中而蹈彼上也；二者想自身不動尊，即以本真言印而蹈上也。三角中畫彼為障者形，然後入中以左脚蹈彼頂上，以大忿怒形加之，彼當應時退散。若彼違戾此教者，主必自斷其命根。是故持誦者當生慈心念言，勿令彼斷命也。然此中密意，不動謂為障者，即是從心所生慳貪等法，能為行人作一切障事。今此無動明王即是一切智智大菩提心，當知此即是大力威猛，能永害一切隨眠等過，令彼永斷即是死義也。如瑜伽會中佛初成正覺，大集會中一切曼荼羅所攝三界之眾有摩醯首羅者，即是三千世界之主。住三千界之中，心慢故不肯從所召命，而作是念：『是三界之主，更有誰尊而召我耶？』復作是念：『彼持明者畏一切穢惡。我今化作一切穢污之物，四面圍繞而住其中，彼所施明術何所能為？』時無動明王承佛教命召彼天，見其作如此事，即化受觸金剛(即是不淨金剛)令彼取之。爾時不淨金剛須臾悉噉所有諸穢令盡無餘，便執彼來至於佛所。彼復言：『爾等是夜叉之類，而我是諸天之主，何能受爾所召命耶？』尋即逃歸。如是七遍。爾時無動明王白佛言：『世尊！此有情故犯三世諸佛三昧耶法，當何事治之？』佛言：『即當斷彼也。』時不動明王即持彼，以左足蹈其頂半月中，右足蹈其妃首半月上。爾時大自在天尋即命終。於爾時悶絕之中證無量法，而得授記，生於灰欲世界作佛號日月勝如來。此皆祕密也。食一切穢惡污，是噉惡業煩惱等垢穢滓濁，謂之為法。本命終者，是彼一切心法永斷，入無生法性故。於此中得一切佛記，非是殺也。爾時諸天等見三千界天王以不順諸佛三昧耶故自取命終，一切敬畏，自相謂言：『天主尚爾。我云何不往？』即

共來詣佛所，於大曼荼羅中而得法利。時無動明王白佛言：『此大自在天，當更云何？』佛言：『汝應甦之。』時無動明王即說法界生真言。爾時大自在者即復蘇息，生大歡喜，白佛言：『甚希有也。我初召至，己向佛故。此夜叉是何等類，我所不解。佛言：「是諸佛之主。」我作是念：「諸佛一切之尊，云何以此而更為主也。」是所不解，今乃知之。此大王力故，令我現前得記作佛，當知實是諸佛之尊也。』祕密主！大自在天三千世界之主，即是眾生自心，所謂無明住地於諸惑中得自在，唯除大菩提心無能伏者。斷其命已，即於寂然世界作證，所謂生者即是起諸慧門。是故真言行者應一一思順諸佛密語也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 共來詣佛所，於大曼荼羅中而得法利。時無動明王白佛言：『此大自在天，當更云何？』佛言：『汝應甦之。』時無動明王即說法界生真言。爾時大自在者即復蘇息，生大歡喜，白佛言：『甚希有也。我初召至，己向佛故。此夜叉是何等類，我所不解。佛言：「是諸佛之主。」我作是念：「諸佛一切之尊，云何以此而更為主也。」是所不解，今乃知之。此大王力故，令我現前得記作佛，當知實是諸佛之尊也。』祕密主！大自在天三千世界之主，即是眾生自心，所謂無明住地於諸惑中得自在，唯除大菩提心無能伏者。斷其命已，即於寂然世界作證，所謂生者即是起諸慧門。是故真言行者應一一思順諸佛密語也。

「又法用芥子及諸毒藥二種相和，作彼為障者形像，而用塗之，令彼身如火燒，速被中傷，故云速被著也。乃至大梵等為障，尚被能著，何況餘耶。又凡此法皆是久時持誦大成就解法者乃能作之，若但聞法即求得如是用，無此理也。其佉陀羅木橛，若無此，當用苦練木，乃至用賓鐵亦得。事知之也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法用芥子及諸毒藥二種相和，作彼為障者形像，而用塗之，令彼身如火燒，速被中傷，故云速被著也。乃至大梵等為障，尚被能著，何況餘耶。又凡此法皆是久時持誦大成就解法者乃能作之，若但聞法即求得如是用，無此理也。其佉陀羅木橛，若無此，當用苦練木，乃至用賓鐵亦得。事知之也。」

時金剛手白佛言：「如我知佛世尊所說義，我亦是知曼荼羅位住。世尊尊主現威令住彼位，如是如來教勅不敢隱蔽。何以故？此佛三昧耶，一切諸真言所師，謂性住者。」金剛手白佛言：「此大無動明王(即是尊主)，能作如是威猛之事，能調難調，為傳如是祕密之教，令使如本尊，是佛部即金輪中，若如是作必有靈驗。此之現威，即効驗之語也，令修行者若如是作必令有効。諸生死中普得聞知，不敢隱蔽此之真言主。是故持金剛者，大威猛所不敢隱蔽，謂此尊有靈驗故。所作善事皆成，諸為障者不敢隱蔽如來所教勅也。此即是十方三世諸佛三昧耶。我等一切執金剛亦應作此法。所應作者隨此三昧耶不敢失墜。何以故？此即是諸執金剛性，是故當住斯法。如四姓等各各有家法，若失家法則不名敬順先祖父之教，世人名為惡子。今此大雄猛調伏難調宣布難信之教，是我金剛等家姓之法，所謂如來種姓之家也。是等真言門修行諸菩薩等，於本中住。一切事業作者，是金剛手以身勸懃而行之，言我等所應作事業亦復如是。若未來世持真言者亦當住此位，所謂如來家法。應以無量門降伏諸障，令如來法無敢隱蔽也。此真言行人亦於諸尊若欲作降伏，即須自身作無動尊住於火輪中，亦名火生三昧也。」「祕密主！若諸彩色畫曼荼羅中諸尊色。先佛說者，謂本尊各有形色，下當更說之。如上說隨本位住而作事業，謂於會中所有諸尊，若見其黃色即應坐金剛中，白色即坐水輪中，赤色即坐火輪中，黑色坐風輪中。次下有色字梵音別名，此是形相也。如是寂然，即須坐圓壇等類，應一一依教而畫。是故諸佛所說，其道玄同，非我故說欲令眾生起決定信也。祕密主！未來世當有眾生劣慧不信聞此法，以先無信根故，聞此而不能信。以此眾生等鈍根少智信不具故，聞此甚深之事不能曉了，更增疑網，此即說為障所由也。如是真畫色及持誦等，一一皆有深意。畫是如來不思議事，如此畫色等皆依法不疑，乃能深入法界不思議，唯信者得入。若欲以心數下量，云何得知所以而不疑耶？謂非如來真空無相之法，從自傷也。此色字亦云通達是正義，謂異方便無事不解之義已。彼先此一切說梵音迴互。上文已明諸佛，今此下句云先佛作如是說已，彼此一切說利益求者，彼凡夫不知說法相空，一切諸法相說常，當住真言業。作善無疑者，此意言如來具一切智，於諸法中而得自在，以眾生劣慧未堪頓說如來自證不思議力用故。作此畫色等方便，令諸眾生隨所作者能滿所求而得利益。所以然者，以諸眾生未解諸法空相，是故於無相中而作有相方便說之。若人得佛深意者 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時金剛手白佛言：「如我知佛世尊所說義，我亦是知曼荼羅位住。世尊尊主現威令住彼位，如是如來教勅不敢隱蔽。何以故？此佛三昧耶，一切諸真言所師，謂性住者。」金剛手白佛言：「此大無動明王(即是尊主)，能作如是威猛之事，能調難調，為傳如是祕密之教，令使如本尊，是佛部即金輪中，若如是作必有靈驗。此之現威，即効驗之語也，令修行者若如是作必令有効。諸生死中普得聞知，不敢隱蔽此之真言主。是故持金剛者，大威猛所不敢隱蔽，謂此尊有靈驗故。所作善事皆成，諸為障者不敢隱蔽如來所教勅也。此即是十方三世諸佛三昧耶。我等一切執金剛亦應作此法。所應作者隨此三昧耶不敢失墜。何以故？此即是諸執金剛性，是故當住斯法。如四姓等各各有家法，若失家法則不名敬順先祖父之教，世人名為惡子。今此大雄猛調伏難調宣布難信之教，是我金剛等家姓之法，所謂如來種姓之家也。是等真言門修行諸菩薩等，於本中住。一切事業作者，是金剛手以身勸懃而行之，言我等所應作事業亦復如是。若未來世持真言者亦當住此位，所謂如來家法。應以無量門降伏諸障，令如來法無敢隱蔽也。此真言行人亦於諸尊若欲作降伏，即須自身作無動尊住於火輪中，亦名火生三昧也。」「祕密主！若諸彩色畫曼荼羅中諸尊色。先佛說者，謂本尊各有形色，下當更說之。如上說隨本位住而作事業，謂於會中所有諸尊，若見其黃色即應坐金剛中，白色即坐水輪中，赤色即坐火輪中，黑色坐風輪中。次下有色字梵音別名，此是形相也。如是寂然，即須坐圓壇等類，應一一依教而畫。是故諸佛所說，其道玄同，非我故說欲令眾生起決定信也。祕密主！未來世當有眾生劣慧不信聞此法，以先無信根故，聞此而不能信。以此眾生等鈍根少智信不具故，聞此甚深之事不能曉了，更增疑網，此即說為障所由也。如是真畫色及持誦等，一一皆有深意。畫是如來不思議事，如此畫色等皆依法不疑，乃能深入法界不思議，唯信者得入。若欲以心數下量，云何得知所以而不疑耶？謂非如來真空無相之法，從自傷也。此色字亦云通達是正義，謂異方便無事不解之義已。彼先此一切說梵音迴互。上文已明諸佛，今此下句云先佛作如是說已，彼此一切說利益求者，彼凡夫不知說法相空，一切諸法相說常，當住真言業。作善無疑者，此意言如來具一切智，於諸法中而得自在，以眾生劣慧未堪頓說如來自證不思議力用故。作此畫色等方便，令諸眾生隨所作者能滿所求而得利益。所以然者，以諸眾生未解諸法空相，是故於無相中而作有相方便說之。若人得佛深意者

，當住真常之行，諸有所作皆入理體，同於一切智智之心。如是無疑慮者，一切障法無得其便次。復說法界生真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，當住真常之行，諸有所作皆入理體，同於一切智智之心。如是無疑慮者，一切障法無得其便次。復說法界生真言曰：

「曩麼三曼多沒陀南(一) 達磨馱睹(二) 薩嚩(二合)婆嚩(二合)句痕」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩麼三曼多沒陀南(一) 達磨馱睹(二) 薩嚩(二合)婆嚩(二合)句痕」

「祕密曰不動者，是菩提心，大寂定義也。我薄伽梵大日世尊，從最初正覺坐寂滅道場，以大願故證，三世諸佛應正等覺皆從四祕密三菩提起，應現三身成等正覺。如來成道時，先坐寶菩提樹降魔成道者，即是大寂定不動菩提本因，三世諸佛皆幻化義，現種種身雲，教化調伏諸眾生故。因事立號，號不動尊，又明尊義也。即是大日世尊差別智身。以大願故，於無相中而現作相。閉一目有深意，示現極惡醜弊身也。唯佛世尊廣大圓滿眾相具足，我下劣卑弊之身，亦是怖魔之義。頭上七種髮，表七菩提分。左垂一髮向下者，是垂慈悲之義，悲念下惡極苦惱眾生也。云無動使者，即大日如來，如世間王勅教命，令使一人火急追役。使人至已，上至王公下及凡庶無問貴賤更不敢拒逆，皆隨使往至彼王所，無問善惡一依教命。無動使義亦復如是，能令真言行者親見佛故，發廣大心灌頂位中為佛長子，佛使願淨佛國土遊戲神通。右手執劍者，如世間征戰防禦，亦皆執利器然始得勝。菩薩亦爾。左手執索者，是繫縛之義。又如世間密捉一人，如有違逆難伏者，即以繩繫縛捉將。諸佛祕索降伏四魔，亦復如是。坐盤石上者，亦是不動之義。如世山岳亦以石鎮押方始不動，又如大海亦以須彌山鎮押然始得常安湛然圓滿。不動亦爾，其大石性能出生一切寶物。無動坐大盤石者，亦能出生佛功德寶，亦是降伏四魔義。不動亦自身遍出火焰光，即是本尊自住火生三昧。又明火有四義，二種世間、二種出世間。世間火者，一是內火，三毒煩惱名之為火，能燒諸眾生諸善功德故；二外火，能成就眾生長養萬物。出世間火者，是大智火也，如九十五種外道法中事火為最，如大火龍變出世火，燒損眾生亦能焚燒眾物。此無動智火，先能降伏火龍、制諸異道，上至等覺下至眾生皆能燒諸煩惱，乃至菩提大智習氣亦燒一切眾生無明煩惱黑闇障故。又本尊真言句自有火生義，即摩賀盧沙句是。此智火住阿字一切智門，重重燒諸菩薩廣大習氣煩惱令盡無餘，故名火生三昧。又無動義者，執持利劍能斷壞生死業愛煩惱故，降伏三世貪瞋癡我慢煩惱故。喫殘食者，噉一切眾生惡業煩惱重障令盡無餘，證無生法忍故。三降未來世，斷無明煩惱習氣見障故。執金剛索引至大菩提路住佛解脫門，紹隆三寶種位不斷，故名降三世義也。是故本尊住四密門也，所謂阿路唅𤚥重重。是怖魔義，亦是種子義。如世間良田堪下善種，諸佛智種亦復如是，能成就大悲曼荼羅，出生一切陀羅尼門、三摩地門。拘底支木(槐木是)，鳥伽木(嗢勃是)，阿彌尸利師木(守宮槐木是)，鎮頭迦木(柿木 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「祕密曰不動者，是菩提心，大寂定義也。我薄伽梵大日世尊，從最初正覺坐寂滅道場，以大願故證，三世諸佛應正等覺皆從四祕密三菩提起，應現三身成等正覺。如來成道時，先坐寶菩提樹降魔成道者，即是大寂定不動菩提本因，三世諸佛皆幻化義，現種種身雲，教化調伏諸眾生故。因事立號，號不動尊，又明尊義也。即是大日世尊差別智身。以大願故，於無相中而現作相。閉一目有深意，示現極惡醜弊身也。唯佛世尊廣大圓滿眾相具足，我下劣卑弊之身，亦是怖魔之義。頭上七種髮，表七菩提分。左垂一髮向下者，是垂慈悲之義，悲念下惡極苦惱眾生也。云無動使者，即大日如來，如世間王勅教命，令使一人火急追役。使人至已，上至王公下及凡庶無問貴賤更不敢拒逆，皆隨使往至彼王所，無問善惡一依教命。無動使義亦復如是，能令真言行者親見佛故，發廣大心灌頂位中為佛長子，佛使願淨佛國土遊戲神通。右手執劍者，如世間征戰防禦，亦皆執利器然始得勝。菩薩亦爾。左手執索者，是繫縛之義。又如世間密捉一人，如有違逆難伏者，即以繩繫縛捉將。諸佛祕索降伏四魔，亦復如是。坐盤石上者，亦是不動之義。如世山岳亦以石鎮押方始不動，又如大海亦以須彌山鎮押然始得常安湛然圓滿。不動亦爾，其大石性能出生一切寶物。無動坐大盤石者，亦能出生佛功德寶，亦是降伏四魔義。不動亦自身遍出火焰光，即是本尊自住火生三昧。又明火有四義，二種世間、二種出世間。世間火者，一是內火，三毒煩惱名之為火，能燒諸眾生諸善功德故；二外火，能成就眾生長養萬物。出世間火者，是大智火也，如九十五種外道法中事火為最，如大火龍變出世火，燒損眾生亦能焚燒眾物。此無動智火，先能降伏火龍、制諸異道，上至等覺下至眾生皆能燒諸煩惱，乃至菩提大智習氣亦燒一切眾生無明煩惱黑闇障故。又本尊真言句自有火生義，即摩賀盧沙句是。此智火住阿字一切智門，重重燒諸菩薩廣大習氣煩惱令盡無餘，故名火生三昧。又無動義者，執持利劍能斷壞生死業愛煩惱故，降伏三世貪瞋癡我慢煩惱故。喫殘食者，噉一切眾生惡業煩惱重障令盡無餘，證無生法忍故。三降未來世，斷無明煩惱習氣見障故。執金剛索引至大菩提路住佛解脫門，紹隆三寶種位不斷，故名降三世義也。是故本尊住四密門也，所謂阿路唅𤚥重重。是怖魔義，亦是種子義。如世間良田堪下善種，諸佛智種亦復如是，能成就大悲曼荼羅，出生一切陀羅尼門、三摩地門。拘底支木(槐木是)，鳥伽木(嗢勃是)，阿彌尸利師木(守宮槐木是)，鎮頭迦木(柿木

未詳)，篤迦木(栗木是)，播囉師木(胡桃木是)，羊素佉木(甘草)，居凌迦木(李子是)，舍利般那木(牆微是)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未詳)，篤迦木(栗木是)，播囉師木(胡桃木是)，羊素佉木(甘草)，居凌迦木(李子是)，舍利般那木(牆微是)。

「復次或有真言中有三吽字者能成一切事，所謂護身、結界、召請、供養、相助、決罰、教授等事。若久持一切真言不成就者，持此真言當成一切真言之法。三吽字真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次或有真言中有三吽字者能成一切事，所謂護身、結界、召請、供養、相助、決罰、教授等事。若久持一切真言不成就者，持此真言當成一切真言之法。三吽字真言曰：

「曩謨喇但曩怛囉夜耶(一) 曩莽室戰(二合)荼嚩日囉(二合)簸拏曳(二) 摩賀藥乞叉(二合)細那鉢多曳(三) 唵(四) 蘇悉地耶蘇悉地耶(五) 娑太野(六) 蘇悉地羯羅(七) 吽吽吽(八) 泮吒泮吒」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨喇但曩怛囉夜耶(一) 曩莽室戰(二合)荼嚩日囉(二合)簸拏曳(二) 摩賀藥乞叉(二合)細那鉢多曳(三) 唵(四) 蘇悉地耶蘇悉地耶(五) 娑太野(六) 蘇悉地羯羅(七) 吽吽吽(八) 泮吒泮吒」

「蓮華部明王名賀野羯利婆，為補瑟徵迦明王真言，亦名降三世明王。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「蓮華部明王名賀野羯利婆，為補瑟徵迦明王真言，亦名降三世明王。真言曰：

「曩謨囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜耶曩莽室戰(二合)荼嚩日囉(二合)簸拏曳摩賀藥乞叉(二合)細曩鉢多曳唵嗉婆儞嗉婆吽𭙐哩(二合)亹拏(二合)𭙐哩亹拏(二合)吽𭙐哩(二合)亹拏(二合)播耶吽阿娜耶護(引)薄伽梵尾儞夜嚩日囉(二合)囉闍吽泮吒曩莽」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜耶曩莽室戰(二合)荼嚩日囉(二合)簸拏曳摩賀藥乞叉(二合)細曩鉢多曳唵嗉婆儞嗉婆吽𭙐哩(二合)亹拏(二合)𭙐哩亹拏(二合)吽𭙐哩(二合)亹拏(二合)播耶吽阿娜耶護(引)薄伽梵尾儞夜嚩日囉(二合)囉闍吽泮吒曩莽」

「蓮華部明王心 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「蓮華部明王心

「唵微路枳寧莎嚩(二合)訶(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵微路枳寧莎嚩(二合)訶(引)」

「佛部明王心 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛部明王心

「唵若嚩囉路者寧莎嚩(二合)訶(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵若嚩囉路者寧莎嚩(二合)訶(引)」

「金剛部明王心 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「金剛部明王心

「唵滿度哩儞異鉢帝莎嚩(二合)訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵滿度哩儞異鉢帝莎嚩(二合)訶」

「念誦已欲眠之時，作前光莊嚴印，又以部母護身，再被甲加持所臥處，然後澄淨身心誦明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「念誦已欲眠之時，作前光莊嚴印，又以部母護身，再被甲加持所臥處，然後澄淨身心誦明曰：

「唵吠賒儞吽」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵吠賒儞吽」

「以此加持令無惡夢。若有夢諸惡相者，即誦此明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以此加持令無惡夢。若有夢諸惡相者，即誦此明曰：

「唵嚩日囉(二合)那羅呵那麼他盤闍囉拏吽泮吒」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵嚩日囉(二合)那羅呵那麼他盤闍囉拏吽泮吒」

「誦一百八遍，於所眠處如法辟除結界。若欲知善惡相，應用前三部明王心加持檀香水七遍而飲三掬，并以灑身上。若念誦求成就之時，如上作法方取善相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦一百八遍，於所眠處如法辟除結界。若欲知善惡相，應用前三部明王心加持檀香水七遍而飲三掬，并以灑身上。若念誦求成就之時，如上作法方取善相。

「一切眾生， 無明所覆， 唯求菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切眾生， 無明所覆， 唯求菩提，

不能信受。 我今為彼， 非為己身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不能信受。 我今為彼， 非為己身，

唯願如來， 成就之時， 還我遍數。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯願如來， 成就之時， 還我遍數。」

「誦偈既畢，以百字明加持。又以部母護尊及己身，以三昧耶大結護左轉其印，以文闍句即成界也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦偈既畢，以百字明加持。又以部母護尊及己身，以三昧耶大結護左轉其印，以文闍句即成界也。」