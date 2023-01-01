不空羂索神變真言經卷第十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不空羂索神變真言經卷第十九

大唐天竺三藏菩提流志譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐天竺三藏菩提流志譯

護摩成就品第三十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護摩成就品第三十四

「復有護摩悉地三昧耶，能滅一切罪障災厄得大安樂，除諸怨賊，成就不空變像壇印三昧耶，能請一切天龍八部，能摧一切毘那夜迦，能令一切人民歡喜，得大精進常見一切諸佛菩薩摩訶薩故，執金剛神、一切天神皆作祐護。祕密主！加持粳米、白芥子、安悉香、酥蜜，觀世音像前以祕密心真言護摩之者，觀世音菩薩為現化身與所求願。又加持沈水香、白旃檀香、蓮荷幹、稻穀華、白芥子、酥蜜酪，又祕密心真言護摩之者，觀世音菩薩為現真身，便與一切不空王真言壇印三昧耶，自在成辦增大福蘊，譡入一切如來種族壇三昧耶。又紫橿木、苦楝木長一磔手，斫截然火；加持稻穀、烏麻、白芥子、鹽、酥酪，以種族奮怒王真言護摩之者，則得除滅一切毘那夜迦、鬼神怨難、盜賊干戈。復加持蓮華葉、稻穀華、白旃檀香、酥蜜酪，又祕密心真言護摩之者，千踰膳那五穀豐稔，護諸城邑聚落人民，無諸災疫虎狼水火盜賊之難。復加持杜仲木、蘇枋木長一磔手，斫截然火；加持白芥子、龍華、稻穀華、蜜護摩之者，使諸龍眾降大甘雨苗稼滋盛。若加持止雨，燒止食灰、白栴檀香護摩之者，災瀑霖雨一時皆止。復加持稻穀華、白芥子、酥護摩之者，除滅一切災雹霹靂。復加持白芥子、粳米護摩之者，則得除滅災惡猛風冷風熱風。復加持稻穀糠、白芥子、烏麻護摩之者，一年命伏一切惡龍不起災氣。復加持白芥子、酥護摩之者，得滅一切鬼神等病。復加持躑躅木、苦楝木葉、鹽、稻穀糠護摩之者，則得除滅一切怨難。復加持蓮華葉、烏麻、白芥、子稻穀華、酥護摩之者，則得周遍一千踰膳那結成大界。復加持烏麻、白芥子、酥、黑芥子油護摩之者，一切諸惡毘那夜迦、眾魔鬼神皆被固縛。復加持大麻子、鹽、蔓菁油護摩之者，一切諸惡藥叉、羅剎、精魅鬼神怖皆馳散。復加持杜仲木然火，加持稻穀華、酥護摩之者，一切淨行婆羅門歡喜信伏。復加持稻穀華、杜仲木葉、沙糖、酥護摩之者，剎帝利種歡喜供養。復加持末陀那果、羯抳迦囉藥護摩之者，輸陀羅歡喜供養。復加持趺唎蜜㗚多藥和酥護摩之者，一切毘舍歡喜供養。復加持酥曼那華護摩之者，一切婦人歡喜歸信。復加持蓮華葉和酥護摩之者，一切童女歡喜致敬。復加持稻穀和酥護摩之者，得滅一切口舌謗事。復加持大麥、小麥、稻穀、大豆、小豆、胡麻、白穀、酥護摩之者，當得一切財寶穀帛而自增長。復加持白芥子和蜜護摩之者，得諸人民致敬稱讚。復加持躑躅華、白芥子、稻穀華、酥護摩之者，當得福祿。復如持蓮荷幹，長一磔手截，蘇搵兩頭護摩之者，當得伏藏。復加持安悉香、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有護摩悉地三昧耶，能滅一切罪障災厄得大安樂，除諸怨賊，成就不空變像壇印三昧耶，能請一切天龍八部，能摧一切毘那夜迦，能令一切人民歡喜，得大精進常見一切諸佛菩薩摩訶薩故，執金剛神、一切天神皆作祐護。祕密主！加持粳米、白芥子、安悉香、酥蜜，觀世音像前以祕密心真言護摩之者，觀世音菩薩為現化身與所求願。又加持沈水香、白旃檀香、蓮荷幹、稻穀華、白芥子、酥蜜酪，又祕密心真言護摩之者，觀世音菩薩為現真身，便與一切不空王真言壇印三昧耶，自在成辦增大福蘊，譡入一切如來種族壇三昧耶。又紫橿木、苦楝木長一磔手，斫截然火；加持稻穀、烏麻、白芥子、鹽、酥酪，以種族奮怒王真言護摩之者，則得除滅一切毘那夜迦、鬼神怨難、盜賊干戈。復加持蓮華葉、稻穀華、白旃檀香、酥蜜酪，又祕密心真言護摩之者，千踰膳那五穀豐稔，護諸城邑聚落人民，無諸災疫虎狼水火盜賊之難。復加持杜仲木、蘇枋木長一磔手，斫截然火；加持白芥子、龍華、稻穀華、蜜護摩之者，使諸龍眾降大甘雨苗稼滋盛。若加持止雨，燒止食灰、白栴檀香護摩之者，災瀑霖雨一時皆止。復加持稻穀華、白芥子、酥護摩之者，除滅一切災雹霹靂。復加持白芥子、粳米護摩之者，則得除滅災惡猛風冷風熱風。復加持稻穀糠、白芥子、烏麻護摩之者，一年命伏一切惡龍不起災氣。復加持白芥子、酥護摩之者，得滅一切鬼神等病。復加持躑躅木、苦楝木葉、鹽、稻穀糠護摩之者，則得除滅一切怨難。復加持蓮華葉、烏麻、白芥、子稻穀華、酥護摩之者，則得周遍一千踰膳那結成大界。復加持烏麻、白芥子、酥、黑芥子油護摩之者，一切諸惡毘那夜迦、眾魔鬼神皆被固縛。復加持大麻子、鹽、蔓菁油護摩之者，一切諸惡藥叉、羅剎、精魅鬼神怖皆馳散。復加持杜仲木然火，加持稻穀華、酥護摩之者，一切淨行婆羅門歡喜信伏。復加持稻穀華、杜仲木葉、沙糖、酥護摩之者，剎帝利種歡喜供養。復加持末陀那果、羯抳迦囉藥護摩之者，輸陀羅歡喜供養。復加持趺唎蜜㗚多藥和酥護摩之者，一切毘舍歡喜供養。復加持酥曼那華護摩之者，一切婦人歡喜歸信。復加持蓮華葉和酥護摩之者，一切童女歡喜致敬。復加持稻穀和酥護摩之者，得滅一切口舌謗事。復加持大麥、小麥、稻穀、大豆、小豆、胡麻、白穀、酥護摩之者，當得一切財寶穀帛而自增長。復加持白芥子和蜜護摩之者，得諸人民致敬稱讚。復加持躑躅華、白芥子、稻穀華、酥護摩之者，當得福祿。復如持蓮荷幹，長一磔手截，蘇搵兩頭護摩之者，當得伏藏。復加持安悉香、

黑芥子、酥蜜護摩之者，一切藥叉來集為使。復加持胡椒、粳米、酥蜜，高山頂上面向日天護摩之者，日天祐護觀攝讚歎。復加持胡椒、蓽鉢、仙陀婆、鹽、酥蜜乳，高山峯上面向月天護摩之者，月天星天當作福護觀攝讚歎。復加持胡麻、乾薑、白芥子、粳米、酥蜜酪護摩之者，一切天龍八部非人悉皆歡喜，當擁護之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 黑芥子、酥蜜護摩之者，一切藥叉來集為使。復加持胡椒、粳米、酥蜜，高山頂上面向日天護摩之者，日天祐護觀攝讚歎。復加持胡椒、蓽鉢、仙陀婆、鹽、酥蜜乳，高山峯上面向月天護摩之者，月天星天當作福護觀攝讚歎。復加持胡麻、乾薑、白芥子、粳米、酥蜜酪護摩之者，一切天龍八部非人悉皆歡喜，當擁護之。」

根本蓮華壇品第三十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根本蓮華壇品第三十五

爾時觀世音菩薩摩訶薩重謂執金剛祕密主菩薩摩訶薩言：「是根本蓮華頂陀羅尼真言大解脫蓮華曼拏羅三昧耶，能與真言者滅諸蓋障，所求願滿，證解一切陀羅尼三摩地門，當得第十不退轉地，成就無上正等菩提，坐金剛座、轉大法輪、摧諸魔眾，為現十方一切佛剎一切如來種種神通加被祐護，同補陀洛山觀世音菩薩宮殿住處。復是一切如來最勝祕密大種族壇處，復是一切菩薩摩訶薩依發行處，復是一切如來種族得三摩地處，復是一切蓮華種族得三摩地處，復是一切金剛種族得三摩地處，復是一切摩尼種族得三摩地處，復是一切香象種族得三摩地處，復是一切大解脫蓮華曼拏羅三昧耶大福聚處，等如大海、須彌山王、摩尼寶樹，隨諸眾生所念之意，皆圓度脫種菩提處。復是不空祕密金剛加持攝受一切善根增長之處，復是一切佛法祕藏觀世音大慈悲藏大金剛藏大寶藏處，復是摧破一切有情阿毘地獄無間罪處，復是摧伏一切天龍八部人非人處。其曼拏羅於閑靜處，簡擇勝地三十二肘或十六肘、或十二肘或復八肘，淨治於地，穿去惡土瓦石骨木，淨土填築平治方正，基二肘半。以瞿摩夷、香水、黃土泥周遍塗飾，五色線繩方圓括量內外院界。內院心上，三十二葉七寶開敷蓮華。其臺四邊周遍華蘂，皆搏著臺。又對一一華蘂出七寶小蓮華，半開不開，其華莖朵皆令搏著大蓮華葉。其大蓮臺上重出七寶開敷蓮華，此華臺上出觀世音菩薩，一項三面作金色相，熙怡微笑。當中正面眉間一目，三頭上戴蓮華寶冠，冠有化佛。遶鬢冠上遍發光焰。觀世音菩薩頭左邊右邊大蓮臺上，各出一面觀世音菩薩，半身作白黃色，首戴寶冠，冠有化佛，遶鬢冠上遍發光焰。其大蓮華四面圍遶赤黃占蔔迦華、白婆利師迦華、青優鉢羅華、赤蓮華，作華鬘貫。四角開敷蓮華。於華臺上置羂索印、如意寶瓶印，火焰圍遶。次院四角依方置四天王，面目瞋怒，半加趺坐須彌山座，各執戟槊，七寶衣甲瓔珞華鬘而莊嚴之。四面置須彌座，一一座上開敷蓮華，一一臺上置羂索印、如意瓶印、金剛杵印、摩尼珠印、五色螺印、金剛鉤印、金剛鎖印、七寶輪印、溥遍光焰印、金剛棓印、金剛拳印、轉法輪華瓶杵印、大持華鬘印、三界最勝印、馬頭觀世音明王印、白身觀世音母印、耶輸沫底印、多羅菩薩印、戰多羅菩薩印、毘俱胝菩薩印，乃至諸印，一一印上繞發光焰。次院遍置須彌寶座，一一座上開敷蓮華，臺上種種手印。次院四門置須彌山，山下大海。其四山上可畏執金剛祕密主，面目瞋怒狗牙上出，鬢髮赤聳，各執器仗半加趺坐，皆以華冠天服瓔珞種種莊嚴，身圓光焰。四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時觀世音菩薩摩訶薩重謂執金剛祕密主菩薩摩訶薩言：「是根本蓮華頂陀羅尼真言大解脫蓮華曼拏羅三昧耶，能與真言者滅諸蓋障，所求願滿，證解一切陀羅尼三摩地門，當得第十不退轉地，成就無上正等菩提，坐金剛座、轉大法輪、摧諸魔眾，為現十方一切佛剎一切如來種種神通加被祐護，同補陀洛山觀世音菩薩宮殿住處。復是一切如來最勝祕密大種族壇處，復是一切菩薩摩訶薩依發行處，復是一切如來種族得三摩地處，復是一切蓮華種族得三摩地處，復是一切金剛種族得三摩地處，復是一切摩尼種族得三摩地處，復是一切香象種族得三摩地處，復是一切大解脫蓮華曼拏羅三昧耶大福聚處，等如大海、須彌山王、摩尼寶樹，隨諸眾生所念之意，皆圓度脫種菩提處。復是不空祕密金剛加持攝受一切善根增長之處，復是一切佛法祕藏觀世音大慈悲藏大金剛藏大寶藏處，復是摧破一切有情阿毘地獄無間罪處，復是摧伏一切天龍八部人非人處。其曼拏羅於閑靜處，簡擇勝地三十二肘或十六肘、或十二肘或復八肘，淨治於地，穿去惡土瓦石骨木，淨土填築平治方正，基二肘半。以瞿摩夷、香水、黃土泥周遍塗飾，五色線繩方圓括量內外院界。內院心上，三十二葉七寶開敷蓮華。其臺四邊周遍華蘂，皆搏著臺。又對一一華蘂出七寶小蓮華，半開不開，其華莖朵皆令搏著大蓮華葉。其大蓮臺上重出七寶開敷蓮華，此華臺上出觀世音菩薩，一項三面作金色相，熙怡微笑。當中正面眉間一目，三頭上戴蓮華寶冠，冠有化佛。遶鬢冠上遍發光焰。觀世音菩薩頭左邊右邊大蓮臺上，各出一面觀世音菩薩，半身作白黃色，首戴寶冠，冠有化佛，遶鬢冠上遍發光焰。其大蓮華四面圍遶赤黃占蔔迦華、白婆利師迦華、青優鉢羅華、赤蓮華，作華鬘貫。四角開敷蓮華。於華臺上置羂索印、如意寶瓶印，火焰圍遶。次院四角依方置四天王，面目瞋怒，半加趺坐須彌山座，各執戟槊，七寶衣甲瓔珞華鬘而莊嚴之。四面置須彌座，一一座上開敷蓮華，一一臺上置羂索印、如意瓶印、金剛杵印、摩尼珠印、五色螺印、金剛鉤印、金剛鎖印、七寶輪印、溥遍光焰印、金剛棓印、金剛拳印、轉法輪華瓶杵印、大持華鬘印、三界最勝印、馬頭觀世音明王印、白身觀世音母印、耶輸沫底印、多羅菩薩印、戰多羅菩薩印、毘俱胝菩薩印，乃至諸印，一一印上繞發光焰。次院遍置須彌寶座，一一座上開敷蓮華，臺上種種手印。次院四門置須彌山，山下大海。其四山上可畏執金剛祕密主，面目瞋怒狗牙上出，鬢髮赤聳，各執器仗半加趺坐，皆以華冠天服瓔珞種種莊嚴，身圓光焰。四

面四角須彌寶座，一一座上開敷蓮華，其華臺上置種種印。四角座上金剛杵印，其諸印上繞發光焰。內外院地純青寶地。三院界上以赤蓮華、青優鉢羅華、占蔔迦華、蘇曼那華、婆利師迦華、波吒羅華、阿底木多迦華，作華鬘貫界。第四院界竪置獨股金剛杵，頭鋒相次，莊飾周畢，以諸旛華幢蓋鈴帶間列莊嚴。五色線繩四畔圍界，如法結界。金壜銀壜共十二箇，盛諸香水并置七寶，口插種種枝柯華葉，以白華鬘繫壜項上。閼伽十六，盛諸香水水上汎華。三十二銀疊，盛蘇合香、白栴檀香、沈水香、安悉香，置獻一切諸佛菩薩。香鑪十二，畢㗚迦香、白膠香、欝金香、乾闥囉娑香、龍腦香、麝香如法和合，石蜜和之，盛銀樏中。外院供養一切壇神天神。隨時所得種種雜華，一百六十分百味飲食果蓏，一百八箇枝柯華樹，酥燈一百八盞，胡麻油燈一百八盞，次第敷獻而供養之。大酢蘆菔麥麨歡喜團果子共盛八分，壇東門北外，召一切毘那夜迦供養。生菜餅飯牛酪麥麨羹菜共盛兩分，一分壇北門外召一切藥叉供養，一分壇西南外召一切羅剎供養。乳酪粳米飯共盛一分，壇南門東外召一切步多鬼供養。麥麨粳米歡喜團油麻末煮菜共盛一分，壇南門西外召一切餓鬼畢利多鬼供養。牛乳粳米飯共盛兩分，一分壇東門南外召日天星天供養，一分壇西門南外召月天星天供養。七種穀子煮熟和水盛一分，壇北門外召一切天女供養。乳酪果子雜華和盛一分，壇西門北外召一切地天供養。麥麨漿水粳米和盛一分，壇西北外召一切風天供養。牛酥煎餅沙糖石蜜米餅和盛一分，壇西門外召一切龍王供養。牛酥乳酪餅白栴檀香水粳米和盛一分，壇南門外召一切魔王眷屬供養。欝金香水粳米和盛一分，壇西門北外召一切河神供養。茅香水牛乳黑芥子米餅和盛一分，壇西南外召一切沒囉㰤麼囉乞叉娑鬼供養。若真言者作是供養一切諸天鬼神之者，得布施波羅蜜多成就相應，又令一切天龍神鬼盡皆歡喜不相嬈亂。持真言者應以牛酥乳酪乳粥沙糖石蜜和盛一分，壇西門外召自身所屬星辰供養，得壽安樂無諸災障。若能每日如法供養，身常不為毒藥毒蟲虎狼等害，福命增長身無橫夭，不為一切怨難符書、藥叉羅剎、惡龍鬼神、毘那夜迦作諸障惱，速得陀羅尼真言壇印三昧耶相應成就，為諸天人之所敬護。作是內外召請供養一切諸佛菩薩金剛、諸天龍神、藥叉、羅剎、毘那夜迦鬼神已，又復自護護他召請結界，作法行道禮拜誦念，散華結印發願讚歎，西門引請法者，加持教授三昧耶。入此壇者，當得十殑伽沙俱胝那庾多百千一切如來祐護，又復譡於八萬四千殑伽沙俱胝那庾 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 面四角須彌寶座，一一座上開敷蓮華，其華臺上置種種印。四角座上金剛杵印，其諸印上繞發光焰。內外院地純青寶地。三院界上以赤蓮華、青優鉢羅華、占蔔迦華、蘇曼那華、婆利師迦華、波吒羅華、阿底木多迦華，作華鬘貫界。第四院界竪置獨股金剛杵，頭鋒相次，莊飾周畢，以諸旛華幢蓋鈴帶間列莊嚴。五色線繩四畔圍界，如法結界。金壜銀壜共十二箇，盛諸香水并置七寶，口插種種枝柯華葉，以白華鬘繫壜項上。閼伽十六，盛諸香水水上汎華。三十二銀疊，盛蘇合香、白栴檀香、沈水香、安悉香，置獻一切諸佛菩薩。香鑪十二，畢㗚迦香、白膠香、欝金香、乾闥囉娑香、龍腦香、麝香如法和合，石蜜和之，盛銀樏中。外院供養一切壇神天神。隨時所得種種雜華，一百六十分百味飲食果蓏，一百八箇枝柯華樹，酥燈一百八盞，胡麻油燈一百八盞，次第敷獻而供養之。大酢蘆菔麥麨歡喜團果子共盛八分，壇東門北外，召一切毘那夜迦供養。生菜餅飯牛酪麥麨羹菜共盛兩分，一分壇北門外召一切藥叉供養，一分壇西南外召一切羅剎供養。乳酪粳米飯共盛一分，壇南門東外召一切步多鬼供養。麥麨粳米歡喜團油麻末煮菜共盛一分，壇南門西外召一切餓鬼畢利多鬼供養。牛乳粳米飯共盛兩分，一分壇東門南外召日天星天供養，一分壇西門南外召月天星天供養。七種穀子煮熟和水盛一分，壇北門外召一切天女供養。乳酪果子雜華和盛一分，壇西門北外召一切地天供養。麥麨漿水粳米和盛一分，壇西北外召一切風天供養。牛酥煎餅沙糖石蜜米餅和盛一分，壇西門外召一切龍王供養。牛酥乳酪餅白栴檀香水粳米和盛一分，壇南門外召一切魔王眷屬供養。欝金香水粳米和盛一分，壇西門北外召一切河神供養。茅香水牛乳黑芥子米餅和盛一分，壇西南外召一切沒囉㰤麼囉乞叉娑鬼供養。若真言者作是供養一切諸天鬼神之者，得布施波羅蜜多成就相應，又令一切天龍神鬼盡皆歡喜不相嬈亂。持真言者應以牛酥乳酪乳粥沙糖石蜜和盛一分，壇西門外召自身所屬星辰供養，得壽安樂無諸災障。若能每日如法供養，身常不為毒藥毒蟲虎狼等害，福命增長身無橫夭，不為一切怨難符書、藥叉羅剎、惡龍鬼神、毘那夜迦作諸障惱，速得陀羅尼真言壇印三昧耶相應成就，為諸天人之所敬護。作是內外召請供養一切諸佛菩薩金剛、諸天龍神、藥叉、羅剎、毘那夜迦鬼神已，又復自護護他召請結界，作法行道禮拜誦念，散華結印發願讚歎，西門引請法者，加持教授三昧耶。入此壇者，當得十殑伽沙俱胝那庾多百千一切如來祐護，又復譡於八萬四千殑伽沙俱胝那庾

多百千一切佛所種諸善根，獲大福聚如須彌山。復譡九十九殑伽沙俱胝那庾多百千一切佛所種熟善根成就相應，當得一切如來祕密壇印三昧耶悉地通會，攝受一切菩薩大種族陀羅尼真言壇印三昧耶成就相應，當入一切菩薩摩訶薩不退地住。三十三天宮殿天眾、三十三天帝釋天眾皆來守護，執金剛祕密主、無量俱胝真言仙眾，當與無量勇猛精進威德念力，浸潤身田而祐護之，所有無量俱胝劫數之所積集五無間罪，應受阿毘地獄者盡皆消滅。當得㫊暮伽王一切陀羅尼真言三昧耶成就相，應一切貪瞋嫉妬蓋障亦皆除滅，為人愛敬。一切如來當樂觀察，觀世音菩薩加祐護念。若此終後，往於淨土，蓮華化生。如是入壇受三昧人，欲求斯法最上成者，應當恭敬尊重和上、闍梨如我，敬事釋迦牟尼如來、阿彌陀佛，亦如恭敬觀世音菩薩、大勢至菩薩。是真言者為諸弟子授三昧已，西門結印，灌頂護身結加趺坐，加持香王燒焯供養，誦根本蓮華頂陀羅尼真言祕密心真言一千八遍，或二千遍或三千遍，必得觀世音菩薩處三十二葉蓮華臺上涌現於身，觀覩十方，誥真言者言：『善哉善哉！汝今已得不空王根本蓮華頂陀羅尼真言成就。汝須何願？我今與汝皆得具足。』為後胎身生生受生蓮華化生，具宿住智，當得不空羂索心王曼拏羅印三昧耶、不空清淨蓮華頂陀羅尼真言三昧耶悉皆現前。持真言者見觀世音菩薩時，閼伽供獻觀世音菩薩，燒香散華乞所求願，禮拜讚歎發菩提心，慚愧啟送觀世音菩薩還本宮殿。即便不現。得是相者，則證不空清淨蓮華頂光焰莊嚴三摩地，騰空自在，為六十四俱胝那庾多百千真言明仙為伴圍遶，作大蓮華種族廣大真言明仙，壽命九十九俱胝那庾多百千劫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多百千一切佛所種諸善根，獲大福聚如須彌山。復譡九十九殑伽沙俱胝那庾多百千一切佛所種熟善根成就相應，當得一切如來祕密壇印三昧耶悉地通會，攝受一切菩薩大種族陀羅尼真言壇印三昧耶成就相應，當入一切菩薩摩訶薩不退地住。三十三天宮殿天眾、三十三天帝釋天眾皆來守護，執金剛祕密主、無量俱胝真言仙眾，當與無量勇猛精進威德念力，浸潤身田而祐護之，所有無量俱胝劫數之所積集五無間罪，應受阿毘地獄者盡皆消滅。當得㫊暮伽王一切陀羅尼真言三昧耶成就相，應一切貪瞋嫉妬蓋障亦皆除滅，為人愛敬。一切如來當樂觀察，觀世音菩薩加祐護念。若此終後，往於淨土，蓮華化生。如是入壇受三昧人，欲求斯法最上成者，應當恭敬尊重和上、闍梨如我，敬事釋迦牟尼如來、阿彌陀佛，亦如恭敬觀世音菩薩、大勢至菩薩。是真言者為諸弟子授三昧已，西門結印，灌頂護身結加趺坐，加持香王燒焯供養，誦根本蓮華頂陀羅尼真言祕密心真言一千八遍，或二千遍或三千遍，必得觀世音菩薩處三十二葉蓮華臺上涌現於身，觀覩十方，誥真言者言：『善哉善哉！汝今已得不空王根本蓮華頂陀羅尼真言成就。汝須何願？我今與汝皆得具足。』為後胎身生生受生蓮華化生，具宿住智，當得不空羂索心王曼拏羅印三昧耶、不空清淨蓮華頂陀羅尼真言三昧耶悉皆現前。持真言者見觀世音菩薩時，閼伽供獻觀世音菩薩，燒香散華乞所求願，禮拜讚歎發菩提心，慚愧啟送觀世音菩薩還本宮殿。即便不現。得是相者，則證不空清淨蓮華頂光焰莊嚴三摩地，騰空自在，為六十四俱胝那庾多百千真言明仙為伴圍遶，作大蓮華種族廣大真言明仙，壽命九十九俱胝那庾多百千劫。」

根本蓮華頂像品第三十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根本蓮華頂像品第三十六

「祕密主！是根本蓮華頂觀世音菩薩像，細妙白㲲或好絹布方量四肘，白月十五日起首圖畫，彩色淨好勿用皮膠。畫匠畫時，常淨澡浴著淨衣服。當心畫根本蓮華頂觀世音菩薩，大梵天相，三面四臂，面目熙怡。當中正面眉間一眼，首戴七寶月冠，冠有化佛。右第一手把三叉戟、右第二手把蓮華貫索，左第一手把七寶開敷蓮華。於華臺中出觀世音菩薩面首，頭戴寶冠，繞頭冠上發火光焰。左第二手下舒五指，雨出七寶，手上繞發火焰。眾寶瓔珞、耳璫環釧、天諸衣服種種莊飾，結加趺坐寶蓮華座，身圓光焰。其蓮華下畫大海水，七寶岸沜，二九頭蛇龍王水中出身，左右繳蓮華幹。其蓮華右水中，難陀龍王，出現半身合掌瞻仰。其蓮華左水中，跋難陀龍王，出現半身合掌瞻仰。水中白鶴、孔雀、命命鳥、鴛鴦鳥，諸鳥魚獸雜色眾華。觀世音右，多羅菩薩半加趺坐，微微曲躬持華恭敬。觀世音左，半拏羅婆枲抳白衣菩薩半加趺坐，微微曲躬持華恭敬。多羅菩薩後，毘俱胝菩薩半加趺坐。半拏羅婆枲抳菩薩後，濕廢多白身菩薩半加趺坐，腰著白裙。是諸菩薩，眾寶冠瓔、耳璫環釧、天諸衣服種種莊嚴，坐蓮華座身圓光焰。濕廢多菩薩後，一髻羅剎女神，面目瞋怒，身有六臂，手執器仗半加趺坐。毘俱胝菩薩後，度底使者，面目瞋怒而有八臂，手執器仗半加趺坐。各以眾妙衣服瓔珞用莊嚴身。觀世音頂上空中，右置大梵天、大自在天并諸天眾，各持寶華供養瞻仰。左置帝釋天、那羅延天并諸天眾，各持寶華供養瞻仰。多羅菩薩座下，置焰摩王、水天、毘樓博叉天王、毘沙門天王，半加趺坐，各持器仗。半拏羅婆枲抳白衣菩薩座下，置俱廢羅天、俱摩羅天、提頭賴吒天王、毘樓勒叉天王，半加趺坐，各持器仗。觀世音菩薩座下右，持真言者長跪而坐，一手把數珠、一手把香爐瞻仰菩薩。祕密主！此根本蓮華頂觀世音像，能攝一切㫊暮伽王廣大解脫蓮華曼拏羅像。若常無間歡喜合掌觀禮供養，則得解除一切惡作五無間罪，得住不空大成就地，當為世間一切人民愛敬尊重，得大安樂財寶豐饒，辯慧開悟色力增進，積集善根具大威德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「祕密主！是根本蓮華頂觀世音菩薩像，細妙白㲲或好絹布方量四肘，白月十五日起首圖畫，彩色淨好勿用皮膠。畫匠畫時，常淨澡浴著淨衣服。當心畫根本蓮華頂觀世音菩薩，大梵天相，三面四臂，面目熙怡。當中正面眉間一眼，首戴七寶月冠，冠有化佛。右第一手把三叉戟、右第二手把蓮華貫索，左第一手把七寶開敷蓮華。於華臺中出觀世音菩薩面首，頭戴寶冠，繞頭冠上發火光焰。左第二手下舒五指，雨出七寶，手上繞發火焰。眾寶瓔珞、耳璫環釧、天諸衣服種種莊飾，結加趺坐寶蓮華座，身圓光焰。其蓮華下畫大海水，七寶岸沜，二九頭蛇龍王水中出身，左右繳蓮華幹。其蓮華右水中，難陀龍王，出現半身合掌瞻仰。其蓮華左水中，跋難陀龍王，出現半身合掌瞻仰。水中白鶴、孔雀、命命鳥、鴛鴦鳥，諸鳥魚獸雜色眾華。觀世音右，多羅菩薩半加趺坐，微微曲躬持華恭敬。觀世音左，半拏羅婆枲抳白衣菩薩半加趺坐，微微曲躬持華恭敬。多羅菩薩後，毘俱胝菩薩半加趺坐。半拏羅婆枲抳菩薩後，濕廢多白身菩薩半加趺坐，腰著白裙。是諸菩薩，眾寶冠瓔、耳璫環釧、天諸衣服種種莊嚴，坐蓮華座身圓光焰。濕廢多菩薩後，一髻羅剎女神，面目瞋怒，身有六臂，手執器仗半加趺坐。毘俱胝菩薩後，度底使者，面目瞋怒而有八臂，手執器仗半加趺坐。各以眾妙衣服瓔珞用莊嚴身。觀世音頂上空中，右置大梵天、大自在天并諸天眾，各持寶華供養瞻仰。左置帝釋天、那羅延天并諸天眾，各持寶華供養瞻仰。多羅菩薩座下，置焰摩王、水天、毘樓博叉天王、毘沙門天王，半加趺坐，各持器仗。半拏羅婆枲抳白衣菩薩座下，置俱廢羅天、俱摩羅天、提頭賴吒天王、毘樓勒叉天王，半加趺坐，各持器仗。觀世音菩薩座下右，持真言者長跪而坐，一手把數珠、一手把香爐瞻仰菩薩。祕密主！此根本蓮華頂觀世音像，能攝一切㫊暮伽王廣大解脫蓮華曼拏羅像。若常無間歡喜合掌觀禮供養，則得解除一切惡作五無間罪，得住不空大成就地，當為世間一切人民愛敬尊重，得大安樂財寶豐饒，辯慧開悟色力增進，積集善根具大威德。」

神變密印品第三十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神變密印品第三十七

「祕密主！是根本蓮華頂轉法輪印三昧耶，作大利益滅諸重罪，是為最上成就之處。若有每日能於像前起大悲心，援結斯印誦根本蓮華頂陀羅尼真言者，其人則害阿鼻地獄無間重罪速盡除滅，十方剎土過現未來一切諸佛菩薩憶念觀察，觀世音菩薩現身與願，一切兜率陀天眾、阿迦尼吒天眾、大梵天眾、三十三天帝釋天眾皆觀擁護加被精進威德色力，令諸魔眾毘那夜迦、藥叉、羅剎、一切鬼神戰怖馳散。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「祕密主！是根本蓮華頂轉法輪印三昧耶，作大利益滅諸重罪，是為最上成就之處。若有每日能於像前起大悲心，援結斯印誦根本蓮華頂陀羅尼真言者，其人則害阿鼻地獄無間重罪速盡除滅，十方剎土過現未來一切諸佛菩薩憶念觀察，觀世音菩薩現身與願，一切兜率陀天眾、阿迦尼吒天眾、大梵天眾、三十三天帝釋天眾皆觀擁護加被精進威德色力，令諸魔眾毘那夜迦、藥叉、羅剎、一切鬼神戰怖馳散。」

「蓮華頂印： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「蓮華頂印：

「二手合掌，二小指二無名指右押左相叉屈入掌中，二中指竪伸頭相去一寸，二頭指各屈押二中指側中節上如鉤，二大拇指各搏虎口側屈如鉤勿相著。以印當心誦持種族奮怒王真言者，能動三世一切佛剎，各於佛剎紜雨一切天諸寶華衣服瓔珞妙莊嚴具海雲，供養一切諸佛菩薩。譡結殑伽沙俱胝那庾多百千印功德相應十方一切如來印毘盧遮那如來印，加持此印。所得福聚，譡七寶積如須彌山布施一切如來正等，一切如來常觀念故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二手合掌，二小指二無名指右押左相叉屈入掌中，二中指竪伸頭相去一寸，二頭指各屈押二中指側中節上如鉤，二大拇指各搏虎口側屈如鉤勿相著。以印當心誦持種族奮怒王真言者，能動三世一切佛剎，各於佛剎紜雨一切天諸寶華衣服瓔珞妙莊嚴具海雲，供養一切諸佛菩薩。譡結殑伽沙俱胝那庾多百千印功德相應十方一切如來印毘盧遮那如來印，加持此印。所得福聚，譡七寶積如須彌山布施一切如來正等，一切如來常觀念故。」

「清淨觀印： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「清淨觀印：

「准前印，惟改右頭指頭與中指同伸，勿令相著。此印能會一切處用，皆得廣大堅牢福蘊資糧相應，攝受一切諸佛如來心清淨觀印，滅諸怖畏災障厄難，一切鬼神不相怨害，一切如來當為現前。譡於九十九殑伽沙俱胝那庾多百千一切佛所種植善根，譡結一切如來種族印三昧耶、一切觀世音種族印三昧耶、一切金剛種族印三昧耶、一切摩尼種族印三昧耶、一切香象菩薩種族印三昧耶。此印三昧於諸印中為大印王，是觀世音大幻化神變印三昧耶。若有修習一切法者，皆結是印，速得無礙成就之法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准前印，惟改右頭指頭與中指同伸，勿令相著。此印能會一切處用，皆得廣大堅牢福蘊資糧相應，攝受一切諸佛如來心清淨觀印，滅諸怖畏災障厄難，一切鬼神不相怨害，一切如來當為現前。譡於九十九殑伽沙俱胝那庾多百千一切佛所種植善根，譡結一切如來種族印三昧耶、一切觀世音種族印三昧耶、一切金剛種族印三昧耶、一切摩尼種族印三昧耶、一切香象菩薩種族印三昧耶。此印三昧於諸印中為大印王，是觀世音大幻化神變印三昧耶。若有修習一切法者，皆結是印，速得無礙成就之法。」

「發覺印： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「發覺印：

「准第一印，改左右頭指各竪微屈，頭相去一寸，勿著中指。若警覺召請時，頭指來去。此印警覺一切諸佛菩薩，召請一切諸佛菩薩，自護護他、結界結髮、入壇供養、禮拜行道，加持頂座、澡浴護衣、洗手漱口、受三昧耶、塗香燒香、飲食華果、水器食器皆用此印，修一切法悉得成辦。其種族王真言、奮怒王真言、一字二字三字乃至十字真言等皆用斯印。是三大印，最大最尊具大神變，名一切佛菩提力印。由是三世一切如來六通十力常加被之，三世諸佛及毘盧遮那如來常讚此印。是印是諸如來大種族祕密壇印三昧耶。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准第一印，改左右頭指各竪微屈，頭相去一寸，勿著中指。若警覺召請時，頭指來去。此印警覺一切諸佛菩薩，召請一切諸佛菩薩，自護護他、結界結髮、入壇供養、禮拜行道，加持頂座、澡浴護衣、洗手漱口、受三昧耶、塗香燒香、飲食華果、水器食器皆用此印，修一切法悉得成辦。其種族王真言、奮怒王真言、一字二字三字乃至十字真言等皆用斯印。是三大印，最大最尊具大神變，名一切佛菩提力印。由是三世一切如來六通十力常加被之，三世諸佛及毘盧遮那如來常讚此印。是印是諸如來大種族祕密壇印三昧耶。」

神變真言品第三十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神變真言品第三十八

「召請真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「召請真言：

「唵㫊暮伽(上)(一) 紇(二合)唎娜野(二) 鉢頭(二合)暮瑟抳灑(三) 㫊迦唎灑野(四) 娑(去)陀(上)野(五) 皤囉三(去)皤囉(六) 摩訶(去)鉢頭(二合)米(七) 莎縛訶(八)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵㫊暮伽(上)(一) 紇(二合)唎娜野(二) 鉢頭(二合)暮瑟抳灑(三) 㫊迦唎灑野(四) 娑(去)陀(上)野(五) 皤囉三(去)皤囉(六) 摩訶(去)鉢頭(二合)米(七) 莎縛訶(八)」

「如是真言讚誦七遍，警覺召請一切諸佛菩薩天神。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是真言讚誦七遍，警覺召請一切諸佛菩薩天神。」

「結界真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「結界真言：

「唵鉢頭(二合)暮瑟抳灑(一) 㫊暮伽(上)(二) 曼拏黎(三) 𤙖(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵鉢頭(二合)暮瑟抳灑(一) 㫊暮伽(上)(二) 曼拏黎(三) 𤙖(四)」

「如是真言三遍，加持白芥子、香水，散壇內外十方院畔，便成結界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是真言三遍，加持白芥子、香水，散壇內外十方院畔，便成結界。」

「髮髻真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「髮髻真言：

「唵鉢頭(二合)麼(一) 始佉𭋺(二) 𤙖(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵鉢頭(二合)麼(一) 始佉𭋺(二) 𤙖(三)」

「如是真言五遍，加持頭髮梳綰髮髻。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是真言五遍，加持頭髮梳綰髮髻。」

「沐浴真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「沐浴真言：

「唵鉢頭(二合)暮瑟抳灑(一) 㫊暮伽(上)(二) 惹𭋺(三) 𤙖(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵鉢頭(二合)暮瑟抳灑(一) 㫊暮伽(上)(二) 惹𭋺(三) 𤙖(四)」

「如是真言三遍，加持白芥子香湯，澡浴其身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是真言三遍，加持白芥子香湯，澡浴其身。」

「潔滌真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「潔滌真言：

「唵弭麼羅(一) 戍悌(二) 𤙖(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵弭麼羅(一) 戍悌(二) 𤙖(三)」

「如是真言五遍，加持淨水，漱口洗手洗面。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是真言五遍，加持淨水，漱口洗手洗面。」

「持衣真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持衣真言：

「唵散撦(去)娜野(一) 鉢頭(二合)米(二) 𤙖(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵散撦(去)娜野(一) 鉢頭(二合)米(二) 𤙖(三)」

「如是真言三遍，加持衣服著脫捨之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是真言三遍，加持衣服著脫捨之。」

「甘露真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甘露真言：

「唵弭理弭野(一) 戍悌(二) 𤙖(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵弭理弭野(一) 戍悌(二) 𤙖(三)」

「如是真言五遍，加持乳酪酥蜜，供養并服。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是真言五遍，加持乳酪酥蜜，供養并服。」

「灌頂真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「灌頂真言：

「唵鉢頭(二合)暮(一) 瑟抳灑暮伽(上)(二) 㫊鼻詵柘(三) 怛(登邑反)麼戍悌(四) 𤙖(五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵鉢頭(二合)暮(一) 瑟抳灑暮伽(上)(二) 㫊鼻詵柘(三) 怛(登邑反)麼戍悌(四) 𤙖(五)」

「如是真言三遍，加持香水灌㵶頂身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是真言三遍，加持香水灌㵶頂身。」

「被甲真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「被甲真言：

「唵鉢頭(二合)麼迦縛制(平)(一) 窒(丁吉反)哩荼(上)(二) 畔馱𤙖(三) 入縛攞(四) 莎縛訶(五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵鉢頭(二合)麼迦縛制(平)(一) 窒(丁吉反)哩荼(上)(二) 畔馱𤙖(三) 入縛攞(四) 莎縛訶(五)」

「如是真言三遍，言持右手身上遍摩，即成著甲護身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是真言三遍，言持右手身上遍摩，即成著甲護身。」

「金剛座真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「金剛座真言：

「唵跋馹囉(一) 地瑟詫娜(二) 鉢頭(二合)米(三) 𤙖(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵跋馹囉(一) 地瑟詫娜(二) 鉢頭(二合)米(三) 𤙖(四)」

「如是真言三遍，加持其座，乃坐於座。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是真言三遍，加持其座，乃坐於座。」

「治地真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「治地真言：

「唵入縛攞(一) 鉢頭(二合)米(二) 陀囉陀囉(三) 𤙖(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵入縛攞(一) 鉢頭(二合)米(二) 陀囉陀囉(三) 𤙖(四)」

「如是真言三遍，加持壇地，畫壇敷座。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是真言三遍，加持壇地，畫壇敷座。」

「治床真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「治床真言：

「唵鉢頭(二合)摩(一) 室囉野嚕跛(二) 者攞者攞(三) 𤙖(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵鉢頭(二合)摩(一) 室囉野嚕跛(二) 者攞者攞(三) 𤙖(四)」

「如是真言三遍，加持於床，乃坐臥之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是真言三遍，加持於床，乃坐臥之。」

「治華真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「治華真言：

「唵𡫸(寧立反)𡅖(名養反)鉢頭(二合)米(二) 𤙖(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵𡫸(寧立反)𡅖(名養反)鉢頭(二合)米(二) 𤙖(三)」

「如是真言五遍，加持於華，敷獻供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是真言五遍，加持於華，敷獻供養。」

「燒香真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「燒香真言：

「唵鉢頭(二合)麼米伽(上)(一) 三(去)皤囉米(二) 𤙖(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵鉢頭(二合)麼米伽(上)(一) 三(去)皤囉米(二) 𤙖(三)」

「如是真言五遍，加持於香，燒焯供養，亦復燒熏手熏衣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是真言五遍，加持於香，燒焯供養，亦復燒熏手熏衣。」

「塗香真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「塗香真言：

「唵鉢頭(二合)摩健悌(一) 濕(二合)縛哩(二) 𤙖(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵鉢頭(二合)摩健悌(一) 濕(二合)縛哩(二) 𤙖(三)」

「如是真言三遍，加持塗香，摩壇供養，亦復塗於手臂膚體。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是真言三遍，加持塗香，摩壇供養，亦復塗於手臂膚體。」

「白芥子真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「白芥子真言：

「唵鉢頭(二合)麼(一) 跛(二合)囉枳喇臡(二) 陀囉抳縒米(三) 莎縛訶(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵鉢頭(二合)麼(一) 跛(二合)囉枳喇臡(二) 陀囉抳縒米(三) 莎縛訶(四)」

「如是真言三遍，加持稻穀華、白芥子，布散壇上。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是真言三遍，加持稻穀華、白芥子，布散壇上。」

「香水真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「香水真言：

「唵鉢頭(二合)麼惹黎(一) 素健陀(上)𮧬底(二) 𤙖(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵鉢頭(二合)麼惹黎(一) 素健陀(上)𮧬底(二) 𤙖(三)」

「如是真言三遍，加持閼伽香水，獻供養之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是真言三遍，加持閼伽香水，獻供養之。」

「飲食真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「飲食真言：

「唵叔訖攞縛㘑(一) 囉娑(去)野娜戍悌(二) 𤙖(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵叔訖攞縛㘑(一) 囉娑(去)野娜戍悌(二) 𤙖(三)」

「如是真言三遍，加持一切餅食，獻供養之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是真言三遍，加持一切餅食，獻供養之。」

「三白食真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三白食真言：

「唵素嚕素嚕(一) 禁(俱蔭反)皤𮧬底(二) 莎縛訶(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵素嚕素嚕(一) 禁(俱蔭反)皤𮧬底(二) 莎縛訶(三)」

「如是真言三遍，加持三白飯食，獻供養之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是真言三遍，加持三白飯食，獻供養之。」

「飯真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「飯真言：

「唵鉢頭(二合)摩(一) 室唎抳娑(去)陀(上)野(二) 𤙖(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵鉢頭(二合)摩(一) 室唎抳娑(去)陀(上)野(二) 𤙖(三)」

「如是真言三遍，加持諸飯，獻供養之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是真言三遍，加持諸飯，獻供養之。」

「果子真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「果子真言：

「唵叵攞弭戍悌(一) 跛(二合)囉縒囉(二) 𤙖(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵叵攞弭戍悌(一) 跛(二合)囉縒囉(二) 𤙖(三)」

「如是真言三遍，加持一切果子，獻供養之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是真言三遍，加持一切果子，獻供養之。」

「華鬘真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「華鬘真言：

「唵跛(二合)囉縛囉(一) 補澁𭝰惹野(二) 莎縛訶(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵跛(二合)囉縛囉(一) 補澁𭝰惹野(二) 莎縛訶(三)」

「如是真言三遍，加持一切華鬘，獻供養之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是真言三遍，加持一切華鬘，獻供養之。」

「飲食真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「飲食真言：

「唵入縛攞(一) 入縛攞野(二) 囉縒囉娑(去)(三) 䞘(二合)哩抳(四) 𤙖(五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵入縛攞(一) 入縛攞野(二) 囉縒囉娑(去)(三) 䞘(二合)哩抳(四) 𤙖(五)」

「如是真言三遍，加持一切飲食，獻供養之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是真言三遍，加持一切飲食，獻供養之。」

「燈真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「燈真言：

「唵鉢頭(二合)麼(一) 儞播野(二) 入縛攞(三) 𤙖(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵鉢頭(二合)麼(一) 儞播野(二) 入縛攞(三) 𤙖(四)」

「如是真言三遍，加持燈明，獻供養之。持法者觀，蠲諸暗障。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是真言三遍，加持燈明，獻供養之。持法者觀，蠲諸暗障。」

「入壇真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「入壇真言：

「唵娑(去)麼鉢頭(二合)麼(一) 步縛泥(二) 跛(二合)囉縒囉(三) 𤙖(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵娑(去)麼鉢頭(二合)麼(一) 步縛泥(二) 跛(二合)囉縒囉(三) 𤙖(四)」

「如是真言三遍，加持壇門，入壇供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是真言三遍，加持壇門，入壇供養。」

「禮拜真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「禮拜真言：

「唵鉢頭(二合)暮(一) 瑟抳灑(二) 㫊暮伽(上)姥儞(三) 𤙖(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵鉢頭(二合)暮(一) 瑟抳灑(二) 㫊暮伽(上)姥儞(三) 𤙖(四)」

「如是真言三遍讚誦，五輪著地而禮拜之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是真言三遍讚誦，五輪著地而禮拜之。」

「行道真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「行道真言：

「唵斫訖(二合)囉(一) 曼拏隷(二) 三(去)曼嚲(三) 鉢頭(二合)米(四) 𤙖(五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵斫訖(二合)囉(一) 曼拏隷(二) 三(去)曼嚲(三) 鉢頭(二合)米(四) 𤙖(五)」

「如是真言，三遍讚誦而行道之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是真言，三遍讚誦而行道之。」

「散華真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「散華真言：

「唵三(去)曼嚲(一) 跛(二合)囉祇(虬異反)喇拏(二) 鉢頭(二合)米(三) 三(去)皤囉(四) 𤙖(五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵三(去)曼嚲(一) 跛(二合)囉祇(虬異反)喇拏(二) 鉢頭(二合)米(三) 三(去)皤囉(四) 𤙖(五)」

「如是真言三遍，加持於華，授弟子散。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是真言三遍，加持於華，授弟子散。」

「教授真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「教授真言：

「唵鉢頭(二合)麼(一) 縒麼曜瑟抳灑(二) 摩訶暮伽(上)(三) 三(去)麼野(四) 𤙖(去)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵鉢頭(二合)麼(一) 縒麼曜瑟抳灑(二) 摩訶暮伽(上)(三) 三(去)麼野(四) 𤙖(去)」

「如是真言，執受法者三遍加持，授三昧耶。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是真言，執受法者三遍加持，授三昧耶。」

「整衣真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「整衣真言：

「唵三(去)曼嚲(一) 娑(去)馱囉拏(二) 鉢頭(二合)米(三) 𤙖㤄(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵三(去)曼嚲(一) 娑(去)馱囉拏(二) 鉢頭(二合)米(三) 𤙖㤄(四)」

「如是真言三遍讚誦，結加趺坐，整持儀服。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是真言三遍讚誦，結加趺坐，整持儀服。」

「數珠真言 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「數珠真言

「唵㫊播哩弭嚲(一) 入縛攞(二) 鉢頭(二合)米(三) 𤙖(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵㫊播哩弭嚲(一) 入縛攞(二) 鉢頭(二合)米(三) 𤙖(四)」

「如是真言三遍，加持數珠，取珠持掐。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是真言三遍，加持數珠，取珠持掐。」

「轉念真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「轉念真言：

「唵捨嚲(一) 縒㰤塞(桑紇反二合)囉(二) 入縛理嚲(三) 鉢頭(二合)米(四) 陀(上)囉陀(上)囉(五) 𤙖(六)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵捨嚲(一) 縒㰤塞(桑紇反二合)囉(二) 入縛理嚲(三) 鉢頭(二合)米(四) 陀(上)囉陀(上)囉(五) 𤙖(六)」

「如是真言三遍，加持數珠，乃當誦念。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是真言三遍，加持數珠，乃當誦念。」

「乞夢真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「乞夢真言：

「唵三(去)曼嚲(一) 娜囉捨娜(二) 鉢頭(二合)米(三) 𤙖(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵三(去)曼嚲(一) 娜囉捨娜(二) 鉢頭(二合)米(三) 𤙖(四)」

「如是真言五遍讚誦，乞夢加被。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是真言五遍讚誦，乞夢加被。」

「護身真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「護身真言：

「唵三(去)曼嚲(一) 落乞灑抳(二) 鉢頭米(三) 𤙖(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵三(去)曼嚲(一) 落乞灑抳(二) 鉢頭米(三) 𤙖(四)」

「如是真言五遍讚誦，自護持身，護他亦爾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是真言五遍讚誦，自護持身，護他亦爾。」

「列界真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「列界真言：

「唵三(去)曼嚲(一) 米嚕𡫸(寧吉反)哩荼(上)(二) 塞(桑紇反)窒哩(三) 𤙖(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵三(去)曼嚲(一) 米嚕𡫸(寧吉反)哩荼(上)(二) 塞(桑紇反)窒哩(三) 𤙖(四)」

「如是真言繞壇三匝誦三七遍，即當結成金剛院界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是真言繞壇三匝誦三七遍，即當結成金剛院界。」

「燃火真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「燃火真言：

「唵三(去)曼嚲(一) 入縛攞(二) 摩攞蘗䏶(三) 摩訶鉢頭(二合)麼入縛㘑(四) 𤙖(五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵三(去)曼嚲(一) 入縛攞(二) 摩攞蘗䏶(三) 摩訶鉢頭(二合)麼入縛㘑(四) 𤙖(五)」

「如是真言誦念燃火，乃加持火。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是真言誦念燃火，乃加持火。」

「火食真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「火食真言：

「唵度嚕度嚕(一) 跛(二合)囉縒囉(二) 度縒哩(三) 曼窒㘑(四) 莎縛訶(五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵度嚕度嚕(一) 跛(二合)囉縒囉(二) 度縒哩(三) 曼窒㘑(四) 莎縛訶(五)」

「如是真言三遍，加持火食，燒供養之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是真言三遍，加持火食，燒供養之。」

「神通真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神通真言：

「唵三(去)曼嚲(一) 婆(無何反)路枳嚲(二) 俁呬曳(二合)(三) 摩庾惹廢(無計反)(四) 鉢頭(二合)麼廢倪(魚抧反)儞(五) 莎縛訶(六)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵三(去)曼嚲(一) 婆(無何反)路枳嚲(二) 俁呬曳(二合)(三) 摩庾惹廢(無計反)(四) 鉢頭(二合)麼廢倪(魚抧反)儞(五) 莎縛訶(六)」

「如是真言讚誦七遍，請一切諸佛菩薩、真言明神曼拏羅中現諸神變。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是真言讚誦七遍，請一切諸佛菩薩、真言明神曼拏羅中現諸神變。」

「器仗真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「器仗真言：

「唵首皤塞(桑紇反)怛囉(一) 馱埋抳(二) 鉢頭(二合)麼步臡(三) 𤙖(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵首皤塞(桑紇反)怛囉(一) 馱埋抳(二) 鉢頭(二合)麼步臡(三) 𤙖(四)」

「如是真言，都令運攝壇中所畫一切器仗，讚誦七遍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是真言，都令運攝壇中所畫一切器仗，讚誦七遍。」

「攝法真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「攝法真言：

「唵三(去)曼嚲(一) 迦㗚灑抳(二) 跛(二合)囉縒囉(三) 俁呬曳(四) 𤙖(五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵三(去)曼嚲(一) 迦㗚灑抳(二) 跛(二合)囉縒囉(三) 俁呬曳(四) 𤙖(五)」

「如是真言，都令運攝壇內一切法門如證解相，誦三七遍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是真言，都令運攝壇內一切法門如證解相，誦三七遍。」

「請召觀世音菩薩真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「請召觀世音菩薩真言：

「那墓塞(桑乙反)窒(丁結反)哩步縛泥(去)濕(二合)縛囉野(一句) 路(輕呼)計濕縛(二合)囉摩醯(去)濕(二合)縛囉野(二句) 唵陀(上)囉陀(上)囉(三句) 三(去)曼嚲婆(無何反)路枳嚲(四句) 俁呬曳㫊蘖撦(姝也反)(五句) 薄伽(上)畔(引)(六句) 地囉地囉(七句) 摩訶(去)地囉(八句) 麼抳迦娜迦囉惹嚲(九句) 跋馹囉吠女(去)哩野(十句) 摩囉迦嚲鉢頭(二合)麼(十一句) 邏倪(魚禮反)捺(奴乙反二合)囉儞攞(十二句) 摩訶(去)穆訖底迦(十三句) 弭步使嚲捨哩囉(十四句) 摩訶(去)鉢頭(二合)麼步惹(十五句) 㫊暮伽(上)播捨馱囉(十六句) 婆(同上)囉娜婆囉(上)那(去)野迦(十七句) 入縛攞入縛攞(十八句) 三(去)曼嚲縛路枳嚲(十九句) 㫊蘖撦㫊蘖撦(二十句) 薄伽(上)畔(引)(二十一句) 施䞘囉(二合彈舌呼之)(二十二句) 縒麼野摩努塞(同上)麼囉(二十三句) 弭弭馱嚕播(二十四句) 廢(無計反)灑陀(上)囉(二十五句) 野麼婆(同上)嚕拏矩廢囉(二十六句) 那麼塞訖(二合)哩嚲(二十七句) 縊濕(二合)縛囉(二十八句) 摩醯(去)濕(二合)縛囉(二十九句) 路(輕呼)計濕(二合)縛囉(三十句) 翳呬曳呬(三十一句) 薄伽(上)畔(引)(三十二句) 施䞘(二合)囉摩蘖撦(三十三句) 薩縛苾𠆙(亭夜反)曼拏攞(三十四句) 縒麼野(三十五句) 摩努塞(同上)麼囉(三十六句) 那囉捨野莎(二合)縛路(輕呼)梵(脯甘反)(三十七句) 弭弭馱諦惹陀(上)囉(三十八句) 三(去)曼嚲喇濕弭入縛攞(三十九句) 蘖皤捨哩囉(四十句) 摩訶迦(去)嚕抳迦(四十一句) 譟𡅖(名養反)穆佉(四十二句) 播哩布唎拏(四十三句) 戰捺(同上二合)囉曼拏攞穆佉(四十四句) 那縛戰捺(同上)囉惹吒(上)陀(上)囉(四十五句) 㫊弭跢皤耶(四十六句) 摩矩吒(上)陀(上)囉(四十七句) 摩訶沒(二合)囉㰤麼廢(無計反)灑陀囉(四十八句) 窒(二合)哩路(輕呼)者娜(四十九句) 㫊暮伽(上)婆(同上)囉娜(五十句) 覩嚕覩嚕(五十一句) 摩訶(去)迦嚕抳迦(五十二句) 鉢頭(二合)麼播捨婆(同上)路枳嚲(五十三句) 戍陀(上)薩埵婆囉那(上)野迦(五十四句) 那謨窣覩羝(五十五句) 莎(二合)縛訶(五十六句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那墓塞(桑乙反)窒(丁結反)哩步縛泥(去)濕(二合)縛囉野(一句) 路(輕呼)計濕縛(二合)囉摩醯(去)濕(二合)縛囉野(二句) 唵陀(上)囉陀(上)囉(三句) 三(去)曼嚲婆(無何反)路枳嚲(四句) 俁呬曳㫊蘖撦(姝也反)(五句) 薄伽(上)畔(引)(六句) 地囉地囉(七句) 摩訶(去)地囉(八句) 麼抳迦娜迦囉惹嚲(九句) 跋馹囉吠女(去)哩野(十句) 摩囉迦嚲鉢頭(二合)麼(十一句) 邏倪(魚禮反)捺(奴乙反二合)囉儞攞(十二句) 摩訶(去)穆訖底迦(十三句) 弭步使嚲捨哩囉(十四句) 摩訶(去)鉢頭(二合)麼步惹(十五句) 㫊暮伽(上)播捨馱囉(十六句) 婆(同上)囉娜婆囉(上)那(去)野迦(十七句) 入縛攞入縛攞(十八句) 三(去)曼嚲縛路枳嚲(十九句) 㫊蘖撦㫊蘖撦(二十句) 薄伽(上)畔(引)(二十一句) 施䞘囉(二合彈舌呼之)(二十二句) 縒麼野摩努塞(同上)麼囉(二十三句) 弭弭馱嚕播(二十四句) 廢(無計反)灑陀(上)囉(二十五句) 野麼婆(同上)嚕拏矩廢囉(二十六句) 那麼塞訖(二合)哩嚲(二十七句) 縊濕(二合)縛囉(二十八句) 摩醯(去)濕(二合)縛囉(二十九句) 路(輕呼)計濕(二合)縛囉(三十句) 翳呬曳呬(三十一句) 薄伽(上)畔(引)(三十二句) 施䞘(二合)囉摩蘖撦(三十三句) 薩縛苾𠆙(亭夜反)曼拏攞(三十四句) 縒麼野(三十五句) 摩努塞(同上)麼囉(三十六句) 那囉捨野莎(二合)縛路(輕呼)梵(脯甘反)(三十七句) 弭弭馱諦惹陀(上)囉(三十八句) 三(去)曼嚲喇濕弭入縛攞(三十九句) 蘖皤捨哩囉(四十句) 摩訶迦(去)嚕抳迦(四十一句) 譟𡅖(名養反)穆佉(四十二句) 播哩布唎拏(四十三句) 戰捺(同上二合)囉曼拏攞穆佉(四十四句) 那縛戰捺(同上)囉惹吒(上)陀(上)囉(四十五句) 㫊弭跢皤耶(四十六句) 摩矩吒(上)陀(上)囉(四十七句) 摩訶沒(二合)囉㰤麼廢(無計反)灑陀囉(四十八句) 窒(二合)哩路(輕呼)者娜(四十九句) 㫊暮伽(上)婆(同上)囉娜(五十句) 覩嚕覩嚕(五十一句) 摩訶(去)迦嚕抳迦(五十二句) 鉢頭(二合)麼播捨婆(同上)路枳嚲(五十三句) 戍陀(上)薩埵婆囉那(上)野迦(五十四句) 那謨窣覩羝(五十五句) 莎(二合)縛訶(五十六句)」

「此請召真言加持香王燒，啟請觀世音菩薩摩訶薩者。縱有四重五逆十惡罪者，亦得觀世音菩薩摩訶薩現身，為與滅害四重五逆十惡等罪，與諸願滿。何況淨信善男子善女人，晝夜依法受持讀誦，豈不現身授證諸法？若一加持香王一燒熏大自在天像十千遍，大自在天現身而來與諸願滿。若加持香王燒熏那羅延天像十千遍，那羅延天現身而來與願擁護。若加持香王燒熏摩訶迦羅神像十千遍，摩訶迦羅神領其眷屬一時現身，敬護與願任為役使。若加持香王燒熏毘那夜迦像一百八遍，一切毘那夜迦皆被拘縛不相嬈惱。若加持香王燒熏天魔像一百八遍，不為一切天魔神鬼來相嬈亂。若加持香王，每日三時面向日天相續燒焯滿三七日，得日天眾現前擁護與福加被。若加持香王，從月三日面向月天相續燒焯，至十五日或十六日夜半，月天現前祐護加被。若加持香王燒熏毘沙門王像十千遍，毘沙門王現身擁護，奉施財寶得大富饒。若加持香王燒熏功德天像十千遍，功德天像動搖誥語，問菩提事皆悉答之。若加持安悉香燒熏新未壞米嚲羅一千八遍，自起坐語，問所求法悉皆答之。若加持安悉香燒熏病者，加持七遍，是人自縛。若加持安悉香燒熏岌播羅一千八遍，得岌播羅動走自語，所問皆答任為使役。若加持安悉香燒熏金剛杵一千八遍，杵上放光。若加持安悉香燒，熏輪一千八遍，輪自搖轉。若加持安悉香燒熏五色條一千八遍，其狀如蛇蟠迴踠轉。若加持安悉香燒熏新甕瓶鉢一百八遍，乃自旋轉。若加持安悉香燒熏淨劍一千八遍，放出火光。若加持安悉香燒熏螺七遍，詣高望處吹之七聲，眾生聞者除滅罪障。若加持安悉香燒熏患瘧病人二十一遍，便得除差。若天無雨，有龍湫邊加持安悉香燒煙不絕一千八遍，則降大雨。若雨多滯，高山峯上加持安悉香燒煙不絕一千八遍，其雨便止，除諸災難。若惡風雹災障數起，面向起處加持安悉香燒一千八遍，於四箇月止除風雹。若加持安悉香燒熏身熏衣七遍著者，所去之處無諸障難。若加持安悉香，庫藏中燒一千八遍，則令財寶而不虛耗。若加持安悉香燒熏一切華果飲食二十一遍，與諸人食，皆得除滅一切災障。若加持安悉香燒熏華鬘，與人頭戴加持，是人便自縛之，問者皆說。若三七日加持香王，燒焯供養金剛藏菩薩像，真言聲聲不絕滿十萬遍，金剛藏菩薩現身與所求願。若加持安悉香燒熏藥叉女像一千八遍，得藥叉女現身敬護，與所求願任為供使。若加持安悉香燒熏磬子或熏大鐘大鼓三七遍者，即便擊之，聞者除滅一切罪障。若於宅中以安悉香一真言一燒一百八遍，一切災惡鬼神皆悉馳走。若欲驗此請召 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此請召真言加持香王燒，啟請觀世音菩薩摩訶薩者。縱有四重五逆十惡罪者，亦得觀世音菩薩摩訶薩現身，為與滅害四重五逆十惡等罪，與諸願滿。何況淨信善男子善女人，晝夜依法受持讀誦，豈不現身授證諸法？若一加持香王一燒熏大自在天像十千遍，大自在天現身而來與諸願滿。若加持香王燒熏那羅延天像十千遍，那羅延天現身而來與願擁護。若加持香王燒熏摩訶迦羅神像十千遍，摩訶迦羅神領其眷屬一時現身，敬護與願任為役使。若加持香王燒熏毘那夜迦像一百八遍，一切毘那夜迦皆被拘縛不相嬈惱。若加持香王燒熏天魔像一百八遍，不為一切天魔神鬼來相嬈亂。若加持香王，每日三時面向日天相續燒焯滿三七日，得日天眾現前擁護與福加被。若加持香王，從月三日面向月天相續燒焯，至十五日或十六日夜半，月天現前祐護加被。若加持香王燒熏毘沙門王像十千遍，毘沙門王現身擁護，奉施財寶得大富饒。若加持香王燒熏功德天像十千遍，功德天像動搖誥語，問菩提事皆悉答之。若加持安悉香燒熏新未壞米嚲羅一千八遍，自起坐語，問所求法悉皆答之。若加持安悉香燒熏病者，加持七遍，是人自縛。若加持安悉香燒熏岌播羅一千八遍，得岌播羅動走自語，所問皆答任為使役。若加持安悉香燒熏金剛杵一千八遍，杵上放光。若加持安悉香燒，熏輪一千八遍，輪自搖轉。若加持安悉香燒熏五色條一千八遍，其狀如蛇蟠迴踠轉。若加持安悉香燒熏新甕瓶鉢一百八遍，乃自旋轉。若加持安悉香燒熏淨劍一千八遍，放出火光。若加持安悉香燒熏螺七遍，詣高望處吹之七聲，眾生聞者除滅罪障。若加持安悉香燒熏患瘧病人二十一遍，便得除差。若天無雨，有龍湫邊加持安悉香燒煙不絕一千八遍，則降大雨。若雨多滯，高山峯上加持安悉香燒煙不絕一千八遍，其雨便止，除諸災難。若惡風雹災障數起，面向起處加持安悉香燒一千八遍，於四箇月止除風雹。若加持安悉香燒熏身熏衣七遍著者，所去之處無諸障難。若加持安悉香，庫藏中燒一千八遍，則令財寶而不虛耗。若加持安悉香燒熏一切華果飲食二十一遍，與諸人食，皆得除滅一切災障。若加持安悉香燒熏華鬘，與人頭戴加持，是人便自縛之，問者皆說。若三七日加持香王，燒焯供養金剛藏菩薩像，真言聲聲不絕滿十萬遍，金剛藏菩薩現身與所求願。若加持安悉香燒熏藥叉女像一千八遍，得藥叉女現身敬護，與所求願任為供使。若加持安悉香燒熏磬子或熏大鐘大鼓三七遍者，即便擊之，聞者除滅一切罪障。若於宅中以安悉香一真言一燒一百八遍，一切災惡鬼神皆悉馳走。若欲驗此請召

真言者，誦十萬遍，即作諸法悉皆成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真言者，誦十萬遍，即作諸法悉皆成就。」

「發遣真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「發遣真言：

「唵㫊暮伽(上)播捨(一) 鉢頭(二合)暮瑟抳灑(二) 嚲囉嚲囉(三) 㫊縛跢囉覩(四) 薄伽(上)畔(引)(五) 蘖撦沙縛皤縛南(六) 覩嚕覩嚕(七) 摩訶鉢頭(二合)麼步臡(八) 莎縛訶(九)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵㫊暮伽(上)播捨(一) 鉢頭(二合)暮瑟抳灑(二) 嚲囉嚲囉(三) 㫊縛跢囉覩(四) 薄伽(上)畔(引)(五) 蘖撦沙縛皤縛南(六) 覩嚕覩嚕(七) 摩訶鉢頭(二合)麼步臡(八) 莎縛訶(九)」

「如是真言，加持白芥子水七遍，散壇十方，一切諸佛菩薩、天神還歸本宮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是真言，加持白芥子水七遍，散壇十方，一切諸佛菩薩、天神還歸本宮。」

多羅菩薩護持品第三十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多羅菩薩護持品第三十九

爾時多羅菩薩從座而起，合掌恭敬頂禮佛足，右繞三匝却住一面，白佛言：「世尊！是尊者觀世音菩薩摩訶薩，能善演此不空王根本蓮華頂陀羅尼真言壇印三昧耶，與於世間持真言者作大利樂。世尊！我今亦有不空王根本蓮華頂陀羅尼真言三昧耶，若真言者於三七日清淨如法精持誦念，或常誦持此真言者，我除誓當隨逐守護，種種示現三昧神變，與諸願果。我欲佛前而演示之，願垂納受。」爾時釋迦牟尼如來誥多羅菩薩言：「善哉善哉！汝當演說，我已加被。」爾時多羅菩薩即說不空王根本蓮華頂摩尼心陀羅尼真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時多羅菩薩從座而起，合掌恭敬頂禮佛足，右繞三匝却住一面，白佛言：「世尊！是尊者觀世音菩薩摩訶薩，能善演此不空王根本蓮華頂陀羅尼真言壇印三昧耶，與於世間持真言者作大利樂。世尊！我今亦有不空王根本蓮華頂陀羅尼真言三昧耶，若真言者於三七日清淨如法精持誦念，或常誦持此真言者，我除誓當隨逐守護，種種示現三昧神變，與諸願果。我欲佛前而演示之，願垂納受。」爾時釋迦牟尼如來誥多羅菩薩言：「善哉善哉！汝當演說，我已加被。」爾時多羅菩薩即說不空王根本蓮華頂摩尼心陀羅尼真言曰：

「那莫塞(桑紇反)窒(都結反二合)㘑拽特(二合)膹(肥以反)迦南(一) 嚲詑誐跢南(二) 舍枳野邏惹(三) 㫊地瑟詫(魑賈反)娜(四) 那莫塞(同上)訖哩跢南(五) 那謨囉怛娜怛囉耶野(六) 那莫㫊利耶(七) 縛路(輕呼)枳諦濕縛囉野(八) 菩地薩埵野(九) 摩訶薩埵野(十) 摩訶迦嚕抳迦野(十一) 那莫塞(同上)嚲邏曳(移雞反)(十二) 摩訶禰謎(十三) 唵嚲囉抳嚲囉抳(十四) 嚲𭋺鉢頭(二合)麼(十五) 弭步使跢嚲㘑(十六) 麼抳迦娜迦(十七) 弭質怛囉麼黎(十八) 惹吒(上)麼矩吒(上)(十九) 曼抳嚲鉢頭(二合)米(二十) 度嚕度嚕(二十一) 鉢頭(二合)麼播捨步臡(二十二) 㫊暮伽(上)播捨㰤塞(同上)羝(二十三) 嚲囉野皤伽(上)縛底(二十四) 摩訶悉地婆(無何反)囉泥(二十五) 覩嚕覩嚕(二十六) 摩訶嚲囉抳(二十七) 婆囉泥娑(去)陀(上)野悉悌(二十八) 㫊暮伽(上)婆(同上)囉泥(二十九) 莎(二合)縛訶(三十)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那莫塞(桑紇反)窒(都結反二合)㘑拽特(二合)膹(肥以反)迦南(一) 嚲詑誐跢南(二) 舍枳野邏惹(三) 㫊地瑟詫(魑賈反)娜(四) 那莫塞(同上)訖哩跢南(五) 那謨囉怛娜怛囉耶野(六) 那莫㫊利耶(七) 縛路(輕呼)枳諦濕縛囉野(八) 菩地薩埵野(九) 摩訶薩埵野(十) 摩訶迦嚕抳迦野(十一) 那莫塞(同上)嚲邏曳(移雞反)(十二) 摩訶禰謎(十三) 唵嚲囉抳嚲囉抳(十四) 嚲𭋺鉢頭(二合)麼(十五) 弭步使跢嚲㘑(十六) 麼抳迦娜迦(十七) 弭質怛囉麼黎(十八) 惹吒(上)麼矩吒(上)(十九) 曼抳嚲鉢頭(二合)米(二十) 度嚕度嚕(二十一) 鉢頭(二合)麼播捨步臡(二十二) 㫊暮伽(上)播捨㰤塞(同上)羝(二十三) 嚲囉野皤伽(上)縛底(二十四) 摩訶悉地婆(無何反)囉泥(二十五) 覩嚕覩嚕(二十六) 摩訶嚲囉抳(二十七) 婆囉泥娑(去)陀(上)野悉悌(二十八) 㫊暮伽(上)婆(同上)囉泥(二十九) 莎(二合)縛訶(三十)」

「摩尼大心陀羅尼真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「摩尼大心陀羅尼真言：

「唵㫊暮伽(上)(一) 鉢頭(二合)弭儞嚲㘑(二) 莎(二合)縛訶(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵㫊暮伽(上)(一) 鉢頭(二合)弭儞嚲㘑(二) 莎(二合)縛訶(三)」

「摩尼小心陀羅尼真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「摩尼小心陀羅尼真言：

「唵麼抳(一) 嚲𭋺(二) 𤙖(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵麼抳(一) 嚲𭋺(二) 𤙖(三)」

「世尊！是摩尼心陀羅尼真言，與諸真言者滿所求願。塗飾壇場置多羅像，安悉香、蘇合香、塞畢㗚迦香如法和合，以斯真言晝夜如法加持香燒承事供養，誦十萬遍，我即現身與所求願，除諸藥叉、羅剎、鬼神鬪諍災難。世尊！若真言者每欲臥時，像前燒香，誦三七遍乃便寢臥，我速夢中現是人前，為說過現未來一切事法，令得一切知解圓滿福德成就，為滅一切災怪病惱。當命終時，我為現身加與正念，將往佛剎蓮華化生，識相圓滿得宿住智。為諸如來授於記莂，得金剛身，住諸如來種族壇會，乃至無上正等菩提，更不退轉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是摩尼心陀羅尼真言，與諸真言者滿所求願。塗飾壇場置多羅像，安悉香、蘇合香、塞畢㗚迦香如法和合，以斯真言晝夜如法加持香燒承事供養，誦十萬遍，我即現身與所求願，除諸藥叉、羅剎、鬼神鬪諍災難。世尊！若真言者每欲臥時，像前燒香，誦三七遍乃便寢臥，我速夢中現是人前，為說過現未來一切事法，令得一切知解圓滿福德成就，為滅一切災怪病惱。當命終時，我為現身加與正念，將往佛剎蓮華化生，識相圓滿得宿住智。為諸如來授於記莂，得金剛身，住諸如來種族壇會，乃至無上正等菩提，更不退轉。」

爾時釋迦牟尼如來誥多羅菩薩言：「善哉善哉！汝能說示不空王根本蓮華頂摩尼真言，護持一切行真言者最勝悉地。汝當加被最上願地而擁護之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋迦牟尼如來誥多羅菩薩言：「善哉善哉！汝能說示不空王根本蓮華頂摩尼真言，護持一切行真言者最勝悉地。汝當加被最上願地而擁護之。」

大眾護持品第四十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大眾護持品第四十

爾時執金剛祕密主、四天王、大梵天、那羅延天、大自在天、帝釋天、摩訶迦羅神、寶賢神、滿賢神、半支迦神、那吒俱鉢羅神、縛羅神、大力神、訶哩底神、商企尼神、毘摩夜神、辯才天、阿努梵摩天、功德天、一髻羅剎女神、華齒神，及諸無量天龍八部，皆從坐起，偏袒右臂，一時合掌同聲白言：「世尊！此經所在國土，若有苾芻、苾芻尼、族姓男、族姓女，讀誦受持書寫之者，我等一切諸天神眾，亦如斯會湊視擁護、與力加被，遮止世間一切災怪，乃至無上正等菩提常不放捨。」爾時佛告執金剛祕密主等：「善哉善哉！汝斯大眾！應當如是守護此經，莫隱於地，令住世間為大明矩，照諸有情而得解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時執金剛祕密主、四天王、大梵天、那羅延天、大自在天、帝釋天、摩訶迦羅神、寶賢神、滿賢神、半支迦神、那吒俱鉢羅神、縛羅神、大力神、訶哩底神、商企尼神、毘摩夜神、辯才天、阿努梵摩天、功德天、一髻羅剎女神、華齒神，及諸無量天龍八部，皆從坐起，偏袒右臂，一時合掌同聲白言：「世尊！此經所在國土，若有苾芻、苾芻尼、族姓男、族姓女，讀誦受持書寫之者，我等一切諸天神眾，亦如斯會湊視擁護、與力加被，遮止世間一切災怪，乃至無上正等菩提常不放捨。」爾時佛告執金剛祕密主等：「善哉善哉！汝斯大眾！應當如是守護此經，莫隱於地，令住世間為大明矩，照諸有情而得解脫。」