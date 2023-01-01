佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌經

佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌經卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌經卷第一

大明成就分第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大明成就分第一

龍樹菩薩於持明藏略出 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍樹菩薩於持明藏略出

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯

爾時世尊言：「此大毘盧遮那如來瑜伽大教，若有善男子樂欲修習諸成就法者，應於是教尊那菩薩大明法中一心專注精懃修習，於所願求無不成就。若有行人欲作最上殊勝成就者，先於大海岸邊誦尊那菩薩根本大明，造沙塔六洛叉，得數滿已，於所求事必獲成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊言：「此大毘盧遮那如來瑜伽大教，若有善男子樂欲修習諸成就法者，應於是教尊那菩薩大明法中一心專注精懃修習，於所願求無不成就。若有行人欲作最上殊勝成就者，先於大海岸邊誦尊那菩薩根本大明，造沙塔六洛叉，得數滿已，於所求事必獲成就。

「復次若欲求見觀自在菩薩、或多羅菩薩、或金剛手菩薩等，如前修習，是諸菩薩必為現身，安慰行人與滿所願，乃至或作敬愛等法、或求種種聖藥、或求阿蘇囉王位、或求持明天位，如是之事必獲成就。若久久修習專注不退，乃至菩薩之位亦可獲得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次若欲求見觀自在菩薩、或多羅菩薩、或金剛手菩薩等，如前修習，是諸菩薩必為現身，安慰行人與滿所願，乃至或作敬愛等法、或求種種聖藥、或求阿蘇囉王位、或求持明天位，如是之事必獲成就。若久久修習專注不退，乃至菩薩之位亦可獲得。

「復次行人若於佛塔前或菩提道場，所持誦大明一俱胝，誦數滿已，得阿羅漢現身與語，獲大利益。此後與阿羅漢同行，亦同其威德。又復行人往前正覺山頂，於佛塔前常持鉢食，誦大明一俱胝，誦數滿已，得見金剛手菩薩。菩薩自引行人入吉祥門，告行人言：『汝入此門，無諸魔難，所求願滿，離一切怖，受大快樂，而於將來得見慈氏，聞說妙法證菩薩地乃至或得阿吠嚩哩底迦菩薩之位。』又復行人或往尾補羅山頂，一切潔淨常持鉢食，於有舍利像前隨力備辦香花燈塗而作供養，誦大明三洛叉。至數滿已，行人別備廣大供養，行人倍加潔淨齋戒。至十五日，竟日連夜持誦不輟，金剛手菩薩決定現身，引接行人往自本宮及遊吉祥門，令行人入，得延壽命齊於日月。又復行人往三道寶堦佛塔之處，常持鉢食右遶佛塔，誦大明一俱胝。誦數滿已，得見無能勝及訶利帝等，所求如意。其訶利帝接引行人，往自本宮與種種聖藥。其無能勝現身，為行人說法，令證菩提道及授與聖藥，變行人身具殊勝相，及得一切菩薩接引證道，乃至速坐菩提道場。此尊那大明，乃是一切如來及諸菩薩同所宣說，能與眾生作大利益，乃至獲得無上正等正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次行人若於佛塔前或菩提道場，所持誦大明一俱胝，誦數滿已，得阿羅漢現身與語，獲大利益。此後與阿羅漢同行，亦同其威德。又復行人往前正覺山頂，於佛塔前常持鉢食，誦大明一俱胝，誦數滿已，得見金剛手菩薩。菩薩自引行人入吉祥門，告行人言：『汝入此門，無諸魔難，所求願滿，離一切怖，受大快樂，而於將來得見慈氏，聞說妙法證菩薩地乃至或得阿吠嚩哩底迦菩薩之位。』又復行人或往尾補羅山頂，一切潔淨常持鉢食，於有舍利像前隨力備辦香花燈塗而作供養，誦大明三洛叉。至數滿已，行人別備廣大供養，行人倍加潔淨齋戒。至十五日，竟日連夜持誦不輟，金剛手菩薩決定現身，引接行人往自本宮及遊吉祥門，令行人入，得延壽命齊於日月。又復行人往三道寶堦佛塔之處，常持鉢食右遶佛塔，誦大明一俱胝。誦數滿已，得見無能勝及訶利帝等，所求如意。其訶利帝接引行人，往自本宮與種種聖藥。其無能勝現身，為行人說法，令證菩提道及授與聖藥，變行人身具殊勝相，及得一切菩薩接引證道，乃至速坐菩提道場。此尊那大明，乃是一切如來及諸菩薩同所宣說，能與眾生作大利益，乃至獲得無上正等正覺。

「復次若有眾生作大惡業、無有善種，於菩提心無由生起，菩提分法永不獲得。如是之人忽遇知識，誦此大明一歷耳根，重罪減劣、善種即生。何況行人恒常持誦專注精懃，如是之人求成就者決定獲得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次若有眾生作大惡業、無有善種，於菩提心無由生起，菩提分法永不獲得。如是之人忽遇知識，誦此大明一歷耳根，重罪減劣、善種即生。何況行人恒常持誦專注精懃，如是之人求成就者決定獲得。」

觀智成就分第二之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀智成就分第二之一

「復次行人若欲修習諸成就法者，先須修習觀智及諸印相皆令精熟無使謬誤，方可求諸悉地。若於尊那菩薩法中求悉地者，先觀尊那菩薩根本微妙字輪安自身分，所謂觀唵字安頭上，觀左字安兩目，觀隷字安項頸，觀卒字安兩臂，復觀隷字安心上，觀尊字安於臍中，觀禰字安兩股，觀莎字安兩腨。行人觀此尊那根本微妙字相於己身分一一分明已，是人先身所作一切罪業悉能除滅，所求悉地決得成就。或作息災、增益、敬愛、調伏等法，所誦大明各各差別。作息災法，所誦大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次行人若欲修習諸成就法者，先須修習觀智及諸印相皆令精熟無使謬誤，方可求諸悉地。若於尊那菩薩法中求悉地者，先觀尊那菩薩根本微妙字輪安自身分，所謂觀唵字安頭上，觀左字安兩目，觀隷字安項頸，觀卒字安兩臂，復觀隷字安心上，觀尊字安於臍中，觀禰字安兩股，觀莎字安兩腨。行人觀此尊那根本微妙字相於己身分一一分明已，是人先身所作一切罪業悉能除滅，所求悉地決得成就。或作息災、增益、敬愛、調伏等法，所誦大明各各差別。作息災法，所誦大明曰：

「唵(引)左隷(引)(一) 祖隷(引)(二) 尊禰(引)莎(引)賀(引)(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)左隷(引)(一) 祖隷(引)(二) 尊禰(引)莎(引)賀(引)(三)」

「作增益法，所誦大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作增益法，所誦大明曰：

「唵(引)左隷(引)(一) 祖隷(引)(二) 尊禰(引)冒沙吒(半)(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)左隷(引)(一) 祖隷(引)(二) 尊禰(引)冒沙吒(半)(三)」

「作敬愛法，大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作敬愛法，大明曰：

「唵(引)左隷(引)(一) 祖隷(引)(二) 尊禰(引)曩莫(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)左隷(引)(一) 祖隷(引)(二) 尊禰(引)曩莫(三)」

「作調伏法，大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作調伏法，大明曰：

「唵(引)左隷(引)(一) 祖隷(引)(二) 尊禰(引)𠺁呬吽𠷑吒(半音)(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)左隷(引)(一) 祖隷(引)(二) 尊禰(引)𠺁呬吽𠷑吒(半音)(三)」

「若作如上四法，必須請召本尊及眾賢聖，作法竟，却發遣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若作如上四法，必須請召本尊及眾賢聖，作法竟，却發遣。

「句召大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「句召大明曰：

「唵(引)左隷(引)(一) 祖隷(引)(二) 尊禰(引)紇哩(二合引)(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)左隷(引)(一) 祖隷(引)(二) 尊禰(引)紇哩(二合引)(三)」

「發遣大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「發遣大明曰：

「唵(引)左隷(引)(一) 祖隷(引)(二) 尊禰(引)吽(引)(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)左隷(引)(一) 祖隷(引)(二) 尊禰(引)吽(引)(三)」

「復次行人作曼拏羅時，欲請本尊及句召壇中賢聖者，先誦枳里枳里金剛大明而作潔淨。大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次行人作曼拏羅時，欲請本尊及句召壇中賢聖者，先誦枳里枳里金剛大明而作潔淨。大明曰：

「唵(引)枳里枳里(一) 嚩日囉(二合)吽(引)癹吒(半音)(二)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)枳里枳里(一) 嚩日囉(二合)吽(引)癹吒(半音)(二)」

「誦此明作潔淨已，行人觀想本尊尊那菩薩，於色究竟天下降來入曼拏羅中。又想曼拏羅中有師子之座，蓮華普遍種種裝嚴。即結獻座印及誦獻座明，請菩薩坐已，即結菩薩根本印及誦根本大明供養菩薩。行人即言：『菩薩善來。』及獻閼伽等，然後作法持誦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此明作潔淨已，行人觀想本尊尊那菩薩，於色究竟天下降來入曼拏羅中。又想曼拏羅中有師子之座，蓮華普遍種種裝嚴。即結獻座印及誦獻座明，請菩薩坐已，即結菩薩根本印及誦根本大明供養菩薩。行人即言：『菩薩善來。』及獻閼伽等，然後作法持誦。

「又復行人依法作曼拏羅及結界灑淨已，行人於曼拏羅前端坐正念作於觀想，想前根本微妙字輪安諸身分。初想一切如來在於頂上，作此想時用結三昧印。次想左字在於兩目，當用佛眼印。又想此字轉變成輪王，有大力勢。次想隷字作黑色在於項頸，用結螺印，即轉變成大忿怒不動尊明王，手執劍及羂索。次想卒字現於心上，即變成佛，身作赤色有四臂，二手作合掌頂禮相，二手作說法印降伏諸魔相。復想隷字現於兩臂，當用莎悉帝迦印。一臂上變成不空羂索菩薩，面有三目。一臂上變成觀自在菩薩，身作黃色。次想尊字現於臍輪，當用尊那本印，變成本尊尊那菩薩。若觀十八臂，身作白色；若觀六臂，身作黃色；若觀四臂，身作赤色。隨所觀相得現前已，想此菩薩能於三界作大利益。次想禰字現於兩股，用吉祥印，即變成佛及菩薩，能成辦一切事。次想莎字現於兩腨，復用螺印劍印。左腨上變成仡囉賀覲禰，右腨上變成惹致儞。次想賀字現於兩足，用蓮華印，即變成嚩日囉曩契明王，手執羂索。次用佛眼菩薩印及佛眼菩薩大明加持五處。明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復行人依法作曼拏羅及結界灑淨已，行人於曼拏羅前端坐正念作於觀想，想前根本微妙字輪安諸身分。初想一切如來在於頂上，作此想時用結三昧印。次想左字在於兩目，當用佛眼印。又想此字轉變成輪王，有大力勢。次想隷字作黑色在於項頸，用結螺印，即轉變成大忿怒不動尊明王，手執劍及羂索。次想卒字現於心上，即變成佛，身作赤色有四臂，二手作合掌頂禮相，二手作說法印降伏諸魔相。復想隷字現於兩臂，當用莎悉帝迦印。一臂上變成不空羂索菩薩，面有三目。一臂上變成觀自在菩薩，身作黃色。次想尊字現於臍輪，當用尊那本印，變成本尊尊那菩薩。若觀十八臂，身作白色；若觀六臂，身作黃色；若觀四臂，身作赤色。隨所觀相得現前已，想此菩薩能於三界作大利益。次想禰字現於兩股，用吉祥印，即變成佛及菩薩，能成辦一切事。次想莎字現於兩腨，復用螺印劍印。左腨上變成仡囉賀覲禰，右腨上變成惹致儞。次想賀字現於兩足，用蓮華印，即變成嚩日囉曩契明王，手執羂索。次用佛眼菩薩印及佛眼菩薩大明加持五處。明曰：

「唵(引)嚕嚕娑普(二合)囉(一) 入嚩(二合)攞底瑟吒(二合引)(二) 悉馱路左儞(引)(三) 薩哩嚩(二合引)哩他(二合)娑(引)達儞娑嚩(二合引)賀(引)(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)嚕嚕娑普(二合)囉(一) 入嚩(二合)攞底瑟吒(二合引)(二) 悉馱路左儞(引)(三) 薩哩嚩(二合引)哩他(二合)娑(引)達儞娑嚩(二合引)賀(引)(四)」

復次行人作觀智已，從座起立，作合掌頂禮印，及誦大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次行人作觀智已，從座起立，作合掌頂禮印，及誦大明曰：

「曩莫颯鉢多(二合)喃(引)(一) 三藐訖三(二合)沒馱俱胝喃(引)(二) 曩莫左隷(引)(三) 尊禰(引)曩莫(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫颯鉢多(二合)喃(引)(一) 三藐訖三(二合)沒馱俱胝喃(引)(二) 曩莫左隷(引)(三) 尊禰(引)曩莫(四)」

「此大明力能破眾魔，無有魔及魔天敢違逆者。次用發遣印發遣諸魔，使於行人無諸難事。發遣魔印，以左手展舒作搖動令去勢，右手作三昧金剛相，安在腰右側，以左足踏地，作忿怒誦大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此大明力能破眾魔，無有魔及魔天敢違逆者。次用發遣印發遣諸魔，使於行人無諸難事。發遣魔印，以左手展舒作搖動令去勢，右手作三昧金剛相，安在腰右側，以左足踏地，作忿怒誦大明曰：

「曩莫(一) 阿左隷(引)(二) 祖隷(引)(三) 尊禰(引)(四) 賀曩(五) 那賀(六) 摩他(七) 尾特網(二合)薩踰娑(引)囉野多(八) 吽(引)癹吒(半音)(九)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫(一) 阿左隷(引)(二) 祖隷(引)(三) 尊禰(引)(四) 賀曩(五) 那賀(六) 摩他(七) 尾特網(二合)薩踰娑(引)囉野多(八) 吽(引)癹吒(半音)(九)」

「次作結界印。以二手於虛空十方上下旋動如風相成印。即誦大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次作結界印。以二手於虛空十方上下旋動如風相成印。即誦大明曰：

「唵(引)左隷(引)(一) 祖隷(二) 尊禰(引)(三) 達迦達迦(四) 入嚩(二合)攞入嚩(二合)攞(五) 薩哩嚩(二合)禰輸(六) 滿馱滿馱(七) 吽(引)(八)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)左隷(引)(一) 祖隷(二) 尊禰(引)(三) 達迦達迦(四) 入嚩(二合)攞入嚩(二合)攞(五) 薩哩嚩(二合)禰輸(六) 滿馱滿馱(七) 吽(引)(八)」

「此明可於一切處用結界。次用一切成就明加持塗香及淨水，入曼拏羅灑淨已，即結樓閣印。以二手平仰相叉微屈，舒二頭指二拇指附二頭指側成印。結此印時，想最上殊妙宮殿樓閣。得現前已，復想微妙字化成種種殊妙蓮華裝嚴師子之座。作觀成已，即誦請召大明，請召本尊及眾賢聖入中處座，隨以本部安為中座。若以尊那為本部，即以尊那為中座。即觀想尊那菩薩一十八臂，身白如秋月色，著於白衣，種種裝嚴，以𤥭璖為腕釧，十指皆有環裝嚴，面有三目。最上左右二手作說法相，右第二手作施無畏相，第三手持劍，第四手執實鐸，第五手執尾惹布囉菓，第六手執鉞斧，第七手持鉤，第八手執金剛杵，第九手持數珠。左第二手持如意寶幢，第三手持蓮華，第四手持軍尼，第五手持羂索，第六手持輪，第七手持螺，第八手持賢瓶，第九手持般若波羅蜜多經。於右邊安佛眼菩薩及眾賢聖，左邊安金剛手菩薩、觀自在菩薩。諸餘菩薩及眾賢聖隨意安布已，復用一切成就明及佛眼菩薩明加持閼伽及香花，焚香奉上本尊及眾賢聖。即白言菩薩及諸賢聖：『以我信心及依三昧力，所奉上閼伽香花等，唯願慈悲受我供養。』其閼伽水，若作息災法，用乳汁、大麥同作；若作增益法，加脂麻；若作調伏法，加血及蕎麥同作。閼伽所用盛閼伽器亦差別。即說請召印，以沐浴印，改二拇指附頭指側如鉤相成印。請召大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此明可於一切處用結界。次用一切成就明加持塗香及淨水，入曼拏羅灑淨已，即結樓閣印。以二手平仰相叉微屈，舒二頭指二拇指附二頭指側成印。結此印時，想最上殊妙宮殿樓閣。得現前已，復想微妙字化成種種殊妙蓮華裝嚴師子之座。作觀成已，即誦請召大明，請召本尊及眾賢聖入中處座，隨以本部安為中座。若以尊那為本部，即以尊那為中座。即觀想尊那菩薩一十八臂，身白如秋月色，著於白衣，種種裝嚴，以𤥭璖為腕釧，十指皆有環裝嚴，面有三目。最上左右二手作說法相，右第二手作施無畏相，第三手持劍，第四手執實鐸，第五手執尾惹布囉菓，第六手執鉞斧，第七手持鉤，第八手執金剛杵，第九手持數珠。左第二手持如意寶幢，第三手持蓮華，第四手持軍尼，第五手持羂索，第六手持輪，第七手持螺，第八手持賢瓶，第九手持般若波羅蜜多經。於右邊安佛眼菩薩及眾賢聖，左邊安金剛手菩薩、觀自在菩薩。諸餘菩薩及眾賢聖隨意安布已，復用一切成就明及佛眼菩薩明加持閼伽及香花，焚香奉上本尊及眾賢聖。即白言菩薩及諸賢聖：『以我信心及依三昧力，所奉上閼伽香花等，唯願慈悲受我供養。』其閼伽水，若作息災法，用乳汁、大麥同作；若作增益法，加脂麻；若作調伏法，加血及蕎麥同作。閼伽所用盛閼伽器亦差別。即說請召印，以沐浴印，改二拇指附頭指側如鉤相成印。請召大明曰：

「曩莫三貌訖三(二合)沒馱俱胝喃(引)(一) 伊呬婆誐嚩底(二) 壹瑟吒(二合引)禰(引)嚩多(引)地瑟致(二合)帝(引)(三) 唵(引)左隷(引)(四) 祖隷(引)(五) 尊禰(引)(六) 𠺁𠺁娑嚩(二合引)賀(引)(七)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫三貌訖三(二合)沒馱俱胝喃(引)(一) 伊呬婆誐嚩底(二) 壹瑟吒(二合引)禰(引)嚩多(引)地瑟致(二合)帝(引)(三) 唵(引)左隷(引)(四) 祖隷(引)(五) 尊禰(引)(六) 𠺁𠺁娑嚩(二合引)賀(引)(七)」

「誦此明已，當誦獻座大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此明已，當誦獻座大明曰：

「唵(引)迦摩攞娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)迦摩攞娑嚩(二合引)賀(引)」

「次說劍印，亦為不動尊明王印。以左手拇指無名指小指作拳，舒頭指中指，以右手頭指中指入左拳中，餘指亦作拳成印。不動尊大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次說劍印，亦為不動尊明王印。以左手拇指無名指小指作拳，舒頭指中指，以右手頭指中指入左拳中，餘指亦作拳成印。不動尊大明曰：

「曩莫三滿多嚩日囉(二合引)𧹞(引)(一) 唵(引)阿左攞迦(引)㧝(二) 贊噥(女江反)娑(引)達野吽(引)癹吒(半音)(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫三滿多嚩日囉(二合引)𧹞(引)(一) 唵(引)阿左攞迦(引)㧝(二) 贊噥(女江反)娑(引)達野吽(引)癹吒(半音)(三)」

「次說三昧耶印。以右手拇指捏小指甲，餘指如金剛杵相成印。結此印，誦三昧耶大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次說三昧耶印。以右手拇指捏小指甲，餘指如金剛杵相成印。結此印，誦三昧耶大明曰：

「唵(引)商羯哩(引)(一) 三摩曳娑嚩(二合引)賀(引)(二)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)商羯哩(引)(一) 三摩曳娑嚩(二合引)賀(引)(二)」

「次獻閼伽印。以沐浴印，只改磔大拇指安頭指側作合掌相成印。大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次獻閼伽印。以沐浴印，只改磔大拇指安頭指側作合掌相成印。大明曰：

「唵(引)左隷(一) 祖隷(二) 尊禰(三) 阿哩伽(二合)婆誐嚩底(四) 鉢囉(二合)帝(引)蹉娑嚩(二合引)賀(引)(五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)左隷(一) 祖隷(二) 尊禰(三) 阿哩伽(二合)婆誐嚩底(四) 鉢囉(二合)帝(引)蹉娑嚩(二合引)賀(引)(五)」

「獻閼伽已，行人合掌作是言：『大菩薩！唯願慈悲受此供養。』行人復以金剛橛印結界除魔，以金剛杵為界，所結界隨法作用。或作大惡法時，結此印以右手頭指如鉤，拇指如針，安於下面。此是橛印。大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「獻閼伽已，行人合掌作是言：『大菩薩！唯願慈悲受此供養。』行人復以金剛橛印結界除魔，以金剛杵為界，所結界隨法作用。或作大惡法時，結此印以右手頭指如鉤，拇指如針，安於下面。此是橛印。大明曰：

「唵(引)尊禰儞(一) 計(引)攞野娑嚩(二合引)賀(引)(二)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)尊禰儞(一) 計(引)攞野娑嚩(二合引)賀(引)(二)」

「結金剛界印。不改前印，以右手頭指如鉤，左手頭指直竪成印。於虛空中旋動，結金剛界。大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「結金剛界印。不改前印，以右手頭指如鉤，左手頭指直竪成印。於虛空中旋動，結金剛界。大明曰：

「唵(引)尊禰(引)儞(一) 鉢囉(二合引)迦囉野娑嚩(二合引)賀(引)(二)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)尊禰(引)儞(一) 鉢囉(二合引)迦囉野娑嚩(二合引)賀(引)(二)」

「復次結金剛半惹囉印。不改前印，以二頭指二中指相捻，於頭上動搖成印。大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次結金剛半惹囉印。不改前印，以二頭指二中指相捻，於頭上動搖成印。大明曰：

「唵(引)尊禰儞(一) 半惹囉娑嚩(二合引)賀(引)(二)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)尊禰儞(一) 半惹囉娑嚩(二合引)賀(引)(二)」

「次結根本印，念根本大明三遍。次結大印，及誦大明七遍。次結三叉印。以二手作拳，各舒頭指中指無名指如三叉成印。大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結根本印，念根本大明三遍。次結大印，及誦大明七遍。次結三叉印。以二手作拳，各舒頭指中指無名指如三叉成印。大明曰：

「唵(引)尊娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)尊娑嚩(二合引)賀(引)」

「次結搗杵印。以二手作拳，以二拇指相交成印。大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結搗杵印。以二手作拳，以二拇指相交成印。大明曰：

「唵(引)左隷(引)吽(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)左隷(引)吽(引)」

「次結幡印。以左手頭指中指各竪立而作動搖成印。大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結幡印。以左手頭指中指各竪立而作動搖成印。大明曰：

「唵(引)尊」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)尊」

次結幢印。以右手作拳，直竪頭指中指成印。大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結幢印。以右手作拳，直竪頭指中指成印。大明曰：

「唵(引)尊」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)尊」

「次誦不動尊心明及金剛曩佉心明，加持香花等為潔淨供養。不動尊心明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次誦不動尊心明及金剛曩佉心明，加持香花等為潔淨供養。不動尊心明曰：

「唵(引)㰠(呼郎切引)(一) 吽(引)癹吒(半音)(二)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)㰠(呼郎切引)(一) 吽(引)癹吒(半音)(二)」

「次誦金剛曩佉心明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次誦金剛曩佉心明曰：

「唵(引)𡁠曩𡁠俱(半音)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)𡁠曩𡁠俱(半音)」

「次結塗香印。以右手拇指捏頭指頭，展舒餘指。結此印及誦明加持塗香，奉上本尊及眾賢聖。大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結塗香印。以右手拇指捏頭指頭，展舒餘指。結此印及誦明加持塗香，奉上本尊及眾賢聖。大明曰：

「唵(引)隷(引)娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)隷(引)娑嚩(二合引)賀(引)」

「次結花印。即不改前印，誦大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結花印。即不改前印，誦大明曰：

「唵(引)尊娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)尊娑嚩(二合引)賀(引)」

「次結香印。以右手拇指捏中指頭節成印。誦大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結香印。以右手拇指捏中指頭節成印。誦大明曰：

「唵(引)隷(引)娑嚩(引二合)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)隷(引)娑嚩(引二合)賀(引)」

「次結出生印。以左手拇指與頭指相捻成印。即誦獻食明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結出生印。以左手拇指與頭指相捻成印。即誦獻食明曰：

「唵(引)尊娑嚩(二合引)賀(引) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)尊娑嚩(二合引)賀(引)

「次結獻燈印。以右手拇指捏中指第一節成印。大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結獻燈印。以右手拇指捏中指第一節成印。大明曰：

「唵(引)禰(引)娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)禰(引)娑嚩(二合引)賀(引)」

「如上所說奉獻佛及賢聖諸供養具，乃至飲食香花等，所有印及大明，各隨本部先後次第施設。若作息災等法，先用塗香等，然後結獻供養印，或作觀想或內或外，一切供養奉上賢聖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如上所說奉獻佛及賢聖諸供養具，乃至飲食香花等，所有印及大明，各隨本部先後次第施設。若作息災等法，先用塗香等，然後結獻供養印，或作觀想或內或外，一切供養奉上賢聖。

「次結大印。以二手各作拳，安於心，想二掌內各有阿字成印，以此印獻諸賢聖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結大印。以二手各作拳，安於心，想二掌內各有阿字成印，以此印獻諸賢聖。

「次結蓮華印。以二手相合，八指各相離竪如蓮華相，二拇指屈入掌成印，結此印獻諸賢聖。大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結蓮華印。以二手相合，八指各相離竪如蓮華相，二拇指屈入掌成印，結此印獻諸賢聖。大明曰：

「唵(引)左隷(引)(一) 祖隷(引)(二) 尊禰(引)(三) 室哩(二合引)洛剎彌(二合引)冒沙吒(半音)(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)左隷(引)(一) 祖隷(引)(二) 尊禰(引)(三) 室哩(二合引)洛剎彌(二合引)冒沙吒(半音)(四)」

「次結根本印。以二手作合掌，舒二拇指入掌中成印。根本明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結根本印。以二手作合掌，舒二拇指入掌中成印。根本明曰：

「唵(引)尊怛囉(二合引)野(引)阿娑怛囉(三合)劍(一) 唵(引)祖底娑普(二合)囉(二) 阿鉢娑怛囕(二合)唵(引)尊賀曩曩(引)囉贊(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)尊怛囉(二合引)野(引)阿娑怛囉(三合)劍(一) 唵(引)祖底娑普(二合)囉(二) 阿鉢娑怛囕(二合)唵(引)尊賀曩曩(引)囉贊(三)」

「次結八輻輪印。以二手相倒展舒磔開十指，以右手壓左手背成印。於頂上動搖，誦大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結八輻輪印。以二手相倒展舒磔開十指，以右手壓左手背成印。於頂上動搖，誦大明曰：

「唵(引)尊(一) 鉢囉(二合)娑普(二合)囉作訖囕(二合)(二)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)尊(一) 鉢囉(二合)娑普(二合)囉作訖囕(二合)(二)」

「次結羂索印。以二手相合，以二無名指如鎖成印。誦大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結羂索印。以二手相合，以二無名指如鎖成印。誦大明曰：

「唵(引)尊吽(引)癹吒(半音)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)尊吽(引)癹吒(半音)」

「次結鉤印。以左手拇指無名指小指頭指屈如鉤成印。誦大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結鉤印。以左手拇指無名指小指頭指屈如鉤成印。誦大明曰：

「唵(引)左隷(引)(一) 祖隷(引)(二) 尊禰(引)紇哩(二合引)(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)左隷(引)(一) 祖隷(引)(二) 尊禰(引)紇哩(二合引)(三)」

「次結獻廣大供養印。以二手合掌，十指屈第三節各不相著成印，安頂上。行人結此印時，發不可思議心、無我所心、無取捨心。復觀想世間一切殊妙香花珍寶，乃至寶山及大海中寶藏，一切之物悉皆現前，用獻一切佛及菩薩，以此功德迴施真如法界。復運心以我所作如是供養所獲福力，展轉變成無量供養，奉獻十方一切如來及諸菩薩大會之眾，願佛菩薩不捨大慈攝受供養。廣大普供養明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結獻廣大供養印。以二手合掌，十指屈第三節各不相著成印，安頂上。行人結此印時，發不可思議心、無我所心、無取捨心。復觀想世間一切殊妙香花珍寶，乃至寶山及大海中寶藏，一切之物悉皆現前，用獻一切佛及菩薩，以此功德迴施真如法界。復運心以我所作如是供養所獲福力，展轉變成無量供養，奉獻十方一切如來及諸菩薩大會之眾，願佛菩薩不捨大慈攝受供養。廣大普供養明曰：

「曩莫薩哩嚩(二合)(一) 怛他(引)誐帝(引)毘踰(二合引)(二) 尾濕嚩(二合)目契(引)毘藥(二合)(三) 薩哩嚩(二合)他(引)(四) 朅(五) 三母捺誐(二合)帝(引)(六) 娑頗(二合)囉呬𤚥(七) 誐誐曩劍娑嚩(二合引)賀(引)(八)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫薩哩嚩(二合)(一) 怛他(引)誐帝(引)毘踰(二合引)(二) 尾濕嚩(二合)目契(引)毘藥(二合)(三) 薩哩嚩(二合)他(引)(四) 朅(五) 三母捺誐(二合)帝(引)(六) 娑頗(二合)囉呬𤚥(七) 誐誐曩劍娑嚩(二合引)賀(引)(八)」