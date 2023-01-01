大隨求即得大陀羅尼明王懺悔法
唐 惟謹述1卷CBETA T1156A少于一万字 18 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
大隨求即得大陀羅尼明王懺悔法
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隨求八印
隨求八印
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第一懺悔印：亦名菩提心印。仰兩手，以右手無名指繞於中指後，以頭指句無名指頭，左手如之。以左右手大指各捻小指甲上，中指頭相柱，仰掌向上稍當心誦呪。
第一懺悔印：亦名菩提心印。仰兩手，以右手無名指繞於中指後，以頭指句無名指頭，左手如之。以左右手大指各捻小指甲上，中指頭相柱，仰掌向上稍當心誦呪。
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第二菩提根本契：亦名授記頂契印。準前印，改小母掌內交，二大母指左押右各捻本小母指押甲上，頭指捻中指背上節文。
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第三如來平等契：亦名施清涼契印。右手頭指以下三指直申，以大母捻小指背第一文，不言左手。如來清淨契：先左右手合掌，二小指相叉於掌內右押左，頭已下三指合頭，大母指亦合頭，藏於掌內。
第三如來平等契：亦名施清涼契印。右手頭指以下三指直申，以大母捻小指背第一文，不言左手。如來清淨契：先左右手合掌，二小指相叉於掌內右押左，頭已下三指合頭，大母指亦合頭，藏於掌內。
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第四如來消一切毒惡契：亦名一切歡喜契。依平等印，交腕右押左，仰掌向上。若外有事，迴向外托之，是滅毒契。
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第五名一切蟲得佛記契：先合掌二小指直竪，二無名指掌內屈，二中指右押左掌內反相叉，二頭指各句二中指，二大指各捻頭指中文側，二小指竝曲，勿著無名指。
第五名一切蟲得佛記契：先合掌二小指直竪，二無名指掌內屈，二中指右押左掌內反相叉，二頭指各句二中指，二大指各捻頭指中文側，二小指竝曲，勿著無名指。
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第六祕密契：亦名心中印。先合掌以頭指無名指小指反相叉掌內，以大母指藏頭入掌內各捻三指甲上。
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第七解脫契：亦名護念十方契。先合掌當心，以頭指無名指小指少屈於掌內令甲相背，以大母指藏頭入本掌內捻無名指中節側，中指平展節相背。
第七解脫契：亦名護念十方契。先合掌當心，以頭指無名指小指少屈於掌內令甲相背，以大母指藏頭入本掌內捻無名指中節側，中指平展節相背。
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第八如來心契：先仰右掌以淨心觀之，以大母指捻無名指中文側，四指把搼。
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佛告諸大眾：「如是懺悔者，從菩提生一切諸佛。發菩提心時，自取不劣不覆諸罪，即菩提心故。善男子！當知此菩提心契不思議。何以故？我念往昔修菩薩行經無量劫，積功累德亦過無量劫。如是苦行修學經千恒河沙劫，了無一記。何以故？為心劣故，為有餘罪劫懺謝皆不得盡。為懺不盡，致殃宿昝，皆悉引前作諸障難，致使如是不得成佛。我於自心諦求諸佛，發若干誓願。發願以訖，須臾淨信便得此契，稱為一切諸佛大菩提心。我結此契便即懺悔，所有障難一時蕩盡，十方諸佛受記，號吾當來得名釋迦牟尼，具足十力四無所畏。善男子！假使眾生出十佛身血、百佛身血、千佛身血、萬佛身血、百千億佛身血，乃至無量恒河沙數佛身血、不可數不可數佛身血者，結我此契，誦我隨求即得陀羅尼三遍等，一遍一句一稱名字。若有殘罪露及眾生，無有是處。何以故？若有殘罪於眾生者，一切諸佛便失菩提。善男子！若有一人起慈悲心，結我此契普為大千稱說，眾生舉印指於十方界，所有眾生一切罪障病苦惱等一時消滅無有遺餘，便得初地，一切眾生亦所不覺。若入魔宮結持此契，魔王順伏追捨魔業。若入王宮結持此印，即起慈忍正法治人。若遭王難等，入州縣等在枷鎖，結持此印，枷鎖解脫，官自開恩兩得和可。若人能日日作此者，一切世間無不調順，龍王歡喜以能降雨，一切世間所有𮀵毒害心皆和悅。若入鬪戰，以印指之，兩軍和解一無所損。善男子！我以此印不可為比，以一喻知。善男子！十方諸天共為萬，不及一那羅延力。十方世界那羅延共為萬，不及菩薩一節之力。十方世界一切菩薩共為萬，不及如來一毛端力。善男子！假使一佛能作種種不思議力，猶亦不如無量諸佛之力。何以故？一切如來共住持故、共隨喜故、共印可故，十方如來從此生故、菩薩金剛常祐助故、等至菩提無二見故。善男子！若說此契功用，窮劫不盡不可思議。若有眾生欲至佛位，始得此契，小小初地亦未聞知，不可具說。菩提根本者，從一心生、從一法生、從異見生、從斷愛憎生、從離殺業生、從無始淨土生、從決定生、從質直無為生、從柔和善忍生、從勇猛精勤生、從怜愍一切眾生生、從大慈悲生、從無畏生、從難苦生、從不捨眾生生、從敬養父母孝順師長生、從心不跳躁生、從不下劣生、從淨三業生。善男子！此是菩提根本契。善男子！一切天仙、龍神、四天王、金剛、聲聞、辟支佛、四果聖眾及菩薩摩訶薩，行此菩薩事得徹到者，無有是處。何以故？如此事者是諸佛行，除佛以外能行此者，即是佛身不可思議，非菩薩也。善男子！乃至菩薩金
佛告諸大眾：「如是懺悔者，從菩提生一切諸佛。發菩提心時，自取不劣不覆諸罪，即菩提心故。善男子！當知此菩提心契不思議。何以故？我念往昔修菩薩行經無量劫，積功累德亦過無量劫。如是苦行修學經千恒河沙劫，了無一記。何以故？為心劣故，為有餘罪劫懺謝皆不得盡。為懺不盡，致殃宿昝，皆悉引前作諸障難，致使如是不得成佛。我於自心諦求諸佛，發若干誓願。發願以訖，須臾淨信便得此契，稱為一切諸佛大菩提心。我結此契便即懺悔，所有障難一時蕩盡，十方諸佛受記，號吾當來得名釋迦牟尼，具足十力四無所畏。善男子！假使眾生出十佛身血、百佛身血、千佛身血、萬佛身血、百千億佛身血，乃至無量恒河沙數佛身血、不可數不可數佛身血者，結我此契，誦我隨求即得陀羅尼三遍等，一遍一句一稱名字。若有殘罪露及眾生，無有是處。何以故？若有殘罪於眾生者，一切諸佛便失菩提。善男子！若有一人起慈悲心，結我此契普為大千稱說，眾生舉印指於十方界，所有眾生一切罪障病苦惱等一時消滅無有遺餘，便得初地，一切眾生亦所不覺。若入魔宮結持此契，魔王順伏追捨魔業。若入王宮結持此印，即起慈忍正法治人。若遭王難等，入州縣等在枷鎖，結持此印，枷鎖解脫，官自開恩兩得和可。若人能日日作此者，一切世間無不調順，龍王歡喜以能降雨，一切世間所有𮀵毒害心皆和悅。若入鬪戰，以印指之，兩軍和解一無所損。善男子！我以此印不可為比，以一喻知。善男子！十方諸天共為萬，不及一那羅延力。十方世界那羅延共為萬，不及菩薩一節之力。十方世界一切菩薩共為萬，不及如來一毛端力。善男子！假使一佛能作種種不思議力，猶亦不如無量諸佛之力。何以故？一切如來共住持故、共隨喜故、共印可故，十方如來從此生故、菩薩金剛常祐助故、等至菩提無二見故。善男子！若說此契功用，窮劫不盡不可思議。若有眾生欲至佛位，始得此契，小小初地亦未聞知，不可具說。菩提根本者，從一心生、從一法生、從異見生、從斷愛憎生、從離殺業生、從無始淨土生、從決定生、從質直無為生、從柔和善忍生、從勇猛精勤生、從怜愍一切眾生生、從大慈悲生、從無畏生、從難苦生、從不捨眾生生、從敬養父母孝順師長生、從心不跳躁生、從不下劣生、從淨三業生。善男子！此是菩提根本契。善男子！一切天仙、龍神、四天王、金剛、聲聞、辟支佛、四果聖眾及菩薩摩訶薩，行此菩薩事得徹到者，無有是處。何以故？如此事者是諸佛行，除佛以外能行此者，即是佛身不可思議，非菩薩也。善男子！乃至菩薩金
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剛不持此契，縱至法雲地亦不得受記。何以故？無菩提故。善男子！若有或修一法、百法、千萬法、不可數法，不持此契，無一法之分，眾聖不喜、天神不衛，所修靈業雖得小通，魔王共為亦非正仕。若持此契，無間淨與不淨、持與不持、供養與不供養，乃至一切諸不善業悉皆具造。能於一念之間暫憶此契記持不忘，臨命終時生善住天，證菩提王，亦得作灌頂金輪王於大千界。若能淨心及身，日十二時，十時造惡、二時憶念，思法涅槃不謬不退，肉身即證菩提，遊騰十方如佛無異。善男子！如此契者，十方世界所有印契之根原也。若常持此契不捨，能動十方世界。時大神、大藥叉王、菩薩金剛、龍天八部，常來衛護如佛無異。唯除如來，餘無此力。諸有所須，便自持來。亦無乏少智惠門，聞佛智者悉皆解了，菩薩之智亦不足言。此契無本流行，祕之不得輒說如此。」神通加護已告眾人：「雖見眾，不借人。何以故？疲命根故。所得神通但自知之。」
剛不持此契，縱至法雲地亦不得受記。何以故？無菩提故。善男子！若有或修一法、百法、千萬法、不可數法，不持此契，無一法之分，眾聖不喜、天神不衛，所修靈業雖得小通，魔王共為亦非正仕。若持此契，無間淨與不淨、持與不持、供養與不供養，乃至一切諸不善業悉皆具造。能於一念之間暫憶此契記持不忘，臨命終時生善住天，證菩提王，亦得作灌頂金輪王於大千界。若能淨心及身，日十二時，十時造惡、二時憶念，思法涅槃不謬不退，肉身即證菩提，遊騰十方如佛無異。善男子！如此契者，十方世界所有印契之根原也。若常持此契不捨，能動十方世界。時大神、大藥叉王、菩薩金剛、龍天八部，常來衛護如佛無異。唯除如來，餘無此力。諸有所須，便自持來。亦無乏少智惠門，聞佛智者悉皆解了，菩薩之智亦不足言。此契無本流行，祕之不得輒說如此。」神通加護已告眾人：「雖見眾，不借人。何以故？疲命根故。所得神通但自知之。」
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八家祕錄云：大隨求八印法一卷(惟謹仁運)，蓋當此法。延寶三乙卯年正月寫挍訖。 金剛乘佛子淨嚴(三十七)
八家祕錄云：大隨求八印法一卷(惟謹仁運)，蓋當此法。延寶三乙卯年正月寫挍訖。 金剛乘佛子淨嚴(三十七)
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天明改元辛丑年閏五月，以宇治慧心院藏本書寫竟。 智積院東武慈忍
天明改元辛丑年閏五月，以宇治慧心院藏本書寫竟。 智積院東武慈忍
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享和改元酉秋七月，以件本令寫之，更校對點國字，命工上木。 豐山沙門快道誌
享和改元酉秋七月，以件本令寫之，更校對點國字，命工上木。 豐山沙門快道誌
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一校畢
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享和三年四月五日
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暉時閣筆 慈順
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