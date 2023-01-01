慈氏菩薩略修瑜伽念誦法

慈氏菩薩略修愈誐念誦法卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈氏菩薩略修愈誐念誦法卷上

青龍寺山林院一切經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 青龍寺山林院一切經

慈氏菩薩略修愈誐入法界五大觀門品第一(并)序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈氏菩薩略修愈誐入法界五大觀門品第一(并)序

大興善寺三藏沙門善無畏奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大興善寺三藏沙門善無畏奉 詔譯

稽首𡲼嚕左曩佛， 一生補處妹怛唎(二合)耶！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稽首𡲼嚕左曩佛， 一生補處妹怛唎(二合)耶！

四智四波羅蜜多， 八大有情摩訶薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四智四波羅蜜多， 八大有情摩訶薩，

五部諸明定慧相， 諸波羅蜜男女像， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五部諸明定慧相， 諸波羅蜜男女像，

十方護世天王眾， 我今盡皆稽首禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方護世天王眾， 我今盡皆稽首禮。

為利一切修愈祇， 速成慈氏大悉地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為利一切修愈祇， 速成慈氏大悉地，

為修無生說愈誐， 樂求有相兼說相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為修無生說愈誐， 樂求有相兼說相，

有無二相同一體， 文字觀照實相智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有無二相同一體， 文字觀照實相智，

三種波羅壞無相， 身口意業成三密， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三種波羅壞無相， 身口意業成三密，

三密即成應化法， 五輪五智是五分， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三密即成應化法， 五輪五智是五分，

五分盡攝法界輪， 是故我今禮愈誐， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五分盡攝法界輪， 是故我今禮愈誐，

愈誐即是慈氏尊， 是故我今修愈誐， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愈誐即是慈氏尊， 是故我今修愈誐，

速證慈氏同一體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 速證慈氏同一體。

若欲現世不捨色身，速證慈氏宮同會說法得大悉地者，必依此愈誐念誦，必獲無上大悉地。若欲依此法念誦，先觀淨法界心三昧耶，頂上智火輪狀如日初出，色赫奕，三角漫荼攞其形如左。【圖：T20p0590_01.gif】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲現世不捨色身，速證慈氏宮同會說法得大悉地者，必依此愈誐念誦，必獲無上大悉地。若欲依此法念誦，先觀淨法界心三昧耶，頂上智火輪狀如日初出，色赫奕，三角漫荼攞其形如左。【圖：T20p0590_01.gif】

淨法界心真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨法界心真言曰：

na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ raṃ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ raṃ

如頂上觀三角智火遍身燒盡，五蘊皆空唯有空寂。從中觀金剛座，腰已下紫磨方，金剛輪其形如左。【圖：T20p0590_02.gif】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如頂上觀三角智火遍身燒盡，五蘊皆空唯有空寂。從中觀金剛座，腰已下紫磨方，金剛輪其形如左。【圖：T20p0590_02.gif】

金剛輪真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛輪真言曰：

na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ a 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ a

號曰金剛輪座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 號曰金剛輪座。

從金剛輪上觀水輪，色白如賞佉，其形如滿月圓形如左。【圖：T20p0590_03.gif】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從金剛輪上觀水輪，色白如賞佉，其形如滿月圓形如左。【圖：T20p0590_03.gif】

水輪真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 水輪真言曰：

na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ vaṃ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ vaṃ

號曰水輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 號曰水輪。

又從水輪上當心中想智火輪，三角，赤色，尖頭向上，號曰一切智心。其形如左。【圖：T20p0590_04.gif】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又從水輪上當心中想智火輪，三角，赤色，尖頭向上，號曰一切智心。其形如左。【圖：T20p0590_04.gif】

火輪真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 火輪真言曰：

na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ raṃ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ raṃ

又於眉上觀半月仰輪狀，若黑風靉靆垂雲。又其形如左。【圖：T20p0590_05.gif】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又於眉上觀半月仰輪狀，若黑風靉靆垂雲。又其形如左。【圖：T20p0590_05.gif】

風輪真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 風輪真言曰：

na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ haṃ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ haṃ

又於頂上觀khaṃ欠字為虛空，具一切色。其形如左。【圖：T20p0590_06.gif】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又於頂上觀khaṃ欠字為虛空，具一切色。其形如左。【圖：T20p0590_06.gif】

虛空輪真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空輪真言曰：

na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ khaṃ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ khaṃ

圖五輪形如左。【圖：T20p0590_07.gif】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 圖五輪形如左。【圖：T20p0590_07.gif】

觀五輪及以法界眼圖如上。以五智輪嚴身，普通真言、一切佛心印加持五支，即成金剛不壞無漏智清淨法身。以定慧為日月，安置於眼界。以用法界眼觀，眼遍照十方界。既身如是，此漫拏攞亦然。以此法界觀五輪，先觀智火燒除漫拏攞地一切穢惡。其形如左。【圖：T20p0590_08.gif】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀五輪及以法界眼圖如上。以五智輪嚴身，普通真言、一切佛心印加持五支，即成金剛不壞無漏智清淨法身。以定慧為日月，安置於眼界。以用法界眼觀，眼遍照十方界。既身如是，此漫拏攞亦然。以此法界觀五輪，先觀智火燒除漫拏攞地一切穢惡。其形如左。【圖：T20p0590_08.gif】

智火真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智火真言曰：

na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ raṃ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ raṃ

燒除地穢已，下唯有虛空。於虛空中又觀空輪。其輪形如左。【圖：T20p0590_09.gif】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 燒除地穢已，下唯有虛空。於虛空中又觀空輪。其輪形如左。【圖：T20p0590_09.gif】

觀虛空輪真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀虛空輪真言曰：

na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ khaṃ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ khaṃ

又從虛空輪上觀風輪，形如仰月，黑色。其形如左。【圖：T20p0590_10.gif】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又從虛空輪上觀風輪，形如仰月，黑色。其形如左。【圖：T20p0590_10.gif】

觀風輪真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀風輪真言曰：

na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ haṃ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ haṃ

又從風輪上想火輪，三角，赤色。其形如左。【圖：T20p0590_11.gif】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又從風輪上想火輪，三角，赤色。其形如左。【圖：T20p0590_11.gif】

觀智火輪真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀智火輪真言曰：

na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ raṃ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ raṃ

又從火輪上想水輪，號曰大悲水輪，白如雪乳色，形如圓月輪。其形如左。【圖：T20p0590_12.gif】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又從火輪上想水輪，號曰大悲水輪，白如雪乳色，形如圓月輪。其形如左。【圖：T20p0590_12.gif】

觀水輪真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀水輪真言曰：

na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ vaṃ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ vaṃ

又從水輪上觀金剛輪，方形，黃色。其形如左。【圖：T20p0591_01.gif】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又從水輪上觀金剛輪，方形，黃色。其形如左。【圖：T20p0591_01.gif】

觀金剛輪真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀金剛輪真言曰：

na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ a 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ a

如上觀五輪了，即以普通真言及印加持於地上，即成真實金剛輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如上觀五輪了，即以普通真言及印加持於地上，即成真實金剛輪。

又觀愈誐海會聖眾。漫拏攞圖形如左。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又觀愈誐海會聖眾。漫拏攞圖形如左。

如上觀五輪及漫拏攞海會已，便誦普通真言，以普通印加持地，便成真實金剛輪大愈誐漫拏攞海會。普通真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如上觀五輪及漫拏攞海會已，便誦普通真言，以普通印加持地，便成真實金剛輪大愈誐漫拏攞海會。普通真言曰：

na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ sa rva thā khaṃ u dga te spha ra he maṃ ga ga na kaṃ svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ sa rva thā khaṃ u dga te spha ra he maṃ ga ga na kaṃ svā hā

此真言亦於供養中而成普通供養真言，於五部之中為普供養。其普通手印相者，以定慧二手十輪相叉齊度，即是普通印。若用此印加持身，即成金剛不壞之身也。若加持地上，便成金剛地漫拏攞。如此五輪如上。略觀慈氏菩薩修愈誐漫拏攞大圓明內，更觀九圓明、八金剛界道。其中圓明慈氏菩薩，白肉色，頭戴五智如來冠，左手執紅蓮花，於蓮花上畫法界塔印，右手大拇指押火輪甲上，餘指散舒微屈風幢，種種寶光，於寶蓮花上半跏而坐。種種瓔珞天衣、白帶鐶釧莊嚴。於八圓明中安四智三昧耶等，下漫拏攞品中一一分明。如上觀以，便作三昧耶辟除護身結界等事，次第而作之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此真言亦於供養中而成普通供養真言，於五部之中為普供養。其普通手印相者，以定慧二手十輪相叉齊度，即是普通印。若用此印加持身，即成金剛不壞之身也。若加持地上，便成金剛地漫拏攞。如此五輪如上。略觀慈氏菩薩修愈誐漫拏攞大圓明內，更觀九圓明、八金剛界道。其中圓明慈氏菩薩，白肉色，頭戴五智如來冠，左手執紅蓮花，於蓮花上畫法界塔印，右手大拇指押火輪甲上，餘指散舒微屈風幢，種種寶光，於寶蓮花上半跏而坐。種種瓔珞天衣、白帶鐶釧莊嚴。於八圓明中安四智三昧耶等，下漫拏攞品中一一分明。如上觀以，便作三昧耶辟除護身結界等事，次第而作之。

次說三昧耶真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次說三昧耶真言曰：

oṃ va jrā ja li sa ma ya 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 oṃ va jrā ja li sa ma ya

其手印相，以智定二手十輪相叉合掌，誦明五遍加持五處，便成三昧耶身，此名一切佛心三昧耶印。因以此印生一切印故，先作三昧耶印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其手印相，以智定二手十輪相叉合掌，誦明五遍加持五處，便成三昧耶身，此名一切佛心三昧耶印。因以此印生一切印故，先作三昧耶印。

金剛部三昧耶真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛部三昧耶真言曰：

oṃ va jra va ndha tra ṭ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 oṃ va jra va ndha tra ṭ

其印相，作前金剛合掌印，便成合作拳，繫置心上。當繫心腑時，誦明一七遍，散其合拳雙下三繫。此名結金剛界印。三繫心已，由是真言及印力故，能淨三業堅固母地心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其印相，作前金剛合掌印，便成合作拳，繫置心上。當繫心腑時，誦明一七遍，散其合拳雙下三繫。此名結金剛界印。三繫心已，由是真言及印力故，能淨三業堅固母地心。

次於持誦處遣除穢觸及為障者。凡獻香花塗香末香并諸供具，辟除去垢，清淨光現增威作金剛界。結諸方界護身及伴、護居住處，如上所說。有未詳，臨事要須一一皆誦真言作印護持，能使成就無諸障難。當用降三世尊明王真言及手印而作加持，各能成辦諸事業等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次於持誦處遣除穢觸及為障者。凡獻香花塗香末香并諸供具，辟除去垢，清淨光現增威作金剛界。結諸方界護身及伴、護居住處，如上所說。有未詳，臨事要須一一皆誦真言作印護持，能使成就無諸障難。當用降三世尊明王真言及手印而作加持，各能成辦諸事業等。

次誦降三世尊明王真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次誦降三世尊明王真言曰：

oṃ ni su mbha va jra hūṃ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 oṃ ni su mbha va jra hūṃ

此名降三世明王真言，成辦諸事者。其印相，以智定二手各為拳，竪其風幢，掘大空輪入掌內，以地水火輪三輪押之即成。其印以定手印置在心上，以智手印用觸諸物，及結地界四方四隅乃至上下等方，右轉三遍，指上下便成。結十方界訖，次警覺本尊及一切諸世尊四智四波羅蜜多，從三昧耶起觀瞻愈𬿠者，愍念懃苦憶昔本願降赴道場。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此名降三世明王真言，成辦諸事者。其印相，以智定二手各為拳，竪其風幢，掘大空輪入掌內，以地水火輪三輪押之即成。其印以定手印置在心上，以智手印用觸諸物，及結地界四方四隅乃至上下等方，右轉三遍，指上下便成。結十方界訖，次警覺本尊及一切諸世尊四智四波羅蜜多，從三昧耶起觀瞻愈𬿠者，愍念懃苦憶昔本願降赴道場。

警覺真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 警覺真言曰：

oṃ va jra ti ṣṭa 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 oṃ va jra ti ṣṭa

其手印相，以智定二手地輪鉤鎖相連，屈其大空令入掌中，以水輪及以火輪雙押大空輪，風幢向前相著，以掌向上，便誦真言七遍。以印從下發起請本尊，是名發起本尊之印也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其手印相，以智定二手地輪鉤鎖相連，屈其大空令入掌中，以水輪及以火輪雙押大空輪，風幢向前相著，以掌向上，便誦真言七遍。以印從下發起請本尊，是名發起本尊之印也。

發請本尊真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發請本尊真言曰：

oṃ va jraṃ sa ma jaḥ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 oṃ va jraṃ sa ma jaḥ

其手印相，以智定二手相叉作金剛拳，不解此拳以智風幢撥智大空，定手亦然。如是三彈指，誦明一七遍，即成發請。凡請諸尊定法，心想本尊在覩史陀宮珊瑚殿上，普現色身三昧耶起，從珊瑚殿上白寶階道場降臨道場。其形如左。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其手印相，以智定二手相叉作金剛拳，不解此拳以智風幢撥智大空，定手亦然。如是三彈指，誦明一七遍，即成發請。凡請諸尊定法，心想本尊在覩史陀宮珊瑚殿上，普現色身三昧耶起，從珊瑚殿上白寶階道場降臨道場。其形如左。

大圓明內更有五圓明，四隅四半月輪、八寶塔、四金剛輪、四金剛杵界道。其中圓明，本尊慈氏菩薩。次四面智波羅蜜多菩薩，四隅四內供養等菩薩。其圓明外邊，旋智火光焰從空而降其聖者等，皆頭戴五智如來冠，各執本印契，半跏而坐。其慈氏等尊亦如上說，左手執紅蓮華，於華上置法界塔印，右手作說法之印，如上是也。莊嚴如上，想已便迎請本尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大圓明內更有五圓明，四隅四半月輪、八寶塔、四金剛輪、四金剛杵界道。其中圓明，本尊慈氏菩薩。次四面智波羅蜜多菩薩，四隅四內供養等菩薩。其圓明外邊，旋智火光焰從空而降其聖者等，皆頭戴五智如來冠，各執本印契，半跏而坐。其慈氏等尊亦如上說，左手執紅蓮華，於華上置法界塔印，右手作說法之印，如上是也。莊嚴如上，想已便迎請本尊。

請本尊真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 請本尊真言曰：

oṃ va jro ku śa jaḥ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 oṃ va jro ku śa jaḥ

其手印相，以智定二手各作金剛拳，竪二風幢，以智腕置定手腕上，向外作鉤形。而作此印已，誦明一七遍。三召請既蒙來赴，次請入道場。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其手印相，以智定二手各作金剛拳，竪二風幢，以智腕置定手腕上，向外作鉤形。而作此印已，誦明一七遍。三召請既蒙來赴，次請入道場。

請入道場真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 請入道場真言曰：

oṃ va jra pa śa hūṃ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 oṃ va jra pa śa hūṃ

其手印相，以智定二手作金剛拳，竪二地輪，二大空交結右押左。既奉請入已，誦明一七遍，便辟除尾曩夜迦，示三昧耶依請而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其手印相，以智定二手作金剛拳，竪二地輪，二大空交結右押左。既奉請入已，誦明一七遍，便辟除尾曩夜迦，示三昧耶依請而住。

請住真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 請住真言曰：

oṃ va jra ghaṃ ṭa aḥ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 oṃ va jra ghaṃ ṭa aḥ

其手印相，以智定二手作金剛拳，竪二地輪，屈二大空輪雙入掌中。上來發請乃至歡喜，令堅固而住，真言一七遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其手印相，以智定二手作金剛拳，竪二地輪，屈二大空輪雙入掌中。上來發請乃至歡喜，令堅固而住，真言一七遍。

堅固真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅固真言曰：

oṃ va jra spho ṭa vaṃ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 oṃ va jra spho ṭa vaṃ

其手印相，智定二手相拍，便成堅固印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其手印相，智定二手相拍，便成堅固印。

次應灌沐本尊及己身。灌頂真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次應灌沐本尊及己身。灌頂真言曰：

oṃ va jra mo ka ṭaḥ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 oṃ va jra mo ka ṭaḥ

其手印相，以智手水輪與大空輪相捻，餘輪直竪按水器上，想沐浴本尊，以印灑尊及己身頂上。奉獻遏囉伽(二合)香水，想灌本尊頂，用此印并誦真言三七遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其手印相，以智手水輪與大空輪相捻，餘輪直竪按水器上，想沐浴本尊，以印灑尊及己身頂上。奉獻遏囉伽(二合)香水，想灌本尊頂，用此印并誦真言三七遍。

昧怛唎(二合)也菩薩修愈誐法奉獻本尊香花等品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昧怛唎(二合)也菩薩修愈誐法奉獻本尊香花等品第二

復次所有水陸所生香花、寶燈、塗香末香、燒香散花等，各以本尊真言加持一七遍，以用奉獻。先奉燒香。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次所有水陸所生香花、寶燈、塗香末香、燒香散花等，各以本尊真言加持一七遍，以用奉獻。先奉燒香。

奉獻燒香真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奉獻燒香真言曰：

oṃ va jra dhu pe aḥ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 oṃ va jra dhu pe aḥ

其手印相，以智定二手作金剛拳按其香爐上，持誦真言經二七遍，即成真實香雲，遍滿十方一切世界無所不至，廣作佛事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其手印相，以智定二手作金剛拳按其香爐上，持誦真言經二七遍，即成真實香雲，遍滿十方一切世界無所不至，廣作佛事。

次奉獻妙花。奉獻妙花真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次奉獻妙花。奉獻妙花真言曰：

oṃ va jra pū ṣpe oṃ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 oṃ va jra pū ṣpe oṃ

其手印相，以智定二手作金剛合掌，用加持誦真言經一七遍，即成真實寶花，滿十方世界，作大佛事，成寶花三昧耶身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其手印相，以智定二手作金剛合掌，用加持誦真言經一七遍，即成真實寶花，滿十方世界，作大佛事，成寶花三昧耶身。

次奉獻寶燈真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次奉獻寶燈真言曰：

oṃ va jra ni pe dīḥ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 oṃ va jra ni pe dīḥ

其手印相：以智定二手作金剛拳，竪二大空置於心上，持誦真言經一七遍，便成寶燈、香燈、莽尼寶燈、蘇燈、香花燈等，遍滿十方一切世界，普獻智燈供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其手印相：以智定二手作金剛拳，竪二大空置於心上，持誦真言經一七遍，便成寶燈、香燈、莽尼寶燈、蘇燈、香花燈等，遍滿十方一切世界，普獻智燈供養。

次奉獻塗香真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次奉獻塗香真言曰：

oṃ va jra ga nvo gaḥ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 oṃ va jra ga nvo gaḥ

其手印相，以智定二手覆掌散舒八輪，以右手大空輪押左大空輪上，持誦真言經一七遍，即同塗香三昧耶菩薩，遍周法界無所不至，供養一切諸佛菩薩摩訶薩。如上諸供養香花，燈，塗香等，皆同本三莽耶身無所不至。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其手印相，以智定二手覆掌散舒八輪，以右手大空輪押左大空輪上，持誦真言經一七遍，即同塗香三昧耶菩薩，遍周法界無所不至，供養一切諸佛菩薩摩訶薩。如上諸供養香花，燈，塗香等，皆同本三莽耶身無所不至。

次當歸依三寶，次當出罪懺悔，次當隨喜功德，次當勸請功德常住，次當發母地心，次當讚歎佛功德，次當讚歎發殊勝上願，次當運心供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次當歸依三寶，次當出罪懺悔，次當隨喜功德，次當勸請功德常住，次當發母地心，次當讚歎佛功德，次當讚歎發殊勝上願，次當運心供養。

其歸依三寶者，云：「願我從今身乃至當坐母地道場，歸依如來無上三身，歸依方廣大乘法藏(禮三拜)，歸依一切不退轉菩薩大有情眾(禮三拜)。」應當如是歸依三寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其歸依三寶者，云：「願我從今身乃至當坐母地道場，歸依如來無上三身，歸依方廣大乘法藏(禮三拜)，歸依一切不退轉菩薩大有情眾(禮三拜)。」應當如是歸依三寶。

其出罪懺悔者，云：「自從無始已來，乃至今日煩惱覆纏，又流浪生死，三種業障造罪無邊。今日誠心發露懺悔。」應當廣懺令使罪滅(禮三拜)。隨喜功德者，云：「三世如來及諸菩薩，為眾生故脩無量功德。所有功德，我當隨喜(禮三拜)。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其出罪懺悔者，云：「自從無始已來，乃至今日煩惱覆纏，又流浪生死，三種業障造罪無邊。今日誠心發露懺悔。」應當廣懺令使罪滅(禮三拜)。隨喜功德者，云：「三世如來及諸菩薩，為眾生故脩無量功德。所有功德，我當隨喜(禮三拜)。」

勸請常住者，云：「唯願諸佛久住於世間，依愈誐理趣無住空囉(二合)。復請轉大法輪，遍十方淨土。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勸請常住者，云：「唯願諸佛久住於世間，依愈誐理趣無住空囉(二合)。復請轉大法輪，遍十方淨土。」

發母地心者，始從今日乃至當坐正覺道場，誓發無上大母地心，誓度無量諸有情類，皆令免離生死苦海。今所發心，復當遠離我法二相，我法平等無自性故。應當知是發母地心，以真言加持，令母地心堅固不退。母地心不退堅固真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發母地心者，始從今日乃至當坐正覺道場，誓發無上大母地心，誓度無量諸有情類，皆令免離生死苦海。今所發心，復當遠離我法二相，我法平等無自性故。應當知是發母地心，以真言加持，令母地心堅固不退。母地心不退堅固真言曰：

oṃ bo dhi ci tta mu tma da yā mi 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 oṃ bo dhi ci tta mu tma da yā mi

其手印相，以智定二手作合掌金剛，以發母地心真言加持，誦一七遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其手印相，以智定二手作合掌金剛，以發母地心真言加持，誦一七遍。

次當讚歎者，云誦讚歎真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次當讚歎者，云誦讚歎真言曰：

ka ma la mo kha ka ma la lā ca na ka ma lā sa na ka ma la ha sta ka ma lā bhaṃ mo ni ka ma la ka ma la saṃ bha va sa ka la ma la kṣā la na mo stu te 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ka ma la mo kha ka ma la lā ca na ka ma lā sa na ka ma la ha sta ka ma lā bhaṃ mo ni ka ma la ka ma la saṃ bha va sa ka la ma la kṣā la na mo stu te

次當發勝上願者，云：「願諸眾生多饒財寶，悲常當勇施，具足智慧，常懷大忍，作善因緣，得宿命智，悲念有情。願諸眾生所生之處，獲如是種種勝事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次當發勝上願者，云：「願諸眾生多饒財寶，悲常當勇施，具足智慧，常懷大忍，作善因緣，得宿命智，悲念有情。願諸眾生所生之處，獲如是種種勝事。」

次當運心供養。以心運想水陸諸花無主所攝，遍滿虛空盡十方界。及以人天上妙塗香海雲、燒香海雲、燈明海雲，幢幡寶蓋、種種鼓樂、歌舞伎唱、真珠羅網、懸諸寶鈴、花鬘白拂、微妙磬鐸、寶繩羅網、如意寶珠、衣服之雲，天諸厨膳上妙香美、宮殿樓閣寶柱莊嚴、天諸嚴身頭冠瓔珞。如是愈𭔈運心遍滿虛空，以至誠心如是供養最為殊勝。是故行者以定心而行此法，運心供養，誦持真言及作手印，如上所想皆悉成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次當運心供養。以心運想水陸諸花無主所攝，遍滿虛空盡十方界。及以人天上妙塗香海雲、燒香海雲、燈明海雲，幢幡寶蓋、種種鼓樂、歌舞伎唱、真珠羅網、懸諸寶鈴、花鬘白拂、微妙磬鐸、寶繩羅網、如意寶珠、衣服之雲，天諸厨膳上妙香美、宮殿樓閣寶柱莊嚴、天諸嚴身頭冠瓔珞。如是愈𭔈運心遍滿虛空，以至誠心如是供養最為殊勝。是故行者以定心而行此法，運心供養，誦持真言及作手印，如上所想皆悉成就。

運心普通供養真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 運心普通供養真言曰：

oṃ sa rva thā khaṃ u dga te spho ra he maṃ ga ga na kaṃ svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 oṃ sa rva thā khaṃ u dga te spho ra he maṃ ga ga na kaṃ svā hā

其一手印相，以智定二手作金剛合掌，置於頂上，誦此真言經一七遍，即成就諸供養具。以真言及手印護身五處，又於手印上想一寶蓮花，花上想普通供養種子字撿字是也。如上所想，一一皆從此一字流出。以印置頂上，想字作黃金色，放五大色光明，名供養種子字門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其一手印相，以智定二手作金剛合掌，置於頂上，誦此真言經一七遍，即成就諸供養具。以真言及手印護身五處，又於手印上想一寶蓮花，花上想普通供養種子字撿字是也。如上所想，一一皆從此一字流出。以印置頂上，想字作黃金色，放五大色光明，名供養種子字門。

慈氏菩薩修瑜誐法持誦真言品第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈氏菩薩修瑜誐法持誦真言品第三

若欲求慈氏菩薩速證悉地，不變肉色身，面視慈氏，摩頂授記悟無生忍，入普現色身三昧者，以昧怛唎(二合)也菩薩法界印加持本尊及己身五支，便成悲氏真體。法界手印曰，交叉二地水輪於掌中，以二風幢各在火輪背，令頭著火輪甲下，以二大空竪捻二火輪上節文，其二火輪相離一寸半許，開二空輪來去即成。又慈氏菩薩以法身印真言加持本尊及愈𭔈者，加持五支，即成清淨法身。慈氏菩薩法身印曰，以地水二輪相叉屈入掌中，開二火輪，竪二風輪相背，屈二空輪雙押火中文，火開一寸半許，風幢來去，即是慈氏菩薩法身印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲求慈氏菩薩速證悉地，不變肉色身，面視慈氏，摩頂授記悟無生忍，入普現色身三昧者，以昧怛唎(二合)也菩薩法界印加持本尊及己身五支，便成悲氏真體。法界手印曰，交叉二地水輪於掌中，以二風幢各在火輪背，令頭著火輪甲下，以二大空竪捻二火輪上節文，其二火輪相離一寸半許，開二空輪來去即成。又慈氏菩薩以法身印真言加持本尊及愈𭔈者，加持五支，即成清淨法身。慈氏菩薩法身印曰，以地水二輪相叉屈入掌中，開二火輪，竪二風輪相背，屈二空輪雙押火中文，火開一寸半許，風幢來去，即是慈氏菩薩法身印。

慈氏菩薩根本真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈氏菩薩根本真言曰：

na maḥ ra tna tra yā ya na maḥ ā ryā va lo ki te śva rā ya bo dhi sa tvā ya ma hā sa tvā ya ma hā ka ro ṇi kā ya ta dya thā oṃ mai tri maitri mai tra ma na se mai tra saṃ bha ve mai trū dbha ve ma hā sa ma ya svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 na maḥ ra tna tra yā ya na maḥ ā ryā va lo ki te śva rā ya bo dhi sa tvā ya ma hā sa tvā ya ma hā ka ro ṇi kā ya ta dya thā oṃ mai tri maitri mai tra ma na se mai tra saṃ bha ve mai trū dbha ve ma hā sa ma ya svā hā

上件真言同兩印用之。以真言印加持本尊五支及愈誐者五處，即成法身。然後入大慈生心三昧耶，真言印即是本尊之體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上件真言同兩印用之。以真言印加持本尊五支及愈誐者五處，即成法身。然後入大慈生心三昧耶，真言印即是本尊之體。

次觀本尊慈氏菩薩住發生普遍大悲心三昧耶。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次觀本尊慈氏菩薩住發生普遍大悲心三昧耶。真言曰：

na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ a ji taṃ ja ya sa rva sa tvā śa ya nu ga ta svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ a ji taṃ ja ya sa rva sa tvā śa ya nu ga ta svā hā

其心手印相，以智定二手虛心合掌，以二風輪屈在二火輪下，餘如依舊。以印加持五支，即成慈氏菩薩真身。以印印本尊及愈𭔈者五處，然後執數珠合掌頂戴，兩手當心執珠念誦觀本尊，心上圓明中布列本尊真言字，一一分明皆放火光，逐日轉之。如下圖。觀a遏字變成法界塔，在於圓明中，又轉變塔成慈氏本尊身。即此尊身即是愈𭔈者身。是故三密轉成三身，故以心置心、以心觀心，如實知自心，即是母地心，初發心時便成正覺。此心發時，便成普現色身三昧耶身。如是住心安布字輪，輪轉字輪了了分明，從愈𭔈者口出一一真言字，安布本尊心月輪中。從本尊心圓明中流出真言字，入愈𬿠者頂上，遍諸毛孔流出甘露乳光三昧耶。即此三昧耶變成大圓明。修愈𭔈者在其中心，如是觀之為限。先觀圓明中心a遏字名種子，即是本尊身，然後誦真言。或觀己身即是本尊坐於大圓明中，自心上復置圓明，如上安布真言輪，轉漸廣大遍周法界為一體性。從愈𭔈者心圓明中流出a遏字，入本尊心圓明上；從本尊心圓明上流出a遏字，入愈誐者心中。如是漸漸澄濾即同一體，一一字皆成諸戒定慧解脫三昧耶形像。又本尊心圓明上a遏字變成本尊身，觀修愈誐者頂上；又修愈誐者心圓明上a遏字變成修愈誐者身，觀本尊頂上；如是展轉周遍法界，成無盡法界普現色身三昧耶身。以真言輪安布輪轉至於乏極，常作如是觀，若念誦欲畢漸漸少。復還本身，以真言印加持五支，然後復從初供養香花遏囉伽(二合)等真言手印，一一如法次第廣作，發弘誓願、出罪、迴向等，一依如初方便廣作發露懺悔等，盡力而作了，然後隨意。本尊依前，運想七寶階道，從道場所出於都史陀天宮善法堂珊瑚殿上，以車輅奉送慈氏菩薩并諸眷屬、無量天眾圍繞而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其心手印相，以智定二手虛心合掌，以二風輪屈在二火輪下，餘如依舊。以印加持五支，即成慈氏菩薩真身。以印印本尊及愈𭔈者五處，然後執數珠合掌頂戴，兩手當心執珠念誦觀本尊，心上圓明中布列本尊真言字，一一分明皆放火光，逐日轉之。如下圖。觀a遏字變成法界塔，在於圓明中，又轉變塔成慈氏本尊身。即此尊身即是愈𭔈者身。是故三密轉成三身，故以心置心、以心觀心，如實知自心，即是母地心，初發心時便成正覺。此心發時，便成普現色身三昧耶身。如是住心安布字輪，輪轉字輪了了分明，從愈𭔈者口出一一真言字，安布本尊心月輪中。從本尊心圓明中流出真言字，入愈𬿠者頂上，遍諸毛孔流出甘露乳光三昧耶。即此三昧耶變成大圓明。修愈𭔈者在其中心，如是觀之為限。先觀圓明中心a遏字名種子，即是本尊身，然後誦真言。或觀己身即是本尊坐於大圓明中，自心上復置圓明，如上安布真言輪，轉漸廣大遍周法界為一體性。從愈𭔈者心圓明中流出a遏字，入本尊心圓明上；從本尊心圓明上流出a遏字，入愈誐者心中。如是漸漸澄濾即同一體，一一字皆成諸戒定慧解脫三昧耶形像。又本尊心圓明上a遏字變成本尊身，觀修愈誐者頂上；又修愈誐者心圓明上a遏字變成修愈誐者身，觀本尊頂上；如是展轉周遍法界，成無盡法界普現色身三昧耶身。以真言輪安布輪轉至於乏極，常作如是觀，若念誦欲畢漸漸少。復還本身，以真言印加持五支，然後復從初供養香花遏囉伽(二合)等真言手印，一一如法次第廣作，發弘誓願、出罪、迴向等，一依如初方便廣作發露懺悔等，盡力而作了，然後隨意。本尊依前，運想七寶階道，從道場所出於都史陀天宮善法堂珊瑚殿上，以車輅奉送慈氏菩薩并諸眷屬、無量天眾圍繞而去。

奉送本尊真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奉送本尊真言曰：

oṃ va jra mo kṣa muḥ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 oṃ va jra mo kṣa muḥ

其解界送本尊印者，以智定二手相又作金剛拳，向頂上解散，是名能所結界解之，亦能成辦發遣奉送本尊等。隨意送本尊已，重更結護道場兼護己身印。又略觀己身為本尊身，於大圓明中而住坐。復觀自心圓明中a遏字無生之義。若乏困後，任出道場作諸事業，以木印塔印沙印水等，或浴洗像接人十事，轉讀三乘昧怛囉(二合)也經及慈氏本願經、大鉢囉(二合)𭋵經，乃至本尊法等。每日三時，念誦作法觀行等事。言三時者，從後夜至齋時、從午時至未時、從初夜至三更。常作如是不得間斷即障生也。所說真言有八種義：一者真如性一體之義，所謂無生無滅、無來無去、離言離相、言語道斷、心行寂滅，本來淨故。二者隨想流出相成義。何以故？以性淨故、應化相應義故。三者加被護念義。何以故？以四種不可思議力故，所謂業力、佛力、真言力、藥力等護念成熟。四者隨諸眾生所求不同義。何以故？本願如神藥，隨服應念成就故。五者慈悲義。何以故？慈悲證此法故。六者以佛願度有情義。何以故？隨心應像故。七者以諸菩薩度有情義。八者一切諸佛不思議義。何以故？真言不思議力，亦成無上不思議果故。恒具八義，常順真言如意法，如寶珠所求皆得，有相無相悉地皆得成就故。是故名為真。以真無言，如言如相是真言也。手印相者，謂誓教法。即如國王勅級印文驗，隨所行處無人敢違乖。承此如來誓教法印亦復如是，一切凡聖及諸天龍惡魔鬼神皆不能違越。又復如奉勅使一人去，雖有愆過，以奉進止，無人敢違。此如來教勅亦復如是。等諸佛教慈氏甚深法印，即以在凡夫不知不覺，雖有少分不順法處，以此法力諸聖加被漸離煩惱，隨此法印隨所作處，乃至諸佛及諸佛金剛必不敢違越，何況天人諸鬼神等。復次此法如神藥樹，隨觸及取即離諸病，及身騰空飛往隨意自在。此法亦然，以法力加被，同證自在如聖本尊，是故名為法教印也。復次若有善男子善女人，若依此法印行持供養，從此生已乃至成佛，永離下道所生之處，更不墮落三惡道處。以法印加被故恒為護念，令斷煩惱漸證彼岸也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其解界送本尊印者，以智定二手相又作金剛拳，向頂上解散，是名能所結界解之，亦能成辦發遣奉送本尊等。隨意送本尊已，重更結護道場兼護己身印。又略觀己身為本尊身，於大圓明中而住坐。復觀自心圓明中a遏字無生之義。若乏困後，任出道場作諸事業，以木印塔印沙印水等，或浴洗像接人十事，轉讀三乘昧怛囉(二合)也經及慈氏本願經、大鉢囉(二合)𭋵經，乃至本尊法等。每日三時，念誦作法觀行等事。言三時者，從後夜至齋時、從午時至未時、從初夜至三更。常作如是不得間斷即障生也。所說真言有八種義：一者真如性一體之義，所謂無生無滅、無來無去、離言離相、言語道斷、心行寂滅，本來淨故。二者隨想流出相成義。何以故？以性淨故、應化相應義故。三者加被護念義。何以故？以四種不可思議力故，所謂業力、佛力、真言力、藥力等護念成熟。四者隨諸眾生所求不同義。何以故？本願如神藥，隨服應念成就故。五者慈悲義。何以故？慈悲證此法故。六者以佛願度有情義。何以故？隨心應像故。七者以諸菩薩度有情義。八者一切諸佛不思議義。何以故？真言不思議力，亦成無上不思議果故。恒具八義，常順真言如意法，如寶珠所求皆得，有相無相悉地皆得成就故。是故名為真。以真無言，如言如相是真言也。手印相者，謂誓教法。即如國王勅級印文驗，隨所行處無人敢違乖。承此如來誓教法印亦復如是，一切凡聖及諸天龍惡魔鬼神皆不能違越。又復如奉勅使一人去，雖有愆過，以奉進止，無人敢違。此如來教勅亦復如是。等諸佛教慈氏甚深法印，即以在凡夫不知不覺，雖有少分不順法處，以此法力諸聖加被漸離煩惱，隨此法印隨所作處，乃至諸佛及諸佛金剛必不敢違越，何況天人諸鬼神等。復次此法如神藥樹，隨觸及取即離諸病，及身騰空飛往隨意自在。此法亦然，以法力加被，同證自在如聖本尊，是故名為法教印也。復次若有善男子善女人，若依此法印行持供養，從此生已乃至成佛，永離下道所生之處，更不墮落三惡道處。以法印加被故恒為護念，令斷煩惱漸證彼岸也。

青龍寺山林院一切經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 青龍寺山林院一切經

昧旦唎(二合)也菩薩略修愈誐入法界五大觀門品異本卷上(上青龍等九字，此下夾注) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昧旦唎(二合)也菩薩略修愈誐入法界五大觀門品異本卷上(上青龍等九字，此下夾注)