大隨求即得大陀羅尼明王懺悔法

佛告諸大眾：「如是懺悔者，從菩提生一切諸佛。發菩提心時，自取不劣不覆諸罪，即菩提心故。善男子！當知此菩提心契不思議。何以故？我念往昔修菩薩行經無量劫，積功累德亦過無量劫。如是苦行修學經千恒河沙劫，了無一記。何以故？為心劣故，為有餘罪劫懺謝皆不得盡。為懺不盡，致殃宿昝，皆悉引前作諸障難，致使如是不得成佛。我於自心諦求諸佛，發若干誓願。發願以訖，須臾淨信便得此契，稱為一切諸佛大菩提心。我結此契便即懺悔，所有障難一時蕩盡，十方諸佛受記，號吾當來得名釋迦牟尼，具足十力四無所畏。善男子！假使眾生出十佛身血、百佛身血、千佛身血、萬佛身血、百千億佛身血，乃至無量恒河沙數佛身血、不可數不可數佛身血者，結我此契，誦我隨求即得陀羅尼三遍等，一遍一句一稱名字。若有殘罪露及眾生，無有是處。何以故？若有殘罪於眾生者，一切諸佛便失菩提。善男子！若有一人起慈悲心，結我此契普為大千稱說，眾生舉印指於十方界，所有眾生一切罪障病苦惱等一時消滅無有遺餘，便得初地，一切眾生亦所不覺。若入魔宮結持此契，魔王順伏追捨魔業。若入王宮結持此印，即起慈忍正法治人。若遭王難等，入州縣等在枷鎖，結持此印，枷鎖解脫，官自開恩兩得和可。若人能日日作此者，一切世間無不調順，龍王歡喜以能降雨，一切世間所有𮀵毒害心皆和悅。若入鬪戰，以印指之，兩軍和解一無所損。善男子！我以此印不可為比，以一喻知。善男子！十方諸天共為萬，不及一那羅延力。十方世界那羅延共為萬，不及菩薩一節之力。十方世界一切菩薩共為萬，不及如來一毛端力。善男子！假使一佛能作種種不思議力，猶亦不如無量諸佛之力。何以故？一切如來共住持故、共隨喜故、共印可故，十方如來從此生故、菩薩金剛常祐助故、等至菩提無二見故。善男子！若說此契功用，窮劫不盡不可思議。若有眾生欲至佛位，始得此契，小小初地亦未聞知，不可具說。菩提根本者，從一心生、從一法生、從異見生、從斷愛憎生、從離殺業生、從無始淨土生、從決定生、從質直無為生、從柔和善忍生、從勇猛精勤生、從怜愍一切眾生生、從大慈悲生、從無畏生、從難苦生、從不捨眾生生、從敬養父母孝順師長生、從心不跳躁生、從不下劣生、從淨三業生。善男子！此是菩提根本契。善男子！一切天仙、龍神、四天王、金剛、聲聞、辟支佛、四果聖眾及菩薩摩訶薩，行此菩薩事得徹到者，無有是處。何以故？如此事者是諸佛行，除佛以外能行此者，即是佛身不可思議，非菩薩也。善男子！乃至菩薩金

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