不空羂索神變真言經卷第二十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不空羂索神變真言經卷第二十四

大唐天竺三藏菩提流志譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐天竺三藏菩提流志譯

執金剛祕密主問疑品第五十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 執金剛祕密主問疑品第五十一

爾時執金剛祕密主菩薩摩訶薩於自宮中，乃與無量諸大真言仙王前後圍繞，端坐觀察思惟此法，誥諸仙言：「彼觀世音菩薩摩訶薩說此不空羂索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶，乃是一切菩薩摩訶薩共所合掌恭敬頂禮修治之處，極為甚深祕密法藏。我及梵釋一切諸天、諸真言仙，一切魔眾、沙門婆羅門、人非人等盡皆迷惑，非意思伺、非𢜬所測。此法廣大，極為甚深難解難入。如是不空羂索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華曼拏羅印像三昧耶無量無數，已於佛前大眾中說，等如大海，云何得入此大法海三昧耶門修學受持？我等猶如芥子擊動蘇彌盧山，云何得動？如以十方一切微塵諸佛剎土內芥子中，云何得入？若復有人樂欲書寫受持讀誦聽聞修者，先不承事恭敬供養十方過現一切剎土殑伽沙俱胝那庾多百千諸佛，一切深法讀誦聽聞，何由得解？此不空羂索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華檀印三昧耶，是一切菩薩摩訶薩共所合掌恭敬頂禮讚歎受持讀誦修習大祕密三昧耶，得解脫處，非我修法。由是迷惑，難解難入此大甚深祕密三昧耶。又復有人受持一切諸佛法教，證於出世最甚深法善巧智慧，於此法中勇猛精進信解受持，讀誦聽聞猶不得了。何況今世當世苾芻、苾芻尼、族姓男、族姓女，受持讀誦聽聞修習此不空羂索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華檀印三昧耶種種神通求成就者，當云何成？我諸菩薩、梵釋諸天、一切諸眾有此疑惑，事須問佛，為解眾所心之疑惑，當令有情修治成就得滿諸願。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時執金剛祕密主菩薩摩訶薩於自宮中，乃與無量諸大真言仙王前後圍繞，端坐觀察思惟此法，誥諸仙言：「彼觀世音菩薩摩訶薩說此不空羂索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶，乃是一切菩薩摩訶薩共所合掌恭敬頂禮修治之處，極為甚深祕密法藏。我及梵釋一切諸天、諸真言仙，一切魔眾、沙門婆羅門、人非人等盡皆迷惑，非意思伺、非𢜬所測。此法廣大，極為甚深難解難入。如是不空羂索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華曼拏羅印像三昧耶無量無數，已於佛前大眾中說，等如大海，云何得入此大法海三昧耶門修學受持？我等猶如芥子擊動蘇彌盧山，云何得動？如以十方一切微塵諸佛剎土內芥子中，云何得入？若復有人樂欲書寫受持讀誦聽聞修者，先不承事恭敬供養十方過現一切剎土殑伽沙俱胝那庾多百千諸佛，一切深法讀誦聽聞，何由得解？此不空羂索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華檀印三昧耶，是一切菩薩摩訶薩共所合掌恭敬頂禮讚歎受持讀誦修習大祕密三昧耶，得解脫處，非我修法。由是迷惑，難解難入此大甚深祕密三昧耶。又復有人受持一切諸佛法教，證於出世最甚深法善巧智慧，於此法中勇猛精進信解受持，讀誦聽聞猶不得了。何況今世當世苾芻、苾芻尼、族姓男、族姓女，受持讀誦聽聞修習此不空羂索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華檀印三昧耶種種神通求成就者，當云何成？我諸菩薩、梵釋諸天、一切諸眾有此疑惑，事須問佛，為解眾所心之疑惑，當令有情修治成就得滿諸願。」

爾時執金剛祕密主菩薩摩訶薩當勅無量俱胝百千諸大真言仙王大眾，各以無量神通威力，飾持種種幢幡寶蓋、真珠網縵、雜寶華鬘、天妙衣服、水陸諸華、天諸末香塗香燒香、天諸伎樂頭冠纓珞、七寶絛襻釵璫環釧、一切色相摩尼寶珠，前後圍繞，執金剛祕密主菩薩摩訶薩而為上首，發宮殿中作大神通，以此不空羂索心王陀羅尼真言三昧耶神通威力，從空來至補陀洛山觀世音菩薩摩訶薩寶宮殿中、不空羂索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶會上，正於如來大眾中下。則便佛前恭敬作禮，各以所持種種供具作大供養，右繞如來數百千匝，却退一面。重禮佛足，往觀世音菩薩摩訶薩前，一時頂禮菩薩雙足，復作種種廣大供養，右繞七匝及遍周匝，廣大供養一切菩薩摩訶薩、大曼拏羅神并會大眾。爾時執金剛祕密主菩薩摩訶薩與諸仙眾，便於觀世音菩薩摩訶薩前嬐然一面，整理衣服，合掌恭敬靖默瞻仰。於須臾間，執金剛祕密主菩薩摩訶薩輪弄持杵，步如師子往詣佛前，又復頂禮，右繞三匝却退一面，長跪叉手前白佛言：「世尊！彼觀世音菩薩摩訶薩說此不空羂索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶，乃是一切菩薩摩訶薩共所合掌恭敬頂禮修治之處，極為甚深難解難入，踰過大海、蘇彌盧山不可動搖，特奇希有，難為受持讀誦修習。此法中有無量無邊陀羅尼真言、廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶像成就之法、無量如來現神通法、無量不空王觀世音菩薩摩訶薩所有受持讀誦修習成就神通變現之法。世尊！我及一切菩薩摩訶薩、梵釋諸天、一切諸眾皆當疑惑。云何受持讀誦聽聞修習？云何令得成就是法？一一陀羅尼真言曼拏羅印像三昧耶，所供養法各別皆有無量無邊三昧耶門，云何令於現在未來苾芻苾芻尼族姓男族姓女信解受持讀誦修習，心不散緣心不迷惑，依何法門而得成就？惟願如來為令解釋，斷諸疑惑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時執金剛祕密主菩薩摩訶薩當勅無量俱胝百千諸大真言仙王大眾，各以無量神通威力，飾持種種幢幡寶蓋、真珠網縵、雜寶華鬘、天妙衣服、水陸諸華、天諸末香塗香燒香、天諸伎樂頭冠纓珞、七寶絛襻釵璫環釧、一切色相摩尼寶珠，前後圍繞，執金剛祕密主菩薩摩訶薩而為上首，發宮殿中作大神通，以此不空羂索心王陀羅尼真言三昧耶神通威力，從空來至補陀洛山觀世音菩薩摩訶薩寶宮殿中、不空羂索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶會上，正於如來大眾中下。則便佛前恭敬作禮，各以所持種種供具作大供養，右繞如來數百千匝，却退一面。重禮佛足，往觀世音菩薩摩訶薩前，一時頂禮菩薩雙足，復作種種廣大供養，右繞七匝及遍周匝，廣大供養一切菩薩摩訶薩、大曼拏羅神并會大眾。爾時執金剛祕密主菩薩摩訶薩與諸仙眾，便於觀世音菩薩摩訶薩前嬐然一面，整理衣服，合掌恭敬靖默瞻仰。於須臾間，執金剛祕密主菩薩摩訶薩輪弄持杵，步如師子往詣佛前，又復頂禮，右繞三匝却退一面，長跪叉手前白佛言：「世尊！彼觀世音菩薩摩訶薩說此不空羂索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶，乃是一切菩薩摩訶薩共所合掌恭敬頂禮修治之處，極為甚深難解難入，踰過大海、蘇彌盧山不可動搖，特奇希有，難為受持讀誦修習。此法中有無量無邊陀羅尼真言、廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶像成就之法、無量如來現神通法、無量不空王觀世音菩薩摩訶薩所有受持讀誦修習成就神通變現之法。世尊！我及一切菩薩摩訶薩、梵釋諸天、一切諸眾皆當疑惑。云何受持讀誦聽聞修習？云何令得成就是法？一一陀羅尼真言曼拏羅印像三昧耶，所供養法各別皆有無量無邊三昧耶門，云何令於現在未來苾芻苾芻尼族姓男族姓女信解受持讀誦修習，心不散緣心不迷惑，依何法門而得成就？惟願如來為令解釋，斷諸疑惑。」

爾時釋迦牟尼如來謂執金剛祕密主菩薩摩訶薩言：「如是如是。此法具有種種祕密輪攝如來陀羅尼真言之行成就法門。若有最上成就斯者，則得無量大智海生，獲大成就，無量廣大六波羅蜜多福蘊善根成就相應。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋迦牟尼如來謂執金剛祕密主菩薩摩訶薩言：「如是如是。此法具有種種祕密輪攝如來陀羅尼真言之行成就法門。若有最上成就斯者，則得無量大智海生，獲大成就，無量廣大六波羅蜜多福蘊善根成就相應。」

爾時執金剛祕密主菩薩摩訶薩復白佛言：「世尊！何者名得最上成就？云何以此成就得諸成就？」爾時如來謂執金剛祕密主菩薩摩訶薩言：「若有苾芻、苾芻尼、族姓男、族姓女，有少宿植真菩提心善根種子如芥子者，彼人則得最勝成就。如是真實菩提心人，隨其力辦，當作金銅舍利制多，於制多中置佛舍利，恒常精進，日日當以種種香水如法灌浴舍利制多，置於壇內。并置此經，常以種種華香供養，受持讀誦聽聞修習令不間斷，則得最上成就之法，所作諸法盡皆成辦。以是受持供養功德，日日則當承事供養九十九殑伽沙俱胝那庾多百千佛所種諸善根，復得此諸如來受記加被護念讚歎無量方便善根成熟，復得一切菩薩摩訶薩共所修治恭敬頂禮無量不空羂索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶、無量不空廣大明王真言曼拏羅印三昧耶處皆獲成就。斯人由此受持供養舍利之福，即身現前獲得無量功德稱歎得大成就。執金剛祕密主！我雖此說，猶未了矣。汝應復往觀世音前具所陳問，彼復為汝重更宣說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時執金剛祕密主菩薩摩訶薩復白佛言：「世尊！何者名得最上成就？云何以此成就得諸成就？」爾時如來謂執金剛祕密主菩薩摩訶薩言：「若有苾芻、苾芻尼、族姓男、族姓女，有少宿植真菩提心善根種子如芥子者，彼人則得最勝成就。如是真實菩提心人，隨其力辦，當作金銅舍利制多，於制多中置佛舍利，恒常精進，日日當以種種香水如法灌浴舍利制多，置於壇內。并置此經，常以種種華香供養，受持讀誦聽聞修習令不間斷，則得最上成就之法，所作諸法盡皆成辦。以是受持供養功德，日日則當承事供養九十九殑伽沙俱胝那庾多百千佛所種諸善根，復得此諸如來受記加被護念讚歎無量方便善根成熟，復得一切菩薩摩訶薩共所修治恭敬頂禮無量不空羂索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶、無量不空廣大明王真言曼拏羅印三昧耶處皆獲成就。斯人由此受持供養舍利之福，即身現前獲得無量功德稱歎得大成就。執金剛祕密主！我雖此說，猶未了矣。汝應復往觀世音前具所陳問，彼復為汝重更宣說。」

爾時執金剛祕密主菩薩摩訶薩歡喜踊躍，頂禮佛足，往觀世音菩薩摩訶薩前，合掌頂禮右繞三匝，於一面立，歡喜微笑輪弄持杵，瞻仰菩薩目不暫捨。爾時觀世音菩薩摩訶薩誥執金剛祕密主菩薩摩訶薩言：「仁者瞻我，請求何願？我當相為一一解釋，令所願滿。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時執金剛祕密主菩薩摩訶薩歡喜踊躍，頂禮佛足，往觀世音菩薩摩訶薩前，合掌頂禮右繞三匝，於一面立，歡喜微笑輪弄持杵，瞻仰菩薩目不暫捨。爾時觀世音菩薩摩訶薩誥執金剛祕密主菩薩摩訶薩言：「仁者瞻我，請求何願？我當相為一一解釋，令所願滿。」

爾時執金剛祕密主菩薩摩訶薩即白觀世音菩薩摩訶薩言：「此不空羂索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶，乃是一切菩薩摩訶薩共所恭敬頂禮學處，深廣無量難解難入。是法中有無量種陀羅尼真言廣大解脫蓮華曼拏羅印像三昧耶，極為甚深廣大無量，踰過大海、蘇彌盧山，等如虛空無有限量。此法廣大從何出生？云何受持讀誦聽聞修習？云何盡得一一解了？云何了知證法成就？云何大法而得成就？云何地成就廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶？何者為先、何者為中、何者為後？是中無量陀羅尼真言，各有無量壇印法則，應云何作？云何證解？惟願聖者為我解說，除斷眾疑，解此法中無量陀羅尼真言壇印像法，一切受持得大成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時執金剛祕密主菩薩摩訶薩即白觀世音菩薩摩訶薩言：「此不空羂索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶，乃是一切菩薩摩訶薩共所恭敬頂禮學處，深廣無量難解難入。是法中有無量種陀羅尼真言廣大解脫蓮華曼拏羅印像三昧耶，極為甚深廣大無量，踰過大海、蘇彌盧山，等如虛空無有限量。此法廣大從何出生？云何受持讀誦聽聞修習？云何盡得一一解了？云何了知證法成就？云何大法而得成就？云何地成就廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶？何者為先、何者為中、何者為後？是中無量陀羅尼真言，各有無量壇印法則，應云何作？云何證解？惟願聖者為我解說，除斷眾疑，解此法中無量陀羅尼真言壇印像法，一切受持得大成就。」

爾時觀世音菩薩摩訶薩誥執金剛祕密主菩薩摩訶薩言：「仁者智慧甚為速辯，何故久已乃發斯問？諦聽諦聽，我即相為一一解釋，斷諸疑網。譬如十方一切佛剎所有三世一切如來，種種形相相好光明、種種壽命、種種寶師子座、種種法會、種種法門、諸大神通說種種法、種種調伏一切菩薩摩訶薩獨覺聲聞一切天龍八部人非人等而與授記。一一名相而雖差別，然是十方一切諸佛剎土，三世一切如來，一一法身報身化身形相壽命，坐師子座轉大法輪，說種種法而出現者，盡皆同一法身報身化身相好光明，一大乘法，示現神通種種出現，轉大法輪應化有情。執金剛祕密主菩薩摩訶薩！此不空羂索心王一切陀羅尼真言真實廣大解脫蓮華壇印三昧耶，亦同其一。我常以此不空羂索心王大幻化三昧耶力，示現種種神通色法，諸形相像相好光明，隨上中下說法調伏一切有情，皆令圓滿一切意樂所求願者。皆由此一不空羂索心王大幻化三昧耶力，示現一切大福德蘊成熟善根，復現一切如來憶念境界相應，復現一切菩薩摩訶薩種種神通境界相應，復現一切清淨陀羅尼三摩地、勇猛三摩地、金剛輪三摩地、幢釧三摩地、破諸諍論三摩地、觀察三摩地、神變三摩地、放光三摩地、離愛三摩地、力嚴三摩地、法觀察三摩地、寶印手三摩地、清淨光三摩地、毘盧遮那藏三摩地、日光三摩地、寶藏三摩地、月藏三摩地、觀察光三摩地、法炬三摩地、一切如來觀察頂三摩地、神通溥遍嚴三摩地、火炬三摩地、禰楞惹那三摩地、不退轉相三摩地、滿月三摩地、善住三摩地、善覺三摩地、行清淨三摩地、日觀三摩地、離垢三摩地、溥印三摩地、溥遍壇清淨三摩地、相印觀三摩地、溥圓清淨三摩地、蓮華嚴三摩地、不空觀三摩地、不空清淨三摩地、不空神變三摩地、不空安慰廣大寶三摩地、臂釧三摩地、臂釧幢三摩地、一切幢釧三摩地、離一切障三摩地、不空鉤三摩地、蓮華鉤三摩地、清淨鉤三摩地、不空鉤攝受三摩地、不空光鉤三摩地、威德觀察三摩地、清淨處三摩地、分明觀三摩地、周遍圓滿三摩地。執金剛祕密主菩薩摩訶薩！是五十二三摩地，與諸三摩地而為上首，一一各有無量殑伽沙俱胝那庾多百千僕從三摩地。此五十二三摩地，皆是不空羂索祕密心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華壇印三昧耶大幻化神通力加持出現勝相相應。若有有情信解受持讀誦修習此不空羂索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華壇印三昧耶者，當依一切如來金剛身語心印金剛法門，入金剛定無動無壞，晝夜六時以大悲心如法誦持是不空羂索心王陀羅尼真言常數不闕。應知此人則得證解如是三摩地，復 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時觀世音菩薩摩訶薩誥執金剛祕密主菩薩摩訶薩言：「仁者智慧甚為速辯，何故久已乃發斯問？諦聽諦聽，我即相為一一解釋，斷諸疑網。譬如十方一切佛剎所有三世一切如來，種種形相相好光明、種種壽命、種種寶師子座、種種法會、種種法門、諸大神通說種種法、種種調伏一切菩薩摩訶薩獨覺聲聞一切天龍八部人非人等而與授記。一一名相而雖差別，然是十方一切諸佛剎土，三世一切如來，一一法身報身化身形相壽命，坐師子座轉大法輪，說種種法而出現者，盡皆同一法身報身化身相好光明，一大乘法，示現神通種種出現，轉大法輪應化有情。執金剛祕密主菩薩摩訶薩！此不空羂索心王一切陀羅尼真言真實廣大解脫蓮華壇印三昧耶，亦同其一。我常以此不空羂索心王大幻化三昧耶力，示現種種神通色法，諸形相像相好光明，隨上中下說法調伏一切有情，皆令圓滿一切意樂所求願者。皆由此一不空羂索心王大幻化三昧耶力，示現一切大福德蘊成熟善根，復現一切如來憶念境界相應，復現一切菩薩摩訶薩種種神通境界相應，復現一切清淨陀羅尼三摩地、勇猛三摩地、金剛輪三摩地、幢釧三摩地、破諸諍論三摩地、觀察三摩地、神變三摩地、放光三摩地、離愛三摩地、力嚴三摩地、法觀察三摩地、寶印手三摩地、清淨光三摩地、毘盧遮那藏三摩地、日光三摩地、寶藏三摩地、月藏三摩地、觀察光三摩地、法炬三摩地、一切如來觀察頂三摩地、神通溥遍嚴三摩地、火炬三摩地、禰楞惹那三摩地、不退轉相三摩地、滿月三摩地、善住三摩地、善覺三摩地、行清淨三摩地、日觀三摩地、離垢三摩地、溥印三摩地、溥遍壇清淨三摩地、相印觀三摩地、溥圓清淨三摩地、蓮華嚴三摩地、不空觀三摩地、不空清淨三摩地、不空神變三摩地、不空安慰廣大寶三摩地、臂釧三摩地、臂釧幢三摩地、一切幢釧三摩地、離一切障三摩地、不空鉤三摩地、蓮華鉤三摩地、清淨鉤三摩地、不空鉤攝受三摩地、不空光鉤三摩地、威德觀察三摩地、清淨處三摩地、分明觀三摩地、周遍圓滿三摩地。執金剛祕密主菩薩摩訶薩！是五十二三摩地，與諸三摩地而為上首，一一各有無量殑伽沙俱胝那庾多百千僕從三摩地。此五十二三摩地，皆是不空羂索祕密心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華壇印三昧耶大幻化神通力加持出現勝相相應。若有有情信解受持讀誦修習此不空羂索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華壇印三昧耶者，當依一切如來金剛身語心印金剛法門，入金剛定無動無壞，晝夜六時以大悲心如法誦持是不空羂索心王陀羅尼真言常數不闕。應知此人則得證解如是三摩地，復

得不空廣大神通成就、不空見諸佛相成就、不空陀羅尼真言三昧耶積聚功德福蘊成就、不空如來神通境界變化成就、不空菩薩心境界神變成就、不空如來大神通變化加持成就、不空六波羅蜜多圓滿相應成就、不空坐菩提場轉大法輪成就、不空不退地住成就、不空智照溥遍光成就、不空最勝清淨甚深般若波羅蜜多增長菩提成就、不空十波羅蜜多圓滿相應成就、不空恭敬供養一切如來相應成就。執金剛祕密主菩薩摩訶薩！以是三摩地神通妙義，我則意正廣令宣說此不空羂索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華壇印三昧耶，名不空羂索心王陀羅尼真言三昧耶，云何使得受持之者心神迷惑令復散亂？若疑此法難解難入、難為受持，無有是處。執金剛祕密主菩薩摩訶薩！十方所有一切剎土一切如來一切不空大智道智，皆是此不空羂索心王陀羅尼真言三昧耶智慧名字。一切菩薩摩訶薩一切不空大智道智，亦是此不空羂索心王陀羅尼真言三昧耶智慧名字。一切觀世音種族幻化三昧耶，亦是此不空羂索心王陀羅尼真言三昧耶智慧名字。我所一切神通幻化三昧耶，亦是此不空羂索心王陀羅尼真言三昧耶智慧名字。執金剛祕密主菩薩摩訶薩！智慧即是不空羂索心王陀羅尼真言三昧耶，不空羂索心王陀羅尼真言三昧耶即是智慧。不空羂索心王陀羅尼真言三昧耶即是一切佛心三昧耶，一切佛心三昧耶即是不空羂索心王陀羅尼真言三昧耶。不空羂索心王陀羅尼真言三昧耶即是我心，我心即是不空羂索心王陀羅尼真言三昧耶。若我一切心所思惟願求一切甚深祕密廣大法者，即便以此不空羂索心王陀羅尼真言智慧一時攝來。執金剛祕密主菩薩摩訶薩！是故我今說此名不空羂索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華壇印三摩地。若有有情得證之者，云何使心迷惑散亂！仁於此法發斯疑惑，作如是問，無有是處。執金剛祕密主菩薩摩訶薩！此受持者，以此陀羅尼力，復證此不空羂索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶中無量不空陀羅尼，皆悉現前一一解了，所謂不空海智陀羅尼、不空鉤陀羅尼、不空蓮華鉤陀羅尼、不空善住陀羅尼、不空盧舍那藏陀羅尼、不空清淨毘盧遮那藏陀羅尼、不空清淨蓮華陀羅尼、不空光明影陀羅尼、不空如意寶幢陀羅尼、不空光明神變陀羅尼、不空印陀羅尼、不空金剛陀羅尼、不空悉地陀羅尼、不空安住陀羅尼、不空廣大光明陀羅尼、不空清淨光陀羅尼、不空遍覺陀羅尼、不空光焰印陀羅尼、不空日月藏陀羅尼、不空一切如來祕密菩提道場陀羅尼。執金剛祕密主菩薩摩訶薩！此受持者證獲如是陀羅尼者，則得一切菩薩摩訶薩。共所合掌恭敬頂禮修 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得不空廣大神通成就、不空見諸佛相成就、不空陀羅尼真言三昧耶積聚功德福蘊成就、不空如來神通境界變化成就、不空菩薩心境界神變成就、不空如來大神通變化加持成就、不空六波羅蜜多圓滿相應成就、不空坐菩提場轉大法輪成就、不空不退地住成就、不空智照溥遍光成就、不空最勝清淨甚深般若波羅蜜多增長菩提成就、不空十波羅蜜多圓滿相應成就、不空恭敬供養一切如來相應成就。執金剛祕密主菩薩摩訶薩！以是三摩地神通妙義，我則意正廣令宣說此不空羂索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華壇印三昧耶，名不空羂索心王陀羅尼真言三昧耶，云何使得受持之者心神迷惑令復散亂？若疑此法難解難入、難為受持，無有是處。執金剛祕密主菩薩摩訶薩！十方所有一切剎土一切如來一切不空大智道智，皆是此不空羂索心王陀羅尼真言三昧耶智慧名字。一切菩薩摩訶薩一切不空大智道智，亦是此不空羂索心王陀羅尼真言三昧耶智慧名字。一切觀世音種族幻化三昧耶，亦是此不空羂索心王陀羅尼真言三昧耶智慧名字。我所一切神通幻化三昧耶，亦是此不空羂索心王陀羅尼真言三昧耶智慧名字。執金剛祕密主菩薩摩訶薩！智慧即是不空羂索心王陀羅尼真言三昧耶，不空羂索心王陀羅尼真言三昧耶即是智慧。不空羂索心王陀羅尼真言三昧耶即是一切佛心三昧耶，一切佛心三昧耶即是不空羂索心王陀羅尼真言三昧耶。不空羂索心王陀羅尼真言三昧耶即是我心，我心即是不空羂索心王陀羅尼真言三昧耶。若我一切心所思惟願求一切甚深祕密廣大法者，即便以此不空羂索心王陀羅尼真言智慧一時攝來。執金剛祕密主菩薩摩訶薩！是故我今說此名不空羂索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華壇印三摩地。若有有情得證之者，云何使心迷惑散亂！仁於此法發斯疑惑，作如是問，無有是處。執金剛祕密主菩薩摩訶薩！此受持者，以此陀羅尼力，復證此不空羂索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶中無量不空陀羅尼，皆悉現前一一解了，所謂不空海智陀羅尼、不空鉤陀羅尼、不空蓮華鉤陀羅尼、不空善住陀羅尼、不空盧舍那藏陀羅尼、不空清淨毘盧遮那藏陀羅尼、不空清淨蓮華陀羅尼、不空光明影陀羅尼、不空如意寶幢陀羅尼、不空光明神變陀羅尼、不空印陀羅尼、不空金剛陀羅尼、不空悉地陀羅尼、不空安住陀羅尼、不空廣大光明陀羅尼、不空清淨光陀羅尼、不空遍覺陀羅尼、不空光焰印陀羅尼、不空日月藏陀羅尼、不空一切如來祕密菩提道場陀羅尼。執金剛祕密主菩薩摩訶薩！此受持者證獲如是陀羅尼者，則得一切菩薩摩訶薩。共所合掌恭敬頂禮修

治一切不空羂索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華壇印三昧耶而皆現前。以斯陀羅尼力，則得一切不空智印祕密法門最上妙定，心不迷惑、心不失念、心不下行下見下智、心不癡亂、心不怖懼、心不動搖、心不嫉妬、心不慳貪、心不障惑、心無罪垢、心無世間生死涅槃諸惡覺觀，常令慧心顯現明照，猶如無量百千日輪清淨法界，亦如大海廣深無際踰過眾流。執金剛祕密主菩薩摩訶薩！獲得如是無量廣大積聚功德不空羂索心王陀羅尼真言，云何使心迷惑失念？此受持者復得㫊暮伽王無量無數清淨色受想行識法、清淨眼耳鼻舌身意法、清淨色聲香味觸法法、清淨一切法界法。執金剛祕密主菩薩摩訶薩！以實清淨真菩提心信解受持讀誦修習此不空羂索心王陀羅尼真言三昧耶者，證得如是清淨之法，云何心神而有迷亂？執金剛祕密主菩薩摩訶薩！且待須臾，我欲佛前現此一切菩薩摩訶薩共所合掌恭敬頂禮一切不空羂索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華壇印三昧耶種種神通威德相狀。」爾時執金剛祕密主菩薩摩訶薩聞斷不空王莊嚴功德大神通法已，適然歡喜解心踊躍，歎未曾有，斷諸疑結，解心清淨、解法清淨，心不疑惑此一切菩薩摩訶薩共所合掌恭敬頂禮一切不空羂索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華壇印三昧耶處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 治一切不空羂索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華壇印三昧耶而皆現前。以斯陀羅尼力，則得一切不空智印祕密法門最上妙定，心不迷惑、心不失念、心不下行下見下智、心不癡亂、心不怖懼、心不動搖、心不嫉妬、心不慳貪、心不障惑、心無罪垢、心無世間生死涅槃諸惡覺觀，常令慧心顯現明照，猶如無量百千日輪清淨法界，亦如大海廣深無際踰過眾流。執金剛祕密主菩薩摩訶薩！獲得如是無量廣大積聚功德不空羂索心王陀羅尼真言，云何使心迷惑失念？此受持者復得㫊暮伽王無量無數清淨色受想行識法、清淨眼耳鼻舌身意法、清淨色聲香味觸法法、清淨一切法界法。執金剛祕密主菩薩摩訶薩！以實清淨真菩提心信解受持讀誦修習此不空羂索心王陀羅尼真言三昧耶者，證得如是清淨之法，云何心神而有迷亂？執金剛祕密主菩薩摩訶薩！且待須臾，我欲佛前現此一切菩薩摩訶薩共所合掌恭敬頂禮一切不空羂索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華壇印三昧耶種種神通威德相狀。」爾時執金剛祕密主菩薩摩訶薩聞斷不空王莊嚴功德大神通法已，適然歡喜解心踊躍，歎未曾有，斷諸疑結，解心清淨、解法清淨，心不疑惑此一切菩薩摩訶薩共所合掌恭敬頂禮一切不空羂索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華壇印三昧耶處。

爾時執金剛祕密主菩薩摩訶薩便以溥遍清淨光大摩尼寶奉上供養觀世音菩薩摩訶薩已，合掌頂禮恭敬讚歎，右繞三匝便詣佛前，退坐一面，歡喜踊躍合掌恭敬瞻仰如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時執金剛祕密主菩薩摩訶薩便以溥遍清淨光大摩尼寶奉上供養觀世音菩薩摩訶薩已，合掌頂禮恭敬讚歎，右繞三匝便詣佛前，退坐一面，歡喜踊躍合掌恭敬瞻仰如來。

爾時觀世音菩薩摩訶薩以大悲心，當為度脫一切有情，歡喜受持溥遍清淨光大摩尼寶，便以此寶擲置空中展轉供養十方諸佛。擲是寶時，十方剎土三千大千世界六返大動，放無量光，一時溥照上至阿迦尼吒天下至阿毘地獄，其光明踰俱胝百千日初出光。以光神力，此贍部洲三塗六趣一切有情遇斯光者，皆得解脫種種罪苦，當捨命後便往淨土蓮華化生，具眾相好而自莊嚴。十方地獄為光照時，變成清淨蓮華之池，是中有情皆盡解脫。火湯地獄為斯光照，即現變成清涼水池，是中有情皆盡解脫。寒氷地獄為斯光照，即現變成溫煖水池，是中有情皆盡解脫。傍生一切有情之類為斯光照，便則捨命，往兜率陀天而即受生。一切牢獄繫閉有情為斯光照，則得扭械枷鎖災難一時解脫。一切盲聾瘖瘂跛躄病苦有情為斯光照，一時皆得見色聞聲、解語能行、病痼除差，如是一切不完具者皆悉具足。一切卉水藥草叢林、百穀苗稼甘蔗蒲桃為斯光照，悉皆滋茂華實繁多。光照十方一切佛土各九十九殑伽沙俱胝那庾多百千如來應正等覺，隨諸如來一一現大光明寶帳，方正廣博種種莊嚴。時諸如來各各帳中坐師子座，各以無量菩薩摩訶薩大眾前後圍繞如法而坐。於虛空中靉靆彌雨種種色寶妙莊嚴具海雲，種種末香塗香燒香海雲，種種寶幢幡蓋海雲，種種蓮華、拘物頭華、芬陀利華、鉢頭摩華、優鉢羅華、婆利師迦華、瞻蔔迦華、阿底目多迦華、阿叔迦華、波吒羅華、青蓮華、迦曇婆華、曼陀羅華、摩訶曼陀羅華海雲，一切諸天種種妓樂不鼓和鳴海雲，周遍供養彼諸一一如來大眾。我此釋迦牟尼如來，亦現光明大寶帳中坐師子座，是會無量菩薩摩訶薩大眾前後圍繞如法而坐。其帳廣博方正四角，純以無量眾寶嚴飾，種種光明間錯交映，以諸半月滿月寶鐸金鈴、天衣幡蓋、真珠羅網四面懸列帳諸角上，天妙雜拂具莊嚴之。於虛空中，靉靆彌雨一切寶幢幡蓋、天妙衣服、末香塗香燒香、天諸寶華、水陸雜華一切海雲，一切諸天種種伎樂不鼓和鳴海雲，供養釋迦牟尼如來會中大眾。「執金剛祕密主菩薩摩訶薩！如斯神通皆是不空羂索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華壇印三昧耶神通加持，此不思議未曾神變得是示現。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時觀世音菩薩摩訶薩以大悲心，當為度脫一切有情，歡喜受持溥遍清淨光大摩尼寶，便以此寶擲置空中展轉供養十方諸佛。擲是寶時，十方剎土三千大千世界六返大動，放無量光，一時溥照上至阿迦尼吒天下至阿毘地獄，其光明踰俱胝百千日初出光。以光神力，此贍部洲三塗六趣一切有情遇斯光者，皆得解脫種種罪苦，當捨命後便往淨土蓮華化生，具眾相好而自莊嚴。十方地獄為光照時，變成清淨蓮華之池，是中有情皆盡解脫。火湯地獄為斯光照，即現變成清涼水池，是中有情皆盡解脫。寒氷地獄為斯光照，即現變成溫煖水池，是中有情皆盡解脫。傍生一切有情之類為斯光照，便則捨命，往兜率陀天而即受生。一切牢獄繫閉有情為斯光照，則得扭械枷鎖災難一時解脫。一切盲聾瘖瘂跛躄病苦有情為斯光照，一時皆得見色聞聲、解語能行、病痼除差，如是一切不完具者皆悉具足。一切卉水藥草叢林、百穀苗稼甘蔗蒲桃為斯光照，悉皆滋茂華實繁多。光照十方一切佛土各九十九殑伽沙俱胝那庾多百千如來應正等覺，隨諸如來一一現大光明寶帳，方正廣博種種莊嚴。時諸如來各各帳中坐師子座，各以無量菩薩摩訶薩大眾前後圍繞如法而坐。於虛空中靉靆彌雨種種色寶妙莊嚴具海雲，種種末香塗香燒香海雲，種種寶幢幡蓋海雲，種種蓮華、拘物頭華、芬陀利華、鉢頭摩華、優鉢羅華、婆利師迦華、瞻蔔迦華、阿底目多迦華、阿叔迦華、波吒羅華、青蓮華、迦曇婆華、曼陀羅華、摩訶曼陀羅華海雲，一切諸天種種妓樂不鼓和鳴海雲，周遍供養彼諸一一如來大眾。我此釋迦牟尼如來，亦現光明大寶帳中坐師子座，是會無量菩薩摩訶薩大眾前後圍繞如法而坐。其帳廣博方正四角，純以無量眾寶嚴飾，種種光明間錯交映，以諸半月滿月寶鐸金鈴、天衣幡蓋、真珠羅網四面懸列帳諸角上，天妙雜拂具莊嚴之。於虛空中，靉靆彌雨一切寶幢幡蓋、天妙衣服、末香塗香燒香、天諸寶華、水陸雜華一切海雲，一切諸天種種伎樂不鼓和鳴海雲，供養釋迦牟尼如來會中大眾。「執金剛祕密主菩薩摩訶薩！如斯神通皆是不空羂索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華壇印三昧耶神通加持，此不思議未曾神變得是示現。」

廣大明王央俱捨真言品第五十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣大明王央俱捨真言品第五十二

爾時觀世音菩薩摩訶薩現斯種種廣大莊嚴神通法已，即從坐起，右繞如來百千數匝，退一面立，整理衣服，瞻仰如來，合掌頂禮，長跪叉手復白佛言：「世尊！復有不空羂索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華壇印三昧耶中三大明王祕密摩訶摩尼，亦是一切菩薩摩訶薩共所合掌恭敬頂禮㫊暮伽王陀羅尼真言廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶。一名不空廣大明王央俱捨真言，二名不空大可畏明王央俱捨真言，三名不空清淨蓮華明王央俱捨真言，欲於佛前而演說之。世尊！此三大明王神通威力，能現一切不空羂索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華壇印一切變像三昧耶盡皆現前。若暫憶念受持讀誦聽聞修者，則得一切不空羂索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華壇印三昧耶現前成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時觀世音菩薩摩訶薩現斯種種廣大莊嚴神通法已，即從坐起，右繞如來百千數匝，退一面立，整理衣服，瞻仰如來，合掌頂禮，長跪叉手復白佛言：「世尊！復有不空羂索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華壇印三昧耶中三大明王祕密摩訶摩尼，亦是一切菩薩摩訶薩共所合掌恭敬頂禮㫊暮伽王陀羅尼真言廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶。一名不空廣大明王央俱捨真言，二名不空大可畏明王央俱捨真言，三名不空清淨蓮華明王央俱捨真言，欲於佛前而演說之。世尊！此三大明王神通威力，能現一切不空羂索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華壇印一切變像三昧耶盡皆現前。若暫憶念受持讀誦聽聞修者，則得一切不空羂索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華壇印三昧耶現前成就。」

爾時釋迦牟尼如來謂觀世音菩薩摩訶薩言：「善哉善哉！清淨者！汝應演說是一切觀世音菩薩摩訶薩祕密心廣大明王央俱捨真言，為令利益修真言者及諸有情。汝當宣說，今正是時。」爾時觀世音菩薩摩訶薩得佛印讚還坐本座，歡喜微笑奮迅神通，瞻仰如來目不異顧，即說不空廣大明王央俱捨真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋迦牟尼如來謂觀世音菩薩摩訶薩言：「善哉善哉！清淨者！汝應演說是一切觀世音菩薩摩訶薩祕密心廣大明王央俱捨真言，為令利益修真言者及諸有情。汝當宣說，今正是時。」爾時觀世音菩薩摩訶薩得佛印讚還坐本座，歡喜微笑奮迅神通，瞻仰如來目不異顧，即說不空廣大明王央俱捨真言曰：

「娜麼塞(桑紇反，下同音)窒(丁結反)𭌆野(一句) 特(能邑反)婆(無何反，下同)努誐(銀迦反，又音迦字斤攞反，下同音)嚲(二句) 跛(北沒反)囉底瑟恥諦瓢(毘遙反，下同)(三句) 薩縛(無可反，下同)嚲詑(他可反)誐跢(多箇反，下同音)(四句) 勃陀(上)菩地薩怛(得紇反，下同，二合)廢(無計反，下同)瓢(毘遙反)(五句) 那莫㫊唎耶(六句) 跋馹囉馱囉(七句) 摩訶(去)苾𠆙(亭夜反)馱㘑捺(能訖反，下同，二合)𡆗(八句) 縒誐拏播𭌆婆㘑瓢(入)(九句) 那莫薩縛曼拏(上)攞(十句) 苾𠆙禰(奴禮反，下同)嚩諦瓢(入)(十一句) 薩嚩沒捺(二合)𡆗曼怛(二合)囉(十二句) 播䋾(知賈反，下同音)攞迦(斤邏反，下同音)粒(楞邑反)閉瓢(入)(十三句) 那莫薩嚩跛(同上二合)囉底(二合)曳迦(十四句) 勃馱𭌆野(十五句) 失邏縛迦僧(去)祇(虬曳反)瓢(毘遙反)(十六句) 底跢那誐嚲(十七句) 跛(同上二合)囉窋(丁聿反)半禰瓢(入)(十八句) 那莫㫊唎野梅窒㘑野(十九句) 跛(同上二合)囉母契瓢(毘遙反)(二十句) 摩訶(去)覩使嚲菩地薩埵(二合)嚩(二十一句) 誐拏(平)播𭌆婆𭋺瓢(入)(二十二句) 那莫㫊唎耶弭多皤野(二十三句) 嚲詑誐跢耶(二十四句) 縒㰤素(蘇古反)佉(上)嚩底(二十五句) 儞婆枲禰菩地薩埵(二合)嚩誐拏(上)(二十六句) 播𭌆婆邏野(二十七句) 那謨娜舍素𮄽(寧立反)屈數(二十八句) 㫊灘(去)跢鉢𭌆演諦數(二十九句) 路迦陀(上)覩數(三十句) 薩嚩嚲詑誐諦瓢(入)(三十一句) 縒俁呬(虛以反)野曼拏(上)攞曼怛(二合)囉(三十二句) 沒捺(二合)囉播䋾攞迦粒(同上音)閉瓢(入)(三十三句) 那謨羅怛(二合)娜怛(二合)囉耶野(三十四句) 那莫㫊唎耶(三十五句) 婆路枳諦濕(二合)嚩囉野(三十六句) 菩地薩埵(二合)嚩野(三十七句) 摩訶(去)薩埵(二合)嚩野(三十八句) 摩訶(去)迦嚕抳迦野(三十九句) 薩縛苾𠆙曼拏(上)攞(四十句) 母唎喇(盧訖反)怛曳(四十一句) 薩嚩薩埵(二合)嚩𮧬(無遏反)縒攞野(四十二句) 縒曼嚲暮伽(上)(四十三句) 曼拏(上)攞苾𠆙囉惹(四十四句) 那麼素訖(二合)𭌆𠆙野(四十五句) 薩嚩弭䞘(其乙反)娜毘那(去)野迦(四十六句) 訥瑟䋾摩邏儞(四十七句) 跛(二合)囉 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「娜麼塞(桑紇反，下同音)窒(丁結反)𭌆野(一句) 特(能邑反)婆(無何反，下同)努誐(銀迦反，又音迦字斤攞反，下同音)嚲(二句) 跛(北沒反)囉底瑟恥諦瓢(毘遙反，下同)(三句) 薩縛(無可反，下同)嚲詑(他可反)誐跢(多箇反，下同音)(四句) 勃陀(上)菩地薩怛(得紇反，下同，二合)廢(無計反，下同)瓢(毘遙反)(五句) 那莫㫊唎耶(六句) 跋馹囉馱囉(七句) 摩訶(去)苾𠆙(亭夜反)馱㘑捺(能訖反，下同，二合)𡆗(八句) 縒誐拏播𭌆婆㘑瓢(入)(九句) 那莫薩縛曼拏(上)攞(十句) 苾𠆙禰(奴禮反，下同)嚩諦瓢(入)(十一句) 薩嚩沒捺(二合)𡆗曼怛(二合)囉(十二句) 播䋾(知賈反，下同音)攞迦(斤邏反，下同音)粒(楞邑反)閉瓢(入)(十三句) 那莫薩嚩跛(同上二合)囉底(二合)曳迦(十四句) 勃馱𭌆野(十五句) 失邏縛迦僧(去)祇(虬曳反)瓢(毘遙反)(十六句) 底跢那誐嚲(十七句) 跛(同上二合)囉窋(丁聿反)半禰瓢(入)(十八句) 那莫㫊唎野梅窒㘑野(十九句) 跛(同上二合)囉母契瓢(毘遙反)(二十句) 摩訶(去)覩使嚲菩地薩埵(二合)嚩(二十一句) 誐拏(平)播𭌆婆𭋺瓢(入)(二十二句) 那莫㫊唎耶弭多皤野(二十三句) 嚲詑誐跢耶(二十四句) 縒㰤素(蘇古反)佉(上)嚩底(二十五句) 儞婆枲禰菩地薩埵(二合)嚩誐拏(上)(二十六句) 播𭌆婆邏野(二十七句) 那謨娜舍素𮄽(寧立反)屈數(二十八句) 㫊灘(去)跢鉢𭌆演諦數(二十九句) 路迦陀(上)覩數(三十句) 薩嚩嚲詑誐諦瓢(入)(三十一句) 縒俁呬(虛以反)野曼拏(上)攞曼怛(二合)囉(三十二句) 沒捺(二合)囉播䋾攞迦粒(同上音)閉瓢(入)(三十三句) 那謨羅怛(二合)娜怛(二合)囉耶野(三十四句) 那莫㫊唎耶(三十五句) 婆路枳諦濕(二合)嚩囉野(三十六句) 菩地薩埵(二合)嚩野(三十七句) 摩訶(去)薩埵(二合)嚩野(三十八句) 摩訶(去)迦嚕抳迦野(三十九句) 薩縛苾𠆙曼拏(上)攞(四十句) 母唎喇(盧訖反)怛曳(四十一句) 薩嚩薩埵(二合)嚩𮧬(無遏反)縒攞野(四十二句) 縒曼嚲暮伽(上)(四十三句) 曼拏(上)攞苾𠆙囉惹(四十四句) 那麼素訖(二合)𭌆𠆙野(四十五句) 薩嚩弭䞘(其乙反)娜毘那(去)野迦(四十六句) 訥瑟䋾摩邏儞(四十七句) 跛(二合)囉

舍麼娜迦邏野(四十八句) 摩訶(去)菩地薩埵(二合)嚩(四十九句) 婆囉蕩矩舍野(五十句) 怛𭔞(寧也反)他(五十一句) 唵(喉中擡聲引呼)㫊迦唎灑(疎價反，下同音)野(五十二句) 鉢頭(途邑反二合)麼㰤塞嚲(五十三句) 摩訶(去)暮弶(求亮反引)矩捨(五十四句) 者囉者囉(五十五句) 柘者囉(五十六句) 散者囉(五十七句) 縒曼諦娜(五十八句) 摩訶(去)播餉(收亮反)矩捨步惹(五十九句) 婆囉娜步讓矩捨(六十句) 播捨陀(上)囉(六十一句) 陀(上)囉陀(上)囉(六十二句) 縒曼多(上)沒捺(二合)𡆗曼怛(二合)囉(六十三句) 播䋾攞陀(上)囉(六十四句) 快(於亮反)矩捨播勢那(六十五句) 陀(上)攞野𤙖𤙖(六十六句) 摩訶(去)沒捺(二合)囉㰤(二合)麼(六十七句) 廢灑陀(上)囉(六十八句) 㫊暮伽(上)嚕謗(引)矩捨陀(上)囉(六十九句) 哆囉跢囉(七十句) 跢跢囉(七十一句) 散跢囉野(七十二句) 摩訶(去)沒捺(同上二合)𡆗曼拏(上)攞(七十三句) 㫊暮弶(同上)矩捨婆囉娜(七十四句) 摩訶(去)迦嚕抳迦(七十五句) 窒𭌆路者娜(七十六句) 播輸鉢底鞞灑馱囉(七十七句) 縊(伊異反)濕嚩囉(七十八句) 摩醯濕(二合)嚩囉(七十九句) 播囉麼迦嚕抳迦(八十句) 摩訶(去)菩地濕(二合)嚩囉(八十一句) 野麼婆嚕拏矩廢囉(八十二句) 矩摩囉(八十三句) 那麼塞訖𭌆嚲(八十四句) 窒𭋺路枳野婆囉娜(八十五句) 那麼迦舍麼迦(八十六句) 舍縒迦𡀩訖灑迦(八十七句) 摩訶(去)苾𠆙暮伽(上)(八十八句) 曼拏(上)攞布爾跢(八十九句) 囉怛娜摩矩䋾摩囉陀(上)囉(九十句) 度嚕度嚕(九十一句) 摩航(胡朗反)矩舍(九十二句) 乞灑陀(上)囉𤙖𤙖(九十三句) 皤囉皤囉(九十四句) 三(去)皤囉三(去)皤囉(九十五句) 縒曼嚲(九十六句) 沒捺(二合)𡆗曼怛(二合)囉(九十七句) 曼拏(上)攞播䋾攞(九十八句) 布囉野布囉野𤙖𤙖(九十九句) 紇(二合)唎娜颺矩舍(一百句) 㫊嚩路迦野𤚥(牟含反)(一句) 娑(上)陀(上)野悉沈(亭婬反)(二句) 㫊迦(二合)唎灑野(三句) 沒捺𡆗曼怛(二合)囉(四句) 曼拏(上)攞攞播䋾臨(盧金反)(五句) 舍麼野弭䞘灘(六句) 跛(二合同上)囉娑(上)陀(上)野摩爛(彈舌呼)(七句) 㰤囉㰤囉( 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍麼娜迦邏野(四十八句) 摩訶(去)菩地薩埵(二合)嚩(四十九句) 婆囉蕩矩舍野(五十句) 怛𭔞(寧也反)他(五十一句) 唵(喉中擡聲引呼)㫊迦唎灑(疎價反，下同音)野(五十二句) 鉢頭(途邑反二合)麼㰤塞嚲(五十三句) 摩訶(去)暮弶(求亮反引)矩捨(五十四句) 者囉者囉(五十五句) 柘者囉(五十六句) 散者囉(五十七句) 縒曼諦娜(五十八句) 摩訶(去)播餉(收亮反)矩捨步惹(五十九句) 婆囉娜步讓矩捨(六十句) 播捨陀(上)囉(六十一句) 陀(上)囉陀(上)囉(六十二句) 縒曼多(上)沒捺(二合)𡆗曼怛(二合)囉(六十三句) 播䋾攞陀(上)囉(六十四句) 快(於亮反)矩捨播勢那(六十五句) 陀(上)攞野𤙖𤙖(六十六句) 摩訶(去)沒捺(二合)囉㰤(二合)麼(六十七句) 廢灑陀(上)囉(六十八句) 㫊暮伽(上)嚕謗(引)矩捨陀(上)囉(六十九句) 哆囉跢囉(七十句) 跢跢囉(七十一句) 散跢囉野(七十二句) 摩訶(去)沒捺(同上二合)𡆗曼拏(上)攞(七十三句) 㫊暮弶(同上)矩捨婆囉娜(七十四句) 摩訶(去)迦嚕抳迦(七十五句) 窒𭌆路者娜(七十六句) 播輸鉢底鞞灑馱囉(七十七句) 縊(伊異反)濕嚩囉(七十八句) 摩醯濕(二合)嚩囉(七十九句) 播囉麼迦嚕抳迦(八十句) 摩訶(去)菩地濕(二合)嚩囉(八十一句) 野麼婆嚕拏矩廢囉(八十二句) 矩摩囉(八十三句) 那麼塞訖𭌆嚲(八十四句) 窒𭋺路枳野婆囉娜(八十五句) 那麼迦舍麼迦(八十六句) 舍縒迦𡀩訖灑迦(八十七句) 摩訶(去)苾𠆙暮伽(上)(八十八句) 曼拏(上)攞布爾跢(八十九句) 囉怛娜摩矩䋾摩囉陀(上)囉(九十句) 度嚕度嚕(九十一句) 摩航(胡朗反)矩舍(九十二句) 乞灑陀(上)囉𤙖𤙖(九十三句) 皤囉皤囉(九十四句) 三(去)皤囉三(去)皤囉(九十五句) 縒曼嚲(九十六句) 沒捺(二合)𡆗曼怛(二合)囉(九十七句) 曼拏(上)攞播䋾攞(九十八句) 布囉野布囉野𤙖𤙖(九十九句) 紇(二合)唎娜颺矩舍(一百句) 㫊嚩路迦野𤚥(牟含反)(一句) 娑(上)陀(上)野悉沈(亭婬反)(二句) 㫊迦(二合)唎灑野(三句) 沒捺𡆗曼怛(二合)囉(四句) 曼拏(上)攞攞播䋾臨(盧金反)(五句) 舍麼野弭䞘灘(六句) 跛(二合同上)囉娑(上)陀(上)野摩爛(彈舌呼)(七句) 㰤囉㰤囉(

八) 薩嚩播簸枳(二合)粒(同上)弭灑(九句) 麼攞摩縒(同上)理焰(十句) 虎嚕虎嚕(十一句) 摩航(同上)矩捨𤙖𤙖(十二句) 勃𠆙勃𠆙(十三句) 菩陀(上)野菩陀(上)野(十四句) 覩嚕覩嚕(十五句) 摩訶(去)菩地薩埵(途擴反二合)望矩捨(十六句) 喇怛(二合)娜播捨陀(上)囉(十七句) 娜那(去)弭質怛(二合)囉皤囉拏(上)(十八句) 弭步使嚲(十九句) 㫊弭嚲皤爾娜(二十句) 摩矩䋾馱囉(二十一句) 陀(上)囉陀(上)囉(二十二句) 鉢(二合)頭(奴邑反)麼播餉(同上)矩捨陀(上)囉(二十三句) 薩嚩苾𠆙曼怛(二合)囉(二十四句) 沒捺(二合)囉曼拏(上)攞(二十五句) 跛(二合)囉嚩囉(二十六) 娑(去)陀(上)野娑(去)陀(上)野(二十七句) 弭濕(二合)嚩嚕播陀(上)囉(二十八句) 縒㰤塞囉步惹(二十九句) 縒㰤塞(二合)囉禰怛(二合)囉(三十句) 譟(蘇告反)𡅖(名養反)母佉(上)播囉麼迦嚕抳迦(三十一句) 薩埵(二合)嚩[革*(蔑-戍+戊)](同上)縒攞(三十二句) 薩嚩曼怛(二合)囉沒捺(二合)𡆗(三十三句) 跛(二合)囉縒陀(上)迦(三十四句) 摩訶(去)嚩囉娜薩埵(二合)嚩(三十五句) 那謨窣覩諦(三十六句) 㫊暮弶矩捨(三十七句) 鉢頭(二合)麼步惹(三十八句) 莎嚩訶(去)(一百三十九句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八) 薩嚩播簸枳(二合)粒(同上)弭灑(九句) 麼攞摩縒(同上)理焰(十句) 虎嚕虎嚕(十一句) 摩航(同上)矩捨𤙖𤙖(十二句) 勃𠆙勃𠆙(十三句) 菩陀(上)野菩陀(上)野(十四句) 覩嚕覩嚕(十五句) 摩訶(去)菩地薩埵(途擴反二合)望矩捨(十六句) 喇怛(二合)娜播捨陀(上)囉(十七句) 娜那(去)弭質怛(二合)囉皤囉拏(上)(十八句) 弭步使嚲(十九句) 㫊弭嚲皤爾娜(二十句) 摩矩䋾馱囉(二十一句) 陀(上)囉陀(上)囉(二十二句) 鉢(二合)頭(奴邑反)麼播餉(同上)矩捨陀(上)囉(二十三句) 薩嚩苾𠆙曼怛(二合)囉(二十四句) 沒捺(二合)囉曼拏(上)攞(二十五句) 跛(二合)囉嚩囉(二十六) 娑(去)陀(上)野娑(去)陀(上)野(二十七句) 弭濕(二合)嚩嚕播陀(上)囉(二十八句) 縒㰤塞囉步惹(二十九句) 縒㰤塞(二合)囉禰怛(二合)囉(三十句) 譟(蘇告反)𡅖(名養反)母佉(上)播囉麼迦嚕抳迦(三十一句) 薩埵(二合)嚩[革*(蔑-戍+戊)](同上)縒攞(三十二句) 薩嚩曼怛(二合)囉沒捺(二合)𡆗(三十三句) 跛(二合)囉縒陀(上)迦(三十四句) 摩訶(去)嚩囉娜薩埵(二合)嚩(三十五句) 那謨窣覩諦(三十六句) 㫊暮弶矩捨(三十七句) 鉢頭(二合)麼步惹(三十八句) 莎嚩訶(去)(一百三十九句)」

爾時觀世音菩薩摩訶薩說是真言時，其補陀洛山觀世音宮殿六返震動，天雨眾華。此一切菩薩摩訶薩共所合掌恭敬頂禮一切不空羂索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶，一切文字祕密章句，皆於閻浮檀金葉上以青瑠璃而為文字，字自光繞，一一文句行頌端正於虛空中一時顯現一切不空羂索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶種種圖像，諸佛如來坐師子座、一切菩薩摩訶薩、一切觀世音菩薩摩訶薩、一切真言曼拏羅神、一切廣大奮怒明王，隨法如法坐蓮華座，俱虛空中一時顯現。三十三天、梵釋諸天、四天王神、苦行諸仙、一切使者、一切龍神八部，隨法如法次第而坐，俱虛空中一時顯現。一切廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶種種形量院位所應一切圖像，諸佛如來坐師子座，一切菩薩摩訶薩、一切執金剛菩薩摩訶薩、一切觀世音菩薩摩訶薩、一切廣大奮怒明王，隨法如法坐蓮華座，俱虛空中一時顯現。一切真言曼拏羅神、三十三天、梵譯諸天、一切天神、一切使者，及諸種族一切侍者執持器仗，隨法如法次第而坐，俱虛空中一時顯現。一切手印、一切器仗印乃至諸印種種相狀，隨法如法蓮華臺上光焰圍繞，俱虛空中一時顯現。一切所圖宮殿樓閣、須彌盧山、一切小山、寶樹華果藥草之類、池泉溝壑江河大海、一切禽獸各各形相，隨法如法一切殊特端正妙好，俱虛空中一時顯現。十方無量殑伽沙俱胝那庾多百千剎土所有一切如來應正等覺，俱虛空中一時顯現，讚觀世音菩薩摩訶薩言：「善哉善哉！觀世音！汝能說此最上不空廣大明王央俱捨真言三昧耶門。以斯真言三昧威力，攝是一切菩薩摩訶薩共所合掌恭敬頂禮一切不空羂索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶、一切文字祕密章句、一切諸佛菩薩摩訶薩真言明神、一切諸天形像、一切曼拏羅印三昧耶相，於虛空中一時顯現。當斯會上廣大無量，此不空廣大明王央俱捨真言，與於今當苾芻、苾芻尼、族姓男、族姓女作大寶聚為歸依處。若有能以一切如來金剛身語心印金剛法門大悲之心，恒於後夜晨朝夜時受持讀誦一七二七三七遍者，應知是人則得一切㫊暮伽羂索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華曼拏羅印像三昧耶。皆當現前證大智海，解此不空羂索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華曼拏羅印變像三昧耶。」爾時釋迦牟尼如來偈讚觀世音菩薩摩訶薩言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時觀世音菩薩摩訶薩說是真言時，其補陀洛山觀世音宮殿六返震動，天雨眾華。此一切菩薩摩訶薩共所合掌恭敬頂禮一切不空羂索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶，一切文字祕密章句，皆於閻浮檀金葉上以青瑠璃而為文字，字自光繞，一一文句行頌端正於虛空中一時顯現一切不空羂索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶種種圖像，諸佛如來坐師子座、一切菩薩摩訶薩、一切觀世音菩薩摩訶薩、一切真言曼拏羅神、一切廣大奮怒明王，隨法如法坐蓮華座，俱虛空中一時顯現。三十三天、梵釋諸天、四天王神、苦行諸仙、一切使者、一切龍神八部，隨法如法次第而坐，俱虛空中一時顯現。一切廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶種種形量院位所應一切圖像，諸佛如來坐師子座，一切菩薩摩訶薩、一切執金剛菩薩摩訶薩、一切觀世音菩薩摩訶薩、一切廣大奮怒明王，隨法如法坐蓮華座，俱虛空中一時顯現。一切真言曼拏羅神、三十三天、梵譯諸天、一切天神、一切使者，及諸種族一切侍者執持器仗，隨法如法次第而坐，俱虛空中一時顯現。一切手印、一切器仗印乃至諸印種種相狀，隨法如法蓮華臺上光焰圍繞，俱虛空中一時顯現。一切所圖宮殿樓閣、須彌盧山、一切小山、寶樹華果藥草之類、池泉溝壑江河大海、一切禽獸各各形相，隨法如法一切殊特端正妙好，俱虛空中一時顯現。十方無量殑伽沙俱胝那庾多百千剎土所有一切如來應正等覺，俱虛空中一時顯現，讚觀世音菩薩摩訶薩言：「善哉善哉！觀世音！汝能說此最上不空廣大明王央俱捨真言三昧耶門。以斯真言三昧威力，攝是一切菩薩摩訶薩共所合掌恭敬頂禮一切不空羂索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶、一切文字祕密章句、一切諸佛菩薩摩訶薩真言明神、一切諸天形像、一切曼拏羅印三昧耶相，於虛空中一時顯現。當斯會上廣大無量，此不空廣大明王央俱捨真言，與於今當苾芻、苾芻尼、族姓男、族姓女作大寶聚為歸依處。若有能以一切如來金剛身語心印金剛法門大悲之心，恒於後夜晨朝夜時受持讀誦一七二七三七遍者，應知是人則得一切㫊暮伽羂索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華曼拏羅印像三昧耶。皆當現前證大智海，解此不空羂索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華曼拏羅印變像三昧耶。」爾時釋迦牟尼如來偈讚觀世音菩薩摩訶薩言：

「善哉善哉觀世音！ 大慈悲者汝身是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善哉善哉觀世音！ 大慈悲者汝身是，

善演明王真言者， 應當重說成就法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善演明王真言者， 應當重說成就法。」

爾時執金剛祕密主菩薩摩訶薩見是廣大無量神變，合掌歡喜，深心踊躍歎未曾有。爾時觀世音菩薩摩訶薩得佛誥已，又白佛言：「世尊！若苾芻、苾芻尼、族姓男、族姓女，能以一切如來金剛身語心印金剛法門甚深祕密大三昧耶大悲之心，信解受持讀誦修習恭敬供養是一切不空羂索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶者，清潔洗浴、著淨衣服，一心寂默勿與他語，面東合掌頂禮十方一切諸佛菩薩摩訶薩，如法而坐，加持眾香燒焯供養一切諸佛菩薩摩訶薩眾會，乃當誦此廣大明王央俱捨真言，頂禮十方一切諸佛如來菩薩摩訶薩眾，誓菩提願，燒香供養，便誦廣大明王央俱捨真言，如法作法晝夜六時而不間絕，滿七七日或一百日或二三百日，得觀世音補陀洛山所有一切觀世音種族、一切菩薩、一切天神、一切曼拏羅神真言明神、天龍八部悉皆歡喜，湊會加被一時護念，夢覺現身為令證解一切菩薩摩訶薩共所合掌恭敬頂禮一切不空羂索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華壇印變像三昧耶甚深諸法。若一千日若二千日若三千日若四千日，若常受持，所求一切菩提勝法悉疾成就，常得觀世音覺夢現身護念加慰，一切善相功德福蘊，口氣香潔、聲音清徹、舌相柔軟、膚體光澤清淨無垢。復譡受持讀誦恭敬供養十方一切不空如來種族陀羅尼真言曼拏羅印三昧耶，一切毘那夜迦、諸天魔眾皆自敬伏，過現所造阿毘地獄一切重罪盡皆消滅，身器清淨、舍宅清淨、同伴清淨。有三毒者得離三毒，有愚癡者得離愚癡，有貪欲者得離貪欲，有垢障者得離垢障，有魔障者得離魔障，有惡心者得離惡心，不持五戒八戒十戒菩薩戒者當於持戒，不禪定者而當禪定，不持齋者當於持齋，不持梵行者當持梵行，一切壇法不清淨者而得清淨，無福德者而得福德，不持二百五十戒五百戒者當持二部清淨戒品，未入一切灌頂曼拏羅者當入一切灌頂曼拏羅三昧耶，未證一切三摩地者當證一切三摩地，不結手印者當結手印，未見一切佛法僧寶者當見一切佛法僧寶，未得一切菩薩觀察憶念者則得一切菩薩觀察憶念，未種一切菩提善根者得種一切菩提善根，不修布施波羅蜜多者當修布施波羅蜜多積集相應，不修淨戒波羅蜜多者當修淨戒波羅蜜多積集相應，不修安忍波羅蜜多者當修安忍波羅蜜多積集相應，不修精進波羅蜜多者當修精進波羅蜜多積集相應，不修靜慮波羅蜜多者當修靜慮波羅蜜多積集相應，不修般若波羅蜜多者當修般若波羅蜜多積集相應，若昔退失一切陀羅尼真言三昧耶者則不退失一切陀羅尼真言三昧耶，未得善知識教誡教授者當得善知識教誡教授相應，未得時世人民 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時執金剛祕密主菩薩摩訶薩見是廣大無量神變，合掌歡喜，深心踊躍歎未曾有。爾時觀世音菩薩摩訶薩得佛誥已，又白佛言：「世尊！若苾芻、苾芻尼、族姓男、族姓女，能以一切如來金剛身語心印金剛法門甚深祕密大三昧耶大悲之心，信解受持讀誦修習恭敬供養是一切不空羂索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶者，清潔洗浴、著淨衣服，一心寂默勿與他語，面東合掌頂禮十方一切諸佛菩薩摩訶薩，如法而坐，加持眾香燒焯供養一切諸佛菩薩摩訶薩眾會，乃當誦此廣大明王央俱捨真言，頂禮十方一切諸佛如來菩薩摩訶薩眾，誓菩提願，燒香供養，便誦廣大明王央俱捨真言，如法作法晝夜六時而不間絕，滿七七日或一百日或二三百日，得觀世音補陀洛山所有一切觀世音種族、一切菩薩、一切天神、一切曼拏羅神真言明神、天龍八部悉皆歡喜，湊會加被一時護念，夢覺現身為令證解一切菩薩摩訶薩共所合掌恭敬頂禮一切不空羂索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華壇印變像三昧耶甚深諸法。若一千日若二千日若三千日若四千日，若常受持，所求一切菩提勝法悉疾成就，常得觀世音覺夢現身護念加慰，一切善相功德福蘊，口氣香潔、聲音清徹、舌相柔軟、膚體光澤清淨無垢。復譡受持讀誦恭敬供養十方一切不空如來種族陀羅尼真言曼拏羅印三昧耶，一切毘那夜迦、諸天魔眾皆自敬伏，過現所造阿毘地獄一切重罪盡皆消滅，身器清淨、舍宅清淨、同伴清淨。有三毒者得離三毒，有愚癡者得離愚癡，有貪欲者得離貪欲，有垢障者得離垢障，有魔障者得離魔障，有惡心者得離惡心，不持五戒八戒十戒菩薩戒者當於持戒，不禪定者而當禪定，不持齋者當於持齋，不持梵行者當持梵行，一切壇法不清淨者而得清淨，無福德者而得福德，不持二百五十戒五百戒者當持二部清淨戒品，未入一切灌頂曼拏羅者當入一切灌頂曼拏羅三昧耶，未證一切三摩地者當證一切三摩地，不結手印者當結手印，未見一切佛法僧寶者當見一切佛法僧寶，未得一切菩薩觀察憶念者則得一切菩薩觀察憶念，未種一切菩提善根者得種一切菩提善根，不修布施波羅蜜多者當修布施波羅蜜多積集相應，不修淨戒波羅蜜多者當修淨戒波羅蜜多積集相應，不修安忍波羅蜜多者當修安忍波羅蜜多積集相應，不修精進波羅蜜多者當修精進波羅蜜多積集相應，不修靜慮波羅蜜多者當修靜慮波羅蜜多積集相應，不修般若波羅蜜多者當修般若波羅蜜多積集相應，若昔退失一切陀羅尼真言三昧耶者則不退失一切陀羅尼真言三昧耶，未得善知識教誡教授者當得善知識教誡教授相應，未得時世人民

信向恭敬供養者當得時世人民信向恭敬供養。世尊！此廣大明王央俱捨真言如是威力，能廣攝持一切廣大無等等量悉地成就，又能攝持一切如來十力、四無所畏、四無礙解、大慈大悲大喜大捨、十八佛不共法、三十七助道法、真如實際第一義法。猶是威力，即能剎那增長無等最極福聚諸大法蘊悉地成就。如是廣大稱讚威德，皆是觀世音菩薩摩訶薩心不空廣大明王央俱捨真言不空能攝最大善根成就相應。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信向恭敬供養者當得時世人民信向恭敬供養。世尊！此廣大明王央俱捨真言如是威力，能廣攝持一切廣大無等等量悉地成就，又能攝持一切如來十力、四無所畏、四無礙解、大慈大悲大喜大捨、十八佛不共法、三十七助道法、真如實際第一義法。猶是威力，即能剎那增長無等最極福聚諸大法蘊悉地成就。如是廣大稱讚威德，皆是觀世音菩薩摩訶薩心不空廣大明王央俱捨真言不空能攝最大善根成就相應。」