不空羂索神變真言經卷第二十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不空羂索神變真言經卷第二十九

大唐天竺三藏菩提流志譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐天竺三藏菩提流志譯

灌頂曼拏羅品第六十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 灌頂曼拏羅品第六十九

爾時清淨蓮華明王得諸如來作灌頂已，繞佛三匝，却於佛前合掌恭敬一面而立。覆復低頭思惟：「如來何不加我一切諸佛金剛種族曼拏羅印三昧耶？」爾時釋迦牟尼如來知心所念，即說不空金剛灌頂真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時清淨蓮華明王得諸如來作灌頂已，繞佛三匝，却於佛前合掌恭敬一面而立。覆復低頭思惟：「如來何不加我一切諸佛金剛種族曼拏羅印三昧耶？」爾時釋迦牟尼如來知心所念，即說不空金剛灌頂真言曰：

「唵(喉中擡聲引呼)(一) 㫊暮伽(上)曼拏攞(二) 鉢頭(二合)摩鼻曬迦(斤邏反)(三) 麼抳跋馹𭋺(四) 薩嚩嚲詑誐跢鼻曬鷄(五) 𤙖(六)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(喉中擡聲引呼)(一) 㫊暮伽(上)曼拏攞(二) 鉢頭(二合)摩鼻曬迦(斤邏反)(三) 麼抳跋馹𭋺(四) 薩嚩嚲詑誐跢鼻曬鷄(五) 𤙖(六)」

爾時如來演斯真言時，以大神力，十方三千大千諸佛世界大地一時變成金剛壇地，方圓光皎周重界位，涌現一切如來種族、蓮華種族、金剛種族、摩尼種族，所有一切廣大解脫曼拏羅印三昧耶會種種形像一時顯現，亦現一切天神各自大小善根威力種種身相真言壇印三昧耶一切神變，亦現不思議不空羂索心王種族一切三昧耶種種神變，一時具授清淨蓮華明王，大曼拏羅印三昧耶中盡顯現之。爾時釋迦牟尼如來謂執金剛祕密主菩薩摩訶薩言：「今此真言，若有精勤恒起無量大慈悲心佛瑜伽觀，如法誦持此金剛灌頂真言千萬遍者，當入十方一切剎土三世一切如來大蓮華灌頂曼拏羅會，當入十方一切剎土三世一切如來大摩尼寶蓮華灌頂曼拏羅會，十方一切剎土三世一切如來於其夢中示妙色身大曼拏羅宮殿種種神變、三十三天一切天神神變、明王曼拏羅神變。復次夢見一切如來種族大曼拏羅、蓮華種族大曼拏羅、金剛種族大曼拏羅、摩尼種族大曼拏羅，不空羂索心王廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶，毘盧遮那如來法身大悲出生藏曼拏羅印三昧耶，種種種族僕從曼拏羅印三昧耶一切神變。復次夢見一切菩薩所有因地發行行化，乃至菩提轉大法輪摧諸魔軍。復次夢見十方一切剎土三世一切如來大灌頂曼拏羅會，得諸如來為授一切最勝大灌頂曼拏羅三昧耶。真言者夢中身心歡喜倍增精勇，得此不空羂索心王廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶灌頂三摩地時，諸如來一時讚言：『善哉善哉！真言者！汝今得我十方一切剎土三世一切如來等用大灌頂三昧耶，得入十方一切剎土三世一切如來大灌頂祕密壇會，為諸如來大法王子。』一切法光一時照明，忽便覺悟獲大功德，一切天人種種稱讚而為第一。若善男子善女人等求大福蘊成熟善根者，每日以華鬘頭冠或諸妙綺袈裟衣服加持一千八遍，貫戴佛上、觀世音菩薩上作大供養，真言威力則令十方一切剎土三世一切諸佛菩薩各各貫戴七寶天冠袈裟衣服。彼諸華冠袈裟衣服，各放無量百千光明，展轉供養十方一切剎土三世一切諸佛菩薩摩訶薩眾，皆以光明而自莊嚴。作斯供養，譡以諸珍百味飲食供養十方一切剎土三世一切諸佛菩薩摩訶薩、一切天神，亦當供養一切大灌頂曼拏羅會。又得銷鑠身口意業一切罪障，得大福聚善根成就，所往之處恒無障礙，為人恭敬所出言詞，如旃檀香人皆愛仰。若常精勤誦持真言不曾間廢，口氣香潔如欝鉢羅華香，得諸願滿，命不中夭無諸惱疾，摧伏一切毘那夜迦，藥叉、羅剎信向護持。觀世音菩薩摩訶薩明王觀察擁護，得作一切大曼拏羅阿闍梨，復得成就不空最勝曼拏羅三昧耶。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時如來演斯真言時，以大神力，十方三千大千諸佛世界大地一時變成金剛壇地，方圓光皎周重界位，涌現一切如來種族、蓮華種族、金剛種族、摩尼種族，所有一切廣大解脫曼拏羅印三昧耶會種種形像一時顯現，亦現一切天神各自大小善根威力種種身相真言壇印三昧耶一切神變，亦現不思議不空羂索心王種族一切三昧耶種種神變，一時具授清淨蓮華明王，大曼拏羅印三昧耶中盡顯現之。爾時釋迦牟尼如來謂執金剛祕密主菩薩摩訶薩言：「今此真言，若有精勤恒起無量大慈悲心佛瑜伽觀，如法誦持此金剛灌頂真言千萬遍者，當入十方一切剎土三世一切如來大蓮華灌頂曼拏羅會，當入十方一切剎土三世一切如來大摩尼寶蓮華灌頂曼拏羅會，十方一切剎土三世一切如來於其夢中示妙色身大曼拏羅宮殿種種神變、三十三天一切天神神變、明王曼拏羅神變。復次夢見一切如來種族大曼拏羅、蓮華種族大曼拏羅、金剛種族大曼拏羅、摩尼種族大曼拏羅，不空羂索心王廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶，毘盧遮那如來法身大悲出生藏曼拏羅印三昧耶，種種種族僕從曼拏羅印三昧耶一切神變。復次夢見一切菩薩所有因地發行行化，乃至菩提轉大法輪摧諸魔軍。復次夢見十方一切剎土三世一切如來大灌頂曼拏羅會，得諸如來為授一切最勝大灌頂曼拏羅三昧耶。真言者夢中身心歡喜倍增精勇，得此不空羂索心王廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶灌頂三摩地時，諸如來一時讚言：『善哉善哉！真言者！汝今得我十方一切剎土三世一切如來等用大灌頂三昧耶，得入十方一切剎土三世一切如來大灌頂祕密壇會，為諸如來大法王子。』一切法光一時照明，忽便覺悟獲大功德，一切天人種種稱讚而為第一。若善男子善女人等求大福蘊成熟善根者，每日以華鬘頭冠或諸妙綺袈裟衣服加持一千八遍，貫戴佛上、觀世音菩薩上作大供養，真言威力則令十方一切剎土三世一切諸佛菩薩各各貫戴七寶天冠袈裟衣服。彼諸華冠袈裟衣服，各放無量百千光明，展轉供養十方一切剎土三世一切諸佛菩薩摩訶薩眾，皆以光明而自莊嚴。作斯供養，譡以諸珍百味飲食供養十方一切剎土三世一切諸佛菩薩摩訶薩、一切天神，亦當供養一切大灌頂曼拏羅會。又得銷鑠身口意業一切罪障，得大福聚善根成就，所往之處恒無障礙，為人恭敬所出言詞，如旃檀香人皆愛仰。若常精勤誦持真言不曾間廢，口氣香潔如欝鉢羅華香，得諸願滿，命不中夭無諸惱疾，摧伏一切毘那夜迦，藥叉、羅剎信向護持。觀世音菩薩摩訶薩明王觀察擁護，得作一切大曼拏羅阿闍梨，復得成就不空最勝曼拏羅三昧耶。」

不空摩尼供養真言品第七十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不空摩尼供養真言品第七十

爾時清淨蓮華明王授斯廣大神通一切大曼拏羅印三昧耶已，合掌恭敬繞佛三匝，前禮雙足，還坐本座。合掌瞻仰觀世音菩薩摩訶薩，念言：「尊者何不與我不空供養一切如來摩尼金剛灌頂曼拏羅神通三昧耶？」爾時觀世音菩薩摩訶薩見是廣大神通一切大曼拏羅印三昧耶神變威德，滿十方剎一時出現授清淨蓮華明王已，即說不空摩尼供養真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時清淨蓮華明王授斯廣大神通一切大曼拏羅印三昧耶已，合掌恭敬繞佛三匝，前禮雙足，還坐本座。合掌瞻仰觀世音菩薩摩訶薩，念言：「尊者何不與我不空供養一切如來摩尼金剛灌頂曼拏羅神通三昧耶？」爾時觀世音菩薩摩訶薩見是廣大神通一切大曼拏羅印三昧耶神變威德，滿十方剎一時出現授清淨蓮華明王已，即說不空摩尼供養真言曰：

「唵(喉中擡聲引呼)(一) 㫊暮伽(上)布惹麼抳(二) 鉢頭(二合)麼跋馹𭋺(三) 嚲詑誐跢(四) 弭盧枳諦(五) 縒漫多(上)跛(二合)囉縒囉(上)𤙖(七)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(喉中擡聲引呼)(一) 㫊暮伽(上)布惹麼抳(二) 鉢頭(二合)麼跋馹𭋺(三) 嚲詑誐跢(四) 弭盧枳諦(五) 縒漫多(上)跛(二合)囉縒囉(上)𤙖(七)」

爾時觀世音菩薩摩訶薩演斯真言時，於虛空中一時顯現無量無邊種種神通廣大威德，一切天諸供養之物，一切不空如來種種廣大神通真言明王大曼拏羅神變莊嚴三昧耶，亦皆出現，授與清淨蓮華明王大曼拏羅印三昧耶中盡顯現之。量等十方一切佛剎，靉靆彌雨不可說曼陀羅華、摩訶曼陀羅華、曼殊沙華、摩訶曼殊沙華、鉢頭摩華、拘物頭華、奔拏李迦華、宮殿樓閣、種種臺榭、華冠瓔珞、一切莊嚴具海雲、雨不可說種種七寶眾華、宮殿樓閣、種種臺榭、華冠瓔珞、一切莊嚴具海雲，雨不可說娑羅寶華、瞻蔔迦寶華、阿底木多迦寶華、榆禰迦寶華、蘇曼那寶華、宮殿樓閣、種種臺榭、華冠瓔珞、一切莊嚴具海雲，雨不可說水陸山林一切種華、宮殿樓閣、種種臺榭、華冠瓔珞、一切莊嚴具海雲，雨不可說種種國土一切寶飾衣服色相海雲，雨不可說種種七寶頭冠瓔珞、釵璫環釧海雲，雨不可說種種剎土一切天諸雜寶衣服、宮殿樓閣、種種臺榭海雲，雨不可說一切色相迦詩迦衣服、宮殿樓閣、種種臺榭海雲，雨不可說種種色相繒帛衣服、宮殿樓閣、種種臺榭海雲，雨不可說種種七寶妙莊嚴具海雲，雨不可說金繩七寶間雜瓔珞莊飾海雲，雨不可說金縷袈裟衣服海雲，雨不可說半滿月色光衣服、日初出色光衣服、吠瑠璃色光衣服、紺瑠璃色光衣服及種種色光衣服海雲，雨不可說種種牛頭栴檀香、沈水香、一切天諸塗香末香及無量億種香海雲，雨不可說寶幢幡蓋，真珠網縵，眾寶鈴鐸海雲，雨不可說酥合香油燈樹、瞻蔔迦香油燈樹、優曼那香油燈樹、蘇曼那香油燈樹、阿底木多迦香油燈樹、沈水香油燈樹、白栴檀香油燈樹及種種香油燈樹海雲，雨不可說一切天諸甘露百味飲食海雲，雨不可說一切諸天種種音樂歌詠讚唄海雲。如是不可說種種供養一切色相莊嚴海雲，皆具無量光明色相，種種莊嚴甚可愛樂，溥雨十方一切剎土一切如來種族祕密曼拏羅會，及諸所有轉法輪會，廣大供養一切諸佛一切菩薩摩訶薩會。一切執金剛菩薩摩訶薩、一切天神、一切真言明神、一切使神，皆作無量無邊周匝供養海雲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時觀世音菩薩摩訶薩演斯真言時，於虛空中一時顯現無量無邊種種神通廣大威德，一切天諸供養之物，一切不空如來種種廣大神通真言明王大曼拏羅神變莊嚴三昧耶，亦皆出現，授與清淨蓮華明王大曼拏羅印三昧耶中盡顯現之。量等十方一切佛剎，靉靆彌雨不可說曼陀羅華、摩訶曼陀羅華、曼殊沙華、摩訶曼殊沙華、鉢頭摩華、拘物頭華、奔拏李迦華、宮殿樓閣、種種臺榭、華冠瓔珞、一切莊嚴具海雲、雨不可說種種七寶眾華、宮殿樓閣、種種臺榭、華冠瓔珞、一切莊嚴具海雲，雨不可說娑羅寶華、瞻蔔迦寶華、阿底木多迦寶華、榆禰迦寶華、蘇曼那寶華、宮殿樓閣、種種臺榭、華冠瓔珞、一切莊嚴具海雲，雨不可說水陸山林一切種華、宮殿樓閣、種種臺榭、華冠瓔珞、一切莊嚴具海雲，雨不可說種種國土一切寶飾衣服色相海雲，雨不可說種種七寶頭冠瓔珞、釵璫環釧海雲，雨不可說種種剎土一切天諸雜寶衣服、宮殿樓閣、種種臺榭海雲，雨不可說一切色相迦詩迦衣服、宮殿樓閣、種種臺榭海雲，雨不可說種種色相繒帛衣服、宮殿樓閣、種種臺榭海雲，雨不可說種種七寶妙莊嚴具海雲，雨不可說金繩七寶間雜瓔珞莊飾海雲，雨不可說金縷袈裟衣服海雲，雨不可說半滿月色光衣服、日初出色光衣服、吠瑠璃色光衣服、紺瑠璃色光衣服及種種色光衣服海雲，雨不可說種種牛頭栴檀香、沈水香、一切天諸塗香末香及無量億種香海雲，雨不可說寶幢幡蓋，真珠網縵，眾寶鈴鐸海雲，雨不可說酥合香油燈樹、瞻蔔迦香油燈樹、優曼那香油燈樹、蘇曼那香油燈樹、阿底木多迦香油燈樹、沈水香油燈樹、白栴檀香油燈樹及種種香油燈樹海雲，雨不可說一切天諸甘露百味飲食海雲，雨不可說一切諸天種種音樂歌詠讚唄海雲。如是不可說種種供養一切色相莊嚴海雲，皆具無量光明色相，種種莊嚴甚可愛樂，溥雨十方一切剎土一切如來種族祕密曼拏羅會，及諸所有轉法輪會，廣大供養一切諸佛一切菩薩摩訶薩會。一切執金剛菩薩摩訶薩、一切天神、一切真言明神、一切使神，皆作無量無邊周匝供養海雲。

爾時觀世音菩薩摩訶薩謂執金剛祕密主菩薩摩訶薩言：「此摩尼供養真言，若常晨朝法瑜伽觀，觀自在相誦持供養，滿千萬遍不間廢者，長得如法不可說一切供養海雲廣大功德。如是真言具有種種神通，如摩尼樹能出無量種種最勝上物海雲，常無斷盡。如是真言，是觀世音菩薩摩訶薩心神通力大幻化三昧耶加被出現，與真言者不思議界最勝福聚，作大父母拔眾苦際，滿諸意願除諸厭蠱呪詛厄難，一切吉祥福德勝願日日增長，警覺十方一切諸佛菩薩摩訶薩眾，安慰十方一切菩薩摩訶薩等，召集一切曼拏羅天神，示現一切如來祕密曼拏羅印三昧耶，召集一切天龍八部種種神鬼，摧伏一切藥叉、羅剎、毘那夜迦，除諸有情種種怖懼，得大解脫為歸依處。持此真言者，不齋與齋，無梵行者與持梵行，不清淨者與等清淨，不依法者與等依法，不寂靜者與等寂靜，不行正法與行正法，不安隱者與得安隱，貧者與寶，裸者與衣，飢者與食，渴者與飲，失道者與道，短命者與等長命，眼未淨者與於眼淨，聾者與聽，憂惱者與除憂惱，失念者與於正念，樂惡法者與於善法，不修布施與得布施，不修淨戒與得淨戒，不修忍辱與得忍辱，不修精進與得精進，不修靜慮與得靜慮，不修般若與得般若，未授三昧耶與授三昧耶，未授手印與授手印，未得真言明與得真言明，住邪道者得住正道，無菩提善根與菩提善根，未越生死大海與越生死大海，住黑闇障與破黑闇障，垢障纏者與解垢障，有無間業與破無間業，未得涅槃得大涅槃，未得受記與於受記，未獲善夢與得善夢，癩疾得除病者得差，不調柔者與於調柔，種族未集會者與等集會，無光明者與等光明，失國位者與等國位，有怨念者令發慈心，多婬欲者與除婬欲，多瞋恚者與除瞋恚，為他輕賤與得尊敬，未遇佛菩薩與遇佛菩薩，未聞正法與聞正法，不樂恭敬供養得樂恭敬供養，不具六根等具六根，未見佛菩薩與見佛菩薩，一切天神不攝受者與得一切天神攝受。執金剛祕密主菩薩摩訶薩！如是獲大無邊功德者，皆是不空摩尼供養真言。是觀世音菩薩摩訶薩為當利益一切有情，說此摩尼供養真言，廣雨種種寶色海雲，供養十方一切剎土一切諸佛菩薩摩訶薩種種種族曼拏羅三昧耶會，恒一切處示現三世一切如來最勝祕密曼拏羅印三昧耶種種神變一切悉地三昧耶作大供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時觀世音菩薩摩訶薩謂執金剛祕密主菩薩摩訶薩言：「此摩尼供養真言，若常晨朝法瑜伽觀，觀自在相誦持供養，滿千萬遍不間廢者，長得如法不可說一切供養海雲廣大功德。如是真言具有種種神通，如摩尼樹能出無量種種最勝上物海雲，常無斷盡。如是真言，是觀世音菩薩摩訶薩心神通力大幻化三昧耶加被出現，與真言者不思議界最勝福聚，作大父母拔眾苦際，滿諸意願除諸厭蠱呪詛厄難，一切吉祥福德勝願日日增長，警覺十方一切諸佛菩薩摩訶薩眾，安慰十方一切菩薩摩訶薩等，召集一切曼拏羅天神，示現一切如來祕密曼拏羅印三昧耶，召集一切天龍八部種種神鬼，摧伏一切藥叉、羅剎、毘那夜迦，除諸有情種種怖懼，得大解脫為歸依處。持此真言者，不齋與齋，無梵行者與持梵行，不清淨者與等清淨，不依法者與等依法，不寂靜者與等寂靜，不行正法與行正法，不安隱者與得安隱，貧者與寶，裸者與衣，飢者與食，渴者與飲，失道者與道，短命者與等長命，眼未淨者與於眼淨，聾者與聽，憂惱者與除憂惱，失念者與於正念，樂惡法者與於善法，不修布施與得布施，不修淨戒與得淨戒，不修忍辱與得忍辱，不修精進與得精進，不修靜慮與得靜慮，不修般若與得般若，未授三昧耶與授三昧耶，未授手印與授手印，未得真言明與得真言明，住邪道者得住正道，無菩提善根與菩提善根，未越生死大海與越生死大海，住黑闇障與破黑闇障，垢障纏者與解垢障，有無間業與破無間業，未得涅槃得大涅槃，未得受記與於受記，未獲善夢與得善夢，癩疾得除病者得差，不調柔者與於調柔，種族未集會者與等集會，無光明者與等光明，失國位者與等國位，有怨念者令發慈心，多婬欲者與除婬欲，多瞋恚者與除瞋恚，為他輕賤與得尊敬，未遇佛菩薩與遇佛菩薩，未聞正法與聞正法，不樂恭敬供養得樂恭敬供養，不具六根等具六根，未見佛菩薩與見佛菩薩，一切天神不攝受者與得一切天神攝受。執金剛祕密主菩薩摩訶薩！如是獲大無邊功德者，皆是不空摩尼供養真言。是觀世音菩薩摩訶薩為當利益一切有情，說此摩尼供養真言，廣雨種種寶色海雲，供養十方一切剎土一切諸佛菩薩摩訶薩種種種族曼拏羅三昧耶會，恒一切處示現三世一切如來最勝祕密曼拏羅印三昧耶種種神變一切悉地三昧耶作大供養。」

祈雨法品第七十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 祈雨法品第七十一

復誥執金剛祕密主菩薩摩訶薩言：「若天旱時，持真言者清潔沐浴、著淨衣服，當靜寂默，於諸有情發大悲心，舍利塔前、或佛殿中、或高樓上、或高山上、或大林中、或園苑中、或蓮池邊、或龍湫邊、或王宮殿中、或天祠中、或神廟中，簡擇勝地作四肘壇，以瞿摩夷、黃土泥塗飾壇上，復以白栴檀香泥塗飾壇上。規郭界院，開廓四門，遍畫海水。內院中心加持欝金香泥畫大龍王，狀如天神顏貌熙怡，面西，如法結加趺坐，一手掌寶珠、一手把龍索印，其神頭上出九龍頭。四面四角圖諸小龍而為僕從，頭皆向內瞻輔龍王。外院四角畫不空羂索印。四面圖畫種種諸印，繞火光焰。皆蓮臺上如法畫之。以諸飲食、乳酪、酥蜜、沙糠漿、石蜜漿、種種華香敷設供養。外四角置香水瓮，口插諸華枝葉。四門香罏，燒斯龍香供養一切，結護請召。四門作法，每時先誦母陀羅尼真言祕密心真言七遍，次奮怒王真言，次廣大明王央俱捨真言，次大可畏明王央俱捨真言，次清淨蓮華明王央俱捨真言，各誦三遍，摩尼供養真言一千八遍，呼召龍王并龍僕從，加持作法令降甘雨。」而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復誥執金剛祕密主菩薩摩訶薩言：「若天旱時，持真言者清潔沐浴、著淨衣服，當靜寂默，於諸有情發大悲心，舍利塔前、或佛殿中、或高樓上、或高山上、或大林中、或園苑中、或蓮池邊、或龍湫邊、或王宮殿中、或天祠中、或神廟中，簡擇勝地作四肘壇，以瞿摩夷、黃土泥塗飾壇上，復以白栴檀香泥塗飾壇上。規郭界院，開廓四門，遍畫海水。內院中心加持欝金香泥畫大龍王，狀如天神顏貌熙怡，面西，如法結加趺坐，一手掌寶珠、一手把龍索印，其神頭上出九龍頭。四面四角圖諸小龍而為僕從，頭皆向內瞻輔龍王。外院四角畫不空羂索印。四面圖畫種種諸印，繞火光焰。皆蓮臺上如法畫之。以諸飲食、乳酪、酥蜜、沙糠漿、石蜜漿、種種華香敷設供養。外四角置香水瓮，口插諸華枝葉。四門香罏，燒斯龍香供養一切，結護請召。四門作法，每時先誦母陀羅尼真言祕密心真言七遍，次奮怒王真言，次廣大明王央俱捨真言，次大可畏明王央俱捨真言，次清淨蓮華明王央俱捨真言，各誦三遍，摩尼供養真言一千八遍，呼召龍王并龍僕從，加持作法令降甘雨。」而說頌曰：

「那伽龍華安悉香， 二各一百八兩重， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那伽龍華安悉香， 二各一百八兩重，

多誐羅香茅香根， 二各三兩上好者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多誐羅香茅香根， 二各三兩上好者，

白栴檀香數四兩， 白芥子量取二兩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白栴檀香數四兩， 白芥子量取二兩，

真言加持百八遍， 擣治石蜜而和合。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真言加持百八遍， 擣治石蜜而和合。

龍王臍上置王罏， 燒焯此香當供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍王臍上置王罏， 燒焯此香當供養，

供養真言遍遍後， 稱娑伽羅龍王名， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養真言遍遍後， 稱娑伽羅龍王名，

或稱難陀龍王名， 優鉢難香龍王名， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或稱難陀龍王名， 優鉢難香龍王名，

或婆修吉龍王名， 或德叉迦龍王名， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或婆修吉龍王名， 或德叉迦龍王名，

或紺畝囉龍王名， 或婆嚕拏龍王名， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或紺畝囉龍王名， 或婆嚕拏龍王名，

或摩那斯龍王名， 翳邏鉢怛囉龍王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或摩那斯龍王名， 翳邏鉢怛囉龍王，

參曼多跛哩迦囉， 掣怛囉龍王名號(上二句是一龍王名)， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 參曼多跛哩迦囉， 掣怛囉龍王名號(上二句是一龍王名)，

此諸龍名隨稱一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此諸龍名隨稱一。

是真言者每先稱， 如是諸龍名字等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是真言者每先稱， 如是諸龍名字等，

高聲白言我今為， 贍部洲界眾生類， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 高聲白言我今為， 贍部洲界眾生類，

溥遍乞請大甘雨， 願諸龍王領眷屬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 溥遍乞請大甘雨， 願諸龍王領眷屬，

贍部洲降大甘雨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贍部洲降大甘雨。」

「每時燒香如法請白，攥白芥子一加持稱龍王名一打龍王心上。若一日打則二日雨，若二日打則三日雨，若三日打則七日雨。三日七日，決定方圓千踰繕那降大甘雨。又以白㲲或以絹上方圓一肘，畫青身觀世音菩薩，面目瞋色，身有四臂，首戴寶冠，冠有化佛。一手持曲鉞刀、一手執三叉戟、一手執羂索、一手執蓮華。以諸衣服、寶珠瓔珞、耳璫鐶釧而莊嚴之。身圓光焰，結加趺坐寶蓮華座。蓮華下畫大水池，水中畫種種色蓮華。菩薩兩側畫大龍王，狀如天神，長跪合掌瞻仰菩薩，各於頭上有九龍頭。置像壇中，像面向西。每日對像法瑜伽觀，把白芥子一加持一打左右龍王，各一千八下，三日七日；縱旱千年，作斯法者勅其龍王必降大雨。若惡風雹雨數起災者，高山頂上或仰樓上安置像，面向起方。像前誦摩尼供養真言一千八遍，即便遣移惡風雹雨大山海下。又法於龍湫沜作四肘壇，如法泥塗，置像壇中。像前加持七枚歡喜團一千八遍，擲置湫中，準前稱龍王名，誦念真言一千八遍，則得龍王變作童子，半身出現合掌禮像，白真言者：『今何所作？』真言者答：『龍當溥觀此贍部洲。』則便遍觀。童子觀時，復便報言：『所有世間吉不吉事盡皆說之。』重復告言：『為我溥遍贍部洲中降大甘雨，令諸苗稼溥大滋澤，一切眾生得大安樂。』是時童子白真言者：『與我延年甘露上藥。』真言者語：『汝當受取延年七藥。』於時童子向真言者合掌瞻住。重復語言：『諦聽諦聽。今為汝說甘露上藥。』當說十二因緣法、四聖諦法、十八佛不共法、八聖道法、六波羅蜜法、不空羂索神變真言經法。說法之時，童子身上起大雲霧，遍贍部洲溥降甘雨，唯當湫上而不雨下。童子歡喜供養於像。童子重復白真言者：『入我宮中。我宮乃是真言者宮。』時真言者告言：『汝當為我受佛十戒，我則入汝宮殿中去。』童子若受十善戒者，則變是身如本龍身，以諸瓔珞七寶頭冠而莊嚴身。若不肯受，便沒水去更不復現。若欲見大龍王者，赤銅葉上如法刻鏤摩尼供養真言，金色文字，加持白蜜一百八遍濃塗字上，加持白芥子一百八遍散覆蜜上，又加持一千八遍擲湫眼中。加持龍腦香，當燒供養，如法誦持真言。燒此香時，則得娑伽羅龍王變作淨行婆羅門身，湫岸上立，揖敬相問真言者言：『得安隱不？』真言者答：『今受持此不空羂索心王陀羅尼真言神通章句，身甚安樂，長壽無病。』重復告言：『龍今諦聽。龍當護持一切佛法常住世間。』時婆羅門則大歡喜，時真言者為說七佛名字、八大菩薩名字、四大聲聞名字。時婆羅門聞此名字，倍增歡喜讚真言者： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「每時燒香如法請白，攥白芥子一加持稱龍王名一打龍王心上。若一日打則二日雨，若二日打則三日雨，若三日打則七日雨。三日七日，決定方圓千踰繕那降大甘雨。又以白㲲或以絹上方圓一肘，畫青身觀世音菩薩，面目瞋色，身有四臂，首戴寶冠，冠有化佛。一手持曲鉞刀、一手執三叉戟、一手執羂索、一手執蓮華。以諸衣服、寶珠瓔珞、耳璫鐶釧而莊嚴之。身圓光焰，結加趺坐寶蓮華座。蓮華下畫大水池，水中畫種種色蓮華。菩薩兩側畫大龍王，狀如天神，長跪合掌瞻仰菩薩，各於頭上有九龍頭。置像壇中，像面向西。每日對像法瑜伽觀，把白芥子一加持一打左右龍王，各一千八下，三日七日；縱旱千年，作斯法者勅其龍王必降大雨。若惡風雹雨數起災者，高山頂上或仰樓上安置像，面向起方。像前誦摩尼供養真言一千八遍，即便遣移惡風雹雨大山海下。又法於龍湫沜作四肘壇，如法泥塗，置像壇中。像前加持七枚歡喜團一千八遍，擲置湫中，準前稱龍王名，誦念真言一千八遍，則得龍王變作童子，半身出現合掌禮像，白真言者：『今何所作？』真言者答：『龍當溥觀此贍部洲。』則便遍觀。童子觀時，復便報言：『所有世間吉不吉事盡皆說之。』重復告言：『為我溥遍贍部洲中降大甘雨，令諸苗稼溥大滋澤，一切眾生得大安樂。』是時童子白真言者：『與我延年甘露上藥。』真言者語：『汝當受取延年七藥。』於時童子向真言者合掌瞻住。重復語言：『諦聽諦聽。今為汝說甘露上藥。』當說十二因緣法、四聖諦法、十八佛不共法、八聖道法、六波羅蜜法、不空羂索神變真言經法。說法之時，童子身上起大雲霧，遍贍部洲溥降甘雨，唯當湫上而不雨下。童子歡喜供養於像。童子重復白真言者：『入我宮中。我宮乃是真言者宮。』時真言者告言：『汝當為我受佛十戒，我則入汝宮殿中去。』童子若受十善戒者，則變是身如本龍身，以諸瓔珞七寶頭冠而莊嚴身。若不肯受，便沒水去更不復現。若欲見大龍王者，赤銅葉上如法刻鏤摩尼供養真言，金色文字，加持白蜜一百八遍濃塗字上，加持白芥子一百八遍散覆蜜上，又加持一千八遍擲湫眼中。加持龍腦香，當燒供養，如法誦持真言。燒此香時，則得娑伽羅龍王變作淨行婆羅門身，湫岸上立，揖敬相問真言者言：『得安隱不？』真言者答：『今受持此不空羂索心王陀羅尼真言神通章句，身甚安樂，長壽無病。』重復告言：『龍今諦聽。龍當護持一切佛法常住世間。』時婆羅門則大歡喜，時真言者為說七佛名字、八大菩薩名字、四大聲聞名字。時婆羅門聞此名字，倍增歡喜讚真言者：

『善哉善哉！今所說此諸佛、菩薩、聲聞名者，極大吉祥。甚能善說，此諸名等難遇難聞。與真言者最希相逢，得見聞此不空羂索心王陀羅尼真言神通章句，復難中難。今所受持亦復甚難，為他說者覆復最難。』時婆羅門說此語已，便變其形現娑伽羅龍王之身，白真言者：『今求何願？當為我說，與相滿足。』爾時行者心所求願則便具白。時龍聞已則為滿足，令諸龍王及龍僕從皆作恭敬任為命事。是修學者依法精進，於我說法莫生猜慮，晝夜不懈受持讀誦此真實法獲大成就。又法以像張置竿頭，恭敬執持誦念真言，遊往園苑田野作法，所至之處除諸災障蝗蟲毒蟲惡獸等難，菓實滋茂五穀豐熟人眾安樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 『善哉善哉！今所說此諸佛、菩薩、聲聞名者，極大吉祥。甚能善說，此諸名等難遇難聞。與真言者最希相逢，得見聞此不空羂索心王陀羅尼真言神通章句，復難中難。今所受持亦復甚難，為他說者覆復最難。』時婆羅門說此語已，便變其形現娑伽羅龍王之身，白真言者：『今求何願？當為我說，與相滿足。』爾時行者心所求願則便具白。時龍聞已則為滿足，令諸龍王及龍僕從皆作恭敬任為命事。是修學者依法精進，於我說法莫生猜慮，晝夜不懈受持讀誦此真實法獲大成就。又法以像張置竿頭，恭敬執持誦念真言，遊往園苑田野作法，所至之處除諸災障蝗蟲毒蟲惡獸等難，菓實滋茂五穀豐熟人眾安樂。」

清淨蓮華明王成就品第七十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨蓮華明王成就品第七十二

復誥執金剛祕密主菩薩摩訶薩言：「又以白㲲或用絹上，隨其大小方圓。當中圖畫清淨蓮華明王，左大功德天，右大辯才天，四角四天王神。如法畫已像置竿上，執持誦念往王城邑田澤山野，所至之處有情見者則除種種怖畏罪障、厭蠱呪詛毒蟲之類。行者諸人不應生疑，是真實法利益有情，摧伏一切眾惡神鬼，作障亂者盡皆除散，解諸怨家一切惡夢，種種厄難悉皆散壞，令諸有情盡修十善，更相憐愍得大安樂。正月白月一日，是真言者淨浴身服，不食餘雜百味飲食，唯食乳酪粥、餅、酥蜜，清淨隨心塗曼拏羅。中置此像，像面向西，以諸香華香水燈明如法供養，淨心觀像，法瑜伽觀誦清淨蓮華明王央俱捨真言摩尼供養真言。至九月白月八日乃至十五日，空食乳酥加飾壇場，廣以香華飲食菓子諸香油燈作大供養，晝夜不懈。不出道場加法誦念，念聲不絕。至十五日初夜之時、或中夜時、或五更時、或日初出時，像放無量百千色光明，譡不作法誦持無量殑伽沙俱胝那庾多百千數遍。行者見時，身心清淨歡喜無量，身出光明。空中讚言：『善哉善哉！持真言者！汝得最勝不空羂索心王廣大解脫蓮華壇印三昧耶悉地成辦，為諸菩薩而相敬禮，得入不空摩尼供養真言三昧耶，成就一切如來祕密曼拏羅印三昧耶。汝求何願？與我宣說，令汝滿足種種陀羅尼真言壇印三昧耶，并諸種族陀羅尼真言壇印三昧耶、祕密仙法、種種變身法、起神通法、往諸天宮日宮月宮龍神八部宮殿之法、種種工巧法、取伏藏法、一切羂索法、一切藥法、一切人民恭敬法、大力法、移物法、入水法、入火法、乞雨法、止雨法、止諸惡風雷雹法、證真言仙法、見諸佛剎法、雄黃法、劍法、三叉戟法、輪法、螺法、金剛杵法、鍋鎚法、鉞斧法、磬子法、長年藥法、起米嚲羅法、縛人法、縛神鬼法、岌播羅問諸事法、轉瓶瓮法、蓮華法、起諸器仗法、鏡中現諸色像法。如是之法任汝所取，出世世事悉得圓滿。汝捨身已得不退住，得諸如來授於記莂。汝今此身是最後身，一切如來陀羅尼真言壇印三昧耶現前得證，乃至菩提更不退轉。』作是說已，像於眉間復放光明溥遍照曜，入真言者身面門中，即證無量百千不退轉三摩地、毘盧遮那如來三摩地、溥遍門三摩地、溥遍光輪三摩地、廣大廣輪三摩地、不空神變三摩地、不空摩尼供養三摩地、不空如意寶三摩地、光明成就三摩地、觀照三摩地、無量品三摩地、大曼拏羅祕密三摩地、不空陀羅尼三摩地、摩尼觀王三摩地、隨順微細三摩地、鉢頭畝怛囉三摩地、蓮華觀名三摩地、安住播捨三摩地、常覺知三摩地、勝光明三摩地、星宿觀三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復誥執金剛祕密主菩薩摩訶薩言：「又以白㲲或用絹上，隨其大小方圓。當中圖畫清淨蓮華明王，左大功德天，右大辯才天，四角四天王神。如法畫已像置竿上，執持誦念往王城邑田澤山野，所至之處有情見者則除種種怖畏罪障、厭蠱呪詛毒蟲之類。行者諸人不應生疑，是真實法利益有情，摧伏一切眾惡神鬼，作障亂者盡皆除散，解諸怨家一切惡夢，種種厄難悉皆散壞，令諸有情盡修十善，更相憐愍得大安樂。正月白月一日，是真言者淨浴身服，不食餘雜百味飲食，唯食乳酪粥、餅、酥蜜，清淨隨心塗曼拏羅。中置此像，像面向西，以諸香華香水燈明如法供養，淨心觀像，法瑜伽觀誦清淨蓮華明王央俱捨真言摩尼供養真言。至九月白月八日乃至十五日，空食乳酥加飾壇場，廣以香華飲食菓子諸香油燈作大供養，晝夜不懈。不出道場加法誦念，念聲不絕。至十五日初夜之時、或中夜時、或五更時、或日初出時，像放無量百千色光明，譡不作法誦持無量殑伽沙俱胝那庾多百千數遍。行者見時，身心清淨歡喜無量，身出光明。空中讚言：『善哉善哉！持真言者！汝得最勝不空羂索心王廣大解脫蓮華壇印三昧耶悉地成辦，為諸菩薩而相敬禮，得入不空摩尼供養真言三昧耶，成就一切如來祕密曼拏羅印三昧耶。汝求何願？與我宣說，令汝滿足種種陀羅尼真言壇印三昧耶，并諸種族陀羅尼真言壇印三昧耶、祕密仙法、種種變身法、起神通法、往諸天宮日宮月宮龍神八部宮殿之法、種種工巧法、取伏藏法、一切羂索法、一切藥法、一切人民恭敬法、大力法、移物法、入水法、入火法、乞雨法、止雨法、止諸惡風雷雹法、證真言仙法、見諸佛剎法、雄黃法、劍法、三叉戟法、輪法、螺法、金剛杵法、鍋鎚法、鉞斧法、磬子法、長年藥法、起米嚲羅法、縛人法、縛神鬼法、岌播羅問諸事法、轉瓶瓮法、蓮華法、起諸器仗法、鏡中現諸色像法。如是之法任汝所取，出世世事悉得圓滿。汝捨身已得不退住，得諸如來授於記莂。汝今此身是最後身，一切如來陀羅尼真言壇印三昧耶現前得證，乃至菩提更不退轉。』作是說已，像於眉間復放光明溥遍照曜，入真言者身面門中，即證無量百千不退轉三摩地、毘盧遮那如來三摩地、溥遍門三摩地、溥遍光輪三摩地、廣大廣輪三摩地、不空神變三摩地、不空摩尼供養三摩地、不空如意寶三摩地、光明成就三摩地、觀照三摩地、無量品三摩地、大曼拏羅祕密三摩地、不空陀羅尼三摩地、摩尼觀王三摩地、隨順微細三摩地、鉢頭畝怛囉三摩地、蓮華觀名三摩地、安住播捨三摩地、常覺知三摩地、勝光明三摩地、星宿觀三

摩地、無垢光明成就三摩地、溥遍摩尼光三摩地、自在威德無垢三摩地、照曜光明三摩地、覺持三摩地、分明警覺三摩地、印觀三摩地、蓮華印觀三摩地、常雨三摩地、無垢胎藏三摩地、成就廣大三摩地、有華三摩地、陀羅尼真言觀三摩地、溥遍成持三摩地、舌具上三摩地、文詞清淨三摩地、勝成持三摩地、具威德三摩地、廣持三摩地、覺攝三摩地、蓮華海三摩地、變化嚴三摩地、陀羅尼無垢清淨三摩地、身分光明三摩地、一切處清淨三摩地。得證如是無量百千三摩地，今略說耳。若有有情如法信解，但常讀誦此三摩地名者，亦得成就此明王真言神變三摩地。執金剛祕密主菩薩摩訶薩！復證餘別超出世間一切如來種族祕密陀羅尼真言壇印等持神變三摩地、觀如來頂陀羅尼真言壇印三摩地，由此一切如來陀羅尼真言壇印三摩地一時顯現。若命終後，於所生處復證不空智嚴三摩地、幻化神變三摩地、勇猛肩三摩地、臂幢莊嚴三摩地、總持主三摩地、善開清淨三摩地、灌頂三摩地、師子遊戲三摩地、火炬三摩地、具足光明三摩地、寶處三摩地、陀羅尼印三摩地、光明藏三摩地、清淨光三摩地、大摩尼寶雨三摩地、不空清淨主三摩地、不空甚深雷音三摩地、不空成就索三摩地、不空幢三摩地、如意寶光無垢三摩地。得證如是無量百千出世三摩地，一時現前。若有有情如法信解，但常讀誦此三摩地名者，亦得成就此大稱讚神通功德神變三摩地。如斯三摩地，皆是不空廣大明王央俱捨真言，亦是清淨蓮華明王央俱捨真言三昧耶中不空摩尼供養真言，亦是觀音菩薩摩訶薩不空羂索心王母陀羅尼真言。如是說者，為諸有情得大安樂，種植菩提廣大善根，滅除十惡五逆諸惡罪垢，示此明王真言心三摩地門。若有有情潔治身服，但常六時以大悲心受持讀誦如是真言恒無斷廢。每白月八日十五日，不食不語，法瑜伽觀誦念真言，亦證如是真實廣大稱讚三摩地，多饒財寶。復得廣大莊嚴觀祕密三摩地陀羅尼、大摩尼樹神通圓滿莊嚴陀羅尼、大摩尼寶溥遍觀幢祕密成就陀羅尼、不空溥遍金剛幢陀羅尼、不空展轉莊嚴觀陀羅尼、一切如來頂相觀神通陀羅尼、一切如來祕密心陀羅尼、真言曼拏羅觀悉地三昧耶、一切廣大解脫蓮華曼拏羅印悉地三昧耶。獲得如是廣大神通讚歎功德加持莊嚴，及得一切如來神力加持莊嚴。若受持者，獲此廣大不空功德神通稱讚。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩地、無垢光明成就三摩地、溥遍摩尼光三摩地、自在威德無垢三摩地、照曜光明三摩地、覺持三摩地、分明警覺三摩地、印觀三摩地、蓮華印觀三摩地、常雨三摩地、無垢胎藏三摩地、成就廣大三摩地、有華三摩地、陀羅尼真言觀三摩地、溥遍成持三摩地、舌具上三摩地、文詞清淨三摩地、勝成持三摩地、具威德三摩地、廣持三摩地、覺攝三摩地、蓮華海三摩地、變化嚴三摩地、陀羅尼無垢清淨三摩地、身分光明三摩地、一切處清淨三摩地。得證如是無量百千三摩地，今略說耳。若有有情如法信解，但常讀誦此三摩地名者，亦得成就此明王真言神變三摩地。執金剛祕密主菩薩摩訶薩！復證餘別超出世間一切如來種族祕密陀羅尼真言壇印等持神變三摩地、觀如來頂陀羅尼真言壇印三摩地，由此一切如來陀羅尼真言壇印三摩地一時顯現。若命終後，於所生處復證不空智嚴三摩地、幻化神變三摩地、勇猛肩三摩地、臂幢莊嚴三摩地、總持主三摩地、善開清淨三摩地、灌頂三摩地、師子遊戲三摩地、火炬三摩地、具足光明三摩地、寶處三摩地、陀羅尼印三摩地、光明藏三摩地、清淨光三摩地、大摩尼寶雨三摩地、不空清淨主三摩地、不空甚深雷音三摩地、不空成就索三摩地、不空幢三摩地、如意寶光無垢三摩地。得證如是無量百千出世三摩地，一時現前。若有有情如法信解，但常讀誦此三摩地名者，亦得成就此大稱讚神通功德神變三摩地。如斯三摩地，皆是不空廣大明王央俱捨真言，亦是清淨蓮華明王央俱捨真言三昧耶中不空摩尼供養真言，亦是觀音菩薩摩訶薩不空羂索心王母陀羅尼真言。如是說者，為諸有情得大安樂，種植菩提廣大善根，滅除十惡五逆諸惡罪垢，示此明王真言心三摩地門。若有有情潔治身服，但常六時以大悲心受持讀誦如是真言恒無斷廢。每白月八日十五日，不食不語，法瑜伽觀誦念真言，亦證如是真實廣大稱讚三摩地，多饒財寶。復得廣大莊嚴觀祕密三摩地陀羅尼、大摩尼樹神通圓滿莊嚴陀羅尼、大摩尼寶溥遍觀幢祕密成就陀羅尼、不空溥遍金剛幢陀羅尼、不空展轉莊嚴觀陀羅尼、一切如來頂相觀神通陀羅尼、一切如來祕密心陀羅尼、真言曼拏羅觀悉地三昧耶、一切廣大解脫蓮華曼拏羅印悉地三昧耶。獲得如是廣大神通讚歎功德加持莊嚴，及得一切如來神力加持莊嚴。若受持者，獲此廣大不空功德神通稱讚。」

功德成就品第七十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德成就品第七十三

爾時執金剛祕密主菩薩摩訶薩聽聞是法，歡喜踊躍，復從座起，合掌恭敬頂禮佛足，白言：「世尊！如是真言極為希有，實是真實大如意寶，具大威德具大稱讚，具大神通種種示現。若苾芻、苾芻尼、族姓男、族姓女受持讀誦者，獲得幾許福聚功德？得滅何罪？得何世法則獲成就？得何出世清淨法門？得何如來常念觀護？彼觀世音菩薩摩訶薩當與何願？惟願如來速為解釋，今大驚疑心不安定。」爾時釋迦牟尼如來讚執金剛祕密主菩薩摩訶薩言：「善哉善哉！今發斯問為最上問。諦聽諦聽，我今為汝如實分別。此清淨蓮華明王央俱捨真言、摩尼供養真言，是彼廣大明王央俱捨真言神通加持出現。是故智者以大悲心法瑜伽觀觀自在相，但常信解清淨如法精勤受持讀誦之者，則得觀世音憶念現前種種安慰。若現前時作何相狀，令真言者一一察知？所謂得清淨法性祕密陀羅尼心現，或得不空心性相現，或得不空三摩地性現，或得不現譬喻神變陀羅尼三摩地現，或得觀世音菩薩自性慈悲相現，或得十一面觀世音菩薩現，或得觀世音菩薩種種性現，或得觀世音菩薩種種變化雲現，或得那羅延天青項禰攞建詫現，或得三世智現，或得馬頭觀世音菩薩現，或得廣大解脫蓮華祕密壇現，或得一切如來供養雲現，或得大金剛藏現，或得大頂藏現，或得一切色性相現，或得不空神通相現，或得不空羂索一切相現，或得不空摩尼供養心現，或得不空羂索觀世音菩薩摩訶薩真實身性現。如是但當法瑜伽觀觀自在相，常勤精進受持讀誦，獲得如是名字功德性相現前，得名十方一切剎土三世一切如來一子地身，復得十方一切剎土三世一切諸佛平等法清淨身，復得十方一切剎土三世一切如來藏識體身，復得十方一切剎土三世一切如來授記不退無上菩提身，復得一切菩薩相會處事，復得一切天神恭敬讚慰身，復得摧伏一切天魔藥叉羅剎種種鬼神身，復得世間上妙藥王害除諸病一切罪障瑩如頗胝迦寶內外明淨身，復得時世人民信向歸依身，復得一切陀羅尼真言曼拏羅成就身，復得一切婆羅門剎帝利種及諸人民恭敬供養福田利益身，復得出生世間一切功德財寶身，復得圓滿種種願身，復得不怖世間一切水火刀風雷雹霹靂虎狼崖岸蠱毒呪詛枷銷禁閉杖捶怨苦身，復得如來世間廣大稱讚身，復得往生西方極樂國土身，復得臨命終時見九十二殑伽沙俱胝那庾多百千如來現前安慰身，復得隨諸如來往諸淨土蓮華所生種種衣服環釧瓔珞莊嚴身，復得到彼淨土見佛聞法具宿命智乃至菩提不退轉身，復得不空羂索心王廣大解脫蓮華祕密曼拏羅印三昧耶現前身，復得一切如來種族祕密曼拏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時執金剛祕密主菩薩摩訶薩聽聞是法，歡喜踊躍，復從座起，合掌恭敬頂禮佛足，白言：「世尊！如是真言極為希有，實是真實大如意寶，具大威德具大稱讚，具大神通種種示現。若苾芻、苾芻尼、族姓男、族姓女受持讀誦者，獲得幾許福聚功德？得滅何罪？得何世法則獲成就？得何出世清淨法門？得何如來常念觀護？彼觀世音菩薩摩訶薩當與何願？惟願如來速為解釋，今大驚疑心不安定。」爾時釋迦牟尼如來讚執金剛祕密主菩薩摩訶薩言：「善哉善哉！今發斯問為最上問。諦聽諦聽，我今為汝如實分別。此清淨蓮華明王央俱捨真言、摩尼供養真言，是彼廣大明王央俱捨真言神通加持出現。是故智者以大悲心法瑜伽觀觀自在相，但常信解清淨如法精勤受持讀誦之者，則得觀世音憶念現前種種安慰。若現前時作何相狀，令真言者一一察知？所謂得清淨法性祕密陀羅尼心現，或得不空心性相現，或得不空三摩地性現，或得不現譬喻神變陀羅尼三摩地現，或得觀世音菩薩自性慈悲相現，或得十一面觀世音菩薩現，或得觀世音菩薩種種性現，或得觀世音菩薩種種變化雲現，或得那羅延天青項禰攞建詫現，或得三世智現，或得馬頭觀世音菩薩現，或得廣大解脫蓮華祕密壇現，或得一切如來供養雲現，或得大金剛藏現，或得大頂藏現，或得一切色性相現，或得不空神通相現，或得不空羂索一切相現，或得不空摩尼供養心現，或得不空羂索觀世音菩薩摩訶薩真實身性現。如是但當法瑜伽觀觀自在相，常勤精進受持讀誦，獲得如是名字功德性相現前，得名十方一切剎土三世一切如來一子地身，復得十方一切剎土三世一切諸佛平等法清淨身，復得十方一切剎土三世一切如來藏識體身，復得十方一切剎土三世一切如來授記不退無上菩提身，復得一切菩薩相會處事，復得一切天神恭敬讚慰身，復得摧伏一切天魔藥叉羅剎種種鬼神身，復得世間上妙藥王害除諸病一切罪障瑩如頗胝迦寶內外明淨身，復得時世人民信向歸依身，復得一切陀羅尼真言曼拏羅成就身，復得一切婆羅門剎帝利種及諸人民恭敬供養福田利益身，復得出生世間一切功德財寶身，復得圓滿種種願身，復得不怖世間一切水火刀風雷雹霹靂虎狼崖岸蠱毒呪詛枷銷禁閉杖捶怨苦身，復得如來世間廣大稱讚身，復得往生西方極樂國土身，復得臨命終時見九十二殑伽沙俱胝那庾多百千如來現前安慰身，復得隨諸如來往諸淨土蓮華所生種種衣服環釧瓔珞莊嚴身，復得到彼淨土見佛聞法具宿命智乃至菩提不退轉身，復得不空羂索心王廣大解脫蓮華祕密曼拏羅印三昧耶現前身，復得一切如來種族祕密曼拏

羅印三昧耶現前身，復得金剛種族祕密曼拏羅印三昧耶現前身，復得大摩尼種族祕密曼拏羅印三昧耶現前身。如是但當法瑜伽觀觀自在相，常勤精進受持讀誦，則得如是一切剎土一切如來授記諸法，乃至菩提正覺涅槃恒不忘失。今所稱讚此出世法，若受持者則得除滅百千大劫，諸所積造五無間罪等身毛數，一一罪累如須彌山，應受阿毘地獄七大地獄十六地獄種種劇苦，燼然消滅。若每白月八日至十五日，淨治身服默無談說，法瑜伽觀觀自在相，誦念真言念無間者，或夢或覺見入十方一切剎土三世一切如來種族曼拏羅印三昧耶、蓮華種族曼拏羅印三昧耶、金剛種族曼拏羅印三昧耶、摩尼種族曼拏羅印三昧耶、不空羂索心王廣大解脫蓮華祕密曼拏羅印三昧耶。得諸如來、觀世音菩薩摩訶薩執手授諸種族曼拏羅印三昧耶，一切曼拏羅神、種種真言明神、功德天、毘沙門天愛敬擁護樂同侍會。若常依法，於諸有情大悲心觀誦此真言，得身業淨無諸疾病，不畏世間一切非人諸惡猛獸而作災難。若命終後，舌根不壞，猶如金剛赤紅蓮華，往諸淨土坐蓮華座，一切諸天而相為伴，體膚柔軟色如金色，身氣香潔如栴檀香，口氣芬馥如欝鉢羅華香，目淨廣長，面貌方圓，髮青右旋，身無垢膩臭氣坌穢，言詞美妙清徹遠聞，如緊那羅、迦陵頻伽之聲，行如牛王德如師子，手指纖長無眾怖懼，為諸天尊，凡所言說天皆信仰。種種相好、眾寶瓔珞、耳璫環釧、天諸衣服自莊嚴身，具宿住智。一切如來而為灌頂，授於阿耨多羅三藐三菩提記，得諸如來種種神通密祐持身。如是但當法瑜伽觀觀自在相，常勤精進受持讀誦，則得如是福德𥼻糧。執金剛祕密主菩薩摩訶薩！若有有情日日三時，滿三千大千世界中，三世一切如來前，廣以七寶諸華內外財寶甘露飲食。一一如來前敷設供養，皆滿三千大千世界。作是供養所得功德，十六分等不及彼人法瑜伽觀觀自在相受持讀誦如是摩尼供養真言等所得功德一分之一，乃至俱胝數倍所得功德亦不及一。何以故？此摩尼供養真言等，能等出生種種廣大無量寶物供養海雲等，遍十方一切剎土三世一切如來種種法會，靉靆彌布作大供養，乃至阿耨多羅三藐三菩提，出無斷盡具大威德善根蔓莚，出世世間悉地成就，六波羅蜜盡周圓滿。是故但當法瑜伽觀受持讀誦，得大稱讚神通捨施出生神變供養海雲讚歎功德，最勝之法運運滋長乃至菩提。是故智者應常精勤誠懇修習，無令廢忘。一切諸佛菩薩摩訶薩，樂恒觀察加與福祚相應善根。執金剛祕密主菩薩摩訶薩！此摩尼供養真言等，若有如法以紙素竹帛絹上板上書寫之者，則得過去所 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 羅印三昧耶現前身，復得金剛種族祕密曼拏羅印三昧耶現前身，復得大摩尼種族祕密曼拏羅印三昧耶現前身。如是但當法瑜伽觀觀自在相，常勤精進受持讀誦，則得如是一切剎土一切如來授記諸法，乃至菩提正覺涅槃恒不忘失。今所稱讚此出世法，若受持者則得除滅百千大劫，諸所積造五無間罪等身毛數，一一罪累如須彌山，應受阿毘地獄七大地獄十六地獄種種劇苦，燼然消滅。若每白月八日至十五日，淨治身服默無談說，法瑜伽觀觀自在相，誦念真言念無間者，或夢或覺見入十方一切剎土三世一切如來種族曼拏羅印三昧耶、蓮華種族曼拏羅印三昧耶、金剛種族曼拏羅印三昧耶、摩尼種族曼拏羅印三昧耶、不空羂索心王廣大解脫蓮華祕密曼拏羅印三昧耶。得諸如來、觀世音菩薩摩訶薩執手授諸種族曼拏羅印三昧耶，一切曼拏羅神、種種真言明神、功德天、毘沙門天愛敬擁護樂同侍會。若常依法，於諸有情大悲心觀誦此真言，得身業淨無諸疾病，不畏世間一切非人諸惡猛獸而作災難。若命終後，舌根不壞，猶如金剛赤紅蓮華，往諸淨土坐蓮華座，一切諸天而相為伴，體膚柔軟色如金色，身氣香潔如栴檀香，口氣芬馥如欝鉢羅華香，目淨廣長，面貌方圓，髮青右旋，身無垢膩臭氣坌穢，言詞美妙清徹遠聞，如緊那羅、迦陵頻伽之聲，行如牛王德如師子，手指纖長無眾怖懼，為諸天尊，凡所言說天皆信仰。種種相好、眾寶瓔珞、耳璫環釧、天諸衣服自莊嚴身，具宿住智。一切如來而為灌頂，授於阿耨多羅三藐三菩提記，得諸如來種種神通密祐持身。如是但當法瑜伽觀觀自在相，常勤精進受持讀誦，則得如是福德𥼻糧。執金剛祕密主菩薩摩訶薩！若有有情日日三時，滿三千大千世界中，三世一切如來前，廣以七寶諸華內外財寶甘露飲食。一一如來前敷設供養，皆滿三千大千世界。作是供養所得功德，十六分等不及彼人法瑜伽觀觀自在相受持讀誦如是摩尼供養真言等所得功德一分之一，乃至俱胝數倍所得功德亦不及一。何以故？此摩尼供養真言等，能等出生種種廣大無量寶物供養海雲等，遍十方一切剎土三世一切如來種種法會，靉靆彌布作大供養，乃至阿耨多羅三藐三菩提，出無斷盡具大威德善根蔓莚，出世世間悉地成就，六波羅蜜盡周圓滿。是故但當法瑜伽觀受持讀誦，得大稱讚神通捨施出生神變供養海雲讚歎功德，最勝之法運運滋長乃至菩提。是故智者應常精勤誠懇修習，無令廢忘。一切諸佛菩薩摩訶薩，樂恒觀察加與福祚相應善根。執金剛祕密主菩薩摩訶薩！此摩尼供養真言等，若有如法以紙素竹帛絹上板上書寫之者，則得過去所

有積集五無間業消滅無餘。若有有情若見若聞如是真言，亦得滅除垢障罪惱。是書寫者若命終後，則生西方極樂國土，乃至菩提更不墮受胎卵濕化，居諸佛剎蓮華受生，得宿住智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有積集五無間業消滅無餘。若有有情若見若聞如是真言，亦得滅除垢障罪惱。是書寫者若命終後，則生西方極樂國土，乃至菩提更不墮受胎卵濕化，居諸佛剎蓮華受生，得宿住智。」

爾時執金剛祕密主菩薩摩訶薩復白佛言：「世尊！是真言經若書寫者，生何功德？成何善根？」爾時釋迦牟尼如來謂執金剛祕密主菩薩摩訶薩言：「若有清淨如法書寫此經典者，應知是人則得不空無量無數功德蘊生，獲得不空無量無邊神通功德稱歎善根，譬四大海闊狹縱廣，水際深量穿其大坑，以於毛端渧四海水，盡入此坑尚可數知。彼書寫者若真實心如法書寫此經典者，所獲福聚無以喻計算數得知。又以須彌山王碎末為塵，尚可數知。真實書寫此經功德，不可算數不可度量，乃至當以一切佛眼喻計算數亦不得知少分功德。當知得種如是廣大菩提功德積聚善根。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時執金剛祕密主菩薩摩訶薩復白佛言：「世尊！是真言經若書寫者，生何功德？成何善根？」爾時釋迦牟尼如來謂執金剛祕密主菩薩摩訶薩言：「若有清淨如法書寫此經典者，應知是人則得不空無量無數功德蘊生，獲得不空無量無邊神通功德稱歎善根，譬四大海闊狹縱廣，水際深量穿其大坑，以於毛端渧四海水，盡入此坑尚可數知。彼書寫者若真實心如法書寫此經典者，所獲福聚無以喻計算數得知。又以須彌山王碎末為塵，尚可數知。真實書寫此經功德，不可算數不可度量，乃至當以一切佛眼喻計算數亦不得知少分功德。當知得種如是廣大菩提功德積聚善根。」

爾時執金剛祕密主菩薩摩訶薩復白佛言：「世尊！此真言經云何名字？若書寫者云何應法？」佛復謂執金剛祕密主菩薩摩訶薩言：「諦聽諦聽。如是不空羂索心王母陀羅尼真言，乃至清淨蓮華明王央俱捨真言、摩尼供養真言，總名觀世音菩薩摩訶薩心大神通輪曼拏羅印大輪龍索神變真言經。若書寫者三業清淨，恭敬尊重一心無亂，白月八日或十五日，於閑靜處清淨如法香泥塗壇，復以白栴檀香泥模畫壇界。壇中置於五綵高座，種種幡華飲食酥蜜乳酪果子敷列供養，散諸香華燒眾名香。其書寫人出入淨浴，以香塗身著淨衣服，受持齋戒。當請一切如來種族蓮華種族、金剛種族摩尼種族，作大供養，然後登座如法書寫，以諸財寶隨心布施。若盡依法而書寫者，則等書寫一切如來種族蓮華種族、金剛種族摩尼種族、一切祕密大曼拏羅印三昧耶、毘盧遮那如來大悲出生藏種種種族大曼拏羅印三昧耶。喻如一切江河泉源皆歸於海同一味相，亦如日月同一光明。如是不空羂索心王母陀羅尼真言，乃至不空廣大明王央俱捨真言、大可畏明王央俱捨真言、清淨蓮華明王央俱捨真言。摩尼供養真言、觀世音菩薩摩訶薩心大神通輪曼拏羅印大輪龍索神變真言經，皆等同入毘盧遮那如來心印三昧耶，同是十方一切剎土三世一切如來種族神通供養海雲出生，又是十方三世一切微塵剎土一切如來同供真實宣說出生，又是毘盧遮那如來所說一切祕密陀羅尼真言壇印三昧耶同一三昧耶加持出生，是故得此廣大不空羂索不空業成就神通威德悉地之名。是書寫者得大福聚稱望善根，則同書寫一切如來種族祕密大曼拏羅印三昧耶，由是得名一切如來不空羂索心王廣大明王央俱捨真言神通加持出現。是故智者如法信解，常應精勤如法書寫，受持讀誦恭敬供養如是真言壇印之法，復應為人隨力解釋，讚歎書寫無量祕密不空羂索心王廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶中二大寶真言，謂是一切如來祕密陀羅尼真言壇印三昧耶加持出生，一名不空清淨蓮華明王央俱捨真言，二名不空摩尼供養真言。此二大寶真言，復是彼觀世音菩薩摩訶薩心大神通輪曼拏羅印大輪龍索神變真言所化出生。此二大寶真言，是大不空大如意樹大供養海雲，亦是十方一切剎土一切如來祕密不空羂索心王廣大明王央俱捨真言神通，亦是十方一切剎土一切如來常加被處，亦是彼觀世音菩薩摩訶薩真實心王不空思惟大如意寶，亦是不空王大神變幻化三摩地大神通力。是故智者如法信解書寫受持，所獲功德無以校計算數其量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時執金剛祕密主菩薩摩訶薩復白佛言：「世尊！此真言經云何名字？若書寫者云何應法？」佛復謂執金剛祕密主菩薩摩訶薩言：「諦聽諦聽。如是不空羂索心王母陀羅尼真言，乃至清淨蓮華明王央俱捨真言、摩尼供養真言，總名觀世音菩薩摩訶薩心大神通輪曼拏羅印大輪龍索神變真言經。若書寫者三業清淨，恭敬尊重一心無亂，白月八日或十五日，於閑靜處清淨如法香泥塗壇，復以白栴檀香泥模畫壇界。壇中置於五綵高座，種種幡華飲食酥蜜乳酪果子敷列供養，散諸香華燒眾名香。其書寫人出入淨浴，以香塗身著淨衣服，受持齋戒。當請一切如來種族蓮華種族、金剛種族摩尼種族，作大供養，然後登座如法書寫，以諸財寶隨心布施。若盡依法而書寫者，則等書寫一切如來種族蓮華種族、金剛種族摩尼種族、一切祕密大曼拏羅印三昧耶、毘盧遮那如來大悲出生藏種種種族大曼拏羅印三昧耶。喻如一切江河泉源皆歸於海同一味相，亦如日月同一光明。如是不空羂索心王母陀羅尼真言，乃至不空廣大明王央俱捨真言、大可畏明王央俱捨真言、清淨蓮華明王央俱捨真言。摩尼供養真言、觀世音菩薩摩訶薩心大神通輪曼拏羅印大輪龍索神變真言經，皆等同入毘盧遮那如來心印三昧耶，同是十方一切剎土三世一切如來種族神通供養海雲出生，又是十方三世一切微塵剎土一切如來同供真實宣說出生，又是毘盧遮那如來所說一切祕密陀羅尼真言壇印三昧耶同一三昧耶加持出生，是故得此廣大不空羂索不空業成就神通威德悉地之名。是書寫者得大福聚稱望善根，則同書寫一切如來種族祕密大曼拏羅印三昧耶，由是得名一切如來不空羂索心王廣大明王央俱捨真言神通加持出現。是故智者如法信解，常應精勤如法書寫，受持讀誦恭敬供養如是真言壇印之法，復應為人隨力解釋，讚歎書寫無量祕密不空羂索心王廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶中二大寶真言，謂是一切如來祕密陀羅尼真言壇印三昧耶加持出生，一名不空清淨蓮華明王央俱捨真言，二名不空摩尼供養真言。此二大寶真言，復是彼觀世音菩薩摩訶薩心大神通輪曼拏羅印大輪龍索神變真言所化出生。此二大寶真言，是大不空大如意樹大供養海雲，亦是十方一切剎土一切如來祕密不空羂索心王廣大明王央俱捨真言神通，亦是十方一切剎土一切如來常加被處，亦是彼觀世音菩薩摩訶薩真實心王不空思惟大如意寶，亦是不空王大神變幻化三摩地大神通力。是故智者如法信解書寫受持，所獲功德無以校計算數其量。」

爾時執金剛祕密主菩薩摩訶薩，及一切種族陀羅尼真言明神、曼拏羅神，無量百千諸真言明神，無量百千大梵天、帝釋天、那羅延天、伊首羅天、摩醯首羅天，無量百千淨居天、焰摩王、水天、四天王神，無量百千龍神八部，俱時聞斯是二大寶真言三昧耶已，一時歡喜從坐而起，執持種種幢幡寶蓋、衣服瓔珞、天諸伎樂、奇諸雜華、塗香末香，俱共右繞如來、觀世音菩薩摩訶薩、清淨蓮華明王百千數匝，却住一面，同作種種敷設供養，奏諸伎樂歌讚如來，讚不空羂索心王廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶中清淨蓮華明王央俱捨真言最上希有甚難可遇。「世尊！彼觀世音菩薩摩訶薩，以大慈悲於贍部洲當廣流布此二大寶真言。是諸佛等俱以無量廣大神通加被護持此清淨蓮華明王央俱捨真言。復是十方一切剎土三世一切如來祕密堅實無等等一切壇印三昧耶。復是十方一切剎土三世一切如來神通變化供養海雲。最難得法今已見聞。世尊！我輩一切真言明神，乃至諸天天神龍神八部，誓一切處隨逐給護清淨蓮華明王央俱捨真言。我輩諸天一切神眾，誓當書寫受持讀誦為眾解脫，恭敬供養是真言經。世尊！若沙門、婆羅門、族姓男、族姓女，信解書寫受持讀誦是真言經者，我等神眾加被擁護，不相捨離。是人若有世間一切蓋障厄、難諸惡鬼神欲競侵擾，我誓遮止不令惱亂，常令身心得大安樂無諸怖懼，加助眾願。惟願世尊重為我輩宣說此法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時執金剛祕密主菩薩摩訶薩，及一切種族陀羅尼真言明神、曼拏羅神，無量百千諸真言明神，無量百千大梵天、帝釋天、那羅延天、伊首羅天、摩醯首羅天，無量百千淨居天、焰摩王、水天、四天王神，無量百千龍神八部，俱時聞斯是二大寶真言三昧耶已，一時歡喜從坐而起，執持種種幢幡寶蓋、衣服瓔珞、天諸伎樂、奇諸雜華、塗香末香，俱共右繞如來、觀世音菩薩摩訶薩、清淨蓮華明王百千數匝，却住一面，同作種種敷設供養，奏諸伎樂歌讚如來，讚不空羂索心王廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶中清淨蓮華明王央俱捨真言最上希有甚難可遇。「世尊！彼觀世音菩薩摩訶薩，以大慈悲於贍部洲當廣流布此二大寶真言。是諸佛等俱以無量廣大神通加被護持此清淨蓮華明王央俱捨真言。復是十方一切剎土三世一切如來祕密堅實無等等一切壇印三昧耶。復是十方一切剎土三世一切如來神通變化供養海雲。最難得法今已見聞。世尊！我輩一切真言明神，乃至諸天天神龍神八部，誓一切處隨逐給護清淨蓮華明王央俱捨真言。我輩諸天一切神眾，誓當書寫受持讀誦為眾解脫，恭敬供養是真言經。世尊！若沙門、婆羅門、族姓男、族姓女，信解書寫受持讀誦是真言經者，我等神眾加被擁護，不相捨離。是人若有世間一切蓋障厄、難諸惡鬼神欲競侵擾，我誓遮止不令惱亂，常令身心得大安樂無諸怖懼，加助眾願。惟願世尊重為我輩宣說此法。」

爾時釋迦牟尼如來溥誥執金剛祕密主菩薩摩訶薩、一切種族真言明神、諸天八部言：「善哉善哉！汝等大眾應如是作。處處書寫受持讀誦恭敬供養如是經典，得滿眾願。我今以此經典付囑汝等，擁護受持。若沙門、婆羅門、族姓男、族姓女，如法書寫受持讀誦此經典者，我亦付囑汝諸大眾加被護持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋迦牟尼如來溥誥執金剛祕密主菩薩摩訶薩、一切種族真言明神、諸天八部言：「善哉善哉！汝等大眾應如是作。處處書寫受持讀誦恭敬供養如是經典，得滿眾願。我今以此經典付囑汝等，擁護受持。若沙門、婆羅門、族姓男、族姓女，如法書寫受持讀誦此經典者，我亦付囑汝諸大眾加被護持。」