不空羂索神變真言經卷第二十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不空羂索神變真言經卷第二十八

大唐天竺三藏菩提流志譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐天竺三藏菩提流志譯

清淨蓮華明王品第六十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨蓮華明王品第六十七

爾時觀世音菩薩摩訶薩說此大可畏明王央俱捨真言時，便復合掌瞻仰如來，熙怡微笑，身放億俱胝百千色光，照曜十方三千大千佛之世界。以光神力，能令十方三千大千諸佛世界滿虛空際靉靆，彌雨天諸眾妙寶雨海雲，天諸殊特牛頭栴檀末香塗香海雲，廣大清淨薩頗胝迦寶香海雲。放斯光時，眉間白毫出甘露渧，如大星流，其色明踰頗胝迦寶，清淨瑩徹從空墜下，正住佛前變成眾寶千葉蓮華。其華純以瑠璃為莖，有大光明超億千日初出色光，磐薄高大如菩薩等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時觀世音菩薩摩訶薩說此大可畏明王央俱捨真言時，便復合掌瞻仰如來，熙怡微笑，身放億俱胝百千色光，照曜十方三千大千佛之世界。以光神力，能令十方三千大千諸佛世界滿虛空際靉靆，彌雨天諸眾妙寶雨海雲，天諸殊特牛頭栴檀末香塗香海雲，廣大清淨薩頗胝迦寶香海雲。放斯光時，眉間白毫出甘露渧，如大星流，其色明踰頗胝迦寶，清淨瑩徹從空墜下，正住佛前變成眾寶千葉蓮華。其華純以瑠璃為莖，有大光明超億千日初出色光，磐薄高大如菩薩等。

爾時執金剛祕密主菩薩摩訶薩見此露渧變成眾寶千葉蓮華，瑠璃為莖光明赫奕，踊躍歡喜得未曾有。即起合掌，頭面禮足，白言：「聖者今所神變實難思議。我今思念本未曾識，惟願聖者速為解釋。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時執金剛祕密主菩薩摩訶薩見此露渧變成眾寶千葉蓮華，瑠璃為莖光明赫奕，踊躍歡喜得未曾有。即起合掌，頭面禮足，白言：「聖者今所神變實難思議。我今思念本未曾識，惟願聖者速為解釋。」

爾時觀世音菩薩摩訶薩告執金剛祕密主菩薩摩訶薩言：「我有不空羂索心王名清淨蓮華明王央俱捨真言大曼拏羅印三昧耶，我欲佛前當正宣說。以此明王央俱捨真言神通威力，故現斯瑞。如是明王，我白毫中而出現之，具大周廣神通威德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時觀世音菩薩摩訶薩告執金剛祕密主菩薩摩訶薩言：「我有不空羂索心王名清淨蓮華明王央俱捨真言大曼拏羅印三昧耶，我欲佛前當正宣說。以此明王央俱捨真言神通威力，故現斯瑞。如是明王，我白毫中而出現之，具大周廣神通威德。」

爾時執金剛祕密主菩薩摩訶薩聞斯說已，合掌恭敬，頭面頂禮，右繞三匝，乃往佛前於一面立，手持白拂揖拂如來一切智身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時執金剛祕密主菩薩摩訶薩聞斯說已，合掌恭敬，頭面頂禮，右繞三匝，乃往佛前於一面立，手持白拂揖拂如來一切智身。

爾時釋迦牟尼如來謂觀世音菩薩摩訶薩言：「汝今當說不空羂索心王清淨蓮華明王央俱捨真言大曼拏羅印三昧耶。若演說者，則得一切如來種族祕密心陀羅尼真言壇印三昧耶，顯現開剖無諸翳障。如是一切陀羅尼真言壇印三昧耶，隨是明王法中住現。一切最勝真實解脫曼拏羅王三昧耶，及諸天神壇印三昧耶皆顯現之。如是明王央俱捨真言，常為一切天神壇神而守護之恒不放捨，於世諸法疾得成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋迦牟尼如來謂觀世音菩薩摩訶薩言：「汝今當說不空羂索心王清淨蓮華明王央俱捨真言大曼拏羅印三昧耶。若演說者，則得一切如來種族祕密心陀羅尼真言壇印三昧耶，顯現開剖無諸翳障。如是一切陀羅尼真言壇印三昧耶，隨是明王法中住現。一切最勝真實解脫曼拏羅王三昧耶，及諸天神壇印三昧耶皆顯現之。如是明王央俱捨真言，常為一切天神壇神而守護之恒不放捨，於世諸法疾得成就。」

爾時觀世音菩薩摩訶薩承佛誥語，為於世間一切垢重尠福有情持陀羅尼真言者，仰觀如來歡喜奮迅，即說清淨蓮華明王央俱捨真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時觀世音菩薩摩訶薩承佛誥語，為於世間一切垢重尠福有情持陀羅尼真言者，仰觀如來歡喜奮迅，即說清淨蓮華明王央俱捨真言曰：

「娜莫塞(桑紇反)窒(丁結反二合)㘑野(楊可反，下同音)特(能邑反二合)婆(無可反)努誐(銀迦反，又音迦字斤攞反，下同音)嚲(一句) 跛(二合)囉底(丁枳反)瑟恥諦瓢(毘藥反，下同音)(二句) 薩嚩(無可反，下同音)勃陀(上)菩地薩埵(二合)嚩(三句) 跛(二合)羅縒囉嚲詑(他可反)誐跢(多箇反，下同音)俁(愚矩反)呬野(四句) 漫拏攞畝捺(能乙反)囉(二合)(五句) 曼怛(登乙反二合)囉跛(二合)囉縒囉婆(去)沒捺(輕)嚟(二合)瓢(六句) 娜莫㫊唎野跋馹囉(二合)陀(上)囉(七句) 薩嚩矩攞俁呬野(八句) 苾𠆙(亭夜反)陀(上)𭌆捺(同上二合)囉跛(二合)囉底(同上)瑟恥諦瓢(毘遙反)(九句) 娜莫薩嚩跛(二合)囉底(丁以反)曳迦(斤邏反，下同音)勃陀(上)𭌆野(十句) 室囉嚩迦僧(去)祇(虬曳反)瓢(毘遙反)(十一句) 底跢娜誐嚲跛(二合)囉窋(丁聿反)半禰(奴禮反下同音)瓢(十二句) 那莫薩嚩漫拏攞俁呬野(十三句) 摩訶苾𠆙(同上音)囉惹娑(去)陀(上)娜悉悌瓢(毘遙反)(十四句) 娜謨囉怛娜(二合)怛囉(二合)耶野(十五句) 娜莫㫊唎耶嚩路枳諦濕嚩(二合)囉野(十六句) 菩地薩埵(二合)嚩野(十七句) 摩訶薩埵(二合)嚩野(十八句) 摩訶迦嚕抳迦野(十九句) 薩嚩苾𠆙(同上音)漫拏攞囉惹(二十句) 摩訶暮伽(上)弭矩(二合)沒(盧骨反)嚩拏悉悌瓢(二十一句) 薩嚩畝𡫸(寧吉反)㘑瓢(二十二句) 怛𭔞(寧也反)他(二十三句) 唵(喉中擡引呼)(二十四句) 弭麼隷弭麼攞蘖髀(二十五句) 弭麼濫畝若鉢頭(二合)米素𭌆野𮧬(無遏反)者栖(二十六句) 娑(去)㰤塞(同上)囉囉濕弭計囉臡(如例反)(二十七句) 摩訶囉濕弭入嚩攞嚩皤徙諦(二十八句) 柘囉柘囉(二十九句) 柘柘羅(三十句) 散者囉鉢頭(二合)暮嚲𭌆(三十一句) 鉢頭(二合)麼蘖髀(三十二句) 鉢頭(二合)麼步臡(三十三句) 素𡫸(寧吉反)麼囉濫暮惹弭麼黎(三十四句) 摩抳迦娜(三十五句) 跋馹囉(二合)廢(無計反)女(去)𭌆曳𭡠(二合)囉儞攞(三十六句) 摩囉迦嚲鉢頭(二合)摩囉誐(三十七句) 弭弭陀(上)摩訶麼抳喇怛那(三十八句) 楞(去)訖𭌆嚲捨𭌆㘑(三十九句) 陀(上)囉陀(上)囉(四十句) 摩訶鉢頭(二合)麼馱㘑(四十一句) 播囉播囉(四十二句) 播囉首播捨陀(上)㘑 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「娜莫塞(桑紇反)窒(丁結反二合)㘑野(楊可反，下同音)特(能邑反二合)婆(無可反)努誐(銀迦反，又音迦字斤攞反，下同音)嚲(一句) 跛(二合)囉底(丁枳反)瑟恥諦瓢(毘藥反，下同音)(二句) 薩嚩(無可反，下同音)勃陀(上)菩地薩埵(二合)嚩(三句) 跛(二合)羅縒囉嚲詑(他可反)誐跢(多箇反，下同音)俁(愚矩反)呬野(四句) 漫拏攞畝捺(能乙反)囉(二合)(五句) 曼怛(登乙反二合)囉跛(二合)囉縒囉婆(去)沒捺(輕)嚟(二合)瓢(六句) 娜莫㫊唎野跋馹囉(二合)陀(上)囉(七句) 薩嚩矩攞俁呬野(八句) 苾𠆙(亭夜反)陀(上)𭌆捺(同上二合)囉跛(二合)囉底(同上)瑟恥諦瓢(毘遙反)(九句) 娜莫薩嚩跛(二合)囉底(丁以反)曳迦(斤邏反，下同音)勃陀(上)𭌆野(十句) 室囉嚩迦僧(去)祇(虬曳反)瓢(毘遙反)(十一句) 底跢娜誐嚲跛(二合)囉窋(丁聿反)半禰(奴禮反下同音)瓢(十二句) 那莫薩嚩漫拏攞俁呬野(十三句) 摩訶苾𠆙(同上音)囉惹娑(去)陀(上)娜悉悌瓢(毘遙反)(十四句) 娜謨囉怛娜(二合)怛囉(二合)耶野(十五句) 娜莫㫊唎耶嚩路枳諦濕嚩(二合)囉野(十六句) 菩地薩埵(二合)嚩野(十七句) 摩訶薩埵(二合)嚩野(十八句) 摩訶迦嚕抳迦野(十九句) 薩嚩苾𠆙(同上音)漫拏攞囉惹(二十句) 摩訶暮伽(上)弭矩(二合)沒(盧骨反)嚩拏悉悌瓢(二十一句) 薩嚩畝𡫸(寧吉反)㘑瓢(二十二句) 怛𭔞(寧也反)他(二十三句) 唵(喉中擡引呼)(二十四句) 弭麼隷弭麼攞蘖髀(二十五句) 弭麼濫畝若鉢頭(二合)米素𭌆野𮧬(無遏反)者栖(二十六句) 娑(去)㰤塞(同上)囉囉濕弭計囉臡(如例反)(二十七句) 摩訶囉濕弭入嚩攞嚩皤徙諦(二十八句) 柘囉柘囉(二十九句) 柘柘羅(三十句) 散者囉鉢頭(二合)暮嚲𭌆(三十一句) 鉢頭(二合)麼蘖髀(三十二句) 鉢頭(二合)麼步臡(三十三句) 素𡫸(寧吉反)麼囉濫暮惹弭麼黎(三十四句) 摩抳迦娜(三十五句) 跋馹囉(二合)廢(無計反)女(去)𭌆曳𭡠(二合)囉儞攞(三十六句) 摩囉迦嚲鉢頭(二合)摩囉誐(三十七句) 弭弭陀(上)摩訶麼抳喇怛那(三十八句) 楞(去)訖𭌆嚲捨𭌆㘑(三十九句) 陀(上)囉陀(上)囉(四十句) 摩訶鉢頭(二合)麼馱㘑(四十一句) 播囉播囉(四十二句) 播囉首播捨陀(上)㘑

(四十三句) 娑(去)囉娑(去)囉(四十四句) 縒曼嚲廢(無計反)嚕者泥(四十五句) 薩嚩嚲詑誐跢俁呬耶(四十六句) 地瑟恥底(丁禮反)句攞娑(去)麼野(四十七句) 播𭌆布囉抳(四十八句) 陀(上)囉陀(上)囉(四十九句) 跋馹囉入嚩攞(五十句) 摩羅蘖髀跋馹囉跋馹㘑(五十一句) 跋馹囉地瑟恥嚲鉢頭(二合)米(五十二句) 𤙖𤙖(五十三句) 麼抳麼抳(五十四句) 摩訶麼抳振嚲麼抳(五十五句) 播捨陀(上)囉(五十六句) 虎嚕虎嚕(五十七句) 鉢頭(二合)米鉢頭(二合)麼憍(魚照反)𠼝(五十八句) 鉢頭(二合)麼播抳婆(同上音)囉泥(五十九句) 㫊暮伽(上句) 鉢頭(二合)米(六十句) 唵(同上呼)鉢頭(二合)弭儞(六十一句) 鉢頭(二合)摩麼抳(六十二句) 跋馹囉馱(上)㘑(六十三句) 薩嚩嚲詑誐跢矩攞(六十四句) 娑(去)麼𭕗(尼也反)縒麼耶(六十五句) 地瑟恥諦(六十六句) 摩訶弭補攞步臡(六十七句) 皤囉皤囉(六十八句) 參(去)皤囉(六十九句) 步嚕步嚕(七十句) 步囉抳(七十一句) 避𭌆避𭌆(七十二句) 縒曼嚲婆路枳嚲苾𠆙(同上音)囉臡(七十三句) 跛(二合)囉縒囉跛(二合)囉縒囉(七十四句) 縒曼嚲弭麼黎(七十五句) 薩嚩苾𠆙(同上音)漫拏攞禰嚩嚲(七十六句) 那麼塞訖𭌆羝(七十七句) 嚲囉嚲囉(七十八句) 跢囉野哆囉野(七十九句) 縒曼嚲舍播𭌆布囉抳(八十句) 薩嚩菩地薩埵(二合)縛避曬者儞(八十一句) 薩嚩嚲詑誐哆暮伽(上)㰤避使訖(二合)羝(八十二句) 㫊避詵旨(二合)野𤚥(牟含反)(八十三句) 薩嚩苾𠆙(同上音)漫拏攞(八十四句) 矩攞縒麼耶避曬階(八十五句) 薩嚩嚲詫誐跢播抳嚩囉泥(八十六句) 鉢頭(二合)麼憍(魚照反)隷(八十七句) 鉢頭(二合)麼跛(二合)囉髀(八十八句) 鉢頭(二合)麼弭迦瞻畝惹蘖髀(八十九句) 𤙖𤙖(九十句) 跋馹㘑跋馹㘑(九十一句) 跋馹囉鉢頭(二合)米(九十二句) 嚲詑誐跢矩羅地瑟恥諦(九十三句) 㫊暮伽(上)嚩囉抳(九十四句) 薩嚩舍播𭌆布囉抳(九十五句) 薩嚩播野耨(輕)佉(上)(九十六句) 鉢(二合)囉舍麼儞(九十七句) 㫊暮伽(上)紇(二合)𭌆娜野悉地(九十八句) 娑(去)陀(上)野弭麼黎(九十九句) 𤙖㤄(一百句) 唵(同上呼)嚩羅泥鉢頭(二合)麼步臡(一句) 娜謨窣覩羝鉢 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (四十三句) 娑(去)囉娑(去)囉(四十四句) 縒曼嚲廢(無計反)嚕者泥(四十五句) 薩嚩嚲詑誐跢俁呬耶(四十六句) 地瑟恥底(丁禮反)句攞娑(去)麼野(四十七句) 播𭌆布囉抳(四十八句) 陀(上)囉陀(上)囉(四十九句) 跋馹囉入嚩攞(五十句) 摩羅蘖髀跋馹囉跋馹㘑(五十一句) 跋馹囉地瑟恥嚲鉢頭(二合)米(五十二句) 𤙖𤙖(五十三句) 麼抳麼抳(五十四句) 摩訶麼抳振嚲麼抳(五十五句) 播捨陀(上)囉(五十六句) 虎嚕虎嚕(五十七句) 鉢頭(二合)米鉢頭(二合)麼憍(魚照反)𠼝(五十八句) 鉢頭(二合)麼播抳婆(同上音)囉泥(五十九句) 㫊暮伽(上句) 鉢頭(二合)米(六十句) 唵(同上呼)鉢頭(二合)弭儞(六十一句) 鉢頭(二合)摩麼抳(六十二句) 跋馹囉馱(上)㘑(六十三句) 薩嚩嚲詑誐跢矩攞(六十四句) 娑(去)麼𭕗(尼也反)縒麼耶(六十五句) 地瑟恥諦(六十六句) 摩訶弭補攞步臡(六十七句) 皤囉皤囉(六十八句) 參(去)皤囉(六十九句) 步嚕步嚕(七十句) 步囉抳(七十一句) 避𭌆避𭌆(七十二句) 縒曼嚲婆路枳嚲苾𠆙(同上音)囉臡(七十三句) 跛(二合)囉縒囉跛(二合)囉縒囉(七十四句) 縒曼嚲弭麼黎(七十五句) 薩嚩苾𠆙(同上音)漫拏攞禰嚩嚲(七十六句) 那麼塞訖𭌆羝(七十七句) 嚲囉嚲囉(七十八句) 跢囉野哆囉野(七十九句) 縒曼嚲舍播𭌆布囉抳(八十句) 薩嚩菩地薩埵(二合)縛避曬者儞(八十一句) 薩嚩嚲詑誐哆暮伽(上)㰤避使訖(二合)羝(八十二句) 㫊避詵旨(二合)野𤚥(牟含反)(八十三句) 薩嚩苾𠆙(同上音)漫拏攞(八十四句) 矩攞縒麼耶避曬階(八十五句) 薩嚩嚲詫誐跢播抳嚩囉泥(八十六句) 鉢頭(二合)麼憍(魚照反)隷(八十七句) 鉢頭(二合)麼跛(二合)囉髀(八十八句) 鉢頭(二合)麼弭迦瞻畝惹蘖髀(八十九句) 𤙖𤙖(九十句) 跋馹㘑跋馹㘑(九十一句) 跋馹囉鉢頭(二合)米(九十二句) 嚲詑誐跢矩羅地瑟恥諦(九十三句) 㫊暮伽(上)嚩囉抳(九十四句) 薩嚩舍播𭌆布囉抳(九十五句) 薩嚩播野耨(輕)佉(上)(九十六句) 鉢(二合)囉舍麼儞(九十七句) 㫊暮伽(上)紇(二合)𭌆娜野悉地(九十八句) 娑(去)陀(上)野弭麼黎(九十九句) 𤙖㤄(一百句) 唵(同上呼)嚩羅泥鉢頭(二合)麼步臡(一句) 娜謨窣覩羝鉢

頭(二合)麼補勢(知西反)(二句) 莎(去)嚩訶(一百三句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頭(二合)麼補勢(知西反)(二句) 莎(去)嚩訶(一百三句)」

爾時觀世音菩薩摩訶薩說是明王真言之時，光明溥照一切如來種族祕密心陀羅尼真言曼拏羅印三昧耶，佛前蓮華即自開敷，臺中出現不空羂索心王清淨蓮華明王，三面四臂，首戴寶冠，冠有化佛。當中正面圓滿熙怡，眉間一目，左右二面如不空羂索觀世音左右面目。一手持開蓮華、一手執羂索、一手持寶幢、一手把三叉戟。眾寶瓔珞、耳璫環釧、天諸衣服種種莊嚴，相好殊特踰於諸天，無量億千蓮華臺上結加趺坐，放億俱胝百千光明。放斯光時從座而起，整理衣服合掌恭敬，頂禮雙足繞佛三匝，却還本座曲躬而立瞻仰尊顏目不異顧。爾時釋迦牟尼如來謂清淨蓮華明王言：「善哉殊特！何故前立瞻視我好？欲求何願？」爾時清淨蓮華明王前白佛言：「今於如來請授一切如來種族祕密心陀羅尼真言曼拏羅印三昧耶，總持明門最上第一。」佛復告言：「汝欲十方一切如來毘盧遮那如來一切種族祕密心陀羅尼真言曼拏羅印三昧耶灌頂受記者，汝當善聽，我授與汝，稱汝第一。汝今授名多羅菩薩，亦名濕廢多白身觀世音菩薩，亦名毘俱胝觀世音菩薩，亦名蓮華端嚴首菩薩，亦名計唎枳利大天神，亦名金剛度底天神，亦名毘摩羅迦履天神，亦名蓮華眼天神，亦名金剛鎖天神，亦名毘利金剛天神，亦名蓮華光明天神，亦名成就業行天神，亦名大真言王天神，亦名不空首王天神，亦名暴伽𮧬多天神，亦名功德天神，亦名毘摩羅天神，亦名無譬喻天神，亦名辯才天神，亦名一髻天神，亦名千眼天神，亦名千臂天神，亦名千頭天神，亦名不空蓮華天神，亦名大寶天神，亦名出一切寶天神，亦名世間自在天神，亦名大明密號自在王天神，亦名大海天神，亦名大天女天神，亦名一切種族壇天神，亦名誦念安隱大天神，亦名種族大天神，亦名端正金剛天神，亦名執輪天神，亦名執鉞刀天神，亦名執劍天神，亦名奮怒天神，亦名奮怒王天神，亦名破黑暗天神，亦名瞋面天神，亦名狗牙天神，亦名赤黃色天神，亦名金髮天神，亦名執寶手天神，亦名大地輪天神，亦名持一切物天神，亦名供養水器天神，亦名種種飲食天神，亦名一切最大天神，亦名塗香末香華鬘天神，亦名一切遍行天神，亦名一切自在天神，亦名示女相天神，亦名度脫一切天神，亦名持真言天神，亦名囉惹天神，亦名一切如來大種族天神，亦名大丈夫真言王天神，亦名觀世音菩薩白毫上出現天神，亦名寶甘露天神，亦名大星光天神，亦名種種相貌天神，亦名種種事業天神。清淨蓮華明王！所授汝諸名等，若有人民每日晨朝信解受持讀誦之者，速得一切如來種族祕密心陀羅尼真言壇印三昧耶現前成 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時觀世音菩薩摩訶薩說是明王真言之時，光明溥照一切如來種族祕密心陀羅尼真言曼拏羅印三昧耶，佛前蓮華即自開敷，臺中出現不空羂索心王清淨蓮華明王，三面四臂，首戴寶冠，冠有化佛。當中正面圓滿熙怡，眉間一目，左右二面如不空羂索觀世音左右面目。一手持開蓮華、一手執羂索、一手持寶幢、一手把三叉戟。眾寶瓔珞、耳璫環釧、天諸衣服種種莊嚴，相好殊特踰於諸天，無量億千蓮華臺上結加趺坐，放億俱胝百千光明。放斯光時從座而起，整理衣服合掌恭敬，頂禮雙足繞佛三匝，却還本座曲躬而立瞻仰尊顏目不異顧。爾時釋迦牟尼如來謂清淨蓮華明王言：「善哉殊特！何故前立瞻視我好？欲求何願？」爾時清淨蓮華明王前白佛言：「今於如來請授一切如來種族祕密心陀羅尼真言曼拏羅印三昧耶，總持明門最上第一。」佛復告言：「汝欲十方一切如來毘盧遮那如來一切種族祕密心陀羅尼真言曼拏羅印三昧耶灌頂受記者，汝當善聽，我授與汝，稱汝第一。汝今授名多羅菩薩，亦名濕廢多白身觀世音菩薩，亦名毘俱胝觀世音菩薩，亦名蓮華端嚴首菩薩，亦名計唎枳利大天神，亦名金剛度底天神，亦名毘摩羅迦履天神，亦名蓮華眼天神，亦名金剛鎖天神，亦名毘利金剛天神，亦名蓮華光明天神，亦名成就業行天神，亦名大真言王天神，亦名不空首王天神，亦名暴伽𮧬多天神，亦名功德天神，亦名毘摩羅天神，亦名無譬喻天神，亦名辯才天神，亦名一髻天神，亦名千眼天神，亦名千臂天神，亦名千頭天神，亦名不空蓮華天神，亦名大寶天神，亦名出一切寶天神，亦名世間自在天神，亦名大明密號自在王天神，亦名大海天神，亦名大天女天神，亦名一切種族壇天神，亦名誦念安隱大天神，亦名種族大天神，亦名端正金剛天神，亦名執輪天神，亦名執鉞刀天神，亦名執劍天神，亦名奮怒天神，亦名奮怒王天神，亦名破黑暗天神，亦名瞋面天神，亦名狗牙天神，亦名赤黃色天神，亦名金髮天神，亦名執寶手天神，亦名大地輪天神，亦名持一切物天神，亦名供養水器天神，亦名種種飲食天神，亦名一切最大天神，亦名塗香末香華鬘天神，亦名一切遍行天神，亦名一切自在天神，亦名示女相天神，亦名度脫一切天神，亦名持真言天神，亦名囉惹天神，亦名一切如來大種族天神，亦名大丈夫真言王天神，亦名觀世音菩薩白毫上出現天神，亦名寶甘露天神，亦名大星光天神，亦名種種相貌天神，亦名種種事業天神。清淨蓮華明王！所授汝諸名等，若有人民每日晨朝信解受持讀誦之者，速得一切如來種族祕密心陀羅尼真言壇印三昧耶現前成

就。是諸名等通入一切種族陀羅尼真言壇印三昧耶，一切天神壇神住護，一切如來毘盧遮那如來、釋迦牟尼如來、一切種族祕密心陀羅尼真言曼拏羅印三昧耶中所說名字，觀世音菩薩處處護持，是故說汝最勝第一。汝復授名金剛大悉地王、大蓮華最勝悉地王、如來種族悉地王、大曼拏羅種族悉地王、大摩尼種族悉地王、不空一切曼拏羅最勝心悉地王、大金剛種族頂悉地王、金剛底極悉地王、金剛鬘部悉地王、金剛勝錐悉地王、蓮華端正殊勝悉地王。清淨蓮華明王！所授汝諸悉地王名，若有人民信解受持讀誦之者，速得此諸陀羅尼真言一切悉地王。執金剛祕密主菩薩摩訶薩、十執金剛神、大自在執金剛神觀守護持。以是義故，常令如法受持讀誦此悉地王名者，一切如來毘盧遮那如來、釋迦牟尼如來、一切諸大菩薩摩訶薩眾，亦常觀察加被擁護。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就。是諸名等通入一切種族陀羅尼真言壇印三昧耶，一切天神壇神住護，一切如來毘盧遮那如來、釋迦牟尼如來、一切種族祕密心陀羅尼真言曼拏羅印三昧耶中所說名字，觀世音菩薩處處護持，是故說汝最勝第一。汝復授名金剛大悉地王、大蓮華最勝悉地王、如來種族悉地王、大曼拏羅種族悉地王、大摩尼種族悉地王、不空一切曼拏羅最勝心悉地王、大金剛種族頂悉地王、金剛底極悉地王、金剛鬘部悉地王、金剛勝錐悉地王、蓮華端正殊勝悉地王。清淨蓮華明王！所授汝諸悉地王名，若有人民信解受持讀誦之者，速得此諸陀羅尼真言一切悉地王。執金剛祕密主菩薩摩訶薩、十執金剛神、大自在執金剛神觀守護持。以是義故，常令如法受持讀誦此悉地王名者，一切如來毘盧遮那如來、釋迦牟尼如來、一切諸大菩薩摩訶薩眾，亦常觀察加被擁護。」

爾時釋迦牟尼如來與是明王授記別時，十方大地六變震動，於虛空中靉靆彌雨月光清淨華、盧遮華、摩訶盧遮華、曼陀羅華、摩訶曼陀羅華、鉢頭摩華、拘物頭華、芬陀利華、青優鉢羅華、赤優鉢羅華、阿叔迦華、波吒羅華、芬那誐華、乾陀婆利師迦華、君那利華、阿底木多迦華、波羅奢華、一切金華銀華寶華種種雜華海雲，雨種種寶雲、寶雨海雲，雨牛頭栴檀香、沈水香、龍腦香、欝金香、種種香氣海雲，雨種種香水細雨海雲，雨種種奇妙音聲不鼓自鳴海雲，雨諸衣服寶冠、珠瓔耳璫、鐶釧華鬘、寶莊嚴具海雲，雨三十三天、大梵天、帝釋天、大自在天、俱摩羅天、四天王天、水天、伊首羅天、摩醯首羅天乃至九十九億百千天子所有宮殿、衣服冠瓔、寶珠鐶釧、塗香末香、七寶傘蓋海雲，滿於十方靉靆彌布大作供養。釋迦牟尼佛、觀世音菩薩、清淨蓮華明王、諸大菩薩、執金剛祕密主菩薩摩訶薩并會大眾，十方所有一切剎土一切如來、一切菩薩摩訶薩、一切大眾，皆於空中作大神通種種變現成就之相。是諸如來一切祕密心陀羅尼真言壇印三昧耶一時顯現，十方一切諸天宮殿亦皆顯現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋迦牟尼如來與是明王授記別時，十方大地六變震動，於虛空中靉靆彌雨月光清淨華、盧遮華、摩訶盧遮華、曼陀羅華、摩訶曼陀羅華、鉢頭摩華、拘物頭華、芬陀利華、青優鉢羅華、赤優鉢羅華、阿叔迦華、波吒羅華、芬那誐華、乾陀婆利師迦華、君那利華、阿底木多迦華、波羅奢華、一切金華銀華寶華種種雜華海雲，雨種種寶雲、寶雨海雲，雨牛頭栴檀香、沈水香、龍腦香、欝金香、種種香氣海雲，雨種種香水細雨海雲，雨種種奇妙音聲不鼓自鳴海雲，雨諸衣服寶冠、珠瓔耳璫、鐶釧華鬘、寶莊嚴具海雲，雨三十三天、大梵天、帝釋天、大自在天、俱摩羅天、四天王天、水天、伊首羅天、摩醯首羅天乃至九十九億百千天子所有宮殿、衣服冠瓔、寶珠鐶釧、塗香末香、七寶傘蓋海雲，滿於十方靉靆彌布大作供養。釋迦牟尼佛、觀世音菩薩、清淨蓮華明王、諸大菩薩、執金剛祕密主菩薩摩訶薩并會大眾，十方所有一切剎土一切如來、一切菩薩摩訶薩、一切大眾，皆於空中作大神通種種變現成就之相。是諸如來一切祕密心陀羅尼真言壇印三昧耶一時顯現，十方一切諸天宮殿亦皆顯現。

爾時執金剛祕密主菩薩摩訶薩從坐而起，合掌恭敬繞佛三匝，頭頂禮足，於一面立，熙怡微笑旋金剛杵，復白佛言：「世尊！覩斯神通極空顯現甚為廣大，如斯神通亦皆溥洽持真言者得大成就三昧耶門。復有一切天龍八部，緣此種族清淨蓮華明王神通顯現，皆來集會。覩彼觀世音菩薩摩訶薩、清淨蓮華明王神通威德，出過十方盡空顯炫。如斯變相以何法力，欻能十方作是顯現？惟願如來哀愍我等，當為解釋，除斷所疑。」爾時釋迦牟尼如來告執金剛祕密主菩薩摩訶薩言：「諦聽諦聽，為汝解說。此大神通因緣現相，是彼觀世音菩薩摩訶薩大幻化三摩地門，金剛總持等持三摩地力勇猛支三摩地門，以如是等九十九俱胝那庾多百千三摩地門常隨於身，神通變現滿十方界。此等三摩地亦是不空羂索心王清淨蓮華明王央俱捨真言大曼拏羅印三摩地力神通變現。示現如是神通威德廣大顯現三摩地力，當廣溥洽一切有情修是清淨蓮華明王央俱捨真言名字法門，但令信解受持讀誦，當見九十二殑伽沙俱胝那庾多百千微塵如來應正等覺承事供養種種善根，等念此諸如來名號，等入此諸如來種族祕密心陀羅尼真言大曼拏羅印三昧耶會，亦等受持此諸如來種族祕密心陀羅尼真言大曼拏羅印三昧耶品，等入三世一切如來祕密心陀羅尼真言大曼拏羅印三昧耶成就之門。執金剛祕密主菩薩摩訶薩！今何因緣說此清淨蓮華明王具大威力？所有三世一切如來祕密心陀羅尼真言壇印法品，皆隨入此明王法中，如水乳合同一體相更無別異。由斯因緣，說是清淨蓮華明王名號通入一切如來種族祕密心陀羅尼真言壇印三昧耶，有大威德。若苾芻、苾芻尼、族姓男、族姓女，信解受持此清淨蓮華明王央俱捨真言者，則等受持三世諸佛如來種族祕密心陀羅尼真言壇印三昧耶，當得三世諸佛如來戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊成熟善根，為於三世諸佛如來而常讚歎，與不空最大成就三昧耶悉地相應，得一切如來種族祕密平等三昧耶悉地相應，得一切菩薩摩訶薩神通真言明心大三摩地神變境界相應，得大菩提心六波羅蜜莊嚴相應，得一切真言明王大曼拏羅印三昧耶隨順相應。此清淨蓮華明王央俱捨真言神通威德，又復常得一切如來神通三摩地加被，一切菩薩摩訶薩神通三摩地加被。以斯因故，說是清淨蓮華明王央俱捨真言有大威德、有大神力。若有暫以華果塗香音聲供養讀誦處者，則當承事供養三世一切如來一切種族祕密心陀羅尼真言大曼拏羅印三昧耶。受持讀誦是清淨蓮華明王央俱捨真言者，一切藥叉、羅剎、毘那夜迦作障難者盡皆馳散，一切諍論、災怪疫疾、憎謗諛諂、十惡五逆、一切 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時執金剛祕密主菩薩摩訶薩從坐而起，合掌恭敬繞佛三匝，頭頂禮足，於一面立，熙怡微笑旋金剛杵，復白佛言：「世尊！覩斯神通極空顯現甚為廣大，如斯神通亦皆溥洽持真言者得大成就三昧耶門。復有一切天龍八部，緣此種族清淨蓮華明王神通顯現，皆來集會。覩彼觀世音菩薩摩訶薩、清淨蓮華明王神通威德，出過十方盡空顯炫。如斯變相以何法力，欻能十方作是顯現？惟願如來哀愍我等，當為解釋，除斷所疑。」爾時釋迦牟尼如來告執金剛祕密主菩薩摩訶薩言：「諦聽諦聽，為汝解說。此大神通因緣現相，是彼觀世音菩薩摩訶薩大幻化三摩地門，金剛總持等持三摩地力勇猛支三摩地門，以如是等九十九俱胝那庾多百千三摩地門常隨於身，神通變現滿十方界。此等三摩地亦是不空羂索心王清淨蓮華明王央俱捨真言大曼拏羅印三摩地力神通變現。示現如是神通威德廣大顯現三摩地力，當廣溥洽一切有情修是清淨蓮華明王央俱捨真言名字法門，但令信解受持讀誦，當見九十二殑伽沙俱胝那庾多百千微塵如來應正等覺承事供養種種善根，等念此諸如來名號，等入此諸如來種族祕密心陀羅尼真言大曼拏羅印三昧耶會，亦等受持此諸如來種族祕密心陀羅尼真言大曼拏羅印三昧耶品，等入三世一切如來祕密心陀羅尼真言大曼拏羅印三昧耶成就之門。執金剛祕密主菩薩摩訶薩！今何因緣說此清淨蓮華明王具大威力？所有三世一切如來祕密心陀羅尼真言壇印法品，皆隨入此明王法中，如水乳合同一體相更無別異。由斯因緣，說是清淨蓮華明王名號通入一切如來種族祕密心陀羅尼真言壇印三昧耶，有大威德。若苾芻、苾芻尼、族姓男、族姓女，信解受持此清淨蓮華明王央俱捨真言者，則等受持三世諸佛如來種族祕密心陀羅尼真言壇印三昧耶，當得三世諸佛如來戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊成熟善根，為於三世諸佛如來而常讚歎，與不空最大成就三昧耶悉地相應，得一切如來種族祕密平等三昧耶悉地相應，得一切菩薩摩訶薩神通真言明心大三摩地神變境界相應，得大菩提心六波羅蜜莊嚴相應，得一切真言明王大曼拏羅印三昧耶隨順相應。此清淨蓮華明王央俱捨真言神通威德，又復常得一切如來神通三摩地加被，一切菩薩摩訶薩神通三摩地加被。以斯因故，說是清淨蓮華明王央俱捨真言有大威德、有大神力。若有暫以華果塗香音聲供養讀誦處者，則當承事供養三世一切如來一切種族祕密心陀羅尼真言大曼拏羅印三昧耶。受持讀誦是清淨蓮華明王央俱捨真言者，一切藥叉、羅剎、毘那夜迦作障難者盡皆馳散，一切諍論、災怪疫疾、憎謗諛諂、十惡五逆、一切

業障盡皆消滅，一切諸佛菩薩摩訶薩眾安慰護念。執金剛祕密主菩薩摩訶薩！十大執金剛藥叉將大自在執金剛藥叉將、一切天神、四天王神并諸眷屬恭敬守護，當得一切如來種族祕密心陀羅尼真言曼拏羅印三昧耶最勝成就，得不空解脫祕密心陀羅尼真言廣大解脫蓮華大曼拏羅印三昧耶最大成就，得不空真實最上成就，一切天、龍、藥叉、羅剎、乾闥婆、阿修羅、緊那羅、孽嚕茶、摩呼羅伽來守擁護。復於世間得大供養，一切願行增長圓滿，一切呪詛蠱毒、毒藥毒蟲、諸惡鬼神不相災惱。又復不患一切風痰、寒熱瘧病、瘡瘻疥癬、頭痛癰腫、痔痢諸病，唯除宿報現世輕受。執金剛祕密主菩薩摩訶薩！此不空羂索心王清淨蓮華明王央俱捨真言，名三世一切如來祕密心陀羅尼真言總持等持三昧耶，亦名一切執金剛祕密心神通溥遍總持等持三昧耶。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 業障盡皆消滅，一切諸佛菩薩摩訶薩眾安慰護念。執金剛祕密主菩薩摩訶薩！十大執金剛藥叉將大自在執金剛藥叉將、一切天神、四天王神并諸眷屬恭敬守護，當得一切如來種族祕密心陀羅尼真言曼拏羅印三昧耶最勝成就，得不空解脫祕密心陀羅尼真言廣大解脫蓮華大曼拏羅印三昧耶最大成就，得不空真實最上成就，一切天、龍、藥叉、羅剎、乾闥婆、阿修羅、緊那羅、孽嚕茶、摩呼羅伽來守擁護。復於世間得大供養，一切願行增長圓滿，一切呪詛蠱毒、毒藥毒蟲、諸惡鬼神不相災惱。又復不患一切風痰、寒熱瘧病、瘡瘻疥癬、頭痛癰腫、痔痢諸病，唯除宿報現世輕受。執金剛祕密主菩薩摩訶薩！此不空羂索心王清淨蓮華明王央俱捨真言，名三世一切如來祕密心陀羅尼真言總持等持三昧耶，亦名一切執金剛祕密心神通溥遍總持等持三昧耶。」

爾時執金剛祕密主菩薩摩訶薩聞佛稱說此妙吉祥祕密清淨蓮華明王央俱捨真言神通功德，歡喜踊躍，前白佛言：「世尊！是清淨蓮華明王央俱捨真言，奇特希有，具有一切菩提功德，能滿眾願成熟一切菩提善根，圓滿一切壇印三昧耶，無量功德最勝成就。世尊！此清淨蓮華明王央俱捨真言，特希難見，如於如來所現方處坐菩提樹下轉大法輪。是清淨蓮華明王央俱捨真言，豈不於彼觀世音菩薩摩訶薩白毫出現，當為利益持真言者得真解脫成就法門，非少善根得值見聞；已於無量阿僧祇劫一切佛所積集善根，乃得見聞恭敬供養信解書寫受持讀誦具足修治。若暫忘念是真言者，當知則失無量無邊一切菩提功德善根。何況一日一夜一月一年乃至多百千日而盡廢忘，應知此人則已永失十方三世諸佛菩薩摩訶薩一切菩提功德福蘊資糧善根大三昧耶。」爾時釋迦牟尼如來復謂執金剛祕密主菩薩摩訶薩言：「如是如是，如汝所說。此之有情若不多劫供養承事九十九殑伽沙俱胝那庾多百千諸佛如來大曼拏羅印三昧耶積集善根，則不見聞此明王真言三昧耶受持讀誦。此之有情昔不積善，弗可見聞此明王真言大曼拏羅印三昧耶。復有有情，已於無量阿僧祇劫供養承事十方過現一切如來種族大曼拏羅印三昧耶甚深諸法，并復稟受聽聞修學積集善根，乃得具足見此明王真言種族大曼拏羅印三昧耶，受持讀誦明解一切，依持律行種種成就，則得作大阿闍梨，於諸真言者為最第一，得為三世一切如來曼拏羅印三昧耶中大法之子，三世一切如來為授記莂。當知斯人得大堅固成熟福聚善根資糧，應知得此明王真言大曼拏羅印三昧耶受持讀誦圓滿修治，一切佛剎菩提功德具足善根。執金剛祕密主菩薩摩訶薩！汝又觀彼觀世音菩薩摩訶薩廣大神變三摩地力、陀羅尼力、壇印法力、不空羂索心王清淨蓮華明王央俱捨真言三摩地悉地威德示現之力，是一切如來心大神通力，圓滿一切菩提願行，是觀世音菩薩摩訶薩與一切願成就之處。如是明王真言，與於世間一切垢障尠福有情，作大佛事照破諸闇，為大津梁摧諸魔處，風雨以時苗稼滋盛，無諸饑饉惡星變怪，使受持者壽命長遠，無災夭疾多饒財寶。若有有情常潔身服，法瑜伽觀，以大悲心如法誦持清淨蓮華明王央俱捨真言恒不間廢，即當成就一切善根。持此清淨蓮華明王央俱捨真言之處，一切曼拏羅神一時湊集而守護之。一切種族真言壇印神宮殿俱時來集，供養清淨蓮華明王央俱捨真言。一切如來種族觀世音種族、金剛種族摩尼種族等真言壇印宮殿神，俱時來作恭敬供養清淨蓮華明王央俱捨真言，能令真言者獲七善夢：第一夢 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時執金剛祕密主菩薩摩訶薩聞佛稱說此妙吉祥祕密清淨蓮華明王央俱捨真言神通功德，歡喜踊躍，前白佛言：「世尊！是清淨蓮華明王央俱捨真言，奇特希有，具有一切菩提功德，能滿眾願成熟一切菩提善根，圓滿一切壇印三昧耶，無量功德最勝成就。世尊！此清淨蓮華明王央俱捨真言，特希難見，如於如來所現方處坐菩提樹下轉大法輪。是清淨蓮華明王央俱捨真言，豈不於彼觀世音菩薩摩訶薩白毫出現，當為利益持真言者得真解脫成就法門，非少善根得值見聞；已於無量阿僧祇劫一切佛所積集善根，乃得見聞恭敬供養信解書寫受持讀誦具足修治。若暫忘念是真言者，當知則失無量無邊一切菩提功德善根。何況一日一夜一月一年乃至多百千日而盡廢忘，應知此人則已永失十方三世諸佛菩薩摩訶薩一切菩提功德福蘊資糧善根大三昧耶。」爾時釋迦牟尼如來復謂執金剛祕密主菩薩摩訶薩言：「如是如是，如汝所說。此之有情若不多劫供養承事九十九殑伽沙俱胝那庾多百千諸佛如來大曼拏羅印三昧耶積集善根，則不見聞此明王真言三昧耶受持讀誦。此之有情昔不積善，弗可見聞此明王真言大曼拏羅印三昧耶。復有有情，已於無量阿僧祇劫供養承事十方過現一切如來種族大曼拏羅印三昧耶甚深諸法，并復稟受聽聞修學積集善根，乃得具足見此明王真言種族大曼拏羅印三昧耶，受持讀誦明解一切，依持律行種種成就，則得作大阿闍梨，於諸真言者為最第一，得為三世一切如來曼拏羅印三昧耶中大法之子，三世一切如來為授記莂。當知斯人得大堅固成熟福聚善根資糧，應知得此明王真言大曼拏羅印三昧耶受持讀誦圓滿修治，一切佛剎菩提功德具足善根。執金剛祕密主菩薩摩訶薩！汝又觀彼觀世音菩薩摩訶薩廣大神變三摩地力、陀羅尼力、壇印法力、不空羂索心王清淨蓮華明王央俱捨真言三摩地悉地威德示現之力，是一切如來心大神通力，圓滿一切菩提願行，是觀世音菩薩摩訶薩與一切願成就之處。如是明王真言，與於世間一切垢障尠福有情，作大佛事照破諸闇，為大津梁摧諸魔處，風雨以時苗稼滋盛，無諸饑饉惡星變怪，使受持者壽命長遠，無災夭疾多饒財寶。若有有情常潔身服，法瑜伽觀，以大悲心如法誦持清淨蓮華明王央俱捨真言恒不間廢，即當成就一切善根。持此清淨蓮華明王央俱捨真言之處，一切曼拏羅神一時湊集而守護之。一切種族真言壇印神宮殿俱時來集，供養清淨蓮華明王央俱捨真言。一切如來種族觀世音種族、金剛種族摩尼種族等真言壇印宮殿神，俱時來作恭敬供養清淨蓮華明王央俱捨真言，能令真言者獲七善夢：第一夢

見得入曼拏羅宮殿會中受用三昧耶。第二夢見入一切諸佛菩薩種族曼拏羅宮殿三昧耶會，得諸如來為授灌頂真言印三昧耶成就。第三夢見入一切金剛灌頂曼拏羅印三昧耶會，得諸金剛王為授一切金剛灌頂真言印三昧耶成就。第四夢見入一切摩尼種族灌頂曼拏羅印三昧耶會，得諸摩尼寶王為授一切摩尼寶大灌頂真言印三昧耶成就。第五夢見入補陀洛山觀世音菩薩摩訶薩七寶宮殿大空羂索廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶會，見一切諸佛菩薩摩訶薩、大明明王、一切天神，觀世音菩薩摩訶薩執手引入灌頂壇內而為灌頂，種種教詔諸真言曼拏羅印三昧耶品成就。第六夢見入千手千眼觀世音菩薩摩訶薩曼拏羅印三昧耶會，得千手千眼觀世音為授灌頂，曼拏羅印三昧耶成就。第七夢見如來菩提樹下坐金剛座，轉大法輪降伏魔軍。見毘盧遮那如來伸手摩頂，為授灌頂曼拏羅印三昧耶品，并見十方一切佛剎一切如來，為授種族真言壇印出世世間三昧耶品成就。若命終時心不失念，直往西方蓮華化生。為此不空大真言仙，常觀九十九億俱胝那庾多百千諸佛如來。是諸佛等，為現種種佛剎一切如來三身一體，皆等毘盧遮那佛身相好，得宿住智，能知過去百千大劫所受生死，一切如來神通威德灌頂真言印三摩地門盡皆現前，亦見過去所生積集福蘊善根清淨業成。今此明王真言，但常晝夜誦持不忘的獲如是諸大功德，并得一切眾生意樂恭敬法門。若淨澡浴著淨衣服，淨治室內香華供養，誦持清淨蓮華明王央俱捨真言恒不斷絕，當後夜時乃得過往十惡五逆四重諸罪一切業障一時現前，告真言者言：『往昔罪報應受五道種種劇苦，以真言力燼然銷滅，一切善根今已圓滿。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見得入曼拏羅宮殿會中受用三昧耶。第二夢見入一切諸佛菩薩種族曼拏羅宮殿三昧耶會，得諸如來為授灌頂真言印三昧耶成就。第三夢見入一切金剛灌頂曼拏羅印三昧耶會，得諸金剛王為授一切金剛灌頂真言印三昧耶成就。第四夢見入一切摩尼種族灌頂曼拏羅印三昧耶會，得諸摩尼寶王為授一切摩尼寶大灌頂真言印三昧耶成就。第五夢見入補陀洛山觀世音菩薩摩訶薩七寶宮殿大空羂索廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶會，見一切諸佛菩薩摩訶薩、大明明王、一切天神，觀世音菩薩摩訶薩執手引入灌頂壇內而為灌頂，種種教詔諸真言曼拏羅印三昧耶品成就。第六夢見入千手千眼觀世音菩薩摩訶薩曼拏羅印三昧耶會，得千手千眼觀世音為授灌頂，曼拏羅印三昧耶成就。第七夢見如來菩提樹下坐金剛座，轉大法輪降伏魔軍。見毘盧遮那如來伸手摩頂，為授灌頂曼拏羅印三昧耶品，并見十方一切佛剎一切如來，為授種族真言壇印出世世間三昧耶品成就。若命終時心不失念，直往西方蓮華化生。為此不空大真言仙，常觀九十九億俱胝那庾多百千諸佛如來。是諸佛等，為現種種佛剎一切如來三身一體，皆等毘盧遮那佛身相好，得宿住智，能知過去百千大劫所受生死，一切如來神通威德灌頂真言印三摩地門盡皆現前，亦見過去所生積集福蘊善根清淨業成。今此明王真言，但常晝夜誦持不忘的獲如是諸大功德，并得一切眾生意樂恭敬法門。若淨澡浴著淨衣服，淨治室內香華供養，誦持清淨蓮華明王央俱捨真言恒不斷絕，當後夜時乃得過往十惡五逆四重諸罪一切業障一時現前，告真言者言：『往昔罪報應受五道種種劇苦，以真言力燼然銷滅，一切善根今已圓滿。』

「若患瘧病，當加持白線二十一結，病者繫佩即得除差。若鬼病神病，加持刀劍或加持孔雀尾或加持箭一七遍，病者身上拂𢷍加持則令除愈。或加持五色線一百八結，繫其項上，加持安悉香病者前燒。當加持病者，得作病鬼現身而來，所問皆說亦任役使，病則除差。若欲往向言論諍處令歡喜者，加持手一七遍摩捫面上，往見彼者歡喜和解。若毒藥中者，牛乳、石蜜和加持之，或加持淨水一七遍令飲毒除。若毒蟲螫者，加持孔雀尾一七遍拂之，并加持黃土泥或加持雄黃數數厚傅，或加持煮豆并汁，豆中蘸之皆得除滅。若被厭蠱呪詛蠱毒者，五日每日以新淨瓮滿盛香水，加持一百八遍，當洗浴身即得除差。若傅屍伏連少身力者，三設五設七設，每設長流河邊隨時塗壇，以白穀、稻穀、大麥、小麥、大豆、小豆、白芥子、茴香子、天門冬等分和末，加持水和猶如麵𪍒。先加持生酥遍身濃塗，乃以藥𪍒遍身厚附，却淨揩取捏作人形，加持鑌鐵刀截分八段，於壇四角四面置淨盆子，各于盆中盛一段藥。於壇中心置香水瓮，加持白芥子置於瓮中，以諸華枝葉插瓮口中。面東跪坐，加持水瓮一百八遍，及加持藥盆一百八遍，以八盆中藥段擘散，各擲當方。壇中香水溫與病者，清淨澡浴著新淨衣，以諸華香飲食供養觀世音菩薩，及諸眾僧設大施會，病者所苦當即除差，諸惡鬼神無能嬈害，亦令業障而得消滅。若命終後，即生西方淨妙剎土證宿命智，乃至菩提更不退墮諸惡趣故。若患眼者，加持甘草汁或加持供養殘水七一遍，當用洗眼即令除差。若患頭痛，以生酥、胡麻油、茴香子加持一七遍，微溫塗頭，當即除差。若患齒疼，加持石榴枝一七遍，當用揩齒，速令除差。若患耳疼，加持茴香子，胡麻油和煎二三十沸，濾去其滓，後當微溫瀝於耳中，當即除差。若患口瘡，加持蓽豆，菉豆煎汁和酥加持一七遍，含之經日當即除差。若患腹痛，加持仙陀婆鹽，作湯服，當除差。若加持烏鹽阿惹，而土青、木香等分，和水二大升煎取九合，加持二十一遍，當飲服之，一切腹痛心痛痃癖痔痲病等皆當除差。若加持白芥子二十一遍，散一切公門底者，一切僚佐見皆歡喜。若加持白胡椒一百八遍，口中含之，與他談說聞皆信受。若有惡風雹雨數數起者，加持石榴枝一百八遍，詣高望處四方擬之，即皆除散。若有龍湫邊作一火壇，以端直構木、櫁木然火，以酥蜜酪、白芥子一加持一燒一千八遍，如是相續至滿七日，則得天下溥降甘雨。若以稻穀華、白芥子、酥加持燒之一千八遍，滿於七日，當得財寶。若令訥瑟吒生信伏者，加持稻穀糠、鹽、黑芥子油燒，稱 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若患瘧病，當加持白線二十一結，病者繫佩即得除差。若鬼病神病，加持刀劍或加持孔雀尾或加持箭一七遍，病者身上拂𢷍加持則令除愈。或加持五色線一百八結，繫其項上，加持安悉香病者前燒。當加持病者，得作病鬼現身而來，所問皆說亦任役使，病則除差。若欲往向言論諍處令歡喜者，加持手一七遍摩捫面上，往見彼者歡喜和解。若毒藥中者，牛乳、石蜜和加持之，或加持淨水一七遍令飲毒除。若毒蟲螫者，加持孔雀尾一七遍拂之，并加持黃土泥或加持雄黃數數厚傅，或加持煮豆并汁，豆中蘸之皆得除滅。若被厭蠱呪詛蠱毒者，五日每日以新淨瓮滿盛香水，加持一百八遍，當洗浴身即得除差。若傅屍伏連少身力者，三設五設七設，每設長流河邊隨時塗壇，以白穀、稻穀、大麥、小麥、大豆、小豆、白芥子、茴香子、天門冬等分和末，加持水和猶如麵𪍒。先加持生酥遍身濃塗，乃以藥𪍒遍身厚附，却淨揩取捏作人形，加持鑌鐵刀截分八段，於壇四角四面置淨盆子，各于盆中盛一段藥。於壇中心置香水瓮，加持白芥子置於瓮中，以諸華枝葉插瓮口中。面東跪坐，加持水瓮一百八遍，及加持藥盆一百八遍，以八盆中藥段擘散，各擲當方。壇中香水溫與病者，清淨澡浴著新淨衣，以諸華香飲食供養觀世音菩薩，及諸眾僧設大施會，病者所苦當即除差，諸惡鬼神無能嬈害，亦令業障而得消滅。若命終後，即生西方淨妙剎土證宿命智，乃至菩提更不退墮諸惡趣故。若患眼者，加持甘草汁或加持供養殘水七一遍，當用洗眼即令除差。若患頭痛，以生酥、胡麻油、茴香子加持一七遍，微溫塗頭，當即除差。若患齒疼，加持石榴枝一七遍，當用揩齒，速令除差。若患耳疼，加持茴香子，胡麻油和煎二三十沸，濾去其滓，後當微溫瀝於耳中，當即除差。若患口瘡，加持蓽豆，菉豆煎汁和酥加持一七遍，含之經日當即除差。若患腹痛，加持仙陀婆鹽，作湯服，當除差。若加持烏鹽阿惹，而土青、木香等分，和水二大升煎取九合，加持二十一遍，當飲服之，一切腹痛心痛痃癖痔痲病等皆當除差。若加持白芥子二十一遍，散一切公門底者，一切僚佐見皆歡喜。若加持白胡椒一百八遍，口中含之，與他談說聞皆信受。若有惡風雹雨數數起者，加持石榴枝一百八遍，詣高望處四方擬之，即皆除散。若有龍湫邊作一火壇，以端直構木、櫁木然火，以酥蜜酪、白芥子一加持一燒一千八遍，如是相續至滿七日，則得天下溥降甘雨。若以稻穀華、白芥子、酥加持燒之一千八遍，滿於七日，當得財寶。若令訥瑟吒生信伏者，加持稻穀糠、鹽、黑芥子油燒，稱

彼名字一千八遍，即得如願。若加持此所燒糠鹽灰二十一遍，散訥瑟吒門底者，即不安住。若加持白芥子一百八遍，散於軍陣鬪打處者，兵眾惡人兩俱和解。若加持雄黃令現煖煙相已，點心上額上者，即得祕密三昧耶，不為一切藥叉羅剎目視此人。若加持牛黃令現煖煙相已，點額上心上，往入一切山野窟澤無所障礙，及為人民恭敬供養。若為王公請者，用塗二手掌上，加持手七遍，至王公門叩門而入，所見人民悉皆歡喜愛敬供養。如是明王真言，所作諸法一切成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼名字一千八遍，即得如願。若加持此所燒糠鹽灰二十一遍，散訥瑟吒門底者，即不安住。若加持白芥子一百八遍，散於軍陣鬪打處者，兵眾惡人兩俱和解。若加持雄黃令現煖煙相已，點心上額上者，即得祕密三昧耶，不為一切藥叉羅剎目視此人。若加持牛黃令現煖煙相已，點額上心上，往入一切山野窟澤無所障礙，及為人民恭敬供養。若為王公請者，用塗二手掌上，加持手七遍，至王公門叩門而入，所見人民悉皆歡喜愛敬供養。如是明王真言，所作諸法一切成就。」

灌頂真言成就品第六十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 灌頂真言成就品第六十八

爾時觀世音菩薩摩訶薩見此清淨蓮華明王蓮華臺上放大光明，於如來前請授一切如來種族祕密心陀羅尼真言曼拏羅印三昧耶時，當為供養一切如來、毘盧遮那如來、釋迦牟尼如來，即說不空思惟寶光真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時觀世音菩薩摩訶薩見此清淨蓮華明王蓮華臺上放大光明，於如來前請授一切如來種族祕密心陀羅尼真言曼拏羅印三昧耶時，當為供養一切如來、毘盧遮那如來、釋迦牟尼如來，即說不空思惟寶光真言曰：

「唵(喉中擡聲引呼)(一) 㫊暮伽(上)振嚲麼抳(二) 嚩(無可反)囉陀(上)鉢頭(二合)米(三) 入嚩攞入嚩攞那(四) 步臡(人兮反)𤙖(五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(喉中擡聲引呼)(一) 㫊暮伽(上)振嚲麼抳(二) 嚩(無可反)囉陀(上)鉢頭(二合)米(三) 入嚩攞入嚩攞那(四) 步臡(人兮反)𤙖(五)」

是觀世音菩薩摩訶薩說此真言供養佛已，念釋迦牟尼如來惟垂加授清淨蓮華明王灌頂三昧耶。演斯真言時，清淨蓮華明王曲躬合掌，恭敬重復瞻仰如來目不暫捨。爾時釋迦牟尼如來即伸右手摩清淨蓮華明王頂，時十方三千大千諸佛世界，大地山林六變震動，大海江河一時涌沸。量虛空中所有十方一切剎土過現未來一切如來毘盧遮那如來應正等覺，一時皆現，同聲讚釋迦牟尼如來曰：「善哉善哉！如是灌頂甚為希有。我等十方一切剎土三世一切如來、毘盧遮那如來，亦同授與清淨蓮華明王灌頂三昧耶。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是觀世音菩薩摩訶薩說此真言供養佛已，念釋迦牟尼如來惟垂加授清淨蓮華明王灌頂三昧耶。演斯真言時，清淨蓮華明王曲躬合掌，恭敬重復瞻仰如來目不暫捨。爾時釋迦牟尼如來即伸右手摩清淨蓮華明王頂，時十方三千大千諸佛世界，大地山林六變震動，大海江河一時涌沸。量虛空中所有十方一切剎土過現未來一切如來毘盧遮那如來應正等覺，一時皆現，同聲讚釋迦牟尼如來曰：「善哉善哉！如是灌頂甚為希有。我等十方一切剎土三世一切如來、毘盧遮那如來，亦同授與清淨蓮華明王灌頂三昧耶。」

爾時十方一切剎土三世一切如來、毘盧遮那如來，一時皆伸右無畏手摩清淨蓮華明王頂，同說不空大灌頂光真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時十方一切剎土三世一切如來、毘盧遮那如來，一時皆伸右無畏手摩清淨蓮華明王頂，同說不空大灌頂光真言曰：

「唵(喉中擡聲引呼)(一) 㫊暮伽(上)廢(無計反)嚕者娜(二) 摩訶畝捺(能乙反)囉麼抳(三) 鉢頭(二合)麼入嚩攞(四) 跛(二合)囉𮧬嚲野𤙖(五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(喉中擡聲引呼)(一) 㫊暮伽(上)廢(無計反)嚕者娜(二) 摩訶畝捺(能乙反)囉麼抳(三) 鉢頭(二合)麼入嚩攞(四) 跛(二合)囉𮧬嚲野𤙖(五)」

爾時十方一切剎土三世一切如來、毘盧遮那如來說此真言灌明王頂，一時重讚釋迦牟尼如來： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時十方一切剎土三世一切如來、毘盧遮那如來說此真言灌明王頂，一時重讚釋迦牟尼如來：

「快哉牟尼尊！ 善授於明王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「快哉牟尼尊！ 善授於明王，

真言大威力， 光王灌頂法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真言大威力， 光王灌頂法。」

爾時十方一切剎土三世一切如來、毘盧遮那如來，一時說斯灌頂真言，而為清淨蓮華明王各以種種種族一切神通大如意寶大灌頂祕密曼拏羅印三昧耶灌頂，授一切種族大如意寶大灌頂祕密曼拏羅印三昧耶灌頂成就。爾時十方一切剎土三世一切如來、毘盧遮那如來，謂執金剛祕密主菩薩摩訶薩言：「此灌頂光真言，若有如法清潔身器，常勤精進、發大悲心、佛瑜伽觀，以諸華香隨時供養，受持讀誦中不間闕滿十萬遍，亦得成就是灌頂三昧耶。第一，夢見入我十方一切剎土三世一切如來毘盧遮那如來大如意寶大灌頂祕密曼拏羅印三昧耶會，我等一切如來為授灌頂曼拏羅印三昧耶品。我諸如來一時同聲讚言：『善哉善哉！善男子！汝得十方一切佛剎一時門開，任汝遊往。彼諸剎土各有九十九億殑伽沙俱胝那庾多百千一切如來憶念加被。』第二，夢見入我十方一切剎土三世一切如來大蓮華種族大摩尼寶曼拏羅印三昧耶宮殿會中，我諸如來為授大蓮華種族大摩尼寶灌頂曼拏羅印三昧耶品，及得一切如來大摩尼印灌頂曼拏羅印三昧耶品現前。我諸如來同聲讚言：『善哉善哉！善男子！汝得大蓮華種族灌頂壇印三昧耶品，為諸如來攝受加被大摩尼印三昧耶。』第三，夢見入我十方一切剎土三世一切如來大金剛種族大摩尼寶曼拏羅印三昧耶中，我諸如來為授金剛種族大摩尼寶灌頂壇印三昧耶品，及授我等一切如來金剛種族母陀羅尼三昧耶品。一切金剛同聲讚言：『善哉善哉！善男子！汝得一切如來金剛種族大摩尼寶壇印三昧耶品，得諸金剛攝受加被大摩尼寶金剛印三昧耶。』第四，夢見入我十方一切剎土三世一切如來大摩尼寶種族大灌頂壇印三昧耶中，我諸如來為授大摩尼寶種族大灌頂壇印三昧耶品，見我一切如來大摩尼寶種族大摩尼寶灌頂壇印祕密成就三昧耶。時諸如來同聲讚言：『善哉善哉！善男子！汝今得我一切如來大摩尼寶種族灌頂壇印祕密心品現前加被此灌頂法，是我一切如來大如意寶種族祕密心真言三昧耶品。』第五，夢見入我十方一切剎土三世一切如來不退轉大灌頂祕密曼拏羅印三昧耶中，我諸如來為授不退轉大灌頂祕密曼拏羅印三昧耶品。我諸如來同聲讚言：『善哉善哉！善男子！汝今得我十方一切剎土三世一切如來不退轉大灌頂祕密壇印三昧耶品。』第六，夢見我等十方一切剎土三世一切如來，往菩提道場坐金剛座，現等正覺作大法王灌頂地法，盡見十方一切剎土三世一切如來坐師子座，為授一切如來不退法王灌頂地法。時諸如來同聲讚言：『善哉善哉！堅固者！今得一切如來不退法王灌頂護念堅持不捨。』第七，夢見釋迦牟 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時十方一切剎土三世一切如來、毘盧遮那如來，一時說斯灌頂真言，而為清淨蓮華明王各以種種種族一切神通大如意寶大灌頂祕密曼拏羅印三昧耶灌頂，授一切種族大如意寶大灌頂祕密曼拏羅印三昧耶灌頂成就。爾時十方一切剎土三世一切如來、毘盧遮那如來，謂執金剛祕密主菩薩摩訶薩言：「此灌頂光真言，若有如法清潔身器，常勤精進、發大悲心、佛瑜伽觀，以諸華香隨時供養，受持讀誦中不間闕滿十萬遍，亦得成就是灌頂三昧耶。第一，夢見入我十方一切剎土三世一切如來毘盧遮那如來大如意寶大灌頂祕密曼拏羅印三昧耶會，我等一切如來為授灌頂曼拏羅印三昧耶品。我諸如來一時同聲讚言：『善哉善哉！善男子！汝得十方一切佛剎一時門開，任汝遊往。彼諸剎土各有九十九億殑伽沙俱胝那庾多百千一切如來憶念加被。』第二，夢見入我十方一切剎土三世一切如來大蓮華種族大摩尼寶曼拏羅印三昧耶宮殿會中，我諸如來為授大蓮華種族大摩尼寶灌頂曼拏羅印三昧耶品，及得一切如來大摩尼印灌頂曼拏羅印三昧耶品現前。我諸如來同聲讚言：『善哉善哉！善男子！汝得大蓮華種族灌頂壇印三昧耶品，為諸如來攝受加被大摩尼印三昧耶。』第三，夢見入我十方一切剎土三世一切如來大金剛種族大摩尼寶曼拏羅印三昧耶中，我諸如來為授金剛種族大摩尼寶灌頂壇印三昧耶品，及授我等一切如來金剛種族母陀羅尼三昧耶品。一切金剛同聲讚言：『善哉善哉！善男子！汝得一切如來金剛種族大摩尼寶壇印三昧耶品，得諸金剛攝受加被大摩尼寶金剛印三昧耶。』第四，夢見入我十方一切剎土三世一切如來大摩尼寶種族大灌頂壇印三昧耶中，我諸如來為授大摩尼寶種族大灌頂壇印三昧耶品，見我一切如來大摩尼寶種族大摩尼寶灌頂壇印祕密成就三昧耶。時諸如來同聲讚言：『善哉善哉！善男子！汝今得我一切如來大摩尼寶種族灌頂壇印祕密心品現前加被此灌頂法，是我一切如來大如意寶種族祕密心真言三昧耶品。』第五，夢見入我十方一切剎土三世一切如來不退轉大灌頂祕密曼拏羅印三昧耶中，我諸如來為授不退轉大灌頂祕密曼拏羅印三昧耶品。我諸如來同聲讚言：『善哉善哉！善男子！汝今得我十方一切剎土三世一切如來不退轉大灌頂祕密壇印三昧耶品。』第六，夢見我等十方一切剎土三世一切如來，往菩提道場坐金剛座，現等正覺作大法王灌頂地法，盡見十方一切剎土三世一切如來坐師子座，為授一切如來不退法王灌頂地法。時諸如來同聲讚言：『善哉善哉！堅固者！今得一切如來不退法王灌頂護念堅持不捨。』第七，夢見釋迦牟

尼如來菩提樹下坐金剛座，放大光明轉大法輪、然大法炬、雨大法雨、建大法幢、吹大法螺、擊大法鼓摧大魔軍，并見十方一切剎土三世一切如來菩提樹下坐金剛座，轉大法輪摧大魔軍最勝大灌頂祕密壇印三昧耶品，得諸如來為授轉法輪大灌頂祕密壇印三昧耶品。時諸如來同聲讚言：『善哉善哉！善男子！汝得真實堅固解脫轉法輪大灌頂祕密曼拏羅印三昧耶。』如是如法常勤精懇佛瑜伽觀，受持讀誦恒不間廢，則獲如是七大善夢。證我一切不空如來不空毘盧遮那如來大光明印真言神變之法，當入十方一切剎土三世一切不空如來不空毘盧遮那如來大曼拏羅印三昧耶會，入一切處三昧耶門，得見十方一切剎土三世一切不空如來不空毘盧遮那如來微妙色身恭敬供養，當持十方一切剎土三世一切不空如來不空毘盧遮那如來一切名號，當得十方一切剎土三世一切不空如來不空毘盧遮那如來為授母陀羅尼印三昧耶神通法品而最第一。若有過去一切十惡五逆四重諸罪，燼然除滅。若有眾生隨處得聞此大灌頂光真言二三七遍經耳根者，即得除滅一切罪障。若諸眾生具造十惡五逆四重諸罪，猶如微塵滿斯世界，身壞命終墮諸惡道。以是真言加持土沙一百八遍，屍陀林中散亡者屍骸上或散墓上塔上，遇皆散之，彼所亡者若地獄中、若餓鬼中、若修羅中、若傍生中，以一切不空如來不空毘盧遮那如來真實本願大灌頂光真言加持沙土之力，應時即得光明及身，除諸罪報捨所苦身，往於西方極樂國土蓮華化生，乃至菩提更不墮落。復有眾生，連年累月痿黃病惱苦楚萬端，是病人者先世業報。以是真言於病者前，一二三日每日高聲誦此真言一千八十遍，則得除滅宿業病障。若為鬼嬈，魂識悶亂失音不語，持真言者加持手一百八遍，摩捫頭面，以手按於心上額上加持一千八十遍，則得除差。若摩訶迦羅神作病惱者，亦能治遣。若諸鬼神魍魎之病，加持五色線索一百八結，繫其病者腰臂項上，則便除差。若諸瘧病，加持白線索一百八結繫頭項上，及加持衣著，即令除差。若加持石菖蒲一千八十遍，含之與他相對談論，則勝他伏。若以胡椒、多誐囉香、青木香、小柏、橿黃、囉娑惹娜(唐云小柏汁)等數未治水丸如棗，加持十萬遍便當陰乾。若患一切鬼病神病種種瘧病，或毒藥中或失音者，皆當以藥和水研之加持一百八遍，數點兩眼額上心上，當怒加持，則便除差。作病鬼神若不放捨，即當頭破如阿梨樹枝。若諸毒蟲蛇蝎螫者，以藥塗服即便除差。又法以新米嚲羅，澡浴清淨著淨衣服，以藥和水研加持一百八遍，點米嚲羅眼中，奮怒加持一千八十遍，則便起坐，所問 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尼如來菩提樹下坐金剛座，放大光明轉大法輪、然大法炬、雨大法雨、建大法幢、吹大法螺、擊大法鼓摧大魔軍，并見十方一切剎土三世一切如來菩提樹下坐金剛座，轉大法輪摧大魔軍最勝大灌頂祕密壇印三昧耶品，得諸如來為授轉法輪大灌頂祕密壇印三昧耶品。時諸如來同聲讚言：『善哉善哉！善男子！汝得真實堅固解脫轉法輪大灌頂祕密曼拏羅印三昧耶。』如是如法常勤精懇佛瑜伽觀，受持讀誦恒不間廢，則獲如是七大善夢。證我一切不空如來不空毘盧遮那如來大光明印真言神變之法，當入十方一切剎土三世一切不空如來不空毘盧遮那如來大曼拏羅印三昧耶會，入一切處三昧耶門，得見十方一切剎土三世一切不空如來不空毘盧遮那如來微妙色身恭敬供養，當持十方一切剎土三世一切不空如來不空毘盧遮那如來一切名號，當得十方一切剎土三世一切不空如來不空毘盧遮那如來為授母陀羅尼印三昧耶神通法品而最第一。若有過去一切十惡五逆四重諸罪，燼然除滅。若有眾生隨處得聞此大灌頂光真言二三七遍經耳根者，即得除滅一切罪障。若諸眾生具造十惡五逆四重諸罪，猶如微塵滿斯世界，身壞命終墮諸惡道。以是真言加持土沙一百八遍，屍陀林中散亡者屍骸上或散墓上塔上，遇皆散之，彼所亡者若地獄中、若餓鬼中、若修羅中、若傍生中，以一切不空如來不空毘盧遮那如來真實本願大灌頂光真言加持沙土之力，應時即得光明及身，除諸罪報捨所苦身，往於西方極樂國土蓮華化生，乃至菩提更不墮落。復有眾生，連年累月痿黃病惱苦楚萬端，是病人者先世業報。以是真言於病者前，一二三日每日高聲誦此真言一千八十遍，則得除滅宿業病障。若為鬼嬈，魂識悶亂失音不語，持真言者加持手一百八遍，摩捫頭面，以手按於心上額上加持一千八十遍，則得除差。若摩訶迦羅神作病惱者，亦能治遣。若諸鬼神魍魎之病，加持五色線索一百八結，繫其病者腰臂項上，則便除差。若諸瘧病，加持白線索一百八結繫頭項上，及加持衣著，即令除差。若加持石菖蒲一千八十遍，含之與他相對談論，則勝他伏。若以胡椒、多誐囉香、青木香、小柏、橿黃、囉娑惹娜(唐云小柏汁)等數未治水丸如棗，加持十萬遍便當陰乾。若患一切鬼病神病種種瘧病，或毒藥中或失音者，皆當以藥和水研之加持一百八遍，數點兩眼額上心上，當怒加持，則便除差。作病鬼神若不放捨，即當頭破如阿梨樹枝。若諸毒蟲蛇蝎螫者，以藥塗服即便除差。又法以新米嚲羅，澡浴清淨著淨衣服，以藥和水研加持一百八遍，點米嚲羅眼中，奮怒加持一千八十遍，則便起坐，所問

皆答。若欲放者，加持白芥子水二十一遍，散米嚲羅上，則便如舊。若為貴人相請喚者，以藥點眼當往見之，則相賓敬。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆答。若欲放者，加持白芥子水二十一遍，散米嚲羅上，則便如舊。若為貴人相請喚者，以藥點眼當往見之，則相賓敬。」