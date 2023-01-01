不空羂索神變真言經卷第二十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不空羂索神變真言經卷第二十七

大唐天竺三藏菩提流志譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐天竺三藏菩提流志譯

點藥成就品第六十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 點藥成就品第六十

「執金剛祕密主菩薩摩訶薩！是大可畏明王央俱捨真言神通阿伽陀藥三昧耶，光明威德破諸黑闇，如如意樹處空顯現，得觀世音菩薩摩訶薩加被擁護，塗壇結印召請誦念、祈願圖像皆為成就。」而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「執金剛祕密主菩薩摩訶薩！是大可畏明王央俱捨真言神通阿伽陀藥三昧耶，光明威德破諸黑闇，如如意樹處空顯現，得觀世音菩薩摩訶薩加被擁護，塗壇結印召請誦念、祈願圖像皆為成就。」而說頌曰：

「法當十二月， 一日十三日， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「法當十二月， 一日十三日，

嚴身淨沐浴， 塗香體鎣馥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 嚴身淨沐浴， 塗香體鎣馥，

貫著新淨衣， 牛黃欝金香、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貫著新淨衣， 牛黃欝金香、

緊俁瑟詑藥， 等量鮮好者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緊俁瑟詑藥， 等量鮮好者，

塗壇各別置。 大可畏明王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 塗壇各別置。 大可畏明王，

央俱捨真言， 一時溥加持， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 央俱捨真言， 一時溥加持，

一百八遍數， 如法治和合， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一百八遍數， 如法治和合，

以天雪水丸， 置曼拏羅中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以天雪水丸， 置曼拏羅中。

大可畏明王， 央俱捨真言， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大可畏明王， 央俱捨真言，

晝夜加持藥， 三相現陰乾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晝夜加持藥， 三相現陰乾。」

「祕密主！點佩藥者，則得福德而自相應，一切真言明神樂觀祐護，一切人民恭敬供養，梵釋諸天同觀攝護，福壽增安無諸災厄，罪障消滅所遊往處，常得勝利人民畏敬。若常點藥真言加持白芥子打阿素洛窟門或打那伽窟門滿十二千遍，藥點額上、心上、髆上、二手掌上，高聲誦大可畏明王央俱捨真言，直入窟中遇一童女，端嚴殊妙微笑徐行來前迎逆，手執金盤滿盛七寶奉真言者，特勿觀視貪愛他寶。又便加持白芥子打女身上，打時啼哭叫喚瞋怒、顰眉努眼狗牙上出、髮變赤黃聳竪向上。當是之時，作大瞋聲誦大可畏明王央俱捨真言，加持白芥子打是女頭，乃至怖畏宛轉于地，告言：『曹主？我今定死。何故如是苦無慈心？』當看是女口吐洟沫，便手承取和藥加持，塗脚掌上、髀上、兩手掌上、額上、頸上，則得昇空乘七風輪為大風仙，以九十九億俱胝百千風仙為伴，於一時中周遊三千大千世界，騰躍自在還歸本土。當以洟沫和藥加持，服即變身狀如童子，形顏膚色猶若蓮華，得增壽命七十二千歲，與九十二億俱胝百千真言明仙而為伴侶，常遊一切真言明仙宮殿中住。又得祕密真言明仙三昧耶，所入一切神龍宮殿悉無障難，一切藥叉、羅剎、神鬼樂為命者，而皆順伏任為策役，復於此諸神鬼宮殿皆亦居住。點服藥者，得三十三天悉皆迎致恭敬供養，與諸天眾遊天園苑受種種樂，壽命千歲。加點臍中入龍湫中，得諸龍王一切眷屬一時迎致，詣諸宮中便前白言：『有何所作？我等眷屬悉能作之。盡千年中，珍寶衣食任自豐足。若有雨澤不依時者，我令順時。我常頂戴恭敬仁者。』加點雨髆與一切人角力戲謔，或與阿素洛相陣敵者，悉皆得勝。加點肚上，日日當食諸天甘膳。加點項上，見諸貴人，則得歡喜恭敬供養；若把觸人，即彼歡喜；若叩諸門，一切神鬼則便馳散，人皆愛敬；若拍藥叉窟門，則得一切藥叉歡喜出現，任為策使；若屍陀林中，則得林中一切神鬼自現身來，住立於前隨意使役，是諸神鬼宮門自開當亦觀見；若大山林中，則得一切草木藥精悉皆現身，任為採取。若以藥塗功德天像兩嬭房上加持三遍，努目觀視功德天像，加持安悉香燒熏功德天像，則便說語，為滿諸願，所樂豐盈，功德天神常不離側。若加持人乳和藥點眼，則得覩見一切伏藏，夜視如晝。若加持牛乳和藥含者，口氣香潔，共他談說聞悉敬讚。若諸神鬼作癲癎病者或諸病者，以藥點額，則令神鬼四散馳走。或有自縛若有怖畏，當令點藥則無怖畏。若加持黃丹和藥，塗鉢上、澡罐上或刀劍鉞斧、鉤杵戟輪、羂索弓箭諸器仗上，加持七遍便出火光。若塗螺中，高 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「祕密主！點佩藥者，則得福德而自相應，一切真言明神樂觀祐護，一切人民恭敬供養，梵釋諸天同觀攝護，福壽增安無諸災厄，罪障消滅所遊往處，常得勝利人民畏敬。若常點藥真言加持白芥子打阿素洛窟門或打那伽窟門滿十二千遍，藥點額上、心上、髆上、二手掌上，高聲誦大可畏明王央俱捨真言，直入窟中遇一童女，端嚴殊妙微笑徐行來前迎逆，手執金盤滿盛七寶奉真言者，特勿觀視貪愛他寶。又便加持白芥子打女身上，打時啼哭叫喚瞋怒、顰眉努眼狗牙上出、髮變赤黃聳竪向上。當是之時，作大瞋聲誦大可畏明王央俱捨真言，加持白芥子打是女頭，乃至怖畏宛轉于地，告言：『曹主？我今定死。何故如是苦無慈心？』當看是女口吐洟沫，便手承取和藥加持，塗脚掌上、髀上、兩手掌上、額上、頸上，則得昇空乘七風輪為大風仙，以九十九億俱胝百千風仙為伴，於一時中周遊三千大千世界，騰躍自在還歸本土。當以洟沫和藥加持，服即變身狀如童子，形顏膚色猶若蓮華，得增壽命七十二千歲，與九十二億俱胝百千真言明仙而為伴侶，常遊一切真言明仙宮殿中住。又得祕密真言明仙三昧耶，所入一切神龍宮殿悉無障難，一切藥叉、羅剎、神鬼樂為命者，而皆順伏任為策役，復於此諸神鬼宮殿皆亦居住。點服藥者，得三十三天悉皆迎致恭敬供養，與諸天眾遊天園苑受種種樂，壽命千歲。加點臍中入龍湫中，得諸龍王一切眷屬一時迎致，詣諸宮中便前白言：『有何所作？我等眷屬悉能作之。盡千年中，珍寶衣食任自豐足。若有雨澤不依時者，我令順時。我常頂戴恭敬仁者。』加點雨髆與一切人角力戲謔，或與阿素洛相陣敵者，悉皆得勝。加點肚上，日日當食諸天甘膳。加點項上，見諸貴人，則得歡喜恭敬供養；若把觸人，即彼歡喜；若叩諸門，一切神鬼則便馳散，人皆愛敬；若拍藥叉窟門，則得一切藥叉歡喜出現，任為策使；若屍陀林中，則得林中一切神鬼自現身來，住立於前隨意使役，是諸神鬼宮門自開當亦觀見；若大山林中，則得一切草木藥精悉皆現身，任為採取。若以藥塗功德天像兩嬭房上加持三遍，努目觀視功德天像，加持安悉香燒熏功德天像，則便說語，為滿諸願，所樂豐盈，功德天神常不離側。若加持人乳和藥點眼，則得覩見一切伏藏，夜視如晝。若加持牛乳和藥含者，口氣香潔，共他談說聞悉敬讚。若諸神鬼作癲癎病者或諸病者，以藥點額，則令神鬼四散馳走。或有自縛若有怖畏，當令點藥則無怖畏。若加持黃丹和藥，塗鉢上、澡罐上或刀劍鉞斧、鉤杵戟輪、羂索弓箭諸器仗上，加持七遍便出火光。若塗螺中，高

山樓上加持七遍大吹七聲，所有一切人畜聞者，皆得除滅災疫罪障；若面十方吹七聲者，則除十方一切惡風雹雨災變；若城四門吹七聲者，則令一切藥叉鬼、羅剎鬼、塞揵陀鬼、布單那鬼、一切瘧鬼諸惡疫病悉皆除滅；若於宮門吹七聲者，則除宮內一切災疫、謀叛惡人。若天無雨往湫池邊，大瞋怒聲加持七遍吹螺七聲，則令雨下。若雨多者，向上看雲吹之七聲，則當晴止。若結界者遶壇十方各吹三聲，則成結界。又繞壇行道三匝，於十方面各吹七聲，則集一切真言明神守護壇界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 山樓上加持七遍大吹七聲，所有一切人畜聞者，皆得除滅災疫罪障；若面十方吹七聲者，則除十方一切惡風雹雨災變；若城四門吹七聲者，則令一切藥叉鬼、羅剎鬼、塞揵陀鬼、布單那鬼、一切瘧鬼諸惡疫病悉皆除滅；若於宮門吹七聲者，則除宮內一切災疫、謀叛惡人。若天無雨往湫池邊，大瞋怒聲加持七遍吹螺七聲，則令雨下。若雨多者，向上看雲吹之七聲，則當晴止。若結界者遶壇十方各吹三聲，則成結界。又繞壇行道三匝，於十方面各吹七聲，則集一切真言明神守護壇界。」

護摩祕密成就品第六十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護摩祕密成就品第六十一

「執金剛祕密主菩薩摩訶薩！是大可畏明王央俱捨真言護摩安穩三昧耶，杜仲木、構木斫截然火，白芥子、大麥、牛酥加持護摩一千八遍，一踰膳那除諸災障疫疾病等；又護摩一千八遍，三十二踰膳那除諸障癘惡星災難，令諸有情不為種種疫疾所惱，溥得安隱。若豐饒三昧耶，白芥子、粳米、石蜜酥蜜加持護摩一千八遍，一踰膳那令諸有情皆得豐樂；又護摩一千八遍，三十二踰膳那令諸有情皆得豐樂；又護摩二千遍，令諸龍王一千踰膳那降大甘雨，順時成熟，五穀豐饒，人民安樂。若調伏三昧耶，酸棗木、苦練木然火，糖、鹽、蔓菁油加持，稱彼者名護摩一千八遍，即得彼者及惡神鬼悉自降伏而生愛敬。若杜仲木、櫁木、構木斫截，乾蓮荷莖葉然火，稻穀華、白芥子、酥蜜酪加持護摩一千八遍，即得大可畏明王央俱捨真言三昧耶成就。又護摩一千八遍，即得不空廣大明王央俱捨真言三昧耶成就。又護摩一千八遍，則得不空羂索心王母陀羅尼真言三昧耶成就。又護摩一千八遍，則得一切如來種族真言三昧耶、摩尼種族真言三昧耶、蓮華種族真言三昧耶、金剛種族真言三昧耶，及百千大奮怒王種族真言三昧耶一時成就。又胡麻、粳米、酥酪蜜加持護摩一百八遍，淨行婆羅門而自信伏。又護摩一百八遍，剎帝剎種而皆信仰。又護摩一百八遍，一切人民悉皆信受。又護摩一千八遍，天帝釋、四大天王、日天、月天并諸眷屬皆悉敬護。又大麥、小麥、白穀、大豆、小豆、胡麻、稻穀、酥蜜加持護摩一百八遍，則得人民見聞信向。又稻穀、胡麻、白芥子、安悉香、酥蜜酪加持護摩一百八遍，一切藥叉、羅剎悉皆敬伏。又白芥子、龍華、酥酪蜜加持護摩一千八遍，龍王歡喜，降大甘雨潤澤一切。若雨多者，取罏中燒火食灰，逆雲加持散於空中一百八遍，雨即晴止。又黑芥子、酥蜜加持護摩一千八遍、則無他賊來相侵境、若已來者即令退散。又大豆、酥蜜酪加持護摩一百八遍，即除家內一切疫病。又稻穀、胡麻、白芥子、蓮荷莖葉、酥蜜酪加持護摩一千八遍，則得除滅十惡五逆一切重罪。若大成就大可畏明王央俱捨真言者，紫橿木長一磔手截然火，白芥子、安悉香、酥加持護摩一千八遍，即於一切真言三昧耶中最勝成就，又能攝集一切大奮怒王真言住此真言中。若能每遍莎嚩訶字後高聲稱𤙖字七聲，一切大奮怒王真言神悉皆住前，為成種種事法圓滿。若欲觀世音菩薩大奮怒王現者，清淨澡浴、著新淨衣，柏木、櫁木然火，稻穀華、蓮華、優鉢羅華、白芥子、白旃檀香、酥蜜酪加持護摩滿十千遍，即得觀世音菩薩大奮怒王現前摩頂，謂言：『善哉 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「執金剛祕密主菩薩摩訶薩！是大可畏明王央俱捨真言護摩安穩三昧耶，杜仲木、構木斫截然火，白芥子、大麥、牛酥加持護摩一千八遍，一踰膳那除諸災障疫疾病等；又護摩一千八遍，三十二踰膳那除諸障癘惡星災難，令諸有情不為種種疫疾所惱，溥得安隱。若豐饒三昧耶，白芥子、粳米、石蜜酥蜜加持護摩一千八遍，一踰膳那令諸有情皆得豐樂；又護摩一千八遍，三十二踰膳那令諸有情皆得豐樂；又護摩二千遍，令諸龍王一千踰膳那降大甘雨，順時成熟，五穀豐饒，人民安樂。若調伏三昧耶，酸棗木、苦練木然火，糖、鹽、蔓菁油加持，稱彼者名護摩一千八遍，即得彼者及惡神鬼悉自降伏而生愛敬。若杜仲木、櫁木、構木斫截，乾蓮荷莖葉然火，稻穀華、白芥子、酥蜜酪加持護摩一千八遍，即得大可畏明王央俱捨真言三昧耶成就。又護摩一千八遍，即得不空廣大明王央俱捨真言三昧耶成就。又護摩一千八遍，則得不空羂索心王母陀羅尼真言三昧耶成就。又護摩一千八遍，則得一切如來種族真言三昧耶、摩尼種族真言三昧耶、蓮華種族真言三昧耶、金剛種族真言三昧耶，及百千大奮怒王種族真言三昧耶一時成就。又胡麻、粳米、酥酪蜜加持護摩一百八遍，淨行婆羅門而自信伏。又護摩一百八遍，剎帝剎種而皆信仰。又護摩一百八遍，一切人民悉皆信受。又護摩一千八遍，天帝釋、四大天王、日天、月天并諸眷屬皆悉敬護。又大麥、小麥、白穀、大豆、小豆、胡麻、稻穀、酥蜜加持護摩一百八遍，則得人民見聞信向。又稻穀、胡麻、白芥子、安悉香、酥蜜酪加持護摩一百八遍，一切藥叉、羅剎悉皆敬伏。又白芥子、龍華、酥酪蜜加持護摩一千八遍，龍王歡喜，降大甘雨潤澤一切。若雨多者，取罏中燒火食灰，逆雲加持散於空中一百八遍，雨即晴止。又黑芥子、酥蜜加持護摩一千八遍、則無他賊來相侵境、若已來者即令退散。又大豆、酥蜜酪加持護摩一百八遍，即除家內一切疫病。又稻穀、胡麻、白芥子、蓮荷莖葉、酥蜜酪加持護摩一千八遍，則得除滅十惡五逆一切重罪。若大成就大可畏明王央俱捨真言者，紫橿木長一磔手截然火，白芥子、安悉香、酥加持護摩一千八遍，即於一切真言三昧耶中最勝成就，又能攝集一切大奮怒王真言住此真言中。若能每遍莎嚩訶字後高聲稱𤙖字七聲，一切大奮怒王真言神悉皆住前，為成種種事法圓滿。若欲觀世音菩薩大奮怒王現者，清淨澡浴、著新淨衣，柏木、櫁木然火，稻穀華、蓮華、優鉢羅華、白芥子、白旃檀香、酥蜜酪加持護摩滿十千遍，即得觀世音菩薩大奮怒王現前摩頂，謂言：『善哉

善哉！汝所求願，我為滿足。』其真言者若有先業重罪宿障，則為夢中現身摩頂，一切大願為皆圓足，所謂真言法、曼拏羅法、印法、像法、大三昧耶悉皆成就。若素囉娑子、粳米、酥酪蜜加持護摩一千八遍，速得財帛。若人限草三寸截之，酥酪蜜加持護摩一百八遍，所見人民而相尊敬。若𦱔麻子人、酥酪蜜加持護摩滿十千遍，諸佛尊記。若進官者，天門冬、酥蜜護摩滿十千遍，即如所願。若祕密無礙三昧耶者，黑芥子、酥、鹽如是護摩，即如其願。若麻子、鹽如是護摩，一切惡人而自相敬。若茴香華子、酥蜜如是護摩，當得神驗自在無礙。若丁香、白栴檀香、沈水香、酥合香、胡麻油加持護摩滿十千遍，則得夢見一切諸佛摩頂讚歎，成大悉地，所往之處人皆供養。若命終已，直往西方安樂國土，蓮華受生得宿命智。若稻穀糠如是護摩，則見伏藏。若白芥子、蛇皮加持護摩一千八遍，彼所怨人自慚悔謝。若芭蕉皮寸截如是護摩，自然衣服。若酥、白芥子相和，如是護摩，則得增壽。若生酥、黑芥子如是護摩，則得除諸橫病之厄。若迦囉惹子如是護摩，則解禁閉枷鎖解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善哉！汝所求願，我為滿足。』其真言者若有先業重罪宿障，則為夢中現身摩頂，一切大願為皆圓足，所謂真言法、曼拏羅法、印法、像法、大三昧耶悉皆成就。若素囉娑子、粳米、酥酪蜜加持護摩一千八遍，速得財帛。若人限草三寸截之，酥酪蜜加持護摩一百八遍，所見人民而相尊敬。若𦱔麻子人、酥酪蜜加持護摩滿十千遍，諸佛尊記。若進官者，天門冬、酥蜜護摩滿十千遍，即如所願。若祕密無礙三昧耶者，黑芥子、酥、鹽如是護摩，即如其願。若麻子、鹽如是護摩，一切惡人而自相敬。若茴香華子、酥蜜如是護摩，當得神驗自在無礙。若丁香、白栴檀香、沈水香、酥合香、胡麻油加持護摩滿十千遍，則得夢見一切諸佛摩頂讚歎，成大悉地，所往之處人皆供養。若命終已，直往西方安樂國土，蓮華受生得宿命智。若稻穀糠如是護摩，則見伏藏。若白芥子、蛇皮加持護摩一千八遍，彼所怨人自慚悔謝。若芭蕉皮寸截如是護摩，自然衣服。若酥、白芥子相和，如是護摩，則得增壽。若生酥、黑芥子如是護摩，則得除諸橫病之厄。若迦囉惹子如是護摩，則解禁閉枷鎖解脫。」

斫芻眼藥成就品第六十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斫芻眼藥成就品第六十二

「執金剛祕密主菩薩摩訶薩！是大可畏明王央俱捨真言斫芻阿伽陀藥三昧耶，一切所作速皆成辦，眾惡重罪亦皆除滅，不為世間一切病惱而相災害，眼根清淨，人所見者悉相愛敬，一切山野蘭若龕窟獨入無畏，一切江河龍湫大海入無畏礙，一切天、龍、藥叉、羅剎、阿素洛、孽魯茶、乾闥婆、緊那羅、摩呼羅伽等之宮殿入皆無礙，一切伽藍、天寺、剎帝利、婆羅門種種人家去皆喜敬，得祕密大慈三昧耶，入於一切鳥獸群內互不驚怖。如是一切自在遊往，不為他人而相譏說，一切事業速得成就。」而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「執金剛祕密主菩薩摩訶薩！是大可畏明王央俱捨真言斫芻阿伽陀藥三昧耶，一切所作速皆成辦，眾惡重罪亦皆除滅，不為世間一切病惱而相災害，眼根清淨，人所見者悉相愛敬，一切山野蘭若龕窟獨入無畏，一切江河龍湫大海入無畏礙，一切天、龍、藥叉、羅剎、阿素洛、孽魯茶、乾闥婆、緊那羅、摩呼羅伽等之宮殿入皆無礙，一切伽藍、天寺、剎帝利、婆羅門種種人家去皆喜敬，得祕密大慈三昧耶，入於一切鳥獸群內互不驚怖。如是一切自在遊往，不為他人而相譏說，一切事業速得成就。」而說頌曰：

「雄黃牛黃鉢怛囉、 海沫胡椒欝金香、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「雄黃牛黃鉢怛囉、 海沫胡椒欝金香、

紅蓮華鬚胡乾薑、 青欝鉢囉華蓽鉢、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 紅蓮華鬚胡乾薑、 青欝鉢囉華蓽鉢、

白栴檀香商佉末、 橿黃根藥小柏煎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白栴檀香商佉末、 橿黃根藥小柏煎，

斯藥鮮上數等量， 散惹那汁亦等量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯藥鮮上數等量， 散惹那汁亦等量，

石蜜麝香龍腦香， 多前藥分三分量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 石蜜麝香龍腦香， 多前藥分三分量，

塗曼拏羅各別置。 大可畏明王真言， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 塗曼拏羅各別置。 大可畏明王真言，

首末加持勿間絕， 精潔相和而合治， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 首末加持勿間絕， 精潔相和而合治，

盛置波斯瑠璃器， 曼拏羅中像前置。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盛置波斯瑠璃器， 曼拏羅中像前置。

白月吉宿王日作， 沐浴清潔著淨衣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白月吉宿王日作， 沐浴清潔著淨衣，

食三白食修是法， 種種香華飲食獻， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 食三白食修是法， 種種香華飲食獻，

面西觀像加趺坐， 大可畏明王真言， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 面西觀像加趺坐， 大可畏明王真言，

調調加持斫芻藥， 煖煙光現三相成， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 調調加持斫芻藥， 煖煙光現三相成，

則能作現世出世， 一切諸法皆成驗。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則能作現世出世， 一切諸法皆成驗。」

「祕密主！若常點眼，眼根清淨，當得天眼最上無譬，則得三世一切諸佛菩薩金剛加被擁護。復得一切天龍八部、風神水神、苗稼神、華果神、精氣神等，常住斯人六根肢節，同作守護滅諸罪障。若命終已，往生西方淨妙剎土，得淨五眼，識宿住智，當見百千俱胝殑伽沙等諸佛如來，坐菩提座成等正覺，常不見於一切惡相，其眼漸通見無障礙。若有人民患諸眼病，於七日夜以藥點眼，無問遠近所患眼疾皆得除差，眼目清明。若三七日夜皆點者，青盲雀目亦令除差，為人愛敬罪障除滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「祕密主！若常點眼，眼根清淨，當得天眼最上無譬，則得三世一切諸佛菩薩金剛加被擁護。復得一切天龍八部、風神水神、苗稼神、華果神、精氣神等，常住斯人六根肢節，同作守護滅諸罪障。若命終已，往生西方淨妙剎土，得淨五眼，識宿住智，當見百千俱胝殑伽沙等諸佛如來，坐菩提座成等正覺，常不見於一切惡相，其眼漸通見無障礙。若有人民患諸眼病，於七日夜以藥點眼，無問遠近所患眼疾皆得除差，眼目清明。若三七日夜皆點者，青盲雀目亦令除差，為人愛敬罪障除滅。」

神變阿伽陀藥品第六十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神變阿伽陀藥品第六十三

「執金剛祕密主菩薩摩訶薩！是大可畏明王央俱捨真言神變阿伽陀藥三昧耶，能動一切大地山河，能令一切人民神鬼悉皆敬伏。」而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「執金剛祕密主菩薩摩訶薩！是大可畏明王央俱捨真言神變阿伽陀藥三昧耶，能動一切大地山河，能令一切人民神鬼悉皆敬伏。」而說頌曰：

「以生牛黃白芥子， 盛淨器中密固護， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以生牛黃白芥子， 盛淨器中密固護，

起曼拏羅置像前， 大可畏明王真言， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 起曼拏羅置像前， 大可畏明王真言，

晝夜加持三相現， 證相成就加持用， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晝夜加持三相現， 證相成就加持用，

清潔澡浴著淨服， 執持斯藥作諸法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清潔澡浴著淨服， 執持斯藥作諸法。」

「祕密主！若欲縛人，先自沐浴、著淨衣服，塗曼拏羅、布粉界道，置香水瓶、飲食、華香，燒安悉香而為供養。末香塗手，結印誦念。縛人淨浴、著淨衣服、華鬘嚴頂令坐壇側，手捧鉢盂滿盛飯食，持藥散身，言縛即縛，所問三世一切之事悉皆具說。若縛病人，散病者頂，言縛即縛，問作鬼病而皆說之。放如故者，以水灑之。若轉鉢者，置鉢淨處或置壇內，散藥鉢上誦念彈指，言轉即轉，澡罐大瓮亦任轉之。若散刀上劍上、金剛杵上、三叉戟上、輪上索上、鉞斧上棓上，誦念彈指亦即動轉。加持水灑，還復如故。若散蓮池者，華則動盛。若散眾中著身上者，即便被縛。若散城門中，經踐過者除諸厄難。若散華果樹上，華果增好或俱自落。若山頂上，大瞋怒聲誦念散藥，其山摧圻。若散村坊門地，又加持手拍村坊門三五七下，村中人民見者除障。若散寺門底者，破戒沙門經踐過者，即狂裸走或復被縛。若欲放者，乳和香水加持浴身，還復如故。若散河池，一切魚蛇龜鼈之類皆出岸上。散馬群中，馬無疫疾或俱驚走，又加持白芥子和永散之即不驚走。若散酒家及散酒瓮，是時酒瓮亦當轉動，若如故者加持土散。若散羊群中，羊無疫疾或復驚走，又散牛尿即不驚走。散牛群中，牛無疫疾或復驚走，又加持欝金香水散之即不驚走。散倉窖中，倉中穀麥當自涌動，若如舊者蜜水散之。散食厨中諸飲食上，食者障滅。散天寺舍中，并持藥置天像口中，使諸天像一時眩動發聲大叫。若置摩訶迦羅像口中者，令像叫吼，發吼聲時大地山林一時震動。散山窟中，使中神鬼皆發叫聲。若於戌時十字道中瞋怒誦念散藥四方，使諸藥叉、羅剎、鬼神悉皆雲集，任為策使常作給侍。若向諾剎天散者，則令一切諾剎怛羅而自觀護。若捉賊，者以瞿摩夷和土泥塗壇，粉布界道，當壇中心書所心疑盜物者名，布散諸華香水供養，燒安悉香誦斯真言，加持散藥彼名字上一百八遍，令彼盜者無問遠近被攝馳來自說盜物，若得物已散水解放。若往山野止宿住者，四方散藥，一切虎狼毒蛇盜賊不相劫害。壇念誦處散藥四方，不為一切毘那夜迦作諸嬈亂。又便含藥散藥水中，當與人飲令縛即縛，若解散者努眼視之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「祕密主！若欲縛人，先自沐浴、著淨衣服，塗曼拏羅、布粉界道，置香水瓶、飲食、華香，燒安悉香而為供養。末香塗手，結印誦念。縛人淨浴、著淨衣服、華鬘嚴頂令坐壇側，手捧鉢盂滿盛飯食，持藥散身，言縛即縛，所問三世一切之事悉皆具說。若縛病人，散病者頂，言縛即縛，問作鬼病而皆說之。放如故者，以水灑之。若轉鉢者，置鉢淨處或置壇內，散藥鉢上誦念彈指，言轉即轉，澡罐大瓮亦任轉之。若散刀上劍上、金剛杵上、三叉戟上、輪上索上、鉞斧上棓上，誦念彈指亦即動轉。加持水灑，還復如故。若散蓮池者，華則動盛。若散眾中著身上者，即便被縛。若散城門中，經踐過者除諸厄難。若散華果樹上，華果增好或俱自落。若山頂上，大瞋怒聲誦念散藥，其山摧圻。若散村坊門地，又加持手拍村坊門三五七下，村中人民見者除障。若散寺門底者，破戒沙門經踐過者，即狂裸走或復被縛。若欲放者，乳和香水加持浴身，還復如故。若散河池，一切魚蛇龜鼈之類皆出岸上。散馬群中，馬無疫疾或俱驚走，又加持白芥子和永散之即不驚走。若散酒家及散酒瓮，是時酒瓮亦當轉動，若如故者加持土散。若散羊群中，羊無疫疾或復驚走，又散牛尿即不驚走。散牛群中，牛無疫疾或復驚走，又加持欝金香水散之即不驚走。散倉窖中，倉中穀麥當自涌動，若如舊者蜜水散之。散食厨中諸飲食上，食者障滅。散天寺舍中，并持藥置天像口中，使諸天像一時眩動發聲大叫。若置摩訶迦羅像口中者，令像叫吼，發吼聲時大地山林一時震動。散山窟中，使中神鬼皆發叫聲。若於戌時十字道中瞋怒誦念散藥四方，使諸藥叉、羅剎、鬼神悉皆雲集，任為策使常作給侍。若向諾剎天散者，則令一切諾剎怛羅而自觀護。若捉賊，者以瞿摩夷和土泥塗壇，粉布界道，當壇中心書所心疑盜物者名，布散諸華香水供養，燒安悉香誦斯真言，加持散藥彼名字上一百八遍，令彼盜者無問遠近被攝馳來自說盜物，若得物已散水解放。若往山野止宿住者，四方散藥，一切虎狼毒蛇盜賊不相劫害。壇念誦處散藥四方，不為一切毘那夜迦作諸嬈亂。又便含藥散藥水中，當與人飲令縛即縛，若解散者努眼視之。」

召請諸天密護品第六十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 召請諸天密護品第六十四

「執金剛祕密主菩薩摩訶薩！是大可畏明王央俱捨真言三昧耶，亦能導攝一切天龍八部、沙門、婆羅門、剎帝利及諸人者。加持一切香果飲食衣服施獻，喫著即自恭敬。若加持蓮華一切香華供養諸天，時諸天等常當歡喜恭敬擁護。若加持龍華、白芥子散龍湫裏，召請龍王一切眷屬來護命使。若加持安悉香、曰芥子、酥燒獻一切藥叉像者，召真藥叉歡喜恭敬任為驅使。若河沜上加持欝金香、白栴檀香、稻穀華、水，供養乾闥婆、緊那羅、摩呼羅伽，誦念稱名，瀉香花水河中供養，悉皆歡喜來敬護持任為命使。若加持種種香水、粳米飯、沙糖、種種雜華，供養阿修羅像誦念稱名，奉請恭敬而自敬護。若加持乳飯供養孽嚕茶像，誦念稱名，奉請恭敬任為所使。若加持飯施毘舍闍鬼，奉教喜踊而敬護之。若加持永稻穀華、骨嚕草散施餓鬼，奉教喜躍而恭敬之。若加持酥油、石蜜、乳酪、種種飲食、果蓏，施諸沙門、婆羅門及諸人民而所食之，真言威力深相敬愛。若加持香華施剎帝利種，真言教導來相供養。若加持酥、曼那華供養功德天像，奉請歡喜而擁護之。若加持香水浴毘沙門像，奉請歡喜來敬護之。若加持胡椒向日天散，請召日天歡喜觀護。若加持牛乳向月天散之，請召月天歡喜觀護。若加持櫁木、柏木然火護摩，請召火天歡喜祐護。若瞋怒心加持白芥子散打樹上，其樹即曲。又瞋怒心加持白芥子散於樹上，其樹根出，以水散之即便如故。若作餘法，一皆准此。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「執金剛祕密主菩薩摩訶薩！是大可畏明王央俱捨真言三昧耶，亦能導攝一切天龍八部、沙門、婆羅門、剎帝利及諸人者。加持一切香果飲食衣服施獻，喫著即自恭敬。若加持蓮華一切香華供養諸天，時諸天等常當歡喜恭敬擁護。若加持龍華、白芥子散龍湫裏，召請龍王一切眷屬來護命使。若加持安悉香、曰芥子、酥燒獻一切藥叉像者，召真藥叉歡喜恭敬任為驅使。若河沜上加持欝金香、白栴檀香、稻穀華、水，供養乾闥婆、緊那羅、摩呼羅伽，誦念稱名，瀉香花水河中供養，悉皆歡喜來敬護持任為命使。若加持種種香水、粳米飯、沙糖、種種雜華，供養阿修羅像誦念稱名，奉請恭敬而自敬護。若加持乳飯供養孽嚕茶像，誦念稱名，奉請恭敬任為所使。若加持飯施毘舍闍鬼，奉教喜踊而敬護之。若加持永稻穀華、骨嚕草散施餓鬼，奉教喜躍而恭敬之。若加持酥油、石蜜、乳酪、種種飲食、果蓏，施諸沙門、婆羅門及諸人民而所食之，真言威力深相敬愛。若加持香華施剎帝利種，真言教導來相供養。若加持酥、曼那華供養功德天像，奉請歡喜而擁護之。若加持香水浴毘沙門像，奉請歡喜來敬護之。若加持胡椒向日天散，請召日天歡喜觀護。若加持牛乳向月天散之，請召月天歡喜觀護。若加持櫁木、柏木然火護摩，請召火天歡喜祐護。若瞋怒心加持白芥子散打樹上，其樹即曲。又瞋怒心加持白芥子散於樹上，其樹根出，以水散之即便如故。若作餘法，一皆准此。」

大可畏明王像品第六十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大可畏明王像品第六十五

爾時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言：「世尊！大可畏明王觀世音菩薩像，若有有情見者、合掌禮敬、供養，所有過現黑闇業障便令消滅。若常供養，則得最勝成就大可畏明王真言三昧耶種種解脫功德福蘊，通達一切真言三昧耶，亦當日日恭敬供養承事九十九殑伽沙俱胝那庾多百千如來應正等覺福蘊善根，又得十方一切諸佛菩薩諸天善神而常憶念。圖像當用白㲲或絹，勿截兩頭，方量三肘。畫匠畫時常淨洗浴、著新淨衣、受八戒齋，勿以皮膠調和彩色。當中畫大須彌寶山，處山頂上七寶蓮華。於華臺上，不空大可畏明王觀世音菩薩結加趺坐，三面六臂，身檀金色。當中正面熙怡微笑，首戴寶鬘。左面瞋怒齒咬下脣。右面可畏狗牙上出。三首寶冠，冠有化佛。鬢焰赤聳。當中頭上出大可畏明王半身，一面兩臂，面狀青色，作大笑面狗牙上出。首戴寶冠，冠有化佛。髮髻赤色，鬢焰赤聳。一手持劍、一手執鎚，繞劍鎚上出火光焰。天妙衣服、珠瓔璫釧具莊嚴身、遍身火焰。右第一手持開蓮華鬚屈如鉤，右第二手伸施無畏雨下眾寶，右第三手持三叉戟。左第一手持鉤，左第二手執索，左第三手執把金輪。是六手上放種種光。眾妙華綵羅縠天衣、珠瓔璫釧具莊飾之，身放大光。又明王右，多羅菩薩，身黃白色，面目熙怡，手執青優鉢羅華，微少低頭，半加趺坐。後觀世音母菩薩，身素白色，面目熙怡，手執蓮華，微少低頭，半加趺坐。是二菩薩，以諸羅縠天妙衣服、珠瓔璫釧而莊飾之、坐蓮華座。次下一髻羅剎女、面目可畏、首戴髑髏、身真青色而有六臂。一手執蓮華、一手持曲刀、一手持三叉戟、一手執鉞斧、一手持羂索、一手揚掌。衣服瓔珞具莊嚴身，半加趺坐瞻仰聖者。後毘樓博叉天王、多聞天王、焰摩王、半加趺坐捧諸寶華。又明王左，大然頂藥叉王，面極瞋怒，身紫黑色，首髮赤竪曲躬長跪。二手當胸握持曲刀鉞斧，恭敬瞻仰，遍身火然。後大然頂藥叉王眷屬僕從，合掌長跪，遍身火然。後提頭賴吒天王、毘樓勒叉天王，半加趺坐捧諸寶華。明王頂上左，大梵天、那羅延天、水天、火天、日天，半加趺坐捧諸寶華。明王頂上右，帝釋天、摩醯首羅天、淨居天、風天、月天，半加趺坐捧諸寶華。明王背後兩側，七寶華樹。明王座左，持真言者長跪而坐，一手把諸枝葉華果、一手把念珠，仰觀聖者。明王座右，天女使者，面目可畏，曲躬而立，正拱二手當胸握劍，天眾妙衣珠瓔環釧具莊嚴身，仰觀聖者。其山半腰，難陀龍王、跋難陀龍王左右相繳繳須彌山。山下大海中，有種種魚獸鳧雁蓮鴦、白鶴孔雀，種種蓮華優鉢羅華。畫飾竟已， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言：「世尊！大可畏明王觀世音菩薩像，若有有情見者、合掌禮敬、供養，所有過現黑闇業障便令消滅。若常供養，則得最勝成就大可畏明王真言三昧耶種種解脫功德福蘊，通達一切真言三昧耶，亦當日日恭敬供養承事九十九殑伽沙俱胝那庾多百千如來應正等覺福蘊善根，又得十方一切諸佛菩薩諸天善神而常憶念。圖像當用白㲲或絹，勿截兩頭，方量三肘。畫匠畫時常淨洗浴、著新淨衣、受八戒齋，勿以皮膠調和彩色。當中畫大須彌寶山，處山頂上七寶蓮華。於華臺上，不空大可畏明王觀世音菩薩結加趺坐，三面六臂，身檀金色。當中正面熙怡微笑，首戴寶鬘。左面瞋怒齒咬下脣。右面可畏狗牙上出。三首寶冠，冠有化佛。鬢焰赤聳。當中頭上出大可畏明王半身，一面兩臂，面狀青色，作大笑面狗牙上出。首戴寶冠，冠有化佛。髮髻赤色，鬢焰赤聳。一手持劍、一手執鎚，繞劍鎚上出火光焰。天妙衣服、珠瓔璫釧具莊嚴身、遍身火焰。右第一手持開蓮華鬚屈如鉤，右第二手伸施無畏雨下眾寶，右第三手持三叉戟。左第一手持鉤，左第二手執索，左第三手執把金輪。是六手上放種種光。眾妙華綵羅縠天衣、珠瓔璫釧具莊飾之，身放大光。又明王右，多羅菩薩，身黃白色，面目熙怡，手執青優鉢羅華，微少低頭，半加趺坐。後觀世音母菩薩，身素白色，面目熙怡，手執蓮華，微少低頭，半加趺坐。是二菩薩，以諸羅縠天妙衣服、珠瓔璫釧而莊飾之、坐蓮華座。次下一髻羅剎女、面目可畏、首戴髑髏、身真青色而有六臂。一手執蓮華、一手持曲刀、一手持三叉戟、一手執鉞斧、一手持羂索、一手揚掌。衣服瓔珞具莊嚴身，半加趺坐瞻仰聖者。後毘樓博叉天王、多聞天王、焰摩王、半加趺坐捧諸寶華。又明王左，大然頂藥叉王，面極瞋怒，身紫黑色，首髮赤竪曲躬長跪。二手當胸握持曲刀鉞斧，恭敬瞻仰，遍身火然。後大然頂藥叉王眷屬僕從，合掌長跪，遍身火然。後提頭賴吒天王、毘樓勒叉天王，半加趺坐捧諸寶華。明王頂上左，大梵天、那羅延天、水天、火天、日天，半加趺坐捧諸寶華。明王頂上右，帝釋天、摩醯首羅天、淨居天、風天、月天，半加趺坐捧諸寶華。明王背後兩側，七寶華樹。明王座左，持真言者長跪而坐，一手把諸枝葉華果、一手把念珠，仰觀聖者。明王座右，天女使者，面目可畏，曲躬而立，正拱二手當胸握劍，天眾妙衣珠瓔環釧具莊嚴身，仰觀聖者。其山半腰，難陀龍王、跋難陀龍王左右相繳繳須彌山。山下大海中，有種種魚獸鳧雁蓮鴦、白鶴孔雀，種種蓮華優鉢羅華。畫飾竟已，

於閑靜處清淨洗浴、著淨衣服，隨其心量作曼拏羅。中置是像，以諸華香、新白飲食承事供養。面東觀像，結加趺坐。不空大可畏明王觀世音菩薩觀，誦大可畏明王央俱捨真言，字句相應滿一萬遍。每月八日不食不語，以諸華香飲食供養，誦大可畏明王央俱捨真言一百八遍，常則所作一切世法皆得隨念便獲世間最勝成驗。若有有情信心清淨，日日合掌觀瞻禮者，斯人所有四重五逆十惡諸罪、災怪疫疾、種種身病悉皆消滅。若有苾芻、苾芻尼、族姓男、族姓女，每白月八日能淨塗壇，或但灑掃、獻時華果、燒諸名香、合掌觀像、誦斯真言者，則等承事九十九殑伽沙俱胝那庾多百千諸佛種種施會恭敬供養成熟福蘊，六波羅蜜善根圓滿，復為十方一切諸佛菩薩摩訶薩憶念觀察。捨此身已，西方淨土蓮華化生證宿命智，便得不空羂索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華曼拏羅央俱捨真言三昧耶盡皆現前，亦得一切如來祕密曼拏羅印三昧耶一時現前，常遊十方一切佛剎，覩諸如來種種相貌福德善相，復為世人恭敬供養，凡說言詞人皆頂受，心所求法即便增遂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於閑靜處清淨洗浴、著淨衣服，隨其心量作曼拏羅。中置是像，以諸華香、新白飲食承事供養。面東觀像，結加趺坐。不空大可畏明王觀世音菩薩觀，誦大可畏明王央俱捨真言，字句相應滿一萬遍。每月八日不食不語，以諸華香飲食供養，誦大可畏明王央俱捨真言一百八遍，常則所作一切世法皆得隨念便獲世間最勝成驗。若有有情信心清淨，日日合掌觀瞻禮者，斯人所有四重五逆十惡諸罪、災怪疫疾、種種身病悉皆消滅。若有苾芻、苾芻尼、族姓男、族姓女，每白月八日能淨塗壇，或但灑掃、獻時華果、燒諸名香、合掌觀像、誦斯真言者，則等承事九十九殑伽沙俱胝那庾多百千諸佛種種施會恭敬供養成熟福蘊，六波羅蜜善根圓滿，復為十方一切諸佛菩薩摩訶薩憶念觀察。捨此身已，西方淨土蓮華化生證宿命智，便得不空羂索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華曼拏羅央俱捨真言三昧耶盡皆現前，亦得一切如來祕密曼拏羅印三昧耶一時現前，常遊十方一切佛剎，覩諸如來種種相貌福德善相，復為世人恭敬供養，凡說言詞人皆頂受，心所求法即便增遂。」

大可畏明王壇品第六十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大可畏明王壇品第六十六

「世尊！是大可畏明王央俱捨真言曼拏羅三昧耶，方量六肘或復八肘，𧤼去惡土瓦石骨木，淨土香水和築平治，基高四指香泥塗拭，規郭界院、開廓四門、七寶街道。內院當中三十二葉七寶開敷蓮華，一一葉上互相間置三叉戟印、金剛鉤印，火焰圍遶。於華臺上出現大可畏明王，半身面西，奮目瞋怒狗牙上出，首戴寶冠，鬢焰赤聳。一手持劍、一手執鉞斧，劍柄斧柄羂索纏繞。天諸衣服、珠瓔鐶釧莊嚴其身，放大光焰。四面置列開敷蓮華，東面蓮上佛頂種族印，北面蓮上金剛種族印，西面蓮上摩尼種族印，南面蓮上觀世音種族印。四角蓮上如意瓶印，口出奇華條葉、金剛杵頭。外院除門，四面周匝開敷蓮華，臺上間置三叉戟印、羂索印、劍印、曲刀印、金剛印、兩頭三叉戟印、螺印、棓印、輪印、鉢置娑印、鎚印、槊印、摩尼三叉印、度麼羅印、羯摩金剛印、五股金剛杵印、金剛鉞斧印、三股金剛杵印、三股金剛蓮華印、一切手印，是諸印上燒火光焰。四門蘇彌盧山。東門山上佛種族大奮怒王，身赤黃色，面目瞋怒，左手執棓、右手按髀，半加趺坐。北門山上金剛種族大奮怒王，身赤黃色，面目瞋怒，左手執棓按於脇上、右手作拳屈當胸側，半加趺坐。西門山上摩尼種族大奮怒王，身赤黃色，面目瞋怒，左手執索屈當胸側、右手作拳側按髀上，半加趺坐。南門山上蓮華種族大奮怒王，身赤黃色，面目瞋怒，左手執劍屈當嬭上、右手按髀半加趺坐。如是四神，以妙華鬘珠瓔環釧、天諸衣服而莊嚴之，坐蓮華座佩火焰光。四角蓮上置如意瓶，口出奇華條葉、金剛杵頭。內外院地遍作青色。中置不空大可畏明王觀世音菩薩像，面西，奇妙幡華、五色線索莊嚴圍界。像前四角閼伽香水，裏置七寶。蜜漿、石蜜漿、沙糖漿、乳酪、粳米飯、乳粥、酥油、果食，一切果子五穀子如是法敷獻。四面然布酥燈、麻油燈。四門四角置列香罏，以沈水香、白栴檀香、塞畢哩迦香、酥合香、室哩吠瑟吒迦香、安悉香、薰陸香如法和合，燒獻一切諸佛菩薩摩訶薩、一切天神，召請結界結印真言、護身護伴護給侍者。令入壇者澡浴清淨、著新淨衣，於龍方入瞻禮行道，門別禮拜，授三昧耶，告言：『汝今會此壇者，所作三昧悉皆成辦。汝從今去得作曼茶羅阿闍梨。』隨後同伴給侍人入，害諸罪障解諸怨疾，當生天上或生西方極樂國土，蓮華化生，以諸相好瓔服莊嚴。如是得會大可畏明王出世世間一切解脫成就祕密曼拏羅三昧耶者，從斯所作一切諸法皆得成辦，常得世間一切人民恭敬瞻歎，所發言論人皆信受，三十三天一切諸天而常守護，一切執金剛祕密主 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是大可畏明王央俱捨真言曼拏羅三昧耶，方量六肘或復八肘，𧤼去惡土瓦石骨木，淨土香水和築平治，基高四指香泥塗拭，規郭界院、開廓四門、七寶街道。內院當中三十二葉七寶開敷蓮華，一一葉上互相間置三叉戟印、金剛鉤印，火焰圍遶。於華臺上出現大可畏明王，半身面西，奮目瞋怒狗牙上出，首戴寶冠，鬢焰赤聳。一手持劍、一手執鉞斧，劍柄斧柄羂索纏繞。天諸衣服、珠瓔鐶釧莊嚴其身，放大光焰。四面置列開敷蓮華，東面蓮上佛頂種族印，北面蓮上金剛種族印，西面蓮上摩尼種族印，南面蓮上觀世音種族印。四角蓮上如意瓶印，口出奇華條葉、金剛杵頭。外院除門，四面周匝開敷蓮華，臺上間置三叉戟印、羂索印、劍印、曲刀印、金剛印、兩頭三叉戟印、螺印、棓印、輪印、鉢置娑印、鎚印、槊印、摩尼三叉印、度麼羅印、羯摩金剛印、五股金剛杵印、金剛鉞斧印、三股金剛杵印、三股金剛蓮華印、一切手印，是諸印上燒火光焰。四門蘇彌盧山。東門山上佛種族大奮怒王，身赤黃色，面目瞋怒，左手執棓、右手按髀，半加趺坐。北門山上金剛種族大奮怒王，身赤黃色，面目瞋怒，左手執棓按於脇上、右手作拳屈當胸側，半加趺坐。西門山上摩尼種族大奮怒王，身赤黃色，面目瞋怒，左手執索屈當胸側、右手作拳側按髀上，半加趺坐。南門山上蓮華種族大奮怒王，身赤黃色，面目瞋怒，左手執劍屈當嬭上、右手按髀半加趺坐。如是四神，以妙華鬘珠瓔環釧、天諸衣服而莊嚴之，坐蓮華座佩火焰光。四角蓮上置如意瓶，口出奇華條葉、金剛杵頭。內外院地遍作青色。中置不空大可畏明王觀世音菩薩像，面西，奇妙幡華、五色線索莊嚴圍界。像前四角閼伽香水，裏置七寶。蜜漿、石蜜漿、沙糖漿、乳酪、粳米飯、乳粥、酥油、果食，一切果子五穀子如是法敷獻。四面然布酥燈、麻油燈。四門四角置列香罏，以沈水香、白栴檀香、塞畢哩迦香、酥合香、室哩吠瑟吒迦香、安悉香、薰陸香如法和合，燒獻一切諸佛菩薩摩訶薩、一切天神，召請結界結印真言、護身護伴護給侍者。令入壇者澡浴清淨、著新淨衣，於龍方入瞻禮行道，門別禮拜，授三昧耶，告言：『汝今會此壇者，所作三昧悉皆成辦。汝從今去得作曼茶羅阿闍梨。』隨後同伴給侍人入，害諸罪障解諸怨疾，當生天上或生西方極樂國土，蓮華化生，以諸相好瓔服莊嚴。如是得會大可畏明王出世世間一切解脫成就祕密曼拏羅三昧耶者，從斯所作一切諸法皆得成辦，常得世間一切人民恭敬瞻歎，所發言論人皆信受，三十三天一切諸天而常守護，一切執金剛祕密主

菩薩摩訶薩共皆護持，不令世間一切病惱災疾夭壞。一切諸佛菩薩摩訶薩恒常憐愍，加被讚歎愛之如子。於所生處俱宿命智，常覩諸佛甚深諸法。今此身者是後胎身，乃至菩提不墮餘趣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩摩訶薩共皆護持，不令世間一切病惱災疾夭壞。一切諸佛菩薩摩訶薩恒常憐愍，加被讚歎愛之如子。於所生處俱宿命智，常覩諸佛甚深諸法。今此身者是後胎身，乃至菩提不墮餘趣。」