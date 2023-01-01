不空羂索神變真言經卷第二十二大唐天竺三藏菩提流志譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不空羂索神變真言經卷第二十二大唐天竺三藏菩提流志譯

無垢光神通解脫壇三昧耶像品第四十六之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無垢光神通解脫壇三昧耶像品第四十六之二

「世尊！復有不空王示現一切幻化三昧耶像。白栴檀香、多誐(魚迦反，又音迦字斤囉反)囉香、烏施羅香、丁香、畢㗚迦(斤邏反)香、惹覩嚕佉縛羅儞迦(同上)香、甘松香、茅香根、欝金香、龍腦香、娜米嚕香、畢㗚陽愚香、熏陸香、沈水香、煎香、酥合香、龍華、蓮華鬚，量等精治，取吉宿日蠟和，真言加持千遍。塐不空王觀世音菩薩，身量橫量十六指數，三面六臂。正中大面慈悲熙怡如大梵天面，眉間一眼，首戴天冠，冠有化阿彌陀佛。左面怒目可畏，眉間一眼，鬢髮聳竪，首戴月冠，冠有化佛。右面嚬眉努目狗牙上出極大可畏，眉間一眼，鬢髮聳竪，首戴月冠，冠有化佛。一手持羂索、一手執蓮華、一手持三叉戟、一手執鉞斧、一手施無畏、一手把如意寶杖。結加趺坐，佩身光焰。眾妙天衣、珠瓔環釧種種莊嚴，坐蓮華座。左塐濕廢多白觀世音菩薩，半加趺坐。右塐多羅菩薩，半加趺坐。華冠衣服、寶珠瓔珞、耳璫鐶釧如法莊嚴。又右邊塐真言者胡跪而坐，一手把蓮華、一手掐數珠，瞻仰菩薩。三像以金綵色綺飾，肉色，頭冠瓔珞、耳璫鐶釧、衣服華座。若飾像了，於閑靜處清淨洗浴、以香塗身、著淨衣服，以諸香泥如法摩壇。白栴檀香泥、沈水香泥、欝金香泥用調畫彩。當中畫一百八葉開敷蓮華，四面四角八葉蓮華，金剛標界。像置蓮臺，香水香華、種種飲食、三白飲食敷獻供養。晝夜六時西門趺坐，依不空王觀世音相，以一切法任持智印金剛身語心印，入真言字輪輪攝觀世音相，觀自在智平等輪光三昧耶，誦持神通解脫心陀羅尼真言、奮怒王真言，加持不空王觀世音香像，令現神通放大光明照燭道場、壇地震動，時真言者於右肩上出大光明。像出聲言：『善哉善哉！大真言者！汝令得證不空王廣大悉輪三昧耶神變悉地，獲諸最勝不空羂索悉地成就，汝今堪為時世人民作大灌頂阿闍梨師。』得證驗已，淨處作壇安置香像，加置不空王觀世音畫像，一心供養恭敬承事，誦念神通解脫心陀羅尼真言時數不闕，求出世間種種勝法，便得觀世音菩薩語相教詔一切諸法。此不空王香像曼拏羅三昧耶，白栴檀香泥如法摩壇。白栴檀香泥、欝金香泥、沈水香泥，當心圖畫一百八葉開敷蓮華，四面四角八葉蓮華，幖幟界門。臺上置不空王觀世音香像，隨心敷飾種種供養。壇西門外側南作一肘護摩壇，白栴檀木寸截一千八十段，和塗酥蜜，一真言一燒盡。候無火勢收取是灰，真言千遍，淨浴摩身，著淨衣服。以白芥子和灰加持七遍，散撒十方，則得觀世音密祐神變身心勇叡。解界，加持白芥子水散灑十方及灑身上，即任餘法。若加持 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！復有不空王示現一切幻化三昧耶像。白栴檀香、多誐(魚迦反，又音迦字斤囉反)囉香、烏施羅香、丁香、畢㗚迦(斤邏反)香、惹覩嚕佉縛羅儞迦(同上)香、甘松香、茅香根、欝金香、龍腦香、娜米嚕香、畢㗚陽愚香、熏陸香、沈水香、煎香、酥合香、龍華、蓮華鬚，量等精治，取吉宿日蠟和，真言加持千遍。塐不空王觀世音菩薩，身量橫量十六指數，三面六臂。正中大面慈悲熙怡如大梵天面，眉間一眼，首戴天冠，冠有化阿彌陀佛。左面怒目可畏，眉間一眼，鬢髮聳竪，首戴月冠，冠有化佛。右面嚬眉努目狗牙上出極大可畏，眉間一眼，鬢髮聳竪，首戴月冠，冠有化佛。一手持羂索、一手執蓮華、一手持三叉戟、一手執鉞斧、一手施無畏、一手把如意寶杖。結加趺坐，佩身光焰。眾妙天衣、珠瓔環釧種種莊嚴，坐蓮華座。左塐濕廢多白觀世音菩薩，半加趺坐。右塐多羅菩薩，半加趺坐。華冠衣服、寶珠瓔珞、耳璫鐶釧如法莊嚴。又右邊塐真言者胡跪而坐，一手把蓮華、一手掐數珠，瞻仰菩薩。三像以金綵色綺飾，肉色，頭冠瓔珞、耳璫鐶釧、衣服華座。若飾像了，於閑靜處清淨洗浴、以香塗身、著淨衣服，以諸香泥如法摩壇。白栴檀香泥、沈水香泥、欝金香泥用調畫彩。當中畫一百八葉開敷蓮華，四面四角八葉蓮華，金剛標界。像置蓮臺，香水香華、種種飲食、三白飲食敷獻供養。晝夜六時西門趺坐，依不空王觀世音相，以一切法任持智印金剛身語心印，入真言字輪輪攝觀世音相，觀自在智平等輪光三昧耶，誦持神通解脫心陀羅尼真言、奮怒王真言，加持不空王觀世音香像，令現神通放大光明照燭道場、壇地震動，時真言者於右肩上出大光明。像出聲言：『善哉善哉！大真言者！汝令得證不空王廣大悉輪三昧耶神變悉地，獲諸最勝不空羂索悉地成就，汝今堪為時世人民作大灌頂阿闍梨師。』得證驗已，淨處作壇安置香像，加置不空王觀世音畫像，一心供養恭敬承事，誦念神通解脫心陀羅尼真言時數不闕，求出世間種種勝法，便得觀世音菩薩語相教詔一切諸法。此不空王香像曼拏羅三昧耶，白栴檀香泥如法摩壇。白栴檀香泥、欝金香泥、沈水香泥，當心圖畫一百八葉開敷蓮華，四面四角八葉蓮華，幖幟界門。臺上置不空王觀世音香像，隨心敷飾種種供養。壇西門外側南作一肘護摩壇，白栴檀木寸截一千八十段，和塗酥蜜，一真言一燒盡。候無火勢收取是灰，真言千遍，淨浴摩身，著淨衣服。以白芥子和灰加持七遍，散撒十方，則得觀世音密祐神變身心勇叡。解界，加持白芥子水散灑十方及灑身上，即任餘法。若加持

此灰，白栴檀香末和塗身者，往屍陀林中作法，則得大自在天一切眷屬、藥叉羅剎一切鬼神悉皆敬伏樂為僕從。若復塗身、結印印身、默誦真言入大眾中，則得人民業障消滅，敬事如佛恭敬供養。若復塗身往有龍處大湫水中，則得六十八千大龍王眾滅諸罪苦悉皆敬伏，樂為祐護當任命事。若復塗身往一切貴勝人所，令得滅諸宿障罪惱，供養恭敬乃至命終。若復塗於病者身上，便得滅除種種病惱、身口意業蓋障重罪，以斯因故閉地獄門，當生淨土陞不動地。此法唯除不中不正、纔諂兩舌、嫉妬忿恨、盜竊一切真言明法大乘經法、不知恩義不具正信、不敬和上闍梨父母師長、栴茶羅苾芻苾芻尼族姓男族姓女等。是輩亦不敬信我茲陀羅尼真言經典，亦不敬信諸餘一切甚深陀羅尼真言經典，但以我慢貢傲懱他，恒自歎導、毀非他善、作諸魔業、盜聽盜說一切真言文字章句、不依稟師受持真言曼拏羅印三昧耶。世尊！如是栴茶羅輩，盡為十方三世一切諸佛菩薩摩訶薩常所棄捨，一切種族真言曼拏羅神、一切天神亦盡棄捨。此栴茶羅輩，生生受身修諸善業曾無成就，過去今身一切善根皆悉燒燼，後身善根亦已壞爛。以斯因故，則非我咎。世尊！此旃茶羅輩，若有能誡能悔無明黑暗貪瞋癡等眾惡業行，專以無量善巧方便精勤不退至心憶念諸佛如來，懇修淨行，則得世間少分功德而便成就。復有有情自性純善，無諸惡見以法修心，被大慈甲、執大悲刀、踞忍辱地，於諸有情心常謙下、敬事憐愍，心不厭捨意極猗適。世尊！此人我即許可成是不空王香觀世音像三昧耶。復有有情諸見永寂，法無相行，於諸有情視之如佛，聞所未聞陀羅尼經心不疑惑，不嫉彼好、不讚己利，常相應心觀覩我之香像之者，即如見我清淨法身功德無異，又如等見九十四殑伽沙俱胝那庾多百千諸佛無量功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此灰，白栴檀香末和塗身者，往屍陀林中作法，則得大自在天一切眷屬、藥叉羅剎一切鬼神悉皆敬伏樂為僕從。若復塗身、結印印身、默誦真言入大眾中，則得人民業障消滅，敬事如佛恭敬供養。若復塗身往有龍處大湫水中，則得六十八千大龍王眾滅諸罪苦悉皆敬伏，樂為祐護當任命事。若復塗身往一切貴勝人所，令得滅諸宿障罪惱，供養恭敬乃至命終。若復塗於病者身上，便得滅除種種病惱、身口意業蓋障重罪，以斯因故閉地獄門，當生淨土陞不動地。此法唯除不中不正、纔諂兩舌、嫉妬忿恨、盜竊一切真言明法大乘經法、不知恩義不具正信、不敬和上闍梨父母師長、栴茶羅苾芻苾芻尼族姓男族姓女等。是輩亦不敬信我茲陀羅尼真言經典，亦不敬信諸餘一切甚深陀羅尼真言經典，但以我慢貢傲懱他，恒自歎導、毀非他善、作諸魔業、盜聽盜說一切真言文字章句、不依稟師受持真言曼拏羅印三昧耶。世尊！如是栴茶羅輩，盡為十方三世一切諸佛菩薩摩訶薩常所棄捨，一切種族真言曼拏羅神、一切天神亦盡棄捨。此栴茶羅輩，生生受身修諸善業曾無成就，過去今身一切善根皆悉燒燼，後身善根亦已壞爛。以斯因故，則非我咎。世尊！此旃茶羅輩，若有能誡能悔無明黑暗貪瞋癡等眾惡業行，專以無量善巧方便精勤不退至心憶念諸佛如來，懇修淨行，則得世間少分功德而便成就。復有有情自性純善，無諸惡見以法修心，被大慈甲、執大悲刀、踞忍辱地，於諸有情心常謙下、敬事憐愍，心不厭捨意極猗適。世尊！此人我即許可成是不空王香觀世音像三昧耶。復有有情諸見永寂，法無相行，於諸有情視之如佛，聞所未聞陀羅尼經心不疑惑，不嫉彼好、不讚己利，常相應心觀覩我之香像之者，即如見我清淨法身功德無異，又如等見九十四殑伽沙俱胝那庾多百千諸佛無量功德。

「世尊！又法若苾芻苾芻尼、國王大臣、一切人民，倖欲求見觀世音菩薩補陀洛山寶宮殿中十方三世一切諸佛菩薩摩訶薩、苦行諸仙、三十三天一切天神、轉法輪會不退地者，復欲樂見十方三世一切如來種族會通一切大曼拏羅印三昧耶者、一切金剛種族會通一切大曼拏羅印三昧耶者，又復求諸如來神通三昧耶示眾人民者，應常精進持無間行、忍辱無退、內外清淨，恒勤修行此三昧耶。心不疑慮云『我今所治是法者，為有成耶？為不成耶？』則得成就。應當如法加持金造不空王觀世音菩薩，三面六臂。正中大面慈悲熙怡，眉間一眼。左面顰眉怒目可畏，眉間一眼。右面顰眉奮目狗牙上出極大可畏，眉間一眼。三首寶冠，冠有化阿彌陀佛。鬢髮聳竪。一手持羂索、一手執三叉戟、一手持鉞斧、一手把如意杖、一手持澡罐口吐蓮華、一手施無畏。結加趺坐，佩身光焰。眾妙天衣、寶珠瓔珞、耳璫環釧種種莊嚴。像腹內空，白栴檀末香、龍腦末香和佛舍利一百八粒，內像腹中滿填如法。左銀濕廢多菩薩，半加趺坐。右銀多羅菩薩，半加趺坐。華冠瓔珞、環釧衣服、金寶莊嚴。又鑄阿彌陀佛、釋迦牟尼佛，結加趺坐如法莊嚴，坐蓮華樹，其樹枝條華葉三十二枝。三枝蓮上，中不空王觀世音菩薩，左濕廢多菩薩，右多羅菩薩。又二枝蓮上阿彌陀佛、釋迦牟尼佛，面側相向，當於左右菩薩頂上。二蓮華枝在二菩薩背後起上，其蓮華樹芽莖枝葉。華臺敷色種種莊已，白月八日方圓八肘淨治壇地，精潔摩飾，規式界院。內院當中毘盧遮那如來一切諸佛白香象種族菩薩摩訶薩坐蓮華座，東面阿閦如來一切諸佛金剛種族菩薩摩訶薩坐蓮華座，南面寶生如來一切諸佛摩尼種族菩薩摩訶薩坐蓮華座，西面觀自在王如來一切諸佛蓮華種族菩薩摩訶薩坐蓮華座，北面不空成就如來一切諸佛一切不空成就種族菩薩摩訶薩坐蓮華座。次院東面一切諸天，當門補陀洛山，頂上多羅菩薩并諸侍者菩薩圍坐。南面一切天仙，當門蘇陀盧山，上有三十三天七寶宮殿。難陀龍王、跋難陀龍王左右繳山腰上。殿中半拏羅婆枲儞白觀世音菩薩，後一髻羅剎女神。西面七商迦里金剛神，當門鷄羅娑山，頂上㫊拏梵摩羅剎神及一切天神。北面七多羅天女，當門乾陀摩娜香醉山，頂上毘俱胝金剛菩薩。後七毘俱胝神侍者圍繞，及一切乾闥婆神。其四山上種種寶樹華果。次院四面開敷蓮華，臺上諸器仗印，燒火光焰。四角四天王神，面目可畏，執持器仗。是諸天等趺坐而坐。四門閼伽寶瓶。其內院界金剛標道，外院標式七寶界道。當上次第間畫眾色如意寶珠，繞火光焰。若圖飾已，不空王觀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！又法若苾芻苾芻尼、國王大臣、一切人民，倖欲求見觀世音菩薩補陀洛山寶宮殿中十方三世一切諸佛菩薩摩訶薩、苦行諸仙、三十三天一切天神、轉法輪會不退地者，復欲樂見十方三世一切如來種族會通一切大曼拏羅印三昧耶者、一切金剛種族會通一切大曼拏羅印三昧耶者，又復求諸如來神通三昧耶示眾人民者，應常精進持無間行、忍辱無退、內外清淨，恒勤修行此三昧耶。心不疑慮云『我今所治是法者，為有成耶？為不成耶？』則得成就。應當如法加持金造不空王觀世音菩薩，三面六臂。正中大面慈悲熙怡，眉間一眼。左面顰眉怒目可畏，眉間一眼。右面顰眉奮目狗牙上出極大可畏，眉間一眼。三首寶冠，冠有化阿彌陀佛。鬢髮聳竪。一手持羂索、一手執三叉戟、一手持鉞斧、一手把如意杖、一手持澡罐口吐蓮華、一手施無畏。結加趺坐，佩身光焰。眾妙天衣、寶珠瓔珞、耳璫環釧種種莊嚴。像腹內空，白栴檀末香、龍腦末香和佛舍利一百八粒，內像腹中滿填如法。左銀濕廢多菩薩，半加趺坐。右銀多羅菩薩，半加趺坐。華冠瓔珞、環釧衣服、金寶莊嚴。又鑄阿彌陀佛、釋迦牟尼佛，結加趺坐如法莊嚴，坐蓮華樹，其樹枝條華葉三十二枝。三枝蓮上，中不空王觀世音菩薩，左濕廢多菩薩，右多羅菩薩。又二枝蓮上阿彌陀佛、釋迦牟尼佛，面側相向，當於左右菩薩頂上。二蓮華枝在二菩薩背後起上，其蓮華樹芽莖枝葉。華臺敷色種種莊已，白月八日方圓八肘淨治壇地，精潔摩飾，規式界院。內院當中毘盧遮那如來一切諸佛白香象種族菩薩摩訶薩坐蓮華座，東面阿閦如來一切諸佛金剛種族菩薩摩訶薩坐蓮華座，南面寶生如來一切諸佛摩尼種族菩薩摩訶薩坐蓮華座，西面觀自在王如來一切諸佛蓮華種族菩薩摩訶薩坐蓮華座，北面不空成就如來一切諸佛一切不空成就種族菩薩摩訶薩坐蓮華座。次院東面一切諸天，當門補陀洛山，頂上多羅菩薩并諸侍者菩薩圍坐。南面一切天仙，當門蘇陀盧山，上有三十三天七寶宮殿。難陀龍王、跋難陀龍王左右繳山腰上。殿中半拏羅婆枲儞白觀世音菩薩，後一髻羅剎女神。西面七商迦里金剛神，當門鷄羅娑山，頂上㫊拏梵摩羅剎神及一切天神。北面七多羅天女，當門乾陀摩娜香醉山，頂上毘俱胝金剛菩薩。後七毘俱胝神侍者圍繞，及一切乾闥婆神。其四山上種種寶樹華果。次院四面開敷蓮華，臺上諸器仗印，燒火光焰。四角四天王神，面目可畏，執持器仗。是諸天等趺坐而坐。四門閼伽寶瓶。其內院界金剛標道，外院標式七寶界道。當上次第間畫眾色如意寶珠，繞火光焰。若圖飾已，不空王觀

世音菩薩金像置壇心上。世尊！是曼拏羅三昧耶，能會一切毘盧遮那如來種族一切壇印三昧耶門。由是說斯不空王種族壇印三昧耶，為令利益今當一切持真言者得大成就。此曼拏羅印三昧耶，皆是毘盧遮那如來之所演說，謂為顯現成就此不空羂索心王陀羅尼真言種種神通大三昧耶。是故持真言者，應常精勤不念世法，智念實相堅等金剛，善持威儀，清潔澡浴、以香塗身、著淨衣服，受持讀誦、嚴治壇場、敷設莊嚴。每日時中如法新造百味飲食、三白飲食、諸雜果子、種種塗香末香、水陸雜華、蜜漿沙糠、漿蒲桃漿、種種香水依法獻飾。沈水香、白栴檀香、蘇合香、熏陸香、白膠香、龍腦香、欝金香、石蜜敷列供養。一切金華、銀華、赤真珠華、白真珠華、青瑠璃華、赤瑠璃華、紅瑠璃華，種種雜色華鬘華樹標飾嚴設。五色瑠璃瓶、金瓶、銀瓶、七寶瓶盛諸香水，四門四角敷置供獻。稻穀華、白芥子，隨法持用。酥燈、油燈二十八盞，四面敷獻。白月八日，一日一夜不食不語，請召結界、結印護身。九日當食三白飲食，依不空王觀世音相，以一切法任持智印金剛身語心印，入真言字輪輪攝觀世音相，觀自在智平等輪光三昧耶，誦持神通解脫心陀羅尼真言，種種供養請召發願。若有國王大臣、沙門婆羅門、一切人民請三昧耶者，皆淨洗浴、著新衣服、受持齋戒，執鏡引入，三昧加持、散華禮拜，灌頂授三昧耶，觀像行道，出外跪坐，發菩提心。時真言者復誦神通解脫心陀羅尼真言，作法加被。誦奮怒王真言，加持白芥子水灑壇內外，結灌頂印加持頂上，重以香華散敷壇上，供養不空王觀世音菩薩、多羅菩薩、濕廢多菩薩、一切諸佛菩薩摩訶薩、一切天神、一切山神、內外諸神。時真言者西門而坐，殷重廣發四無量心，澄心諦觀憶念十方一切諸佛現大神力加被是曼拏羅三昧耶，依法結印誦持神通解脫心陀羅尼真言，令壇震動。證此相時，歡喜踊躍，一切如來種族諸佛菩薩摩訶薩一切像上悉放光明，出種種聲一時讚歎。阿彌陀佛、釋迦牟尼佛、不空王觀世音菩薩、多羅菩薩、濕廢多菩薩一時空中現金色身，觀瞻十方。時真言者發菩提心，法本無形正等無變，心本無生自性空寂，念真實相靜默長跪，以閼伽水而復供養，又誦神通解脫心陀羅尼真言。一切如來伸手摩頂，讚言：『汝今已證不空羂索心王陀羅尼真言曼拏羅印三昧耶，記汝身住安樂世界，證不空王陀羅尼真言明仙不退轉地，得阿耨多羅三藐三菩提。所會壇人亦當證不退轉地，得受阿耨多羅三藐三菩提記。』若有旃茶羅苾芻苾芻尼、族姓男族姓女會是壇者，其像腹中則血流現，發大 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世音菩薩金像置壇心上。世尊！是曼拏羅三昧耶，能會一切毘盧遮那如來種族一切壇印三昧耶門。由是說斯不空王種族壇印三昧耶，為令利益今當一切持真言者得大成就。此曼拏羅印三昧耶，皆是毘盧遮那如來之所演說，謂為顯現成就此不空羂索心王陀羅尼真言種種神通大三昧耶。是故持真言者，應常精勤不念世法，智念實相堅等金剛，善持威儀，清潔澡浴、以香塗身、著淨衣服，受持讀誦、嚴治壇場、敷設莊嚴。每日時中如法新造百味飲食、三白飲食、諸雜果子、種種塗香末香、水陸雜華、蜜漿沙糠、漿蒲桃漿、種種香水依法獻飾。沈水香、白栴檀香、蘇合香、熏陸香、白膠香、龍腦香、欝金香、石蜜敷列供養。一切金華、銀華、赤真珠華、白真珠華、青瑠璃華、赤瑠璃華、紅瑠璃華，種種雜色華鬘華樹標飾嚴設。五色瑠璃瓶、金瓶、銀瓶、七寶瓶盛諸香水，四門四角敷置供獻。稻穀華、白芥子，隨法持用。酥燈、油燈二十八盞，四面敷獻。白月八日，一日一夜不食不語，請召結界、結印護身。九日當食三白飲食，依不空王觀世音相，以一切法任持智印金剛身語心印，入真言字輪輪攝觀世音相，觀自在智平等輪光三昧耶，誦持神通解脫心陀羅尼真言，種種供養請召發願。若有國王大臣、沙門婆羅門、一切人民請三昧耶者，皆淨洗浴、著新衣服、受持齋戒，執鏡引入，三昧加持、散華禮拜，灌頂授三昧耶，觀像行道，出外跪坐，發菩提心。時真言者復誦神通解脫心陀羅尼真言，作法加被。誦奮怒王真言，加持白芥子水灑壇內外，結灌頂印加持頂上，重以香華散敷壇上，供養不空王觀世音菩薩、多羅菩薩、濕廢多菩薩、一切諸佛菩薩摩訶薩、一切天神、一切山神、內外諸神。時真言者西門而坐，殷重廣發四無量心，澄心諦觀憶念十方一切諸佛現大神力加被是曼拏羅三昧耶，依法結印誦持神通解脫心陀羅尼真言，令壇震動。證此相時，歡喜踊躍，一切如來種族諸佛菩薩摩訶薩一切像上悉放光明，出種種聲一時讚歎。阿彌陀佛、釋迦牟尼佛、不空王觀世音菩薩、多羅菩薩、濕廢多菩薩一時空中現金色身，觀瞻十方。時真言者發菩提心，法本無形正等無變，心本無生自性空寂，念真實相靜默長跪，以閼伽水而復供養，又誦神通解脫心陀羅尼真言。一切如來伸手摩頂，讚言：『汝今已證不空羂索心王陀羅尼真言曼拏羅印三昧耶，記汝身住安樂世界，證不空王陀羅尼真言明仙不退轉地，得阿耨多羅三藐三菩提。所會壇人亦當證不退轉地，得受阿耨多羅三藐三菩提記。』若有旃茶羅苾芻苾芻尼、族姓男族姓女會是壇者，其像腹中則血流現，發大

吼聲：『是旃茶羅人特勿令見此曼拏羅像三昧耶，縱得見者不得證見曼拏羅中種種變相，唯加祐護持真言者夢見壇中神通諸相。』證獲相者則得世間一切福德成就相應，是故當知持真言者應䐺觀候所受法人，具持戒行、信見根正、三業清淨，於諸有情發大悲心，精進修行一切正業，恭敬三寶，思惟一切陀羅尼種種教法，亦不嫉妬譏嫌謗說一切大乘小乘法師種種過惡，惟當恭敬和上闍梨、父母兄弟皆不輕意勞謙敬侍。持真言者心無放逸，精持內外金剛平等自性淨戒，於諸經法行不違背，亦常不食凡聖殘食、自所殘食，亦勿受於酤酒飲酒、賣肉喫肉、種賣五辛、噉食五辛、一切十惡律儀等家飲食衣服種種供養。持真言者自常所食飲食，亦不應作半出入食、頰食語食，淨手受食，所喫飲食亦常新淨。作是清淨修治法者，觀音金像腹不血現，得觀世音壇內現身，執手教詔，自解廣大光明摩尼瓔珞與繫項上，手摩其頭，誥言：『汝今為我真子。證此相者得大神通三昧耶，便得證於一切如來種族會通一切壇印三昧耶、一切不空種族轉輪王三昧耶、不空王最上大壇三昧耶、不空廣大無垢光明神通大三摩地，乃至菩提更不退失。以此三摩地證見世間種種神變生死迷輪三昧耶，獲得如來不空祕密三昧加被，而得證解一切如來無等等神通大三昧耶，如於如來修祈法已。』於寂靜處嚴潔寶座，安置是像，每日六時靜默不語，燒焯香王，如法誦持神通解脫心陀羅尼真言，時數勿闕如法供養。復得金像數放光明，常得觀世音託祐此像，夢相教語三世一切吉不吉事，亦常教詔世間種種方便智慧。世尊！是法勿令一切無明貪瞋愚癡、破和合僧、讒諂兩舌、持戒不完、盜諸陀羅尼真言壇印三昧耶及盜一切佛法僧物，大賊旃茶羅苾芻苾芻尼、族姓男族姓女，知聞我此像教語法。何以故？此輩大賊旃茶羅，曾不一七二七三七乃至七七，或復百日千日三四千日，如法相應調伏身心，依法修習受持此法。但常空說我證我解、我是修道開道之者，內所積業悉皆腐敗，作諸惡業污壞我法。世尊！是故此經一字一句，勿令此輩大賊旃茶羅之所見聞讀誦受持。是故持真言者，應正依法護持我教，速得證茲最勝解脫祕密大曼拏羅印三昧耶相應成就。若有清淨梵行沙門婆羅門、族姓男族姓女，性純和雅慈心謙下，不違法律，依不空王觀世音相，以一切法任持智印金剛身語心印，入真言字輪輪攝觀世音相，觀自在智平等輪光三昧耶，信解受持、讀誦修習此經典者。時世人民常應恭敬而供養之，如如來相或如我相，當知是人則已恭敬給侍如來、觀世音菩薩。是故智者應常懇仰發大悲心，深信 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吼聲：『是旃茶羅人特勿令見此曼拏羅像三昧耶，縱得見者不得證見曼拏羅中種種變相，唯加祐護持真言者夢見壇中神通諸相。』證獲相者則得世間一切福德成就相應，是故當知持真言者應䐺觀候所受法人，具持戒行、信見根正、三業清淨，於諸有情發大悲心，精進修行一切正業，恭敬三寶，思惟一切陀羅尼種種教法，亦不嫉妬譏嫌謗說一切大乘小乘法師種種過惡，惟當恭敬和上闍梨、父母兄弟皆不輕意勞謙敬侍。持真言者心無放逸，精持內外金剛平等自性淨戒，於諸經法行不違背，亦常不食凡聖殘食、自所殘食，亦勿受於酤酒飲酒、賣肉喫肉、種賣五辛、噉食五辛、一切十惡律儀等家飲食衣服種種供養。持真言者自常所食飲食，亦不應作半出入食、頰食語食，淨手受食，所喫飲食亦常新淨。作是清淨修治法者，觀音金像腹不血現，得觀世音壇內現身，執手教詔，自解廣大光明摩尼瓔珞與繫項上，手摩其頭，誥言：『汝今為我真子。證此相者得大神通三昧耶，便得證於一切如來種族會通一切壇印三昧耶、一切不空種族轉輪王三昧耶、不空王最上大壇三昧耶、不空廣大無垢光明神通大三摩地，乃至菩提更不退失。以此三摩地證見世間種種神變生死迷輪三昧耶，獲得如來不空祕密三昧加被，而得證解一切如來無等等神通大三昧耶，如於如來修祈法已。』於寂靜處嚴潔寶座，安置是像，每日六時靜默不語，燒焯香王，如法誦持神通解脫心陀羅尼真言，時數勿闕如法供養。復得金像數放光明，常得觀世音託祐此像，夢相教語三世一切吉不吉事，亦常教詔世間種種方便智慧。世尊！是法勿令一切無明貪瞋愚癡、破和合僧、讒諂兩舌、持戒不完、盜諸陀羅尼真言壇印三昧耶及盜一切佛法僧物，大賊旃茶羅苾芻苾芻尼、族姓男族姓女，知聞我此像教語法。何以故？此輩大賊旃茶羅，曾不一七二七三七乃至七七，或復百日千日三四千日，如法相應調伏身心，依法修習受持此法。但常空說我證我解、我是修道開道之者，內所積業悉皆腐敗，作諸惡業污壞我法。世尊！是故此經一字一句，勿令此輩大賊旃茶羅之所見聞讀誦受持。是故持真言者，應正依法護持我教，速得證茲最勝解脫祕密大曼拏羅印三昧耶相應成就。若有清淨梵行沙門婆羅門、族姓男族姓女，性純和雅慈心謙下，不違法律，依不空王觀世音相，以一切法任持智印金剛身語心印，入真言字輪輪攝觀世音相，觀自在智平等輪光三昧耶，信解受持、讀誦修習此經典者。時世人民常應恭敬而供養之，如如來相或如我相，當知是人則已恭敬給侍如來、觀世音菩薩。是故智者應常懇仰發大悲心，深信

恭敬此三昧耶。若憶念我祈求諸願，我即現身為皆成辦。則得證見如是之人我若不為成是法者，我則同彼旃茶羅輩。是故智者守持淨戒、發大悲心、信心無礙、顏貌喜悅心復柔和，無以毫分妬詖之心譏嫉他過而生嚬躄，我則為成無上之地，解脫功德圓滿相應。如海大潮一切動涌周旋遍至，我亦如是。若此有情心專存念我之名字，我即隨至為除罪惱。復有眾生具大慈悲、信見清淨，暫持此法，我亦加護。是故智者應依我法，修治六度樂行供養，亦不起念慳貪嫉妬觀念色欲，常觀一切如來清淨理法，轉讀此經依法思惟無時間絕。以斯緣故，我愛是人，歡喜觀視密祐加被，不空王神通解脫心陀羅尼真言像曼拏羅印三昧耶成就地故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恭敬此三昧耶。若憶念我祈求諸願，我即現身為皆成辦。則得證見如是之人我若不為成是法者，我則同彼旃茶羅輩。是故智者守持淨戒、發大悲心、信心無礙、顏貌喜悅心復柔和，無以毫分妬詖之心譏嫉他過而生嚬躄，我則為成無上之地，解脫功德圓滿相應。如海大潮一切動涌周旋遍至，我亦如是。若此有情心專存念我之名字，我即隨至為除罪惱。復有眾生具大慈悲、信見清淨，暫持此法，我亦加護。是故智者應依我法，修治六度樂行供養，亦不起念慳貪嫉妬觀念色欲，常觀一切如來清淨理法，轉讀此經依法思惟無時間絕。以斯緣故，我愛是人，歡喜觀視密祐加被，不空王神通解脫心陀羅尼真言像曼拏羅印三昧耶成就地故。」

大奮怒王品第四十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大奮怒王品第四十七

爾時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言：「世尊！又有不空大奮怒王真言大不思議一切無礙悉地三昧耶。是法已諸大灌頂曼拏羅三昧耶中得授灌頂力，能折伏諸惡藥叉、羅剎、種種鬼神、眾惡人輩，而皆敬信。摧諸惡龍，歸向信伏。能除世間種種怖畏，復能與於持真言者不空羂索心王大三昧耶最勝成地，顯現十方三世一切如來種族會通一切大曼陀羅印三昧耶，證是真實不空王祕密神通解脫心陀羅尼真言大曼陀羅印三昧耶。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言：「世尊！又有不空大奮怒王真言大不思議一切無礙悉地三昧耶。是法已諸大灌頂曼拏羅三昧耶中得授灌頂力，能折伏諸惡藥叉、羅剎、種種鬼神、眾惡人輩，而皆敬信。摧諸惡龍，歸向信伏。能除世間種種怖畏，復能與於持真言者不空羂索心王大三昧耶最勝成地，顯現十方三世一切如來種族會通一切大曼陀羅印三昧耶，證是真實不空王祕密神通解脫心陀羅尼真言大曼陀羅印三昧耶。」

爾時如來告言：「善哉善哉！善男子！當隨汝說。」爾時觀世音菩薩摩訶薩，佛隨讚許，則於佛前諦觀一切，變示不空王觀世音菩薩相，現大奮怒王，姿偉可畏，顰眉奮目，狗牙上出，放大光焰，振吼大奮怒王真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時如來告言：「善哉善哉！善男子！當隨汝說。」爾時觀世音菩薩摩訶薩，佛隨讚許，則於佛前諦觀一切，變示不空王觀世音菩薩相，現大奮怒王，姿偉可畏，顰眉奮目，狗牙上出，放大光焰，振吼大奮怒王真言曰：

「娜莫薩嚩(無可反，下同)嚲詑誐跢(都筒反，下同音)𭌆耶(餘筒反，下同)(一句) 婆(無何反，下同音)路(輕呼，下同)枳諦濕嚩囉(二句) 跋馹囉陀(上)㘑瓢(毘藥反)(三句) 唵(喉中擡聲引呼)者囉(上)者囉(四句) 主嚕主嚕(五句) 摩訶(去)迦(斤邏反，下同)嚕抳迦野(六句) 旨𭌆旨𭌆(七句) 弭𭌆弭𭌆(八句) 摩訶(去)鉢頭(途邑反，下同)麼㰤(呼筒反，下例同)塞(桑紇反，下同音)嚲(九句) 迦攞迦攞(十句) 矩嚕矩嚕(十一句) 摩訶塞詑麼跛(北沒反，下同)囉跛嚲(十二句) 者囉者囉(十三句) 柘者囉(十四句) 儞舍(尸可反)柘㘑濕(二合)嚩囉(十五句) 翳呬曳呬(十六句) 勃𠆙(亭夜反)勃𠆙(十七句) 陀(上)嚩陀(上)嚩(十八句) 既抳既抳(十九句) 播囉麼戍(輸律反)陀(上)薩埵(二十句) 迦囉迦囉(二十一句) 枳𭌆枳𭌆(二十二句) 摩訶(去)鉢戍(去)鉢底廢(無計反)灑(疎賈反，下同)陀囉(二十三句) 㰤㰤呬呬虎虎(二十四句) 唵(同上呼)迦囉沒囉㰤麼(二十五句) 廢灑陀(上)囉(二十六句) 縒囉縒囉(二十七句) 嚩囉嚩囉(二十八句) 囉濕弭舍嚲娑(去)㰤塞(二合)囉(二十九句) 跛(二合)囉底(丁以反)漫抳嚲(三十句) 舍𭌆囉(三十一句) 入嚩攞入嚩攞(三十二句) 素嚕素嚕(三十三句) 姥嚕姥嚕(三十四句) 縒捺矩麼囉(三十五句) 嚕捺(奴乙反)囉弭瑟努(三十六句) 婆縒嚩陀(上)娜娜(三十七句) 理使那(去)野迦(三十八句) 婆虎弭弭陀廢灑陀(上)囉(三十九句) 陀囉陀囉(四十句) 縒曼嚲婆路枳嚲(四十一句) 弭路枳嚲(四十二句) 路計濕嚩囉(四十三句) 摩醯濕嚩囉(四十四句) 姥耶姥耶(四十五句) 悶遮悶遮(四十六句) 嚩陀(上)畔陀(上)那(四十七句) 囉惹嚲塞迦囉(四十八句) 㰤近女(去)塢娜迦(四十九句) 弭灑捨塞怛(二合)囉(五十句) 播𭌆暮者迦(五十一句) 迦拏迦拏(五十二句) 嚩囉曝杖(途樣反)誐(五十三句) 柘覩邏𭌆野(揚可反)薩陀(丁也反)(五十四句) 參跛(二合)囉迦舍迦(五十五句) 嚲麼嚲麼(五十六句) 縒麼縒麼(五十七句) 麼嗟麼嗟(五十八句) 麼訶(去)嚲悶陀(上)迦囉(五十九句) 跛囉(二合)舍麼那(六十句) 弭理弭理(六十一句) 翳制(居例反)野折摩(六十二句) 播𭌆迦囉(六十三句) 翳呬曳呬 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「娜莫薩嚩(無可反，下同)嚲詑誐跢(都筒反，下同音)𭌆耶(餘筒反，下同)(一句) 婆(無何反，下同音)路(輕呼，下同)枳諦濕嚩囉(二句) 跋馹囉陀(上)㘑瓢(毘藥反)(三句) 唵(喉中擡聲引呼)者囉(上)者囉(四句) 主嚕主嚕(五句) 摩訶(去)迦(斤邏反，下同)嚕抳迦野(六句) 旨𭌆旨𭌆(七句) 弭𭌆弭𭌆(八句) 摩訶(去)鉢頭(途邑反，下同)麼㰤(呼筒反，下例同)塞(桑紇反，下同音)嚲(九句) 迦攞迦攞(十句) 矩嚕矩嚕(十一句) 摩訶塞詑麼跛(北沒反，下同)囉跛嚲(十二句) 者囉者囉(十三句) 柘者囉(十四句) 儞舍(尸可反)柘㘑濕(二合)嚩囉(十五句) 翳呬曳呬(十六句) 勃𠆙(亭夜反)勃𠆙(十七句) 陀(上)嚩陀(上)嚩(十八句) 既抳既抳(十九句) 播囉麼戍(輸律反)陀(上)薩埵(二十句) 迦囉迦囉(二十一句) 枳𭌆枳𭌆(二十二句) 摩訶(去)鉢戍(去)鉢底廢(無計反)灑(疎賈反，下同)陀囉(二十三句) 㰤㰤呬呬虎虎(二十四句) 唵(同上呼)迦囉沒囉㰤麼(二十五句) 廢灑陀(上)囉(二十六句) 縒囉縒囉(二十七句) 嚩囉嚩囉(二十八句) 囉濕弭舍嚲娑(去)㰤塞(二合)囉(二十九句) 跛(二合)囉底(丁以反)漫抳嚲(三十句) 舍𭌆囉(三十一句) 入嚩攞入嚩攞(三十二句) 素嚕素嚕(三十三句) 姥嚕姥嚕(三十四句) 縒捺矩麼囉(三十五句) 嚕捺(奴乙反)囉弭瑟努(三十六句) 婆縒嚩陀(上)娜娜(三十七句) 理使那(去)野迦(三十八句) 婆虎弭弭陀廢灑陀(上)囉(三十九句) 陀囉陀囉(四十句) 縒曼嚲婆路枳嚲(四十一句) 弭路枳嚲(四十二句) 路計濕嚩囉(四十三句) 摩醯濕嚩囉(四十四句) 姥耶姥耶(四十五句) 悶遮悶遮(四十六句) 嚩陀(上)畔陀(上)那(四十七句) 囉惹嚲塞迦囉(四十八句) 㰤近女(去)塢娜迦(四十九句) 弭灑捨塞怛(二合)囉(五十句) 播𭌆暮者迦(五十一句) 迦拏迦拏(五十二句) 嚩囉曝杖(途樣反)誐(五十三句) 柘覩邏𭌆野(揚可反)薩陀(丁也反)(五十四句) 參跛(二合)囉迦舍迦(五十五句) 嚲麼嚲麼(五十六句) 縒麼縒麼(五十七句) 麼嗟麼嗟(五十八句) 麼訶(去)嚲悶陀(上)迦囉(五十九句) 跛囉(二合)舍麼那(六十句) 弭理弭理(六十一句) 翳制(居例反)野折摩(六十二句) 播𭌆迦囉(六十三句) 翳呬曳呬

(六十四句) 麼䋾(知賈反，下同音)麼䋾(六十五句) 弭戍陀(上)弭灑野皤枲曩(輕呼)(六十六句) 摩訶(去)迦嚕抳迦(六十七句) 濕廢(無計反)嚲(六十八句) 拽(移結反)腎饒(去)播弭嚲(六十九句) 喇怛娜摩矩䋾(七十句) 摩羅陀囉(七十一句) 薩嚩腎惹始囉枲(七十二句) 訖𭌆嚲惹䋾摩矩䋾(七十三句) 摩訶(去)特(二合)步嚲(七十四句) 迦麼攞訖𭌆嚲(七十五句) 迦囉補䋾參(去)麼地(七十六句) 弭目訖灑跛(二合)囉劍𬼩(并也反)(七十七句) 殺播囉弭嚲(七十八句) 播𭌆布囉迦(七十九句) 婆(二合)虎薩埵散怛底(八十句) 鉢𭌆播者迦(八十一句) 薩嚩摩囉儞訥瑟䋾(八十二句) 鉢(二合)羅沫娜迦(八十三句) 薩嚩悉𠆙舍(八十四句) 鉢理布囉迦(八十五句) 㫊鼻詵者覩𤚥(牟含反)(八十六句) 薩嚩嚲陀誐跢鼻曬罽(八十七句) 薄伽(上)畔(八十八句) 㫊暮伽(上)嚩惹𤙖㤄(八十九句) 南謨窣覩羝(九十句) 莎(桑邑反)嚩訶(九十一句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (六十四句) 麼䋾(知賈反，下同音)麼䋾(六十五句) 弭戍陀(上)弭灑野皤枲曩(輕呼)(六十六句) 摩訶(去)迦嚕抳迦(六十七句) 濕廢(無計反)嚲(六十八句) 拽(移結反)腎饒(去)播弭嚲(六十九句) 喇怛娜摩矩䋾(七十句) 摩羅陀囉(七十一句) 薩嚩腎惹始囉枲(七十二句) 訖𭌆嚲惹䋾摩矩䋾(七十三句) 摩訶(去)特(二合)步嚲(七十四句) 迦麼攞訖𭌆嚲(七十五句) 迦囉補䋾參(去)麼地(七十六句) 弭目訖灑跛(二合)囉劍𬼩(并也反)(七十七句) 殺播囉弭嚲(七十八句) 播𭌆布囉迦(七十九句) 婆(二合)虎薩埵散怛底(八十句) 鉢𭌆播者迦(八十一句) 薩嚩摩囉儞訥瑟䋾(八十二句) 鉢(二合)羅沫娜迦(八十三句) 薩嚩悉𠆙舍(八十四句) 鉢理布囉迦(八十五句) 㫊鼻詵者覩𤚥(牟含反)(八十六句) 薩嚩嚲陀誐跢鼻曬罽(八十七句) 薄伽(上)畔(八十八句) 㫊暮伽(上)嚩惹𤙖㤄(八十九句) 南謨窣覩羝(九十句) 莎(桑邑反)嚩訶(九十一句)」

「大奮怒王心真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大奮怒王心真言：

「唵(同上呼)弭訖(二合)𭌆嚲(一) 鄧瑟吒(知禮反)囉(二) 㫊暮伽(上)縒麼耶(三) 㫊鼻詵者(四) 薩嚩那暮伽(上)(五) 鼻曬迦(六) 𤙖𤙖(七) 弭𭌆弭履(八) 莎(同上)嚩訶(九)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(同上呼)弭訖(二合)𭌆嚲(一) 鄧瑟吒(知禮反)囉(二) 㫊暮伽(上)縒麼耶(三) 㫊鼻詵者(四) 薩嚩那暮伽(上)(五) 鼻曬迦(六) 𤙖𤙖(七) 弭𭌆弭履(八) 莎(同上)嚩訶(九)」

爾時觀世音菩薩摩訶薩說斯真言時，其補陀洛山觀世音宮殿六返震動，一切諸大龍王種族悉皆惶懼，一切諸天、曼拏羅神皆大歡喜，一切眾惡毘那夜迦、藥叉、羅剎、種種鬼神為火燒惱，一切魔眾惡心俱息，一切地獄有情受苦皆得解脫，一切有情罪垢病苦盡皆消滅。於虛空中雨於諸天眾妙寶華，繽紛亂墜供養諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時觀世音菩薩摩訶薩說斯真言時，其補陀洛山觀世音宮殿六返震動，一切諸大龍王種族悉皆惶懼，一切諸天、曼拏羅神皆大歡喜，一切眾惡毘那夜迦、藥叉、羅剎、種種鬼神為火燒惱，一切魔眾惡心俱息，一切地獄有情受苦皆得解脫，一切有情罪垢病苦盡皆消滅。於虛空中雨於諸天眾妙寶華，繽紛亂墜供養諸佛。

爾時十方剎土三世一切諸佛、一切菩薩摩訶薩、一切壇神，一時歌讚觀世音菩薩摩訶薩曰：「善哉善哉！大悲者！能善說此大奮怒王真言三昧耶。此三昧耶能會一切如來祕密種族真實大奮怒王三昧耶。當願重說此大奮怒王真言曼拏羅印成就三昧耶。」爾時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言：「世尊！是大奮怒王真言曼拏羅三昧耶，縱廣五肘，如法圖飾，標郭界院，開廓四門。彩色筆盞皆淨新好。畫匠畫時，出入淨浴，著淨衣服。內院當中畫大金輪，當輪心上寶蓮華座。上釋迦牟尼如來作說法相，面西而坐。右大奮怒王觀世音菩薩，左執金剛祕密主菩薩。大奮怒王觀世音座後，憍理菩薩，手執蓮華。次半拏羅婆徙儞白衣觀世音菩薩，手執蓮華。次摩訶濕廢多白身觀世音菩薩，一手執如意寶杖、一手執澡罐。是諸菩薩而坐蓮座。次一髻羅剎女神，面目可畏，蛇為瓔珞，身有六臂，右一手執金剛杵，一手持羂索，一手持曲刀；左一手持鉞斧，一手持皿鉢，一手以大指捻無名指根下文，其中指無名指小指急握大指作拳，頭指直竪作期剋印。半加趺坐，身披象皮。次院開敷蓮華臺上，一切諸印，繞火光焰。東門可畏眼金剛，一手把杵、一手揚掌，半加趺坐。南門毘那夜迦頭金剛，身有四臂，一手執杵、一手持鉞斧、一手執羂索、一手持三叉戟，半加趺坐。西門蓮華種族度底使者，一手把白拂、一手伸於膝上，半加趺坐。北門金剛種族大頂金剛王，一手執羂索、一手把杵，半加趺坐。如是諸神，身出光焰。次院一切天印，繞火光焰。四門四角寶閼伽瓶，口出蓮華蒲桃朵葉、金剛杵頭。於其院界，金剛標郭，幡華莊嚴。西門置七寶瓶，滿盛白栴檀香、欝金香、龍腦香水，裏置七寶，帛蓋其上。依法加持香華香水、飲食果子、塗香燒香、酥燈油燈，供養諸佛菩薩、真言明神。淨嚴身服、食三白食、結印護身，西門作法召請，結所依不空王觀世音相，以一切法任持智印金剛身語心印，入真言字輪輪攝觀世音相，觀自在智平等輪光三昧耶，誦持神通解脫心陀羅尼真言，當請十方剎土三世一切如來攝受加被此曼拏羅印三昧耶。誦大奮怒王真言，加持香水瓮。是真言者教誨請法者：『三昧耶加持散華灌頂受三昧耶。入是壇者，當入一切如來種族灌頂曼拏羅三昧耶，證見一切不空種族一切曼拏羅印成就三昧耶，一切厄障盡皆消滅，一切如來種種功德當得相應，一切真言明仙、大轉輪王恭敬祐護，一切天龍八部鬼神愛樂恭敬，一切真言明神常為恃怙，一切行惡天龍八部人非人等欲起障惱惡心自滅。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時十方剎土三世一切諸佛、一切菩薩摩訶薩、一切壇神，一時歌讚觀世音菩薩摩訶薩曰：「善哉善哉！大悲者！能善說此大奮怒王真言三昧耶。此三昧耶能會一切如來祕密種族真實大奮怒王三昧耶。當願重說此大奮怒王真言曼拏羅印成就三昧耶。」爾時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言：「世尊！是大奮怒王真言曼拏羅三昧耶，縱廣五肘，如法圖飾，標郭界院，開廓四門。彩色筆盞皆淨新好。畫匠畫時，出入淨浴，著淨衣服。內院當中畫大金輪，當輪心上寶蓮華座。上釋迦牟尼如來作說法相，面西而坐。右大奮怒王觀世音菩薩，左執金剛祕密主菩薩。大奮怒王觀世音座後，憍理菩薩，手執蓮華。次半拏羅婆徙儞白衣觀世音菩薩，手執蓮華。次摩訶濕廢多白身觀世音菩薩，一手執如意寶杖、一手執澡罐。是諸菩薩而坐蓮座。次一髻羅剎女神，面目可畏，蛇為瓔珞，身有六臂，右一手執金剛杵，一手持羂索，一手持曲刀；左一手持鉞斧，一手持皿鉢，一手以大指捻無名指根下文，其中指無名指小指急握大指作拳，頭指直竪作期剋印。半加趺坐，身披象皮。次院開敷蓮華臺上，一切諸印，繞火光焰。東門可畏眼金剛，一手把杵、一手揚掌，半加趺坐。南門毘那夜迦頭金剛，身有四臂，一手執杵、一手持鉞斧、一手執羂索、一手持三叉戟，半加趺坐。西門蓮華種族度底使者，一手把白拂、一手伸於膝上，半加趺坐。北門金剛種族大頂金剛王，一手執羂索、一手把杵，半加趺坐。如是諸神，身出光焰。次院一切天印，繞火光焰。四門四角寶閼伽瓶，口出蓮華蒲桃朵葉、金剛杵頭。於其院界，金剛標郭，幡華莊嚴。西門置七寶瓶，滿盛白栴檀香、欝金香、龍腦香水，裏置七寶，帛蓋其上。依法加持香華香水、飲食果子、塗香燒香、酥燈油燈，供養諸佛菩薩、真言明神。淨嚴身服、食三白食、結印護身，西門作法召請，結所依不空王觀世音相，以一切法任持智印金剛身語心印，入真言字輪輪攝觀世音相，觀自在智平等輪光三昧耶，誦持神通解脫心陀羅尼真言，當請十方剎土三世一切如來攝受加被此曼拏羅印三昧耶。誦大奮怒王真言，加持香水瓮。是真言者教誨請法者：『三昧耶加持散華灌頂受三昧耶。入是壇者，當入一切如來種族灌頂曼拏羅三昧耶，證見一切不空種族一切曼拏羅印成就三昧耶，一切厄障盡皆消滅，一切如來種種功德當得相應，一切真言明仙、大轉輪王恭敬祐護，一切天龍八部鬼神愛樂恭敬，一切真言明神常為恃怙，一切行惡天龍八部人非人等欲起障惱惡心自滅。』

「世尊！是大奮怒王成就三昧耶者，銀造大奮怒王觀世音菩薩，身長橫量十六指量，三面四臂。正中大面熙怡瞬目，眉間一眼。左面顰眉怒目可畏，眉間一眼。右面顰眉努目狗牙上出，極大可畏，眉間一眼。三首寶冠，冠有化佛。一手執蓮華、一手把羂索、一手持曲刀、一手執三叉戟。結加趺坐蓮華座上，身佩光焰。天妙衣服、寶珠瓔珞、耳璫環釧種種莊嚴。右銀多羅菩薩，執持蓮華，半加趺坐。左銀不空明王菩薩，掌持七寶，半加趺坐。華冠衣服，瓔珞環釧種種莊嚴，坐蓮華座。觀世音右，銀作真言者長跪而坐，一手把香爐、一手執數珠，瞻仰菩薩。像造飾已，如法當以白栴檀香泥摩壇潔飾。白栴檀香泥、欝金香泥、沈水香泥畫開蓮華。像置臺上，依法承事恭敬供養。常依不空王觀世音相，以一切法任持智印金剛身語心印，入真言字輪輪攝觀世音相，觀自在智平等輪光三昧耶，誦持神通解脫心陀羅尼真言、大奮怒王真言加持銀像，身現神通軀目瞻動，放大光明伸手摩頂，讚言：『善哉善哉！善男子！我今為汝真實成就一切勝願。』持真言者於時身上亦出光明。得此相者則證神通三昧耶，當得不空無垢廣大光明大真言仙稱歎三昧耶，於六十八百千大真言仙三昧耶而最為最，壽命七十二那庾多百千大劫，受此劫終，於夜曉時則得證成阿耨多羅三藐三菩提故。其所世界歘然變如安樂國土，復得增壽無量無邊阿僧祇劫，闡揚不空神通解脫心陀羅尼真言大曼拏羅印三昧耶種種法門。又法精潔加持於身，每日六時誦持大奮怒王真言，中無間闕滿三十六旬，得觀世音現身，與證世間真言壇印之法、印捺囉羅惹法、功巧法、戲弄人法、縶縛法、調伏法、幻化法、自護護他法、安怛陀那法、取伏藏法、作金銀法、騰空法、履水如地法、禁火禁刀法、起活故人法、召日天月天法、治諸病法、呼召一切天龍藥叉羅剎人非人法、止賊法、除蓋障法，皆得成就，謂為有情生諸福聚。又法按像足上誦大奮怒王真言者，所有過去積集善根盡皆來集，當得富饒。若每晨時瞻觀像面誦大奮怒王真言者，得諸貴人恭敬供養。若把像腰誦大奮怒王真言者，當便省憶過去生事。又把像腰誦大奮怒王真言者，世人敬愛，念如所願。若加持寶冠戴置頂上，譡受一切如來大灌頂法。若把像膝誦大奮怒王真言者，一切金剛當自歸伏，力如金剛。若按像頂誦大奮怒王真言者，當得夢見十方三世一切如來摩頂祐護，不入三塗，得不退地，得諸如來功德蘊門。若像右耳邊誦大奮怒王真言者，便得世間富貴圓滿。若像左耳邊誦大奮怒王真言者，則得一切藥叉羅剎恭敬給侍。若奮目瞤睛觀毘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是大奮怒王成就三昧耶者，銀造大奮怒王觀世音菩薩，身長橫量十六指量，三面四臂。正中大面熙怡瞬目，眉間一眼。左面顰眉怒目可畏，眉間一眼。右面顰眉努目狗牙上出，極大可畏，眉間一眼。三首寶冠，冠有化佛。一手執蓮華、一手把羂索、一手持曲刀、一手執三叉戟。結加趺坐蓮華座上，身佩光焰。天妙衣服、寶珠瓔珞、耳璫環釧種種莊嚴。右銀多羅菩薩，執持蓮華，半加趺坐。左銀不空明王菩薩，掌持七寶，半加趺坐。華冠衣服，瓔珞環釧種種莊嚴，坐蓮華座。觀世音右，銀作真言者長跪而坐，一手把香爐、一手執數珠，瞻仰菩薩。像造飾已，如法當以白栴檀香泥摩壇潔飾。白栴檀香泥、欝金香泥、沈水香泥畫開蓮華。像置臺上，依法承事恭敬供養。常依不空王觀世音相，以一切法任持智印金剛身語心印，入真言字輪輪攝觀世音相，觀自在智平等輪光三昧耶，誦持神通解脫心陀羅尼真言、大奮怒王真言加持銀像，身現神通軀目瞻動，放大光明伸手摩頂，讚言：『善哉善哉！善男子！我今為汝真實成就一切勝願。』持真言者於時身上亦出光明。得此相者則證神通三昧耶，當得不空無垢廣大光明大真言仙稱歎三昧耶，於六十八百千大真言仙三昧耶而最為最，壽命七十二那庾多百千大劫，受此劫終，於夜曉時則得證成阿耨多羅三藐三菩提故。其所世界歘然變如安樂國土，復得增壽無量無邊阿僧祇劫，闡揚不空神通解脫心陀羅尼真言大曼拏羅印三昧耶種種法門。又法精潔加持於身，每日六時誦持大奮怒王真言，中無間闕滿三十六旬，得觀世音現身，與證世間真言壇印之法、印捺囉羅惹法、功巧法、戲弄人法、縶縛法、調伏法、幻化法、自護護他法、安怛陀那法、取伏藏法、作金銀法、騰空法、履水如地法、禁火禁刀法、起活故人法、召日天月天法、治諸病法、呼召一切天龍藥叉羅剎人非人法、止賊法、除蓋障法，皆得成就，謂為有情生諸福聚。又法按像足上誦大奮怒王真言者，所有過去積集善根盡皆來集，當得富饒。若每晨時瞻觀像面誦大奮怒王真言者，得諸貴人恭敬供養。若把像腰誦大奮怒王真言者，當便省憶過去生事。又把像腰誦大奮怒王真言者，世人敬愛，念如所願。若加持寶冠戴置頂上，譡受一切如來大灌頂法。若把像膝誦大奮怒王真言者，一切金剛當自歸伏，力如金剛。若按像頂誦大奮怒王真言者，當得夢見十方三世一切如來摩頂祐護，不入三塗，得不退地，得諸如來功德蘊門。若像右耳邊誦大奮怒王真言者，便得世間富貴圓滿。若像左耳邊誦大奮怒王真言者，則得一切藥叉羅剎恭敬給侍。若奮目瞤睛觀毘

沙門像面，誦大奮怒王真言者，則得毘沙門王樂為使護。若奮目瞤睛觀功德天面，誦大奮怒王真言者，則得功德天供養祐護。若加持鉢滿盛飲食，置文殊師利菩薩前，以手洝覆鉢上，誦奮怒王真言加持，當以飲食分為四分：一分供養文殊師利菩薩，一分供養釋迦牟尼佛，一分供養觀世音菩薩，一分分為二分，一分自喫、一分溥施一切沙門婆羅門一切人民。食此食者，皆得除滅十惡五逆一切蓋障，世諸病惱盡皆消滅，當生之處證宿命智。若能日日作此法者，速得除滅一切障累，漸得聰悟解深法門，口氣香潔如優鉢羅華，福壽增圓無諸夭疾，當證菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙門像面，誦大奮怒王真言者，則得毘沙門王樂為使護。若奮目瞤睛觀功德天面，誦大奮怒王真言者，則得功德天供養祐護。若加持鉢滿盛飲食，置文殊師利菩薩前，以手洝覆鉢上，誦奮怒王真言加持，當以飲食分為四分：一分供養文殊師利菩薩，一分供養釋迦牟尼佛，一分供養觀世音菩薩，一分分為二分，一分自喫、一分溥施一切沙門婆羅門一切人民。食此食者，皆得除滅十惡五逆一切蓋障，世諸病惱盡皆消滅，當生之處證宿命智。若能日日作此法者，速得除滅一切障累，漸得聰悟解深法門，口氣香潔如優鉢羅華，福壽增圓無諸夭疾，當證菩提。」

一切種族壇印品第四十八之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切種族壇印品第四十八之一

「世尊！復有不空王會通一切如來種族曼拏羅印三昧耶。此三昧耶皆是毘盧遮那如來而演說之，亦是一切不空羂索一切曼拏羅印三昧耶中為最無上三昧耶。若有見聞，蠲眾垢障。若有人能每日如法結此印者，則得摧壞一切藥叉、羅剎、毘那夜迦、諸惡鬼神，皆為火燒，身心惶怖悶亂于地。四散馳走當遠此界。常得十方三世一切諸佛菩薩摩訶薩、三十三天一切天眾而皆集護，二十八部龍神鬼等亦常會集。結此印處則是一切諸佛制多，亦是一切諸佛轉大法輪金剛道場，滅餘十惡五逆一切罪障，增長一切菩提福聚威德善根。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！復有不空王會通一切如來種族曼拏羅印三昧耶。此三昧耶皆是毘盧遮那如來而演說之，亦是一切不空羂索一切曼拏羅印三昧耶中為最無上三昧耶。若有見聞，蠲眾垢障。若有人能每日如法結此印者，則得摧壞一切藥叉、羅剎、毘那夜迦、諸惡鬼神，皆為火燒，身心惶怖悶亂于地。四散馳走當遠此界。常得十方三世一切諸佛菩薩摩訶薩、三十三天一切天眾而皆集護，二十八部龍神鬼等亦常會集。結此印處則是一切諸佛制多，亦是一切諸佛轉大法輪金剛道場，滅餘十惡五逆一切罪障，增長一切菩提福聚威德善根。」

「不空羂索印： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不空羂索印：

「合腕仰掌，以二頭指各屈捻大拇指頭上，其二中指二無名指竪頭相去三寸，其二小指各反㧙在無名指中節背上。此印三昧，作修諸法皆不空過，所得福聚等見諸佛菩薩功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「合腕仰掌，以二頭指各屈捻大拇指頭上，其二中指二無名指竪頭相去三寸，其二小指各反㧙在無名指中節背上。此印三昧，作修諸法皆不空過，所得福聚等見諸佛菩薩功德。」

「不空供養印： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不空供養印：

「合腕，以二中指二無名指二小指並屈合頭相拄，當開掌內二寸半量，其二頭指各直竪伸頭相去三寸，其二大拇指各竪伸二頭指裏，頭去二頭指二中指三分之間。此印三昧供養十方三世一切諸佛菩薩摩訶薩，則得無上最勝供養福蘊之門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「合腕，以二中指二無名指二小指並屈合頭相拄，當開掌內二寸半量，其二頭指各直竪伸頭相去三寸，其二大拇指各竪伸二頭指裏，頭去二頭指二中指三分之間。此印三昧供養十方三世一切諸佛菩薩摩訶薩，則得無上最勝供養福蘊之門。」

「不空鉤印： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不空鉤印：

「合腕，改屈二無名指頭如鉤，搏中指中節側上相著頭不相著，以二小指直伸頭相去三寸，其二中指合頭相拄，二頭指二大拇指准前直伸。此印三昧鉤證十方一切諸佛種種三昧菩提心法，成就不空解脫果故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「合腕，改屈二無名指頭如鉤，搏中指中節側上相著頭不相著，以二小指直伸頭相去三寸，其二中指合頭相拄，二頭指二大拇指准前直伸。此印三昧鉤證十方一切諸佛種種三昧菩提心法，成就不空解脫果故。」

「不空法界清淨印： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不空法界清淨印：

「准第三印，唯改屈右頭指頭搏中指中節側上，餘並准前。此印三昧能動大地，於虛空中雨種種華供養諸佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准第三印，唯改屈右頭指頭搏中指中節側上，餘並准前。此印三昧能動大地，於虛空中雨種種華供養諸佛。」

「不空大摧碎印： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不空大摧碎印：

「合腕，屈二中指頭如鉤，其二無名指竪頭相拄，二大拇指二頭指二小指准前第三印直竪伸之。此印三昧力能摧破一切地獄，有情劇苦盡皆消滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「合腕，屈二中指頭如鉤，其二無名指竪頭相拄，二大拇指二頭指二小指准前第三印直竪伸之。此印三昧力能摧破一切地獄，有情劇苦盡皆消滅。」

「不空摩尼寶印： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不空摩尼寶印：

「合腕，二中指微屈頭相拄，二無名指頭微屈相去寸半，出二中指頭，二大拇指側附頭指，邪伸二頭指微少屈，頭相去三寸，二小指向外竪伸，頭相去四寸。此印三昧出現無量種色光明，供養十方一切諸佛菩薩海眾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「合腕，二中指微屈頭相拄，二無名指頭微屈相去寸半，出二中指頭，二大拇指側附頭指，邪伸二頭指微少屈，頭相去三寸，二小指向外竪伸，頭相去四寸。此印三昧出現無量種色光明，供養十方一切諸佛菩薩海眾。」

「不空禮拜印： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不空禮拜印：

「合腕，以二中指二無名指二小指相並合頭相著，二頭指直伸相去二寸半，二大拇指各頭指裏直竪伸之頭相去一寸。此印三昧，入壇、禮拜、請佛、供養、念誦、行道，皆以為首，供養諸佛菩薩海眾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「合腕，以二中指二無名指二小指相並合頭相著，二頭指直伸相去二寸半，二大拇指各頭指裏直竪伸之頭相去一寸。此印三昧，入壇、禮拜、請佛、供養、念誦、行道，皆以為首，供養諸佛菩薩海眾。」

「不空結大界印： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不空結大界印：

「仰左手，以大拇指頭橫押頭指中指無名指小指胛上作孔，覆右手，以頭指中指無名指小指入左手五指虎口中，其大拇指從左手下入掌中橫押頭指中指無名指小指胛上，兩相鉤握為拳。此印三昧結界護身力如金剛，不為一切毘那夜迦之所損害。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「仰左手，以大拇指頭橫押頭指中指無名指小指胛上作孔，覆右手，以頭指中指無名指小指入左手五指虎口中，其大拇指從左手下入掌中橫押頭指中指無名指小指胛上，兩相鉤握為拳。此印三昧結界護身力如金剛，不為一切毘那夜迦之所損害。」

「不空拳印： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不空拳印：

「二手大拇指各捻無名指根文側上，各以中指無名指小指握大拇指作拳，各以頭指直伸各搏胸脇。此印三昧力能堅固大菩提心，慈悲相應，一切如來加被祐護。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二手大拇指各捻無名指根文側上，各以中指無名指小指握大拇指作拳，各以頭指直伸各搏胸脇。此印三昧力能堅固大菩提心，慈悲相應，一切如來加被祐護。」

「如是九印乃是不空大力印三昧耶，能除一切五無間罪，當入十方一切淨土，能會十方三世一切如來種族印三昧耶而出現故。此印是毘盧遮那如來之所說故，觀世音觀護讚歎，若有人常結此印者，速得六波羅蜜相應圓滿。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是九印乃是不空大力印三昧耶，能除一切五無間罪，當入十方一切淨土，能會十方三世一切如來種族印三昧耶而出現故。此印是毘盧遮那如來之所說故，觀世音觀護讚歎，若有人常結此印者，速得六波羅蜜相應圓滿。」

「大奮怒王棓印： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大奮怒王棓印：

「起斜立身，以二手四指右押左相叉入掌中急握作拳，二大拇指雙押二頭指中節側上，以印頂上伸臂向上。此印三昧摧伏一切大奮怒王悉皆壞散。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「起斜立身，以二手四指右押左相叉入掌中急握作拳，二大拇指雙押二頭指中節側上，以印頂上伸臂向上。此印三昧摧伏一切大奮怒王悉皆壞散。」

「大奮怒王期剋印： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大奮怒王期剋印：

「作丁字立，二手大拇指各捻無名指根側文，各以中指無名指小指急握大拇指為拳，頭指各直伸之，以左手按腰側上，頭指向前伸之，右手當胸直竪，以頭指面側向外，作期剋勢。此印三昧摧伏一切諸惡龍神、藥叉、羅剎、阿素落王、毘那夜迦、一切神鬼作障礙者，皆當散壞。亦能摧滅十惡五逆一切重罪，盡皆蠲除。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作丁字立，二手大拇指各捻無名指根側文，各以中指無名指小指急握大拇指為拳，頭指各直伸之，以左手按腰側上，頭指向前伸之，右手當胸直竪，以頭指面側向外，作期剋勢。此印三昧摧伏一切諸惡龍神、藥叉、羅剎、阿素落王、毘那夜迦、一切神鬼作障礙者，皆當散壞。亦能摧滅十惡五逆一切重罪，盡皆蠲除。」

「大奮怒王頂印： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大奮怒王頂印：

「右手大拇指入左手虎口中，與頭指中指無名指小指急握左手大拇指，頭指中指無名指小指作拳，其左手大拇指入右手虎口中，與頭指中指無名指小指握右手大拇指，頭指中指無名指小指作拳。此印三昧結界灌頂祐護於身，會通一切諸法處用。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「右手大拇指入左手虎口中，與頭指中指無名指小指急握左手大拇指，頭指中指無名指小指作拳，其左手大拇指入右手虎口中，與頭指中指無名指小指握右手大拇指，頭指中指無名指小指作拳。此印三昧結界灌頂祐護於身，會通一切諸法處用。」