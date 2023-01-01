不空羂索神變真言經卷第二十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不空羂索神變真言經卷第二十

大唐天竺三藏菩提流志譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐天竺三藏菩提流志譯

溥遍解脫陀羅尼真言品第四十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 溥遍解脫陀羅尼真言品第四十一

爾時觀世音菩薩摩訶薩復從座起，前禮佛足，曲躬合掌而白佛言：「世尊！復有一切如來溥遍平等祕密種族不空王神通解脫心陀羅尼真言曼拏羅印三昧耶，能大利益一切有情，能大成顯一切不空羂索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶。惟願世尊慈哀納受。世尊！此法是一切如來祕密種族三昧耶，蓮華種族三昧耶、金剛種族三昧耶、摩尼種族三昧耶、白香象菩薩種族三昧耶，一切佛剎菩薩摩訶薩種族真言壇印三昧耶。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時觀世音菩薩摩訶薩復從座起，前禮佛足，曲躬合掌而白佛言：「世尊！復有一切如來溥遍平等祕密種族不空王神通解脫心陀羅尼真言曼拏羅印三昧耶，能大利益一切有情，能大成顯一切不空羂索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶。惟願世尊慈哀納受。世尊！此法是一切如來祕密種族三昧耶，蓮華種族三昧耶、金剛種族三昧耶、摩尼種族三昧耶、白香象菩薩種族三昧耶，一切佛剎菩薩摩訶薩種族真言壇印三昧耶。」

爾時釋迦牟尼如來誥觀世音菩薩摩訶薩曰：「汝當演此一切菩薩摩訶薩不空王神通解脫心陀羅尼真言曼拏羅印三昧耶。我已隨喜而加被之。過現十方九十九殑伽沙俱胝那庾多百千如來，亦為利益一切有情隨喜加被。汝應演說，今正是時。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋迦牟尼如來誥觀世音菩薩摩訶薩曰：「汝當演此一切菩薩摩訶薩不空王神通解脫心陀羅尼真言曼拏羅印三昧耶。我已隨喜而加被之。過現十方九十九殑伽沙俱胝那庾多百千如來，亦為利益一切有情隨喜加被。汝應演說，今正是時。」

爾時觀世音菩薩摩訶薩歡喜微笑，便入一切如來溥遍平等祕密種族神通解脫心陀羅尼真言曼拏羅印三昧耶顯現三摩地身，放無量種種色光溥照三千大千世界，一切天宮、神宮、龍宮、阿素洛宮、乾闥婆宮、蘖嚕荼宮、緊那羅宮、摩呼羅伽宮、虛空神宮、地下神宮六返大動。時諸天神一時發覺，俱共往詣補陀洛山寶宮殿中，遶佛作禮，會座而坐。是時觀世音菩薩摩訶薩覩眾集已，觀念諸佛，尋觀變示一切如來溥遍平等祕密種族不空王觀世音菩薩摩訶薩，一面三目，一十八臂，身真金色，顏貌熙怡相好殊特，首戴寶冠，冠有化阿彌陀佛。二手當心合掌虛掌，二中指頭相拄，二大拇指二頭指二無名指二小指各微伸屈頭相去半寸。一手把三叉戟、一手持羂索、一手執澡罐、一手把如意珠、一手持寶蓮華、一手執如意寶幢、一手把橖子枝柯葉果、一手安慰仰垂雨寶、一手捻數珠、一手把鉤。二手合掌大虛掌內，二中指頭相拄，二大拇指二頭指二無名指二小指頭相去三分。二手當臍，以右手背押左手背，以右大拇指叉入左小拇指岐間相叉，以左大拇指叉入右小拇指岐間相叉。二手合掌，二中指二無名指二小指右押左相叉屈入掌中，二頭指頭相拄，其二大拇指右押左屈入掌中。天諸妙綺羅縠衣服、七寶瓔珞、珠璫鐶釧種種莊嚴。以白羂索衣上絡服，結加趺坐寶蓮華座，身放無量種種光明。七多羅天神、十波羅蜜菩薩瞻侍圍翼。大梵天王、帝釋天主、焰摩王、水天王、俱廢羅天王、伊首羅天王、摩醯首羅天王、大自在天王、那羅延天王、娑伽羅龍王、羅陀龍王、優波難陀龍王，各持水陸眾妙雜華天諸寶華，前後圍繞恭敬供養，散如來前，合掌觀佛目不異顧。爾時觀世音菩薩摩訶薩即於佛前諦觀一切，說溥遍解脫心陀羅尼真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時觀世音菩薩摩訶薩歡喜微笑，便入一切如來溥遍平等祕密種族神通解脫心陀羅尼真言曼拏羅印三昧耶顯現三摩地身，放無量種種色光溥照三千大千世界，一切天宮、神宮、龍宮、阿素洛宮、乾闥婆宮、蘖嚕荼宮、緊那羅宮、摩呼羅伽宮、虛空神宮、地下神宮六返大動。時諸天神一時發覺，俱共往詣補陀洛山寶宮殿中，遶佛作禮，會座而坐。是時觀世音菩薩摩訶薩覩眾集已，觀念諸佛，尋觀變示一切如來溥遍平等祕密種族不空王觀世音菩薩摩訶薩，一面三目，一十八臂，身真金色，顏貌熙怡相好殊特，首戴寶冠，冠有化阿彌陀佛。二手當心合掌虛掌，二中指頭相拄，二大拇指二頭指二無名指二小指各微伸屈頭相去半寸。一手把三叉戟、一手持羂索、一手執澡罐、一手把如意珠、一手持寶蓮華、一手執如意寶幢、一手把橖子枝柯葉果、一手安慰仰垂雨寶、一手捻數珠、一手把鉤。二手合掌大虛掌內，二中指頭相拄，二大拇指二頭指二無名指二小指頭相去三分。二手當臍，以右手背押左手背，以右大拇指叉入左小拇指岐間相叉，以左大拇指叉入右小拇指岐間相叉。二手合掌，二中指二無名指二小指右押左相叉屈入掌中，二頭指頭相拄，其二大拇指右押左屈入掌中。天諸妙綺羅縠衣服、七寶瓔珞、珠璫鐶釧種種莊嚴。以白羂索衣上絡服，結加趺坐寶蓮華座，身放無量種種光明。七多羅天神、十波羅蜜菩薩瞻侍圍翼。大梵天王、帝釋天主、焰摩王、水天王、俱廢羅天王、伊首羅天王、摩醯首羅天王、大自在天王、那羅延天王、娑伽羅龍王、羅陀龍王、優波難陀龍王，各持水陸眾妙雜華天諸寶華，前後圍繞恭敬供養，散如來前，合掌觀佛目不異顧。爾時觀世音菩薩摩訶薩即於佛前諦觀一切，說溥遍解脫心陀羅尼真言曰：

「娜莫塞(桑紇反)窒(二合)哩拽特(二合)婆(無賀反)(一句) 怒誐(銀迦反，又音迦字斤邏反，下例同)嚲跛(二合)囉底瑟恥諦瓢(毘藥反，下同呼)(二句) 薩縛(無可反，下同)勃陀菩地薩埵(得訖反二合)廢(無計反)瓢(三句) 娜莫塞(同上)諦瓢(四句) 嚲詑誐跢俁(愚矩反)呬野(餘可反)(五句) 矩攞縒麼曳瓢(六句) 薩縛苾𠆙(亭夜反)囉惹㫊暮伽(上)(七句) 弭目訖灑(疎賈反下同)曼拏攞(八句) 矩攞畝𡫸(寧吉反)㘑瓢(九句) 娜莫薩縛跛(二合)囉諦迦(斤邏反，下同音)勃陀哩野(十句) 室(二合)囉縛迦僧(去)祇(虬曳反)瓢(毘遙反)(十一句) 底跢那(去)誐嚲(十二句) 跛(二合)囉窒(丁律反)半禰(寧禮反)瓢(十三句) 娜莫三(去聲呼，下同)藐誐跢南(引)(十四句) 那莫三(去)藐跛(二合)囉底半那(去)南(引)(十五句) 娜莫舍囉特(能邑反二合)縛底素(蘇古反)嚲野(十六句) 摩訶(去)麼戴曳(十七句) 那莫㫊唎耶(十八句) 梅窒(二合)哩野(十九句) 跛(二合)囉畝契瓢(同上)(二十句) 菩地薩埵(二合)縛哩野(二十一句) 誐拏縛㘑瓢(二十二句) 娜莫㫊唎耶(二十三句) 弭嚲皤(蒲飯反)野(二十四句) 嚲詑誐跢耶(二十五句) 囉㰤諦三(去)藐三(去)勃陀(上)野(二十六句) 娜謨囉怛(二合)娜怛(二合)囉耶野(二十七句) 那莫㫊唎耶(二十八句) 縛路枳諦濕(攥口舌呼之二合)縛囉野(二十九句) 菩地薩埵野(三十句) 摩訶(去)薩埵野(三十一句) 摩訶(去)迦嚕抳迦野(三十二句) 翳飄(同上)摩訶(去)哩使(三十三句) 㫊唎耶誐拏婆(同上)㘑飄(同上)(三十四句) 娜莫塞(同上)訖(二合)哩埵(二合)婆(同上)(三十五句) 縊(烏枳反)𤚥(牟含反)㫊唎耶(三十六句) 婆(同上)路枳諦濕(同上)縛囉野(三十七句) 穆枯特(二合)祇(同上)唎諵(三十八句) 㫊暮伽(上)囉惹(三十九句) 弭目訖灑曼拏攞(四十句) 紇(二合)唎娜焰(引)(四十一句) 嚲詑誐跢三(去)穆坎(軀嚴反)(四十二句) 摩訶(去)諾(都落反)鉢利訕末地(二合)曳(四十三句) 㫊㰤弭嚲儞(四十四句) 摩𮧬嚲以使曳(四十五句) 悉佃覩米麼麼(四十六句) 薩縛苾𠆙(亭夜反)曼拏攞(四十七句) 薩縛迦唎耶抳(四十八句) 薩縛皤曳數(疎古反)者米(四十九句) 𡀩乞灑皤縛覩(五十句) 怛𭔞(寧 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「娜莫塞(桑紇反)窒(二合)哩拽特(二合)婆(無賀反)(一句) 怒誐(銀迦反，又音迦字斤邏反，下例同)嚲跛(二合)囉底瑟恥諦瓢(毘藥反，下同呼)(二句) 薩縛(無可反，下同)勃陀菩地薩埵(得訖反二合)廢(無計反)瓢(三句) 娜莫塞(同上)諦瓢(四句) 嚲詑誐跢俁(愚矩反)呬野(餘可反)(五句) 矩攞縒麼曳瓢(六句) 薩縛苾𠆙(亭夜反)囉惹㫊暮伽(上)(七句) 弭目訖灑(疎賈反下同)曼拏攞(八句) 矩攞畝𡫸(寧吉反)㘑瓢(九句) 娜莫薩縛跛(二合)囉諦迦(斤邏反，下同音)勃陀哩野(十句) 室(二合)囉縛迦僧(去)祇(虬曳反)瓢(毘遙反)(十一句) 底跢那(去)誐嚲(十二句) 跛(二合)囉窒(丁律反)半禰(寧禮反)瓢(十三句) 娜莫三(去聲呼，下同)藐誐跢南(引)(十四句) 那莫三(去)藐跛(二合)囉底半那(去)南(引)(十五句) 娜莫舍囉特(能邑反二合)縛底素(蘇古反)嚲野(十六句) 摩訶(去)麼戴曳(十七句) 那莫㫊唎耶(十八句) 梅窒(二合)哩野(十九句) 跛(二合)囉畝契瓢(同上)(二十句) 菩地薩埵(二合)縛哩野(二十一句) 誐拏縛㘑瓢(二十二句) 娜莫㫊唎耶(二十三句) 弭嚲皤(蒲飯反)野(二十四句) 嚲詑誐跢耶(二十五句) 囉㰤諦三(去)藐三(去)勃陀(上)野(二十六句) 娜謨囉怛(二合)娜怛(二合)囉耶野(二十七句) 那莫㫊唎耶(二十八句) 縛路枳諦濕(攥口舌呼之二合)縛囉野(二十九句) 菩地薩埵野(三十句) 摩訶(去)薩埵野(三十一句) 摩訶(去)迦嚕抳迦野(三十二句) 翳飄(同上)摩訶(去)哩使(三十三句) 㫊唎耶誐拏婆(同上)㘑飄(同上)(三十四句) 娜莫塞(同上)訖(二合)哩埵(二合)婆(同上)(三十五句) 縊(烏枳反)𤚥(牟含反)㫊唎耶(三十六句) 婆(同上)路枳諦濕(同上)縛囉野(三十七句) 穆枯特(二合)祇(同上)唎諵(三十八句) 㫊暮伽(上)囉惹(三十九句) 弭目訖灑曼拏攞(四十句) 紇(二合)唎娜焰(引)(四十一句) 嚲詑誐跢三(去)穆坎(軀嚴反)(四十二句) 摩訶(去)諾(都落反)鉢利訕末地(二合)曳(四十三句) 㫊㰤弭嚲儞(四十四句) 摩𮧬嚲以使曳(四十五句) 悉佃覩米麼麼(四十六句) 薩縛苾𠆙(亭夜反)曼拏攞(四十七句) 薩縛迦唎耶抳(四十八句) 薩縛皤曳數(疎古反)者米(四十九句) 𡀩乞灑皤縛覩(五十句) 怛𭔞(寧

也反)他(五十一句) 唵(喉中擡聲引呼)柘囉柘囉(五十二句) 旨哩旨哩(五十三句) 主嚕主嚕(五十四句) 摩訶(去)迦嚕抳迦(五十五句) 尾唎尾唎(五十六句) 比唎比唎(五十七句) 旨哩旨哩(五十八句) 摩訶迦嚕抳迦(五十九句) 枲唎枲唎(六十句) 旨哩旨哩(六十一句) 弭哩弭哩(六十二句) 摩訶(去)鉢頭(二合)摩㰤塞嚲(六十三句) 迦攞迦攞(六十四句) 枳哩枳哩(六十五句) 矩嚕矩嚕(六十六句) 摩訶(去)戌(輸律反)馱薩埵(六十七句) 翳呬曳呬(六十八句) 勃𠆙勃𠆙(六十九句) 馱縛馱縛(七十句) 迦拏迦拏(七十一句) 枳抳枳抳(七十二句) 矩努矩努(七十三句) 播囉麼戍(同上)馱薩埵(七十四句) 迦囉迦囉(七十五句) 枳哩枳哩(七十六句) 炬嚕炬嚕(七十七句) 摩訶(去)塞(同上)他(去)麼播囉跛嚲(七十八句) 者攞者攞(七十九句) 散者攞散者攞(八十句) 弭者攞弭者攞(八十一句) 翳䋾(知賈反，下同)䋾翳䋾翳(八十二句) 皤囉皤囉(八十三句) 避唎避唎(八十四句) 步嚕步嚕(八十五句) 翳呬曳呬(八十六句) 摩訶(去)迦嚕抳迦(八十七句) 摩訶(去)鉢輸鉢底廢(同上)灑陀(上)囉(八十八句) 馱囉馱囉(八十九句) 縒囉縒囉(九十句) 柘囉柘囉(九十一句) 㰤囉㰤囉(九十二句) 㰤㰤㰤㰤(九十三句) 呬呬呬呬(九十四句) 虎虎虎虎(九十五句) 唵(同上)迦囉沒囉㰤摩(九十六句) 廢(同上)灑陀(上)囉(九十七句) 馱囉馱囉(九十八句) 地唎地唎(九十九句) 度嚕度嚕(一百句) 嚲囉嚲囉(一句) 縒囉縒囉(二句) 播囉播囉(三句) 柘囉柘囉(四句) 縛囉縛囉(五句) 囉濕弭舍嚲娑(去)㰤塞(同上)囉(六句) 跛(二合)囉底曼抳嚲舍哩囉(七句) 入(攥口舌呼之，下同)縛囉入縛囉(八句) 答播答播(九句) 薄伽(上)畔(引)(十句) 素摩𡫸(寧吉反)𬺼(丁也反)(十一句) 野摩婆(同上)嚕拏矩廢(同上)囉(十二句) 沒(二合)囉㰤米捺(奴乙反二合)囉(十三句) 禰(同上)縛㗚使誐拏(十四句) 𩓝(毘滅反)旨嚲柘囉拏(十五句) 素(同上)嚕素嚕(十六句) 主嚕主嚕(十七句) 補嚕補嚕(十八句) 畝嚕畝嚕(十九句) 散捺矩麼囉(二十句) 𡃝(平聲細至入聲是彈舌呼)捺(二合)囉婆(同上)娑(去)縛(二十一句) 弭瑟努(尼主反)馱曩(輕呼)娜(二十二句) 禰( 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 也反)他(五十一句) 唵(喉中擡聲引呼)柘囉柘囉(五十二句) 旨哩旨哩(五十三句) 主嚕主嚕(五十四句) 摩訶(去)迦嚕抳迦(五十五句) 尾唎尾唎(五十六句) 比唎比唎(五十七句) 旨哩旨哩(五十八句) 摩訶迦嚕抳迦(五十九句) 枲唎枲唎(六十句) 旨哩旨哩(六十一句) 弭哩弭哩(六十二句) 摩訶(去)鉢頭(二合)摩㰤塞嚲(六十三句) 迦攞迦攞(六十四句) 枳哩枳哩(六十五句) 矩嚕矩嚕(六十六句) 摩訶(去)戌(輸律反)馱薩埵(六十七句) 翳呬曳呬(六十八句) 勃𠆙勃𠆙(六十九句) 馱縛馱縛(七十句) 迦拏迦拏(七十一句) 枳抳枳抳(七十二句) 矩努矩努(七十三句) 播囉麼戍(同上)馱薩埵(七十四句) 迦囉迦囉(七十五句) 枳哩枳哩(七十六句) 炬嚕炬嚕(七十七句) 摩訶(去)塞(同上)他(去)麼播囉跛嚲(七十八句) 者攞者攞(七十九句) 散者攞散者攞(八十句) 弭者攞弭者攞(八十一句) 翳䋾(知賈反，下同)䋾翳䋾翳(八十二句) 皤囉皤囉(八十三句) 避唎避唎(八十四句) 步嚕步嚕(八十五句) 翳呬曳呬(八十六句) 摩訶(去)迦嚕抳迦(八十七句) 摩訶(去)鉢輸鉢底廢(同上)灑陀(上)囉(八十八句) 馱囉馱囉(八十九句) 縒囉縒囉(九十句) 柘囉柘囉(九十一句) 㰤囉㰤囉(九十二句) 㰤㰤㰤㰤(九十三句) 呬呬呬呬(九十四句) 虎虎虎虎(九十五句) 唵(同上)迦囉沒囉㰤摩(九十六句) 廢(同上)灑陀(上)囉(九十七句) 馱囉馱囉(九十八句) 地唎地唎(九十九句) 度嚕度嚕(一百句) 嚲囉嚲囉(一句) 縒囉縒囉(二句) 播囉播囉(三句) 柘囉柘囉(四句) 縛囉縛囉(五句) 囉濕弭舍嚲娑(去)㰤塞(同上)囉(六句) 跛(二合)囉底曼抳嚲舍哩囉(七句) 入(攥口舌呼之，下同)縛囉入縛囉(八句) 答播答播(九句) 薄伽(上)畔(引)(十句) 素摩𡫸(寧吉反)𬺼(丁也反)(十一句) 野摩婆(同上)嚕拏矩廢(同上)囉(十二句) 沒(二合)囉㰤米捺(奴乙反二合)囉(十三句) 禰(同上)縛㗚使誐拏(十四句) 𩓝(毘滅反)旨嚲柘囉拏(十五句) 素(同上)嚕素嚕(十六句) 主嚕主嚕(十七句) 補嚕補嚕(十八句) 畝嚕畝嚕(十九句) 散捺矩麼囉(二十句) 𡃝(平聲細至入聲是彈舌呼)捺(二合)囉婆(同上)娑(去)縛(二十一句) 弭瑟努(尼主反)馱曩(輕呼)娜(二十二句) 禰(

同上)縛栗使那(去)野迦(二十三句) 縛虎弭弭馱(二十四句) 廢(同上)灑馱囉(二十五句) 陀(上)囉陀(上)攞(二十六句) 地唎地唎(二十七句) 度嚕度嚕(二十八句) 詑囉詑囉(二十九句) 伽(上)囉伽(上)羅(三十句) 野囉野囉(三十一句) 攞囉攞囉(三十二句) 㰤囉㰤囉(三十三句) 麼囉麼囉(三十四句) 播囉播囉(三十五句) 柘囉柘囉(三十六句) 嚩囉嚩囉(三十七句) 嚩囉那(去)野迦(三十八句) 縒曼嚲婆(同上)路枳嚲(三十九句) 弭路枳嚲(四十句) 路鷄濕(同上呼二合)縛囉(四十一句) 摩醯(去)濕(同上二合)縛囉(四十二句) 畝虎畝虎(四十三句) 畝嚕畝嚕(四十四句) 畝野畝野(四十五句) 悶遮悶遮(四十六句) 薄伽(上)畔(引)(四十七句) 㫊唎耶(四十八句) 婆(同上)路枳諦濕(同上呼二合)縛囉(四十九句) 𡀩訖灑𡀩訖灑麼麼(某甲)(五十句) 薩縛皤曳瓢(五十一句) 薩菩鉢捺(同上呼二合)囉廢(同上)瓢(五十二句) 薩縛麧(二合)囉醯(去)瓢(五十三句) 薩縛𡖺(名也反)地瓢(五十四句) 薩縛縛馱娜滿馱娜(五十五句) 嚲拏娜邏惹注囉(五十六句) 嚲塞(同上)迦囉覲女(去)娜迦(五十七句) 弭灑舍塞(同上)怛(二合)囉(五十八句) 簸哩暮者迦(五十九句) 迦拏迦拏(六十句) 枳抳枳抳(六十一句) 矩努矩努(六十二句) 柘囉柘囉(六十三句) 印𡫸(二合)哩野縛攞暴杖(亭樣反)誐(六十四句) 者覩囉哩野(六十五句) 薩𬺼(丁也反)三(去)跛囉迦捨迦(六十六句) 嚲麼嚲麼(六十七句) 娜麼娜麼(六十八句) 縒麼縒麼(六十九句) 摩訶(去)嚲悶馱迦囉(七十句) 苾馱麼迦(七十一句) 殺播囉弭嚲(七十二句) 播哩布囉迦(七十三句) 弭理弭理(七十四句) 䋾䋾䋾䋾(七十五句) 詑(魑賈反，下同音)詫詫詑(七十六句) 徵(上)徵(上)徵(上)徵(上)(七十七句) 拄(知古反，下同)拄拄拄(七十八句) 翳抳(尼曳反)野折磨(七十九句) 訖(二合)哩嚲播哩迦囉(八十句) 翳呬曳呬(八十一句) 縊(同上)濕(同上二合)縛囉(八十二句) 摩醯(去)濕(同上二合)縛囉(八十三句) 摩訶(去)步跢誐拏畔惹迦(八十四句) 矩嚕矩嚕(八十五句) 播囉播囉(八十六句) 迦䋾迦䋾(八十七句) 麼䋾麼䋾(八十八句) 弭戍(同上)馱弭灑野皤新(八十九句) 摩訶(去)迦嚕抳迦(九十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 同上)縛栗使那(去)野迦(二十三句) 縛虎弭弭馱(二十四句) 廢(同上)灑馱囉(二十五句) 陀(上)囉陀(上)攞(二十六句) 地唎地唎(二十七句) 度嚕度嚕(二十八句) 詑囉詑囉(二十九句) 伽(上)囉伽(上)羅(三十句) 野囉野囉(三十一句) 攞囉攞囉(三十二句) 㰤囉㰤囉(三十三句) 麼囉麼囉(三十四句) 播囉播囉(三十五句) 柘囉柘囉(三十六句) 嚩囉嚩囉(三十七句) 嚩囉那(去)野迦(三十八句) 縒曼嚲婆(同上)路枳嚲(三十九句) 弭路枳嚲(四十句) 路鷄濕(同上呼二合)縛囉(四十一句) 摩醯(去)濕(同上二合)縛囉(四十二句) 畝虎畝虎(四十三句) 畝嚕畝嚕(四十四句) 畝野畝野(四十五句) 悶遮悶遮(四十六句) 薄伽(上)畔(引)(四十七句) 㫊唎耶(四十八句) 婆(同上)路枳諦濕(同上呼二合)縛囉(四十九句) 𡀩訖灑𡀩訖灑麼麼(某甲)(五十句) 薩縛皤曳瓢(五十一句) 薩菩鉢捺(同上呼二合)囉廢(同上)瓢(五十二句) 薩縛麧(二合)囉醯(去)瓢(五十三句) 薩縛𡖺(名也反)地瓢(五十四句) 薩縛縛馱娜滿馱娜(五十五句) 嚲拏娜邏惹注囉(五十六句) 嚲塞(同上)迦囉覲女(去)娜迦(五十七句) 弭灑舍塞(同上)怛(二合)囉(五十八句) 簸哩暮者迦(五十九句) 迦拏迦拏(六十句) 枳抳枳抳(六十一句) 矩努矩努(六十二句) 柘囉柘囉(六十三句) 印𡫸(二合)哩野縛攞暴杖(亭樣反)誐(六十四句) 者覩囉哩野(六十五句) 薩𬺼(丁也反)三(去)跛囉迦捨迦(六十六句) 嚲麼嚲麼(六十七句) 娜麼娜麼(六十八句) 縒麼縒麼(六十九句) 摩訶(去)嚲悶馱迦囉(七十句) 苾馱麼迦(七十一句) 殺播囉弭嚲(七十二句) 播哩布囉迦(七十三句) 弭理弭理(七十四句) 䋾䋾䋾䋾(七十五句) 詑(魑賈反，下同音)詫詫詑(七十六句) 徵(上)徵(上)徵(上)徵(上)(七十七句) 拄(知古反，下同)拄拄拄(七十八句) 翳抳(尼曳反)野折磨(七十九句) 訖(二合)哩嚲播哩迦囉(八十句) 翳呬曳呬(八十一句) 縊(同上)濕(同上二合)縛囉(八十二句) 摩醯(去)濕(同上二合)縛囉(八十三句) 摩訶(去)步跢誐拏畔惹迦(八十四句) 矩嚕矩嚕(八十五句) 播囉播囉(八十六句) 迦䋾迦䋾(八十七句) 麼䋾麼䋾(八十八句) 弭戍(同上)馱弭灑野皤新(八十九句) 摩訶(去)迦嚕抳迦(九十

句) 濕廢跢拽腎饒(去)(九十一句) 播弭嚲(九十二句) 喇怛娜麼矩䋾(九十三句) 麼羅馱囉(九十四句) 薩縛腎惹施囉枲(九十五句) 訖(二合)哩嚲惹䋾摩矩䋾(九十六句) 摩褐特步嚲(九十七句) 迦麼攞訖(二合)哩嚲(九十八句) 迦囉嚲攞(九十九句) 著(亭藥反)㰤那縒麼地(二百句) 弭穆訖灑(一句) 跛(二合)囉劍𬼩(并也反)(二句) 婆(同上)虎薩埵散怛底(三句) 播哩播者迦(四句) 摩訶(去)迦嚕抳迦(五句) 薩縛羯麼婆(同上)囉拏(六句) 弭輸馱迦(七句) 薩縛𡖺地跛(二合)囉暮者迦(八句) 薩縛舍播哩布囉迦(九句) 薩縛薩埵三(去)摩濕(二合)縛縒迦(十句) 娜謨窣覩羝(十一句) 莎縛(二合)訶(二百一十二句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 句) 濕廢跢拽腎饒(去)(九十一句) 播弭嚲(九十二句) 喇怛娜麼矩䋾(九十三句) 麼羅馱囉(九十四句) 薩縛腎惹施囉枲(九十五句) 訖(二合)哩嚲惹䋾摩矩䋾(九十六句) 摩褐特步嚲(九十七句) 迦麼攞訖(二合)哩嚲(九十八句) 迦囉嚲攞(九十九句) 著(亭藥反)㰤那縒麼地(二百句) 弭穆訖灑(一句) 跛(二合)囉劍𬼩(并也反)(二句) 婆(同上)虎薩埵散怛底(三句) 播哩播者迦(四句) 摩訶(去)迦嚕抳迦(五句) 薩縛羯麼婆(同上)囉拏(六句) 弭輸馱迦(七句) 薩縛𡖺地跛(二合)囉暮者迦(八句) 薩縛舍播哩布囉迦(九句) 薩縛薩埵三(去)摩濕(二合)縛縒迦(十句) 娜謨窣覩羝(十一句) 莎縛(二合)訶(二百一十二句)」

「溥遍解脫心真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「溥遍解脫心真言：

「唵(同上)沒(二合)囉㰤麼(一句) 廢灑陀(上)囉(二句) 馱囉馱囉(三句) 地利地利(四句) 度嚕度嚕(五句) 縒曼嚲入縛攞(六句) 畝佉𤙖(七句) 莎(二合)縛訶(八句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(同上)沒(二合)囉㰤麼(一句) 廢灑陀(上)囉(二句) 馱囉馱囉(三句) 地利地利(四句) 度嚕度嚕(五句) 縒曼嚲入縛攞(六句) 畝佉𤙖(七句) 莎(二合)縛訶(八句)」

「溥遍解脫心一字真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「溥遍解脫心一字真言：

「唵(同上呼)惡(輕呼)(一句) 莎(二合)縛訶(去)(二句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(同上呼)惡(輕呼)(一句) 莎(二合)縛訶(去)(二句)」

爾時觀世音菩薩摩訶薩說斯陀羅尼真言之時，三千大千世界六返大動，十方殑伽沙俱胝那庾多百千一切如來應正等覺，於虛空中乘諸妙寶光雲臺殿一時顯現。於虛空中紜雨諸天種種寶花、寶冠衣服、珠瓔環玔、傘蓋幢幡、奇諸寶香，溥獻供養是諸如來、觀世音菩薩摩訶薩并所會眾。時諸如來一時讚言：「善哉善哉！摩訶薩！能善演此一切如來溥遍平等祕密種族神通解脫心陀羅尼真言曼拏羅印三昧耶，攝諸如來溥遍平等祕密種族神通解脫心陀羅尼真言曼拏羅印三昧耶，住斯陀羅尼真言三昧耶中一時顯現。是陀羅尼真言三昧耶，喻於三千大千世界百億日月，作大明炬光照一切溥洽周徹。又如一佛出現於世，即令十方三千大千世界過現未來滿中塵數一切如來而亦出現。此解脫心陀羅尼真言一字真言，能以一壇印三昧耶門，圓入一切如來溥遍平等祕密種族神通解脫心陀羅尼真言壇印三昧耶門，能盡攝持一切陀羅尼真言壇印三昧耶門為一陀羅尼真言三昧耶門。以斯義故說名不空羂索心王陀羅尼真言。是一字真言亦為一切如來心一字真言圍祐加被。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時觀世音菩薩摩訶薩說斯陀羅尼真言之時，三千大千世界六返大動，十方殑伽沙俱胝那庾多百千一切如來應正等覺，於虛空中乘諸妙寶光雲臺殿一時顯現。於虛空中紜雨諸天種種寶花、寶冠衣服、珠瓔環玔、傘蓋幢幡、奇諸寶香，溥獻供養是諸如來、觀世音菩薩摩訶薩并所會眾。時諸如來一時讚言：「善哉善哉！摩訶薩！能善演此一切如來溥遍平等祕密種族神通解脫心陀羅尼真言曼拏羅印三昧耶，攝諸如來溥遍平等祕密種族神通解脫心陀羅尼真言曼拏羅印三昧耶，住斯陀羅尼真言三昧耶中一時顯現。是陀羅尼真言三昧耶，喻於三千大千世界百億日月，作大明炬光照一切溥洽周徹。又如一佛出現於世，即令十方三千大千世界過現未來滿中塵數一切如來而亦出現。此解脫心陀羅尼真言一字真言，能以一壇印三昧耶門，圓入一切如來溥遍平等祕密種族神通解脫心陀羅尼真言壇印三昧耶門，能盡攝持一切陀羅尼真言壇印三昧耶門為一陀羅尼真言三昧耶門。以斯義故說名不空羂索心王陀羅尼真言。是一字真言亦為一切如來心一字真言圍祐加被。」

爾時釋迦牟尼如來謂觀世音菩薩摩訶薩曰：「善哉善哉！大悲者！能善說此不空王神通解脫心陀羅尼真言一字真言。汝復說此解脫心陀羅尼真言一字真言壇印像法，以少功績得成悉地。」爾時觀世音菩薩摩訶薩白佛言：「尊者薄伽梵！若復說此解脫心陀羅尼真言壇印法時，唯願如來神祐加被，令諸有情但當憶念，我即現身與諸願滿得大成就。」爾時釋迦牟尼如來讚觀世音菩薩摩訶薩言：「善哉善哉！汝應如是，當溥度脫一切有情滿諸願故，汝應當與諸真言者最勝之願大悉地門。我已加被此溥遍平等祕密種族神通解脫心陀羅尼真言曼拏羅印三昧耶，汝當說是廣大成就曼拏羅印三昧耶門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋迦牟尼如來謂觀世音菩薩摩訶薩曰：「善哉善哉！大悲者！能善說此不空王神通解脫心陀羅尼真言一字真言。汝復說此解脫心陀羅尼真言一字真言壇印像法，以少功績得成悉地。」爾時觀世音菩薩摩訶薩白佛言：「尊者薄伽梵！若復說此解脫心陀羅尼真言壇印法時，唯願如來神祐加被，令諸有情但當憶念，我即現身與諸願滿得大成就。」爾時釋迦牟尼如來讚觀世音菩薩摩訶薩言：「善哉善哉！汝應如是，當溥度脫一切有情滿諸願故，汝應當與諸真言者最勝之願大悉地門。我已加被此溥遍平等祕密種族神通解脫心陀羅尼真言曼拏羅印三昧耶，汝當說是廣大成就曼拏羅印三昧耶門。」

溥遍解脫心曼拏羅品第四十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 溥遍解脫心曼拏羅品第四十二

爾時觀世音菩薩摩訶薩歡喜觀佛，白言：「世尊！若真言者樂見一切諸佛菩薩摩訶薩者、樂欲供養功德殖福者、樂欲利益一切有情者、樂欲意生曼拏羅悉地成就者、樂欲一切智地三昧耶與諸菩薩摩訶薩同剎會居者，應於此不空王神通解脫心陀羅尼真言曼拏羅印三昧耶精勤修習，觀置㫊字一切智門，隨字身量內外同等，無分別心離諸境界，意生作業攝持有情，安住心王同虛空相，成就廣大現非現果，出生一切聲聞獨覺一切菩薩摩訶薩位，修行一切菩薩摩訶薩一切上願令悉滿足，具種種業利益安樂一切有情。以一切如來溥遍平等祕密種族不空王觀世音菩薩摩訶薩加持自身，或以是印或以縛(無可反)字置入內心為曼拏羅，加持自身為淨法界，除諸有情，自體不空王觀世音菩薩離諸垢過。觀囉(彈舌呼)字門，自體清淨周輪白光，明照清淨最上無壞。觀迦(斤邏反)字門，因業性離為是法教，身日初色光遍一切，害治諸垢超度生死。觀麼字門，無住寂靜為菩提座，身月光色除諸怖畏。觀訶(上)字門，最勝暴怒，周輪光焰如壞劫火，怖治眾惡降伏諸魔。觀唵字門，大空無生，加持自體安住法界，無有戲論無二行相。於閑淨處縱廣五肘或復四肘，淨治其地，如法塗摩，標式四門。中圖三十二葉七寶蓮花，臺上起畫不空王觀世音菩薩。於四面圖開敷蓮花。臺上起畫此族菩薩，或畫此族菩薩種種印相，或書此族菩薩名字。四面如法列寶金剛界道，一切莊嚴。中置一十八臂不空王觀世音菩薩像，隨時香花閼伽、白栴檀香水、塗香末香、三白飲食、酥燈油燈敷獻供養，燒焯香王召獻結界。當於白月八日潔滌塗香、著淨衣服、食三白食，治建是壇。晝夜六時西門作法趺坐而坐，觀蓮花處鬚蘂眾葉光焰香馥。於臺面上觀縒字門，為圓明月光照有情，知千日會，自性加持。縒字門現不空王觀世音菩薩，身真金色居圓月中，應諸方所如淨水月現有情前。心性如是行斯三昧。首上頂會觀唵字門，大空無垢如頗胝月，寂靜法身一切所依。於眼界中觀囉字門，如日光明而觀心處，心現等引清淨無垢，相應善住神通解脫心陀羅尼真言、一字真言。一一字句緣起甚深，無量三昧智類通達。初十旬日如是觀置，恭敬承事精進受持為前方便。次十旬日如法恭敬承事供養，為成正覺廻向菩提。次十旬日無畏無間承事供養，入持誦輪作成就法。每白月八日斷食斷語，如法誦念觀置聲韻，隨法光遍調諜無間，數發誓願勤加護持。是真實心名一切如來溥遍平等祕密種族神通解脫心陀羅尼真言三昧耶心。如來所說了心明道，一切色法發光明淨。以大悲心三種加持一切三昧滿一落叉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時觀世音菩薩摩訶薩歡喜觀佛，白言：「世尊！若真言者樂見一切諸佛菩薩摩訶薩者、樂欲供養功德殖福者、樂欲利益一切有情者、樂欲意生曼拏羅悉地成就者、樂欲一切智地三昧耶與諸菩薩摩訶薩同剎會居者，應於此不空王神通解脫心陀羅尼真言曼拏羅印三昧耶精勤修習，觀置㫊字一切智門，隨字身量內外同等，無分別心離諸境界，意生作業攝持有情，安住心王同虛空相，成就廣大現非現果，出生一切聲聞獨覺一切菩薩摩訶薩位，修行一切菩薩摩訶薩一切上願令悉滿足，具種種業利益安樂一切有情。以一切如來溥遍平等祕密種族不空王觀世音菩薩摩訶薩加持自身，或以是印或以縛(無可反)字置入內心為曼拏羅，加持自身為淨法界，除諸有情，自體不空王觀世音菩薩離諸垢過。觀囉(彈舌呼)字門，自體清淨周輪白光，明照清淨最上無壞。觀迦(斤邏反)字門，因業性離為是法教，身日初色光遍一切，害治諸垢超度生死。觀麼字門，無住寂靜為菩提座，身月光色除諸怖畏。觀訶(上)字門，最勝暴怒，周輪光焰如壞劫火，怖治眾惡降伏諸魔。觀唵字門，大空無生，加持自體安住法界，無有戲論無二行相。於閑淨處縱廣五肘或復四肘，淨治其地，如法塗摩，標式四門。中圖三十二葉七寶蓮花，臺上起畫不空王觀世音菩薩。於四面圖開敷蓮花。臺上起畫此族菩薩，或畫此族菩薩種種印相，或書此族菩薩名字。四面如法列寶金剛界道，一切莊嚴。中置一十八臂不空王觀世音菩薩像，隨時香花閼伽、白栴檀香水、塗香末香、三白飲食、酥燈油燈敷獻供養，燒焯香王召獻結界。當於白月八日潔滌塗香、著淨衣服、食三白食，治建是壇。晝夜六時西門作法趺坐而坐，觀蓮花處鬚蘂眾葉光焰香馥。於臺面上觀縒字門，為圓明月光照有情，知千日會，自性加持。縒字門現不空王觀世音菩薩，身真金色居圓月中，應諸方所如淨水月現有情前。心性如是行斯三昧。首上頂會觀唵字門，大空無垢如頗胝月，寂靜法身一切所依。於眼界中觀囉字門，如日光明而觀心處，心現等引清淨無垢，相應善住神通解脫心陀羅尼真言、一字真言。一一字句緣起甚深，無量三昧智類通達。初十旬日如是觀置，恭敬承事精進受持為前方便。次十旬日如法恭敬承事供養，為成正覺廻向菩提。次十旬日無畏無間承事供養，入持誦輪作成就法。每白月八日斷食斷語，如法誦念觀置聲韻，隨法光遍調諜無間，數發誓願勤加護持。是真實心名一切如來溥遍平等祕密種族神通解脫心陀羅尼真言三昧耶心。如來所說了心明道，一切色法發光明淨。以大悲心三種加持一切三昧滿一落叉，

是業成熟，於初夜時或後夜時或欲曉時，持真言者當聞𤙖聲鼓聲雷聲悅意讚聲，或見㫊暮伽王神境智通悉地成就，身膚肢分皆悉出現，作諸佛事溥現其身。或見不空王觀世音像忽自動搖，放大光明遍照三千大千世界，上至有頂下徹地獄皆六震動，地獄劇苦一切有情皆得度脫上生天界，水陸一切六趣有情遇斯光者捨此身後盡得除脫種種苦身，或得證見觀世音菩薩真金色身，摩頂授與不空清淨海智莊嚴三摩地，所有無始重罪業障則燼消滅，獲得離障清淨心王莊嚴蘊身。覩見九十九殑伽沙俱胝那庾多百千一切如來，一時現身伸手摩頂。閼伽供養，當隨尋念一切諸佛菩薩摩訶薩、觀世音菩薩，本初無生，復無作者知者見者，加持自身。了知三昧悉地果成所有分別皆從意生，分辯眾色悉從心起。定心歡喜住內心觀，遍體肢分觀㫊字門，加以等持品類相入，自然獲得清淨菩提心三昧耶廣大功德善根相應。謂為世間一切人庶愛敬供養，大梵天、帝釋天、那羅延天、大自在天、摩醯首羅天、淨居天、焰摩王、水天、俱廢羅天、日天月天皆自現身，周匝祐護為滿諸願。若不證見觀世音菩薩金色身者，當知無始根本罪障皆不除滅。又應六時倍復精進，如法嚴治身器衣服、塗飾供養，依法持誦滿一落叉，是業成就，觀世音菩薩現金色身，當知除滅無始一切根本重罪業障苦海。若不現者，復倍精進，依法持誦滿二落叉或三落叉，是業成熟，當定觀世音菩薩現大真身，執手指示西方淨土，阿彌陀佛坐寶蓮華師子之坐，復得阿彌陀佛手摩其頭，謂同彼土一切菩薩福命功德。捨此身後，往於西方安樂國土，上品蓮生，具諸相好識宿住智，得不退轉。若有苾芻、苾芻尼、族姓男、族姓女有災厄者，淨浴身衣，食三白食，如法教語入壇散花，澄心觀佛觀世音菩薩，如住頂上正念不動。持真言者應令一日不食，誦持神通解脫心陀羅尼真言，加持孔雀尾拂彼身上，則滅一切恐怖災厄，當為如來、觀世音菩薩、諸天天眾之所祐護。若命終後，便得往生安樂國土，蓮華化生。世尊！是不空王神通解脫心陀羅尼真言隨心承事供養曼拏羅三昧耶，以甘松香泥、白栴檀香泥摩塗壇地。四面當心純白栴檀香泥畫開蓮花，當心蓮花葉上以欝金香泥、白栴檀香泥相和畫金剛杵印。臺上摩尼珠印，遶摩尼珠畫羂索印，四面蓮花臺上畫金剛杵印，四面界畔畫蓮花鬘。中置一十八臂不空王觀世音像，隨時所得花香香水飲食日日供養。持真言者應長淨浴著淨衣服，每從後夜時至明晨時，日沒時至三更時，觀像輪印而趺坐之，誦神通解脫心陀羅尼真言一字真言一百八遍。午時子時消息諸事。若常如 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是業成熟，於初夜時或後夜時或欲曉時，持真言者當聞𤙖聲鼓聲雷聲悅意讚聲，或見㫊暮伽王神境智通悉地成就，身膚肢分皆悉出現，作諸佛事溥現其身。或見不空王觀世音像忽自動搖，放大光明遍照三千大千世界，上至有頂下徹地獄皆六震動，地獄劇苦一切有情皆得度脫上生天界，水陸一切六趣有情遇斯光者捨此身後盡得除脫種種苦身，或得證見觀世音菩薩真金色身，摩頂授與不空清淨海智莊嚴三摩地，所有無始重罪業障則燼消滅，獲得離障清淨心王莊嚴蘊身。覩見九十九殑伽沙俱胝那庾多百千一切如來，一時現身伸手摩頂。閼伽供養，當隨尋念一切諸佛菩薩摩訶薩、觀世音菩薩，本初無生，復無作者知者見者，加持自身。了知三昧悉地果成所有分別皆從意生，分辯眾色悉從心起。定心歡喜住內心觀，遍體肢分觀㫊字門，加以等持品類相入，自然獲得清淨菩提心三昧耶廣大功德善根相應。謂為世間一切人庶愛敬供養，大梵天、帝釋天、那羅延天、大自在天、摩醯首羅天、淨居天、焰摩王、水天、俱廢羅天、日天月天皆自現身，周匝祐護為滿諸願。若不證見觀世音菩薩金色身者，當知無始根本罪障皆不除滅。又應六時倍復精進，如法嚴治身器衣服、塗飾供養，依法持誦滿一落叉，是業成就，觀世音菩薩現金色身，當知除滅無始一切根本重罪業障苦海。若不現者，復倍精進，依法持誦滿二落叉或三落叉，是業成熟，當定觀世音菩薩現大真身，執手指示西方淨土，阿彌陀佛坐寶蓮華師子之坐，復得阿彌陀佛手摩其頭，謂同彼土一切菩薩福命功德。捨此身後，往於西方安樂國土，上品蓮生，具諸相好識宿住智，得不退轉。若有苾芻、苾芻尼、族姓男、族姓女有災厄者，淨浴身衣，食三白食，如法教語入壇散花，澄心觀佛觀世音菩薩，如住頂上正念不動。持真言者應令一日不食，誦持神通解脫心陀羅尼真言，加持孔雀尾拂彼身上，則滅一切恐怖災厄，當為如來、觀世音菩薩、諸天天眾之所祐護。若命終後，便得往生安樂國土，蓮華化生。世尊！是不空王神通解脫心陀羅尼真言隨心承事供養曼拏羅三昧耶，以甘松香泥、白栴檀香泥摩塗壇地。四面當心純白栴檀香泥畫開蓮花，當心蓮花葉上以欝金香泥、白栴檀香泥相和畫金剛杵印。臺上摩尼珠印，遶摩尼珠畫羂索印，四面蓮花臺上畫金剛杵印，四面界畔畫蓮花鬘。中置一十八臂不空王觀世音像，隨時所得花香香水飲食日日供養。持真言者應長淨浴著淨衣服，每從後夜時至明晨時，日沒時至三更時，觀像輪印而趺坐之，誦神通解脫心陀羅尼真言一字真言一百八遍。午時子時消息諸事。若常如

是承事供養，相續無間滿一千日，世間所作一切自在無礙成辦，蠲除八難無量大怖種種業障地獄傍生，得大財寶為人愛敬，常夢覩見十方剎土一切諸佛，或見觀世音菩薩補陀洛山。日日譡諸給事供養九十二殑伽沙俱胝那庾多百千一切如來善根福德修集相應。捨此身後，往安樂國上品蓮生，得住一切如來具見地靜觀地，具諸勝相以自莊嚴，證不空神變光明三摩地。以是三摩地力，證餘無量百千三摩地，常當游往十方剎土供養諸佛，於其食時還至本國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是承事供養，相續無間滿一千日，世間所作一切自在無礙成辦，蠲除八難無量大怖種種業障地獄傍生，得大財寶為人愛敬，常夢覩見十方剎土一切諸佛，或見觀世音菩薩補陀洛山。日日譡諸給事供養九十二殑伽沙俱胝那庾多百千一切如來善根福德修集相應。捨此身後，往安樂國上品蓮生，得住一切如來具見地靜觀地，具諸勝相以自莊嚴，證不空神變光明三摩地。以是三摩地力，證餘無量百千三摩地，常當游往十方剎土供養諸佛，於其食時還至本國。

「世尊！是不空王神通解脫心陀羅尼真言灌頂滌垢曼拏羅三昧耶，能滅一切罪障災厄，得不空王廣大威德，不為一切鬼神怨難邪忤嬈惱，身不夭壞，為人愛敬。觀世音菩薩觀視加護，一切天神而皆戴仰樂所擁護。於閑淨處縱廣四肘，淨塗壇地標郭四門。內院畫大海水，中畫三十二葉開敷蓮花，花幹露現。臺上畫輪，遶輪網刃畫火光焰。四面四角畫開蓮花。臺上畫寶羂索印、如意珠印，遶畫火焰。外院四面畫青寶地，上畫百八眾寶花樹果樹。標列界道，四面懸布雜綵幡華。可當壇上安白傘蓋，以白栴檀香、欝金香、夜合花、白芥子、蓮花鬚和為香水，滿盛瓮中，內置七寶上汎諸花，淨帛蓋口置四門角。依法獻置百種花果三百飲食，燒焯香王請召結界而供養之。誦神通解脫心陀羅尼真言一字真言加持水瓮，以奮怒王心真言於浴室裏標淨結界。其浴床上敷白茅草，結印護身於上趺坐。以天門冬、茴香花子、甘松香、芩陵香等數味治，加持淨水和若稠酪，遍塗身分却復揩去。加持香水灌頂浴身，結蓮華印加持護身。著新淨服加持髮髻，出入合掌遶壇行道，門別禮拜燒香供養。東門入壇，大蓮臺面端身面西結加趺坐。時阿闍梨一手掐珠一手把杵，誦奮怒王心真言三遍加持頂上，又誦奮怒王心真言三遍加持白芥子水注灌頂上，又結大灌頂印三遍加持頂上，廣教懺悔發菩提心。出壇四門復致禮拜，當廣供養三寶飲食衣服珍財。能常如是依不空王神通解脫心灌滌法者，得大福聚，為諸如來之所加被，一切諸天恒常愛敬，速得一切不空羂索陀羅尼真言最勝成就，三業一切罪障災疾燃燼消摩，得身清淨，心所求法皆得成辦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是不空王神通解脫心陀羅尼真言灌頂滌垢曼拏羅三昧耶，能滅一切罪障災厄，得不空王廣大威德，不為一切鬼神怨難邪忤嬈惱，身不夭壞，為人愛敬。觀世音菩薩觀視加護，一切天神而皆戴仰樂所擁護。於閑淨處縱廣四肘，淨塗壇地標郭四門。內院畫大海水，中畫三十二葉開敷蓮花，花幹露現。臺上畫輪，遶輪網刃畫火光焰。四面四角畫開蓮花。臺上畫寶羂索印、如意珠印，遶畫火焰。外院四面畫青寶地，上畫百八眾寶花樹果樹。標列界道，四面懸布雜綵幡華。可當壇上安白傘蓋，以白栴檀香、欝金香、夜合花、白芥子、蓮花鬚和為香水，滿盛瓮中，內置七寶上汎諸花，淨帛蓋口置四門角。依法獻置百種花果三百飲食，燒焯香王請召結界而供養之。誦神通解脫心陀羅尼真言一字真言加持水瓮，以奮怒王心真言於浴室裏標淨結界。其浴床上敷白茅草，結印護身於上趺坐。以天門冬、茴香花子、甘松香、芩陵香等數味治，加持淨水和若稠酪，遍塗身分却復揩去。加持香水灌頂浴身，結蓮華印加持護身。著新淨服加持髮髻，出入合掌遶壇行道，門別禮拜燒香供養。東門入壇，大蓮臺面端身面西結加趺坐。時阿闍梨一手掐珠一手把杵，誦奮怒王心真言三遍加持頂上，又誦奮怒王心真言三遍加持白芥子水注灌頂上，又結大灌頂印三遍加持頂上，廣教懺悔發菩提心。出壇四門復致禮拜，當廣供養三寶飲食衣服珍財。能常如是依不空王神通解脫心灌滌法者，得大福聚，為諸如來之所加被，一切諸天恒常愛敬，速得一切不空羂索陀羅尼真言最勝成就，三業一切罪障災疾燃燼消摩，得身清淨，心所求法皆得成辦。」

溥遍輪轉輪王阿伽陀藥品第四十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 溥遍輪轉輪王阿伽陀藥品第四十三

「世尊！復有不空王神通解脫心陀羅尼真言曼拏羅三昧耶阿伽陀藥成就三昧耶，護持國邑無諸災難。」而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！復有不空王神通解脫心陀羅尼真言曼拏羅三昧耶阿伽陀藥成就三昧耶，護持國邑無諸災難。」而說頌言：

「以弭惹耶惹耶藥， 次以訖馱那俱利， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以弭惹耶惹耶藥， 次以訖馱那俱利，

㫊皤野播抳那俱， 印捺羅播抳多誐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 㫊皤野播抳那俱， 印捺羅播抳多誐。

乾馱畢唎陽愚藥， 摩訶斫羯囉雌黃、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乾馱畢唎陽愚藥， 摩訶斫羯囉雌黃、

斫羯囉藥蓮華鬚。 弭瑟怒訖囒嚲藥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斫羯囉藥蓮華鬚。 弭瑟怒訖囒嚲藥，

素麼囉爾素難那、 白栴檀香那攞那、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 素麼囉爾素難那、 白栴檀香那攞那、

優鉢羅華欝金香、 瞻蔔迦華龍華等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 優鉢羅華欝金香、 瞻蔔迦華龍華等，

世黎野迦甘松香、 舍麼迦香杜麼迦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世黎野迦甘松香、 舍麼迦香杜麼迦，

量等精治和合治。 烏施囉香白檀香， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 量等精治和合治。 烏施囉香白檀香，

合為香水和為丸， 赤銅合盛密固治。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 合為香水和為丸， 赤銅合盛密固治。

清閑淨處淨治地， 作四肘壇開東門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清閑淨處淨治地， 作四肘壇開東門，

中畫一百八葉蓮， 臺畫二手腕相著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中畫一百八葉蓮， 臺畫二手腕相著，

磔開十指如開蓮， 四面當畫開蓮華， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 磔開十指如開蓮， 四面當畫開蓮華，

臺上當畫金剛杵， 并羂索印遶火焰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 臺上當畫金剛杵， 并羂索印遶火焰。

諸蓮華間眾寶樹， 其樹華果皆寶成， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸蓮華間眾寶樹， 其樹華果皆寶成，

藤枝葉華繳樹上， 標寶界道淨嚴飾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 藤枝葉華繳樹上， 標寶界道淨嚴飾。

置不空王觀世音， 以諸幡華香水食， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 置不空王觀世音， 以諸幡華香水食，

燈明敷飾獻供養。 藥合置大蓮華臺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 燈明敷飾獻供養。 藥合置大蓮華臺，

帛覆其上當加持。 真言者浴香塗身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帛覆其上當加持。 真言者浴香塗身，

著淨衣服西門坐， 於諸有情發悲心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 著淨衣服西門坐， 於諸有情發悲心，

誦持神通解脫心， 陀羅真言心真言， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦持神通解脫心， 陀羅真言心真言，

加持其藥現三相， 是名成就伽陀藥。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 加持其藥現三相， 是名成就伽陀藥。」

「世尊！是藥若得光相，國王佩者，除諸怨敵種種災疫。若諸人佩，得滅四重五逆十惡等罪，增諸善夢，所至無閡，言論得勝，王難賊難、虎狼水火、雷電霹靂一切災難皆得解脫，不為一切龍蛇蟲毒藥毒夭害，一切神鬼怖散馳走，諸天善神愛敬擁護，人相都者悉當歡喜。掃人佩者，男女吉祥。若置幢頭，方圓百里無諸惡風雷雹蝗蟲一切等難，常為一切天龍八部而皆擁護。其藥便於壇內蔭乾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是藥若得光相，國王佩者，除諸怨敵種種災疫。若諸人佩，得滅四重五逆十惡等罪，增諸善夢，所至無閡，言論得勝，王難賊難、虎狼水火、雷電霹靂一切災難皆得解脫，不為一切龍蛇蟲毒藥毒夭害，一切神鬼怖散馳走，諸天善神愛敬擁護，人相都者悉當歡喜。掃人佩者，男女吉祥。若置幢頭，方圓百里無諸惡風雷雹蝗蟲一切等難，常為一切天龍八部而皆擁護。其藥便於壇內蔭乾。

「世尊！復有不空王神通解脫心陀羅尼真言曼拏羅三昧耶雄黃成就三昧耶。」而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！復有不空王神通解脫心陀羅尼真言曼拏羅三昧耶雄黃成就三昧耶。」而說頌言：

「縱廣四肘淨治地， 白栴檀香泥塗飾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「縱廣四肘淨治地， 白栴檀香泥塗飾，

唯開東門當心畫， 一百八葉開蓮華， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯開東門當心畫， 一百八葉開蓮華，

白栴檀香泥為葉， 欝金香泥為臺蘂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白栴檀香泥為葉， 欝金香泥為臺蘂，

沈水香泥為子實， 白栴檀香紫檀香， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沈水香泥為子實， 白栴檀香紫檀香，

欝金香等而為泥。 臺畫二手腕相著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欝金香等而為泥。 臺畫二手腕相著，

十指磔開頭相離。 四面圖畫開蓮華， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十指磔開頭相離。 四面圖畫開蓮華，

白栴檀香泥為葉， 欝金香泥為臺蘂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白栴檀香泥為葉， 欝金香泥為臺蘂，

沈水香泥為蓮子， 廓列金剛界道相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沈水香泥為蓮子， 廓列金剛界道相。

置不空王觀音像， 雜綵幡華諸香華， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 置不空王觀音像， 雜綵幡華諸香華，

香水飲食果燈明， 嚴飾加持獻供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 香水飲食果燈明， 嚴飾加持獻供養。

以好光明上雄黃， 三兩精治銀合盛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以好光明上雄黃， 三兩精治銀合盛，

置蓮華臺手印上， 緋帛覆上法加持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 置蓮華臺手印上， 緋帛覆上法加持。

時真言者潔身服， 晝夜六時燒香獻， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時真言者潔身服， 晝夜六時燒香獻，

西門趺坐輪手印， 誦持神通解脫心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西門趺坐輪手印， 誦持神通解脫心，

陀羅真言心真言， 聯綿加持白芥子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陀羅真言心真言， 聯綿加持白芥子，

打雄黃上恒不絕， 上現熱煙增光相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 打雄黃上恒不絕， 上現熱煙增光相，

於時像上放大光， 是名成就雄黃法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時像上放大光， 是名成就雄黃法。」

「世尊！若得光相，點眼之者，則得神通，證不空如意寶光明廣大智莊嚴三摩地、不空羂索溥遍輪大真言仙三摩地，常為九十九殑伽沙俱胝那庾多百千大仙圍繞為伴，遊於一切真言明仙宮殿室宅。為大明仙，常歷十方一切佛剎，阿彌陀佛恒住頂上而不放捨，壽增億劫。復得不空清淨毘盧遮那神通三昧耶，於剎那頃周歷十方九十九殑伽沙俱胝那庾多百千佛土，隨其佛土現作廣大不空供養一切如來，身上常得放大光焰，念願諸事皆得成就。若得煙相，點眼中者，則證一切密行明仙大仙中仙三昧耶，意欲游幸一切天龍八部山窟湫潭宮殿中者，任入無礙。一切神鬼見自臣伏，任為策役而擁護之。復見一切諸佛菩薩摩訶薩，授與不空王光明具足三摩地，足恒去地四寸而行。若得熱相，點眼中者，覩諸人眾皆得除滅一切災疾，兩相致敬。是點藥者，當所生處具宿住智，獲得不空觀安住淨身，得證一切不空如來溥遍平等三昧耶門，得一切如來為授灌頂菩薩地記，與諸菩薩摩訶薩同一住地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若得光相，點眼之者，則得神通，證不空如意寶光明廣大智莊嚴三摩地、不空羂索溥遍輪大真言仙三摩地，常為九十九殑伽沙俱胝那庾多百千大仙圍繞為伴，遊於一切真言明仙宮殿室宅。為大明仙，常歷十方一切佛剎，阿彌陀佛恒住頂上而不放捨，壽增億劫。復得不空清淨毘盧遮那神通三昧耶，於剎那頃周歷十方九十九殑伽沙俱胝那庾多百千佛土，隨其佛土現作廣大不空供養一切如來，身上常得放大光焰，念願諸事皆得成就。若得煙相，點眼中者，則證一切密行明仙大仙中仙三昧耶，意欲游幸一切天龍八部山窟湫潭宮殿中者，任入無礙。一切神鬼見自臣伏，任為策役而擁護之。復見一切諸佛菩薩摩訶薩，授與不空王光明具足三摩地，足恒去地四寸而行。若得熱相，點眼中者，覩諸人眾皆得除滅一切災疾，兩相致敬。是點藥者，當所生處具宿住智，獲得不空觀安住淨身，得證一切不空如來溥遍平等三昧耶門，得一切如來為授灌頂菩薩地記，與諸菩薩摩訶薩同一住地。」

溥遍輪轉輪王神通香品第四十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 溥遍輪轉輪王神通香品第四十四

「世尊！復有不空王神通解脫心陀羅尼真言曼拏羅三昧耶中溥遍輪轉輪王神通香成就三昧耶，當與真言者最上供養一切諸佛菩薩摩訶薩，召攝三千大千世界一切大梵天、帝釋天、那羅延天、摩醯首羅天、一切諸天，摧伏一切藥叉、羅剎、毘那夜迦，諸魔鬼神身皆痛裂怖走十方，摧諸怨敵除諸災難。若有苾芻、苾芻尼、信男信女，澡浴清淨、著淨衣服、燒焯此香熏馥身者，得滅一切重障災厄。若常燒焯此香供養，誦神通解脫心陀羅尼真言，以斯陀羅尼真言神通香力，三千大千世界蘇彌盧山，一切天宮、龍神八部鬼神宮殿，大海江河、十六地獄香氣悉至，變作種種香光明雲，一時照明皆復震動。其諸地獄遇光照者，一時變作蓮華之池，其中眾生皆脫苦受，上生天上或生人中。傍生有情遇光照者，捨此身後皆得脫離生天人中。若患一切鬼病神病瘧病惡瘡疥癬諸病惱者，皆淨澡浴燒香熏馥，以斯神通解脫心陀羅尼真言神通威力即得除差。當壽終已，往生淨土蓮華化生，脫眾苦故。」而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！復有不空王神通解脫心陀羅尼真言曼拏羅三昧耶中溥遍輪轉輪王神通香成就三昧耶，當與真言者最上供養一切諸佛菩薩摩訶薩，召攝三千大千世界一切大梵天、帝釋天、那羅延天、摩醯首羅天、一切諸天，摧伏一切藥叉、羅剎、毘那夜迦，諸魔鬼神身皆痛裂怖走十方，摧諸怨敵除諸災難。若有苾芻、苾芻尼、信男信女，澡浴清淨、著淨衣服、燒焯此香熏馥身者，得滅一切重障災厄。若常燒焯此香供養，誦神通解脫心陀羅尼真言，以斯陀羅尼真言神通香力，三千大千世界蘇彌盧山，一切天宮、龍神八部鬼神宮殿，大海江河、十六地獄香氣悉至，變作種種香光明雲，一時照明皆復震動。其諸地獄遇光照者，一時變作蓮華之池，其中眾生皆脫苦受，上生天上或生人中。傍生有情遇光照者，捨此身後皆得脫離生天人中。若患一切鬼病神病瘧病惡瘡疥癬諸病惱者，皆淨澡浴燒香熏馥，以斯神通解脫心陀羅尼真言神通威力即得除差。當壽終已，往生淨土蓮華化生，脫眾苦故。」而說頌言：

「一百八分沈水香、 乾陀囉娑安悉香， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一百八分沈水香、 乾陀囉娑安悉香，

二香分各三十二， 新欝金香小甲香， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二香分各三十二， 新欝金香小甲香，

此二種香各八分， 苜蓿白膠蘇合香、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此二種香各八分， 苜蓿白膠蘇合香、

娑攞枳香多誐羅、 娜攞那香白檀香、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 娑攞枳香多誐羅、 娜攞那香白檀香、

惹莫迦(斤邏反)香甘松香， 如斯九香各三分， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惹莫迦(斤邏反)香甘松香， 如斯九香各三分，

新乾陀鉢怛囉香、 烏施羅香蓮華鬚、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 新乾陀鉢怛囉香、 烏施羅香蓮華鬚、

婆攞迦(同上)香夜合華、 新好畢哩陽愚香、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婆攞迦(同上)香夜合華、 新好畢哩陽愚香、

新𡖺(名夜反)麧(其乙反)囉娜佉香、 翳羅香八各二分， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 新𡖺(名夜反)麧(其乙反)囉娜佉香、 翳羅香八各二分，

龍腦麝香各二分， 石蜜量香五分二， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍腦麝香各二分， 石蜜量香五分二，

和白膠香銷和合， 總先一一淨加持， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 和白膠香銷和合， 總先一一淨加持，

精潔擇持而合治， 首末真言常加持， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精潔擇持而合治， 首末真言常加持，

瓷器銀器任盛置， 合斯香者閑淨處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瓷器銀器任盛置， 合斯香者閑淨處。

白月八日澡潔身， 著淨衣服淨治地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白月八日澡潔身， 著淨衣服淨治地，

作四肘壇如法塗。 當開東門當心畫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作四肘壇如法塗。 當開東門當心畫，

三十二葉七寶蓮， 臺畫二手腕相著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十二葉七寶蓮， 臺畫二手腕相著，

磔開十指如開連， 遶二手上五色雲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 磔開十指如開連， 遶二手上五色雲。

四面當畫開蓮華， 臺上畫諸手印相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四面當畫開蓮華， 臺上畫諸手印相，

於諸華間畫蓮鬘， 四門蓮臺羂索印， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸華間畫蓮鬘， 四門蓮臺羂索印，

四角空色畫風天， 半身出現被天衣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四角空色畫風天， 半身出現被天衣。

四面種種色華鬘， 幖幟金剛界嚴潔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四面種種色華鬘， 幖幟金剛界嚴潔。

香合置於大蓮臺， 手印心上緋帛蓋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 香合置於大蓮臺， 手印心上緋帛蓋。

置不空王觀世音， 持緋線索圍壇界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 置不空王觀世音， 持緋線索圍壇界，

以諸幡華具莊嚴， 香華香水三白食， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以諸幡華具莊嚴， 香華香水三白食，

酥燈油燈敷供養。 晝夜六時東門坐， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 酥燈油燈敷供養。 晝夜六時東門坐，

燒香供養勤護持， 時別輪印當誦念， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 燒香供養勤護持， 時別輪印當誦念，

不空神通解脫心， 陀羅真言心真言， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不空神通解脫心， 陀羅真言心真言，

加持於香三七遍， 奮怒王心真密言， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 加持於香三七遍， 奮怒王心真密言，

加持香上一七遍。 日日隨心獻供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 加持香上一七遍。 日日隨心獻供養，

㫊暮伽王觀世音， 一切諸佛菩薩眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 㫊暮伽王觀世音， 一切諸佛菩薩眾。

四十九日作是法， 或復一二三百日， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四十九日作是法， 或復一二三百日，

要得香上現三相， 乃得稱名神通香。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 要得香上現三相， 乃得稱名神通香。」

「世尊！如是常恒六時於道場內，於諸有情發大悲心，自心觀心圓成縒字，觀視縒字全變出現不空王觀世音菩薩，相好光明如日初出，結加趺坐金剛臺座。手執香鑪燒焯此香，誦神通解脫心陀羅尼真言一字真言加持自身，供養十方一切諸佛菩薩摩訶薩眾。從此身中觀置出現無量無邊不可說不可說不空王觀世音菩薩身，滿量十方一切佛剎。一一佛菩薩摩訶薩前，誦神通解脫心陀羅尼真言。手持香鑪，觀置出現無量無邊種種雜色香光明雲，幢幡寶蓋、華冠瓔珞、珠璫鐶釧、天妙衣服、妙華雜拂、宮殿樓閣、寶座臺榭，供養一切諸佛菩薩摩訶薩。結供養印，誦持真言，讚禮諸佛菩薩摩訶薩。假是不空王神通解脫心陀羅尼真言廣大神通供養威力，溥於十方九十九殑伽沙俱胝那庾多百千如來佛會，等作無量無邊種種供養一切諸佛菩薩摩訶薩眾。彼等諸佛一時讚歎，皆結不空供養印，誦不空王神通解脫心陀羅尼真言，俱以神通安慰加被，與大福聚善根相應。隨一一佛，得俱胝那庾多百千積集善根相應。復觀縒字法性無生，復觀無量身復為一身，合此一身而為縒字，字性無生。復觀自身身性自空。若有苾芻、苾芻尼、族姓男、族姓女，於一千日清淨如法，隨心嚴潔曼拏羅，隨時以諸草華香水供養觀世音菩薩，晝夜六時燒焯此香，懺悔發願如法修觀，誦神通解脫心陀羅尼真言一字真言，自誓要祈受菩薩戒，求於阿耨多羅三藐三菩提。滿一千日或二千日或三千日或四千日，必定當得十方九十九殑伽沙俱胝那庾多百千如來一時現身為授記莂，證不空如意摩尼光廣大智三摩地、不空羂索溥遍輪大真言仙三摩地、不空清淨毘盧遮那神通三摩地、不空十地神通三摩地。當於淨土蓮華化生，憶知俱胝所生宿命，乃至無上正等菩提更不退轉。若龍湫邊七日七夜加持此香燒獻作法，誦神通解脫心陀羅尼真言一字真言滿一千遍，則得龍王歡喜致敬降注大雨。若城門首作法加持此香燒獻，誦斯真言一百八遍，則令城邑除諸災疾，令諸人眾快樂安住。若大眾中作法加持此香燒獻，誦斯真言二十一遍，令諸人眾歡喜致敬，滅眾災障。若真言者加持此香燒熏自身，常為他人恭敬愛念。若加持香燒熏一切病人七遍，則得除差。若加持香燒熏被毒之人七遍，則得除差。若遶一切果木田苗處，誦念作法加持香燒一百八遍，則當不為一切惡風雹雨之所損壞，果實繁多滋味具足。若於一切城邑聚落、伽藍宅內誦念作法，加持香燒一百八遍，令諸災怪一時得除。若燒此香熏身衣服，所往處者無諸障難。若高樓上燒此香熏螺裏真言七遍，大吹七聲，四生有情聞螺聲者，皆得滅諸罪障災怪。若 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是常恒六時於道場內，於諸有情發大悲心，自心觀心圓成縒字，觀視縒字全變出現不空王觀世音菩薩，相好光明如日初出，結加趺坐金剛臺座。手執香鑪燒焯此香，誦神通解脫心陀羅尼真言一字真言加持自身，供養十方一切諸佛菩薩摩訶薩眾。從此身中觀置出現無量無邊不可說不可說不空王觀世音菩薩身，滿量十方一切佛剎。一一佛菩薩摩訶薩前，誦神通解脫心陀羅尼真言。手持香鑪，觀置出現無量無邊種種雜色香光明雲，幢幡寶蓋、華冠瓔珞、珠璫鐶釧、天妙衣服、妙華雜拂、宮殿樓閣、寶座臺榭，供養一切諸佛菩薩摩訶薩。結供養印，誦持真言，讚禮諸佛菩薩摩訶薩。假是不空王神通解脫心陀羅尼真言廣大神通供養威力，溥於十方九十九殑伽沙俱胝那庾多百千如來佛會，等作無量無邊種種供養一切諸佛菩薩摩訶薩眾。彼等諸佛一時讚歎，皆結不空供養印，誦不空王神通解脫心陀羅尼真言，俱以神通安慰加被，與大福聚善根相應。隨一一佛，得俱胝那庾多百千積集善根相應。復觀縒字法性無生，復觀無量身復為一身，合此一身而為縒字，字性無生。復觀自身身性自空。若有苾芻、苾芻尼、族姓男、族姓女，於一千日清淨如法，隨心嚴潔曼拏羅，隨時以諸草華香水供養觀世音菩薩，晝夜六時燒焯此香，懺悔發願如法修觀，誦神通解脫心陀羅尼真言一字真言，自誓要祈受菩薩戒，求於阿耨多羅三藐三菩提。滿一千日或二千日或三千日或四千日，必定當得十方九十九殑伽沙俱胝那庾多百千如來一時現身為授記莂，證不空如意摩尼光廣大智三摩地、不空羂索溥遍輪大真言仙三摩地、不空清淨毘盧遮那神通三摩地、不空十地神通三摩地。當於淨土蓮華化生，憶知俱胝所生宿命，乃至無上正等菩提更不退轉。若龍湫邊七日七夜加持此香燒獻作法，誦神通解脫心陀羅尼真言一字真言滿一千遍，則得龍王歡喜致敬降注大雨。若城門首作法加持此香燒獻，誦斯真言一百八遍，則令城邑除諸災疾，令諸人眾快樂安住。若大眾中作法加持此香燒獻，誦斯真言二十一遍，令諸人眾歡喜致敬，滅眾災障。若真言者加持此香燒熏自身，常為他人恭敬愛念。若加持香燒熏一切病人七遍，則得除差。若加持香燒熏被毒之人七遍，則得除差。若遶一切果木田苗處，誦念作法加持香燒一百八遍，則當不為一切惡風雹雨之所損壞，果實繁多滋味具足。若於一切城邑聚落、伽藍宅內誦念作法，加持香燒一百八遍，令諸災怪一時得除。若燒此香熏身衣服，所往處者無諸障難。若高樓上燒此香熏螺裏真言七遍，大吹七聲，四生有情聞螺聲者，皆得滅諸罪障災怪。若

山頂上面向惡風雷雹起處誦念作法，加持香燒一百八遍，即得止御一切除散。若臨終人前燒焯此香，誦神通解脫心陀羅尼真言一字真言滿七遍者，捨此身後即往淨土蓮華化生，見九十九殑伽沙俱胝那庾多百千如來應正等覺，獲大善根。若天寺中誦念作法，加持此香稱天像名燒熏天像一千八遍，即得一切天神悅護。若於一切天龍八部形像作法者，皆當奮怒努目猛視誦念作法，一加持此香隨稱所天名一燒熏天像一千八遍，令所天像吐嚕地囉，持真言者見時便取，點額點眼口含塗身，所作諸事皆得成就，便得一切藥叉侍祐，獲大身力一切鬼神畏敬擁護。若誦念作法加持此香稱大梵天名燒熏大梵天像一千八遍，大梵天像身手出乳，持真言者見時便取塗身，則得身如大梵天身。若誦念作法一加持此香稱那羅延天名一燒熏那羅延天像一千八遍，那羅延天像身出香水，持真言者見時便取塗身，則得身如那羅延天，手執大輪騰空自在。若誦念作法一加持此香稱大自在天名一燒熏大自在天像一千八遍，大自在天像身出津汗，持真言者見時便取塗身，則得身如大自在天，執三叉戟騰空自在。如是一一於諸天像，凡作法者先用一字真言加持天像頭滿一萬遍，便即作法，則如所願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 山頂上面向惡風雷雹起處誦念作法，加持香燒一百八遍，即得止御一切除散。若臨終人前燒焯此香，誦神通解脫心陀羅尼真言一字真言滿七遍者，捨此身後即往淨土蓮華化生，見九十九殑伽沙俱胝那庾多百千如來應正等覺，獲大善根。若天寺中誦念作法，加持此香稱天像名燒熏天像一千八遍，即得一切天神悅護。若於一切天龍八部形像作法者，皆當奮怒努目猛視誦念作法，一加持此香隨稱所天名一燒熏天像一千八遍，令所天像吐嚕地囉，持真言者見時便取，點額點眼口含塗身，所作諸事皆得成就，便得一切藥叉侍祐，獲大身力一切鬼神畏敬擁護。若誦念作法加持此香稱大梵天名燒熏大梵天像一千八遍，大梵天像身手出乳，持真言者見時便取塗身，則得身如大梵天身。若誦念作法一加持此香稱那羅延天名一燒熏那羅延天像一千八遍，那羅延天像身出香水，持真言者見時便取塗身，則得身如那羅延天，手執大輪騰空自在。若誦念作法一加持此香稱大自在天名一燒熏大自在天像一千八遍，大自在天像身出津汗，持真言者見時便取塗身，則得身如大自在天，執三叉戟騰空自在。如是一一於諸天像，凡作法者先用一字真言加持天像頭滿一萬遍，便即作法，則如所願。

「世尊！是不空王神通解脫心陀羅尼真言曼拏羅三昧耶九頭龍王成就三昧耶，加持白栴檀香末蠟和，圖捏龍王，身量四把。冠髻面目，手脚指節，貫帶衣服狀如天神，嚴麗端好。頭上頂後出九蛇頭，其神頭身以金莊飾。作曼拏羅，中置龍王嚴設供養。每日時別誦神通解脫心陀羅尼真言，加持此香燒熏龍王二十一遍，誦奮怒王心真言加持白芥子，打龍王上七遍。如是晝夜六時不絕，令龍王像起變自行。持真言者見起動時，以迅怒心誦奮怒王心真言加持白芥子打龍王上，令使陞空自在騰行。持真言者見陞騰時，心便思量變此壇地為大湫池，安置是龍。大奮怒心誦奮怒王心真言，加持白芥子打此壇地一千八遍，得難陀龍王變斯壇地為大湫池，二龍居止。若有人民一切鳥獸，飲斯水者或復浴者，皆得除滅一切災病垢障重罪，常得依時降大甘雨，成就果實具多滋味。若於深山大洞門首，含香誦念作法，一加持此香一燒滿千八遍，則得洞門而自開坦，入中無閡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是不空王神通解脫心陀羅尼真言曼拏羅三昧耶九頭龍王成就三昧耶，加持白栴檀香末蠟和，圖捏龍王，身量四把。冠髻面目，手脚指節，貫帶衣服狀如天神，嚴麗端好。頭上頂後出九蛇頭，其神頭身以金莊飾。作曼拏羅，中置龍王嚴設供養。每日時別誦神通解脫心陀羅尼真言，加持此香燒熏龍王二十一遍，誦奮怒王心真言加持白芥子，打龍王上七遍。如是晝夜六時不絕，令龍王像起變自行。持真言者見起動時，以迅怒心誦奮怒王心真言加持白芥子打龍王上，令使陞空自在騰行。持真言者見陞騰時，心便思量變此壇地為大湫池，安置是龍。大奮怒心誦奮怒王心真言，加持白芥子打此壇地一千八遍，得難陀龍王變斯壇地為大湫池，二龍居止。若有人民一切鳥獸，飲斯水者或復浴者，皆得除滅一切災病垢障重罪，常得依時降大甘雨，成就果實具多滋味。若於深山大洞門首，含香誦念作法，一加持此香一燒滿千八遍，則得洞門而自開坦，入中無閡。」