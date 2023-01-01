不空羂索神變真言經卷第十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不空羂索神變真言經卷第十七

大唐天竺三藏菩提流志譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐天竺三藏菩提流志譯

根本蓮華頂陀羅尼真言品第三十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根本蓮華頂陀羅尼真言品第三十

爾時執金剛祕密主菩薩摩訶薩合掌恭敬白佛言：「世尊！我今惟忖，觀世音菩薩摩訶薩說此不空羂索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮花壇印三昧耶，極為甚深廣大無量，難解難入難得成就。觀是法中有無量壇法、無量印法、無量像法、無量軌則威儀之法，猶如大海、須彌山王、虛空陽焰微塵數等。又如如來無量大智，無與等智、無思量智，總非一切天龍八部、六欲魔眾人及非人之所𢜬量。唯是如來甚深大智、見智、藏智、大解脫智，亦是一切菩薩摩訶薩等大智本行法界之智。此法前際中際後際皆不可得，我心思忖極大迷亂。何者是前？何者是中？何者是後？何者是可通解成就之法？何者是根本蓮花頂陀羅尼真言？何者是祕密心真言？何者是熙怡真言？何者是奮怒王真言？何者是奮怒王心真言？何者是一字二字三字四字乃至十字真言？何者是安隱法、豐饒法、降伏法？何者是點藥法、塗藥法？何者是像法、壇法、印法？何者是召請、結界、梳髮、洗浴、治衣、甘露灌頂、被甲、坐臥地法？何者是採花、燒香塗香、芥子食餅、果子花鬘法？何者是三白飲食、燃燈、入壇禮拜、行道散花、教受整儀法則？何者是取珠、轉念、乞夢、護身、結界、燒火火食、神通器仗攝法？何者是請召觀世音菩薩、親近、發遣法？何者是羂索法？何者是金剛杵法？世尊！此法我不悟解，於何相中倣斆修習當得成就？後末世中，我當云何隨順眾生種種心行教修何法？依何陀羅尼真言之法開導度脫？若修治者成何悉地？我於此法極大迷亂，無諸智解，惟垂哀愍，願如法說，解破疑網。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時執金剛祕密主菩薩摩訶薩合掌恭敬白佛言：「世尊！我今惟忖，觀世音菩薩摩訶薩說此不空羂索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮花壇印三昧耶，極為甚深廣大無量，難解難入難得成就。觀是法中有無量壇法、無量印法、無量像法、無量軌則威儀之法，猶如大海、須彌山王、虛空陽焰微塵數等。又如如來無量大智，無與等智、無思量智，總非一切天龍八部、六欲魔眾人及非人之所𢜬量。唯是如來甚深大智、見智、藏智、大解脫智，亦是一切菩薩摩訶薩等大智本行法界之智。此法前際中際後際皆不可得，我心思忖極大迷亂。何者是前？何者是中？何者是後？何者是可通解成就之法？何者是根本蓮花頂陀羅尼真言？何者是祕密心真言？何者是熙怡真言？何者是奮怒王真言？何者是奮怒王心真言？何者是一字二字三字四字乃至十字真言？何者是安隱法、豐饒法、降伏法？何者是點藥法、塗藥法？何者是像法、壇法、印法？何者是召請、結界、梳髮、洗浴、治衣、甘露灌頂、被甲、坐臥地法？何者是採花、燒香塗香、芥子食餅、果子花鬘法？何者是三白飲食、燃燈、入壇禮拜、行道散花、教受整儀法則？何者是取珠、轉念、乞夢、護身、結界、燒火火食、神通器仗攝法？何者是請召觀世音菩薩、親近、發遣法？何者是羂索法？何者是金剛杵法？世尊！此法我不悟解，於何相中倣斆修習當得成就？後末世中，我當云何隨順眾生種種心行教修何法？依何陀羅尼真言之法開導度脫？若修治者成何悉地？我於此法極大迷亂，無諸智解，惟垂哀愍，願如法說，解破疑網。」

爾時釋迦牟尼如來應正等覺誥執金剛祕密主菩薩摩訶薩言：「善哉善哉！祕密主！汝發斯問，極為善問。何不早問遲辯若斯？汝能開導為諸眾生及真言者皆得最上成就之地，故作是問，為最大問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋迦牟尼如來應正等覺誥執金剛祕密主菩薩摩訶薩言：「善哉善哉！祕密主！汝發斯問，極為善問。何不早問遲辯若斯？汝能開導為諸眾生及真言者皆得最上成就之地，故作是問，為最大問。

「祕密主！此不空羂索心王陀羅尼真言三昧耶，巨如十方無量大海，難解難入。寧以海水瀝渧數知，此不空羂索心王陀羅尼真言三昧耶，實非數量得知其際。又以須彌山王末如微塵，亦盡數知。此不空羂索心王陀羅尼真言三昧耶，非所算分知其數限。如是廣大，踰過大海、微塵算分數分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「祕密主！此不空羂索心王陀羅尼真言三昧耶，巨如十方無量大海，難解難入。寧以海水瀝渧數知，此不空羂索心王陀羅尼真言三昧耶，實非數量得知其際。又以須彌山王末如微塵，亦盡數知。此不空羂索心王陀羅尼真言三昧耶，非所算分知其數限。如是廣大，踰過大海、微塵算分數分。

「祕密主！所有十方過現未來一切如來，有種種智三昧耶亦可知數。此不空羂索心王陀羅尼真言三昧耶，非所算數得知其際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「祕密主！所有十方過現未來一切如來，有種種智三昧耶亦可知數。此不空羂索心王陀羅尼真言三昧耶，非所算數得知其際。

「祕密主！一切諸佛菩薩摩訶薩所有法智，知五蘊等差別相轉。所有類智，知蘊界處一切緣起，若總若別是無常等。所有俗智，知一切法假設名字。所有他心智，知諸有情心心所法修行證滅。所有苦智，知苦不生。所有集智，知集永斷。所有滅智，知滅應證。所有道智，知道應修。所有盡智，知貪瞋癡盡。所有無生智，知諸有趣而不復生。所有如實智，解一切智一切相智。所有未知當知根，於諸聖諦未得現觀、未得聖果。所有已知根，於諸聖諦已得現觀、已得聖果。所有具知根，謂諸聲聞獨覺一切諸佛菩薩摩訶薩等。所有有尋有伺三摩地，離一切欲惡不善法，有尋有伺離生喜樂，入初靜慮具足而住。所有無尋惟伺三摩地，於初靜慮第二靜慮中間時定。所有無尋無伺三摩地，從第二靜慮乃至非想非非想處。所有佛隨念、法隨念、僧隨念、戒隨念、捨隨念、天隨念。寂靜厭離隨念、入出息隨念、身隨念、死隨念。所行布施波羅蜜多時，以一切不空智大悲為首，自施一切內外所有，亦勸他施一切內外所有。所行淨戒波羅蜜多時，以一切不空智大悲為首，自住十善業道，亦勸他住十善業道。所行安忍波羅蜜多時，以一切不空智大悲為首，自具增上安忍，亦勸他具增上安忍。所行精進波羅蜜多時，以一切不空智大悲為首，自修六波羅蜜多精勤不息，亦勸他修六波羅蜜多精勤不息。所行靜慮波羅蜜多時，以一切不空智大悲為首，自修巧便入諸靜慮無量無色，終不隨彼勢力受生，亦善勸他入諸靜慮無量無色，同已善巧。所行般若波羅蜜多時，以一切不空智大悲為首，自如實觀一切法性無所執著，亦勸他觀一切法性無所執著，亦復不住自性自相，若動若住不可得故。所修四正斷時，於諸未生惡不善法為不生故，於諸已生惡不善法為永斷故，未生善法為令生故，已生善法為令安住，不忘增廣倍修滿故。所修四神足，修欲三摩地時，斷行離依成就神足；修勤三摩地時，斷行離依成就神足；修心三摩地時，斷行離依成就神足；修觀三摩地時，斷行離依成就神足。以無所得為方便，修信根、精進根、念根、定根、慧根時，謂信根、精進根、念根、定根、慧根性離依離染。以無所得為方便，修信力、精進力、念力、定力、慧力時，謂信力、精進力、念力、定力、慧力性離依離染。以無所得為方便，修念等覺支、擇法等覺支、精進等覺支、喜等覺支、輕安等覺支、定等覺支、捨等覺支時，謂念等覺支、擇法等覺支、精進等覺支、喜等覺支、輕安等覺支、定等覺支、捨等覺支性離依離染。以無所得為方便，修正見支、正思惟支、正語支、正業支、正命支、正精進 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「祕密主！一切諸佛菩薩摩訶薩所有法智，知五蘊等差別相轉。所有類智，知蘊界處一切緣起，若總若別是無常等。所有俗智，知一切法假設名字。所有他心智，知諸有情心心所法修行證滅。所有苦智，知苦不生。所有集智，知集永斷。所有滅智，知滅應證。所有道智，知道應修。所有盡智，知貪瞋癡盡。所有無生智，知諸有趣而不復生。所有如實智，解一切智一切相智。所有未知當知根，於諸聖諦未得現觀、未得聖果。所有已知根，於諸聖諦已得現觀、已得聖果。所有具知根，謂諸聲聞獨覺一切諸佛菩薩摩訶薩等。所有有尋有伺三摩地，離一切欲惡不善法，有尋有伺離生喜樂，入初靜慮具足而住。所有無尋惟伺三摩地，於初靜慮第二靜慮中間時定。所有無尋無伺三摩地，從第二靜慮乃至非想非非想處。所有佛隨念、法隨念、僧隨念、戒隨念、捨隨念、天隨念。寂靜厭離隨念、入出息隨念、身隨念、死隨念。所行布施波羅蜜多時，以一切不空智大悲為首，自施一切內外所有，亦勸他施一切內外所有。所行淨戒波羅蜜多時，以一切不空智大悲為首，自住十善業道，亦勸他住十善業道。所行安忍波羅蜜多時，以一切不空智大悲為首，自具增上安忍，亦勸他具增上安忍。所行精進波羅蜜多時，以一切不空智大悲為首，自修六波羅蜜多精勤不息，亦勸他修六波羅蜜多精勤不息。所行靜慮波羅蜜多時，以一切不空智大悲為首，自修巧便入諸靜慮無量無色，終不隨彼勢力受生，亦善勸他入諸靜慮無量無色，同已善巧。所行般若波羅蜜多時，以一切不空智大悲為首，自如實觀一切法性無所執著，亦勸他觀一切法性無所執著，亦復不住自性自相，若動若住不可得故。所修四正斷時，於諸未生惡不善法為不生故，於諸已生惡不善法為永斷故，未生善法為令生故，已生善法為令安住，不忘增廣倍修滿故。所修四神足，修欲三摩地時，斷行離依成就神足；修勤三摩地時，斷行離依成就神足；修心三摩地時，斷行離依成就神足；修觀三摩地時，斷行離依成就神足。以無所得為方便，修信根、精進根、念根、定根、慧根時，謂信根、精進根、念根、定根、慧根性離依離染。以無所得為方便，修信力、精進力、念力、定力、慧力時，謂信力、精進力、念力、定力、慧力性離依離染。以無所得為方便，修念等覺支、擇法等覺支、精進等覺支、喜等覺支、輕安等覺支、定等覺支、捨等覺支時，謂念等覺支、擇法等覺支、精進等覺支、喜等覺支、輕安等覺支、定等覺支、捨等覺支性離依離染。以無所得為方便，修正見支、正思惟支、正語支、正業支、正命支、正精進

支、正念支、正定支時，謂正見支、正思惟支、正語支、正業支、正命支、正精進支、正念支、正定支性離依離染。所住空解脫三摩地時，謂觀諸法自相皆空，其心安住。所住無相解脫三摩地時，謂觀諸法自相無相，其心安住。所住無願解脫三摩地時，謂觀諸法自相無願，其心安住。以無所得為方便，修處非處智力時，謂如實了知諸有情類因果等相處非處相。以無所得為方便，修業異熟智力時，謂如實了知諸有情類，諸業法受種種因果業異熟相。以無所得為方便，修種種界智力時，謂如實了知諸有情類無量界相，以無所得為方便。修種種勝解智力時，謂如實了知諸有情類無量勝解相。以無所得為方便，修根勝劣智力時，謂如實了知諸有情類根勝劣相。以無所得為方便，修遍行行智力時，謂如實了知諸有情類遍行行相。以無所得為方便，修靜慮解脫等持等至雜染清淨智力時，謂如實了知諸有情類靜慮、解脫、等持、等至、雜染清淨、根、力、覺支、道支等相。以無所得為方便，修宿住隨念智力時，謂如實了知諸有情類無量億數宿住事相。以無所得為方便，修死生智力時，謂如實了知諸有情類無量無數死生事相。以無所得為方便，修漏盡智力時，謂如實了知諸漏永盡，無漏心解脫、無漏慧解脫，於現法中而自作證具足安住，能正了知我生已盡、梵行已立、所作已辦、不受後有。以無所得為方便，修正等覺無畏時，謂自稱是正等覺者。以無所得為方便，修漏盡無畏時，謂自稱已永盡諸漏，以無所得為方便。修障法無畏時，為諸弟子說障法道。以無所得為方便，修盡苦道無畏時，為諸弟子說盡苦道。如是等時，設有沙門若婆羅門若天魔梵，據餘世間依法立難及令憶念，言於是法非正等覺，言有如是漏未永盡，言習此法不能障道，言修此道不能盡苦，我於彼難正見無由。以於彼難見無由故，獲安隱住無怖無畏，自稱我處大仙尊位，於大眾中正師子吼，轉妙法輪，甚深清淨正真無上。以無所得為方便，修義無礙解、法無礙解、詞無礙解、辯無礙解。以無所得為方便，修大慈、大悲、大喜、大捨。以無所得為方便，修五眼、六神通、一切智智。以無所得為方便，得我如來應正等覺。從初證得阿耨多羅三藐三菩提夜，乃至最後所作已辦入無餘依大涅槃夜，於其中間常無誤失、無卒暴音、無忘失念、無不定心、無種種想、無不擇捨，志欲無退、精進無退、念無退、慧無退、解脫無退、解脫智見無退。一切身業，智為前導，隨智而轉。一切語業，智為前導，隨智而轉。一切意業，智為前導，隨智而轉。過現未來世所起智見無著無礙。以無所得為方便， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 支、正念支、正定支時，謂正見支、正思惟支、正語支、正業支、正命支、正精進支、正念支、正定支性離依離染。所住空解脫三摩地時，謂觀諸法自相皆空，其心安住。所住無相解脫三摩地時，謂觀諸法自相無相，其心安住。所住無願解脫三摩地時，謂觀諸法自相無願，其心安住。以無所得為方便，修處非處智力時，謂如實了知諸有情類因果等相處非處相。以無所得為方便，修業異熟智力時，謂如實了知諸有情類，諸業法受種種因果業異熟相。以無所得為方便，修種種界智力時，謂如實了知諸有情類無量界相，以無所得為方便。修種種勝解智力時，謂如實了知諸有情類無量勝解相。以無所得為方便，修根勝劣智力時，謂如實了知諸有情類根勝劣相。以無所得為方便，修遍行行智力時，謂如實了知諸有情類遍行行相。以無所得為方便，修靜慮解脫等持等至雜染清淨智力時，謂如實了知諸有情類靜慮、解脫、等持、等至、雜染清淨、根、力、覺支、道支等相。以無所得為方便，修宿住隨念智力時，謂如實了知諸有情類無量億數宿住事相。以無所得為方便，修死生智力時，謂如實了知諸有情類無量無數死生事相。以無所得為方便，修漏盡智力時，謂如實了知諸漏永盡，無漏心解脫、無漏慧解脫，於現法中而自作證具足安住，能正了知我生已盡、梵行已立、所作已辦、不受後有。以無所得為方便，修正等覺無畏時，謂自稱是正等覺者。以無所得為方便，修漏盡無畏時，謂自稱已永盡諸漏，以無所得為方便。修障法無畏時，為諸弟子說障法道。以無所得為方便，修盡苦道無畏時，為諸弟子說盡苦道。如是等時，設有沙門若婆羅門若天魔梵，據餘世間依法立難及令憶念，言於是法非正等覺，言有如是漏未永盡，言習此法不能障道，言修此道不能盡苦，我於彼難正見無由。以於彼難見無由故，獲安隱住無怖無畏，自稱我處大仙尊位，於大眾中正師子吼，轉妙法輪，甚深清淨正真無上。以無所得為方便，修義無礙解、法無礙解、詞無礙解、辯無礙解。以無所得為方便，修大慈、大悲、大喜、大捨。以無所得為方便，修五眼、六神通、一切智智。以無所得為方便，得我如來應正等覺。從初證得阿耨多羅三藐三菩提夜，乃至最後所作已辦入無餘依大涅槃夜，於其中間常無誤失、無卒暴音、無忘失念、無不定心、無種種想、無不擇捨，志欲無退、精進無退、念無退、慧無退、解脫無退、解脫智見無退。一切身業，智為前導，隨智而轉。一切語業，智為前導，隨智而轉。一切意業，智為前導，隨智而轉。過現未來世所起智見無著無礙。以無所得為方便，

以一心智如實遍入，知一切有情心心所法，圓滿遊戲種種神通，而自嚴淨種種佛土，供養承事諸佛世尊。於如來身如實觀察饒益有情，於法義趣如實分別，以法供養承事諸佛。當復諦觀諸佛法身以無所得圓滿無相，謂不思惟一切諸相。於一切法不增不減、不執不著、無取無住，圓滿一切法平等見，圓滿諸法一相理趣，行不二相不起分別。以無所得，遠離一切聲聞獨覺一切諸見，捨諸有漏煩惱習氣見，調伏心性見。以無所得圓滿隨如一切天、龍、藥叉、羅剎、乾闥婆、阿素洛、蘖魯荼、緊那羅、莫呼洛伽、人非人等一切音智。以無所得無量無數諸佛菩薩摩訶薩種族眷扇，非諸雜類。以無所得身相具足，於初生時其身具足一切相好，放大光明遍照無邊諸佛世界，令彼世界六種變動，有情遇者無不蒙益。以無所得圓滿出家，無量無數天、龍、藥叉、羅剎、乾闥婆、阿素洛、孽魯荼、緊那羅、莫呼洛伽、人非人等之所翼從，往詣道場剃除鬚髮，服三法衣受持應器，引導無量無數有情令乘三乘趣證圓寂。以無所得殊勝善根廣大願力，感得如是妙菩提樹，吠瑠璃寶以為其幹，真金剛寶而為其根，奇妙眾寶以為枝葉種種花果。其樹高廣遍覆三千大千佛剎，光明照耀周遍十方殑伽沙等諸佛世界，滿足殊勝福慧資糧，成熟有情、嚴淨佛土一切功德，乃至盡諸所有一切幻化三昧神通，皆是不空羂索心王陀羅尼真言三昧耶。祕密主！汝問如是如來甚深大智、見智、藏智、大解脫智、一切菩薩摩訶薩大智、本行法界之智者，是觀世音菩薩摩訶薩恒常以斯一切幻化三昧神變，示現如是不空羂索心王陀羅尼真言三昧耶種種形相色類神通，度諸有情及真言者得大悉地。祕密主！彼觀世音菩薩摩訶薩身識心智大慈大悲，皆是不空羂索心王陀羅尼真言三昧耶，如水乳性合一味一相，平等無二平等溉灌。一切界處圓是不空羂索心王陀羅尼真言三昧耶，攝化度脫三有有情，等住涅槃金剛之地。若有人趣、地獄趣、餓鬼趣一切眾生，等心憶念觀世音菩薩摩訶薩名者，一時齊至，隨所給濟無不解脫。彼觀世音菩薩摩訶薩，悲心愍心不退不悔。復有一切諸天乃至色究竟天，一切龍神、藥叉、羅剎、阿素洛、乾闥婆、蘖魯荼、緊那羅、摩呼囉伽，乃至阿鼻地獄所有有情，一時稱念觀世音菩薩摩訶薩名者，亦皆同時齊至，度脫諸欲厄難。譬如日月平等輪光，滅四洲中所有一切混沌黑暗。彼觀世音菩薩摩訶薩亦復如是，以大慈悲光明遍照一切有情，有為有漏生老病死種種厄難皆得解脫，住於善道。祕密主！彼觀世音菩薩摩訶薩，為諸眾生及真言者，如是堅牢被精進鎧，與證無上菩提之 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以一心智如實遍入，知一切有情心心所法，圓滿遊戲種種神通，而自嚴淨種種佛土，供養承事諸佛世尊。於如來身如實觀察饒益有情，於法義趣如實分別，以法供養承事諸佛。當復諦觀諸佛法身以無所得圓滿無相，謂不思惟一切諸相。於一切法不增不減、不執不著、無取無住，圓滿一切法平等見，圓滿諸法一相理趣，行不二相不起分別。以無所得，遠離一切聲聞獨覺一切諸見，捨諸有漏煩惱習氣見，調伏心性見。以無所得圓滿隨如一切天、龍、藥叉、羅剎、乾闥婆、阿素洛、蘖魯荼、緊那羅、莫呼洛伽、人非人等一切音智。以無所得無量無數諸佛菩薩摩訶薩種族眷扇，非諸雜類。以無所得身相具足，於初生時其身具足一切相好，放大光明遍照無邊諸佛世界，令彼世界六種變動，有情遇者無不蒙益。以無所得圓滿出家，無量無數天、龍、藥叉、羅剎、乾闥婆、阿素洛、孽魯荼、緊那羅、莫呼洛伽、人非人等之所翼從，往詣道場剃除鬚髮，服三法衣受持應器，引導無量無數有情令乘三乘趣證圓寂。以無所得殊勝善根廣大願力，感得如是妙菩提樹，吠瑠璃寶以為其幹，真金剛寶而為其根，奇妙眾寶以為枝葉種種花果。其樹高廣遍覆三千大千佛剎，光明照耀周遍十方殑伽沙等諸佛世界，滿足殊勝福慧資糧，成熟有情、嚴淨佛土一切功德，乃至盡諸所有一切幻化三昧神通，皆是不空羂索心王陀羅尼真言三昧耶。祕密主！汝問如是如來甚深大智、見智、藏智、大解脫智、一切菩薩摩訶薩大智、本行法界之智者，是觀世音菩薩摩訶薩恒常以斯一切幻化三昧神變，示現如是不空羂索心王陀羅尼真言三昧耶種種形相色類神通，度諸有情及真言者得大悉地。祕密主！彼觀世音菩薩摩訶薩身識心智大慈大悲，皆是不空羂索心王陀羅尼真言三昧耶，如水乳性合一味一相，平等無二平等溉灌。一切界處圓是不空羂索心王陀羅尼真言三昧耶，攝化度脫三有有情，等住涅槃金剛之地。若有人趣、地獄趣、餓鬼趣一切眾生，等心憶念觀世音菩薩摩訶薩名者，一時齊至，隨所給濟無不解脫。彼觀世音菩薩摩訶薩，悲心愍心不退不悔。復有一切諸天乃至色究竟天，一切龍神、藥叉、羅剎、阿素洛、乾闥婆、蘖魯荼、緊那羅、摩呼囉伽，乃至阿鼻地獄所有有情，一時稱念觀世音菩薩摩訶薩名者，亦皆同時齊至，度脫諸欲厄難。譬如日月平等輪光，滅四洲中所有一切混沌黑暗。彼觀世音菩薩摩訶薩亦復如是，以大慈悲光明遍照一切有情，有為有漏生老病死種種厄難皆得解脫，住於善道。祕密主！彼觀世音菩薩摩訶薩，為諸眾生及真言者，如是堅牢被精進鎧，與證無上菩提之

道。如大商主引進眾人，遮止惡道安置善道，心不分別、心不悔惓。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道。如大商主引進眾人，遮止惡道安置善道，心不分別、心不悔惓。」

爾時執金剛祕密主菩薩摩訶薩，承佛稱讚觀世音菩薩摩訶薩大功德已，奮迅踊躍合掌偈歎： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時執金剛祕密主菩薩摩訶薩，承佛稱讚觀世音菩薩摩訶薩大功德已，奮迅踊躍合掌偈歎：

「嗚呼大悲觀世音！ 嗚呼世間自在主！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「嗚呼大悲觀世音！ 嗚呼世間自在主！

若有專正憶持者， 得脫一切惡道苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有專正憶持者， 得脫一切惡道苦。

此是世間尊重父， 此是世間尊重母， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此是世間尊重父， 此是世間尊重母，

此是世間救度者， 此是世間大日光。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此是世間救度者， 此是世間大日光。」

復告執金剛祕密主言：「如是如是，如汝所說。汝應當往觀世音菩薩摩訶薩前，恭敬頂禮如法啟問，即以真語實語為汝演說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復告執金剛祕密主言：「如是如是，如汝所說。汝應當往觀世音菩薩摩訶薩前，恭敬頂禮如法啟問，即以真語實語為汝演說。」

爾時執金剛祕密主菩薩摩訶薩即起于座，輪弄於杵，步如師子，詣觀世音菩薩摩訶薩前，恭敬頂禮右遶三匝，却住一面，脫所頭上清淨月光摩尼寶冠，二手捧上觀世音菩薩摩訶薩已，長跪合掌白言：「聖者！我於此法甚大迷亂，無諸智慧解此不空羂索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮花壇印變像成就三昧耶。此法廣大甚深無量，皆不了知何者為前？何者為中？何者為後？何者為根本蓮華頂陀羅尼真言？何者為祕密心真言？何者為善熙怡真言？何者為奮怒王真言？何者為奮怒王心真言？何者為一字二字三字四字乃至十字真言及一切法？願為示教開釋解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時執金剛祕密主菩薩摩訶薩即起于座，輪弄於杵，步如師子，詣觀世音菩薩摩訶薩前，恭敬頂禮右遶三匝，却住一面，脫所頭上清淨月光摩尼寶冠，二手捧上觀世音菩薩摩訶薩已，長跪合掌白言：「聖者！我於此法甚大迷亂，無諸智慧解此不空羂索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮花壇印變像成就三昧耶。此法廣大甚深無量，皆不了知何者為前？何者為中？何者為後？何者為根本蓮華頂陀羅尼真言？何者為祕密心真言？何者為善熙怡真言？何者為奮怒王真言？何者為奮怒王心真言？何者為一字二字三字四字乃至十字真言及一切法？願為示教開釋解說。」

爾時觀世音菩薩摩訶薩以慈悲心受斯清淨月光寶冠，便擲於空獻供養佛。以大神力，寶冠直至阿迦尼吒天，當佛頂住變成寶蓋，周圓縱廣五百千踰膳那，紺瑠璃寶而為其骨，以諸大寶作花珠瓔，閻浮檀金為眾鈴鐸，天諸衣服以為網拂。其蓋一一花瓔鈴鐸、網羅珠拂出無量光，其光鎣徹過百千日，舉眾仰觀心皆愉喜。一切諸天龍神八都皆悉頂禮恭敬供養，苦行仙眾一時發聲種種歌唄瞻讚斯蓋，是諸如來所讚歎處。其蓋諸花，一一臺上各有寶帳，一一帳中有一如來結加趺坐。遶蓋四邊而有無量諸天娙女、龍女、乾闥婆女、阿素洛女、蘖嚕荼女、緊那羅女、一切種族真言仙女，及有無量百千天、龍、藥叉、羅剎、乾闥婆、阿素洛、蘖魯荼、緊那羅、摩呼羅伽等眾，一一皆乘眾寶花雲光明臺殿，各持天諸花鬘塗香末香、天諸音樂衣服珠瓔幢花幡拂，各相交列供養如來。或俱擊奏種種天樂，歌舞讚歎唱梵音聲，一時等心獻供養佛。所有住補陀洛山一切天龍八部，亦皆歡喜勇躍觀視，歎未曾有。復有一切如來種族真言神、一切蓮花種族真言神、一切金剛種族真言神、一切摩尼種族真言神、一切香象菩薩種族真言神、一切大曼拏羅種族真言神，踊躍觀視，歎未曾有，合掌瞻仰。復有一切星天、七曜天、毘摩夜天、大梵天、帝釋天、那羅延天、大自在天、俱摩羅天、難禰計濕縛囉天、誐泥濕縛囉天、伊首羅天、摩醯首羅天、四天王、寶賢神、滿賢神、力天神、焰摩王、縛嚕拏天、俱廢羅天，皆乘寶殿，各持天諸花鬘塗香末香、衣服珠瓔寶蓋幢幡，敷飾會中而供養佛。復有兜率陀天乃至阿迦尼吒天，各乘天諸寶雲宮殿，於虛空中雨現種種色海雲，獻供養佛、觀世音菩薩摩訶薩并會大眾。復有地居一切叢林神、藥草神、苗稼神、花果神、山神、水神、泉沼神、河神、江神、海神、龍神、藥叉、羅剎、乾闥婆、阿素洛、蘖魯荼、緊那羅、摩呼羅伽，各持種種塗香末香燒香、水陸雜花，一時繽紛遍散敷地作大供養。如是一切天龍神眾，俱時同得如來神通威德加備。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時觀世音菩薩摩訶薩以慈悲心受斯清淨月光寶冠，便擲於空獻供養佛。以大神力，寶冠直至阿迦尼吒天，當佛頂住變成寶蓋，周圓縱廣五百千踰膳那，紺瑠璃寶而為其骨，以諸大寶作花珠瓔，閻浮檀金為眾鈴鐸，天諸衣服以為網拂。其蓋一一花瓔鈴鐸、網羅珠拂出無量光，其光鎣徹過百千日，舉眾仰觀心皆愉喜。一切諸天龍神八都皆悉頂禮恭敬供養，苦行仙眾一時發聲種種歌唄瞻讚斯蓋，是諸如來所讚歎處。其蓋諸花，一一臺上各有寶帳，一一帳中有一如來結加趺坐。遶蓋四邊而有無量諸天娙女、龍女、乾闥婆女、阿素洛女、蘖嚕荼女、緊那羅女、一切種族真言仙女，及有無量百千天、龍、藥叉、羅剎、乾闥婆、阿素洛、蘖魯荼、緊那羅、摩呼羅伽等眾，一一皆乘眾寶花雲光明臺殿，各持天諸花鬘塗香末香、天諸音樂衣服珠瓔幢花幡拂，各相交列供養如來。或俱擊奏種種天樂，歌舞讚歎唱梵音聲，一時等心獻供養佛。所有住補陀洛山一切天龍八部，亦皆歡喜勇躍觀視，歎未曾有。復有一切如來種族真言神、一切蓮花種族真言神、一切金剛種族真言神、一切摩尼種族真言神、一切香象菩薩種族真言神、一切大曼拏羅種族真言神，踊躍觀視，歎未曾有，合掌瞻仰。復有一切星天、七曜天、毘摩夜天、大梵天、帝釋天、那羅延天、大自在天、俱摩羅天、難禰計濕縛囉天、誐泥濕縛囉天、伊首羅天、摩醯首羅天、四天王、寶賢神、滿賢神、力天神、焰摩王、縛嚕拏天、俱廢羅天，皆乘寶殿，各持天諸花鬘塗香末香、衣服珠瓔寶蓋幢幡，敷飾會中而供養佛。復有兜率陀天乃至阿迦尼吒天，各乘天諸寶雲宮殿，於虛空中雨現種種色海雲，獻供養佛、觀世音菩薩摩訶薩并會大眾。復有地居一切叢林神、藥草神、苗稼神、花果神、山神、水神、泉沼神、河神、江神、海神、龍神、藥叉、羅剎、乾闥婆、阿素洛、蘖魯荼、緊那羅、摩呼羅伽，各持種種塗香末香燒香、水陸雜花，一時繽紛遍散敷地作大供養。如是一切天龍神眾，俱時同得如來神通威德加備。

爾時執金剛祕密主見斯廣大無量神變，復思念言：「彼觀世音菩薩摩訶薩示現如是無量神通廣大神變。」復白觀世音菩薩摩訶薩言：「惟垂開示，使解疑惑。」爾時觀世音菩薩摩訶薩誥執金剛祕密主菩薩摩訶薩言：「解所疑者，諦聽諦聽。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時執金剛祕密主見斯廣大無量神變，復思念言：「彼觀世音菩薩摩訶薩示現如是無量神通廣大神變。」復白觀世音菩薩摩訶薩言：「惟垂開示，使解疑惑。」爾時觀世音菩薩摩訶薩誥執金剛祕密主菩薩摩訶薩言：「解所疑者，諦聽諦聽。」

爾時觀世音菩薩摩訶薩復從座起，往詣佛前，恭敬合掌頂禮尊足，右遶三匝，却住一面。熙怡微笑放大光明，白佛言：「世尊！是不空羂索心王陀羅尼真言三昧耶中根本蓮花頂陀羅尼真言祕密心印溥遍幻化觀大曼拏羅廣大神變最上三昧耶，欲於佛前開演示之。是三昧耶以少功行讀誦受持，速得成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時觀世音菩薩摩訶薩復從座起，往詣佛前，恭敬合掌頂禮尊足，右遶三匝，却住一面。熙怡微笑放大光明，白佛言：「世尊！是不空羂索心王陀羅尼真言三昧耶中根本蓮花頂陀羅尼真言祕密心印溥遍幻化觀大曼拏羅廣大神變最上三昧耶，欲於佛前開演示之。是三昧耶以少功行讀誦受持，速得成就。」

爾時釋迦牟尼佛即伸無量百千光明金色光手，摩觀世音菩薩摩訶薩頂，讚言：「善哉善哉！清淨者！今正是時，宜當演說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋迦牟尼佛即伸無量百千光明金色光手，摩觀世音菩薩摩訶薩頂，讚言：「善哉善哉！清淨者！今正是時，宜當演說。」

爾時觀世音菩薩摩訶薩承佛讚已，遍觀十方一切如來，一時恭敬盡皆頂禮，奮迅踊躍即說根本蓮花頂陀羅尼真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時觀世音菩薩摩訶薩承佛讚已，遍觀十方一切如來，一時恭敬盡皆頂禮，奮迅踊躍即說根本蓮花頂陀羅尼真言曰：

「那莫塞(桑乙反)窒(都結反二合)隷野(揚可反，下同)特(能已反二合)婆(無何反)努誐嚲(一句) 跛(二合)囉底瑟恥諦瓢(毘藥反，下同)(二句) 薩縛(無可反，下同)嚲詑誐覩瑟抳灑(疎賈反)(三句) 㫊暮伽(上)漫拏攞俁呬曳瓢(入)(四句) 薩縛勃陀(上)菩地薩得廢(無計反)瓢(入)(五句) 那莫薩縛跛(二合)囉底曳迦勃陀(上)哩野(六句) 失囉縛迦僧(去)祇(虬曳反)瓢(毘遙反)(七句) 底嚲那誐嚲跛(二合)囉窒(丁聿反)半禰(奴禮反)瓢(入)(八句) 那莫薩縛嚲詑誐跢俁呬野(九句) 矩攞紇(二合)利娜野三(去)麼曳瓢(入)(十句) 那莫三(去聲呼之，下同例)藐誐跢南(十一句) 那莫三(去)藐跛(二合)囉底半那(去)南(十二句) 那莫舍囉特(二合)縛底(丁異反)素(蘇古反)跢野(十三句) 摩訶(去聲呼，下例同)麼戴(二合)曳(十四句) 那莫㫊唎耶(十五句) 梅窒隷(二合)野跛(二合)囉姥契瓢(毘遙反)(十六句) 摩訶菩地薩埵哩野(十七句) 誐拏縛㘑瓢(入)(十八句) 那謨㫊弭嚲皤野嚲詑誐跢耶(十九句) 囉㰤羝三(去)藐三(去)勃陀(上)野(二十句) 那謨囉怛(二合)娜怛(二合)囉耶野(二十一句) 那莫鉢頭(二合)暮瑟抳灑(二十二句) 漫拏攞陀囉野(二十三句) 那莫㫊唎耶(二十四句) 縛路枳諦濕(攥口舌呼之，下同例)縛囉野(二十五句) 菩地薩埵野(二十六句) 摩訶薩埵野(二十七句) 摩訶迦嚕抳迦野(二十八句) 那謨摩訶哩使㫊唎野(二十九句) 誐拏縛㘑瓢(入)翳瓢(毘遙反)(三十句) 那莫塞(同上)訖哩(二合)埵(二合)婆縊(伊異反)琳(奴金反)(三十一句) 弭目訖灑漫努臨(盧金反)(三十二句) 㫊唎耶縛路枳諦濕(同上)縛(二合)囉野(三十三句) 穆庫特祇(同上)唎拏(三十四句) 摩暮伽(上)囉惹鉢頭(二合)暮瑟抳灑(三十五句) 紇唎(二合)娜焰(引)嚲詑誐跢三(去)姥佉皤使擔(三十六句) 摩訶諾(都落反)鉢唎(二合)訕末地(二合)曳(三十七句) 㫊㰤弭跢儞摩𮧬嚲以使曳枲佃覩米(三十八句) 薩縛迦唎野(引)抳(三十九句) 薩縛皤曳數(疏古反)者米𡀩乞釤矩嚕(四十句) 怛𭔞(寧也反)他(四十一句) 唵(喉中擡聲呼之)鉢頭(二合)暮瑟抳灑(四十二句) 婆(同上)囉那𤙖(四十三句) 者囉者囉(四十四句) 旨唎旨唎(四十五句) 主嚕主嚕(四十六句) 摩訶迦(斤邏反，下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那莫塞(桑乙反)窒(都結反二合)隷野(揚可反，下同)特(能已反二合)婆(無何反)努誐嚲(一句) 跛(二合)囉底瑟恥諦瓢(毘藥反，下同)(二句) 薩縛(無可反，下同)嚲詑誐覩瑟抳灑(疎賈反)(三句) 㫊暮伽(上)漫拏攞俁呬曳瓢(入)(四句) 薩縛勃陀(上)菩地薩得廢(無計反)瓢(入)(五句) 那莫薩縛跛(二合)囉底曳迦勃陀(上)哩野(六句) 失囉縛迦僧(去)祇(虬曳反)瓢(毘遙反)(七句) 底嚲那誐嚲跛(二合)囉窒(丁聿反)半禰(奴禮反)瓢(入)(八句) 那莫薩縛嚲詑誐跢俁呬野(九句) 矩攞紇(二合)利娜野三(去)麼曳瓢(入)(十句) 那莫三(去聲呼之，下同例)藐誐跢南(十一句) 那莫三(去)藐跛(二合)囉底半那(去)南(十二句) 那莫舍囉特(二合)縛底(丁異反)素(蘇古反)跢野(十三句) 摩訶(去聲呼，下例同)麼戴(二合)曳(十四句) 那莫㫊唎耶(十五句) 梅窒隷(二合)野跛(二合)囉姥契瓢(毘遙反)(十六句) 摩訶菩地薩埵哩野(十七句) 誐拏縛㘑瓢(入)(十八句) 那謨㫊弭嚲皤野嚲詑誐跢耶(十九句) 囉㰤羝三(去)藐三(去)勃陀(上)野(二十句) 那謨囉怛(二合)娜怛(二合)囉耶野(二十一句) 那莫鉢頭(二合)暮瑟抳灑(二十二句) 漫拏攞陀囉野(二十三句) 那莫㫊唎耶(二十四句) 縛路枳諦濕(攥口舌呼之，下同例)縛囉野(二十五句) 菩地薩埵野(二十六句) 摩訶薩埵野(二十七句) 摩訶迦嚕抳迦野(二十八句) 那謨摩訶哩使㫊唎野(二十九句) 誐拏縛㘑瓢(入)翳瓢(毘遙反)(三十句) 那莫塞(同上)訖哩(二合)埵(二合)婆縊(伊異反)琳(奴金反)(三十一句) 弭目訖灑漫努臨(盧金反)(三十二句) 㫊唎耶縛路枳諦濕(同上)縛(二合)囉野(三十三句) 穆庫特祇(同上)唎拏(三十四句) 摩暮伽(上)囉惹鉢頭(二合)暮瑟抳灑(三十五句) 紇唎(二合)娜焰(引)嚲詑誐跢三(去)姥佉皤使擔(三十六句) 摩訶諾(都落反)鉢唎(二合)訕末地(二合)曳(三十七句) 㫊㰤弭跢儞摩𮧬嚲以使曳枲佃覩米(三十八句) 薩縛迦唎野(引)抳(三十九句) 薩縛皤曳數(疏古反)者米𡀩乞釤矩嚕(四十句) 怛𭔞(寧也反)他(四十一句) 唵(喉中擡聲呼之)鉢頭(二合)暮瑟抳灑(四十二句) 婆(同上)囉那𤙖(四十三句) 者囉者囉(四十四句) 旨唎旨唎(四十五句) 主嚕主嚕(四十六句) 摩訶迦(斤邏反，下

同)嚕抳迦(四十七句) 弭哩弭哩(四十八句) 比哩比哩(四十九句) 旨唎旨唎(五十句) 播囉麼迦嚕抳迦(五十一句) 枲哩枲哩(五十二句) 旨哩旨哩(五十三句) 比哩比哩(五十四句) 弭哩弭哩(五十五句) 摩訶鉢頭(二合)麼㰤塞(同上)嚲(五十六句) 迦攞迦攞(五十七句) 枳哩枳哩(五十八句) 矩嚕矩嚕(五十九句) 摩訶戍(輸律反)陀(上)薩埵(六十句) 翳呬曳呬(六十一句) 勃𠆙(亭夜反)效𠆙(六十二句) 馱縛馱縛(六十三句) 迦拏迦拏(六十四句) 枳抳枳抳(六十五句) 矩拏矩拏(六十六句) 播囉麼戍(同上)陀(上)薩埵(六十七句) 迦囉迦囉(六十八句) 枳哩枳哩(六十九句) 矩嚕矩嚕(七十句) 摩訶塞(同上)詫麼跛(二合)囉跛嚲(七十一句) 者攞者攞(七十二句) 散者攞散者攞(七十三句) 弭者攞弭者攞(七十四句) 翳䋾(知賈反)䋾翳䋾翳(七十五句) 皤囉皤囉(七十六句) 避哩避哩(七十七句) 步嚕步嚕(七十八句) 摩訶弭麼攞鉢頭(二合)暮瑟抳灑弭囉惹(七十九句) 娑(去)馱野娑(去)馱野(八十句) 𤙖𤙖(八十一句) 翳呬曳呬(八十二句) 摩訶迦嚕抳迦(八十三句) 摩訶鉢戍(同上)鉢底廢(無計反)灑陀(上)囉(八十四句) 陀(上)囉陀(上)囉(八十五句) 摩訶鉢頭(二合)暮瑟抳灑陀(上)囉(八十六句) 縒囉縒囉(八十七句) 薩婆(同上)縛囉拏(八十八句) 㰤囉㰤囉(八十九句) 者囉者囉(九十句) 薩縛苾𠆙陀囉(九十一句) 那麼塞(同上)訖哩(二合)嚲(九十二句) 㰤囉㰤囉(九十三句) 薩縛播簸(北我反)枳哩弭灑㰤囉(九十四句) 㰤㰤(九十五句) 呬呬(九十六句) 虎虎(九十七句) 唵(同上)迦囉(九十八句) 沒囉(二合)㰤(呼邑反)麼廢(無計反)灑陀囉(九十九句) 陀(上)囉陀(上)囉(一百句) 地唎地唎(一句) 度嚕度嚕(二句) 摩訶鉢頭(二合)麼(三句) 入(攥口舌呼之，下例同)縛攞(引)陀囉(四句) 嚲囉嚲囉(五句) 縒囉縒囉(六句) 播囉播囉(七句) 鉢頭(二合)麼播捨陀(上)囉(八句) 者囉者囉(九句) 縛囉縛囉(十句) 囉濕弭(二合)捨嚲娑(去)㰤塞(同上)囉(十一句) 鉢囉底漫抳跢舍哩囉(十二句) 入縛攞入縛攞(十三句) 答播答播(十四句) 皤伽(上)畔(引)(十五句) 素摩𡫸(寧吉反)𬺼(丁也反)(十六句) 野麼縛嚕拏矩廢(同上)囉沒囉 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 同)嚕抳迦(四十七句) 弭哩弭哩(四十八句) 比哩比哩(四十九句) 旨唎旨唎(五十句) 播囉麼迦嚕抳迦(五十一句) 枲哩枲哩(五十二句) 旨哩旨哩(五十三句) 比哩比哩(五十四句) 弭哩弭哩(五十五句) 摩訶鉢頭(二合)麼㰤塞(同上)嚲(五十六句) 迦攞迦攞(五十七句) 枳哩枳哩(五十八句) 矩嚕矩嚕(五十九句) 摩訶戍(輸律反)陀(上)薩埵(六十句) 翳呬曳呬(六十一句) 勃𠆙(亭夜反)效𠆙(六十二句) 馱縛馱縛(六十三句) 迦拏迦拏(六十四句) 枳抳枳抳(六十五句) 矩拏矩拏(六十六句) 播囉麼戍(同上)陀(上)薩埵(六十七句) 迦囉迦囉(六十八句) 枳哩枳哩(六十九句) 矩嚕矩嚕(七十句) 摩訶塞(同上)詫麼跛(二合)囉跛嚲(七十一句) 者攞者攞(七十二句) 散者攞散者攞(七十三句) 弭者攞弭者攞(七十四句) 翳䋾(知賈反)䋾翳䋾翳(七十五句) 皤囉皤囉(七十六句) 避哩避哩(七十七句) 步嚕步嚕(七十八句) 摩訶弭麼攞鉢頭(二合)暮瑟抳灑弭囉惹(七十九句) 娑(去)馱野娑(去)馱野(八十句) 𤙖𤙖(八十一句) 翳呬曳呬(八十二句) 摩訶迦嚕抳迦(八十三句) 摩訶鉢戍(同上)鉢底廢(無計反)灑陀(上)囉(八十四句) 陀(上)囉陀(上)囉(八十五句) 摩訶鉢頭(二合)暮瑟抳灑陀(上)囉(八十六句) 縒囉縒囉(八十七句) 薩婆(同上)縛囉拏(八十八句) 㰤囉㰤囉(八十九句) 者囉者囉(九十句) 薩縛苾𠆙陀囉(九十一句) 那麼塞(同上)訖哩(二合)嚲(九十二句) 㰤囉㰤囉(九十三句) 薩縛播簸(北我反)枳哩弭灑㰤囉(九十四句) 㰤㰤(九十五句) 呬呬(九十六句) 虎虎(九十七句) 唵(同上)迦囉(九十八句) 沒囉(二合)㰤(呼邑反)麼廢(無計反)灑陀囉(九十九句) 陀(上)囉陀(上)囉(一百句) 地唎地唎(一句) 度嚕度嚕(二句) 摩訶鉢頭(二合)麼(三句) 入(攥口舌呼之，下例同)縛攞(引)陀囉(四句) 嚲囉嚲囉(五句) 縒囉縒囉(六句) 播囉播囉(七句) 鉢頭(二合)麼播捨陀(上)囉(八句) 者囉者囉(九句) 縛囉縛囉(十句) 囉濕弭(二合)捨嚲娑(去)㰤塞(同上)囉(十一句) 鉢囉底漫抳跢舍哩囉(十二句) 入縛攞入縛攞(十三句) 答播答播(十四句) 皤伽(上)畔(引)(十五句) 素摩𡫸(寧吉反)𬺼(丁也反)(十六句) 野麼縛嚕拏矩廢(同上)囉沒囉

(二合)㰤(同上)米(十七句) 捺(奴乙反，下例同，二合)囉理使(十八句) 禰(同上)縛誐拏𩓝(毘拽反)旨嚲者囉拏(十九句) 素嚕素嚕(二十句) 主嚕主嚕(二十一句) 補嚕補嚕(二十二句) 散㮈矩麼囉沒(盧骨反)捺(二合)囉婆(同上)縒縛(二十三句) 弭瑟努馱曩娜禰(同上)縛理使那(去)野迦(二十四句) 縛虎弭弭馱廢(無計反)灑陀(上)囉(二十五句) 摩訶鉢頭(二合)麼怛拏馱囉(二十六句) 播捨陀(上)囉(二十七句) 馱囉馱囉(二十八句) 地唎地唎(二十九句) 度嚕度嚕(三十句) 詑囉詑囉(三十一句) 伽(上)囉伽(上)囉(三十二句) 野囉野囉(三十三句) 攞囉攞囉(三十四句) 麼囉麼囉(三十五句) 播囉播囉(三十六句) 柘囉柘囉(三十七句) 縛囉縛囉(三十八句) 摩訶婆(同上)囉那(去)野迦(三十九句) 三(去)曼多(上)曼拏羅(四十句) 縛路枳嚲(四十一句) 弭路枳嚲(四十二句) 路計濕縛(二合)囉(四十三句) 摩醯濕縛(二合)囉(四十四句) 姥虎姥虎(四十五句) 姥嚕姥嚕(四十六句) 姥野姥野(四十七句) 悶遮悶遮(四十八句) 皤伽(上)畔(引)(四十九句) 㫊唎耶縛路枳諦濕(二合)縛囉野(五十句) 𡀩䞘灑𡀩䞘灑麼麼(五十一句) 薩縛皤曳瓢(入)(五十二句) 薩𢋑(無苦反)鉢捺(二合)囉米瓢(入)(五十三句) 薩縛䞘(二合)囉醯瓢(入)(五十四句) 薩縛入縛㘑瓢(入)(五十五句) 薩縛𡖺(名夜反)地瓢(入)(五十六句) 縛默畔馱娜(五十七句) 嚲拏娜囉惹主囉嚲塞(同上)迦囉(五十八句) 㫊䞘儞塢娜迦(五十九句) 弭灑捨塞怛囉(六十句) 播哩暮者迦(六十一句) 迦拏迦拏(六十二句) 既抳既抳(六十三句) 矩努矩努(六十四句) 者囉者囉(六十五句) 印𡫸哩野縛攞抱杖(亭樣反)誐(六十六句) 者覩邏哩野(六十七句) 薩地三(去)跛(二合)囉迦捨迦(六十八句) 嚲麼嚲麼(六十九句) 娜麼娜麼(七十句) 縒麼縒麼(七十一句) 摩訶嚲悶馱迦囉(七十二句) 弭馱麼娜(七十三句) 殺播囉弭跢播哩布囉迦(七十四句) 弭理弭理(七十五句) 䋾䋾䋾䋾(七十六句) 詑(魑賈反)詑詑詑(七十七句) 置置置置(七十八句) 拄(知古反)拄拄拄(七十九句) 翳臡野折麼訖哩(二合)嚲播哩迦囉(八十句) 翳呬曳呬(八十一句) 縊濕縛囉(八十二句) 摩醯濕縛(二合)囉(八十三句) 鉢頭 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (二合)㰤(同上)米(十七句) 捺(奴乙反，下例同，二合)囉理使(十八句) 禰(同上)縛誐拏𩓝(毘拽反)旨嚲者囉拏(十九句) 素嚕素嚕(二十句) 主嚕主嚕(二十一句) 補嚕補嚕(二十二句) 散㮈矩麼囉沒(盧骨反)捺(二合)囉婆(同上)縒縛(二十三句) 弭瑟努馱曩娜禰(同上)縛理使那(去)野迦(二十四句) 縛虎弭弭馱廢(無計反)灑陀(上)囉(二十五句) 摩訶鉢頭(二合)麼怛拏馱囉(二十六句) 播捨陀(上)囉(二十七句) 馱囉馱囉(二十八句) 地唎地唎(二十九句) 度嚕度嚕(三十句) 詑囉詑囉(三十一句) 伽(上)囉伽(上)囉(三十二句) 野囉野囉(三十三句) 攞囉攞囉(三十四句) 麼囉麼囉(三十五句) 播囉播囉(三十六句) 柘囉柘囉(三十七句) 縛囉縛囉(三十八句) 摩訶婆(同上)囉那(去)野迦(三十九句) 三(去)曼多(上)曼拏羅(四十句) 縛路枳嚲(四十一句) 弭路枳嚲(四十二句) 路計濕縛(二合)囉(四十三句) 摩醯濕縛(二合)囉(四十四句) 姥虎姥虎(四十五句) 姥嚕姥嚕(四十六句) 姥野姥野(四十七句) 悶遮悶遮(四十八句) 皤伽(上)畔(引)(四十九句) 㫊唎耶縛路枳諦濕(二合)縛囉野(五十句) 𡀩䞘灑𡀩䞘灑麼麼(五十一句) 薩縛皤曳瓢(入)(五十二句) 薩𢋑(無苦反)鉢捺(二合)囉米瓢(入)(五十三句) 薩縛䞘(二合)囉醯瓢(入)(五十四句) 薩縛入縛㘑瓢(入)(五十五句) 薩縛𡖺(名夜反)地瓢(入)(五十六句) 縛默畔馱娜(五十七句) 嚲拏娜囉惹主囉嚲塞(同上)迦囉(五十八句) 㫊䞘儞塢娜迦(五十九句) 弭灑捨塞怛囉(六十句) 播哩暮者迦(六十一句) 迦拏迦拏(六十二句) 既抳既抳(六十三句) 矩努矩努(六十四句) 者囉者囉(六十五句) 印𡫸哩野縛攞抱杖(亭樣反)誐(六十六句) 者覩邏哩野(六十七句) 薩地三(去)跛(二合)囉迦捨迦(六十八句) 嚲麼嚲麼(六十九句) 娜麼娜麼(七十句) 縒麼縒麼(七十一句) 摩訶嚲悶馱迦囉(七十二句) 弭馱麼娜(七十三句) 殺播囉弭跢播哩布囉迦(七十四句) 弭理弭理(七十五句) 䋾䋾䋾䋾(七十六句) 詑(魑賈反)詑詑詑(七十七句) 置置置置(七十八句) 拄(知古反)拄拄拄(七十九句) 翳臡野折麼訖哩(二合)嚲播哩迦囉(八十句) 翳呬曳呬(八十一句) 縊濕縛囉(八十二句) 摩醯濕縛(二合)囉(八十三句) 鉢頭

(二合)米濕縛囉(八十四句) 摩訶步嚲誐拏畔惹迦(八十五句) 摩訶悉悌(引)濕縛囉(八十六句) 矩嚕矩嚕(八十七句) 播囉播囉(八十八句) 迦䋾迦䋾(八十九句) 麼䋾麼䋾(九十句) 弭戍馱弭灑野皤新(九十一句) 摩訶迦嚕抳迦(九十二句) 濕廢(二合)哆拽腎(時振反二合)饒(去)(九十三句) 播弭嚲(九十四句) 囉怛(二句) 那摩矩吒(九十五句) 摩羅馱囉(九十六句) 薩縛腎(同上)惹始囉枲訖(二合)哩嚲(九十七句) 惹吒摩矩吒(九十八句) 麼褐特(途邑反)步嚲(九十九句) 迦麼攞訖哩(二合)嚲迦羅嚲攞(二百句) 枝(同上)㰤娜三(去)麼地(一句) 弭穆乞灑跛(二合)囉劍𬼩(并也反)(二句) 縛虎薩埵散怛底播哩播者迦(三句) 摩訶迦嚕抳迦(四句) 薩縛羯摩婆(同上)囉拏弭輸馱迦(五句) 薩縛𡖺(名夜反)地跛囉(二合)暮者迦(六句) 薩麼舍播哩布囉迦(七句) 薩縛薩埵(二合)縛三(去)摩濕(二合)縛縒迦(八句) 唵(同上呼)鉢頭(二合)暮瑟抳灑(九句) 播捨紇唎(二合)娜野曼拏攞(十句) 那謨窣覩羝莎(二合)縛訶(二百一十一句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (二合)米濕縛囉(八十四句) 摩訶步嚲誐拏畔惹迦(八十五句) 摩訶悉悌(引)濕縛囉(八十六句) 矩嚕矩嚕(八十七句) 播囉播囉(八十八句) 迦䋾迦䋾(八十九句) 麼䋾麼䋾(九十句) 弭戍馱弭灑野皤新(九十一句) 摩訶迦嚕抳迦(九十二句) 濕廢(二合)哆拽腎(時振反二合)饒(去)(九十三句) 播弭嚲(九十四句) 囉怛(二句) 那摩矩吒(九十五句) 摩羅馱囉(九十六句) 薩縛腎(同上)惹始囉枲訖(二合)哩嚲(九十七句) 惹吒摩矩吒(九十八句) 麼褐特(途邑反)步嚲(九十九句) 迦麼攞訖哩(二合)嚲迦羅嚲攞(二百句) 枝(同上)㰤娜三(去)麼地(一句) 弭穆乞灑跛(二合)囉劍𬼩(并也反)(二句) 縛虎薩埵散怛底播哩播者迦(三句) 摩訶迦嚕抳迦(四句) 薩縛羯摩婆(同上)囉拏弭輸馱迦(五句) 薩縛𡖺(名夜反)地跛囉(二合)暮者迦(六句) 薩麼舍播哩布囉迦(七句) 薩縛薩埵(二合)縛三(去)摩濕(二合)縛縒迦(八句) 唵(同上呼)鉢頭(二合)暮瑟抳灑(九句) 播捨紇唎(二合)娜野曼拏攞(十句) 那謨窣覩羝莎(二合)縛訶(二百一十一句)」

爾時觀世音菩薩摩訶薩說是陀羅尼真言時，三千大千世界六返大動。其補陀洛山上下周圓，溥遍從地一時涌出眾寶蓮華。觀世音菩薩摩訶薩臍中放大光明，出現千葉眾寶蓮華，青瑠璃寶以為其幹，閻浮檀金而為其臺，赤珠為子、白珠鬚蘂。其華復放種種色光，徹照十方一切剎土天宮、龍宮、藥叉宮、羅剎宮、阿素洛宮、乾闥婆宮、蘖魯荼宮、緊那羅宮、摩呼羅伽宮，一切有情警覺安慰。其光下照十六地獄，盡皆變成蓮華之池，是中一切受苦有情皆得解脫，一時捨命往於西方安樂國土蓮華臺生，以天衣服而莊嚴身，證宿住智。水陸一切有情之類，遇斯光者捨所報身共生天界，以天衣服而莊飾身。在會一地二地菩薩，一時皆證第八地住。其三地四地五地乃至七地一切菩薩摩訶薩等，皆證無上正等菩提。一切種族真言明仙，皆證不空王蓮華頂祕密心曼拏羅三摩地。一切龍王，皆證寶幢三摩地。一切諸天，皆證火矩三摩地。一切藥叉王、羅剎王，皆證寶宮殿三摩地。一切阿素洛王、乾闥婆王，皆證金剛甲幢三摩地。一切蘖嚕荼王，皆證金剛嘴大迅疾力三摩地。一切緊那羅王、摩呼羅伽王、一切真言神，皆證身口意業清淨三摩地。一切苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦，皆脫無明、行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老病死憂悲苦惱。爾時釋迦牟尼如來身上遍放大日幢光，直入觀世音菩薩摩訶薩心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時觀世音菩薩摩訶薩說是陀羅尼真言時，三千大千世界六返大動。其補陀洛山上下周圓，溥遍從地一時涌出眾寶蓮華。觀世音菩薩摩訶薩臍中放大光明，出現千葉眾寶蓮華，青瑠璃寶以為其幹，閻浮檀金而為其臺，赤珠為子、白珠鬚蘂。其華復放種種色光，徹照十方一切剎土天宮、龍宮、藥叉宮、羅剎宮、阿素洛宮、乾闥婆宮、蘖魯荼宮、緊那羅宮、摩呼羅伽宮，一切有情警覺安慰。其光下照十六地獄，盡皆變成蓮華之池，是中一切受苦有情皆得解脫，一時捨命往於西方安樂國土蓮華臺生，以天衣服而莊嚴身，證宿住智。水陸一切有情之類，遇斯光者捨所報身共生天界，以天衣服而莊飾身。在會一地二地菩薩，一時皆證第八地住。其三地四地五地乃至七地一切菩薩摩訶薩等，皆證無上正等菩提。一切種族真言明仙，皆證不空王蓮華頂祕密心曼拏羅三摩地。一切龍王，皆證寶幢三摩地。一切諸天，皆證火矩三摩地。一切藥叉王、羅剎王，皆證寶宮殿三摩地。一切阿素洛王、乾闥婆王，皆證金剛甲幢三摩地。一切蘖嚕荼王，皆證金剛嘴大迅疾力三摩地。一切緊那羅王、摩呼羅伽王、一切真言神，皆證身口意業清淨三摩地。一切苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦，皆脫無明、行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老病死憂悲苦惱。爾時釋迦牟尼如來身上遍放大日幢光，直入觀世音菩薩摩訶薩心。

爾時觀世音菩薩摩訶薩即復誥執金剛祕密主菩薩摩訶薩言：「當諦觀此不空王蓮華頂祕密心神通自在曼拏羅三昧耶。」於是執金剛祕密主菩薩摩訶薩白言：「聖者！我已觀見此不空王蓮華頂最上祕密心神通自在曼拏羅三昧耶，廣大無量、甚深奇特、難見、未曾有，成就一切最上之法，與諸有情除諸重擔，令受持者獲大福地。」爾時觀世音菩薩摩訶薩復誥執金剛祕密主菩薩摩訶薩言：「諦聽諦聽。是不空王蓮華頂祕密心神通自在曼拏羅三昧耶，能廣利益一切有情，除諸罪障，逐諸毘那夜迦，一切魔怨眾惡鬼神皆自馳散，一切毒藥毒蟲、虎狼惡獸、種種災難悉皆除遣。但讀誦者，速得真實無上成就。」爾時執金剛祕密主菩薩摩訶薩歡喜微笑，掌弄持杵曰大悲者言：「何者是真實蓮華頂祕密心神通自在曼拏羅三昧耶？願為說示。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時觀世音菩薩摩訶薩即復誥執金剛祕密主菩薩摩訶薩言：「當諦觀此不空王蓮華頂祕密心神通自在曼拏羅三昧耶。」於是執金剛祕密主菩薩摩訶薩白言：「聖者！我已觀見此不空王蓮華頂最上祕密心神通自在曼拏羅三昧耶，廣大無量、甚深奇特、難見、未曾有，成就一切最上之法，與諸有情除諸重擔，令受持者獲大福地。」爾時觀世音菩薩摩訶薩復誥執金剛祕密主菩薩摩訶薩言：「諦聽諦聽。是不空王蓮華頂祕密心神通自在曼拏羅三昧耶，能廣利益一切有情，除諸罪障，逐諸毘那夜迦，一切魔怨眾惡鬼神皆自馳散，一切毒藥毒蟲、虎狼惡獸、種種災難悉皆除遣。但讀誦者，速得真實無上成就。」爾時執金剛祕密主菩薩摩訶薩歡喜微笑，掌弄持杵曰大悲者言：「何者是真實蓮華頂祕密心神通自在曼拏羅三昧耶？願為說示。」

爾時觀世音菩薩摩訶薩即伸右手摩自臍上大光明中千葉蓮臺，即於臺上出現寶帳，於其帳中現蓮華頂祕密心神通自在曼拏羅觀世音菩薩，大梵天相面目熙怡，三眼四臂，具以眾寶瓔珞天服而莊嚴身，首戴寶冠，冠有化佛，一手把索、一手執寶蓮華冠、一手執寶杖、一手執金剛杵，結加趺坐。身放種種奇妙色光自嚴其身，光蔽日月眾星之光，謂諸如來目所觀察，一切菩薩摩訶薩恭敬頂禮，一切諸天合掌禮讚，一切苦行仙眾禮敬讚歎，一切龍神、藥叉、羅剎、阿素洛、乾闥娑、蘖嚕荼、緊那羅、摩呼羅伽等合掌頂禮旋遶歌讚。爾時執金剛祕密主菩薩摩訶薩并及眷屬，覩斯蓮華頂祕密心神通自在曼拏羅三昧耶真實祕密廣大神變，一時皆證不空蓮華頂無垢光焰三摩地不空幻化三摩地，歡喜合掌，一時禮讚觀世音菩薩摩訶薩。爾時觀世音菩薩摩訶薩即說祕密心真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時觀世音菩薩摩訶薩即伸右手摩自臍上大光明中千葉蓮臺，即於臺上出現寶帳，於其帳中現蓮華頂祕密心神通自在曼拏羅觀世音菩薩，大梵天相面目熙怡，三眼四臂，具以眾寶瓔珞天服而莊嚴身，首戴寶冠，冠有化佛，一手把索、一手執寶蓮華冠、一手執寶杖、一手執金剛杵，結加趺坐。身放種種奇妙色光自嚴其身，光蔽日月眾星之光，謂諸如來目所觀察，一切菩薩摩訶薩恭敬頂禮，一切諸天合掌禮讚，一切苦行仙眾禮敬讚歎，一切龍神、藥叉、羅剎、阿素洛、乾闥娑、蘖嚕荼、緊那羅、摩呼羅伽等合掌頂禮旋遶歌讚。爾時執金剛祕密主菩薩摩訶薩并及眷屬，覩斯蓮華頂祕密心神通自在曼拏羅三昧耶真實祕密廣大神變，一時皆證不空蓮華頂無垢光焰三摩地不空幻化三摩地，歡喜合掌，一時禮讚觀世音菩薩摩訶薩。爾時觀世音菩薩摩訶薩即說祕密心真言曰：

「唵(同上呼之)㫊暮伽(上)紇(二合)唎娜野(一句) 鉢頭(二合)暮瑟抳灑(二句) 矩麼囉廢(無計反)灑馱囉(三句) 鉢頭(二合)米濕(二合)縛囉(四句) 㫊米捨野(五句) 薩縛暮伽(上)矩攞縒麼野(六句) 紇(二合)唎娜焰(七句) 薩縛悉𠆙(亭夜反)暮儉(八句) 跛(二合)囉拽撦(姝也反)(九句) 鉢頭(二合)麼鉢頭(二合)麼(十句) 𤙖𤙖(十一句) 那謨窣覩羝(十二句) 莎(二合)縛訶(十三句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(同上呼之)㫊暮伽(上)紇(二合)唎娜野(一句) 鉢頭(二合)暮瑟抳灑(二句) 矩麼囉廢(無計反)灑馱囉(三句) 鉢頭(二合)米濕(二合)縛囉(四句) 㫊米捨野(五句) 薩縛暮伽(上)矩攞縒麼野(六句) 紇(二合)唎娜焰(七句) 薩縛悉𠆙(亭夜反)暮儉(八句) 跛(二合)囉拽撦(姝也反)(九句) 鉢頭(二合)麼鉢頭(二合)麼(十句) 𤙖𤙖(十一句) 那謨窣覩羝(十二句) 莎(二合)縛訶(十三句)」

「如是真言，身心愉悅，大悲心觀阿彌陀佛、觀觀世音菩薩誦持之者，所得福蘊同等三世一切如來戒解脫蘊，亦等阿彌陀佛解脫色蘊，亦如觀世音菩薩摩訶薩執持種種器仗之身。若常結蓮華頂印自灌其頂而誦念者，得同三世一切如來為授灌頂，當證百千三摩地福聚相應。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是真言，身心愉悅，大悲心觀阿彌陀佛、觀觀世音菩薩誦持之者，所得福蘊同等三世一切如來戒解脫蘊，亦等阿彌陀佛解脫色蘊，亦如觀世音菩薩摩訶薩執持種種器仗之身。若常結蓮華頂印自灌其頂而誦念者，得同三世一切如來為授灌頂，當證百千三摩地福聚相應。」

「種族熙怡王真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「種族熙怡王真言曰：

「唵(同上呼之)㫊暮伽(上)(一句) 鉢頭(二合)暮瑟抳灑濕(二合)縛囉(二句) 鉢頭(二合)米濕(二合)縛囉(三句) 㫊曼怛囉野(四句) 薩縛嚲詑誐嚲南(五句) 㫊暮伽(上)鉢頭(二合)暮瑟抳灑(六句) 縒麼野摩迦唎灑野(七句) 跛(二合)囉米捨野(八句) 薩縛羯麼枲沈(亭婬反)米(九句) 跛(二合)囉拽播(十句) 㫊縛路枳諦濕(二合)縛囉(十一句) 𤙖𤙖(十二句) 摩訶鉢頭(二合)暮瑟抳灑步臡(十三句) 莎(二合)縛訶(十四句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(同上呼之)㫊暮伽(上)(一句) 鉢頭(二合)暮瑟抳灑濕(二合)縛囉(二句) 鉢頭(二合)米濕(二合)縛囉(三句) 㫊曼怛囉野(四句) 薩縛嚲詑誐嚲南(五句) 㫊暮伽(上)鉢頭(二合)暮瑟抳灑(六句) 縒麼野摩迦唎灑野(七句) 跛(二合)囉米捨野(八句) 薩縛羯麼枲沈(亭婬反)米(九句) 跛(二合)囉拽播(十句) 㫊縛路枳諦濕(二合)縛囉(十一句) 𤙖𤙖(十二句) 摩訶鉢頭(二合)暮瑟抳灑步臡(十三句) 莎(二合)縛訶(十四句)」

「如是真言，心愉面畏，大悲心觀觀世音、觀蓮華頂曼拏羅、觀世音曼拏羅中誦持之者，蓮華種族真言明王、梅怛囉真言明王、苾𠆙真言明王、觀世音菩薩摩訶薩皆為祐護，與證不空種族悉地蓮華頂種族悉地、蓮華廣大壇悉地不空羂索心王陀羅尼真言曼拏羅悉地、不空富饒尊貴自在悉地、一切菩薩種族通會悉地，當於百千佛剎中生，為大種族真言明仙，游諸天中、龍中，一切藥叉、羅剎、阿素洛、乾闥婆、蘖魯荼、緊那羅、摩呼羅伽、人非人中、皆得自在、乃至當證無上正等菩提相應。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是真言，心愉面畏，大悲心觀觀世音、觀蓮華頂曼拏羅、觀世音曼拏羅中誦持之者，蓮華種族真言明王、梅怛囉真言明王、苾𠆙真言明王、觀世音菩薩摩訶薩皆為祐護，與證不空種族悉地蓮華頂種族悉地、蓮華廣大壇悉地不空羂索心王陀羅尼真言曼拏羅悉地、不空富饒尊貴自在悉地、一切菩薩種族通會悉地，當於百千佛剎中生，為大種族真言明仙，游諸天中、龍中，一切藥叉、羅剎、阿素洛、乾闥婆、蘖魯荼、緊那羅、摩呼羅伽、人非人中、皆得自在、乃至當證無上正等菩提相應。」

「種族奮怒王真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「種族奮怒王真言曰：

「唵(同上呼之)摩訶戰拏(一句) 鉢頭(二合)米濕(二合)縛囉(二句) 弭弭馱嚕播(三句) 弭迦䋾鉢頭(二合)麼(四句) 鄧瑟吒(二合)囉迦囉攞(五句) 鼻灑拏縛(無各反)訖怛(二合)囉(六句) 薩縛訥瑟吒(七句) 紇(二合)唎娜焰(八句) 佉(上)娜野弭䞘南(九句) 鉢頭(二合)麼姪(二合)力旨置(十句) 姪(二合)哩置𤙖(十一句) 莎(二合)縛訶(十二句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(同上呼之)摩訶戰拏(一句) 鉢頭(二合)米濕(二合)縛囉(二句) 弭弭馱嚕播(三句) 弭迦䋾鉢頭(二合)麼(四句) 鄧瑟吒(二合)囉迦囉攞(五句) 鼻灑拏縛(無各反)訖怛(二合)囉(六句) 薩縛訥瑟吒(七句) 紇(二合)唎娜焰(八句) 佉(上)娜野弭䞘南(九句) 鉢頭(二合)麼姪(二合)力旨置(十句) 姪(二合)哩置𤙖(十一句) 莎(二合)縛訶(十二句)」

「如是真言，奮怒身心，觀奮怒王誦持之者，須彌盧山、金山、鐵山盡皆震動，大海涌沸，一切龍宮皆大火起，諸惡毘那夜迦皆被止縛，一切鬼神四散馳走，一切大奮怒王恒皆擁護，大梵天、帝釋天、那羅延天、大自在天、焰摩王、水天、娑伽羅龍王、難陀龍王、跋難陀龍王、優波難陀龍王、俱摩羅天神、四天王神常逐護持。降伏諸災面向災處，以大怒聲誦念之者，則得除滅。壇中密誦作修法者，速得成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是真言，奮怒身心，觀奮怒王誦持之者，須彌盧山、金山、鐵山盡皆震動，大海涌沸，一切龍宮皆大火起，諸惡毘那夜迦皆被止縛，一切鬼神四散馳走，一切大奮怒王恒皆擁護，大梵天、帝釋天、那羅延天、大自在天、焰摩王、水天、娑伽羅龍王、難陀龍王、跋難陀龍王、優波難陀龍王、俱摩羅天神、四天王神常逐護持。降伏諸災面向災處，以大怒聲誦念之者，則得除滅。壇中密誦作修法者，速得成就。」

「種族奮怒王心真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「種族奮怒王心真言曰：

「唵(同上呼之)㫊暮伽(一句) 鉢頭(二合)暮瑟抳灑(二句) 摩訶鉢頭(二合)麼播捨(三句) 矩嚕陀迦哩灑野(四句) 鉢(二合)囉廢(無計反)捨野(五句) 摩訶鉢戍鉢底(六句) 野麼婆嚕拏矩廢(同上)囉(七句) 沒(二合)囉㰤麼廢(無計反)灑馱囉(八句) 摩訶戰拏米誐(九句) 㫊暮伽(上)矩攞縒麼野(十句) 鉢頭(二合)米(十一句) 𤙖𤙖(十二句)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(同上呼之)㫊暮伽(一句) 鉢頭(二合)暮瑟抳灑(二句) 摩訶鉢頭(二合)麼播捨(三句) 矩嚕陀迦哩灑野(四句) 鉢(二合)囉廢(無計反)捨野(五句) 摩訶鉢戍鉢底(六句) 野麼婆嚕拏矩廢(同上)囉(七句) 沒(二合)囉㰤麼廢(無計反)灑馱囉(八句) 摩訶戰拏米誐(九句) 㫊暮伽(上)矩攞縒麼野(十句) 鉢頭(二合)米(十一句) 𤙖𤙖(十二句)」

「如是真言，奮迅身心觀奮怒王，不空王觀世音前燒焯香王誦持之者，所有心念一切善法悉皆成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是真言，奮迅身心觀奮怒王，不空王觀世音前燒焯香王誦持之者，所有心念一切善法悉皆成就。」