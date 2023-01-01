佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌經

佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌經卷第四尊那持誦法分第六之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌經卷第四尊那持誦法分第六之二

龍樹菩薩於持明藏略出 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍樹菩薩於持明藏略出

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯

「次又結如來部三昧印。以二手作拳，竪二拇指成印。隨印誦前如來部三昧明作自擁護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次又結如來部三昧印。以二手作拳，竪二拇指成印。隨印誦前如來部三昧明作自擁護。

「次結尊那菩薩根本印。以二手作拳，二中指如針，二頭指安中指節，二拇指安頭指側，安頂上成印。結此印時，誦尊那菩薩根本大明而於自身作大擁護。時行人於結印誦明時，得尊那菩薩歡喜顧視。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結尊那菩薩根本印。以二手作拳，二中指如針，二頭指安中指節，二拇指安頭指側，安頂上成印。結此印時，誦尊那菩薩根本大明而於自身作大擁護。時行人於結印誦明時，得尊那菩薩歡喜顧視。

「次結頭印。以二手作合掌，二拇指入掌中成印。隨印誦頭大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結頭印。以二手作合掌，二拇指入掌中成印。隨印誦頭大明曰：

「唵(引)尊紇哩(二合引)(一)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)尊紇哩(二合引)(一)」

「次結頂印。以前印，改右手拇指捻中指中節成印。隨印誦頂大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結頂印。以前印，改右手拇指捻中指中節成印。隨印誦頂大明曰：

「唵(引)尊吽(一)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)尊吽(一)」

「次結心印。以二手作拳，微舒二頭指成印。隨印誦心大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結心印。以二手作拳，微舒二頭指成印。隨印誦心大明曰：

「唵(引)尊癹吒(半音)(一)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)尊癹吒(半音)(一)」

「次結甲冑印。用前頂印，復散手成印。隨印誦甲冑大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結甲冑印。用前頂印，復散手成印。隨印誦甲冑大明曰：

「唵(引)尊滿馱(一)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)尊滿馱(一)」

「次結本部母印，亦名佛眼印。以二手作合掌頂禮，屈二頭指捻中指節，二拇指入掌內成印。隨印誦前甘露軍茶利大明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結本部母印，亦名佛眼印。以二手作合掌頂禮，屈二頭指捻中指節，二拇指入掌內成印。隨印誦前甘露軍茶利大明。

「次結本部尊印。以二無名指入掌動搖，次以二中指如針，直舒二頭指安中指背，舒二拇指安頭指第一節成印。隨印誦本部尊大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結本部尊印。以二無名指入掌動搖，次以二中指如針，直舒二頭指安中指背，舒二拇指安頭指第一節成印。隨印誦本部尊大明曰：

「曩莫三滿多(一) 沒馱喃(引)(二) 俱攞紇哩(二合)(三) 俱攞紇哩(二合)那野(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫三滿多(一) 沒馱喃(引)(二) 俱攞紇哩(二合)(三) 俱攞紇哩(二合)那野(四)」

「誦此明已，取潔淨鉢滿盛香水，復用甘露軍茶利大明加持七遍，於道場東北隅起首，四方灑淨及發遣魔障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此明已，取潔淨鉢滿盛香水，復用甘露軍茶利大明加持七遍，於道場東北隅起首，四方灑淨及發遣魔障。

「次結請召印。用前根本印，改二拇指屈如鉤成印。以此印請召賢聖，隨印誦請召大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結請召印。用前根本印，改二拇指屈如鉤成印。以此印請召賢聖，隨印誦請召大明曰：

「伊呬婆誐嚩底(一) 尊那(引)馱(引)囉尼(二) 阿(引)誐蹉(三) 阿(引)誐蹉(四) 摩摩薄訖怛也(二合)(五) 怛三摩曳(引)曩佐(引)哩伽(二合)(六) 鉢囉(二合)帝(引)砌(引)難(七) 鉢囉(二合)細(引)那彌(引)(八)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「伊呬婆誐嚩底(一) 尊那(引)馱(引)囉尼(二) 阿(引)誐蹉(三) 阿(引)誐蹉(四) 摩摩薄訖怛也(二合)(五) 怛三摩曳(引)曩佐(引)哩伽(二合)(六) 鉢囉(二合)帝(引)砌(引)難(七) 鉢囉(二合)細(引)那彌(引)(八)」

「誦此明已，想諸賢聖隨召而至，即誦甘露軍茶利大明，安住賢聖已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此明已，想諸賢聖隨召而至，即誦甘露軍茶利大明，安住賢聖已。

「次結三昧印，及誦大明獻賢聖座。三昧印。以右手拇指捏頭指甲，餘指如金剛相成印。隨印誦三昧大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結三昧印，及誦大明獻賢聖座。三昧印。以右手拇指捏頭指甲，餘指如金剛相成印。隨印誦三昧大明曰：

「唵(引)商羯哩(引)三摩曳(引)娑嚩(二合引)賀(引)(一)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)商羯哩(引)三摩曳(引)娑嚩(二合引)賀(引)(一)」

「誦此明已，行人即言：『惟願菩薩處此座已，安住道場受我供養。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此明已，行人即言：『惟願菩薩處此座已，安住道場受我供養。』

「次誦本部大明七遍，加持香水用為閼伽。誦本部大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次誦本部大明七遍，加持香水用為閼伽。誦本部大明曰：

「唵(引)左隷(引)(一) 祖隷(引)(二) 尊禰(引)(三) 阿哩伽(二合)婆誐嚩底(四) 鉢囉(二合)帝(引)蹉娑嚩(二合引)賀(引)(五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)左隷(引)(一) 祖隷(引)(二) 尊禰(引)(三) 阿哩伽(二合)婆誐嚩底(四) 鉢囉(二合)帝(引)蹉娑嚩(二合引)賀(引)(五)」

「次結根本印。密結二拇指，平舒成印。及誦大明三遍，加持前閼伽水，然後面東胡跪奉獻賢聖。大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結根本印。密結二拇指，平舒成印。及誦大明三遍，加持前閼伽水，然後面東胡跪奉獻賢聖。大明曰：

「唵(引)迦摩攞娑嚩(二合引)賀(引)(一)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)迦摩攞娑嚩(二合引)賀(引)(一)」

獻閼伽已，復用甘露軍茶利印及誦甘露軍茶利大明結金剛界而作擁護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獻閼伽已，復用甘露軍茶利印及誦甘露軍茶利大明結金剛界而作擁護。

「次結十方界。以二手相並，先用右手中指無名指及左手頭指安左手小指第一節，却以左手中指無名指及右手頭指安右手小指第一節，餘頭指小指如針。復以拇指安頭指第一節成印。結此印時。隨印誦結十方金剛界大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結十方界。以二手相並，先用右手中指無名指及左手頭指安左手小指第一節，却以左手中指無名指及右手頭指安右手小指第一節，餘頭指小指如針。復以拇指安頭指第一節成印。結此印時。隨印誦結十方金剛界大明曰：

「囉怛曩(二合)嚩日囉(二合)曩底(一) 唵(引)娑囉(二) 娑囉(三) 嚩日囉(二合)鉢囉(二合)迦囉吽(引)癹吒(半音)娑嚩(二合引)賀(引)(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「囉怛曩(二合)嚩日囉(二合)曩底(一) 唵(引)娑囉(二) 娑囉(三) 嚩日囉(二合)鉢囉(二合)迦囉吽(引)癹吒(半音)娑嚩(二合引)賀(引)(四)」

「次結金剛半惹囉印。即用前印，磔開拇指成印。隨印誦半惹囉大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結金剛半惹囉印。即用前印，磔開拇指成印。隨印誦半惹囉大明曰：

「囉怛曩(二合)嚩日囉(二合)曩底(一) 唵(引)尾娑普(二合)囉(二合)(二) 洛乞叉(二合)嚩日囉(二合)播(引)囉(三) 吽(引)癹吒(半音)(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「囉怛曩(二合)嚩日囉(二合)曩底(一) 唵(引)尾娑普(二合)囉(二合)(二) 洛乞叉(二合)嚩日囉(二合)播(引)囉(三) 吽(引)癹吒(半音)(四)」

「次下方結界印。用前印，改二拇指直下如針成印。隨印誦結下方界大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次下方結界印。用前印，改二拇指直下如針成印。隨印誦結下方界大明曰：

「囉怛曩(二合)嚩日囉(二合)曩底(一) 唵(引)枳哩(二) 枳哩(三) 嚩日囉(二合)嚩日哩(四) 部晚達儞(引)(五) 吽(引)癹吒(半音)(六)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「囉怛曩(二合)嚩日囉(二合)曩底(一) 唵(引)枳哩(二) 枳哩(三) 嚩日囉(二合)嚩日哩(四) 部晚達儞(引)(五) 吽(引)癹吒(半音)(六)」

「次結大烏瑟膩沙印。以二手相並，二無名指屈入掌，二中指如針安二拇指第三節，復以拇指無名指如針，以小指捏第三節，復以小指如針安頭指，如金剛相成印。隨印誦烏瑟膩沙大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結大烏瑟膩沙印。以二手相並，二無名指屈入掌，二中指如針安二拇指第三節，復以拇指無名指如針，以小指捏第三節，復以小指如針安頭指，如金剛相成印。隨印誦烏瑟膩沙大明曰：

「唵(引)商羯哩(引)(一) 摩賀(引)三摩曳(引)娑嚩(二合引)賀(引)(二)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)商羯哩(引)(一) 摩賀(引)三摩曳(引)娑嚩(二合引)賀(引)(二)」

「以如是等印及大明作結界已，行人向於本尊賢聖恭敬作禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以如是等印及大明作結界已，行人向於本尊賢聖恭敬作禮。

「次結根本印。以二手拇指屈中節成印。結此印誦大明，䠒跪獻閼伽，用灌沐賢聖。大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結根本印。以二手拇指屈中節成印。結此印誦大明，䠒跪獻閼伽，用灌沐賢聖。大明曰：

「唵(引)左娑嚩(二合引)賀(引)(一)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)左娑嚩(二合引)賀(引)(一)」

「次結塗香印。以右手拇指安頭指第一節，復展舒成印。結此印，誦塗香大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結塗香印。以右手拇指安頭指第一節，復展舒成印。結此印，誦塗香大明曰：

「唵(引)尊娑嚩(二合引)賀(引)(一)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)尊娑嚩(二合引)賀(引)(一)」

「次結華印。以右手拇指與頭指第一節相捻成印。以此印獻華，誦華大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結華印。以右手拇指與頭指第一節相捻成印。以此印獻華，誦華大明曰：

「唵(引)尊娑嚩(二合引)賀(引)(一)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)尊娑嚩(二合引)賀(引)(一)」

「次結香印。以右手中指與拇指相捻成印。以此印獻燒香，誦香大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結香印。以右手中指與拇指相捻成印。以此印獻燒香，誦香大明曰：

「唵(引)隷(引)娑嚩(二合引)賀(引)(一)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)隷(引)娑嚩(二合引)賀(引)(一)」

「次結燈印。以左手拇指捏中指節成印。結此印誦獻燈大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結燈印。以左手拇指捏中指節成印。結此印誦獻燈大明曰：

「唵(引)禰(引)娑嚩(二合引)賀(引)(一)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)禰(引)娑嚩(二合引)賀(引)(一)」

「次結出生印。以左手拇指安中指第一節成印。結此印獻食，誦獻食大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結出生印。以左手拇指安中指第一節成印。結此印獻食，誦獻食大明曰：

「唵(引)祖娑嚩(二合引)賀(引)(一)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)祖娑嚩(二合引)賀(引)(一)」

「如是結印誦明作種種供養，奉獻曼拏羅中一切賢聖已，復作觀想。於一切世間見聞所有一切供具，行人運心以此供養十方一切賢聖。復結普供養印。先合掌頂禮已，復以二手指相交成印。隨印誦普供養大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是結印誦明作種種供養，奉獻曼拏羅中一切賢聖已，復作觀想。於一切世間見聞所有一切供具，行人運心以此供養十方一切賢聖。復結普供養印。先合掌頂禮已，復以二手指相交成印。隨印誦普供養大明曰：

「曩莫薩哩嚩(二合)沒馱(一) 冒地薩埵(引)喃(引)(二) 薩哩嚩(二合)他(引)(三) 烏訥誐(二合)帝(引)娑婆(二合)囉呬𤚥(四) 誐誐曩劍娑嚩(二合引)賀(引)(五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫薩哩嚩(二合)沒馱(一) 冒地薩埵(引)喃(引)(二) 薩哩嚩(二合)他(引)(三) 烏訥誐(二合)帝(引)娑婆(二合)囉呬𤚥(四) 誐誐曩劍娑嚩(二合引)賀(引)(五)」

「如是普供養已，次以偈讚三寶及觀自在、金剛手菩薩等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是普供養已，次以偈讚三寶及觀自在、金剛手菩薩等。

「讚佛曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「讚佛曰：

「我佛大慈悲， 調伏諸有情， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我佛大慈悲， 調伏諸有情，

住福功德海， 是故我讚禮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住福功德海， 是故我讚禮。」

「讚法曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「讚法曰：

「離慾樂寂靜， 能斷諸惡趣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「離慾樂寂靜， 能斷諸惡趣，

純一真如理， 是故我讚禮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 純一真如理， 是故我讚禮。」

「讚僧曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「讚僧曰：

「堅固持尸羅， 證得解脫道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「堅固持尸羅， 證得解脫道，

住最功德剎， 是彼我讚禮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住最功德剎， 是彼我讚禮。」

「讚諸賢聖曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「讚諸賢聖曰：

「怛鑁(二合引)禰(引)尾颯鉢多(二合)𠰒曩俱胝囉毘鉢囉(二合)瑜(引)誐(引)(一) 捺也(二合)娑多(二合)捺也(二合)他(引)鉢那欲帝(引)曩左隷(引)祖隷曩(二) 欲訖多摩試沙訥哩多鉢囉(二合)舍摩(引)野尊禰(引)(三) 莎(引)賀(引)嚩帝(引)三摩囉底怛寫俱覩(引)尾鉢底(四) 薩哩嚩(二合)沒馱曳(二合)鉢囉(二合)設娑多(二合引)野三勃哩(二合引)跢(引)野虞尼(引)哩虞(二合)嚕(五) 阿嚩路吉多塞倪也(二合)野曩謨(引)𡫸(切身)怛也(二合)摩賀(引)怛摩(二合)儞(引)(六) 摩賀(引)摩攞(引)野贊拏(引)野尾儞也(二合引)囉(引)惹(引)野娑(引)達吠(引)(七) 訥哩難(二合引)多那摩迦(引)野室左(二合)曩摩悉帝(二合引)嚩日囉(二合)播(引)拏曳(引)(八)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛鑁(二合引)禰(引)尾颯鉢多(二合)𠰒曩俱胝囉毘鉢囉(二合)瑜(引)誐(引)(一) 捺也(二合)娑多(二合)捺也(二合)他(引)鉢那欲帝(引)曩左隷(引)祖隷曩(二) 欲訖多摩試沙訥哩多鉢囉(二合)舍摩(引)野尊禰(引)(三) 莎(引)賀(引)嚩帝(引)三摩囉底怛寫俱覩(引)尾鉢底(四) 薩哩嚩(二合)沒馱曳(二合)鉢囉(二合)設娑多(二合引)野三勃哩(二合引)跢(引)野虞尼(引)哩虞(二合)嚕(五) 阿嚩路吉多塞倪也(二合)野曩謨(引)𡫸(切身)怛也(二合)摩賀(引)怛摩(二合)儞(引)(六) 摩賀(引)摩攞(引)野贊拏(引)野尾儞也(二合引)囉(引)惹(引)野娑(引)達吠(引)(七) 訥哩難(二合引)多那摩迦(引)野室左(二合)曩摩悉帝(二合引)嚩日囉(二合)播(引)拏曳(引)(八)」

「復次行人如是讚歎已，復說懺悔云：『弟子某甲，自從無始已來至於今日，在輪迴中造不善業，或自作或教他，乃至見聞隨喜一切不善。今對三寶發露懺悔，從今已去奉持禁戒更不復作。又復今日已去，所有諸大菩薩緣覺聲聞乃至一切眾生所作善法，我悉隨喜。』作是說已即結根本印，誦根本明三遍。行人復合掌白言：『某甲上來所作供養多不周備，或忘失次第不依法則，惟願菩薩及眾賢聖大慈大悲布施歡喜。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次行人如是讚歎已，復說懺悔云：『弟子某甲，自從無始已來至於今日，在輪迴中造不善業，或自作或教他，乃至見聞隨喜一切不善。今對三寶發露懺悔，從今已去奉持禁戒更不復作。又復今日已去，所有諸大菩薩緣覺聲聞乃至一切眾生所作善法，我悉隨喜。』作是說已即結根本印，誦根本明三遍。行人復合掌白言：『某甲上來所作供養多不周備，或忘失次第不依法則，惟願菩薩及眾賢聖大慈大悲布施歡喜。』

「次結閼伽印。用前根本印，改拇指安頭指第一節成印。隨印誦閼伽大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結閼伽印。用前根本印，改拇指安頭指第一節成印。隨印誦閼伽大明曰：

「唵左隷(引)(一) 祖隷(引)(二) 尊禰(引)(三) 阿哩伽(二合)婆誐嚩底鉢囉(二合)帝(引)蹉娑嚩(二合引)賀(引)(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵左隷(引)(一) 祖隷(引)(二) 尊禰(引)(三) 阿哩伽(二合)婆誐嚩底鉢囉(二合)帝(引)蹉娑嚩(二合引)賀(引)(四)」

「復次行人觀想己身為尊那菩薩，先結印。以二手作金剛拳，以二頭指與小指如針，次舒餘指亦如針成印。結此印時，觀想己身成尊那菩薩，於頭上現唵字，為如來烏瑟膩沙。次於兩眼現左字，成烏瑟膩沙大輪。次於頸上現隷字，成不動尊明王，手執螺及羂索。次於心中現卒字，成觀自在菩薩。次於兩臂復現隷字，成光積明王。次於心中復現隷字，成於賢聖，面有三目，手執蓮華、羂索、軍持等。次於臍輪中復現卒字，成本尊尊那菩薩。次於兩股現禰字，成金剛手菩薩。次於兩腨現莎字，成伊迦惹吒菩薩，面有三目，六臂，身青色，以象皮為衣。次於兩足現賀字，成嚩日囉曩契菩薩，如玻瓈色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次行人觀想己身為尊那菩薩，先結印。以二手作金剛拳，以二頭指與小指如針，次舒餘指亦如針成印。結此印時，觀想己身成尊那菩薩，於頭上現唵字，為如來烏瑟膩沙。次於兩眼現左字，成烏瑟膩沙大輪。次於頸上現隷字，成不動尊明王，手執螺及羂索。次於心中現卒字，成觀自在菩薩。次於兩臂復現隷字，成光積明王。次於心中復現隷字，成於賢聖，面有三目，手執蓮華、羂索、軍持等。次於臍輪中復現卒字，成本尊尊那菩薩。次於兩股現禰字，成金剛手菩薩。次於兩腨現莎字，成伊迦惹吒菩薩，面有三目，六臂，身青色，以象皮為衣。次於兩足現賀字，成嚩日囉曩契菩薩，如玻瓈色。

「如是觀想已，次即持誦。持誦之法亦有二種：一無相、二有相。無相持誦者，先結禪定印跏趺而坐，端身澄心項頸微低，於鼻尖上想出入息，非麁非細不緩不急，心緣大明專注持誦勿令間斷，亦勿令心有所勞惓。如是持誦名為最上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是觀想已，次即持誦。持誦之法亦有二種：一無相、二有相。無相持誦者，先結禪定印跏趺而坐，端身澄心項頸微低，於鼻尖上想出入息，非麁非細不緩不急，心緣大明專注持誦勿令間斷，亦勿令心有所勞惓。如是持誦名為最上。

「有相持誦者，即持珠定數。每一持誦須及無數，直至獲得悉地，不得闕少一數。若闕一數名為間斷，於所求事不獲成就。每欲持誦，先結數珠印。以無名指頭指屈中節與中指中節相捻成印。隨印誦大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有相持誦者，即持珠定數。每一持誦須及無數，直至獲得悉地，不得闕少一數。若闕一數名為間斷，於所求事不獲成就。每欲持誦，先結數珠印。以無名指頭指屈中節與中指中節相捻成印。隨印誦大明曰：

「唵(引)遏訥部(二合)帝(引)(一) 尾惹曳(引)(二) 悉提(引)(三) 悉馱(引)哩替(二合引)娑嚩(二合引)賀(引)(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)遏訥部(二合)帝(引)(一) 尾惹曳(引)(二) 悉提(引)(三) 悉馱(引)哩替(二合引)娑嚩(二合引)賀(引)(四)」

「誦此明已，即二手合掌捧珠，誦大明七遍加持其珠。大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此明已，即二手合掌捧珠，誦大明七遍加持其珠。大明曰：

「唵(引)曩謨(引)婆誐嚩底(一) 悉提(引)(二) 娑(引)達野(三) 娑達野(四) 薩哩嚩(二合引)哩他(二合)娑(引)達儞(五) 悉馱(引)哩替(二合引)娑嚩(二合引)賀(引)(六)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)曩謨(引)婆誐嚩底(一) 悉提(引)(二) 娑(引)達野(三) 娑達野(四) 薩哩嚩(二合引)哩他(二合)娑(引)達儞(五) 悉馱(引)哩替(二合引)娑嚩(二合引)賀(引)(六)」

「誦此明已，即持珠頂禮三賢聖，然後依法持誦。誦數滿足，復誦佛眼大明七遍。結根本印，復誦佛眼明三遍，獻賢聖閼伽。又復白言：『我今盡此持誦奉獻菩薩。』又獻香華燈塗而作供養，次復用佛眼大明而自擁護及結界，次用阿三𤚥儗儞印護身五處。阿三𤚥儗儞印。以二手相並，二無名指相顛倒入掌內，二中指與小指如針，復頭指如針安側二拇指直下，復無名指入掌成印。隨印誦阿三𤚥儗儞大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此明已，即持珠頂禮三賢聖，然後依法持誦。誦數滿足，復誦佛眼大明七遍。結根本印，復誦佛眼明三遍，獻賢聖閼伽。又復白言：『我今盡此持誦奉獻菩薩。』又獻香華燈塗而作供養，次復用佛眼大明而自擁護及結界，次用阿三𤚥儗儞印護身五處。阿三𤚥儗儞印。以二手相並，二無名指相顛倒入掌內，二中指與小指如針，復頭指如針安側二拇指直下，復無名指入掌成印。隨印誦阿三𤚥儗儞大明曰：

「唵(引)阿三𤚥儗儞(引)尾(引)囉(一) 捺曳帝(引)(二) 吽(引)癹吒(半音)娑嚩(二合引)賀(引)(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)阿三𤚥儗儞(引)尾(引)囉(一) 捺曳帝(引)(二) 吽(引)癹吒(半音)娑嚩(二合引)賀(引)(三)」

「次結根本印及誦大明以為發遣。印相如前，大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結根本印及誦大明以為發遣。印相如前，大明曰：

「誐蹉底(一) 仡哩(二合)係怛吠(二合引)𤚥(二) 巘唐補瑟半(二合)(三) 度半末陵(四) 鉢囉(二合)禰(引)半左(五) 𠸪乞叉(二合引)鉢囉(二合)底賀多(六) 嚩攞鉢囉(引)訖囉(二合)彌(引)娑嚩(二合引)賀(引)(七)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誐蹉底(一) 仡哩(二合)係怛吠(二合引)𤚥(二) 巘唐補瑟半(二合)(三) 度半末陵(四) 鉢囉(二合)禰(引)半左(五) 𠸪乞叉(二合引)鉢囉(二合)底賀多(六) 嚩攞鉢囉(引)訖囉(二合)彌(引)娑嚩(二合引)賀(引)(七)」

「如是發遣已，復持數珠向心前作擁護。又結甘露軍茶利印而自擁護已，然後頂禮諸佛菩薩而起，出於道場，唯得讀誦大乘方廣、華嚴及佛母般若波羅蜜多經，或塗曼拏羅及造塔像，不得談說世俗典籍，此為恒式。行人食時，恒用尊那菩薩根本大明加持已然後可食，或睡眠時亦誦根本大明作擁護已即可睡眠。根本大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是發遣已，復持數珠向心前作擁護。又結甘露軍茶利印而自擁護已，然後頂禮諸佛菩薩而起，出於道場，唯得讀誦大乘方廣、華嚴及佛母般若波羅蜜多經，或塗曼拏羅及造塔像，不得談說世俗典籍，此為恒式。行人食時，恒用尊那菩薩根本大明加持已然後可食，或睡眠時亦誦根本大明作擁護已即可睡眠。根本大明曰：

「曩莫三滿多(一) 沒馱(引)喃(引)(二) 唵(引)嚩蘭那禰(引)(三) 帝(引)𠰒踰(二合)摩(引)里儞娑嚩(二合引)賀(引)(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫三滿多(一) 沒馱(引)喃(引)(二) 唵(引)嚩蘭那禰(引)(三) 帝(引)𠰒踰(二合)摩(引)里儞娑嚩(二合引)賀(引)(四)」

「復次宣說佛及賢聖微妙字觀想法。此字皆是諸佛賢聖根本表真實理，乃至無相持誦及息災等四種之法，皆於尊那法中之所演說。行人若作息災、增益、敬愛、降伏等法，於此諸法應須一一如儀了知。今當略說微妙字於曼拏羅中安布九位次第之法。第一於東北隅安唵字，第二於東南隅安左字，次隷字次卒字。如是四隅安已，次於中位安尊字，次安隷字次安禰字，次安莎字次安賀字。此九字乃是根本大明成九賢聖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次宣說佛及賢聖微妙字觀想法。此字皆是諸佛賢聖根本表真實理，乃至無相持誦及息災等四種之法，皆於尊那法中之所演說。行人若作息災、增益、敬愛、降伏等法，於此諸法應須一一如儀了知。今當略說微妙字於曼拏羅中安布九位次第之法。第一於東北隅安唵字，第二於東南隅安左字，次隷字次卒字。如是四隅安已，次於中位安尊字，次安隷字次安禰字，次安莎字次安賀字。此九字乃是根本大明成九賢聖。

「復次唵字為無相法界，左字為大輪，隷字為不動尊，卒字為觀自在。又隷字為不空羂索菩薩，尊字為尊那菩薩，禰字為金剛手菩薩，莎字為伊迦惹吒菩薩，賀字為嚩日囉曩契菩薩。如是等微妙字，於一切大明若以唵字為首者，能成就一切法。若左字，於息災、增益、降伏三法有大威力。隷字能破壞設咄嚕，亦作發遣及擁護法功力最大。卒字能作破壞及散他軍，如金翅鳥能食於龍。隷字破諸大惡有最勝力。尊字能成就一切事，能破堅固禁嚩。禰字能破魔怨及諸大惡，亦能作入寤法。莎字能自擁護及能破怨，亦能令作鉢入寤法。賀字能除大毒及一切病。如是等字猶八正道，能使有情解脫輪迴後得寂滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次唵字為無相法界，左字為大輪，隷字為不動尊，卒字為觀自在。又隷字為不空羂索菩薩，尊字為尊那菩薩，禰字為金剛手菩薩，莎字為伊迦惹吒菩薩，賀字為嚩日囉曩契菩薩。如是等微妙字，於一切大明若以唵字為首者，能成就一切法。若左字，於息災、增益、降伏三法有大威力。隷字能破壞設咄嚕，亦作發遣及擁護法功力最大。卒字能作破壞及散他軍，如金翅鳥能食於龍。隷字破諸大惡有最勝力。尊字能成就一切事，能破堅固禁嚩。禰字能破魔怨及諸大惡，亦能作入寤法。莎字能自擁護及能破怨，亦能令作鉢入寤法。賀字能除大毒及一切病。如是等字猶八正道，能使有情解脫輪迴後得寂滅。

「復次行人觀想如是微妙字相於己身分一一現前，或變色相或變形儀。若得如是現前，能滅身中一切罪業、斷除煩惱。初想唵字現於頭上，作黃金色。次想左字現於兩目，亦作金色。次想隷字現於頸上，作深黑色。次想卒字現於臍輪，如紅蓮色或大青色，其色所現隨彼作法。次想隷字現於兩臂，化賢聖像，或作金色或作赤色。次想尊字現於心上，變成尊那菩薩，身作白色。想禰字現於兩股，想莎字現於兩腨，想賀字現於兩足，想如是字於己身分一一現前。得現前已，斷諸煩惱滅一切罪，乃至能使內心皎潔，如塵覆像隨拂清淨，精進諸天皆悉敬愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次行人觀想如是微妙字相於己身分一一現前，或變色相或變形儀。若得如是現前，能滅身中一切罪業、斷除煩惱。初想唵字現於頭上，作黃金色。次想左字現於兩目，亦作金色。次想隷字現於頸上，作深黑色。次想卒字現於臍輪，如紅蓮色或大青色，其色所現隨彼作法。次想隷字現於兩臂，化賢聖像，或作金色或作赤色。次想尊字現於心上，變成尊那菩薩，身作白色。想禰字現於兩股，想莎字現於兩腨，想賀字現於兩足，想如是字於己身分一一現前。得現前已，斷諸煩惱滅一切罪，乃至能使內心皎潔，如塵覆像隨拂清淨，精進諸天皆悉敬愛。

「復次想微妙字，變成本位賢聖。觀字成尊那菩薩本身者，身作白色，面有三口，有一十八臂，熾焰遍身，坐白蓮花，而於身中能生諸佛。若觀字成多羅菩薩者，身大青色，現忿怒相，利牙外出，象皮為衣，一手執劍、一手執髑髏滿中盛血。若觀字成伊迦惹吒菩薩者，右第一手執寶捧、第二手執羂索，左第一手執竭椿誐、第二手執瀝血人頭。若觀字成嚩日囉曩契者，身色如月，右二手執劍及鉞斧，左二手執羂索及蓮花。此嚩日囉曩契是馬頭明王所化，有大威力。若有被得叉迦龍所蠚者，一切諸力無能救度，唯嚩日囉曩契可為救濟。若復行人處處用者，皆得成就，等如意寶一切隨心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次想微妙字，變成本位賢聖。觀字成尊那菩薩本身者，身作白色，面有三口，有一十八臂，熾焰遍身，坐白蓮花，而於身中能生諸佛。若觀字成多羅菩薩者，身大青色，現忿怒相，利牙外出，象皮為衣，一手執劍、一手執髑髏滿中盛血。若觀字成伊迦惹吒菩薩者，右第一手執寶捧、第二手執羂索，左第一手執竭椿誐、第二手執瀝血人頭。若觀字成嚩日囉曩契者，身色如月，右二手執劍及鉞斧，左二手執羂索及蓮花。此嚩日囉曩契是馬頭明王所化，有大威力。若有被得叉迦龍所蠚者，一切諸力無能救度，唯嚩日囉曩契可為救濟。若復行人處處用者，皆得成就，等如意寶一切隨心。

「復次於諸大明加字所用各各成就法。若加唵字，能為警覺及作發遣。若加唵、隷、吽三字，力能斷截。若加唵、羅、吽、癹、吒五字者，力能驚怖及能破壞亦能擁護。若加唵、祖、曩、莫四字者，能成就敬愛法。若加唵、祖、吽三字者，能退他軍。若加唵、隷、癹、吒四字者，息大鬪戰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次於諸大明加字所用各各成就法。若加唵字，能為警覺及作發遣。若加唵、隷、吽三字，力能斷截。若加唵、羅、吽、癹、吒五字者，力能驚怖及能破壞亦能擁護。若加唵、祖、曩、莫四字者，能成就敬愛法。若加唵、祖、吽三字者，能退他軍。若加唵、隷、癹、吒四字者，息大鬪戰。

「若作息災法，用此大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若作息災法，用此大明曰：

「唵(引)尊阿母羯寫扇鼎俱嚕娑嚩(二合)賀(引)(一)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)尊阿母羯寫扇鼎俱嚕娑嚩(二合)賀(引)(一)」

「若作增益法，用此大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若作增益法，用此大明曰：

「唵(引)尊阿母羯寫洛叉彌俱嚕娑嚩(二合)賀(引)(一)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)尊阿母羯寫洛叉彌俱嚕娑嚩(二合)賀(引)(一)」

「若作敬愛法，用此大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若作敬愛法，用此大明曰：

「唵尊曩莫(一)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵尊曩莫(一)」

「若為息大鬪戰，用此大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若為息大鬪戰，用此大明曰：

「唵尊禰吽癹吒」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵尊禰吽癹吒」

「又作息災法，隨誦大明，兼稱彼名，說所求事。大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又作息災法，隨誦大明，兼稱彼名，說所求事。大明曰：

「左隷祖隷尊禰阿母羯寫扇鼎俱嚕娑嚩(二合)賀(引)(一)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「左隷祖隷尊禰阿母羯寫扇鼎俱嚕娑嚩(二合)賀(引)(一)」

「又作增益法，隨誦大明，兼稱彼名，說所求事。大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又作增益法，隨誦大明，兼稱彼名，說所求事。大明曰：

「唵左隷祖隷尊禰娑嚩(二合)賀(引)(一)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵左隷祖隷尊禰娑嚩(二合)賀(引)(一)」

「又作敬愛法，隨誦大明，兼稱彼名，說所求事。大明同增益法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又作敬愛法，隨誦大明，兼稱彼名，說所求事。大明同增益法。

「又作降伏法，隨誦大明，兼稱彼名，說所為事。大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又作降伏法，隨誦大明，兼稱彼名，說所為事。大明曰：

「曩莫左隷祖隷尊禰阿母羯嚩尸俱嚕娑嚩(二合)賀(引)(一)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫左隷祖隷尊禰阿母羯嚩尸俱嚕娑嚩(二合)賀(引)(一)」

「又作勾召法，誦大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又作勾召法，誦大明曰：

「唵左隷祖隷尊禰阿母羯摩羯哩沙野紇哩(二合)(一)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵左隷祖隷尊禰阿母羯摩羯哩沙野紇哩(二合)(一)」

「又驅逐怨家，隨誦大明，兼稱彼名，說所為事。大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又驅逐怨家，隨誦大明，兼稱彼名，說所為事。大明曰：

「唵左隷祖隷尊禰阿母羯母佐吒野吽(引)(一)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵左隷祖隷尊禰阿母羯母佐吒野吽(引)(一)」

「又破壞魔怨法，大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又破壞魔怨法，大明曰：

「唵左隷祖隷尊禰阿母羯摩羅野吽癹吒(半音)(一)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵左隷祖隷尊禰阿母羯摩羅野吽癹吒(半音)(一)」

「又作極破壞魔怨法，大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又作極破壞魔怨法，大明曰：

「唵左隷祖隷尊禰阿顛多摩羅尼娑嚩(二合)賀(引)(一)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵左隷祖隷尊禰阿顛多摩羅尼娑嚩(二合)賀(引)(一)」

「又作大息災法，隨誦大明，稱彼所成就事。大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又作大息災法，隨誦大明，稱彼所成就事。大明曰：

「唵左隷祖隷尊禰娑嚩(二合)賀(引)(一)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵左隷祖隷尊禰娑嚩(二合)賀(引)(一)」

「又作大敬愛法，隨誦大明，稱彼名字，說所成就事。大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又作大敬愛法，隨誦大明，稱彼名字，說所成就事。大明曰：

「曩莫左隷祖隷尊禰曩莫阿顛多嚩尸曳紇哩(二合)(一)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫左隷祖隷尊禰曩莫阿顛多嚩尸曳紇哩(二合)(一)」

「又作大勾召法，大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又作大勾召法，大明曰：

「左隷祖隷尊禰紇哩(二合)(一)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「左隷祖隷尊禰紇哩(二合)(一)」

「又作極壞大怨法，隨誦大明，兼稱彼名，說所為事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又作極壞大怨法，隨誦大明，兼稱彼名，說所為事。

「吽唵左隷祖隷尊禰吽阿顛覩左吒稱癹吒左隷祖隷尊儞癹吒(半音)(一)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「吽唵左隷祖隷尊禰吽阿顛覩左吒稱癹吒左隷祖隷尊儞癹吒(半音)(一)」

「如是等大明，各各隨所作法稱說其事，無不成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是等大明，各各隨所作法稱說其事，無不成就。」

「諸佛所說大尊那教，能滿一切眾生之願。以頌讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛所說大尊那教，能滿一切眾生之願。以頌讚曰：

「尊那功德聚， 寂靜心常持， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「尊那功德聚， 寂靜心常持，

一切諸大難， 無能侵是人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸大難， 無能侵是人。

天上及世間， 受福如佛等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天上及世間， 受福如佛等，

從茲如意寶， 定獲無等等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從茲如意寶， 定獲無等等。」